Die 11 besten Softwareprogramme für Projektmanagement für professionelle Dienstleistungen im Jahr 2026

Professionelle Dienstleistungen sind spezialisierte Angebote, die von Personen mit Fachwissen und Erfahrung in dem jeweiligen Feld erbracht werden, wie beispielsweise Rechtsanwälte, Architekten, Designer oder Autoren.

Professionelle Dienstleistungen können von Einzelpersonen [Freiberuflern], kleinen Unternehmen [wie Anwaltskanzleien] oder großen Konzernen [wie McKinsey oder Accenture] angeboten werden. Unabhängig vom Umfang der Geschäftstätigkeit werden professionelle Dienstleistungen in der Regel in Form von Projekten erbracht.

Einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg eines Dienstleistungsunternehmens ist ein hervorragendes System für Projektmanagement. Es hilft Ihnen, Ihren Clients zu zeigen, dass Sie über die Strukturen, Prozesse, Systeme und Kontrollmechanismen verfügen, um komplexe Projekte erfolgreich durchzuführen.

Sie fragen sich, wie Sie die richtige Wahl treffen sollen? Wir helfen Ihnen dabei!

Worauf sollten Sie bei einer Software für Projektmanagement für professionelle Dienstleistungen achten?

Eine gute Software für Projektmanagement hilft Beratern und Dienstleistungsunternehmen dabei, ihre operative Kompetenz unter Beweis zu stellen. Hier erfahren Sie, wie.

Agiles und ganzheitliches Projektmanagement

Projektmanagement-Lösungen schaffen die Gewissheit, dass Sie komplexe Probleme lösen können. Achten Sie darauf, dass die Lösung folgende Merkmale aufweist:

Features zur Aufgabenverwaltung mit Terminen, Ressourcen und Abhängigkeiten

Sichtbarkeit durch Listenansicht, Board-, Zeitleiste-, Gantt-Diagramm- und andere Ansichten

Möglichkeit, Benutzer und Vorgesetzte zuzuweisen

Dokumentation und Wissensmanagement

Kunden beauftragen Berater wegen ihres Fachwissens. Ein gutes Tool für Projektmanagement sollte Ihnen helfen, dies unter Beweis zu stellen. Achten Sie auf:

Dokumentationsfeatures zur Darstellung von Frameworks und Vorlagen

Checklisten für wiederkehrende Prozesse

KI-Tools für die Beratung , um Ihre Notizen zusammenzufassen und daraus automatisch Aufgaben zu erstellen

Kreativität und Zusammenarbeit

Um komplexe Probleme zu lösen, müssen Teams zusammenarbeiten und innovativ sein. Ihr Tool für das Projektmanagement sollte folgende Funktionen bieten:

Digitale Whiteboards

Mindmaps

Kommentar-Feed für alle Aufgaben

Prozessexzellenz

Bei der Problemlösung ist es unerlässlich, regelmäßig und klar mit allen Beteiligten zu kommunizieren. Eine gute Software für das Projektmanagement von Beratern bietet eine Automatisierung dieser Kommunikation durch:

Benachrichtigungen

Erinnerungen

Wiederverwendbare Vorlagen

Hier sind die zehn besten Softwareprogramme für das Projektmanagement mit all diesen Funktionen und mehr.

Die 11 besten Softwareprogramme für Projektmanagement für professionelle Dienstleister

Zuletzt standen 441 Tools für das Projektmanagement zur Auswahl. Jedes davon bietet eine einzigartige Kombination aus Projektmanagement-Features und -Möglichkeiten. Es ist also verständlich, wenn Sie angesichts der großen Auswahl überfordert sind.

Wir haben die Recherche für Sie erledigt. Wir haben die zehn besten Lösungen ausgewählt, die sich perfekt für professionelle Dienstleistungen eignen.

1. ClickUp

Beispiel für einen ClickUp-Arbeitsbereich für das Projektmanagement für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Die All-in-One-Software für Projektmanagement von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumentenprozessen, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten! Sie ist so konzipiert, dass sie sich unabhängig von Ihrer Branche oder der Größe Ihres Unternehmens unbegrenzt anpassen lässt.

Sie können benutzerdefinierte Workflows einrichten, eigene Vorlagen hochladen, Daten über Formulare erfassen und nach allem suchen, was Sie benötigen.

Sie können den einzelnen Aufgaben Benutzer gemäß der RACI-Matrix ( Responsible, Accountable, Consulted, Informed ) zuweisen.

Nutzen Sie die ClickUp-RACI-Matrix-Vorlage, um die Rollen Ihrer Mitarbeiter bei verschiedenen Aufgaben und Aktivitäten zu definieren

Kunden aus Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Immobilienunternehmen und IT-Anbietern nutzen ClickUp zur Verwaltung ihrer Abläufe. Mit ClickUp können Sie Aufgaben verwalten, Ihr Budget einhalten, Prozesse optimieren, Erinnerungen einrichten und die Berichterstellung vereinfachen – alles an einem Ort.

Die besten Features von ClickUp

Hierarchisches Projektmanagement: Unterteilen Sie Ihre Projekte in Workspace > Space > Ordner > Listen > Aufgaben > Unteraufgaben. Fügen Sie auch Aktionspunkte und Checklisten hinzu.

Prioritäten: Kennzeichnen Sie Aufgaben als dringend, hoch, normal oder niedrig priorisiert und verwalten Sie sie entsprechend.

ClickUp Whiteboards ist Ihr zentraler, visueller hub, um Teamideen gemeinsam in koordinierte Maßnahmen umzusetzen

Whiteboard: Brainstormen, zusammenarbeiten und Ihre Workflows auf einem gemeinsamen digitalen Whiteboard darstellen.

Docs: Dokumentieren Sie Ihre Prozesse oder Rahmenbedingungen und geben Sie sie mühelos frei. Sie können Docs auch nutzen, um Notizen zu machen, Sitzungsprotokolle zu verfassen und vieles mehr.

Über 15 Ansichten: Sehen Sie Ihre Projekte so, wie Sie es möchten – Listenansicht für alle Aufgaben, Board-Ansicht nach Status gruppiert, Zeitleiste zur Nachverfolgung des Fortschritts oder Kalenderansicht für den Blick in die Zukunft.

Nutzen Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit über 15 Ansichten, vorgefertigten Vorlagen und zahlreichen Features für die Zusammenarbeit effizient zu verwalten

Zeiterfassung: Wenn Sie als Berater auf Stundenbasis abrechnen, können Sie mit dem Timer von ClickUp die Zeit auf die Sekunde genau erfassen. Sie können Zeiteinträge auch später manuell hinzufügen.

Anpassung: Passen Sie Aufgabentypen, Workflows, Status, Felder und Tags an. Verwalten Sie Ihr Projekt ganz nach Ihren Vorstellungen.

Beratungsvorlagen: Überwinden Sie die Blockade des Projektmanagements mit anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall, den Sie benötigen!

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu optimieren, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

ClickUp AI: Nutzen Sie KI, um Meeting-Notizen zusammenzufassen, automatisch Aufgaben zu generieren, Erinnerungen zu erstellen und vieles mehr!

Limitierungen von ClickUp

Für Erstbenutzer könnte die Lernkurve zunächst steil sein

Externe Benutzer wie Auftragnehmer oder Kunden benötigen möglicherweise ClickUp-Konten, um die Projekte/Pläne einzusehen, die Sie mit ihnen freigegeben haben – je nach Ihren Einstellungen

Preise für ClickUp

ClickUp bietet Preispläne, die für jeden Berater oder jedes Team geeignet sind:

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung möglich. Benutzerdefinierte Preisgestaltung möglich. Sprechen Sie mit unserem Vertriebsteam , um den für Sie passenden Plan zu finden

ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 [über 2.000 Bewertungen]

Capterra: 4,7/5 [über 2.000 Bewertungen]

2. Nifty

via Nifty

Nifty ist ein kollaborativer Workspace, der Teams, Ziele und Prozesse vereint. Damit können Sie Projekte verwalten, indem Sie Aufgaben erstellen und diese in Listen-, Kanban-, Zeitleiste-, Kalender- und Swimlane-Ansichten organisieren.

Sie umfasst Formulare, Dokumente, Dateien, Diskussionsforen, Zeiterfassung und automatisierte Berichterstellung für Projekte.

Kollaborative Workspaces können schnell unübersichtlich und überladen werden. Auch Nifty ist diesem Risiko ausgesetzt.

Die besten Features von Nifty

Struktur: Projekte sind nach Meilensteinen strukturiert und werden dann in Aufgaben unterteilt. Wenn Sie eine Aufgabe abschließen, wird der Fortschritt des Meilensteins automatisch aktualisiert.

Diskussionsboard: Jedes Projekt umfasst ein Diskussionsboard und eine Zoom-Integration für eine intensivere Zusammenarbeit.

Dokumente: Nifty verfügt über einen schlanken Editor für Dokumente. Wenn Sie jedoch bereits mit Google Docs vertraut sind, können Sie auch dieses Tool integrieren.

Zeiterfassung: Nifty bietet Beratern eine einfache Möglichkeit, die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit zu erfassen. Sie können außerdem abrechnungsfähige Stundensätze festlegen, um Einblicke in die Produktivität Ihres Teams zu gewinnen.

Limit-Einschränkungen von Nifty

Für Erstbenutzer könnte die Bedienung dieses All-in-One-Tools zunächst etwas überwältigend sein

Die Kalender-Ansicht kann unzureichend sein

Eingeschränkte Flexibilität beim Hinzufügen benutzerdefinierter Felder

Es ist nicht möglich, dasselbe Projekt mehreren Portfolios hinzuzufügen

Attraktive Preise

Free

Plus: 10 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 18 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie Nifty für Preisinformationen

Nifty-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 [über 5000 Bewertungen]

Capterra: 4,8/5 [über 2000 Bewertungen]

3. Notion

via Notion

Notion begann als übersichtliches tool zum Erstellen von Notizen mit einer einfachen Markdown-Oberfläche zum Dokumentieren von Inhalten. Wenn Sie im Bereich Bildung, Schulung, Coaching oder Wissensmanagement tätig sind, ist Notion eine hervorragende Option, um Ihre Inhalte zu präsentieren.

Auch wenn es sich mittlerweile zu einem umfassenden Workspace für Produktivität entwickelt hat, der Wikis, Datenbanken und Aufgabenmanagement umfasst, hinkt es bei einigen erweiterten Features hinterher.

Die besten Features von Notion

Inhalt-Veröffentlichung : Erstellen Sie übersichtliche und aufgeräumte Seiten mit einem Banner und Markdown-Text und veröffentlichen Sie diese kostenlos online

Dokumentenhierarchie : Organisieren Sie Ihre Dokumente in einer Hierarchie aus Ordnern, Seiten und Unterseiten

Suche : Suchen Sie schnell und präzise nach allem, was Sie im Workspace benötigen

Generative KI: Erstellen oder führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten durch, einschließlich Projektpläne, im Handumdrehen

Notion kann von selbstständigen Beratern als kostenlose Software für das Projektmanagement genutzt werden, da es für Einzelpersonen keine Limite hinsichtlich der Anzahl der Blöcke gibt.

Die Limite von Notion

Keine integrierte Zeiterfassung

Keine benutzerdefinierten Features für die Berichterstellung und Ansichten

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten bei Aufgaben, Filtern oder Feldern

Limitierungen bei der Größe der Dateien

Preise von Notion

Free

Plus: 10 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 18 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Wenden Sie sich bezüglich der Preise an Notion

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 [über 5000 Bewertungen]

Capterra: 4,8/5 [über 2000 Bewertungen]

Bonus: Vergleich zwischen Notion und ClickUp

4. Teamwork

via Teamwork

Teamwork ist eine Online-Plattform für Projektmanagement mit benutzerdefinierten Modulen für Dienstleistungsunternehmen. Mit Teamwork können Sie mehrere komplexe Projektleistungen, Aufgaben und Unteraufgaben, Prozesse und Zeit verwalten.

Als Neuling auf dem Markt ist Teamwork noch dabei, viele erweiterte Features zu entwickeln. Für unabhängige Berater und Freiberufler kann Teamwork zudem komplex erscheinen.

Die besten Features von Teamwork

Intuitives Dashboard für Aufgaben : Sehen Sie nur Ihre aktuellsten Aufgaben; zudem anpassbar, um den Namen und das Logo Ihres Unternehmens einzubinden

E-Mail-Integration : Beantworten Sie Kommentare und Benachrichtigungen per E-Mail

Rechnungsstellung : Erfassen Sie Arbeitszeiten in Teamwork, berechnen Sie abrechnungsfähige Stunden, erstellen Sie Timesheets und versenden Sie Rechnungen – alles an einem Ort

Kostenlose Client-Konten: Ermöglichen Sie den Zugriff für mehrere Clients, ohne zusätzliche Kosten

Die Limite der Teamarbeit

Die Einrichtung und Einarbeitung können kompliziert erscheinen

Keine Checklisten

Eingeschränkte Integration mit anderen Tools für die Produktivität

Preise von Teamwork

Free Forever: 0 $

Starter: 8,99 $

Preis: 13,99 $

Grow: 25,99 $

Scale: Kontaktieren Sie Teamwork für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork

G2: 4,4/5 [über 1050 Bewertungen]

Capterra: 4,5/5 [über 800 Bewertungen]

5. Asana

via Asana

Asana ist eine der beliebtesten funktionsübergreifenden Apps für Projektmanagement. Sie wurde entwickelt, um verschiedene Teams wie Marketing, Betrieb, IT, Produktentwicklung und Vertrieb zu unterstützen. Sie ist besonders beliebt bei kleinen Unternehmen und von Gründern geführten Organisationen.

Trotz ihrer außergewöhnlichen Projektplanungsfunktionen erfüllt sie nicht die Anforderungen an ein All-in-One-Tool. Auf mehreren Fronten weist sie Mängel auf.

Die besten Features von Asana

Aufgaben in mehreren Listen : Reduzieren Sie : Reduzieren Sie Doppelarbeit , indem Sie jede Aufgabe mehreren Projekten zuweisen

Zielorientiertes Design : Richten Sie das Team auf die Ziele aus, führen Sie die Nachverfolgung von Projekten durch und überwachen Sie den Status

Integrationen : Schließen Sie über 200 Tools an Asana an für eine umfassende und nahtlose Ansicht

Visuelle Benutzeroberfläche: Verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop über Zeitleisten und Kalender hinweg, um die Verwaltung zu vereinfachen

Die Limiten von Asana

Eingeschränkte Features in der kostenlosen Version

Nur fünf Ansichten, was die Sichtbarkeit für Projektmanager einschränkt

Keine visuellen Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. Mindmaps

Preise von Asana

Free

Plus: 10 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 18 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie Asana für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 [über 1050 Bewertungen]

Capterra: 4,5/5 [über 800 Bewertungen]

Bonus: Vergleich zwischen Asana und ClickUp

6. Wrike

via Wrike

Wrike ist eine preisgekrönte webbasierte Anwendung für das Projektmanagement in Unternehmen. Sie wurde für den Einsatz in großen Teams in Unternehmens-Setups entwickelt, die komplexe Features und eine robuste Architektur erfordern.

Allerdings kann Wrike für kleine Unternehmen und Berater etwas überfordernd sein.

Die besten Features von Wrike

Dreifach-Ansicht : Intuitive Benutzeroberfläche, die auf Barrierefreiheit und Produktivität ausgelegt ist

Priorität der Aufgaben : Markieren Sie wichtige/dringende Aufgaben, damit die Teams diese zuerst bearbeiten

Berichterstellung : Umfassende Berichterstellung zur Überwachung und Nachverfolgung des Fortschritts

Newsfeed: Ein Newsfeed im Stil sozialer Medien, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was im Team gerade passiert

Die Limite von Wrike

Der integrierte Filter blendet fertiggestellte Aufgaben standardmäßig aus; dieser muss manuell deaktiviert werden, um alle Aufgaben auf einmal zu sehen

Benachrichtigungen von bestimmten integrierten externen Apps dauern bis zu einer Stunde

Keine Option zum Chatten

Preise von Wrike

Privat: 0 $

Starter: 13,49 $ pro Benutzer und Monat

Advanced: 30,49 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie Wrike für Preisinformationen

Enterprise+: Kontaktieren Sie Wrike für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,4/5 [über 1050 Bewertungen]

Capterra: 4,5/5 [über 800 Bewertungen]

7. ProofHub

via ProofHub

ProofHub ist ein cloudbasiertes Tool für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, das für Teams jeder Größe entwickelt wurde. Die Plattform vereint Projektplanung, Aufgabenmanagement, Dateispeicher und Teamkommunikation in einem einheitlichen Workspace.

Dank seiner Pauschalpreise ohne Gebühren pro Benutzer ist ProofHub eine hervorragende Option für wachsende Teams, die mehrere Projekte gleichzeitig verwalten.

Die besten Features von ProofHub:

Verschiedene Ansichten: Wählen Sie zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Tabelle und Kalender, um die Informationen so darzustellen, wie Sie es bevorzugen

Zeiterfassung: Legen Sie Zeitschätzungen fest und erstellen Sie Timesheets zur Analyse

Zahlreiche Tools für die Zusammenarbeit : Chatten, Thread-Diskussionen innerhalb von Projekten, Notizen und Ankündigungen für unternehmensweite Updates.

Berichte: Erstellen Sie Projektberichte, Ressourcenberichte und Workload-Berichte für eine bessere Ressourcennutzung.

Limitierungen:

Begrenzte Integrationen von Drittanbietern

Kein Free-Plan verfügbar (nur eine 14-tägige kostenlose Testversion)

Keine Offline-Funktion

Preise:

Essential-Plan: 45 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Ultimate Control Plan: 89 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Benutzerbewertungen:

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)

8. Kintone

via Kintone

Kintone ist ein anpassbarer Workspace, der Daten, Workflows und Zusammenarbeit vereint. Mit Kintone können Sie benutzerdefinierte Datenbankanwendungen, Workflows und Aufgaben erstellen.

Sie können außerdem Unterhaltungen mit Daten verknüpfen, um eine bessere Sichtbarkeit zu erhalten. Dank der Flexibilität im Umgang mit Datenbanken eignet sich die Software ideal als Ihre Kontaktverwaltungslösung.

Mit dieser Anpassungsfähigkeit gehen jedoch auch Komplikationen und Verwirrung einher.

Die besten Features von Kintone

Zusammenarbeit : Chat-Feature, das jede Unterhaltung im Kontext hält

Professionelle Dienstleistungen Automatisierung : Automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen : Automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen sparen Zeit , die sonst für Nachfassaktionen verloren geht

Anpassung: Benutzerdefinierte Workflows, Aufgaben, Erinnerungen, Genehmigungen und Aufgabenübergaben

Die Limiten von Kintone

Eine umständliche Benutzeroberfläche bedeutet, dass Sie jedes Mal den Kundendienst anrufen müssen, wenn Sie nicht weiterkommen

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Es fehlen Videos/Dokumente zum Erlernen des Tools

Preise von Kintones

24 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Kintone

G2: 4,6/5 [über 200 Bewertungen]

Capterra: 4,7/5 [über 140 Bewertungen]

9. Paymoapp

über Paymoapp

Paymo ist ein Projektmanagement-Tool für einzelne Berater und kleine Geschäfte. Es hilft bei der Verwaltung von Projekten, Aufgaben, Ressourcen, Dateien, Finanzen usw. Mit diesem Tool können Sie auch Zeitaufwand und Rentabilität nachverfolgen.

Da sie für kleinere Teams konzipiert ist, verfügt sie nur über begrenzte Features für die Zusammenarbeit und das Workflow-Management.

Die besten Features von Paymoapp

Zeiterfassung : Einmal eingerichtet, läuft sie im Hintergrund und erfasst Ihre Arbeitszeiten

Rechnungsstellung : Wandeln Sie Protokollierte Zeiten automatisch in Timesheets und Rechnungen um

Zeitbudgets : Legen Sie für jede Aufgabe eine Zeitschätzung fest und vergleichen Sie diese mit den Ist-Werten

Team-Planer : Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Workload für ein besseres Ressourcenmanagement

Wiederholende Aufgaben: Erstellen Sie automatisch wiederholende Aufgaben auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis

Die Limite von Paymoapp

Begrenzte Anzahl von Ansichten – nur Liste, Tabelle, Board, Kalender und Gantt-Diagramm

Weniger Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Tools für Projektmanagement

Fehlende intuitive Benutzeroberfläche als Ergebnis einer steilen Lernkurve

Preise von Paymoapp

Free

Starter: 9,90 $ pro Benutzer und Monat

Kleines Büro: 15,90 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 23,90 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Paymoapp

G2: 4,6/5 [über 550 Bewertungen]

Capterra: 4,8/5 [über 450 Bewertungen]

10. Hive

via Hive

Hive ist eine Software für das Projektmanagement, die speziell für hybride Teams entwickelt wurde. Sie hilft Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen dabei, Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Zielorientierung zu verbessern. Mit Hive können Sie den Projektumfang festlegen, Aufgaben zuweisen, die Zeiterfassung durchführen, automatische Updates versenden, Feedback sammeln und den Fortschritt überwachen.

Trotz der einfachen und benutzerfreundlichen Features lassen die Ausgereiftheit und Komplexität des Projektmanagements zu wünschen übrig.

Die besten Features von Hive

Aufgabenbeziehungen : Verknüpfen Sie Karten ganz einfach mit Aufgaben, um deren Beziehung darzustellen

Master-Ordner : Informationen bündeln und Genehmigungen einholen – alles an einem Ort

Projekthierarchie : Hauptprojekt > Teilprojekte > Aufgabe > Unteraufgaben – für eine einfachere Nachverfolgung und Verwaltung

Prüfung: Integrierte Prüfung von Dokumenten und Videos

Die Limite von Hive

Aufgabenkarten können nur Text enthalten, keine Bilder oder andere Medien

Limit von 500 Automatisierungen, unabhängig vom Plan

Teilregeln können nicht zu Kanban-Spalten hinzugefügt werden

Preise von Hive

Free

Teams: 5 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie Hive für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Hive

G2: 4,6/5 [über 450 Bewertungen]

Capterra: 4,5/5 [über 150 Bewertungen]

11. Zoho Projects

über Zoho Projects

Zoho Projects ist ein vielseitiges, vollständig anpassbares Projektmanagement-Tool. Mit Zoho Projects können Sie Aufgaben erstellen, Workflows automatisieren und Felder, Layouts und Status anpassen.

Sie verfügt über benutzerdefinierte Module für branchenspezifische Anforderungen wie Nachverfolgung von Problemen und SLA, Blueprints usw.

Obwohl es sich um ein leistungsstarkes Programm handelt, fehlen ihm einige grundlegende und benutzerfreundliche Features.

Die besten Features von Zoho Projects

Integrationen: Schließen Sie alle Google Workspace-Tools für eine Ansicht auf einem einzigen Bildschirm an. Schließen Sie auch andere Tools an, darunter Dropbox, GitHub, Slack und den Google Apps Marketplace

Anpassbarkeit : Erstellen Sie benutzerdefinierte Layouts, Felder, Ansichten, Funktionen, Projektvorlagen, Tags, Web-Registerkarten und vieles mehr

Zusammenarbeit: Verfolgen Sie Unterhaltungen im Feed und kommunizieren Sie in Echtzeit über öffentliche/Privat-Chaträume

Aufgabenautomatisierung : Automatisieren Sie Geschäftsregeln, SLAs, Webhooks, Benachrichtigungen und Workflow-Regeln für eine höhere betriebliche Effizienz

Die Limite von Zoho Projects

Fehlende umfassende Features für die Berichterstellung

Die Suche in der Taskleiste beschränkt sich auf Aufgaben innerhalb eines bestimmten Projekts und nicht auf den gesamten Workspace

Preise für Zoho Projects

Free

Premium: 5 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: 10 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 [über 350 Bewertungen]

Capterra: 4,3/5 [über 400 Bewertungen]

Optimieren Sie Ihre professionellen Dienstleistungen mit der richtigen Software für Projektmanagement

Es gibt Hunderte von Tools für das Projektmanagement in allen Formen und Größen. Wir haben die zehn besten ausgewählt, um Ihnen einen Überblick zu verschaffen. Wählen Sie eines der oben genannten Tools aus, um Ihren Kunden zu zeigen, dass Sie agil, prozessorientiert und kommunikativ sind.

Ganz ehrlich: Nach Abschluss dieser Untersuchung können wir mit Sicherheit sagen, dass ClickUp als das beste und umfassendste Tool für Projektmanagement seiner Klasse hervorsticht. Noch nicht überzeugt? Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.

Oder wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb, der Ihnen gerne zeigt, wie ClickUp für Sie arbeiten kann.