كيفية إنشاء استراتيجية اتصالات متعددة القنوات

"لم يكن المستهلك متعدد القنوات أقوى مما هو عليه الآن" يجد جارتنر . أولئك الذين يستخدمون قنوات متعددة للبحث عن المنتجات ومقارنة الأسعار واتخاذ قرارات التسوق يشترون بنسبة 70% أكثر وينفقون 34% أكثر. في الواقع، 65% من المستهلكين في كثير من الأحيان أو دائمًا "يقرأون التقييمات والمراجعات، مع الصور ومقاطع الفيديو وأقسام الأسئلة الشائعة التي يقدمها العملاء"

على الطرف الآخر من الطيف، يقوم المسوقون بتوسيع نطاق وصولهم. تستخدم الشركات اليوم 10 قنوات في المتوسط لإشراك العملاء. مع وجود مئات/آلاف العملاء الذين يتواصلون عبر عشرات القنوات، فإن المؤسسات مشغولة للغاية.

تحتاج إدارة هذه الشبكة المعقدة من العلاقات مع العملاء إلى نهج قوي واستراتيجي. في منشور المدونة هذا، نوضح لك كيفية إنشاء استراتيجية تواصل متعددة القنوات.

لنبدأ من البداية.

ما هو التواصل متعدد القنوات؟

كما يوحي الاسم، فإن التواصل متعدد القنوات هو عندما تستخدم المؤسسات أكثر من شكل واحد من أشكال التواصل لإشراك العملاء. ببساطة، يتضمن استخدام مزيج من القنوات الرقمية، مثل البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، والهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، والقنوات التقليدية، مثل البريد المباشر، والإعلانات المطبوعة، والتلفزيون.

متى تستخدم المؤسسات التواصل متعدد القنوات؟

بينما يمكن استخدام التواصل متعدد القنوات لأي نوع من أنواع التواصل، إلا أن حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا هي كما يلي

العروض الترويجية : إرسال العروض / رموز الخصم عبر الرسائل النصية القصيرة

: إرسال العروض / رموز الخصم عبر الرسائل النصية القصيرة التعليم : استضافة مقاطع فيديو أو كتب إلكترونية عن المنتج على الموقع الإلكتروني

: استضافة مقاطع فيديو أو كتب إلكترونية عن المنتج على الموقع الإلكتروني التحديثات : إرسال مواد حول الميزات الجديدة والترقيات وما إلى ذلك عبر البريد الإلكتروني

: إرسال مواد حول الميزات الجديدة والترقيات وما إلى ذلك عبر البريد الإلكتروني التفاعل : المشاركة: تقديم إجابات في الوقت الفعلي على أسئلة العملاء من خلال الدردشة المباشرة

: المشاركة: تقديم إجابات في الوقت الفعلي على أسئلة العملاء من خلال الدردشة المباشرة الدعم: تقديم الدعم: توفير خدمة ما بعد البيع أو تمكين نجاح العملاء من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة المباشرة أو مؤتمرات الفيديو

المزيد عن كل قناة من هذه القنوات في وقت لاحق في هذه المقالة.

ما أهمية التواصل متعدد القنوات؟

"كن حيث يتواجد عملاؤك" هو أحد المبادئ الأولى للتسويق. يفضل عملاء اليوم قضاء الوقت على هواتفهم المحمولة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من قراءة الصحف. يشاهد الناس وسائل الإعلام على الإنترنت أكثر مما يشاهدونها على تلفزيون الكابل.

لمقابلة العميل في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالعرض المناسب، تحتاج كل شركة إلى التواصل متعدد القنوات.

ما الفرق بين التواصل متعدد القنوات والتواصل متعدد القنوات؟

يتمثل الفرق الأساسي بين التواصل متعدد القنوات والتواصل متعدد القنوات في مكانته في تجربة العميل.

في التواصل متعدد القنوات، تكون كل قناة مستقلة، حيث تقوم الشركات بإرسال الرسائل على كل قناة على حدة

في الاتصال متعدد القنوات، يتم دمج القنوات لخلق رحلة متماسكة للعميل

الاتصال متعدد القنوات الاتصال متعدد القنوات التكامل تكامل قليل أو معدوم بين القنوات رحلة واحدة متكاملة عبر القنوات التركيز على التواصل مع العملاء والتحويلات على تجربة العملاء ومشاركتهم مزايا سهولة التنفيذ، انتشار أوسع تواصل فعّال، وصول مستهدف العيوب يمكن أن تصبح متكررة بالنسبة للعميل, يمكن أن تكون مفككة وغير فعالة صعبة ومكلفة في التنفيذ, تحتاج إلى قاعدة تكنولوجية قوية الأفضل ل التسويق والعروض الترويجية إدارة رحلة العميل من البداية إلى النهاية

الاختلافات بين التواصل متعدد القنوات مقابل التواصل متعدد القنوات

قبل ابتكار قناة متعددة القنوات استراتيجية الاتصالات التسويقية دعنا نلقي نظرة على الخيارات المتاحة أمامك.

القنوات الرئيسية للاتصال متعدد القنوات

من إعلانات الصحف/المجلات والمكالمات الهاتفية الباردة إلى إشعارات تطبيقات الهاتف المحمول شديدة التخصيص، لديك عدد من الخيارات. إليك ما هو الأفضل لكل منها.

البريد الإلكتروني للتواصل المباشر والشخصي

إذا كنت تعتقد أن لا أحد يفتح بريده الإلكتروني بعد الآن، فأنت على موعد مع مفاجأة. A دراسة حديثة أجرتها شركة Edelman DXI لصالح Mailchimp أن 4 من كل 5 عملاء يفضلون البريد الإلكتروني على أي شكل آخر من أشكال التواصل. ويعتقد 95% من المسوقين أن البريد الإلكتروني له عائد استثمار ممتاز.

البريد الإلكتروني هو الأفضل للرسائل المخصصة التي تستهدف احتياجات وتفضيلات وتاريخ كل عميل على حدة. بعض حالات الاستخدام الرائعة هي:

الرسائل الإخبارية : رسائل البريد الإلكتروني القائمة على الاشتراك مع معلومات عن مجالات اهتمام العميل

: رسائل البريد الإلكتروني القائمة على الاشتراك مع معلومات عن مجالات اهتمام العميل العروض : خصومات أو كوبونات مخصصة

: خصومات أو كوبونات مخصصة التذكيرات: تذكيرات: تذكيرات للأحداث مثل التخلي عن عربة التسوق، وعروض اللحظة الأخيرة، وما إلى ذلك.

وسائل التواصل الاجتماعي للترفيه والمشاركة 63.8% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي. ويتابع الجيل Z العلامات التجارية والمشاهير والشخصيات المؤثرة، وغالباً ما يحصلون على توصيات منتجاتهم منهم. لذلك، إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى جمهور واسع، فإن وسائل التواصل الاجتماعي هي القناة المناسبة. إنها الأفضل لـ

الأحداث : إطلاق المنتجات، والمبيعات، والعروض الترويجية الكبيرة، وما إلى ذلك، مما يجعل تجارب التسوق المجتمعي رائعة على وسائل التواصل الاجتماعي

: إطلاق المنتجات، والمبيعات، والعروض الترويجية الكبيرة، وما إلى ذلك، مما يجعل تجارب التسوق المجتمعي رائعة على وسائل التواصل الاجتماعي الإعلانات : يتيح المؤثرون ذوو الصلة الذين يتمتعون بمتابعات كبيرة وصولًا أوسع نطاقًا ولكن مستهدفًا

: يتيح المؤثرون ذوو الصلة الذين يتمتعون بمتابعات كبيرة وصولًا أوسع نطاقًا ولكن مستهدفًا إعادة الاستهداف: تساعد الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات العضوية العلامات التجارية على البقاء في صدارة اهتمامات العملاء

الرسائل النصية القصيرة للرسائل الفورية

إذا كنت تتطلع إلى الوصول إلى العميل على الفور، ولكن بطريقة غير تدخلية، فإن الرسائل النصية القصيرة هي أفضل طريقة للقيام بذلك. يمكن أن تساعد استراتيجية الرسائل القصيرة الجيدة في:

الحث الفوري على اتخاذ إجراء (CTA) : عندما يكون العميل في أحد المتاجر، يمكنك إرسال رسالة مخصصة تدعو إلى اتخاذ إجراء فوري

: عندما يكون العميل في أحد المتاجر، يمكنك إرسال رسالة مخصصة تدعو إلى اتخاذ إجراء فوري لإجراء لاحق : دون إعاقة يوم العميل، يمكنك إرسال رموز قسيمة يمكنهم استخدامها عندما يكونون مستعدين للتسوق

: دون إعاقة يوم العميل، يمكنك إرسال رموز قسيمة يمكنهم استخدامها عندما يكونون مستعدين للتسوق التذكيرات: عندما يحين موعد الدفع أو التجديد، أرسل رسالة تذكير

مكالمات هاتفية للتفاعلات عالية القيمة

لا يمكن حل كل شيء بالرسائل النصية والإشعارات، ولهذا السبب تحتاج إلى مكالمات هاتفية مجربة ومختبرة. تستخدم الشركات عادةً المكالمات الهاتفية من أجل:

البيع الاستشاري : عندما يكون المنتج معقداً أو يحتاج إلى محادثات مفصلة ليتم بيعه

: عندما يكون المنتج معقداً أو يحتاج إلى محادثات مفصلة ليتم بيعه حل المشاكل : عندما يكون لدى العملاء استفسارات أو شكاوى حول منتجاتهم التي من الأفضل حلها من خلال المناقشة

: عندما يكون لدى العملاء استفسارات أو شكاوى حول منتجاتهم التي من الأفضل حلها من خلال المناقشة البيع الاستشاري: عندما يكون لدى العميل استفسارات أو شكاوى حول منتج ما من الأفضل حلها بالمناقشة: إذا كنت تبيع منتجاً يحتاج إلى إعداده بطريقة معينة، مثل أداة SaaS

الدردشة المباشرة للمحادثات في الوقت الفعلي

تتيح الدردشة المباشرة للعملاء القدرة على التفاعل مع مؤسستك من خلال روبوت الدردشة دون الحاجة إلى فرد في الطرف الآخر.

يمكن أن تجيب روبوتات الدردشة الآلية على الأسئلة بناءً على المعرفة الحالية. ويمكنها أيضاً أن تلعب دور آلية الفرز التي تقوم بتصعيد الأسئلة التي لم يتم حلها إلى فريق دعم العملاء. الدردشة المباشرة رائعة من أجل:

توفير المعلومات التي يحتاجها العميل دون الحاجة إلى التنقل/البحث في الموقع الإلكتروني

تقديم التوصيات بناءً على مدخلات العميل

أتمتة العمليات البسيطة مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو تقديم الملاحظات

الاجتماعات الشخصية لإبرام الصفقات الكبيرة

من الجيد دائمًا أن تضع وجهًا للاسم. تعزز الاجتماعات الشخصية ثقة العميل في منتجك واستثمارك في دعمه، خاصةً بالنسبة للشركات ذات القيمة العالية. تساعد على بناء علاقات عميقة. إنه أمر رائع لـ

مبيعات المنتجات عالية القيمة التي تتضمن العديد من صانعي القرار

البيع الإضافي/البيع العابر

بناء علاقات قائمة على الإحالة

إذا كان هذا يبدو وكأنه عدد كبير من القنوات لإشراك العميل، فهو كذلك. وهناك فوائد كبيرة لاستخدام عدد منها.

## فوائد التواصل متعدد القنوات

من المسلم به أن التواصل متعدد القنوات يمثل عبئًا إضافيًا على فريق التسويق لإعداده وإدارته وتسخيره والاستفادة منه. فهو يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستثمار المالي والجهد. إليك ما يجعل الأمر يستحق العناء.

تحسين الوصول

سيؤدي وجود قنوات اتصال متنوعة إلى مضاعفة مدى وصولك إلى العملاء. مع التواصل متعدد القنوات، يمكنك الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء. على سبيل المثال، قد تجذب العروض الترويجية عبر البريد الإلكتروني والرسائل الإخبارية جيل الألفية، في حين أن التفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تجذب المزيد من جيل الألفية.

زيادة مشاركة العملاء

كلما اتسع نطاق الوصول، زادت المشاركة. على سبيل المثال، أولئك الذين لا يردون على بريدك الإلكتروني الأول قد ينقرون على رسالة نصية. عندما ترد باستمرار على الاستفسارات على منصة اجتماعية، فإنك تبني مصداقية وتجذب المزيد من العملاء هناك.

تحسين تجربة العملاء

أن يكون الوصول إليك عبر منصات متعددة يحسن تجربة العملاء بشكل كبير. فهو يساعد على تلبية جميع شرائح العملاء متى وأينما أرادوا التفاعل معك. على سبيل المثال، وجود روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يعني أنه يمكن للعميل الحصول على المساعدة متى احتاج إليها، حتى لو كان ذلك في منتصف الليل.

معدلات تحويل أعلى

التواصل متعدد القنوات رائع للتكرار. على سبيل المثال، قد يكون العميل قد شاهد إعلانًا تلفزيونيًا عن تخفيضات قادمة، على سبيل المثال، عروض الجمعة السوداء المحددة. وقد ينوي شراء شيء ما.

ومع ذلك، عندما يحين وقت التخفيضات، قد لا يتذكرون/يتذكرون إعلانك. يلعب البريد الإلكتروني أو إشعار الهاتف المحمول أو الرسائل النصية القصيرة دور التذكير، مما يحسن التحويلات بشكل كبير.

الرسائل المتسقة

يضمن التواصل الاستراتيجي متعدد القنوات أنك تتحدث نفس اللغة ونفس الرسالة بغض النظر عن الوسيلة.

المرونة

يتيح التواصل متعدد القنوات المرونة في استخدام طرق مختلفة بناءً على تفضيلات الجمهور. على سبيل المثال، إذا كان العميل لا يفتح بريده الإلكتروني أبدًا، فجرب الرسائل النصية القصيرة/وسائل التواصل الاجتماعي. هل يقضي المستخدم الكثير من الوقت على التطبيق؟ أرسل إشعارات داخل التطبيق.

لجني هذه الفوائد، تحتاج إلى استراتيجية فعالة متعددة القنوات. دعنا نلقي نظرة على ذلك بعد ذلك.

## إنشاء استراتيجية تواصل فعالة متعددة القنوات

لا يقتصر التواصل متعدد القنوات على مجرد إرسال الرسائل عبر وسائط مختلفة. بل هو طريقة مدروسة لمقابلة العميل في المكان الذي يتواجد فيه بالرسالة المناسبة لتلبية احتياجاته. وهذا يتطلب نهجًا استراتيجيًا.

إليك كيفية إنشاء استراتيجية فعالة متعددة القنوات باستخدام أداة قوية لإدارة الاتصالات مثل ClickUp لفرق التسويق .

1. حدد جمهورك

كجزء من استراتيجية التسويق الخاصة بك، قم بإجراء بحث وتقسيم الجمهور. من تلك البيانات، قم بتنظيم المؤشرات المتعلقة بالتواصل. بعض خصائص الجمهور التي يجب البحث عنها هي

طريقة التواصل المفضلة (على سبيل المثال، البريد الإلكتروني، الهاتف، الرسائل النصية، وسائل التواصل الاجتماعي)

نوع المحتوى المفضل (على سبيل المثال، الكتب الإلكترونية ومقاطع الفيديو التعليمية ومقاطع الفيديو القصيرة)

الاشتراكات الحالية (على سبيل المثال، الاشتراكات في النشرة الإخبارية، المنصات الاجتماعية التي يتابعونك عليها)

التاريخ (على سبيل المثال، أنواع المحتوى التي اتخذ العميل إجراءات بشأنها)

2. اختيار القنوات المناسبة

استنادًا إلى تقسيم الجمهور، حدد القنوات المناسبة لكل مجموعة. أثناء اختيار مزيج قنواتك، فكر فيما يلي.

حدد مزيج القنوات مع مزيج الجمهور

بمجرد تحديد الجمهور، حدد الأولويات قنوات الاتصال بناءً على معدل استهلاكهم. على سبيل المثال، إذا كان غالبية جمهورك المستهدف هم من الجيل Z الذين يستخدمون TikTok، فستختار ذلك على الكتب الإلكترونية. من ناحية أخرى، إذا كنت تبيع لقيادة B2B، فستركز على التواصل مع أصحاب المصلحة على منشورات LinkedIn ورسائل البريد الإلكتروني.

لا تفرط في التواصل مع أصحاب المصلحة

فقط لأن جمهورك على قنوات متعددة، لا داعي لأن تكون كذلك. إذا كنت تستخدم الكثير من القنوات، فقد لا تتمكن من الاهتمام بها جميعًا. لذا، اختر القليل منها وضاعف الاهتمام بها.

تحديد الأولويات

لا تقدم جميع القنوات نفس العوائد. لذا، أعط الأولوية للقنوات ذات التأثير الأقصى. على سبيل المثال، إذا كان هدفك التسويقي هو التوعية، فقد تركز على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات البحث. من ناحية أخرى، إذا كان هدفك هو زيادة المبيعات، فقد تعطي الأولوية للبريد الإلكتروني المخصص أو الرسائل النصية القصيرة.

3. دمج القنوات

عادةً ما يكون الاتصال متعدد القنوات مستقلاً، مما يعني أن إحدى القنوات غير متصلة بأخرى للحصول على رحلة متماسكة. هذا لا يعني أنها تعمل جميعها كجزر.

إن أفضل طريقة لإدارة استراتيجية التواصل متعدد القنوات هي دمجها جميعاً في محور مركزي، وعادةً ما يكون برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM).

ClickUp CRM للاتصالات الاستراتيجية متعددة القنوات

مع ClickUp CRM إدارة علاقة العميل بالكامل في مكان واحد، بما في ذلك التواصل عبر مختلف القنوات.

توحيد جميع معلومات العملاء

قم بإعداد المهام الخاصة بماذا وكيف ومتى يجب عليك التواصل مع كل عميل/مجموعة من العملاء

أتمتة مهام سير العمل التي ترسل الرسائل عبر قنوات متعددة بناءً على الأحداث/المحفزات

مراقبة اتصالات العملاء وتحسين الرسائل المستقبلية

4. تخصيص التواصل

ثبت باستمرار أن التخصيص يحسن التحويلات والأداء. لذا، حدد مجالات التخصيص في كل رسالة. أضف اسمًا للترحيب. توطين العروض للأحداث الشخصية أو عمليات الشراء في المتجر.

إذا كنت ترسل تذكيرًا نصيًا لتجديد اشتراك، أضف تفاصيل مثل تاريخ انتهاء الصلاحية ورسوم الاشتراك ورقم خدمة العملاء وما إلى ذلك.

5. اجعل العلامة التجارية متسقة

عندما تتواصل مع العميل عبر منصات مختلفة، يجب أن تكون مدروسة وموثوقة وجديرة بالثقة. ولضمان ذلك، اجعل علامتك التجارية متسقة.

اجعل نبرة وأسلوب الرسائل موحدة عبر القنوات

استخدم ألوان العلامة التجارية والشعار والأشكال وما إلى ذلك بشكل متسق

احرص على التكرار عند إرسال الرسائل. على سبيل المثال، إذا كانت لديك رسالة إخبارية رائعة تصدر صباح كل يوم أحد، فسيبدأ العملاء في توقعها

6. تمكين العميل

هناك خط رفيع بين التواصل متعدد القنوات والرسائل غير المرغوب فيها. ولكي تكون في الجانب الأكثر أمانًا من هذا الخط، قم بتمكين العميل.

قم بتمكين الاشتراك : ادعُ العميل إلى الاشتراك في التواصل، خاصةً عندما يكون التواصل عبر قنوات مخصصة، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة

: ادعُ العميل إلى الاشتراك في التواصل، خاصةً عندما يكون التواصل عبر قنوات مخصصة، مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة استطلع آراء العملاء : امنح العملاء الفرصة لإخبارك بما يريدون رؤية المزيد منه

: امنح العملاء الفرصة لإخبارك بما يريدون رؤية المزيد منه السماح بإلغاء الاشتراك: تقديم طرق متعددة للعميل لإلغاء الاشتراك إذا اختار ذلك

يمكن التعامل مع الكثير من الخطوات المذكورة أعلاه بشكل استثنائي باستخدام مجموعة الأدوات المناسبة. دعنا نستكشف ذلك بعد ذلك.

المكافأة: كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp ل ClickUp

أدوات للتواصل متعدد القنوات

سواء كنت وكالة صغيرة مع خمسة عملاء أو مؤسسة كبيرة للبيع بالتجزئة مع ملايين العملاء، فإن التواصل متعدد القنوات معقد وواسع النطاق. إدارة ذلك يدوياً أمر شبه مستحيل.

الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى القيام بذلك يدوياً. هناك العديد من الأدوات القوية التي يمكنك استخدامها، والتي نستكشف بعضها أدناه.

الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى القيام بذلك يدوياً. هناك العديد من الأدوات القوية التي يمكنك استخدامها، والتي نستكشف بعضها أدناه.

أدوات إدارة المشاريع التسويقية

لتحقيق الفعالية إدارة التواصل مع العملاء فأنت بحاجة إلى أداة قوية لإدارة المشاريع مثل انقر فوق . اجمع بين مختلف الفرق الإبداعية والتسويقية لتخطيط حملات متعددة القنوات. طرح الأفكار بالتعاون مع ClickUp Whiteboards .

إتقان إدارة مشاريع التسويق مع ClickUp

تحويل الأفكار إلى مهام، وإضافة مواعيد نهائية، وتعيين المستخدمين، والارتباط بالموجزات الإبداعية، وتتبع الوقت، والمزيد باستخدام مهام ClickUp . قم بتوصيل هذه المهام بـ أهداف التواصل ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي - كل ذلك في مكان واحد!

قم بإجراء محادثات في السياق باستخدام قسم التعليقات في كل مهمة. ما هو أكثر من ذلك؟ استخدم انقر فوق تعيين التعليقات لجذب انتباه الأشخاص المناسبين

أدوات التعاون في الوقت الحقيقي

ينطوي التواصل متعدد القنوات على جهود عدد كبير من الأشخاص - كتّاب الإعلانات، والمحررين، والمصممين، والمطورين، وموظفي العمليات، والمحللين، وغيرهم! يمكن أن تؤدي فجوة صغيرة في التواصل إلى اعوجاج كبير في تجربة العملاء.

استمتع بتواصل غير متزامن دون عناء مع ClickUp Chat

تجنب ذلك مع أدوات التواصل في مكان العمل مثل انقر فوق الدردشة . احتفظ بجميع المحادثات حول العمل في سياقها. اكتب @ @ وعلامة مستخدم، واكتب @@ وعلامة مهمة. ارفع ملفات التصميم واحصل على الموافقات. ربط المستندات. تحويل الرسائل النصية إلى مهام مباشرةً من واجهة ClickUp Chat.

أدوات الإحاطة والملاحظات

في بعض الأحيان، لا تكفي النصوص والصور لوصف مشكلة أو التعبير عن موجز إبداعي. في مثل هذه الحالات، استخدم كليك أب كليب لتسجيل شاشتك بالصوت. اشرح عملية أو قدم ملاحظات أو طوّر استراتيجيات إدارة العملاء بالصوت والصورة اجعل رسائلك واضحة تماماً لفرقك.

تسجيل الشاشة ومشاركتها دون عناء باستخدام ClickUp Clips

أدوات الأتمتة

دعنا نلقي نظرة على بعض مهام سير العمل الشائعة في التواصل متعدد القنوات.

عندما يتخلى العميل عن عربة التسوق الخاصة به ويغلق النافذة، أرسل بريدًا إلكترونيًا للتذكير بعد 24 ساعة من عدم النشاط

عندما يقوم العميل بتنزيل كتاب إلكتروني، أرسل دراسة حالة بعد ثلاثة أيام

عند إلغاء اشتراك أحد العملاء، قم بإزالته من جميع القوائم ذات الصلة

اعتمادًا على نشاطك التجاري، سيكون لديك عدد من هذه السيناريوهات التي يمكن أتمتتها لتحقيق فعالية تسويقية أفضل. افعل كل ذلك وأكثر مع أتمتة ClickUp .

إعداد مهام سير العمل التسويقية الخاصة بك والسماح لها بممارسة سحرها مع أتمتة ClickUp Automations

الأطر والقوالب

سواء كنت جديدًا في مجال التواصل متعدد القنوات أو مجرد تحسين ما لديك بالفعل، فلا شيء يوفر الوقت مثل القالب الجيد. يحتوي ClickUp على عدد كبير من قوالب خطة التواصل يمكنك استخدامها لإعداد نفسك للنجاح.

من بينها جميعاً، فإن قالب خطة التواصل ClickUp هو الحل الشامل لتنظيم الخطط، وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية، وتتبع تحقيق الأهداف، والتعاون بين الأقسام المختلفة.

على الرغم من أفضل الاستراتيجيات والأدوات، فإن التواصل متعدد القنوات لا يخلو من التحديات.

التحديات في التواصل متعدد القنوات

بحكم طبيعته، يتضمن التواصل متعدد القنوات مجموعة واسعة من الوسائط وأنواع الرسائل وتفضيلات العملاء. على سبيل المثال، لمجرد إرسال رسالة نصية، تحتاج إلى نسخة مقنعة، ومعلمات تخصيص، وروابط قابلة للتخصيص، وما إلى ذلك. يتضاعف هذا التعقيد بناءً على نوع المحتوى والقناة التي تستخدمها.

وبطبيعة الحال، يجلب ذلك العديد من التحديات. دعنا نرى ما هي وكيف يمكنك التغلب عليها.

الاتساق: لكل قناة احتياجاتها وخصوصياتها وقيودها. إذاً، كيف يمكن للمرء الحفاظ على الاتساق عبر طرق التواصل المتباينة، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو والرسائل النصية؟

قم بإنشاء دليل شامل للعلامة التجارية وشاركه عبر جميع الفرق باستخدام أداة تعاونية مثل مستندات ClickUp . يمكنك أيضًا استخدام قوائم المراجعة القابلة للتكرار للتأكد من أن كل عنصر من عناصر إدارة حملة البريد الإلكتروني على العلامة التجارية

التكرار: في التواصل متعدد القنوات، هناك تكرار حسب التصميم. على سبيل المثال، قد ترسل نفس الرسالة - حتى لو تمت صياغتها بشكل مختلف - عبر قنوات متعددة لتكرارها للعميل. ومع ذلك، يمكن أن يصبح هذا الأمر متكررًا ومزعجًا بسهولة.

تجنب ذلك من خلال:

إرسال الرسائل إلى القنوات المفضلة للعميل فقط في الأوقات التي يفضلها العميل

جعل الرسائل ذات قيمة للعميل

التباعد بين الرسائل حتى لا تطغى على العميل

تكامل البيانات: مع وجود قنوات متعددة قيد الاستخدام، من المحتمل أن تواجه مشاكل عدم اتساق البيانات وفقدانها وفقدانها وانعزالها. في العالم الحقيقي، يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة. على سبيل المثال، أن تطلب من العميل تكرار شكواه، على الرغم من قيامه بذلك على قناة أخرى، يعد تجربة سيئة.

تجنب هذه المشكلات من خلال عمليات التكامل المدروسة. مع ClickUp، يمكنك دمج أكثر من 1000 أداة لإدارة البيانات بشكل أفضل. استخدم البحث المتصل الخاص بـ ClickUp للعثور على ما تحتاج إليه أينما كان في مجموعة أدواتك.

الخصوصية: يأتمنك العملاء على بياناتهم. وللحفاظ على هذه الثقة، عليك أن تحافظ على خصوصيتهم حتى أثناء إرسال اتصالات متعددة القنوات.

عندما تستخدم ClickUp لتلبية احتياجاتك التسويقية, الأمان والخصوصية يتم الاعتناء بها بطبيعتها.

بالإضافة إلى ما سبق، إليك بعض أفضل الممارسات في التواصل متعدد القنوات.

## أفضل الممارسات في التواصل متعدد القنوات

قبل أن نختتم، إليك ملخصًا لأفضل الممارسات التي ستساعدك على القيام بالاتصالات متعددة القنوات بشكل صحيح.

ركز على جمهورك: افهم احتياجات جمهورك وتفضيلاته. أنشئ محتوى ورسائل مصممة خصيصًا لكل مجموعة من الجمهور. إضفاء الطابع الشخصي كلما أمكن ذلك.

رصد وقياس: لا ترش وتصلّي. كن استراتيجيًا في اتصالاتك. حدد المقاييس وتتبع الأداء. اجمع الملاحظات النوعية المنتظمة. قم بإجراء اختبارات A/B لتحديد ما هو الأفضل. قم بالتحسين وفقًا لذلك.

تعزيز المعرفة: ابحث عن طرق لتنظيم المعرفة وتوحيدها. اجمع كل موارد التسويق معًا. قم بإنشاء قائمة مراجعة حملة تسويقية لجميع فرق القنوات لاستخدامها. مشاركة التعليقات المنتظمة حتى تتعلم الفرق من بعضها البعض.

الاستفادة من البيانات: لا تتعلق البيانات بالعميل فقط. من أجل التواصل الفعال متعدد القنوات، من المفيد أيضًا الحصول على بيانات إدارة المشروع مثل الوقت المستغرق لكل مهمة، والتبعيات، والتداخلات، والموارد اللازمة، وما إلى ذلك.

استخدم أداة شاملة لإدارة المشاريع لمراقبة عملياتك التسويقية وفهمها وتحسينها أيضًا.

اتصال متعدد القنوات فعال مع ClickUp

كل قناة اتصال هي طريقة جديدة وفريدة للوصول إلى العميل. فمع الرسائل النصية القصيرة، يمكنك استخدام الرموز التعبيرية فقط للاهتمام المرئي. مع إشعارات التطبيق، يمكنك إضافة الصور أيضًا. يمكن أن يحتوي البريد الإلكتروني على روابط متعددة ونصوص أطول.

كل قناة إضافية تضاعف من تعقيد اتصالاتك متعددة القنوات. لنفترض أنك تستخدم بالفعل X. إذا أضفت Instagram إلى هذا المزيج، فقد تعيد استخدام محتوى X الخاص بك. ومع ذلك، ما زلت بحاجة إلى التفكير في أحجام الصور، والوسوم المناسبة للمنصة، وعدم القدرة على نشر الروابط، ووقت النشر، والتعليقات، والرسائل المباشرة، والمزيد!

إن استراتيجية التواصل الناجح متعدد القنوات تشبه أحجية الصور المقطوعة المكونة من 1000 قطعة. لتجنب القطع المفقودة أو الثغرات، أنت بحاجة إلى أداة قوية مثل ClickUp. يوفر ClickUp، المليء بالميزات والأتمتة والقوالب، كل ما تحتاجه لإطلاق اتصالات فعالة متعددة القنوات. قم بتجربتها. جرّب ClickUp مجانًا اليوم .