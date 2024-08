Die 10 besten Notepad++-Alternativen zur Maximierung Ihrer Programmierproduktivität

Egal, ob Sie ein Zimmermann oder ein Nuklearingenieur sind, die richtigen Werkzeuge sind eine Voraussetzung dafür, dass Sie Ihre Arbeit ordnungsgemäß erledigen können. Und wenn Sie Programmierer sind, gibt es kein wichtigeres Werkzeug als einen Code-Editor - ein guter Editor kann Ihnen Stunden an manueller Arbeit ersparen und menschliche Fehler minimieren.

Notepad++ ist ein Name, der häufig fällt, wenn es um Code-Editoren geht, und das zu Recht. Es ist eines der beliebtesten Tools, das für sein leichtes Design und seine benutzerfreundliche Oberfläche geschätzt wird. Trotz seiner vielseitigen Möglichkeiten ist Notepad++ jedoch nicht perfekt, und einige Programmierer werden sich nach mehr Anpassungsmöglichkeiten, erweiterten Funktionen oder Integrationsmöglichkeiten umsehen wollen.

Wir stellen Ihnen 10 fantastische Notepad++-Alternativen vor, um Ihnen bei Ihrer Suche einen Vorsprung zu verschaffen. Wir besprechen ihre wichtigsten Funktionen, Mängel und Preisoptionen, damit Sie Ihren nächsten Texteditor mit Zuversicht auswählen können! 🙌

Worauf sollten Sie bei Notepad++-Alternativen achten?

Quellcode-Editoren haben sich von ihren bescheidenen Anfängen weiterentwickelt und bieten heute viel mehr als nur die einfache Codebearbeitung, einschließlich Funktionen wie Debugging, Dateiverwaltung und sogar Spiele. Damit ein Texteditor jedoch als respektable Alternative zu Notepad++ dienen kann, braucht er keinen Schnickschnack. Achten Sie darauf, dass er sich in den folgenden Kategorien auszeichnet:

Syntaxhervorhebung und Einfärbung: Die Bearbeitung von Code unterscheidet sich vonbearbeitung von einfachem Text. Was auch immer Sie bearbeiten, es wird nicht funktionieren, wenn Sie ein Element vermasseln. Deshalb sollte Ihre Notepad++-Alternative Funktionen zur Syntaxfärbung und -hervorhebung enthalten, damit Sie verschiedene Codeelemente schnell erkennen können Autokomplettierung von Code: Alle modernen Quellencode-Editoren, einschließlich Notepad++, bieten automatische Vervollständigungsvorschläge, um die Codierung zu vereinfachen Leichtgewichtiges Design: Ein Texteditor sollte leichtgewichtig sein, d. h. er sollte nicht viel Rechenleistung und Ressourcen verbrauchen Plattformübergreifende Funktionalität: Sie haben vielleicht mehrere Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen (z. B. Windows, iOS, Linux), und Ihr Code-Editor sollte es Ihnen ermöglichen, auf allen Geräten zu arbeiten Erweiterbarkeit: Die Funktionalität Ihres Texteditors sollte durch Drittanbieter erweitert werden könnenplugins und Erweiterungen ## Die 10 besten Notepad++ Alternativen für 2024 und darüber hinaus

Wir haben Dutzende von Texteditoren anhand der oben genannten Kriterien analysiert, um diese Liste der 10 besten Alternativen zu Notepad++ zusammenzustellen. Schauen wir uns die Vor- und Nachteile, die Preise und die Nutzerbewertungen an, damit Sie das Programm finden, das alle Kriterien erfüllt. ✅

1. Sublime Text

Über:

Erhabener Text

Sublime Text ist eine der beliebtesten Notepad++ Alternativen mit vielen einzigartigen Funktionen. So können Sie beispielsweise mit der Funktion GoTo Anything schnell zu einer beliebigen Zeile des Quellcodes, einer Datei oder einer Registerkarte springen. Und dank der Multi-Caret-Bearbeitung können Sie die gleichen Änderungen an mehreren Codezeilen gleichzeitig vornehmen. 🔂

Das Auffinden und Ausführen von Befehlen ist auch dank der Befehlspalette des Tools ein Kinderspiel, die durch adaptive Anpassung während der Eingabe Befehlsvorschläge macht.

Mit der neuesten Version von Sublime Text wurde die Möglichkeit eingeführt, mehrere Dateien nebeneinander in einer geteilten Registerkartenansicht zu bearbeiten. Die Autovervollständigungsfunktion wurde ebenfalls verbessert, um relevantere, kontextabhängige Vorschläge zu liefern, die nicht nur auf der Programmiersprache der Datei, sondern auch auf dem Code basieren, den Sie gerade bearbeiten.

Sublime Text beste Eigenschaften

Multi-Caret-Bearbeitung

Kontextabhängige Auto-Vervollständigung von Code

Befehlspalette

Syntax-Hervorhebung

Hochgradig anpassbar mit Themen, Tastaturbelegungen usw.

Einschränkungen von Sublime Text

Die kostenlose Version zeigt immer wieder Pop-ups an, die zum Kauf der kostenpflichtigen Version auffordern

Das Durchsuchen mehrerer Dateien ist nicht einfach

Preise für Sublime Text

Frei

Lizenz: $99

Sublime Text Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,700+ Bewertungen)

4.5/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,300+ Rezensionen)

2. GNU Emacs

Über:

GNU Emacs

GNU Emacs ist kein gewöhnlicher Code-Editor - er ist auch ein Debugger, ein Dateimanager, ein Projektplaner und ein IRC-Client, alles in einem. Deshalb bezeichnen ihn manche Programmierer auch als Betriebssystem und nicht als Texteditor. 🤩

Die Code-Editierfunktionen verfügen über eine integrierte Dokumentation, die neuen Benutzern einen schnellen Einstieg ermöglicht, sowie über separate Modi für die Bearbeitung von Text und Code. Dank des Emacs-Lisp-Interpreters, mit dem Benutzer Skripte schreiben können, um verschiedene Aufgaben zu automatisieren oder seine Funktionalität ändern.

GNU Emacs ist mit GNU Debugger integriert, um als integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) zu dienen und bietet Funktionen wie automatische Code-Vervollständigung, Syntax-Hervorhebung und Dateivergleich.

GNU Emacs beste Eigenschaften

Eingebaute Dokumentation für Anfänger

Emacs Lisp-basierte Anpassungsmöglichkeiten

Eingebauter Projekt-Planer

Getrennte Modi für Text- und Codebearbeitung

Plattformübergreifende Unterstützung

GNU Emacs Einschränkungen

Die Lernkurve ist steil, besonders für Benutzer von GUI-basierten Editoren

Die Dokumentation ist nicht sehr ausführlich

Preise für GNU Emacs

Frei

GNU Emacs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) TrustRadius: 8.0/10 (10+ Bewertungen)

3. Visual Studio Code

Über:

VisualStudio.com

Visual Studio Code, oder VS Code, ist wohl der ausgefeilteste Texteditor und die Notepad++-Alternative auf unserer Liste. Seine IntelliSense-Funktionalität bringt das Konzept der automatischen Code-Vervollständigung einen Schritt weiter, indem sie Code auf der Grundlage von Variablen, Funktionen, Methoden und importierten Modulen vorschlägt.

Das zweite große Highlight ist die eingebaute Git-Integration, die eine Versionskontrolle innerhalb des Editors ermöglicht. Außerdem verfügt er über ein integriertes Terminal zur Ausführung von Befehlszeilentools und Skripten.

Schließlich können Sie die Funktionalität von VS Code mit Dutzenden von Erweiterungen erweitern, die auf dem Visual Studio Marketplace erhältlich sind (einschließlich der Unterstützung für verschiedene Programmiersprachen). Erweiterungen werden als separate Prozesse ausgeführt, so dass der Editor nicht verlangsamt wird.

Visual Studio Code beste Eigenschaften

IntelliSense-Funktion zur automatischen Vervollständigung

Befehlspalette für Befehlsvorschläge

Git-Integration

Terminal-Integration

Dutzende von Erweiterungen

Einschränkungen von Visual Studio Code

Kann eine Menge RAM verbrauchen

Die Ersteinrichtung kann überwältigend sein

Preise für Visual Studio Code

kostenlos

Visual Studio Code Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,100+ Bewertungen)

4.7/5 (2,100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1,500+ Bewertungen)

4. Apache NetBeans

Über:

Apache NetBeans

Obwohl sich Apache NetBeans in erster Linie auf die Java-Entwicklung konzentriert, hat es sich einen Platz auf unserer Liste verdient, weil es zur Unterstützung anderer Sprachen erweitert werden kann.

Neben allen Standardfunktionen eines modernen Editors, wie Syntaxhervorhebung, Debugging und Code-Vervollständigung, ermöglicht sein Swing GUI Builder den Benutzern, mühelos eine grafische Benutzeroberfläche für Java-Anwendungen zu erstellen.

Dieser Texteditor verfügt außerdem über eine Git-Integration für eine einfache Versionskontrolle. Er ist nahtlos mit Apache Maven verknüpft und bietet solide projektverwaltung fähigkeiten, die die Java-Anwendung erheblich erleichtern können entwicklungsprozess .

Die besten Eigenschaften von Apache NetBeans

Java-fokussierte Entwicklungsfunktionen

Swing GUI-Builder

Unterstützung für andere Sprachen durch Erweiterungen

Git-Integration

Apache Maven-Integration für die Projektverwaltung

Einschränkungen von Apache NetBeans

Gelegentlich kann es zu plötzlichen Abstürzen kommen

Die Benutzeroberfläche kann ein wenig veraltet wirken

Preise für Apache NetBeans

kostenlos

Apache NetBeans Bewertungen und Rezensionen

TrustRadius: 7.8/10 (100+ Bewertungen)

7.8/10 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 200 Bewertungen)

5. UltraEdit

Über:

UltraEdit

Die Funktionalität von UltraEdit geht so weit über den Rahmen eines Texteditors hinaus, dass es sich problemlos in UltraEverything umbenennen könnte. 🤭

Das Tool bietet alle Funktionen, die man von einem modernen Editor erwartet, wie z. B. die automatische Vervollständigung von Code, die Bearbeitung mit mehreren Zeichen, die Syntaxhervorhebung und andere Funktionen der integrierten Entwicklungsumgebung wie Debugging. Sein wichtigstes Verkaufsargument ist jedoch seine Fähigkeit, große Dateien zu bearbeiten, ohne dabei langsamer zu werden.

Außerdem verfügt es über eine Code-Folding-Funktion, mit der Sie die Teile des Programmiercodes, die Sie nicht bearbeiten, ausblenden können. Darüber hinaus hilft Ihnen die leistungsstarke Such- und Ersetzungsfunktion beim schnellen Auffinden einer Codezeile in einer beliebigen Datei, während Sie ein großes Projekt bearbeiten.

UltraEdit beste Eigenschaften

Integrierter FTP/SFTP-Client

Code-Faltung

Makro-Unterstützung

Benutzerdefinierte Themen, Menüs und Layouts

Native Hex-Editor

UltraEdit-Einschränkungen

Könnte ein Overkill für kleinere Codierungsaufgaben sein

Die Navigation kann etwas schwierig sein, wenn Sie neu im Editor sind

Preise für UltraEdit

Abonnement: $79.95/Jahr

$79.95/Jahr Alles-Zugriff-Abonnement: $99.95/Jahr

$99.95/Jahr Dauerhaft: $149.95

$149.95 All Access Perpetual: $249.95

UltraEdit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

4.7/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

6. Vim

Vim

über Der neue Stapel Vim ist ein Nachfolger des Vi-Texteditors, der seit vielen Jahren der Standardeditor für Unix-basierte Systeme ist. Er verfügt über eine einzigartige Modal-Editing-Funktionalität, die verschiedene Modi zum Betrachten, Bearbeiten und Navigieren im Text bietet. Wenn Sie erst einmal gelernt haben, wie Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi umschalten können, werden Sie Ihre Effizienz beim Programmieren erheblich steigern, da Sie fast alles mit Hilfe der Tastatur allein erledigen können. ⌨️

Der Texteditor unterstützt auch geteilte Fenster, was für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Dateien nützlich sein kann. Er verfügt über eine Skriptsprache namens Vimscript. Mit ihr können Sie benutzerdefinierte Skripte, Befehle und Funktionen für die Automatisierung erstellen.

Vim beste Eigenschaften

Syntax-Hervorhebung

Modale Bearbeitung

Skripting-Unterstützung

Split-Window-Bearbeitung mehrerer Dateien

Vim-Einschränkungen

Kann für neue Benutzer schwierig zu navigieren sein

Befehlszeilenschnittstelle (CLI) anstelle der modernen grafischen Benutzeroberfläche (GUI), die die meisten Editoren bieten

Vim Preise

Frei

Vim Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (260+ Bewertungen)

4.4/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (unter 5 Kritiken)

7. Klammern

Über:

Klammern.io

Brackets ist ein hochentwickelter Texteditor mit einzigartigen Funktionen, die die Front-End-Webentwicklung besonders einfach machen. Er lässt sich in Ihren Webbrowser integrieren, um eine Live-Vorschau der codierten Dateien anzuzeigen. Er unterstützt auch Präprozessorsprachen wie Less und Sass. Er kann beides sofort kompilieren, so dass Sie die Live-Vorschau des resultierenden CSS schnell überprüfen können.

Eine weitere Funktion, die Sie lieben werden, ist die Inline-Bearbeitungsfunktion der Plattform! Sie ermöglicht es Ihnen, den CSS- oder JS-Code jeder HTML-Datei im selben Editorfenster zu öffnen, anstatt die CSS- oder JS-Dateien in separaten Registerkarten zu öffnen. Das spart Zeit, die Sie sonst mit dem Wechseln von Registerkarten verbringen würden.

Brackets beste Eigenschaften

Inline-Bearbeitung

Browser-Integration für Live-Vorschau

Unterstützung von Präprozessoren

Linting-Unterstützung für Javascript

Einschränkungen von Brackets

Kann manchmal ressourcenintensiv sein

Fehlerverfolgung und -beseitigung kann schwierig sein, da es keine Hinweise auf Fehler anzeigt

Preise für Brackets

Kostenlos

Brackets Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

4.4/5 (250+ Bewertungen) TrustRadius: 8.7/10 (30+ Bewertungen)

8. Geany

Über:

Geany

Geany ist ein extrem leichtgewichtiger und dennoch fortschrittlicher Texteditor für über 40 natürliche Sprachen mit eingebauter Unterstützung für über 50 Programmiersprachen. 🧞

Er enthält alle üblichen Funktionen einer IDE, wie Syntaxhervorhebung und automatische Vervollständigung von Code. Mit Code-Folding können Sie prioritäten setzen, woran Sie gerade arbeiten und konzentrieren Sie sich nur auf den Code, den Sie bearbeiten wollen.

Trotz seines geringen Gewichts verfügt er über ein eigenes Terminal und einen Dateimanager, um Sie bei der Bearbeitung von Codedateien zu unterstützen. Während das Terminal bei der Ausführung von Shell-Befehlen und Skripten innerhalb des Editors hilft, unterstützt der Dateimanager Sie beim Durchsuchen und Organisieren von Codedateien.

Geany beste Eigenschaften

Unterstützt 40+ natürliche und 50+ Programmiersprachen

Code-Faltung

Anpassbar mit Themen und Erweiterungen

Eingebautes Terminal und Dateibrowser

Einschränkungen von Geany

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Editoren

Nicht viele Erweiterungen und Plugins

Preise für Geany

Kostenlos

Geany Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

9. jEdit

Über:

jEdit

Auch wenn der Name jQuery und Java vermuten lässt, bietet jEdit native Unterstützung für über 200 Programmiersprachen. 🤯

Es gibt Syntaxfärbung und -hervorhebung für alle unterstützten Sprachen und Codefaltungsfunktionen, damit Sie sich nur auf den Code konzentrieren können, den Sie bearbeiten möchten. Darüber hinaus gibt es eine geteilte Ansicht für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Teile derselben Datei oder desselben Projekts.

jEdit verfügt über eine raffinierte eingebaute Makrosprache, mit der Sie Makros einrichten und langweilige, sich wiederholende Aufgaben automatisieren können.

jEdit beste Eigenschaften

Eingebaute Unterstützung für über 200 Programmiersprachen

Codefaltung und geteilte Ansicht

Unterstützung für Makros

Native Plugin-Verwaltung und erweiterbare Architektur

Ausgezeichnete Unterstützung für Java

jEdit Einschränkungen

Zugriffstasten zur Eingabe von Befehlen können verwirrend sein

Die Konfiguration kann etwas komplex sein

jEdit Preise

kostenlos

jEdit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

10. TextPad

Über:

TextPad

TextPad ist der einzige Texteditor auf unserer Liste ohne plattformübergreifende Unterstützung. Er ist nur für Windows konzipiert, hat sich aber dank einiger interessanter Funktionen einen Platz auf unserer Liste verdient.

So können Sie beispielsweise mit der Makroaufzeichnungsfunktion des Editors mithilfe der integrierten Makrosprache ganz einfach Automatisierungsskripte und Makros erstellen. In der Zwischenzeit können Sie die Projektverwaltungsfunktionen nutzen, um alle Codedateien zu organisieren und schnell wiederzufinden und zu bearbeiten.

Andererseits kann die Dateivergleichsfunktion sehr nützlich sein, wenn Sie versuchen, alle Änderungen an einer Datei herauszufinden, indem Sie sie mit einer früheren Version vergleichen.

TextPad beste Eigenschaften

Makro-Aufzeichnung

Funktionen zur Projektverwaltung

Suchen und Ersetzen mit Rückgängig-Funktion

Dateivergleich

TextPad Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu modernen Editoren ein wenig veraltet wirken

Aufgezeichnete Makros können nicht bearbeitet oder gekürzt werden

Preise für TextPad

Einzelplatzlizenz: $27

$27 5 Benutzer: $120

$120 10 Benutzer: $210

$210 15 Benutzer: $300

$300 20 Benutzer: $360

TextPad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (130+ Bewertungen)

4.4/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

Eine würdige Alternative zu Notepad++ zu finden, ist ein Aspekt der effektiven Arbeit an Ihren Web- und software-Entwicklung projekte. Um die Produktivität zu maximieren und die Projektfristen einzuhalten, brauchen Sie auch eine zuverlässige

projektmanagement-Tool

mit dem Sie den Überblick über Aufgaben, Arbeitsbelastung, Zeitpläne und Budgets behalten können. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Schauen wir uns an, was es zu bieten hat

software-Teams

!

#

ClickUp

ClickUp ist kein Code-Editor, sondern bietet alles, was Sie brauchen, um Ihre Coding-Projekte perfekt zu verwalten. Es verfügt über eine ganze Reihe von Funktionen, die agilen Softwareentwickler-Teams helfen, den Überblick zu behalten produkt-Roadmaps und Backlogs und arbeiten in Echtzeit zusammen. Schauen wir uns an, wie. 👇

ClickUp für agile Teams

Die

ClickUp Agile Teams

ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Teammitglieder auf einer einzigen Plattform zusammenzubringen, um Ihre Entwicklungsprojekte zu planen und durchzuführen. Mit dem Workflow Builder können Sie den gesamten Projektablauf von Anfang bis Ende visualisieren und planen. Gleichzeitig bietet die workflow-Automatisierung funktionen können Sie die sich wiederholenden Teile Ihres Webentwicklungsprozesses (z. B. die Aktualisierung des Projektstatus) automatisieren, aufgabenverwaltung und die Übergabe von Aufgaben zwischen Teammitgliedern) auf Autopilot.

Erstellen Sie den perfekten Agiler Arbeitsablauf und bauen Sie ein flexibles Kanban-System zur Visualisierung Ihrer Arbeit und zur Verbesserung des Projektmanagements mit der Board-Ansicht in ClickUp

Noch besser wird es mit Funktionen zur Zusammenarbeit wie ClickUp-Whiteboards , zuweisung von Kommentaren und aufgaben-Tagging . Sie und Ihre Teammitglieder können Ideen mit Hilfe von Haftnotizen und verschiedenen anderen Formen auf einem Whiteboard sammeln und sofort in die Tat umsetzen, indem sie diese visuellen Elemente in konkrete Aufgaben umwandeln, komplett mit Tags und Kommentaren für zusätzlichen Kontext.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen

Das i-Tüpfelchen des ClickUp-Angebots für Entwickler ist ClickUp KI . Diese omnipotente KI-Schreibassistent erlaubt Ihnen alle Inhalte erstellen die Sie für Ihre Softwareprojekte benötigen. Beschreiben Sie einfach, was Sie brauchen, und die KI erstellt innerhalb von Sekunden unglaubliche Projektbeschreibungen, Produktanforderungsdokumente, Testpläne und vieles mehr.

Automatisieren Sie das Schreiben von Dokumentationen mit KI, überwachen Sie den Fortschritt durch Diagramme und Sprints, und beheben Sie Programmierfehler schnell mit ClickUp

ClickUp beste Eigenschaften

15+ Ansichten zur Visualisierung von Projektabläufen

KI-gestützter Entwicklungsassistent

Agile Arbeitsabläufe erstellen und automatisieren

Verschiedene Tools für die Zusammenarbeit wie Whiteboards,DokumentationenundMind Maps* Agile Vorlagen zur schnellen Erstellung von Dokumenten und Arbeitsabläufen

Dashboards zur Produktivitätsverfolgung und Analyse

Leistungsstarkeintegrationsmöglichkeiten ClickUp Einschränkungen

Neue Benutzer brauchen Zeit, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen

Keine nativen Code-Bearbeitungsfunktionen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI kann bei allen kostenpflichtigen Tarifen zum Preis von $5 pro Workspace-Mitglied erworben werden

alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

Steigern Sie Ihre Produktivität mit der ultimativen Projekt-Management-Plattform

In dieser neuen Entwicklungslandschaft, KI-gestützte Werkzeuge sind für den Erfolg Ihrer Programmierarbeit genauso wichtig geworden wie Texteditoren. Am besten wäre ein KI-gestütztes Projektmanagement-Tool wie ClickUp, das Ihren Editor ergänzt, die Effizienz und Produktivität maximiert und Ihr gesamtes Entwicklungsteam auf dem gleichen Stand hält.

Also

kostenlos bei ClickUp anmelden

und erschließen Sie sich neue Dimensionen der Programmierproduktivität! ⏩