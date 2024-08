Die besten Workona-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Offene Registerkarten können RAM-fressende Monster sein. Niemand jongliert gerne mit Dutzenden von verschiedenen Registerkarten, während er seine Arbeit erledigt. Die Chancen stehen gut, dass der Browser das auch nicht mag.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass chaos Stress bei der Arbeit verursacht . Das bezieht sich nicht nur auf unordentliche Schreibtische, sondern auch auf Ihren digitalen Arbeitsbereich. Zum Glück gibt es Apps und Browsererweiterungen wie Workona, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit mit einem Tab-Manager zu organisieren und alle relevanten Informationen an einem Ort zu halten.

Die Gruppierung von Tabs und die Organisation von Aufgabenlisten - insbesondere über mehrere Konten hinweg - erspart Ihnen das Hin- und Herspringen zwischen Plattformen oder einem separaten Browser.

Workona ist aufgrund von Funktionen wie der automatischen Synchronisierung zwischen Geräten, einem Tab Suspender, automatischer Speicherung, einem praktischen Dashboard für die Tab-Verwaltung und der Integration von Drittanbietern sehr beliebt. Dennoch ist die App nicht für jeden geeignet - zum Beispiel wünschen Sie sich vielleicht mehr Vielseitigkeit oder einen einfacheren Einrichtungsprozess.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Workona-Alternativen vor. Schauen Sie sich deren Funktionen und Preise an und finden Sie das perfekte Tool, das ihre Arbeitsabläufe rationalisiert . ✅

Was ist Workona?

Workona ist ein browserbasierter Workspace-Organizer. Mit diesem praktischen Tool können Sie separate Registerkarten für jedes Projekt, an dem Sie arbeiten, erstellen oder relevante Anwendungen und Plattformen zusammenfassen. Sie können eine Workona-Registerkarte für Ihre Projekte einrichten, Notizen hinzufügen, Dokumente anhängen und Ihre Teammitglieder zur Mitarbeit einladen.

Über Workona Auch wenn Workona seine Vorteile hat, gibt es einige Gründe, warum Sie eine Alternative in Betracht ziehen könnten. Zum Beispiel könnte es Ihnen nicht gefallen, dass die Plattform auf Ihren Browserverlauf zugreift, um ihre Dienste bereitzustellen, oder dass es nicht genügend Video-Tutorials für bestimmte Funktionen gibt.

Worauf sollten Sie bei einer Workona-Alternative achten?

Es gibt viele Tools mit Workona-ähnlichen Funktionen - das Problem besteht darin, eines zu finden, das zu Ihrem Arbeitsstil passt. Um ein Maximum an Funktionalität zu genießen, sollten Sie auf einige Aspekte achten:

Visualisierungsfunktionen: Die Plattform sollte ein Dashboard für die Registerkartenverwaltung bieten, das als Kontrollzentrum fungiert und Ihnen dabei hilft, Ihre Projekte und Aufgaben, Aufgabenlisten und Aufgabenbereiche zu visualisieren ressourcen verwalten Verwaltung von Dokumenten : Es sollte einen zentralen Ort für die Erstellung, Speicherung und Bearbeitung von projektbezogenen Dokumenten bieten Integrationen: Es sollte sich nahtlos in Anwendungen für die Zusammenarbeit integrieren lassen, workflow-Management , gewohnheitsverfolgung und Kommunikation, so dass Sie nicht zwischen mehreren Plattformen oder geöffneten Tabs wechseln müssen Optionen für die Zusammenarbeit : Workona hat nur begrenzte Funktionen für die Zusammenarbeit, aber mehrere beliebte Organizer und Tab-Manager-Tools verfügen über erstklassige teamfreundliche Funktionen wie digitale Whiteboards , Echtzeit-Bearbeitung und Kommentar-Threads zur einfachen Verwaltung von Aufgaben Vielseitigkeit: Es sollte nahtlos auf verschiedenen Plattformen funktionieren, von Desktop-Computern bis zu Smartphones, so dass Sie Ihre Arbeit von überall aus verfolgen können

Die besten Workona-Alternativen im Jahr 2024

Wir haben Dutzende von Workona-Alternativen unter die Lupe genommen, von Tab-Managern und Browser-Erweiterungen bis hin zu Task-Organizern, und die 9 besten mit den meisten effizienzorientierten Funktionen in die engere Auswahl genommen.

Ohne Umschweife, fangen wir an! 🌚

1.

ClickUp

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

Als Top

projekt- und Aufgabenmanagement

plattform hilft ClickUp bei der gleichzeitigen Organisation mehrerer Arbeitsbereiche. Es ist eine perfekte Workona-Alternative, wenn Sie komplexe Arbeitsabläufe rationalisieren, die Anzahl der

kontextwechsel

und

schnellere Durchführung von Projekten mit hohem Risiko

ohne sich überfordert zu fühlen.

Halten Sie Ihre Ressourcen in Topform mit

ClickUp-Dokumente

-ein einzigartiger Bereich, in dem Sie und Ihr Team Dokumente erstellen, bearbeiten und gemeinsam nutzen können. Verbinden Sie diese Dokumente mit Aufgaben und halten Sie alle kontextbezogenen Daten an einem Ort.

Möchten Sie Ihre Projekte aus der Vogelperspektive sehen? Das können Sie mit

ClickUp Dashboards

! Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in jeden Aspekt Ihrer Projektabläufe, zeigen Sie Verbesserungsmöglichkeiten auf, verfolgen Sie die Zeit und verwalten Sie die Arbeitsbelastung mit

15+ Ansichten

und über 50 Widgets.

Nutzen Sie ClickUp, um Multi-Stream-Workflows mit robusten Überwachungs- und Analysefunktionen zu verbessern

Das Sortieren von Aufgaben ist ein Kinderspiel mit

ClickUp Kanban-Tafeln

-Ziehen und Ablegen von Aufgaben, um sie auf der Grundlage ihres Status zu kategorisieren. Weitere Ansichten für die Sichtbarkeit sind Workload, Gantt und Liste.

Zusammenarbeit in ClickUp ist nie ein Problem, dank der

ClickUp-Whiteboards

. Diese digitalen Whiteboards sind ideal für das Brainstorming in Echtzeit. Wenn Sie Ihr Whiteboard nicht von Grund auf neu erstellen möchten, verwenden Sie Vorlagen. Die

ClickUp-Prozessablauf-Whiteboard-Vorlage

eignet sich hervorragend für die Organisation von Teams mit Aufgabenlisten, Checklisten und Kommentaren.

ClickUp integriert mit über 1.000 Apps und hilft Ihnen dabei, eine zentrale Arbeitsumgebung zu schaffen, ohne zwischen Tabs hin und her springen zu müssen.

Die besten Funktionen von ClickUp

Umfassende Arbeits- und Projektorganisation

ClickUp Docs für zentrales Dokumentenmanagement

ClickUp Whiteboards für nahtlose Zusammenarbeit

Native Zeiterfassung

1,000+ ClickUp-Integrationen

ClickUp Dashboards für vollständige Transparenz des Arbeitsbereichs

1,000+ workflow-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Erhältlich als Handy-, Tablet- und Desktop-Apps und Browser-Erweiterungen

Handy ClickUp-Automatisierungen zur Beseitigung sich wiederholender Aufgaben

ClickUp Einschränkungen

Es braucht Zeit, um alle Optionen zu erkunden

Die mobile Anwendung könnte verbessert werden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen:

Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Tablerone

Über:

Tablerone

Diese Plattform ist nicht zu verwechseln mit Toblerone, der berühmten Schweizer Schokoladenmarke. 🍫

Tablerone ist eine Plattform, die für Tab-Hoarder gedacht ist. Sie wissen schon, diejenigen, die es wagen, 50+ Tabs in ihrem Browser zu öffnen oder sie für später zu speichern. Auch wenn manche sagen, dass das zu viele Tabs sind, ist dieses Tab-Management-Tool die Lösung, um Browserabstürze zu vermeiden, die Ihre gesamte CPU-Auslastung auffressen.

Tablerone minimiert das Browser-Wirrwarr mit automatischer Speicherung - jede aktive Sitzung wird gespeichert, so dass Sie später zu ihr zurückkehren können, ohne Informationen zu verlieren. Wenn Sie Ihre Sitzung nicht benennen, wird Tablerone dies für Sie tun, indem es den Namen der ersten geöffneten Registerkarte verwendet.

Das Organisieren von Tablerone-Sitzungen ist mühelos. Speichern Sie bestimmte Tabs, indem Sie auf die Erweiterungsschaltfläche auf der rechten Seite der Adressleiste klicken, oder verwenden Sie die Strg-Taste, um mehrere Tabs auszuwählen und zu speichern.

Erstellen Sie Sitzungen, um Ihre beruflichen und privaten Surfaktivitäten zu trennen, anpassen Sie die Reihenfolge der Tabs, und verwenden Sie Schlüsselwort-Filteroptionen, um die gewünschten Sitzungen im Handumdrehen zu finden.

Tablerone beste Eigenschaften

Einfache Funktionen zum Organisieren von Tabs

Automatisches Speichern aktiviert (sowie Optionen zum automatischen Verwerfen von Tabs)

Erweiterte Schlüsselwort-Filterung, um durch Ihre vielen Tabs zu kommen

Funktionen zur Sitzungsanpassung für eine effiziente Verwaltung der Tabs

Einschränkungen der Tablerone

Funktioniert im Moment nur mit Google Chrome

Der automatische Schlafmodus kann zu unerwarteten Unterbrechungen führen

Tablerone Preise

Kostenlos mit der Möglichkeit, für die Plattform zu spenden

Tablerone Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt : 4.7/5 (15+ Bewertungen)

: 4.7/5 (15+ Bewertungen) AlternativeZu: 5/5 (unter 10 Bewertungen)

3. tabXpert

Über:

tabXpert

Jede geöffnete Registerkarte in Ihrem Browser

verbraucht einen Teil des Arbeitsspeichers des Systems

und belastet Ihre CPU. Warum verbessern Sie nicht Ihr Browsing-Spiel und steigern die Leistung mit tabXpert?

Mit dieser Plattform können Sie spezielle Browsing-Sitzungen - auch Arbeitsbereiche genannt - erstellen. Jede Sitzung besteht aus aktiven Tabs, einer Historie der geschlossenen Tabs und Lesezeichen. Da alles automatisch gespeichert wird, können Sie immer dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Verwenden Sie das Tool zum Ziehen und Ablegen, um Registerkarten innerhalb von Sitzungen neu anzuordnen. Geben Sie Links für Ihre Kollegen frei und verwenden Sie Tastaturkürzel zum Wechseln von Tabs, um Ihre Produktivität zu steigern. Sie können sogar Google Chrome-Lesezeichen importieren und Filter und Tags anwenden, um sie zu organisieren.

Eine weitere Funktion, die Sie schätzen werden, ist die Cloud-Synchronisierung - sichern Sie Ihre Daten und greifen Sie von jedem unterstützten Gerät darauf zu. Das Tool bietet Ihnen Popup-, Registerkarten- und Fensteroberflächen für zusätzliche Flexibilität.

tabXpert beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-Design macht die Verwaltung von Registerkarten zum Kinderspiel

Automatisches Speichern verhindert, dass Seiten verloren gehen, auch wenn sich viele Tabs in einem Fenster befinden

Die Cloud-Synchronisierung sorgt für einen reibungsloseren Prozess mit dem Lesezeichen-Manager

Pop-up-, Registerkarten- und Fensteroberflächen

tabXpert Einschränkungen

Die Benutzerfreundlichkeit könnte im Vergleich zu einigen der besten Alternativen in dieser Liste verbessert werden

Keine Option zum Ziehen von Registerkarten in verschiedene Sitzungen im Suchmodus

tabXpert Preise

tabXpert Kostenlos

tabXpert Pro: Beginnend bei $2,50/Monat

tabXpert Bewertungen und Rezensionen

Chrome Stats : 4.45/5 (200+ Bewertungen)

: 4.45/5 (200+ Bewertungen) AlternativeZu: 4.5/5 (unter 5 Bewertungen)

4. Trello

Über:

Trello

Trello ist nicht nur ein Organizer für Registerkarten, sondern ein Produktivitätskraftwerk

das bei der Organisation von Aufgaben hilft und auf drei einfachen Konzepten basiert: Tafeln, Listen und Karten.

auf Pinnwänden können Aufgaben nach Status gruppiert werden, wie z. B. "zu erledigen", "in Arbeit" oder "abgeschlossen". Listen repräsentieren verschiedene Stadien Ihrer Aufgaben, und Karten ermöglichen das Verschieben bestimmter Aufgaben zwischen Listen und Tafeln zur einfacheren Navigation und

workflow-Optimierung

. Fügen Sie Links zu Karten hinzu und entfernen Sie die störenden Registerkarten.

Trello kann auch die perfekte Basis sein für

aufbau einer Informationsdrehscheibe für Ihr Team

-Stellen Sie wichtige Dokumente an einem Ort zusammen und ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, mit wenigen Klicks auf sie zuzugreifen.

Mit den über 200 Integrationen von Trello und einer umfangreichen Vorlagensammlung können Sie Ihre Produktivität auf ein neues Niveau heben. 🪄

Trello beste Eigenschaften

Erweiterte Aufgabenverwaltung durch Boards, Listen und Karten

Anpassbare Informationsdrehscheibe

200+ Integrationen

Verschiedene Vorlagen für die Organisation der Arbeit

Einschränkungen von Trello

Mangel an erweiterten Anpassungsmöglichkeiten für Aufgaben

UI kann unübersichtlich erscheinen

Preise von Trello

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: $17.50/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22,500+ Bewertungen)

5. Partizion

Über:

Partizipation

Verabschieden Sie sich von verstreuten Browsing-Sitzungen mit Partizion, einem erstklassigen Tab-Organizer mit automatischer Speicherfunktion! Mit der Plattform können Sie private und berufliche Projekte trennen, indem Sie für jedes Projekt einen eigenen Arbeitsbereich erstellen.

Sie können Sammlungen erstellen, indem Sie die Tabs, die Sie gerade verwenden, in jedem Arbeitsbereich gruppieren. Nennen Sie zum Beispiel eine Sammlung "Arbeitswerkzeuge" und fügen Sie alle für Ihre Arbeit notwendigen Registerkarten hinzu. Auf diese Weise entrümpeln Sie Ihren Browser und profitieren von einer aufgeräumten Oberfläche und verbesserter Produktivität.

Partizion bietet angepasste Ansichten - verwenden Sie Listen, Kanban-Boards oder Raster, um Arbeitsbereiche und Sammlungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Die Plattform verfügt über effiziente Tagging- und Filteroptionen für eine stressfreie Durchsuchbarkeit.

Partizion beste Eigenschaften

Benutzerdefinierte Ansichten für eine einfache Organisation

Nahtlose geräteübergreifende Synchronisierung

Automatische Speicherung von Sitzungen

Hinzufügen von Tags und Filtern

Einschränkungen der Partizipation

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Keine kostenlose Version

Partizion Preise

Starter : $6/Monat

: $6/Monat Pro: $8/Monat

Partizion Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 5/5 (Unter 5 Bewertungen)

6. Cluster

Über:

Cluster

Cluster ist ein Tab- und Fenstermanager - wir meinen natürlich ein Browserfenster.

Er ist praktisch, wenn Sie verschiedene Registerkarten für unterschiedliche Zwecke verwenden und Ihr System nicht überlasten wollen.

Nehmen wir an, Sie stöbern in Ideen für die Renovierung Ihres Büros und arbeiten gleichzeitig an einem App-Design-Projekt. Dutzende von geöffneten Registerkarten sorgen nicht nur für Verwirrung, sondern könnten auch Ihren Stresspegel erhöhen.

Mit Cluster haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tabs in separaten Fenstern zu gruppieren und sie über eine einzige Oberfläche zu verwalten. Sie können Registerkarten per Drag & Drop zwischen Fenstern verschieben, verschiedene Sortiermethoden verwenden, Fenster für die spätere Verwendung speichern und Registerkarten ausblenden, wenn Sie sie nicht verwenden.

Obwohl Cluster nur mit Google Chrome verwendet werden kann, genießen Sie dank der Cloud-Synchronisierungsfunktionen dennoch Flexibilität. Die unendliche Tabs-Manager-Plattform unterstützt auch Exporte und Importe für eine einfache Zusammenarbeit und Such- und Filterwerkzeuge für eine reibungslose Navigation.

Cluster beste Eigenschaften

Verwaltet Chrome-Fenster und Tabs

Drag-and-Drop-Design

Lesezeichen-Manager bietet Cloud-Synchronisierung

Tab-Sperre zur Freigabe von Speicher

Cluster-Einschränkungen

Gelegentliche Verzögerungen bei Import/Export-Funktionen

Bietet kein Backup für gespeicherte Fenster

Cluster-Preise

Kostenlose Lizenz

Volllizenz: $9.80

Cluster Bewertungen und Rezensionen

Chrome Stats: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

7. Session Buddy

Über:

Sessionbuddy

Brauchen Sie Hilfe bei der Verwaltung langer Google Chrome-Sitzungen? Warum lassen Sie sich nicht von SessionBuddy helfen? 🤝

Diese

Chrome-Erweiterung für Produktivität

verhindert einen unübersichtlichen Browser und sorgt für Ordnung in Ihren Sitzungen.

Wenn Sie die Erweiterung starten, sehen Sie Ihre aktuelle Sitzung mit jeder geöffneten Registerkarte. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der oberen rechten Ecke, und Ihre Sitzung wird unter Gespeicherte Sitzungen im Menü auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Benennen Sie die Sitzung zur leichteren Navigation.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede Sitzung, die Sie speichern möchten. Wenn sich die Liste der Sitzungen stapelt, verwenden Sie die Suchleiste in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um die gesuchte Sitzung zu finden.

Wählen Sie aus, ob Sie Registerkarten-URLs anzeigen oder ausblenden möchten, und verwenden Sie Sortieroptionen wie Nach Titel oder URL für eine perfekte Organisation.

Der Tab- und Lesezeichen-Manager ermöglicht Ihnen das Sichern (durch Herunterladen einer JSON-Datei), Exportieren und Importieren von Sitzungen. Denken Sie daran, dass Sie die Backups aufgrund von Browser-Sicherheitseinschränkungen initiieren müssen.

Session Buddy beste Eigenschaften

Leichte Bedienbarkeit

Verschiedene Sortierfunktionen für das Arbeiten in mehreren Tabs

Mühelose Datensicherung

Export/Import-Optionen

Session Buddy Einschränkungen

Kein Cloud-Backup, was zum Verlust von aktiven Sitzungen führen kann

Keine Option zur Wiederherstellung von Registerkartengruppen

Session Buddy Preise

Kostenlos, mit der Option, Geld zur Unterstützung der Plattform zu spenden

Session Buddy Bewertungen und Rezensionen

Produkt Hunt: 4.5/5 (5+ Bewertungen)

8. HiTabs

Über:

HiTabs

Begrüßen Sie HiTabs - eine praktische Plattform zum Organisieren von Registerkarten, Lesezeichen und Links. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen, die wir besprochen haben, handelt es sich hier nicht um eine Erweiterung, sondern um eine Website. Sie sind also nicht auf einen bestimmten Browser beschränkt.

Mit HiTabs können Sie Ihre Tabs nach Kategorien wie Arbeit und privates Surfen kategorisieren. Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Schnittstelle, um Tabs zu verschieben und einen maßgeschneiderten Aufgabenbereich zu erstellen.

Was HiTabs besonders praktisch macht, ist die Möglichkeit, Lesezeichen aus gängigen Browsern und Social-Bookmarking-Websites zu importieren, was die Ersteinrichtung zu einem Kinderspiel macht. Eine weitere Option, die Sie lieben werden, ist die Erstellung eines Shortcodes für Teamarbeit . Damit können Sie Ihre Registerkarten mit anderen teilen oder von anderen erstellte Registerkartengruppen zu Ihrem Browser hinzufügen.

HiTabs beste Eigenschaften

Kompatibel mit verschiedenen Browsern

Drag-and-Drop-Schnittstelle

Lesezeichen-Manager-Importe

Shortcodes zum Teilen von Tabs

HiTabs Einschränkungen

Nur nach Anmeldung verfügbar

Keine Browsererweiterung und kann nur in einer App funktionieren

HiTabs Preise

Kostenlos

HiTabs Bewertungen und Rezensionen

Noch keine Bewertungen vorhanden

9. TabCloud

Über:

Chrome-Webspeicher

Das Hin- und Herwechseln zwischen Sitzungen kann ermüdend sein, nicht nur für Sie, sondern auch für Ihr System. TabCloud setzt dem ein Ende, indem es Ihre Fenstersitzungen speichert. Öffnen Sie sie nach Belieben, um die Navigation zu erleichtern.

Sie können direkt von der Erweiterung aus auf Registerkarten zugreifen, aktuelle Sitzungen speichern, frühere Sitzungen wiederherstellen und Registerkarten durch Ziehen und Ablegen verschieben.

Diese Erweiterung ist eine ausgezeichnete Wahl für Sie, wenn Sie Teil einer

hybrid-Team

oder dazu neigen, häufig das Gerät zu wechseln. Mit TabCloud können Sie von jedem Gerät aus auf gespeicherte Fenstersitzungen zugreifen - Sie müssen sich nur anmelden, die Erweiterung öffnen und das Pluszeichen zum Wiederherstellen drücken.

TabCloud beste Eigenschaften

Speichert Fenstersitzungen mit ein paar Klicks

Drag-and-Drop-Design

Ermöglicht den Zugriff auf gespeicherte Sitzungen von mehreren Geräten aus

TabCloud-Einschränkungen

Gelegentliche Probleme beim Einloggen

Keine Möglichkeit, gelöschte Tabs wiederherzustellen

TabCloud Preise

Kostenlos

TabCloud Bewertungen und Rezensionen

Chrome Web Store: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

Werden Sie zum Meister der Organisation mit diesen Top-Workona-Alternativen!

Nach den Erkenntnissen der

2024 CHI-Konferenz über menschliche Faktoren in Computersystemen

kann die Unübersichtlichkeit des Browsens zu einer Informationsüberlastung führen, Ihre Konzentration stören und einen enormen Produktivitätsrückgang verursachen. Die Workona-Alternativen, die wir aufgelistet haben, werden Ihnen sicherlich helfen, Produktivitätseinbrüche aufgrund von Unordnung oder System-Burnouts zu vermeiden.

Noch unentschlossen? ClickUp kann eine großartige Standardoption für alle sein, die eine zentralisierte Umgebung für Dokumente, Aufgaben, Aufgabenlisten und mehrere Arbeitsabläufe schaffen möchten.

Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um die Plattform zu erkunden

!