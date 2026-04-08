أفضل 10 بدائل لـ Outmarket AI في عام 2026

ربما تكون قد تجاوزت احتياجاتك لـ Outmarket AI لأن أداة العروض ذات الغرض الواحد لا يمكنها مواكبة احتياجات فريقك الذي يحتاج أيضًا إلى تتبع مهام العملاء وتوجيه المتابعات وإدارة العمليات عبر الأقسام المختلفة.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: ينتقل الموظفون بين التطبيقات 1200 مرة في اليوم، ما يقارب 4 ساعات أسبوعياً في إعادة ضبط الانتباه، أو 9% من وقت العمل السنوي.

وهذا يمثل إهدارًا هائلاً للوقت والموارد، وهو ما يواجهه العديد من مستخدمي Outmarket AI أيضًا. ولهذا السبب، يقدم هذا المقال تحليلاً لأفضل بدائل Outmarket AI، بدءًا من أدوات أتمتة التأمين المتخصصة وصولاً إلى الأنظمة المتصلة بالكامل. 👇

نظرة عامة على بدائل Outmarket AI

ClickUp الفرق التي تحتاج إلى مساحة عمل شاملة للانتقال من سير عمل التأمين إلى تنفيذ المهام ClickUp Brain للحصول على المعرفة السياقية للوكالة و Automations لإدارة مسار عمل البوليصات مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للشركات Cara من Oyster Technologies وسطاء التأمين الذين يحتاجون إلى إنشاء عروض أسعار ومقارنات بين بوالص التأمين بسرعة وبواسطة الذكاء الاصطناعي استخراج بيانات البوليصة تلقائيًا ومقارنة التغطية جنبًا إلى جنب مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا 1Fort وكالات تجارية تعمل على أتمتة عمليات تقديم الطلبات في أسواق متعددة وبوابات العملاء توزيع الطلبات عبر أسواق متعددة وبوابات خدمة ذاتية للعملاء تحمل العلامة البيضاء مجاني؛ أسعار مخصصة Sonant AI الوكالات التي تحتاج إلى خدمة استقبال صوتي بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ومعالجة المكالمات تلقائيًا ذكاء اصطناعي صوتي مخصص للتأمين لتقييم العملاء المحتملين وجدولة المواعيد تلقائيًا أسعار مخصصة Gaya AI الوكلاء الذين يسعون إلى التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات عبر بوابات شركات التأمين المختلفة لوحة ملاحظات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع رؤية حاسوبية لرسم خرائط ميدانية ديناميكية عبر البوابات أسعار مخصصة Informer من Entrinsik المديرون غير التقنيين الذين يحتاجون إلى ذكاء أعمال ذاتي الخدمة وتقارير مباشرة إعداد تقارير مخصصة بنقرة واحدة وتوزيع تقارير الأداء تلقائيًا أسعار مخصصة Neural Earth شركات التأمين وشركات النقل التي تحتاج إلى معلومات استخباراتية حول مخاطر المناخ العالمي في الوقت الفعلي تقييم مخاطر متعددة الأخطار على مستوى العقار والتحليل البيئي باستخدام الأقمار الصناعية أسعار مخصصة Acolite AI Agents فرق العمليات التي تنشر وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لمهام التأمين المتخصصة مقارنة آلية لعروض الأسعار ووكلاء تخطيط جدول القيم (SOV) أسعار مخصصة LinqCo-Pilot المتخصصون في المبيعات الذين يحتاجون إلى شبكات رقمية ومتابعة آلية للعملاء المحتملين مشاركة جهات الاتصال الرقمية المدعومة بتقنية NFC والتقاط العملاء المحتملين بمساعدة الذكاء الاصطناعي من البطاقات المادية تبدأ أسعار Plus من 25 دولارًا شهريًا Indemn AI الوكالات التي تبني استراتيجية محادثة متعددة القنوات عبر الصوت والدردشة Unified AI Associates لتقديم خدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع و AI Studio لتجارب تأمين مخصصة أسعار مخصصة

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لماذا تختار بدائل Outmarket AI

إذا كان فريقك يقضي وقتًا أطول في التبديل بين المهام بدلاً من تنفيذ العمل، فقد حان الوقت للنظر في الأسباب التي تجعل البديل الموحد خيارًا أفضل.

قم بتركيز سير عملك بالكامل من خلال جمع عروض التأمين وبيانات العملاء وإدارة المهام في مساحة عمل واحدة بدلاً من التنقل بين أقسام منفصلة

قلل من تكاليف الاشتراكات باستخدام منصة شاملة تحل محل الحاجة إلى حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة، مع خفض التكاليف لكل مستخدم

استفد من السياق متعدد الوظائف لاستخراج البيانات في الوقت الفعلي من مهامك ووثائقك ومواقع الويكي الخاصة بك، بحيث يستند المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي إلى بيانات عملك الفعلية

أتمتة الأعمال الإدارية المتكررة باستخدام باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتولون تحديثات الحالة والاجتماعات اليومية وتسليم المشاريع دون تدخل يدوي

قم بتوسيع نطاق عملياتك بشكل متوقع باستخدام منصة تنمو مع فريقك دون أن تصطدم بالقيود التقنية للأدوات الخاصة بالقطاع

🔎 هل تعلم؟ 81% من شركات التأمين تمنح الأولوية الآن لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة باستخدام GenAI، وهو ما يتجاوز بكثير مجرد إنشاء العروض.

أفضل بدائل Outmarket AI التي يمكنك استخدامها

العثور على البديل المناسب يعني التنقل بين مزيج مربك من المنصات الواسعة النطاق والحلول المحددة للغاية. إذا اخترت الخيار الخاطئ، فستنتهي إما بأداة محدودة للغاية بالنسبة لنمو شركتك أو معقدة للغاية بالنسبة لاحتياجاتك المحددة في مجال تقديم عروض الأسعار والخدمات الصوتية.

لقد قمنا بتصنيف أفضل بدائل Outmarket AI بناءً على نقاط قوتها الأساسية.

جرب ClickUp مجانًا! حافظ على رؤية مشاريعك ومهامك في مساحة عمل متصلة باستخدام ClickUp

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، حيث يحافظ على مركزية محادثاتك ووثائقك ومهامك في نظام بيئي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يساعدك على تجنب تشتت العمل والانتقال من استفسار أولي للعميل إلى بوليصة نهائية وموقعة في تدفق واحد دون انقطاع.

بينما تركز Outmarket AI وأدوات التأمين المستقلة الأخرى على إنشاء مقترح مشروع سريع أو أتمتة مستند معين، فإنها تفتقر إلى السياق التشغيلي المحيط. وعادةً ما ينتهي الأمر بخطة المشروع الفعلية، وتوزيع مهام التجديد، وعمليات التسليم بين أعضاء الفريق الداخلي، وتتبع التقدم العام للوكالة، إلى البقاء في مكان آخر في صومعة منفصلة.

تتعامل ClickUp مع أتمتة التأمين من زاوية مختلفة عن الأدوات المصممة فقط لإنشاء العروض أو مهام الخدمة المتخصصة.

لنرى كيف!

اربط بين معرفة الوكالة والتنفيذ باستخدام المستندات والمهام

تعمل ClickUp Docs كقواعد معرفية ذاتية التحديث لمعلومات شركتك. فهي تضمن أن كل إجراءات التشغيل القياسية وملخصات السياسات وموجزات العملاء موجودة بالضبط في المكان الذي يتم فيه العمل. ونظرًا لطبيعتها التعاونية، يمكن لفريقك التعديل في الوقت الفعلي، وترك تعليقات مضمنة للتوضيح، واستخدام سجل الإصدارات للتأكد من عدم اطلاع أي شخص على جدول عمولات منتهي الصلاحية.

وأفضل ما في الأمر؟ يمكنك تخزين المعلومات في ClickUp Docs واستخدامها لإنشاء مهام ClickUp قابلة للتتبع مباشرةً.

كل مهمة هي أكثر من مجرد مهمة بسيطة؛ إنها حاوية للبيانات المخصصة. باستخدام الحقول المخصصة، يمكنك تتبع بيانات تعريفية محددة للتأمين، مثل أرقام البوليصات أو أسماء شركات التأمين أو تواريخ التجديد، مباشرةً من خلال عرض المهام.

وهذا يضمن أنه عندما يفتح أحد المنتجين مهمة "تجديد ABC Corp"، يمكنه الاطلاع على السياق الفني الكامل للحساب الذي يعمل عليه.

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp لتضمين مستند مباشرةً في مهمة أو مجلد.

📌 على سبيل المثال: إذا قرر فريق القيادة تغيير الاستراتيجية خلال اجتماع، فلن تضطر إلى إرسال بريد إلكتروني للمتابعة. يمكنك تمييز أي نص في مستند وتحويله إلى مهمة قابلة للتتبع بنقرة واحدة. يؤدي هذا على الفور إلى تعيين المهمة إلى أحد المنتجين مع تحديد تاريخ استحقاق وأولوية، مما يضمن أن القرار المتخذ في المستند يؤدي إلى تقدم فوري وقابل للتتبع.

قم بتسريع دورة حياة التأمين الخاصة بك مع ClickUp Brain

بمجرد ربط معرفتك ومهامك، يعمل ClickUp Brain كخيط ذكي يلغي مهام البحث والإنقاذ التي عادةً ما تكون مطلوبة للعثور على بيانات الوكالة. إنه ذكاء اصطناعي متكامل يفهم السياق المحدد لسير عمل التأمين الخاص بك.

استخدم ClickUp Brain لصياغة وتحرير رسائل البريد الإلكتروني أو وثائق البوليصات في غضون ثوانٍ

على سبيل المثال، عندما يتصل عميل بشكل غير متوقع، لن تضطر إلى التبديل بين علامات التبويب أو البحث عن حد تغطية معين. ما عليك سوى أن تطلب من الذكاء الاصطناعي عرض هذا السياق. وهذا يتيح لك حضور كل اجتماع تجديد أو مراجعة مطالبات مع سجل كامل للحساب في متناول يدك، بدلاً من بضع ملاحظات غير مترابطة.

أفضل ميزات ClickUp:

ClickUp Automations : انقل البوالص عبر مسار العمل تلقائيًا عن طريق إعادة تخصيص المهام لفرق التهيئة وتحديث الحالات فور توقيع العقد المبدئي : انقل البوالص عبر مسار العمل تلقائيًا عن طريق إعادة تخصيص المهام لفرق التهيئة وتحديث الحالات فور توقيع العقد المبدئي

لوحات معلومات ClickUp: راقب أداء الوكالة في لمح البصر من خلال إنشاء تقارير مرئية في الوقت الفعلي لحجم المطالبات النشطة وتواريخ التجديد القادمة عبر كامل محفظة الأعمال راقب أداء الوكالة في لمح البصر من خلال إنشاء تقارير مرئية في الوقت الفعلي لحجم المطالبات النشطة وتواريخ التجديد القادمة عبر كامل محفظة الأعمال

ClickUp Chat: قم بتركيز الاتصالات الداخلية من خلال ربط مناقشات السياسات وتحديثات شركات التأمين مباشرة بالمهمة ذات الصلة للحفاظ على السجل الكامل للملف قم بتركيز الاتصالات الداخلية من خلال ربط مناقشات السياسات وتحديثات شركات التأمين مباشرة بالمهمة ذات الصلة للحفاظ على السجل الكامل للملف

طرق عرض ClickUp: قم بتخصيص مساحة العمل وفقًا لأدوار التأمين المحددة من خلال السماح للمُقيّمين باستخدام عرض "اللوحة" (Board) لمراقبة مسارات العمل، بينما يستخدم مسؤولو الامتثال عرض "الجدول" (Table) لتدقيق وثائق التأمين قم بتخصيص مساحة العمل وفقًا لأدوار التأمين المحددة من خلال السماح للمُقيّمين باستخدام عرض "اللوحة" (Board) لمراقبة مسارات العمل، بينما يستخدم مسؤولو الامتثال عرض "الجدول" (Table) لتدقيق وثائق التأمين

تكاملات ClickUp: قم بمزامنة اتصالات العملاء من خلال ربط Gmail أو Outlook مباشرةً بـ ClickUp بحيث تظهر كل رسالة بريد إلكتروني ضمن مهمة البوليصة للحصول على السياق الكامل قم بمزامنة اتصالات العملاء من خلال ربط Gmail أو Outlook مباشرةً بـ ClickUp بحيث تظهر كل رسالة بريد إلكتروني ضمن مهمة البوليصة للحصول على السياق الكامل

مزايا ClickUp:

تتوفر العناصر المرئية والمهام والمستندات والدردشة المباشرة في منصة واحدة للتخلص من الحاجة إلى التبديل بين السياقات

تتيح لك الأذونات التفصيلية التحكم في وصول الأفراد إلى مواقع وعناصر محددة في مساحة العمل

يتيح التخصيص عالي المستوى من خلال الحقول المخصصة والمجلدات المتداخلة للفرق إنشاء مساحة عمل تتوافق تمامًا مع سير العمل الفني المحدد الخاص بها

سلبيات ClickUp:

قد تتطلب مجموعة الميزات الشاملة للمنصة استثمارًا أوليًا للوقت من أجل تدريب الفريق

توفر السبورة البيضاء على الهاتف المحمول إمكانيات تحرير أقل مقارنة بالإصدار المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن ClickUp؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين في Capterra:

"أحب حقًا الطريقة التي تتيح بها ClickUp التعاون في المشاريع، كما أن ميزات الأتمتة التي توفرها تجعل الأمور أسهل بكثير."

💡نصيحة للمحترفين: يمكنك تعزيز هذه المزايا باستخدام Super Agents — زملاء فريق مستقلون موجودون في هيكل مؤسستك ويتولون إدارة دورة حياة التأمين. بدلاً من قضاء فترة بعد الظهر في صياغة رسائل المتابعة، يمكن لـ Super Agent إدارة وصياغة وإرسال رسائل بريد إلكتروني واضحة ودقيقة. نظرًا لأن هؤلاء الوكلاء يتمتعون بذاكرة لا حدود لها وإمكانية الوصول إلى مستنداتك الخاصة وسجل المهام، فإنهم يعملون بفهم يضاهي فهم البشر لأهداف وكالتك. بينما تركز أنت على إبرام صفقات عالية القيمة، يعمل "الوكلاء الخارقون" لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الخلفية، حيث يقومون بمراجعة السياسات الحالية للتأكد من الامتثال أو إعداد موجزات التجديد المعقدة.

2. Cara من Oyster Technologies (الأفضل لإنشاء عروض التأمين المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Cara

من الطبيعي أن يتعب المرء من دورة النسخ واللصق والتكرار كلما طلب عميل عرض أسعار. Cara من Oyster Technologies تبتعد عن ذلك. فهي تقضي على العمل اليدوي الشاق بتحويل بيانات بوليصة التأمين الخاصة بك إلى عروض تقديمية احترافية دون متاعب التنسيق المعتادة.

صُممت هذه الأداة للمواقف التي تحتاج فيها إلى إقناع العميل المحتمل بالسبب الذي يجعل تغطيتك التأمينية هي الأفضل، دون الحاجة إلى قضاء ثلاث ساعات في التعامل مع جداول البيانات المعقدة. كما أنها تحدد الفروق الدقيقة في لغة البوليصة، مثل الاستثناءات المحددة أو الحدود الفرعية، وتربطها مباشرةً بتنسيق عرض متجاور.

أفضل ميزات Cara من Oyster Technologies:

استخرج بيانات البوليصة من عروض الأسعار المقدمة من شركات التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يتعرف على مصطلحات التأمين وحدود التغطية للتخلص من الحاجة إلى النسخ اليدوي

قم بإجراء مقارنات جنبًا إلى جنب للتغطية التأمينية تبرز تلقائيًا الاختلافات في الاستثناءات والتأييدات عبر خيارات شركات التأمين المتعددة

انقل بيانات العملاء من نظام إدارة العملاء (AMS) الخاص بك مباشرةً إلى نماذج ACORD وقوالب العروض لمنع أخطاء الإدخال المزدوج

قم بإنشاء عروض تأمين تحمل علامتك التجارية عن طريق سحب معلومات شركة التأمين إلى تخطيطات الوكالة المخصصة في غضون دقائق

مزايا Cara من Oyster Technologies:

تركز بشكل كبير على سير عمل عروض التأمين لإجراء مقارنات دقيقة للتغطية التأمينية

يقلل وقت إنجاز العروض بشكل كبير من خلال أتمتة خطوات استخراج البيانات

نتائج واضحة يمكن للوكالات إرسالها مباشرة إلى العملاء

عيوب Cara من Oyster Technologies:

يقتصر على إنشاء العروض ولا يغطي العمليات الأوسع نطاقًا للوكالة

نظام التكامل أضيق نطاقًا من المنصات ذات الأغراض العامة

أسعار Cara من Oyster Technologies:

مجانًا

السعر العادي: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Cara من Oyster Technologies:

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. 1Fort (الأفضل لأتمتة وكالات التأمين التجاري من البداية إلى النهاية)

عبر 1Fort

غالبًا ما تتعامل وكالات التأمين التجاري مع مجموعة غير منظمة من أدوات تقديم العروض والتقديم والفوترة. يؤدي إدخال نفس بيانات الطلب في بوابات شركات التأمين المتعددة إلى حدوث اختناقات هائلة، مما يحد من عدد العروض التي يمكن للوكيل معالجتها في اليوم.

تعمل 1Fort على تنظيم هذا الفوضى. فقد تم تصميمها لتعمل كمحرك تجاري ينقل الطلب من مرحلة الاستلام إلى مرحلة إبرام العقد دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة. وتستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية التقديم وإنشاء عروض المقارنة تلقائيًا. وهذا يزيل بشكل فعال الأعمال الإدارية الروتينية التي تحد عادةً من عدد الحسابات التي يمكن للوكيل التعامل معها، مما يسهل إدارة المهام.

أفضل ميزات 1Fort:

أتمت عمليات تقديم الطلبات عبر أسواق متعددة من خلال توزيع مجموعة واحدة من بيانات الطلبات على أكثر من 500 سوق لشركات التأمين في وقت واحد، للتخلص من الحاجة إلى الإدخال اليدوي عبر البوابة الإلكترونية

قم بتحليل عروض الأسعار باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقارنات جنبًا إلى جنب للتغطية والأسعار تسلط الضوء على التباينات في صياغة البوليصة في ثوانٍ معدودة

قم بنشر بوابة عملاء ذات علامة بيضاء حيث يمكن للمؤمن عليهم عرض العروض وتوقيع المستندات وإدارة شهاداتهم الخاصة في بيئة خدمة ذاتية تحمل العلامة التجارية الخاصة بك

قم بتبسيط عمليات الفوترة وإصدار الفواتير باستخدام أدوات معالجة الدفع الآلية وتمويل الأقساط التي تقلل من النفقات الإدارية للمحاسبة

مزايا 1Fort:

تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة، حيث أفاد المستخدمون بتوفير ما يصل إلى 8 ساعات أسبوعيًا في المهام الإدارية اليدوية

تدعي تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة من حيث سعة تقديم المطالبات ومعدلات إبرام العقود

متوافقة مع SOC 2 Type II ومرخصة في جميع الولايات الأمريكية الخمسين

1Fort: العيوب

تركز بشكل حصري على التأمين التجاري على الممتلكات والمسؤوليات، مما يجعلها غير مناسبة للوكالات التي تتعامل أيضًا مع خطوط التأمين الشخصي الكبيرة أو التأمين على الحياة والتأمين الصحي

لا يزال التكامل مع أنظمة إدارة الوكالات (AMS) القديمة والقديمة في مرحلة النضج مقارنة بالمنصات القائمة الأكثر رسوخًا

أسعار 1Fort:

مجانًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات 1Fort:

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن 1Fort؟

هذا ما يعتقده أحد المراجعين في Capterra:

"سهولة وسرعة البدء والتشغيل، بالإضافة إلى واجهة المستخدم البسيطة والواضحة. تصميم مرئي للغاية يتيح معرفة أين توجد التهديدات أو المشكلات التي تحتاج إلى اهتمام." "

4. Sonant AI (الأفضل للاستقبال الصوتي ومعالجة المكالمات المدعومين بالذكاء الاصطناعي)

عبر Sonant AI

يعالج Sonant AI مشكلة فقدان الإيرادات الفوري الناتج عن المكالمات الفائتة وازدحام مكاتب الاستقبال. بدلاً من نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) العام الذي يجبر العملاء على اتباع قائمة "اضغط 1 للمبيعات"، فإن هذا الذكاء الاصطناعي الصوتي يفهم السياق الخاص بالتأمين. على سبيل المثال، الفرق بين الاستفسار عن المبلغ المقتطع والإخطار الأول بالخسارة (FNOL).

تدير هذه الأدوات حركة المرور الواردة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتقوم بتقييم العملاء المحتملين، وتتعامل مع مهام الخدمة الروتينية مثل طلبات الشهادات أو الأسئلة المتعلقة بالفواتير. كل هذا يحدث دون الحاجة إلى أن يرد موظف مركز الاتصال على الهاتف. وهذا يضمن حصول كل متصل على رد فوري بينما يظل وكلاؤك المرخصون مركزين على إتمام الصفقات المعقدة.

أفضل ميزات Sonant AI:

قدم خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للاستفسارات الروتينية مثل حالة البوليصة ودفعات الأقساط والأسئلة الأساسية المتعلقة بالتغطية دون تدخل بشري

قم بمزامنة بيانات المكالمات مع نظام إدارة المبيعات (AMS) أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، بما في ذلك النصوص الكاملة والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحديث ملفات العملاء تلقائيًا بعد كل تفاعل

قم بتقييم العملاء المحتملين وتوجيههم في الوقت الفعلي من خلال تحديد المتصلين ذوي النية الشديدة وإجراء تحويلات مباشرة إلى الوكيل المرخص المناسب

حدد المواعيد بشكل مستقل من خلال التكامل مع تقاويم الوكالة لحجز المتابعات أو التجديدات أو مراجعات المطالبات بناءً على توفر الوكيل

مزايا Sonant AI:

التدريب المسبق المخصص للتأمين يعني نشرًا أسرع مقارنة بمنصات الذكاء الاصطناعي الصوتية العامة

تقلل عمليات التكامل الأصلية مع منصات إدارة خدمات التأمين (AMS) الشائعة الاستخدام من صعوبات التنفيذ

حاصلة على شهادة SOC 2 من النوع الثاني ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

سلبيات Sonant AI:

قد يحيد وكيل الذكاء الاصطناعي أحيانًا عن النصوص المخصصة

لا تتم عمليات تحويل المكالمات من الذكاء الاصطناعي إلى البشر دائمًا بشكل سلس

أسعار Sonant AI:

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sonant AI:

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Sonant AI؟

اقرأ رأي أحد المراجعين على G2:

"النظام سهل الاستخدام للغاية، ويعمل بفعالية وكفاءة لتوجيه المكالمات إلى الجهة المطلوبة. مما يتيح لفريقنا العمل على مهام ذات قيمة مضافة أكبر. كما يساعد فريق الدعم في تعديل نظام Agent باستمرار ليعمل بطريقة مخصصة تناسب احتياجات وكالتنا."

5. Gaya AI (الأفضل لإلغاء الإدخال اليدوي للبيانات عبر بوابات شركات التأمين)

عبر Gaya AI

تعد المهام المتكررة مثل إعادة إدخال نفس معلومات العميل في بوابات شركات التأمين المختلفة عملاً مملًا. فهي ترهق موظفيك وتؤدي إلى أخطاء إملائية قد تفسد دقة عرض الأسعار. تم تصميم Gaya AI للوكيل الذي يقضي 50% من يومه في العمل كجسر بشري بين نظام إدارة الوكالة (AMS) وعشرات بوابات شركات التأمين.

تعمل هذه الأداة كحافظة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يلغي الحاجة إلى إعادة كتابة أكثر من 200 حقل يدويًا لكل عرض أسعار. وعلى عكس أدوات الملء التلقائي العامة، تستخدم Gaya الرؤية الحاسوبية ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) الخاصة بالتأمين لفهم المعنى الدلالي وراء الحقول. فهي تدرك أن "تاريخ السريان" في بوابة ما هو نفسه "تاريخ بدء سريان البوليصة" في بوابة أخرى.

أفضل ميزات Gaya AI:

استخرج البيانات من المصادر غير المنظمة، بما في ذلك صفحات إقرارات شركات التأمين، ولقطات الشاشة، وحتى صور رخص القيادة، باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المتقدمة والرؤية الحاسوبية

قم بتعيين الحقول ديناميكيًا باستخدام قاموس خاص بالتأمين يفهم المصطلحات الفنية، مما يضمن وصول البيانات إلى مربع الاختيار أو زر الاختيار الصحيح بغض النظر عن واجهة المستخدم الخاصة بالبوابة

قم بتصدير السجلات إلى ملف CSV لاستخراج قوائم السائقين أو المركبات بسرعة من مستندات شركة النقل دون الحاجة إلى تنظيف الجداول يدويًا

قم بالمزامنة مع واجهات برمجة التطبيقات العامة وwebhooks لإرسال البيانات المستخرجة من المستندات مباشرةً إلى نظام CRM الداخلي أو أنظمة الوكالة الخاصة بك

مزايا Gaya AI:

يقلل من الأخطاء الناتجة عن الخطأ البشري مثل تبديل أرقام تعريف المركبات (VIN) أو تواريخ الميلاد، مما يؤدي إلى عروض أسعار غير دقيقة وتأخيرات في عملية الاكتتاب

نشر ملحق Chrome خفيف الوزن يعني أن فريقك يمكنه البدء في استخدامه على الفور دون الحاجة إلى عملية ترحيل معقدة للبيانات الخلفية

يتكيف تلقائيًا مع التغييرات في تصميم بوابة شركة التأمين، مما يتجنب الأعطال المتكررة الشائعة في أدوات RPA (أتمتة العمليات الروبوتية) التقليدية

عيوب Gaya AI:

يمكن أن تتفاقم معدلات الأخطاء في سير العمل متعدد الصفحات

متصفحات Chromium المكتبية فقط، دون دعم للأجهزة المحمولة

أسعار Gaya AI:

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gaya AI:

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮 ClickUp Insight: يقول 43% من الأشخاص إن المهام المتكررة توفر هيكلاً مفيداً ليوم عملهم، لكن 48% يجدونها مرهقة وتشتت الانتباه عن العمل الهادف. في حين أن الروتين يمكن أن يوفر إحساساً بالإنتاجية، فإنه غالباً ما يحد من الإبداع ويمنعك من إحراز تقدم ملموس.

6. Informer من Entrinsik (الأفضل لذكاء الأعمال الذاتي الخدمة)

عبر Informer من Entrinsik

الاعتماد على محلل بيانات لكل تقرير تشغيلي يؤدي إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار. يمكنك التخلص من هذا الاعتماد باستخدام Informer من Entrinsik. لأنه يوفر للمديرين غير التقنيين واجهة تعمل بنقرة واحدة للوصول إلى أرقامهم الخاصة.

يعمل هذا النظام كطبقة تحليلية ذاتية الخدمة تُضاف إلى أنظمتك الحالية، مثل AMS360 أو Sagitta. وفي النهاية، يتيح لك ذلك دمج البيانات من مصادر متعددة في تقرير واحد مباشر. وهذا ينقل الوكالة من نموذج إعداد التقارير التفاعلي في نهاية الشهر إلى نموذج استباقي.

في هذه الحالة، يمكن لكل منتج الاطلاع على معدلات الاحتفاظ الخاصة به، وتوزيع العمولات، وحالة قنوات المبيعات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى انتظار محلل البيانات لاستخراج ملف مخصص.

أفضل ميزات Informer من Entrinsik:

قم بإنشاء تقارير مخصصة باستخدام واجهة تعمل بالضغط والنقر تتيح للمستخدمين غير التقنيين الاستعلام عن قواعد البيانات وجداول البيانات المباشرة دون كتابة سطر واحد من لغة SQL

أنشئ لوحات معلومات تفاعلية ومرئيات سحرية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل البيانات الأولية إلى مخططات اتجاهات وخرائط حرارية ولوحات مقارنة تلقائيًا

تحكم في مستوى عرض البيانات من خلال الأمان على مستوى الصفوف، مما يضمن أن يرى المنتجون فقط محفظة أعمالهم المحددة بينما تحتفظ الإدارة برؤية شاملة لجميع الحسابات

أتمتة توزيع التقارير من خلال جدولة رسائل بريد إلكتروني يومية أو أسبوعية ترسل ملخصات أداء مخصصة لكل عضو في الفريق

مزايا Informer من Entrinsik:

تعد إمكانية الاتصال المباشر النادرة بـ Ellucian Colleague خيارًا متميزًا للتعليم العالي

رضا قوي من المستخدمين عبر منصات التقييم الرئيسية

خيارات النشر المرنة تلبي متطلبات إقامة البيانات الصارمة

سلبيات Informer من Entrinsik:

يتخلف عن المنافسين في عمق التصور وخيارات تخصيص لوحة المعلومات

تعتمد الميزات المتقدمة بشكل كبير على برمجة JavaScript

أسعار Informer من Entrinsik:

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Informer من Entrinsik:

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

7. Neural Earth (الأفضل في مجال المعلومات الاستخباراتية حول مخاطر المناخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Neural Earth

تعد نماذج الكوارث التقليدية في الأساس لقطات تاريخية — فهي تخبرك بما حدث في الماضي. لكنها تعاني من صعوبة في التنبؤ بكيفية تأثير المناخ المتغير على سقف معين في المستقبل. تستبدل Neural Earth الخرائط الثابتة بطبقة قرارات حية تدمج صور الأقمار الصناعية وأجهزة استشعار البيئة والذكاء الاصطناعي الخاص بها لتقييم المخاطر في الوقت الفعلي.

بدلاً من أن يقضي المُؤَمَّن أياماً في المقارنة اليدوية بين مناطق الفيضانات ومحيط حرائق الغابات، توفر المنصة تقييمات للمخاطر على مستوى العقارات عبر مخاطر متعددة في ثوانٍ. وهي مصممة لتحويل البيانات البيئية المجردة إلى إشارة تشغيلية واضحة. وهذا يساعد الوكالات وشركات إعادة التأمين على تعديل تعرضها للمخاطر قبل وقوع الحدث التالي.

أفضل ميزات Neural Earth:

قم بإنشاء تقييمات للمخاطر المتعددة مثل الفيضانات وحرائق الغابات ومخاطر الرياح باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحلل نقاط الضعف على مستوى العقار بدلاً من متوسطات الرموز البريدية العامة

تجميع تعرض المحفظة لتحديد الأصول عالية المخاطر وترتيبها حسب الأولوية عبر محفظة عقارات كبيرة للمستثمرين المؤسسيين وشركات التأمين

أتمتة إجراءات العناية الواجبة في مجال الاكتتاب عن طريق توجيه إشارات المخاطر البيئية في الوقت الفعلي مباشرةً إلى سير عمل عمليات التقديم الحالية عبر بنية مركزية تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API)

نسق البيانات الكوكبية من خلال توحيد مجموعات البيانات المتفرقة من صور الأقمار الصناعية والسجلات الحكومية وأجهزة استشعار البيئة في منصة واحدة للذكاء القراري

مزايا Neural Earth:

تغطية أوسع نطاقًا لمخاطر متعددة مقارنة بالمنافسين المتخصصين

تقلل واجهة اللغة الطبيعية من العوائق التقنية التي تواجه التحليل الجغرافي المكاني

تحظى بتأييد قوي من القطاع من خلال شراكات استراتيجية مع شركات تأمين مثل Orion180 لتقديم تحليلات متطورة لحرائق الغابات

سلبيات Neural Earth:

تم تصنيف الوحدات الأساسية للمنتج على أنها "وصول مبكر"، مما يشير إلى احتمال عدم استقرار المنصة

لا توجد اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) محددة علنًا بشأن وقت التشغيل أو أوقات الاستجابة

أسعار Neural Earth:

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Neural Earth:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Acolite AI Agents (الأفضل لنشر وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين للتأمين)

عبر Acolite AI Agents

تم تصميم Acolite AI Agents للوكالات التي تجاوزت مرحلة RPA التقليدية ولكنها لا تمتلك موارد المطورين اللازمة لإنشاء سير عمل LLM مخصص من الصفر. يعمل هذا البرنامج كزميل في الفريق يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنك الاستعانة به في ثغرات تشغيلية محددة وصعبة، مثل إصدار شهادة التأمين (COI) أو تخطيط جدول القيم (SOV).

على عكس روبوتات الدردشة العامة، يتم تدريب هؤلاء الوكلاء مسبقًا على قراءة مستندات التأمين والتفاعل مع نظام إدارة الحسابات (AMS) الخاص بك تمامًا كما يفعل مدير الحسابات البشري. ما عليك سوى إعادة توجيه بريد إلكتروني أو عرض أسعار من شركة التأمين إلى الوكيل، وسيتولى الوكيل استخراج البيانات وملء النماذج وتحديثات النظام في الخلفية.

أفضل ميزات Acolite AI Agents:

أتمتة مقارنة عروض الأسعار باستخدام وكلاء لاستخراج الأقساط والحدود والخصومات من ملفات PDF الخاصة بشركات التأمين وتوحيدها في عرض عميل جنبًا إلى جنب

قم بمعالجة جدول القيم (SOV) مع الوكلاء الذين يتحققون من صحة جداول البيانات الخاصة بالعقارات المتعددة ويقومون بتوحيدها، مع الإشارة إلى البيانات المفقودة أو التناقضات للمؤمنين

قم بتحديث نظام إدارة التأمين (AMS) تلقائيًا من خلال قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخراج بيانات البوليصة من بوابات شركات التأمين أثناء عمليات التجديد لضمان دقة نظام السجلات لديك

نسق عمليات تقديم الطلبات إلى شركات التأمين باستخدام وكلاء يقومون بملء نماذج ACORD مسبقًا والتحقق من صحة الطلبات قبل إرسالها إلى السوق

مزايا Acolite AI Agents:

مصممة خصيصًا لسير عمل التأمين بشكل جاهز للاستخدام

قابلة للتكوين دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة

تركز على تعزيز عملية اتخاذ القرار البشري بدلاً من استبدالها بالكامل

عيوب Acolite AI Agents:

تحد الوثائق العامة المحدودة ومراجعات المستخدمين من الأطراف الثالثة من إمكانية مقارنة الأداء مع الشركات القائمة الأقدم

الاستقرار على المدى الطويل وجودة الدعم أقل ثبوتًا مقارنة بالبدائل الراسخة

أسعار Acolite AI:

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Acolite AI Agents:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. LinqCo-Pilot (الأفضل للتواصل الرقمي ومتابعة العملاء المحتملين)

إن نسيان متابعة عميل محتمل يعني التخلي عن إيرادات محتملة وإهدار الأموال التي أنفقت على حضور المؤتمر في المقام الأول. يمنعك LinqCo-Pilot من ارتكاب هذا الخطأ. فهو يستبدل بطاقات العمل المادية بأجهزة مزودة بتقنية NFC تعمل على تشغيل إجراءات رقمية فورية.

ببساطة، بنقرة واحدة على شارة أو بطاقة Linq الخاصة بك، يتم إرسال معلومات الاتصال الخاصة بك وروابط الشبكات الاجتماعية وأدوات الجدولة مباشرة إلى هاتف العميل المحتمل. ثم تستخدم طبقة Co-Pilot الذكاء الاصطناعي للتعامل مع التنظيف الإداري، ونسخ ملاحظات اجتماعك السريعة واقتراح أفضل وقت للاتصال مرة أخرى بناءً على تفاعلاتك الأخيرة. وهذا يبسط إدارة العملاء.

أفضل ميزات LinqCo-Pilot:

شارك تفاصيل الاتصال عبر تقنية NFC باستخدام البطاقات المادية أو الشارات أو المحاور التي تتيح للعملاء المحتملين حفظ معلوماتك على الفور دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق

أتمتة متابعة العملاء المحتملين باستخدام مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يطالبك بالاتصال بجهات الاتصال الجديدة ويوفر قوالب رسائل تراعي السياق بناءً على ملاحظات اجتماعاتك

احصل على عملاء محتملين باستخدام نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك مسح بطاقات العمل الورقية أو الشارات ضوئيًا ومزامنة البيانات المستخرجة تلقائيًا مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

تتبع تحليلات التفاعل لمعرفة متى وأين تم عرض ملفك الرقمي بالضبط، بما في ذلك الروابط أو الملفات المحددة التي نقر عليها جهات الاتصال الجديدة

مزايا LinqCo-Pilot:

تشير القوة الكبيرة للسوق إلى ملاءمة المنتج للسوق

تحليلات أعمق وأتمتة المتابعة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالمنافسين المباشرين

حاصلة على شهادة SOC 2 من النوع الثاني مع ميزة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) على مستوى المؤسسات

عيوب LinqCo-Pilot:

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في توافق أجهزة NFC

لا يمكن للفرق الكبيرة تقديم الخدمة بنفسها ويجب أن تمر عبر قسم المبيعات

أسعار LinqCo-Pilot:

LinqCo-Pilot Plus: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LinqCo-Pilot:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Indemn AI (الأفضل لوكلاء الذكاء الاصطناعي التخاطبي متعدد القنوات)

عبر Indemn AI

تؤدي إدارة محادثات العملاء عبر المكالمات الصوتية والدردشة والرسائل النصية والبريد الإلكتروني دون استراتيجية اتصال متعددة القنوات موحدة إلى خلق فجوات كبيرة في التواصل. يشعر العملاء بالإحباط عندما يضطرون إلى تكرار مشكلتهم عبر الهاتف بعد أن سبق لهم شرحها بشكل غير متزامن، مما يجعل وكالتك تبدو غير منظمة.

تعمل Indemn AI على توحيد محادثات العملاء الخارجية، مما يضمن أن سياق المحادثة يتبع العميل. بدلاً من إدارة أربع أدوات منفصلة، يحصل فريقك على مساعد ذكاء اصطناعي موحد. يمكنه التعامل مع خدمات البوليصة الروتينية أو استقبال العملاء المحتملين بشكل مستقل، ولكنه يعرف بالضبط متى يحيل المحادثة إلى شخص مرخص مع ملخص كامل لما تمت مناقشته بالفعل.

أفضل ميزات Indemn AI:

حلل سلوك الوسطاء واتجاهات السوق من خلال التصنيف التلقائي لكل تفاعل، وتحويل بيانات المحادثات إلى رؤى قابلة للتنفيذ من أجل نمو الوكالة

اجمع المعرفة المؤسسية وقم بتوسيع نطاقها من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي على موادك التسويقية المحددة ووثائق تقييم المخاطر والنصوص الداخلية لضمان أن "يتحدث" مثل وكالتك

قم بنشر AI Associates عبر جميع القنوات، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والدردشة عبر الويب، لتوفير تجربة خدمة متسقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

قم بتخصيص سير العمل في AI Studio لإنشاء مسارات تأمين محددة، مثل فحوصات الرغبة في التأمين للوسطاء أو فرز المطالبات لحاملي وثائق التأمين، دون الحاجة إلى كتابة أي كود

مزايا Indemn AI:

تُظهر نتائج دراسة الحالة المنشورة تأثيرًا تشغيليًا حقيقيًا

تتيح خصوصية مجال التأمين نشرًا أسرع مقارنة بالمنصات العامة الغرض

تقلل التغطية متعددة القنوات من تعقيد التكامل في إدارة الأدوات المنفصلة

سلبيات Indemn AI:

يفتقر إلى موصلات جاهزة للاستخدام للعديد من أنظمة إدارة حسابات العملاء (AMS)

تعتمد على مزودي LLM من أطراف ثالثة يقومون بمعالجة بيانات العملاء

أسعار Indemn AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Indemn AI:

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ما هو البديل المناسب لك من بين بدائل Outmarket AI؟

في كل مرة تضيف فيها حلاً محدداً لمعالجة مشكلة واحدة، فإنك تجعل مجموعة أدواتك التقنية أكثر تعقيداً وتكلفةً وصعوبةً في الاستخدام بالنسبة لفريقك. لا يؤدي هذا إلى انتشار الأدوات فحسب، بل يزيد أيضاً من مخاطر اختيار البرنامج الخاطئ، مما يؤثر على المجموعة بأكملها.

في النهاية، ستؤدي هذه العملية إلى حبس فريقك في دوامة من عمليات الترحيل التي لا تنتهي.

يمكنك كسر هذه الحلقة المفرغة باختيار منصة تتكيف مع أعمالك بالكامل. فمساحة العمل المتصلة، مثل ClickUp، تحل محل الأدوات المتفرقة التي تبطئك. يقضي فريقك وقتًا أقل في إدارة البرامج ووقتًا أطول في القيام بالأعمال التي تدر الإيرادات.

جرب ClickUp مجانًا اليوم واكتشف مدى ملاءمته لسير عملك. ✅

الأسئلة الشائعة (FAQs)

تعمل مساحة العمل المتكاملة على توحيد المهام والوثائق والاتصالات في منصة واحدة، في حين أن الحل المحدد هو أداة متخصصة مصممة لحل مشكلة واحدة محددة فقط. من خلال مركزية عملياتك، تلغي مساحة العمل المتكاملة الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات غير المتصلة، مما يقلل من العمل المجزأ ويحسن التنسيق بين أعضاء الفريق.

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين إدارة سير العمل من خلال تنفيذ المهام المتكررة بشكل مستقل بناءً على محفزات محددة وأحداث في مساحة العمل. وعلى عكس الأتمتة الأساسية، تتبع تقنية الوكلاء تعليمات معقدة للتعامل مع الأعمال الإدارية الروتينية، مثل صياغة تحديثات السياسات أو توجيه العملاء المحتملين، مما يتيح لفريقك التركيز على الاستراتيجيات عالية القيمة وعلاقات العملاء.

يحدث تشتت السياق عندما تكون بيانات المشروع وملاحظات العملاء والاتصالات الداخلية مبعثرة عبر تطبيقات متعددة وغير متصلة ببعضها. هذا التشتت ضار لأنه يؤدي إلى فقدان المعلومات وتجاوز المواعيد النهائية وإهدار وقت كبير في عمليات البحث والإنقاذ للعثور على المستندات الصحيحة.