Die 10 besten Lucidspark-Alternativen für nahtlose Zusammenarbeit

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Zusammenarbeit nicht durch Bürowände eingeschränkt ist, sondern ungestört im virtuellen Raum gedeiht - visuell software für die Zusammenarbeit macht dieses traumhafte Szenario zur Realität! Diese Tools haben eine völlig neue Art der Zusammenarbeit eingeleitet, bei der das sprichwörtliche Whiteboard virtuell ist, die Ideen frei fließen und das Einzige, was man für eine fruchtbare Teamarbeit braucht, eine stabile Internetverbindung ist. 🛜

Ein Vorreiter in diesem Bereich ist Lucidspark, eine Online-Whiteboard-Plattform, die das Brainstorming erleichtern soll, arbeitsabläufe optimieren und fördern eine Atmosphäre der kollaborativer Teamarbeit .

Es überrascht nicht, dass Lucidspark in diesem Bereich keine Alleinstellungsmerkmale aufweist. Es gibt viele konkurrierende Alternativen mit Funktionen und Möglichkeiten, die Ihren Anforderungen an Teamzusammenarbeit und Projektmanagement besser entsprechen.

In diesem Artikel werden wir Ihnen helfen, Ihre Optionen zu erkunden, indem wir 10 beeindruckende Lucidspark-Alternativen vorstellen, die es Ihrem Team ermöglichen, zusammenzukommen und ihre besten Ideen zum Leben zu erwecken, unabhängig von ihrem physischen Standort.

Was ist Lucidspark?

Über: Lucidspark Lucidspark ist eine visuelle Online-Plattform für kollaborative Whiteboards, die es den Benutzern ermöglicht, ein virtuelles Whiteboard zu erstellen, das in Echtzeit bearbeitet werden kann. Teammitglieder an verschiedenen Standorten können sich anmelden, zur Tafel beitragen und gemeinsam an ihren Ideen feilen, bis sie perfekt sind. 💯

Die visuellen Elemente des Tools, wie z. B. digitale Haftnotizen und Diagramme, helfen Ihnen dabei, Konzepte effektiver zu erfassen und zu entwickeln, so dass es einfacher wird, Ihre Ideen in umsetzbare Schritte oder konkrete Aufgaben zu verwandeln.

Als i-Tüpfelchen verfügt Lucidspark über eine kollaborative KI-Funktion, die Ihren Ideenfindungsprozess unterstützen kann. Sobald Sie relevante Schlüsselwörter eingeben, generiert das Tool eine Vielzahl von Vorschlägen und präsentiert sie als Haftnotizen auf Ihrer virtuellen Leinwand.

Die Plattform für visuelle Zusammenarbeit kann auch kritische Ideen vereinfachen und zusammenfassen, damit sich Ihr Team auf das Ziel konzentrieren kann.

Worauf sollten Sie bei Lucidspark-Alternativen achten?

Trotz seiner unbestreitbaren Stärken hat Lucidspark auch seine Grenzen. Es erfordert oft viel Zeit und Mühe, die Oberfläche der Plattform zu beherrschen. Außerdem ist die Plattform dafür bekannt, dass sie lange Ladezeiten hat, was die Funktionalität beeinträchtigen und die Zusammenarbeit im Team in Echtzeit behindern kann.

Wenn Sie eine gute Alternative zu Lucidspark suchen, sollten Sie darauf achten, dass die Plattform über die folgenden wesentlichen Funktionen verfügt:

Benutzerfreundlichkeit: Ihr Team sollte in der Lage sein, eine gemeinsame Arbeitsfläche zu erstellen und zu bearbeiten, um mühelos zusammenzuarbeiten Kollaborative Tools: Die Alternative sollte eine nahtlose Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern ermöglichen, unabhängig vom Standort Variable Visualisierungselemente: Das Projektmanagement-Kollaborationstool sollte verschiedene Zeichen- und Diagrammelemente enthalten, die Ihnen helfen, Ihre Ideen zu visualisieren und die Problemlösung zu erleichtern KI-Funktionen: Ihre Lucidspark-Alternative sollte KI nutzen, um die Zusammenarbeit durch das Generieren, Vereinfachen und Zusammenfassen von Ideen zu unterstützen Integrationen: Das Tool sollte mit anderen Systemen und Apps integriert werden, die Sie regelmäßig nutzen, einschließlich Projektmanagement- und Kommunikationsplattformen, um eine Zusammenarbeit in Echtzeit zu ermöglichen

Die 10 besten Lucidspark-Alternativen für engagierte Teams!

Von den allmächtigen Whiteboards von ClickUp über das interessante Design von Kinopio bis hin zum intelligenten Canvas von Freehand - jede Lucispark-Alternative auf unserer Liste eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Um Ihnen dabei zu helfen, das Richtige für Ihre Anforderungen an die Zusammenarbeit zu finden, stellen wir Ihnen die Top 10 Alternativen zu Lucidspark, zusammen mit ihren wichtigsten Funktionen und Mängeln vor.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards

ClickUp ist eine visuelle Projektmanagement-Plattform mit vielfältigen Funktionen, die es ermöglichen zusammenarbeit in Echtzeit , erleichtern eine effektive Kommunikation und steigern die Produktivität. 🤝

Das beliebteste Kollaborationswerkzeug der Plattform, ClickUp-Whiteboards setzt Sie mit einem virtuelle Infinitiv-Leinwand auf der Ihre Teammitglieder ein Brainstorming durchführen, Ideen in Form von Haftnotizen austauschen und mühelos jedes Konzept visualisieren können, unabhängig von ihrem Kreativitätsgrad.

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern zusammen und sehen Sie, wer was zur gemeinsamen digitalen Leinwand hinzufügt.

Mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor des Tools können Sie ganz einfach mehrere Elemente miteinander verknüpfen, um Verbindungen, Arbeitsabläufe oder Roadmaps zu erstellen, die Ihnen einen besseren Überblick über die wichtigsten Ideen des Teams verschaffen. Sie können Ihren Konzepten auch zusätzlichen Kontext geben, indem Sie Bilder, Dokumente und Links hinzufügen.

Durch die Erstellung von Aufgaben und die Zuweisung von Arbeit direkt von Ihrem Whiteboard aus ermöglicht Ihnen die Plattform, in Sekundenschnelle vom Konzept zur Aktion überzugehen.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Empfänger zu markieren und alles, was Sie für den Start Ihrer nächsten Zusammenarbeit benötigen ClickUp Mind Maps ist eine weitere eingebaute Funktion, mit der Sie Ihrer Zusammenarbeit eine zusätzliche visuelle Note verleihen können, egal ob es sich um eine erste Ideenfindung oder projekte abbilden und Aufgaben.

Verwenden Sie Mind Maps, um komplexe Ideen und Prozesse in einfachere Teile zu zerlegen und ihre Zusammenhänge zu verdeutlichen. Oder skizzieren Sie den Arbeitsablauf Ihres Projekts, indem Sie der Map mit einem einfachen Drag-and-Drop-Editor Aufgaben hinzufügen. Bearbeiten oder entfernen Sie Aufgaben und identifizieren Sie Aufgabenabhängigkeiten, um jederzeit die volle Kontrolle über Ihren Arbeitsablauf zu behalten. 🧠

Gestalten Sie Ihre Mind Map von Grund auf in ClickUp mit dem Blanko-Modus

ClickUp beste Eigenschaften

Virtuelle Whiteboards für die Zusammenarbeit in Echtzeit durch das Hinzufügen von Haftnotizen, Dokumenten, Bildern oder das Zuweisen von Aufgaben

Ein farbcodiertes System, das Ihnen hilft, die Dringlichkeit jeder Aufgabe auf dem Whiteboard zu definieren

Eine umfangreiche Bibliothek vonwhiteboard-Vorlagen um die Mühe zu vermeiden, mit einer leeren Leinwand zu beginnen

Mind Maps zum Planen und Organisieren von Projekten, Aufgaben und Arbeitsabläufen

Intuitiver Drag-and-Drop-Editor zur mühelosen Bearbeitung der Elemente auf den Whiteboards und Mind Maps

ClickUp-Einschränkungen

Benutzer benötigen in der Regel Zeit, um die verschiedenen Funktionen zu erkunden

Die Oberfläche der Software kann für neue Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie das Verkaufsteam für Preise

Kontaktieren Sie das Verkaufsteam für Preise ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Tarife für $5/Workspace-Mitglied/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Miro

Über: Miro Miro ist ein kollaborativer Arbeitsbereich, der es Teams ermöglicht, auf einer gemeinsamen Tafel in Echtzeit Strategien zu entwickeln und zu visualisieren. Neben den Whiteboard-Funktionen verfügt es über einen Mind Map Maker, der dabei hilft, komplexe Konzepte in kleinere, leichter zu verstehende Teile zu zerlegen.

Mit diesem Tool können Sie die Ziele und Initiativen Ihres Teams visualisieren und sie mit den Kundenerwartungen und der Gesamtstrategie abgleichen - und das alles auf einer unendlichen digitalen Leinwand. Legen Sie wertvolles Kundenfeedback auf der Tafel aus und ziehen Sie wichtige Schlussfolgerungen, um die Bedürfnisse und Probleme der Nutzer besser zu verstehen.

Mit Miro müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie mit einer leeren Tafel beginnen oder Ihren Fokus durch das Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen unterbrechen. Die Software verfügt über mehr als 2.500 vorgefertigte Vorlagen und mehr als 100 Integrationen, um Ihre Arbeit zu rationalisieren.

Miro beste Eigenschaften

Unendliche digitale Leinwand für die Zusammenarbeit in großem Maßstab und in Echtzeit

Diagrammerstellung und Mindmapping für einfache Datenvisualisierung und konstruktive Feedback-Zyklen

Sicherheitsmaßnahmen auf Unternehmensniveau für Ihre sensiblen Unternehmensdaten

mehr als 2.500 Vorlagen für ein schnelles Brainstorming oderprozess-Mapping sitzungen

Integriert mit über 100 beliebten Anwendungen wie Jira, Slack, Asana und Zoom

Einschränkungen von Miro

Gelegentlich gibt es Leistungsprobleme aufgrund überladener Boards

Neue Benutzer benötigen mehr Zeit, um sich mit der Oberfläche zurechtzufinden

Miro Preise

Kostenlos

Starter: $8/Monat pro Mitglied

$8/Monat pro Mitglied Geschäftskunden: $16/Monat pro Mitglied

$16/Monat pro Mitglied Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (5,000+ Bewertungen)

4.8/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,400+ Bewertungen)

3. Skizzenblock

Über: Skizzenbuch Wenn Sie auf der Suche nach einer kollaborativen digitalen Whiteboard-Plattform sind, mit der Sie auch den Fortschritt und die Leistung Ihres Teams im Auge behalten können, könnte Sketchboard eine perfekte Alternative zu Lucidspark sein.

Sketchboard rationalisiert die Kommunikation, indem es die Notwendigkeit eines umfangreichen E-Mail-Austauschs minimiert, da alle Teammitglieder gleichzeitig am Online-Whiteboard arbeiten können. Auf diese Weise ist es für alle viel einfacher, das gemeinsame Ziel zu verstehen und darauf hinzuarbeiten. 🥅

Dieses Tool beschleunigt Ihren Fortschritt bei der Erreichung von Meilensteinen, indem es die kollaborative Prozessabbildung ermöglicht. Sie können aus über 400 vorgefertigten Skizzenformen mit automatischen Verbindungen wählen, um Ideen zu visualisieren oder Arbeitsabläufe zu untergliedern.

Sketchboard beste Eigenschaften

Das Tracking-System erleichtert die Verantwortlichkeit des Teams

Unendliche Leinwand visualisiert abstrakte Probleme und verbessert das Verständnis

Ermöglicht die Umwandlung von Skizzen und Diagrammen in geeignete Teampräsentationen

Prozess-Mapper zur Erleichterung von Brainstorming-Sitzungen

Nahtlose Integration mit Microsoft Teams, Slack und Webex zur Steigerung der Produktivität

Einschränkungen von Sketchboard

Neue Benutzer finden es oft schwierig, die umfangreichen Funktionen zu verstehen

Die Ladezeit erhöht sich aufgrund der Komplexität einiger Designs und Importe

Preise für Sketchboard

Solo: $8/Monat (ein Benutzer)

$8/Monat (ein Benutzer) Team: 4,9 $/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Benutzer)

4,9 $/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Benutzer) Business: $9/Monat pro Benutzer (mindestens fünf Benutzer)

$9/Monat pro Benutzer (mindestens fünf Benutzer) Unternehmen: Kontakt für Preise (25+ Benutzer)

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Sketchboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (5 Bewertungen)

4.2/5 (5 Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (2 Bewertungen)

4. Wandbild

Über: Wandbild Mural ist eine vielseitige Plattform für die Zusammenarbeit, mit der Sie ideen zu generieren und zu organisieren , Projekte zu planen und Ihr Publikum besser zu verstehen.

Mit den interaktiven Whiteboards, den sogenannten Murals, können Sie komplexe Konzepte in Form von Symbolen und Bildern darstellen und so das kollektive Verständnis für gemeinsame Ziele und Herausforderungen fördern. Die Tafeln regen auch zu anregenden Gesprächen an, da die Teammitglieder ihre Ideen einbringen können, indem sie einfach Haftnotizen auf eine unendliche Leinwand kleben.

Mural ist bestrebt, langwierige Gespräche mit den Beteiligten zu vermeiden, indem alle relevanten Ideen und Informationen auf dem Whiteboard angezeigt werden. Darüber hinaus hat Ihr Team die Möglichkeit, den Zugriff zu regeln und festzulegen, wer nur Anzeige- oder Bearbeitungsrechte hat. 👀

Wandbild beste Eigenschaften

Eine unendliche Leinwand für den Austausch und die Entwicklung von Ideen, die Planung von Projekten und das Einholen von Feedback

Tools zur Prozessabbildung, um komplexe Konzepte in kleinere Teile zu zerlegen

Timer-Funktion, die Ihrem Team hilft, sich auf eine dringende Aufgabe zu konzentrieren

Ein Zugriffskontrollsystem, das Ihrem Team hilft, die Berechtigungen zu regeln

KI-Funktionen über die Integration mit Microsoft 365 Copilot

Mural Einschränkungen

Benutzer berichteten über Probleme mit der "Abstimmungs"-Funktion

Die Navigation durch die umfangreichen Funktionen ist mit einer Lernkurve verbunden

Preise für Wandbilder

Kostenlos

Team+: $9,99/Monat pro Mitglied

$9,99/Monat pro Mitglied Geschäftskunden: $17.99/Monat pro Mitglied

$17.99/Monat pro Mitglied Unternehmen: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Wandbilder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,300+ Bewertungen)

4.6/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (120+ Bewertungen)

5. Kinopio

Über: Kinopio Kinopio ist eine einzigartige Alternative zu Lucidspark, die zur Ideenfindung und Problemlösung anregt, indem sie die Arbeitsweise Ihres Geistes widerspiegelt.

Das Tool bindet Bilder und Text in Karten auf einem Whiteboard ein und ermöglicht es Ihnen, Ideen effektiv darzustellen, Verbindungen herzustellen und zu vereinfachen und einen Schritt zurückzutreten, um einen Überblick über Ihre Brainstorming-Übungen zu erhalten.

Sie können alle Elemente durch müheloses Ziehen und Ablegen auf dem Whiteboard verschieben, bis Sie ein Layout haben, das Ihren Denkprozess perfekt widerspiegelt.

Mit Kinopio können Sie Ihre Whiteboards von Grund auf neu erstellen oder eine der vorgefertigten Vorlagen aus drei Kategorien auswählen: Leben, Arbeit & Schule, und Produkt.

Die besten Eigenschaften von Kinopio

Kartensystem, das das räumliche Denken und die Ideenfindung erleichtert

Einfach zu bedienender Drag-and-Drop-Editor zum Verschieben von Karten auf dem Whiteboard

Kommentar-Threads für Feedback, ohne die Pinnwand zu überladen

Vorgefertigte Vorlagen für eine schnellere Ideenfindung und Problemlösung

Option zum Export bestimmter Karten als PDFs

Einschränkungen von Kinopio

Keine nahtlose Integration mit anderen Unternehmenstools

Relativ wenige Gestaltungsmöglichkeiten

Preise für Kinopio

Kostenlos

Unbegrenzt: $6/Monat

Kinopio Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 5/5 (35+ Bewertungen)

5/5 (35+ Bewertungen) AlternativeZu: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

6. Skurrile

Über: Launisch Die Whiteboards von Whimsical sind eine weitere hervorragende Plattform für die visuelle Zusammenarbeit auf unserer Liste. Sie kombinieren Flussdiagramme, Wireframes, Mind Maps und Dokumente, um ein einheitliches Ökosystem für die Zusammenarbeit zu schaffen. So können Sie damit eine einzige Quelle der Wahrheit für Ihre Projekte schaffen und marketing-Kampagnen und überbrücken die Kluft zwischen Idee und Ausführung, wobei die Beteiligten stets auf dem Laufenden gehalten werden.

Eine relativ neue Ergänzung des Funktionsumfangs von Whimsical ist die GPT-gestützte Text-zu-Flussdiagramm-Funktion. Sie ermöglicht es Ihnen, Ideen in Sekundenschnelle in hilfreiche Diagramme zu übersetzen, indem Sie natürlichsprachliche Eingabeaufforderungen verwenden.

Whimsical beste Eigenschaften

Digitale Whiteboards mit Flussdiagrammen, Wireframes, Mind Maps und Dokumenten

Wireframes sind mit mobilen und Desktop-Geräten kompatibel 📲

Dutzende von Whiteboard-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

KI-unterstützte Text-zu-Flowchart-Funktionalität

Collaborative Docs-Funktion für einfaches Dokumentenmanagement

Skurrile Einschränkungen

Benutzer ohne Designkenntnisse haben möglicherweise Schwierigkeiten, sich in den Funktionen und auf der Oberfläche zurechtzufinden

Die kostenlose Testversion bietet nur einen begrenzten Funktionsumfang

Whimsical Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos Pro: $10/Monat pro Redakteur

$10/Monat pro Redakteur Organisation: $20/Monat pro Redakteur

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Whimsical Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

7. Freihand

Über: Freihand Freehand, das kürzlich von Miro übernommen wurde, ist ein digitaler Arbeitsbereich, der es Teams ermöglicht, an Projekten zusammenzuarbeiten, egal ob sie im Büro oder aus der Ferne arbeiten. Es zielt darauf ab, die volle Produktivität und das kreative Potenzial Ihres Teams freizusetzen. 🎨

Mit dem kollaborativen Whiteboard von Freehand, auch bekannt als Intelligent Canvas, werden Teamarbeit, Brainstorming und sogar Teambuilding leicht gemacht. Es ist vollgepackt mit anpassbaren Workflows, vorgefertigten Vorlagen, Hunderten von Integrationen, interaktiven Objekten und aufgabenverwaltung optionen, die es Ihnen ermöglichen, die Arbeit zu erledigen.

Freehand bietet Wireframe- und Flowchart-Funktionen, auf die Sie jederzeit und überall zugreifen können. Sie können Ihre Ideen auch mit Ihren Kunden abstimmen, indem Sie einen öffentlichen Link zu der Mindmap und dem Whiteboard bereitstellen, an denen Sie gerade arbeiten.

Freehand beste Eigenschaften

Ein digitales Whiteboard, auf das alle Beteiligten jederzeit und überall zugreifen können

Tracking-System zur Unterstützung der Aufgabenverwaltung

Wireframe- und Flussdiagramm-Optionen, die eine unbegrenzte Zusammenarbeit mit mehreren Beteiligten ermöglichen

Anpassbare Arbeitsabläufe, vorgefertigte Vorlagen und intelligente, interaktive Objekte

Freehand-Einschränkungen

Die Gewöhnung an die robusten Funktionen kann eine Herausforderung sein

Begrenzte Farbcodes für Haftnotizen

Preise für Freehand

Frei

Pro: $4/Monat pro Benutzer (jährlich abgerechnet)

$4/Monat pro Benutzer (jährlich abgerechnet) Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Freehand Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (300+ Bewertungen)

4.2/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (unter 5 Bewertungen)

8. Microsoft Whiteboard

Über: Microsoft-Whiteboard Microsoft bietet mit seinem Whiteboard-Produkt eine der besten Alternativen zu Lucidspark. Mit bis zu 60 verfügbaren Vorlagen können Sie die Ideen Ihres Teams leicht organisieren, Gedanken zusammenfassen und den Ideenfindungsprozess beschleunigen.

Das Whiteboard kann während Konferenzen und virtuellen Meetings angezeigt werden, bei denen die Beteiligten in Echtzeit Beiträge zur Leinwand leisten können. Sie können Ideen mit farbigen Markern einfügen oder Haftnotizen hinzufügen. 📋

Und das Beste daran? Sie brauchen keinen Touchscreen, um der Leinwand Haftnotizen hinzuzufügen. Es ist kompatibel mit Windows 11, iOS und Surface Hub.

Microsoft Whiteboard beste Eigenschaften

Ein virtuelles Whiteboard für die Zusammenarbeit, auf das von unterwegs aus zugegriffen werden kann

Farbige Marker und Haftnotizen zur Veranschaulichung verschiedener Ideen und Themen

Eine umfangreiche Vorlagenbibliothek zur Beschleunigung des Ideenfindungsprozesses

Geeignet für interaktive Microsoft Teams-Präsentationen und Stakeholder-Meetings

Integration mit Copilot, MicrosoftsKI-Tool Microsoft Whiteboard Einschränkungen

Gelegentliche Störungen, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig versuchen, das Whiteboard zu bearbeiten

Begrenzter Funktionsumfang

Preise für Microsoft Whiteboard

Business Basic: $6/Monat pro Benutzer

$6/Monat pro Benutzer Apps for Business: $8,25/Monat pro Benutzer

$8,25/Monat pro Benutzer Business Standard: $10,62/Monat pro Benutzer

$10,62/Monat pro Benutzer Business Premium: $22/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Microsoft Whiteboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (40+ Bewertungen)

4.1/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

9. Jamboard

Über: Jamboard Das von Google entwickelte Jamboard ist ein lebendiges, kollaboratives Tool, mit dem Sie die Kreativität Ihres Teams auf einer digitalen Leinwand, dem Jam, entfesseln und anregen können. Visualisieren Sie Ihre Ideen durch Schreiben und Zeichnen mit der Maus oder dem Trackpad oder durch Ziehen und Ändern der Größe von Bildern, die direkt aus der Google-Suchmaschine stammen.

Wenn Sie das Tool auf einem speziellen Gerät, dem Jamboard-Gerät, verwenden, können Sie mit dem mitgelieferten Stylus-Stift Skizzen anfertigen, die von der Bilderkennungstechnologie des Tools in ausgefeilte Bilder umgewandelt werden.

Sie können Jams über Ihr Jamboard-Gerät, die mobile App oder den Webbrowser erstellen, bearbeiten und teilen. Und machen Sie sich keine Gedanken darüber, ob Sie auf einem anderen Gerät weitermachen können, wo Sie aufgehört haben - die Google Drive-Integration von Jamboard stellt sicher, dass Ihre Jamsession automatisch auf allen Geräten gespeichert wird.

Die besten Funktionen von Jamboard

Ermöglicht die Extraktion von Inhalten aus anderen Google-Anwendungen wie Drive, Sheets, Docs und Slides

Form- und Handschrifterkennungsfunktionen zur Förderung von Lesbarkeit und Klarheit

Verfügbar auf speziellen Jamboard-Geräten, mobilen Anwendungen und Internet-Browsern

Automatische Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten dank der Google Drive-Integration

Ermöglicht bis zu 50 Nutzern die gleichzeitige Arbeit an einem einzigen Jamboard

Jamboard-Einschränkungen

Google wird das Tool Ende 2024 auslaufen lassen

Gelegentliche Störungen und langsame Arbeitsabläufe

Preise für Jamboard

Kostenlos mit einem Google-Konto

Jamboard Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4.3/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

10. Figma

Über: Figma Figma ist eine visuelle Plattform, die sich in erster Linie an Designer und Produktmanager richtet und ihnen die Erstellung und nahtlose Zusammenarbeit an digitalen Designs und Prototypen ermöglicht. Diese visuelle Plattform bietet eine kostenlose Concept Map-Vorlage die Ihrem Team das Verständnis von Ideen und Themen erleichtert.

Co-Designing in Echtzeit auf einem Whiteboard ist durch die einfache Freigabe eines Links möglich. Sie können Änderungen nachverfolgen und zufällige Modifikationen korrigieren. Mit Figma können Sie außerdem Anzeige-, Kommentar- und Bearbeitungsberechtigungen verwalten und kontrollieren.

Figma beste Eigenschaften

Kontrollsystem zur Regelung der Anzeige-, Kommentar- und Bearbeitungsrechte

Versionsgeschichte

Prototyping und Vektorbearbeitung

Umfangreiche Vorlagenbibliothek

Figma-Einschränkungen

Die Navigation in Figma kann für neue Benutzer leichte Schwierigkeiten mit sich bringen

Vielschichtige Funktionen können für unerfahrene Teammitglieder eine Herausforderung darstellen

Figma-Preise

Starter: Kostenlos

Kostenlos FigJam Professional: $3/Monat pro Editor

$3/Monat pro Editor FigJam Organization: $5/Monat pro Redakteur

$5/Monat pro Redakteur Enterprise: $5/Monat pro Redakteur

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Figma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

4.7/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (600+ Bewertungen)

Arbeiten Sie wie nie zuvor mit ClickUp: Die beste Lucidspark-Alternative

Sind Sie bereit, die Zusammenarbeit in Ihrem Team auf die nächste Stufe zu heben und Ihr Unternehmen auf ein noch nie dagewesenes Maß an Produktivität einzustellen? ClickUp zeichnet sich unter den Lucidspark-Alternativen durch seine dynamischen Whiteboards, intuitiven Mindmaps, vielfältigen Visualisierungsoptionen und vorgefertigten Vorlagen aus - alles in einer Plattform! Und das ist nur ein winziger Teil des umfassenden Funktionsumfangs der Plattform, der praktisch jeden Aspekt der Organisation Ihres beruflichen und privaten Lebens abdeckt. 🙌

Um sicherzustellen, dass Ihr Team wie eine gut geölte Maschine funktioniert, melden Sie sich für ClickUp an und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie zusammenarbeiten!