يُظهر تقرير صادر عن SurveyMonkey أن 50% من المسوقين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، و45% لتوليد الأفكار الإبداعية، و40% لإجراء الأبحاث.

على الرغم من أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية تبسط عملية التسويق، إلا أنها لا تزال تتطلب التنسيق والتدخل اليدوي. سينتهي بك الأمر إلى إعادة كتابة المطالبات، والتنقل بين الأدوات، ونسخ ولصق السياق يدويًا عبرها جميعًا، وهي ظاهرة تُعرف أيضًا باسم " توسع الذكاء الاصطناعي" (AI Sprawl).

هذا مجرد عمل إضافي للمسوق الذي يعاني بالفعل من عبء العمل الزائد.

يحل وكلاء الذكاء الاصطناعي هذه المشكلة من خلال تنفيذ المهام وتنسيق سير العمل واتخاذ القرارات بشكل مستقل. الأمر يشبه إلى حد كبير وجود مساعد بشري يتولى مهام سير العمل — مع تمتعهم بقدرات الحكم الذكي ومهارات اتخاذ القرار.

في هذا الدليل، نعرض لك كيفية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق. إلى جانب ذلك، نشاركك المزايا وحالات الاستخدام والأمثلة والقيود التي يجب أن تعرفها قبل البدء. 🌟

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق؟

وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق هم برامج ذكية تعمل بشكل مستقل لتنفيذ سير عمل متعدد الخطوات، والتفكير المنطقي في المهام، واتخاذ القرارات نيابة عنك.

يمكن لهذه الأنظمة اتخاذ إجراءات عبر مختلف التطبيقات المتصلة، وتحسين أدائها بناءً على التعليقات، والعمل دون إشراف بشري مستمر.

📌 مثال: تخيل وكيلًا مولدًا للصور. تطلب منه "إنشاء بانر للصفحة الرئيسية لحملة تخفيضات الجمعة السوداء"، فيقوم الوكيل تلقائيًا بما يلي:

يقوم بمسح مساحة عملك لاستخلاص معلومات عن جمهورك وتفاصيل العروض وإرشادات العلامة التجارية

تحسين النص لضمان سهولة قراءته وتوافقه مع هوية العلامة التجارية

يُنشئ أشكالًا متعددة من اللافتات

يحفظ الأصول في المجلدات الصحيحة أو يقوم بتحديث مكتبتك

التقنيات الرئيسية المستخدمة في إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي

يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيلهم. إليك شرح موجز:

التكنولوجيا ماذا يفعل كيف يساعد ذلك وكلاء التسويق بالذكاء الاصطناعي نماذج التعلم الآلي (ML) تحليل مجموعات البيانات الضخمة لاكتشاف الأنماط والتنبؤ بالنتائج يساعد في توقع درجات العملاء المحتملين، وتحسين عروض أسعار الإعلانات، أو توقع أداء الحملات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من فهم اللغة البشرية من خلال فك رموز الفروق الدقيقة والمشاعر والنبرة يساعد في تحليل رسائل البريد الإلكتروني للعملاء أو التقييمات أو التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي لاكتشاف المشاعر وتخصيص الرسائل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) يسترد البيانات الخارجية ذات الصلة ويغذي بها نموذج اللغة الكبير (LLM) للحصول على ردود دقيقة يساعد في استخراج بيانات العملاء في الوقت الفعلي، وإرشادات العلامة التجارية، أو نتائج الحملات السابقة من مساحة العمل الخاصة بك نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) نماذج متقدمة لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP) تم تدريبها على مجموعات بيانات نصية ضخمة لتوليد نصوص متماسكة، والتفكير المنطقي من خلال التعليمات، واتباع المطالبات المعقدة يساعد في تفسير أهداف الحملة، وكتابة النصوص أو الملخصات، وتخطيط سير العمل متعدد الخطوات مثل رعاية العملاء المحتملين الواردين واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وتكامل الأدوات يتصل بأنظمة أخرى (مثل CRM ومنصات الإعلانات) يساعد في تحديث سجلات HubSpot، أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تعديل ميزانية إعلانات Google مباشرةً من سير عمل الوكيل

📮 رؤية ClickUp: يقول 12% من المشاركين في الاستطلاع إن وكلاء الذكاء الاصطناعي يصعب إعدادهم أو ربطهم بأدواتهم، ويقول 13% آخرون إن هناك خطوات كثيرة جدًا لمجرد إنجاز مهام بسيطة باستخدام الوكلاء. يجب إدخال البيانات يدويًا، وإعادة تعريف الأذونات، كما يعتمد كل سير عمل على سلسلة من عمليات التكامل التي قد تتعطل أو تتغير بمرور الوقت. أخبار سارة؟ لست بحاجة إلى "ربط" وكلاء ClickUp الفائقين بمهامك أو مستنداتك أو محادثاتك أو اجتماعاتك. فهم مدمجون أصلاً في مساحة العمل الخاصة بك، ويستخدمون نفس العناصر والأذونات وسير العمل مثل أي زميل عمل بشري آخر. نظرًا لأن عمليات التكامل وضوابط الوصول والسياق يتم توريثها من مساحة العمل بشكل افتراضي، يمكن للوكلاء العمل فورًا عبر الأدوات دون الحاجة إلى تكوين مخصص. انسَ أمر تكوين الوكلاء من الصفر!

وكلاء الذكاء الاصطناعي مقابل مساعدي الذكاء الاصطناعي مقابل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة ومساعدو الذكاء الاصطناعي جميعًا الذكاء الاصطناعي، لكنهم يخدمون أغراضًا مختلفة في مجال التسويق:

وكلاء الذكاء الاصطناعي: يُنفذون سير العمل بالكامل بشكل مستقل. حدد لهم هدفًا مثل "إطلاق حملة رعاية للعملاء المحتملين في الربع الأول"، وسوف يقومون بتحليل العملاء المحتملين، والوصول إلى منصة البريد الإلكتروني الخاصة بك، وتنفيذ الحملة، وتعديل الأداء في الوقت الفعلي — دون تدخل بشري

روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي: تتعامل بشكل أساسي مع المحادثات المعدة مسبقًا. على سبيل المثال، يجيب الروبوت على الأسئلة المتعلقة بالأسعار ويحجز عرضًا توضيحيًا إذا كان العميل المحتمل مؤهلاً. وبمجرد انتهاء المحادثة، تنتهي المهمة

مساعدو الذكاء الاصطناعي: تساعدك تساعدك أدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي ، مثل ChatGPT أو Claude، في إنشاء المحتوى أو طرح الأفكار. وهي مفيدة، لكنها تتطلب تدخلًا بشريًا مستمرًا للمضي قدمًا

وكلاء الذكاء الاصطناعي مقابل أتمتة التسويق التقليدية

وكلاء الذكاء الاصطناعي مستقلون (لا يمكن التأكيد على هذا بما فيه الكفاية). بمجرد تحديد هدف، يقومون بالتخطيط والتنفيذ والتكرار عبر الأدوات دون تدخل بشري خطوة بخطوة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تحافظ على الوعي بالسياق والذاكرة، وتتكيف مع تغييرات سير العمل، وتتعلم ذاتيًا من النتائج، بل وتتنبأ بالخطوات التالية (على سبيل المثال، توقع أداء الحملة وتحسينه).

أما أدوات أتمتة التسويق التقليدية، فهي تتبع قواعد صارمة من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" تحددها مسبقًا. وهي تتطلب تعديلات يدوية وتفتقر إلى القدرة على تذكر السياق.

ولا تنسَ أنها سريعة الاستجابة للغاية. بالتأكيد، ستساعدك على تحسين أداء الحملات، ولكن فقط بعد أن تخبرها بما يجب أن تفعله.

فوائد وكلاء الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق

يوفر استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير عمل التسويق العديد من المزايا:

تعزيز تفاعل العملاء: يحلل وكلاء الذكاء الاصطناعي سلوك العملاء في الوقت الفعلي (نقرات الموقع الإلكتروني، ومدة البقاء على الصفحة، والتفاعلات السابقة) لتقديم توصيات وعروض محتوى مخصصة دون تأخير

التحسين المستمر: باستخدام التعلم الآلي ودورات التغذية الراجعة، يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتعديل منطقهم الذاتي لإعادة تدريب أنفسهم، وتحسين الأداء، والوفاء بمستويات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) التي حددتها

التنفيذ المستقل متعدد الخطوات: يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الاستدلال لتقسيم هدف رفيع المستوى إلى سلسلة من المهام عبر أنظمة متعددة. وهذا يتيح للمديرين تفويض سير العمل بالكامل بدلاً من الإشراف التفصيلي على كل خطوة

رؤى ذكية آلية: يقوم الوكلاء بمسح بيانات CRM والوسائط الاجتماعية والويب لتحديد الأنماط واقتراح أفضل إجراء تالي. تتلقى استنتاجات قابلة للتنفيذ بدلاً من الاضطرار إلى البحث بنفسك في جداول البيانات الأولية

تنفيذ قابل للتوسع: تتناقص فعالية التسويق كلما أضفت المزيد من الأدوات وأعضاء الفريق والقنوات. تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تبسيط جهودك التسويقية من خلال تنسيق الأدوات والقنوات التي قد تصبح غير قابلة للإدارة مع نمو أعمالك

خفض تكاليف اكتساب العملاء: من خلال تحسين العروض والاستهداف والرسائل بناءً على إشارات التحويل في الوقت الفعلي، يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي من الإنفاق المهدر على الجماهير ذات النية الشرائية المنخفضة

تقليد التعاون البشري: يتواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع وكلاء أو أنظمة أخرى، ويشاركون السياق، وينقلون المهام، وينسقون سير العمل — تمامًا مثلما يتعاون أعضاء الفريق البشريون عبر الأدوار المختلفة

📮 رؤية ClickUp: يعتقد 30% من الموظفين أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة أسبوعيًا، بينما يقدر 19% أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للقيام بعمل عميق ومركّز. حتى تلك الوفورات الصغيرة في الوقت تتراكم: فاستعادة ساعتين فقط أسبوعيًا تعادل أكثر من 100 ساعة سنويًا — وهو وقت يمكن تخصيصه للإبداع أو التفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي. 💯 باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقين من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل، وإنشاء تحديثات للمشاريع، وتحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ — كل ذلك ضمن نفس المنصة. لا حاجة لأدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة يوم عملك وتحسينه في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت RevPartners تكاليف SaaS بنسبة 50% من خلال دمج ثلاث أدوات في ClickUp — مما أدى إلى الحصول على منصة موحدة تتمتع بمزيد من الميزات، وتعاون أكثر إحكامًا، ومصدر واحد للمعلومات يسهل إدارته وتوسيع نطاقه.

دليل تفصيلي: كيفية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق

على الرغم من أنه يمكنك دائمًا اختيار وكيل تسويق بالذكاء الاصطناعي جاهز من دليل وكلاء التسويق في ClickUp، فإن إنشاء وكيل خاص بك يمنحك مزيدًا من التحكم والتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء وكيل من الصفر ليس أمرًا تقنيًا للغاية إذا كانت لديك الأدوات المناسبة.

لا يقتصر دور برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp على أتمتة سير العمل اليومي فحسب، بل يمكّنك أيضًا من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بسيطين ومعقدين في غضون دقائق.

فيما يلي شرح تفصيلي خطوة بخطوة لكيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لفرق التسويق. وإذا كنت من محبي التعلم البصري، فقد قمنا بتغطية العملية القياسية التي لا تعتمد على الفريق في هذا الفيديو أيضًا:

الخطوة 1: تحديد المهام التسويقية المتكررة

ابدأ بتحديد الغرض من الوكيل. هل تقوم بإنشائه لتسريع عملية إنشاء المحتوى، أو توسيع نطاق تنفيذ الحملات، أو تحسين إعداد التقارير؟

بمجرد تحديد الهدف، قم بفحص سير العمل المرتبط به. ابحث عن مهام تسويقية محددة:

تحدث بشكل متكرر (أي مهام ذات حجم كبير)

كرر ذلك عبر القنوات أو الحملات

استنزف وقت فريقك وطاقته

هم عرضة للتأخير أو التحيز البشري أو الأخطاء

على سبيل المثال، تشمل المهام المتكررة في سير عمل إنشاء المحتوى البحث عن الكلمات المفتاحية، ووضع المخططات أو المسودات الأولية، وتحليل محتوى المنافسين.

بمجرد أن تعرف ما الذي تريد أتمتته، يمكنك تحديد ما سيفعله الوكيل بالضبط.

🚀 ميزة ClickUp: بدلاً من محاولة تصور سير العمل في ذهنك، استخدم لوحات ClickUp البيضاء! فهي توفر مساحة عمل غير محدودة لرسم خريطة لعملياتك التسويقية وتحديد العقبات مثل المهام المتوقفة أو عمليات التسليم الفوضوية. ارسم وخطط وحقق رؤيتك بسهولة باستخدام لوحات ClickUp البيضاء من خلال هذه اللوحات البيضاء، يمكنك: عناصر السحب والإفلات: استخدم الأشكال والأسهم والملاحظات اللاصقة ومربعات النص لإنشاء مسارك

التعاون في الوقت الفعلي: قم بتمييز أعضاء الفريق وتبادل الأفكار معًا

تضمين المستندات: استخدم إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وأدلة العلامة التجارية الحالية لتوفير السياق

تحويل إلى مهام: حوّل الملاحظات اللاصقة مباشرةً إلى مهام قابلة للتنفيذ لبدء إنشاء وكيلك أنشئ العديد من اللوحات البيضاء لمختلف سير عمل التسويق، ونظمها بشكل مرتب في مكان واحد باستخدام مركز اللوحات البيضاء في ClickUp.

👀 هل تعلم؟ يمكنك أيضًا استخدام لوحات ClickUp البيضاء لتخطيط بنية وكلاء الذكاء الاصطناعي بالكامل! على سبيل المثال، يمكنك رسم خريطة مرئية توضح كيف يقوم وكيل المحتوى بتسليم العمل إلى وكيل التوزيع، الذي يقوم بدوره بتشغيل وكيل التحليلات.

الخطوة 2: تحديد أهداف الوكيل

بدون إرشادات تشغيلية واضحة، ينحرف الوكلاء عن الغرض المقصود منهم ويحققون نتائج غير متسقة.

لذا، حدد بوضوح كيف يجب أن يتصرف كل وكيل ذكاء اصطناعي، مع وضع ضوابط تشمل:

شخصية الوكيل: الشخصية التي يتبناها وكيلك للتواصل واتخاذ القرارات. مثال: "أنت مُحسّن حملات يعتمد على البيانات، تتحدث بصراحة وتُعطي الأولوية لعائد الاستثمار على حساب الإبداع"

المسؤوليات: أدرج جميع المهام التي يُسمح للوكيل بإنجازها. مثال: “مراقبة أداء الإعلانات يوميًا، وتعديل عروض الأسعار للكلمات الرئيسية ذات الأداء الضعيف، وإخطار الفريق إذا انخفض معدل النقر إلى الظهور (CTR) إلى أقل من 2%”

سعة الذاكرة: حدد المعلومات التي يجب أن يتذكرها الوكيل ويعيد استخدامها عبر المهام. مثال: "تذكر بيانات الحملة خلال آخر 30 يومًا، وشرائح العملاء المستخدمة، وقرارات التحسين السابقة"

مستويات الاستقلالية: حدد مدى استقلالية عمل الوكيل. مثال: "استقلالية كاملة لتعديل عروض الأسعار التي تقل عن 500 دولار؛ تتطلب الموافقة على التغييرات التي تزيد عن 500 دولار"

الضوابط: ضع حدودًا لمنع الأخطاء أو سوء الاستخدام. مثال: "لا توقف الحملات أبدًا دون موافقة بشرية؛ ولا تنفق أكثر من 10% من الميزانية اليومية على الاختبارات"

الأدوات المتاحة: الأنظمة الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات (API) التي يمكن استخدامها. مثال: "واجهة برمجة تطبيقات Google Ads لتعديل العروض، وGoogle Analytics لبيانات الأداء، وSlack للإشعارات"

الأذونات المطلوبة: مستويات الوصول اللازمة للأدوات المذكورة أعلاه. مثال: "وصول للقراءة/الكتابة إلى حساب الإعلانات؛ أذونات Slack للنشر فقط"

مقاييس النجاح: مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتتبع لقياس أداء الوكيل. مثال: "يجب الحفاظ على معدل النقر إلى الظهور (CTR) فوق 2.5%"

🚀 ميزة ClickUp: يتيح لك ClickUp إنشاء "وكيل فائق" بمجرد وصف ما تريده بلغة بسيطة — ثم يرشدك خلال باقي الخطوات. تبدأ من مركز الذكاء الاصطناعي في المنصة → "وكيل فائق جديد"، واكتب موجهًا مثل "إنشاء وكيل يراجع أداء الحملة ويحدد المخاطر"، وسيتولى المنشئ المهمة بعد ذلك. يطرح المنشئ أسئلة متابعة لتوضيح النطاق والسلوك والوصول، ثم يقوم تلقائيًا بتكوين إعدادات الوكيل. أنشئ وكلاء باستخدام تعليمات باللغة الطبيعية مع ClickUp في الخلفية، يحول مدخلاتك إلى وكيل فعال من خلال: تعليمات واضحة حول كيفية عمله

الوصول إلى المهام والوثائق وبيانات مساحة العمل المناسبة

الأدوات المحددة التي يمكنه استخدامها والإجراءات التي يمكنه اتخاذها بمجرد إنشاء الوكيل، يصبح جاهزًا للاستخدام على الفور. يمكن إرسال رسائل إليه أو الإشارة إليه في المهام أو تشغيله وفقًا لجدول زمني، ويمكنك تحسينه بمجرد الدردشة معه أو تعديل ملفه الشخصي. فكر في العملية بهذه الطريقة: أنت ببساطة تصف مهمة يجب إنجازها، ويقوم ClickUp بتحويلها إلى وكيل يمكنه فعلاً القيام بهذا العمل. 👉🏼 هل تحتاج إلى أفكار أو دعم لتكوين فريقك من وكلاء ClickUp Super Agents؟

الخطوة 3: ربط مصادر البيانات

لا يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل جيد إلا عندما يكون لديهم وصول إلى بيانات دقيقة ونظيفة وكاملة. وبدون ذلك، سيتخذون قرارات سيئة أو يتوقفون عن العمل تمامًا.

حدد جميع مصادر البيانات الضرورية لتحقيق الهدف المحدد لوكيلك. على سبيل المثال، يحتاج وكيل إعداد تقارير الحملات إلى الوصول إلى أدوات تحليل البيانات، بينما يجب أن يتكامل وكيل تحسين محركات البحث (SEO) مع منصات البحث عن الكلمات المفتاحية.

⚠️ تحذير: يؤدي ربط أنظمة غير ضرورية إلى تشويش ونتائج غير متسقة وإبطاء في المعالجة. تجنب دمج مصادر البيانات التي لا تضيف قيمة كبيرة لوظيفة الوكيل.

فيما يلي بعض مصادر البيانات الشائعة التي يعتمد عليها وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق غالبًا:

أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لملفات تعريف العملاء، وتقييم العملاء المحتملين، ومراحل الصفقات، وسجل التفاعلات

أدوات إدارة مشاريع التسويق لمتابعة حالة الحملات، وتقويمات المحتوى، ومواعيد إنجاز المهام، وتوزيع المهام على أعضاء الفريق

أدوات البريد الإلكتروني والمراسلة لمعرفة معدلات فتح/النقر على رسائل البريد الإلكتروني، وسلاسل الرسائل، وردود العملاء

منصات الإعلانات لمقاييس أداء الحملات المدفوعة، وبيانات الإنفاق، واستهداف الجمهور، وتتبع التحويلات

أدوات تحليلية لحركة المرور على الموقع الإلكتروني وسلوك المستخدمين ومعدلات التسرب من مسار التحويل

مستودعات المحتوى الخاصة بصوت العلامة التجارية، والإرشادات، والأصول، والقوالب، والملفات الإبداعية

🚀 ميزة ClickUp: قم بربط وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقين في ClickUp بأكثر من 1000 تطبيق أصلي مثل Slack وHubSpot وGoogle Drive وFigma باستخدام تكاملات ClickUp التي لا تتطلب كتابة أي كود. ما عليك سوى تشغيلها للوصول إلى البيانات المنظمة وغير المنظمة من مجموعة أدواتك التقنية الحالية. أو استخدم أداة إنشاء واجهة برمجة التطبيقات (API) المخصصة من ClickUp لربط الوكلاء بأدوات خاصة أو قديمة دون الحاجة إلى تطوير مكثف. اربط وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقين لديك بأكثر من 1000 تكامل أصلي في ClickUp

الخطوة 4: تصميم المطالبات والإجراءات

أخيرًا، حان الوقت لترجمة أهداف وكيلك إلى تعليمات دقيقة للتنفيذ. وهذا يتطلب كتابة توجيهات واضحة وتحديد إجراءات وكيل الذكاء الاصطناعي.

لكن انتبه، نحن لا نكتب هنا أوامر أساسية لـ ChatGPT أو Gemini.

بل إنك تقوم ببناء إطار عمل قابل للتكرار يحدد كيفية تفكير الوكيل، والأدوات التي يقوم بتشغيلها، والطريقة الدقيقة التي يجب أن تُنظم بها البيانات النهائية.

لتحقيق ذلك، يجب عليك وصف المكونات الرئيسية التالية:

#نظرة عامة: أعد صياغة شخصية الوكيل ودوره الأساسي لوضع الأمور في سياقها. على سبيل المثال، "أنت مولد محتوى إبداعي لمدونات التسويق. تقوم بإنشاء عناصر مرئية تتماشى مع العلامة التجارية استنادًا إلى مخططات المدونة وإرشادات العلامة التجارية"

#الأهداف: اذكر 2-3 نتائج قابلة للقياس يستهدفها الوكيل في كل مرة يتم تشغيله. وهذا يركز عملية اتخاذ القرار على التأثير على الأعمال، وليس مجرد إنجاز المهام. على سبيل المثال، "إنشاء 3 خيارات للصور لكل قسم من أقسام المدونة، ومطابقة ألوان/خطوط العلامة التجارية بدقة، وتسليم الموارد بالصيغ/الأحجام المطلوبة"

#التعليمات: قسّم سير العمل إلى خطوات مرقمة يتبعها الوكيل، بما في ذلك متى يستخرج البيانات، أو يتخذ القرارات، أو يطلق الإجراءات. على سبيل المثال، “استخرج محتوى المدونة ودليل أسلوب العلامة التجارية من Folder. حدد 3 لحظات بصرية رئيسية من المخطط التفصيلي (الصورة الرئيسية، فواصل الأقسام، دعوة اتخاذ إجراء). أنشئ ثلاثة أشكال مختلفة لكل لحظة بصرية باستخدام ألوان علامتنا التجارية. قم بالتصدير بتنسيق PNG وحفظه في Folder_1.”

تنسيق المخرجات: حدد بالضبط كيف يجب أن تظهر النتائج. على سبيل المثال، JSON للبيانات القابلة للقراءة آليًا، وجداول منسقة للتقارير، وروابط قابلة للنقر لا غنى عنها للأصول، وما إلى ذلك.

#أمثلة: قدم 1-2 أزواج من المدخلات والمخرجات توضح سيناريوهات حقيقية لتدريب وتوجيه سلوك الوكيل

#القيود: ضع حدودًا صارمة على السلوك أو استخدام البيانات أو الإجراءات لمنع الهلوسة وتجاوز النطاق. على سبيل المثال، "لا تستخدم أبدًا الصور الجاهزة. قم بإنشاء صور أصلية فقط"

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير Shakey في أواخر الستينيات، وكان أول روبوت متحرك يتمتع بقدرات التفكير المنطقي. في حين كانت الآلات الأخرى تحتاج إلى تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة، كان يكفي أن يُطلب من Shakey "دفع الكتلة" ليكتشف المسار بنفسه. وقد حصل على اسمه لأنه كان يتمايل بعنف.

الخطوة 5: الاختبار والتكرار

قبل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، اختبرهم بدقة لقياس الدقة والأداء والموثوقية.

إليك أربع طرق للبدء:

اختبره أولاً في سيناريوهات حقيقية: قم بتشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك عبر سير عمل تسويقي فعلي عدة مرات. إذا كان مولد محتوى مدونة، فزوده بـ 10 مواضيع مختلفة وتحقق مما إذا كانت كل النتائج تتماشى مع إرشاداتك. وبالمثل، إذا كنت قد أنشأت مُحسّن حملات، فاختبره عبر مجموعات إعلانية مختلفة مع بيانات أداء متنوعة

أشرك فريقك: شارك الوكيل مع الأشخاص الذين سيستخدمونه فعليًا يوميًا — مثل كتّاب المحتوى، ومديري وسائل التواصل الاجتماعي، أو مندوبي المبيعات. سيكتشفون الثغرات أو الحالات الاستثنائية التي قد تفوتك

إنشاء متغيرات للوكيل: قم بإنشاء 2-3 إصدارات بمطالبات أو تعليمات مختلفة قليلاً. قم بتشغيل نفس المدخلات عبر كل منها لمعرفة أي إصدار يحقق أفضل النتائج

وبمجرد الانتهاء من ذلك، قم بقياس كفاءة سير العمل وأداء الوكيل من أجل المزيد من التحسين.

🚀 ميزة ClickUp: استخدم لوحات معلومات ClickUp لمراقبة أداء الوكيل من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) في الوقت الفعلي. تتبع مكاسب الكفاءة وأوقات الاستجابة ومستويات الدقة لاكتشاف السلوكيات غير المتوقعة قبل أن تتفاقم. تتبع نجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي التسويقيين باستخدام لوحات معلومات ClickUp يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات مخصصة باستخدام عناصر واجهة المستخدم التي تعمل بالسحب والإفلات لتصور البيانات الأكثر صلة. اربط لوحات معلومات ClickUp الخاصة بك ببطاقات الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى أكثر ذكاءً. بدلاً من مراجعة المخططات يدويًا، استخدم بطاقات AI Brain لتشغيل مطالبات مخصصة مثل "تحديد أنماط الأخطاء من هذا الأسبوع"، واحصل على ملخصات وتوصيات آلية على الفور. احصل على رؤى فورية حول أداء الوكيل باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي من ClickUp

الخطوة 6: النشر عبر الفرق

أدخل الوكيل في سير العمل المحدد الذي صُمم من أجله، ثم قم بتوسيع نطاق استخدامه تدريجيًا. على سبيل المثال، قد يبدأ وكيل المحتوى مع فريق المدونة قبل التوسع لدعم منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الإعلانات.

المراقبة المستمرة هي مفتاح الأداء المستقر للوكيل. قم بتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بانتظام واحتفظ بسجل للتغييرات حتى تعرف أي تغييرات في المطالبات أو التكوينات أدت إلى تحسينات.

وأخيرًا، قم بإنشاء موارد بسيطة لمساعدة فريقك على تبني الأداة الجديدة. وقد يشمل ذلك مقاطع فيديو توضيحية قصيرة، أو أدلة البدء السريع، أو وثائق داخلية للمهام الشائعة.

🚀 ميزة ClickUp: يعد تدريب فريقك جزءًا أساسيًا من نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، ويجعل ClickUp Clips هذه المهمة سهلة. سجل شاشتك أثناء استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي وشارك الفيديو مباشرةً مع فريقك. يتيح ذلك للجميع التعلم بالسرعة التي تناسبهم والرجوع إلى التدريب متى احتاجوا إلى تجديد معلوماتهم. سجل شاشتك بسرعة لتوضيح كيفية عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Clips

حالات الاستخدام الرئيسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي لفرق التسويق

لإعطائك فكرة أفضل عن كيفية قيام وكلاء التسويق بالذكاء الاصطناعي بأتمتة المهام، دعنا نستكشف بعض حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا:

1. تحسين الحملات

تولد الحملات التسويقية كميات هائلة من البيانات — النقرات، والتحويلات، وأنماط التفاعل. من المستحيل مراقبة هذه المقاييس يدويًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتحسين الحملات في الوقت الفعلي.

تساعدك وكلاء الذكاء الاصطناعي على:

تتبع أداء الحملات عبر قنوات متعددة مثل الإعلانات والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

تقييم الاستجابة من شرائح الجمهور المختلفة

أتمتة المزايدة عن طريق رفع العروض على الكلمات الرئيسية ذات معدلات التحويل العالية وخفض الإنفاق على الكلمات ذات الأداء الضعيف

حدد المحتوى الإبداعي الناجح من خلال تحديد العناوين أو العناصر المرئية التي تلقى أكبر صدى لدى جمهورك في الوقت الفعلي

قم بإنشاء ملخصات للأداء بدلاً من تجميع التقارير يدويًا

🎥 إليك شرح تفصيلي لكيفية قيام "ClickUp Super Agent" بتقديم تقارير بحثية شاملة عند الطلب.

🤝 دراسة حالة: تخطيط الفعاليات المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع فريق من "الوكلاء الخارقين" استخدمت آنا بولوك، المؤسِّسة المشاركة لوكالة ABx2 والمستشارة المعتمدة لدى ClickUp، "الوكلاء الفائقين" لإدارة حملة فعاليات كاملة لمنظمة مجتمعية. وبدلاً من إدارة العمل عبر البريد الإلكتروني والمستندات وجداول البيانات، قامت بتنظيم كل شيء داخل مساحة عمل ClickUp وأنشأت "وكلاء فائقين" مخصصين لكل مرحلة من مراحل الحملة. تولى أحد الوكلاء التواصل مع الرعاة والمتابعة، بينما قام آخر بمراجعة المشاركات وتحويل المحتوى من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الاستعداد للنشر. وقام وكيل "على غرار مدير العمليات" رفيع المستوى بتنسيق سير العمل خلال الحملة. كان كل وكيل يعمل من نفس سياق مساحة العمل — المهام والوثائق والتحديثات — بحيث لم يفوت أي شيء. النتائج: تنفيذ أسرع للحملات، ومتابعة متسقة، ومسار أحداث منسق بالكامل دون الحاجة إلى التتبع اليدوي! 👉🏼 إليك عرض توضيحي لطريقة عملها:

2. إنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث (SEO)

في حين أن إنشاء المحتوى عملية إبداعية، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تولي المهام التشغيلية المتكررة التي عادةً ما تبطئ عمل كتّاب المحتوى والمحررين والمديرين وخبراء الاستراتيجيات.

ويمكنهم:

إنشاء مخططات SEO كاملة بالكلمات المفتاحية وعدد الكلمات واقتراحات الروابط الداخلية

قم بإعداد مسودات أولية لتزويد الكُتّاب بنقطة انطلاق قوية

راجع المحتوى الحالي واقترح تحسينات لاستخدام الكلمات المفتاحية أو العناوين أو الأقسام الناقصة

تتبع التصنيفات ومقاييس التفاعل للمحتوى المنشور

أنشئ بيانات وصفية مثل علامات العنوان والأوصاف الوصفية وعلامات الترميز المخططية لكل منشور

🎥 لمشاهدة ذلك عمليًا، إليك دليل موجز 👇

3. إدارة العملاء المحتملين

أصبح البحث اليدوي عن العملاء المحتملين عبر النماذج والبريد الإلكتروني والإعلانات شيئًا من الماضي. بفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكنك الآن أتمتة عملية جذب العملاء المحتملين وتقييمهم.

إليك ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي:

ابحث في مصادر متعددة، مثل الشبكات المهنية وقواعد البيانات، للعثور على العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ICP الخاص بك

حدد أولويات العملاء المحتملين من خلال تحليل البيانات المؤسسية والإشارات السلوكية وسجل التفاعل

إثراء سجلات CRM من خلال جمع تفاصيل إضافية عن العملاء المحتملين

أنشئ تسلسلات مخصصة للبريد الإلكتروني و LinkedIn لاستهداف شرائح محددة

لخص نشاط العملاء المحتملين حتى يكون لدى فرق المبيعات سياق واضح قبل التواصل معهم

أنشئ وكيلًا فائقًا لتصنيف العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على معايير التقييم الخاصة بك

4. مراقبة العلامة التجارية + وسائل التواصل الاجتماعي

يمكنك إعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي لتتبع الإشارات إلى العلامة التجارية واستخلاص الرؤى قبل أن تتحول إلى أزمات أو فرص ضائعة.

هذه الوكلاء:

راقب المنصات مثل Reddit و LinkedIn ومواقع التقييمات بحثًا عن أي ذكر للعلامة التجارية

تحليل المشاعر لتحديد ما إذا كانت المحادثات إيجابية أم سلبية أم محايدة

تحديد الاتجاهات من خلال الكشف عما يناقشه العملاء أو يسألون عنه أو يشتكون منه بشكل متكرر

تتبع المنافسين لترى كيف يتم الحديث عنهم في السوق

حلل أنماط التفاعل لتحديد أنواع المحتوى الأفضل أداءً

5. تجارب عملاء مخصصة للغاية

يتوقع العملاء المعاصرون من العلامات التجارية أن تدرك تفضيلاتهم، ولكن تحقيق ذلك على نطاق واسع أمر صعب.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المساعدة في:

حلل السلوك على موقعك الإلكتروني أو في رسائل البريد الإلكتروني لتعديل الرسائل التسويقية على الفور

اقترح المنتجات بناءً على أنماط التصفح والمشتريات السابقة وسجل التفاعل

حافظ على السياق حتى تظل التجربة سلسة عندما ينتقل المستخدم من البريد الإلكتروني إلى موقعك الإلكتروني

اقترح عروضًا مثل أكواد الخصم المخصصة أو حوافز الترقية لكل شريحة من العملاء

اضبط نبرة الرسالة وعمقها بناءً على المرحلة التي يمر بها العميل المحتمل في رحلة العميل

👀 هل تعلم؟ كلمة "روبوت" مستمدة من مسرحية تشيكية صدرت عام 1920 بعنوان Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) للكاتب كاريل تشابك. وكلمة "Roboti" مشتقة من "robota"، التي تعني العمل القسري أو الشاق. في المسرحية، الروبوتات هي في الواقع كائنات بلا روح تم تصميمها هندسيًا بيولوجيًا ولها لحم ودم شبيه بالبشر. وفي النهاية، تثور هذه الروبوتات وتقضي على الجنس البشري بأكمله.

أمثلة على وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة لفهم كيف يسهلون حياتك:

1. وكيل إدارة البريد الإلكتروني

يعالج وكيل إدارة البريد الإلكتروني في ClickUp الفوضى الناتجة عن صندوق الوارد المليء عن طريق فرز الرسائل وتوجيهها تلقائيًا.

بعض الميزات الرئيسية لهذا الوكيل الذكي:

فرز البريد الوارد وتحديد الأولويات: يقوم تلقائيًا بفرز رسائل البريد الإلكتروني حسب مستوى الأولوية بناءً على المرسل وإشارات الاستعجال والكلمات المفتاحية

الردود التي تراعي السياق: قم بصياغة الردود باستخدام السياق من سلسلة رسائل البريد الإلكتروني أو المهام ذات الصلة أو أي معلومات موجودة داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

التوجيه التلقائي: يوجه رسائل البريد الإلكتروني التي تتطلب اتخاذ إجراء إلى عضو الفريق المناسب، بما في ذلك سجل المحادثة الكامل وعلامات الأولوية

2. مدير تفاعل المجتمع

يأخذ مدير التفاعل المجتمعي في ClickUp مراقبة العلامة التجارية إلى مستوى أعلى — فهو يتتبع المحادثات ويستجيب تلقائيًا للمساعدة في بناء العلاقات.

بعض الميزات الرئيسية لهذا الوكيل الذكي:

مراقبة المحادثات: تتبع المناقشات والتعليقات والملاحظات عبر منصات المجتمع

تصنيف التعليقات: يصنف الرسائل إلى مواضيع مثل الشواغل أو الأسئلة أو الطلبات أو الثناء

مساهمات تركز على القيمة أولاً: يصوغ الردود باستخدام رؤى ونقاط بيانات محددة بدلاً من الردود العامة

الأخطاء الشائعة عند إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق

يبدو إنشاء أول وكيل ذكاء اصطناعي لك أمرًا مثيرًا، لكن هذه العقبات تعرقل معظم الفرق. إليك ما يجب الانتباه إليه:

خطأ شائع كيفية تجنب ذلك تحديد أهداف غامضة لوكلاء الذكاء الاصطناعي مثل "تحسين حملاتي" قم بإنشاء شخصية افتراضية، واذكر المسؤوليات الأساسية، وحدد أهدافًا قابلة للقياس (على سبيل المثال، "إنشاء مدونة واحدة أسبوعيًا"). تغذية الوكلاء ببيانات رديئة الجودة أو دمج مصادر خاطئة ما عليك سوى ربط المصادر التي يحتاجها الوكيل. لا يحتاج وكيل نصوص الإعلانات إلى الوصول إلى منصة البريد الإلكتروني الخاصة بك. كتابة المطالبات المعقدة بدلاً من تضمين كل التفاصيل في تعليمات واحدة طويلة، قسّم المطالبة إلى أقسام واضحة مثل النظرة العامة والأهداف والتعليمات وتنسيق المخرجات والقيود. إذا كان سير العمل نفسه معقدًا، فقسّمه على عدة وكلاء. تجاهل الاختبارات المناسبة اختبر الوكيل عبر سيناريوهات حقيقية متعددة. جرب مدخلات مختلفة وحالات استثنائية وتباينات في الطلبات لترى كيف يتصرف الوكيل. أشرك أعضاء الفريق للكشف عن مشكلات قابلية الاستخدام. إزالة الإشراف البشري من الإجراءات ذات المخاطر العالية أدرج نقاط مراجعة بشرية للمهام الحساسة. دع الوكيل يحلل البيانات، ولكن احتفظ بالموافقة النهائية لأحد أعضاء الفريق.

محدودية وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق

على الرغم من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق يمكنهم أتمتة المهام المعقدة بسهولة، إلا أن لديهم بعض القيود:

تحيز بيانات التدريب: يتعلم وكلاء الذكاء الاصطناعي من البيانات التاريخية، والتي قد تحتوي على تحيزات. وقد يؤدي ذلك دون قصد إلى استهداف جمهور غير دقيق أو افتراضات خاطئة بشأن الرسائل

مشكلة "الصندوق الأسود": قد يكون من الصعب فهم الكيفية التي تصل بها بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى توصيات أو مخرجات محددة

مشكلات خصوصية البيانات: تعتمد الوكالات على كميات كبيرة من بيانات العملاء. وبدون ضوابط صارمة للوصول، تخاطر المؤسسات بكشف معلومات حساسة أو انتهاك سياسات حوكمة البيانات

قد يبدو الأمر تقنيًا، لكن إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يتطلب شهادة في الهندسة. كل ما تحتاجه لإنجاز المهمة هو بعض الأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، ومنصة ذكاء اصطناعي قوية، وواجهة سهلة الاستخدام.

1. ClickUp Brain

ClickUp Brain هو المساعد الأصلي للذكاء الاصطناعي في ClickUp. فهو يساعد المسوقين على تخطيط ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية. وبالإضافة إلى الوكلاء، فإنه يدعم مساحة العمل بأكملها بميزات تبسط حتى أكثر إعدادات الوكلاء تعقيدًا.

لنرى كيف:

الوعي بالسياق + الذاكرة

احصل على إجابات سريعة وفي الوقت الفعلي على الاستفسارات المتعلقة بمساحة العمل باستخدام ClickUp Brain

يتم دمج ClickUp Brain بشكل عميق في مساحة عملك، مما يعني أنه يفهم تلقائيًا مهامك وتعليقاتك ووثائقك وسير العمل ومشاريعك دون الحاجة إلى نسخ ولصق السياق يدويًا.

نظرًا لأنه يتم تحديثه في الوقت الفعلي، يعمل وكلاؤك دائمًا باستخدام أحدث المعلومات. عندما تتغير أولويات الحملة، أو تصل عملاء محتملون جدد، يظل Brain محدثًا — دون الحاجة إلى إعادة إطلاعه على المعلومات. وهذا يضمن أن يكون ناتج كل وكيل مستندًا إلى أحدث الحقائق.

وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة

تبادل الأفكار حول الوكلاء وسير العمل والتعليمات باستخدام ClickUp Brain

بينما تعمل الوكلاء على تبسيط أعمال التسويق، تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp على تبسيط طريقة إنشائهم في المقام الأول:

وكلاء الذكاء الاصطناعي Autopilot: قم بإنشاء قم بإنشاء وكلاء Autopilot مخصصين لأتمتة الإجراءات في مكان واحد (مثل قائمة أو مجلد أو مساحة في ClickUp). ما عليك سوى تكوين مشغلاتهم وإجراءاتهم للبدء. يُعد هذا الخيار الأفضل لأتمتة المهام الشائعة مثل تحسين حملات البريد الإلكتروني، وتوليد العملاء المحتملين، وتقييم العملاء المحتملين، واكتشاف المؤثرين، وما إلى ذلك (بشرط أن يكون كل سياقك موجودًا في مكان واحد)

وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقون: قم ببناء ما تحتاجه بالضبط باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية. قم بتبادل الأفكار حول قدرات الوكيل، وأنشئ شخصيات، وقم بإنشاء هياكل للمطالبات بمجرد الدردشة مع أداة إنشاء الوكلاء باللغة الطبيعية

وكلاء الذكاء الاصطناعي Autopilot: قم بإنشاء قم بإنشاء وكلاء Autopilot مخصصين لأتمتة الإجراءات في مكان واحد (مثل قائمة أو مجلد أو مساحة في ClickUp). ما عليك سوى تكوين مشغلاتهم وإجراءاتهم للبدء. يُعد هذا الخيار الأفضل لأتمتة المهام الشائعة مثل تحسين حملات البريد الإلكتروني، وتوليد العملاء المحتملين، وتقييم العملاء المحتملين، واكتشاف المؤثرين، وما إلى ذلك (بشرط أن يكون كل سياقك موجودًا في مكان واحد)

وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقون: قم ببناء ما تحتاجه بالضبط باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية. قم بتبادل الأفكار حول قدرات الوكيل، وأنشئ شخصيات، وقم بإنشاء هياكل للمطالبات بمجرد الدردشة مع أداة إنشاء الوكلاء باللغة الطبيعية

الوكلاء المعتمدون: يتم إنشاء وكلاء ClickUp المعتمدين واختبارهم بدقة وصيانتهم من أجلك بواسطة خبراء الذكاء الاصطناعي في ClickUp.

وفي هذا الصدد، إليك وكلاء ClickUp الفائقون للتسويق الذين يمكنك البدء في استخدامهم مباشرةً 👇

حصل الوكيل المعتمد من ClickUp على 96 من 100 في تقييم مباشر لخطط المشاريع الجاهزة للتنفيذ. أقرب منافس وصل إلى 61، بينما بقي معظم المنافسين الآخرين عالقين في نطاق 40 و50.

بالنسبة للمهام البسيطة والروتينية التي لا تتطلب وكيل ذكاء اصطناعي كامل، استخدم أتمتة ClickUp. تتبع هذه الأتمتة إطار عمل "المحفز-الشرط-الإجراء". على سبيل المثال: "عندما يتأخر إنجاز مهمة لمدة يومين، وتكون الأولوية عالية، أعد تخصيصها للمدير وقم بوضع علامة عليه."

ضع قواعد تُطلق الإجراءات تلقائيًا كلما تقدم العمل باستخدام أتمتة ClickUp

2. n8n

n8n هي منصة مفتوحة المصدر لأتمتة سير العمل تعتمد على العقد (nodes)، تتيح لك إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي تسويقيين معقدين — وهي مثالية للخبراء التقنيين أو خبراء أتمتة سير العمل. يمكنك ربط وكيلك بأكثر من 500 تكامل، وتخطيط بنية متعددة الوكلاء لسير العمل المعقد، وإنشاء سير عمل وكيلية بمرونة كبيرة.

لبناء وكيل ذكاء اصطناعي في n8n، يجب عليك أولاً إنشاء عقدة توجه سلوك الوكيل الخاص بك. بعد ذلك، أضف LMM وعقدة الذاكرة التي تختارها، وقم بالدمج مع مجموعة التقنيات الخاصة بك، ثم قم بنشر الوكيل بعد إجراء اختبارات دقيقة.

3. Zapier

Zapier هي منصة أخرى شهيرة لوكلاء الذكاء الاصطناعي تتيح تفويض المهام إلى مساعدين ذكيين دون الحاجة إلى برمجة معقدة. ما عليك سوى وصف المهام المحددة التي تريد أن يؤديها الوكيل، وربطه بسحابة البيانات الخاصة بك والأدوات الأخرى ذات الصلة، وسيكون جاهزًا للاستخدام.

باستخدام Zapier، يمكنك دمج وكلائك مع أكثر من 8000 تطبيق أصلي، بل ويمكنك بدء العملية باستخدام قالب وكيل ذكاء اصطناعي جاهز لأتمتة سير العمل الحالي بسرعة.

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين للتسويق باستخدام ClickUp

لا يهم مدى قوة استراتيجيتك التسويقية أو تميزها. إذا كانت سير عملك فوضوية ومتكررة وتستغرق جهدًا كبيرًا، فلن تؤدي جهودك التسويقية إلى أي نتيجة.

مع ClickUp، يمكنك إنشاء وتوسيع نطاق أول وكلاء الذكاء الاصطناعي للتسويق دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

بينما يتولى Brain المهام التقنية المعقدة، تجمع مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة من ClickUp مهامك ومعارفك ومحادثاتك في مكان واحد حتى يتمكن وكلاؤك من العمل بأفضل ما لديهم.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

تتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي مهام سير العمل التسويقية المتكررة، بما في ذلك تحليل الحملات، وإعداد المحتوى، وإعداد التقارير، وتقييم العملاء المحتملين، ومراقبة تفاعل العملاء. تتيح أتمتة المهام التشغيلية وتحليل البيانات للمسوقين التركيز بشكل أكبر على الاستراتيجية والإبداع واتخاذ القرارات.

تعتمد أفضل منصة لإنشاء وكلاء للتسويق على مستوى تعقيد الوكيل والخبرة التقنية المطلوبة. إذا كنت ترغب في العمل بدون كتابة أكواد برمجية، فإن ClickUp و Zapier يقدمان ميزات قوية للمعالجة اللغوية الطبيعية (NLP) لتصميم الوكلاء باستخدام تعليمات باللغة الطبيعية. بالنسبة للمسوقين الذين يتمتعون بمعرفة تقنية، فإن n8n أداة رائعة.

تحتاج بشكل أساسي إلى مهارات تصميم سير العمل، وفهم لعمليات التسويق، والقدرة على كتابة تعليمات واضحة. ورغم أن معرفة البرمجة تعد ميزة إضافية، إلا أنها ليست مطلوبة على المنصات التي لا تتطلب برمجة مثل ClickUp.

يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة المهام التسويقية التشغيلية مثل التحليل وإعداد التقارير وصياغة المحتوى، لكنه لا يمكن أن يحل محل المسوقين البشريين. لا يزال التخطيط الاستراتيجي، وتحديد موقع العلامة التجارية، والتوجيه الإبداعي، وفهم العملاء يتطلبون الحكم البشري والخبرة.

يعد توصيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين أمرًا سهلاً للغاية في ClickUp. انتقل إلى الشريط الجانبي لمركز التطبيقات وانقر على "وكلاء". اختر خيار "وكيل الذكاء الاصطناعي الخارجي". ستحتاج إلى البحث عن وكيل معين (مثل Cursor أو Codegen)، والنقر على "توصيل"، واتباع خطوات الإعداد الخاصة بذلك المزود — والتي غالبًا ما تتضمن مفاتيح API أو الوصول إلى حساب خارجي. بمجرد الاتصال، يمكن تشغيل الوكيل من المهام أو الإشارات أو الأتمتة. الإعداد بسيط، ولكنه قد يتطلب بعض التهيئة اعتمادًا على الأداة.

ابدأ بتحديد مسار سير العمل الحالي لديك لتحديد نقاط الاختناق. حدد أهدافًا واضحة وقابلة للقياس لوكلائك، واكتب توجيهات منظمة، وراقب الأداء دائمًا لإجراء التعديلات اللازمة.

لا ينبغي أبدًا أتمتة استراتيجية العلامة التجارية، والتواصل في أوقات الأزمات، والتفاعلات الحساسة مع العملاء بشكل كامل. فهذه المجالات تتطلب حساسية إنسانية واتخاذ قرارات لا يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاتها بشكل موثوق.