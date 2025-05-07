10 nejlepších alternativ k Gartneru pro vývoj spolehlivých IT strategií

Pokud jste se někdy pokoušeli vymyslet správné IT strategie pro vaši firmu bez odborné pomoci, pravděpodobně vás unavilo nekonečné hledání na internetu, zaujaté rozhovory s dodavateli a „odborné“ IT rady vašeho bratrance Boba. 👀
Právě v tom vynikají velká jména jako Gartner! Od svého založení v roce 1979 tato poradenská firma přináší nejnovější technologické poznatky, trendy a kouzelná zaklínadla (dobře, možná ne skutečná zaklínadla), aby podniky udržela na špici.
Gartner však není jediným hráčem na trhu – mnoho analytických platforem nabízí tržně orientované konkurenční analýzy, které pomáhají přijímat udržitelnější technologická rozhodnutí napříč odvětvími.
V tomto článku se podíváme na 10 pozoruhodných alternativ k Gartneru, se zvláštním zaměřením na to, čím se každá z nich vyznačuje. Navíc jako bonus vám prozradíme nejlépe hodnocený nástroj, který vám pomůže efektivněji implementovat IT strategie. Pojďme na to!
Co je Gartner?
Jako přední společnost zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti IT se Gartner specializuje na shromažďování obrovského množství dat, která zahrnují tržní trendy, schopnosti dodavatelů a nové technologie v celém IT sektoru. Tato data analyzuje a vytváří na jejich základě širokou škálu zdrojů.
Jednou z jejích známých proprietárních nabídek je Magic Quadrant, balíček zpráv z průzkumu trhu, které pomáhají podnikům činit informovaná rozhodnutí prostřednictvím hodnocení a porovnávání technologických produktů a služeb.
Gartner také pořádá konference a poskytuje poradenské služby, nabízí společnostem výzkum a poznatky, které jim pomáhají posoudit jejich postavení na trhu a efektivitu procesů.
Ačkoli je tato firma velmi respektovaná, neposkytuje služby pro všechna odvětví nebo společnosti všech velikostí. Navíc jsou její služby poměrně drahé, což je může činit nedostupnými pro menší podniky nebo start-upy. Je důležité zvážit alternativy k Gartneru, abyste mohli řešit konkrétní výzkumné výzvy nebo získat poradenství přizpůsobené vaší konkrétní situaci.
Co byste měli hledat v alternativách k Gartneru?
Při hledání alternativ k Gartneru je třeba zvážit několik klíčových faktorů:
- Specializované odborné znalosti: Pro získání přizpůsobenějších a relevantnějších informací hledejte společnosti, které se specializují na vaše odvětví nebo na technologie, o které máte zájem.
- Metodika výzkumu: Zjistěte, zda jsou výzkumné metodiky společnosti dostatečně transparentní a komplexní, aby bylo možné z nich získat užitečné a prakticky využitelné poznatky.
- Důvěryhodnost: Zkontrolujte dosavadní výsledky a reputaci společnosti v oboru, abyste mohli posoudit spolehlivost a kvalitu služeb, které můžete očekávat.
- Analytické nástroje a zdroje: Prozkoumejte tržní zprávy, prediktivní analýzy a benchmarkingové nástroje společnosti z hlediska hloubky a šíře dat.
- Globální vs. lokální pohled: V závislosti na rozsahu vaší činnosti můžete potřebovat společnost s výrazným globálním pohledem nebo společnost s více lokalizovaným, regionálním pohledem.
- Inovace a progresivní myšlení: Zejména v technologickém odvětví musí poradenská firma držet krok s nejnovějšími trendy a inovacemi, aby mohla poskytovat pragmatické rady.
- Flexibilita služeb: Možnost přizpůsobit zprávy, datové sady a konzultace výrazně zvyšuje hodnotu, kterou získáte.
- Komunita a příležitosti k navazování kontaktů: Stejně jako Gartner by i alternativa měla nabízet networkingové akce, webináře, obědy nebo uživatelské komunity pro budování kontaktů.
Objevte kouzlo poradenství s 10 nejlepšími alternativami k Gartneru
Seznamte se s 10 nejlepšími alternativami k Gartneru v oblasti podnikového softwaru, které se prosadily v tomto odvětví. Od podrobných analýz trhu po nejnovější technologické trendy – tyto společnosti a platformy dokážou uspokojit nejrůznější potřeby a specializované požadavky! 💗
1. Forrester
Pokud se vaše společnost snaží vyvinout provozní strategie zaměřené na zaměstnance nebo zákazníky, může být Forrester silnou alternativou k Gartneru. Jeho výzkum se podrobně zabývá tím, jak technologie ovlivňují chování spotřebitelů a zapojení zaměstnanců.
Podobně jako Magic Quadrant společnosti Gartner jsou i zprávy Forrester Wave podrobnými analýzami různých technologických trhů. Tyto zprávy hodnotí a porovnávají dodavatele technologií a nabízejí přehled o silných a slabých stránkách každého z nich.
Společnost Forrester je známá tím, že se zaměřuje na budoucí trendy, aby pomohla firmám experimentovat s novými technologiemi. Mezi další zdroje patří benchmarkingové nástroje, příručky a dokonce i chatbot GenAI, Izola, který klientům pomáhá zefektivnit proces dotazování složitých výzkumných dat.
Nejlepší vlastnosti společnosti Forrester
- Zaměřte se na zákaznickou zkušenost
- Různé zprávy, nástroje a zdroje
- Praktické předpovědi budoucích trendů
- Asistent GenAI
- Relevantní pro řadu geografických lokalit a odvětví
Omezení společnosti Forrester
- Někteří uživatelé vyjádřili pochybnosti o neutralitě jeho výzkumu.
- Hloubka analýzy může být ve srovnání s Gartnerem slabší.
- Tento software nehodnotilo mnoho recenzentů.
Ceny společnosti Forrester
- Kontaktujte společnost Forrester ohledně cen
Hodnocení a recenze společnosti Forrester
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
2. TrustRadius
TrustRadius také přináší přístup zaměřený na zákazníka a poskytuje reálnou zpětnou vazbu a zkušenosti od skutečných uživatelů produktů. Jedinečnou funkcí platformy jsou TrustMaps , které nabízejí dvourozměrné vizuální srovnání produktů v konkrétní kategorii na základě spokojenosti uživatelů a frekvence vyhledávání.
TrustRadius klade důraz na transparentnost svých recenzí a používá přísné pokyny, aby zajistil autentičnost a zabránil zaujatým nebo falešným recenzím. 👮
Tato intuitivní platforma usnadňuje společnostem všech velikostí přístup k informacím z více než 400 kategorií softwaru a jejich interpretaci. To je obzvláště užitečné pro startupy nebo podniky s omezenými zdroji, které nemohou věnovat rozsáhlý výzkum.
Nejlepší funkce TrustRadius
- Uživatelské recenze pro informace od komunity
- Komplexní informace o produktech
- TrustMaps pro rychlý přehled hodnocení produktů
- Zdravé postupy v oblasti transparentnosti
- Přístupnost a snadné použití
Omezení TrustRadius
- Uživatelé poukázali na některé nespolehlivé recenze.
- Lze zlepšit zákaznický servis a dobu odezvy podpory
- Další nástroj s omezeným počtem recenzentů
Ceny TrustRadius
- TrustRadius pro kupující: zdarma
- TrustRadius pro dodavatele: Ceny začínají na 30 000 USD/rok (k dispozici je víceletá sleva)
Hodnocení a recenze TrustRadius
- G2: 3,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
3. IBM Consulting
IBM Consulting, dříve známá jako IBM Global Business Services, nabízí holistický přístup kombinující strategické poradenství s praktickou implementací. To může být velmi výhodné pro firmy, které hledají komplexní servisní řešení.
Díky přítomnosti ve více než 200 zemích a teritoriích může IBM Consulting reagovat na rozmanité potřeby podniků působících v různých regionech. 🌍
Tato společnost má přístup k pokročilým analytickým a výzkumným nástrojům, které jsou výsledkem významných investic společnosti IBM v těchto oblastech již od poloviny sedmdesátých let. Klade velký důraz na inovace a neustále zkoumá nové technologie a metodiky, jako je umělá inteligence a cloud computing. Zaměření na hluboké znalosti je obzvláště cenné pro podniky, které chtějí implementovat komplexní IT infrastruktury nebo investovat do průlomových technologií.
Nejlepší vlastnosti IBM Consulting
- Integrované konzultační a technologické řešení
- Služby pro globální společnosti, neziskové organizace a nevládní organizace
- Pokročilé analytické a výzkumné schopnosti
- Důraz na transformativní poradenství založené na datech
- Řešení na míru v odvětvích, jako je zdravotnictví a finance
Omezení IBM Consulting
- Více zaměřené na velké podniky než na malé firmy
- Může upřednostňovat vlastní technologická řešení před řešeními jiných dodavatelů.
Ceny IBM Consulting
- Kontaktujte IBM ohledně cen
Hodnocení a recenze IBM Consulting
- G2: 3,9/5 (více než 50 recenzí)
4. Nucleus Research
Společnost Nucleus Research vyniká svým přístupem zaměřeným na návratnost investic, faktickou analýzou a zálibou v praktických, použitelných poznatcích. Usnadňuje pochopení potenciálních finančních dopadů a skutečné účinnosti navrhovaných technologických investic.
Podobně jako Magic Quadrant společnosti Gartner poskytuje platforma Value Matrix vizuální mapu pro hodnocení dodavatelů technologií na základě jejich použitelnosti, funkčnosti a hodnoty, kterou přinášejí zákazníkům. Nucleus Research také nabízí služby výzkumu na míru, které umožňují podnikům získat přizpůsobené informace specifické pro jedinečné kontexty a výzvy.
Zde uvedené zprávy jsou navrženy tak, aby byly vysoce praktické a poskytovaly konkrétní praktické rady, které mohou podniky implementovat. Nucleus Research si zakládá na své nezávislosti a objektivitě a nabízí nestranné analýzy, které nejsou ovlivněny sponzorstvím dodavatelů.
Nejlepší vlastnosti Nucleus Research
- Výzkum zaměřený na návratnost investic
- Hodnotící žebříček Insightful Value Matrix
- Praktické zprávy
- Nezávislá a nestranná analýza
- Výzkumné služby na míru
Omezení společnosti Nucleus Research
- Silný důraz na analýzu návratnosti investic snižuje zaměření na kvalitativní faktory.
- Žádné bezplatné zdroje
Ceny společnosti Nucleus Research
- Přístup pro čtenáře: 750 USD/čtvrtletí, fakturováno čtvrtletně
- Tech Advisor: Ohledně cen se obraťte na Nucleus Research.
Hodnocení a recenze společnosti Nucleus Research
- Není dostatek recenzí pro stanovení důvěryhodného hodnocení.
5. Nielsen
Pokud pracujete v médiích, reklamě nebo souvisejících oborech, společnost Nielsen vám může poskytnout důležité nástroje pro měření sledovanosti, včetně svého renomovaného systému hodnocení televizní sledovanosti, které vám pomohou vypracovat účinné strategie. Ačkoli se její zaměření liší od přístupu společnosti Gartner zaměřeného na IT, tato platforma nabízí přesné informace o chování spotřebitelů a tržních trendech. 📺
Přístup společnosti Nielsen je silně založen na datech. Nabízí široký výběr analytických nástrojů a služeb, jako je například Nielsen ONE, který kombinuje data o sledovanosti napříč několika mediálními platformami, včetně televize, streamovacích služeb, stolních počítačů a mobilních zařízení, pro plánování reklamních kampaní.
Společnost Nielsen integruje pokročilé technologie, včetně umělé inteligence a strojového učení, aby posílila své výzkumné metodiky a zvýšila přesnost a hloubku svých poznatků.
Nejlepší vlastnosti Nielsen
- Rozsáhlý průzkum trhu a spotřebitelů
- Zaměřte se na média a reklamu
- Měření sledovanosti napříč platformami s Nielsen ONE
- Řešení na míru dostupná prostřednictvím zakázkového výzkumu a konzultačních služeb
- Závazek k inovacím a integraci technologií
Omezení společnosti Nielsen
- Pro podniky mimo mediální sektor nemusí být tak užitečné.
- Stahování zpráv může být časově náročné.
Ceny společnosti Nielsen
- Kontaktujte společnost Nielsen ohledně cen
Hodnocení a recenze Nielsen Marketing Cloud
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (10+ recenzí)
6. Comparably
Comparably shromažďuje data především od zaměstnanců a nabízí autentické informace o firemní kultuře, platech a zkušenostech na pracovišti. Pomůže vám učinit informovaná rozhodnutí o potenciálních partnerech nebo dodavatelích na základě jejich interních postupů a hodnot, které můžete nebo nemusíte podporovat.
Comparably nabízí srovnání zaměstnavatelů a žebříčky založené na různých kritériích, jako je vedení a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Poskytuje také informace o diverzitě a inkluzi v rámci organizací, což je stále důležitější aspekt firemní kultury.
Datové služby této platformy poskytují jedinečný pohled na společnosti a doplňují tradiční výzkumné a poradenské služby. Nabízí také nástroje pro správu značky zaměstnavatele, které vám pomohou prezentovat vaši společnost v pozitivním světle.
Nejlepší funkce Comparably
- Náhledy do firemní kultury, diverzity a inkluze
- Podrobný rozpis odměn
- Služby v oblasti řízení značky pro zaměstnavatele
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
Omezení srovnání
- Cena za služby může být relativně vysoká.
- Není uvedeno dostatek společností
Srovnatelné ceny
- Kontaktujte Comparably pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze Comparably
- G2: 3,3/5 (méně než 5 recenzí)
7. IDC
Společnost IDC (International Data Corporation) je vhodná zejména pro podniky v technologickém sektoru a nabízí rozsáhlé analýzy široké škály IT trhů, které pomáhají podnikům porozumět trendům, příležitostem a výzvám. Vydává také specializované výzkumné zprávy, jako je IDC MarketScape, která nabízí komplexní grafické hodnocení konkurence.
Oceníte hluboké znalosti společnosti IDC o konkrétních odvětvích v rámci tohoto průmyslu, jako jsou IT infrastruktura, software, telekomunikace a nové technologie, jako je umělá inteligence a internet věcí (IoT). Pořádá četné konference a akce, které sdružují přední představitele tohoto odvětví a poskytují příležitosti k navazování kontaktů a sdílení poznatků o nejnovějších technologických trendech.
Přístup společnosti IDC kombinuje kvantitativní analýzu dat s kvalitativními poznatky a nabízí ucelený pohled na IT prostředí.
Nejlepší vlastnosti IDC
- Podrobné informace o trhu s personalizovaným poradenstvím
- Specializovaný výzkum a zprávy
- Odvětvové informace
- Akce pro myšlenkové vůdce
- Kvantitativní a kvalitativní výzkum
Omezení IDC
- Omezené zdroje mimo oblast technologií
- Zákaznická podpora by mohla být lépe proškolena v technických otázkách.
Ceny IDC
- Kontaktujte IDC pro informace o cenách
Hodnocení a recenze IDC
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
8. Qmarkets
Qmarkets se specializuje na řízení nápadů a inovací. Je navržen tak, aby usnadňoval brainstorming zaměřený na návratnost investic, spolupráci týmů na všech úrovních a implementaci inovativních řešení v rámci organizací.
Kromě neustálého zlepšování a inovace portfolia je jednou z klíčových předností společnosti Qmarkets produkt Q-scout, který vám pomůže identifikovat slibné technologie a prozkoumat trh s ohledem na potenciální partnerství nebo akvizice. Q-trend je další nástroj, který vám umožní udržet si dlouhodobou životaschopnost díky identifikaci, analýze a přizpůsobení se aktuálním trendům ve vašem odvětví nebo bezprostředním trhu.
Qmarkets nabízí pokročilé analytické a reportovací funkce nezbytné pro hodnocení podnikání, které organizacím umožňují sledovat pokrok jejich iniciativ, měřit dopad a činit rozhodnutí na základě dat.
Nejlepší funkce Qmarkets
- Správa nápadů a crowdsourcing
- Spolupracující přístup
- Živé a on-demand webináře
- Nástroje jako Q-scout a Q-trend pro zvýšení přizpůsobivosti
- Pokročilá analytika a reporting
Omezení Qmarkets
- Nastavení může být poněkud náročné.
- Někteří uživatelé považují rozhraní za neintuitivní.
Ceny Qmarkets
- Kontaktujte Qmarkets pro informace o cenách.
Hodnocení a recenze Qmarkets
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
9. G2
Díky uživatelským recenzím a podrobným analýzám je G2 ideálním zdrojem pro porovnání softwarových a technologických řešení. Platforma obsahuje více než 15 000 zpráv o trhu, například:
- Grid® Reports: Poskytují přehled různých technologických produktů a jejich hodnocení na základě spokojenosti zákazníků a přítomnosti na trhu.
- Indexové zprávy: Hodnoťte a řadte produkty na základě kritérií, jako je pravděpodobnost doporučení, přijetí uživateli, návratnost investic a doba uvedení do provozu.
- Zprávy Momentum: Zaměřte se na růstovou trajektorii produktů, které se neustále vyvíjejí.
- Porovnejte zprávy: Zobrazte srovnání až čtyř konkurenčních produktů vedle sebe a porovnejte jejich hodnocení spokojenosti a různé důležité metriky.
Pokud má vaše firma omezené zdroje pro rozsáhlý výzkum nebo vyžaduje rychlé rozhodování, oceníte přímé, uživatelsky orientované informace, které poskytuje G2.
Nejlepší funkce G2
- Více než 2 miliony skutečných uživatelských recenzí
- Dynamické reportování
- Přímé srovnání produktů
- Zahrnuje multimediální zdroje a videorecenze.
Omezení G2
- Omezený počet recenzí pro specializovaná nebo nově vznikající řešení
- Spolehlivost a neutralita obsahu vytvářeného uživateli se liší.
Ceny G2
- Kontaktujte G2 ohledně cen
Hodnocení a recenze G2
- G2: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
- TrustRadius: 7,4/10 (více než 20 recenzí)
10. Omdia
Společnost Omdia vznikla v roce 2020 sloučením tradičních výzkumných značek Informa Tech: Ovum, IHS Markit Technology, Tractica a Heavy Reading. Její výzkum pokrývá širokou škálu témat, od podrobné analýzy dodavatelského řetězce a nových technologií až po poznatky z telekomunikačního průmyslu.
Omdia Vendor Selection kombinuje odborné analýzy a zpětnou vazbu uživatelů (prostřednictvím partnerství s TrustRadius ) k hodnocení dodavatelů a zdůraznění podniků a technologií, které byste měli mít na radaru. 🔍
Komplexní poradenské služby společnosti Omdia jsou podporovány týmem více než 400 odborníků. Možnost Zeptat se analytika zajišťuje klientům přímý přístup k těmto odborníkům, což umožňuje personalizované konzultace a podrobné diskuse o konkrétních oblastech výzkumu.
Nejlepší vlastnosti Omdia
- Integrované odborné znalosti od zavedených značek
- Poradenské služby na míru
- Strategie a služby pro uvedení na trh, jako je segmentace a cílené sdělení
- Přímý přístup k adresáři analytiků
Omezení Omdia
- Nezahrnuje širší mezioborové oblasti, jako jsou FinTech a EdTech.
- Omezené veřejné případové studie
Ceny Omdia
- Kontaktujte Omdia pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Omdia
- Zatím nejsou k dispozici žádné recenze.
Další nástroje pro IT poradenství a implementaci nových technologií
Vybrali jste si konzultanta pro výzkum? Vaše práce ještě zdaleka nekončí – jediným způsobem, jak úspěšně implementovat IT strategie, je zavést spolehlivé postupy projektového řízení. Podle statistik z roku 2023 nemá 75 % respondentů v IT odvětví důvěru v nové strategie a často musí trávit spoustu času jejich sladěním s obchodními cíli – tomu všemu se můžete vyhnout, pokud použijete schopné řešení pro projektové řízení.
ClickUp
Můžete ušetřit čas a zvýšit hodnotu své společnosti tím, že budete používat ClickUp jako centralizované centrum pro řízení projektů, komunikaci a sdílení dokumentů. Podporuje provoz jak podniků, tak poradenských společností napříč různými odvětvími.
ClickUp je komplexní nástroj pro sdílení znalostí a jejich implementaci. Řekněme, že jste obdrželi zprávu s podrobným popisem kroků nezbytných k realizaci ambiciózní IT strategie. S ClickUp Tasks můžete tento proces rozdělit na zvládnutelné úkoly a podúkoly, z nichž každý má své vlastní termíny, přidělené osoby a úrovně priority, aby bylo zajištěno včasné dokončení. V průběhu celého projektu může váš tým využívat komentáře a zmínky v rámci úkolů k komunikaci a sdílení aktualizací, kladení otázek nebo vyjasňování nejasností bez námahy!
Snažíte se stíhat opakující se administrativní úkoly během konzultací? Ulehčete si práci pomocí snadno použitelného nástroje ClickUp Automations, který nabízí rozhraní bez nutnosti programování pro automatizaci rutinních pracovních postupů. Například pokaždé, když je úkol (například Návrh zprávy) označen jako dokončený, je vám automaticky zasláno e-mailové oznámení k přezkoumání a stav úkolu je aktualizován na Přezkoumání probíhá.
ClickUp se zaměřuje na zjednodušení procesu vývoje, výběru a implementace obchodních strategií!
Můžete například použít více než 15 různých zobrazení k vyhodnocení dostupných strategií nebo sledování postupu projektu v jednotlivých fázích. Zobrazení Board vám umožní sledovat postup v kanbanovém formátu a sledovat úkoly od Probíhá po Dokončeno. Zobrazení Ganttův diagram a Kalendář jsou také užitečné pro plánování, optimalizaci a provádění strategií ve velkém měřítku.
Využijte produktivní konzultace s Clickup!
ClickUp nabízí několik nástrojů pro spolupráci, které vám pomohou vylepšit vaše konzultační procesy! Jeho bezplatné šablony pro konzultace pokrývají vše od smluv o poskytování služeb a sledování času až po konzultační zprávy.
Pro společnou úpravu a zpětnou vazbu použijte ClickUp Docs, abyste mohli spolupracovat s konzultanty na nových strategiích a rámcích. Díky přizpůsobitelným nastavením oprávnění získáte efektivní místo pro výměnu zpětné vazby a finalizaci dokumentů.
Aby byla nabídka ještě lákavější, ClickUp AI vám pomůže ušetřit čas díky inteligentní analýze dat a shrnutí dokumentů. Může vám také pomoci s psaním a optimalizací dokumentů určených pro zaměstnance, aby byly snadno srozumitelné. 🤖
Pokud používáte nástroje jako Google Drive nebo Slack, integrujte je s ClickUp, abyste omezili přepínání mezi aplikacemi.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní řešení pro organizaci a sledování projektů a zdrojů týmu
- Snadná správa úkolů pomocí seznamů úkolů, termínů, priorit a závislostí
- Automatizace úkolů pro zefektivnění opakujících se pracovních postupů
- ClickUp Whiteboards a Chat view pro brainstorming a komunikaci
- Sdílení dokumentů a společná editace
- ClickUp AI pro podporu psaní
- Více než 15 zobrazení pro monitorování projektů
- Více než 1 000 integrací
- Zabezpečte spolupráci s klienty
- Integrované zprávy a analytické nástroje pro měření pokroku
- Více než 1 000 šablon pro různé projektové potřeby
Omezení ClickUp:
- Prozkoumání všech funkcí a možností zabere nějaký čas.
- Mobilní aplikace má méně funkcí než desktopová verze.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
Realizujte ambiciózní IT strategie s ClickUp
Výběr správné výzkumné a poradenské společnosti může vašemu podnikání poskytnout konkurenční výhodu, ale to je jen začátek. Chcete-li vytěžit maximum z hodnoty, kterou získáte, může být využívání inovativního softwaru pro řízení projektů, jako je ClickUp, zásadním zlomem.
Ať už prostřednictvím lepší organizace, komunikace nebo větší transparentnosti, ClickUp může vaši spolupráci s konzultanty učinit produktivnější a více orientovanou na výsledky.
Jste připraveni zahájit svou další IT strategii? Zaregistrujte se na ClickUp a zajistěte si obrovský úspěch! 🤩