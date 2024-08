die 10 besten Keap-Alternativen & Konkurrenten im Jahr 2024

Alle Unternehmen sind auf den Vertrieb angewiesen - und das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) ist das Herzstück.

CRM umfasst die Beschaffung neuer Leads und die Verwaltung von Kundendaten, die dann für die Durchführung gezielter marketing-Kampagnen um diese Kunden durch Ihre Verkaufspipeline zu bringen.

Wenn Sie ein Geschäftsinhaber sind, der gerade erst anfängt, können Sie dies vielleicht mit einer einfachen Tabellenkalkulation bewerkstelligen. Aber wenn Ihr Unternehmen wächst, sollten Sie auf eine Software zur Marketingautomatisierung umsteigen. Software zur Aufgabenautomatisierung nimmt Ihnen Routinearbeiten ab - in diesem Fall Ihre CRM-Prozesse - und lässt Ihnen mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Strategien für das Wachstum Ihres Unternehmens zu entwickeln. 📈

Keap ist ein beliebtes Marketinginstrument - und es gibt heute auch viele Keap-Alternativen auf dem Markt.

Schauen wir uns an, was Keap für Sie tun kann, und vergleichen wir es dann mit der CRM-Software anderer Anbieter. Dann können Sie entscheiden, welche CRM-Plattform Ihr Unternehmen am besten auf die nächste Stufe bringen wird.

Was ist Keap (Infusionsoft)?

Keap ist eine Plattform zur Vertriebs- und Marketingautomatisierung, die Unternehmen beim Wachstum unterstützt. Keap war früher unter dem Namen Infusionsoft bekannt und bietet sowohl CRM als auch Marketing- und vertriebsautomatisierung sowie eine Zahlungsplattform.

Ihr Flaggschiffprodukt, das früher Infusionsoft hieß, ist jetzt als Keap Max Classic bekannt. Es richtet sich an E-Commerce-Unternehmen mit Vertriebsteams, die eine anspruchsvolle Marketing-Automatisierungslösung benötigen.

Über Keap Keap ermöglicht die Lead-Erfassung über integrierte Landing Pages und vereinfacht kontaktmanagement mit fortschrittlicher Segmentierung. Es hält Leads bei der Stange und begleitet sie durch die Customer Journey mit personalisierten SMS-Marketing- und E-Mail-Marketing-Kampagnen. 📤

Sobald der Kunde zum Kauf bereit ist, stellt Keap ihm automatisch eine Rechnung aus und erleichtert ihm die Bezahlung durch die Integration mit Ihren bestehenden Zahlungssystemen. Während des gesamten Verkaufsprozesses helfen Ihnen die Berichtsfunktionen dabei, genau zu verfolgen und zu überwachen, was passiert, damit Sie bei Bedarf Feineinstellungen vornehmen können.

Keap leistet großartige Arbeit, aber es ist nicht die einzige Option. Es gibt einige starke Keap-Konkurrenten, die Sie als Marketing-Automatisierungsplattform oder Kundenbeziehungsmanagementlösung nutzen können.

Worauf Sie bei Marketing-Automatisierungssoftware achten sollten

Wenn Sie sich auf dem Markt für eine CRM für Ihr Dienstleistungsunternehmen oder Einzelhandelsgeschäft gibt es bestimmte Funktionen, auf die Sie achten sollten. Die meisten CRM-Programme bieten eine Kombination aus den folgenden Funktionen zur Vertriebsautomatisierung:

Lead-Generierung durch benutzerdefinierte Landing Pages

Kontaktmanagement, damit Sie immer den Überblick über Ihre Datenbank behalten und Marketing und Kundensupport einfach machen 🙋‍♀️

Lead-Scoring, um die Verkaufschancen zu maximieren

CRM-Vorlagen die sich an Ihrem Pipeline-Management-Prozess orientieren und sicherstellen, dass die Folgekommunikation immer relevant ist

SMS-Nachrichtenfunktion und E-Mail-Automatisierung mit anpassbaren E-Mail-Vorlagen

Tools zur Veröffentlichung in sozialen Medien, um Ihre Botschaft schnell zu verbreiten

Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Ihre Marketingaufgaben nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einfügen können

Erweiterte Berichtsfunktionen, mit denen Sie die Effektivität der Prozesse Ihres Marketing- und Vertriebsteams bewerten können

Egal, ob Sie auf der Suche nach CRM für ein Startup oder marketing-Software für Unternehmen für ein großes, etabliertes Unternehmen benötigen Sie zumindest einige, wenn nicht alle dieser CRM-Funktionen für den Vertrieb, um Kundenbeziehungen und vieles mehr zu verwalten.

Die 10 besten Keap-Alternativen im Jahr 2024

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Keap nicht den Anforderungen Ihres Unternehmens, dem Budget Ihres kleinen Unternehmens oder Ihren Plänen zur Skalierung entspricht, sind wir hier, um zu helfen. Hier sind die besten Keap-Alternativen, die derzeit verfügbar sind.

ClickUp rationalisiert Ihren Vertriebsprozess mit Lead- und Aufgabenmanagement-Tools

ClickUp ist eine SaaS-Lösung, die weit über Marketing-Automatisierungs- und Projektmanagement-Software hinausgeht - auch wenn sie das ebenfalls hervorragend kann. Dieser Keap-Konkurrent kombiniert CRM und Projektmanagement , die sowohl Ihren Verkaufsprozess und die Aufgabenverwaltung automatisieren als auch jeden anderen Teil Ihres Arbeitsablaufs erleichtern. ClickUp CRM behält den Überblick über alle Ihre Kunden, zeigt Ihnen genau, wo sie sich in der Pipeline befinden und verwaltet Ihr Engagement mit ihnen. Verfolgen Sie die durchschnittliche Geschäftsgröße, den Customer Lifetime Value, wie weit Sie von Ihrem Umsatzziel entfernt sind, und viele andere nützliche Statistiken, die die Entscheidungsfindung unterstützen. Die KI-Funktionalität von ClickUp hilft Ihnen, schneller und effektiver zu verkaufen. Mit nur wenigen Schlüsselwörtern können Sie alles schreiben, was Sie möchten: Kurzbeschreibungen, Blogbeiträge oder Werbe-E-Mails. Zusammenfassen kundengespräch notizen oder andere längere Dokumente, identifizieren Sie wichtige aktionspunkte für Folgemaßnahmen und vieles mehr. 📝

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Um Ihnen das Leben noch leichter zu machen, bietet ClickUp ein umfangreiches Angebot an integrationen mit all Ihren bevorzugten Arbeitstools, entweder nativ oder über Zapier. Führen Sie Ihre E-Mail-Kampagne mit Microsoft Outlook, Gmail oder Mailchimp durch.

Veröffentlichen Sie Ihre Social-Media-Posts direkt auf Facebook, Instagram oder Twitter. Halten Sie Meetings über Zoom oder Microsoft Teams ab und arbeiten Sie nahtlos mit anderen Marketing-Tools wie Salesforce oder HubSpot zusammen.

ClickUp beste Eigenschaften

Verwalten Sie alle Ihre Kundendaten mit einem praktischenClickUp CRM-Vorlage für effektives Lead-Management

Sehen Sie Ihre Konten so, wie Sie es bevorzugen, sei es als Liste, Tabelle oder Kanban Board

Reorganisieren Sie Ihre Ansicht in Sekundenschnelle mit Drag-and-Drop-Funktionalität

Kommunizieren Sie mit Kunden und Mitarbeitern direkt über einen zentralen E-Mail-Hub innerhalb der ClickUp-Plattform

Verknüpfen Sie Dokumente und Aufgaben mit bestimmten Kunden, so dass Sie alle Daten, die Sie benötigen, sofort zur Hand haben

Kontrollieren Sie den Zugriff auf Daten mit von Ihnen verwaltbaren Berechtigungen

Arbeiten Sie zusammen anmarketing-Projekten in Echtzeit mit Ihrem Team

Zugriff auf das Cloud-basierte System von überall, auch über Android- oder iOS-Geräte

ClickUp Einschränkungen

Die mobile Projektmanagement-App ist noch nicht ganz auf dem Niveau der Desktop-Version

Obwohl das System sehr intuitiv ist, kann es bei der Vielzahl an Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten anfangs etwas überwältigend sein

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,700+ Bewertungen)

4.7/5 (8,700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,800+ Bewertungen)

2. HubSpot

über HubSpot Diese Keap-Alternative richtet sich an Start-ups und kleine Unternehmen, die mit einem kostenlosen Plan Geld für ihr CRM sparen möchten. Es ist auch für Marketingabteilungen großer Unternehmen geeignet, die Tausende von Kontakten verwalten.

Die HubSpot-CRM-Softwarelösung verfügt über eine zentrale Datenbank, die allen Kernprodukten, einschließlich Marketing, Vertrieb, Betrieb, Content Management, Handel und Kundendienst, zugrunde liegt. Dadurch wird sichergestellt, dass immer die richtigen Informationen zur Verfügung stehen, egal ob Sie Leads verfolgen, Ihre Vertriebspipeline bearbeiten oder Kundensupport leisten.

Der kostenlose Plan bietet Ihnen grundlegende Tools, um Leads zu generieren und zu segmentieren und dann per E-Mail mit ihnen in Kontakt zu treten. Sie können auch in sozialen Medien posten und Ihre Analysen in der CRM-Software überwachen.

Die Tarife Starter und Professional bieten mehr Optionen für Branding und Segmentierung sowie mehr E-Mails pro Monat. Sie bieten Ihnen außerdem weitere Funktionen wie eine Zahlungsplattform, mehrere Währungen und benutzerdefinierte Berichte.

Der Enterprise-Tarif bietet die größte Flexibilität und Kontrolle über Ihre Vertriebsprozesse und Ihr Kontaktmanagement.

HubSpot beste Funktionen

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Seiten-Builder, um Landing Pages zu erstellen, die Leads erfassen

Segmentieren Sie Leads und Interessenten nach ihren Quellen

Automatisieren Sie Aufgaben wie das Schreiben von Inhalten, und ermitteln Sie mithilfe der integrierten KI nützliche Erkenntnisse aus Ihren Kundendaten

Optimieren Sie Ihre Kundenbeziehungen und Interaktionen mit potenziellen Kunden mit Live-Chat und Chatbots

HubSpot-Einschränkungen

Die kostenlose Version ist zwar ein guter Anfang, aber wenn Ihr Unternehmen stark wächst, werden Sie bald zu einer kostenpflichtigen Version dieser Marketingautomatisierungs- und E-Mail-Marketinglösung wechseln müssen

Die höherstufigen Preispläne werden schnell sehr viel teurer

HubSpot-Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Starter: $18/Monat für 1.000 Marketingkontakte

$18/Monat für 1.000 Marketingkontakte Professionell: 800 $/Monat für 2.000 Marketingkontakte

800 $/Monat für 2.000 Marketingkontakte Enterprise: $3.600/Monat für 10.000 Marketingkontakte

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,300+ Bewertungen)

4.4/5 (10,300+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,800+ Bewertungen)

3. ActiveCampaign

über ActiveCampaign ActiveCampaign bietet CRM-Software, Vertriebs- und Marketingautomatisierung, E-Mail-Marketing und Kundensupport.

Dieser Keap-Konkurrent hilft Ihnen bei der Erstellung von Landing Pages und Formularen, um Lead-Details zu erfassen und Interaktionen mit Ihrer Website zu verfolgen. Das System meldet sich automatisch mit einer E-Mail und benachrichtigt Ihr Vertriebsteam, wenn der Besucher an weiteren Informationen interessiert ist.

Sie können auch die Geschäfte in der Pipeline überwachen und Leads automatisch betreuen, bis sie eine Verkaufsentscheidung treffen. 🎉

Die Automationskarte (erst ab dem Professional-Paket verfügbar) zeigt Ihnen den gesamten Kundenlebenszyklus über alle Ihre Kanäle hinweg. Wenn Sie dann Probleme entdecken, können Sie Ihre Automatisierung aktualisieren, um sie effektiver zu gestalten.

ActiveCampaign beste Eigenschaften

Automatisieren Sie E-Mails, SMS-Nachrichten und Beiträge in sozialen Medien

Weisen Sie Ihren Leads Engagement-Scores zu und legen Sie Benachrichtigungen zur Nachverfolgung wichtiger Termine fest

Überwachen Sie die Leistung Ihres Vertriebsteams und Ihrer Pipeline

Integration mit mehr als 900 anderen Softwarelösungen, wie Slack, Zapier, WordPress und Shopify

Einschränkungen von ActiveCampaign

Es handelt sich nicht um ein vollständig eigenständiges CRM-System, da es sich mehr auf den Vertrieb als auf das Marketing konzentriert

Für den Anfang ist es preiswert, aber wenn Ihr Vertriebsteam wächst, müssen Sie wahrscheinlich Ihr Paket aufrüsten

Keine echten Projektmanagement-Funktionen, falls Sie diese in Ihrem Prozess benötigen

Preise für ActiveCampaign

Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Professional: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ActiveCampaign Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10,300+ Bewertungen)

4.5/5 (10,300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,200+ Bewertungen)

4. Ontraport

über Ontraport Ontraport ist eine Keap-Alternative, die viele der gleichen Funktionen bietet. Die auf mittlere bis große Unternehmen ausgerichtete Marketing-Automatisierungslösung hilft Ihnen, Ihre Vertriebs- und Marketingprozesse zu automatisieren.

Nutzen Sie die einfache Drag-and-Drop-Funktionalität, um schöne, personalisierte Webseiten und Formulare für die Erfassung von Leads zu erstellen. Richten Sie dann Bestellformulare mit hochgradig konvertierenden Vorlagen ein.

Alle erfassten Leads werden zu Ihrer CRM-Datenbank hinzugefügt, und die Besuche auf Ihren Webseiten sowie die erteilten Aufträge werden ebenfalls protokolliert.

Wenn Sie WordPress verwenden, können Sie Ontraport in Ihre WordPress-Website einbetten. Die sichere Zahlungsplattform stellt eine Verbindung zu mehreren Gateways her und ermöglicht es Ihnen, Zahlungspläne anzubieten, Abonnements zu verwalten und vieles mehr. 💸

Ontraport beste Eigenschaften

Erstellen Sie bis zu vier Versionen Ihrer Webseiten für A/B-Tests

Verfolgen Sie automatisch Ihre Lead-Quellen, damit Sie das Lead-Management optimieren können

Sehen Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Pipeline, damit Sie schnell heiße Leads identifizieren können

Skalieren Sie ganz einfach, wenn Sie bereit sind - jeder nachfolgende Preisplan bietet erweiterte Funktionen

Einschränkungen von Ontraport

Die Preispläne beginnen mit nur 500 Kontakten, und wenn Sie mehr haben, müssen Sie einen Aufpreis zahlen

Es ist nicht die einfachste Plattform, und die anfängliche Lernkurve kann ziemlich steil sein

Es fehlen einige Funktionen für Projektmanagement, E-Mail-Marketing und Social Media Marketing

Ontraport Preise

Kostenlose Testversion: 14 Tage

14 Tage Basic: Beginnt bei $24/Monat für bis zu drei Benutzer

Beginnt bei $24/Monat für bis zu drei Benutzer Plus: Beginnt bei $83/Monat für bis zu 10 Benutzer

Beginnt bei $83/Monat für bis zu 10 Benutzer Pro **Beginnt bei $124/Monat für unbegrenzte Benutzer

**Beginnt bei $124/Monat für unbegrenzte Benutzer Enterprise: Beginnt bei $249/Monat für unbegrenzte Nutzer

Ontraport Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

5. Freshsales

über Freshsales Freshsales ist ein Vertriebs-CRM mit Automatisierungsfunktionen. Es hilft Ihnen, Ihrem Vertriebsteam automatisch Leads und Aufgaben zuzuweisen, Erinnerungen zu erstellen und E-Mails zu versenden, damit Sie sich auf Ihre Hauptaufgabe, den Verkauf, konzentrieren können.

Freshsales erleichtert auch die Erstellung von Dokumenten wie Verträgen, Angeboten und Rechnungen, die fehlerfrei sein müssen. Die Freshsales-KI, bekannt als Freddy, übernimmt die Lead-Bewertung für Sie, so dass Sie Leads mit hohem Potenzial leicht nachfassen können.

Dieses Pipeline-Management-Tool gibt auch Empfehlungen zur Verbesserung Ihrer Vertriebsstrategie, damit Sie mehr Geschäfte abschließen können.🤝

Freshsales beste Eigenschaften

Erstellen Sie schnell personalisierte E-Mails mit Drag-and-Drop-Funktionalität

Geben Sie Ihrem Kundendienstteam Zugriff auf eine einheitliche Informationsquelle, damit es Kunden besser unterstützen kann

Nutzen Sie Freshsales auch unterwegs über eine iOS- oder Android-Mobil-App

Integration mit mehreren nützlichen Plattformen wie WooCommerce, Big Commerce, Asana und Mailchimp

Freshsales Einschränkungen

Freddy ist im kostenlosen Tarif nicht verfügbar, und je mehr KI Sie nutzen möchten, desto mehr müssen Sie für höhere Tarife bezahlen

Das System kann langsam sein, wenn Sie mit großen Datensätzen arbeiten, insbesondere bei mobilen Anwendungen

Freshsales Preise

Kostenlos: Kostenlos für bis zu drei Nutzer

Kostenlos für bis zu drei Nutzer Growth: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro : $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (590+ Bewertungen)

6. Zoho CRM

über Zoho CRM Diese Keap-Alternative ist Teil der breiteren Zoho-Suite von Business-Tools. Das Tool zur Marketing-Automatisierung und zur Verwaltung der Vertriebspipeline unterstützt Sie bei der Erfassung und Segmentierung von Leads, der Verfolgung von Geschäftsabschlüssen und der Kontaktaufnahme mit Kunden über verschiedene Kanäle.

Machen Sie Ihren Tag noch produktiver, indem Sie Customer Journeys, Kampagnen und Workflows sowie Zuweisungen, Validierungen und Eskalationen automatisieren. 🙌

Bitten Sie die KI (genannt Zia) um Vorhersagen und die nächsten Schritte für Ihre Leads, basierend auf deren Kundenprofilen, um Ihnen beim Abschluss des Geschäfts zu helfen. Mit den erweiterten Analysefunktionen können Sie benutzerdefinierte Dashboards und Berichte einrichten, um die gewünschten Einblicke zu erhalten.

Die besten Funktionen von Zoho CRM

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und reaktionsschnell und daher einfach zu bedienen

Interaktion mit Ihren Kunden per E-Mail, Chat oder über mehrere soziale Medienkanäle

Nach der Anmeldung kann Zoho CRM sehr schnell implementiert werden

Zoho CRM lässt sich mit über 800 Anwendungen integrieren, darunter Microsoft 365 und Google Workspace

Einschränkungen von Zoho CRM

Es braucht Zeit und Übung, um sich mit dem umfangreichen Funktionsumfang vertraut zu machen

Einige Benutzer wünschen sich mehr Anpassungsoptionen, um den Anforderungen ihres Unternehmens besser gerecht zu werden

Preise für Zoho CRM

Standard: $14/Monat pro Benutzer

$14/Monat pro Benutzer Professional: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

$40/Monat pro Benutzer Ultimate: $52/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (2,400+ Bewertungen)

4.0/5 (2,400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (6,300+ Bewertungen)

7. Pipedrive

über Pipedrive Pipedrive wurde von Vertriebsmitarbeitern entwickelt und eignet sich hervorragend für das Lead-Management. Es hilft Ihnen, die Phasen Ihrer Pipeline einzurichten - entweder von Grund auf neu oder unter Verwendung einer der Vorlagen - und dann Ihre bestehenden Geschäfte zu importieren oder hinzuzufügen. Verwenden Sie dann die anpassbaren Webformulare, um mehr Leads direkt von Ihrer Website zu erfassen.

KI-Technologie und hilfreiche Analysen identifizieren Verkaufschancen, damit Sie Ihre Bemühungen auf die Bereiche konzentrieren können, in denen die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses am größten ist. Anschließend können Sie automatische Erinnerungen für Ihre nächsten Schritte einplanen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Leads weiter durch die Pipeline bringen. Jede weitere Planstufe bietet Ihnen mehr Automatisierung und Anpassungsmöglichkeiten. 💪

Die besten Funktionen von Pipedrive

Aktualisieren Sie Ihre Geschäfte durch Ziehen und Ablegen in Ihrer praktischen visuellen Vertriebs-Pipeline

Personalisieren Sie Ihre Kommunikation mit Hilfe von Segmentierung und Filtern, um gezielte Listen zu erstellen

Zeigen Sie Ihren vollständigen Kontaktverlauf sowie alle Notizen zu jedem Ihrer Leads an

Passen Sie Ihre Berichte an, um Details über Ihre Leads, Verkäufe und generierten Umsätze anzuzeigen

Pipedrive-Einschränkungen

Obwohl es einige Marketingfunktionen bietet, ist dieser Keap-Konkurrent hauptsächlich für den Vertrieb konzipiert

Es richtet sich an kleinere Unternehmen. Wenn Sie also Ihr Angebot erweitern möchten oder komplexere Funktionen benötigen, ist es möglicherweise nicht für Sie geeignet

Pipedrive Preise

Essential: 14,90 $/Monat pro Benutzer

14,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $27,90/Monat pro Benutzer

$27,90/Monat pro Benutzer Professional: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Power: 64,90 $/Monat pro Nutzer

64,90 $/Monat pro Nutzer Enterprise: 99,00 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

4.2/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,800+ Bewertungen)

8. Flink

über Flink Nimble ist ein CRM, das sich an Solopreneure, Vertriebsmitarbeiter und Geschäftsteams richtet. Diese Keap-Alternative wurde entwickelt, um den Aufbau von Beziehungen zu verbessern, und sammelt Geschäfts- und Sozialdaten mithilfe des Abgleichs sozialer Profile.

Erstellen Sie neue Kontaktdatensätze oder aktualisieren Sie bestehende direkt aus Ihrem Outlook-, Gmail- oder LinkedIn-Posteingang, aus den sozialen Medien oder von jedem anderen Ort aus. Sie können auch arbeitsabläufe automatisieren sie können abteilungsübergreifende Workflows automatisieren, Vorlagen verwenden, um Zeit zu sparen, und Gruppen-E-Mails nachverfolgen, damit Sie genau wissen, wer Ihre E-Mails geöffnet oder auf einen Link geklickt hat - und wann er das getan hat. 📫

Nimble beste Eigenschaften

Kombinieren Sie Kundendaten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen Kontakt

Segmentieren Sie Leads, damit Sie jeden Typ auf die am besten geeignete Weise pflegen können

Setzen Sie Aktivitätserinnerungen, um Leads weiter zu betreuen oder andere Aufgaben zu erledigen

Verwalten Sie alle Ihre Aktivitäten über ein Kunden- und Vertriebs-Dashboard

Einschränkungen von Nimble

Es gibt nur ein Preismodell, das 25.000 Kontaktdatensätze zulässt. Für erweiterte Funktionen wie die Online-Suche nach Kontaktdaten oder das Senden und Verfolgen personalisierter Gruppennachrichten müssen Sie jedoch extra bezahlen

Einige Benutzer finden die Verwaltung und Zusammenführung doppelter Kontakte schwieriger als sie sein sollte

Preise für Nimble

24,90 $/Monat pro Benutzer

Nimble Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,800+ Bewertungen)

9. Salesforce

über VertriebsorganisationVertriebskraft CRM gibt es schon seit einiger Zeit. Sein Produkt Customer 360 ist eine vollständige Softwarelösung zur Marketingautomatisierung und damit eine echte Alternative zu Keap. Mit einem zentralen CRM, das als einzige Quelle der Wahrheit fungiert, gibt es Ihren Mitarbeitern alle Informationen an die Hand, die sie für einen hervorragenden Kundenservice benötigen.

Sammeln Sie Daten über Kunden und deren Verhalten aus verschiedenen Quellen und analysieren Sie diese. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um Ihre Pipeline zu verwalten und Geschäfte abzuschließen. Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben und kommunizieren und arbeiten Sie mit all Ihren internen und externen Stakeholdern über Slack zusammen, das jetzt Teil des Salesforce-Universums ist.

Die Preise für die Sales Cloud-Tarife richten sich nach der zunehmenden Funktionalität, wobei Automatisierung und KI nur in den höheren Tarifen verfügbar sind. 🤖

Als Bonus für alle, die umweltbewusst sind, ist Salesforce klimaneutral.

Die besten Funktionen von Salesforce

Sehen Sie alle Ihre Interaktionen mit einem Kunden auf einen Blick, zusammen mit Zeitabläufen und Echtzeit-Einblicken

Nutzen Sie Einstein, die Salesforce-KI, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Produktivität zu steigern

Arbeiten Sie von überall und auf jedem Gerät, denn Salesforce ist Cloud-basiert

Integration mit Tausenden von anderen Partneranwendungen und -diensten

Beschränkungen von Salesforce

Salesforce richtet sich eher an Großunternehmen und ist daher für kleinere Unternehmen möglicherweise nicht erschwinglich

Obwohl eine kostenlose Testversion verfügbar ist, gibt es keinen kostenlosen Plan, so dass Sie letztendlich dafür bezahlen müssen

Preise für Salesforce

Kostenlose Testversion: 30 Tage

30 Tage Starter: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Professional: $80/Monat pro Benutzer

$80/Monat pro Benutzer Enterprise: $165/Monat pro Benutzer

$165/Monat pro Benutzer Unbegrenzt: $330/Monat pro Benutzer

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (18,200+ Bewertungen) für Salesforce Sales Cloud

4.3/5 (18,200+ Bewertungen) für Salesforce Sales Cloud Capterra: 4.4/5 (17,800+ Bewertungen)

10. Agiles CRM

über Agiles CRM Dieser Keap-Konkurrent verfügt über Vertriebs-, Marketing- und Helpdesk-Funktionen. Es richtet sich an größere Unternehmen, die auch Betriebs- und Projektmanagementfunktionen benötigen.

Erstellen Sie Landing Pages, um Leads zu erfassen, und bewerten Sie diese Leads, damit Sie Ihre Zeit auf die richtigen Interessenten verwenden. Verfolgen Sie dann Ihre Geschäftsabschlüsse, um sie durch die Vertriebs-Pipeline zu bringen.

Optimieren Sie Ihr E-Mail-Marketing mit A/B-Tests und E-Mail-Verfolgung, und posten Sie im Rahmen Ihrer Marketingstrategie ganz einfach in sozialen Medien. Außerdem gibt es eine Helpdesk-Software, mit der Sie u. a. Ticketing und Service-Level-Vereinbarungen verwalten können. 🎧

Die besten Eigenschaften von Agile CRM

Verwalten und bewerten Sie Ihre Leads und planen Sie Termine über das System

Erstellen Sie per Drag & Drop Zeitpläne für Ihre Vertriebs- und Marketingprojekte

Greifen Sie über Ihre mobile App in Echtzeit auf Ihre Kundendaten zu, egal wo Sie sind

Agile CRM lässt sich mit zahlreichen Drittanbietern wie Zendesk, Shopify, Stripe und Freshbooks integrieren

Einschränkungen von Agile CRM

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die E-Mail-Funktionalität verbessert werden könnte

Der Kundenservice ist nicht immer der beste, besonders wenn Sie Ihren Vertrag kündigen möchten

Preise für Agile CRM

Kostenlos: Kostenlos für bis zu 10 Benutzer

Kostenlos für bis zu 10 Benutzer Starter: $8.99/Monat pro Benutzer

$8.99/Monat pro Benutzer Regulär: 29,99 $/Monat pro Benutzer

29,99 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $47.99/Monat pro Benutzer

Agile CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (340+ Bewertungen)

4.0/5 (340+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (480+ Bewertungen)

Steigern Sie das Kundenengagement und schließen Sie Geschäfte ab mit den besten Keap-Alternativen

Customer Relationship Management Systeme haben sich seit den Tagen, an denen sie lediglich Kundendaten speicherten, exponentiell entwickelt. Sie bieten jetzt auch Tools zur Suche nach neuen Leads und zur Verwaltung Ihrer Pipeline, vertrieb automatisieren und Marketingaufgaben und bieten leistungsstarke Einblicke, die Ihnen helfen, Geschäfte abzuschließen. 🎯

Keap ist eine effektive Softwarelösung für die Marketingautomatisierung, aber es gibt andere Plattformen, die genauso gut, wenn nicht sogar besser funktionieren. Eine der besten CRM-Plattformen, die Sie in Betracht ziehen sollten, ist ClickUp.

ClickUp ist ein One-Stop-Shop, wenn es um die Verwaltung aller Aspekte Ihres Vertriebs und Marketings geht. Mit einem leistungsstarken CRM, das alle Ihre Kunden und Geschäfte im Auge behält, KI, die viele alltägliche Aufgaben automatisiert, und einer riesigen Auswahl an Integrationen ist es kaum zu schlagen. Kostenlos anmelden bei ClickUp an, um Zeit zu sparen, mehr Kundenbindung zu schaffen und Geschäfte abzuschließen.