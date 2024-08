10 beste Projektmanagement-Software für Veranstaltungen im Jahr 2024

Oh nein, es gibt nicht genug Essensmöglichkeiten für die Gäste! Es sind mehr Gäste gekommen, als auf die Einladung geantwortet haben. Es gibt also nicht genug Space für alle Teilnehmer am Veranstaltungsort! Und außerdem sind wir unterbesetzt. 🤦

Als Planer von Ereignissen gehören diese Probleme zum Alltag.

Es ist verständlich, dass man zwischen Planung und Durchführung des Ereignisses den Überblick über alles behalten muss.

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es einen einfacheren Weg gibt, um sicherzustellen, dass alles reibungslos und ohne Überraschungen abläuft? Eine Projektmanagement-Software für Ereignisse erledigt die ganze Arbeit für Sie. 🏋️

Ob es um die Verwaltung von Zeitplänen für Ereignisse, die Koordinierung mit mehreren Teams und Anbietern oder die Verwaltung von Budgets und allem, was dazwischen liegt, geht.

Egal, ob Sie ein Mitarbeiter sind, der ein Ereignis im Rahmen seiner Arbeit plant, oder ein Event-Manager, wir helfen Ihnen zu verstehen, worauf Sie bei einer Projektmanagement-Software achten sollten software für das Management von Ereignissen die verfügbaren Optionen und, was noch wichtiger ist, die besten software zur Planung von Ereignissen die Ihren Anforderungen entspricht.

Was ist eine Event Management Software?

Eine Projektmanagement-Software für Veranstaltungen ermöglicht es Veranstaltern, alle Ereignisse an einem Ort zu planen, durchzuführen und zu verwalten. Sie können in den Bereichen Konferenzen, Messen, Partys, Sportveranstaltungen und mehr eingesetzt werden.

Die meisten Softwarelösungen für das Management von Ereignissen lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

End-to-End Projektmanagement-Plattform für Teams zur Planung von Ereignissen Eine Plattform, die einzelne Elemente der Checkliste für die Planung abdeckt (z. B. Registrierung, Organisation des Ereignisses, Budgetierung und Analyse nach der Veranstaltung)

Welche Software Sie wählen, hängt von Ihren Anforderungen ab. Vor allem nach der Pandemie wurde die Technologie für verschiedene Ereignisse benutzerdefiniert. Manche Software eignet sich beispielsweise besser für die Durchführung virtueller Ereignisse, während andere einen breiteren Bereich an Features für physische und hybride Ereignisse bieten.

Planen und organisieren Sie unvergessliche ereignisse mit dem besten Event Management Tool

Angenommen, für Ihre mehrtägige Konferenz zum Thema "Die Zukunft des Einzelhandels im Jahr 2024" finden mehrere Ereignisse gleichzeitig statt - physisch und online. In diesem Fall sind Sie mit einem durchgängigen System für das Management von Ereignissen besser dran.

Im Folgenden finden Sie einige Features, die Sie für eine nahtlose Planung von Ereignissen in einer Eventmanagement-Plattform bewerten sollten. 🧐

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Planung von Ereignissen achten?

Worauf sollten Sie also bei einem Tool zur Verwaltung von Ereignissen achten? Lassen Sie uns Ihre Auswahl vereinfachen.

Features : Verfügt das Tool über die Features, die Sie zum Planen, Bewerben und Durchführen Ihrer Ereignisse benötigen? Benutzerdefiniertes Ticketing und Registrierung für Ereignisse mit Warteliste, Gruppenregistrierung und Frühbuchertickets Integrierte Zahlungsabwicklung, so dass die Teilnehmer Tickets online über Ihre Website kaufen können Mobiler Zugriff für Veranstaltungsplaner und Teams, die unterwegs sind Automatisierte Nachverfolgung der Ausgaben, damit Sie Ihr Budget im Blick behalten können

: Verfügt das Tool über die Features, die Sie zum Planen, Bewerben und Durchführen Ihrer Ereignisse benötigen? Reputation : Fragen Sie Ihre Freunde, die Veranstaltungen planen, nach ihren Tools und prüfen Sie die Bewertungen bei Google, im App-Store und auf Websites Dritter.

: Fragen Sie Ihre Freunde, die Veranstaltungen planen, nach ihren Tools und prüfen Sie die Bewertungen bei Google, im App-Store und auf Websites Dritter. Sicherheit : Es ist wichtig, den Datenschutz der Teilnehmerdaten zu wahren. Achten Sie auf Tools, die den Vorschriften Ihres Landes entsprechen, z. B. der GDPR.

: Es ist wichtig, den Datenschutz der Teilnehmerdaten zu wahren. Achten Sie auf Tools, die den Vorschriften Ihres Landes entsprechen, z. B. der GDPR. Robustheit : Ist die Verwaltungssoftware für Organisatoren von Ereignissen auch bei starker Nutzung stabil?

: Ist die Verwaltungssoftware für Organisatoren von Ereignissen auch bei starker Nutzung stabil? Anpassbare Features : Jedes Ereignis ist einzigartig, also stellen Sie sicher, dass Ihr Ereignistool für die Planung auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Bietet das tool zum Beispiel eine Kalender-Ansicht für anstehende Termine oder verschiedene Ansichten für anstehende Aufgaben?

: Jedes Ereignis ist einzigartig, also stellen Sie sicher, dass Ihr Ereignistool für die Planung auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Bietet das tool zum Beispiel eine Kalender-Ansicht für anstehende Termine oder verschiedene Ansichten für anstehende Aufgaben? Support und Updates: Ihr projektmanagement tool sollte einen zuverlässigen Kundensupport bieten und regelmäßig aktualisiert werden.

Ihr projektmanagement tool sollte einen zuverlässigen Kundensupport bieten und regelmäßig aktualisiert werden. Zusammenarbeit: Das Tool sollte mit anderen Systemen, die Sie für das Ereignis verwenden, integriert werden können. Wenn zum Beispiel der Anbieter das Budget in einem anderen tool aktualisiert, sollte dies auch in Ihrem tool sichtbar sein. Oder wenn der Redner Notizen in Google Docs aktualisiert, sollte eine Google Apps-Integration vorhanden sein, damit die Änderungen immer synchronisiert werden.

Das Tool sollte mit anderen Systemen, die Sie für das Ereignis verwenden, integriert werden können. Wenn zum Beispiel der Anbieter das Budget in einem anderen tool aktualisiert, sollte dies auch in Ihrem tool sichtbar sein. Oder wenn der Redner Notizen in Google Docs aktualisiert, sollte eine Google Apps-Integration vorhanden sein, damit die Änderungen immer synchronisiert werden. Vorlagen: Bietet die Veranstaltungsplanungssoftware Ausgangspunkte für verschiedene Ereignisse mitvorlagen statt dass Sie alles von Grund auf neu erstellen müssen?

10 beste Software für das Management von Ereignissen im Jahr 2024

1. ClickUp

Planen und verwalten Sie mehrere Ereignisse mit detaillierten benutzerdefinierten Status und einer Ansicht über alle Fortschritte aus der Vogelperspektive Das kostenlose Projektmanagement tool von ClickUp eignet sich für Ereignisse jeder Größe und ermöglicht es Ihnen, die gesamte Planung eines Ereignisses zu verwalten, von der Idee bis zum Tag der Durchführung.

Die ClickUp-Plattform ist ereignisunabhängig, d. h. Sie können die Funktionen der Plattform für Ereignisse jeder Größe benutzerdefiniert anpassen. Ganz gleich, ob es sich um ein Überraschungsdinner für einen geliebten Menschen oder um eine Hochzeit mit tausend Teilnehmern handelt - die Plattform lässt sich je nach Ihren Wünschen vergrößern oder verkleinern.

Sie können detaillierte Pläne für jede Phase des Ereignisses erstellen, wichtige Details an einem Ort organisieren und die Ziele für ein erfolgreiches Ereignis mit ClickUp's Vorlage für einen strategischen Plan für Ereignisse .

ClickUp beste Features

Fügen Sie benutzerdefinierte Status hinzu (z. B. offen, in Bearbeitung und abgeschlossen), kategorisieren Sie und fügen Sie Attribute hinzu (Budget, verbleibendes Budget, ausgegebenes Budget und Status der Zahlung), und visualisieren Sie alle Informationen an einem Ort

Ob Sie nun ein Ereignis in der Arbeit, eine Geschäftskonferenz oder eine Hochzeit organisieren,vorlagen für Sitzplatz-Diagramme ermöglicht es Ihnen, einen Plan für die Sitzordnung zu entwerfen, um eine Überfüllung zu vermeiden

Wenn Sie eine größere Konferenz veranstalten, umfasst die Planung die Buchung von Hotels und Mietwagen, die Planung von Flügen und Reiseplänen sowie von Transportmitteln und Unterkünften, wobei Sie sicherstellen müssen, dass all dies in Ihr Budget passt. Vorlagen für Reisepläne dokumentieren die Details Ihres Ereignisses und sind gebrauchsfertige Vorlagen, die für jede Art von Ereignis verwendet werden können

Einer der KI-gestützten Assistenten für die Planung von Ereignissen,ClickUp AI erledigt selbst die schwierigsten Aufgaben bei der Planung von Ereignissen, wie das Schreiben von Plänen, das Erstellen von Inhalten und das Brainstorming von Ideen für Firmenveranstaltungen

Über 100+automatisierungen rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe bei der Planung von Ereignissen und automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, damit Sie sich auf wichtige Aspekte des Planungsprozesses konzentrieren können

Erstellen Sie verfolgbare Ziele, überwachen Sie diese, messen Sie die Einzelziele und automatisieren Sie die Nachverfolgung des Fortschritts mitClickUp-Ziele ClickUp Beschränkungen

Anfängliche Lernkurve

ClickUp AI ist nur für zahlende Benutzer verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8900+ Bewertungen)

4.7/5 (8900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3800+ Bewertungen)

2. Asana

Über Asana Ob in einer großen Organisation oder in einem kleinen Team zur Planung von Ereignissen, mit dem Projektmanagement tool von Asana behalten Sie den Überblick über alle Details Ihres Ereignisses an einem Ort. 🗓️

Mit Asana können Benutzer Ideen für Ereignisse sammeln, Aufgaben an Beteiligte wie Veranstaltungsortkoordinatoren, Programmkoordinatoren, Marketingkoordinatoren und das Merchandising-Team zuweisen, benutzerdefinierte vorlagen für das Projektmanagement und die Nachverfolgung von Meilensteinen für Ereignisse.

Asana beste Features

Organisieren Sie Ihre Arbeit in Kanban-Boards für Meetings mit Lieferanten, zeigen Sie Aufgaben im Format einer vertikalen Liste an, und sehen Sie Zeitleisten in Gantt-Diagrammen an

Verschiedene Gruppen können zusammenarbeiten anprojekte und Aufgaben mit Asana Workspaces

Hinzufügen benutzerdefinierter Felder zur Angabe von Phase, Priorität und Kosten in Bezug auf den Workflow des Ereignisses

Asana Einschränkungen

Es ist ein Aufwand, hierarchische Aufgaben, Projekte und deren Abhängigkeiten zu verknüpfen

Asana verfügt nicht über eingebettete Tabellenkalkulationen, was bedeutet, dass diese nicht direkt in Asana angezeigt oder geändert werden können

Preise für Asana

Basic : Free Forever für immer

: Free Forever für immer Premium : $10.99 pro Benutzer pro Monat

: $10.99 pro Benutzer pro Monat Business: $24.99 pro Benutzer pro Monat

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9400+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12.100+ Bewertungen)

3. Monday.com

über Monday.com Veranstaltungsplaner nutzen Monday, um große Konferenzen, Online- und Hybrid-Events sowie andere Arten von Veranstaltungen wie Kinderfeste und private Events zu planen.

Die Software konzentriert sich auf zentralisierte Workflows für die Veranstaltungsregistrierung, die teamübergreifende Zusammenarbeit, die Verwaltung des Veranstaltungsmarketings und die Echtzeitüberwachung des Ablaufs der Veranstaltung. 💫

Monday.com beste Features:

Vorlagen für Zeitleisten für Projekte ermöglichen es Teams, aufgabenspezifische Details, wie die Nummer der für ein Ereignis verfügbaren Ressourcen, zusammen mit den geschätzten Zeitleisten für jede Aufgabe anzugeben

Sammeln Sie Ereignisdaten, um Einblicke in Zeitleisten, Workload und den Status des Fortschritts zu erhalten, und sehen Sie sie über Dashboards an

Hochrangige Boards zeigen alle Ereignisse auf einer zentralen Plattform an, die weiter in Gruppen wie z. B. Ereigniskategorien unterteilt werden können

Monday.com Limits

Dashboards sind für kostenlose Benutzer nicht verfügbar

Die Integration von Kalendern könnte besser sein, um Prognosen zu ermöglichen

Monday.com Preise

Free : Free Forever

: Free Forever Basis : $8 pro Platz pro Monat

: $8 pro Platz pro Monat Standard : $10 pro Platz pro Monat

: $10 pro Platz pro Monat Pro : $19 pro Platz pro Monat

: $19 pro Platz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8600+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8600+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4200+ Bewertungen)

4. Trello

Über Trello Trello ist ein einfacheres tool als andere Projektmanagement-Software für Ereignisse.

Ursprünglich ein Tool für die Zusammenarbeit im Team, verwenden viele Teams Trello für Aufgaben der Planung von Ereignissen und projekt-Management für Ereignisse .

Wenn Sie zum Beispiel einen Kindergeburtstag planen, helfen Trello Boards dabei, Arbeitsabläufe zu verwalten, Ideen freizugeben, Fristen zu setzen, Projekte zuzuweisen und Fortschritte zu überwachen. So macht es Spaß.

Trello beste Features

Der Trello Workspace verfügt über Aufgabenkarten, auf denen Sie Anhänge, Dokumente, Bilder und andere Daten hinzufügen können, um mit anderen Teams und externen Anbietern zusammenzuarbeiten

Die Automatisierung von Workflows ohne Code macht die Nutzung auch für technisch nicht versierte Personen einfach

Mit dem Trello-Butler können Sie Befehle zur Automatisierung von Aufgaben des Ereignismanagements erstellen, z. B. zur Verwaltung von Fristen

Trello Einschränkungen

Trello bietet keinen Echtzeit-Chat

Da Features wie eingebettete E-Mails, die Möglichkeit, Kommentare zu vergeben und 24/7-Support fehlen, eignet sich Trello nicht für groß angelegte Ereignisse

Trello Preise

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Premium : $10 pro Benutzer pro Monat

: $10 pro Benutzer pro Monat Enterprise: $17,50 pro Benutzer pro Monat

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13390+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13390+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (22800+ Bewertungen)

5. Basecamp

über Basecamp Nehmen wir an, Sie planen eine virtuelle Konferenz mit mehrtägigen Gipfeltreffen. Es wäre hilfreich, wenn Sie über ein Projektmanagement-Tool wie Basecamp verfügten, um Daten wie die Engagementquote der Teilnehmer, die Zahl der Anmeldungen und die Anwesenheitsquote zu erfassen.

Basecamp's aufgabenmanagement software ermöglicht die Zusammenarbeit mehrerer Teams, wie z. B. Eventplaner, Eventvermarkter, C-Suite-Führungskräfte und Zulieferer.

Die Integration von Gantt-Diagrammen macht Basecamp zu einer hervorragenden Software für die Planung von Ereignissen. Benutzer können ihre Aufgaben einfach per Drag & Drop hier ablegen, und Manager können sehen, woran die einzelnen Mitglieder des Teams gerade arbeiten.

In dieser Phase können Sie abschätzen, ob Sie mehr Personal benötigen, wenn das Ereignis näher rückt.

Basecamp beste Features

Dashboard auf einer Seite für alle Projekte, Aufgaben und Termine

Integrierter Echtzeit-Gruppen-Chat für die Kommunikation mit verschiedenen Teams

Organisierter Workspace zum Speichern von Dokumenten und Dateien

Basecamp Beschränkungen

Keine kostenlosen Plans, es sei denn, Sie sind ein Student

Basecamp verfügt nicht über eine App-interne Videoaufzeichnung

Basecamp Preise

Persönlich : $15 pro Monat

: $15 pro Monat Business: $299 pro Monat

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (5200+ Bewertungen)

: 4.1/5 (5200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (14200+ Bewertungen)

6. Wrike

über Wrike Wenn Sie planen, Online-Ereignisse wie Webinare in kleinerem Rahmen zu organisieren, empfehlen wir Ihnen die Projektmanagement-Software von Wrike.

Sie hat vorlagen für die Planung von Ereignissen zur Verwaltung von Fälligkeitsdaten, zur Organisation freigegebener Kalender, zur Nachverfolgung des Fortschritts auf visuellen Tafeln und zur Überwachung des Budgets.

Wrike beste Features

Vorgefertigte Vorlagen rationalisieren die Planung für wiederkehrende Ereignisse

Kanban-Boards mit benutzerdefinierten Dashboards, interaktiven Gantt-Diagrammen und dynamischen Kalender-Ansichten

Benutzerdefinierte Workflows zur Überwachung des Fortschritts in Echtzeit

Wrike Limitierungen

Lernkurve für erstmalige Benutzer

Gantt-Diagramm-Ansicht ist nur für zahlende Benutzer verfügbar

Wrike Preise

Free

Team : $9,80 pro Benutzer pro Monat

: $9,80 pro Benutzer pro Monat Business : $24,80 pro Benutzer pro Monat

: $24,80 pro Benutzer pro Monat Enterprise : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3400+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2400+ Bewertungen)

7. Notion

über Notion Wenn Sie eine Überraschungsparty für Ihren Partner veranstalten möchten, hilft Ihnen die Projektmanagement-Plattform von Notion, den Überblick zu behalten. Sie können erstellen projektskizzen mit integrierten Vorlagen, Notizen erfassen und Kosten und Aktivitäten in einem einzigen hub zentralisieren.

Notion beste Features

Notion KI ist ein kreativer Schreibpartner für die Ideenfindung und Erstellung von Inhalten für Ereignisse

Anpassbare Vorlagen zur Organisation Ihres Planungsprozesses

Notion Grenzen

Einige Benutzer bemängeln das Fehlen eines integrierten Tools zur Berichterstellung

Notion Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Plus : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Business : $15 pro Benutzer pro Monat

: $15 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1800+ Bewertungen)

8. Cvent

Über Cvent Wenn Sie eine Messe veranstalten, können Sie mit der Veranstaltungstechnologie von Cvent ein unvergessliches Erlebnis für Ihre Teilnehmer schaffen.

Die Event-Management-Plattform reduziert die administrativen Aufgaben im Vorfeld eines Ereignisses, sodass Sie Leads erfassen, qualifizieren und nachfassen können.

Beste Features von Cvent

Vereinfacht den Prozess der Suche nach Veranstaltungsorten mit dem Veranstaltungsortmanagement

Das Ausstellermanagement rationalisiert die Aufgaben und die Kommunikation mit den Ausstellern, um die Hin- und Her-Koordination zu reduzieren

Mit der Webinar-Plattform können Sie ansprechende Webinare für virtuelle Ereignisse erstellen

Cvent Beschränkungen

Die Plattform ist im Vergleich zu anderen Tools auf dieser Liste teuer

Die Features können für technisch nicht versierte und erstmalige Benutzer überwältigend sein

Cvent Preise

Benutzerdefinierte Preise

Cvent Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (1700+ Bewertungen)

: 4.3/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (900+ Bewertungen)

9. Whova

über Whova Anstatt verschiedene Software für das Ticketing, die Kommunikation mit den Teilnehmern und die Logistik zu verwenden, dient die Whova-Software für die Planung von Ereignissen als End-to-End-Lösung für Organisatoren.

Die vereinheitlichte hybride Plattform für Ereignisse von Whova und veranstaltungsort-Management-Software haben digitale Messestände für Ereignisse wie Karrieremessen, Ausstellungen und Fachmessen.

Die besten Features von Whova

Erstellen Sie mobilfähige Vent-Broschüren mit dem Branding Ihres Unternehmens

Senden Sie Push-Benachrichtigungen mit Einzelzielen für Ankündigungen

Verwalten Sie Teilnehmer- und Ereignis-Ticketing über dieselbe Plattform

Whova Beschränkungen

Limitierte Integrationen mit Plattformen von Drittanbietern

Whova-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Whova-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (1200+ Bewertungen)

: 4.8/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1700+ Bewertungen)

10. Scoro

über Scoro Erstellen projekt-Budgets zu, ordnen Sie nicht fakturierbare und fakturierbare Arbeiten zu und verwalten Sie Meetings, Aufgaben und Rechnungen mit den Tools von Scoro für das Veranstaltungsmanagement.

Der Scoro Planner gibt Ihnen einen Überblick über individuelle Workloads, verfügbare Slots, mögliche Überbuchungen und Deadlines.

Verfolgen Sie die fakturierbaren und tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden für jedes Projekt oder jeden Client und übertragen Sie diese in Rechnungen mit benutzerdefinierten Sätzen in mehreren Währungen. Sie können auch automatisch Erinnerungen für unbezahlte Rechnungen verschicken und die Verwaltung der Zahlungen rationalisieren.

Scoro beste Features

Umfassende Berichterstellung zur Analyse und Messung der Leistung des Ereignisses

Erstellen Sie Angebote und schätzen Sie Lieferkosten mit vorgefertigten Vorlagen

Die Ressourcenplanung stellt sicher, dass die Aufgaben auf Basis der Kapazität der Veranstaltungsplaner zugewiesen werden

Scoro Beschränkungen

Kein kostenloser Free-Plan

Einige Benutzer berichten über eine mangelnde Reaktionsfähigkeit des Kundensupports

Scoro Preise

Essential : $26 pro Benutzer pro Monat

: $26 pro Benutzer pro Monat Standard : $37 pro Benutzer pro Monat

: $37 pro Benutzer pro Monat Pro : $63 pro Benutzer pro Monat

: $63 pro Benutzer pro Monat Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (380+ Bewertungen)

: 4.5/5 (380+ Bewertungen) Capterra: 3.7/5 (1700+ Bewertungen)

Planen Sie mit komplexer und anpassbarer Software für Ereignisse

Mit einem Tool für das Projektmanagement von Veranstaltungen können Sie sicher sein, dass Ihre Ereignisse für die Teilnehmer unvergesslich sind und alles wie geplant abläuft. 🎭

Kernfeatures wie Vorlagen für die Veranstaltungsplanung, ClickUp AI, Integrationen, Ziele und das Management von Projektaufgaben ermöglichen es Ihnen, erfolgreiche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, an die sich Ihre Teilnehmer noch lange erinnern werden. 🏆

Wenn Sie auf dem Weg sind, Ihr nächstes Ereignis zu organisieren, probieren Sie ClickUp kostenlos .