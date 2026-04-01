تعرف على أفضل 15 نموذج GPT للعمل مع العملاء في الوكالات

في الوقت الحالي، تستخدم الوكالات في مجال عملك أدوات مدعومة بتقنية GPT لتسليم أعمال العملاء بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وبتكلفة داخلية أقل بكثير — حيث تشير الأبحاث إلى أن هذه الأدوات يمكن أن تخفض تكاليف الوظائف المتعلقة بالعملاء بنسبة تصل إلى 30–45%.

السؤال ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مناسبًا لوكالتك أم لا. بل ما إذا كنت تستخدم أفضل نماذج GPT للوكالات — أم تكتفي بأدوات عامة لم تُصمم خصيصًا لتلبية متطلبات العمل مع العملاء.

هناك فرق كبير بين نموذج GPT قادر على كتابة منشور عام على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر قادر على مساعدتك في بناء استراتيجية محتوى شاملة، أو تحليل المشهد التنافسي للعميل، أو صياغة عرض تقديمي مصمم خصيصًا لقطاع معين.

لقد قمنا بالبحث نيابة عنك، حتى لا يضطر فريقك إلى القيام بذلك. هذه هي أفضل 15 نموذج GPT مصممة خصيصًا لعمل عملاء الوكالات — تم اختيارها بعناية لفرق التسويق والتطوير والاستراتيجية والاستشارات التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي يساهم بشكل فعال في تحقيق النتائج الملموسة.

ماذا يعني مصطلح "GPT للوكالات" حقًا

عندما يتحدث الناس عن GPTs في بيئة الوكالات، نادرًا ما يشيرون إلى تجربة الدردشة التي يربطها معظم المستخدمين بـ ChatGPT القياسي.

بدلاً من ذلك، تعتمد الوكالات بشكل متزايد على نماذج GPT المخصصة — وهي إصدارات متخصصة من نماذج اللغة الكبيرة المصممة لدعم سير عمل الوكالات، والإنتاج الإبداعي، ومهام البحث.

في الواقع، يعمل نظام GPT الخاص بالوكالات كمساعد ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا ومدرب وفقًا لاحتياجاتك التشغيلية. فبدلاً من تقديم ردود عامة، يمكن لهذه الأنظمة فهم سياق الحملة وصوت العلامة التجارية وهيكل المخرجات الشائعة للوكالات.

بالنسبة للوكالات، يوفر هذا التحول العديد من المزايا العملية:

القدرات المتخصصة: بدلاً من استخدام نظام ذكاء اصطناعي عام واحد، تقوم الوكالات بنشر أدوات ذكاء اصطناعي متعددة مصممة لمهام محددة، مثل البحث عن الكلمات المفتاحية، أو تفسير التحليلات، أو المهام الإبداعية للوكالة

سياق العلامة التجارية والقطاع: يمكن لنظام GPT مخصص جيد التهيئة أن يتبع إرشادات العلامة التجارية، ويفهم الفروق الدقيقة في القطاع، ويحافظ على الاتساق عبر قنوات متعددة

إنتاج إبداعي قابل للتطوير: يمكن للفرق إنتاج محتوى طويل ومفاهيم الحملات وأفكار المنشورات بشكل أسرع مع الحفاظ على الإبداع والرؤية الاستراتيجية

رؤى مستندة إلى البيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل بيانات محددة من الحملات التسويقية، وكشف الأنماط، وتقديم رؤى قيّمة تدعم استراتيجيات تسويقية أقوى

في النهاية، لا تحل GPTs محل الفرق البشرية. فهي تعمل كمساعدين تعاونيين للذكاء الاصطناعي يعملون على توسيع القدرات الإبداعية، وتبسيط الأعمال المتكررة، ويسمحون لمتخصصي التسويق بالتركيز على التفكير الاستراتيجي ذي القيمة الأعلى.

كيف تختار الوكالات GPT المناسب

مع النمو السريع لنماذج GPT المخصصة في متجر GPT، أصبح بإمكان الوكالات الآن الوصول إلى العشرات من المساعدين الذكاء الاصطناعي المصممين لمختلف الوظائف التسويقية والإبداعية. ومع ذلك، فإن اختيار نموذج GPT المناسب يتطلب أكثر من مجرد اختبار أداة شائعة.

عادةً ما تقيّم الوكالات ما إذا كان نموذج GPT قادرًا على دعم مهامها المحددة، والتوافق مع استراتيجيتها الخاصة بالمحتوى، والاندماج بسلاسة في سير العمل الحالي.

بالنسبة للعديد من المتخصصين في مجال التسويق، فإن GPT المناسب هو الذي يمكنه التعامل مع الأعمال المتخصصة مثل البحث عن الكلمات المفتاحية، أو ابتكار أفكار الحملات التسويقية، أو كتابة المدونات، أو تحليل بيانات Google Analytics.

تبحث الوكالات أيضًا عن أدوات قادرة على إنتاج مخرجات موثوقة عبر تنسيقات متعددة، بما في ذلك الصفحات المقصودة والمحتوى الطويل ونصوص وسائل التواصل الاجتماعي. تعد الاتساق والسرعة وفهم السياق عوامل حاسمة عند تقييم ما إذا كان GPT قادرًا على دعم مهام الوكالات الإبداعية.

هناك اعتبار آخر مهم وهو المرونة. غالبًا ما تختبر الوكالات عدة أدوات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستقوم بإنشاء GPT خاص بها أم ستعتمد على GPT مخصص تم تدريبه وفقًا للإرشادات الداخلية وبيانات الحملات وصوت العلامة التجارية. وهذا يضمن توافق دعم الذكاء الاصطناعي بشكل وثيق مع العمل الفعلي للعميل بدلاً من حالات الاستخدام العامة.

أفضل نماذج GPT للوكالات

ليست كل نماذج GPT تستحق وقتك. فبعضها لا يحقق الغرض المطلوب، بينما يساعدك البعض الآخر فعليًا على العمل بكفاءة. وهذه هي النماذج التي تحقق المطلوب.

ملاحظة: عادةً ما تكون أسعار أدوات تحسين محركات البحث (SEO) القائمة على GPT مخصصة وتعتمد على الاستخدام والميزات والحجم.

1. مدرب الكتابة الإبداعية (الأفضل لتحسين السرد الإبداعي وتطوير المحتوى الطويل)

حتى فرق الوكالات الأكثر خبرة تواجه أحيانًا عائقًا إبداعيًا. عندما تتراكم المواعيد النهائية وتتطلب الحملات زوايا جديدة، تساعد أدوات مثل Creative Writing Coach فريقك على الحفاظ على تدفق الأفكار دون التضحية بالجودة. تعمل هذه الأداة كمدقق لغوي افتراضي يساعد في صقل الأسلوب والهيكل وسرد القصص.

بالنسبة للوكالات التي تنتج محتوى طويل أو قصصًا عن العلامات التجارية أو مقالات عن الريادة الفكرية، يصبح هذا النموذج GPT شريكًا إبداعيًا مفيدًا. فهو يحلل المسودات ويقترح تحسينات ويولد أفكارًا تساعد عملية إنشاء المحتوى لديك على الحفاظ على الاتساق عبر قنوات متعددة وأنماط حملات مختلفة.

أفضل ميزات مدرب الكتابة الإبداعية

يساعدك على تحسين كتابة المدونة وسرد القصص من خلال تعليقات منظمة حول الأسلوب والوضوح وتدفق السرد

يولد أفكارًا جديدة للمنشورات وزوايا للحملات وعناوين جذابة عندما يحتاج فريقك إلى إلهام إبداعي

يحسّن القواعد النحوية والإيقاع والبنية لرفع مستوى إنشاء المحتوى عبر المقالات والصفحات المقصودة والأصول التسويقية

يدعم جلسات العصف الذهني للوكالات التي تعمل على مهام إبداعية وتسويق القصص في الحملات

قيود مدرب الكتابة الإبداعية

قد تتطلب مطالبات إضافية للحفاظ على صوت العلامة التجارية الصارم أو السياق الخاص بالصناعة

لم يتم تصميمها لإجراء تحليلات متقدمة لتحسين محركات البحث (SEO) أو أبحاث متعمقة حول الكلمات المفتاحية مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في مجال التسويق

أسعار مدرب الكتابة الإبداعية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مدرب الكتابة الإبداعية

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: تحدث لتصل إلى كتابة متقنة. يمكنك إملاء المحتوى في ClickUp Brain MAX باستخدام ميزة "Talk to Text" (التحدث إلى النص)، بدلاً من كتابته يدويًا بالكامل. تقوم ميزة "Talk to Text" بنسخه وتصحيح الكلمات الزائدة تلقائيًا، وتبسيط الجمل المعقدة والمتشعبة لتحسين قابلية القراءة، ويمكنها حتى تكييف النبرة والصوت — سواء كنت بحاجة إلى أسلوب أكاديمي لورقة بحثية، أو أسلوب غير رسمي لمنشور نقاشي، أو أسلوب موجز لملاحظات دراسية.

2. أداة كتابة البريد الإلكتروني (الأفضل لصياغة رسائل بريد إلكتروني متقنة للعملاء وعناوين ذات معدل تحويل مرتفع)

تعد التواصل مع العملاء جزءًا لا يتجزأ من عمل الوكالات. سواء كنت ترسل عروضًا أو تحديثات للحملات أو متابعات، فإن GPT لكتابة البريد الإلكتروني والبريد العادي يساعد فريقك على صياغة الرسائل بشكل أسرع مع الحفاظ على نبرة واضحة ومهنية.

بدلاً من إعادة كتابة نفس البريد الإلكتروني عدة مرات، يمكنك استخدام هذا النموذج داخل واجهة دردشة بسيطة لتحسين الرسائل الموجهة إلى جماهير مختلفة. وهو مفيد بشكل خاص للوكالات التي تدير قنوات اتصال متعددة وتحتاج إلى مسودات سريعة للتواصل أو التنسيق الداخلي أو إعداد التقارير للعملاء.

أفضل ميزات كاتب البريد الإلكتروني والبريد العادي

قم بصياغة رسائل بريد إلكتروني احترافية بسرعة للتواصل والتحديثات والعروض والاتصالات التسويقية المحددة

يولد تنويعات متعددة لعناوين رسائل البريد الإلكتروني لتحسين معدلات الاستجابة في حملات الوكالات

يحسن الأسلوب ليتناسب مع السياق، سواء كنت تكتب إلى العملاء أو الشركاء أو الفرق الداخلية

تساعد فرق التسويق على الكتابة بشكل أسرع مع الحفاظ على صوت العلامة التجارية المتسق عبر جميع قنوات الاتصال

قيود كاتب البريد الإلكتروني والبريد العادي

تركز بشكل أساسي على مهام الاتصال بدلاً من تخطيط الحملات الأوسع نطاقاً

لا يقوم بتحليل البيانات التحليلية أو بيانات الحملات أو رؤى الأداء بشكل مباشر لاتخاذ قرارات تسويقية

أسعار أداة كتابة رسائل البريد الإلكتروني والبريد

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أداة كتابة البريد الإلكتروني والرسائل

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮 ClickUp Insight: يستخدم 37% من المشاركين في استطلاعنا الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير ورسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية عادةً التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

3. Code Copilot (الأفضل لتسريع عملية التطوير وتصحيح الأخطاء لمواقع الوكالات)

عندما تقوم الوكالات بإنشاء أو صيانة مواقع الويب للعملاء، يمكن أن تتحول مهام التطوير بسرعة إلى عقبات. يعمل Code Copilot كشريك هندسي افتراضي يساعد فريقك على مراجعة الكود، وحل المشكلات، ودفع المشاريع إلى الأمام بشكل أسرع.

بالنسبة للوكالات التي تدير مواقع الويب أو الصفحات المقصودة أو منصات العملاء، يساعد هذا النموذج GPT في تقليل الوقت المستغرق في مهام التطوير المتكررة. سواء كنت تقوم بتحسين البرامج النصية أو مراجعة الوثائق، فإنه يوفر للمطورين رؤى سريعة تجعل البرمجة أكثر كفاءة وأسهل في الصيانة.

أفضل ميزات Code Copilot

تقوم بمراجعة وتحليل الكود للكشف عن الأخطاء وتقديم توصيات للتحسين من أجل تنفيذ أكثر دقة

يساعد في تفسير الوثائق المعقدة حتى يتمكن المطورون من فهم الأطر أو واجهات برمجة التطبيقات (API) بشكل أسرع

يقدم المساعدة في تصحيح الأخطاء من خلال تسليط الضوء على المشكلات المحتملة واقتراح التحسينات

يدعم سير عمل التطوير للوكالات التي تعمل على إنشاء صفحات المنتجات، أو ميزات مواقع العملاء، أو عمليات التكامل التقنية

قيود Code Copilot

تركز بشكل أساسي على مهام التطوير بدلاً من سير عمل التسويق أو إنشاء المحتوى الأوسع نطاقًا

قد يتطلب الأمر خبرة مطور عند العمل مع أنظمة معقدة أو أدوات غير مألوفة

أسعار Code Copilot

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Code Copilot

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

غالبًا ما تتعامل الوكالات مع عشرات التطبيقات في مجالات إدارة الحملات والتحليلات والتواصل مع العملاء. يساعدك Automation Consultant من Zapier على تحديد المجالات التي يمكن للأتمتة فيها التخلص من الأعمال المتكررة وربط الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل.

بدلاً من نقل المعلومات يدويًا بين المنصات، يعمل هذا النموذج GPT كمستشار لسير العمل داخل واجهة الدردشة. فهو يساعد الوكالات على تصميم استراتيجيات أتمتة تعمل على تبسيط مهام الوكالات الإبداعية، وتقليل عمليات التسليم اليدوية، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر قنوات متعددة.

أفضل ميزات Automation Consultant من Zapier

توصي باستراتيجيات الأتمتة التي تساعد الوكالات على تبسيط سير العمل عبر أدوات التسويق والتشغيل

يقترح عمليات تكامل بين المنصات مثل Slack وخدمات Google وتطبيقات الإنتاجية الأخرى

تساعد الفرق على تصميم مسارات أتمتة لمهام محددة مثل إعداد التقارير، أو جذب العملاء المحتملين، أو تحديثات الحملات

تقدم أفكارًا لسير العمل تساعد الوكالات على توسيع نطاق عمليات التسويق دون زيادة الجهد اليدوي

قيود مستشار الأتمتة من Zapier

يتطلب إعداد Zapier موجود مسبقًا لتنفيذ سير عمل الأتمتة الموصى به بالكامل

تركز بشكل أساسي على إرشادات الأتمتة بدلاً من إنشاء المحتوى أو تحسين محركات البحث أو تطوير الحملات الإبداعية

أسعار خدمة Automation Consultant من Zapier

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مستشار الأتمتة من Zapier

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ تتيح لك تكاملات ClickUp الأصلية وتكاملات Zapier الاتصال بأكثر من 1000 تطبيق آخر. وهذا يعني أنه يمكنك ربط ClickUp بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ومنصة التسويق عبر البريد الإلكتروني، وحتى أداة جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يخلق تدفقًا سلسًا للمعلومات. على سبيل المثال، يمكنك التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات عن طريق إنشاء مهام ClickUp تلقائيًا من العملاء المحتملين الجدد في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

5. Consensus (الأفضل للحصول على رؤى مدعومة بالبحوث واكتشاف المصادر الأكاديمية)

غالبًا ما تبدأ الحملات القوية ببحث قوي. تم تصميم Consensus لمساعدة الوكالات على الوصول بسرعة إلى معرفة موثوقة من خلال تحليل ملايين الأوراق الأكاديمية وتلخيص النتائج في إجابات واضحة وقابلة للاستخدام.

بالنسبة للوكالات التي تعمل في مجال استراتيجيات المحتوى أو الريادة الفكرية أو سرد القصص المستند إلى البيانات، يعمل Consensus كمحلل أبحاث داخل واجهة الدردشة. بدلاً من البحث يدويًا في مصادر متعددة، يمكن لفريقك جمع رؤى موثوقة والتحقق من صحة الادعاءات وبناء روايات أقوى مدعومة ببيانات تم التحقق منها.

أفضل الميزات المتفق عليها

يبحث في ملايين الدراسات الأكاديمية لتقديم رؤى مدعومة علميًا للبحث والاستراتيجية

تلخص نتائج الأبحاث المعقدة حتى تتمكن الفرق من فهم النقاط الرئيسية بسرعة

يدعم إنشاء المحتوى من خلال مساعدة الوكالات على الرجوع إلى مصادر موثوقة لكتابة المقالات أو التقارير

تساعد فرق التسويق على تحليل الأدلة واستكشاف الموضوعات من أجل إجراء أبحاث وتخطيط حملات أكثر فعالية

قيود الإجماع

تركز بشكل أساسي على المواد الأكاديمية والبحثية بدلاً من التحليلات في الوقت الفعلي أو بيانات أداء الحملات

قد تتطلب أدوات إضافية للبحث عن الكلمات المفتاحية أو تحسين محركات البحث أو مهام سير عمل التسويق الأوسع نطاقًا

تسعير توافقي

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات إجماعية

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. AskYourPDF Research Assistant (الأفضل لتحليل المستندات واستخلاص المعلومات من ملفات PDF)

غالبًا ما تتعامل فرق الوكالات مع مستندات ضخمة مثل تقارير الأبحاث، وعروض الاستراتيجيات، والورقات البيضاء، أو موجزات العملاء. يساعدك AskYourPDF Research Assistant على تحويل تلك الملفات الطويلة إلى معلومات قابلة للتنفيذ من خلال السماح لك بالتفاعل مباشرة مع المستندات.

بدلاً من قراءة مئات الصفحات يدويًا، يمكنك استخدام هذا النموذج داخل واجهة الدردشة لتحليل المستندات واكتشاف رؤى قيّمة بسرعة. بالنسبة للوكالات التي تنتج محتوى طويل أو تقارير أو استراتيجيات تسويقية قائمة على الأبحاث، يساعد هذا النموذج في تبسيط عملية استخراج البيانات ذات الصلة من المستندات المعقدة.

أفضل ميزات مساعد البحث AskYourPDF

يتيح لك تحميل ملفات PDF وتحليلها لاكتشاف الرؤى الرئيسية بسرعة من التقارير أو الدراسات أو الوثائق الداخلية

تساعد الوكالات على إنشاء مسودات مقالات أو ملخصات بحثية مدعومة بمصادر مرجعية

استخراج الاقتباسات والمراجع لدعم إنشاء المحتوى وكتابة المدونات القائمة على الأبحاث

تمكّن الفرق من التفاعل مع المستندات بطريقة حوارية للعثور على بيانات محددة دون الحاجة إلى قراءة الملفات بالكامل

قيود مساعد البحث AskYourPDF

مصممة في المقام الأول لتحليل المستندات بدلاً من مهام تحسين محركات البحث (SEO) التي تركز على الحملات أو مهام البحث عن الكلمات المفتاحية

قد يتطلب أدوات ذكاء اصطناعي إضافية عند العمل مع مصادر غير PDF أو سير عمل تسويقي أوسع نطاقًا

أسعار AskYourPDF Research Assistant

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مساعد البحث AskYourPDF

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. منشئ العروض التقديمية والرسوم البيانية (الأفضل لتصور سير العمل واستراتيجيات التسويق)

غالبًا ما تتعامل الوكالات مع هياكل حملات معقدة، وسير عمل العملاء، وعمليات التكامل التقنية. يساعد " منشئ العروض التقديمية والرسوم البيانية " في تحويل تلك الأفكار المجردة إلى صور مرئية واضحة يمكن للفرق والعملاء فهمها بسهولة.

بدلاً من شرح العمليات المعقدة من خلال مستندات طويلة، يمكنك استخدام هذا النموذج GPT لإنشاء مخططات تبسط المناقشات. سواء كنت تخطط لاستراتيجيات التسويق، أو تحدد هيكل المشروع، أو تعرض أفكار الحملات للعملاء، فإن المخططات المرئية تجعل التعاون أكثر سلاسة بين الوكالات والفرق الداخلية.

أفضل ميزات أداة إنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية

تقوم بإنشاء مخططات انسيابية ورسوم بيانية تساعد الفرق على شرح الاستراتيجيات وسير العمل المعقدة بوضوح

تنشئ خرائط ذهنية تساعد في تنظيم الأفكار وتخطيط الحملات وتطوير استراتيجية المحتوى

يدعم التوثيق الفني من خلال تصور بنية النظام وتدفقات البيانات وعمليات التكامل

تساعد الوكالات على تقديم مفاهيم منظمة في العروض التقديمية وعروض العملاء وملخصات الأبحاث

قيود منشئ العروض التقديمية والرسوم البيانية

تركز بشكل أساسي على التوثيق المرئي بدلاً من إنشاء المحتوى أو تحسين محركات البحث أو مهام كتابة الحملات

قد لا يزال الأمر يتطلب أدوات تصميم خارجية عند إنشاء أصول مرئية مخصصة للغاية أو تحمل علامة تجارية

أسعار أداة إنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أداة إنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Project Manager Buddy (الأفضل لتخطيط وتنظيم مشاريع الوكالات المعقدة)

قد يصبح تشغيل حملات متعددة للعملاء في وقت واحد أمرًا مرهقًا بسرعة. يعمل Project Manager Buddy كمستشار عمليات افتراضي يساعد فرق الوكالات على تنظيم الجداول الزمنية وإدارة المخرجات وتنسيق العمل عبر المشاريع.

بدلاً من وضع الخطط من الصفر في كل مرة، يمكنك استخدام هذا النموذج داخل واجهة الدردشة لتنظيم المهام، وتحديد مسارات العمل، وتنظيم وثائق المشروع. بالنسبة للوكالات التي تتعامل مع العديد من العملاء وحملات تسويقية محددة، يوفر هذا النموذج إرشادات مفيدة تضمن سير المشاريع بسلاسة.

أفضل ميزات Project Manager Buddy

تساعد الفرق على تنظيم خطط المشاريع التي تدعم تبسيط سير العمل عبر الحملات والعمليات الداخلية

يقدم إرشادات حول أطر عمل إدارة المشاريع ويساعد في تنظيم مهام محددة عبر الفرق

يُنشئ قوالب وأطر عمل للتخطيط لمهام الوكالات الإبداعية، وإطلاق المنتجات، أو خرائط طريق الحملات

تساعد الوكالات على تنسيق المخرجات عبر قنوات متعددة مع الحفاظ على وضوح المشروع

قيود Project Manager Buddy

تركز بشكل أساسي على التخطيط والتنسيق بدلاً من إنشاء المحتوى أو تحسين محركات البحث أو مهام كتابة الحملات

قد يتطلب الأمر التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الخارجية لتتبع المهام وتنفيذها بشكل كامل

أسعار Project Manager Buddy

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Project Manager Buddy

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Video AI Generator (الأفضل لتحويل نصوص التسويق إلى حملات مرئية جذابة)

أصبح المحتوى المرئي أحد أقوى الأشكال في التسويق الحديث، لكن إنتاجه على نطاق واسع قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً. يساعد Video AI Generator الوكالات على تحويل الأفكار المكتوبة إلى مشاهد مرئية، مما يتيح للفرق تجربة مفاهيم الفيديو بشكل أسرع.

بالنسبة للوكالات التي تدير إنشاء المحتوى عبر قنوات متعددة، يساعد هذا النموذج GPT في تحويل النصوص أو رسائل الحملات أو مخططات المقالات إلى تنسيقات سرد قصصي مرئي. وهو مفيد بشكل خاص عندما يحتاج فريقك إلى إنشاء عناصر مرئية ترويجية أو مقاطع فيديو مفاهيمية دون الاعتماد كليًا على سير عمل الإنتاج التقليدي.

أفضل ميزات Video AI Generator

يحول المطالبات المكتوبة إلى مشاهد فيديو تدعم إنشاء المحتوى الإبداعي وسرد قصص الحملات

تساعد الوكالات في إنشاء نماذج أولية لإعلانات الفيديو والمرئيات الترويجية لحملات تسويقية محددة

تحويل النصوص أو المحتوى الطويل إلى قصص مرئية جذابة للحملات الاجتماعية والرقمية

يدعم الفرق الإبداعية في تجربة أفكار وأشكال جديدة لاستراتيجيات التسويق التي تعتمد على الفيديو في المقام الأول

قيود مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

قد تحتاج الصور المولدة إلى تعديل أو تحسين باستخدام أدوات إنتاج الفيديو الاحترافية

أقل ملاءمة للمهام التحليلية مثل تحسين محركات البحث (SEO) أو البحث عن الكلمات المفتاحية أو تحليلات الحملات التسويقية

أسعار مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Logo Creator (الأفضل لإنشاء مفاهيم سريعة لهوية العلامة التجارية لعملاء الوكالات)

غالبًا ما تبدأ مشاريع الهوية التجارية بالاستكشاف. يساعد Logo Creator الوكالات على توليد أفكار الهوية المرئية بسرعة عند العمل على علامات تجارية جديدة للعملاء أو تحديث العلامات التجارية الحالية.

بدلاً من قضاء ساعات في رسم المفاهيم الأولية، يمكنك استخدام هذا النموذج GPT لإنشاء اتجاهات متعددة للشعار بناءً على العلامة التجارية للعميل وقطاعه ورؤيته الإبداعية. بالنسبة للوكالات التي تدير إنشاء المحتوى أو صفحات المنتجات أو إطلاق مواقع العملاء، تساعد هذه الأداة في تسريع المراحل الأولى من التطوير البصري.

أفضل ميزات Logo Creator

يولد مفاهيم متعددة للشعارات تساعد الوكالات على استكشاف الاتجاهات البصرية للعلامة التجارية بسرعة

تصميم أيقونات تطبيقات مميزة وعناصر هوية تدعم إطلاق المواقع الإلكترونية والمنتجات الحديثة

يقترح تركيبات لوحة الألوان التي تعزز هوية العلامة التجارية والإبداع البصري

تساعد الفرق على اختبار الأفكار المرئية بسرعة قبل الانتقال إلى مرحلة إنتاج التصميم التفصيلي

قيود أداة إنشاء الشعار

غالبًا ما تتطلب التصميمات التي تم إنشاؤها صقلًا باستخدام أدوات تصميم احترافية قبل التسليم النهائي

تركز على الهوية البصرية بدلاً من الأعمال التسويقية الأوسع نطاقاً أو استراتيجيات المحتوى الاستراتيجية

أسعار Logo Creator

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Logo Creator

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

11. هندسة المطالبات (الأفضل لتحسين المطالبات للحصول على مخرجات ذكاء اصطناعي عالية الجودة)

غالبًا ما يعتمد الحصول على نتائج قوية من الذكاء الاصطناعي على مدى جودة صياغة المطالبات الخاصة بك. تساعد هندسة المطالبات الوكالات على تحسين طريقة تفاعلها مع نماذج اللغة الكبيرة، مما يضمن أن تكون الردود التي تتلقاها أكثر وضوحًا وتنظيمًا وأكثر صلة بعمل العميل.

بالنسبة للفرق التي تجرب نماذج GPT المخصصة أو تعمل عبر أدوات ذكاء اصطناعي متعددة، تعمل هذه النموذج كدليل يحسّن طريقة صياغة الطلبات. فهي تساعد الوكالات على تحقيق نتائج أفضل في إنشاء المحتوى والبحث واستراتيجية التسويق من خلال تحسين المطالبات وتحسين السياق المقدم لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات هندسة المطالبات

تقوم بمراجعة وصقل المطالبات لتحسين كيفية تفسير نماذج GPT للطلبات وتوليد نتائج أفضل

يساعد الوكالات على فهم كيفية معالجة النماذج اللغوية الضخمة للتعليمات وتوليد استجابات الذكاء الاصطناعي

يقدم أمثلة عملية على المطالبات التي تدعم إنشاء المحتوى والبحث وتوليد أفكار الحملات

يحسّن وضوح المطالبات حتى تتمكن الفرق من إنتاج مخرجات أكثر اتساقًا عبر نماذج GPT المخصصة

قيود هندسة المطالبات

تركز على تحسين جودة الاستجابات بدلاً من أداء المهام مباشرةً مثل تحليل الأداء أو تحليل السوق

لا يزال الأمر يتطلب تقديرًا بشريًا لضمان توافق ردود الذكاء الاصطناعي التي يتم إنشاؤها مع أهداف العميل وإرشادات العلامة التجارية

أسعار هندسة المطالبات

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات هندسة المطالبات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

12. UX Design Mentor (الأفضل لتحسين استراتيجية تجربة المستخدم وتصميم واجهة المنتج)

نادرًا ما تحدث التجارب الرقمية الرائعة عن طريق الصدفة. يساعد UX Design Mentor فرق الوكالات على تقييم واجهات المنتجات وتحسين قابلية الاستخدام وصقل التجارب الرقمية عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

بالنسبة للوكالات التي تصمم تجارب مواقع الويب للعملاء أو تعمل على تحسين صفحات المنتجات، يعمل هذا النموذج GPT بمثابة مستشار تصميم. فهو يراجع التخطيطات وتدفقات التنقل وتفاعلات المستخدمين، مما يساعد الفرق على تحويل أفكار التصميم إلى حلول أقوى تركز على المستخدم مع الحفاظ على الإبداع والتفكير الاستراتيجي.

أفضل ميزات UX Design Mentor

يقدم ملاحظات حول التصميم وتدفق التنقل وسهولة الاستخدام لتحسين تجربة الموقع بشكل عام

تساعد الوكالات على تحليل خيارات التصميم ومواءمتها مع استراتيجيات تجربة المستخدم الحديثة

يقدم إرشادات حول أبحاث المستخدمين والشخصيات والاختبارات التي تعزز قرارات التسويق والمنتجات

تساعد فرق التصميم على صقل أفكار البنية المرئية والتفاعل من خلال رؤى عملية

قيود UX Design Mentor

تركز على ملاحظات تجربة المستخدم بدلاً من تحسين محركات البحث (SEO) أو البحث عن الكلمات المفتاحية أو تحليلات الأداء بشكل عام

قد لا تزال هناك حاجة إلى أدوات تصميم متخصصة لإنشاء النماذج الأولية وتطوير واجهة عالية الدقة

أسعار UX Design Mentor

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UX Design Mentor

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

13. Sales Pro (الأفضل لوضع استراتيجيات أكثر ذكاءً لمتابعة العملاء والتواصل معهم)

غالبًا ما تتوقف علاقات العملاء على ما يحدث بعد المحادثة الأولى. يساعد Sales Pro الوكالات على تحسين طريقة تعاملها مع المتابعة، مما يضمن أن تكون التواصل مدروسًا واستراتيجيًا ومتوافقًا مع احتياجات العميل.

بالنسبة للوكالات التي تدير حسابات متعددة وحملات تسويقية عبر قنوات متعددة، يعمل هذا النموذج GPT كمساعد منظم يساعد الفرق على صياغة رسائل المتابعة واستراتيجيات التواصل وأفكار التفاعل التي تعزز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء.

عندما تحتاج وكالتك إلى الحفاظ على الزخم بعد تقديم العروض أو العروض التقديمية أو مناقشات الحملات، تساعد أدوات مثل هذه في توليد أفكار ورسائل منظمة تحافظ على تقدم المحادثات.

أفضل ميزات Sales Pro

يساعد في صياغة رسائل المتابعة التي تعزز تفاعل العملاء عبر حملات التسويق والتوعية

يولد أفكارًا تواصلية مخصصة بناءً على سياق العملاء والقطاعات المختلفة

توفر مفاهيم تواصل منظمة تساعد الوكالات على الحفاظ على اتساق التواصل مع العلامة التجارية

يدعم الفرق التي تدير عدة عملاء من خلال المساعدة في إنتاج مخرجات تعمل على تبسيط إدارة العلاقات

قيود Sales Pro

تركز بشكل أساسي على استراتيجية الاتصال بدلاً من التحليلات الأعمق لمختلف أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)

يعمل بشكل أفضل جنبًا إلى جنب مع أنظمة CRM وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تتعقب بيانات الأداء عبر الحملات

أسعار Sales Pro

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sales Pro

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

14. SMMA GPT (الأفضل لإدارة استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الحملات)

إن إدارة وكالة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعني التوفيق بين العديد من الحملات والمنصات والعملاء في آن واحد. تم تصميم SMMA GPT لدعم الوكالات التي تحتاج إلى المساعدة في تنظيم الحملات، وتوليد الأفكار الإبداعية، ووضع الاستراتيجيات التي تحقق نتائج جيدة عبر القنوات المختلفة.

بالنسبة للفرق التي تدير إنشاء المحتوى والحملات الإعلانية واستراتيجيات النمو على منصات التواصل الاجتماعي، يعمل هذا النموذج GPT كمساعد استراتيجي. فهو يساعد المتخصصين في التسويق على توليد أفكار للحملات، وبناء زوايا للرسائل، وتطوير استراتيجيات تسويق المحتوى التي تتماشى مع اتجاهات المنصات المتطورة.

عندما تحتاج إلى إلهام سريع لحملاتك التسويقية أو إطار عمل منظم لتنفيذ أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد أدوات مثل هذه الوكالات على الحفاظ على الزخم الإبداعي مع الحفاظ على تنظيم عمل العملاء.

أفضل ميزات SMMA GPT

تساعد الوكالات على توليد أفكار للحملات، وأفكار لمنشورات فيروسية، ومفاهيم لاستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي

يدعم إنشاء المحتوى للمدونات والتعليقات والتصميمات الإعلانية والمحتوى الطويل المستخدم في الحملات

تساعد في تحسين الكلمات المفتاحية، وتحسين محركات البحث (SEO)، والرسائل الموجهة للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي

تقدم رؤى استراتيجية تساعد الوكالات على تخطيط مبادرات التسويق عبر قنوات متعددة

قيود SMMA GPT

تركز بشكل كبير على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من التحليلات المتعمقة أو تقارير Google Analytics

قد تعتمد جودة المخرجات على مدى وضوح السياق وبيانات الحملة المقدمة

أسعار SMMA GPT

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SMMA GPT

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

15. خطة تطوير الأعمال والتسويق الرقمي (الأفضل لوضع استراتيجيات منظمة لنمو قاعدة العملاء)

غالبًا ما يتضمن عمل الوكالات أكثر من مجرد تنفيذ الحملات. يتوقع العملاء أيضًا الحصول على إرشادات بشأن استراتيجية النمو، وتحديد الموقع، والتوجه التسويقي طويل الأجل. تساعد خطة تطوير الأعمال والتسويق الرقمي الوكالات على وضع خطط منظمة تجمع بين استراتيجية الأعمال والتنفيذ التسويقي العملي.

بدلاً من البدء من صفحة فارغة، يساعد هذا النموذج GPT الفرق على إنشاء أطر عمل منظمة للنمو تربط بين استراتيجية المحتوى وتخطيط الحملات وأهداف تطوير الأعمال الأوسع نطاقًا. بالنسبة للوكالات التي تتعامل مع عملاء متعددين، يعمل هذا النموذج كشريك استراتيجي يساعد في تحويل البيانات الأولية وأبحاث السوق إلى وثائق تخطيط قابلة للتنفيذ.

أفضل ميزات خطة تطوير الأعمال والتسويق الرقمي

تساعد الوكالات على تطوير استراتيجيات تسويق ونمو منظمة ومصممة خصيصًا لمختلف القطاعات

يدعم إنشاء العروض وتخطيط الحملات باستخدام البيانات ذات الصلة ورؤى السوق

تساعد في تخطيط استراتيجية المحتوى، وأفكار توليد العملاء المحتملين، وأطر عمل نمو العملاء على المدى الطويل

تقوم بإنشاء خطط منظمة يمكن للوكالات تكييفها لتقديم عروض المواقع الإلكترونية أو الحملات التسويقية أو تطوير الأعمال

قيود خطة تطوير الأعمال والتسويق الرقمي

قد تتطلب النتائج الاستراتيجية التحقق من صحتها من خلال تحليلات أعمق وأبحاث سوقية حقيقية

يعمل بشكل أفضل عندما توفر الوكالات سياقًا قويًا حول العلامة التجارية للعميل وأهدافه والمشهد التنافسي

أسعار خطط تطوير الأعمال والتسويق الرقمي

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات خطة تطوير الأعمال والتسويق الرقمي

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

تتمثل جوهر وكالتك في الوضوح والسرعة والتعاون والتنفيذ السلس. وينبغي أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك كذلك لتجنب توسع نطاق العمل.

تبدأ معظم الوكالات باستخدام نموذج GPT واحد، ثم تجد نفسها فجأة تتعامل مع سبعة نماذج، لكل منها تخصصه الخاص ومنحنى التعلم الخاص به، مما يؤدي إلى توسع غير منظم في استخدام الذكاء الاصطناعي. الآن، أنت لا تدير حملات فحسب، بل تدير حديقة حيوانات.

💡نصيحة للمحترفين: استخدم رفيق الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب من ClickUp، ClickUp Brain MAX، لتقليل انتشار الذكاء الاصطناعي: في لحظة، تكون بصدد صياغة رسالة معقدة باستخدام GPT-5؛ وفي اللحظة التالية، تنتقل إلى Claude لإجراء تحليل سياق طويل (كل ذلك من نافذة "Ask AI" نفسها). لست بحاجة إلى تعلم واجهات مستخدم مختلفة أو تذكر أي نموذج يقوم بأي مهمة. ما عليك سوى اختيار أفضل أداة لكل مهمة — دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو إنفاق الكثير من المال

تحول ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX كلامك إلى رسائل مصقولة وملاحظات إبداعية ومطالبات أو موجزات ووثائق كاملة. وهذا يمثل حرفياً 400% من إنتاجية لوحة المفاتيح التقليدية. أصبح الآن من الممكن الوفاء بذلك الموعد النهائي المستحيل! سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام أسرع بأربع مرات باستخدام ميزة "Talk to Text" في ClickUp Brain MAX

الحل هو التوحيد حيثما كان ذلك منطقيًا واستخدام مركز مركزي للتنسيق. وهنا يكمن الفارق الأكبر الذي يحدثه مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة من ClickUp للوكالات. إنها مصدر موثوق واحد للحملات يمكن لفريقك وعملائك الوثوق به.

استخدم 41% من عملاء ClickUp هذه الأدوات بالفعل لتحل محل ثلاث أدوات أو أكثر وتوفير المال.

تؤكد مراجعة G2 ما يلي:

"يوفر ClickUp مرونة لا مثيل لها من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص (قائمة، لوحة، مخطط جانت، تقويم)، وأتمتة قوية، ووثائق وأهداف ومتابعة للوقت مدمجة — كل ذلك في مساحة عمل واحدة. فهو يركز التعاون بين أعضاء الفريق وإدارة المشاريع، مما يسمح لنا باستبدال أدوات متعددة مثل Trello وAsana وNotion بنظام واحد متكامل."

دعونا نلقي نظرة على المزايا الفريدة لتطبيق ClickUp في تحويل سير عمل الوكالات والعملاء:

توفر منصة مركزية تتيح للوكالات الرقمية تنظيم العمل حسب العملاء والفرق والمشاريع من خلال نظام هرمي سهل الاستخدام يضم المساحات والمجلدات والقوائم ✅

تعزز التعاون بين أعضاء الفريق من خلال ميزات مثل التعليقات والدردشة في الوقت الفعلي والمستندات المشتركة. تشجع هذه الميزات على إجراء مناقشات سلسة حول المشاريع، مما يمكّن الفرق من تقديم الملاحظات واتخاذ القرارات بسرعة ✅

تتيح للوكالات الرقمية مراقبة حالة المهام والمواعيد النهائية وأداء الفريق في الوقت الفعلي، مما يتيح إجراء تعديلات استباقية للحفاظ على سير إدارة المشاريع على المسار الصحيح. ✅

تضمن ميزة تتبع الوقت المدمجة إمكانية إصدار فواتير دقيقة للعملاء مقابل الخدمات المقدمة، مما يعزز الرقابة المالية ✅

ينمو مع مؤسستك، ويدعم المشاريع الأكبر والأكثر تعقيدًا. بفضل نموذج التسعير التنافسي، يمكن للوكالات الرقمية البدء على نطاق صغير والتوسع تدريجيًا إلى وظائف أكثر تقدمًا مع تطور احتياجات أعمالها ✅

يوفر البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال ClickUp Brain ، وفهرسة المهام والوثائق والمحادثات حتى تتمكن الفرق من العثور على المعلومات التي تحتاجها على الفور ✅

اعثر على أي شيء تحتاجه من مساحة العمل الخاصة بك في ثوانٍ معدودة — ما عليك سوى أن تطلب من ClickUp Brain

أو استخدم ClickUp AI لإنشاء عروض تقديمية وصور مخصصة لك.

احصل على رسومات مخصصة ومحتوى عروض تقديمية باستخدام ClickUp AI

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Super Agents للحفاظ على اتساق متابعة حملات المهام أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتخصيص قادرين على أداء مهام متنوعة باستخدام ClickUp Super Agents Super Agents هي أدوات مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، مصممة لتشغيل سير عمل متعدد الخطوات باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك. وهي أدوات مساعدة تعمل في الخلفية ويمكنها العمل بشكل مستمر مع الحفاظ على التحكم في الوصول. الموجزات الإبداعية : صياغة الموجزات الإبداعية باستخدام سياق المهمة أو المحادثة، بما في ذلك التحسينات القابلة للتنفيذ لتوحيد عملية الاستلام وتسريع الموافقات.

ملخصات الميزات: تحويل طلبات الميزات إلى ملخصات منظمة، مما يمكّن فرق Agile من مواءمة النطاق وتقدير الوقت بكفاءة وتقليل إعادة العمل. يمنحك هذا القدرة على تعظيم الإنتاجية مع زملاء الفريق الآليين – قم بـ @mention، وتعيين المهام، وإرسال الرسائل مباشرة. يمكنك اختيار متى وكيف وماذا يعملون عليه – مع التحسين المستمر بفضل المعرفة والذاكرة اللامتناهية.

هذا هو النموذج المثالي لجميع الوكالات، خاصة الوكالات الإبداعية أو وكالات التسويق. فهو يشمل كل ما تحتاجه لإدارة مسار المبيعات، وتحديد نطاق المشاريع، وإدارة الموارد، وتأهيل العملاء، وتسليم المشاريع، وطلبات التغيير، وملاحظات العملاء، والمزيد.

عزز قدرات الذكاء الاصطناعي لوكالتك باستخدام ClickUp

إن ظهور نماذج GPT المخصصة يغير الطريقة التي تتعامل بها الوكالات مع عمل العملاء — بدءًا من إنشاء المحتوى والبحث عن الكلمات المفتاحية وصولًا إلى تخطيط الحملات وتطويرها. وكما توضح هذه القائمة، تساعد أفضل نماذج GPT للوكالات الفرق على العمل بسرعة أكبر، وتحقيق نتائج أفضل، واستخلاص رؤى مفيدة من بيانات الحملات والأبحاث.

لكن إدارة العديد من GPTs عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة قد تؤدي سريعًا إلى تعقيدات. وهنا تبرز قيمة ClickUp. بدلاً من التوفيق بين سير العمل المتناثر، يعمل ClickUp كمساحة عمل موحدة حيث يمكن لفرق التسويق والاستراتيجية والإبداع لديك تنظيم المشاريع والتعاون وتحويل الأفكار التي يولدها الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة.

إذا كانت وكالتك ترغب في تبسيط العمل مع العملاء مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في بيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فجرب ClickUp مجانًا وابدأ في تحويل أفكارك المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ منظم وقابل للتطوير. 🚀

الأسئلة الشائعة

أفضل نماذج GPT للوكالات هي تلك المصممة خصيصًا لسير عمل محدد مثل إنشاء المحتوى أو البحث عن الكلمات المفتاحية أو مهام التطوير. تجمع العديد من الوكالات بين عدة نماذج GPT مخصصة لدعم وظائف مختلفة بدلاً من الاعتماد على مساعد ذكاء اصطناعي واحد للأغراض العامة.

ليس تمامًا. على الرغم من أن أدوات GPT قادرة على إنتاج مخرجات، والمساعدة في البحث، وتسريع مهام الوكالات الإبداعية، إلا أن الوكالات لا تزال تعتمد على الخبرة البشرية في مجالات الاستراتيجية والتسويق والعلاقات مع العملاء ومراقبة الجودة عبر الحملات.

تستخدم العديد من الوكالات عدة أدوات ذكاء اصطناعي لمهام محددة مثل التحليلات أو الكتابة أو الأتمتة. لتجنب تجزئة سير العمل، غالبًا ما تقوم الفرق بتركيز التخطيط والتعاون وبيانات المشاريع داخل مساحة عمل واحدة تربط بين هذه الأدوات.

نظم GPT هي مساعدات ذكاء اصطناعي متخصصة مبنية على نماذج لغوية ضخمة تعمل على إنشاء المحتوى أو تحليل البيانات أو دعم الأبحاث. من ناحية أخرى، تعمل منصات الوكالات على إدارة سير العمل والمشاريع والتعاون وتنفيذ الحملات عبر الفرق.

ClickUp هي منصة للوكالات تدمج المساعدين الذكيين في مساحة عمل أوسع. تساعد هذه المنصة الفرق على تنظيم المشاريع وإدارة سير عمل التسويق والتنسيق بين الوكالات عبر العملاء، مع الاستفادة من الإمكانات المدعومة بتقنية GPT عند الحاجة.