Die 25 besten KI-Kunst-Impulse, um Ihre Kreativität anzuregen

KI hat ein einfaches Credo: Je besser die Eingabe, desto besser das Ergebnis. 🎯

In der KI-Terminologie ist die Eingabe die Vorgabe und die Ausgabe das generierte Ergebnis. Heute nutzen Künstler und Designer, sowohl Profis als auch Amateure, KI-Kunst-Vorgaben, um atemberaubende visuelle Kunst zu schaffen.

Von KI angetriebene Kunstgeneratoren haben neue Wege des künstlerischen Ausdrucks eröffnet. Da KI-generierte Kunst weltweit immer beliebter wird, ist es an der Zeit, dass auch du auf diesen Zug aufspringst.

Tools wie Midjourney, Stable Diffusion und DALL-E 2 machen es jedem leicht, mit KI-Kunstgeneratoren zu experimentieren. Sie liefern beeindruckende Ergebnisse – und das viel schneller als die meisten Computeranwendungen für Künstler.

Aber alles beginnt damit, zu wissen, wie man die perfekte Eingabeformulierung verfasst. 🎨

Was sind KI-Kunst-Impulse?

KI-Kunst-Prompts sind die Anweisungen, die in einen KI-gestützten Kunstgenerator eingegeben werden, damit dieser Kunstwerke und Bilder erstellen kann. Stellen Sie sich vor, Sie geben einem Künstler Anweisungen – nur dass der Künstler in diesem Fall ein hochentwickeltes Computerprogramm ist.

Eine gute KI-Kunstvorlage ist klar, konkret, detailliert und vor allem fantasievoll. ! 🤖

Warum brauchst du eine gute KI-Vorgabe?

Um Inhalte – Texte oder Bilder – zu erstellen, stützen sich KI-Inhaltsgeneratoren auf ihr Verständnis der Eingabeaufforderung. Anschließend vergleichen sie die Einzelheiten der Eingabeaufforderung mit dem Datensatz, auf dessen Grundlage sie trainiert wurden. Daher spielt die Eingabe bzw. die Eingabeaufforderung eine entscheidende Rolle in diesem Prozess.

Natürlich gibt es keinen Standardprozess für das Verfassen einer guten Eingabeaufforderung. Möglicherweise sind einige Versuche nötig, bevor das Modell ein Bild zaubert, das genau Ihren Vorstellungen entspricht. Dieser Prozess des Ausprobierens hilft Ihnen zu verstehen, wie sich verschiedene Elemente in der Eingabeaufforderung auf das generierte Kunstwerk auswirken.

Die 25 besten Beispiele für KI-Kunst-Prompts zur Bilderzeugung

Wir haben eine Sammlung von Vorlagen zusammengestellt, mit denen Sie auf nahezu jedem Kunstgenerator, der von KI gesteuert wird, faszinierende Bilder erstellen können.

1. Futuristische Stadtlandschaften

via Gencraft

„Erstelle ein Stadtbild, das eine geschäftige, futuristische Metropole mit hoch aufragenden Wolkenkratzern in einzigartigen, komplexen Designs zeigt. Fange eine lebendige, hochtechnologische städtische Umgebung ein, in der holografische Werbetafeln die Skyline der Stadt und die Straßen darunter erhellen.“

2. Lebendige Farben und Farbverläufe

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild voller lebhafter Farben und Farbverläufe, das eine abstrakte und visuell beeindruckende Komposition bildet. Die Farben sollten ineinanderfließen und ein Gefühl von Bewegung und Energie vermitteln.“

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Wähle unten eine Beispielbildvorlage aus oder beschreibe dein eigenes Bild

3. Surreale Landschaften

via Gencraft

„Erzeuge ein surreales Landschaftsbild mit schwebenden Inseln, auf dem Kopf stehenden Bergen und ungewöhnlicher Flora. Verleihe dem Bild eine traumhafte Qualität, die die Grenzen der Realität sprengt. Beschwöre eine Szene herauf, die fantasievolle und jenseitige Elemente enthält.“

4. Porträts

via Gencraft

„Erstelle ein Porträtbild, das die Mimik, die Features und die Emotionen einer Person in einer Nahaufnahme zeigt. Halte den Hintergrund neutral, um die Präsenz der Person zu betonen. Bringe die Tiefe und Persönlichkeit des Motivs zur Geltung und schaffe so ein fesselndes und gut komponiertes Porträt.“

5. Himmelskörper

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild mit Himmelskörpern in der Weite des Space. Beziehe Planeten, Sterne und Galaxien mit ein, um eine faszinierende kosmische Szene zu schaffen.“

6. Tiefe, dunkle Wälder

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild eines tiefen, dunklen Waldes mit uralten, hoch aufragenden Bäumen. Fange die geheimnisvolle Atmosphäre ein, in der gewundene Äste unheimliche Schatten auf den Waldboden werfen. Vermittele ein Gefühl von Einsamkeit und Faszination.“

7. Geografische Features

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild, das vielfältige geografische Features darstellt, darunter hoch aufragende Berge, gewundene Flüsse, weite Wüsten und üppige Täler. Das Gelände, das die Bilder prägt, ist abwechslungsreich und zeigt die natürliche Schönheit der Erde in all ihren Formen.“

8. Unterwasserlandschaft

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild einer Unterwasserlandschaft, das die Schönheit der Tiefen des Ozeans einfängt. Beziehe Korallenriffe, exotische Fische und Wasserpflanzen mit ein, wobei Sonnenlicht durch das Wasser scheint, um eine dramatische Beleuchtung und ein Farbenspiel zu erzeugen.“

9. Sport-Ereignisse

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild, das die Atmosphäre eines Sportereignisses in einem überfüllten Stadion einfängt. Zeige die Energie, die Spannung und den Wettkampf, während die Athleten ihren jeweiligen Sport ausüben. Die Szene ist voller Action und fängt die Essenz eines spannenden Sportereignisses ein.“

10. Geschäft und Handel

via Gencraft

„Erstelle ein Bild, das das Geschäft- und Handelsleben einer modernen Stadt darstellt. Zeige hoch aufragende Wolkenkratzer, belebte Straßen voller Berufstätiger und das dynamische Treiben eines florierenden Geschäftsviertels. Zeige Menschen bei Meetings, die geschäftig durch Finanzviertel eilen, sowie elektronische Anzeigetafeln, die Börsenkurse anzeigen.“

11. Historische Ereignisse

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild, das die Mondlandung zeigt, mit einem einsamen Astronauten, der auf der Mondoberfläche steht. Zeige das Eagle-Modul der Apollo 11, das in der Nähe steht.“

12. Noten visualisieren

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild, das Notizen in einer abstrakten und dynamischen Komposition visualisiert. Lass die Notizen in der Luft tanzen und eine Symphonie aus Formen und Symbolen bilden, die die Essenz des Klangs vermitteln. Zeige die Notizen, wie sie in der Luft schweben und sich miteinander verflechten, und schaffe so eine visuell harmonische Komposition.“

13. Länder und Sehenswürdigkeiten

via Gencraft

„Erstelle ein Bild, das die Essenz Usbekistans einfängt. Zeige die komplexe Architektur historischer Städte wie Samarkand und Buchara und hebe dabei den kulturellen Reichtum der Region hervor. Setze das Bild vor den Hintergrund der kargen Schönheit der Kyzylkum-Wüste.“

14. Blumen und Gärten

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild eines malerischen Gartens, geschmückt mit vielfältigen, leuchtenden Blumen in voller Blüte. Fange die Ruhe der Szene ein, mit sorgfältig angelegten Blumenbeeten und gewundenen Wegen. Die Szene sollte Gelassenheit ausstrahlen: eine Kombination aus sorgfältig angelegten Blumenbeeten und gewundenen Wegen.“

15. Abstrakte, mechanische Gärten

via Gencraft

„Erzeuge ein surreales Bild eines abstrakten und mechanischen Gartens, in dem metallische Blumen, geschmückt mit Zahnrädern, als Blütenblätter dienen und robotische Ranken an imaginären Strukturen emporranken.“

16. Friedliche Landschaften

via Gencraft

„Erstelle ein Bild, das die atemberaubenden Landschaften der Alpen einfängt. Zeige hoch aufragende, schneebedeckte Gipfel, üppig grüne Wiesen und kristallklare Bergseen. Füge malerische Dörfer ein, die sich in die Täler schmiegen.“

17. Welt-Ereignisse

via Gencraft

„Erzeuge ein Bild, das eine Versammlung der Vereinten Nationen zeigt, bei der Vertreter aus Ländern weltweit zusammenkommen, um dringende globale Probleme zu diskutieren und anzugehen. Fange die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Perspektiven im Raum ein und symbolisiere damit den gemeinsamen Aufwand für die Förderung von Frieden, Zusammenarbeit und Verständnis auf globaler Ebene.“

18. Realistische Fotografien

via Gencraft

„Erstelle eine Reihe realistischer Fotos, die alltägliche Momente auf authentische und nachvollziehbare Weise einfangen. Halte Szenen fest, in denen Menschen ihrem Alltag nachgehen, mit unverfälschten Gesichtsausdrücken und der Schönheit, die in gewöhnlichen Details steckt.“

19. Reale oder historische Zeichen

via Gencraft

„Erstelle ein realistisches Foto von Malcolm X, dem einflussreichen Bürgerrechtler. Fange sein Charisma, seine Entschlossenheit und sein Engagement für Gerechtigkeit und Gleichheit ein. Stelle dir einen Moment vor, der sein Charisma, seine Entschlossenheit und sein Engagement für Gerechtigkeit und Gleichheit widerspiegelt.“

20. Kunst neu erschaffen

via Gencraft

„Erstelle ein Ölgemälde im impressionistischen Stil, das einen ruhigen Teich darstellt. Verwende Pinselstriche, um Farben zu vermischen, das Spiel von Licht und Farbe einzufangen und einen warmen Schimmer von durch die Bäume fallendem Sonnenlicht hinzuzufügen.“

21. Jahreszeiten

via Gencraft

„Fang die Schönheit der Wintersaison in einer einzigen Szene ein und probiere saisonale Elemente und Farbpaletten aus, um die Harmonie der Zyklen der Natur zu vermitteln.“

22. Strichzeichnungen

via Gencraft

„Erstellen Sie ein Liniendiagramm, das die zunehmende Nutzung sauberer Energien in den letzten fünf Jahren veranschaulicht. Achten Sie darauf, zwei Achsen und Datenpunkte mit Beschreibung zu erstellen, um den Aufwärtstrend bei der Nutzung sauberer Energien darzustellen.“

23. Folien für eine Präsentation

via Gencraft

„Erstellen Sie eine Präsentationsfolie zu Absatzchancen in einer bestimmten Region. Fügen Sie eine Karte ein, auf der wichtige Regionen hervorgehoben sind, sowie prägnante Stichpunkte, die das Marktpotenzial, die Zielgruppe und potenzielle Wachstumsbereiche umreißen.“

24. Emotionen visuell darstellen

via Gencraft

„Erstelle eine Visualisierung, die immense Freude darstellt. Verwende lebhafte Farben wie Gelb- und Orangetöne, die sich zu dynamischen Formen verbinden, um Freude und Feierlichkeit zu vermitteln. Versuche, Freude durch Farbe und Form einzufangen.“

25. Erstelle Logos und Embleme

via Gencraft

„Entwerfen Sie verschiedene Emblem-Entwürfe für eine renommierte Hochschule mit Symbolen wie einem Wappenschild, einem aufgeschlagenen Buch und einem Stift. Ordnen Sie diese Elemente in einer ansprechenden Farbe an, um ein Gefühl von Wissen, Tradition und Erleuchtung zu vermitteln.“

Verwendung von KI-Kunst-Impulsen

Die Verwendung von KI-Kunst-Prompts bietet zwei wesentliche Vorteile: Die Nutzung von KI zur Erzeugung von Bildern spart Zeit und Kosten. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass sie nicht den Limiten unterliegt, denen Menschen unterliegen, wie beispielsweise bestimmte Fähigkeiten und begrenztes Wissen über verschiedene künstlerische Stile. 💫

Hier sind einige großartige Vorteile der Verwendung von KI-Impulsen.

Zeiteffizienz

Mit einer guten Eingabeaufforderung können Sie ein Bild in Sekundenschnelle generieren, anstatt stundenlang daran zu arbeiten, ein Originalbild manuell zu erstellen. Das Herumprobieren mit der Eingabeaufforderung, um das Ergebnis benutzerdefiniert anzupassen, dauert höchstens noch ein paar Minuten.

Kosteneffizienz

Zeit ist Geld, und mit kostengünstigen KI-Tools, die keine Programmierkenntnisse erfordern, können Unternehmen ihre Produktion von Inhalten deutlich steigern und gleichzeitig die Produktionskosten senken. Vorlagen verschaffen Künstlern einen Vorsprung durch erste Ideen und eine Richtung, anstatt endlos zu experimentieren, um einen kreativen Funken zu finden, was Geld für verschwendete Materialien und Zeit spart

Konsistenz

Durch die Verwendung von Vorgaben für KI-Bildgeneratoren erzielen Sie Konsistenz. Da Bildgeneratoren textuelle Anweisungen und maschinelles Lernen nutzen, können Sie viele originelle Designs erstellen, ohne dabei gegen Branding-Richtlinien oder bevorzugte Stile zu verstoßen

Barrierefreiheit

Experten behaupten zudem, dass KI-Tools wie Midjourney, Dall-E und Stable Diffusion die Erstellung von Inhalten demokratisiert haben. Die Vorlagen sind für alle zugänglich. Du musst also kein Experte für Kunst oder künstliche Intelligenz sein, um visuell ansprechende Bilder zu erstellen 👍🏼

Vielseitigkeit

Die Verwendung von Vorlagen für KI-Kunst bietet Ihnen zudem eine beispiellose Vielseitigkeit – KI ist hervorragend darin, verschiedene künstlerische Stile zu verstehen und nachzuahmen. Das kann Künstler dazu ermutigen, mit unterschiedlichen Stilen und Techniken zu experimentieren

Innovation

Bildgeneratoren regen Künstler zudem dazu an, über den Tellerrand hinauszuschauen. Du kannst Neuland erkunden und mit unkonventionellen Ideen und Kombinationen atemberaubende, noch nie dagewesene Kunstwerke schaffen. KI-Tools helfen auch dabei, Impulse zu generieren, die dir beim Brainstorming und bei der Schaffung innovativer Kunstwerke helfen.

Schließlich können KI-Kunst-Prompt-Generatoren Künstler dazu herausfordern, ihre Grenzen zu erweitern. Indem sich Künstler mit neuen und anspruchsvollen Prompts auseinandersetzen, verfeinern sie ihre Techniken und erweitern ihre Fähigkeiten.

Häufige Herausforderungen und Hindernisse bei der Verwendung von KI-Impulsen für die Kunst

Der Einzug der KI in die Erstellung von Inhalten hat unter Künstlern und Designern Diskussionen und Debatten ausgelöst. Abgesehen von Bedenken hinsichtlich Urheberrechtsverletzungen, Eigentümerschaft und Datenscraping bleibt die Abwertung menschlicher Kunst für erfahrene Künstler ein Grund zur Sorge.

Ein häufiger Nachteil bei der Verwendung von KI-Vorgaben ist, dass sie einschränkend sind. Da KI-Kunstgeneratoren ausschließlich auf der Grundlage dieser Vorgaben arbeiten, gibt es keinen Spielraum für Experimente mit Elementen und Stilen außerhalb der Vorgabe. Daher können KI-Bildgeneratoren Nuancen und Feinheiten, die ein Kennzeichen guter Kunst sind, möglicherweise nicht erfassen. KI-generierte Kunst neigt zudem dazu, eine Formel zu sein und eine persönliche Note zu vermissen.

Eine weitere Herausforderung ist die übermäßige Abhängigkeit von KI-generierten Impulsen. Künstler könnten Schwierigkeiten haben, das Produktionsvolumen mit guter Qualität in Einklang zu bringen.

Seine eigene kreative Stimme im Vordergrund zu behalten, während man sich auf KI-Impulse verlässt, ist eine weitere Hürde. Trotz dieser Herausforderungen entwickeln sich Bildgeneratoren langsam zu fantastischen Tools für die Erstellung von Inhalten.

Nur die letzte Hürde bleibt noch: die Erstellung wirkungsvoller Prompts, die relevante, fesselnde und nützliche Inhalte generieren können. 💡

Lassen Sie uns herausfinden, wie das zu erledigen ist.

So verfassen Sie KI-Kunst-Prompts für die Bildgenerierung

Um eine funktionierende Vorgabe zu verfassen, sollten Sie folgende Details berücksichtigen: das Format des Bildes, das zentrale Motiv, Details zum Motiv, stilistische Merkmale oder Referenzen sowie Details zur Gesamtkomposition.

Hier finden Sie eine ausführliche Anleitung für jeden Schritt.

Beginnen Sie damit, genau zu beschreiben, welche Art von Kunst Sie sich wünschen. Entscheiden Sie, ob es sich um ein Foto, eine Zeichnung, eine Skizze, ein Ölgemälde oder ein 3D-Rendering handelt. Definieren Sie dann klar den Schwerpunkt des Werks. Das kann eine Person, ein Tier, ein Objekt oder ein abstraktes Konzept sein.

Beschreiben Sie als Nächstes die Einzelheiten der Hauptelemente Ihres Bildes. Geben Sie Informationen zu Farben, Formen, Größen und Texturen an, um dem tool dabei zu helfen, präzise Details zu generieren. Geben Sie Details zur künstlerischen Form und zum Stil an, die Sie sich vorstellen, indem Sie Schlüsselwörter wie „abstrakt“, „minimalistisch“, „expressionistisch“ oder „surreal“ verwenden, um die Ästhetik zu beschreiben.

Legen Sie schließlich die Komposition so detailliert wie möglich fest. Geben Sie die Kunstrichtung, den Beleuchtungsstil, das Seitenverhältnis, die Proportionen und die Kamerawinkel an. Ansonsten können Sie sich auf den Hintergrund und den Kontext konzentrieren.

Angenommen, Sie benötigen ein Bild eines Wikingers vor einem modernen Hintergrund. Schauen wir uns die einzelnen Phasen an, die zum Verfassen der richtigen Eingabeaufforderung für dieses Beispiel erforderlich sind:

Format angeben: Erstelle ein Foto… Beschreibe das Motiv: Erstelle ein Foto eines Wikinger-Kriegsherrn… Details hinzufügen: Erstelle ein Foto eines Wikinger-Kriegsherrn, der eine Axt hält… Beschreibe den Stil: Erzeuge ein Foto im Pop-Art-Stil, das einen Wikinger-Kriegsherrn zeigt, der eine Axt in einer monochromen Totale hält… Weitere Details hinzufügen: Erstelle ein Foto im Pop-Art-Stil, das einen Wikinger-Kriegsherrn zeigt, der eine Axt hochhält, in einer monochromen Totale, vor dem Times Square in New York stehend

Sie können dann weitere Details und Nuancen hinzufügen, wie zum Beispiel detaillierte Beschreibungen, um Kunstwerke und Designansätze zu generieren, darunter Elemente wie bestimmte Kunststile wie Pop-Art, Kunstrichtungen oder Genres, Verweise auf Ikonen der Popkultur oder textuelle Elemente.

Je klarer und spezifischer Ihre Eingabe ist, desto detaillierter und nuancierter wird das Bild.

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Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass Sie mit KI schneller arbeiten können – und zwar mithilfe von… nun ja, KI?

Das Verfassen von AI-Kunst-Prompts erfordert Zeit und Übung. Mit dem Kunst-Prompt-Generator von ClickUp erhalten Sie jedoch ein leistungsstarkes KI-Modell, das Ihre Anweisungen interpretiert und Prompts für nahezu jeden kostenlosen AI-Kunstgenerator erstellt.

ClickUp bietet außerdem ein Feature mit einer Bibliothek mit Vorlagen für Prompts, um das Erstellen von Prompts schneller und einfacher zu machen. Es gibt auch vorgefertigte Prompts. 👏🏼

Geben Sie Ihre Ideen und Vorlieben ein, und ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, schlägt Ihnen Themen, Konzepte und Elemente vor, die zu diesen Ideen passen. Mit wenigen Klicks können Sie vollständige Eingabeaufforderungen erstellen, die Sie in Ihren KI-Bildgenerator einspeisen können.

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💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie KI-Kunst, ohne eine Eingabe zu tippen! Ja, Sie haben richtig gelesen. Warum tippen, wenn Sie die Eingabe stattdessen mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAXdiktieren können? Das ist viermal schneller als Tippen und verkürzt die Zeit, die Sie benötigen, um Ihre Vision auf die Leinwand zu bringen! Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen frei und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit „Talk to Text“ in ClickUp Brain MAX

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Ideen während Ihrer Brainstorming-Sitzungen zum Leben erwecken würden?

Während du deine Gedanken, Ideen und Strategien auf ClickUp Whiteboards festhältst, kannst du auch eine Eingabe in natürlicher Sprache eingeben, um ein Bild zu generieren, das diese visuell darstellt!

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