كيف تنشئ دليل أسلوب لعلامتك التجارية؟

غالبًا ما تعاني العديد من الشركات، كبيرة كانت أم صغيرة، في الحفاظ على الاتساق في عرض علامتها التجارية.

فبدون وجود إرشادات واضحة، قد يفسر الموظفون والشركاء الخارجيون العلامة التجارية بشكل مختلف، مما يخلق صورة مجزأة ومربكة. لهذا السبب من المهم وجود دليل لأسلوب العلامة التجارية.

دليل أسلوب العلامة التجارية هو مستند يحدد قواعد ومعايير استخدام عناصر العلامة التجارية مثل الشعارات ولوحات الألوان والألوان والنبرة. وهو يضمن الاتساق في جميع مواد التسويق والاتصال.

معظم العلامات التجارية الراسخة لديها دليل أسلوب؛ إذا كنت جادًا بشأن شركتك، يجب أن يكون لديك دليل أسلوب أيضًا. ستوضح هذه المدونة كيف يمكن لدليل الأسلوب المصمم بشكل جيد أن يحول شركتك إلى علامة تجارية لا تُنسى. لنبدأ!

دليل العلامة التجارية ودليل النمط

نريد جميعًا أن تبرز علاماتنا التجارية؛ الاتساق هو المفتاح. دليل الأسلوب ضروري للحفاظ على هوية متماسكة وقوية للعلامة التجارية. دعنا نرى لماذا.

الاتساق يخلق الثقة: عندما يرى العملاء العناصر المرئية نفسها عبر المنصات - مثل موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتغليف والإعلانات - يشعرون بالارتباط بعلامتك التجارية. يضمن دليل الأنماط اتساق الشكل والمظهر عبر جميع القنوات، مما يوفر تجربة موحدة للعلامة التجارية للعملاء

عندما يرى العملاء العناصر المرئية نفسها عبر المنصات - مثل موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والتغليف والإعلانات - يشعرون بالارتباط بعلامتك التجارية. يضمن دليل الأنماط اتساق الشكل والمظهر عبر جميع القنوات، مما يوفر تجربة موحدة للعلامة التجارية للعملاء نتائج أسرع مع سير عمل مبسّط: يعتبر دليل نمط العلامة التجارية بمثابة ورقة غش لفريقك الإبداعي، حيث يضع قواعد واضحة لاتخاذ القرارات بسرعة. كما أنه يقلل من الحاجة إلى الذهاب والإياب، مما يضمن الوضوح لجميع المشاركين، بما في ذلك المصممين والكتاب والمسوقين، حول ما يتوافق مع العلامة التجارية

يعتبر دليل نمط العلامة التجارية بمثابة ورقة غش لفريقك الإبداعي، حيث يضع قواعد واضحة لاتخاذ القرارات بسرعة. كما أنه يقلل من الحاجة إلى الذهاب والإياب، مما يضمن الوضوح لجميع المشاركين، بما في ذلك المصممين والكتاب والمسوقين، حول ما يتوافق مع العلامة التجارية التميز في سوق مزدحم: يساعد دليل الأسلوب الشامل علامتك التجارية على التميز في سوق مزدحم من خلال إنشاء علامة تجارية مميزة تتجاوز المنتج أو الخدمة. عناصر العلامة التجارية الفريدة مثل الشعارات ولوحات الألوان ونبرة الصوت تسهل على المستهلكين التعرف على علامتك التجارية واختيارها

يساعد دليل الأسلوب الشامل علامتك التجارية على التميز في سوق مزدحم من خلال إنشاء علامة تجارية مميزة تتجاوز المنتج أو الخدمة. عناصر العلامة التجارية الفريدة مثل الشعارات ولوحات الألوان ونبرة الصوت تسهل على المستهلكين التعرف على علامتك التجارية واختيارها بناء الولاء من خلال العلامة التجارية المبهرة: تعمل العلامة التجارية الفعالة على بناء الولاء من خلال الروابط العاطفية، مما يحول المستهلكين إلى عملاء مخلصين ومؤيدين للعلامة التجارية. يضمن دليل النمط الاتساق في جميع المحتويات والتفاعلات، مما يجعل تجربة العميل لا تنسى ومثيرة للإعجاب

تمييز دليل أسلوب العلامة التجارية وتحديد المواقع والشخصية

لبناء هوية متماسكة ومقنعة للعلامة التجارية، من الضروري فهم الاختلافات بين دليل أسلوب العلامة التجارية وتحديد المواقع والشخصية.

يلعب كل عنصر دورًا فريدًا ولكن مترابطًا في فعالية إدارة العلامة التجارية . دعنا نستكشف ما تنطوي عليه هذه العناصر والغرض منها ومكوناتها وكيفية عملها معًا.

دليل أسلوب العلامة التجارية وضع العلامة التجارية شخصية العلامة التجارية الغرض يضمن الاتساق في شكل علامتك التجارية وأصواتها عبر جميع المنصات يحدد موقع علامتك التجارية المتميز في السوق مقارنة بالمنافسين يمنح علامتك التجارية سمات تشبه سمات البشر لجعلها ذات صلة وجاذبة المكونات يتضمن الشعارات والألوان والخطوط والصور وأسلوب الكتابة يتضمن الجمهور المستهدف، وعرض البيع الفريد (USP)، والتحليل التنافسي، وعرض القيمة يتكون من السمات والنماذج الأصلية ونبرة الصوت والروابط العاطفية الوظيفة يعمل بمثابة كتاب قواعد للحفاظ على هوية موحدة للعلامة التجارية يميز علامتك التجارية من خلال تسليط الضوء على ما يجعلها مميزة يشكل كيفية تفاعل علامتك التجارية مع الجمهور وإدراكه لها على المستوى الشخصي

الرابط بين اتساق العلامة التجارية ودليل الأسلوب

الاتساق هو اسم اللعبة عندما يتعلق الأمر بما يلي هوية العلامة التجارية .

لفهم هذا الأمر بشكل أفضل، تخيل نفسك وأنت تتجول في سوق مزدحم، وتبحث في الأكشاك الملونة عن ذلك الشعار المألوف. وفجأة، تكتشفه! ولكن تخيل لو كان هذا الشعار يبدو مختلفاً في كل مرة تراه فيها - أمر محير، أليس كذلك؟

هنا يأتي دور اتساق العلامة التجارية وأدلة الأسلوب.

يفصّل دليل الأسلوب كل شيء بدءاً من الخطوط والألوان إلى الصور والنبرة. يضمن الالتزام بهذه الإرشادات أن علامتك التجارية تتحدث بشكل متسق عبر جميع المنصات. يعزز هذا الاتساق من التعرف على جمهورك ويعزز الثقة بين جمهورك.

إن اتساق العلامة التجارية يبني الألفة والموثوقية، مثل المصافحة القوية من صديق موثوق به. لذا، سواءً كان موقعًا إلكترونيًا أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو لوحة إعلانية، يضمن دليل الأسلوب المصمم جيدًا أن تحافظ علامتك التجارية على نزاهتها أينما ظهرت.

ومع قوالب العلامات التجارية في متناول يدك، يصبح الحفاظ على هذا الاتساق أسهل.

## مكونات مهمة لدليل الأسلوب

دعنا نستكشف المكونات الرئيسية لدليل الأسلوب الفعّال، لنضمن تقديم علامتك التجارية في أفضل حالاتها باستمرار.

رسالة العلامة التجارية ورؤيتها

إن رسالة علامتك التجارية ورؤيتها أكثر من مجرد عبارات - فهي جوهر علامتك التجارية وروحها.

رسالة العلامة التجارية هي بيان واضح وموجز يخبر الجميع، من الموظفين إلى العملاء، بما تدور حوله علامتك التجارية. وهي تجيب على السؤال "لماذا توجد علامتك التجارية؟

على سبيل المثال، قد تكون مهمة العلامة التجارية لشركة برمجيات هي تمكين المؤسسات من خلال حلول متطورة تدفع الابتكار

رؤية العلامة التجارية هي حالة تطلعية تحدد ما تطمح علامتك التجارية أن تكون عليه. وهي تجيب على السؤال "إلى أين تتجه علامتك التجارية؟ تحدد هذه الرؤية الهدف طويل الأجل وتساعد على تحديد أولويات الإجراءات والقرارات لتتماشى معها.

قد تكون رؤية شركة البرمجيات هي _ أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال الحلول البرمجية المبتكرة، وتحويل عمليات الشركات ونجاحها

الشعار والأيقونة

الشعار هو رمز أو تصميم يمثل علامة تجارية أو شركة. تتضمن الأيقونات استخدام الصور والقصاصات الفنية والرموز لنقل رسالة أو هوية العلامة التجارية.

يجب أن يتضمن دليل نمط العلامة التجارية أشكالاً مختلفة للشعار مثل الشعار الأساسي والثانوي والعلامات الفرعية (امتداد لشعارك الأساسي). الشعار الأساسي هو الشعار الرئيسي، في حين أن الشعار الثانوي هو نسخة مبسطة مصممة خصيصاً للمساحات الأصغر. أما العلامات الفرعية، من ناحية أخرى، فهي أيقونات مبسطة مصممة للمساحات الصغيرة جداً.

يجب أن تحدد إرشادات علامتك التجارية موضع الشعار المفضل، وحجمه للاستخدام المطبوع والرقمي، وتنوعات الألوان للخلفيات المختلفة.

تحتاج كل علامة تجارية إلى أشكال مختلفة للشعار، ولكن العدد الإجمالي يعتمد على احتياجات الشركة وميزانيتها.

فيما يلي مثال على الاختلافات في شعار ماكدونالدز للتوصيلات، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من العلامة التجارية الشاملة لماكدونالدز.

عبر ماكدونالدز

### ألوان العلامة التجارية والطباعة

من الناحية المثالية، يجب أن تحتوي لوحة ألوان علامتك التجارية على ألوان أساسية (الألوان الرئيسية التي تمثل العلامة التجارية) وألوان ثانوية (الألوان التي تكمل اللوحة الأساسية). حدد القيم الدقيقة لكل لون في أنظمة ألوان مختلفة مثل RGB وCMYK وHEX لضمان الاتساق.

تتضمن الطباعة اختيار خطوط محددة ووضع قواعد لاستخدامها، مثل تباعد الأسطر والحروف والفقرات. بالنسبة للعناوين الرئيسية والنص الأساسي والعناصر الأخرى، استخدم الخطوط الأساسية والثانوية (Arial وTimes New Roman وHelvetica).

يجب أن يذكر دليل الأنماط أيضًا أحجام الخطوط وأوزانها وأنماطها (غامق أو مائل أو مسطر).

يؤدي الاستخدام السليم لألوان العلامة التجارية والطباعة إلى إثارة مشاعر معينة ويساعدك على تمييز علامتك التجارية عن المنافسين.

على سبيل المثال، تساهم لوحة ألوان شعار كوكا كولا باللونين الأحمر والأبيض والأسلوب المتصل في جاذبيته المفعمة بالحيوية والحيوية والكلاسيكية، مما يجعله معروفاً على الفور على مستوى العالم.

عبر: فيسمي

نغمة الصوت

تمهد نبرة الصوت الطريق لأسلوب تواصل العلامة التجارية وشخصيتها، وتشكل كيفية تواصلها مع جمهورها من خلال الكلمات المختارة بعناية ونهج التواصل والرنين العاطفي.

وهي تتكيف لتعكس السمات الشخصية الفريدة لعلامتك التجارية، سواء كنت تهدف إلى نبرة ودية أو إعلامية أو رسمية أو غير رسمية.

التمثيل في وسائل الإعلام وقنوات التواصل

من خلال دمج إرشادات مفصلة للعلامة التجارية لتمثيل الوسائط وقنوات التواصل، فإنك تضمن أن علامتك التجارية تتواصل بفعالية واتساق عبر جميع المنصات.

وهذا يضمن تجربة متماسكة لجمهورك بغض النظر عن المكان الذي يتفاعلون معه.

ضع في اعتبارك هذه النقاط الرئيسية لتمثيل الوسائط وقنوات الاتصال:

رسالة مصممة خصيصًا: تتطلب القنوات المختلفة أساليب مختلفة. على سبيل المثال، قد تكون النبرة على تويتر أكثر رسمية وإيجازًا، بينما قد يتطلب موقع LinkedIn نبرة احترافية

تتطلب القنوات المختلفة أساليب مختلفة. على سبيل المثال، قد تكون النبرة على تويتر أكثر رسمية وإيجازًا، بينما قد يتطلب موقع LinkedIn نبرة احترافية المواءمة البصرية واللفظية: يجب أن يتطابق شكل علامتك التجارية مع شكلها. سيؤدي ذلك إلى تعزيز هوية علامتك التجارية

يجب أن يتطابق شكل علامتك التجارية مع شكلها. سيؤدي ذلك إلى تعزيز هوية علامتك التجارية إرشادات لكل قناة: قدم إرشادات محددة حول تكييف صوت علامتك التجارية والصور المرئية لكل وسيط. ويشمل ذلك أمثلة على اللغة والصور المناسبة وحتى تكرار النشر

## إنشاء دليل أسلوب العلامة التجارية في خمس خطوات

دليل أسلوب العلامة التجارية ضروري للحفاظ على هوية علامة تجارية قوية ومعروفة. ومع ذلك، فإن الأمر لا يخلو من التحديات. ستحتاج إلى تنسيق المدخلات من مختلف أصحاب المصلحة، والحفاظ على تحديث الدليل، والتأكد من دمجه في سير العمل اليومي.

لحسن الحظ، يمكن تبسيط هذه التحديات باستخدام قوالب دليل الأنماط والأدوات الرقمية مثل برنامج إدارة مشاريع التصميم الخاص بـ ClickUp .

هذه الأداة مثالية لإدارة وتنفيذ المشاريع الإبداعية بكفاءة وتعاونية. تحتوي على ميزات مثل المهام , الحقول المخصصة , المستندات , الأهداف والمزيد للحفاظ على تنظيم كل شيء وضمان إنجاز الأمور في الوقت المحدد.

التعاون والتخطيط وأتمتة سير العمل وتحسين عملية إنشاء دليل أنماط علامتك التجارية

1. تحديد هوية العلامة التجارية

ابدأ بتحديد العناصر الأساسية لشخصية علامتك التجارية وقيمها. تحدد هذه العناصر الأساس للهوية العامة لعلامتك التجارية وتضمن الاتساق في جميع الاتصالات.

عزز إبداع فريقك من خلال ClickUp Brain من خلال إنشاء شخصيات التصميم، ومكونات واجهة المستخدم، ورحلات المستخدم، والموجزات الإبداعية، والمزيد. استخدم مساعد الكتابة لإتقان النص، والتدقيق الإملائي المدمج للحصول على مستندات خالية من الأخطاء، والردود السريعة بالذكاء الاصطناعي من أجل تواصل متسق.

استمتع بالكتابة السلسة والأفكار الإبداعية والإجابات الفورية على جميع استفساراتك المتعلقة بالعمل

قم بتضمين هذه العناصر الضرورية في دليلك عند تحديد هوية علامتك التجارية:

بيان المهمة والرؤية

الغرض : اذكر بوضوح سبب وجود علامتك التجارية. يجب أن يجسد هذا البيان جوهر ما تهدف شركتك إلى تحقيقه

: اذكر بوضوح سبب وجود علامتك التجارية. يجب أن يجسد هذا البيان جوهر ما تهدف شركتك إلى تحقيقه الأهداف المستقبلية: صف ما تطمح علامتك التجارية أن تصبح عليه أو تحققه على المدى الطويل

القيم الأساسية

المبادئ : حدد المعتقدات الأساسية التي توجه سلوك علامتك التجارية وقراراتها

: حدد المعتقدات الأساسية التي توجه سلوك علامتك التجارية وقراراتها مثال: الاستدامة، والابتكار، والتركيز على العملاء، والنزاهة

تموضع العلامة التجارية

مكانة السوق: حدد موقع علامتك التجارية في السوق مقارنة بالمنافسين

حدد موقع علامتك التجارية في السوق مقارنة بالمنافسين الجمهور المستهدف: تحديد الجمهور المستهدف: تحديد من تخدمه علامتك التجارية

تحديد الجمهور المستهدف: تحديد من تخدمه علامتك التجارية عرض القيمة: تسليط الضوء على ما يجعل علامتك التجارية فريدة من نوعها ولماذا يجب أن يختارك العملاء

2. تحديد الهوية اللفظية

تشير هويتك اللفظية إلى نبرة العلامة التجارية وصوتها واللغة المستخدمة في جميع الاتصالات.

نبرة الصوت

الشخصية : حدّد السمات الشخصية لعلامتك التجارية (على سبيل المثال، ودود، محترف، ملتوي). تأكد من اتساق نبرة الصوت في جميع الاتصالات

: حدّد السمات الشخصية لعلامتك التجارية (على سبيل المثال، ودود، محترف، ملتوي). تأكد من اتساق نبرة الصوت في جميع الاتصالات أمثلة: تقديم أمثلة على كيفية التواصل في سيناريوهات مختلفة (على سبيل المثال، منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعلات خدمة العملاء، المواد التسويقية)

أسلوب الكتابة

المفردات: حدد اللغة والمصطلحات والعبارات المفضلة

حدد اللغة والمصطلحات والعبارات المفضلة بنية الجملة: حدد المبادئ التوجيهية لطول الجملة وبنيتها (على سبيل المثال، اختصار الجملة وإحكامها مقابل التفصيل والتوضيح)

3. إنشاء هوية مرئية

يجب تصميم العناصر المرئية للعلامة التجارية بحيث يمكن التعرف عليها على الفور وتطبيقها باستمرار عبر جميع قنوات التسويق للحفاظ على صورة متماسكة للعلامة التجارية. مع برنامج إدارة العلامة التجارية ، فإن الحفاظ على اتساق هذه العناصر وتمييزها أمر سهل للغاية.

استخدم ميزة الحقول المخصصة في ClickUp لتفاصيل الشعارات ولوحات الألوان والطباعة ومواصفات الصور.

حافظ على جميع عناصر التصميم، من الملفات إلى الملصقات، منظمة بدقة ويمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام ClickUp

الشعار

عناصر التصميم: تفاصيل عناصر الشعار، بما في ذلك اللون والطباعة والرمزية

تفاصيل عناصر الشعار، بما في ذلك اللون والطباعة والرمزية إرشادات الاستخدام: تحديد الاستخدام الصحيح وغير الصحيح للشعار، بما في ذلك الحد الأدنى للحجم والمساحة الواضحة والموضع

تحديد الاستخدام الصحيح وغير الصحيح للشعار، بما في ذلك الحد الأدنى للحجم والمساحة الواضحة والموضع الاختلافات: تقديم أشكال مختلفة لسياقات مختلفة (على سبيل المثال، اللون الكامل، أحادية اللون، الرمز فقط)

عبر سبوتيفاي

لوحة الألوان

الألوان الأساسية: حدد الألوان الرئيسية لعلامتك التجارية

حدد الألوان الرئيسية لعلامتك التجارية الألوان الثانوية: تضمين ألوان إضافية تكمل لوحة الألوان الأساسية

تضمين ألوان إضافية تكمل لوحة الألوان الأساسية الاستخدام: توجيه كيفية استخدام الألوان في وسائط وسياقات مختلفة

الطباعة

عائلات الخطوط: تحديد خطوط العلامة التجارية الأساسية والثانوية

تحديد خطوط العلامة التجارية الأساسية والثانوية إرشادات الاستخدام: وصف وقت وكيفية استخدام كل خط (على سبيل المثال، العناوين والنص الأساسي والتعليقات)

وصف وقت وكيفية استخدام كل خط (على سبيل المثال، العناوين والنص الأساسي والتعليقات) التسلسل الهرمي والتحجيم: إنشاء تسلسل هرمي للطباعة، بما في ذلك الأحجام والأوزان والأنماط

التصوير والتصوير الفوتوغرافي

الأسلوب : تحديد النمط العام للتصوير الفوتوغرافي (على سبيل المثال، التصوير الصريح، المرحلي، نمط الحياة)

: تحديد النمط العام للتصوير الفوتوغرافي (على سبيل المثال، التصوير الصريح، المرحلي، نمط الحياة) الموضوعات والسيناريوهات: وصف الموضوعات والإعدادات المناسبة

وصف الموضوعات والإعدادات المناسبة المرشحات والمعالجات: حدد أي مرشحات أو معالجات لونية أو تأثيرات ينبغي تطبيقها

عناصر بصرية إضافية

الأيقونات والرسوم التوضيحية: صف أسلوب واستخدام الأيقونات والرسوم التوضيحية

صف أسلوب واستخدام الأيقونات والرسوم التوضيحية الأنماط والأنسجة: حدد أي أنماط أو أنسجة خاصة بالعلامة التجارية واستخدامها المناسب

4. إرشادات للتواجد الرقمي

حدد المعايير وأفضل الممارسات لتواجد علامتك التجارية على المنصات الرقمية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية. ويشمل ذلك المواصفات التالية:

الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي

التصميم والتخطيط : توفير إرشادات العلامة التجارية لتخطيط الموقع الإلكتروني، بما في ذلك أنظمة الشبكة والتباعد والمحاذاة

: توفير إرشادات العلامة التجارية لتخطيط الموقع الإلكتروني، بما في ذلك أنظمة الشبكة والتباعد والمحاذاة إرشادات خاصة بالمنصة : تحديد الإرشادات المرئية واللفظية لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي

: تحديد الإرشادات المرئية واللفظية لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعي إرشادات المحتوى: تحديد كيفية تقديم المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور والوسائط المتعددة

تحديد كيفية تقديم المحتوى، بما في ذلك النصوص والصور والوسائط المتعددة استراتيجية المحتوى: حدد أنواع المحتوى الذي ستتم مشاركته وتكرار النشر واستراتيجيات المشاركة

حدد أنواع المحتوى الذي ستتم مشاركته وتكرار النشر واستراتيجيات المشاركة الاتساق البصري: ضمان الاتساق في الصور والمرشحات وعناصر العلامة التجارية عبر جميع المنصات الرقمية

التواصل عبر البريد الإلكتروني

قوالب التصميم: توفير قوالب بريد إلكتروني لأنواع مختلفة من الاتصالات (مثل الرسائل الإخبارية والرسائل الإلكترونية الترويجية)

توفير قوالب بريد إلكتروني لأنواع مختلفة من الاتصالات (مثل الرسائل الإخبارية والرسائل الإلكترونية الترويجية) إرشادات المحتوى: تحديد هيكل ونبرة محتوى البريد الإلكتروني

5. التجميع والتوزيع

بمجرد حصولك على جميع المكونات، حان الوقت لتجميعها في مستند شامل.

يوفر مستندات ClickUp Docs واجهة سلسة وبديهية لإنشاء دليل مفصل لنمط العلامة التجارية. فهي تتيح لك تنظيم الدليل وهيكلته بسهولة ليكون في متناول جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والشركاء والوكالات.

أنشئ مقترحات مفصلة للمشروع مع الأهداف والجداول الزمنية والتسليمات بينما تتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتنقيح المستند ووضع اللمسات الأخيرة عليه ClickUp Dashboards توفر منصة مركزية لمراقبة الوصول إلى دليل الأنماط وتحديثاته. فهي توفر رؤى قيمة حول استخدامه وتضمن أن يظل محدثًا لجميع المستخدمين.

تسهل هذه الميزة سهولة المشاركة وإمكانية الوصول، مما يسمح لأعضاء الفريق بالوصول إلى دليل الأنماط دون عناء. يمكنك تخصيص عناصر واجهة المستخدم لتعكس مقاييس محددة للحملة، مما يتيح لهم تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بمبادراتك التسويقية.

اطّلع على أداء الحملات التسويقية من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل عدد زيارات الموقع الإلكتروني، ومعدلات التحويل، ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي، والعائد على الاستثمار

## استخدام القوالب لإنشاء دليل أسلوب فعال للعلامة التجارية

يمكن أن تكون القوالب منقذة عند إنشاء دليل نمط العلامة التجارية. فهي توفر نقطة انطلاق قوية، مما يجعل تنظيم عناصر علامتك التجارية أسهل ويضمن الاتساق.

إليك بعض النماذج الرائعة من ClickUp لمساعدتك على البدء.

تم تصميم نموذج دليل نمط العلامة التجارية من ClickUp لمساعدتك في تنظيم وتخزين جميع أصول علامتك التجارية في مكان واحد.

الـ قالب دليل نمط العلامة التجارية ClickUp هو الحل المتكامل لتنظيم وتتبع وإدارة عناصر العلامة التجارية الأساسية مثل الصوت والشعارات والألوان. يسمح لك هذا القالب بـ

تنظيم جميع عناصر العلامة التجارية ذات الصلة مثل الشعارات والألوان والخطوط ونبرة الصوت في مكان واحد

إنشاء إرشادات حول استخدام الشعار، بما في ذلك الأشكال والأحجام المقبولة ومتطلبات المساحة الدقيقة وقواعد الموضع

وضع قواعد للوحة الألوان، وتحديد الألوان الأساسية والثانوية، ورموز الألوان، وإرشادات الاستخدام، واعتبارات إمكانية الوصول

توثيق معايير الطباعة، وتحديد عائلات الخطوط وأحجامها وأوزانها وتسلسلها الهرمي مع أمثلة للعناوين والنص الأساسي وأنماط النصوص الأخرى

التعاون مع أعضاء الفريق لتخصيص القالب بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بعلامتك التجارية تنزيل هذا القالب

تم تصميم قالب دليل الأنماط من ClickUp لمساعدة الفرق في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية في جميع أصول التصميم الخاصة بهم.

قالب دليل نمط مشروع ClickUp's ClickUp مفيد بشكل خاص عند التعامل مع المواد متعددة التخصصات من خلال توفير مرجع مركزي يسهل الوصول إليه لجميع أعضاء الفريق.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تحديد عناصر تصميم علامتك التجارية وتوثيقها في مكان واحد

توفير الوقت وتقليل التكاليف من خلال توفير مصدر واحد للحقيقة للهوية المرئية لعلامتك التجارية

زوِّد مؤسستك بأكملها بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنشاء محتوى يتماشى مع علامتك التجارية تنزيل هذا القالب ## تنفيذ دليل الأسلوب

إنشاء دليل الأنماط هو الخطوة الأولى فقط. يجب عليك استراتيجية إدارة العلامة التجارية يجب أن تكون قوية لضمان تطبيق فريقك لمبادئها باستمرار عبر جميع القنوات.

إليك كيفية ضمان تطبيق دليل أسلوب علامتك التجارية بفعالية:

تعيين مسؤول تصميم: تعيين عضو في فريق التسويق للإشراف على الامتثال للعلامة التجارية. يجب أن يكون على دراية بدليل الأسلوب

تعيين عضو في فريق التسويق للإشراف على الامتثال للعلامة التجارية. يجب أن يكون على دراية بدليل الأسلوب إشراك فريقك: إشراك الموظفين في عملية الصياغة. فهذا يشجع على طرح أفكار جديدة ويعزز الشعور بالملكية، مما يزيد من الالتزام باتباع إرشادات هوية العلامة التجارية

إشراك الموظفين في عملية الصياغة. فهذا يشجع على طرح أفكار جديدة ويعزز الشعور بالملكية، مما يزيد من الالتزام باتباع إرشادات هوية العلامة التجارية دورات تعليمية: قم بإجراء دورات تدريبية للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة ويمكنهم تنفيذ المبادئ التوجيهية بفعالية

قم بإجراء دورات تدريبية للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة ويمكنهم تنفيذ المبادئ التوجيهية بفعالية وصول مركزي: التأكد من أن جميع الموظفين لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث نسخة من دليل الأسلوب

التأكد من أن جميع الموظفين لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث نسخة من دليل الأسلوب الدمج: تضمين الدليل في الأدوات والبرامج اليومية لسهولة الوصول إليه واستخدامه

تضمين الدليل في الأدوات والبرامج اليومية لسهولة الوصول إليه واستخدامه المراجعة الدورية: المراجعة الدورية للمواد لضمان الامتثال المستمر ومعالجة أي مشاكل على الفور

مفهوم دليل الأسلوب الحي

يحدد دليل أسلوب العلامة التجارية كيف تقدم العلامة التجارية نفسها وفقاً لاحتياجات السوق واتجاهاته. ويضمن أن يكون حضور شركتك متسقًا عبر كل نقطة اتصال.

يأخذ مفهوم دليل الأسلوب كوثيقة حية هذا الأمر خطوة إلى الأمام من خلال التأكيد على حاجته إلى التحديثات المنتظمة والقدرة على التكيف. إليك بعض الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار:

تغيرات السوق: الأسواق ديناميكية وخاضعة للتحولات في سلوك المستهلكين والتقدم التكنولوجي والمشهد التنافسي. لذلك، عليك التأكد من أن علامتك التجارية تتطور مع هذه التغييرات

الأسواق ديناميكية وخاضعة للتحولات في سلوك المستهلكين والتقدم التكنولوجي والمشهد التنافسي. لذلك، عليك التأكد من أن علامتك التجارية تتطور مع هذه التغييرات نمو الشركة: مع توسع شركتك، يجب تحديث دليل الأسلوب ليعكس هذه الأبعاد الجديدة

مع توسع شركتك، يجب تحديث دليل الأسلوب ليعكس هذه الأبعاد الجديدة تحديثات مجدولة: قم بجدولة تحديثات سنوية لتضمين اتجاهات السوق وملاحظات العملاء. تكاملات ClickUp مع أدوات شهيرة مثل Dropbox تتيح لك مراجعة وإضافة ملاحظات إلى النماذج بالحجم الطبيعي، وتضمين ملفات Figma و Invision، ودعوة المتعاونين، وتعيين تعليقات للتعليق

مراجعة التصميمات والموافقة عليها مع ملاحظات أصحاب المصلحة والمتعاونين بسرعة

اعتبارات الحالة الخاصة

عندما تغامر علامتك التجارية في مناطق مختلفة، لكل منها قواعد وتوقعات جمهور فريدة، يجب أن يوازن دليل الأسلوب الخاص بك بين المرونة والاتساق.

يمكن لدليل الأسلوب أن يتعامل مع التحديات المختلفة بشكل جيد من خلال فهم كل مجال، والعمل معًا، ووجود قواعد مرنة.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات لتنفيذ دليل أسلوب علامتك التجارية على مستوى الشركة:

الهيكل المعياري: تصميم دليل الأسلوب بطريقة معيارية، مما يسمح بتحديث الأقسام المختلفة أو توسيعها حسب الحاجة دون الحاجة إلى إصلاح المستند بأكمله

تصميم دليل الأسلوب بطريقة معيارية، مما يسمح بتحديث الأقسام المختلفة أو توسيعها حسب الحاجة دون الحاجة إلى إصلاح المستند بأكمله الوصول والتحديثات الرقمية: استخدم المنصات الرقمية مثل ClickUp Whiteboards للتعاون وسهولة التحديثات والتوزيع، مما يضمن وصول جميع أعضاء الفريق إلى أحدث إصدار من الدليل

سحب المهام وإفلاتها بين الأعمدة لتتبع التقدم المحرز وتحديد أولويات العمل بفعالية

آليات التغذية الراجعة: إنشاء قنوات للتغذية الراجعة المستمرة من جميع التخصصات، مما يضمن تطور الدليل بمدخلات عملية من أولئك الذين يستخدمونه

إنشاء قنوات للتغذية الراجعة المستمرة من جميع التخصصات، مما يضمن تطور الدليل بمدخلات عملية من أولئك الذين يستخدمونه مدخلات مشتركة بين الأقسام: إشراك ممثلين من مختلف المجالات في تطوير وتحديث دليل الأسلوب لضمان تناوله جميع الفروق الدقيقة اللازمة

## أمثلة على أدلة الأسلوب الفعال

دعونا نستكشف بعضًا من أمثلة على إرشادات العلامة التجارية وجمع الرؤى حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات لإنشاء هويات مؤثرة للعلامة التجارية.

Starbucks

عندما تفكر في القهوة، فمن المحتمل أن يخطر ببالك ستاربكس أول ما يخطر ببالك، أليس كذلك؟ لقد أبدعوا في استخدام الألوان والشعارات في علامتهم التجارية.

يمكن رصد لونهم الأخضر المميز من على بُعد ميل، حتى لو لم يكن الشعار في الأفق. فهم يستخدمون ظلالاً من اللون الأخضر لخلق مظهر أنيق يربطه الجميع بستاربكس. من الذكاء أن يكون لديك لون أساسي، ولكن من الضروري أيضاً أن يكون لديك ألوان أخرى لاستخدامها معه.

عبر ستاربكس

### Zendesk

يقدم دليل أسلوب العلامة التجارية لشركة Zendesk نظرة عامة شاملة للعناصر الأساسية مثل استخدام الشعار، والطباعة، ولوحة الألوان، والصور، والرسوم التوضيحية، وغير ذلك. ويؤكد على الوضوح والبساطة والشمولية في التصميم واللغة.

ترمز الألوان الأساسية للعلامة التجارية، وهي الإسبريسو والكريمي، إلى رقيها وطبيعتها الترحيبية. يركز الدليل على الاتساق وسهولة الوصول ويضمن أن يعكس كل جانب من جوانبها هوية Zendesk وقيمها.

عبر: زندسك

MailChimp

يعكس دليل نمط العلامة التجارية لـ Mailchimp تطورها من التسويق عبر البريد الإلكتروني إلى حل شامل للشركات الصغيرة.

تتألق الأصالة والإبداع من خلال الصور الشاملة والمشاهد التي تشبه الحلم في التصوير الفوتوغرافي.

فهم يريدون الحفاظ على مظهرهم كما هو، ولكن مع الحفاظ على المتعة أيضاً. ولتحقيق هذه الغاية، لديهم شعار وألوان جديدة تجعلهم متميزين.

عبر Mailchimp

مزايا وتحديات تطوير دليل الأسلوب

يجلب دليل أسلوب العلامة التجارية الشامل الكثير من المزايا ولكنه يأتي مع نصيبه العادل من التحديات.

يمكن أن تساعد معرفة الإيجابيات والعوائق المحتملة المؤسسات على اجتياز العملية بسلاسة والتمتع بفوائد الهوية القوية للعلامة التجارية.

فوائد دليل الأسلوب المطور بشكل جيد

الوضوح: يوفر دليل الأسلوب إرشادات واضحة، مما يسهل على فريقك إنشاء محتوى متسق

يوفر دليل الأسلوب إرشادات واضحة، مما يسهل على فريقك إنشاء محتوى متسق هوية العلامة التجارية: يساعد على إنشاء هوية قوية للعلامة التجارية من خلال تحديد عناصر مثل الشعارات والألوان ونبرة الصوت

يساعد على إنشاء هوية قوية للعلامة التجارية من خلال تحديد عناصر مثل الشعارات والألوان ونبرة الصوت الكفاءة: مع دليل الأسلوب، تصبح عملية اتخاذ القرار أسرع، مما يقلل من الحاجة إلى المراجعات والتوضيحات المستمرة

مع دليل الأسلوب، تصبح عملية اتخاذ القرار أسرع، مما يقلل من الحاجة إلى المراجعات والتوضيحات المستمرة القابلية للتطوير: مع نمو شركتك، سيضمن دليل الأسلوب اتساق العلامة التجارية، مما يسهل الحفاظ على تكامل العلامة التجارية عبر مختلف الأقسام والفرق

التحديات المحتملة وكيفية التغلب عليها

مقاومة التغيير: قد يقاوم بعض أعضاء الفريق اعتماد إرشادات جديدة. عالج ذلك من خلال إشراكهم في عملية التطوير وشرح فوائد الاتساق الموازنة بين الإبداع والاتساق: قد يكون تحقيق التوازن الصحيح بين الإبداع والالتزام بالمبادئ التوجيهية أمرًا صعبًا. شجع الإبداع في إطار المعايير المحددة ووفر المرونة عند الاقتضاء الحفاظ على الملاءمة: مع تغير الاتجاهات، قد تصبح أدلة الأسلوب قديمة. تضمن المراجعات والتحديثات المنتظمة أن يظل دليل الأسلوب ملائماً وفعالاً

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