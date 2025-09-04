Bezplatné šablony projektů Smartsheet pro týmy, PMO a freelancery

🔍 Věděli jste? Podle PMI je průměrná míra výkonnosti projektů 73,8 %, což poukazuje na prostor pro zlepšení, přestože většina projektů přináší určitou hodnotu.
Každý projekt začíná konkrétními cíli, motivovanými týmy a jasnými termíny. Ale někde mezi zahájením a dodáním se věci často zvrtnou. Úkoly se hromadí, priority se mění a komunikační mezery se zvětšují.
Šablony pro správu projektů Smartsheet jsou vytvořeny tak, aby tyto mezery vyplnily. Vnášejí do vašeho pracovního postupu strukturu, přehlednost a logiku.
Místo toho, abyste pokaždé vynalézali kolo, podívejte se na tyto špičkové šablony projektů, které jsou již navrženy tak, aby vám pomohly dosáhnout úspěchu.
Co jsou šablony pro správu projektů Smartsheet?
Šablony pro správu projektů Smartsheet jsou předem připravené, přizpůsobitelné tabulky, které týmům pomáhají efektivně plánovat, sledovat a spravovat projekty. Tyto šablony obsahují funkce, jako jsou seznamy úkolů, časové osy, Ganttovy diagramy a nástroje pro spolupráci, které zefektivňují nastavení a provádění projektů v rámci cloudové platformy Smartsheet.
Dobrá šablona projektu Smartsheet obsahuje následující prvky:
- Sledování úkolů: Sledujte pokrok pomocí kontrolních seznamů, sloupců stavu a přidělených odpovědností.
- Ganttovy diagramy: Vizualizujte časové osy a závislosti projektů a efektivně spravujte harmonogramy.
- Nástroje pro automatizaci: Nastavte si upozornění, připomenutí a pracovní postupy, abyste omezili ruční aktualizace.
- Funkce pro spolupráci: Sdílejte listy, komentujte v reálném čase a přidělujte úkoly členům týmu.
- Přizpůsobitelné rozvržení: Šablony lze přizpůsobit konkrétním potřebám projektu, odvětví nebo pracovním postupům.
- Dashboardy a reporty: Shrňte data projektu vizuálně pro lepší rozhodování a aktualizace.
- Správa zdrojů: Přidělujte a sledujte pracovní zátěž, abyste efektivně vyvážili kapacitu týmu.
Přehled nejlepších šablon pro správu projektů Smartsheet a ClickUp
Zde je souhrnná tabulka pro blog „Šablony pro správu projektů Smartsheet“, která zahrnuje alternativy Smartsheet i ClickUp. Tabulka je v souladu s vašimi standardními operačními postupy pro přehlednost, konzistenci a osvědčené postupy SEO/AI.
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona projektu Smartsheet s řízením zdrojů
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři, provozní týmy
|Přidělení zdrojů %, dokončení úkolů %, plánování, komentáře
|Smartsheet Sheet
|Sada šablon Smartsheet pro sledování a souhrnné vyhodnocení projektů
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé týmy
|Plánování fází projektu, souhrnný dashboard, sledování milníků
|Smartsheet Sheet/Dashboard
|Šablona dashboardu pro plán řízení projektů Smartsheet
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři
|Ganttův diagram, widget dashboardu, sledování rozpočtu, seznam úkolů
|Smartsheet Sheet/Dashboard
|Šablona úkolové tabule pro týmový projekt Smartsheet
|Stáhnout tuto šablonu
|Vedoucí týmů, operační týmy
|Rozložení Kanban, % pokroku, vzorce zdrojů, filtry
|Smartsheet Board
|Šablona jednoduchého agilního projektu Smartsheet
|Stáhnout tuto šablonu
|Agilní týmy
|Časová osa, závislosti, priority, popisy úkolů
|Smartsheet Sheet
|Projekt Smartsheet s pevným termínem a šablonou Gantt
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé týmy, projektoví manažeři
|Ganttův časový plán, rezervní/předstihové doby, přílohy souborů, zasílání zpráv
|Smartsheet Gantt/Sheet
|Šablona pro správu projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, projektoví manažeři
|Cíle, časové osy, rozpočet, zobrazení Gantt/kalendář, automatizace
|ClickUp Seznam/Ganttův diagram/Kalendář
|Šablona pracovního plánu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé týmy, freelancerové
|Plánování podle fází, formuláře úkolů, vlastní pole, kalendář
|Seznam/kalendář ClickUp
|Šablona struktury rozdělení práce ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Provozní manažeři, vedoucí týmů
|Čísla WBS, tabule priorit, hierarchie zdrojů/úkolů
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona harmonogramu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, spolupracovníci
|Fázované úkoly, závislosti, automatizace, sledování rizik/problémů
|Seznam/kalendář ClickUp
|Šablona projektové charty ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé týmy, freelancerové
|Sledování zainteresovaných stran, výstupy, tabulka rizik, komentáře
|ClickUp Doc/List
|Šablona plánu řízení projektů na vysoké úrovni ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Provozní týmy, projektoví manažeři
|Zobrazení kategorií, procento dokončení, kontrolní seznamy, zdroje
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona časové osy pro řízení projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vývojové/marketingové týmy, vedoucí projektů
|Tabule, lepící poznámky, barevně označená časová osa, funkce drag-and-drop
|ClickUp Whiteboard
|Šablona portfolia pro správu projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, správci portfolia
|Stav projektu, pracovní zátěž, přehledové panely, stanovení priorit pomocí umělé inteligence
|Seznam/řídicí panel ClickUp
|Šablona ClickUp Project Tracker
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agilní týmy, freelancerové
|Fáze projektu, sledování času, stav RAG, automatizace
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona pro agilní plánování sprintů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Provozní manažeři, agilní týmy
|Sprint backlog, pracovní zátěž, pole vzorců, řídicí panely
|ClickUp Seznam/Tabule/Kalendář
|Šablona seznamu úkolů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, malé týmy
|Kontrolní seznamy, převod úkolů, importy, propojení
|Seznam ClickUp
|Šablona ClickUp Issue Tracker
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektové/vývojové týmy
|Protokol problémů, kontrolní seznamy, závislosti, Ganttův diagram
|ClickUp Seznam/Gantt
|Šablona pro přidělování zdrojů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, provozní týmy
|Zobrazení pracovní zátěže, vlastní stavy, kategorizace projektů
|ClickUp Seznam/Pracovní zátěž
|Šablona pro plánování času ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, členové týmu
|Odhady času, sledování času, priority, denní/týdenní plánování
|Seznam/kalendář ClickUp
|Šablona ClickUp SMART Goals
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, marketingové a provozní týmy
|SMART pracovní list, sledování stavu, hodnocení úsilí
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona řídicího panelu pro správu projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, vedoucí týmů
|Vlastní pole, stavy, výkonnost týmu, plánování kapacity
|ClickUp Dashboard/Seznam
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, vedoucí týmů, freelancerové
|Seznamy úkolů, priority, plánování pomocí drag-and-drop
|Seznam/kalendář ClickUp
|Šablona komunikačního plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podpora, marketing, projektoví manažeři
|Seznam zainteresovaných stran, PEST/SWOT, proveditelné úkoly
|ClickUp Doc/List
|Šablona zprávy o stavu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, provozní týmy
|Sledování stavu/rozpočtu, automatizace, odpovědnost
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Malé týmy, vedoucí operací
|Požadavky, stavy, pole vzorců, kontrolní seznamy
|Seznam ClickUp
|Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Manažeři projektů/marketingu/provozu
|Rozložení tabulky, schvalovací proces, závislosti
|ClickUp Tabulka/Seznam
|Šablona pro správu rozpočtu projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Freelancerové, marketingové/vývojové/provozní týmy
|Sledování rozpočtu, poznámky, více zobrazení
|Seznam/tabule ClickUp
|Šablona příručky pro řízení projektů ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, vedoucí týmů, provozní týmy
|Fázové dokumenty, KPI, souhrnná karta, úkoly k provedení
|ClickUp Doc/List
Co dělá šablonu pro správu projektů Smartsheet dobrou?
Šablony Smartsheet jsou výkonné nástroje pro správu projektů, které zefektivňují a zprůhledňují realizaci projektů. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Sladění projektu: Vyberte si šablonu vytvořenou pro váš konkrétní případ použití. Šablona pro retrospektivu sprintu nemusí být ideální pro plánování a zahájení projektu. Stejně tak můžete potřebovat různé šablony pro projektovou chartu a diagram procesního toku. Sladění správné šablony se správným typem použití snižuje počet úprav a zajišťuje hladké plánování.
- Podpora pracovních postupů: Vyberte si šablonu, která odpovídá stávajícím procesům týmu. Přizpůsobená šablona minimalizuje zmatek a zlepšuje přijetí.
- Základní pole: Vyhledejte klíčové sekce, jako jsou úkoly, termíny, stav projektu a další, abyste nemuseli přidávat základní údaje. To také pomáhá zabránit nepořádku a udržet ostrou pozornost.
- Přizpůsobení: Zvažte šablonu, která vám umožní upravit pole, názvy, popisy a kategorie. Díky tomu zůstane šablona flexibilní pro různé potřeby.
- Přehledné rozvržení: Vyberte si šablony, které jsou intuitivní a uživatelsky přívětivé. Cílem je snížit složitost řízení projektů, nikoli trávit většinu času přemýšlením nad šablonou.
Nejlepší šablony pro správu projektů Smartsheet, které můžete použít
Šablony pro správu projektů Smartsheet jsou užitečné pro většinu komponent správy projektů, včetně sledování úkolů, správy časových os a informování zúčastněných stran. Poskytují vám náskok, takže strávíte méně času formátováním informací a více času jejich využíváním k dokončení úkolů.
Zde jsou šablony projektů Smartsheet, které vám doporučujeme prozkoumat:
1. Šablona projektu Smartsheet s řízením zdrojů
Šablona Projekt se správou zdrojů od Smartsheet pomáhá týmům vyvažovat pracovní zátěž, rozumně přidělovat zdroje a podporovat chytré rozhodování.
Můžete snadno sledovat, kdo je k dispozici a na čem pracuje, a tím zvýšit produktivitu. To zjednoduší plánování zdrojů a pokryje všechny úkoly, aniž by to přetěžovalo váš tým.
Proč se vám to bude líbit:
- Zobrazte procentuální rozdělení zdrojů a procentuální dokončení úkolů, abyste mohli na první pohled sledovat pracovní zátěž a pokrok.
- Uveďte podrobnosti, jako je přidělená osoba, předchůdci a doba trvání úkolu v dnech, abyste zajistili správné naplánování.
- Přidejte ke každé pracovní jednotce stručný popis a komentáře, abyste zlepšili komunikaci a přehlednost.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a provozní týmy, které chtějí zlepšit alokaci zdrojů v rámci projektu.
2. Sada šablon pro sledování a souhrnné vykazování projektů
Sada šablon pro sledování a souhrnné vyhodnocení projektů od Smartsheet poskytuje rychlý a efektivní způsob, jak sledovat projekty a zajistit jejich hladký průběh.
Šablona vám pomůže plánovat, rozvrhovat a přidělovat úkoly na základě fází projektu. Pomocí souhrnného panelu projektu můžete na jednom místě sledovat klíčové podrobnosti, jako je dokončení, datum zahájení, datum ukončení a přehled projektu.
Proč se vám to bude líbit:
- Vizualizujte podrobný plán projektu pro každou fázi.
- Vytvářejte jednotlivé dokumenty pro rizikové iniciativy, milníky projektu a souhrnné úkoly projektu.
- Vyplňte podrobnosti, jako je přidělená osoba, termíny a stav dokončení, spolu s každým úkolem, abyste mohli snadno sledovat jeho průběh.
🔑 Ideální pro: Malé týmy, které hledají šablonu pro sledování úspěchu projektu
3. Šablona dashboardu pro plán řízení projektu
Šablona řídicího panelu plánu řízení projektu od Smartsheet nabízí efektivní způsob sledování a vizualizace klíčových metrik projektu.
Obsahuje také dynamický seznam úkolů, který automaticky aktualizuje Ganttův diagram vašeho projektu v Smartsheet podle postupu úkolů. Integrovaný widget na řídicím panelu shrnuje stav úkolů, výdaje projektu a nevyřízené položky. To pomáhá projektovým manažerům, zúčastněným stranám a týmům zůstat v souladu.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte časový plán pro všechny úkoly související s projektem.
- Sledujte priority úkolů a míru jejich dokončení pro snadné plánování.
- Seznamte si plánovaný rozpočet a skutečné výdaje, abyste zjistili možnosti optimalizace.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí plánovat projektové úkoly, sledovat rozpočty a zajistit jejich hladký průběh.
4. Šablona úkolové tabule pro týmový projekt
Šablona úkolové tabule pro týmové projekty Smartsheet vám pomůže zobrazit a sledovat projekty celého týmu v zjednodušeném rozložení ve stylu Kanban. Strukturované sloupce usnadňují sledování procentuálního pokroku, pomáhají identifikovat mezery v alokaci zdrojů a odpovídajícím způsobem vyvažují pracovní zátěž.
Proč se vám to bude líbit:
- Zjistěte, které úkoly jsou v procesu, dokončené a na dobré cestě.
- Filtrujte zobrazení podle stavu úkolu, přidělené osoby, oddělení, cíle a žadatele.
- Přidejte vzorce pro automatizaci výpočtů pro plánování zdrojů a vyvažování pracovní zátěže.
🔑 Ideální pro: Vedoucí týmů a provozní týmy, které hledají nástroj pro zefektivnění plánování projektů a přidělování úkolů.
5. Jednoduchá šablona agilního projektu
Chcete sledovat hierarchii projektu podle dat, trvání a stavu? Šablona Simple Agile Project od Smartsheet vám v tom pomůže.
Umožňuje nastavit závislosti, vizualizovat časový plán projektu a podávat zprávy o postupu, aby projekt proběhl hladce. Díky strukturovanému přístupu vám šablona pomůže analyzovat a optimalizovat podrobnosti projektu na detailní úrovni.
Proč se vám to bude líbit:
- Stanovte priority, abyste zjednodušili plánování a zjistili, zda hrozí, že se úkol zpozdí nebo zůstane nedokončený.
- Přidejte stručný popis úkolů, aby bylo vše jasné všem zúčastněným.
- Sledujte procentuální rozdělení úkolů, abyste mohli lépe plánovat kapacitu.
🔑 Ideální pro: Agilní týmy, které hledají strukturovaný přístup k plánování projektů, přidělování zdrojů a sledování pokroku.
6. Projekt s pevným termínem a šablona Gantt
🧠 Zajímavost: 63 % projektů vedených profesionály s vysokou obchodní prozíravostí dodržuje harmonogram, zatímco u projektů vedených ostatními je to pouze 59 %.
Projekt, který je realizován včas, má menší šanci na ztrátu peněz a plýtvání zdroji. Šablona projektu s pevným termínem a Ganttovým diagramem od Smartsheet vám pomůže naplánovat a spravovat harmonogram vašeho týmu, abyste toho dosáhli.
Umožňuje také nastavit rezervní časy a dodací lhůty pro úkoly, takže můžete zohlednit odchylky v průběhu projektu a přesto je dokončit včas. Jakmile jsou zavedeny a aktualizovány závislosti, dodací termíny a lhůty se automaticky mění, což umožňuje přesné plánování.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte soubory a přílohy pro každý úkol na jedno místo pro budoucí použití.
- Pro každou úlohu můžete vést samostatnou konverzaci díky integrované funkci zasílání zpráv.
- Plánujte úkoly a spravujte závislosti lépe pomocí zavedeného Ganttova časového plánu.
🔑 Ideální pro: Malé týmy a projektové manažery, kteří hledají nástroj pro lepší předvídání a správu termínů projektů.
Omezení správy projektů Smartsheet
Ačkoli je Smartsheet oblíbený pro své rozhraní ve stylu tabulkového procesoru, má některé omezení:
- Náročné osvojení: Rozhraní není příliš intuitivní pro nové uživatele nebo týmy bez technických znalostí. To může často vést k neproduktivnímu procesu řízení projektů.
- Drahé doplňky: Za úpravy, integrace, školení a podporu se účtují další poplatky, což zvyšuje celkovou cenu.
- Omezená automatizace: Vlastní pracovní postupy mohou být nepružné. Nedostatek responzivní automatizace zvyšuje manuální práci a nepřesnost.
- Omezení softwaru: Software je omezen na maximálně 20 000 řádků, 400 sloupců a 500 000 buněk na list. To ho činí nevhodným pro velké projekty s rozsáhlými datovými sadami.
- Problémy s výkonem: Když se listy blíží velikostnímu limitu nebo když používáte pokročilé funkce, aplikace se začne načítat velmi pomalu, což má vliv na efektivitu.
➡ Další informace: Nejlepší alternativy a konkurenti Smartsheet pro řízení projektů
Alternativní šablony Smartsheet
Šablony Smartsheet do jisté míry usnadňují práci projektového manažera, ale nesplňují specifické požadavky velkých projektů.
Jak tedy překonat tato omezení?
Zde je několik nejlepších alternativních šablon Smartsheet, které můžete vyzkoušet:
1. Šablona pro správu projektů ClickUp
Šablona pro správu projektů ClickUp zajišťuje plynulou správu projektů od začátku až do konce.
Šablona vám pomůže identifikovat cíle, naplánovat akční položky a časové harmonogramy, sledovat úspěchy a spravovat rozpočet – vše na jednom místě. Navíc integrované zobrazení ClickUp, včetně zobrazení Gantt a kalendáře, pomáhá sledovat naplánované a zpožděné úkoly na první pohled.
Kromě toho software pro správu projektů ClickUp nabízí pokročilé funkce, jako jsou automatizace, připomenutí, vlastní upozornění a oznámení, které pomáhají vašemu týmu soustředit se a přizpůsobit se jakémukoli projektu.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte značky a závislosti, abyste definovali vztahy mezi úkoly.
- Přidejte vlastní pole a doplňte do svých úkolů podrobnosti, jako jsou OKR, metriky úspěchu, oddělení a další.
- Vytvořte formuláře ClickUp pro sběr dat o projektu, dokumenty ClickUp pro psaní a ukládání dokumentace k projektu a seskupte úkoly v zobrazení seznamu, abyste projekt lépe zorganizovali.
🔑 Ideální pro: Freelancery a projektové manažery, kteří hledají uživatelsky přívětivý a komplexní nástroj pro plánování více projektů
2. Šablona pracovního plánu projektu ClickUp
Stresuje vás plánování každé minuty projektu před jeho zahájením? Šablona pracovního plánu projektu ClickUp tento proces zjednodušuje.
Šablona poskytuje strukturovaný rámec pro kategorizaci činností podle fází, včetně plánování, návrhu, vývoje, kontroly kvality a nasazení. A co je nejlepší? Vytvoří časovou osu pro každou fázi a zobrazí všechny úkoly v kalendářovém zobrazení, aby vám pomohla udržet se na správné cestě.
Proč se vám to bude líbit:
- Uveďte úsilí potřebné k dosažení pokroku v každé fázi projektu.
- Vytvářejte úkoly a přiřazujte je členům týmu pomocí jednoduchého integrovaného formuláře pro zadávání úkolů.
- Pomocí vlastních polí, jako jsou harmonogram, vynaložené úsilí, skutečná délka trvání v dnech, skutečné datum zahájení a délka trvání v dnech, můžete snadno vizualizovat časové osy projektů a vyhnout se zpožděním.
🔑 Ideální pro: Malé týmy a freelancery, kteří chtějí plánovat a sledovat projekty a zároveň se vyhnout zpožděním.
💡 Tip pro profesionály: Jako nejkomplexnější pracovní AI na světě umožňuje ClickUp Brain hladké plánování úkolů a identifikaci mezer pro efektivní řízení projektů. Jak? Má k dispozici kompletní kontext všech dat vašeho pracovního prostoru – úkoly, termíny, časové osy, přidělené osoby, priority, závislosti a další. Spojte to vše dohromady a získáte AI asistenta, díky kterému budete 10krát produktivnější!
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o tom, jak využít inteligenci ClickUp Brain pro své pracovní postupy:
3. Šablona struktury rozdělení práce ClickUp
Dokončení projektu už nebude žádná výzva díky šabloně struktury rozdělení práce ClickUp. Pomůže vám rozdělit větší projekty na zvládnutelné úkoly a podúkoly, které lze dokončit v logickém pořadí. Můžete dokonce vytvořit praktické kontrolní seznamy ClickUp, které vám dodají dávku dopaminu pokaždé, když odškrtnete úkol.
Proč se vám to bude líbit:
- Každému úkolu přiřaďte jedinečné číslo WBS a pro přehlednost přidejte podrobný komentář.
- Organizujte úkoly podle priority pomocí stavové tabule, aby se tým soustředil na práci.
- Seznamte si požadované zdroje, hierarchii úkolů a pracovní postupy pro každý úkol, abyste je měli po ruce.
🔑 Ideální pro: Provozní manažery a vedoucí týmů, kteří hledají organizovanou strukturu pro rozdělení úkolů projektu a sledování pokroku.
4. Šablona harmonogramu projektu ClickUp
Šablona harmonogramu projektu ClickUp je jednoduchý nástroj pro sledování stavu jednotlivých úkolů, které tvoří váš projekt, od „Probíhá“ po „Dokončeno“. Obsahuje také speciální zobrazení pro označení problémů a rizik, které by mohly narušit časový plán a dodání vašeho projektu.
Tato šablona je ideální, pokud potřebujete organizovaný rámec, který zajistí, že vedoucí projektu a spolupracovníci budou zodpovědní za své příslušné cíle. Možnost přidávat komentáře ke každému úkolu zjednodušuje sledování a odkazování na kontext pro rozhodování.
Proč se vám to bude líbit:
- Kategorizujte projekty podle fází a jasně označte závislosti, abyste zajistili, že úkoly budou dokončeny v plánovaném pořadí.
- Nastavte podmíněné automatizace ClickUp, abyste mohli snadno přesouvat úkoly mezi různými fázemi, jakmile jsou splněny podmínky.
- Přiřazujte úrovně rizik a problémů na základě jejich závažnosti.
5. Šablona projektové charty ClickUp
Vytvořte kompletní přehled a zaznamenejte rozsah svého projektu pomocí šablony ClickUp Project Charter Template. Poskytuje jasnou strukturu pro definování a zjednodušení komunikace týmu během projektu.
Můžete sledovat, kdo jsou klíčoví zúčastnění a členové projektového týmu, jaké jsou výstupy, omezení a metriky úspěchu. Výsledek? Komplexní charta, která zajistí, že všichni budou od začátku do konce na stejné vlně.
Potřebujete brainstormovat konkrétní části nebo nechat zkontrolovat určitou sekci před finálním dokončením? Označte členy týmu nebo přiřaďte komentáře přímo v dokumentu projektové charty, abyste proces urychlili.
Proč se vám to bude líbit:
- Stanovte si v ClickUp cíle SMART a přiřaďte kaskádové úkoly konkrétním členům týmu.
- Zaznamenejte rizika projektu do přehledné tabulky, ve které jasně uvidíte dopad každého rizika a způsob, jak jej řídit.
- Sledujte pokrok pomocí vlastních polí, značek a automatizací přizpůsobených vašemu pracovnímu postupu.
🔑 Ideální pro: Malé týmy a freelancery, kteří chtějí strukturovaný způsob, jak nastínit cíle a výstupy projektu a zároveň řídit předpokládaná rizika.
📚 Přečtěte si také: Šablony komunikačních plánů
6. Šablona plánu projektového řízení na vysoké úrovni ClickUp
Chcete vytvořit přehled celého projektu na vysoké úrovni – od cílů a očekávání po zdroje a časové harmonogramy?
Šablona ClickUp High-Level Project Management Plan Template poskytuje pro tento účel vhodný rámec. Nabízí jasnou strukturu pro výčet a kategorizaci výstupů podle funkce, například podle designu nebo financí. Navíc můžete označit aktuální fázi každého výstupu, což usnadňuje sledování.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte vlastní zobrazení pro každou kategorii projektu, abyste zjednodušili plánování a sledování.
- Zobrazte procentuální dokončení úkolů na první pohled a sledujte průběh v reálném čase.
- Přidejte ke každému úkolu podrobné kontrolní seznamy a zdroje pro hladší provedení.
🔑 Ideální pro: Provozní týmy a projektové manažery, kteří hledají strukturovanou šablonu pro plánování projektů na vysoké úrovni.
⚡️ Bonus: V tomto videu se dozvíte, jak vytvořit projektový plán na vysoké úrovni za méně než 30 minut!
7. Šablona časové osy pro řízení projektů ClickUp
S šablonou časové osy pro řízení projektů ClickUp jsou zmeškané termíny minulostí. Rozložení tabule umožňuje hladké plánování a vizualizaci každé fáze vašeho projektu.
Nastíňte kroky, přidejte poznámky a tvary pro lepší kontext a uchovávejte všechny podrobnosti na jednom místě. Můžete měnit časovou osu a přesouvat úkoly pomocí jednoduché funkce drag-and-drop. Udržujte plynulý pracovní tok pomocí štítků priorit, značek a komentářů.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte karty úkolů s podrobnými informacemi na základě jednotlivých kroků projektu.
- Naplánujte opakující se úkoly v ClickUp, abyste mohli pravidelně kontrolovat a upravovat termíny projektů.
- Označte si časovou osu barevnými kódy podle fází projektu a plánovaných kroků, abyste se v ní snadno orientovali.
🔑 Ideální pro: vývojové týmy, marketingové týmy a vedoucí projektů, kteří hledají efektivní způsob plánování a správy časového harmonogramu projektu.
8. Šablona portfolia projektového řízení ClickUp
Šablona portfolia projektového řízení ClickUp zjednodušuje složitost řízení více projektů současně.
Obsahuje seznamy pro sledování stavu projektu a podrobnosti o vašem plánu PMO. Pomáhá vám také sledovat každou aktivitu podle stavu dokončení, což zjednodušuje a konsoliduje plánování napříč různými iniciativami.
A to nejlepší? Integrovaná umělá inteligence zjednodušuje stanovení priorit úkolů, nastavení termínů a odhadování času, který jednotlivé úkoly zabere.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte stav projektu pomocí vlastních polí, která zobrazují rozpočty, metriky úspěchu a další údaje.
- Zkontrolujte pracovní vytížení týmu a nepřidělené úkoly, abyste vyvážili odpovědnosti v rámci celého projektového portfolia.
- Sledujte výkonnost podle projektu, oddělení a fáze pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, kteří hledají rámec pro současné řízení různých projektů a souvisejících úkolů ve svém portfoliu.
9. Šablona ClickUp Project Tracker
Už nemusíte žonglovat s více projekty, úkoly a těsnými termíny rozptýlenými napříč různými nástroji – šablona ClickUp Project Tracker Template vše zorganizuje dohromady. Obsahuje předem připravená vlastní pole, která můžete upravovat nebo ponechat podle potřeb vašeho projektu.
Navíc můžete vytvářet složky s podúkoly a kontrolními seznamy, abyste každý úkol jasně rozčlenili. Pomáhá také udržet váš tým na správné cestě díky přizpůsobeným automatizacím řízení projektů, které snižují manuální práci a zvyšují produktivitu.
Proč se vám to bude líbit:
- Pro snadné sledování a plánování si prohlédněte úkoly rozdělené podle fází projektu.
- Sledujte čas automaticky nebo jej zaznamenávejte ručně pomocí integrované funkce ClickUp pro sledování času stráveného na projektu.
- Označte stav RAG pro každý úkol, abyste zdůraznili pokrok a úroveň rizika.
🔑 Ideální pro: Agilní týmy a freelancery, kteří hledají řešení pro sledování úspěchu projektu
10. Šablona ClickUp Agile Sprint Planning
👀 Věděli jste? Výzkumy opakovaně ukazují silnou souvislost mezi důkladným plánováním a úspěchem projektu. V několika studiích je tato korelace pozoruhodně konzistentní – v průměru tvoří plánování asi 33 % rozdílu v efektivitě a 34 % v celkovém úspěchu projektu.
Chcete organizovat práci, sledovat pokrok a snadno sledovat zdroje napříč sprinty? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Agile Sprint Planning Template. Stanovte jasné cíle sprintu, nastíňte kroky k jejich dosažení a rozdělte vše na zvládnutelné úkoly.
Získáte přizpůsobené zobrazení, jako je zobrazení Sprint Backlog pro sledování a prioritizaci pracovních položek, zobrazení Development Status pro vizualizaci postupu úkolů na tabuli Kanban a zobrazení Calendar View pro sledování termínů a dodržování harmonogramu. A to nejlepší? Intuitivní pracovní panely šablony poskytují aktualizace postupu v reálném čase, aby všichni byli informováni.
Proč se vám to bude líbit:
- Spravujte a organizujte své sprinty a sledujte jejich skutečný pokrok na jednom místě.
- Zobrazte pracovní vytížení týmu a přidělte úkoly tak, aby nedocházelo k přetížení ani nedostatečnému využití zdrojů.
- Přidejte pole vzorců, která automaticky vypočítají využité a zbývající hodiny pro každý sprint.
🔑 Ideální pro: Provozní manažery, agilní týmy, finanční vedoucí a marketingové ředitele, kteří hledají strukturovaný přístup k plánování a řízení sprintů.
📮 ClickUp Insight: 19 % manažerů uvádí, že jejich největší výzvou v oblasti přehlednosti je získávání včasných aktualizací od členů týmu.
Ale i když aktualizace přicházejí, jsou často nekonzistentní. Některé jsou vágní, jiné příliš podrobné a další úplně chybí. Tato nekonzistentnost vytváří zmatek místo jasnosti.
Karty AI a souhrny stavu a chatů generované umělou inteligencí ClickUp pomáhají zajistit konzistentnost ve způsobu hlášení pokroku. Členové týmu mohou jedním kliknutím generovat strukturované aktualizace, zatímco vy získáte jednotný a přehledný pohled na to, co je v pořádku a co vyžaduje pozornost.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Pigment zlepšila efektivitu komunikace v týmu o 20 % díky ClickUp – týmy jsou nyní lépe propojené a sladěné.
11. Šablona seznamu úkolů ClickUp
Mnoho projektových manažerů je fanoušky seznamů úkolů, a to z dobrého důvodu. Snižují mentální zátěž tím, že úkoly dostávají z hlavy na papír (nebo do aplikace), což zvyšuje produktivitu a snižuje stres.
Šablona seznamu úkolů ClickUp vám umožňuje zjednodušit správu úkolů vytvořením vlastních seznamů úkolů. Díky snadno upravitelným kontrolním seznamům a sledování stavu vám přehledný formát pomůže udržet se na cestě k hladkému provedení projektu.
Využijte ji k zaměření se na priority projektu, aniž byste něco opomněli. Ať už řídíte osobní cíl nebo spolupracujete na týmovém projektu, tato šablona vám pomůže plánovat, organizovat a držet se plánu – vše na jednom místě.
Proč se vám to bude líbit:
- Převádějte položky kontrolního seznamu na akční úkoly ClickUp, které můžete přiřadit a sledovat jejich průběh.
- Propojte úkoly nebo dokumenty a vytvořte tak jasné vztahy a snadné odkazy.
- Importujte podrobnosti projektu z jiných nástrojů a rychle se pusťte do práce.
🔑 Ideální pro: Freelancery a malé týmy, které chtějí přehledné a jednoduché rozvržení pro seznam a sledování úkolů projektu.
12. Šablona ClickUp Issue Tracker
Máte obavy, že chyby naruší pracovní postup vašeho projektu? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Issue Tracker Template a zaznamenejte překážky.
Zobrazení seznamu udržuje všechny problémy viditelné a snadno spravovatelné. Stručné popisy nabízejí rychlý přehled o kontextu a zobrazení Ganttova diagramu zvýrazňuje termíny a závislosti, aby podpořilo včasné řešení. Klíčové podrobnosti, jako je oddělení, stav řešení a kategorie rizika, vám pomohou předcházet překážkám.
Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte ke každému problému kontrolní seznamy, abyste zefektivnili proces řešení.
- Definujte závislosti pro každý problém, abyste zjednodušili sledování a plánování, a nastíňte jeho dopad na projekt.
- Vytvořte formulář protokolu problémů přizpůsobený požadavkům vašeho projektu.
🔑 Ideální pro: Projektové týmy a vývojové týmy, které hledají jednoduché rozvržení pro sledování a řešení chyb.
13. Šablona pro přidělování zdrojů ClickUp
Jste unaveni přemýšlením, kam mizí kapacity nebo rozpočet vašeho týmu? Šablona pro alokaci zdrojů ClickUp vám poskytne úplnou přehlednost, umožní vám sledovat využití zdrojů v reálném čase a přiřadit úkoly přesně tam, kde jsou nejvíce potřebné.
Zobrazení pracovní zátěže nabízí přehled o plánech týmu s flexibilními časovými rozmezími, filtry a nastavením pracovní zátěže. Umožňuje vám rychle odhalit nadměrné nebo nedostatečné využití a přeřadit práci tam, kam patří.
Můžete také použít konfigurovatelné vlastní stavy úkolů v ClickUp (například „Probíhá“, „K provedení“, „Kontrola klientem“ atd.), abyste standardizovali svůj pracovní postup a zajistili transparentnost každé fáze procesu. Navíc přidání vlastních polí, která zachycují klíčové podrobnosti projektu, jako je rozpočet, typ výstupu a fáze projektu, zajišťuje úplnou synchronizaci mezi týmy.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte efektivní proces dodávky s fázemi jako Úkoly, Příprava, Nápady, Realizace a Dodávka.
- Přidejte ke každému úkolu referenční poznámky, abyste poskytli kontext a zvýšili srozumitelnost.
- Kategorizujte projekty podle typu a klienta pro lepší správu a sledování.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a provozní týmy, které hledají intuitivní přístup ke správě a optimalizaci využití zdrojů.
14. Šablona pro plánování času ClickUp
S šablonou pro plánování času ClickUp je zvládání více projektů hračkou.
Šablona vám umožňuje zaznamenávat aktivity pro každý projekt s konkrétními odhady času, typem aktivity, datem zahájení a termínem dokončení. Zobrazení pracovní zátěže zobrazuje denní odhady času pro každý úkol. Kliknutím na libovolný časový blok jej rozbalíte a zobrazíte podrobnosti konkrétního úkolu.
Proč se vám to bude líbit:
- Seznamte si denní úkoly pro každý projekt, abyste mohli efektivně naplánovat celý týden.
- Pomocí integrovaného nástroje pro sledování času můžete monitorovat odpracované hodiny a zlepšit časové řízení.
- Nastavte prioritu pro každý úkol, aby se váš tým mohl soustředit na to nejnaléhavější.
🔑 Ideální pro: Freelancery a členy týmů, kteří chtějí spravovat a optimalizovat čas věnovaný projektům.
Zde je názor Alfreda Tituse, manažera administrativní podpory v nadaci Brighten A Soul Foundation, na používání ClickUp pro řízení projektů:
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky svého seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také projektovému týmu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
Všem organizacím, které se potýkají s řízením svých projektů, pomůže ClickUp při spolupráci na úkolech. Díky tomuto softwaru mohou lidé sledovat položky svého seznamu úkolů a pracovat na nich ve stanoveném čase. Pomáhá také projektovému týmu sledovat celkový průběh projektů, aby byly dodrženy termíny.
15. Šablona SMART Goals od ClickUp
S šablonou ClickUp SMART Goals můžete definovat jasné, konkrétní cíle a vizualizovat je pomocí obrázků a barevného kódování pro hladkou navigaci.
Snadno si nastíňte, kdo, co, kdy, kde a proč za každým cílem stojí. A to nejlepší? Zobrazení tabule ukazuje stav cílů – na dobré cestě, mimo plán, v procesu, dokončeno nebo k provedení – což usnadňuje sledování výkonu.
Proč se vám to bude líbit:
- Přizpůsobte si pracovní list SMART cílů a definujte si vlastní cíle tak, aby odpovídaly konkrétním potřebám projektu.
- Sledujte podrobnosti na úrovni úkolů a podívejte se, jak zapadají do celkových iniciativ na kartě Cíle společnosti.
- Ohodnoťte náročnost každého úkolu na stupnici od 1 do 10 a seskupte je podle toho.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, marketingové týmy a provozní týmy, které hledají nástroj, který jim pomůže stanovit konkrétní cíle a sledovat výsledky.
➡ Další informace: Nejlepší aplikace pro sledování cílů
16. Šablona řídicího panelu pro správu projektů ClickUp
Proměňte chaotické projektové pracovní postupy v plynulé a přehledné sledování projektů pomocí šablony ClickUp Project Management Dashboard. Tato šablona poskytuje celému vašemu týmu sdílené vizuální centrum pro komunikaci a rychlé řešení problémů.
Pomocí bohatých vlastních polí, jako jsou plánované náklady, úroveň problému, skutečné náklady, fáze projektu a zbývající rozpočet, můžete podrobně sledovat finance, rizika a fáze projektu. V kombinaci s vlastními stavy, jako jsou úkoly k provedení, v procesu, pozastaveno a dokončeno, vám pomohou standardizovat tok úkolů a okamžitě odhalit úzká místa.
Proč se vám to bude líbit:
- Posílejte týmu připomenutí a aktualizace e-mailem, aby vám žádné úkoly neunikly.
- Zobrazte termíny na první pohled a snadno plánujte časové osy pomocí zobrazení kalendáře.
- Využijte zobrazení jako Výkonnost týmu a Plánování kapacity spolu s přehledy o pracovní zátěži, abyste odhalili nedostatek zdrojů, přetížení členů týmu a zablokované úkoly dříve, než se situace zhorší.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a vedoucí týmů, kteří chtějí centralizovaný prostor pro hladký průběh projektů.
17. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Hledáte šablonu, která vašemu týmu pomůže najít nejlepší pracovní rámec? Vyzkoušejte šablonu pro správu úkolů ClickUp.
Organizujte své úkoly do intuitivních segmentů, aby se váš tým mohl soustředit na to, co je připraveno k realizaci, měl přehled o inovativních nápadech a věděl, co je ještě ve fázi plánování.
Na první pohled uvidíte, kdo je přidělen k jednotlivým úkolům, kdy jsou úkoly splatné a jak dlouho mohou trvat. Můžete také přidat vlastní pole pro rozpočty, URL adresy, přílohy souborů nebo jakékoli jiné podrobnosti, které jsou pro váš projekt důležité.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvářejte individuální seznamy úkolů pro nevyřízené záležitosti, akční položky, nápady a další klíčové aspekty projektu – organizované podle priority a oddělení.
- Přidejte podrobné informace do karet úkolů, abyste je měli rychle po ruce a přehlednější.
- Snadno plánujte úkoly pomocí funkce drag-and-drop v zobrazení kalendáře.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a freelancery, kteří hledají rámec pro plánování, správu a sledování aspektů projektu.
18. Šablona komunikačního plánu ClickUp
Pomocí šablony komunikačního plánu ClickUp zefektivněte komunikaci v rámci projektu a zajistěte, aby všechny úsilí směřovalo stejným směrem. Pomůže vám plánovat, sledovat a spravovat zprávy a komunikační procesy na základě cílů vašeho projektu.
Šablona vám také pomůže vyhodnotit efektivitu komunikace v týmu a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, díky čemuž bude vaše strategie cílenější a více zaměřená na výsledky.
Proč se vám to bude líbit:
- Proveďte analýzu PEST, SWOT a konkurence na podporu strategického plánování.
- Vytvořte seznam zúčastněných stran a přiřaďte jim jasné role a odpovědnosti.
- Proměňte komunikační cíle v proveditelné úkoly pro efektivní realizaci.
🔑 Ideální pro: týmy zákaznické podpory, marketingové týmy a projektové manažery, kteří chtějí zefektivnit komunikaci s klienty, zainteresovanými stranami a interními týmy.
🧠 Zajímavost: Když převládá kortizol (stresový hormon), zužuje to naše soustředění a kreativitu. Proti tomu může pomoci pečlivě vyvážený „mozkový koktejl“ pozitivních neurochemikálií – oxytocinu, dopaminu a endorfinů –, který uvolňuje tok myšlenek a radikální nápady. Nejjednodušší způsob? Podporujte týmovou práci a vzájemnou důvěru pomocí jednoduchých gest, jako je oční kontakt, smích, sdílení vtipných nebo trapných momentů nebo spojování lidí, kteří obvykle nespolupracují.
19. Šablona zprávy o stavu projektu ClickUp
Šablona zprávy o stavu projektu ClickUp zjednodušuje sledování postupu projektu. Umožňuje vám kategorizovat zprávy o projektu podle oddělení, fáze a stavu, abyste získali přizpůsobené informace.
Pomůže vám také definovat harmonogramy a rozsah projektů. Jeho barevně odlišená lineární časová osa poskytuje vizuální přehled, díky kterému snadno a na první pohled zjistíte všechny položky po termínu. Díky strukturovanému zobrazení všech detailů jsou vaše zprávy o stavu projektu přehledné a snadno spravovatelné.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte rozpočty, abyste zjistili, zda je projekt překročen, ohrožen nebo pod rozpočtem.
- Nastavte automatizaci sdílení sledovacích zpráv se zainteresovanými stranami, abyste získali aktualizace v reálném čase.
- K jednotlivým úkolům přidejte vedoucího oddělení a týmu, abyste zachovali jasnou odpovědnost.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery a provozní týmy, které hledají strukturovaný formát pro sledování stavu projektu a rozpočtu.
20. Šablona požadavků na řízení projektů ClickUp
Začněte své projekty na základech postavených na jasnosti a sladěnosti s šablonou požadavků na řízení projektů ClickUp, která je ideální jak pro začátečníky, tak pro zkušené projektové manažery. Tato šablona ve formě seznamu, která je připravena k okamžitému použití, zefektivňuje způsob, jakým týmy definují a dokumentují požadavky projektu, a pomáhá všem – od zainteresovaných stran až po přispěvatele – zůstat na stejné vlně.
Jeho kontrolní seznamy a dílčí úkoly pomáhají při realizaci projektu. Výkonná vlastní pole – fáze schvalování, výstup, klasifikace, dokončení a schvalovatel – poskytují nezbytný kontext a zjednodušují navigaci mezi úkoly.
Proč se vám to bude líbit:
- Zaznamenejte a ujasněte si, čeho chce váš projekt dosáhnout, co dodáte a do kdy, a to vše na jednom přehledném místě.
- Přesouvejte požadavky pomocí snadno použitelných stavů, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“, „Pozastaveno“ a „Dokončeno“, aby byl průběh vždy transparentní.
- Automaticky vypočítávejte součty rozpočtu, míry dokončení a dalších kvantitativních metrik pomocí polí vzorců.
🔑 Ideální pro: Malé týmy a vedoucí provozu, kteří hledají strukturovaný přístup k plánování požadavků projektu.
21. Šablona tabulky pro správu projektů ClickUp
Ať už řídíte velký nebo malý tým, udržet projekty organizované může být velká výzva. Šablona tabulky pro řízení projektů ClickUp tento problém řeší pomocí přehledného a strukturovaného rozvržení.
Všechny výstupy spolu s jejich stavem, fází projektu a fází schvalování jsou uspořádány na jednom místě, aby byly snadno dostupné. Navíc speciální karta schvalovacího procesu ukazuje, které výstupy vyžadují pozornost a které již prošly schvalovacím procesem.
Proč se vám to bude líbit:
- Zobrazte úroveň problému pro každý výstup a poznamenejte si řešení pro budoucí použití.
- Definujte závislosti mezi výstupy pomocí vztahů jako „čekání na“ a „blokování“.
- Aktivujte automatické sledování času, přiřazujte členy týmu a přidávejte komentáře pro hladkou spolupráci.
🔑 Ideální pro: vedoucí projektů, marketingové manažery, provozní manažery a malé týmy, které potřebují strukturovanou šablonu tabulky pro plánování, správu a spolupráci.
22. Šablona pro správu rozpočtu projektu ClickUp
Udržujte své projekty finančně pod kontrolou s jasností a přesností pomocí šablony pro řízení projektů s rozpočtem od ClickUp. Tato šablona, navržená pro projektové manažery a finanční týmy, které spravují iniciativy citlivé na náklady, zefektivňuje rozpočtování, sekvencování úkolů a sledování nákladů v reálném čase.
Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte přidělený rozpočet, skutečné náklady a zbývající rozpočet pro váš projekt.
- Přidejte podrobné poznámky, které budou obsahovat odkazy, kontext nebo komentáře pro finanční dohled.
- Vyberte si z pěti různých zobrazení: Průvodce pro začátečníky, Přehled rozpočtu, Harmonogram projektu, Fáze projektu a Stav aktivity, abyste měli přístup k správným informacím právě v okamžiku, kdy je potřebujete.
🔑 Ideální pro: Freelancery, marketingové manažery, vývojové týmy a provozní týmy, které chtějí udržet rozpočet projektu pod kontrolou.
23. Šablona příručky pro řízení projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Management Playbook nabízí jasný plán pro úspěšnou realizaci projektu.
Pomůže vám definovat procesy, stanovit cíle a nastínit klíčové ukazatele výkonnosti pro každou fázi. Zobrazení na řídicím panelu poskytuje přehled o zdrojích, dokumentech, přidělených osobách a časových harmonogramech.
Karta s přehledem navíc na první pohled zvýrazňuje jednotlivé fáze projektu. Díky tomu je snazší sledovat pokrok, takže váš tým může zůstat po celou dobu v souladu.
Proč se vám to bude líbit:
- Vytvořte samostatné dokumenty pro každou fázi projektu, abyste zachovali podrobnou strukturu.
- Proměňte každou fázi v proveditelné úkoly a sledujte je pomocí zobrazení seznamu.
- Analyzujte časový harmonogram projektu a provádějte úpravy v reálném čase, abyste zůstali na správné cestě.
🔑 Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a provozní týmy, které hledají organizovaný přístup k plánování a provádění fází projektu.
➡ Další informace: Jak psát projektovou dokumentaci: příklady a šablony
Zefektivněte plánování a řízení projektů pomocí ClickUp
Šablony projektů Smartsheet nabízejí centralizovaný prostor pro organizaci úkolů, zdrojů a cílů. S rostoucí velikostí týmu však omezení týkající se škálovatelnosti, automatizace a výkonu začínají zpomalovat práci.
A právě zde přichází na řadu ClickUp. Jako univerzální aplikace pro práci zjednodušuje řízení projektů pomocí výkonných nástrojů pro spolupráci, sledování a analýzu, spolu s širokou škálou šablon připravených k okamžitému použití.
Jste unaveni honbou za termíny a roztříštěnými soubory? Zaregistrujte se na ClickUp a převezměte kontrolu nad cíli, časovými plány a výsledky svého týmu.