Od startu k úspěchu: 10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro malé firmy

Provozování malé firmy není žádná procházka růžovým sadem. Řízení projektů zahrnuje složitou síť povinností, od koordinace úkolů a harmonogramů až po udržování týmu na správné cestě.
Právě zde se hodí nástroje pro řízení projektů pro malé firmy. Poskytují platformu, která vám umožní strukturovat úkoly, podporovat spolupráci a dodržovat náročné harmonogramy s neochvějnou přesností.
Žádný úkol nezůstane přehlédnutý a žádný termín neunikne vaší pozornosti.
V tomto článku vám představíme 10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro malé firmy, které vám pomohou najít ten nejvhodnější pro váš tým. Připravte se, protože se ponoříme do jejich výhod, nevýhod, cen a charakteristických rysů. ?
Co je to software pro řízení projektů pro malé firmy?
Software pro řízení projektů je nástroj, který vám umožňuje pečlivě organizovat a plánovat projekty a úkoly vaší společnosti. Vytváří virtuální pracovní prostor pro sledování probíhajících projektů, kontrolu řízení zdrojů a spolupráci s vaším týmem.
Nejlepší software pro řízení projektů pro malé firmy vám umožní snadno dohlížet na pracovní postupy v malých firmách. Obvykle je cenově dostupnější než řešení pro velké podniky a často obsahuje vestavěné kalendáře a připomenutí, které zajišťují hladký průběh termínů a sledování úkolů. ✅
Můžete se také těšit na přehledné rozhraní s výkonnými komunikačními funkcemi, které snižují množství e-mailů a zprůhledňují spolupráci v malých týmech. Kvalitní nástroj pro správu projektů disponuje funkcemi pro rozpočtování, sledování času a fakturaci, které vašemu týmu pomohou fungovat v rámci finančních omezení.
Co byste měli hledat v softwarových nástrojích pro řízení projektů pro malé firmy?
Při výběru správného nástroje pro řízení projektů pro vaši firmu se zaměřte na následující klíčové aspekty:
- Snadné použití: Upřednostněte intuitivní rozhraní s minimálními požadavky na školení, aby jej vaši kolegové mohli začít rychle a efektivně používat.
- Správa úkolů: Měla by vám pomoci snadno vytvářet a přiřazovat úkoly, stanovovat cíle a termíny projektů a sledovat jejich průběh.
- Spolupráce: Hledejte řešení pro správu projektů, které usnadňuje spolupráci prostřednictvím sdílení souborů, komentářů a aktualizací v reálném čase.
- Přizpůsobení: Řešení pro správu projektů a úkolů by se měla přizpůsobovat konkrétním potřebám podniku pomocí možností, jako jsou personalizované pracovní postupy, vlastní pole a šablony projektů.
- Integrace: Zkontrolujte, zda je nástroj pro správu projektů kompatibilní s ostatním softwarem, který vaše firma používá, jako jsou e-mailové systémy, systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a účetní software.
- Cenová dostupnost a škálovatelnost: Zvažte cenu softwaru a zda jeho bezplatné nebo levné tarify odpovídají vašemu rozpočtu. Možná budete také chtít zjistit, zda nástroj nabízí pokročilé funkce pro podporu rostoucích podniků a složitých projektů.
10 užitečných softwarů pro řízení projektů pro malé firmy
Zlepšete své provozní činnosti a podpořte růst firmy s naším seznamem špičkového softwaru pro řízení projektů pro malé firmy. Rozlučte se s překážkami, nedodrženými termíny a neefektivní spoluprací – připojte se k nám a prozkoumejte nejlepší funkce a omezení těchto nástrojů. ?
1. ClickUp
Hledáte komplexní nástroj pro vytváření projektových plánů, správu úkolů a podporu týmové spolupráce? Vaše hledání končí s ClickUp, uživatelsky přívětivým a cenově dostupným řešením, které je ideální pro malé a rostoucí firmy! ✨
Díky výkonné sadě nástrojů pro správu projektů je sledování celého projektu hračkou. Nabízí více než 15 zobrazení projektů pro vizualizaci a správu vašich pracovních postupů. Můžete například organizovat úkoly jako karty s funkcí drag-and-drop pomocí Kanbanových tabulek nebo snadno sledovat milníky a závislosti pomocí rozsáhlých zobrazení Ganttova diagramu, časové osy a pracovní zátěže.
S ClickUp Goals máte možnost stanovit jasné cíle, metriky výkonu a OKR. Udržujte motivaci a produktivitu svého týmu pomocí týdenních hodnotících karet zaměstnanců a pochval.
Pokročilé funkce správy úkolů ClickUp pokrývají celou řadu funkcí, včetně komentářů a korektur v reálném čase, které urychlují schvalování práce, a brainstormingu prostřednictvím myšlenkových map.
Navíc můžete sdílet přílohy a účastnit se konverzací v reálném čase v zobrazení chatu, aby diskuse týkající se úkolů zůstaly v jednom souvislém vlákně.
Pomocí nástrojů pro spolupráci ClickUp Docs můžete vést přehledné a komplexní záznamy o svém podnikání. Získáte asistenta s umělou inteligencí, který vám pomůže vytvářet položky, jako jsou časové osy projektů a studie uživatelských testů, shrnovat poznámky z jednání a navrhovat poutavé e-maily pro klienty.
Chcete zlepšit plánování sprintů? Využijte šablonu ClickUp Agile Project Management Template. Je ideální pro agilní týmy, protože vám umožňuje:
- Zefektivněte a upřednostněte nevyřízené požadavky pomocí formulářů
- Provádějte práci napříč týmy při řízení projektů v rámci tabulek nebo sprintů.
- Provádějte hladké retrospektivní schůzky pro neustálé zlepšování
Malé týmy ocení více než 100 automatizací ClickUp, které automatizují rutinní úkoly a ušetří čas všem!
Nejlepší funkce ClickUp
- Desítky bezplatných šablon pro správu projektů
- Více než 1 000 integrací ClickUp s oblíbenými pracovními nástroji, jako jsou Slack a Dropbox
- 360° přehled o projektech díky panelům ClickUp pro komplexní projekty
- Kalendářový náhled pro sledování harmonogramů a milníků
- Nástroje pro spolupráci v chatu pro rychlou komunikaci v týmu
- ClickUp Hierarchy pro organizaci pracovního prostoru a přizpůsobení úrovní přístupu
- Pokročilé funkce, jako je integrované sledování času s přizpůsobitelnými připomenutími a oznámeními
- Více než 35 aplikací ClickApps pro přizpůsobení pracovních postupů bez nutnosti programování
- Sledování cílů projektového řízení v reálném čase
- Webové, desktopové a mobilní aplikace s bohatými funkcemi
- Jednoduchá vizuální spolupráce a mind mapping s ClickUp Whiteboards
- Plně vybavený bezplatný tarif
- Pomáhá s rozpočtováním a fakturací
Omezení ClickUp
- Rozsah funkcí může být pro nové uživatele obtížně stravitelný (ale rozsáhlé průvodce a návody ClickUp to usnadňují).
- Funkce AI jsou omezeny na placené tarify.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Asana
Zlepšete řízení projektů ve své malé firmě pomocí Asany – dokonalé platformy pro hladkou mezifunkční týmovou spolupráci. ?
S Asanou můžete přizpůsobit své projekty a úkoly podle svých představ. Výchozí zobrazení seznamu nabízí přehledné zobrazení pro sledování termínů a přidělených úkolů. Snadno přepínejte mezi zobrazením tabule, časové osy, kalendáře a řídicího panelu a užijte si flexibilní vizualizaci úkolů.
Pomocí kanbanových tabulek stanovte priority projektových úkolů a odhalte překážky bránící dodání. Zlepšete transparentnost pracovního postupu pomocí označených sloupců vybavených rozhraním drag-and-drop pro aktualizaci stavu úkolových karet.
Snižte množství manuálních úkolů automatizací přiřazování úkolů, úpravami termínů a oznámeními pro zúčastněné strany pomocí funkce Pravidla. Můžete dokonce vytvářet šablony úkolů a projektů – popusťte uzdu své kreativitě a přidávejte popisy, organizační štítky, termíny, přiřazené osoby a vlastní pole (k dispozici v placených tarifech).
Nejlepší funkce Asany
- Integrace s více než 200 nástroji, jako jsou Slack, Gmail a Zapier
- Intuitivní rozhraní
- Reporting v reálném čase
- Kanbanové tabule pro vizualizaci úkolů
- Funkce automatizace úkolů
Omezení Asany
- Rozhraní může působit poněkud nepřehledně.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro pokročilé funkce reportingu
Ceny Asany
- Základní: Navždy zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
3. Zoho Projects
Objevte sílu Zoho Projects, vašeho online pomocníka pro správu projektů, který vám umožní snadno plánovat, sledovat a spolupracovat. Tento škálovatelný software je schopen zvládnout jak základní, tak komplexní projekty. Plánujte dopředu, rozdělte práci na zvládnutelné úkoly, systematicky sledujte pokrok a dodržujte všechny termíny.
Tento nástroj se pyšní funkcemi pro správu flexibilní pracovní doby, plánování základních harmonogramů, přidělování úkolů na základě týmové spolupráce a připomínky. Sledování času a správa zdrojů pomáhají udržovat vyváženou pracovní zátěž týmu. ?
Zlepšete svůj pracovní postup pomocí automatizace úkolů a zjednodušených přechodů. Pomocí pokročilých reportů můžete snadno sledovat pokrok a spravovat rozpočty díky sledování výdajů. Vzdálené týmy mohou zůstat v kontaktu díky interaktivním feedům, integrovanému chatu, diskusním fórům a prostorům pro sdílení souborů.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Ganttovy diagramy pro vizualizaci průběhu projektů
- Integrace s aplikacemi Google a Microsoft
- Praktická mobilní aplikace
- Automatizace úkolů
- Více zobrazení úkolů
Omezení Zoho Projects
- Některé funkce mohou chybět nebo být obtížně dostupné.
- Nemusí podporovat všechny prohlížeče.
Ceny Zoho Projects
- Zdarma: až pro 3 uživatele
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
4. Trello
Trello je vizuální nástroj pro správu projektů známý svými Kanban tabulemi. Úkoly se zobrazují jako karty, které lze přizpůsobit pomocí termínů, přiřazených osob, štítků, příloh a komentářů. Karty lze snadno přetahovat a přeskupovat, což usnadňuje vizuální spolupráci. ?
Trello je chváleno za své uživatelsky přívětivé rozhraní, díky čemuž je ideální pro malé firmy s omezenými zdroji na školení. Vyberte si z pokladnice šablon zahrnujících marketing, prodej, design a řízení týmu, nebo si vytvořte novou tabuli od základů.
Platforma vyhovuje různým projektovým potřebám tím, že nabízí kromě Kanbanových tabulek i další rozvržení. Ať už potřebujete kalendář pro sledování termínů, časovou osu pro plánování, tabulku pro strukturované zobrazení dat nebo dokonce mapu pro úkoly založené na poloze, Trello vám to vše poskytne.
Nejlepší funkce Trello
- Různé pohledy na projekty
- Více než 100 šablon
- Integrace se Slackem, Jira, Miro atd.
- Funkce vizuální spolupráce při řízení projektů
- Butler, asistent pro automatizaci úkolů bez nutnosti programování
Omezení Trello
- Je vhodnější pro menší úkoly, na kterých se podílí 3–5 osob.
- Uživatelé mohou těžit z většího množství integrovaných reportů a analytických nástrojů ve srovnání s některými z nejlepších softwarů pro řízení projektů v tomto seznamu.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
5. Hub Planner
Hub Planner je špičkový software pro plánování a správu zdrojů, který pomáhá týmům s koordinací projektů, sledováním rozpočtu, sledováním dovolených a efektivní správou časových rozvrhů, a to vše na jedné platformě.
Chcete mít přehled o výdajích na projekty a získat informace o jejich ziskovosti? Rozšíření Billing Rates Extension od Hub Planner vám pomůže získat plnou kontrolu nad správou fakturace díky šikovným funkcím pro rozpočtování projektů a výpočet výdajů. ???
Tento praktický nástroj navíc obsahuje intuitivní plánovač zdrojů typu drag-and-drop, který nabízí rychlý přehled o dostupnosti a využití zdrojů a zefektivňuje plánování projektů. Navíc vám umožňuje porovnat skutečná data z časových rozvrhů s plánovanými prognózami, abyste se dozvěděli více o výkonu svého týmu.
Pro analýzu v reálném čase využijte uživatelsky přívětivý dashboard, který vám umožní snadno zkoumat jednotlivé zdroje a výkonnost projektů.
Nejlepší funkce Hub Planner
- Kontrola rozpočtu projektu
- Správa časových rozvrhů
- Zprávy zaměřené na data
- Uživatelsky přívětivý plánovač zdrojů
- Hladké vyřizování žádostí o volno a dovolenou
Omezení Hub Planneru
- Užitečným doplňkem by byl nástroj pro sledování úkolů v reálném čase.
- Mohlo by využít více softwarových integrací.
Ceny Hub Planner
- Plug&Play: 7 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 18 $/měsíc na uživatele
- Business Leader: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Hub Planner
- G2: 4,2/5 (15+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
6. Wrike
Wrike je software pro řízení projektů a zdrojů určený pro malé podniky s omezeným rozpočtem, protože nabízí velkorysý bezplatný tarif pro neomezený počet uživatelů.
Vychutnejte si maximální efektivitu řízení projektů díky funkcím pro mezifunkční spolupráci platformy Wrike. Platforma je velmi přizpůsobivá – umožňuje vám upravovat pracovní postupy, zobrazení a pracovní prostory tak, aby vyhovovaly potřebám a preferencím vašeho týmu, a zároveň zachovává 360° přehled o vašem projektu. ?
Jeho automatizační funkce zvyšují produktivitu tím, že zefektivňují opakující se úkoly a omezují duplicitní práci. Díky automatickým schvalováním, žádostem a opakovatelným plánům má váš tým více času na řešení důležitých úkolů při řízení projektů napříč týmy.
Přizpůsobte si svůj dashboard Wrike pomocí widgetů přizpůsobených vašemu pracovnímu dni, díky kterým budete mít vždy přehled o vybraných úkolech nebo prioritních položkách.
Nejlepší funkce Wrike
- Všestranné zobrazení projektů, jako jsou Kanban tabule a Ganttovy diagramy
- Formuláře pro vlastní požadavky
- Kontrola a automatické schvalování
- Analýza dashboardu v reálném čase
- Integrace s nástroji jako Airtable, Gmail a Dropbox
Omezení Wrike
- Sledování změn u velkých projektů může být náročné.
- Někteří uživatelé zaznamenávají strmou křivku učení.
Ceny Wrike
- Zdarma: Neomezený počet uživatelů
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele (2–25 uživatelů)
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele (5–500 uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen (5 až neomezený počet uživatelů)
- Pinnacle: Ceny na vyžádání (5 až neomezený počet uživatelů)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Notion
Díky své flexibilitě, cenové dostupnosti a funkcím pro sledování úkolů je Notion vynikající volbou pro řízení projektů v malých firmách.
Stejně jako ClickUp vám AI asistent Notion umožňuje rychle vytvářet vysoce kvalitní projektovou dokumentaci. Nechte AI vygenerovat počáteční projektový plán během několika sekund, nebo jej napište sami a sledujte, jak jej AI vylepší k dokonalosti. ✨
Rozlučte se s časově náročnými úkoly díky přizpůsobitelnému automatickému vyplňování pomocí umělé inteligence. Použijte jej k snadnému přidávání klíčových výsledků a aktualizací ke každému projektu.
Notion také nabízí hotové pracovní postupy pro technické a produktové týmy, které pomáhají připravovat backlog, organizovat sprinty a sledovat chyby.
Platforma navíc nabízí různé zobrazení pro všechny typy projektů. Použijte tabulkové zobrazení pro pečlivé sledování úkolů, přepněte do kalendářového zobrazení, abyste měli přehled o termínech, nebo jednoduše vyhodnoťte pokrok v časové ose.
Nejlepší funkce Notion
- Automatizované sprinty
- Integrace s nástroji jako GitHub, Figma a Slack
- AI asistent
- Funkce Wiki pro centralizaci všech znalostí
- Předem navržené šablony
Omezení aplikace Notion
- Na mobilních zařízeních bývá pomalý.
- Nedostatek pokynů může některým uživatelům ztížit vytváření stránek.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
8. monday. com
monday. com pomáhá malým firmám efektivně řídit projekty a zároveň šetřit peníze. Platforma nabízí bezplatné a cenově dostupné základní tarify a je uživatelsky přívětivá, což snižuje náklady spojené se školením a zaškolováním nových zaměstnanců. ?
Posilte svůj tým snadným přidělováním a prioritizací úkolů. Vytvářejte harmonogramy projektů, sledujte pokrok svého týmu a spravujte celý projekt na jednom místě.
Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly jedinečnému stylu vašeho týmu, ať už se jedná o projekt, proces, oddělení nebo úkol specifický pro zákazníka. Využijte různé pohledy na projekt, například:
- Ganttovy diagramy
- Kanbanové tabule
- Zobrazení časové osy
monday. com nabízí řadu bezplatných přizpůsobitelných šablon. Od marketingových kampaní a redakčních kalendářů po plánování akcí, CRM grafy a HR formuláře – najdete zde mnoho předem připravených šablon určených pro malé firmy. Jeho automatizační funkce pro časově náročné činnosti, jako je zasílání e-mailových připomínek a zpracování žádostí o schválení projektů, vám také ušetří čas.
monday. com nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné ovládací panely
- Flexibilní a škálovatelné
- Automatizace úkolů
- Integrace s nástroji pro správu projektů, jako jsou Google Drive, Gmail a Trello
- Různé šablony a zobrazení projektů
Omezení monday.com
- Počáteční nastavení může být časově náročné.
- Přizpůsobení hlavní obrazovky by mohlo být flexibilnější.
Ceny monday.com
- Zdarma
- Základní 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
9. Paymo
Paymo vyniká jako řešení pro správu projektů přizpůsobené pro startupy, malé firmy, freelancery a malé týmy. Jedná se o komplexní platformu pro uživatelsky přívětivou správu projektů a úkolů, sledování času a fakturaci klientům. ?
Komunikujte v reálném čase v podrobném zobrazení úkolů, nastavujte opakující se úkoly, stanovujte termíny a priority a snadno přidělujte pracovní úkoly více členům týmu.
Vaše úkoly jsou viditelné ve všech projektech a můžete je seskupit podle priority, pokroku nebo termínu splnění. Přepínejte mezi zobrazeními úkolů podle svých potřeb – použijte Kanban tabuli k kontrole stavu úkolů nebo otevřete zobrazení Seznamu, abyste viděli podrobnosti, jako jsou přidělené osoby, termíny splnění a typ fakturace.
Pomocí Paymo Track můžete s velkou přesností zaznamenávat čas strávený každodenními činnostmi. Můžete spouštět a zastavovat časomíru, hromadně přidávat časové záznamy a vyzkoušet funkci Pomodoro pro soustředěnou práci. Převádějte časové rozpisy na komplexní zprávy a profesionální faktury.
Nejlepší funkce Paymo
- K dispozici je mobilní aplikace
- Automatické sledování času
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Přizpůsobitelné pracovní výkazy
- Živé reporty
Omezení Paymo
- Ne všechny funkce jsou dostupné v mobilní aplikaci.
- Noví uživatelé mohou potřebovat školení.
Ceny Paymo
- Zdarma (maximálně 1 uživatel)
- Starter: 4,95 $/měsíc na uživatele (maximálně 1 uživatel)
- Malá kancelář: 9,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20,79 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
10. Jira
Jira od společnosti Atlassian je dynamickou silou stojící za agilními týmy, která jim pomáhá pracovat efektivně a podporuje spolupráci na projektech. Malé podniky mohou těžit z její škálovatelnosti, možnosti sledování pokroku a široké škály předkonfigurovaných šablon.
Platforma nabízí Scrum tabule pro vizualizaci velkých sprintů do zvládnutelných úkolů, což vašemu týmu pomůže dosáhnout výsledků rychleji. Její interaktivní časová osa připomíná kreativní prostor pro přidávání epik, mapování pracovních položek, sledování závislostí a nastavování harmonogramů vydání. ?
Jira jde ještě o krok dál se svými připravenými reporty a dashboardy, které poskytují neocenitelné informace o vašem pracovním prostředí.
Kromě toho můžete ušetřit čas, udržet si soustředění a snadno propojit své nástroje pomocí šablon Jira. Ty pokrývají různé týmy, oddělení a kategorie, včetně vývoje softwaru, marketingu a správy produktů.
Nejlepší funkce Jira
- Časové plány projektů, které zajistí synchronizaci vašich týmů a zainteresovaných stran
- Přizpůsobitelné pracovní postupy
- Více než 3 000 integrací aplikací
- Scrum tabule
- Podrobné zprávy
Omezení Jira
- Začátečníci mohou potřebovat školení, aby mohli platformu plně využít.
- Dashboardy by mohly těžit z více možností přizpůsobení.
Ceny Jira
- Zdarma: až pro 10 uživatelů
- Standard: 8,15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
Zvyšte efektivitu projektů pomocí špičkového softwaru pro řízení projektů pro malé firmy
Bez ohledu na vaše rozpočtová omezení a školicí kapacity tyto 10 nástrojů pro správu projektů zefektivňují sledování úkolů a týmovou práci pro malé podniky a pomáhají zajistit úspěch projektů.
Pro komplexní řízení projektů vyzkoušejte ClickUp zdarma. Díky uživatelsky přívětivým funkcím a cenově výhodným tarifům umožňuje ClickUp efektivní správu úkolů ve všech fázích projektu! ?