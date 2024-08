Wie man Enterprise Projektmanagement einführt

Angenommen, Ihnen bleiben nur noch zwei Tage bis zur Bereitstellung und Sie stellen fest, dass die Software, die Sie liefern sollten, noch unvollständig ist und zusätzlicher Zeit und Aufwand erforderlich ist.

Es scheint, dass Ihre Frontend- und Backend-Teams nicht synchronisiert waren und die Dauer des Projekts nicht richtig eingeschätzt haben.

Jetzt sitzen Sie mit einem unfertigen Produkt, einem überlasteten Team und einem möglicherweise unzufriedenen Kunden fest. Klingt das nicht gespenstisch?

Enterprise Project Management (EPM) bietet einen systematischen Ansatz zur Ausrichtung von Projekten an strategischen Zielen, zur Optimierung der Ressourcenzuweisung und zur Gewährleistung einer konsistenten Projektabwicklung im gesamten Unternehmen.

Aber was genau ist EPM, und wie kann es zum Erfolg von Projekten beitragen?

Was ist Enterprise Projektmanagement?

Enterprise Project Management (EPM) ist ein Ansatz für das Management mehrerer Projekte und Programme in einem Unternehmen.**Es geht über das isolierte Management einzelner Projekte hinaus und konzentriert sich auf die Ausrichtung aller Projektaktivitäten auf die allgemeinen Geschäfts- und strategischen Ziele des Unternehmens.

Gängige Methoden im Enterprise Projektmanagement

Es gibt verschiedene Methoden, die Teams in der Regel verwenden, um Enterprise Projektmanagement zu implementieren. Einige der gängigen EPM-Methoden sind:

Agil Wasserfall Sechs Sigma Schlank Kanban Scrum

Nun werden Sie sich vielleicht fragen, wie sich das Enterprise Projektmanagement vom traditionellen Projektmanagement unterscheidet.

Während sich das traditionelle Projektmanagement auf einzelne Projekte konzentriert, nimmt EPM eine ganzheitliche Ansicht aller Projekte innerhalb eines Unternehmens ein. Es konzentriert sich auf eine Methodik, die organisationsweit für jedes Projekt verwendet werden kann und die Einstellung für die Problemlösung vorgibt.

Es kann Ausnahmen geben, in denen sich EPM und das individuelle Projektmanagement unterscheiden, aber im Großen und Ganzen muss jedes Projekt der gleichen Methodik folgen.

Schlüsselunterschiede: Traditionelles Projektmanagement vs. Enterprise-Projektmanagement

Umfang : EPM verwaltet mehrere Projekte gleichzeitig, während traditionelles PM in der Regel nur ein Projekt auf einmal abwickelt

: EPM verwaltet mehrere Projekte gleichzeitig, während traditionelles PM in der Regel nur ein Projekt auf einmal abwickelt Ziel : EPM stellt sicher, dass alle Projekte mit den Unternehmenszielen übereinstimmen, während beim traditionellen PM jedes Projekt ein neues Problem darstellt, das auf eine andere Weise gelöst werden muss

: EPM stellt sicher, dass alle Projekte mit den Unternehmenszielen übereinstimmen, während beim traditionellen PM jedes Projekt ein neues Problem darstellt, das auf eine andere Weise gelöst werden muss Standardisierung: EPM implementiert standardisierte Prozesse in der gesamten Organisation, während traditionelles PM darauf abzielt, das Projekt so abzuschließen, wie es erledigt werden kann

Die Rolle eines Enterprise Projektmanagers verstehen

Enterprise Projektmanager sind Teil des Enterprise Project Management Office und spielen eine wichtige Rolle bei der Orchestrierung komplexer Projekte innerhalb eines Unternehmens.

Auch wenn die Aufgaben eines Enterprise-Projektmanagers je nach Größe und Bedarf Ihres Unternehmens variieren können, gibt es bestimmte Aufgaben, die er im Rahmen seiner Rolle abschließen muss.

Zu den Aufgaben eines Enterprise Projektmanagers gehören:

Portfoliomanagement : Beaufsichtigung und Verantwortung für mehrere Projekte und Programme in verschiedenen Teams

: Beaufsichtigung und Verantwortung für mehrere Projekte und Programme in verschiedenen Teams Ressourcenoptimierung : Effiziente Ressourcenzuteilung für verschiedene Projekte, damit die Arbeit aller Beteiligten optimal genutzt werden kann

: Effiziente Ressourcenzuteilung für verschiedene Projekte, damit die Arbeit aller Beteiligten optimal genutzt werden kann Standardisierung : Implementierung von konsistenten und standardisierten projektmanagement Workflows und Praktiken in der gesamten Organisation

: Implementierung von konsistenten und standardisierten projektmanagement Workflows und Praktiken in der gesamten Organisation Leistungsüberwachung : Nachverfolgung von Metriken des Projekts, Bearbeitung von Rückschlägen und Berichterstellung über Fortschritt, Budget und Zeitleiste

: Nachverfolgung von Metriken des Projekts, Bearbeitung von Rückschlägen und Berichterstellung über Fortschritt, Budget und Zeitleiste Stakeholder-Management : Kontaktaufnahme mit Führungskräften, Mitgliedern des Teams, leitenden Angestellten und externen Partnern

: Kontaktaufnahme mit Führungskräften, Mitgliedern des Teams, leitenden Angestellten und externen Partnern Kontinuierliche Verbesserung : Identifizierung von Bereichen zur Prozessverbesserung und Sicherstellung, dass Teams diese befolgen

: Identifizierung von Bereichen zur Prozessverbesserung und Sicherstellung, dass Teams diese befolgen Mentorschaft : Anleitung und Schulung von Projektmanagern, Mitarbeitern und dem Management in Bezug auf die EPM-Methoden

: Anleitung und Schulung von Projektmanagern, Mitarbeitern und dem Management in Bezug auf die EPM-Methoden Technologie-Einführung : Auswahl und Einsatz geeigneter enterprise Projekt-Management-Software

: Auswahl und Einsatz geeigneter enterprise Projekt-Management-Software Verwaltung : Sicherstellung der Einhaltung von Unternehmensrichtlinien

: Sicherstellung der Einhaltung von Unternehmensrichtlinien Strategische Planung: Mitwirkung an der langfristigen Planung von Projekten in Übereinstimmung mit EPM

Komponenten des Enterprise Projekt Managements

Das Enterprise Projektmanagement-System umfasst

sieben Komponenten, die vom Project Management Institute (PMI) definiert wurden

. Versuchen wir, die einzelnen Komponenten zu verstehen, indem wir uns das Projektmanagement in Unternehmen als Präzisionsmaschine vorstellen.

Innerhalb dieser Maschine haben wir:

Risikoanalyse: Der aufmerksame Scanner, der potenzielle Fallstricke und Chancen erkennt, bevor projektdurchführung . Dies hilft den Projektleitern, fundierte Schritte zu unternehmen und auf mögliche Rückschläge vorbereitet zu sein

Der aufmerksame Scanner, der potenzielle Fallstricke und Chancen erkennt, bevor projektdurchführung . Dies hilft den Projektleitern, fundierte Schritte zu unternehmen und auf mögliche Rückschläge vorbereitet zu sein Projektabschätzung: Der Prognostiker nutzt Risikodaten und die Historie, um realistische Zeitleisten und Ressourcenanforderungen einzustellen. So wissen die Projektmanager, ob die Ressourcen und die Zeit ausreichen, um das Projekt abzuschließen

Der Prognostiker nutzt Risikodaten und die Historie, um realistische Zeitleisten und Ressourcenanforderungen einzustellen. So wissen die Projektmanager, ob die Ressourcen und die Zeit ausreichen, um das Projekt abzuschließen Projektüberprüfungen: Die Qualitätskontrolle, bei der die Leistung mit den Schätzungen verglichen und Anpassungen ausgelöst werden. Im Falle einer Ausweitung des Projektumfangs oder anderer Rückschläge während des Projekts hilft dieser Schritt den Projektmanagern, einzugreifen, zu überprüfen und alle wieder auf den richtigen Weg zu bringen

Die Qualitätskontrolle, bei der die Leistung mit den Schätzungen verglichen und Anpassungen ausgelöst werden. Im Falle einer Ausweitung des Projektumfangs oder anderer Rückschläge während des Projekts hilft dieser Schritt den Projektmanagern, einzugreifen, zu überprüfen und alle wieder auf den richtigen Weg zu bringen Projektmanagement-Coaching: Das sich entwickelnde Gehirn, das aus Erfahrungen lernt, um zukünftige Leistungen zu verbessern. Projektmanagement-Coaching durch das Enterprise Project Management Office hilft dabei, alle im Team auf die gleiche Seite zu bringen

Das sich entwickelnde Gehirn, das aus Erfahrungen lernt, um zukünftige Leistungen zu verbessern. Projektmanagement-Coaching durch das Enterprise Project Management Office hilft dabei, alle im Team auf die gleiche Seite zu bringen Skaliertes Problem-Management: Der Problemlöser geht komplexe Herausforderungen an, indem er Prozesse schafft, die jedes Problem oder jede Hürde lösen. Das Enterprise Projektmanagementbüro wird zum Entscheidungsträger oder Vermittler bei solchen Herausforderungen

Der Problemlöser geht komplexe Herausforderungen an, indem er Prozesse schafft, die jedes Problem oder jede Hürde lösen. Das Enterprise Projektmanagementbüro wird zum Entscheidungsträger oder Vermittler bei solchen Herausforderungen Zeiterfassung: Der Chronometer misst die Zeit, die für das Abschließen von Aufgaben und Projekten benötigt wird, um aktuelle und zukünftige Schätzungen und Überprüfungen vorzunehmen. Für die Auswertung der Zeiterfassung ist in der Regel das Projektmanagement des Unternehmens zuständig

Der Chronometer misst die Zeit, die für das Abschließen von Aufgaben und Projekten benötigt wird, um aktuelle und zukünftige Schätzungen und Überprüfungen vorzunehmen. Für die Auswertung der Zeiterfassung ist in der Regel das Projektmanagement des Unternehmens zuständig Enterprise Projektmanagement-Software: Das zentrale Nervensystem, das alle Komponenten miteinander verbindet und einen reibungslosen Informationsfluss für den Erfolg des Projekts gewährleistet. Die Enterprise Projektmanagement-Software dient als einzige Quelle der Wahrheit mit einer Aufzeichnung aller Dokumente, Projekte, Aufgaben, Prozesse und aller anderen Teile der Projekte

Diese Teile arbeiten harmonisch zusammen und ergänzen sich gegenseitig. Die Risikoanalyse fließt in die Schätzung ein und bildet die Grundlage für die Einstellung von Überprüfungen. Überprüfungen dienen dem Coaching und steigern die Gesamteffizienz. Eskalierte Probleme ziehen Erkenntnisse aus allen Komponenten, während die Nachverfolgung der Zeiterfassung alles in Synchronisierung hält.

In ihrem Kern erleichtern Enterprise Projektmanagement Software tools die nahtlose Kommunikation und bieten einen Ort für alle Projektinformationen, Dokumente und Aufzeichnungen.

Vorteile von Enterprise Projektmanagement

Wenn ein Unternehmen skaliert und verschiedene Teams entwickelt, arbeiten diese Teams oft in Silos. **Als wachsende Organisation müssen Sie den Schwung aufrechterhalten, indem Sie Rückschläge vorhersehen und Probleme lösen, während Sie arbeiten

Genau aus diesem Grund ist das Enterprise Projektmanagement so wichtig. Es hilft Ihnen bei der Einführung all Ihrer Prozesse, der Nachverfolgung der Arbeit und der Bewältigung von Herausforderungen und verfügt über ein spezielles Büro für Projektmanagement im Unternehmen, das sicherstellt, dass dies zu erledigen ist.

Schauen wir uns einige weitere Vorteile von EPM an:

Stellt sicher, dass alle Projekte aufeinander abgestimmt sind und zum Erfolg der Organisation beitragen und nicht nur zum Erfolg des Einzelnen oder des Teams

und zum Erfolg der Organisation beitragen und nicht nur zum Erfolg des Einzelnen oder des Teams Optimiert die Ressourcenzuweisung im gesamten Unternehmen, so dass weniger Raum für verschwenderische Prozesse bleibt

im gesamten Unternehmen, so dass weniger Raum für verschwenderische Prozesse bleibt führt zu erheblichen Kosteneinsparungen durch besseres Ressourcenmanagement

durch besseres Ressourcenmanagement Bietet datengestützte Erkenntnisse für eine bessere Entscheidungsfindung in Projekten

für eine bessere Entscheidungsfindung in Projekten Standardisiert Prozesse und reduziert doppelten Aufwand, damit jeder weiß, was er zu erledigen hat

und reduziert doppelten Aufwand, damit jeder weiß, was er zu erledigen hat Verbessert die Sichtbarkeit des Projekts und die Kommunikation zwischen den Beteiligten und Teams

des Projekts und die Kommunikation zwischen den Beteiligten und Teams Gibt Organisationen die Möglichkeit, besser auf Marktveränderungen und Wettbewerb zu reagieren

auf Marktveränderungen und Wettbewerb zu reagieren Fördert eine Kultur des Freigebens von Wissen in der gesamten Organisation

Herausforderungen bei der EPM-Implementierung

Da Enterprise Projektmanagement auf organisatorischer Ebene implementiert wird, gibt es zwangsläufig einige Herausforderungen.

Einige dieser Herausforderungen sind:

Organisatorischer Widerstand: Die Mitarbeiter können sich gegen Änderungen an den etablierten Arbeitsweisen wehren

Die Mitarbeiter können sich gegen Änderungen an den etablierten Arbeitsweisen wehren Komplexität : Enterprise Projektmanagement-Systeme können komplex oder schwierig zu implementieren sein

: Enterprise Projektmanagement-Systeme können komplex oder schwierig zu implementieren sein Probleme bei der Integration: Die Integration von EPM in bestehende Systeme und Tools kann eine Herausforderung sein

Die Integration von EPM in bestehende Systeme und Tools kann eine Herausforderung sein Kultureller Wandel: EPM erfordert oft einen Wandel hin zu mehr Transparenz und Zusammenarbeit

EPM erfordert oft einen Wandel hin zu mehr Transparenz und Zusammenarbeit Kosten : Die Einführung von EPM kann eine erhebliche Anfangsinvestition erfordern, die kleine Geschäfte möglicherweise nicht aufbringen können

: Die Einführung von EPM kann eine erhebliche Anfangsinvestition erfordern, die kleine Geschäfte möglicherweise nicht aufbringen können Datenqualität: Die Sicherstellung konsistenter, hochwertiger Daten über alle Projekte hinweg kann eine Herausforderung sein

Die Sicherstellung konsistenter, hochwertiger Daten über alle Projekte hinweg kann eine Herausforderung sein Kompetenzlücken: Unternehmen verfügen möglicherweise nicht über das notwendige Fachwissen, um EPM effektiv zu implementieren, und müssen daher möglicherweise mehr in Schulungen oder Neueinstellungen investieren

Unternehmen verfügen möglicherweise nicht über das notwendige Fachwissen, um EPM effektiv zu implementieren, und müssen daher möglicherweise mehr in Schulungen oder Neueinstellungen investieren Messung des ROI: Der Nachweis der Investitionsrentabilität kann kurzfristig eine Herausforderung darstellen

Wie man Enterprise Projektmanagement einführt

Projektmanagement-Software dient als digitales Rückgrat, das den gesamten Prozess des Projektmanagements in Unternehmen unterstützt und verbessert. Dieses hochentwickelte Toolset geht über die einfache Nachverfolgung von Aufgaben hinaus und bietet eine umfassende Reihe von Features zur Vereinfachung komplexer Multiprojektumgebungen.

Im Kern bietet die EPM-Software eine zentrale Plattform für die Speicherung und Verwaltung von Projektdaten und stellt sicher, dass alle Beteiligten Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Es ist eine Echtzeit enterprise collaboration tool Aufbrechen der Silos zwischen funktionsübergreifenden Teams und Abteilungen, was bei Einstellungen in großen Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist.

Die fortschrittlichen Ressourcenmanagement-Funktionen der EPM-Software ermöglichen eine optimale Zuweisung von Personal und Ressourcen für mehrere Projekte, wodurch Engpässe und Überbelegung vermieden werden.

Die robusten Berichterstellungs- und Analysefunktionen helfen bei der Umwandlung von Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse und ermöglichen datengestützte Entscheidungen auf Projekt- und Portfolio-Ebene. Wenn Sie also den Einsatz eines Projektmanagement-Tools in Erwägung ziehen, wie wählen Sie dann das richtige Tool aus?

Berücksichtigen Sie Faktoren wie:

Skalierbarkeit und Flexibilität

Benutzerfreundlichkeit

Integrationsfähigkeit

Features zur Berichterstellung und Analyse

Mobile Zugänglichkeit

Support und Ruf des Anbieters

Ein solcher kostenlose Projektmanagement-Software die all dies und mehr bietet, ist ClickUp .

mit ClickUp für Projektmanagement mehrere Projekte verwalten und termingerecht abwickeln ClickUp's Projektmanagement tool geht über das traditionelle Aufgabenmanagement hinaus. Es bietet eine flexible Plattform für die Organisation, Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Projekten jeder Größe und Komplexität.

Es bietet die folgenden Features für die Implementierung von Projektmanagement in Unternehmen:

1. ClickUp Dashboards

passen Sie Ihre Projekt Dashboards für Ihren Erfolg mit ClickUp Dashboards an ClickUp Dashboards ermöglichen es Teammitgliedern, Aufgaben hinzuzufügen, Einzelziele einzusehen, mit Teammitgliedern zu kommunizieren und Fortschritte auf einen Blick zu verfolgen. Dies macht die Nachverfolgung jedes laufenden Projekts für EPM-Verantwortliche äußerst effizient und einfach.

2. ClickUp Dokumente

alle wichtigen Informationen zu jedem Projekt an einem Ort auf ClickUp Docs festhalten

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um alle Ihre offiziellen Prozesse, Verträge, SOPs und andere wichtige Dokumente zu speichern, damit Sie sie an einem Ort zur Hand haben.

Dokumente können beim Projektmanagement-Coaching - einem wesentlichen Bestandteil der EPM-Strategie - eine große Hilfe sein, um Verlaufsdaten Ihrer EPM-Prozesse zu speichern und bei Engpässen auf sie zurückzugreifen.

3. ClickUp's Projekt Zeiterfassung

mit ClickUp Project Time Tracking können Sie Ihre Zeitleisten für Projekte richtig einschätzen ClickUp's Projekt Zeiterfassung macht es einfach zu wissen, wie lange es dauert, ein Projekt zu beenden. Verfolgen Sie die Zeit, die Sie für das Abschließen einer Aufgabe oder eines Projekts benötigen, damit Sie die Zeitleisten ähnlicher Projekte in der Zukunft besser einschätzen können.

4. ClickUp's Vorlage für Projektmanagement

ClickUp bietet auch vorgefertigte Vorlagen für Ihre Projekte an. Verwenden Sie zum Beispiel ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement zur Optimierung Ihres Workflows von der Idee über die Ausführung bis zur endgültigen Lieferung.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Planen und visualisieren Sie jede Phase, von der Ideenfindung bis zum Lebenszyklus eines Projekts

Sie jede Phase, von der Ideenfindung bis zum Lebenszyklus eines Projekts Team und Ressourcen abstimmen für eine nahtlose Zusammenarbeit und einen effizienten Abschluss des Projekts

für eine nahtlose Zusammenarbeit und einen effizienten Abschluss des Projekts nachverfolgung von Fortschritten und Zielen für eine termingerechte und budgetschonende Umsetzung

5. ClickUp's Enterprise

nutzen Sie Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit mit ClickUp's Enterprise_ ClickUp's Enterprise ist die Lösung für alle Ihre Anforderungen an das Projektmanagement in Unternehmen!

Mit diesem Feature können Sie:

Sicherstellen, dass Ihr Betrieb nie ins Stocken gerät mit der 99,9%igen Betriebszeitgarantie von ClickUp's Enterprise, damit Ihr Workflow reibungslos und ohne Unterbrechung funktioniert

mit der 99,9%igen Betriebszeitgarantie von ClickUp's Enterprise, damit Ihr Workflow reibungslos und ohne Unterbrechung funktioniert Nutzen Sie die exklusive RapidViews DB™-Technologie für ultimative Skalierbarkeit und Leistung, die von keiner anderen Lösung erreicht wird

für ultimative Skalierbarkeit und Leistung, die von keiner anderen Lösung erreicht wird Schützen Sie Ihre Daten , verwalten Sie den Zugriff, konfigurieren Sie Berechtigungen und führen Sie ein umfassendes Aktivitätsprotokoll mit unseren integrierten Tools

, verwalten Sie den Zugriff, konfigurieren Sie Berechtigungen und führen Sie ein umfassendes Aktivitätsprotokoll mit unseren integrierten Tools Unterstützen Sie jedes Team , unabhängig von Größe oder Komplexität, mit unübertroffener Flexibilität, Standards und Skalierbarkeit

, unabhängig von Größe oder Komplexität, mit unübertroffener Flexibilität, Standards und Skalierbarkeit Klare Sichtbarkeit von den strategischen Plänen bis zur täglichen Ausführung, mit einer einzigen Quelle für Updates, Risiken und Fortschritte

von den strategischen Plänen bis zur täglichen Ausführung, mit einer einzigen Quelle für Updates, Risiken und Fortschritte Verschlüsseln, schützen und erfüllen Sie HIPAA, GDPR, Privacy Shield und mehr, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten

Tipps zur Verbesserung Ihrer EPM-Strategie

Beginnen Sie mit einer EPM-Implementierung in kleinem Maßstab: Identifizieren Sie ein zentrales Problem und versuchen Sie, es mit einem EPM in kleinem Maßstab anzugehen/zu lösen. Dokumentieren Sie, was Sie aus dem Experiment lernen, iterieren Sie und legen Sie Best Practices für die Skalierung auf andere Teams fest. Sie können verwendenClickUp Ziele verwenden, um in dieser Zeit den Fortschritt in Richtung bestimmter Ziele festzulegen und nachzuverfolgen

Identifizieren Sie ein zentrales Problem und versuchen Sie, es mit einem EPM in kleinem Maßstab anzugehen/zu lösen. Dokumentieren Sie, was Sie aus dem Experiment lernen, iterieren Sie und legen Sie Best Practices für die Skalierung auf andere Teams fest. Sie können verwendenClickUp Ziele verwenden, um in dieser Zeit den Fortschritt in Richtung bestimmter Ziele festzulegen und nachzuverfolgen Investieren Sie in umfassende Schulungen für alle Mitglieder des Teams: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team in jeder Phase weiß, was von ihm erwartet wird - vom EPM-Glossar bis hin zu spezifischen Meeting-Typen und Kommunikationskadenzen. Nutzen Sie ClickUp Docs als zentrales Repository, um diese Informationen zu speichern

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team in jeder Phase weiß, was von ihm erwartet wird - vom EPM-Glossar bis hin zu spezifischen Meeting-Typen und Kommunikationskadenzen. Nutzen Sie ClickUp Docs als zentrales Repository, um diese Informationen zu speichern Schaffen Sie eine klare Governance, indem Sie Rollen und Entscheidungsprozesse definieren: Vermeiden Sie beim Testen des EPM-Rahmens jeglichen Raum für Verwirrung. Dokumentieren Sie Rollen, Zuständigkeiten und Eskalationspfade klar in einem freigegebenen Dokument. Sie können verwendenClickUp's Roles And Responsibilities RACI Matrix Vorlage für diesen Zweck verwenden

Entwickeln Sie einen Plan zur Bewältigung von Widerständen gegen Veränderungen: Erstellen Sie einen Plan zur Kommunikation um zu erklären, warum Sie EPM einführen und wie es dem Team helfen soll, den übergeordneten Zielen näher zu kommen. Widmen Sie Meetings für Fragen und Antworten und sorgen Sie für so viel Klarheit wie möglich. Ein solcher kooperativer Ansatz wird dazu beitragen, Widerstände zu überwinden

Erstellen Sie einen Plan zur Kommunikation um zu erklären, warum Sie EPM einführen und wie es dem Team helfen soll, den übergeordneten Zielen näher zu kommen. Widmen Sie Meetings für Fragen und Antworten und sorgen Sie für so viel Klarheit wie möglich. Ein solcher kooperativer Ansatz wird dazu beitragen, Widerstände zu überwinden Nutzen Sie Features zur Berichterstellung und Datenanalyse, um Erkenntnisse zu gewinnen: Verwenden Sie Tools wie das ClickUp Dashboard, um Ihre wichtigsten Metriken projektübergreifend zu verfolgen. Verknüpfen Sie jedes Projektziel mit einer bestimmten Metrik, damit Sie genau wissen, welche Wirkung Sie erzielen

Verwenden Sie Tools wie das ClickUp Dashboard, um Ihre wichtigsten Metriken projektübergreifend zu verfolgen. Verknüpfen Sie jedes Projektziel mit einer bestimmten Metrik, damit Sie genau wissen, welche Wirkung Sie erzielen Fördern Sie funktionsübergreifende Teamarbeit und Zusammenarbeit: Veranstalten Sie abteilungsübergreifende Meetings oder Hackathons, um gemeinsam mit anderen Teams in Ihrem Unternehmen Ideen zu sammeln oder Probleme zu lösen. Dadurch wird die Zusammenarbeit gefördert und die Skalierung von EPM-Strategien im gesamten Unternehmen erleichtert

Veranstalten Sie abteilungsübergreifende Meetings oder Hackathons, um gemeinsam mit anderen Teams in Ihrem Unternehmen Ideen zu sammeln oder Probleme zu lösen. Dadurch wird die Zusammenarbeit gefördert und die Skalierung von EPM-Strategien im gesamten Unternehmen erleichtert Bewahren Sie sich die Flexibilität, sich an veränderte Geschäftsanforderungen anzupassen: Nicht zuletzt sollten Sie sicherstellen, dass Ihre EPM-Strategie mit den Geschäftszielen übereinstimmt. Jede Änderung in dieser Richtung sollte sich sofort in Ihrem Projektplan widerspiegeln, damit Sie Ergebnisse erzielen können, die wirklich etwas bewirken

Enterprise Projektmanagement mit ClickUp

Die Einführung von Enterprise Projektmanagement ist ein entscheidender Schritt im Geschäft, der die Fähigkeit eines Unternehmens, Projekte erfolgreich durchzuführen und Ziele zu erreichen, erheblich verbessern kann. Der Prozess mag zwar eine Herausforderung sein, aber die verbesserte Effizienz, die bessere Ressourcennutzung und die strategische Ausrichtung machen ihn zu einer lohnenden Investition.

Tools wie ClickUp haben die Implementierung von EPM in allen Unternehmen erheblich vereinfacht. Durch die Nutzung der anpassbaren Features von ClickUp können Unternehmen maßgeschneiderte Workflows erstellen, wichtige Leistungsindikatoren einstellen und umfassende Berichte generieren, um eine effektive Entscheidungsfindung und strategische Ausrichtung zu unterstützen.

Bei ClickUp anmelden

und verändern Sie Ihren Projektmanagement-Prozess!