10 قوالب LLM Prompt للمدونات

قد يكون لديك أفضل فكرة مدونة في العالم، لكنك لا تزال تضيع ساعة من الوقت في نفس المشاكل الأولية.

ما الزاوية التي يجب أن نتخذها؟ ما المخطط الذي سيكون سلسًا بالفعل؟ كيف نختار النبرة المناسبة؟ ما الأمثلة التي تجعل هذا يبدو حقيقيًا؟ وكيف نحافظ على اتساق الكتابة عبر المنشورات؟

تحل قوالب LLM prompt هذه المشكلة. فهي توفر لك هيكلًا أوليًا يمكنك إعادة استخدامه وتكييفه وتحسينه بمرور الوقت، سواء كنت تكتب قائمة أو دليل إرشادي أو منشور مقارنة أو دليلًا عن منتج ما.

في هذا المنشور، سنرشدك إلى قوالب LLM prompt للمدونات، المصممة لتكون بجوار موجزاتك ومخططاتك ومسوداتك، حتى تتمكن من إنشاء مسودات أولية أفضل، وتشديد هيكلك بشكل أسرع، والحفاظ على اتساق صوت المحتوى الخاص بك دون الحاجة إلى إعادة ابتكار مطالباتك كل أسبوع.

ما هو قالب LLM Prompt للمدونات؟

قالب موجه LLM للمدونات هو موجه قابل لإعادة الاستخدام، يتم ملؤه بالبيانات، وتقدمه إلى أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مدونة متسق عند الطلب.

فكر في الأمر على أنه إجراء تشغيل قياسي للمطالبات. بدلاً من كتابة مطالبة جديدة تمامًا في كل مرة، يمكنك استخدام نفس الهيكل واستبدال المتغيرات مثل {الموضوع} و{الكلمة الرئيسية الأساسية} و{الجمهور} و{النبرة} و{عدد الكلمات} و{الزاوية} و{الأمثلة}.

📌 مثال: أنت تكتب منشورًا على مدونة SEO حول: {الموضوع} الجمهور: {audience}

الهدف: {goal}

الكلمة الرئيسية الأساسية: {primary_keyword}

الكلمات الرئيسية الثانوية التي يجب تضمينها بشكل طبيعي: {secondary_keywords}

نية البحث: {intent}

النبرة والأسلوب: {tone_style}

القيود: {القيود} متطلبات الإخراج: 1) قدم 5 خيارات للعنوان (قم بتضمين الكلمة الرئيسية الأساسية في 3 منها) 2) اكتب مقدمة موجزة وجذابة (عنصر جذب + سبب أهميتها + ما سيتعلمه القارئ) 3) أنشئ مخططًا باستخدام H2 و H3 4) اكتب المنشور بالكامل (~{word_count} كلمة) مع أمثلة وخطوات قابلة للتنفيذ 5) أضف قسمًا قصيرًا للأسئلة الشائعة (4-6 أسئلة) 6) اختتم بعبارة CTA واضحة ذات صلة بـ {product_or_next_step}

أفضل 10 قوالب LLM Prompt لكتابة المدونات

إما أنك تحدق في صفحة فارغة أو تبحث في آلاف المطالبات العامة التي لا تناسب سير عمل مدونتك. يؤدي هذا الشلل التحليلي إلى مطالبات ضعيفة وإضاعة للوقت.

الحل هو مجموعة من القوالب التي تغطي سير عمل المحتوى بالكامل، من الفكرة إلى التحسين. تجمع القائمة التالية بين مجموعات المطالبات الجاهزة للاستخدام وقوالب ClickUp المدمجة التي تجمع بين المطالبات وهيكل إدارة المشروع الكامل، مما يمنحك نقطة انطلاق قابلة للتنفيذ لأي مهمة تدوين.

1. دليل ClickUp AI Prompt & Note لكتابة منشورات المدونات قالب

احصل على قالب مجاني حوّل ملاحظات الموضوع إلى مخطط مدونة باستخدام قالب ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Template

قالب ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts هو مجموعة أدوات كتابة تستند إلى ClickUp Docs وتحوّل موضوعًا فوضويًا إلى مخطط مدونة يمكنك البناء عليه. تبدأ بإدراج الموضوع وملاحظات العصف الذهني في المستند، ثم تتبع كتل المطالبات لتشكيل هيكل مسودة أنيق دون إضاعة أفكارك الأصلية.

عندما تريد تمريرًا أوليًا أسرع أو تمريرًا ثانيًا أنظف، يوجد ClickUp Brain داخل المستند لمساعدتك في التحرير أو التوسيع أو التبسيط أو الاستمرار في الكتابة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

قم بالتحرير أو التوسيع أو الاستمرار في الكتابة داخل Docs باستخدام ClickUp Brain

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتسريع عمليات المحتوى باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain عندما تحتاج إلى إعادة كتابة سريعة أو خطوات تالية واضحة.

قم بصياغة المسودات بشكل أسرع باستخدام تدفق موجه مدمج يرشدك خلال أقسام العنوان والوصف التعريفي والمقدمة والمحتوى الرئيسي في مستند واحد.

صقل المسودة في مكانها باستخدام إجراءات ClickUp Brain مثل تحسين الكتابة، وتصحيح الإملاء والنحو، وإطالة النص، وتقصيره، وتبسيط الكتابة.

✅ مثالي لـ: مسوقي محتوى SEO الذين يكتبون منشورات أسبوعية على المدونات والكتاب المستقلين الذين يقدمون مسودات طويلة للعملاء.

🧠 حقيقة ممتعة: 51٪ من المسوقين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى، من حملات البريد الإلكتروني إلى تحسين محركات البحث. و 50٪ ينشئون محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي.

2. نماذج ChatGPT من ClickUp للكتابة

احصل على قالب مجاني ابدأ الكتابة بسرعة باستخدام مكتبة موجهات حسب الطلب باستخدام ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template

عندما تحدق في صفحة فارغة ولا يفكر عقلك في أي شيء سوى الكتابة، يوفر لك قالب ClickUp ChatGPT Prompts for Writing مكتبة جاهزة من المطالبات يمكنك فتحها واستخدامها عند الحاجة.

وهي معدة في Docs بأقسام يمكنك توسيعها وطيها للانتقال إلى مجموعة المطالبات التي تحتاجها بدلاً من البحث في الملاحظات المحفوظة.

ونظرًا لوجودها في ClickUp، يمكنك الاحتفاظ بالمطالبات بجوار الملخصات والمسودات والتعليقات، ثم استخدام ClickUp Brain لإعادة الكتابة أو التوسيع أو التلخيص أو إنشاء زوايا جديدة دون مغادرة المستند.

لماذا ستحب هذا النموذج:

اعثر على الموجه المناسب بسرعة من خلال أقسام مجمعة وقابلة للطي مثل كتابة المدونات والسير الذاتية والكتب والمزيد، بحيث تكون دائمًا على بعد نقرة واحدة من المسودة التالية.

احتفظ بنظام الكتابة الخاص بك في مكان واحد عن طريق ربط المستند بالمهام أو المستندات الأخرى، بحيث تظل المطالبات مرتبطة بالعمل.

حسّن جودة المخرجات باستخدام تعليمات الاستخدام المدمجة، ثم استخدم ClickUp Brain لتنقيح الأقسام أو مواصلة الكتابة أو تحويل الفقرات إلى عناصر عمل.

✅ مثالي لـ: كتاب المحتوى الذين ينشئون مكتبة مطالبات قابلة لإعادة الاستخدام، أو مؤلفي النصوص المستقلين الذين يتعاملون مع أنماط كتابة متعددة عبر العملاء.

3. قالب مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بصياغة مسودات منشورات المدونة بتنسيق يشبه تنسيق النشر باستخدام قالب مدونة ClickUp.

إذا كنت تريد أن تبدو منشورات مدونتك وكأنها صفحة نشر حقيقية قبل النقر على "نشر"، فإن قالب مدونة ClickUp يمنحك هذا التصميم داخل ClickUp مباشرةً. ستحصل على مستند نظيف على غرار المستندات المخصصة للقراء مع صورة رئيسية ومحتوى مقسم إلى أقسام ولوحة تنقل مدمجة تجعل من السهل تصفح المنشورات الطويلة وإعادة زيارتها.

على عكس المستندات المستقلة، يربط هذا النموذج مطالبات LLM بالمواعيد النهائية والمكلفين وسير عمل الموافقة، مما يحول التعليمات إلى خطة مشروع قابلة للتنفيذ.

لماذا ستحب هذا النموذج:

صمم محتواك بتنسيق أنيق على غرار المدونات مع صورة غلاف وعناوين أقسام وجدول محتويات على غرار الشريط الجانبي يسهل متابعة التدفق.

حوّل كل منشور إلى سير عمل قابل للتتبع باستخدام حالات ClickUp المخصصة لكل مرحلة، من المسودة إلى المراجعة إلى الجدولة إلى النشر.

استخدم ClickUp Brain MAX عندما تحتاج إلى سحب مراجع من مساحة العمل الخاصة بك والويب، ثم قم بإنشاء حشوات سريعة مثل المقدمات ومخططات الأقسام والأسئلة الشائعة وأفكار التسميات التوضيحية أثناء الكتابة.

✅ مثالي لـ: مسوقي المحتوى الذين ينشرون مقالات أسبوعية على المدونات، أو المؤسسين الفرديين الذين يكتبون تحديثات المنتجات ومقالات القيادة الفكرية.

4. قالب تقويم تحرير مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لمنشورات المدونة في مسار قائم على المراحل باستخدام قالب تقويم تحرير مدونة ClickUp.

يصبح تخطيط المدونة أسهل بكثير عندما يتم وضع كل منشور في مسار مرئي واحد. يوفر لك قالب تقويم تحرير مدونة ClickUp لوحة قائمة على المراحل لمحرك المحتوى الخاص بك، بحيث يمكنك رؤية ما هو قيد التفكير والبحث عن الكلمات الرئيسية والكتابة والتصميم والترويج في لمحة واحدة. وعندما تريد التكبير، يساعدك عرض تقويم ClickUp على تحديد تواريخ النشر على مدار الشهر في لمحة واحدة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

انقل كل منشور عبر مراحل واضحة مثل الفكرة، والبحث عن الكلمات المفتاحية، وكتابة المحتوى، والتصميم، والترويج باستخدام لوحة سير العمل.

احتفظ بالتفاصيل الأساسية المرفقة بكل منشور من خلال تتبع مرحلة المدونة وتواريخ النشر والرسومات والقنوات والموافقة على النصوص مباشرة على كل بطاقة.

أضف مهام فرعية للنتائج المطلوبة مثل المخطط التفصيلي والمسودة والمرئيات وتحديثات تحسين محركات البحث (SEO) وضمان الجودة النهائي.

✅ مثالي لـ: قادة عمليات المحتوى الذين ينسقون الكتابة والتصميم والترويج لكل منشور.

5. قالب كتابة المحتوى ClickUp

احصل على قالب مجاني صمم مسودات البيانات الصحفية بتنسيق موجه باستخدام قالب كتابة المحتوى ClickUp.

عندما تحتاج إلى إرسال بيان صحفي بسرعة، يوفر لك قالب كتابة المحتوى من ClickUp مسودة جاهزة يمكنك استخدامها على الفور. يبدأ القالب بمساحة لشعارك، ثم يرشدك إلى أساسيات البيان الصحفي بنفس الترتيب الذي يتوقعه القارئ: معلومات البيان الصحفي في الأعلى، وعنوان رئيسي وعنوان فرعي واضحان، وقسم نصي إرشادي يساعدك على البدء بتاريخ مناسب والحفاظ على سير القصة.

ونظرًا لأن الكتابة ليست سوى نصف المهمة، تساعدك تعليقات ClickUp Assigned Comments على إرسال تعديلات محددة إلى المراجع المناسب دون الحاجة إلى تبادل الرسائل المضطرب، بينما تساعدك ClickUp Automations على الحفاظ على سير المسودة عبر خطوات المراجعة من خلال التذكير والتسليم في الوقت المناسب.

لماذا ستحب هذا النموذج:

التقط الأساسيات مسبقًا باستخدام حقول مخصصة لمعلومات الاتصال وتاريخ الإصدار، بحيث تكون كل مسودة جاهزة للمشاركة على الفور.

اكتب بنصوص أقل فجوات باستخدام المطالبات المدمجة للعناوين الرئيسية والعناوين الفرعية والنصوص، بما في ذلك تنسيق تاريخ النشر داخل المستند مباشرةً.

حافظ على تماسك العلامة التجارية لمنشوراتك بإضافة شعارك في أعلى المستند.

✅ مثالي لـ: مديري العلاقات العامة الذين يكتبون ويوجهون البيانات الصحفية للمراجعة والموافقة.

💡 نصيحة احترافية: لا يبدو المحتوى "بطيئًا" إلا عندما يكون مبعثرًا. بمعنى آخر، يكون الملخص في أداة ما، والتعليقات في أداة أخرى، بينما تتم الموافقات في الرسائل المباشرة. يجمع ClickUp كل محتوى خط أنابيبك في مكان واحد، بحيث يمكنك الانتقال من الملخص → المسودة → المراجعة → النسخة النهائية دون الحاجة إلى البحث عن الروابط أو البحث عن التعليقات. شاهد هذا الفيديو لترى كيف تستخدم الفرق ClickUp لتبسيط إنتاج المحتوى من البداية إلى النهاية، من التعليقات إلى الأصول النهائية:

6. قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع كل منشور مدونة من المسودة إلى النشر باستخدام قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp.

إذا كان عدد المشاركات المتراكمة في مدونتك في تزايد مستمر، فإن قالب قاعدة بيانات المدونة ClickUp يوفر لك مكانًا واحدًا لتتبع كل مشاركة من المسودة إلى النشر وما بعده.

يمكنك أن ترى بسرعة ما هو "منشور" أو يحتاج إلى "تحديث مطلوب" أو "قيد التقدم"، إلى جانب الفئة التي ينتمي إليها وموعد استحقاقه.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتجميع المنشورات حسب الحالة لإبقاء مسار النشر مرئيًا في لمحة (منشور، يحتاج إلى تحديث، قيد التقدم)

قم بتمييز كل منشور بوضع حالة قاعدة البيانات وفئة المدونة للحفاظ على تنظيم مكتبتك مع نموها.

أضف المكلفين والمواعيد النهائية والأولوية للحفاظ على المنشور المناسب في الوقت المناسب.

✅ مثالي لـ: مديري تسويق المحتوى الذين يديرون مدونة متعددة الفئات ويحافظون على دورة تحديث منتظمة.

📮 ClickUp Insight: 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتضمن هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد — كل ذلك مع الحفاظ على سياق مساحة العمل بأكملها.

7. قالب إرشادات الكتابة ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتوحيد قواعد الصوت والكتابة لكل كاتب باستخدام قالب إرشادات الكتابة من ClickUp.

عندما يكون لديك عدة أشخاص يكتبون، فأنت بحاجة إلى تنسيق موحد لضمان أن كل ما يتم نشره له نفس الصوت والنبرة وبنية الكتابة.

يوفر قالب إرشادات الكتابة من ClickUp لفريقك مكانًا واحدًا سهل المتابعة للقواعد التي تشكل محتواك، بدءًا من صوت العلامة التجارية ونبرتها وحتى القرارات النحوية التي تريد أن يلتزم بها الجميع.

يمكن للكتاب الجدد - سواء كانوا بشرًا أو ذكاءً اصطناعيًا - إنتاج محتوى يتوافق مع العلامة التجارية من اليوم الأول لأن القواعد مدمجة مباشرة في النظام.

لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتوثيق شخصية علامتك التجارية ومبادئ صوتك حتى يتمكن الكتّاب من الرجوع إليها بسرعة أثناء الصياغة.

قم بتوحيد القواعد النحوية والميكانيكية، بما في ذلك الخيارات مثل الصيغة الفعلية مقابل الصيغة المبنيّة للمجهول، بحيث يصبح من السهل نقل المراجعات.

استخدم الأقسام المدمجة لتطوير دليل أسلوب حي يمكن لفريقك تحديثه مع تطور المحتوى الخاص بك.

✅ مثالي لـ: مديري المحتوى الذين يديرون فريقًا من الكتّاب الذين ينشرون تحت صوت علامة تجارية واحدة.

🧠 حقيقة ممتعة: 45٪ من المسوقين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول مفاهيم المحتوى وأفكاره.

8. مطالبات HubSpot للتسويق والإنتاجية

عبر HubSot

تحتاج إلى موجه لمهمة تسويقية محددة للغاية، ولكنك لا تعرف من أين تبدأ.

تعد هذه المكتبة الضخمة من قوالب HubSpot التي تضم أكثر من 1000 قالب للتسويق والإنتاجية مرجعًا شاملاً لأي حالة استخدام تقريبًا في مجال التسويق أو المبيعات أو الإنتاجية، بما في ذلك قسم كبير عن محتوى المدونات.

لماذا ستحب هذا النموذج:

اختر من بين أكثر من 1000 موجهة تغطي أعمال التسويق والإنتاجية اليومية، بحيث يكون لديك دائمًا موجهة للخطوة التالية جاهزة للمهمة التي تقوم بها.

قم بتخصيص المطالبات لتتناسب مع هدفك وقناتك وجمهورك، بدلاً من إعادة الكتابة من الصفر في كل مرة.

استخدمها كـ "بنك مطالبات" قابل للتكرار لتنفيذ أسرع عبر SEO والوسائط الاجتماعية والعلامة التجارية وتوليد العملاء المحتملين والتخطيط.

✅ مثالي لـ: مديري التسويق الذين يرغبون في مكتبة موجهات واحدة قابلة لإعادة الاستخدام لتخطيط وإنتاج المحتوى عبر قنوات متعددة.

9. إطار عمل CO-STAR لمطالبات LLM

عبر Medium

إطار عمل CO-STAR لملفات LLM Prompts هو نظام منظم لكتابة ملفات فعالة. وهو يرمز إلى السياق والهدف والأسلوب والنبرة والجمهور وتنسيق الاستجابة.

لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ مطالبات مع السياق + الهدف حتى يفهم النموذج الموقف والمهمة المطلوبة بالضبط قبل أن يبدأ الكتابة.

حدد الأسلوب + النبرة + الجمهور عندما تحتاج إلى أن يكون الناتج متسقًا عبر المنشورات أو الصفحات أو أصحاب المصلحة.

حدد تنسيق الاستجابة حتى تحصل على النتائج بالشكل الذي تريده، مثل مخطط تفصيلي أو جدول أو قائمة مراجعة أو JSON.

✅ مثالي لـ: استراتيجيي المحتوى الذين يكتبون مطالبات قابلة للتكرار لموجزات المدونات والمسودات الجاهزة للإنتاج.

نصائح لكتابة مطالبات LLM فعالة للمدونات

حتى أفضل القوالب يمكن أن تفشل إذا كنت لا تعرف كيفية تخصيصها بشكل فعال. استخدم هذه النصائح للحصول على مخرجات متسقة وعالية الجودة من أي قالب هندسة موجه.

حدد الهدف والقيود والجمهور مسبقًا: يجب أن تجيب كل موجهة على ثلاثة أسئلة قبل طلب المحتوى: ما الغرض من هذه المقالة؟ ما الذي لا يمكن أن تتضمنه؟ من سيقرأها؟

توفير السياق والمصادر والأمثلة: قدم للذكاء الاصطناعي مواد مرجعية، مثل منشورات المنافسين للتمييز بينها، أو الوثائق المصدرية للاقتباس منها، أو أمثلة للمنشورات التي تعكس النبرة التي تريدها. اسحب السياق من مستندات ClickUp المرتبطة والمهام باستخدام ClickUp Brain، بحيث تتضمن مطالباتك تلقائيًا الخلفية ذات الصلة.

حدد بنية الناتج وأسلوبه وطوله: أخبر الذكاء الاصطناعي بالضبط كيف تريد أن يبدو المنتج النهائي. على سبيل المثال: "اكتب منشور مدونة من 1200 كلمة مع قسم H1 وأربعة أقسام H2 ونقاط تحت كل قسم H2." أضف أيضًا تعليمات الأسلوب مثل "اكتب بأسلوب محادثة بالصيغة الثانية دون استخدام مصطلحات متخصصة، بمستوى قراءة الصف الثامن".

اختبر، قم بالتقييم، وكرر: نادرًا ما تنتج محاولتك الأولى في استخدام الموجه نتائج مثالية. قم بتشغيله، وقم بتقييم النتيجة، وحدد ما هو مفقود أو غير صحيح، ثم نادرًا ما تنتج محاولتك الأولى في استخدام الموجه نتائج مثالية. قم بتشغيله، وقم بتقييم النتيجة، وحدد ما هو مفقود أو غير صحيح، ثم قم بتحسين الموجه . احتفظ بسجل لإصدارات الموجه ونتائجها لتتبع ما يناسب سيناريوهات اختبار LLM الخاصة بك.

حوّل المطالبات إلى نظام مدونة قابل للتكرار باستخدام ClickUp

الفوز الحقيقي هو إنشاء مكتبة موجهات يمكن لفريقك إعادة استخدامها وتحسينها والوثوق بها في كل مدونة تنشرها.

ClickUp يجعل ذلك سهلاً. قم بتخزين مطالباتك في مكان وجود المحتوى الخاص بك، بجانب الملخصات والمخططات والمسودات والتعليقات. حوّل كل قالب إلى سير عمل متسق، وحافظ على وضوح الملكية، واستخدم الذكاء الاصطناعي داخل مساحة العمل لصياغة المسودات وصقلها وتلخيص التعديلات واتخاذ الخطوات التالية دون فقدان السياق.

عندما تتوافق المطالبات والعمليات معًا، تصبح الكتابة أسرع وتبقى الجودة ثابتة.

قم ببناء نظام المطالبات الخاص بك في ClickUp. ✅

الأسئلة المتداولة

الموجه هو تعليمات فردية لمرة واحدة تعطيها لنموذج الذكاء الاصطناعي لمهمة محددة. قالب الموجه هو بنية موجه قابلة لإعادة الاستخدام مع متغيرات يمكنك تخصيصها لكل استخدام — تكتبها مرة واحدة ويمكنك استخدامها مرارًا وتكرارًا مع مدخلات مختلفة.

ابدأ بتوثيق صوت علامتك التجارية والجمهور المستهدف ومعايير المحتوى في مستند مركزي. ثم قم بتضمينها كتعليمات افتراضية في قوالبك. اربط دليل الأسلوب الخاص بك بمهام المحتوى حتى يرجع إليه ClickUp Brain تلقائيًا عند إنشاء المسودات.

لا، القوالب مصممة لتسريع عملية الصياغة وتقليل الأعمال المتكررة، ولكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا للاستراتيجية والتحقق من الحقائق وإضافة رؤى أصلية والتحرير النهائي. فكر في الذكاء الاصطناعي كآلة لصياغة المسودة الأولى، وليس كبديل كامل للإشراف التحريري.