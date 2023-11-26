Loom vs. Vidyard: Wer gewinnt den Kampf der Video-Tools?

Erinnern Sie sich noch an die 70er Jahre, als das Radio der letzte Schrei war, um irgendetwas zu senden? Nun, Videoinhalte haben mehr getan als nur "den Radiostar zu töten" - sie haben unsere Bildschirme und Herzen erobert! Basierend auf einer Statistik aus dem Jahr 2022 über Videomarketing, verbringen die Menschen durchschnittlich 100 Minuten pro Tag mit dem Ansehen von Online-Videos . Das sind fast zwei Stunden!

Unter den auf dem Markt erhältlichen Videosoftwares sind Loom und Vidyard bemerkenswerte Lösungen. Von Live-Streaming bis hin zu Videokonferenzen haben sich beide Tools zum bevorzugten Kommunikationsmedium für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen entwickelt. Die eigentliche Frage ist nun: Wie finden Sie heraus, welche Lösung für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist?

Unser Vergleich zwischen Loom und Vidyard hilft Ihnen, das komplizierte Geflecht dieser Video-Titanen zu entwirren. Wir werden ihre wichtigsten Funktionen analysieren, um Ihnen zu helfen, die ultimative Lösung für Ihre Videoinitiativen zu finden.

Was ist Loom?

Über: Webstuhl Loom ist ein vielseitiges Videokommunikationstool, das die Erstellung und Verbreitung von Videobotschaften zu einem nahtlosen Erlebnis macht. Seine Aufgabe? Die Ermöglichung friktionsloser asynchrone Kommunikation durch Vereinfachung der Aufnahme und Weitergabe von Videos.

Mit Loom können Sie Videos entweder über Ihre Webcam, Ihren Bildschirm oder beides gleichzeitig aufnehmen! Loom verfügt über eine Reihe von Funktionen, wie z. B. benutzerdefinierte Größen für Bildschirmaufnahmen, Zeichentools, Echtzeit-Kommentare, Emoji-Reaktionen und Videonachrichten für Feedback.

Ob in der Geschäftswelt, im Bildungswesen oder bei persönlichen Kontakten, Loom hat sich als zuverlässige Wahl für kollaborative Aufgaben aus der Ferne, Online-Präsentationen und visuelles Storytelling positioniert. 📖

Loom ist auch zu einer der wichtigsten Videoplattformen für Unternehmen geworden, die sich auf die Leistung von Videos verlassen können.

Loom-Funktionen

Der Markt ist überschwemmt mit Alternativen zum Webstuhl die Links für Clips ausgeben. Was unterscheidet Loom also von seinen Konkurrenten? Schauen wir uns die herausragenden Funktionen an! 🔍

1. Erfassen und teilen

Die Möglichkeiten von Loom sind ein großer Fortschritt, wenn es um die Aufnahme und Weitergabe von asynchronen Videobotschaften geht. Egal, ob Sie von Ihrem Bildschirm, Ihrer Webcam oder von beiden gleichzeitig aufnehmen, mit oder ohne Voiceover, der Prozess ist ein Kinderspiel.

Nehmen Sie Videos aus jeder Anwendung auf Ihrem Computer auf gerät Ihrer Wahl und greifen über ein Dropdown-Menü auf Optionen zur Anpassung der Ausgabe zu. Sie können anpassen:

Aufnahmemodus: Bildschirm und Kamera, Nur Bildschirm, oder Nur Kamera Größe: Ganzer Bildschirm, Fenster oder Benutzerdefinierte Größe

Über: Webstuhl Loom vereinfacht auch den Prozess der gemeinsamen Nutzung und macht es einfach informationen und Erkenntnisse zu verbreiten . Sie können Ihre Inhalte mühelos über verschiedene Plattformen und Geräte verbreiten, indem Sie einfach einen Sofortlink erstellen, ihn per E-Mail versenden oder das Video in eine Website einbetten.

Die kostenlose Version von Loom unterstützt die Aufnahmefunktion mit einer Qualität von bis zu 720p und garantiert so ein gestochen scharfes Seherlebnis für Ihr Publikum. Aber für diejenigen, die die ultimative visuelle Klarheit suchen, ist das Upgrade auf HD oder 4K nur einen Klick entfernt.

Mit Loom können Sie die Kunst der Videobearbeitung nutzen, um punktgenaue Tutorials und Videobotschaften für Teams, Studenten und andere Zielgruppen zu erstellen.

Das Schneiden, Aktualisieren und Perfektionieren Ihrer Botschaft ist mit nur wenigen Klicks erledigt. Mit dem Zeichenwerkzeug finden Sie Optionen, um wichtige Videodetails hervorzuheben, einen Hauch von Spaß einzubringen und eine persönliche Verbindung zum Betrachter herzustellen.

Über Loom

Schneiden Sie Clips aus oder fügen Sie sie zusammen, um ein ansprechendes, pannenfreies Loom zu erstellen. Wenn Sie ein Lehrvideo erstellen, haben Sie die Möglichkeit, externe Links zu Lernressourcen hinzuzufügen.

Und wenn ein Video einmal nicht ausreicht, können Sie mühelos mehrere Looms zusammenfügen, um eine Botschaft in einem einfachen und verständlichen Format zu vermitteln. Alles in allem liegt die Macht der Videobearbeitung in Ihren Händen, und Sie brauchen keinen Abschluss in Filmografie, um sie zu nutzen! 🎥

3. Reaktionen in Echtzeit

Mit Loom kann Ihr Publikum mehr tun, als nur zuzusehen! Sie können aktiv teilnehmen und sich in Echtzeit mit Ihren Inhalten auseinandersetzen! 😍

Über Loom

Durch das Posten von Kommentaren mit Zeitstempel und Emoji-Reaktionen müssen die Zuschauer nicht nur passive Beobachter sein. Sie können wissen, wann Ihr Publikum begeistert, fasziniert oder vielleicht sogar verwirrt ist - genau in dem Moment, in dem es passiert.

Die Antworten und Kommentare dienen als Echtzeit-Instrumente, um Feedback zu sammeln und Ihre Botschaften zu verbessern. Aber das ist nicht nur eine Einbahnstraße. Die Screen Recording Software von Loom hebt Ihre Videointeraktion auf die nächste Stufe, indem sie das Beantworten von Kommentaren genauso unterhaltsam und fesselnd macht!

Loom Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Business : $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

: $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unternehmen: Kontaktieren Sie das Unternehmen

Was ist Vidyard?

Über: Vidyard Haben Sie jemals darüber nachgedacht, sich einen zuverlässigen Video-Begleiter zuzulegen, um Ihre Marketing- und Vertriebsbemühungen zu verbessern? Dann ist Vidyard genau das Richtige für Sie! Vidyard öffnet Ihnen die Türen zur Erstellung interaktiver Videos, zur Personalisierung von Inhalten und zur Verbesserung des Messagings, indem Sie tief in die Analytik eintauchen.

Vidyard ist entweder über eine Chrome-Erweiterung oder eine Desktop-App zugänglich, die beide mit einem praktischen, integrierten Video-Editor und Video-Messaging-Funktionen ausgestattet sind.

Die Plattform ermöglicht die sofortige Freigabe Ihrer Arbeit für ein weltweites Publikum und bietet sogar Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn jemand auf Ihre Inhalte eingeht. Es ist ein komplettes Video-Marketing-Paket, das Ihnen einen professionellen Vorteil verschafft. 💼

Vidyard-Funktionen

Konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Funktionen, die Vidyard von ähnlichen Tools auf dem Markt unterscheiden. 👇

1. Integrierter Video-Editor mit sofortiger Freigabe

Möchten Sie Ihre Verkaufsaktivitäten in einen Kassenschlager verwandeln? Egal, ob es sich um Ihre erste Vorstellung, eine Demo, ein überzeugendes Pitch oder ein überzeugendes Angebot handelt, Vidyard hat alles für Sie.

Damit erhalten Sie Zugang zu vorgefertigten Videoskripten, mit denen Sie für jede Phase des Verkaufszyklus wirkungsvolle Inhalte erstellen können. 🎞️

Über: Vidyard Aber hier setzt Vidyard noch einen drauf: Seine KI-Funktion kann personalisierte Videoskripte erstellen und so sicherstellen, dass Ihre Botschaft bei Ihrer Zielgruppe ankommt.

Außerdem ermöglicht es nahtlose Integrationen, so dass Sie diese Videos direkt von Plattformen wie Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn und anderen teilen können. Sie treffen Ihre potenziellen Kunden dort, wo sie sind, und machen es ihnen leicht, sich mit Ihren Inhalten zu beschäftigen!

2. Erweiterte Video-Analytik

Mit Vidyard erhalten Sie eine Kristallkugel, die Ihnen einen Einblick in die Leistung Ihrer Videoinhalte gibt. Es bietet tiefe Einblicke und Videoanalysen, die für Marketing- und Vertriebsstrategien unerlässlich sind. 🔮

So können Sie zum Beispiel die Zuschauerinteraktion bis ins kleinste Detail verfolgen und genau feststellen, wann Zuschauer bestimmte Abschnitte abbrechen oder erneut ansehen. Diese Daten sind eine wahre Fundgrube, wenn es darum geht, zu verstehen, was Ihr Publikum fesselt und was vielleicht noch ein wenig optimiert werden muss.

Vidyard kann Ihnen sogar dabei helfen, die Identität der Videobetrachter aufzudecken, herauszufinden, mit welchen Inhalten sie sich beschäftigen, und die Dauer zu messen, für die sie eingeschaltet bleiben.

3. Marketing- und SEO-Unterstützung

Die meisten Alternativen zu Vidyard sind nicht auf die Bedürfnisse des Marketings ausgerichtet. Aber mit Vidyard generieren Sie nicht nur erstklassige Marketing-Inhalte, sondern bauen auch dauerhafte Kundenbeziehungen durch überzeugendere Konversionsstrategien auf.

Mit der Video-Hosting-Verwaltung können Sie all Ihre Marketing-Inhalte, wie z. B. Promos, Demo-Videos und Clips mit Kundengeschichten, an einem zentralen Ort namens Video Hub hochladen. Wählen Sie Layouts und fügen Sie Branding-Elemente Ihres Unternehmens hinzu, um eine Sammlung von kundenorientierten Videoinhalten zu erstellen. Diese Videoplattform zeichnet sich durch personalisierte Videobotschaften und Anpassungs- oder grundlegende Bearbeitungsfunktionen aus.

Nutzen Sie außerdem persönliches Engagement und sprechen Sie die Betrachter auf einer persönlicheren Ebene an, indem Sie CTA-Videos (Call-to-Action) in E-Mails oder an anderen Stellen im Web einbetten. Sie können auch die SEO-Metatags-Funktion in den allgemeinen Einstellungen des Hubs aktivieren, um die Indizierung durch Suchmaschinen für eine bessere Sichtbarkeit Ihrer Videos zu ermöglichen.

Vidyard Preise

Kostenlos

Pro : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Plus : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: Kontaktieren Sie das Unternehmen

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Loom vs. Vidyard: Funktionen im Vergleich

Nun zurück zu unserem Matchup: Loom vs. Vidyard. Beide sind außergewöhnliche Video-Tools mit ihren eigenen einzigartigen Funktionen und Eigenheiten, um Videos zu personalisieren. Loom zeichnet sich durch seine Einfachheit und schnelle Videoerstellung aus und ist daher ein Favorit für Bildschirmaufnahmen, zum Teilen von Videos und für schnelle Videonachrichten. Vidyard hingegen ist bekannt für seine robusten Videomarketing-Funktionen, die sich perfekt für Unternehmen eignen, die Kunden durch personalisierte Videoinhalte ansprechen und konvertieren möchten.

Um eine gezielte Entscheidung treffen zu können, sollten wir uns die Leistungen dieser Tools in drei Kernbereichen genauer ansehen: Videoaufzeichnung, Kollaborative Bearbeitungstools und Analytik. 👀

Videoaufzeichnungsspezifikationen

Loom und Vidyard bieten beide die Möglichkeit, Videos über Browsererweiterungen und Desktop-Apps aufzuzeichnen, was die Erstellung von Videos zu einem Kinderspiel macht. Aber sie haben deutliche Unterschiede.

Vidyard hat die Nase vorn und bietet in allen Tarifen eine Aufnahmequalität von bis zu 1080p, und für diejenigen, die höchste Klarheit wünschen, ermöglicht die Desktop-App sogar die Magie von 4K. Auf der anderen Seite bietet Loom 4K-Qualität ausschließlich in seinen kostenpflichtigen Tarifen an und beschränkt die kostenlosen Konten auf immer noch respektable 720p.

Wenn es um die Anzahl der Videos geht, die Sie mit einem kostenlosen Konto erstellen können, stehen Vidyard und Loom Schulter an Schulter und erlauben bis zu 25 Videos pro Nutzer. Leider gibt es keine Möglichkeit, mit den kostenlosen Versionen von Vidyard und Loom unbegrenzt Videos aufzunehmen!

Aber zwischen Vidyard und Loom - und das ist der Punkt, an dem sich die Sache zuspitzt - beschränkt das kostenlose Konto von Loom jedes Video auf eine knappe Dauer von 5 Minuten. Vidyard hingegen erweitert Ihren Erzählraum mit einer beeindruckenden Aufnahmegrenze von 30 Minuten für Ihre Videobibliothek. ⏲️

Videobearbeitung und Zusammenarbeit

Die Videoaufzeichnung mag ein kleines Manko von Loom sein, aber das macht es mit seinen bemerkenswerten Bearbeitungswerkzeugen wieder wett. Es funktioniert wie ein anständiges plattform für visuelle Zusammenarbeit mit Optionen zu:

Zusammennähen von Webstühlen, die von mehreren Personen erstellt wurden Integration von mobilen und Desktop-Looms Wiederverwendbare Inhalte (z. B. einen CTA-Clip) zu neu erstellten Videos hinzufügen Einfügen eines Clips in einen Loom (z. B. über etwas, das Sie vergessen haben zu erwähnen)

Vidyard hat seine Stärken in der Videobearbeitung und bei der Anpassung von Miniaturansichten und bietet eine solide Palette von Funktionen. Aber in der Kategorie der kollaborativen Bearbeitung geht die Krone an Loom. 👑

Analysen und Einblicke

Nehmen wir an, Sie sind der Marketingleiter eines wachsenden Technologieunternehmens und haben gerade eine Reihe von Werbevideos herausgebracht. Ihr Team nutzt sowohl Vidyard als auch Loom, um diese Videos mit potenziellen Kunden zu teilen. Welche Analysen zur Videobeteiligung können Sie nun erwarten?

Loom bietet eine grundlegende Analyse, die Ihnen mitteilt, wer die Videos wann angesehen hat. Etwa so: "Ihr Produktdemovideo wurde in einer Woche 100 Mal angesehen"

Wenn Sie sich jedoch an Vidyard wenden, erhalten Sie tiefere Einblicke. Sie erfahren nicht nur, wer das Video angesehen hat, sondern auch, wie lange es angesehen wurde. Sie stellen fest, dass zwar 100 Personen die Demo angesehen haben, aber 60 von ihnen das gesamte Video angeschaut haben, was auf starkes Interesse schließen lässt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn Sie datengestützte Entscheidungen mit umfassenderen Analysen treffen möchten, ist Vidyard die beste Wahl. 🥇

Loom vs. Vidyard auf Reddit

Reddit-Benutzer sind bekannt für ihre offenen und leidenschaftlichen Diskussionen zu verschiedenen Themen, und Videosoftware ist da keine Ausnahme. Sowohl Loom als auch Vidyard haben im Bereich der Videotools für Aufsehen gesorgt und Reddit-Nutzer dazu veranlasst, ihre Meinungen zu äußern, ihre Erfahrungen zu teilen und Einblicke zu gewähren. 📢

Die allgemeine Meinung ist, dass Loom ein beliebteres Tool ist als Vidyard, aber letzteres bietet eine bessere Erfahrung für Outreach-Zwecke, auch wenn seine Schnittstelle vielleicht nicht die beste ist, um Videos zu teilen.

Hier ist, was ein benutzer, der beide Produkte ausprobiert hat hatte zu sagen:

"Ich sehe Loom viel häufiger benutzt. Ich habe Vidyard vor einer Weile ausprobiert, aber ich fand es fehlerhaft/inkonsistent, also habe ich es fallen gelassen."

Dennoch hat Vidyard wegen seiner verkaufsorientierten Funktionen viele Anhänger ein Benutzer erwähnte Folgendes :

"Ich verwende das Chrome-Plugin (vidyard go) häufig für den Vertrieb - diese 30-60 Sekunden langen Video-Voicemails haben sich bei uns bewährt. Ich habe die CTAs in der Pro-Version noch nicht ausprobiert, aber nach dem, was ich gehört habe, können sie sehr gut funktionieren - das hängt von Ihrem Ansatz ab."'

Ein Nutzer vertrat in demselben Thread die Meinung, dass Vidyard nur für kleine Unternehmen geeignet sei:

"Works well in SMB, not so much in Mid-Market and Enterprise space due to IT firewalls."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Loom vs. Vidyard

Teilen Sie Bildschirmaufnahmen, um Ihre Botschaft präzise zu vermitteln, ohne dass eine E-Mail-Kette oder ein persönliches Treffen erforderlich ist - mit Clip by ClickUp

Sowohl Vidyard als auch Loom eignen sich hervorragend als eigenständige Tools zur Bildschirmaufzeichnung, haben aber auch ihre Nachteile. Loom zum Beispiel ist ein hervorragendes Tool für Pädagogen, aber sein restriktiver kostenloser Plan macht die Vorteile für viele unzugänglich. Vidyard hingegen hat die Funktionen, aber leidet unter vielen Unzulänglichkeiten in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit .

Zum Glück gibt es einen anderen kostenlosen Bildschirmrekorder, mit dem das Aufnehmen und Teilen von Videos ein Kinderspiel ist: ClickUp ! 🤩

ClickUp ist ein all-in-One-Arbeitslösung für alle Arten von Unternehmen, ob im Bildungs- oder Marketingbereich. Sie bietet eine nahtlose plattform für die Videoproduktion mit speziellen Funktionen für die Clip-Verwaltung, die Zusammenarbeit in Echtzeit, die Unterstützung der Vertriebspipeline und die Aufgabenverwaltung.

Lassen Sie uns herausfinden, wie ClickUp eine neue Perspektive in den Bereich der Videonachrichten, -erstellung, -freigabe und -zusammenarbeit bringt!

1. Nutzen Sie Clip by ClickUp, um Bildschirmvideos nahtlos mit Kunden und Mitarbeitern zu teilen

Teilen Sie Ihre Videobotschaft mit einem direkten Browser-Link, der keine Downloads erfordert und sofort nach der Aufnahme angesehen werden kann Clip von ClickUp ist ein funktionsreicher In-App-Bildschirmrecorder, der jedem zur Verfügung steht, der sich bei der Plattform anmeldet! Und wenn wir sagen, dass er großzügig ist, meinen wir das auch:

Keine Zeitbeschränkung für Aufnahmen - egal, ob Sie eine kundenorientierte Demo oder eine längereschulungsvideoclip hält Ihnen den Rücken frei!

Wasserzeichenfreie Aufnahmen , sogar mit dem kostenlosen Tarif

Kristallklare Sprachaufzeichnung

Mit der Plattform können Sie den gesamten Bildschirm, das Anwendungsfenster oder die Browser-Tabs aufzeichnen. Geben Sie die Aufzeichnung sofort an Teamkollegen, Kunden oder externe Betrachter weiter, indem Sie sichere E-Mails, öffentliche oder private Links verwenden. Es sind keine zusätzlichen Downloads, Uploads oder Exporte erforderlich - das Video wird direkt im Browser abgespielt! Neben Aufzeichnungen können Sie auch Webseiten ausschneiden und Screenshots erstellen mit Die Chrome-Erweiterung von ClickUp .

Was die Benutzerfreundlichkeit anbelangt, so können Sie innerhalb von Sekunden loslegen. Alles, was Sie tun müssen, ist ClickUp zu starten und die Option Clip aufzeichnen in der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm aufzurufen. 📹

Alle aufgenommenen Clips sind von hoher Qualität und einbettbar mit ClickUp's Embed Ansicht . Der eigentliche Clou ist jedoch, dass Sie Ihre Videos in umsetzbare Aufgaben umwandeln, den Kontext der nächsten Schritte angeben und diese den Zuschauern zuweisen können. So wird jede Nachricht zu einer freundlichen Aufforderung zum Handeln!

Insgesamt ist dies ein praktisches Tool, wenn Sie Besprechungen oder langwierige E-Mail-Threads durch aussagekräftige Videos ersetzen möchten. ClickUp lässt sich mit über 1.000 Softwareprogrammen integrieren, darunter Zoom , Microsoft Teams und Schlupf , was das Teilen von Inhalten noch einfacher macht!

2. Revolutionieren Sie die Teamarbeit mit den Echtzeit-Kollaborationsfunktionen von ClickUp

ClickUp Whiteboards ist Ihr zentraler, visueller Knotenpunkt, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen umzusetzen

ClickUp nimmt zusammenarbeit in Echtzeit auf die nächste Stufe zu heben, unabhängig von der Branche oder den Zielen. 💖

Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem Outreach-Projekt - nutzen Sie einfach ClickUp's vielseitigen Funktionalitäten um zusammenzuarbeiten und auf erfolgreiche Ergebnisse hinzuarbeiten.

Die höchste interaktiven ClickUp-Whiteboards bringen eine neue Ebene der Zusammenarbeit effizienz für Ihre Videoprojekte . Verwenden Sie Haftnotizen, Verbindungen und Texte, um mit Ihrem Team Perspektiven in Echtzeit auszutauschen. Was noch besser ist: Sie erhalten eine Sammlung von Whiteboard-Vorlagen zur Unterstützung von Aufgaben wie dem Brainstorming von Marketingideen, prozessabbildung oder das Schreiben von Videokonzepten.

Auf der Suche nach Video zusammenarbeit im Projektmanagement ? Mit ClickUp können Sie:

Echtzeit-Diskussionen mit Ihrem Team über das In-App-Instant-Messaging-Tool namens Chat-Ansicht Schreiben Sie Voiceover-Skripte und Onboarding-Materialien mit der kollaborativen ClickUp Docs Verwenden Sie native AI-Unterstützung zur Schnellverfolgung zusammenarbeit von Inhalten aufgaben

Bleiben Sie auch unterwegs auf dem Laufenden mit anpassbare Desktop- und Mobil-Benachrichtigungen ClickUp kann eine wichtige enabler für Verkaufsteams die ihre Pipelines straffen und mehr Leads anziehen wollen. Mit mehrere Ansichten zur Überwachung Ihrer wichtigsten Interessengruppen können Sie schnell Möglichkeiten für maßgeschneiderte kundenkommunikation und aufsuchende Arbeit!

3. Steuern Sie Ihren Workflow und bewältigen Sie Aufgaben mit ClickUp!

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte und arbeiten Sie effizient mit Ihrem Team zusammen - mit ClickUp Die Aufgabenverwaltung von ClickUp ist ein wahres Kraftpaket für alle Unternehmen - egal, ob Sie ein Videoprojekt bearbeiten oder ein agiles Team , passen Sie Ihre Arbeitsabläufe für jedes Projekt an!

Mit über 35 KlickApps zu Ihrer Verfügung, können Sie manuelle Aufgaben automatisieren , ausführen Sprint-Zyklen und starten Sie Bildschirmaufzeichnungen mit einem Klick! Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten IDs und weisen Sie sie einem oder mehreren Empfängern . Einbinden Benutzerdefinierte Felder um Attribute zu Aufgaben hinzuzufügen. So können Sie beispielsweise in einem benutzerdefinierten Feld einen Link zu einem Clip-Tutorial hinzufügen, damit der Beauftragte die Aufgabe problemlos erledigen kann.

Sie können sogar kommentare zuweisen als Aktionspunkte zu, damit nichts durch die Maschen fällt! 🤠

Um komplexe Videoprojekte in Angriff zu nehmen, verwenden Sie die Task-Abhängigkeit funktion zur logischen Unterteilung von Aufgaben in Teilaufgaben wie Skripte überprüfen oder Zuschauer testen. Visualisieren Sie sie aus verschiedenen Blickwinkeln und bearbeiten Sie sie im Ganzen mit der Funktion Symbolleiste für Bulk-Aktionen . Und mit wiederkehrenden Aufgaben und Erinnerungen verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Produktionstermin!

ClickUp ist mehr als ein Video-Tool!

Sowohl Loom als auch Vidyard sind hervorragende Werkzeuge für die Videostrategie, aber für viele Teams kann die Verwendung dieser Produkte mit eingeschränktem Funktionsumfang ein Loch in ihr Budget reißen. ClickUp kann eine wirtschaftlichere Option sein, insbesondere für kleine und mittelgroße Teams, die Bildschirmaufnahmen und Projektmanagement in einem benötigen. Anmeldung für ein kostenloses ClickUp-Konto eröffnet Ihnen eine Welt von optimierten, unbegrenzten Video-Tutorials und Tools für das kollaborative Aufgabenmanagement - eine Win-Win-Situation für Sie und Ihr Team! 🏆