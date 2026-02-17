كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتصور البيانات في عام 2026

يبدو إنشاء المخططات يدويًا أمرًا بسيطًا، ولكنه في الواقع مهمة شاقة:

يقوم شخص ما بتصدير ملفات CSV إلى Google Sheets، ويتم استيراد نصف الأعمدة بشكل غير صحيح.

يمكنهم قضاء ساعات في إصلاح التنسيق وملء القيم المفقودة وإعادة إنشاء لوحات المعلومات.

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه هذه العملية، قد تكون البيانات قد أصبحت قديمة بالفعل. كما أنك تهدر الميزانية على الأعمال اليدوية التي يسهل ارتكاب الأخطاء فيها.

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن لفريقك تخطي الكثير من هذه الدورة. قم بالتمرير لأسفل لترى كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتصور البيانات وأفضل الأدوات التي تساعدك في ذلك.

ما هو تصور البيانات بالذكاء الاصطناعي؟

تستخدم تصور البيانات بالذكاء الاصطناعي التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والأتمتة لتحويل البيانات الأولية إلى مخططات بيانية ولوحات معلومات. تتيح هذه الأدوات لأي شخص طرح أسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة، واقتراح أنواع المخططات المناسبة، وإبراز الأنماط التي قد تفوتك في تقرير مكثف.

إليك كيفية عمل ذلك في الواقع:

إعداد البيانات تلقائيًا: تقوم نماذج التعلم الآلي بمسح كميات هائلة من البيانات الأولية في ثوانٍ لتحديد وإصلاح الإدخالات المكررة والصفوف المفقودة وأخطاء التنسيق والأخطاء المطبعية. تستند رؤيتك النهائية دائمًا إلى بيانات نظيفة ودقيقة ومحدثة.

إنشاء مرئي آلي: تقوم أدوات التصور بالذكاء الاصطناعي بإنشاء تخطيط لوحة المعلومات بالكامل تلقائيًا. فهي تختار أنواع المخططات الأكثر ملاءمة (مثل المخطط الشريطي مقابل المخطط الخطي) وترتبها بشكل منطقي لتسهيل فهمك لها.

إنشاء اللغة الطبيعية: يشرح الذكاء الاصطناعي أيضًا معنى المخططات باللغة الإنجليزية البسيطة. على سبيل المثال، قد يكتب الذكاء الاصطناعي بجوار الرسم البياني: "ارتفعت المبيعات بنسبة 12٪ هذا الشهر، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة كبيرة في منطقة الشمال الشرقي خلال الأسبوع الثاني"

الاستعلام باللغة الطبيعية: يمكنك الدردشة مع الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتصورها بالطريقة التي تريدها. بدلاً من المقارنة اليدوية بين جدولين، ما عليك سوى أن تسأل: "قارن بين إنفاقنا الإعلاني على LinkedIn و Instagram من يونيو إلى أغسطس." يقوم الذكاء الاصطناعي بسحب البيانات من كلا المنصتين، ومواءمة التواريخ، وإنشاء مخطط مقارنة على الفور.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1854، استخدم الطبيب جون سنو تصور البيانات لمكافحة وباء الكوليرا في لندن. من خلال رسم الوفيات كنقاط على خريطة المدينة، لاحظ تجمعًا حول مضخة مياه معينة في شارع برود. أثبت هذا التحليل المرئي أن المرض ينتقل عن طريق المياه، مما أدى إلى استبدال مقبض المضخة وإنقاذ أرواح لا حصر لها.

أهمية تصور البيانات بالذكاء الاصطناعي للفرق

الذكاء الاصطناعي لتصور البيانات لا يحل محل جداول البيانات أو أدوات ذكاء الأعمال. إنه يضيف طبقة ذكاء تقلل من التضارب بين البيانات والفهم والإجراءات.

إليك كيف يساعدك ذلك:

توقعات النتائج بصريًا: يمكن للتحليلات التنبؤية نمذجة الاتجاهات وإظهار الاتجاه المحتمل للمقياس حتى تتمكن الفرق من التدخل في وقت مبكر.

يقلل من العوائق التقنية: تتيح العديد من الأدوات لغير المحللين إنشاء لوحات معلومات باستخدام المطالبات والسحب والإفلات، دون الحاجة إلى كتابة SQL أو كود.

تحسين جودة القرار: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل شرائح أوسع من البيانات، والإبلاغ عن الحالات الشاذة، وتقليل الأخطاء اليدوية التي تتسلل إلى التقارير.

تقليل الوقت اللازم للحصول على الرؤى: يمكن أن تؤدي أتمتة الإعداد والتحليل والتصور إلى تقليل دورات إعداد التقارير من ساعات إلى دقائق.

يدعم سرد القصص بالبيانات: يساعد NLG في شرح التغييرات وأسبابها، مما يسهل مشاركة الرؤى مع أصحاب المصلحة.

يحافظ على تحديث لوحات المعلومات: تتم مزامنة العديد من الأدوات وفقًا لجدول زمني أو في الوقت الفعلي تقريبًا، بحيث لا تضطر الفرق إلى انتظار التصدير اليدوي التالي.

تخصيص العروض: بدلاً من إعادة إنشاء لوحات المعلومات لكل فريق، يمكنك إنشاء عروض مرشحة ومخصصة لكل دور بشكل أسرع.

📮 ClickUp Insight: 35٪ من المشاركين في الاستطلاع تحولوا من جداول البيانات إلى أداة أخرى واستمروا في استخدامها، و 25٪ آخرون يفكرون جديًا في التحول. يشير هذا المستوى من الحركة إلى أن الفرق ليست مرتبطة بجداول البيانات بقدر ارتباطها بالاعتياد عليها. يبدو أن الكثيرين يبحثون عن أنظمة توفر مزيدًا من الدعم مع ازدياد تعقيد العمل. يوفر ClickUp للفرق طريقة للقيام بهذا الانتقال دون فقدان الزخم. تتضمن المنصة قوالب جاهزة لتتبع المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، والمخزون، وإدارة الوقت، ومئات من حالات الاستخدام الأخرى، مما يسمح للفرق بالبدء بنهج منظم بدلاً من إعادة إنشائها من الصفر. تبدو طرق العرض مثل القائمة والجدول واللوحة وجانت مألوفة لمستخدمي جداول البيانات، بينما تساعد الأتمتة والمساعدة بالذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات المدمجة التي لا تتطلب كتابة أكواد البرمجة الفرق على النمو بما يتجاوز التحديثات اليدوية.

تعد معظم الأدوات بنفس الميزات الأساسية، لذا قارن بينها بناءً على ما يؤثر على الاستخدام الفعلي:

واجهة بدون كود: تجنب الأدوات التي تتطلب منك كتابة كود SQL أو Python. يجب أن يكون فريقك قادرًا على إنشاء تصورات تفاعلية باستخدام نقرات بسيطة ومطالبات باللغة الطبيعية وواجهة السحب والإفلات.

دعم التكامل: اختر أداة ذكاء اصطناعي توفر تكاملاً سهل الاستخدام مع مصادر البيانات المفضلة لديك، مثل HubSpot و Salesforce و Stripe اختر أداة ذكاء اصطناعي توفر تكاملاً سهل الاستخدام مع مصادر البيانات المفضلة لديك، مثل HubSpot و Salesforce و Stripe وبرامج تحليلات التسويق وغيرها. تضمن لك وصلات API المخصصة للأنظمة الخاصة إمكانية سحب أي بيانات دون الحاجة إلى مساعدة مستمرة من قسم تكنولوجيا المعلومات.

المشاركة والتعاون: يجب أن تسمح الأداة لعدة أشخاص بمشاهدة لوحات المعلومات والتعليق عليها وتحريرها في وقت واحد. وهذا يحافظ على ترابط حلقات التغذية الراجعة ويضمن تماشي الفريق بأكمله.

خيارات التخصيص: أعط الأولوية للأدوات التي تحتوي على عناصر تفاعلية (مثل تفاصيل التمرير والبحث التفصيلي والفلاتر) ومجموعة واسعة من العناصر المرئية ومرونة غير محدودة لتعديل لوحات المعلومات وفقًا لاحتياجاتك بالضبط.

المزامنة في الوقت الفعلي: يجب أن يتم تحديث بياناتك تلقائيًا مع تغير الأرقام المصدرية. وهذا يحافظ على تحديث لوحات المعلومات الخاصة بك دون الحاجة إلى التحديث اليدوي أو التصدير المجدول.

أمان على مستوى المؤسسات: ابحث عن التوافق مع SOC 2، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، وسجلات التدقيق. تحمي هذه الميزات المقاييس الحساسة الخاصة بك أثناء توسيع نطاق الأداة عبر فرق مختلفة.

👀 هل تعلم؟ ويليام بلايفير هو الرجل الذي قدم لنا المخططات الشريطية والخطية والدائرية في أوائل القرن التاسع عشر. قبل اختراعاته، كانت البيانات مجرد قوائم نصية طويلة ومملة. بلايفير، الذي عاش أيضًا حياة ملونة كمهندس وعميل سري في بعض الأحيان، جادل بأن العين البشرية يمكنها معالجة صورة البيانات بشكل أسرع بكثير من قدرة الدماغ على قراءة الجدول.

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه، إليك الأدوات التي تستخدمها الفرق بالفعل.

الآن، دعونا نستكشف أفضل ثلاث أدوات لتصور البيانات بالذكاء الاصطناعي للفرق في السوق اليوم:

1. ClickUp

ClickUp هو مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتجمع بين إدارة المشاريع وتصور البيانات وإدارة المعرفة والذكاء الاصطناعي في مكان واحد. بدلاً من التنقل بين أدوات BI والمستندات والدردشة، يمكنك تتبع العمل وحساب الأرقام وطرح أسئلة باللغة الطبيعية مباشرةً داخل ClickUp.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي تجعل ذلك ممكنًا:

أنشئ تصورات مرئية على الفور باستخدام لوحات معلومات قائمة على الأدوار

حدد البطاقات عبر فئات الذكاء الاصطناعي والتخصيص والسبرينت والجدول لتخصيص لوحة معلومات ClickUp الخاصة بك.

توفر لوحات معلومات ClickUp طريقة سهلة لتصور البيانات المعقدة دون الحاجة إلى البرمجة. هذه اللوحات قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة ببطاقات/عناصر واجهة مستخدم تستخرج البيانات الحية من مهامك ووثائقك ومشاريعك وأهدافك وأدوات تتبع الوقت والأدوات المتصلة.

للبدء، ما عليك سوى إضافة البطاقات التي تريد عرضها، مثل مخطط دائري أو مخطط شريطي أو تفصيل حجم العمل. يمكنك تحريكها وتغيير حجمها بحرية لتصميم تخطيط يناسب سير عملك.

استخدم مرشحات ClickUp Dashboard للحفاظ على تنظيم مشروعك وتصفيته وجاهزيته للعمل.

لعرض البيانات المخصصة، استخدم مرشحات لوحة المعلومات وقم بتخصيص الرؤى لمختلف حالات الاستخدام والأدوار والأقسام والمشاريع وما إلى ذلك. نظرًا لأن لوحات معلومات ClickUp يتم تحديثها تلقائيًا كل 30 دقيقة بشكل افتراضي، يمكنك الوثوق في أنك تعمل دائمًا مع المعلومات الأكثر صلة.

أضف بطاقات الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

لخص الإنجازات، وحدد العوائق، أو اذكر الخطوات التالية من لوحات المعلومات الخاصة بك باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp.

بطاقات الذكاء الاصطناعي هي أدوات لوحة تحكم متخصصة تستخدم ClickUp AI لتوليد رؤى سردية وملخصات وتحديثات مباشرة فوق المخططات والمقاييس الخاصة بك.

وهي مثالية لتلخيص الإنجازات، وتحديد العوائق، أو سرد الخطوات التالية دون بذل جهد يدوي.

فيما يلي الأنواع الخمسة الرئيسية لبطاقات الذكاء الاصطناعي وما هي مزاياها:

AI Brain: قم بتشغيل مطالبات الذكاء الاصطناعي المخصصة للحصول على رؤى أو إجراءات مخصصة

AI StandUp: لخص الأنشطة الحديثة للأفراد أو الفرق خلال فترة محددة

AI Team StandUp: إنشاء ملخصات لأنشطة الفريق بأكمله

ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي: إنشاء نظرة عامة عالية المستوى على حالة القسم أو الفريق أو المشروع

تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي: تقديم تقارير محدثة عن حالة المشروع والتقدم المحرز

تبسيط تحليل البيانات باستخدام الاستعلام باللغة الطبيعية السياقية

حلل بيانات مساحة العمل في الوقت الفعلي واحصل على رؤى الذكاء الاصطناعي باستخدام اللغة الطبيعية مع ClickUp Brain.

لنفترض أنك تريد معرفة الموظفين الذين لديهم حجوزات زائدة الأسبوع المقبل.

في أداة عرض البيانات التقليدية، سيكون عليك فتح لوحة معلومات عبء العمل، ومقارنة توفر كل شخص يدويًا، وتجميع قائمة بنفسك.

يوفر ClickUp Brain، المساعد الذكي الأصلي للمنصة ومدير المعرفة، طريقة أسرع لتحليل هذه البيانات. فهو يفهرس مهامك ووثائقك وتعليقاتك ومحادثاتك وحتى أدوات الطرف الثالث المتصلة للإجابة على الأسئلة وتقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، ما عليك سوى أن تسأل Brain عن الموظفين الذين لديهم حجوزات زائدة الأسبوع المقبل (أو أي استفسار آخر)، وسيقدم لك قائمة مفصلة بجميع الموظفين الذين تجاوزوا حدود ساعات العمل.

تشمل القدرات الرئيسية لـ ClickUp Brain في مجال تصور البيانات ما يلي:

الأسئلة والأجوبة السياقية: يستخدم يستخدم الذكاء الاصطناعي السياقي لاستشهاد المهمة أو المستند أو سلسلة الرسائل التي تستند إليها الإجابة. بهذه الطريقة، يمكنك الانتقال من مقياس في لوحة المعلومات إلى المناقشة الأساسية التي تشرحه.

مضمن في كل مكان: لا يتعين عليك العودة إلى لوحة التحكم في كل مرة. يمكنك ذكر @brain في أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك — المهام أو المستندات أو الدردشات — للحصول على رؤى فورية.

@mention brain من تعليق مهمة، وسيقوم Brain بالرد على الفور باستخدام المعرفة والسياق من مساحة العمل الخاصة بك.

تحليل الصوت إلى نص: إذا كان لديك استعلام طويل أو موجه معقد، يمكنك استخدام ميزة إذا كان لديك استعلام طويل أو موجه معقد، يمكنك استخدام ميزة Talk-to-Text (التحدث إلى نص) لتلاؤمه بصوت عالٍ. يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتحويل سردك إلى موجه مكتوب للتحليل.

اتصل بمصادر بيانات متعددة دون أي متاعب

قم بتضمين لوحات المعلومات والتقارير الخارجية في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام تكاملات ClickUp.

هل نصف تقاريرك موجودة في أداة أخرى مثل Power BI أو Tableau؟ لا داعي للتنقل بين علامات تبويب متعددة وفقدان التركيز بسبب تبديل السياق.

باستخدام تكاملات ClickUp، يمكنك تضمين هذه التقارير مباشرةً في لوحة معلومات ClickUp الخاصة بك والاطلاع على الصورة الكاملة. علاوة على ذلك، يمكنك الاتصال بمصادر البيانات الخارجية مثل Google Sheets و Snowflake وقواعد بيانات SQL وغيرها لاستخراج البيانات الحية من أجل التصور التلقائي في ClickUp.

أفضل الميزات

تتيح لك لوحات المعلومات القائمة على الأدوار إنشاء مخططات بدون كود وعروض KPI من المستندات الحية لأهداف المهام وتتبع الوقت.

تقوم بطاقات الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملخصات تنفيذية وعوائق وخطوات تالية مباشرة من بيانات لوحة المعلومات.

يجيب ClickUp Brain على الأسئلة باللغة الطبيعية باستخدام سياق مساحة العمل مثل المهام والمستندات والتعليقات والأنشطة.

تتيح لك عمليات التكامل والتضمين عرض لوحات معلومات BI الخارجية داخل ClickUp.

القيود

إنها ليست أداة نمذجة BI مخصصة للمؤسسات من أجل طبقات دلالية متقدمة أو سير عمل SQL معقد أو تحليلات تعتمد على المستودعات أولاً.

تعتمد رؤى الذكاء الاصطناعي على بيانات مساحة العمل المنظمة النظيفة والتحديثات المتسقة.

الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,200 تقييم) Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير لوحة المعلومات الخاصة بك على الفور. على سبيل المثال، جرب موجهًا مثل: "اجعل لوحة المعلومات هذه تبدو احترافية وبسيطة باستخدام سمة داكنة وألوان العلامة التجارية. "

📮 ClickUp Insight: 34٪ من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في أن تقوم جداول البيانات الخاصة بهم بإنشاء لوحات معلومات تلقائيًا. إن تجميع التقارير من الصفر، واختيار النطاقات، وتنسيق المخططات البيانية، والحفاظ على كل شيء محدثًا أصبح عملًا بحد ذاته. مع ClickUp، تتلاقى بياناتك الأولية وخيارات التصور. لذا، ما عليك سوى استخدام البطاقات التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد في لوحات معلومات ClickUp لإنشاء المخططات البيانية والحسابات وتتبع الوقت. وأفضل ما في الأمر؟ يتم تحديثها في الوقت الفعلي ببيانات من المهام الحية. يتوفر الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك للمساعدة في فهم تلك المعلومات، وإنشاء ملخصات، وإبراز الأنماط، وشرح التغييرات التي تحدث. أخيرًا، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التدخل لتجميع تلك التحديثات وتوليفها ونشرها على قنواتك الرئيسية. وهكذا يتم التعامل مع سير عمل إعداد التقارير بالكامل بسهولة.

2. Julius AI

عبر Julius AI

Julius AI هو محلل بيانات ذكي يستخدم واجهة قائمة على الدردشة لتحليل البيانات الأولية وتقديم الإجابات باللغة الطبيعية ومرئيات جذابة.

العملية بسيطة: قم بتحميل بياناتك أو مشاركة ملفات Excel أو توصيل المنصة بمصدر البيانات المفضل لديك. من هناك، يمكنك طرح أسئلة طبيعية مثل "احسب المبلغ الإجمالي لي" أو "يرجى تحليل هذه البيانات. "

يقوم Julius AI على الفور بتحويل استعلامك إلى كود يمكنك التحقق منه، ويقوم بتصور بياناتك باستخدام طرق عرض متعددة (مخططات وجداول وملخصات وتقارير كاملة)، ويحدد الأنماط المعقدة لتقديم سرد واضح.

أفضل الميزات

يمكنك تحميل البيانات وطرح الأسئلة باللغة الطبيعية كما لو كنت تتحدث مع محلل.

يقوم بتحويل الأسئلة إلى كود يمكنك مراجعته، مما يحسن الثقة وقابلية التكرار.

يقوم بسرعة بإنشاء مخططات وجداول وملخصات ورؤى وصفية للتحليل الاستكشافي.

القيود

إنه أقوى في التحليل المخصص منه في الحفاظ على لوحات معلومات خاضعة للرقابة وتعمل دائمًا عبر الفرق.

يمكن أن تبدو ميزات التعاون وسير العمل أخف من منصات BI أو العمل الكاملة اعتمادًا على حالة الاستخدام الخاصة بك.

لا تزال النتائج بحاجة إلى التحقق البشري لاتخاذ القرارات ذات المخاطر العالية.

الأسعار

مجاني

المحترف: 45 دولارًا شهريًا

الأعمال: 450 دولارًا شهريًا

المؤسسات: اتصل بنا

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: غير مدرج

3. Zoho Analytics

عبر Zoho Analytics

Zoho Analytics هو برنامج ذكاء الأعمال المخصص من Zoho الذي يعمل على أدواتك التشغيلية لتحليل البيانات التجارية المتفرقة.

تم تصميمه للمستخدمين غير التقنيين والمحللين على حد سواء، ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام وسير عمل ذاتي الخدمة يتيح لك إنشاء مخططات بيانية ومحورية ولوحات معلومات دون الحاجة إلى كتابة SQL.

يوفر Zoho Analytics أكثر من 50 عرضًا مرئيًا، بما في ذلك المخططات والأدوات المصغرة والجداول المحورية والعروض الجدولية. كما يوفر اقتراحات قوية من الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في اختيار تنسيق العرض المرئي التفاعلي المناسب لبياناتك.

أفضل الميزات

تسهل خدمة BI الذاتية التي تعمل بالسحب والإفلات على المستخدمين غير التقنيين إنشاء لوحات معلومات دون الحاجة إلى SQL.

وهو يدعم مجموعة واسعة من العناصر المرئية بما في ذلك الرسوم البيانية والأدوات المصغرة واللوحات التفاعلية.

تساعد الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المستخدمين على اختيار التنسيق المرئي المناسب وإظهار الرؤى.

وهو مناسب بشكل خاص إذا كان نظامك يستخدم بالفعل تطبيقات Zoho.

القيود

يمكن أن يصبح نظامًا منفصلاً عن مكان العمل ما لم تقم بتضمينه أو دمجه بشكل عميق.

قد يتطلب التحليل المتقدم والحوكمة إعدادًا تقنيًا للمنطق المعقد ونمذجة البيانات.

التعاون يركز على ذكاء الأعمال وقد لا يحل محل سير العمل اليومي مثل الموافقة على المهام وتسليمها.

أسعار Zoho Analytics

مجاني

الأساسي: 30 دولارًا شهريًا

قياسي: 60 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Zoho Analytics

G2: 4. 2/5 (أكثر من 280 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (360 تقييمًا)

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتصور البيانات في سير عملك

فيما يلي ثلاث طرق يمكنك من خلالها استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي لتصور البيانات وتحسين قدرات فريقك في إعداد التقارير:

1. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات معلومات متعددة على الفور

إذا كنت تقضي معظم وقتك في إنشاء لوحات معلومات فريدة لمختلف الأقسام أو الأدوار، فهذا الخيار مناسب لك. 👇

بدلاً من إنشاء لوحة معلومات منفصلة يدويًا في كل مرة، ما عليك سوى إدخال مجموعة البيانات الخاصة بك إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي. أعطه توجيهات واضحة ومحددة لتحليل البيانات وإنشاء لوحات المعلومات المحددة التي تحتاجها.

📌 مثال: "أنشئ أربعة لوحات معلومات من بيانات هذا المشروع: عرض العائد على الاستثمار التنفيذي، ومتتبع سرعة المطورين، ومسار حملة التسويق، وتقرير التقدم الموجه للعملاء."

يقوم الذكاء الاصطناعي على الفور بإنشاء أربعة عروض مختلفة، لكل منها بياناتها المرشحة وأنواع المخططات وأذونات الأمان الخاصة بها، دون الحاجة إلى تغيير أي إعداد.

📚 اقرأ المزيد: أمثلة رائعة على الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يغير الصناعات

2. أتمتة سير عمل تصور البيانات

هناك حالة استخدام أخرى موصى بها بشدة للذكاء الاصطناعي في تصور البيانات، وهي أتمتة الخطوات المتكررة مثل التنظيف والتحليل وإعداد المخططات وإخطار الأطراف المعنية.

فيما يلي طريقتان بسيطتان لا تتطلبان كتابة أي أكواد لتحقيق ذلك:

إنشاء أتمتة قائمة على القواعد

أتمتة عمليات تصور البيانات باستخدام ClickUp Automations

تعد أتمتة ClickUp مثالية لأتمتة أجزاء من سير عمل تصور البيانات، وغالبًا ما تكون الأجزاء الأبسط. ويشمل ذلك إرسال التحديثات، وجدولة التنبيهات، وإنشاء تقارير مخصصة لفرق مختلفة، وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، يمكنك تعيين أتمتة لنشر ملخص على Slack أو إرسال بريد إلكتروني في اللحظة التي يتغير فيها حالة المهمة إلى "مكتمل".

قم بإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بالأعمال الشاقة نيابة عنك

ترتقي ClickUp Super Agents بالأتمتة إلى المستوى التالي باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية وسير العمل الذكي. والأهم من ذلك، أنها تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الخلفية، لذا لا داعي للقلق بشأن المهام اليدوية.

أتمتة سير العمل المعقد من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp Super Agents المخصص.

يمكنك تكوين وكيل ClickUp AI واحد من أجل:

قم بتنظيف ملفات البيانات الواردة ومعالجتها مسبقًا تلقائيًا

قم بتحليل جداول البيانات وإنشاء تقارير موجزة أو مخططات بيانية باستخدام ClickUp AI.

راقب لوحات المعلومات وأرسل تحديثات أو تنبيهات استباقية إلى أصحاب المصلحة عند تغير المقاييس الرئيسية.

كيف يبدو عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ إليك مثال على ذلك 👇

📚 اقرأ المزيد: كيف تلهم مشروعك التالي باستخدام أمثلة تصميم لوحات المعلومات

3. نمذجة السيناريوهات المستقبلية وتصور الاتجاهات المحتملة

يجعل الذكاء الاصطناعي التنبؤ مرئيًا وتفاعليًا. يمكنك تزويده ببياناتك الحالية وتشغيل سيناريوهات افتراضية، مثل كيفية تأثير زيادة ميزانيتك أو تغيير حجم فريقك على مواعيدك النهائية وإيراداتك.

ثم يكتشف الذكاء الاصطناعي الأنماط في أرقامك الحالية ويقوم بعرضها مع نطاقات الثقة، مثل: "هناك احتمال بنسبة 40٪ فقط أن ننجز هذا المشروع في الوقت المحدد الشهر المقبل إذا قمت بإزالة ثلاثة أعضاء من الفريق من هذه المهمة. "

يمكنك أيضًا استخدام أشرطة التمرير أو إدخال مطالبات إضافية لاختبار سيناريوهات أخرى، مثل: "ماذا لو قمنا بتعيين شخصين آخرين؟" أو "ماذا لو خفضنا الإنفاق بنسبة 10٪؟"

تبسيط البيانات المعقدة وتصورها باستخدام ClickUp

تعد البيانات والموارد البشرية أهم أصول الشركة. وتهدد طرق تصور البيانات اليدوية كلاهما.

ClickUp يغير ذلك.

باستخدام ClickUp Dashboards، يمكنك تعظيم مواردك عن طريق تحويل البيانات الفوضوية إلى صور واضحة وقابلة للمشاركة في غضون دقائق. يعمل ClickUp AI والأتمتة على تبسيط العملية برمتها، مما يوفر أقصى قدر من الكفاءة ورؤى أكثر ذكاءً ومرونة تامة.

إذن، ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

بالتأكيد. تستخدم الأدوات الحديثة معالجة اللغة الطبيعية، مما يسمح لأي شخص بإنشاء مخططات بيانية بمجرد كتابة الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة لتصور سير العمل. تجعل واجهات السحب والإفلات والتخطيطات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إعداد التقارير الاحترافية في متناول الجميع، من مديري الموارد البشرية إلى مندوبي المبيعات.

يتم إنشاء لوحات المعلومات التقليدية يدويًا. يتعين على أعضاء الفريق تحميل البيانات يدويًا وغالبًا ما يكتبون أكواد للتكامل ومنطق لوحة المعلومات والمرئيات. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر لوحات المعلومات هذه إلى رؤى في الوقت الفعلي وغالبًا ما تعرض مخططات/رسوم بيانية دون تفسيرات واضحة. من ناحية أخرى، يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بجمع البيانات الحية وتنظيفها وتحليلها وتصورها. يوفر رؤى قابلة للتنفيذ إلى جانب العناصر المرئية حتى يتمكن أعضاء الفريق من اتخاذ الخطوة التالية بثقة. والأهم من ذلك، يمكنك ببساطة الدردشة مع الذكاء الاصطناعي باللغة الإنجليزية البسيطة لإنشاء عناصر مرئية ولوحات معلومات تفاعلية من البداية.

يمكن ذلك، طالما أن البيانات الأساسية نظيفة والأداة موثوقة. يقلل الذكاء الاصطناعي من الأخطاء البشرية في التنسيق وإنشاء المخططات البيانية، ولكن لا يزال يتعين على الفرق التحقق من صحة المقاييس الرئيسية ومصادر البيانات. عند استخدامها بشكل صحيح، تكون العناصر المرئية للذكاء الاصطناعي دقيقة بما يكفي لمعظم تقارير الأعمال والتخطيط.