Lebenszyklus der agilen Softwareentwicklung (Ultimativer Leitfaden 2024)

sie möchten mehr über _SDLC Agile erfahren?

Klingt wie etwas Kompliziertes aus einem langweiligen Projektmanagement-Kurs, nicht wahr?

Aber keine Sorge.

SDLC Agile ist eigentlich ganz lustig zu lernen und gar nicht so schwierig.

Tatsächlich kann es jeder schaffen, nachdem er diesen Artikel durchgelesen hat.

Wir erläutern, was der Lebenszyklus der agilen Softwareentwicklung ist und wie er sich vom traditionellen SDLC unterscheidet. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ein agiles Projekt effizient verwalten können.

Fangen wir an!

Was ist SDLC?

SDLC ist einfach die Abkürzung für Software Development Life Cycle. Er besteht aus allen Schritten, die zur Erstellung und Pflege einer Software gehören.

Wie die meisten SDLC-Modelle folgt auch das agile Modell mit einigen Abweichungen den grundlegenden Schritten des SDLC. Lassen Sie uns also zunächst verstehen, was ein SDLC-Modell ausmacht, bevor wir die "agile Magie" kennenlernen.

In den meisten SDLC-Modellen durchläuft der Entwicklungszyklus Phasen wie: Anforderungsanalyse .

Phase 5: Einsatz

Wenn alle (oder die meisten) Fehler beseitigt sind, ist Ihre Website bereit für den Einsatz.

Das Team arbeitet nun eifrig daran, die Website in Betrieb zu nehmen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Um die Software bereitzustellen, müssen sie sich um Dinge kümmern wie:

Bereitstellung aller Server, Software und anderer Hardware für die Veröffentlichung

Einstellung der Verknüpfungen und Datenbanken, um sicherzustellen, dass alles bereit ist

Vor der endgültigen Bereitstellung wird jedoch in der Regel eine weitere Runde der Qualitätssicherung (Beta-Tests/Benutzerakzeptanztests) erledigt.

was geschieht bei diesen Tests?

Sie geben die Software an einige Kunden weiter, um sie auf zusätzliche Fehler zu prüfen oder probleme mit der Benutzerfreundlichkeit . Wenn es ein Problem gibt, behebt das Software-Entwicklungsteam es vor der endgültigen Bereitstellung.

und obwohl es eine große Leistung ist, ein Produkt auszuliefern, werden Sie wahrscheinlich nicht mit einer Zeremonie zum Durchschneiden des Bandes gefeiert

Phase 6: Wartung

man kann nicht einfach die Software freigeben und sie vergessen, richtig?

es sei denn, Sie wollen, dass sich der Posteingang Ihres Unternehmens mit Kommentaren von verärgerten Kunden füllt!

Wenn ein System in der realen Welt eingesetzt wird, tauchen natürlich von Zeit zu Zeit Fehler auf. Ihr Entwicklungsteam muss dann Patches für diese Fehler erstellen.

Sie würden auch einige Rückmeldungen von Ihren Kunden erhalten, z. B. zur Benutzerfreundlichkeit, zur Praktikabilität oder zu Verbesserungsvorschlägen, die Sie dann einarbeiten können.

Bei allen Cloud-basierten Systemen (Website, Software oder App) spielt das Betriebsteam eine weitere wichtige Rolle in dieser Phase des SDLC-Prozesses. Es sorgt dafür, dass die Software des Servers auf dem neuesten Stand bleibt und die Hardware der Belastung standhält.

Wenn zum Beispiel die Zahl Ihrer Benutzer innerhalb von sechs Monaten um 30.000 steigt, müssen Sie höchstwahrscheinlich weitere Server hinzufügen, um den reibungslosen Betrieb Ihres Systems zu gewährleisten.

und damit haben wir den _SDLC-Prozess abgeschlossen!

aber halt... wie ändert sich das SDLC-Modell in der agilen Entwicklung?_

Um das zu wissen, sollten Sie zunächst eine klare Vorstellung vom agilen Rahmenwerk haben.

für diejenigen, die sich bereits über den _Agilen Prozess im Klaren sind, hier klicken um direkt zum Agilen SDLC-Modell zu springen

Was ist Agile? Agil ist eine breit angelegte Projektmanagement-Methodik, bei der die Einbeziehung des Kunden in jeden Schritt des Entwicklungsprozesses im Mittelpunkt steht.

wie wird das zu erledigt?

Bei der agilen Vorgehensweise wird das gesamte Projekt in kleinere Zyklen unterteilt, die Iterationen oder Sprints genannt werden.

Bei der agilen Methodik entwickeln Sie bei jeder Iteration eine bestimmte Version der Arbeitssoftware. Diese wird Increment genannt.

Am Ende der Iteration überprüft der Kunde das Inkrement und gibt sein Feedback, das in die nächste Iteration einfließt. Der Zyklus setzt sich fort, bis die Software vollständig entwickelt ist und die Kunden genau das bekommen, was sie wollen.

Hier ist ein Beispiel für einen Softwareentwicklungsprozess aus dem wirklichen Leben, um die Dinge kristallklar zu machen:

Nehmen wir an, Sie entwickeln eine neue Dating App nach dem traditionellen Wasserfallmodell.

Ihr Projekt Team würde normalerweise ein Jahr für die Freigabe der App benötigen.

Aber einen Monat nach dem Start der App stellen Sie fest, dass die meisten Ihrer Benutzer die "süßen" Fotofilter nicht mögen, die Ihr Team zwei Monate lang entwickelt hat!

es bricht einem das Herz, nicht wahr?

All die Zeit und das Geld sowie die Vernunft Ihres Teams sind zum Fenster hinausgeworfen worden!

Die Dinge wären jedoch anders gelaufen, wenn Sie den agilen Ansatz verwendet hätten.

Bei der agilen Entwicklung erhalten Sie am Ende jedes iterativen Prozesses (der etwa 2 bis 4 Wochen dauert) ein Feedback von Ihren Kunden zu Ihrem letzten Inkrement. Auf diese Weise können Sie mit der agilen Methode ein schlechtes Feature verwerfen, ohne Zeit und Geld für dessen Entwicklung zu verschwenden.

der beste Teil?

Mit der Agile-Methode wird Ihre Software exakt so, wie Ihre Kunden sie brauchen würden. Lernen Sie, wie man agile Arbeitsabläufe implementiert 💜

Das agile SDLC-Modell

Beantworten wir nun die Gretchenfrage:

Wie sieht ein Softwareentwicklungslebenszyklus im Agilen Rahmen aus?

Kurze Antwort: Der Entwicklungsprozess und das Modell bleiben gleich.

Die Ausführung wird jedoch iterativ und inkrementell und folgt den agilen Praktiken, wie im Agilen Manifest erwähnt.

was bedeutet das?

Iterativ : der Zyklus wird so lange wiederholt, bis man das gewünschte Ergebnis erhält

: der Zyklus wird so lange wiederholt, bis man das gewünschte Ergebnis erhält Inkrementell: Jeder Zyklus hat etwas Fortschrittliches zu bieten (das Inkrement)

Das agile SDLC-Modell wird in jeder Iteration ausgeführt und wiederholt (im Allgemeinen dauert der gesamte Softwareentwicklungszyklus nur etwa einen Monat), bis Sie das Endprodukt erhalten.

Denken Sie daran, dass bei der agilen Softwareentwicklung die Stakeholder am Ende jeder Iteration zu Wort kommen und ihr Feedback abgeben. Dieses wird dann in der Phase der Anforderungsanalyse der nächsten Iteration der Softwareentwicklung berücksichtigt.

So ändern sich also die Phasen des SDLC im agilen SDLC-Modell:

Anforderungsanalyse : berücksichtigt die am Ende der vorherigen Iteration erhaltenen Vorschläge

: berücksichtigt die am Ende der vorherigen Iteration erhaltenen Vorschläge Design : Das Feedback wird beim Entwurf des nächsten Inkrements berücksichtigt

: Das Feedback wird beim Entwurf des nächsten Inkrements berücksichtigt Codierung und Entwicklung : Die Entwickler arbeiten an der Erstellung des Inkrements (das nur einige Features enthält), anstatt die gesamte Software in einem Rutsch zu erstellen

: Die Entwickler arbeiten an der Erstellung des Inkrements (das nur einige Features enthält), anstatt die gesamte Software in einem Rutsch zu erstellen Testen : Die Tester entwerfen Testpläne und führen sie entsprechend dem Inkrement aus

: Die Tester entwerfen Testpläne und führen sie entsprechend dem Inkrement aus Einsatz : Das Operation Team setzt die neu entwickelte Version ein

: Das Operation Team setzt die neu entwickelte Version ein Wartung: Die neue Version der Software wird vom Betriebsteam überwacht, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert, bevor die nächste Iteration beginnt

Beachten Sie, dass im Lebenszyklus der agilen Softwareentwicklung nach der Bereitstellung die Interaktion mit dem Kunden und sein Feedback notwendig sind, bevor der nächste Zyklus beginnt.

die Unterschiede zwischen dem _Agilen Entwicklungsmodell und dem _traditionellen SDLC-Modell sind Ihnen noch nicht ganz klar?

Aber keine Sorge. Wir haben noch mehr für Sie auf Lager!

Agile Vs. Traditionelle SDLC-Modelle

Wenn man von SDLC spricht, meint man im Allgemeinen das traditionelle Wasserfall SDLC-Modell.

wie unterscheidet sich also das SDLC-Modell zwischen der Agile- und der Wasserfall-Methodik?

kurze Antwort: Das agile Modell ist flexibel und anpassungsfähig

Im traditionellen Wasserfallmodell gibt es keine Kundeninteraktion oder Rückmeldungen. Daher verbringt das Team viel Zeit in der Phase der Anforderungsanalyse und vermutet, was die Benutzer brauchen würden.

Sobald man sich für die Features entschieden hat, an denen man arbeiten möchte, bleibt dies als klares Ziel während des gesamten Projekts bestehen und kann in keiner späteren Phase geändert werden. Der Lebenszyklus der Softwareentwicklung dauert normalerweise ein Jahr oder so lange, bis die Software fertig ist und schließlich eingesetzt wird.

Bei Agilem SDLC jedoch ist der Agiles Team verbringt nicht viel Zeit mit der Anforderungsphase, da es weiß, dass diese flexibel ist und jederzeit in der Zukunft überarbeitet werden kann.

hier ein kurzes Diagramm, das diese Unterschiede zusammenfasst:_

Agiles SDLC-Modell Traditionelles SDLC-Modell Flexibilität Sehr flexibel und kann das Projekt schnell an die Bedürfnisse und Anforderungen der Benutzer anpassen Unflexibel, größere Änderungen sind nur in den ersten Phasen des Projekts willkommen Iterationszyklen Verwendet so viele Iterationen wie nötig, jede dauert etwa 2-4 Wochen Übernimmt das gesamte Projekt in einem langen Zyklus Ansatz Verwendet einen iterativen Ansatz Verwendet einen linearen Ansatz Dokumentation Minimale Dokumentation Intensive Dokumentation Projektgröße Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit für alle Projektgrößen geeignet Für kleinere Projekte geeignet, da die Fehlermarge geringer ist Planung Minimale Planung ist in den ersten Phasen erforderlich, da später Änderungen vorgenommen werden können Intensive Planungsprozesse sind erforderlich, bevor der Entwicklungsprozess beginnt Lieferbarkeit Am Ende einer Iteration wird ein teilweise funktionierendes Produkt geliefert Das funktionierende Produkt steht erst gegen Ende des Softwareentwicklungsprozesses zur Verfügung

welches Modell ist also das richtige für Ihr Geschäft?

Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile der einzelnen SDLC-Modelle, damit Sie selbst entscheiden können.

Hier sind einige Gründe, die für ein traditionelles Modell wie das Wasserfallmodell sprechen:

Einfach zu verstehen und umzusetzen

Leicht zu handhaben aufgrund der starren Struktur des Modells

Ziele und Meilensteine sind glasklar

Einige Schwächen der herkömmlichen SDLC-Methodik sind

Hoher Risikofaktor aufgrund mangelnder Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Nicht geeignet für große, komplexe Softwareentwicklungsprojekte

Es gibt keine funktionierende Software bis zum Ende des Zyklus der Softwareentwicklung

Sehen wir uns nun einige Vorteile des agilen Softwareentwicklungsmodells an:

Minimaler Risikofaktor durch hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Liefert teilweise funktionierende Software während des gesamten Zyklus

Fördert bessereteamarbeit (Selbstorganisation undquerschnittsfunktionalität)

Einige Nachteile des agilen Softwareentwicklungsmodells sind:

Das Meeting der Fristen kann eine Herausforderung sein, da der gesamte Zyklus kurz ist

Umfangsverschlechterung kann zu einem Problem werden

Mit einem effizienten Projektmanagement können Sie jedoch alle diese Herausforderungen meistern!

Schauen wir uns einmal genauer an, wie:

Wie man den Zyklus der agilen Softwareentwicklung effektiv verwaltet

Ein Projekt zu managen kann eine Herausforderung sein, vor allem, wenn es sich um einen sich schnell verändernden agilen SDLC handelt.

Es gibt Einzelziele, Rollen im Team, Ziele und eine Menge schnelllebiger Teile.

zum Glück muss man kein blitzschneller Superheld sein, um einen SDLC Agile zu managen

Alles, was Sie brauchen, ist eine leistungsstarke Software wie ClickUp, die die Verwaltung des Agile-Lebenszyklus zu einem Kinderspiel macht.

Warte, was ist ClickUp?

ClickUp ist die weltweit größte am höchsten bewertete Software für agiles Projektmanagement .

Ob Sie Hilfe brauchen mit:

Jede Methodik wie Kanban , Agiles Scrum oder Extreme Programmierung

Verwaltung Ihres Produkt-Backlogs oder Sprint-Backlogs

Nachverfolgung Ihrer Testprozesse wie Fehlertests oder Sicherheitstests

Jeder Planungsprozess, wie sprint planung oder Ressourcenplanung

ClickUp hat alles für Sie!

klingt toll?

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie ClickUp Sie durch den gesamten Softwareentwicklungsprozess begleiten kann:

A. Ziele Ziele sind für jedes Projekt sehr wichtig.

ohne sie wird Ihr _Projekt wie ein verlorenes Schiff mitten auf dem Ozean sein_.

Kurz vor Beginn der ersten Iteration des Software-Lebenszyklus müssen Sie folgende Einstellungen vornehmen sowohl langfristige als auch kurzfristige Ziele für Ihr agiles Projekt.

So sehen Ziele in der agilen Methodik aus:

Optimieren des Designs der Landing Page für maximale Kundeninteraktion

Hinzufügen eines Timer-Features auf der Landing Page

Hinzufügen eines Popup-Features, wenn der Benutzer die Seite verlassen will

In der Regel gibt es in jeder Phase der Anforderungsanalyse mehrere Ziele, um die Sie sich kümmern müssen.

doch wie erledigen Sie die Nachverfolgung der einzelnen Ziele?

Die Nachverfolgung von allem auf einem Blatt Papier ist im Jahr 2022 sicherlich keine gute Option.

wer weiß, was mit diesem Blatt Papier passieren kann?

Zum Glück kann Ihnen das Feature Ziele von ClickUp weiterhelfen!

Ziele sind übergeordnete Container, die in kleinere Einzelziele unterteilt werden können, die leichter zu erreichen sind. So bleibt nicht nur alles organisiert, sondern es motiviert auch Ihre Agil oder Scrum teams, indem sie ihnen häufig ein Gefühl der Erfüllung vermitteln.

Darüber hinaus aktualisiert ClickUp bei jedem fertiggestellten Einzelziel automatisch den prozentualen Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit. Auf diese Weise hat jeder ein klares Bild davon, wie nahe er dem Ziel ist.

Mit ClickUp's Zielen können Sie auch:

Quantifizieren Sie Ihre agilen Ziele mit OKRs (Ziele und Schlüsselergebnisse)

Erstellen Sie wöchentliche Scorecards für eine bessere Leistungsbeurteilung

Scrum nachverfolgensprints oder jedes Projekt in Echtzeit

B. Automatisierung des Workflows ClickUp's Automatisierung

feature ermöglicht es Ihnen, sich wiederholende, lästige Aufgaben zu automatisieren, indem es eine Vielzahl von Automatisierungen für Aufgaben anbietet. Das spart Ihnen Zeit und setzt Ihre nützlichen Ressourcen für Aufgaben frei, die sie tatsächlich benötigen.

So funktioniert die Automatisierung des Workflows tatsächlich:

Wenn eine auslöser geschieht und ein bedingung wahr ist, wird eine bestimmte aktion wird automatisch ausgeführt.

In etwa so:

Wenn ein Spiel gestartet ist und Ihre Spieler zufrieden sind, knallt automatisch der Sekt.

Mit ClickUp können Sie eine benutzerdefinierte Automatisierung für Ihre Agile Model Workflows erstellen.

Sie können aber auch sofort mit den 50+ vorgefertigten Automatisierungen von ClickUp loslegen.

Hier sind einige nützliche Automatisierungen, die Sie unterstützen bei der Verwaltung des Lebenszyklus der agilen Softwareentwicklung prozess:

Automatischer Wechsel des Mitarbeiters, wenn sich der Status einer Aufgabe ändert

Anwenden einer Vorlage aufzeit sparen bei der Erstellung einer Aufgabe

Automatische Aktualisierung der Priorität einer Aufgabe, wenn ihre Checkliste gelöscht wird

Automatisches Ändern der Tags, wenn die Frist einer Aufgabe erreicht ist

Archivierung einer Aufgabe, wenn ihre Priorität geändert wird

(Klick hier um weitere voreingestellte Automatisierungen zu sehen.)_

C. Mehrere Ansichten Ob bei der Softwareentwicklung oder beim Navigieren eines Schiffes, eine gute Ansicht der Dinge ist immer hilfreich!

Mit den Multiple Views von ClickUp können Sie sich in jeder Phase des SDLC-Modells einen perfekten Überblick darüber verschaffen, womit sich Ihre Teammitglieder beschäftigen.

Hier sind die verschiedenen Ansichten, die in ClickUp zur Verfügung stehen:

Listenansicht : ideal für Teams, die ihr Dashboard lieber als GTD-Stil zu erledigen-Listen

Board-Ansicht : visualisieren Sie Aufgaben auf Ihrem Dashboard in Kanban-Stil* Ansicht des Kalenders: Planen und verwalten Sie Ihre Projekte in einem Kalender

Box-Ansicht : Ansicht der Aufgaben nach Mitarbeitern sortiert, um sofort zu wissen, wer an was arbeitet

Ich-Modus : zeigt Aufgaben an, die nur Ihnen zugewiesen sind

Wie verwendet man diese Ansichten?

Ein Beispiel: Ein Projektmanager oder Scrum Master kann mit Hilfe der Box-Ansicht überprüfen, ob das Team überlastet ist. Dazu genügt ein einziger Blick!

Wenn Sie einen Plan erstellen müssen, können Sie auch Scrum Meeting können Sie mit einem einfachen Klick schnell zur Ansicht des Kalenders wechseln.

D. Dashboards Ein Kapitän sollte nie den Überblick über alles verlieren, was um ihn herum vorgeht.

wir alle erinnern uns an die Titanic, nicht wahr?

In ähnlicher Weise muss ein Projektleiter eine klare Vorstellung von allem haben, was in jedem Schritt des Lebenszyklus der Softwareentwicklung vor sich geht.

Mit dem Dashboard von ClickUp erhalten Sie genau das!

Dashboards bieten Ihnen visuelle Diagramme auf höchster Ebene für Ihr gesamtes Projekt. Sie können sie überwachen und sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft.

Mit anpassbaren sprint widgets können Sie Ihrem Dashboard mehrere Diagramme hinzufügen, z. B:

Geschwindigkeitsdiagramme : Anzeige der Abschlussrate für eine beliebige Gruppe von Aufgaben

Burndown Diagramme : Vorhersage des im Projekt verbleibenden Arbeitsaufwands

Abbranddiagramme : zeigt den Umfang der bereits fertiggestellten Arbeit in einem Projekt

Kumulative Flow Diagramme : zeigt Ihnen den Fortschritt einer Aufgabe im Laufe der Zeit

E. Benutzerdefinierte Aufgaben-Status sie können Ihre Mitarbeiter nicht rund um die Uhr anrufen und sie nach dem aktuellen Stand eines Projekts fragen

das würde nicht nur ihre Produktivität beeinträchtigen, sondern sie auch sehr verärgern

Mit ClickUp müssen Sie nie wieder nach einem Status-Update fragen.

klingt toll, aber wie?

Mit den Benutzerdefinierten Status von ClickUp können Sie den Status jeder Aufgabe jederzeit schnell anzeigen.

Aber das Beste daran ist, dass Sie diese Status entsprechend den relevanten Projektbedingungen benutzerdefiniert anpassen können.

Zum Beispiel können Sie in der Phase der Software-Tests statt einer Aufgabe wie "In Bearbeitung" etwas Relevantes wie "Beta-Tests in Bearbeitung" verwenden.

Aber halt, das war nur die Spitze des Eisbergs. Buchstäblich.

ClickUp bietet noch viel mehr nützliche features um das Leben eines jeden Projektleiters zu erleichtern.

Hier sind ein paar weitere Dinge dieser Agile projektmanagement tool kann Ihnen dabei helfen:

Prioritäten : Priorisieren Sie Ihre Aufgaben im agilen Projekt nach ihrer Dringlichkeit

Berichterstellung : Zugriff auf detaillierte Berichterstellung über die Leistung Ihres Teams

Pulse : Erfahren Sie, welche Aufgaben Ihr Projekt Team im Laufe des Tages am meisten beschäftigt

Abhängigkeiten : Gehen Sie Ihre Aufgaben in der richtigen Reihenfolge an

Native Zeiterfassung nachverfolgung der Produktivität Ihres Teams, ohne die ClickUp-Plattform verlassen zu müssen

Zugewiesene Kommentare : Erstellen Sie aus Kommentaren Aktions-Elemente, um sicherzustellen, dass sie nicht unbemerkt bleiben

Leistungsstarke Mobile Apps clickUp: Überwachen Sie Ihre Arbeit auch unterwegs mit den Apps für Android und iOS

Benutzerdefinierte Zugriffsrechte : Befolgen Sie das Agile-Prinzip, Ihre Kunden einzubeziehen, ohne sensible Projektinformationen preiszugeben

Schlussfolgerung

Im Gegensatz zum Wasserfallansatz verfolgt der agile Ansatz eine iterative und inkrementelle Strategie für die SDLC-Methodik.

das Ergebnis?

bessere Produkte und zufriedenere Kunden!

Software-Projekte zu managen und gleichzeitig ein Auge auf Ihr agiles Team zu haben, ist jedoch kein Zuckerschlecken.

Deshalb müssen Sie dafür bestens gerüstet sein mit leistungsstarker Agile Software wie ClickUp.

Egal, ob Sie Hilfe bei der Verwaltung des agilen Modells oder eines traditionellen SDLC-Modells benötigen, ClickUp hat Sie abgedeckt!

Klicken Sie auf den Kapitän, um sich bei ClickUp anzumelden und mit Leichtigkeit durch Ihren Softwareentwicklungs-Lebenszyklus zu segeln!