مؤشرات الأداء الرئيسية مقابل المقاييس: ما هي &؛ كيفية تتبعها

هل أنت مستعد للتعرف على مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية_؟

لقد أتيت إلى المكان الصحيح!

لكن دعنا نوضح شيئًا واحدًا في البداية:

بينما يساعدك كل من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية في قياس أداء الأعمال، فهما ليسا نفس الشيء.

فكر في الأمر بهذه الطريقة:

لو كانت المقاييس هي البرامج التلفزيونية، لكانت مؤشرات الأداء الرئيسية هي المسلسلات التلفزيونية.

مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية هي في الأساس أنواع من المقاييس التي ستساعدك على تتبع أداء شركتك على مدى المفتاح الأهداف .

لكن لا تقلق.

لن نتركك مع هذا فقط!

ستكون هذه المقالة غوصاً متعمقاً في ماهية مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس وكيف تختلف. سنسلط الضوء أيضًا على كيفية إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية الفعالة مؤشرات الأداء الرئيسية لعملك لقياس أدائك.

ومن أفضل من يساعدنا في ذلك أفضل من عائلة المسلسل الهزلي المفضلة لدى الجميع - عائلة سمبسون!

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لنبدأ!

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ما هو مؤشر الأداء الرئيسي KPI؟

مؤشر الأداء الرئيسي هو مقياس قابل للقياس الكمي يتيح لشركتك معرفة مدى نجاحها في تحقيق أهدافها الرئيسية. والكلمة الأساسية هنا هي "مفتاح" لأن هذه المؤشرات تستهدف فقط الأهداف والغايات الأساسية للأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تميل معظم مؤشرات الأداء الرئيسية إلى أن تكون محددة و قابلة للقياس بحيث يمكنك بسهولة قياس أداء شركتك.

على سبيل المثال، إذا كان بارت يتطلع إلى أن يكون طالبًا أفضل، فإن مؤشر الأداء الرئيسي الجيد سيكون شيئًا مثل "عدد حالات الاحتجاز" بدلاً من شيء غامض مثل _"مقدار المشاكل"

_لماذا؟

لأن "عدد حالات الاحتجاز" أكثر تحديدًا وأسهل للقياس من "كمية المشاكل!" _

هل تريد أمثلة أكثر تحديداً وأقل "بارتي"؟ لا تقلق، سنقدم لك الكثير من أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية في دقيقة واحدة

لماذا تعتبر مؤشرات الأداء الرئيسية مهمة؟

تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية على تقييم أداء شركتك من خلال تسليط الضوء على مدى نجاحك في تحقيق أهداف عملك الأساسية.

نظرًا لأن مؤشرات الأداء هذه تسلط الضوء على مدى نجاحك في تحقيق أهداف عملك الأساسية، يمكنك بسهولة مراقبة أداء مؤسستك وفريقك في تحقيق تلك الأهداف الرئيسية.

تتبّع مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام

**_برنامج مؤشرات الأداء الرئيسية: تتبع أهداف فريقك والتقدم المحرز في تحقيق أهدافه

الحالات المخصصة : إنشاء حالات مخصصة خاصة بالمشروع لجميع المهام الخاصة بك

الأولويات : تعيين أولويات المهام للعمل دائمًا على المهام الأكثر أهمية أولاً

التعليقات المعينة : تعيين التعليقات لأعضاء الفريق للتأكد من عدم مرورها دون أن يلاحظها أحد

الخطوة 3: قم دائمًا بتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك وإعادة ضبطها وفقًا لذلك

إذن لقد وجدت مجموعة من مقاييس الأداء وأنت تعرف الآن كيفية تتبعها

تمت المهمة، أليس كذلك؟

ليس تماماً

من المهم مراجعة تقرير مؤشرات الأداء الرئيسية بانتظام وإعادة ضبط مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك وفقًا لذلك.

_لماذا؟

ليست كل مقاييس أدائك ناجحة.

في بعض الأحيان قد تختار مؤشر أداء رئيسي يبدو ذا صلة بهدفك، ولكنه لا يعكس بدقة التقدم الذي أحرزته.

لنعود إلى مثال كرستي الذي ذكرناه سابقًا:

كان كرستي يتطلع إلى تنمية نشاطه التجاري عبر الإنترنت واستخدم "عدد العملاء المحتملين الواردين" كمؤشر أداء رئيسي. وعلى الرغم من أن هذا مؤشر أداء رئيسي محدد وقابل للقياس و ذي صلة، إلا أنه قد يكون مضللاً.

على سبيل المثال، يمكن أن يحصل على _المزيد من العملاء المحتملين الواردين ولكن قد يكون معدل التحويل قد انخفض وقد ترتفع تكلفة اكتساب العملاء.

وهذا قد يؤدي على الأرجح إلى انخفاض الإيرادات - على الرغم من أن لديه _والمزيد من العملاء المحتملين الواردين!

لهذا السبب من المهم إلقاء نظرة بانتظام على بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك والتحقق من أنها تتبع تقدمك بدقة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تغيرت أهداف عملك وعملياتك، فمن الضروري تغيير مقاييس أدائك أيضًا.

وتذكر أن الهدف من مؤشر الأداء الرئيسي هو تتبع أدائك على أهداف وغايات محددة. إذا لم تتوافق مقاييسك الرئيسية مع تلك الأهداف، فلن تكون مفيدة!

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الخلاصة

تلعب كل من المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية دورًا كبيرًا في مساعدتك على تقييم أداء شركتك. فهي ستساعدك على مراقبة الأمور بسهولة للتأكد من أن كل شيء يسير على المسار الصحيح.

ومع ذلك، لا يمكنك تعيين ومراقبة هذه المقاييس بدون لوحة معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية المناسبة أو مركز المساءلة لتتبع الأهداف.

لحسن الحظ، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة. وسواء كان الأمر يتعلق بتخصيص نوع المقاييس التي تستخدمها أو الرسوم البيانية المرئية التي يمكنك تتبعها بها، فإن ClickUp سيساعدك في كل خطوة على الطريق! اشترك في ClickUp اليوم واجعلها رفيقك الذي لا ينفصل عن مؤشرات الأداء الرئيسية - مثل ليزا وآلة الساكسفون الخاصة بها!