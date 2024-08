Slack vs. Mattermost: Welches Collaboration-Tool ist das beste?

Remote-Arbeit ist für die meisten Unternehmen heute de facto eine Selbstverständlichkeit. Das bedeutet, Silos zu durchbrechen, asynchron zu arbeiten, klar zu kommunizieren und organisationsübergreifend zusammenzuarbeiten.

Der Weg zu einer nahtlosen Zusammenarbeit ist nicht immer leicht zu finden. Sie brauchen die richtigen Tools, Prozesse und gewohnheiten am Arbeitsplatz um den Informationsfluss zwischen Teams und Abteilungen aufrechtzuerhalten. Bedenken hinsichtlich der Daten- und IT-Sicherheit sowie der Zugangskontrolle machen es ebenfalls nicht einfach.

Zum Glück haben Sie großartige apps für die Zusammenarbeit die das meiste davon zu erledigen vermögen. Es kommt darauf an, diejenige auszuwählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Daher haben wir zwei leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit ausgewählt und gegeneinander antreten lassen - Mattermost und Slack.

Hier finden Sie einen detaillierten Vergleich mit Eigenschaften, Limiten, Preisen und mehr, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern.

p.S.: Wir haben eine Alternative hinzugefügt, die mehrere Apps für die Zusammenarbeit ersetzen könnte. Warten Sie bis zum Ende!_ (oder scrollen Sie, um früher hierher zu gelangen 🤩)

Was ist Slack?

über Slack Slack ist eine Cloud-basierte Kollaborations- und kommunikation plattform für Teams und Arbeitsplätze. Es ist ein Hub für Ihr Team zum Chatten, Freigeben von Dateien, Arbeiten mit externen Partnern, Abhalten von Audio- oder Video-Meetings und Aufzeichnen und Freigeben von Updates - alles in Echtzeit.

Es ist ein beliebtes Tool bei hybriden und dezentralen Organisationen, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu verbessern und gleichzeitig die Flexibilität zu erhalten.

Ironischerweise kann man mit Slack nicht abschalten 😉

Slack Features

Schauen wir uns nun die Features an, die Slack zu einem der besten Tools für die Zusammenarbeit im Team machen.

1. Kollaboration

über Slack

Die kollaborativen Features von Slack, wie z. B. Channels, ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit zu organisieren, zu chatten, Dateien freizugeben und Entscheidungen zu treffen.

Wenn Ihre Arbeit die Zusammenarbeit mit externen Teams wie Partnern, Anbietern oder Kunden erfordert, können Sie Slack Connect verwenden.

Weitere Features sind DMs, Huddles und Clips, mit denen Mitarbeiter chatten, Sprach- und Videoanrufe führen und sogar Clips freigeben und aufzeichnen können, was die Kommunikation wesentlich einfacher macht als der Austausch von E-Mails.

2. Automatisierung

über Slack Wenn Sie Ihre lästigen, routinemäßigen Aufgaben automatisieren möchten, aber nicht über die technischen Fähigkeiten verfügen, um dies zu erledigen, kennt Slack einen Mann - es ist Workflow Builder. Mit ein bisschen Ziehen und Ablegen können Sie einen automatisierten Workflow erstellen.

Wenn Sie über Programmierkenntnisse verfügen, können Sie Ihre Geschäftsprozesse mithilfe der Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) von Slack benutzerdefiniert codieren, um sie an Ihren Workflow anzupassen.

Mit beliebten Apps und Integrationen können Sie Ihre bevorzugten Tools einbinden und die Arbeit ohne zusätzlichen Aufwand im Flow halten. 🤩

3. Wissen freigeben

über Slack Ihr Team kann über eine leistungsstarke Suchoption nach Unterhaltungen und Dateien in Kanälen und DMs suchen.

Teams müssen oft alte Projekte, Dokumente und Kanäle archivieren, um die Oberfläche sauber und aktuell zu halten, aber die Suche nach den alten Dateien kann mühsam werden. Mit dem Slack Archive Feature wird die Suche nach diesen alten Unterhaltungen und Dokumenten jedoch zum Kinderspiel.

4. Sicherheit und Compliance

über Slack

Slack implementiert branchenweit anerkannte Best Practices und Frameworks, um Ihre Daten zu schützen. Mit dem Geräte- und Identitätsmanagement können nur die richtigen Personen auf Unternehmensdaten zugreifen.

Ihre Kundendaten werden mit Tools wie Slack Enterprise Key Management und Data Loss Prevention verschlüsselt und geschützt. 🛡️

Slack Preise

Free

Pro: $7.25/Monat pro Benutzer

$7.25/Monat pro Benutzer Business+: $12,50/Monat pro Benutzer

$12,50/Monat pro Benutzer Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Mattermost?

über Mattermost Mattermost ist eine Open-Source-Plattform für Zusammenarbeit und Kommunikation, die sich ideal für technische Teams eignet und für ihre strenge Einhaltung von Datenschutz und Sicherheit bekannt ist. Es ist eine integrierte Plattform von produktivität tools das kanalbasierte Kommunikation, strukturierte Workflow-Ausführung und Projekt-Workflows bietet.

Es hilft bei der Workflow-Orchestrierung und eliminiert die Notwendigkeit, zwischen verschiedenen Anwendungen kontextbezogen zu wechseln.

Die Erfahrung mit Mattermost ist ähnlich wie Slack da es Einzel- und Gruppennachrichten und andere Tools bietet, um planen der Kommunikation besser.

Am besten geeignet für den Einsatz im Büro. Technische und operative Teams auf der ganzen Welt bevorzugen Mattermost.

Mattermost Features

Sehen wir uns an, welche Features diese Open-Source-Plattform für die Zusammenarbeit zu einem beliebten Tool für die Zusammenarbeit machen.

1. Kollaboratives Messaging

über Mattermost

Der Austausch von Nachrichten ist großartig, solange Sie nicht gegen eine Deadline anrennen. Die kanalbasierten Tools von Mattermost ermöglichen native Audioanrufe und das Freigeben des Bildschirms, sodass Sie Dinge schneller erledigen können.

Die Synchronisierung von Nachrichten in Echtzeit, der durchsuchbare Verlauf und das Freigeben von Dateien, Bildern oder Links machen die Zusammenarbeit einfacher.

2. Mattermost Playbooks

über Mattermost Ein geografisch verstreutes Team, das mehrere Prozesse verfolgt, kann oft zu Verwirrung und doppelter Arbeit führen. Die Playbooks von Mattermost helfen Ihren Teammitgliedern, durch eine integrierte, auf Checklisten basierende Automatisierung auf derselben Seite zu stehen und zu bleiben, was die Sichtbarkeit und Verantwortlichkeit erhöht.

So erhalten alle Beteiligten tägliche Updates mit automatischen Auslösern und Aktionen, Status-Updates auf Dashboards sowie vorgeschriebene Zeitleisten und Berichterstellungen.

3. Plugins

über Mattermost

Alle Ihre bevorzugten Tools an einem Ort zu haben, vereinfacht Ihre Arbeit und spart Ihnen Zeit. Mit Mattermost-Plugins können Sie Routineaufgaben mit Ihren bevorzugten Tools automatisieren, ohne zwischen ihnen wechseln zu müssen.

Mit Mattermost können Sie auch leistungsstarke benutzerdefinierte Anpassungen an Server-, Desktop- und Web-Apps vornehmen, ohne dass Sie Änderungen an der Codebasis vornehmen müssen. Das bedeutet, dass Sie vieles ohne technische Hilfe erledigen können. Außerdem können Sie Ihre Integrationen mit vollem API-Zugriff benutzerdefiniert anpassen. 🙌

4. Erhöhte Sicherheit

über Mattermost

Mattermost ist ein Open-Source-Anbieter, der mit einer selbst gehosteten Lösung, die einen vollständigen Zugriff auf den Code ermöglicht, überlegene Sicherheit für Daten bietet. Seine fortschrittliche Compliance-Prüfung und tools für die Berichterstellung sorgen für die Sicherheit sensibler Daten ohne Überwachung durch Dritte.

Außerdem können Sie Daten jederzeit und überall mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung übertragen.

Mattermost-Preise

Free

Professionell: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Slack Vs. Mattermost: Features im Vergleich

Der offensichtlichste Unterschied zwischen Slack und Mattermost besteht darin, dass Slack ein geschlossener Quellcode ist, d. h. nur Anbieter können auf den proprietären Code zugreifen oder ihn ändern. Mattermost ist eine sichere Open-Source-Lösung kommunikations-Tool das bedeutet, dass jede Organisation, die sich dafür entscheidet, es mit ihren eigenen Plugins und offenen APIs benutzerdefiniert anpassen kann.

Hier sind die entscheidenden Unterschiede zwischen Slack und Mattermost.

Vergleich der Features von Slack und Mattermost

Lassen Sie uns nun tiefer einsteigen.

1. Hosting

Ob Sie von einem Büro aus arbeiten oder in einem hybriden System, kann einen Einfluss darauf haben, wie Sie Ihre Software für die Zusammenarbeit hosten wollen. Außerdem spielt es eine Rolle, mit wem Sie arbeiten.

Wenn Sie z. B. mit Anbietern im Gesundheitswesen oder mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten, könnten diese von Ihnen verlangen, dass Sie selbst gehostete Software verwenden, und erwarten, dass Sie alle ihre Erwartungen in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz erfüllen.

Slack

Da es sich um ein Cloud-basiertes Tool handelt, ist es sehr einfach zu bedienen. Sie können öffentliche oder private Kanäle erstellen, ein Team bilden, Mitglieder hinzufügen und mit der Arbeit beginnen.

Slack ist das ideale Tool für eine effektive tägliche Zusammenarbeit, wenn Ihr Team klein und neu ist. Da es sich bei Slack um eine proprietäre Software handelt, können Sie es am besten mit Vorlagen oder Tools benutzerdefinieren, aber Sie können sich nicht selbst auf Slack hosten.

über Slack

Mattermost

Dank des Open-Source-Codes können Sie Mattermost selbst hosten. Implementieren Sie die Software gemäß den Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens und entscheiden Sie sich für eine Cloud-basierte Bereitstellung, um Remote-Arbeiten zu ermöglichen.

2. Apps und Integrationen

Da die meisten Geschäfte verschiedene Apps und Integrationen verwenden, müssen Sie eine Plattform für die Zusammenarbeit im Team wählen, die Ihre Tools für die Arbeit unterstützt.

Slack

Slack bietet mehr Integrationen für eine bessere Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern. Mit über 2600+ apps & Integrationen und jetzt neu gegründeten Partnerschaften mit OpenAI und Salesforce wird Slack KI nativ in das Benutzererlebnis einbringen.

Mit beliebten Collaboration-Tools wie Google Drive und Salesforce können Sie in Slack auch benutzerdefinierte Integrationen nach Ihren Bedürfnissen hinzufügen.

Mattermost

Mattermost bietet eine Gemeinschaft von Mitwirkenden, mit denen Sie benutzerdefinierte Apps, tools und Integrationen hinzufügen oder Ihre eigenen mit APIs mit vollem Zugriff erstellen können.

Mattermost lässt sich direkt in Apps für den täglichen Gebrauch wie Asana, GitHub, Jira, Bitbucket usw. integrieren, was die Nachverfolgung Ihrer projekte und Aufgaben ohne zwischen verschiedenen tools zu wechseln.

Für Entwickler und große Organisationen mit technischen oder betriebsintensiven Arbeitsabläufen eignet sich der Open-Source-Ansatz von Mattermost am besten zur Anpassung der Software.

über Mattermost

3. Möglichkeiten der benutzerdefinierten Anpassung

Die Anpassungsqualitäten von Mattermost helfen Ihnen, dank des offenen Codes von Grund auf neu zu bauen, während Slack benutzerdefinierte Apps, Vorlagen und Integrationen mit oder ohne Programmierung anbietet.

Slack

Slack unterstützt mehr als 10 Sprachen und ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung der Seitenleiste, der Themen, der Profile, der Begrüßungsnachrichten und der Emoji- oder Reaktionsanpassung.

Sie können auch den Klang Ihrer bevorzugten mobilen Push-Benachrichtigungen einstellen. Fügen Sie benutzerdefinierte Emojis und Willkommensnachrichten hinzu, um Unterhaltungen unterhaltsam zu gestalten.

Mattermost

Sie können mit Mattermost ein White-Label erstellen, wobei Sie Ihr Branding mit dem Code der Software anpassen können. Passen Sie Ihre Web-, Desktop- und mobilen Anwendungen gemäß Ihren Sicherheitsprotokollen an.

Der fortschrittliche mehrsprachige Support in mehr als 16+ Sprachen ermöglicht eine vielfältige und umfassende Kommunikation.

über Mattermost

4. Sicherheitsprotokolle

Bei der Auswahl der richtigen Plattform für die Zusammenarbeit in Ihrem Geschäft spielen Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle.

Slack

Zu den Sicherheits-Features von Slack gehören Single Sign-On, Multi-Faktor-Authentifizierung, Domain-Claiming, benutzerdefinierte Dauer von Sitzungen, Identitäts- und Gerätemanagement sowie die Bereitstellung von Benutzern und Gruppen.

Die Sicherheitskontrollen von Slack entsprechen den Cloud-Sicherheitsgrundsätzen des National Cyber Security Centre (NCSC) und anderen internationalen regulatorischen und Compliance-Standards/Zertifizierungen.

Mattermost

Hier ist Mattermost der Maßstab! Es ist eine der flexibelsten und sichersten kollaborationstools das die anspruchsvollsten Anforderungen an die Sicherheit von Privatnachrichten erfüllt.

Mit der selbst gehosteten Private Cloud-Bereitstellung können Sie auf erweiterte mobile Sicherheits-Features zugreifen und sensible Daten ohne Überwachung durch Dritte kontrollieren.

Verwandt

Slack Vs. Mattermost auf Reddit

Wir haben geprüft Reddit um zu sehen, was die Leute zu dem Thema sagen Slack vs. Mattermost . Über Slack haben die Benutzer die einfachen Nutzungsmöglichkeiten kommentiert:

"Der Vorteil gegenüber E-Mail ist, dass man das unangenehme, superlange 'Antwort an alle' loswird, wenn eine Gruppe von Leuten beteiligt ist und ein Thema diskutiert."

Andere Reddit-Benutzer sagten, dass Mattermost eine großartige Option ist, wenn man sich selbst hosten möchte, mit anpassbaren Sicherheitsmaßnahmen:

"Wir sind von Hipchat vor Ort (danke Atlassian) zu Mattermost Server vor Ort gewechselt, und es ist ziemlich gut. Eine Cloud-Plattform für potenziell sensible Netzwerkdetails zu nutzen, war nichts, womit ich zufrieden war

Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob Slack oder Mattermost das Richtige ist? Wir haben eine App für die Zusammenarbeit im Team, die alle Ihre Tools ersetzen kann! 🤩

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Slack Vs. Mattermost

Wandeln Sie Kommentare in Aufgaben um und weisen Sie sie Ihrem Team zu mit ClickUp Wir wissen, dass Slack und Mattermost sehr beliebt sind, aber haben Sie schon einmal überlegt ClickUp ?

ClickUp kombiniert Hunderte von Features, um besser zusammenzuarbeiten, die Produktivität zu steigern und die Arbeit schneller abzuschließen!

Werden Sie zum Profi-Organisator, indem Sie Teams und Abteilungen in Spaces unterteilen, große Projekte und Aktionen in Ordnern gruppieren und Aufgaben in Listen unterteilen, um Ihre Arbeit zu sehen.

Sie haben die Möglichkeit, aus über 35+ Spaces zu wählen ClickApps um jede Aufgabe für jede Art von Arbeit individuell zu gestalten.

Die Zusammenarbeit in ClickUp verbessert die Produktivität Ihrer Mitglieder im Team, so dass die Arbeit immer Spaß macht. Lassen Sie uns die wichtigsten Tools für die Zusammenarbeit in ClickUp genauer unter die Lupe nehmen.

ClickUp Chat

Willkommen in der Welt der kohärenten Unterhaltungen und der Arbeit mit integrierten Tools. Bringen Sie die gesamte Kommunikation Ihres Teams an einen Ort mit ClickUp Chat .

Taggen und weisen Sie Aufgaben im Echtzeit-Chat mit @Mentions in Kommentaren zu. Außerdem können Sie Videos, Dokumente und Dateien als Anhang einbetten und an Ihr Team senden.

Sorgen Sie für eine reibungslose und organisierte Kommunikation mit ClickUp Chat Kommunizieren Sie klar und deutlich mit reichhaltigen Formatierungs-Features oder erstellen Sie Chat-Ansichten für bestimmte Teams, Arbeiten oder Abteilungen innerhalb von ClickUp - kontrollieren Sie, wer die Chats in der Hierarchie sieht.

ClickUp Collaboration-Erkennung

Mit ClickUp Collaboration-Erkennung wissen Sie sofort, woran Ihr Teamkollege arbeitet oder wann er einen Kommentar hinzufügt.

Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit mit Ihren Kollegen und erhalten Sie sogar sofortiges Feedback in neuen Kommentaren.

Mit vereinten Kräften das Beste herausholen ClickUp Collaboration-Erkennung Weitere Tools zur Zusammenarbeit auf ClickUp

Dashboards: Erstellen Sie Ihr Kontrollzentrum für jedes Projekt und verfolgen Sie den Fortschritt mit tieferen Einblicken und Übersichten auf höchster Ebene

Erstellen Sie Ihr Kontrollzentrum für jedes Projekt und verfolgen Sie den Fortschritt mit tieferen Einblicken und Übersichten auf höchster Ebene Integrationen: Steigern Sie Ihre Produktivität mit über 200 nativen Integrationstools und über 1000 kostenlosen Tools

Steigern Sie Ihre Produktivität mit über 200 nativen Integrationstools und über 1000 kostenlosen Tools Automatisierung: Zeit sparen mit über 100 Automatisierungsoptionen zur Verfeinerung von Workflows, Routineaufgaben, Projektübergaben und mehr

Zeit sparen mit über 100 Automatisierungsoptionen zur Verfeinerung von Workflows, Routineaufgaben, Projektübergaben und mehr ClickUp AI: Zugriff auf Hunderte von handgefertigten und forschungsgestütztenKI-Tools die Ihnen beim Verfassen und Bearbeiten von Inhalten und beim Brainstorming helfen

ClickUp Aufgaben

Organisieren Sie, arbeiten Sie zusammen und planen Sie effektiv für fast alles mit ClickUp Aufgaben . Weisen Sie mehreren Personen Arbeiten zu und sparen Sie Zeit mit gemeinsam nutzbaren Bildschirmaufzeichnungen.

Strukturieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie sie in umsetzbare Unteraufgaben unterteilen und in verschiedenen Ansichten visualisieren. Passen Sie Ihren Workspace an, indem Sie Unterhaltungen benennen und sie nach Aufgabentypen aufteilen.

Verwalten Sie Ihre Arbeit, indem Sie Aufgaben erstellen, sie zuweisen und ihren Fortschritt nachverfolgen durch ClickUp Aufgaben Haben wir schon den kostenlosen Plan von ClickUp erwähnt? Nun, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um die Preisoptionen zu besprechen.

ClickUp Preise

Free Forever: Am besten für den persönlichen Gebrauch

Am besten für den persönlichen Gebrauch Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Slack vs. Mattermost: Wer ist der Gewinner?

Slack und Mattermost sind robuste Tools für die Zusammenarbeit, die sich in gängige Apps integrieren lassen. Der eindeutige Sieger hängt jedoch von den Anforderungen Ihres Unternehmens ab.

Beispiel: Slack ist für Unternehmen geeignet, die einen Cloud-basierten Zugriff bevorzugen, ohne großen Wert auf benutzerdefinierte Sicherheitsprotokolle zu legen. Wenn ein Unternehmen also ein einfaches Kommunikationstool benötigt, das den Workflow vereinfacht und die Produktivität steigert, ist Slack die erste Wahl.

Wenn Ihr Unternehmen ein vollständig anpassbares, selbstgehostetes Open-Source-Tool für die Verwaltung und Zusammenarbeit von Teams benötigt, dann ist Mattermost ideal. Im Gegensatz zu Slack wurde es von Entwicklern für Entwickler entwickelt. Die Plattform erfordert also ein hohes Maß an technischem Fachwissen, um sie für Ihren Anwendungsfall einzurichten. Sie ist besser für technische und operative Teams geeignet.

Wenn Sie mehr als nur Zusammenarbeit erleben möchten, sollten Sie ClickUp ausprobieren. Verwalten Sie Ihre Projekte mit Erstellung von Aufgaben, mehreren Ansichten, Status, Vorlagen und mehr.

Starten Sie Ihr kostenloses ClickUp testversion heute!