أفضل البدائل لـ Secoda (2026): مقارنة بين كتالوجات البيانات والتوصيات

تاريخياً، كان العاملون في مجال البيانات يقضون 80% من وقتهم في إدارة البيانات، تاركين 20% فقط للتحليل الفعلي، وهو ما يجعل هذا الدور قيماً.

يمكن لكتالوج بيانات حديث مزود بقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة أن يحل هذه المشكلة.

يتصل Secoda مباشرة بمصادر البيانات الخاصة بك، ويقوم بتعيين النسب والبيانات الوصفية لتقديم ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يتكيف مع حجم مؤسستك. كما تم الاستحواذ عليه مؤخرًا من قبل Atlassian وأصبح الآن جزءًا من استراتيجية Atlassian للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات.

يغطي هذا الدليل أفضل البدائل لـ Secoda، وما تتميز به كل منها، وكيفية العثور على الخيار الأنسب لك وللفريق الخاص بك. 🤝

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Secoda؟

قبل تقييم البدائل، إليك العوامل الرئيسية التي تستحق النظر فيها. 🤖

نطاق تغطية البيانات الوصفية وعمق التسلسل: ابحث عن منصة تتعقب التسلسل على مستوى الأعمدة عبر كامل مجموعة البيانات لديك، وليس فقط الروابط السطحية بين الجداول

قدرات حوكمة البيانات: أعطِ الأولوية للأدوات التي تدعم تطبيق السياسات، وضوابط الوصول، وسير عمل أعطِ الأولوية للأدوات التي تدعم تطبيق السياسات، وضوابط الوصول، وسير عمل حوكمة البيانات بشكل أصلي بدلاً من اللجوء إلى حلول بديلة

جودة البحث والاكتشاف: قم بتقييم مدى كفاءة المنصة في عرض الأصول الموثوقة وذات الصلة عبر المستودعات وأدوات ذكاء الأعمال وقنوات البيانات. تسهم الممارسات الجيدة قم بتقييم مدى كفاءة المنصة في عرض الأصول الموثوقة وذات الصلة عبر المستودعات وأدوات ذكاء الأعمال وقنوات البيانات. تسهم الممارسات الجيدة لإدارة المعرفة في تسهيل هذه العملية بشكل كبير دون الحاجة إلى وضع العلامات يدويًا

التكامل مع البنية الحالية لديك: اختر منصة تتكامل مع أدوات كتالوج البيانات والتحويل والتحليلات الحالية لديك دون الحاجة إلى هندسة مخصصة معقدة

قابلية التوسع لبيئات البيانات المتنامية: تأكد من أن المنصة لا تتباطأ أو تتعطل مع نمو البنية التحتية للبيانات لديك

مرونة النشر: ضع في اعتبارك ما إذا كانت الأداة تدعم نموذج النشر المفضل لديك، سواء كان مفتوح المصدر أو مستضافًا على السحابة أو مُدارًا من قبل المؤسسة

ليس البديل الأفضل هو دائمًا الأكثر ثراءً بالميزات. بل هو البديل الذي يتناسب مع مستوى نضج حوكمة البيانات في مؤسستك، والإعدادات التقنية، وحجم العمليات التي تقوم بها فرق البيانات لديك.

قبل الالتزام بأي أداة لفهرسة البيانات، إليك ما يجب عليك التحقق منه. 👇

✅ استقرار الأسعار والحزم: تأكد مما إذا كانت الأسعار ثابتة بعد الاستحواذ أم أنها قابلة للتغيير. يقوم بعض الموردين بإعادة هيكلة المستويات أو إلغاء الخطط القديمة بعد عملية الاستحواذ

✅ اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA): تحقق مما إذا كانت أوقات الاستجابة وتوافر الدعم الفني المخصص مضمونة تعاقديًا أم تُقدم بشكل غير رسمي

✅ تنسيقات التصدير: تأكد من إمكانية تصدير البيانات الوصفية وخرائط النسب والوثائق بتنسيقات قياسية حتى لا تكون مقيدًا إذا احتجت إلى الترحيل

✅ الأمان ونظام RBAC: تأكد من أن ضوابط الوصول القائمة على الأدوار وسجلات التدقيق تفي بمتطلبات الامتثال الخاصة بك، خاصةً إذا كانت هياكل الملكية تتغير

✅ استمرارية التكامل: تأكد من أن الموصلات وعقود واجهة برمجة التطبيقات (API) الحالية ستُحفظ تحت الملكية الجديدة ولن يتم إيقافها دون إشعار مسبق

إن تحديد هذه الأمور مسبقًا يحميك من المفاجآت التي قد تحدث بعد فترة طويلة من توقيع العقد.

نظرة عامة على بدائل Secoda

فيما يلي لمحة موجزة عن كل أداة تم تناولها في هذا الدليل. 📊

الأداة أفضل الميزات الأفضل لـ الأسعار* ClickUp التوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، Brain، لوحات المعلومات، البحث المؤسسي، الأتمتة فرق البيانات، والمؤسسات، والفرق متعددة الوظائف مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للشركات Atlan تتبع المنشأ على مستوى الأعمدة، والبحث باللغة الطبيعية، والمعاجم التجارية، وإدارة السياسات مهندسو البيانات وفرق الحوكمة والمؤسسات أسعار مخصصة Alation اكتشاف الأصول المدعوم بالتعلم الآلي، الذكاء الاصطناعي التوليدي Ask Alation، تحليل الاستعلامات السلوكية الشركات التي تدير سير عمل البيانات الخاضعة للتنظيم أسعار مخصصة Collibra الكشف عن الحالات الشاذة، وفحوصات الجودة داخل المستودع، وقواعد التعلم الآلي المؤتمتة، والإشراف بالذكاء الاصطناعي الشركات في القطاعات الخاضعة للتنظيم أسعار مخصصة DataHub استعلامات البيانات الوصفية باللغة الطبيعية، والتسلسل الشامل، وسياسات الوصول الدقيقة مهندسو البيانات، فرق البرمجيات مفتوحة المصدر مجاني (مفتوح المصدر) Amundsen تصنيف مجموعات البيانات على غرار PageRank، والتقاط البيانات الوصفية تلقائيًا، وعروض النسب مهندسو البيانات والمحللون وفرق البرمجيات مفتوحة المصدر مجاني (مفتوح المصدر) OpenMetadata رسم بياني موحد للبيانات الوصفية، ومحرر سلالة البيانات بدون كود، والتحكم في الوصول بناءً على الأدوار فرق البيانات تعمل على توسيع نطاق حوكمة البرمجيات مفتوحة المصدر مجاني (مفتوح المصدر) اختر نجمة تتبع المنشأ على مستوى الأعمدة، وإحصاءات الاستخدام، ومخططات ER التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، ومزامنة dbt فرق البيانات التي تدير تكلفة المستودعات ونسب البيانات أسعار مخصصة Fivetran Catalog أكثر من 700 موصل مصدر، ومعالجة انحراف المخطط، والنسخ المتماثل شبه الفوري فرق البيانات التي تدير أتمتة خطوط الإنتاج تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة Metaphor البحث باللغة الإنجليزية البسيطة، وتتبع السلوك، وميزات التعاون الاجتماعي الفرق التي تعمل على تحسين المعرفة بالبيانات واكتشافها أسعار مخصصة

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج.

أفضل البدائل لـ Secoda

1. ClickUp (الأفضل لتوثيق البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعاون بين أعضاء الفريق)

ابحث في الويب أو مساحة العمل الخاصة بك أو أدوات الجهات الخارجية المتصلة، أو استفسر من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي، كل ذلك باستخدام مساحة العمل الخاصة بك على ClickUp

تساعدك معظم أدوات كتالوج البيانات في العثور على البيانات وإدارتها. لكن الأعمال المرتبطة بها، مثل إدارة المشاريع وتوثيق البيانات والتعاون بين الفرق وأتمتة سير العمل، لا تزال موزعة على أدوات منفصلة.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال دمج كل ذلك في مساحة عمل واحدة متكاملة للذكاء الاصطناعي، ويعمل كطبقة معرفية تربط بين مشاريعك ووثائقك والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التبديل بين السياقات.

إليك ما يجعل ClickUp الخيار الأمثل للفرق: ⬇️

إدارة المعرفة بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

تعد ClickUp Brain إحدى أكثر ميزات ClickUp فائدة لفرق البيانات، وهي طبقة من الذكاء الاصطناعي تربط المهام والوثائق والمحادثات وسجل المشروع في نظام معرفي قابل للبحث. يمكن للذكاء الاصطناعي تلخيص المستندات وإنشاء تحديثات من أنشطة المهام والإجابة على الأسئلة باستخدام المعلومات الموجودة في مساحة العمل.

عند إدارة الوثائق والمعرفة المتعلقة بالحوكمة، يمكنك طرح أسئلة على Brain حول ملكية مجموعات البيانات، أو مراجعات الامتثال السابقة، أو القرارات التاريخية المرتبطة بأصول بيانات محددة.

بالنسبة لتدقيقات الامتثال، يمكن لـ Brain استخراج حالة مهام التدقيق المفتوحة، وتمييز أي بنود لم يتم حلها، وصياغة ملخص دون الحاجة إلى تجميعه يدويًا.

غالبًا ما تواجه فرق البيانات الكبيرة صعوبات بسبب تجزئة المعرفة.

تعالج ميزة "البحث المؤسسي" في ClickUp هذه المشكلة من خلال فهرسة المعلومات عبر مساحة العمل والأدوات المتصلة، بحيث يمكن للفرق العثور على كل ما تحتاجه في مكان واحد. يمكن للنظام استرجاع الإجابات من المهام والوثائق والمحادثات والتطبيقات الخارجية، ودمجها في ردود سياقية.

تتيح لك ميزة التصفية السياقية الفرز حسب المشروع أو الحالة أو المكلف بالمهمة، بحيث تظل النتائج ذات صلة، وتضمن إدارة الأذونات أن تظل وثائق الحوكمة الحساسة متاحة فقط للمستخدمين المصرح لهم.

ابحث عن أي شيء داخل نظام ClickUp الخاص بك باستخدام ميزة البحث المؤسسي في ClickUp

تفرض سياسات الأمان في ClickUp التحكم في الوصول بناءً على الأدوار وسجلات التدقيق عبر مساحة العمل، مع استضافة بيانات العملاء على AWS بموجب شهادة SOC 2 من النوع 2. بفضل أكثر من 100 تكامل في ClickUp، تتدفق البيانات من أدوات مثل Tableau وGoogle Sheets وAirtable وغيرها بسلاسة وأمان إلى مساحة العمل الخاصة بك .

دليل الوثائق وإدارة البيانات باستخدام ClickUp Docs

تتطلب الحوكمة الفعالة للبيانات توثيقًا واضحًا: تعريفات مجموعات البيانات، وسياسات الحوكمة، وأدلة التوجيه للمحللين الجدد، وإجراءات التشغيل القياسية للتعامل مع البيانات الحساسة.

مع ClickUp Docs، تحصل على بيئة تعاونية لإنشاء مواقع ويكي وقواعد معرفية داخلية مرتبطة مباشرة بالمهام وسير العمل.

يمكن للفرق إنشاء وثائق فنية، والتعاون في الوقت الفعلي، وتحويل بنود العمل إلى مهام ClickUp، واستخدام سجل الإصدارات لتتبع كيفية تطور الوثائق مع تغير مجموعات البيانات بمرور الوقت.

احتفظ بجميع بياناتك في منصة واحدة للحصول على نتائج أسرع وأكثر كفاءة مع ClickUp Docs

وهو مفيد بشكل خاص عندما يحتاج المهندسون وأصحاب المصلحة في الشركة إلى البقاء على تواصل دون الاعتماد على أدوات الاتصال الداخلية التي تقع خارج نطاق العمل تمامًا. وبالنسبة لمستخدمي المؤسسات، يسهل Docs Hub العثور على أحدث إصدار لأي شيء دون الحاجة إلى البحث في رسائل الدردشة القديمة أو سلاسل رسائل البريد الإلكتروني.

مراقبة مبادرات الحوكمة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يتمثل أحد التحديات الأخرى التي تواجه قادة البيانات في الرؤية الواضحة لأعمال الحوكمة الجارية. فمن مبادرات الامتثال إلى اعتماد الفهرس، غالبًا ما تمتد الجهود لتشمل عدة فرق وتستغرق شهورًا من العمل.

تتيح لك لوحات معلومات ClickUp إنشاء طرق عرض تقارير قابلة للتخصيص تتتبع كل شيء بدءًا من تقدم المشروع وتوزيع عبء العمل وصولًا إلى جاهزية الامتثال والمقاييس التشغيلية. من خلال دمج البيانات من المهام وسير العمل والتبعيات والجداول الزمنية للمشاريع، تحصل الإدارة على رؤية واضحة لمبادرات الحوكمة في جميع أنحاء المؤسسة.

تتبع كل مهمة تدقيق ومرحلة مهمة في التوثيق من لوحة تحكم ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

قم بتعيين المهام، وتحديث الحالات، وتشغيل الإشعارات، أو نقل العمل عبر مسارات العمل بناءً على شروط محددة مسبقًا تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations

أنشئ " وكلاء فائقين" في ClickUp قادرين على إنشاء تقارير الحوكمة بشكل مستقل، وتحليل تقدم المشاريع، أو الكشف عن المشكلات في مبادرات إدارة البيانات

استخدم ClickUp Chat كطبقة اتصال مركزية حيث يمكن للفرق تحويل المناقشات بسرعة إلى بنود قابلة للتنفيذ والاحتفاظ بسجل قابل للتتبع للقرارات المتعلقة بحوكمة البيانات

ابقَ على اطلاع على الساعات القابلة للفوترة واكتشف مخاطر الميزانية قبل أن تتحول إلى مشاكل باستخدام ClickUp Time Tracking

قم بتوجيه الطلبات والتعليقات الواردة مباشرةً إلى المشاريع المناسبة باستخدام نماذج ClickUp ، دون الحاجة إلى قيام أي شخص بفرزها يدويًا

قيود ClickUp

منحنى تعلم صعب للمستخدمين الجدد بسبب المجموعة الواسعة من الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أجد أن ClickUp سهل الاستخدام لجميع أعضاء الفريق، وهو أمر رائع. تعجبني حقًا المرونة والتطبيقات المرنة التي يوفرها ClickUp. البيانات التي يمكنني إدخالها في قاعدة البيانات غنية جدًا ومفيدة للمتابعة في كل نوع من المهام، وما بعد البيع، وفي مسارات المبيعات. إنه عملي جدًا لأنه يتيح انتقالات سلسة بين أعضاء الفريق، مما يضمن أن الجميع على علم بما تم حله للعميل ويمكنهم تقديم المتابعة والإغلاق الصحيحين.

📮 ClickUp Insight: 22% من المشاركين في استطلاعنا لا يزالون متحفظين عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل. من بين الـ 22%، يقلق نصفهم بشأن خصوصية بياناتهم، بينما النصف الآخر غير متأكد من إمكانية الوثوق بما يخبرهم به الذكاء الاصطناعي. تتصدى ClickUp لهاتين المشكلتين بشكل مباشر من خلال تدابير أمنية قوية وإنشاء روابط تفصيلية للمهام والمصادر مع كل إجابة. وهذا يعني أنه حتى أكثر الفرق حذراً يمكنها البدء في الاستمتاع بزيادة الإنتاجية دون القلق بشأن ما إذا كانت معلوماتها محمية أو ما إذا كانت تحصل على نتائج موثوقة.

2. Atlan (الأفضل لمساحة عمل البيانات التعاونية وإدارة البيانات الوصفية النشطة)

عبر Atlan

يتصل Atlan مباشرة بأدوات مثل Snowflake و dbt و Tableau لأتمتة تتبع المنشأ والفهرسة والحوكمة في مساحة عمل تعاونية واحدة. ويقوم بتحديث البيانات الوصفية باستمرار من المصادر المتصلة بدلاً من الاعتماد على الإدخال اليدوي، كما يعرض السياق من خلال التكامل مع Slack و Chrome.

تتتبع السلالة على مستوى الأعمدة كيفية تدفق البيانات من المصدر إلى التقرير النهائي، مما يدعم تحليل التأثير وتصحيح الأخطاء عبر البيئات المعقدة. تعمل الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء استعلامات SQL من اللغة الطبيعية والحفاظ على تحديث أوصاف الأصول تلقائيًا.

أفضل ميزات Atlan

قم بإدارة سياسات البيانات وتطبيقها على نطاق واسع باستخدام مسارد الأعمال التي تخلق مفردات مشتركة بين الفرق الفنية وفرق الأعمال

قم بتوسيع قدرات المنصة باستخدام أكثر من 100 موصل جاهز وبنية تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) في المقام الأول

قم بتعيين ملكية البيانات وتتبعها مباشرةً على الأصول حتى لا تضيع المساءلة بين الفرق

اكتشف التأثيرات النهائية قبل إجراء التغييرات باستخدام تخطيط التبعية عبر خطوط الأنابيب

قيود Atlan

قد تبدو طرق عرض النسب والبحث محدودة في البيئات المعقدة

منحنى التعلم حاد، وبعض الميزات تتطلب إعدادات إضافية لتعمل بفعالية

أسعار Atlan

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Atlan

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Atlan؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما أقدره في Atlan هو كيفية تحويله للعمل مع البيانات إلى تجربة تعاونية وسلسة حقًا. من خلال الجمع بين الأشخاص والبيانات والسياق في منصة واحدة، فإنه يمكّن الفرق من فهم بياناتهم والثقة بها بشكل حقيقي. أجد أنه من السهل للغاية تحديد موقع ما أحتاجه وتوثيق عملي والحفاظ على التنظيم دون الارتباك المعتاد. من الواضح أن Atlan مصمم لجعل البيانات تخدم الأشخاص، بدلاً من إجبار الأشخاص على التكيف مع البيانات. يتيح تكامله السلس مع الأدوات الحديثة للفرق العمل بكفاءة أكبر، ويجعل عملية البيانات بأكملها تبدو أكثر إنسانية وشفافية ومتعة.

3. Alation (الأفضل لفهرسة بيانات المؤسسات وإدارة البيانات)

عبر Alation

Alation هي منصة ذكاء بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كفهرس مركزي، مما يمكّن المؤسسات من العثور على بياناتها والثقة بها عبر قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبحيرات البيانات.

تستخدم المنصة التعلم الآلي لتحليل سلوك الاستعلام الفعلي وإبراز الأصول الموثوقة تلقائيًا، مما يحافظ على دقة الكتالوج استنادًا إلى الاستخدام الفعلي بدلاً من التوثيق اليدوي. كما تعمل على أتمتة حوكمة البيانات وتتبع النسب واستخراج البيانات الوصفية، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه الفرق في البحث عن البيانات الموثوقة.

يقوم Ask Alation بتحويل الأسئلة المكتوبة باللغة الإنجليزية البسيطة إلى لغة SQL أو Python على الفور، مما يجعل البيانات متاحة للمستخدمين من رجال الأعمال الذين لا يمتلكون خبرة تقنية. يتيح Data Products Marketplace للفرق اكتشاف واستخدام منتجات البيانات الخاضعة للحوكمة في جميع أنحاء المؤسسة، بينما تضمن عمليات التكامل الأصلية مع أدوات ذكاء الأعمال مثل Tableau و Power BI بقاء التحليلات مرتبطة بالبيانات الموثوقة.

أفضل ميزات Alation

اكتشف أصول البيانات الموثوقة بشكل أسرع باستخدام توصيات مدعومة بالتعلم الآلي تستند إلى سلوك الاستعلام الفعلي

فرض متطلبات الامتثال باستخدام التتبع الآلي لنسب البيانات عبر تدفقات البيانات بين الأنظمة

قلل الوقت المستغرق في طلبات الوصول من خلال منح المستخدمين من رجال الأعمال إمكانية الوصول الذاتي إلى منتجات البيانات الخاضعة للحوكمة

ضع معايير جودة البيانات وراقبها مباشرةً داخل المنصة دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات

قم بإدارة سير العمل وتعيين ملكية البيانات عبر الأصول من مكان واحد

قيود Alation

يتباطأ الأداء بشكل ملحوظ عند تصفح الأصول الكبيرة

توجد ثغرات في ميزات جودة البيانات وتتبع المنشأ عبر الأنظمة مقارنة بالأدوات المتخصصة

أسعار Alation

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Alation

G2: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Alation؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أجد أن Alation رائعة من حيث ابتكار منتجاتها، وأنا معجب بتطورها المستمر، بما في ذلك تجربة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي. تبرز خدمة العملاء الممتازة، حيث يتسم فريق Alation بالود والاتساق في تعاملاته مع العملاء. من البيع الأولي وحتى تجديد البرنامج، ينغمسون في فهم وجهة نظر العميل ويسعون جاهدين لضمان نجاحه. أنا ممتن لسهولة الإعداد، التي يسهلها فريق الخدمات المهنية في Alation من خلال برنامج Right Start، مما يجعل عملية التنفيذ سلسة وخالية من المتاعب.

4. Collibra (الأفضل لإدارة البيانات على مستوى المؤسسات وإدارة السياسات)

عبر Collibra

تعد Collibra منصة ذكاء بيانات على مستوى المؤسسات، تساعد المؤسسات على إدارة وحوكمة البيانات وأصول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وهي مبنية على مفهوم Data Confidence™، وتعمل كنظام تسجيل مركزي، مما يوفر لفرق الأعمال وتكنولوجيا المعلومات مكانًا مشتركًا لاكتشاف البيانات والتحقق من صحتها في جميع أنحاء المؤسسة.

يكتشف التعلم الآلي بشكل استباقي حالات الشذوذ في البيانات، بينما تحل سير العمل الآلية محل جداول البيانات المتفرقة وعمليات الامتثال اليدوية. كما تدير دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء، مما يضمن أن تكون مبنية على بيانات موثوقة ومتوافقة مع المعايير الداخلية والتنظيمية.

أفضل ميزات Collibra

راقب حالة خط الأنابيب من البداية إلى النهاية باستخدام ميزة الكشف عن الحالات الشاذة وتنبيهات مخالفة القواعد عبر سحابة البيانات الخاصة بك

قم بإنشاء قواعد جودة البيانات القائمة على التعلم الآلي تلقائيًا للكشف عن البيانات غير الصحيحة دون الحاجة إلى كتابة القواعد يدويًا

راقب حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج باستخدام أدوات مخصصة للمراقبة وإعداد تقارير المخاطر

أتمتة إعداد تقارير الامتثال عبر بيئات البيانات الخاضعة للتنظيم دون الحاجة إلى سحب البيانات يدويًا

تتبع أصل البيانات على مستوى تفصيلي لدعم متطلبات التدقيق وتحليل الأثر

قيود Collibra

قد تبدو عمليات الإعداد وعرض السلالة معقدة دون دعم إداري مخصص

أفاد بعض المستخدمين بأن خيارات تخصيص سير العمل محدودة، وأن موارد التعلم تبدو غير مكتملة

أسعار Collibra

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Collibra

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Collibra؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أجد أنه من السهل جدًا ربط العروض الأساسية للمنصة بالقضايا التجارية الرئيسية، وأقترح Collibra كأداة قادرة على حل هذه القضايا وبالتالي توليد قيمة من خلال توفير التكاليف.

5. DataHub (الأفضل لإدارة البيانات الوصفية مفتوحة المصدر واكتشاف البيانات)

عبر DataHub

بالنسبة لمهندسي البيانات الذين يديرون مسارات معالجة معقدة وأنظمة بيانات ضخمة، يعد DataHub خيارًا جيدًا. فهو يساعد في تنظيم البيانات وفهمها من خلال تجميع البيانات الوصفية عبر مجموعات البيانات ولوحات المعلومات ومسارات المعالجة ونماذج التعلم الآلي في عرض موحد واحد.

يدعم كتالوج البيانات مفتوح المصدر الاكتشاف القائم على البحث، وتتبع النسب من البداية إلى النهاية، وإدارة الملكية، ومراقبة جودة البيانات. يمكن للفرق تحديد عقود البيانات، وتتبع المعلومات الشخصية، وتطبيق سياسات الحوكمة عبر منظومة البيانات.

صُممت هذه الأداة في الأصل من قِبل LinkedIn للتعامل مع البيانات الوصفية على نطاق واسع، وتوفر لفرق هندسة البيانات أساسًا مرنًا يمكنهم نشره وتوسيعه ليتناسب مع بنيتهم التحتية الخاصة، دون الارتباط بخطة عمل المورد.

أفضل ميزات DataHub

استعلم عن البيانات الوصفية مباشرةً باستخدام Ask DataHub للحصول على إجابات تراعي السياق حول مجموعات البيانات، ونسبتها، وملكيتها، والسياسات

تتبع تبعيات البيانات في المراحل الأولية والنهائية بشكل شامل عبر مجموعات البيانات وخطوط الأنابيب

قم بمزامنة البيانات الوصفية باستمرار من مصادر بيانات متنوعة باستخدام سير عمل الاستيعاب الآلي

تحكم في من يمكنه عرض أصول معينة أو تعديلها أو اكتشافها باستخدام سياسات وأدوار وصول دقيقة

حدد عقود البيانات وراقبها لتحديد توقعات الجودة بين المنتجين والمستهلكين

قيود DataHub

أفاد بعض المستخدمين بأن الواجهة تبدو غير سلسة، وأن الأداء يتباطأ عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة

أسعار DataHub

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات DataHub

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن DataHub؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

DataHub سهل الاستخدام ويساعد في الحفاظ على تنظيم بياناتي. إنه رائع لمشاركة مجموعات البيانات وإدارتها، كما أن التحكم في الإصدارات يعد ميزة كبيرة. أنا أوصي به بالتأكيد!

6. Amundsen (الأفضل لاكتشاف البيانات مفتوحة المصدر والبحث لمهندسي البيانات)

عبر Amundsen

تتبع Amundsen نهجًا يركز على البحث أولاً لمعالجة مشكلة البيانات الوصفية. تعرض خوارزمية الترتيب الخاصة بها مجموعات البيانات بناءً على أنماط الاستخدام الفعلية بدلاً من تاريخ آخر تحديث للوثائق، وبالتالي فإن الأصول التي يعتمد عليها فريقك بالفعل تظهر في المرتبة الأولى دون الحاجة إلى قيام أي شخص بصيانة قائمة.

تربط الأداة مجموعات البيانات بخطوط أنابيب ETL ولوحات المعلومات والاستعلامات التي تعتمد عليها، مما يمنح الفرق رؤية أوضح لكيفية تدفق البيانات عبر المؤسسة. تساعد هذه الرؤية الفرق أيضًا على فهم مصدر البيانات وكيفية تحويلها والأنظمة النهائية التي تعتمد عليها.

أفضل ميزات Amundsen

استكشف سياق مجموعة البيانات بالتفصيل، بما في ذلك المالكين وتكرار التحديث وإحصاءات الاستخدام في عرض واحد

قم بتصور المصادر الأولية والتبعيات النهائية باستخدام طرق عرض سلالة البيانات المدمجة

قم بإثراء مجموعات البيانات وتوثيقها بشكل تعاوني عن طريق إضافة العلامات والتعليقات التوضيحية مباشرةً على الأصول

قم بمعاينة بيانات الجدول مباشرةً من نتائج البحث دون الحاجة إلى الاستعلام عن نظام المصدر

اربط البيانات الوصفية من مصادر متنوعة باستخدام إطار عمل استيعاب البيانات Databuilder وبنيته التحتية القابلة للتوسيع

قيود Amundsen

قدرات الحوكمة محدودة مقارنة بالمنصات المخصصة للمؤسسات

يتباطأ الأداء مع مجموعات البيانات الضخمة جدًا أو البيئات المعقدة

أسعار Amundsen

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات Amundsen

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Amundsen؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

كنا بحاجة إلى شيء سريع، وبناءً على خبرتنا، كان Amundsen أسهل من الاثنين (لا يمكن أن تخطئ في اختيار أي منهما). كان علينا إجراء تعديلات لدعم قاعدة بيانات الرسوم البيانية، وكان Amundsen سهل التعديل.

7. OpenMetadata (الأفضل لإدارة البيانات الوصفية الموحدة ومراقبة البيانات)

عبر OpenMetadata

تعمل OpenMetadata على توحيد اكتشاف البيانات وقابليتها للمراقبة والحوكمة عبر مجموعات البيانات الحديثة. وهي تعمل على تجميع البيانات الوصفية من خطوط الأنابيب ومستودعات البيانات ولوحات المعلومات ونماذج التعلم الآلي في رسم بياني موحد واحد، مما يكسر الحواجز بين الأدوات مثل Snowflake وAirflow وdbt.

تدعم المنصة استيعاب البيانات الوصفية تلقائيًا من خلال أكثر من 100 موصل، مع ميزات مدمجة لتتبع النسب ومراقبة جودة البيانات والتعاون. يتيح محرر النسب الذي لا يتطلب كتابة أي كود لأي فرد في الفريق تخطيط تدفق البيانات وتحديثه بصريًّا دون الحاجة إلى تقديم تذكرة.

تم تصميمه على أساس واجهة برمجة التطبيقات (API) وبنية تعتمد على المخطط أولاً، وهو مصمم للتوسع عبر بيئات بيانات المؤسسات مع الحفاظ على سهولة الوصول إليه لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين.

أفضل ميزات OpenMetadata

ابحث عبر الجداول ولوحات المعلومات وخطوط الأنابيب والخدمات باستخدام الكلمات الرئيسية والارتباطات والاستعلامات القائمة على المنطق البولياني

قم بإدارة أذونات تحديثات البيانات الوصفية والعلامات والملكية والتسلسل باستخدام التحكم في الوصول القائم على الأدوار

راقب موثوقية البيانات باستخدام ميزات تحليل الملفات الشخصية المدمجة واختبارات الجودة وفحوصات الحداثة

أتمتة عملية الاستيعاب عبر مجموعة البيانات الخاصة بك باستخدام موصلات الخدمات وخطوط الأنابيب التي تعمل بنقرة واحدة والمدعومة من Airflow

قم بإعداد تصنيفات مستويات البيانات لتحديد أولويات جهود الحوكمة بين الأصول الحيوية والأصول غير الحيوية

قيود OpenMetadata

منصة جديدة نسبيًا، لذا فإن عمق المجتمع ونضج الميزات يتخلفان عن الأدوات الراسخة

قد يتطلب الإعداد الأولي والتكامل مع سير العمل الحالي تخصيصًا كبيرًا

أسعار OpenMetadata

مجاني (مفتوح المصدر)

تقييمات ومراجعات OpenMetadata

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن OpenMetadata؟

يقول أحد مستخدمي Reddit:

أنا شخصياً أجد أن openmetadata أداة رائعة. لست متأكداً من سبب عدم شعبيتها الكافية. هناك بعض المشكلات في برمجياتهم مفتوحة المصدر، لكنها توفر الكثير من المرونة. كما أنها سهلة التوسيع.

8. Select Star (الأفضل لاكتشاف البيانات تلقائيًا وتتبع أصل البيانات على مستوى الأعمدة)

عبر Select Star

لا يطلب منك Select Star تغيير طريقة تخزين بياناتك أو إدارتها. فهو يقرأ البنية التحتية الحالية لديك ويبدأ على الفور في توثيق الأصول، وتعيين النسب على مستوى الأعمدة، وكشف كيفية الوصول الفعلي إلى البيانات عبر مستودع البيانات وأدوات ذكاء الأعمال لديك.

تربط ميزة تحليل التكاليف في Snowflake استخدام البيانات مباشرةً بنفقات المستودع، بحيث يمكنك معرفة الأصول التي تتسبب في ارتفاع التكاليف. تضمن المزامنة المستمرة لـ DBT دقة التوثيق تلقائيًا، وتساعد مخططات علاقات الكيانات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا أعضاء الفريق الجدد على الاطلاع على أحدث المستجدات دون الحاجة إلى البحث عن الشخص الذي أنشأ النظام.

اختر أفضل ميزات Star

تتبع النسب على مستوى الأعمدة عبر عمليات التكامل باستخدام طرق عرض قابلة للتوسع وسهلة التصفح

حدد مجموعات البيانات غير المستخدمة أو الزائدة عن الحاجة من خلال تحليل أنماط الوصول عبر مستودع البيانات الخاص بك

اكتشف علاقات الجداول وقم بتعيينها تلقائيًا باستخدام سجلات الاستعلامات دون الحاجة إلى التكوين اليدوي

حافظ على تزامن توثيق أصول البيانات مع مشروع dbt الخاص بك من خلال التحديثات التلقائية المستمرة

حدد قيود Star

تعد تقارير التحليلات المتقدمة ورؤى الاستخدام التفصيلية محدودة مقارنة بالبدائل المخصصة للمؤسسات

اختر أسعار Star

أسعار مخصصة

اختر التقييمات بالنجوم والتعليقات

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Select Star؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Select Star هو سهولة استخدام المنصة وبديهيتها منذ البداية. الواجهة نظيفة ومنظمة جيدًا وتجعل التنقل بين مجموعات البيانات المعقدة أسهل بكثير. وظيفة البحث قوية. يمكنني تحديد موقع الجداول أو الأعمدة أو لوحات المعلومات الصحيحة بسرعة دون الحاجة إلى الاستفسار من الآخرين. لقد كانت أداة ممتازة للتأقلم مع بيئات البيانات الجديدة وفهم العلاقات بين مجموعات البيانات بشكل أسرع. بشكل عام، تعمل Select Star على تحسين اكتشاف البيانات والتعاون بين الفرق بشكل كبير.

9. Fivetran Catalog (الأفضل لإدارة أصل البيانات وبيانات تعريف خطوط الأنابيب تلقائيًا)

عبر Fivetran

Fivetran هي منصة تكامل بيانات سحابية أصلية ومدارة بالكامل تعمل على أتمتة عمليات استخراج البيانات وتحويلها وتخزينها (ELT)، حيث تنقل البيانات من تطبيقات SaaS وقواعد البيانات والملفات إلى مستودع بيانات مركزي أو بحيرة بيانات دون الحاجة إلى إصلاحات هندسية مخصصة.

تتعامل مع تغييرات المخطط وصيانة واجهة برمجة التطبيقات (API) والمزامنات التاريخية تلقائيًا، لذا لا تحتاج خطوط الأنابيب إلى تدخل يدوي مع تطور المصادر. تتضمن الشهادات الخاصة بالأمان والامتثال، بما في ذلك SOC 2 وGDPR وHIPAA وISO 27001، بشكل افتراضي.

أفضل ميزات Fivetran Catalog

استورد البيانات من تطبيقات SaaS وقواعد البيانات والتخزين السحابي باستخدام موصلات مدمجة مسبقًا دون الحاجة إلى كتابة كود مخصص

راقب حالة مزامنة الموصلات واحصل على تنبيهات عندما تحتاج خطوط الأنابيب إلى عناية دون الحاجة إلى إجراء فحوصات يدوية

قم بنسخ تغييرات قاعدة البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا مع الحد الأدنى من الحمل على الأنظمة المصدرية

قم بتنسيق تحويلات dbt Core مباشرةً داخل Fivetran بعد تحميل البيانات

قم بحماية الحقول الحساسة باستخدام عناصر التحكم في البيانات على مستوى الأعمدة إلى جانب نموذج RBAC وشهادات الامتثال

قيود كتالوج Fivetran

تواجه بعض الموصلات مشكلات في الموثوقية، بما في ذلك عمليات تكامل مفقودة أو معيبة

أسعار Fivetran Catalog

مجانًا

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fivetran Catalog

G2: 4.3/5 (أكثر من 770 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Fivetran Catalog؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

تتميز Fivetran بقدرتها الفائقة على القيام بأمر واحد بشكل لا يصدق: مزامنة البيانات بشكل موثوق من أدوات SaaS متعددة إلى مستودع بيانات مركزي مثل BigQuery. الإعداد سريع بشكل ملحوظ — فمعظم الموصلات تعمل بشكل أساسي بنظام التوصيل والتشغيل، مع الحد الأدنى من التكوين. أنا أقدر بشكل خاص مكتبة الموصلات الواسعة، وإدارة المخططات التلقائية، ونظام التنبيهات القوي. بالنسبة لفريق صغير لا يضم مهندس بيانات بدوام كامل، فإن هذا الأمر يغير قواعد اللعبة. فهو يلغي الكثير من العمل اليدوي ويسمح لنا بالتركيز على استخلاص الرؤى بدلاً من التعامل مع واجهات برمجة التطبيقات.

🧠 حقيقة ممتعة: اسم Fivetran مستوحى من لغة البرمجة Fortran. كان المؤسسون قد شرعوا في البداية في إنشاء جدول بيانات للبيانات الضخمة، لكن تعليقات المستخدمين كانت تشير باستمرار إلى أمر واحد: ما عليكم سوى نقل بيانات Salesforce إلى Redshift. لذا غيروا مسارهم، وولدت شركة متخصصة في خطوط نقل البيانات.

10. Metaphor (الأفضل لاكتشاف البيانات القائم على العلاقات والبحث السياقي)

عبر Metaphor

تنطلق Metaphor من فرضية أن اكتشاف البيانات يمثل مشكلة اجتماعية بقدر ما يمثل مشكلة تقنية، ولهذا السبب تظهر أنماط الاستخدام ومناقشات الفريق جنبًا إلى جنب مع معلومات النسب والملكية في نفس العرض.

يتشكل السياق بشكل طبيعي بمرور الوقت بدلاً من الاعتماد على مسؤول البيانات لتوثيق كل شيء بعد وقوعه. يعرض موجز الأنشطة الأصول الشائعة ويبقي المحادثات مرتبطة بالبيانات التي تتناولها فعليًا، بحيث تظل المعرفة المؤسسية قابلة للعثور عليها بدلاً من أن تظل مدفونة في سلاسل المحادثات.

أفضل ميزات Metaphor

ابحث عن أصول البيانات باللغة الإنجليزية البسيطة واحصل على نتائج سياقية مع إشارات الملكية والاستخدام والثقة

قم بتركيز مناقشات البيانات والتحديثات من خلال التكامل مع Slack و Microsoft Teams و Chrome

قم بتطبيق علامات الحوكمة وضوابط الوصول لكل من المستخدمين التقنيين والتجاريين من داخل الأدوات الحالية

تتبع أصول محددة لتتلقى إشعارات عند تغيير الملكية أو وثائق المشروع أو أنماط الاستخدام

اعرض مؤشرات جودة البيانات ومؤشرات الثقة جنبًا إلى جنب مع نتائج البحث، حتى يتمكن المستخدمون من تقييم الأصول قبل استخدامها

محدودية الاستعارات

تحديثات خارطة طريق المنتج وإصدارات الميزات الجديدة أقل تواتراً مما كان متوقعاً

أسعار Metaphor

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Metaphor

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Metaphor؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

كانت التجربة العامة مع الفريق رائعة. خطط المستقبل للمنتج طموحة وتتوافق مع رؤيتنا لمستقبل كتالوجات البيانات واكتشاف البيانات.

حوّل فوضى البيانات إلى وضوح مع ClickUp

تؤدي معظم أدوات كتالوجات البيانات وظيفتها وتكتفي بذلك. تظل الوثائق موجودة في ويكي منفصل، وتُطمر المحادثات المهمة في سلاسل الدردشة التي لا يعود أحد لقراءتها.

يملأ ClickUp هذه الفجوة من خلال ربط العمل نفسه بالوثائق والمهام والسياق المحيط به. لذلك، عندما يحتاج فريقك إلى إجابات، تكون هذه الإجابات متوفرة بالفعل.

