كيفية تنفيذ إطار عمل JTBD (مع أمثلة)

لقد أمضيت أشهرًا في تطوير منتج ما وأنفقت آلاف الدولارات على الأبحاث، لكن عملاءك المستهدفين لا يستخدمونه عندما يصل إلى السوق. لماذا؟ في كثير من الأحيان، يكون هناك عدم توافق بين منتجك وما يريده عملاؤك حقًا.

حان الوقت للتوقف عن التخمين والبدء في فهم ما يريده عملاؤك. جرّب إطار عمل الوظائف التي يجب إنجازها (JTBD). هذا النهج القوي يقلب السيناريو، مما يسمح لك بالابتكار من خلال التركيز على ما يحتاج العملاء إلى تحقيقه.

من خلال تحديد الوظائف المحددة التي يستعين عملاؤك بمنتجك للقيام بها، يمكنك تطوير عروض تلبي التوقعات وتتجاوزها.

في هذه المدونة، نشاركك العملية خطوة بخطوة لتطبيق إطار عمل JTBD، إلى جانب الأمثلة والنماذج. دعنا نتأكد من أن إطلاق منتجك القادم أو تحديث ميزاته يحقق الهدف المنشود ويقدم قيمة حقيقية لعملائك.

إطار عمل JTBD: ما هو؟

إطار عمل المهام التي يجب إنجازها (JTBD) هو نموذج نظري تستخدمه ل فهم سبب وكيفية شراء العملاء لمنتج ما أو اعتماده في سير عملهم. فهو يحوّل التركيز من المنتج إلى احتياجات العملاء والمشاكل التي يحلها منتجك. يمكنك استخدام إطار العمل لابتكار استراتيجيات لتعزيز تبني المنتج .

الفكرة الأساسية هي أن العملاء "يوظفون" منتجاتك لأداء وظيفة محددة. وبمجرد فهمك لهذه الوظيفة الوظيفية الأساسية، يمكنك بناء منتجات وعمليات وحلول تتوافق بشكل أفضل مع عملائك.

مبادئ إطار عمل JTBD

النهج المتمحور حول العميل: دراسة بيانات العملاء وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء على ميزات المنتج

دراسة بيانات العملاء وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء على ميزات المنتج العمل وليس المنتج : يجب أن يكون التركيز على احتياجات العميل، ومن ثم إنشاء منتجات تتماشى مع الوظيفة

: يجب أن يكون التركيز على احتياجات العميل، ومن ثم إنشاء منتجات تتماشى مع الوظيفة الأبعاد الوظيفية والعاطفية والاجتماعية : لوظائف العميل أبعاد متعددة، بما في ذلك الجوانب الوظيفية لتحسين الإنتاجية والتنظيم، والاحتياجات العاطفية، والاعتبارات الاجتماعية. عالج كل هذه الجوانب لابتكار حل شامل

: لوظائف العميل أبعاد متعددة، بما في ذلك الجوانب الوظيفية لتحسين الإنتاجية والتنظيم، والاحتياجات العاطفية، والاعتبارات الاجتماعية. عالج كل هذه الجوانب لابتكار حل شامل الابتكار المدفوع بالنتائج: ابتكر حلولاً قائمة على النتائج المرجوة لجمهورك المستهدف بدلاً من المنتجات أو التقنيات الموجودة في السوق

فهم البيانات الوظيفية في JTBD

في نظام JTBD، توضح البيانات الوظيفية المهام المحددة التي يحاول العملاء إنجازها. يتم تنظيم هذه البيانات عادةً على النحو التالي:

القالب: عندما [الحالة]، أريد أن [الوظيفة]، حتى أستطيع [النتيجة المرجوة]

مثال: "عندما أذهب إلى العمل، أريد أن أستمع إلى الكتب الصوتية لاستغلال وقتي بشكل منتج."

إن مخرجات وأهداف JTBD للنتائج المرجوة

مخرجات JTBD هي وثيقة شاملة تحدد الوظائف التي يحاول العملاء إنجازها. ويحتوي على النتائج المرجوة ومعايير النجاح. تعمل هذه الوثيقة كدليل لـ بناء عملية تطوير المنتج بالإضافة إلى دليل التسويق وإشراك العملاء.

يمنح إطار عمل الوظائف التي يجب القيام بها فريقك فهماً أعمق لسبب شراء عملائك لمنتجاتك أو خدماتك وكيفية تحسينها.

لتنفيذ إطار العمل هذا بسرعة، فكر في استخدام قالب تسليمات مشروع ClickUp الخاص بـ ClickUp الذي يعمل على أتمتة إنشاء مخرجات JTBD. إنه قالب قابل للتخصيص بالكامل يسمح لك بإضافة معلومات المشروع ومرحلة التطوير والتكلفة. يمكنك أيضًا إضافة أعضاء الفريق حتى يتوافق الجميع على نطاق العمل.

قالب تسليمات مشروع ClickUp

استخدم هذا القالب لـ

إنشاء مراحل ومراحل مشروع شاملة ومحددة جيدًا ومراحل المشروع الرئيسية

ضمان التزام المشروع بالجدول الزمني والميزانية مع التخطيط الصحيح

تحديد الأدوار والمسؤوليات وتعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبعها حتى الانتهاء بنجاح

التواصل مع جميع أصحاب المصلحة لجعل الجميع على نفس الصفحة طوال دورة حياة المشروع

الأدوار والأحداث في إطار عمل JTBD

الأدوار والأحداث هي مكونات أساسية في إطار عمل المهام المطلوب إنجازها.

تشير الأدوار إلى مختلف مستخدمي المنتج أو أصحاب المصلحة المشاركين في عملية اتخاذ القرار بشأن شراء واستخدام منتج معين. يمكن أن تختلف هذه الأدوار حسب السياق.

لنأخذ مثالاً على الأدوار المشاركة في حالة استخدام إدارة مشروع ClickUp. في هذا السيناريو، هناك ثلاثة أدوار متضمنة:

صانع القرار المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي المدير التنفيذي للتكنولوجيا مدير المشروع أعضاء الفريق صانع القرار الذي قرر شراء ClickUp للمؤسسة يقومون بإنشاء خطط المشروع وتعيين المهام والتحقق من التقدم المحرز في ClickUp يتم تحديث مهامهم اليومية على ClickUp

الأحداث هي المحفزات أو الحلول التي تخلق الحاجة إلى منتج أو خدمة. تحدد هذه الأحداث مدى إلحاح وطبيعة العمل المطلوب إنجازه.

فيما يلي مثال على الأحداث المختلفة في إطار عمل JTBD:

الأنشطة الروتينية الأحداث غير المتوقعة أحداث الحياة تقرير شهري للتحقق من المنتج يحتاج إلى أداة إدارة قوية /href/ https://clickup.com/blog/product-management-tools//product/ أداة قديمة لإدارة المنتج لم تعد تتناسب مع حجمها اندماج شركة ما يؤدي إلى الحاجة إلى أداة جديدة لإدارة المنتج يمكن للشركتين العمل عليها

## دليل إطار عمل JTBD مع أمثلة ونماذج

إليك كيفية بناء إطار عمل JTBD لمؤسستك باستخدام نماذج مختلفة:

قوالب باستخدام نظرية الوظائف

قالب لإنشاء بيان الوظيفة

عند [الوضع ]، أريد [الوظيفة ]، حتى أتمكن من [النتيجة المرغوبة ].

على سبيل المثال:

عندما أدير مشاريع متعددة، أريد أن يكون لدي لوحة تحكم مركزية حتى أتمكن من مراقبة التقدم المحرز وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة

عندما يتعاون فريقي في مشروع ما، أريد تتبع التحديثات في الوقت الفعلي حتى أتمكن من التأكد من توافق الجميع والوفاء بالمواعيد النهائية

قالب لإنشاء خريطة عمل

لنفترض أنك مدير منتج تريد إطلاق ميزة جديدة

الخطوة 1: حدد الوظيفة. على سبيل المثال، إطلاق ميزة التشغيل الآلي.

الخطوة 2: قسّم المهمة إلى خطوات والنتائج المرجوة:

تقييم احتياجات العملاء

البحث في مختلف الأدوات الموجودة في السوق

تخطيط الجدول الزمني للتطوير

إنشاء أهداف إدارة المنتج للفريق بأكمله

التخطيط لـ استراتيجية إطلاق المنتج الخطوة 3: تحديد النتائج المرجوة لكل خطوة.

على سبيل المثال:

افهم المهام الأكثر شيوعًا واستهلاكًا للوقت التي يرغب العملاء في أتمتتها

تحديد عوامل التمايز الرئيسية التي ستجعل ميزة الأتمتة الخاصة بك مميزة عن المنافسين

تأكّد من تطوير الميزة واختبارها وجاهزيتها للإطلاق ضمن الإطار الزمني المتفق عليه دون المساس بالجودة

مواءمة الفريق حول الأهداف المشتركة، وضمان معرفة الجميع بمسؤولياتهم وبقاء المشروع على المسار الصحيح

تحقيق إطلاق ناجح مع معدلات اعتماد عالية من خلال توصيل فوائد الميزة بفعالية للعملاء الحاليين والمحتملين

نموذج لإنشاء بيانات النتائج

من أجل [تحقيق هدف محدد]، تحتاج [مجموعة مستخدمين محددة] إلى [تنفيذ إجراء أو مهمة] حتى يتمكنوا من [تحقيق النتيجة المرجوة].

على سبيل المثال:

لزيادة معدلات تحويل العملاء المحتملين، تحتاج فرق المبيعات إلى قياس النسبة المئوية للعملاء المحتملين الذين تم تحويلهم إلى عملاء

لتقليل أوقات انتظار العملاء إلى الحد الأدنى، تحتاج فرق دعم العملاء إلى زيادة دقة استجابات الدعم للمشكلات الفنية إلى أقصى حد

عند تأهيل عملاء جدد، أريد أتمتة عملية إدخال البيانات حتى أتمكن من تقليل الوقت الإداري والتركيز على العلاقات مع العملاء

أمثلة على JTBD أثناء العمل

تطوير استراتيجية التسويق

السيناريو إطلاق منتج B2B SaaS التطبيق استخدم إطار عمل JTBD لتحديد الوظيفة المهمة التي يحلها منتجك لعملاء الأعمال. وبدلاً من مجرد سرد الميزات، ركز على كيفية معالجة منتجك للتحديات المحددة التي يواجهونها بشكل مباشر. مثال الوظيفة: يجب على فرق العمل "تنسيق المشاريع عبر فرق العمل عن بُعد بفعالية." الإجراء: سلط الضوء على كيفية تقديم منتج SaaS الخاص بك تكامل سلس مع الأدوات والميزات الحالية مثل التعاون في الوقت الفعلي، مما يحل بشكل مباشر مهمة "ضمان بقاء الفرق البعيدة متناسقة ومنتجة."

تطوير المنتج

السيناريو تحسين نظام إدارة علاقات العملاء التطبيق باستخدام إطار عمل JTBD، حدد الثغرات في وظائف إدارة علاقات العملاء الحالية التي تمنع فرق المبيعات من إتمام الصفقات بكفاءة. قم بتطوير ميزات تعالج هذه الثغرات بشكل مباشر. مثال الوظيفة: تحتاج فرق المبيعات إلى "تحديد أولويات العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية بسرعة." الإجراء: تقديم ميزة تصنيف العملاء المحتملين المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تصنف العملاء المحتملين تلقائيًا بناءً على احتمالية تحويلهم. وسيساعد ذلك فريق المبيعات على "تركيز الجهود على العملاء المحتملين الواعدين لزيادة معدلات التحويل."

تحسين تجربة العملاء

السيناريو تعزيز خدمات دعم العملاء التطبيق تطبيق إطار عمل JTBD لفهم ما يحاول العملاء تحقيقه عند اتصالهم بالدعم. يتضمن ذلك عادةً حل المشكلات بسرعة وبدون عناء. مثال الوظيفة: يجب على العملاء "حل المشكلات الفنية على الفور دون انتظار موظفي الدعم." الإجراء: تنفيذ بوابة خدمة ذاتية مع أسئلة وأجوبة مبنية على الذكاء الاصطناعي وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، مما يسمح للعملاء بحل المشكلات الشائعة بشكل مستقل.

تصميم الخدمة

السيناريو تصميم برنامج تدريبي للشركات التطبيق استخدام إطار عمل JTBD لتخصيص خدمة التدريب لتلبية أهداف التعلم المحددة للعملاء من الشركات. على سبيل المثال، رفع مستوى مهارات الموظفين بكفاءة مع تقليل تعطيل مهامهم اليومية إلى الحد الأدنى. مثال الوظيفة: يجب على الشركات "الارتقاء بمهارات الموظفين دون إبعادهم عن مسؤولياتهم اليومية." الإجراء: تطوير منصة تدريب عند الطلب يمكن للموظفين الوصول إليها في أي وقت. وهذا يتيح لهم التعلم بالسرعة التي تناسبهم.

تطبيق إطار عمل الوظائف المطلوب إنجازها

عملية خطوة بخطوة لتطبيق إطار عمل الوظائف المطلوب إنجازها:

1. تحديد الوظائف التي يريد المستخدمون إنجازها

افهم المهام الأساسية أو نقاط الألم التي يحاول العملاء حلها باستخدام منتجك أو الحلول البديلة.

كيفية القيام بذلك:

مقابلات العملاء : قم بإجراء مقابلات متعمقة مع المستخدمين للكشف عن احتياجات العملاء ونقاط الألم التي يواجهونها

: قم بإجراء مقابلات متعمقة مع المستخدمين للكشف عن احتياجات العملاء ونقاط الألم التي يواجهونها الملاحظة : ملاحظة المستخدمين في مواقف واقعية لمعرفة كيفية تفاعلهم مع المنتجات والتحديات التي يواجهونها

: ملاحظة المستخدمين في مواقف واقعية لمعرفة كيفية تفاعلهم مع المنتجات والتحديات التي يواجهونها الاستبيانات: استخدام الاستبيانات لجمع بيانات واسعة حول سلوكيات واحتياجات المستخدمين، ومؤشر رضا العملاء، مع التركيز على المهام التي يحاولون إنجازها

مثال: يستخدم فريق منتج إحدى شركات البرمجيات بيانات العملاء ليكتشف أن مستخدميها يحاولون في المقام الأول "أتمتة المهام المتكررة" لتوفير الوقت لمزيد من العمل الاستراتيجي.

2. تحليل كل JTBD

تقسيم الوظائف المحددة إلى مكوناتها الأساسية لفهم السياق والمشاعر والاحتياجات الوظيفية الكامنة وراءها.

كيفية القيام بذلك:

التقسيم حسب السياق : افهم متى ولماذا يحتاج المستخدمون إلى أداء الوظيفة (على سبيل المثال، تحت أي ظروف يحتاجون إلى أتمتة المهام؟)

: افهم متى ولماذا يحتاج المستخدمون إلى أداء الوظيفة (على سبيل المثال، تحت أي ظروف يحتاجون إلى أتمتة المهام؟) تحديد الجوانب الوظيفية والعاطفية والاجتماعية: قم بتحليل الوظيفة من وجهات نظر مختلفة لالتقاط جميع الأبعاد (على سبيل المثال، ما هي الاحتياجات الوظيفية التي تلبيها المهمة؟ كيف تجعل المستخدم يشعر؟)

مثال: تحدد الشركة أنه يجب على المستخدمين أتمتة المهام خلال ساعات ذروة العمل لتقليل التوتر (الحاجة العاطفية) وتحسين الإنتاجية (الحاجة الوظيفية).

3. ضع قائمة بالنتائج المرجوة من JTBD

حدد بوضوح النتائج التي يتوقعها المستخدمون عند أداء الوظيفة، سواء من حيث النجاح أو الرضا.

كيفية القيام بذلك:

عبارات النتائج المرجوة : اكتب بيانات النتائج التي تحدد ما يريد المستخدمون تحقيقه (على سبيل المثال، "تقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة مع زيادة الدقة إلى أقصى حد")

: اكتب بيانات النتائج التي تحدد ما يريد المستخدمون تحقيقه (على سبيل المثال، "تقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة مع زيادة الدقة إلى أقصى حد") تحديد أولويات النتائج: قم بترتيب هذه النتائج حسب الأهمية والرضا للتركيز على الاحتياجات الأكثر أهمية

مثال: يريد المستخدمون "تقليل وقت إنجاز المهام بنسبة 50%" مع "ضمان عدم وجود أخطاء في العمليات المؤتمتة"

4. اكتب بيان JTBD

قم بتجميع النتائج التي توصلت إليها في بيان موجز عن JTBD يجسد جوهر المهمة، بما في ذلك الظروف والنتائج المرجوة.

كيفية القيام بذلك:

قالب بيان JTBD : استخدم قالبًا مثل "عندما [الموقف]، أريد أن [الوظيفة]، حتى أتمكن من [النتيجة المرجوة]."

: استخدم قالبًا مثل "عندما [الموقف]، أريد أن [الوظيفة]، حتى أتمكن من [النتيجة المرجوة]." تضمين السياق: تأكد من أن البيان يعكس السياق المحدد الذي تنشأ فيه الحاجة

مثال: عندما أواجه عبء عمل ثقيل، أريد أتمتة مهام إدخال البيانات الروتينية حتى أتمكن من التركيز على التحليل الاستراتيجي والوفاء بالمواعيد النهائية مع ضغط أقل.

عند تطبيق إطار عمل JTBD، يمكن أن يساعد العمل مع قصص المستخدمين ذات الصلة فريقك على التواصل بشكل أفضل مع شخصية العميل المثالية. لتمكين ذلك، قم بإنشاء قصص المستخدم والتقاط متطلبات المستخدم النهائي بشكل أفضل باستخدام قالب قصة المستخدم في ClickUp .

قالب قصة المستخدم ClickUp

استخدم القالب لـ

كتابة قصص المستخدمين وإدارتها وتتبعها

تقسيمها إلى مهام أصغر وترتيب أولوياتها بناءً على الأهمية

مراقبة التقدم المحرز في كل مهمة وتحديد المشكلات المحتملة

دور مديري المشاريع ومديري الاستراتيجيات

سواء كنت تدير مشروعًا أو تحدد استراتيجية، فمن المحتمل أن يُطلب منك المساعدة في إعداد إطار عمل للوظائف التي يجب القيام بها في مرحلة ما من حياتك المهنية. في مثل هذه السيناريوهات، فكر في استخدام تطبيقات إنجاز المهام (GTD) لإنشاء استراتيجيات JTBD التي تعزز الإنتاجية والتنظيم.

أحد أفضل برامج GTD المستخدمة على نطاق واسع من قبل مديري المشاريع هو ClickUp، وهو عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للمساعدة في إدارة المشاريع وسير العمل بكفاءة.

كيفية استخدام ClickUp لإنشاء أطر عمل JTBD

لتنفيذ إطار عمل الوظائف المطلوب إنجازها، يمكنك الاستفادة من قوالب ClickUp المحددة لتتبع ومراقبة احتياجات العملاء وتحديد الإجراءات التي يحاولون إنجازها من خلال منتجك/خدمتك.

قالب إطار عمل إنجاز المهام المنجزة

نموذج قالب إطار عمل إنجاز المهام (GTD) في ClickUp هو قالب قابل للتخصيص بالكامل وجاهز للاستخدام لالتقاط المهام وفرزها بكفاءة. يساعدك هذا القالب على إدارة وتنظيم المهام المتعلقة بتحديد المهام المطلوب إنجازها ومراجعة الحلول الحالية.

قالب ClickUp لإنجاز المهام

تتضمن الميزات الرئيسية لهذا القالب ما يلي:

حالات قابلة للتخصيص : تتبع تقدم كل مهمة مع ست حالات مخصصة

: تتبع تقدم كل مهمة مع ست حالات مخصصة عروض : إدارة المهام وتصورها باستخدام طرق عرض القائمة والمستند واللوحة البيضاء

: إدارة المهام وتصورها باستخدام طرق عرض القائمة والمستند واللوحة البيضاء مجلدات : تنظيم المهام في مجلدات لتصنيفها وإدارتها بشكل أفضل

قالب GTD مفيد بشكل خاص لتقسيم مهام JTBD المعقدة إلى إجراءات يمكن إدارتها. فهو يساعدك على تحديد وتنفيذ كل خطوة بوضوح حتى يتمكن أعضاء فريقك من أداء مهامهم بكفاءة.

💡 نصيحة للمحترفين: فيما يلي بعض الإضافات قوالب GTD لمساعدتك على التخطيط والعمل بكفاءة أكبر. سواء كنت من ممارسي GTD أو كنت جديدًا على هذه الطريقة، فإن هذه القوالب تضفي إحساسًا بالوضوح والتحكم في سير عملك اليومي.

قالب إطار عمل إدارة المشاريع قالب إطار عمل إدارة المشاريع الخاص ب ClickUp يوفر نهجًا منظمًا لتخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها.

نموذج إطار عمل إدارة المشاريع ClickUp

يتضمن هذا القالب:

طريقة عرض الإطار لمساعدتك في بناء وإدارة نظرة عامة عالية المستوى

عرض السبورة وطريقة عرض المستند للمساعدة في تصور وتخطيط سير عملك

ميزات متقدمة مثل وضع العلامات والمهام الفرعية المتداخلة وتسميات الأولوية لإضافة المزيد من السياق إلى المهام

هذا القالب مثالي لمديري المشاريع لاستعراض تنفيذ أطر عمل JTBD في مؤسستهم. يوفر نظرة شاملة لجميع المهام ويضمن تخطيط كل جانب من جوانب المشروع وتتبعه بدقة.

فوائد استخدام قوالب ClickUp لإطار عمل الوظائف المطلوب إنجازها

الكفاءة : تبسيط تنظيم وإدارة مهام JTBD حتى تتمكن من بدء العمل الفعلي بسرعة

: تبسيط تنظيم وإدارة مهام JTBD حتى تتمكن من بدء العمل الفعلي بسرعة التعاون : يعزز تعاون الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة والتعليقات والتحديثات في الوقت الفعلي

: يعزز تعاون الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة والتعليقات والتحديثات في الوقت الفعلي التخصيص : تسمح لك القوالب القابلة للتخصيص بالكامل بتخصيص إطار العمل حسب احتياجاتك الخاصة

: تسمح لك القوالب القابلة للتخصيص بالكامل بتخصيص إطار العمل حسب احتياجاتك الخاصة العرض المرئي: تساعد طرق العرض ولوحات المعلومات المختلفة على تصور التقدم المحرز وحالة مهام ومشاريع JTBD

استخدام قوالب GTD لتطبيق أطر عمل JTBD لمختلف الإدارات

القسم حالة استخدام القالب استراتيجية التسويق استخدم قالب نموذج تحديد المدة الزمنية المحدودة لالتقاط مهام أبحاث السوق وتنظيم خطوات الحملة وتتبع التقدم المحرز نحو فهم وظائف العملاء. تطوير المنتجات استخدم قالب إطار عمل إدارة المشاريع لتخطيط وإدارة مشاريع تطوير المنتجات، مع ضمان توافق الميزات مع احتياجات العملاء. دعم العملاء تطبيق قالب إطار عمل إدارة المشاريع حتى تاريخه لإدارة مهام دعم العملاء وحل مشكلات العملاء بسرعة. العمليات تطبيق قالب إطار عمل إدارة المشاريع لتبسيط العمليات التشغيلية وتتبع مقاييس الكفاءة وتنفيذ التحسينات بناءً على رؤى JTBD.

## تطبيق إطار عمل JTBD مع ClickUp

يُعد إطار عمل الوظائف المطلوب إنجازها طريقة قوية لفهم الاحتياجات الحقيقية لشرائح عملائك. من خلال تحديد الوظائف التي يرغب عملاؤك في إنجازها، يمكنك تصميم منتجات وحلول تلقى صدى أفضل لدى عملائك.

ومع ذلك، فإن بناء هذا الإطار يدويًا قد يستغرق ساعات ويصرف انتباهك عن المشروع الفعلي. استخدم قوالب ClickUp الخاصة بـ ClickUp GTD لإنشاء إطار عمل JTBD. يحتوي ClickUp على أدوات قوية لإدارة المهام والتعاون والأتمتة، مما يسهل عليك مواءمة مشاريعك مع مهام عملائك التي يتعين عليك إنجازها. اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في بناء إطار عمل JTBD الخاص بك.