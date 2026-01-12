Die 10 besten Online-Tools für die Zusammenarbeit für Schüler und Studenten im Jahr 2026

Gemeinsames Arbeiten der Schüler: Es ist eine der besten Möglichkeiten für alle Beteiligten, zu lernen und sich weiterzuentwickeln – und genau darum geht es schließlich in der Bildung.

Welche Tools gibt es also, um die Teamarbeit unter Ihren Lernenden zu fördern? Es gibt viele, und da heutzutage so viel online stattfindet, bieten die besten Tools den Schülern einen Online-Workspace, in dem sie Inhalte erstellen und kommunizieren, gemeinsam am Unterricht teilnehmen und in der Cloud an Projekten zusammenarbeiten können. ☁️

Viele Online-Lerntools erledigen all das – und noch viel mehr. Finden Sie unter den unten vorgestellten Online-Tools für die Zusammenarbeit von Schülern die perfekte Lösung für Ihren Unterricht.

Online-Tools für die Zusammenarbeit von Schülern umfassen einen breiten Bereich an Plattformen und Apps, mit denen sich vielfältige Aufgaben bewältigen lassen. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie bieten Schülern einen Ort, an dem sie Inhalte erstellen und diese mit ihren Lehrern und Mitschülern freigeben können.

Notizen im ClickUp-Notepad festhalten Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort

Gleichzeitig bieten einige der größeren Lernplattformen auf dem Markt genau das und noch mehr. Manche Plattformen sind für ein breites Publikum konzipiert – mit Tools für Aufgabenmanagement, Sicherheit bei der Zusammenarbeit, Kommunikation, Dokumentenaustausch und so weiter. Sie lassen sich gut auf die Bedürfnisse im Bildungsbereich übertragen.

Andere Plattformen sind speziell auf den Bildungsbereich ausgerichtet. Das bedeutet, dass sie zwar allgemeine tools für Organisation und Kommunikation bieten, aber auch vorgefertigte Unterrichtspläne und Analysetools enthalten, die Lehrkräften helfen sollen, die Leistungen der Schüler zu messen.

Schüler und Lehrer haben vielfältige Bedürfnisse, die sich von einer Altersgruppe zur nächsten und von einer Klasse zur anderen unterscheiden. Ganz gleich, ob Sie ein tool für die Zusammenarbeit von Schülern benötigen, um bestimmte Unterrichtsinhalte zu unterstützen, oder eines, das für eine bestimmte Altersgruppe am besten geeignet ist – alle tools sollten Folgendes bieten:

Ablenkungsfreie Umgebung: Meiden Sie Apps, bei denen Sie die Benachrichtigungen nicht benutzerdefiniert anpassen können, und suchen Sie stattdessen nach Apps und Plattformen, die den Schülern einen ablenkungsfreien Ort bieten, an dem sie Meiden Sie Apps, bei denen Sie die Benachrichtigungen nicht benutzerdefiniert anpassen können, und suchen Sie stattdessen nach Apps und Plattformen, die den Schülern einen ablenkungsfreien Ort bieten, an dem sie sich besser fokussieren und auf ihre Aufgaben konzentrieren können.

Erschwingliche Preise: Pädagogen, Schulbezirke und übergeordnete Stellen haben oft nur ein begrenztes Budget, daher müssen Bildungstools erschwinglich sein

Inklusion: Tools für die Zusammenarbeit von Schülern sollten die Bedürfnisse aller Schüler unterstützen, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder ihrem Leistungsstand.

Integrationen: Apps und Plattformen für Schüler und Studenten sollten auch mit gängigen Tools wie Google Docs und Sheets, Microsoft-Apps und anderen kompatibel sein.

Suchfunktionen: Erleichtern Sie Lehrkräften und Lernenden das Auffinden spezifischer Informationen, Dokumente und anderer wichtiger Inhalte durch Suchfunktionen

Cloud-basierter Speicher: Ob vor Ort oder aus der Ferne – Zusammenarbeit erfordert die Möglichkeit, Dateien in der Cloud zu speichern, freizugeben und darauf zuzugreifen

Sind Sie bereit, die perfekten Tools für die Zusammenarbeit Ihrer Schüler zu finden? Lesen Sie weiter unten eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Apps und Plattformen, die Schülern helfen sollen, zusammenzuarbeiten, bei ihren Aufgaben zu bleiben und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Wir haben auch ein kurzes Video mit unseren Top-Empfehlungen, falls Sie eher visuell lernen:

Formatieren Sie Dokumente ganz einfach und arbeiten Sie gemeinsam mit anderen Gruppenmitgliedern daran, ohne dass es in ClickUp zu Überschneidungen kommt

Wenn Sie nach einer Plattform suchen, mit der Sie eine kollaborative Lernumgebung für Online-Kurse und andere Aufgaben schaffen können, ist ClickUp eine hervorragende Wahl. Wie ein eigenes digitales Klassenzimmer schafft ClickUp einen zentralen Ort, an dem Studierende Aufgaben, schriftliche Dokumente, Fristen, Fälligkeitsdaten und vieles mehr organisieren können.

Ähnlich wie bei einem gemeinsamen Lernjournal können Schüler ClickUp Docs nutzen, um Aufsätze zu entwerfen, Lehrpläne zu speichern, Notizen zu machen und ihre Aufgaben in einem gemeinsam nutzbaren Dokument abzuschließen. Für Gruppenprojekte ist Docs eine hervorragende Ressource für Brainstorming und die Zusammenarbeit mit anderen Klassenkameraden, da es Live-Bearbeitungsfunktionen bietet, mit denen man in Echtzeit Beiträge leisten und Aufgaben kommentieren kann. Lehrer können mit ClickUp AI in ihren ClickUp Docs innerhalb von Sekunden Zusammenfassungen, Quizfragen, E-Mails und vieles mehr erstellen.

Die virtuellen Whiteboards von ClickUp sind ein weiteres großartiges visuelles Tool für virtuelles Lernen und gemeinsame Gruppenarbeit. Die Schüler können gemeinsam zeichnen, visualisieren und Ideen austauschen – mithilfe von Haftnotizen, Drag-and-Drop-Karten und anderen visuell ansprechenden Features. ClickUp bietet sogar einen Bereich mit Whiteboard-Vorlagen an, die den Schülern einen schnellen Einstieg in ihre Projekte ermöglichen. ?

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie Aufgaben, Fälligkeitsdaten, Projekte und Dokumente – alles an einem Ort

Lassen Sie die Schüler die Vorlage „Checkliste für die Planung des Schuljahres“ von ClickUp nutzen, um Ziele zu setzen, Aufgaben oder Projekte in kleinere Schritte zu unterteilen, einen Lernplan zu erstellen und ihren Fortschritt zu verfolgen

Erstellen Sie gemeinsame Dokumente und Whiteboards für den Gruppenunterricht oder zur Förderung der Teamarbeit

Nutzen Sie ClickUp für Präsenzunterricht, hybriden Unterricht oder als tool für die Remote-Zusammenarbeit in virtuellen Klassenzimmern

Nutzen Sie ClickUp AI, um Themen für Aufsätze zu sammeln, umfangreiche Inhalte zusammenzufassen oder schnell Lernnotizen zu erstellen

Nutzen Sie Docs, um Ihren eigenen Klassenraum-Hub mit Lehrplänen, Wikis, Aufgabenvorlagen und vielem mehr zu erstellen

Einschränkungen von ClickUp

ClickUp bietet zwar einige für den Bildungsbereich konzipierte Vorlagen, jedoch keine vorgefertigten Unterrichtseinheiten wie manche andere Bildungsplattformen.

Für manche Schüler kann die Umstellung auf die vielen leistungsstarken Features von ClickUp eine gewisse Lernkurve mit sich bringen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

Capterra: 4,6/5 (über 3.800 Bewertungen)

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Teamkommunikation hauptsächlich E-Mail und Chat. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages durch das Wechseln zwischen diesen Tools und die Suche nach Informationen verloren. Mit einer All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp laufen Ihr Projektmanagement, Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit für Zentralisierung und neue Energie!

2. Microsoft Teams

über Microsoft Teams

In der Geschäftswelt gilt Microsoft Teams als eines der besten Tools für die Zusammenarbeit – und Microsoft Teams for Education vereint alle Funktionen von Teams mit einigen bildungsspezifischen Features, um das Online-Lernerlebnis zu verbessern.

Zunächst einmal ermöglicht Teams die Zusammenarbeit in Echtzeit über virtuelle Klassenzimmer, in denen Sie Dokumente, Tabellen und andere Medien gemeinsam freigeben, bearbeiten und daran arbeiten können. Außerdem gibt es personalisierte Tools, die Schülern dabei helfen sollen, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Lese- und Schreibkompetenz, öffentliches Sprechen und mehr auszubauen.

Educational Insights bietet Lehrkräften die Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts der Schüler – und Pädagogen können zudem die sozial-emotionale Bildung fördern, dank Features, die darauf ausgelegt sind, Kinder zu begeistern und ihre Emotionen zum Leben zu erwecken. Außerdem können sowohl Schüler als auch Lehrkräfte diese kostenlose Online-Plattform mit einer aktuellen Schul-E-Mail-Adresse nutzen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Freigeben Sie Dokumente, Tabellen und andere Medien und arbeiten Sie gemeinsam daran

Nutzen Sie Teams, um unkomplizierte Meetings und virtuelle Klassenzimmer einzurichten

Erhalten Sie mit dem Tool von Educational Insights aktuelle Informationen zum Lernfortschritt der Schüler

Nutzen Sie Teams auf dem Desktop, Laptop oder Mobilgerät

Helfen Sie den Schülern dabei, soziale Kompetenzen sowie Fähigkeiten in den Bereichen Lese- und Schreibkompetenz, öffentliches Sprechen und mehr zu entwickeln

Einschränkungen von Microsoft Teams

Funktioniert am besten auf Windows-Geräten; Benutzer haben manchmal Probleme, eine Verbindung auf dem Mac herzustellen

Zu viele Benachrichtigungen können für Schüler ablenkend sein

Preise für Microsoft Teams

Kostenlos mit einer aktiven Schul-E-Mail-Adresse

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (über 9.300 Bewertungen)

G2: 4,3/5 (über 14.300 Bewertungen)

3. Slack

via Slack

Mit Slack können Sie einen hub schaffen, auf dem Schüler und Lehrkräfte kommunizieren und zusammenarbeiten können. Über Kanäle lassen sich Diskussionen nach Klassen oder Themen sortieren, und Schüler können über Direktnachrichten Kontakt zu Lehrern und Mitschülern aufnehmen. Außerdem ist es eine hervorragende Möglichkeit für Lehrkräfte, aktuelle Informationen zu Ereignissen, zur Sicherheit in der Schule und zu weiteren Themen freizugeben.

Die besten Features von Slack

Nutzen Sie Kanäle, um Diskussionen auf Kurse oder bestimmte Themen zu konzentrieren

Arbeiten Sie gemeinsam oder veranstalten Sie Whiteboard-Sitzungen mit Canvases

Freigeben Sie Inhalte über Kanäle oder Direktnachrichten

Nutzen Sie Huddles-Audiokonferenzen für Fernunterricht, Zusammenarbeit unter Schülern und vieles mehr

Einschränkungen von Slack

Sie können zwar zuvor aufgezeichnete Audio- und Video-Dateien freigeben, es gibt jedoch keine Optionen für Live-Videokonferenzen

Sich in einem Workspace mit Dutzenden von Kanälen zurechtzufinden, kann verwirrend sein

Preise für Slack

Free

Pro: 7,25 $ pro Benutzer und Monat

Business+: 12,50 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise Grid: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

Capterra: 4,7/5 (über 23.100 Bewertungen)

G2: 4,5/5 (über 31.900 Bewertungen)

4. Kahoot!

Kahoot! ist teils Kollaborationstool, teils Motivationsförderer und eine Plattform, die den Lernprozess spielerisch gestaltet. Lehrkräfte nutzen diese App, um Lernspiele zu erstellen, die sie dann den Schülern freigeben können, die diese entweder einzeln oder in der Gruppe spielen können. Es ist eine großartige Möglichkeit, Quizze unterhaltsamer zu gestalten, den Lehrplan zu vertiefen oder den Schülern etwas zu bieten, mit dem sie sich nach dem Unterricht beschäftigen können.

Kahoot! – die besten Features

Erstellen Sie in nur wenigen Minuten ein spannendes Lernspiel, entweder von Grund auf neu oder mithilfe einer Vorlage

Integrieren Sie das Tool in Microsoft Teams, um Kahoots per Video-Konferenz zu veranstalten

Spielen Sie benutzerdefinierte Kahoots während des Live-Unterrichts ab oder geben Sie sie den Schülern auf, damit sie sie später abschließen können

Passen Sie sie mit Folien, eingebetteten YouTube-Videos, verschiedenen Frageformaten und vielem mehr benutzerdefiniert an ?

Limitierungen von Kahoot!

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Spielformaten

Die Schüler können online nach Antworten auf vorformulierte Fragen suchen

Die Pläne sind verwirrend – es gibt mindestens 15 verschiedene Pläne für Lehrer, Schulen, Arbeitsplätze, zu Hause, zum Lernen und mehr

Preise für Kahoot!

Die Preispläne hängen davon ab, ob Sie Lehrer, Berufstätiger, Schüler oder eine Gruppe aus Familie und Freunden sind. Es gibt auch Pläne für Schulbezirke. Hier sind die Einstiegskosten für einzelne Lehrer oder Schüler:

Kahoot !+ Premier: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Kahoot!+ Max: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Kahoot! Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,7/5 (über 2.700 Bewertungen)

G2: 4,6/5 (über 380 Bewertungen)

5. Google Classroom

über Google Classroom

Google Classroom ist ein voll ausgestattetes Online-Lerntool, das Teil von Google Workspace for Education ist. Damit können Schüler und Lehrer per Videokonferenz für den Fernunterricht eine Verbindung herstellen – es eignet sich aber auch hervorragend für den Unterricht im Klassenzimmer und die Zusammenarbeit der Schüler.

Ob im Präsenzunterricht oder im Fernunterricht: Mit dieser Plattform können Sie das Engagement der Schüler durch personalisierten, differenzierten Unterricht, intuitive Vorlagen für Aufgaben und die Integration mit anderen beliebten EdTech-Tools fördern. Analysetools helfen Ihnen dabei, den Erfolg der Schüler zu messen und zu verfolgen, und die Plattform bietet zudem eine umfangreiche Palette an Tools für Lehrkräfte – z. B. Notenbücher, Benachrichtigungen zu Aufgaben und Fristen, eine anpassbare Kommentarsammlung und vieles mehr.

Die besten Features von Google Classroom

Nutzen Sie PDFs und andere Materialien, um ansprechende interaktive Aufgaben zu erstellen

Helfen Sie den Schülern, mit „Read Along“ selbstständig Lese- und Schreibfähigkeiten zu entwickeln

Erstellen Sie Originalitätsberichte, um Plagiate zu erkennen und die akademische Integrität zu unterstützen

Optimieren Sie die Benotung, die Unterrichtsplanung und alltägliche Aufgaben mit zeitsparenden Features

Limitierungen von Google Classroom

Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche zu einfach oder langweilig wirkt

Suchtools und ein Planer-Dashboard könnten den Schülern helfen, Aufgaben und Fristen zu verwalten

Preise für Google Classroom

Education Fundamentals: kostenlose Version für berechtigte Bildungseinrichtungen

Bildungsstandard: 3 $ pro Schüler und Jahr

Teaching and Learning Upgrade: 4 $ pro Lizenz und Monat

Education Plus: 5 $ pro Schüler und Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (über 2.300 Bewertungen)

G2: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

6. Classcraft

via Classcraft

Classcraft ist eine innovative Plattform, die das Lernen in ein spielerisches Erlebnis verwandelt. Schüler sammeln Punkte für Aufgaben, die sie abgeschlossen haben – und Lehrer können Punkte auch für gutes Verhalten vergeben und so in anderen Bereichen positive Verstärkung bieten.

Classcraft fördert aktiv die Zusammenarbeit unter den Schülern und bietet ihnen sogar eine kreative Plattform, auf der sie ihre eigenen Profile und Avatare gestalten können, was das Engagement fördert.

Die besten Features von Classcraft

Nutzen Sie ein Belohnungssystem, um Anreize für das Lernen und positives Verhalten zu schaffen ✨

Erstellen Sie Quests, die Unterrichtspläne in fesselnde Lernabenteuer verwandeln

Integrieren Sie sie mit anderen beliebten EdTech-Tools wie Google Classroom und Canva

Bleiben Sie mithilfe der Kommunikationstools der Plattform sowohl mit den Schülern als auch mit den Eltern in Kontakt

Nutzen Sie Vorlagen, die speziell auf CASEL-, ISTE-, PBIS- und andere Bildungsstandards zugeschnitten sind

Limitierungen von Classcraft

Das Setup kann zeitaufwändig sein, da es keine Möglichkeit gibt, Fragen zu importieren

Einige Lehrer haben Berichte über hohe Kosten für die kostenpflichtigen Versionen abgegeben

Preise für Classcraft

Basic für Lehrkräfte: Kostenlos

Premium für Lehrkräfte: 120 $ jährlich

Schulen und Schulbezirke: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Classcraft

Capterra: 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

G2: 4,6/5 (über 15 Bewertungen)

7. Pear Deck

via Pear Deck

Mit Pear Deck können Sie Ihre bestehenden Unterrichtspläne in multimediale Lernerlebnisse verwandeln, die darauf ausgelegt sind, die Schüler zu motivieren. Erstellen Sie Folien, interaktive Präsentationen, Bewertungen, Testfragen und vieles mehr.

Einer der größten Vorteile von Pear Deck ist, dass es sich um eine sehr benutzerfreundliche App handelt, auf die man entweder direkt in der App, über einen Browser oder über eine der vielen Integrationen zugreifen kann.

Die besten Features von Pear Deck

Integration mit Google Classroom und anderen beliebten Lernplattformen

Laden Sie vorhandene Unterrichtseinheiten nahtlos über Google Drive oder Microsoft OneDrive hoch und geben Sie sie frei

Begeistern Sie die Schüler für Leseaufgaben mit dem Immersive Reader

Erstellen Sie Unterrichtseinheiten, Umfragen, Quizze, Tests und vieles mehr

Einschränkungen von Pear Deck

Einzelpläne für Lehrkräfte sind teuer

Es ist nicht immer einfach, Änderungen an Präsentationen und Folien vorzunehmen, nachdem man sie auf Pear Deck hochgeladen hat

Preise für Pear Deck

Basic: Kostenlos

Einzel-Premium: 149,99 $/Jahr

Schulen und Schulbezirke: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Pear Deck

Capterra: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

G2: 4,4/5 (40 Bewertungen)

8. Seesaw

via Seesaw

Wenn Sie nach einem Tool für die Zusammenarbeit von Schülern suchen, das darauf ausgelegt ist, Kompetenzen des 21. Jahrhunderts zu vermitteln und gleichzeitig die Kerninhalte zu festigen, könnte Seesaw genau das Richtige für Sie sein. Diese Plattform bietet Lernerfahrungen, die auf die Standardlehrpläne abgestimmt sind, sowie integrierte Bewertungsfunktionen, automatische Benotung und weitere tools, die Lehrkräften helfen, ihre Aufgaben zu optimieren.

Mit Seesaw lassen sich ganz einfach Audio-, Video- und Bildschirmaufnahmen für den Unterricht erstellen, und die Schüler können Bilder verwenden und Dateien einfach hochladen, um praktisches Lernen und das Beherrschen von Fähigkeiten zu demonstrieren.

Die besten Features von Seesaw

Erstellen Sie schülerorientierte Portfolios, die eine Verbindung über mehrere Jahre hinweg herstellen

Vernetzen Sie alle Erwachsenen, die am individuellen Fortschritt jedes einzelnen Schülers beteiligt sind

Integrieren Sie sie in Google Classroom, Canvas und andere beliebte tools für Lernende

Bieten Sie Text- und Audio-Feedback sowie Einzelgespräche mit den Schülern an

Limitierungen von Seesaw

Am besten für jüngere Schüler geeignet – nicht für Schüler der Mittel- oder Oberstufe

Einige Benutzer berichten, dass Seesaw verwirrend sein kann und die Navigation umständlich ist

Preise für Seesaw

Basic: Free Forever

Abonnements für Schulen und Schulbezirke: Wenden Sie sich an den Vertrieb

Seesaw-Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4,7/5 (über 75 Bewertungen)

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

9. Miro

via Miro

Auch wenn Miro kein speziell für den Bildungsbereich entwickeltes Tool ist, können Pädagogen seine innovativen Features dennoch nutzen. Denn bei Miro dreht sich alles um Visualisierungen. Schüler und Lehrer können es für Brainstorming-Techniken, Mindmapping, projektbasiertes Lernen, Projektmanagement, Whiteboards, Pinnwände und vieles mehr einsetzen.

Die besten Features von Miro

Vermitteln Sie Unterrichtsinhalte mit einem einfachen, leistungsstarken digitalen Whiteboard

Fördern Sie Teamarbeit mit Mind-Mapping- und Brainstorming-Tools

Bieten Sie den Schülern einen visuellen Raum für die Nachverfolgung von Aufgaben, Hausarbeiten, Fristen und mehr

Integrieren Sie sie mit Zoom, Teams, Google Workspace und anderen führenden Plattformen für Online-Meetings

Limitierungen von Miro

Die Vielzahl an Tools und Features sorgt für eine steile Lernkurve am Anfang

Komplexe Boards laden manchmal langsam oder weisen Probleme mit der Leistung auf

Preise für Miro

Kostenlos mit eingeschränkten Features

Starter: 8 $ pro Mitglied und Monat

Geschäft: 16 $ pro Mitglied und Monat

Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

Capterra: 4,7/5 (über 1.300 Bewertungen)

G2: 4,8/5 (über 5.100 Bewertungen)

10. Nearpod

via Nearpod

Nearpod ist eine spielbasierte Lernplattform, die Lehrkräften dabei helfen soll, den Schülern in Präsenz-, Fern- und Hybridunterricht ein ansprechendes Lernerlebnis zu bieten. Gamification und Gruppenaktivitäten fördern das kollaborative Lernen unter den Schülern, und Lehrkräfte können Aktivitäten und Unterricht auch individuell auf einzelne Schüler und kleine Gruppen zuschneiden.

Einer der größten Vorteile von Nearpod ist eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten, an Bildungsstandards angepassten Unterrichtseinheiten zu nahezu jedem erdenklichen Thema. ?

Die besten Features von Nearpod

Erstellen Sie interaktive Unterrichtseinheiten mit PowerPoint, Google Slides, PDFs oder anderen Medien

Wählen Sie aus mehr als 22.000 anpassbaren, vorgefertigten Unterrichtseinheiten

Verfolgen Sie das Verständnis und die Fortschritte der Schüler mithilfe von Analysen

Integrieren Sie sie in beliebte Tools wie Teams, Canvas und Google Classroom

Limitierungen von Nearpod

Die Preise sind nicht transparent – Sie müssen sich für ein kostenloses Konto anmelden, um Weitere Informationen zu erhalten

Nearpod bietet zwar Tools zur Bearbeitung von Folien, doch ist es einfacher, diese mit einer App wie PowerPoint oder Google Slides zu erstellen oder zu bearbeiten.

Preise für Nearpod

Silver-Lizenz: Kostenlos

Gold-Lizenz: Melden Sie sich an, um weitere Informationen zu erhalten

Platinum-Lizenz: Melden Sie sich an, um weitere Informationen zu erhalten

Premium-Plus-Lizenz: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Nearpod

Capterra: 4,7/5 (über 160 Bewertungen)

G2: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Zusammenarbeit ist im heutigen Unterricht entscheidend – ebenso wie Konnektivität. Sie benötigen Tools, die den Schülern nicht nur beim Lernen und bei ihrer Entwicklung helfen, sondern ihnen auch ermöglichen, kreativ zu sein, Kontakte zu knüpfen und zusammenzuarbeiten, ganz gleich, ob sie persönlich am Unterricht teilnehmen oder von zu Hause aus.

Als eines der besten Tools für die Zusammenarbeit von Schülern, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist, bietet ClickUp Schülern einen großartigen Raum, um zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, Aufgaben zu teilen und zu speichern, ihre Fälligkeitsdaten zu verwalten und vieles mehr. Melden Sie sich kostenlos an und probieren Sie es in Ihrem Unterricht aus!