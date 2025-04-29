أفضل 10 أدوات لإنشاء لوحات معلومات الذكاء الاصطناعي في عام 2025

بصفتك محلل بيانات، فإنك تقضي ساعات في تنظيف البيانات ودمجها وتصورها يدويًا. لكنك تبدأ في ملاحظة بعض الثغرات.

تؤدي عملياتك اليدوية إلى إعداد تقارير معرضة للأخطاء.

لديك تراكم من الطلبات المخصصة من فرق أخرى.

هنا، يأتي مولد لوحات المعلومات بالذكاء الاصطناعي لإنقاذك. فهو يسرع من إعداد البيانات ويقلل الأخطاء ويوفر لك الوقت لإجراء تحليل أعمق.

ليست جميع لوحات المعلومات مصممة لتسهيل حياتك. دعنا نستعرض سريعًا ما الذي يجب البحث عنه، ثم ننتقل إلى أفضل 10 أدوات لتوليد لوحات معلومات بالذكاء الاصطناعي!

يحول منشئ لوحات المعلومات المناسب سير عمل إعداد التقارير. لكن المنشئ غير المناسب قد يبطئك أكثر.

إليك ما يجب مراعاته في أداة إنشاء لوحات معلومات AI:

تكامل مصادر البيانات : تأكد من أن الأداة تتصل بسلاسة مع أنظمة إدارة المشاريع الحالية وقواعد بيانات CRM وأدوات تتبع الوقت لتجنب نقل البيانات يدويًا

مقاييس ومؤشرات أداء رئيسية قابلة للتخصيص : ابحث عن أداة إنشاء لوحات معلومات تعمل بالذكاء الاصطناعي تتيح لك تحليل البيانات استنادًا إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة. القوالب الجامدة لن تؤدي إلا إلى إبطاء فرق العمل في تصور

إعداد موجه بالذكاء الاصطناعي: اختر أداة إنشاء لوحات معلومات تساعدك تلقائيًا على تكوين مصادر البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية والمرئيات دون الحاجة إلى تحديد كل خطوة يدويًا

ميزات التعاون : ابحث عن إمكانية التعليق أو تخصيص المهام أو مشاركة الأفكار مباشرة من لوحة المعلومات، مع الحفاظ على الترابط الوثيق بين التقارير والإجراءات

توصيات مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) التلقائية: حدد أداة إنشاء لوحات معلومات توصي بمؤشرات الأداء الرئيسية والمعايير المرجعية المهمة بناءً على نموذج عملك أو أدائك السابق أو اتجاهات سلوك المستخدم

الاستعلام باللغة الطبيعية: اختر أداة لوحة معلومات متقدمة مزودة بميزات الذكاء الاصطناعي تتيح لك طرح أسئلة مثل "أرني المنتجات الأفضل أداءً هذا الشهر" ويقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء المخطط لك دون الحاجة إلى أي ترميز

التحكم في الوصول والمشاركة : تأكد من سهولة تعيين الأذونات ومشاركة لوحات المعلومات مع جهات معينة وتصدير التقارير دون المساس بالبيانات الحساسة

مرونة التصور : تتيح الأدوات الجيدة أنواعًا متعددة من التصور (الرسوم البيانية والجداول والمخططات الشريطية والجداول الزمنية) حتى تتمكن الفرق المختلفة من تفسير المعلومات بالطريقة التي تحتاجها

قابلية التوسع والأداء: تأكد من أن الأداة يمكنها التعامل مع أحجام متزايدة من البيانات والمستخدمين دون تأخير أو إجبارك على إعادة إنشاء لوحات المعلومات يدويًا

📚 مكافأة: كيفية تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار والكفاءة

اسم الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp لوحات معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير عمل فعال إعداد لوحة معلومات موجهة بالذكاء الاصطناعي، ClickUp Brain، بطاقات قابلة للتخصيص، أتمتة مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي من Prototypr. ai إنشاء لوحات معلومات تركز على التصميم أولاً إنشاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتكامل الرؤية، وسوق المجتمع مجانًا: 25 رصيدًا مجانيًاالدفع حسب الاستخدام: 50 رصيدًا مقابل 25 دولارًا أمريكيًا مولد لوحة معلومات Polymer AI تصور البيانات وإنشاء لوحات المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي السحب والإفلات، والرؤى التلقائية، والتصور التفاعلي مجانيمبتدئ: 50 دولارًا شهريًامحترف: 100 دولار شهريًافرق: 250 دولار شهريًامؤسسات: أسعار مخصصة مُنشئ لوحات معلومات Bricks AI تصور البيانات من بيانات جداول البيانات عرض متعدد التنسيقات، وتعاون، وتنظيف البيانات مجانيبريميوم: 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًامؤسسات: أسعار مخصصة Mokkup. ai لوحات معلومات BI قابلة للتخصيص مع تكامل Power BI/Tableau السحب والإفلات، أكثر من 180 نموذجًا، تصدير نماذج أولية قياسي: مجانيMokkup Pro: 8 دولارات شهريًاالفرق: 10 دولارات شهريًا لكل ترخيص Supadash تصور سريع للبيانات في الوقت الفعلي مع تكامل PostHog مراقبة في الوقت الفعلي، ومنشئ استعلامات مرئي، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص مجانيأساسي: 7 دولارات شهريًامحترف: 19 دولارًا شهريًامؤسسي: أسعار مخصصة BlazeSQL استعلامات SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصورات مرئية مع أمان مؤسسي لغة SQL طبيعية، دعم قواعد بيانات متعددة، علامة بيضاء للأفرادPro: 99 دولارًا شهريًاAdvanced: 149 دولارًا شهريًاللفرقBlaze Team: 249 دولارًا شهريًاBlaze Team Advanced: 499 دولارًا شهريًاBlaze Enterprise: أسعار مخصصة Onvo AI لوحات معلومات بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع دعم متعدد اللغات استعلامات بلغة إنجليزية بسيطة، لوحات معلومات متعددة اللغات، تكامل سهل مع API/SDK البدء: 199 دولارًا أمريكيًا شهريًاالنمو: 499 دولارًا أمريكيًا شهريًاالمؤسسات: أسعار مخصصة لوحة بيانات Leniolabs AI تحويل البيانات الأولية إلى تصورات تفاعلية تخصيص قائم على المطالبات، تحميل ملفات CSV، استكشاف تفاعلي مجاني للاستخدام Spotfire من TIBCO تصور متقدم للبيانات ورؤى في الوقت الفعلي مع سياق جغرافي ملحقات مخصصة، بث مباشر، تخطيطات سريعة الاستجابة أسعار مخصصة

1. ClickUp (الأفضل للوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الفعال)

عندما تدير الفرق المشاريع باستخدام أدوات مختلفة، غالبًا ما تتحول لوحات المعلومات إلى مجموعة متنوعة من جداول البيانات ومجموعات الشرائح والتقارير المتناثرة. بدون نظام مركزي، يصبح من الصعب اكتشاف المخاطر مبكرًا أو تصور تقدم سير العمل أو اتخاذ قرارات واثقة.

هذا هو الوقت الذي تبحث فيه الفرق عن أداة تعرض نقاط البيانات المرئية لموقعها من حيث المشاريع والمعالم ومؤشرات الأداء الرئيسية وأداء الأعمال. ولجعل تصور البيانات بديهياً، قدمت ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، ClickUp Dashboards.

توفر لوحات ClickUp Dashboards طريقة منظمة لتركيز العمل وتصوره في الوقت الفعلي. بدلاً من تجميع التقارير يدويًا، يمكنك إنشاء لوحات ديناميكية تستخرج بيانات مساحة العمل الحية من المهام وتتبع الوقت والأهداف والمستندات وأداء المشروع.

اعرض المهام والمواعيد النهائية والمسؤولين عن المهام، وتابع تقدم المشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp

كل لوحة معلومات قابلة للتخصيص بالكامل، مع بطاقات مسبقة الصنع لمراقبة حجم العمل وسرعة الإنجاز والأولويات أو تقديرات الوقت. طوال هذا الوقت، تساعد الفلاتر المتقدمة بشكل كبير في التركيز على ما يهم بالضبط، سواء كان ذلك تتبع إنجاز مهمة واحدة أو مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الشركة.

لجعل إنشاء لوحات المعلومات أكثر ذكاءً، يتدخل ClickUp Brain كدليل ذكي. إذا لم تكن متأكدًا من المقاييس التي يجب تتبعها أو كيفية هيكلة لوحة المعلومات الخاصة بمشروع معين، يمكنك أن تطلب من هذا الذكاء الاصطناعي في مكان العمل تقديم اقتراحات.

على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه: "ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب أن أدرجها في لوحة معلومات السباق السريع؟" أو "ما هي المقاييس الأكثر أهمية لتتبع إطلاق حملة تسويقية؟" تساعدك توصيات Brain على إعداد لوحات معلومات عمل لا تتميز بسرعة إنشائها فحسب، بل أيضًا بكونها أكثر استراتيجية وتوافقًا مع أهدافك.

استخدم ClickUp Brain للحصول على اقتراحات ذكية لإنشاء لوحات معلومات استراتيجية ومتوافقة مع الأهداف

يعمل كل من ClickUp Dashboards و ClickUp Brain معًا على تبسيط إعداد التقارير، مما يساعد الفرق على إنشاء لوحات معلومات حية ومتجددة تواكب وتيرة العمل.

بمجرد إعداد لوحة المعلومات بالكامل، تتولى ClickUp Automations مهمة الصيانة اليدوية نيابة عنك. يمكنك إنشاء قواعد محددة لتحديث حالة المهام تلقائيًا، ونقل البطاقات عبر لوحة المعلومات، وتشغيل التذكيرات، أو إخطار الفرق عند تعرض أحد الأهداف للخطر.

أتمتة تخصيص المهام والإشعارات وسير العمل باستخدام ClickUp Automations

هذا يعني أنك لا تدير لوحة معلومات إدارة المشاريع فحسب، بل تحافظ عليها محدثة بشكل فعال دون الحاجة إلى إدارة كل تحديث يدويًا.

أفضل ميزات ClickUp

تعاون فوري : ناقش التحديثات وشارك الأفكار القيمة وأنشئ المهام مباشرة من : ناقش التحديثات وشارك الأفكار القيمة وأنشئ المهام مباشرة من ClickUp Chat للحفاظ على المحادثات قابلة للتنفيذ ومتصلة

إدارة العمل المنظمة : حدد مواعيد الاستحقاق والأولويات والحالات المخصصة باستخدام : حدد مواعيد الاستحقاق والأولويات والحالات المخصصة باستخدام ClickUp Tasks، مما يضمن وضوح المسؤولية وشفافية التقدم المحرز عبر الفرق

تتبع مرن للمشاريع : قم بالتبديل بين طرق العرض "قائمة" أو "لوحة" أو "تقويم" أو "جانت" باستخدام : قم بالتبديل بين طرق العرض "قائمة" أو "لوحة" أو "تقويم" أو "جانت" باستخدام طرق عرض ClickUp القابلة للتخصيص لإدارة المهام والمراحل الرئيسية بطريقة تتناسب مع سير عملك

رؤى أعمق حول الإنتاجية: سجل ساعات العمل، وقم بتقدير أحمال العمل، وراجع تقارير الوقت باستخدام : سجل ساعات العمل، وقم بتقدير أحمال العمل، وراجع تقارير الوقت باستخدام ClickUp Time Tracking لتحسين الإنتاجية وتخصيص الموارد والكفاءة

قيود ClickUp

قد يتطلب العدد الهائل من الميزات في ClickUp بعض الوقت للتعلم بالنسبة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

مجاني إلى الأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضفه إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك تقييم G2:

أفضل ما يميز ClickUp هو القدرة على إنشاء لوحة معلومات مخصصة تعطي الأولوية لأنواع معينة من المهام. من السهل استخدام عرض حجم العمل لتعيين المهام لفريقك ومشاركة لوحات المعلومات المذكورة أعلاه مع عملائك، حتى يتمكنوا من رؤية ما هو مهم لهم في منطقة مخصصة. وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع الخدمات الحالية مثل GitHub، وإذا كنت مطورًا، فمن السهل إنشاء تكاملات مخصصة إذا كان ذلك يناسبك أكثر. أنا الآن أستخدمه يوميًا لإدارة جميع مشاريعي

أفضل ما يميز ClickUp هو القدرة على إنشاء لوحة معلومات مخصصة تعطي الأولوية لأنواع معينة من المهام. من السهل استخدام عرض حجم العمل لتعيين المهام لفريقك ومشاركة لوحات المعلومات المذكورة أعلاه مع عملائك، حتى يتمكنوا من رؤية ما هو مهم لهم في منطقة مخصصة. وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع الخدمات الحالية مثل GitHub، وإذا كنت مطورًا، فمن السهل إنشاء تكاملات مخصصة إذا كان ذلك يناسبك أكثر. أنا الآن أستخدمه يوميًا لإدارة جميع مشاريعي

2. Dashboard AI من Prototypr. ai (الأفضل لتوليد لوحات المعلومات التي تركز على التصميم أولاً)

تستخدم لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي من Prototypr.ai نماذج مثل GPT-4o من OpenAI و Llama 3 و Google Gemini 2.0 Flash لمساعدة المستخدمين على إنشاء لوحات معلومات عالية الدقة وفعالة بالكامل ونماذج تحليلية للمنتجات.

يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لوصف لوحة المعلومات الجديدة التي تحتاجها. تقوم الأداة بإنشاء لوحات معلومات كاملة وسريعة الاستجابة على الفور. يمكنك بعد ذلك أن تطلب من Google Gemini 2. 0 Flash تلخيص لوحات المعلومات في رسائل بريد إلكتروني أو تقارير.

أفضل ميزات Dashboard AI من Prototypr. ai

تكامل الرؤية المدعوم بالذكاء الاصطناعي : قم بتحميل صور تصميمات لوحات المعلومات وحوّلها على الفور إلى كود واجهة أمامية وظيفي

سوق المجتمع : احصل على إمكانية الوصول إلى مكتبة من نماذج لوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام لتصور قياس نماذجك الأولية

سجل الإصدارات: انقر على بطاقة الإصدار للعودة إلى تصميم سابق وتجربة المنتج بحرية دون فقدان التقدم المحرز

حدود لوحة معلومات الذكاء الاصطناعي من Prototypr. ai

لا تتضمن الأداة حاليًا ميزات الأتمتة وقوالب تقارير التحليلات

أسعار Dashboard AI من Prototypr. ai

مجاني : 25 رصيدًا مجانيًا

الدفع حسب الاستخدام: 50 رصيدًا مقابل 25 دولارًا أمريكيًا

Dashboard AI من Prototypr. تقييمات وتصنيفات ai

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة العمل الخاصة بك وآمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء لوحة معلومات شخصية للحياة الشخصية من أجل زيادة الإنتاجية

3. مولد لوحات معلومات Polymer AI (الأفضل لتصور البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء لوحات المعلومات)

عبر Polymer

صُمم مولد لوحة معلومات Polymer AI للمستخدمين الذين ليس لديهم خلفية تقنية، وهو يساعد في إنشاء لوحات معلومات من مجموعات البيانات الخاصة بك باستخدام واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات.

توفر الأداة أكثر من 20 نموذجًا جاهزًا مصممًا خصيصًا لمختلف حالات الاستخدام، مثل التجارة الإلكترونية والمبيعات ولوحات معلومات التسويق، والتي يمكن تخصيصها لتلائم احتياجات العلامة التجارية والتحليلات المحددة.

أفضل ميزات أداة إنشاء لوحات معلومات Polymer AI

تكامل البيانات : يدعم استيراد البيانات من مصادر متنوعة، بما في ذلك Google Sheets وExcel وFacebook Ads وGoogle Ads وغيرها.

تفسيرات ثاقبة : تولد تفسيرات تلقائية للرسوم البيانية، وتوفر السياق وتساعد في تفسير البيانات

تصور تفاعلي: يتيح إنشاء أنواع مختلفة من المخططات، بما في ذلك الجداول المحورية والجداول الزمنية والمخططات المبعثرة وبطاقات الأداء

قيود أداة إنشاء لوحات معلومات Polymer AI

تفتقر إلى ميزات التعاون المتقدمة في الوقت الفعلي

أسعار أداة إنشاء لوحات معلومات Polymer AI

مجاني

مبتدئ : 50 دولارًا شهريًا

Pro : 100 دولار شهريًا

الفرق : 250 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أداة إنشاء لوحات معلومات Polymer AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📚 اقرأ المزيد: تصور بياناتك: دليل كامل لأنواع مختلفة من المخططات

4. Bricks AI Dashboard Creator (الأفضل لتصور البيانات من جداول البيانات)

عبر Bricks

يدمج Bricks AI Dashboard Creator قدرات الذكاء الاصطناعي مع واجهة جداول بيانات سهلة الاستخدام لتبسيط تصور البيانات وتحليلها. يمكنك استيراد البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك جداول بيانات Google وExcel وملفات CSV، لتوحيد البيانات من أدوات مختلفة في مجموعتك التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الأداة على تحسين جودة البيانات من خلال تحديد وتصحيح التناقضات والأخطاء والشذوذات في مجموعات البيانات تلقائيًا.

أفضل ميزات Bricks AI Dashboard Creator

التعاون : شارك لوحات المعلومات والتقارير مع أعضاء الفريق أو العملاء بنقرة واحدة

عرض البيانات بتنسيقات متعددة : قم بتحويل لوحات المعلومات إلى عروض تقديمية للاجتماعات والمناقشات القائمة على البيانات

خيارات التصور: أنشئ أنواعًا مختلفة من العناصر المرئية، بما في ذلك المخططات والتقويمات والجداول الزمنية وخرائط الطريق ولوحات كانبان والمخططات التنظيمية

قيود Bricks AI Dashboard Creator

تفتقر الأداة إلى ميزات إدارة المشاريع المتكاملة، مثل تخصيص المهام وتتبع الوقت وتحديد الأهداف

أسعار Bricks AI Dashboard Creator

مجاني

Premium : 20 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bricks AI Dashboard Creator

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

💡 نصيحة احترافية: ابحث عن أدوات لوحات المعلومات التي تتيح لك إضافة تعليقات أو ملاحظات مباشرة على مخططات أو نقاط بيانات محددة. فهذا يجعل التعاون أسهل بكثير عندما تظل المناقشات مرتبطة بالأرقام الدقيقة التي تتحدث عنها.

5. Mokkup. ai (الأفضل لإنشاء لوحات معلومات BI قابلة للتخصيص مع سهولة التكامل مع Power BI و Tableau)

Mokkup هو أداة إنشاء لوحات معلومات تخطيطية لمحللي البيانات ومطوري BI والمصممين المرئيين. بفضل واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، بالإضافة إلى أكثر من 180 قالب جاهز وأكثر من 20 عنصر واجهة قابل للتخصيص، يتيح لك Mokkup.ai إنشاء لوحات معلومات تخطيطية في دقائق. يمكنك تطبيق موضوعات ألوان مختارة وأدوات العلامة التجارية للحفاظ على اتساق لوحات المعلومات الخاصة بك بصريًا وتوافقها مع علامتك التجارية.

يمكنك أيضًا تصدير النماذج الأولية مباشرة إلى Power BI أو Tableau، مما يوفر الوقت ويقضي على الحاجة إلى البدء من الصفر. تم تصميمه مع وضع التعاون في الاعتبار، بحيث يمكنك بسهولة مشاركة التصميمات وجمع التعليقات وترك الملاحظات وإجراء تحديثات في الوقت الفعلي مع فريقك.

أفضل ميزات Mokkup. ai

التضمين والمشاركة بسهولة: شارك نماذجك الأولية عبر رابط URL بسيط أو قم بتضمينها مباشرة في مواقع الويب أو التطبيقات أو المدونات

معاينة قبل الإنشاء: قم بمعاينة كيف ستظهر نماذج لوحة المعلومات في Power BI و Tableau على الفور واكتشف المشكلات مبكرًا

تخصيص لتتناسب مع رؤيتك: صمم كل جانب من جوانب لوحة المعلومات الخاصة بك بدءًا من أنماط الأدوات المصغرة إلى ألوان السمات وتأكد من أن تصميمك يتوافق تمامًا مع علامتك التجارية وأهدافك

قيود Mokkup. ai

تفتقر إلى خيارات إضافية للرسوم البيانية، مثل عرض الجدول المحوري وعرض سجل الأنشطة، التي يستخدمها مطورو BI بشكل شائع

أسعار Mokkup. ai

قياسي: مجاني

Mokkup Pro: 8 دولارات شهريًا

الفرق: 10 دولارات شهريًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات Mokkup. ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 4/5

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mokkup. ai؟

إليك تقييم Capterra:

يعجبني التصميم الخاص بلوحة المعلومات والعناصر والشاشات المتعددة، حيث يصعب تكرار ذلك باستخدام أدوات أخرى. سيكون مفيدًا جدًا لفريقي

يعجبني التصميم الخاص بلوحة المعلومات والعناصر والشاشات المتعددة، حيث يصعب تكرار ذلك باستخدام أدوات أخرى. سيكون مفيدًا جدًا لفريقي

6. Supadash. co (الأفضل لتصور البيانات بسرعة وفي الوقت الفعلي مع تكامل سلس مع PostHog)

عبر Supadash

يسهل Supadash عليك تصور بياناتك وتحليلها دون الحاجة إلى كتابة استعلامات SQL معقدة أو التعامل مع إعدادات معقدة. بمجرد توصيل قاعدة البيانات الخاصة بك، يقوم Supadash تلقائيًا بإنشاء مخططات زمنية ورسوم بيانية أخرى في بضع ثوانٍ فقط ويقدم لك نظرة عامة فورية على بياناتك.

من هناك، يمكنك بسهولة توسيع لوحة المعلومات الخاصة بك عن طريق إضافة مخططات إضافية باستخدام استعلامات SQL الأولية أو أداة إنشاء الاستعلامات المرئية المدمجة، أيهما يناسب سير عملك بشكل أفضل. كما أنه يتكامل بسلاسة مع PostHog، مما يتيح لك لصق مفتاح API الخاص بك، وتحديد الأحداث التي تريد تتبعها، والحصول على لوحة معلومات مخصصة على الفور.

أفضل ميزات Supadash

المراقبة في الوقت الفعلي: ابقَ على اطلاع على بياناتك في الوقت الفعلي، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: حدد جداول البيانات والحقول لإنشاء لوحات معلومات تناسب احتياجاتك الخاصة

وصول مبسط إلى البيانات: حوّل أي استعلام SQL على الفور إلى مخطط بياني، حتى تتمكن من تتبع جميع المقاييس في مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات

قيود Supadash

لا يدعم بشكل أساسي أطر العمل المعقدة مثل React أو Angular أو Vue. js بشكل فوري

أسعار Supadash

مجانًا

الأساسي: 7 دولارات شهريًا

المزايا: 19 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Supadash وتعليقات المستخدمين

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ على الرغم من أن مفهوم الذكاء الاصطناعي يتصدر عناوين الأخبار اليوم، إلا أنه موجود منذ أوائل القرن العشرين! قبل وقت طويل من ظهور المساعدين الذكيين، كان العلماء الأوائل يحلمون بالفعل بآلات قادرة على التفكير. لم تحدث الاختراقات الحقيقية حتى الخمسينيات، ولكن الأساس تم وضعه قبل عقود من ولادة معظمنا.

7. BlazeSQL (الأفضل للاستعلامات والتصورات SQL المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع دعم قواعد البيانات المتعددة وأمن المؤسسات)

عبر BlazeSQL

يتيح لك BlazeSQL تحويل اللغة الطبيعية بسهولة إلى استعلامات SQL وتصورات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي القوية مثل GPT-4 و Claude-3. 5-Sonnet من OpenAI. بمجرد اتصالك بقواعد بيانات SQL، ما عليك سوى إخبار الذكاء الاصطناعي بنوع الرسم البياني أو الجدول الذي تريده، وسيقوم بإنشائه في ثوانٍ.

يمكنك أيضًا استخدام واجهة السحب والإفلات البسيطة لترتيب المخططات والجداول بالطريقة التي تريدها تمامًا، وكل ذلك وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. يوفر BlazeSQL أيضًا رؤى استباقية من خلال عرض المقاييس والاتجاهات الرئيسية تلقائيًا بناءً على أدوارك وأولوياتك، حتى لا تضطر إلى البحث عن التحديثات.

أفضل ميزات BlazeSQL

دعم قواعد البيانات المتعددة: يدعم مجموعة واسعة من قواعد بيانات SQL، بما في ذلك Snowflake و BigQuery و Microsoft SQL Server و PostgreSQL و MySQL و MariaDB و Oracle و Redshift و SAP SQL Anywhere

أمان على مستوى المؤسسات: يوفر ميزات مثل مصادقة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وخيار الحلول المستضافة ذاتيًا لتعزيز الأمان والامتثال لمستخدمي المؤسسات

العلامة البيضاء والتضمين: قم بتخصيص BlazeSQL وإعادة تسميته وتضمينه في موقعك الإلكتروني أو برنامجك مع تكامل سلس مع البنية التحتية الحالية لديك

قيود BlazeSQL

يدعم BlazeSQL مجموعة محدودة من ميزات SQL، لذا قد تكون الوظائف الأكثر تقدمًا مثل عمليات JOIN الكاملة ووظائف النوافذ والاستعلامات الفرعية والتجميعات المعقدة مقيدة

أسعار BlazeSQL

للأفراد

المحترف: 99 دولارًا شهريًا

متقدم: 149 دولارًا شهريًا

للفرق

فريق Blaze: 249 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Blaze Team Advanced: 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Blaze Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات BlazeSQL وتعليقات المستخدمين

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. Onvo AI (الأفضل للوحات التحكم البديهية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع دعم متعدد اللغات وسهولة التكامل)

عبر Onvo AI

بدلاً من المعاناة مع الاستعلامات المعقدة، يمكنك ببساطة كتابة أسئلتك باللغة الإنجليزية البسيطة وسيقوم Onvo AI تلقائيًا بإنشاء التصورات والرسوم البيانية التي تحتاجها. تجعل المنصة الاتصال بمصادر البيانات الخاصة بك أمرًا سهلاً للغاية. بنقرة واحدة فقط، يمكنك التكامل مع قواعد بيانات SQL/NoSQL و Redshift و Snowflake و BigQuery وتطبيقات SaaS الشائعة مثل Salesforce و Google Analytics لاستيراد البيانات.

يمنحك Onvo. ai أيضًا حرية تخصيص لوحات المعلومات لتتناسب مع علامتك التجارية وأنظمة الألوان والخطوط بناءً على أمثلة تصميم لوحات المعلومات. ابتكر شكلًا ومظهرًا يناسبك. بالإضافة إلى ذلك، بفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) و SDK المرنة، يمكنك تضمين لوحات المعلومات في تطبيقات الويب والتطبيقات المحمولة بأقل جهد.

أفضل ميزات Onvo AI

تحكم سهل في الإصدارات: قم بإدارة إصدارات لوحة المعلومات مثل فروع Git، مما يسهل تتبع التغييرات والرجوع عنها عند الحاجة

إدارة مستخدمين مبسطة: قم بتعيين أذونات ووصول بناءً على الأدوار للتحكم في المشاركة الآمنة للوحات المعلومات بين الفرق

دعم متعدد اللغات: يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات والذكاء الاصطناعي بأكثر من 30 لغة وتعزيز التعاون السلس بين الفرق المتنوعة

قيود Onvo AI

على الرغم من أن Onvo AI يوفر خيارات تخصيص، إلا أن بعض المستخدمين قد يجدونها أقل شمولاً مقارنة بأدوات تصور البيانات المخصصة

أسعار Onvo AI

البدء: 199 دولارًا أمريكيًا في الشهر

النمو: 499 دولارًا أمريكيًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Onvo AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Onvo AI؟

إليك تقييم Capterra:

الرسومات احترافية للغاية ولكنها بسيطة وسهلة الفهم. فريق الدعم مذهل للغاية، ويستجيب بسرعة كبيرة ويقوم بتحسينات سريعة.

الرسومات احترافية للغاية ولكنها بسيطة وسهلة الفهم. فريق الدعم مذهل للغاية، ويستجيب بسرعة كبيرة ويقوم بتحسينات سريعة.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (الأفضل لتحويل البيانات الأولية إلى تصورات تفاعلية)

عبر Leniolabs AI Data Dashboard

تقوم لوحة بيانات Leniolabs AI، المدعومة من GPT-3 من OpenAI، بتحويل مجموعات البيانات الأولية إلى مخططات ذات مغزى وجذابة بصريًا دون الحاجة إلى قيام المستخدمين بإعداد العناوين أو التسميات أو تعيينات البيانات يدويًا. يمكنك تحميل ملفات CSV الخاصة بك لترى بياناتك تنبض بالحياة أو تجربة مجموعات البيانات العشوائية إذا كنت ترغب فقط في الاستكشاف. بمجرد الانتهاء، يمكنك تصدير المخططات كرمز JavaScript، بحيث يسهل تضمينها مباشرة في مشاريع الويب الخاصة بك.

أفضل ميزات لوحة بيانات Leniolabs AI

تخصيص العروض المرئية باستخدام المطالبات: قم بتوجيه الذكاء الاصطناعي عن طريق إضافة السياق الخاص بك من خلال مطالبات مخصصة وساعده في إنشاء مخططات تعكس أهدافك التحليلية المحددة

تصفية البيانات للحصول على رؤى أعمق: قم بتطبيق المرشحات قبل تصور مجموعة البيانات للتركيز على القطاعات الرئيسية أو التعمق في نقاط بيانات معينة

استكشف النتائج في لوحة معلومات تفاعلية: انتقل إلى عرض لوحة معلومات سهل الاستخدام يتيح لك التفاعل مع المخططات واستكشافها بشكل أكثر سهولة

قيود لوحة بيانات Leniolabs AI

تدعم لوحة المعلومات حاليًا 1000 سجل كحد أقصى لكل مجموعة بيانات. قد يعيق هذا القيد فائدتها للمستخدمين الذين يعملون مع مجموعات بيانات أكبر

أسعار لوحة بيانات Leniolabs AI

أداة مفتوحة المصدر

تقييمات ومراجعات لوحة بيانات Leniolabs AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔖 مكافأة: كيفية إنشاء لوحة معلومات في Excel؟

10. Spotfire من TIBCO (الأفضل لتصور البيانات المتقدمة والرؤى في الوقت الفعلي مع السياق الجغرافي)

عبر Spotfire

من خلال دمج السياق الجغرافي في تحليل البيانات، يساعد Spotfire الشركات على مراقبة الظروف الجيولوجية وتحديد الاتجاهات الإقليمية في مجالات الصحة والطاقة والتصنيع وسلاسل التوريد.

لجعل تعيين البيانات متعددة الطبقات أكثر سهولة، تتيح لك الأداة التفاعل مع البيانات باستخدام استعلامات اللغة الطبيعية، وتستجيب طبقات الخريطة للإجراءات مثل التحديد والتحديد. تقترح المنصة أيضًا طرقًا مثالية للتصور والتحليل استنادًا إلى سياق البيانات.

أفضل ميزات Spotfire من TIBCO

ملحقات مخصصة : قم بتطوير ودمج تصورات مخصصة ووظائف تحليلية باستخدام R أو Python أو JavaScript

تدفق البيانات في الوقت الفعلي : استيعاب البيانات المتدفقة وتحليلها للحصول على رؤى واتخاذ قرارات في الوقت المناسب

تصميمات سريعة الاستجابة: أنشئ لوحات معلومات تتكيف مع مختلف أحجام الشاشات لسهولة الوصول إليها عبر الأجهزة المختلفة

قيود Spotfire من TIBCO

يتطلب تخصيص لوحة المعلومات مهارات تقنية متقدمة

أسعار Spotfire من TIBCO

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Spotfire من TIBCO

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (50+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Spotfire؟

إليك تقييم G2:

يأتي مزودًا بقدرات تصور البيانات لمجموعات البيانات الكبيرة ويساعد في تحديد الاتجاهات والانحرافات. يتكامل جيدًا مع جميع مصادر البيانات مثل Maximo و SAP Hana. يوسع D3. Js وظائفه باستخدام عناصر مرئية مخصصة.

يأتي مزودًا بقدرات تصور البيانات لمجموعات البيانات الكبيرة ويساعد في تحديد الاتجاهات والانحرافات. يتكامل جيدًا مع جميع مصادر البيانات مثل Maximo و SAP Hana. يوسع D3. Js وظائفه باستخدام عناصر مرئية مخصصة.

عزز عملية اتخاذ القرار وحسّن التحكم في المشاريع باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بدلاً من قضاء الوقت في سحب البيانات من مصادر متعددة وتجميع التقارير يدويًا، يمكنك الآن الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي حول مؤشرات الأداء الرئيسية وتقدم المشروع والأداء العام في مكان واحد. تعمل أدوات إنشاء لوحات المعلومات بالذكاء الاصطناعي على تبسيط العملية بأكملها، مما يقلل من الأعمال الروتينية ويتيح لفريقك التركيز على الأمور المهمة.

من بين أفضل الحلول التي تقود هذا التغيير، يبرز ClickUp. بفضل قدراته القوية في مجال الذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص بالكامل والأتمتة المدمجة، يجعل ClickUp من السهل تتبع تقدم المشروع ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية والتعاون بسلاسة.

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