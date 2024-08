die 9 besten Moodboard-Software-Tools zum Organisieren von Design-Ideen in einem Stück

Künstler in allen Spaces - ob sie nun schreiben, malen oder gestalten - haben oft Schwierigkeiten, ihre Designkonzepte den Clients effektiv zu vermitteln. Als ob das nicht schon genug wäre, wird es noch schlimmer, wenn sie bei kreativen Projekten auf eine Straßensperre stoßen und keine Ahnung haben, welche Ästhetik sie wählen sollen! 😅

An dieser Stelle kommt die transformative Kraft der Mood Board Software ins Spiel! Sie bietet eine saubere, übersichtliche digitale Leinwand, um abstrakte Ideen zu präsentieren und zu organisieren und jedem kreativen Prozess Struktur zu verleihen.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Vision zu formulieren, müde von unvorhersehbaren KI-Tools für die Kunstproduktion oder einfach nur auf der Suche nach Inspiration für Ihr nächstes Projekt - wir haben sie! In diesem leicht verständlichen Leitfaden gehen wir auf die Feinheiten hochwertiger Moodboards ein und stellen die neun besten Software-Tools für diese Aufgabe vor.

Lesen Sie mit!

Was ist eine Mood Board Software?

Die Zeiten der selbstgemachten Mood Boards, die stundenlanges Ausschneiden aus Zeitschriften und unordentliches Kleben erfordern, sind längst vorbei! ✂️

Digitale Mood Boards sind jetzt der letzte Schrei, weil sie vagen Designkonzepten ein Zeichen geben können. Ähnlich wie bei künstlerischen Collagen können diese Tools Grafiken, Text, Farbmuster, Materialien und verschiedene Elemente geschickt zusammenstellen, um das Wesentliche eines endgültigen Designs zu erfassen. @marketingbesties Moodboards, deren Erstellung 3 Tage dauert <<< Moodboards, deren Erstellung 3 Stunden dauert #productivity#Vermarktung#moodboard#Zeitspartipps♬ Originalton - YourMarketingFriend Diese vielseitigen Tools, die auch als digitale Inspirationsboards, Ideenboards oder Themenboards bezeichnet werden, finden in einem breiten Spektrum kreativer Tätigkeiten Anwendung. Vom Basteln markenidentitäten zur Gestaltung der Produktästhetik, feinabstimmung von Website-Layouts und die Pflege von Ästhetik und Stilkonzepten sind diese Tools für jedes Design-Projekt unverzichtbar geworden.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

Tools für Moodboards unterstützen in der Regel Grafikdesigner, Innenarchitekten, Animatoren, Illustratoren, Filmemacher und Modedesigner. Es gibt zwei wichtige Arten von Apps oder Software für digitale Moodboards:

Collage digitaler Moodboards: Die gängigste und benutzerfreundlichste Art von Moodboards mit einer Zusammenstellung von Bildern und Texten, die für Anfänger geeignet ist 3D-Rendering: Erweitert das einfache Collage Moodboard durch die Integration von Designelementen in eine 3D-Umgebung

Worauf sollten Sie bei Mood Board Software achten?

Bevor Sie in eine Software zur Erstellung eines Mood Boards investieren, sollten Sie einige Faktoren berücksichtigen. Sehen Sie sich einige Standardqualitäten an, die Sie erwarten können:

Anpassung: Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung von Farben, Hintergründen und Schriftarten an das Wesen Ihres Projekts und ist gleichzeitig visuell ansprechend Drag-and-Drop-Oberfläche: Ermöglicht das mühelose Hinzufügen von Designelementen wie Bildern, Texten, Formen und mehr sowie das Ändern der Größe und das Neupositionieren von Elementen Eine Vielzahl von Vorlagen: Die Verfügbarkeit von Moodboard-Vorlagen ist ein großartiger Ausgangspunkt, wenn Sie mit professionellen Designs und Themen wie Möbeln und Website-Layout zu tun haben Mobile Kompatibilität: Stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall an Ihrem Mood Board arbeiten können, Integrationsmöglichkeiten: Mit Integrationen können Sie Ihr Moodboard mit Ihren bevorzugten Design- und Bildanwendungen verbinden und erhalten so schnellen Zugriff auf hochwertiges Bildmaterial Tools für die Live-Zusammenarbeit: Erleichtert die gemeinsame Bearbeitung und das Feedback bei der Arbeit mit einem Team

9 Hübsche Mood Board Software zur Ideenfindung für coole Designthemen

Kommen wir zum Geschäft - unsere Liste mit neun erstklassigen Moodboard-Softwareprogrammen wird Ihnen helfen, die perfekte Lösung für Ihr Projekt zu finden!

Von benutzerfreundlichen Apps für Anfänger bis hin zu anspruchsvollen design tools für Profis, es ist für jeden etwas dabei. ✏️

Nutzen Sie die vielseitigen ClickUp Whiteboards, um fantastische Moodboards zu erstellen - weisen Sie Aufgaben zu, markieren Sie Mitarbeiter und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Ganz gleich, ob Sie Ihr nächstes Projekt konzipieren oder einen zentralen Hub für die Ästhetik mehrerer Projekte benötigen - ClickUp unterstützt Sie in jeder Hinsicht! Im Kern ist es eine Projektmanagement-Lösung - aber seine großzügigen Features für die visuelle Zusammenarbeit machen es perfekt für die Gestaltung von Moodboards!

Springen Sie weiter ClickUp Whiteboards zur sofortigen Erstellung von Moodboards über eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche. Sie erhalten eine unbegrenzte Leinwand, auf der Sie umfangreiche Designthemen kartieren können. Nutzen Sie integrierte Tools wie Textmarker, Stifte und Haftnotizen, um Ihren Entwürfen Leben einzuhauchen konzeptkarten .

Sie können mit verschiedenen Layouts für Collagen experimentieren und Fotos, Illustrationen und andere Gestaltungselemente hinzufügen, um Ihr Board zu planen!

Kreativität erfordert die Beachtung komplizierter Elemente wie Schriftarten, Erwartungen der Benutzer und allgemeine Ästhetik, um den Vibe-Check zu bestehen. An Tagen, an denen Sie einfach nicht kreativ werden wollen, können Sie auf die ClickUp Mood Board Vorlage .

Sammeln Sie Inspiration und Ideen an einem farbenfrohen Ort

Diese Vorlage gibt Ihnen und Ihrem Team eine gemeinsame Leinwand, auf der Sie in Echtzeit Ideen sammeln und mit verschiedenen Symbolen, Illustrationen, Farben und Typografie spielen können.

ClickUp hat 1.000+ andere Vorlagen für alle Arten von Themen und Szenarien. Ihr Design Team wird die ClickUp Design Board Vorlage , während die in der video-Produktion industrie finden die ClickUp Storyboard-Vorlage super nützlich!

Über Whiteboards hinaus bietet ClickUp eine Reihe von kollaborative tools zur schnellen Nachverfolgung Ihrer Projekte. Zum Beispiel können Sie die ClickUp Chat-Ansicht und Feature zur Prüfung um Arbeitsabläufe zu diskutieren und Feedback freizugeben.

Teilen Sie Dokumente mit Teammitgliedern in der Aufgabe und sammeln Sie Feedback zu Design-Assets, ohne ClickUp jemals zu verlassen

Sobald ein Entwurf fertiggestellt ist, markieren Sie einfach Ihren Mitarbeiter und leiten den Freigabeprozess ein.

ClickUp's 15+ Ansichten kann eine große Hilfe für UI/UX-Fachleute und Produktteams sein, die ihre Arbeitsabläufe innerhalb enger Fristen rationalisieren wollen.

ClickUp beste Features

ClickUp Limitierungen

Es kann eine steile Lernkurve für Neueinsteiger geben

Mehr Optionen für Automatisierungen könnten von Vorteil sein (derzeit gibt es über 100)

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. GoMoodboard

Über: GoMoodboard GoMoodboard ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche bekannt und hat einen guten Ruf als eine der beliebtesten Apps für digitale Moodboards auf unserer Liste.

Dieses vielseitige Tool bietet eine Vielzahl von mood Board Vorlagen um beeindruckende visuelle Collagen zu erstellen. Sie können sich auch für eine leere Leinwand entscheiden, um Ihr Board von Grund auf zu benutzerdefinieren.

Mit dem Feature zum Ziehen und Ablegen können Sie Dinge ganz einfach auf der Leinwand verschieben. GoMoodboard ermöglicht es Ihnen, Kommentare unter jedem Bild hinzuzufügen, um Ihre kommunikationsziele mit Klienten oder Kollegen.

Das Beste daran ist, dass es absolut kostenlos ist und Sie Ihre Boards ganz einfach über einen einzigen Link freigeben können. Zu erledigen, einfach speichern und veröffentlichen! 🎉

GoMoodboard beste Features

Kein Konto erforderlich, um ein Moodboard zu erstellen

Drag-and-Drop Feature zum Verschieben von Bildern in der Moodboard App

Kommentar-Feature für die Zusammenarbeit

Schnelles Veröffentlichen

Mehrere Moodboard-Vorlagen zur Auswahl für die Arbeit

GoMoodboard Beschränkungen

Kein umfassender Support für Echtzeit-Zusammenarbeit

Teams, die auf der Suche nach umfangreichen Design-Optionen sind, finden es möglicherweise nicht sehr nützlich

GoMoodboard Preise

Free

GoMoodboard Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

3. Pinterest

Via: Pinterest Pinterest ist seit seiner Einführung im Jahr 2010 ein bevorzugter Favorit unter Kreativen auf der Suche nach Inspiration. Die Plattform legt den Schwerpunkt auf Einfachheit, was sie zu einer hervorragenden Ressource für die Erstellung von Mood Boards für mehrere Projekte macht, ohne dass eine aufwendige Bearbeitung erforderlich ist.

Mit einem breiten Array an Assets aus den Bereichen Film, Fernsehen, Fotografie, Lifestyle, Rezepte und Innenarchitektur bietet Pinterest eine Fundgrube an Moodboard-Referenzen für praktisch jedes kreative Vorhaben!

Jedes Objekt, ein so genannter "Pin", ist mit einer Website verknüpft, so dass Sie es ganz einfach herunterladen, freigeben oder hochladen können. Wenn Sie diese Bilder an Ihre Boards anheften, können Sie leichter Ideen zusammenstellen, die Ihren Vorstellungen entsprechen.

Abgesehen von diesen coolen Features gewinnt Pinterest unsere Herzen, weil es absolut kostenlos und für alle zugänglich ist! 🥰

Pinterest beste Features

Einsteigerfreundliche Gestaltung von Moodboards

Speichert Ihren Fortschritt

Umfangreiche Medieninhalte

Effektive Suchfilter für Ihr eigenes Mood Board oder andere

Bietet Browser-Erweiterungen, um Links zu Ihren Boards zu speichern

Beschränkungen von Pinterest

Werbung kann gelegentlich die Benutzererfahrung stören

Kann auf bestimmten Geräten fehlerhaft sein

Pinterest-Preise

Free Forever

Pinterest-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (190+ Bewertungen)

4.5/5 (190+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (240+ Bewertungen)

4. Canva

Über: Canva Ursprünglich als vielseitige Kreativplattform konzipiert, bietet Canva eine umfangreiche Sammlung von Moodboard-Vorlagen, die es zu einer bevorzugten Wahl für Design und Storyboarding machen.

Neben diesen gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie auch Ihre eigenen, einzigartigen Designs erstellen. Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Tools, um verschiedene Elemente nahtlos zu integrieren und das Moodboard zu erstellen, das Ihr Konzept perfekt einfängt! Erstellen von Storyboards ? Diese vielseitige Software ermöglicht den Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Schriftarten, Designelementen und Bildern, mit denen Sie Ihren ehrgeizigen Ideen Form verleihen können.

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Canva ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Designer geeignet und vereinfacht den kreativen Prozess sowohl auf Ihrem Computer als auch auf Ihrem mobilen Gerät.

Canva beste Features

Benutzerfreundliche Oberfläche

Drag-and-Drop-Funktionalität

Mühelose Freigabe und Export

Bildverbesserer verbessert Ihr Bildmaterial

Bietet eine umfangreiche Sammlung von Schriftarten, Designelementen und Bildern

Zahlreiche Optionen für Moodboard-Vorlagen

Canva Limitierungen

Aufgrund der begrenzten Größe der Dateien möglicherweise nicht für hochwertige Grafiken geeignet

Das Laden der Web Version kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Canva Preise

Canva Free

Canva Pro: $119,99/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$119,99/Jahr pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Canva für Teams: Preise auf Anfrage

Canva Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.400+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,500+ Bewertungen)

5. InVision

Über: InVisionApp InVision ist darauf ausgerichtet, die Effizienz von Teams zu steigern und zusammenarbeit in Echtzeit . Obwohl es sich um eine erstklassige workflow-Management tool für Designer, bietet es auch ein stilvolles und benutzerfreundliches Mood Board Feature.

Diese Funktion ermöglicht die einfache Organisation von Inhalten und sorgt für einen visuell ansprechenden und intuitiven Prozess.

Dank des Drag-and-Drop-Features und der zahlreichen Vorlagen, die für die Arbeit zur Verfügung stehen, ist es für Designer relativ einfach, Boards zu erstellen. Was InVision auszeichnet, ist seine Vielseitigkeit - es ist nicht auf eine einzige Plattform beschränkt.

Egal, ob Sie mit einem mobilen Gerät oder einem Computer arbeiten, diese App unterstützt verschiedene Dateitypen und sorgt so für ein reibungsloses Arbeiten.

InVision beste Features

Team-orientierte tools für die gemeinsame Arbeit

Benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag & Drop

Unterstützt Textfelder

Bietet einen großen Bereich an Vorlagen von renommierten Vorlagenherstellern

Integriert sich in Tools wie Microsoft Teams und Slack

Limits von InVision

Kann manchmal langsam geladen werden

Nicht für Android verfügbar

InVision Preise

Free Forever

InVision Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra : 4.6/5 (730+ Bewertungen)

: 4.6/5 (730+ Bewertungen) iOS App Store: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

6. StudioBinder

Über: Studiobinder StudioBinder bietet benutzerdefinierte Vorlagen für Ersteller von Bild- und Video-Inhalten. Diese vielseitige Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Projekte mit Features wie Shot Listen und Storyboards effizient zu organisieren. Sie können sogar die Größe der Bilder, das Layout und die Bildspezifikationen in Sekundenschnelle ändern.

Dieses Software-Tool für Moodboards bietet spezielle Abschnitte für Elemente wie Speicherorte, Zeichen, Kostüme, Requisiten und mehr, die alle durch ein schlankes und effizientes Design unterstützt werden.

StudioBinder optimiert Ihren Arbeitsablauf, indem es Ihnen ermöglicht, mühelos Skripte hochzuladen und Szenen oder Setups per Drag-and-Drop neu anzuordnen. Beim Moodboarding für lange Produktionspläne können Sie Tagespausen und wichtige Notizen hinzufügen und Speicherorte zuweisen.

Darüber hinaus bietet das Tool eine Nachverfolgung der Versionen, um Ihr Projekt zu organisieren und auf Kurs zu halten.

StudioBinder beste Features

Ermöglicht das Drucken und Freigeben

Schnelle Zusammenarbeit und Feedback

Flexible Anpassung des Layouts in Bezug auf die Größe der Bilder

Umfassende Shot-Liste und Storyboard-Erstellung zur Verbesserung Ihres kreativen Prozesses

StudioBinder Beschränkungen

Das Fehlen des Features "Rückgängig" kann für einige Benutzer unangenehm sein

Die Benutzeroberfläche kann für Neulinge verwirrend sein

StudioBinder Preise

Starter : $25/Monat

: $25/Monat Indie : $42/Monat

: $42/Monat Profi: $85/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

StudioBinder Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (10+ Bewertungen)

: 3.7/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (unter 10 Bewertungen)

7. Wandbild

Über: Wandbild Mural ist mehr als nur ein digitales Mood Board Tool; es ist ein umfassendes software für visuelle Zusammenarbeit die Arbeitsabläufe vereinfacht. Mit Hilfe der Bilder- und Notiz-Features von Mural können Sie Ihre Design-Ideen mit Ihrem Team diskutieren und mühelos freigeben.

Von der Drag-and-Drop-Funktion bis hin zur Erstellung komplexer Moodboards - Mural ist ein großartiger Ort, um brainstorming-Techniken und schaffen Sie dynamische und interaktive Erfahrungen mit Ihrem Team. Sie können sogar Umfragen einbeziehen, um Ihren kreativen Prozess noch engagierter zu gestalten.

Mural geht über herkömmliche Notizen hinaus und ermöglicht es Ihnen, Ideen und elemente der Aktion durch anpassbare Haftnotizen und Textfelder. Verbessern Sie die Übersichtlichkeit, indem Sie Farben ändern und Informationen gruppieren, um Muster zu erkennen und neue Lösungen zu entwickeln.

Mural ist nicht nur visuell, sondern lässt sich nahtlos mit Noun Projekt, GIPHY und Unsplash integrieren, sodass Sie komplexe Ideen visuell ausdrücken können.

Mural beste Features

Perfekt für die Zusammenarbeit im Team

Intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche

Unzählige Vorlagen

Geräteübergreifende Zugänglichkeit

Mural Beschränkungen

Die Preise können relativ hoch sein

Die Benutzeroberfläche ist möglicherweise nicht für jeden Designer geeignet

Preise für Wandbilder

Free

Team+: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Business: $17.99/Monat pro Benutzer

$17.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Mural Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.350+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (115+ Bewertungen)

8. Moodzer

Über: Moodzer Moodzer, ein benutzerfreundliches und kostenloses Moodboard tool, vereinfacht den kreativen Prozess durch sein intuitives Design. Dank seiner vielseitigen Features können Sie es gleichzeitig als Mood Board und Collage-Tool verwenden.

Die Vielseitigkeit von Moodzer erstreckt sich auch auf die Einbindung von Text, den Sie an jeder beliebigen Stelle des Bildes platzieren können. Sie können Farbpaletten und Schriftarten benutzerdefinieren und haben außerdem die Möglichkeit, die Größe der Abstände zwischen den Bildern einzustellen. Auf diese Weise erhalten Sie ein umfassendes Toolkit für die Gestaltung eines beeindruckenden Moodboards.

Mit Größenänderungen, Filtern, Farbanpassungen und Überlagerungselementen können Designer die gewünschte visuelle Wirkung erzielen. Moodzer ermöglicht es Ihnen, Ihre kreativen Ideen mit Leichtigkeit und Präzision zum Leben zu erwecken.

Moodzer beste Features

Bildorganisation in einem strukturierten Rastersystem

Filter und Farbanpassungen

Benutzerfreundliche Plattform für Anfänger und Profis

Eingebaute Bildbearbeitung

Moodzer Beschränkungen

Der Mangel an Vorlagen ist möglicherweise nicht ansprechend

Werbung auf dem kostenlosen Plan kann ablenken

Moodzer Preise

Testversion: Free Forever

Free Forever Standard: $5/Monat pro Benutzer

Moodzer Bewertungen und Rezensionen

Es sind noch keine Bewertungen vorhanden

9. Evernote

Über: Evernote Evernote zeichnet sich als vielseitiges Software-Tool für Moodboards aus, mit dem sich Designideen schnell festhalten lassen. Sie können projektspezifische Notizbücher erstellen und Bilder nahtlos in diese Notizbücher integrieren, um personalisierte Moodboards zu erstellen. Sie können alle Notizen auch offline speichern.

Arbeiten Sie mühelos mit Teams zusammen und nutzen Sie einen Bereich benutzerdefinierter Anpassungen für Ihren kreativen Prozess. Mit Evernote können Sie mühelos Bilder ziehen und hinzufügen und so eine Leinwand bereitstellen, auf die Sie über Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Browser zugreifen können, um Ihre visuelles Projektmanagement .

Über die Symbolleiste können Sie auch die Schriftart, die Größe oder den Stil ändern. Sie können ganz einfach Bilder, Tabellen und Text in eine Notiz einfügen, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Diese App eignet sich besonders gut für Filmemacher und Agenturen, die bessere ideenfindungstechniken .

Evernote beste Features

Projektspezifische Notizbücher

Umfassendes Feature zur Suche

Speichert jede Notiz offline

Geeignet für Filmemacher

Evernote Beschränkungen

Benutzer können mit dem kostenlosen Plan möglicherweise nicht offline auf Notizen zugreifen

Auf dem Macbook kann es manchmal zu Problemen kommen

Preise für Evernote

Free Forever

Persönlich: $10.83/Monat pro Benutzer

$10.83/Monat pro Benutzer Professionell: $14,17/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

Brighten Up Your Mood Boards mit ClickUp!

Wenn Worte nicht ausreichen, treten Mood Boards als eine visuell überzeugende und komplexe Art der Kommunikation und des Ausdrucks ein, die mühelos Ideen und Ästhetik artikuliert.

Mit den Whiteboards und Vorlagen von ClickUp, die Sie von der Konzeption bis zum Abschluss Ihres Projekts begleiten, können Sie Ihr Projekt aufwerten. Es ist der ideale Ausgangspunkt für Ihre kreativen Bemühungen und hilft Ihnen, Ihre Projekte von überall aus zu starten! Beginnen Sie mit ihr kostenloses Konto einrichten heute! 🎨