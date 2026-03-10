أفضل 10 بدائل لـ Mandolin AI لعام [year]

Mandolin AI هي منصة أتمتة للرعاية الصحية مصممة خصيصًا لمقدمي الأدوية المتخصصة. وهي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الأعمال الإدارية الثقيلة الكامنة وراء حصول المرضى على هذه الأدوية، مثل استقبال الإحالات، والتحقق من مزايا التأمين، والتصاريح المسبقة، وسير عمل الفواتير.

ببساطة، يعمل هذا البرنامج كفريق إداري رقمي، حيث يقوم بإنجاز الأعمال الورقية والتنسيق اللازمين قبل أن يتلقى المريض العلاجات المتخصصة.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بأتمتة سير العمل خارج نطاق الرعاية الصحية المتخصصة — مثل العمليات المشتركة بين الأقسام، وسير العمل متعدد LLM، أو أتمتة الأعمال على نطاق أوسع — فقد ترغب في استكشاف بدائل Mandolin AI.

دعونا نلقي نظرة على بعض من أفضل الخيارات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Mandolin AI؟

يستخدم Mandolin بشكل أساسي في مراكز التسريب والصيدليات المتخصصة والأنظمة الصحية التي تدير علاجات معقدة وباهظة التكلفة مثل العلاجات البيولوجية والعلاجات الجينية والعلاجات بالتسريب.

تتعامل هذه المؤسسات مع أسابيع من الأعمال الورقية اليدوية والتحقق من التأمين وسير عمل السداد قبل أن يتمكن المريض من بدء العلاج.

عند تقييم البدائل، يتجاوز الهدف مجرد الأتمتة البسيطة إلى تنفيذ الوكلاء عبر كامل نطاق أعمالك.

إليك ما يجب أن تبحث عنه في بدائل Mandolin AI ومنصات تنسيق الوكلاء الحديثة:

تأكد من أن الوكلاء يمكنهم تنفيذ إجراءات حقيقية على النظام: اختر منصة يمكن للوكلاء من خلالها استدعاء واجهات برمجة التطبيقات (API) وتحديث السجلات وتشغيل سير العمل بدلاً من العمل فقط كطبقات استدلالية.

افحص كيفية تعريف منطق التنفيذ وتطبيقه: تأكد من قدرتك على التحكم في تسلسل المهام والتفرع الشرطي وتنسيق الوكلاء لمنع حدوث نتائج غير متسقة.

تحقق من كيفية وصول الوكلاء إلى الأنظمة والبيانات الخارجية: حدد منصة تتكامل مباشرة مع مجموعتك التشغيلية للسماح للوكلاء بالعمل على بيانات الأعمال الحية

راجع كيفية تطبيق الأذونات والإجراءات الوقائية: تأكد من أنه يمكنك تقييد وصول الوكلاء ومنع الإجراءات غير المقصودة عبر الأنظمة الحساسة.

تقييم قدرات المراقبة وتصحيح الأخطاء: تأكد من قدرتك على فحص قرارات الوكلاء وتتبع مسارات التنفيذ وتشخيص الأعطال عند تعطل سير العمل.

تحقق من أن المنصة تحافظ على حالة سير العمل: ابحث عن ذاكرة دائمة أو تتبع الحالة حتى يتمكن الوكلاء من استئناف التنفيذ دون إعادة تشغيل المهام أو فقدان التقدم المحرز.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لاستطلاع أجرته الجمعية الطبية الأمريكية، يقول 78٪ من الأطباء أن تأخير الحصول على الموافقة المسبقة يدفع المرضى إلى التخلي عن العلاج تمامًا. عندما تستغرق الموافقات أسابيع، يستسلم العديد من المرضى قبل أن يبدأ العلاج. يلجأ مقدمو الرعاية الصحية إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصات الأتمتة لتسريع هذه العملية. تم تصميم أدوات مثل Mandolin لتقليل الاحتكاك الإداري عبر سير عمل الاستقبال والتحقق من التأمين والسداد.

أفضل بدائل Mandolin AI في لمحة

فيما يلي لمحة موجزة عن أفضل بدائل Mandolin AI وما تقدمه كل منها.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجون في المهام وسير العمل، وذكاء مساحة العمل السياقية، وأتمتة سير العمل، والتكامل عبر الأدوات التشغيلية فرق المنتجات والهندسة والعمليات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل التنفيذ مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات CrewAI تنسيق الوكلاء على أساس الأدوار، وذاكرة الوكلاء المشتركة، وتنسيق سير العمل، وتكامل الأدوات، وPython والواجهات المرئية. فرق الهندسة والأتمتة التي تبني أنظمة متعددة الوكلاء منظمة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا AutoGen تنسيق الوكلاء القائم على الكود أولاً، وأطر عمل اتصالات الوكلاء، وأدوات المراقبة، والتنسيق بين الوكلاء المتعددين فرق الهندسة والبحث التي تعمل على تطوير منطق تنسيق الوكلاء المخصص مفتوح المصدر وكلاء GPT-4o وكلاء مدعومون بالأدوات، التفكير متعدد الوسائط، استدعاء الوظائف، تكامل SDK، دعم أتمتة سير العمل فرق المنتجات والهندسة والمنصات التي تنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في التطبيقات أسعار مخصصة وكلاء Zapier أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء وكلاء باللغة الطبيعية، وأكثر من 8000 عملية تكامل، والتحكم في إصدارات الأتمتة. فرق العمليات التجارية والتسويق وRevOps التي تعمل على أتمتة سير العمل عبر التطبيقات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 50 دولارًا شهريًا n8n Agents منشئ سير العمل المرئي، ذاكرة الوكيل، تكاملات واسعة النطاق، أدوات تصحيح الأخطاء، دعم الاستضافة الذاتية فرق العمليات الفنية والأتمتة التي تدير سير العمل الداخلي المعقد خطط مدفوعة تبدأ من 28.40 دولارًا شهريًا Relevance AI إنشاء وكلاء بدون كود، ونشر الوكلاء عبر أنظمة الأعمال، وتتبع البيانات الوصفية، وأتمتة سير العمل تقوم فرق GTM والمبيعات والعمليات بنشر وكلاء مستقلين دون الحاجة إلى هندسة معقدة. مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا LangGraph تنسيق سير العمل ذو الحالة، والتحكم في التنفيذ، والذاكرة الدائمة، والمراقبة في الوقت الفعلي فرق الهندسة التي تبني سير عمل وكلاء طويل الأمد وحالة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا وكلاء LlamaIndex فهرسة البيانات، سير عمل الوكلاء المعزز بالاسترجاع، إدارة الذاكرة والحالة، مجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) للمطورين فرق الهندسة والبيانات التي تبني وكلاء يعملون على قواعد معرفية كبيرة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 50 دولارًا شهريًا Vertex AI Agent Builder البنية التحتية للوكلاء المدارة، والوصول إلى النماذج وتنسيقها، وتكامل المؤسسات، وأدوات النشر فرق الهندسة والمنصات المؤسسية التي تنشر الوكلاء على نطاق الإنتاج أسعار مخصصة

أفضل بدائل Mandolin AI

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ستجد أدناه أفضل بدائل Mandolin AI لمختلف حالات الاستخدام وسير العمل والمتطلبات التشغيلية:

1. ClickUp (الأفضل لتضمين وكلاء الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام وتنسيق سير العمل)

جرب ClickUp Super Agents مجانًا مع ClickUp Super Agents، يمكنك التعامل مع سير العمل بالكامل، وليس فقط الإجراءات الفردية، بحيث تستمر مشاريعك في التقدم حتى عندما لا يكون هناك من يراقبها.

تركز معظم بدائل Mandolin على إنشاء أو نشر الوكلاء خارج بيئة العمل اليومية. وهي تعمل كطبقات أتمتة مستقلة أو أطر عمل للمطورين أو أدوات تكامل.

من ناحية أخرى، يعمل ClickUp ك مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي. فهو يدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في مهامك ووثائقك ومحادثاتك ولوحات المعلومات وسير العمل. بدلاً من إدارة الوكلاء بشكل منفصل عن التنفيذ، يمكنك نشرهم في مكان العمل بالفعل.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي تجعله بديلاً قوياً لـ Mandolin AI:

🧠 ClickUp Brain: ذكاء اصطناعي مدرك للسياق يدعم التنفيذ الفعلي

ClickUp Brain يفهم ويتذكر بيانات مساحة العمل ليقدم لك رؤى سياقية

تفشل معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي لأنهم يفتقرون إلى سياق تشغيلي في الوقت الفعلي. تتطلب العديد من منصات تنسيق الوكلاء إدخال المعلومات يدويًا في المطالبات أو مخازن الذاكرة أو قواعد المعرفة الخارجية قبل أن يتمكن الوكلاء من العمل بشكل موثوق.

يُدمج ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي السياقي مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك. فهو يفهم كيفية ارتباط مهام ClickUp ووثائقك ومحادثات الدردشة عبر المشاريع والفرق، مما يمنح الوكلاء إمكانية الوصول إلى سياق تشغيلي مباشر.

إنها تقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها الرجوع إلى آخر التحديثات وتغييرات الملكية والتبعيات والوثائق تلقائيًا.

يمكنك أيضًا الاستعلام عن مساحة العمل الخاصة بك على الفور. اطرح أسئلة مثل "ما الذي تغير في خطة الإطلاق للربع الثاني هذا الأسبوع؟" أو "لخص جميع التعليقات على عملية التهيئة من الشهر الماضي"، وسيقوم Brain باسترداد الإجابات من جميع أنحاء بيئة العمل الفعلية الخاصة بك.

احصل على إجابات سريعة وفي الوقت الفعلي للاستفسارات المتعلقة بمساحة العمل باستخدام ClickUp Brain.

✏️ ملاحظة: بفضل الذاكرة الأصلية والوعي السياقي المدمجين، لن تحتاج إلى الحفاظ على أنظمة معرفية منفصلة أو تنظيم السياق يدويًا للوكلاء. الذكاء موجود بالفعل داخل سير العمل في ClickUp Brain AI، حيث يتم اتخاذ القرارات وتنفيذها.

🤖 ClickUp AI Super Agents: نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المؤسسي داخل سير العمل الفعلي

Super Agents من ClickUp هي مساعدات ذكاء اصطناعي مستقلة ومحيطة تراقب التغييرات في مساحة العمل الخاصة بك وتتصرف نيابة عن المستخدمين بناءً على القواعد وأنماط البيانات والسياق.

بينما يتفوق Brain في الإجابة على الأسئلة وتوليد الأفكار، فإن Super Agents يتخذون الإجراءات عندما تتوفر الشروط.

على سبيل المثال، يمكن لـ Super Agent القيام بما يلي:

اكتشف المهام المتأخرة وأعد تخصيصها أو أبلغ أصحابها بشكل استباقي

راقب تقدم المشروع وقم بإنشاء تقارير الحالة

قم بتشغيل مهام المتابعة عند اكتمال التبعيات

قم بتجميع استعراضات السباقات القصيرة واستخلاص رؤى حول المخاطر

قم بتنشيط Super Agents داخل ClickUp لأتمتة المهام/سير العمل بالكامل

ما هو أكثر من ذلك: تعمل AI Super Agents على ذاكرة لا نهائية وسياق مساحة عمل. فهي تستخدم الذاكرة الحديثة لما حدث للتو، والذاكرة العاملة للسياق النشط، والذاكرة طويلة المدى للاسترجاع.

بالإضافة إلى ذلك، مع عدم الاحتفاظ بأي بيانات، لن تظل معلوماتك خارج مساحة العمل الآمنة الخاصة بك.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن ClickUp Super Agents 📹

⭐ مكافأة: ClickUp Brain MAX هو رفيق سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يجلب هذه الذكاء المدرك للسياق خارج المتصفح إلى تطبيق مخصص. باستخدامه، يمكنك: اعمل مع نماذج AI متعددة في مكان واحد: قم بالتبديل بين Brain ونماذج LLM أخرى مثل Clause و GPT و Gemini وغيرها، بنقرة واحدة.

ابحث بسرعة عبر الملفات والمهام والمستندات وما إلى ذلك: استخدم استخدم Enterprise Search للعثور على الملفات أو المهام أو المستندات في جميع أنحاء مساحة العمل الرقمية الخاصة بك. على سبيل المثال، ابحث عن "المستند الذي ناقشنا فيه تجربة التسعير B" وسيقوم Brain بإحضاره على الفور.

اكتب بسرعة أكبر 400 مرة باستخدام الصوت: أملي المطالبات وأوامر العمل والتعليقات أو حتى الردود السريعة في الدردشة باستخدام ميزة Talk to Text من ClickUp

⚙️ ClickUp Automations: تنسيق الوكلاء عبر كامل مهام سير العمل لديك

بمجرد إنشاء الوكلاء، تساعدك ClickUp Automations على نشرهم وتنسيقهم عبر سير العمل. بدلاً من العمل كمساعدين منفصلين، يمكن تشغيل الوكلاء ديناميكيًا بناءً على الأحداث التشغيلية الحقيقية داخل مساحة العمل الخاصة بك.

قم بإعداد ClickUp Automations للحفاظ على تزامن سير العمل كلما وردت بيانات جديدة.

يمكنك تحديد وقت تشغيل الوكيل بالضبط، والبيانات التي يستخدمها، والإجراءات التي يتخذها. على سبيل المثال:

عندما تنتقل المهمة إلى جاهزة لضمان الجودة، يمكن للوكيل إنشاء حالات اختبار وتعيين مراجعين وتحديث الوثائق.

عندما تتعثر صفقة ما، يمكن لوكيل المبيعات بدء متابعة الصفقة وإخطار الفريق.

عند تسجيل تعليقات جديدة، يمكن للوكيل تلخيص الرؤى وتحديث مهام المنتج.

يجمع ClickUp بين الأتمتة القائمة على القواعد والتنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك تصميم سير عمل معقد متعدد الخطوات دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية. باستخدام تعليمات بسيطة وواضحة، يمكنك إنشاء مشغلات وشروط وإجراءات مخصصة لتنشيط الوكلاء عبر المشاريع والفرق والأدوات.

⭐ مكافأة: امنح وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك إمكانية الوصول إلى البيانات الحية من أكثر من 1000 أداة خارجية باستخدام تكاملات ClickUp الأصلية. على سبيل المثال، يمكن لوكيل المبيعات قراءة العملاء المحتملين من HubSpot، والتحقق من حالة GitHub PR، أو استخراج آراء العملاء من تذاكر Zendesk — كل ذلك دون الحاجة إلى تصدير ملفات CSV أو إنشاء واجهات برمجة تطبيقات مخصصة.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون مع الفرق ووكلاء الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي باستخدام الدردشة السياقية التي تتصل مباشرة بالمهام والمستندات وسير العمل باستخدام ClickUp Chat.

باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك تخطيط سير العمل وتخطيط منطق الوكلاء وتمكين العصف الذهني في الوقت الفعلي باستخدام لوحات بيضاء مرئية تربط الأفكار مباشرة بالمهام والتنفيذ.

قم بإنشاء المعرفة وتخزينها وإدارتها باستخدام ClickUp Docs التعاوني الذي يمكن للوكلاء الرجوع إليه للحصول على السياق والتحديثات والملخصات الآلية.

تتبع الأداء، وراقب سير العمل، واكتشف الرؤى عبر المشاريع باستخدام لوحات المعلومات في الوقت الفعلي المدعومة ببيانات مساحة العمل الحية باستخدام ClickUp Dashboards.

قم بتركيز التنفيذ من خلال مهام ClickUp القابلة للتخصيص والتي تسمح للوكلاء والفرق بتعيين المهام وتحديث الحالات وأتمتة الإجراءات ومواصلة تقدم المشاريع.

قيود ClickUp

قد تكون الميزات المتنوعة مربكة للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,850 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا أقدر حقًا ابتكارات ClickUp المستمرة وكيفية اعتمادها الشديد على الذكاء الاصطناعي. يعد AI Super Agent أداة قوية تتيح لك تكوين المهام الروتينية بسرعة كبيرة.

قصة العميل: ClickUp X Bell Direct 😓 المشكلة: "العمل حول العمل" كان يعيق الإنتاجية الحقيقية كان فريق العمليات في Bell Direct غارقًا في العمل. كان الفريق يتعامل يوميًا مع أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني من العملاء، كل منها تتطلب قراءة يدوية وفرزًا وتصنيفًا وتوجيهًا إلى الشخص المناسب. أدى هذا الوضع إلى الضغط على كفاءة الفريق ووضوح رؤيته وجودة الخدمة، على الرغم من أن الشركة كانت تحقق نتائج قوية للعملاء. ✅ الحل: مساحة عمل موحدة + وكلاء AI يعملون كأعضاء في فريق واحد بدلاً من إضافة أداة أخرى غير متصلة إلى المجموعة، اختارت Bell Direct ClickUp كمركز قيادة مركزي لها. قامت بتوحيد كل شيء من المهام والمستندات إلى العمليات والمعرفة في مساحة عمل واحدة حيث كان للذكاء الاصطناعي سياق كامل. بدلاً من الاعتماد على الروبوتات أو القوالب العامة، قامت بنشر وكيل فائق أطلقت عليه اسم "Delegator". وهو زميل فريق مستقل مدرب على فرز الأعمال الواردة: يقوم بقراءة كل بريد إلكتروني يصل إلى صندوق الوارد المشترك

يقوم بتصنيف درجة الاستعجال والعميل والموضوع باستخدام الحقول المخصصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يقوم بتحديد أولويات كل مهمة وتوجيهها إلى الشخص المناسب في الوقت الفعلي. وكل ذلك دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المشغلين البشريين. 😄 التأثير: مكاسب تشغيلية قابلة للقياس زيادة بنسبة 20٪ في الكفاءة التشغيلية، مما يعني إنجاز المزيد من العمل بشكل أسرع باستخدام نفس الموارد

تم تحرير ما يعادل طاقة عمل موظفين بدوام كامل، وهي متاحة الآن للمهام الاستراتيجية عالية القيمة.

أكثر من 800 رسالة بريد إلكتروني يومية من العملاء يتم فرزها في الوقت الفعلي يقوم Super Agent الآن بتوجيه العمل بالطريقة التي يقوم بها الإنسان، ولكن بسرعة الآلة ونطاقها.

إذا كان فريقك يتعامل مع كميات كبيرة من الطلبات والموافقات أو التنسيق بين الفرق، فيمكن تكوين Super Agents لإدارة سير العمل هذا بشكل مستقل وعلى نطاق واسع. لمعرفة كيف تصمم الفرق سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، تواصل مع فريقنا لاستكشاف الشكل الذي يمكن أن يكون عليه الوكيل الفائق لشركتك.

2. CrewAI (الأفضل لتنسيق الوكلاء المتخصصين ذوي الأدوار المحددة والأهداف المشتركة)

عبر CrewAI

CrewAI هي منصة متعددة الوكلاء لبناء وتشغيل وصيانة فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي.

حدد دور كل وكيل وأهدافه وذاكرته وإعدادات LLM، ثم قم بتعيين المهام مع وصف واضح والنتائج المتوقعة. يمكن للوكلاء مشاركة السياق والمساهمة في مهام أكبر ضمن فريق العمل.

استخدم CrewAI Studio، محرر السحب والإفلات المرئي المزود بمساعد AI مدمج، أو اعمل مع واجهات برمجة التطبيقات (API) القائمة على الكائنات والأحداث للتحكم بشكل أعمق في سلوك سير العمل وترتيب التنفيذ وتكامل النظام.

توفر المنصة تكامل الوكلاء مع أدوات مثل Salesforce و HubSpot و Slack و Microsoft Teams و Gmail و Zendesk و Asana. يمكنك أيضًا تطبيق ضوابط الوصول لتقييد الأدوات أو مصادر البيانات التي يمكن لكل وكيل استخدامها.

أفضل ميزات CrewAI

استفد من وكيل تخطيط متخصص لإنشاء خطط مهام منظمة وتوزيع المسؤوليات على عدة وكلاء داخل فريق العمل.

اجمع بين مجموعة واسعة من مصادر المعرفة، بما في ذلك الملفات والمواقع الإلكترونية وقواعد البيانات المتجهة، لتحسين دقة استرجاع المعلومات.

اعرض لوحات معلومات المسؤول لمراقبة نشاط الوكلاء وأنماط الاستخدام والأداء عبر عمليات النشر.

قيود CrewAI

يتطلب إعداد أنظمة الوكلاء المتقدمة في CrewAI الإلمام بلغة Python وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات وأنماط تنسيق الوكلاء.

أسعار CrewAI

مجاني إلى الأبد

المحترفون: 25 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CrewAI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CrewAI؟

تعليق من أحد مستخدمي G2:

أكثر ما يعجبني في crewAI هو السرعة التي يساعدني بها في الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ. في مجال التكنولوجيا، هناك دائمًا الكثير من العمل والوقت غير كافٍ، و CrewAI يشعرني وكأن لدي زميل إضافي في الفريق متاح دائمًا ولا يمانع في القيام بالأعمال المتكررة أو المملة. يعجبني بشكل خاص قدرته على تنسيق المهام عبر أدوات وسير عمل مختلفة... إنه ليس مجرد روبوت دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنه أشبه بشريك عمليات. واجهة المستخدم بسيطة، ولا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لفهم كيفية إنجاز المهام.

3. AutoGen (الأفضل لإنشاء سير عمل متعدد الوكلاء مخصص مع تحكم كامل)

عبر AutoGen

AutoGen من Microsoft هو أحد أكثر أطر عمل الوكلاء LLM مفتوحة المصدر مرونةً لبناء أنظمة متعددة الوكلاء مخصصة. وهو يدعمك في المراحل المختلفة من تطوير تنسيق الوكلاء.

على سبيل المثال، يمكنك وصف كيفية قيام الوكلاء بتشغيل الإجراءات وتبادل السياق وتنسيق المهام عبر تسلسلات الأتمتة أو خطوط الأنابيب البحثية باستخدام الطبقة الأساسية لـ AutoGen.

إذا كنت ترغب في تعيين أدوار الوكلاء وربط نماذج اللغة وهيكلة المحادثات القائمة على المهام مباشرة في Python، فقم بتطبيق إطار عمل AgentChat.

وإذا كنت تفضل بيئة مرئية، يوفر AutoGen Studio واجهة قائمة على المتصفح تتيح لك تكوين الوكلاء ومراقبة تفاعلاتهم وتقييم سلوكهم دون الحاجة إلى كتابة كود التنسيق من البداية.

أفضل ميزات AutoGen

افحص مسارات التنفيذ، وراقب سلوك التنسيق، وقم بتصحيح سير العمل أثناء تطوره باستخدام أدوات التتبع والمراقبة المدمجة.

تمكين قابلية التشغيل البيني بين الوكلاء الذين تم تطويرهم باستخدام لغات برمجة مختلفة، بما في ذلك Python و. NET

استخدم واجهات مكتوبة للتحقق من صحة تفاعلات الوكلاء واكتشاف أخطاء التكامل أثناء التطوير.

قيود AutoGen

يتطلب توسيع نطاق أنظمة الوكلاء إلى ما هو أبعد من عمليات النشر الصغيرة أو التجريبية خبرة في تخطيط البنية التحتية وإعداد البنية التحتية.

أسعار AutoGen

مفتوح المصدر

تقييمات ومراجعات AutoGen

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

📮 ClickUp Insight: 40٪ من المشاركين في استطلاعنا يقولون إنهم مهتمون ولكنهم ما زالوا غير متأكدين مما يُعتبر "وكيلًا". وهذا يوضح مدى سرعة انتشار فكرة الوكلاء، ولكنه يوضح أيضًا مدى تجريد هذه الفئة في الممارسة العملية. تدعي العديد من الأدوات أنها وكيلة من الناحية النظرية، ولكنها لا تستطيع المشاركة فعليًا في العمل اليومي. Super Agents في ClickUp تعمل ضمن مساحة العمل ويمكنها العمل بشكل مستقل ضمن القواعد والموافقات التي تحددها. أفضل جزء؟ إنها لا تبدو كـ "ذكاء اصطناعي" بقدر ما تبدو كزميل فريق افتراضي يعمل بهدوء على الحفاظ على سير العمل.

4. الوكلاء المدعومون بـ GPT-4o (الأفضل لنشر الوكلاء الذين يجمعون بين التفكير المنطقي واستخدام الأدوات والمدخلات متعددة الوسائط)

عبر OpenAI Agent Builder

تجمع الوكلاء الذين تم إنشاؤهم باستخدام نماذج OpenAI مثل GPT-4o بين التفكير المنطقي واستخدام الأدوات والمدخلات متعددة الوسائط لأتمتة سير العمل المعقد.

باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) من OpenAI و Agents SDK، يمكن للمطورين إنشاء وكلاء يقومون بتنفيذ مهام متعددة الخطوات من خلال اتباع التعليمات، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات (API) الخارجية، وتمرير البيانات المنظمة مثل معلمات JSON بين الخطوات.

يمكن لهذه الوكلاء استرداد المعلومات من الملفات أو قواعد البيانات، والتفاعل مع الأنظمة الخارجية، وتشغيل الأدوات لإجراء الحسابات، وإنشاء التقارير، أو تحليل المدخلات المرئية.

توفر المنصة أيضًا أطر عمل ومجموعات أدوات تطوير برمجيات (SDK) تساعد المطورين على دمج الوكلاء في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وربطهم بخدمات الجهات الخارجية ونشرهم في بيئات الإنتاج بدلاً من قصرهم على واجهات الدردشة البسيطة.

أفضل ميزات وكلاء GPT-4o

استخدم أمثلة الوكلاء المعدة مسبقًا لفهم كيفية تكوين التعليمات والأدوات والمخرجات، ثم قم بتعديلها أو إنشاء وكلاء جدد.

قم بمعالجة المدخلات المرئية الحية من مشاركة الشاشة أو موجات الكاميرا لتحليل المخططات الانسيابية والرسوم البيانية والبيئات التشغيلية.

قم بتشغيل الأدوات الخارجية أو واجهات برمجة التطبيقات أو وظائف النظام ديناميكيًا بناءً على سياق المحادثة ومتطلبات المهمة.

قيود وكلاء GPT-4o

قد تقدم استجابات الوكلاء استنتاجات معقولة ولكنها غير صحيحة، مما يتطلب إشرافًا بشريًا للتحقق من دقة سير العمل الحرج.

أسعار وكلاء GPT-4o

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات وكلاء GPT-4o

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (35+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن OpenAI Agent Builder؟

يقول أحد مستخدمي Capterra:

كانت تجربتي الإجمالية ممتازة. أصبح GPT-4 الآن أداة أساسية في سير عمل استشارات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بي. أعتمد عليه للحصول على نصائح مؤكدة وسليمة تقنيًا مدعومة بوثائق الموردين. سواء كنت أكتب نصوص Bash أو أعد عمليات تدقيق أو أبني استراتيجيات نشر لـ Kubernetes أو Oracle middleware، فإن GPT-4 يسرع التسليم مع الحفاظ على الجودة العالية. يتكيف مع تعقيد كل مشروع وقد حسّن الطريقة التي أقدم بها القيمة لعملائي.

5. Zapier Agents (الأفضل لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بأتمتة المهام عبر آلاف التطبيقات)

عبر Zapier

يتيح لك Zapier Agents إنشاء مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي يعملون على أتمتة الأعمال الفعلية عبر تطبيقاتك المتصلة. بدلاً من إنشاء سير عمل صارم من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"، يمكنك تحديد الأهداف والتعليمات بلغة بسيطة وترك الوكيل يقرر الإجراءات التي يجب اتخاذها.

تعمل هذه الوكالات داخل نظام Zapier للأتمتة، مما يعني أنها يمكنها مراقبة المحفزات وتفسير المعلومات الواردة وتنفيذ المهام متعددة الخطوات تلقائيًا. على سبيل المثال، يمكن للوكالة تحليل رسالة بريد إلكتروني جديدة للدعم، وتصنيف مدى إلحاحها، وإنشاء مهمة، وإخطار الفريق المناسب في Slack — كل ذلك دون تدخل يدوي.

يمكنك أيضًا تزويد الوكلاء بسياق العمل من خلال ربط المستندات أو الأسئلة الشائعة أو الروابط حتى يتمكنوا من الرد بدقة وأداء المهام باستخدام نفس المعرفة التي يعتمد عليها فريقك.

نظرًا لأن Zapier يتصل بأكثر من 8000 تطبيق، يمكن للوكلاء تنسيق الإجراءات عبر أدوات مثل Salesforce و Slack و Google Sheets و Zendesk، مما يتيح لهم أتمتة سير العمل الذي يشمل كامل مجموعتك التقنية.

أفضل ميزات Zapier Agents

قم بتعديل سير عمل الذكاء الاصطناعي وتحديث التكوينات وإدارة سلوك الأتمتة من خلال واجهة Zapier المرئية.

احفظ نقاط التحقق من الأتمتة وارجع إلى الإصدارات السابقة لاستعادة التكوينات السابقة أو مقارنة التغييرات.

قم بمزامنة نشاط الوكلاء مع البيانات التجارية الحية من تطبيقاتك المتصلة، باستخدام أحدث السجلات فقط لأداء المهام.

أنشئ عدة وكلاء يتعاونون معًا، مثل وكيل يتأكد من أهلية العملاء المحتملين بينما يقوم آخر بتحسينهم وتوجيههم.

قيود وكلاء Zapier

أفاد بعض المستخدمين أن الواجهة قد تبدو غير بديهية في بعض الأحيان، خاصة عند التنقل بين Zaps والمجلدات وسجلات المهام.

أسعار Zapier Agents

مجاني

المزايا: 50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات وكلاء Zapier

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم؟ حوالي 80٪ من بيانات الرعاية الصحية غير منظمة وتبقى غير مستغلة بعد إنشائها. وهذا يشمل النصوص والصور والإشارات الحيوية والفيديو من الأنظمة السريرية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الطبية. غالبًا ما يتم تجاهل هذه البيانات غير المنظمة أو التخلي عنها لأن أنظمة تكنولوجيا المعلومات التقليدية في مجال الرعاية الصحية لا تستطيع إدارتها أو تحليلها بفعالية.

6. n8n Agents (الأفضل لتضمين وكلاء الذكاء الاصطناعي في سير العمل التشغيلي متعدد الخطوات)

عبر n8n Agents

وكلاء n8n هم مكونات مستقلة تعمل بالذكاء الاصطناعي ضمن سير عمل n8n تجمع بين LLMs والأدوات والذاكرة لأداء مهام معقدة.

يمكنك استخدام محرر n8n المرئي أو كتابة كودك الخاص لإنشاء وكلاء يستردون المعلومات في الوقت الفعلي من المستندات أو البيانات الداخلية أو واجهات برمجة التطبيقات الخارجية.

تتعامل هذه الوكالات مع جميع حالات الاستخدام تقريبًا، بدءًا من أتمتة دعم العملاء وسير عمل الأبحاث وحتى عمليات تكنولوجيا المعلومات وإثراء البيانات وتنسيق العمليات الداخلية عبر أدوات متعددة.

هل تحتاج إلى رؤية كاملة لكيفية عمل وكلائك؟ يوفر n8n أدوات تصحيح أخطاء مدمجة، بما في ذلك السجلات المضمنة وإعادة تشغيل البيانات وفحص التدفق المرئي، والتي تتيح لك مراقبة الأداء في الوقت الفعلي وإضافة نقاط فحص للموافقة واختبار التغييرات دون تعطيل سير العمل.

أفضل ميزات n8n Agents

قم بتوسيع وظائف الوكيل باستخدام عمليات التكامل المعدة مسبقًا وأدوات HTTP المخصصة وسير العمل المتوافق مع MCP.

قم بتطبيق المنطق الشرطي وتصفية البيانات للتحكم في مسارات المعالجة وتحسين المعالجة النهائية.

راقب سجلات النظام واستخدام الرموز المميزة لتتبع نشاط الوكلاء والتكاليف التشغيلية.

قيود وكلاء n8n

قد تصبح إدارة سير العمل صعبة على نطاق واسع، لا سيما عند الحفاظ على مخططات أتمتة كبيرة وإصدارات متعددة.

أسعار n8n Agents

تجربة مجانية

المبتدئين: 24 يورو شهريًا (حوالي 28 دولارًا شهريًا)

المزايا: 60 يورو شهريًا (حوالي 70 دولارًا شهريًا)

الأعمال: 800 يورو شهريًا (حوالي 936 دولارًا شهريًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات وكلاء n8n

G2: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن n8n Agents؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أكثر ما أقدره في n8n هو مرونته وقوته. تتيح هذه الأداة إنشاء عمليات أتمتة معقدة مع الحفاظ على سهولة استخدامها نسبيًا. إن مجموعة واسعة من عمليات التكامل ومنطق سير العمل المرئي وخيارات التخصيص تجعلها حلاً فعالاً للغاية لأتمتة العمليات التجارية. إنها أداة موثوقة وقابلة للتطوير ومناسبة تمامًا للاحتياجات التقنية والوظيفية.

7. Relevance AI (الأفضل لنشر الوكلاء المستقلين عبر أنظمة المبيعات والتسويق والعمليات)

عبر Relevance AI

إذا كنت تبحث عن منصة لا تتطلب كتابة أكواد برمجية تساعدك على إنشاء وتوظيف فرق من وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام على الطيار الآلي، فإن Relevance AI هي الحل الأمثل لك. فهي تتيح لك إنشاء وكلاء وتعيين مسؤولياتهم وتشغيلهم بشكل مستمر عبر أنظمة GTM الخاصة بك.

باستخدام Relevance AI، يمكنك ربط الوكلاء بأنظمة إدارة علاقات العملاء وقواعد البيانات الداخلية وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية حتى يتمكنوا من استرداد البيانات وتحديث السجلات وإنجاز المهام التشغيلية دون تدخل يدوي.

ويمكنك حتى توسيع نطاق جهودك في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق استنساخ هذه المساعدات الذكية وتكييفها مع المهام المختلفة. تولد كل تفاعل مع الوكيل تلقائيًا بيانات وصفية منظمة تلتقط نية العميل ونتائج المهام ومستويات الأولوية وحقول البيانات المستخرجة. يمكنك استخدام هذه البيانات الوصفية لتصفية المهام وتتبع الأداء وإنشاء التقارير.

بفضل التحكم المدمج في الإصدارات، يمكنك مراجعة التغييرات وتقييم السلوك وإدارة عمليات النشر عبر الفرق.

أفضل ميزات Relevance AI

قم بجدولة أنشطة الوكلاء باستخدام مشغلات قابلة للتكوين، بما في ذلك الأتمتة المتكررة أو المدفوعة بالأحداث.

أنشئ قواعد معرفية للوكلاء عن طريق استيعاب البيانات من الملفات والمواقع الإلكترونية والأنظمة الخارجية المتصلة.

نظم سير العمل باستخدام التجميع على مستوى المشروع وعناصر التحكم في إدارة مساحة العمل

حدود ذكاء الاصطناعي ذي الصلة

تظل قدراته في إنتاج الصور وتوليد الرسومات محدودة مقارنة بأدوات التصميم المتخصصة، خاصة بالنسبة لسير العمل المتقدم في المحتوى ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد أو المحتوى الغامر.

أسعار Relevance AI

مجاني

المزايا: 29 دولارًا شهريًا

الفريق: 349 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Relevance AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Relevance AI؟

يقول أحد مستخدمي G2:

Relevance AI سهل الاستخدام للغاية. لا يستغرق إعداد الوكلاء سوى بضع دقائق، وكل شيء بديهي — لا داعي للبحث في العديد من القوائم للعثور على ما تحتاجه. يعجبني أنني أستطيع إدارة جميع وكلائي في مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

8. LangGraph (الأفضل لإدارة سير عمل الوكلاء طويل الأمد مع حالة مستمرة والتحكم في التنفيذ)

LangGraph هو إطار عمل لتنسيق الوكلاء يساعدك على تصميم سير عمل الذكاء الاصطناعي وتنفيذه والتحكم فيه كرسوم بيانية ذات حالة. تمثل كل عقدة خطوة في سير العمل، مثل استدعاء نموذج لغوي أو تنفيذ أداة أو تحديث حالة سير العمل.

يمكنك تكوين كيفية اتصال العقد وكيفية تدفق الحالة بينها. بعد تنفيذ كل عقدة، يقوم LangGraph بتحديث الحالة المشتركة ويمررها إلى العقدة التالية بناءً على بنية الرسم البياني المحددة.

يمنحك هذا تحكمًا كاملاً في تدفق التنفيذ ومسارات اتخاذ القرار وكيفية انتقال الوكلاء بين الخطوات. يمكنك إيقاف سير العمل مؤقتًا في أي خطوة وحفظ حالته الحالية. ينتظر التنفيذ حتى تقدم مدخلاً أو موافقة، ثم يستأنف من نفس النقطة.

يمكنك أيضًا رؤية ما يفعله سير العمل أثناء تشغيله. يقوم LangGraph ببث تحديثات الحالة والنتائج الوسيطة ومخرجات الخطوات في الوقت الفعلي، مما يساعدك على مراقبة التقدم وتصحيح سلوك الوكيل.

أفضل ميزات LangGraph

بث حالة التنفيذ ومخرجات العقد وتحديثات سير العمل في الوقت الفعلي للمراقبة وتصحيح الأخطاء

قم بتخزين حالة سير العمل والذاكرة عبر الجلسات للحفاظ على السياق وتمكين سير عمل الوكلاء طويل الأمد أو القابل للاستئناف.

نسق بين عدة وكلاء باستخدام أنماط التنسيق والعامل، حيث يقوم وكيل التحكم بتعيين المهام وإدارة التنفيذ ودمج النتائج.

قيود LangGraph

يزيد من جهد التطوير والتكاليف العامة مقارنة بأطر عمل الوكلاء الأبسط لأنه يجب عليك تحديد تدفق الوكيل وانتقالات الحالة ومنطق التنفيذ بشكل صريح.

أسعار LangGraph

المطور: مجاني

بالإضافة إلى: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangGraph

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LangGraph؟

يقول أحد مستخدمي G2:

إنه إطار العمل الذي أستخدمه لجميع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلة أو الذكاء الاصطناعي التوليدي التي قمت ببنائها باستخدام Python. إنه سهل التثبيت، فقط عبر أمر pip install، كما أن الوثائق المتوفرة عنه واسعة النطاق؛ كما أن عدد الميزات والمرونة التي يوفرها جيدان أيضًا.

9. LlamaIndex Agents (الأفضل لتمكين الوكلاء من استرداد مصادر البيانات الخارجية الكبيرة والتفكير فيها)

يتيح لك LlamaIndex، وهو إطار عمل للوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، إنشاء وكلاء مدركين للسياق يمكنهم الوصول إلى البيانات الخارجية واستخدامها أثناء التنفيذ.

يمكنك تحميل البيانات وتنظيمها باستخدام نظام الفهرسة LlamaIndex، وتحويل المحتوى الخام مثل ملفات PDF ومقالات قاعدة المعرفة أو سجلات قاعدة البيانات إلى فهارس منظمة يمكن للوكلاء البحث فيها بكفاءة أثناء التنفيذ.

يمكنك أيضًا إعداد بروتوكولات للسماح لوكلائك بتخزين التفاعلات السابقة والحفاظ على السياق عبر الخطوات واستخدام أدوات مثل البحث والآلات الحاسبة أو واجهات برمجة التطبيقات الداخلية.

قم بتكوين الوصول إلى النماذج وتكامل الأدوات ومصادر البيانات باستخدام LLM. txt لإنشاء نماذج أولية لسير عمل الوكلاء من مدخلات اللغة الطبيعية.

أفضل ميزات LlamaIndex Agents

ادمج SDKs Python و Typescript كاملة الميزات في مجموعة تطوير الوكلاء الخاصة بك

قم بتحليل وفهرسة البيانات غير المنظمة من تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك ملفات PDF والصور والجداول والمحتوى المكتوب بخط اليد.

استخدم المكونات الأساسية مثل الذاكرة وإدارة الحالة و"الإنسان في الحلقة" والتفكير وغير ذلك لتخصيص سير عمل الوكلاء لديك.

قيود وكلاء LlamaIndex

يمكن أن تحد قيود نافذة السياق من كمية البيانات الخارجية التي يمكن للوكلاء معالجتها في وقت واحد، مما يتطلب في كثير من الأحيان الاقتطاع أو التلخيص أو الاسترجاع الانتقائي.

أسعار LlamaIndex Agents

مجاني (10,000 رصيد/شهر)

المبتدئين: 50 دولارًا شهريًا

المزايا: 500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات وكلاء LlamaIndex

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LlamaIndex Agents؟

يقول أحد مستخدمي G2:

بصفتي عالم بيانات يتعامل مع نماذج اللغة الكبيرة LLM، وجدت أن LlamaIndex مفيد جدًا في الإدارة. فقد منحني القدرة على إدخال البيانات بتنسيقات مثل PDF أو API وقواعد البيانات وExcel، مما يسهل عليّ تدريب وتنفيذ LLM باستخدام العديد من مجموعات البيانات.

10. Vertex AI Agent Builder (الأفضل لتطوير الوكلاء وتوسيع نطاقهم على بنية أساسية للذكاء الاصطناعي مؤسسيّة مدارة بالكامل)

عبر محرك Vertex AI Agent Builder

Vertex AI Agent Builder هي منصة تطوير ذكاء اصطناعي موحدة ومدارة بالكامل من Google.

يساعدك على إنشاء وتحسين سير عمل الوكلاء من خلال تزويد النماذج بالنصوص والصور والفيديو والرموز. يوفر الوصول إلى نماذج Gemini من Google وأنظمة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك Anthropic Claude و Llama و Imagen.

يمكنك اختيار النماذج بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك، وتكوين الوصول إلى الأدوات، ودمجها في سير عمل الوكلاء.

يمكنك أيضًا استخدام الإضافات لربط الوكلاء بالأنظمة الخارجية وتمكينهم من استرداد المعلومات في الوقت الفعلي أو تشغيل الإجراءات عبر واجهات برمجة التطبيقات وخدمات المؤسسة. يتيح ذلك للوكلاء الاستعلام عن البيانات الحية وتحديث السجلات كجزء من سير العمل الآلي.

أفضل ميزات Vertex AI Agent Builder

سجل النماذج وقم بإدارتها باستخدام Vertex AI Model Registry ونشرها للاستدلال الدفعي أو في الوقت الفعلي.

قم بتحسين وكلائك باستمرار بناءً على أنماط الاستخدام والتعليقات، لضمان تلبية معايير الجودة وتوقعات المستخدمين.

قم بإنشاء مطالبات نصية للتعامل مع أي عدد من المهام، مثل التصنيف والتلخيص والاستخراج، باستخدام دعم الذكاء الاصطناعي التوليدي من Vertex AI.

قيود Vertex AI Agent Builder

يمكن أن ترتفع التكاليف التشغيلية بسرعة إذا لم يتم مراقبة استخدام الموارد أو تنفيذ النماذج أو أحمال عمل التجارب بعناية وتحسينها.

أسعار Vertex AI Agent Builder

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vertex AI Agent Builder

G2: 4. 3/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vertex AI Agent Builder؟

يقول أحد مستخدمي G2:

يسهل Vertex AI تجربة أحدث نماذج GenAI ودمجها في التطبيقات وبناء نماذجنا الخاصة وعرضها كنقاط نهاية. أستخدم Vertex AI منذ أكثر من 5 سنوات الآن في مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تتميز بقدرات التعرف على الصور والدردشة، وتطبيقات الويب التي تلخص وتستخرج المحتوى المهم. يعمل Vertex AI كمركز قيادة لجميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ويتم تحديثه باستمرار بأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسّع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بوكالتك باستخدام ClickUp، البديل الأول لـ Mandolin AI.

Mandolin AI قوي في مجاله. فهو يحل مشاكل إدارة الرعاية الصحية المتخصصة بفضل معرفته العميقة بالمجال. ولكن إذا كان هدفك هو تنسيق أوسع للوكلاء عبر المنتجات والهندسة والمبيعات والعمليات والدعم، فأنت بحاجة إلى منصة حيث تعمل الذكاء الاصطناعي داخل التنفيذ، وليس خارجه.

وهذا ما يميز ClickUp عن غيره.

بدلاً من ربط أطر عمل وكلاء LLM وطبقات التكامل وأدوات الأتمتة معًا، يوفر ClickUp مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة تربط العناصر التالية في نظام واحد:

السياق (ClickUp Brain)

التنفيذ المستقل (الوكلاء الفائقون)

محفزات سير العمل (الأتمتة)

بيانات تشغيلية مباشرة (التكاملات)

هل أنت مستعد للبدء؟ اشترك في ClickUp اليوم ✅