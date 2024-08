10 beste Quip Alternativen & Konkurrenten in 2024

Salesforce hat die Geschäftswelt im Sturm erobert, und seine Produktivitätsplattform Quip ist da keine Ausnahme. Sie bietet Tools für die Zusammenarbeit bei der Erstellung von Dokumenten und Tabellenkalkulationen und ist sehr beliebt für das Brainstorming in Teams.

Quip ist zwar für einige Unternehmen nützlich, aber aufgrund der veralteten Benutzeroberfläche, der Datenbeschränkungen und der spärlichen Anpassungen ist es für einige Teams ungeeignet. Wenn Sie auf der Suche nach einem robusten und flexiblen Tool sind, sollten Sie diese Quip-Alternativen in Betracht ziehen. 👀

Von All-in-One projektmanagement-Tools bis hin zu Kommunikationshilfen und Apps für Notizen gibt es etwas für jeden geschäftlichen Anwendungsfall. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines Tools achten sollten. Dann erfahren Sie mehr über die verschiedenen Alternativen zu Quip, einschließlich der wichtigsten Funktionen, Einschränkungen, Preise und Nutzerbewertungen.

Was sind Quip-Alternativen?

Quip ist ein Cloud-basiertes Tool, das Dokumente, Tabellenkalkulationen und Team-Chats innerhalb der Salesforce plattform. Es ist ein vereinfachtes Projektmanagement-Tool, bei dem sich alles um Dokumentation und Kommunikation dreht. 🎙️

Das bedeutet auch, dass es begrenzt ist, da Sie mit dem Tool keine Aufgaben erstellen oder planen oder größere Arbeitsabläufe abwickeln können. Es ist konzipiert als echtzeit-Zusammenarbeit tool, kann aber nur innerhalb des Salesforce-Frameworks verwendet werden.

Quip-Alternativen zielen darauf ab, diese Lücke zu schließen und diese Einschränkungen zu beheben. Einige bieten bessere Funktionen in Bezug auf Dokumentation und Chat. Andere bieten eine größere Plattform mit mehr Funktionen und besserer Anpassung.

Es gibt Dutzende von Quip-Alternativen, die von einfachen Messaging-Apps bis hin zu vollwertigen Projektmanagement-CRMs reichen.

Welches Tool das richtige für Ihr Unternehmen ist, hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab. Behalten Sie die folgenden Fragen im Hinterkopf, wenn Sie eine Quip-Alternative in Betracht ziehen:

Benötigen Sie nur eine Alternative für Messaging und Dokumentation?

Gibt es spezielle Integrationen mit Tools, die Ihr Team benötigt?

Entspricht die Alternative Ihren Budgetanforderungen?

Durch die Beantwortung dieser Fragen erhalten Sie Kriterien für die Auswahl der richtigen Quip-Alternative.

Worauf sollten Sie bei Quip-Alternativen achten?

Quip ist zwar ein gutes Tool für die Zusammenarbeit in Echtzeit, aber nicht die beste Wahl für das Dokumentenmanagement. Erstens können Sie es nur innerhalb von Salesforce verwenden, was es für Teams auf anderen Plattformen unbrauchbar macht. Zweitens bietet es weder eine Suchfunktion noch ein integriertes wissensdatenbank so dass es schwierig ist, Dokumente zu finden, die Sie schon lange nicht mehr besucht haben. 📜

Zugewiesene Kommentare stellen sicher, dass aktionspunkte gehen nicht verloren, unabhängig davon, wo sie erstellt werden

Es ist keine Überraschung, dass viele Unternehmen nach Alternativen zu Quip suchen - auch wenn diese nicht alle gleich sind. Informieren Sie sich über die Merkmale, Funktionen und Angebote, um das richtige Ersatztool für Ihr Unternehmen zu finden. Einige Optionen sind besser für kleine Teams geeignet, während andere für die Unterstützung großer Unternehmen und Abteilungen konzipiert sind.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei Quip-Alternativen achten sollten:

Integrationen : Wählen Sie eine Alternative, die mit den Tools funktioniert, die Sie bereits täglich verwenden

: Wählen Sie eine Alternative, die mit den Tools funktioniert, die Sie bereits täglich verwenden Freigabeoptionen : Suchen Sie ein Tool, das Berechtigungen unddateifreigabe um Dokumente intern oder öffentlich zu teilen

: Suchen Sie ein Tool, das Berechtigungen unddateifreigabe um Dokumente intern oder öffentlich zu teilen Mehrere Funktionen für die Zusammenarbeit: Die besten Tools sind diejenigen, mit denen Siemit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Wählen Sie eine Alternative, die es mehreren Personen erlaubt, gleichzeitig an einem Dokument mitzuarbeiten

Die besten Tools sind diejenigen, mit denen Siemit Ihrem Team zusammenarbeiten können. Wählen Sie eine Alternative, die es mehreren Personen erlaubt, gleichzeitig an einem Dokument mitzuarbeiten Zusätzliche Tools: Wählen Sie für eine bessere Funktionalität ein Tool, das Funktionen wie Aufgabenmanagement, Kommunikation und KI-Unterstützung bietet

Die 10 besten Quip-Alternativen für das Jahr 2024

Sie möchten von Quip umsteigen oder mit einer anderen Lösung beginnen, die nicht so einschränkend ist?

Wir haben eine Liste der besten Konkurrenten zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, die beste Quip-Alternative für Ihre spezielle Situation zu finden. Von Messaging-Apps und Dokumententools bis hin zu projektmanagementsoftware gibt es etwas für jedes Team. 🤩

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter mit mehreren Benutzern zu arbeiten

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement-Tool, mit dem Teams zusammenarbeiten, Aufgabenlisten erstellen, Projekte planen, Besprechungsnotizen machen und vieles mehr. Dank seiner zahlreichen Funktionen für die Zusammenarbeit ist es eine gute Alternative zu Quip, unabhängig von der Teamgröße, dem Budget oder der Branche.

Verwenden Sie ClickUp-Dokumente für alle Ihre textbasierten Anforderungen. Ganz gleich, ob Sie eine Wissensdatenbank für Ihr Team, eine Unternehmensdokumentation oder Marketingmaterialien erstellen möchten, dieses Tool erledigt die Aufgabe.

Die Dateifreigabe in Docs macht es einfach, Berechtigungen zu vergeben, damit die richtigen Teammitglieder Zugriff auf Ihre Dokumentation haben. Pluspunkt, KI in Docs bietet Vorschläge und beschleunigt das Zusammenfassen, die Erstellung von Aktionspunkten und die Bearbeitung und Formatierung von Dokumenten. Tabellenansicht in ClickUp macht dies zu einer echten Quip-Alternative. Verwenden Sie diese Tabellen, um Daten zu verfolgen, Metriken zu visualisieren und eine no-code Datenbank zu erstellen - ohne an die Salesforce-Plattform gebunden zu sein.

Mit Tausenden von ClickUp-Vorlagen für Teams erstellen Sie jede Art von Dokumentation in kürzester Zeit. Suchen Sie nach Anwendungsfällen oder durchsuchen Sie die Vorlagendatenbank, um die richtige Vorlage für das, was Sie erstellen möchten, zu finden.

ClickUp beste Eigenschaften

Team-Kommunikationsfunktionen wie die Chat-Ansicht erleichtern die Zusammenarbeit, da alle Unterhaltungen in einem durchsuchbaren Bereich gespeichert werden

Integrationen mit Tools wie Dropbox,Google Driveund Jira ermöglichen Ihnen die nahtlose Zusammenarbeit mit den Tools, die Sie lieben

Integrierte Aufgabenverwaltung und Automatisierungen ermöglichen reibungslosere Arbeitsabläufe für mehr Produktivität

Anpassbare Benachrichtigungen halten alle Beteiligten auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass nichts verloren geht

Verschiedene Ansichten, einschließlich Kanban-Boards, visualisieren Arbeitsabläufe und zeigen, was auf allen Ebenen des Unternehmens geschieht

Mit der durchsuchbaren Wissensdatenbank können Sie Wikis erstellen fürfunktionsübergreifende Teams und ermöglicht es Ihnen, die benötigten Informationen in Sekundenschnelle zu finden

ClickUp Einschränkungen

ClickUp AI ist noch nicht in der mobilen App verfügbar, aber eine Einführung ist in Arbeit

Es gibt eine Lernkurve, einfach weil die Plattform so viele Funktionen zu bieten hat

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Notion

über BegriffBegriff ist ein webbasiertes Produktivitäts- und Notizentool. Sie können damit eine Wissensdatenbank-Dokumentation erstellen, Aufgabenlisten unterteilen und Projekte verwalten. Das Tool verfügt über integrierte Dokumente, Zeitleisten und Tafeln zur besseren Organisation und Visualisierung von Arbeitsabläufen.

Notion beste Eigenschaften

Notion AI hilft Ihnen, Ihre Sätze zu vervollständigen, bietet Brainstorming-Ideen und verbessert die Organisation von Dokumenten im Handumdrehen

Mit den Projektmanagement-Funktionen können Sie Tools konsolidieren und so Kosten und Ressourcen einsparen

Mit Hilfe von Filtern können Sie Informationen anzeigen, die bestimmten Teammitgliedern zugewiesen sind oder nach Priorität geordnet sind

Mit anpassbaren Tags und Etiketten können Sie den Fortschritt überwachen und die für Sie wichtigsten Informationen verfolgen

Einschränkungen von Notion

Einige Benutzer beschweren sich darüber, dass die App einfriert oder Informationen löscht, die dann erst wiederhergestellt werden müssen

Die Suchfunktion ist begrenzt und kann in eingebetteten Listen oder Rastern keine Schlüsselwörter hervorheben

Notion Preise

Gratis

Plus : $10/Benutzer/Monat

: $10/Benutzer/Monat Business : $18/Benutzer/Monat

: $18/Benutzer/Monat Unternehmen: Preisanfrage für eine Demo

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Rezensionen)

3. Google Docs

über Google-DokumenteGoogle-Dokumente ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern an Dokumenten von jedem Ort und auf jedem Gerät. Einfache Freigabeeinstellungen und Zusammenarbeit in Echtzeit sorgen für reibungslosere Arbeitsabläufe. Wechseln Sie zwischen den Modi Bearbeiten, Anzeigen und Vorschlagen, um Kommentare hinzuzufügen und Dokumente zu bereinigen. 📃

Die besten Funktionen von Google Docs

Smart Compose reduziert Fehler und ermöglicht eine schnellere Erstellung von Inhalten dank Rechtschreib- und Grammatikvorschlägen und Satzvervollständigung

Da Google Docs Teil von Google Workspace ist, können Sie Tools wie Google Mail, Google Meet und Google Sheets nahtlos nutzen, um Erkenntnisse auszutauschen und Kommentare abzugeben

Google Text & Tabellen lässt sich mit einer Vielzahl von Tools integrieren, sodass Siezeit sparen und effizienter arbeiten können

Im Offline-Modus können Sie weiterarbeiten, auch wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind

Google Docs Einschränkungen

Der Offlinemodus bietet nicht alle Funktionen des Onlinemodus und schränkt die Möglichkeiten ohne Internetverbindung ein

Der kostenlose Speicherplatz ist begrenzt, so dass Sie mehr bezahlen müssen, wenn Sie die Anwendung als umfangreiches Datenbanktool nutzen möchten

Es gibt nicht so viele Möglichkeiten zur Anpassung der Formatierung wie bei anderen Tools auf dieser Liste

Google Docs Preise

Persönlich : Kostenlos

: Kostenlos Business Standard: $12/Nutzer/Monat

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (27.800+ Bewertungen)

4. Microsoft OneDrive für Unternehmen

über Microsoft Microsoft hat die Arbeit mit Tools wie Windows, Excel und Word revolutioniert. Wie der Name schon sagt, Microsoft OneDrive ist ein Tool, mit dem Sie alle Ihre Dateien in einem leicht zugänglichen Bereich speichern können. Es bietet nahtlose Zusammenarbeit, Sicherheitskontrollen und mobile Funktionen, um die Dokumentation im Büro oder unterwegs zu erleichtern.

Microsoft OneDrive for Business - die besten Funktionen

Hinzufügen von freigegebenen Dateien bis zu 100 GB aus Teams oder Sharepoint

Mit den Funktionen für ablaufenden Zugriff können Sie Dokumente mit begrenzten Zeitfenstern für Kunden, Auftragnehmer und potenzielle Interessenten freigeben

Offline-Bearbeitungen werden automatisch synchronisiert, sobald Sie sich wieder mit dem Internet verbinden

Mit der mobilen App können Sie Belege fotografieren, Visitenkarten scannen und Whiteboards erstellen

Ressourcen wie die Produktivitätsbibliothek und die Tech-Community machen es einfach, Unterstützung zu erhalten, wenn Sie sie brauchen

Einschränkungen von Microsoft OneDrive for Business

Daten gehören zu dem Konto, das sie erstellt hat. Wenn also ein Mitarbeiter ausscheidet, haben Sie ein begrenztes Zeitfenster, in dem Sie seine Daten und Dokumente wiederherstellen können

Beschränkungen bei der Synchronisierung und den Zeichen können für größere Unternehmen eine Herausforderung darstellen

Einige Funktionen sind nicht in allen Regionen oder Ländern verfügbar

Preise für Microsoft OneDrive for Business

OneDrive für Unternehmen (Plan 1) : $5/Benutzer/Monat

: $5/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Basic : $6/Benutzer/Monat

: $6/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer/Monat

Microsoft OneDrive for Business Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.400+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11.800+ Bewertungen)

5. Atlassian Confluence

über Atlassian Confluence ist ein zentraler Informationsknotenpunkt und ein Projektmanagement-Tool. Erstellen Sie Teambereiche für verschiedene Abteilungen oder Projekte und speichern Sie Dokumente, Pläne und Ideen. Es lässt sich mit Dutzenden von Tools wie Trello, Microsoft Teams und Figma integrieren, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen. 📁

Confluence beste Eigenschaften

Hunderte von Vorlagen machen die Erstellung von Verkaufsargumenten bis hin zu Marketingmaterialien so einfach wie nie zuvor

Ressourcen wie die Atlassian University ermöglichen es Ihnen, das Tool optimal zu nutzen und Unterstützung bei der Überwindung von Hindernissen zu finden

Mit benutzerdefinierten Status können Sie den Fortschritt verfolgen und den Stand der Dinge in der Pipeline im Auge behalten

Kommentare, Erwähnungen und Benachrichtigungen erstellen ein kollaborative Arbeitsumgebung Confluence Einschränkungen

Einige Benutzer hatten Probleme mit der Formatierung von Bildern und Videos

Automatisierungen mit integrierten Tools können klobig sein und funktionieren nicht immer reibungslos

Die Schnittstelle kann für neue Benutzer verwirrend sein

Confluence Preise

Kostenlos

Standard : $5,75/Benutzer/Monat

: $5,75/Benutzer/Monat Premium : $11/Benutzer/Monat

: $11/Benutzer/Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (3.600+ Bewertungen)

: 4.1/5 (3.600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.100+ Bewertungen)

6. Bramme

über Bramme Slab versucht, die Dinge einfach zu halten, indem es sich auf ein Wissensbasis-Tool konzentriert. Das bedeutet, dass es nicht über eine Menge Schnickschnack für Nachrichten verfügt oder versucht, eine All-in-One-App zu sein. Das macht es ideal für Unternehmen, die lediglich eine Möglichkeit zum Erstellen, Speichern und gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten benötigen.

Slab beste Eigenschaften

Ordner, Tags und Themen organisieren Inhalte und fügen Kontext hinzu, was zu einer robusten Suchfunktion führt

Umfangreiche Integrationen ermöglichen es Ihnen, dieses Tool direkt in Ihre andere Software, Tabellenkalkulationen und Aufgabenmanager einzubinden

Dank der intuitiven Oberfläche und der modernen Formatierung können Sie sich auf den Inhalt konzentrieren

Holen Sie sich Unterstützung im Hilfe-Center und in den Video-Tutorials der Universität, um dieses Tool optimal zu nutzen

Slab Einschränkungen

Die integrierten Bearbeitungsfunktionen sind nicht so robust wie bei anderen Tools

Es ist nur für die Speicherung und Erstellung von Dokumenten gedacht, daher müssen Sie andere Werkzeuge fürteamverwaltung und Aufgabenerstellung

Plattenpreise

Kostenlos

Startup : $8/Benutzer/Monat

: $8/Benutzer/Monat Business : $15/Benutzer/Monat

: $15/Benutzer/Monat Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Slab Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (200+ Bewertungen)

: 4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

7. Helpjuice

über Helpjuice Helpjuice ist eine Wissensdatenbank-Software, die sich darauf konzentriert, anpassbar, einfach und gemeinsam nutzbar zu sein. Mit diesem Tool können Sie Dokumente erstellen und speichern und anpassbare Berechtigungen hinzufügen. Das Tool funktioniert auch als Google-ähnliches Suchwerkzeug mit SEO-optimierter Unterstützung, Analytik und mehrsprachiger Unterstützung. 🌍

Helpjuice beste Eigenschaften

Helpjuice Analytics zeigt die Arten von Begriffen, nach denen Menschen suchen, damit Sie Wissensdatenbanken erstellen können, die direkt auf Ihre Zielgruppe ausgerichtet sind

SEO-Optimierungsfunktionen lassen die Leser Ihre Wissensdatenbanken schneller finden als mit anderen Tools

Kundenbetreuung vor Ort liefert Antworten in Minuten, nicht in Tagen

Anpassbare Themen, Formate und Dokumente bedeuten, dass Sie Ihre Dokumentation mit einem eigenen Branding versehen und ihr Ihre eigene Note geben können

Helpjuice Einschränkungen

Das Hochladen von Formularen erfordert mehrere Klicks und könnte für eine bessere Benutzerfreundlichkeit gestrafft werden

Es gibt eine gewisse Lernkurve, da dieses Tool anders funktioniert als die meisten internen Wissensdatenbankanwendungen

Helpjuice Preise

Startup : $120/Monat

: $120/Monat Anlauf : $200/Monat

: $200/Monat Premium Limited : 289 $/Monat

: 289 $/Monat Premium Unlimited: 499 $/Monat

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (20+ Bewertungen)

: 4.3/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

8. Slack

über SchlupfSlack ist ein Messaging- und software für die Zusammenarbeit im Team ein Tool, das für eine nahtlose Kommunikation sorgt. Die Desktop- und mobile App funktioniert mit iOS und Android, um Messaging auch unterwegs zu ermöglichen. Auf diese Weise können Sie jederzeit und überall in Verbindung bleiben, ohne etwas zu verpassen.

Die besten Funktionen von Slack

Mit anpassbaren Kanälen können Sie segmentierte Konversationsbereiche für Dinge wie Unterhaltung außerhalb der Arbeit, Abteilungsbereiche und projektbezogene Chats erstellen

Slack Connect ermöglicht einen eingeschränkten Zugang und die Kommunikation mit externen Parteien wie Anbietern und Partnern

Huddles bringen ein traditionelles Arbeitsgefühl in entfernte Umgebungen mit Video- und Audioanrufen direkt in der App

Teilen Sie dank Apps und Integrationen Inhalte aus anderen Tools direkt in Chat-Kanälen

Einschränkungen von Slack

Es gibt keine Option, um Änderungen des Benutzerstatus zu übermitteln, so dass Sie nach dem Teammitglied suchen müssen, um seinen Status zu erfahren

Einige Benutzer finden es einfach, Benachrichtigungen oder Nachrichten zu verpassen, besonders wenn es viele Kanäle gibt

Preise für Slack

Pro : $7.25/Benutzer/Monat

: $7.25/Benutzer/Monat Business+ : $12.50/Benutzer/Monat

: $12.50/Benutzer/Monat Enterprise Grid: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (31.900+ Bewertungen)

: 4.5/5 (31.900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ Bewertungen)

9. Taskade

über Taskade Taskade ist eine App zum Erstellen von Notizen und Aufgaben. Es zielt darauf ab, die Produktivität zu rationalisieren, indem es Messaging, Zusammenarbeit und Aufgabenmanagement in einem einzigen Tool bietet. Es bietet fünf integrierte KI-Tools darunter ein Chatbot, ein Projektassistent und eine Automatisierungshilfe. 👩‍⚕️

Taskade beste Eigenschaften

Automatisieren Sie hunderte von Aufgaben in Sekundenschnelle dank der KI-Tools, die Ihnen die schwere Arbeit abnehmen

Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um dynamische Arbeitsabläufe, Aufgabenlisten und visuelle Hilfen zu erstellen

Koordinieren Sie Aufgaben und entwickeln Sie neue Ideen, indem Sie Gespräche mit dem KI-Chatbot führen

Strukturierte Gliederungen sind vollständig anpassbar, um eine für Sie sinnvolle Dokumentendatenbank zu erstellen

Taskade Einschränkungen

Das Hochladen großer oder zu vieler Dokumente auf einmal kann zu Problemen führen

Projektmanagement-Funktionen wie Gantt-Diagramme sind nicht vorhanden

Die erschwinglicheren Tarife haben eine begrenzte Speicherkapazität, was für größere Teams eine Herausforderung sein kann

Taskade Preise

Pro : $19/Monat für bis zu 10 Benutzer

: $19/Monat für bis zu 10 Benutzer Business : $49/Monat für bis zu 25 Benutzer

: $49/Monat für bis zu 25 Benutzer Ultimate: $99/Monat für bis zu 50 Benutzer

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (30+ Bewertungen)

: 4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

10. Tettra

über Tettra Während Quip als Wissensdatenbank für Vertriebsteams konzipiert ist, will Tettra die Wissensdrehscheibe für alle sein. Regelmäßige Überprüfungsfunktionen stellen sicher, dass Ihre Inhalte aktuell und korrekt sind. Integrationen und Einbettungsfunktionen sorgen dafür, dass Sie bei Bedarf problemlos auf externe Ressourcen und Dateien zugreifen können.

Die besten Funktionen von Tettra

Kai, der integrierte KI-Roboter, rationalisiert die Abläufe und hilft bei der Beantwortung allgemeiner Fragen, damit Sie mehr Zeit für die eigentliche Arbeit haben

Zuweisung von Wissensexperten im Tool, so dass die Teammitglieder wissen, an wen sie sich wenden müssen, wenn sie Hilfe benötigen

Automatische Inhaltsvorschläge helfen bei der Identifizierung von Inhaltslücken, um eine solidere Wissensdatenbank aufzubauen

Laden Sie vorhandene Dateien hoch oder beginnen Sie von vorne

Einschränkungen von Tettra

Der einfache Service ist keine gute Option für Leute, die ein All-in-One-Tool wünschen

Es gibt keine Funktion zur Live-Zusammenarbeit

Tettra Preise

Basic : $4/Benutzer/Monat

: $4/Benutzer/Monat Skalierung : $8/Benutzer/Monat

: $8/Benutzer/Monat Profi: $12/Benutzer/Monat

Tettra Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (80+ Bewertungen)

: 4.6/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (9+ Bewertungen)

Weg mit Quip und hin zu ClickUp

Wenn Sie auf der Suche nach Alternativen zu Quip sind, werden Sie wahrscheinlich von seinen Einschränkungen abgeschreckt. Es ist zwar ein gutes Tool für einige Unternehmen, aber es ist auf Salesforce beschränkt, verfügt nicht über eine integrierte Wissensdatenbank und ist nicht durchsuchbar. Wechseln Sie zu ClickUp, einer Full-Service-Projektmanagement-Software, die all dies und noch mehr bietet. Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto und nutzen Sie Funktionen wie Echtzeit-Zusammenarbeit, integrierte Dokumente und Tabellen sowie KI-Tools, um Ihre Arbeitsabläufe auf ein neues Niveau zu heben. Sofortige Auslöser und Automatisierungen sparen Zeit und Mühe, und Sie können Ihre gesamte Dokumentation in anpassbaren Bereichen im Auge behalten. 💪