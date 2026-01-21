Die 11 besten Softwareprogramme für Projektmanagement für professionelle Dienstleistungen im Jahr 2026

Professionelle Dienstleistungen sind spezialisierte Angebote, die von Personen mit Fachwissen und Erfahrung in dem jeweiligen Feld erbracht werden, wie beispielsweise Rechtsanwälte, Architekten, Designer oder Autoren.
Professionelle Dienstleistungen können von Einzelpersonen [Freiberuflern], kleinen Unternehmen [wie Anwaltskanzleien] oder großen Konzernen [wie McKinsey oder Accenture] angeboten werden. Unabhängig vom Umfang der Geschäftstätigkeit werden professionelle Dienstleistungen in der Regel in Form von Projekten erbracht.
Einer der wichtigsten Schlüssel zum Erfolg eines Dienstleistungsunternehmens ist ein hervorragendes System für Projektmanagement. Es hilft Ihnen, Ihren Clients zu zeigen, dass Sie über die Strukturen, Prozesse, Systeme und Kontrollmechanismen verfügen, um komplexe Projekte erfolgreich durchzuführen.
Sie fragen sich, wie Sie die richtige Wahl treffen sollen? Wir helfen Ihnen dabei!
Worauf sollten Sie bei einer Software für Projektmanagement für professionelle Dienstleistungen achten?
Eine gute Software für Projektmanagement hilft Beratern und Dienstleistungsunternehmen dabei, ihre operative Kompetenz unter Beweis zu stellen. Hier erfahren Sie, wie.
Agiles und ganzheitliches Projektmanagement
Projektmanagement-Lösungen schaffen die Gewissheit, dass Sie komplexe Probleme lösen können. Achten Sie darauf, dass die Lösung folgende Merkmale aufweist:
- Features zur Aufgabenverwaltung mit Terminen, Ressourcen und Abhängigkeiten
- Sichtbarkeit durch Listenansicht, Board-, Zeitleiste-, Gantt-Diagramm- und andere Ansichten
- Möglichkeit, Benutzer und Vorgesetzte zuzuweisen
Dokumentation und Wissensmanagement
Kunden beauftragen Berater wegen ihres Fachwissens. Ein gutes Tool für Projektmanagement sollte Ihnen helfen, dies unter Beweis zu stellen. Achten Sie auf:
- Dokumentationsfeatures zur Darstellung von Frameworks und Vorlagen
- Checklisten für wiederkehrende Prozesse
- KI-Tools für die Beratung, um Ihre Notizen zusammenzufassen und daraus automatisch Aufgaben zu erstellen
Kreativität und Zusammenarbeit
Um komplexe Probleme zu lösen, müssen Teams zusammenarbeiten und innovativ sein. Ihr Tool für das Projektmanagement sollte folgende Funktionen bieten:
- Digitale Whiteboards
- Mindmaps
- Kommentar-Feed für alle Aufgaben
Prozessexzellenz
Bei der Problemlösung ist es unerlässlich, regelmäßig und klar mit allen Beteiligten zu kommunizieren. Eine gute Software für das Projektmanagement von Beratern bietet eine Automatisierung dieser Kommunikation durch:
- Benachrichtigungen
- Erinnerungen
- Wiederverwendbare Vorlagen
Hier sind die zehn besten Softwareprogramme für das Projektmanagement mit all diesen Funktionen und mehr.
Die 11 besten Softwareprogramme für Projektmanagement für professionelle Dienstleister
Zuletzt standen 441 Tools für das Projektmanagement zur Auswahl. Jedes davon bietet eine einzigartige Kombination aus Projektmanagement-Features und -Möglichkeiten. Es ist also verständlich, wenn Sie angesichts der großen Auswahl überfordert sind.
Wir haben die Recherche für Sie erledigt. Wir haben die zehn besten Lösungen ausgewählt, die sich perfekt für professionelle Dienstleistungen eignen.
1. ClickUp
Die All-in-One-Software für Projektmanagement von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumentenprozessen, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten! Sie ist so konzipiert, dass sie sich unabhängig von Ihrer Branche oder der Größe Ihres Unternehmens unbegrenzt anpassen lässt.
Sie können benutzerdefinierte Workflows einrichten, eigene Vorlagen hochladen, Daten über Formulare erfassen und nach allem suchen, was Sie benötigen.
Sie können den einzelnen Aufgaben Benutzer gemäß der RACI-Matrix ( Responsible, Accountable, Consulted, Informed ) zuweisen.
Kunden aus Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Immobilienunternehmen und IT-Anbietern nutzen ClickUp zur Verwaltung ihrer Abläufe. Mit ClickUp können Sie Aufgaben verwalten, Ihr Budget einhalten, Prozesse optimieren, Erinnerungen einrichten und die Berichterstellung vereinfachen – alles an einem Ort.
Die besten Features von ClickUp
Hierarchisches Projektmanagement: Unterteilen Sie Ihre Projekte in Workspace > Space > Ordner > Listen > Aufgaben > Unteraufgaben. Fügen Sie auch Aktionspunkte und Checklisten hinzu.
Prioritäten: Kennzeichnen Sie Aufgaben als dringend, hoch, normal oder niedrig priorisiert und verwalten Sie sie entsprechend.
Whiteboard: Brainstormen, zusammenarbeiten und Ihre Workflows auf einem gemeinsamen digitalen Whiteboard darstellen.
Docs: Dokumentieren Sie Ihre Prozesse oder Rahmenbedingungen und geben Sie sie mühelos frei. Sie können Docs auch nutzen, um Notizen zu machen, Sitzungsprotokolle zu verfassen und vieles mehr.
Über 15 Ansichten: Sehen Sie Ihre Projekte so, wie Sie es möchten – Listenansicht für alle Aufgaben, Board-Ansicht nach Status gruppiert, Zeitleiste zur Nachverfolgung des Fortschritts oder Kalenderansicht für den Blick in die Zukunft.
Zeiterfassung: Wenn Sie als Berater auf Stundenbasis abrechnen, können Sie mit dem Timer von ClickUp die Zeit auf die Sekunde genau erfassen. Sie können Zeiteinträge auch später manuell hinzufügen.
Anpassung: Passen Sie Aufgabentypen, Workflows, Status, Felder und Tags an. Verwalten Sie Ihr Projekt ganz nach Ihren Vorstellungen.
Beratungsvorlagen: Überwinden Sie die Blockade des Projektmanagements mit anpassbaren Vorlagen für jeden Anwendungsfall, den Sie benötigen!
ClickUp AI: Nutzen Sie KI, um Meeting-Notizen zusammenzufassen, automatisch Aufgaben zu generieren, Erinnerungen zu erstellen und vieles mehr!
Limitierungen von ClickUp
- Für Erstbenutzer könnte die Lernkurve zunächst steil sein
- Externe Benutzer wie Auftragnehmer oder Kunden benötigen möglicherweise ClickUp-Konten, um die Projekte/Pläne einzusehen, die Sie mit ihnen freigegeben haben – je nach Ihren Einstellungen
Preise für ClickUp
ClickUp bietet Preispläne, die für jeden Berater oder jedes Team geeignet sind:
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung möglich. Sprechen Sie mit unserem Vertriebsteam, um den für Sie passenden Plan zu finden
ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 [über 2.000 Bewertungen]
- Capterra: 4,7/5 [über 2.000 Bewertungen]
2. Nifty
Nifty ist ein kollaborativer Workspace, der Teams, Ziele und Prozesse vereint. Damit können Sie Projekte verwalten, indem Sie Aufgaben erstellen und diese in Listen-, Kanban-, Zeitleiste-, Kalender- und Swimlane-Ansichten organisieren.
Sie umfasst Formulare, Dokumente, Dateien, Diskussionsforen, Zeiterfassung und automatisierte Berichterstellung für Projekte.
Kollaborative Workspaces können schnell unübersichtlich und überladen werden. Auch Nifty ist diesem Risiko ausgesetzt.
Die besten Features von Nifty
Struktur: Projekte sind nach Meilensteinen strukturiert und werden dann in Aufgaben unterteilt. Wenn Sie eine Aufgabe abschließen, wird der Fortschritt des Meilensteins automatisch aktualisiert.
Diskussionsboard: Jedes Projekt umfasst ein Diskussionsboard und eine Zoom-Integration für eine intensivere Zusammenarbeit.
Dokumente: Nifty verfügt über einen schlanken Editor für Dokumente. Wenn Sie jedoch bereits mit Google Docs vertraut sind, können Sie auch dieses Tool integrieren.
Zeiterfassung: Nifty bietet Beratern eine einfache Möglichkeit, die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit zu erfassen. Sie können außerdem abrechnungsfähige Stundensätze festlegen, um Einblicke in die Produktivität Ihres Teams zu gewinnen.
Limit-Einschränkungen von Nifty
- Für Erstbenutzer könnte die Bedienung dieses All-in-One-Tools zunächst etwas überwältigend sein
- Die Kalender-Ansicht kann unzureichend sein
- Eingeschränkte Flexibilität beim Hinzufügen benutzerdefinierter Felder
- Es ist nicht möglich, dasselbe Projekt mehreren Portfolios hinzuzufügen
Attraktive Preise
- Free
- Plus: 10 $ pro Benutzer und Monat
- Geschäft: 18 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: Kontaktieren Sie Nifty für Preisinformationen
Nifty-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 [über 5000 Bewertungen]
- Capterra: 4,8/5 [über 2000 Bewertungen]
3. Notion
Notion begann als übersichtliches tool zum Erstellen von Notizen mit einer einfachen Markdown-Oberfläche zum Dokumentieren von Inhalten. Wenn Sie im Bereich Bildung, Schulung, Coaching oder Wissensmanagement tätig sind, ist Notion eine hervorragende Option, um Ihre Inhalte zu präsentieren.
Auch wenn es sich mittlerweile zu einem umfassenden Workspace für Produktivität entwickelt hat, der Wikis, Datenbanken und Aufgabenmanagement umfasst, hinkt es bei einigen erweiterten Features hinterher.
Die besten Features von Notion
- Inhalt-Veröffentlichung: Erstellen Sie übersichtliche und aufgeräumte Seiten mit einem Banner und Markdown-Text und veröffentlichen Sie diese kostenlos online
- Dokumentenhierarchie: Organisieren Sie Ihre Dokumente in einer Hierarchie aus Ordnern, Seiten und Unterseiten
- Suche: Suchen Sie schnell und präzise nach allem, was Sie im Workspace benötigen
- Generative KI: Erstellen oder führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten durch, einschließlich Projektpläne, im Handumdrehen
Notion kann von selbstständigen Beratern als kostenlose Software für das Projektmanagement genutzt werden, da es für Einzelpersonen keine Limite hinsichtlich der Anzahl der Blöcke gibt.
Die Limite von Notion
- Keine integrierte Zeiterfassung
- Keine benutzerdefinierten Features für die Berichterstellung und Ansichten
- Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten bei Aufgaben, Filtern oder Feldern
- Limitierungen bei der Größe der Dateien
Preise von Notion
- Free
- Plus: 10 $ pro Benutzer und Monat
- Geschäft: 18 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: Wenden Sie sich bezüglich der Preise an Notion
Bewertungen und Rezensionen zu Notion
- G2: 4,7/5 [über 5000 Bewertungen]
- Capterra: 4,8/5 [über 2000 Bewertungen]
Bonus: Vergleich zwischen Notion und ClickUp
4. Teamwork
Teamwork ist eine Online-Plattform für Projektmanagement mit benutzerdefinierten Modulen für Dienstleistungsunternehmen. Mit Teamwork können Sie mehrere komplexe Projektleistungen, Aufgaben und Unteraufgaben, Prozesse und Zeit verwalten.
Als Neuling auf dem Markt ist Teamwork noch dabei, viele erweiterte Features zu entwickeln. Für unabhängige Berater und Freiberufler kann Teamwork zudem komplex erscheinen.
Die besten Features von Teamwork
- Intuitives Dashboard für Aufgaben: Sehen Sie nur Ihre aktuellsten Aufgaben; zudem anpassbar, um den Namen und das Logo Ihres Unternehmens einzubinden
- E-Mail-Integration: Beantworten Sie Kommentare und Benachrichtigungen per E-Mail
- Rechnungsstellung: Erfassen Sie Arbeitszeiten in Teamwork, berechnen Sie abrechnungsfähige Stunden, erstellen Sie Timesheets und versenden Sie Rechnungen – alles an einem Ort
- Kostenlose Client-Konten: Ermöglichen Sie den Zugriff für mehrere Clients, ohne zusätzliche Kosten
Die Limite der Teamarbeit
- Die Einrichtung und Einarbeitung können kompliziert erscheinen
- Keine Checklisten
- Eingeschränkte Integration mit anderen Tools für die Produktivität
Preise von Teamwork
- Free Forever: 0 $
- Starter: 8,99 $
- Preis: 13,99 $
- Grow: 25,99 $
- Scale: Kontaktieren Sie Teamwork für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork
- G2: 4,4/5 [über 1050 Bewertungen]
- Capterra: 4,5/5 [über 800 Bewertungen]
5. Asana
Asana ist eine der beliebtesten funktionsübergreifenden Apps für Projektmanagement. Sie wurde entwickelt, um verschiedene Teams wie Marketing, Betrieb, IT, Produktentwicklung und Vertrieb zu unterstützen. Sie ist besonders beliebt bei kleinen Unternehmen und von Gründern geführten Organisationen.
Trotz ihrer außergewöhnlichen Projektplanungsfunktionen erfüllt sie nicht die Anforderungen an ein All-in-One-Tool. Auf mehreren Fronten weist sie Mängel auf.
Die besten Features von Asana
- Aufgaben in mehreren Listen: Reduzieren Sie Doppelarbeit, indem Sie jede Aufgabe mehreren Projekten zuweisen
- Zielorientiertes Design: Richten Sie das Team auf die Ziele aus, führen Sie die Nachverfolgung von Projekten durch und überwachen Sie den Status
- Integrationen: Schließen Sie über 200 Tools an Asana an für eine umfassende und nahtlose Ansicht
- Visuelle Benutzeroberfläche: Verschieben Sie Aufgaben per Drag & Drop über Zeitleisten und Kalender hinweg, um die Verwaltung zu vereinfachen
Die Limiten von Asana
- Eingeschränkte Features in der kostenlosen Version
- Nur fünf Ansichten, was die Sichtbarkeit für Projektmanager einschränkt
- Keine visuellen Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. Mindmaps
Preise von Asana
- Free
- Plus: 10 $ pro Benutzer und Monat
- Geschäft: 18 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: Kontaktieren Sie Asana für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu Asana
- G2: 4,4/5 [über 1050 Bewertungen]
- Capterra: 4,5/5 [über 800 Bewertungen]
Bonus: Vergleich zwischen Asana und ClickUp
6. Wrike
Wrike ist eine preisgekrönte webbasierte Anwendung für das Projektmanagement in Unternehmen. Sie wurde für den Einsatz in großen Teams in Unternehmens-Setups entwickelt, die komplexe Features und eine robuste Architektur erfordern.
Allerdings kann Wrike für kleine Unternehmen und Berater etwas überfordernd sein.
Die besten Features von Wrike
- Dreifach-Ansicht: Intuitive Benutzeroberfläche, die auf Barrierefreiheit und Produktivität ausgelegt ist
- Priorität der Aufgaben: Markieren Sie wichtige/dringende Aufgaben, damit die Teams diese zuerst bearbeiten
- Berichterstellung: Umfassende Berichterstellung zur Überwachung und Nachverfolgung des Fortschritts
- Newsfeed: Ein Newsfeed im Stil sozialer Medien, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was im Team gerade passiert
Die Limite von Wrike
- Der integrierte Filter blendet fertiggestellte Aufgaben standardmäßig aus; dieser muss manuell deaktiviert werden, um alle Aufgaben auf einmal zu sehen
- Benachrichtigungen von bestimmten integrierten externen Apps dauern bis zu einer Stunde
- Keine Option zum Chatten
Preise von Wrike
- Privat: 0 $
- Starter: 13,49 $ pro Benutzer und Monat
- Advanced: 30,49 $ pro Benutzer und Monat
- Unternehmen: Kontaktieren Sie Wrike für Preisinformationen
- Enterprise+: Kontaktieren Sie Wrike für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu Wrike
- G2: 4,4/5 [über 1050 Bewertungen]
- Capterra: 4,5/5 [über 800 Bewertungen]
7. ProofHub
via ProofHub
ProofHub ist ein cloudbasiertes Tool für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, das für Teams jeder Größe entwickelt wurde. Die Plattform vereint Projektplanung, Aufgabenmanagement, Dateispeicher und Teamkommunikation in einem einheitlichen Workspace.
Dank seiner Pauschalpreise ohne Gebühren pro Benutzer ist ProofHub eine hervorragende Option für wachsende Teams, die mehrere Projekte gleichzeitig verwalten.
Die besten Features von ProofHub:
- Verschiedene Ansichten: Wählen Sie zwischen Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen, Tabelle und Kalender, um die Informationen so darzustellen, wie Sie es bevorzugen
- Zeiterfassung: Legen Sie Zeitschätzungen fest und erstellen Sie Timesheets zur Analyse
- Zahlreiche Tools für die Zusammenarbeit: Chatten, Thread-Diskussionen innerhalb von Projekten, Notizen und Ankündigungen für unternehmensweite Updates.
- Berichte: Erstellen Sie Projektberichte, Ressourcenberichte und Workload-Berichte für eine bessere Ressourcennutzung.
Limitierungen:
- Begrenzte Integrationen von Drittanbietern
- Kein Free-Plan verfügbar (nur eine 14-tägige kostenlose Testversion)
- Keine Offline-Funktion
Preise:
- Essential-Plan: 45 $/Monat (jährliche Abrechnung)
- Ultimate Control Plan: 89 $/Monat (jährliche Abrechnung)
Benutzerbewertungen:
- G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 140 Bewertungen)
8. Kintone
Kintone ist ein anpassbarer Workspace, der Daten, Workflows und Zusammenarbeit vereint. Mit Kintone können Sie benutzerdefinierte Datenbankanwendungen, Workflows und Aufgaben erstellen.
Sie können außerdem Unterhaltungen mit Daten verknüpfen, um eine bessere Sichtbarkeit zu erhalten. Dank der Flexibilität im Umgang mit Datenbanken eignet sich die Software ideal als Ihre Kontaktverwaltungslösung.
Mit dieser Anpassungsfähigkeit gehen jedoch auch Komplikationen und Verwirrung einher.
Die besten Features von Kintone
- Zusammenarbeit: Chat-Feature, das jede Unterhaltung im Kontext hält
- Professionelle Dienstleistungen Automatisierung: Automatisierte Erinnerungen und Benachrichtigungen sparen Zeit, die sonst für Nachfassaktionen verloren geht
- Anpassung: Benutzerdefinierte Workflows, Aufgaben, Erinnerungen, Genehmigungen und Aufgabenübergaben
Die Limiten von Kintone
- Eine umständliche Benutzeroberfläche bedeutet, dass Sie jedes Mal den Kundendienst anrufen müssen, wenn Sie nicht weiterkommen
- Begrenzte Integrationsmöglichkeiten
- Es fehlen Videos/Dokumente zum Erlernen des Tools
Preise von Kintones
- 24 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Kintone
- G2: 4,6/5 [über 200 Bewertungen]
- Capterra: 4,7/5 [über 140 Bewertungen]
9. Paymoapp
Paymo ist ein Projektmanagement-Tool für einzelne Berater und kleine Geschäfte. Es hilft bei der Verwaltung von Projekten, Aufgaben, Ressourcen, Dateien, Finanzen usw. Mit diesem Tool können Sie auch Zeitaufwand und Rentabilität nachverfolgen.
Da sie für kleinere Teams konzipiert ist, verfügt sie nur über begrenzte Features für die Zusammenarbeit und das Workflow-Management.
Die besten Features von Paymoapp
- Zeiterfassung: Einmal eingerichtet, läuft sie im Hintergrund und erfasst Ihre Arbeitszeiten
- Rechnungsstellung: Wandeln Sie Protokollierte Zeiten automatisch in Timesheets und Rechnungen um
- Zeitbudgets: Legen Sie für jede Aufgabe eine Zeitschätzung fest und vergleichen Sie diese mit den Ist-Werten
- Team-Planer: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Workload für ein besseres Ressourcenmanagement
- Wiederholende Aufgaben: Erstellen Sie automatisch wiederholende Aufgaben auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis
Die Limite von Paymoapp
- Begrenzte Anzahl von Ansichten – nur Liste, Tabelle, Board, Kalender und Gantt-Diagramm
- Weniger Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Tools für Projektmanagement
- Fehlende intuitive Benutzeroberfläche als Ergebnis einer steilen Lernkurve
Preise von Paymoapp
- Free
- Starter: 9,90 $ pro Benutzer und Monat
- Kleines Büro: 15,90 $ pro Benutzer und Monat
- Geschäft: 23,90 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Paymoapp
- G2: 4,6/5 [über 550 Bewertungen]
- Capterra: 4,8/5 [über 450 Bewertungen]
10. Hive
Hive ist eine Software für das Projektmanagement, die speziell für hybride Teams entwickelt wurde. Sie hilft Teams im Bereich professioneller Dienstleistungen dabei, Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Zielorientierung zu verbessern. Mit Hive können Sie den Projektumfang festlegen, Aufgaben zuweisen, die Zeiterfassung durchführen, automatische Updates versenden, Feedback sammeln und den Fortschritt überwachen.
Trotz der einfachen und benutzerfreundlichen Features lassen die Ausgereiftheit und Komplexität des Projektmanagements zu wünschen übrig.
Die besten Features von Hive
- Aufgabenbeziehungen: Verknüpfen Sie Karten ganz einfach mit Aufgaben, um deren Beziehung darzustellen
- Master-Ordner: Informationen bündeln und Genehmigungen einholen – alles an einem Ort
- Projekthierarchie: Hauptprojekt > Teilprojekte > Aufgabe > Unteraufgaben – für eine einfachere Nachverfolgung und Verwaltung
- Prüfung: Integrierte Prüfung von Dokumenten und Videos
Die Limite von Hive
- Aufgabenkarten können nur Text enthalten, keine Bilder oder andere Medien
- Limit von 500 Automatisierungen, unabhängig vom Plan
- Teilregeln können nicht zu Kanban-Spalten hinzugefügt werden
Preise von Hive
- Free
- Teams: 5 $ pro Benutzer und Monat
- Enterprise: Kontaktieren Sie Hive für Preisinformationen
Bewertungen und Rezensionen zu Hive
- G2: 4,6/5 [über 450 Bewertungen]
- Capterra: 4,5/5 [über 150 Bewertungen]
11. Zoho Projects
Zoho Projects ist ein vielseitiges, vollständig anpassbares Projektmanagement-Tool. Mit Zoho Projects können Sie Aufgaben erstellen, Workflows automatisieren und Felder, Layouts und Status anpassen.
Sie verfügt über benutzerdefinierte Module für branchenspezifische Anforderungen wie Nachverfolgung von Problemen und SLA, Blueprints usw.
Obwohl es sich um ein leistungsstarkes Programm handelt, fehlen ihm einige grundlegende und benutzerfreundliche Features.
Die besten Features von Zoho Projects
- Integrationen: Schließen Sie alle Google Workspace-Tools für eine Ansicht auf einem einzigen Bildschirm an. Schließen Sie auch andere Tools an, darunter Dropbox, GitHub, Slack und den Google Apps Marketplace
- Anpassbarkeit: Erstellen Sie benutzerdefinierte Layouts, Felder, Ansichten, Funktionen, Projektvorlagen, Tags, Web-Registerkarten und vieles mehr
- Zusammenarbeit: Verfolgen Sie Unterhaltungen im Feed und kommunizieren Sie in Echtzeit über öffentliche/Privat-Chaträume
- Aufgabenautomatisierung: Automatisieren Sie Geschäftsregeln, SLAs, Webhooks, Benachrichtigungen und Workflow-Regeln für eine höhere betriebliche Effizienz
Die Limite von Zoho Projects
- Fehlende umfassende Features für die Berichterstellung
- Die Suche in der Taskleiste beschränkt sich auf Aufgaben innerhalb eines bestimmten Projekts und nicht auf den gesamten Workspace
Preise für Zoho Projects
- Free
- Premium: 5 $ pro Benutzer und Monat
- Unternehmen: 10 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects
- G2: 4,3/5 [über 350 Bewertungen]
- Capterra: 4,3/5 [über 400 Bewertungen]
Optimieren Sie Ihre professionellen Dienstleistungen mit der richtigen Software für Projektmanagement
Es gibt Hunderte von Tools für das Projektmanagement in allen Formen und Größen. Wir haben die zehn besten ausgewählt, um Ihnen einen Überblick zu verschaffen. Wählen Sie eines der oben genannten Tools aus, um Ihren Kunden zu zeigen, dass Sie agil, prozessorientiert und kommunikativ sind.
Ganz ehrlich: Nach Abschluss dieser Untersuchung können wir mit Sicherheit sagen, dass ClickUp als das beste und umfassendste Tool für Projektmanagement seiner Klasse hervorsticht. Noch nicht überzeugt? Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.
Oder wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb, der Ihnen gerne zeigt, wie ClickUp für Sie arbeiten kann.