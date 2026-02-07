10 منصات لتفاعل الجمهور من المعجبين لعام 2026

السؤال ليس "كيف نحصل على المزيد من المعجبين؟"

السؤال هو: "كيف نجعلهم يعودون عندما يشاهدون على شاشة ثانية، مع فترة انتباه قصيرة، و 10 أشياء أخرى تتنافس على انتباههم في تلك اللحظة؟"

يرغب المعجبون في هذا العصر في التصويت والتوقع واللعب والتفاعل وجمع المكافآت والشعور بأنهم مرئيون في الوقت الفعلي. والفرق التي تحقق الفوز في الوقت الحالي هي تلك التي تحول المشاهدين السلبيين إلى مجتمعات نشطة.

هذا هو بالضبط الغرض من إنشاء منصات تفاعل الجمهور. فهي تدعم الاستطلاعات الحية والاختبارات والهدايا والدردشة وبرامج الولاء والتجارب الشخصية التي تجعل كل مباراة أو عرض أو إصدار جديد يبدو وكأنه حدث خاص.

في هذا المدونة، نقدم لك 10 من أفضل منصات تفاعل الجمهور، ونوضح ما الذي تتميز به كل منها، وكيفية اختيار المنصة المناسبة لجمهورك.

ما هي منصة تفاعل الجمهور من المعجبين؟

منصة تفاعل الجمهور هي برنامج يساعد الفرق الرياضية والعلامات التجارية الترفيهية ومنشئي المحتوى على بناء علاقات ثنائية مفيدة مع جمهورهم. وهي تستخدم التجارب الرقمية التفاعلية والألعاب وبرامج الولاء وأدوات الاتصال في الوقت الفعلي لتحويل المشاهدين السلبيين إلى مشاركين نشطين.

المنظمات التي تستفيد أكثر من غيرها هي تلك التي تسعى إلى تعميق علاقتها مع جمهورها، مثل الدوريات الرياضية الاحترافية وخدمات البث عبر الإنترنت (OTT) والمبدعين الذين يبنيون مجتمعات مخصصة.

نظرة عامة على برامج منصات تفاعل الجمهور من المعجبين

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp استلام النماذج إلى المهام، وسير عمل الحملات والمحتوى، والمستندات والتدقيق، والذكاء الاصطناعي للتفكير والإجابات، ولوحات المعلومات والأتمتة. تنفيذ حملات تفاعل المعجبين وسير عمل المجتمع في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Salesforce Media Cloud نموذج CRM وبيانات الوسائط، وإدارة دورة حياة المشتركين، وإدارة مبيعات الإعلانات، وأدوات OmniStudio منخفضة الكود، و Einstein AI مؤسسات الإعلام والترفيه المؤسسية تبدأ الخطط المدفوعة من 325 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم دفعها سنويًا) LiveLike مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) للتفاعل، والاستطلاعات الحية والأسئلة الترفيهية، والتنبؤات، والدردشة الحية، وخطافات التحليلات إضافة التفاعل في الوقت الفعلي والألعاب داخل تطبيقات المعجبين أسعار مخصصة Genius Sports تفعيل FANHub، تحسين الإبداع الديناميكي، ألعاب مجانية الدوريات الرياضية والتفاعل المدمج مع المراهنات أسعار مخصصة Cortex منصة بيانات المعجبين، التنشيط والرحلات، محرك المحتوى، الرعاية، وأدوات الجرد ربط بيانات المعجبين والمحتوى والمخزون التجاري أسعار مخصصة Monterosa مراكز الأحداث، والعناصر التفاعلية القابلة لإعادة الاستخدام، وملفات تعريف الجمهور، ومزامنة البث، ومحولات التسجيل، وقيمة الرعاية. بث وتدفق التجارب التفاعلية أسعار مخصصة Flockler التجميع الاجتماعي وجدران المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، والإشراف، والتصميمات ذات العلامات التجارية، والمعارض القابلة للتسوق تجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون تبدأ الخطط المدفوعة من 129 دولارًا شهريًا Sport Buff تراكبات تفاعلية داخل البث، تنبؤات ومسابقات مباشرة، لحظات الرعاة، SDK عبر الأنظمة الأساسية تراكبات التفاعل داخل البث أسعار مخصصة Choicely أداة إنشاء تطبيقات للمعجبين بدون كود، والتصويت والمنافسات، والإشعارات الفورية، والتضمينات على الويب إطلاق تطبيق تفاعل مع المعجبين يحمل علامة تجارية بدون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16 دولارًا شهريًا Socios. com عروض توكنات المعجبين (FTO)، استطلاعات الرأي الملزمة وغير الملزمة، المكافآت المقيدة بالتوكنات، AR Token Hunt، الألعاب والمسابقات على الهاتف المحمول. رموز المعجبين والتأثير القائم على تقنية البلوك تشين أسعار مخصصة

ما الذي تبحث عنه في منصة تفاعل الجمهور من المعجبين

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها: 🛠️

ملكية الجمهور والبيانات الأولية: ملفات تعريف المعجبين، والحصول على الموافقة، والتقسيم حتى تتمكن من التفاعل مباشرةً دون الاعتماد على منصات الطرف الثالث.

أدوات التفاعل في الوقت الفعلي: استطلاعات الرأي، والاختبارات، والتنبؤات، والمسابقات، والأسئلة والأجوبة الحية، والدردشة التي تتزامن مع البث، أو البث المباشر، أو اللحظات في المكان.

التخصيص والاستهداف: موجزات مخصصة وتوصيات موجزات مخصصة وتوصيات ورحلات قائمة على السلوك تتكيف مع ما يفعله كل معجب.

الألعاب والمكافآت: أنظمة النقاط والشارات والمستويات وقوائم المتصدرين والمكافآت القابلة للاسترداد التي تحافظ على استمرار المشاركة

ميزات المجتمع والإشراف: مجموعات وتعليقات مجموعات وتعليقات ومحتوى من إنشاء المستخدمين وإبلاغات وضوابط إشراف للحفاظ على سلامة المحادثات وتماشيها مع العلامة التجارية

حملات المراسلة ودورة الحياة: البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة والإشعارات الفورية والإشعارات داخل التطبيق مع الجدولة والقوالب واختبار A/B

التحليلات والإسناد: الاحتفاظ بالجمهور، والمجموعات، والمسارات، الاحتفاظ بالجمهور، والمجموعات، والمسارات، وتتبع التحويلات التي تربط التفاعل بنتائج التذاكر والمنتجات والاشتراكات.

الثقة والأمان والامتثال: دعم GDPR/CCPA والتشفير و SSO/2FA وسجلات التدقيق وخيارات إقامة البيانات عند الحاجة

أفضل 10 منصات لتفاعل الجمهور من المعجبين

الآن، دعنا نركز على أفضل 10 منصات لتفاعل الجمهور ونحللها، وما الذي تفعله كل منها على أفضل وجه 👇

1. ClickUp (الأفضل لتنفيذ حملات تفاعل المعجبين وسير عمل المجتمع في مساحة عمل واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

يعني تفاعل المعجبين معالجة عدة جوانب في وقت واحد.

لديك حملات لتنفيذها، ومحتوى للموافقة عليه، ومحادثات مجتمعية للتعديل عليها، وإنجازات المبدعين لتتبعها، وتدفق مستمر من تعليقات المعجبين التي يمكن أن تغير الخطة بين عشية وضحاها. 😵‍💫

عندما يتم كل ذلك من خلال الدردشات والورقات والمستندات الموزعة، فإنك تخاطر بفقدان خيط ما يحدث ومن يملك القرار التالي.

ادخل إلى ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، والتي تجمع بين التخطيط والتنفيذ والذكاء الاصطناعي في نظام واحد لضمان بقاء عملك مرتبطًا بالسياق الذي أنشأه.

لنبدأ بـ ClickUp Forms. تأتي طلبات تفاعل المعجبين من كل مكان، مثل المشاركات في المسابقات، واستفسارات كبار الشخصيات، وتقديمات المبدعين، ومخرجات الرعاة، وتصعيدات المجتمع.

التقط طلبات تفاعل المعجبين من المسابقات والشخصيات المهمة والرعاة والمبدعين باستخدام نماذج ClickUp

تساعدك النماذج على التقاط كل ذلك بسلاسة، وتحويلها إلى مهام في ClickUp!

بمعنى آخر، توفر ClickUp Tasks لفريق التفاعل لديك مركز تحكم لكل شيء. يمكن أن تكون كل حملة تفعيل أو إنجازات المبدعين أو قائمة الانتظار للتدقيق أو التزامات الرعاة عملاً قابلاً للقياس مع المالكين والمراحل.

حوّل كل نشاط وتسليم إلى عمل مملوك وقابل للتتبع باستخدام ClickUp Tasks

وإذا كنت بحاجة إلى عرض "دورة حياة" لمعجبيك أو رعاتك أو مشتركيك، فلن تحتاج إلى أدوات معقدة لبناء المسار بقيادة مستشارين لتحقيق ذلك. ما عليك سوى اللجوء إلى الحقول المخصصة في ClickUp! استخدم حقول العلاقات لربط الحسابات بالحملات، وحقول التقدم لتتبع إتمام المراحل، وحقول الصيغ لتقييم صحة التفاعل.

تمنحك هذه المنصات هيكلًا محددًا مسبقًا للرحلات، مع حرية تغيير الخطوات على الفور مع تطور استراتيجية التفاعل الخاصة بك.

تتبع حالة الحملة باستخدام حقول العلاقات والتقدم والصيغ باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

وبمجرد الانتهاء من تنظيم العمل، يكون السؤال التالي هو نفسه دائمًا. أين يتم الاحتفاظ بخطة العمل، وكيف يحافظ الفريق على تماسكه عندما تتغير الخطة في منتصف الحملة؟

حسنًا، الإجابة هي ClickUp Docs. يوفر لك Docs مصدرًا واحدًا موثوقًا لموجزات الحملات وإرشادات المبدعين وقواعد الإشراف وخطوات التصعيد وملاحظات الرعاة ونماذج الردود. يمكنك تنظيم مستند واحد كمركز للحملة، ثم تقسيمه إلى صفحات متداخلة لكل تنشيط أو قناة أو شريك للتأكد من سهولة العثور على السياق وبساطة تحديثه.

قم بتجميع الملخصات والإرشادات والقوالب في مصدر واحد موثوق به باستخدام ClickUp Docs

وعندما تقوم ببناء لحظات تفاعل في الوقت الفعلي، يصبح ClickUp المحرك وراء هذه التجربة. استخدم Docs لكتابة النصوص وملاحظات العرض، ثم استخدم ClickUp Proofing لترك تعليقات مباشرة على إطارات الفيديو أو أصول الصور بينما يقوم فريقك بإنهاء الاستطلاعات والإبداعات الإبداعية للرعاة.

للحفاظ على سرعة واتساق الردود، ما عليك سوى استخدام ClickUp Brain، المساعد المدمج الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

يساعدك ClickUp Brain على طرح أفكار جديدة للمشاركة، وصياغة أسئلة الاستطلاعات، وورش عمل حول آليات الهبات، وإنشاء تنويعات للنصوص الاجتماعية والإشعارات الفورية.

قم بتبادل الأفكار وصياغة أفكار التفاعل وأسئلة الاستطلاعات والنصوص الاجتماعية باستخدام ClickUp Brain

كما أنها تصبح طريقك المختصر للحصول على الإجابات والموارد. اسأل ClickUp Brain، "ما الحملات التي لا تزال في انتظار الموافقة؟" أو "أين أحدث إبداع للراعي؟"، ويمكنه عرض السياق الدقيق الذي تحتاجه في ثوانٍ.

وعندما تحتاج إلى عناصر مرئية، يمكن لـ Brain إنشاء صور لدعم المفاهيم الاجتماعية السريعة، أو مسودات رسومات يوم المباراة، أو أصول العلامة التجارية المؤقتة التي تريد مراجعتها قبل التصميم.

أنشئ صورًا وجميع أنواع الصور باستخدام ClickUp Brain

أفضل ميزات ClickUp

تتبع حملات المعجبين من البداية إلى النهاية: راقب جداول الإطلاق، ومسارات المحتوى، واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة باستجابة المجتمع، وعبء عمل الفريق في الوقت الفعلي باستخدام راقب جداول الإطلاق، ومسارات المحتوى، واتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة باستجابة المجتمع، وعبء عمل الفريق في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

اربط مجموعة أدوات التفاعل الخاصة بك: قم بمزامنة العمل باستخدام أدوات مثل Slack وGoogle Drive وGitHub وغيرها باستخدام قم بمزامنة العمل باستخدام أدوات مثل Slack وGoogle Drive وGitHub وغيرها باستخدام ClickUp Integrations، واحتفظ بأصول الرعاة وملفات المبدعين والتحديثات في تدفق واحد.

استخدم مرافق سطح المكتب بالذكاء الاصطناعي للتحرك بشكل أسرع: ابحث في مساحة العمل والتطبيقات المتصلة والويب باستخدام ابحث في مساحة العمل والتطبيقات المتصلة والويب باستخدام ClickUp BrainGPT، وهو تطبيق سطح مكتب مستقل، ثم استخدم Talk-to-Text لكتابة الردود والتحديثات والملاحظات دون استخدام اليدين.

أتمتة سير عمل التفاعل بكميات كبيرة: قم بتوجيه عمليات إرسال النماذج، وتعيين المالكين، وتحديث الحالات، وتشغيل الموافقات، وبدء المتابعة تلقائيًا باستخدام قم بتوجيه عمليات إرسال النماذج، وتعيين المالكين، وتحديث الحالات، وتشغيل الموافقات، وبدء المتابعة تلقائيًا باستخدام ClickUp Automations.

قيود ClickUp

قد تبدو خيارات التخصيص المتعددة مربكة للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تعد المرونة المطلقة لـ ClickUp أكبر نقاط قوتها. بصفتي شخصًا يدير مبادرات متعددة الوظائف في شركة SaaS متخصصة في الذكاء الاصطناعي سريعة النمو، أقدر كيف تدمج المهام والوثائق والأهداف والدردشة وحتى خطوط الإنتاج الخفيفة الشبيهة بـ CRM في منصة واحدة. توفر القدرة على التبديل بين عروض القائمة واللوحة والتقويم وجانت دون تكرار البيانات وقتًا هائلاً. تتيح لنا الحقول المخصصة والأتمتة ولوحات المعلومات عكس سير عمل المبيعات والمنتجات بدقة.

🏆 ميزة ClickUp: استخدم ClickUp Super Agents لتشغيل عمليات التفاعل في الخلفية. هؤلاء هم زملاء الفريق المدعومون بالذكاء الاصطناعي الذين يمكنك إنشاؤهم وتخصيصهم لتشغيل سير عمل متعدد الخطوات. على سبيل المثال، قم بإعداد Super Agent لمراقبة قائمة استقبال النماذج للحصول على الطلبات الجديدة، ثم قم بالمتابعة تلقائيًا: صنف الطلبات حسب النوع، مثل المبدع، والهدايا، والرعاية، والتصعيد.

لخص التفاصيل الرئيسية وأضف موجزًا واضحًا للمهمة

قم بتعيين المالك المناسب وتعيين الحالة المناسبة بناءً على قواعدك

قم بتصعيد العناصر العاجلة إلى القناة المناسبة للمراجعة ونظرًا لأن Super Agents قابلة للتحكم، يمكنك تحديد ما يمكنهم الوصول إليه باستخدام الأذونات ومجموعات الأدوات، بالإضافة إلى أنه يمكنك مراجعة ما فعلوه عندما يتعلق سير العمل بتفاعلات حساسة.

2. Salesforce Media Cloud (الأفضل لمؤسسات الإعلام والترفيه الكبيرة)

عبر Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (تسمى الآن Agentforce Media) هي منصة CRM صناعية مصممة لفرق الإعلام والترفيه التي تحتاج إلى إدارة نمو الجمهور ورحلات المشتركين ومبيعات الإعلانات. وهي مصممة لربط بيانات الجمهور والمعلنين، ثم تفعيل هذا السياق عبر سير عمل المبيعات والخدمات، بما في ذلك Agentforce Sales و Agentforce Service.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد Media Cloud على سير عمل دورة الحياة. تركز إدارة دورة حياة المشترك (SLM) على حلقة الجذب → الاكتساب → الخدمة → الاحتفاظ، مع رحلات محددة مسبقًا وعرض داخلي لخدمة العملاء يجمع تفاعلات العملاء والمنتجات في مكان واحد.

وبالنسبة لتحقيق الدخل، تم تصميم إدارة مبيعات الإعلانات (ASM) حول عمليات الإعلانات الإعلامية، بهدف تقليل الأعمال المكتبية اليدوية ودعم التفاعل والتعاون عبر القنوات.

أفضل ميزات Salesforce Media Cloud

نموذج التجارة الخاصة بوسائل الإعلام: اعمل مع نموذج بيانات صناعة الإعلام بالإضافة إلى كتالوج منتجات المؤسسة و CPQ للصناعات للحصول على العروض والحزم والبيع الموجه.

توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: استفد من Einstein AI لاقتراح محتوى أو منتجات أو تجارب مخصصة لتفضيلات المعجبين الفردية.

قم ببناء تجارب موجهة للمعجبين والمشتركين: أنشئ تدفقات OmniScript التي تعزز التفاعلات الديناميكية مع العملاء عبر القنوات والأجهزة باستخدام أدوات برمجية بسيطة.

قيود Salesforce Media Cloud

غالبًا ما تعتمد التجربة الكاملة على إقران Media Cloud بمنتجات Salesforce الإضافية والإضافات، مما يزيد من تعقيد التنفيذ.

قد تبدو التقارير على مستوى الحساب مقيدة. يرغب بعض المستخدمين في مزيد من المرونة لدمج ثلاثة أو أربعة أنواع مختلفة من التقارير في عرض موحد واحد.

أسعار Salesforce Media Cloud

نمو Media Cloud: 325 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Media Cloud Advanced: 475 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Media Cloud Einstein 1 for Sales: 850 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Media Cloud Einstein 1 for Service: 850 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Salesforce Media Cloud

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Salesforce Media Cloud؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أكثر ما يعجبني في منصة Salesforce هو قدراتها القوية في إعداد التقارير ولوحات المعلومات. كما أقدر حقًا تصميمات صفحات الحسابات وجهات الاتصال ومرونة المنصة من حيث التكوين. إن القدرة على تخصيص الحقول والعلاقات والتصميمات بناءً على احتياجات العمل أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي، حيث تتيح لنا تكييف Salesforce مع حالات الاستخدام المختلفة دون الحاجة إلى تطوير مكثف.

3. LiveLike (الأفضل لإضافة التفاعل في الوقت الفعلي والألعاب داخل تطبيقات المعجبين)

عبر LiveLike

LiveLike هي منصة لتفاعل الجمهور مصممة للفرق الرياضية والإعلامية التي ترغب في مشاركة المعجبين أثناء مشاهدتهم. بدلاً من استبدال مجموعة تجارب المعجبين الحالية، يتم توصيلها بواسطة Engagement SDK الذي يضيف طبقات تفاعلية إلى تطبيق الهاتف المحمول أو تجربة الفيديو على الويب، بما في ذلك الاستطلاعات والمسابقات والتوقعات والدردشة الحية.

بالمقارنة مع منصة CRM-first، فإن LiveLike أقرب إلى محرك تفاعل. تركز على المشاركة الفورية وحلقات المجتمع، ثم توفر لك الأدوات اللازمة لإطلاق تلك التجارب بشكل متكرر من خلال Producer Suite و APIs.

أفضل ميزات LiveLike

أرسل أدوات تفاعلية بسرعة: أطلق استطلاعات الرأي، واختبارات المعلومات العامة، وأشرطة التمرير، ومقاييس التشجيع، وأسئلة وأجوبة على غرار AMA كوحدات تفاعل جاهزة.

تتبع التفاعل في مجموعة أدوات التحليل الخاصة بك: اجمع بين لوحة تحليلات LiveLike ووصلات SDK التي ترسل الأحداث من جانب العميل إلى أدوات التحليل الخاصة بك.

محرك الولاء والمكافآت: أنشئ أنظمة قائمة على النقاط حيث يكسب المعجبون مكافآت مقابل مشاركتهم

قيود LiveLike

يمكن أن يؤدي التأخير في بث المحتوى إلى تقليل الشعور بالوقت الحقيقي لحظات التفاعل المباشر

يمكن أن يؤدي التأخير في رسائل المستخدمين إلى تعطيل تدفق الدردشة أثناء الأحداث التي تشهد حركة مرور عالية.

أسعار LiveLike

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LiveLike

G2 : 4. 4/5

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LiveLike؟

يقول أحد المراجعين في G2:

Livelike هي أداة تفاعلية تساعد في تعزيز تفاعل المشاهدين وتتيح لهم مشاركة التفاعل في الوقت الفعلي. توفر أدوات مصغرة مخصصة وخيارات تكامل يمكن للمذيعين تخصيصها لتناسب علامتهم التجارية.

🧠 حقيقة ممتعة: غيّرت لعبة Pokémon GO نظرة الناس إلى الألعاب. وقدرت دراسة كبرى أن اللعبة أضافت 144 مليار خطوة إلى النشاط البدني في الولايات المتحدة في فترة زمنية قصيرة، وأن المستخدمين النشطين مشوا حوالي 1473 خطوة إضافية في اليوم.

4. Genius Sports (الأفضل للبطولات الرياضية والتفاعل المدمج مع المراهنات)

عبر Genius Sports

تم تصميم Genius Sports خصيصًا لللحظات التي تسبق المباراة وأثناءها وبعدها، حيث يتحول اهتمام المشجعين إلى أفعال عبر القنوات المختلفة.

من خلال منصة FANHub، تعمل Genius Sports كطبقة تنشيط متعددة القنوات. بمعنى آخر، تجمع FANHub بين الشراء البرمجي والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشيط الجمهور، والتخصيص الإبداعي في منصة واحدة تركز على الرياضة، ومبنية على أساس سلوك المعجبين عبر الشاشات.

وعندما تريد حلقات مشاركة قابلة للتكرار، يقدم Genius أيضًا تنسيقات مجانية للعب من خلال مجموعة ألعاب FanHub، بما في ذلك الأسئلة العامة والتحديات والتصويت والاستطلاعات.

أفضل ميزات Genius Sports

تحديد هوية المعجبين: استخدم FANHub:ID لتوحيد هوية المعجبين في ملف تعريف واحد من أجل الاستهداف والقياس عبر القنوات

التخصيص المستوحى من الرياضة: استخدم التحسين الديناميكي للإبداع لتخصيص العروض الإبداعية والفيديوهات باستخدام سياق الرياضة وإشارات المعجبين.

تجارب الشاشة الثانية: قدم إحصائيات متزامنة وعناصر تفاعلية تعزز المشاهدة الحية

قيود Genius Sports

قد تكون مجموعة أدوات تفعيل المعجبين التي تعتمد على الحملات والإعلام أقل سهولة في الاستخدام بالنسبة للفرق التي تريد بشكل أساسي وحدات تفاعل داخل التطبيق مثل الاستطلاعات الحية والدردشة.

عادةً ما يكون التنفيذ متحيزًا للمؤسسات، مما يتطلب التنسيق بين البيانات والوسائط وسير عمل القياس قبل أن ترى الفرق ارتفاعًا ثابتًا.

أسعار Genius Sports

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Genius Sports

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

👀 هل تعلم: ارتفع استخدام ClickUp AI بشكل كبير إلى أكثر من 2 مليون عميل AI، بعد أن كان 665 ألفًا. وهذا يعني أن عدد مساحات العمل التي تستخدم AI قد تضاعف ثلاث مرات في عام واحد فقط.

5. Cortex (الأفضل لتحسين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتفاعل الاجتماعي)

عبر Cortex

Cortex هي منصة تكنولوجية للتفاعل مع المعجبين والتسويق مصممة خصيصًا للرياضة. تربط بين المحتوى وبيانات المعجبين والمخزون التجاري في مكان واحد. وبدلاً من استخدام أدوات منفصلة لتشغيل التنشيطات وتخزين ملفات تعريف المعجبين وتتبع نتائج الرعاية، تدمج Cortex كل ذلك في منصة واحدة.

أحد العوامل الرئيسية التي تميزها هو الطريقة التي تجمع بها بين منصة بيانات المعجبين التي تركز على الرياضة وأدوات التفاعل، مثل التنشيط الرقمي وسير عمل المحتوى المباشر.

وهذا يعني أن الاختبارات والمسابقات أو نماذج تقديم الطلبات يمكن أن تغذي مباشرة سجل موحد للمعجبين، وهو أمر مفيد عندما تريد تخصيص المتابعة وإثبات القيمة للشركاء.

أفضل ميزات Cortex

قاعدة بيانات المعجبين: استخدم منصة بيانات المعجبين لحل مشكلة انفصال مصادر بيانات المعجبين وتحويلها إلى استخدم منصة بيانات المعجبين لحل مشكلة انفصال مصادر بيانات المعجبين وتحويلها إلى مصدر مركزي موثوق للتخصيص والاستهداف عبر قنوات متعددة.

محرك المحتوى لأحداث يوم المباراة: انشر المحتوى وقم بإدارته باستخدام أدوات مثل نظام إدارة المحتوى الرياضي (CMS) وإدارة الأصول الرقمية والتدوين المباشر المصممة للتغطية في الوقت الفعلي.

مجموعة أدوات التنشيط الرقمي: قم بتشغيل النماذج والأسئلة والأجوبة والمسابقات باستخدام خيارات منطقية مثل القوائم المنسدلة والتحديد المتعدد، المصممة لالتقاط بيانات المعجبين أثناء لحظات التفاعل.

قيود Cortex

ميزاتها (مثل "Fandom Engine") مبرمجة برمز ثابت مع منطق خاص بالرياضة، مما يجعل من الصعب تكييفها مع الأحداث غير التنافسية.

تزيد بنية MACH، API-first، headless من تعقيد التنفيذ، وقد تحتاج الفرق إلى موارد تقنية للتكامل وتدفق البيانات وتصميم المكدس.

أسعار Cortex

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Cortex

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. Monterosa (الأفضل للبث والتجارب التفاعلية المتدفقة)

عبر Monterosa

تم تصميم Monterosa، من خلال منصة Interaction Cloud، للفرق التي ترغب في أن يكون تفاعل المعجبين بمثابة طبقة منتج.

توفر لك مكتبة كبيرة من "العناصر" التفاعلية الجاهزة التي يمكن دمجها في تجارب مخصصة، ثم نشرها عبر الشاشات والبث المباشر وفي الملاعب والبث دون الحاجة إلى إعادة بنائها في كل مرة.

من الأمثلة المفيدة على استخدامها مراكز الأحداث، التي تعمل كوجهة واحدة في يوم المباراة حيث يتواجد المحتوى المباشر واللحظات التفاعلية والتجارة معًا. فكر في التعليقات المباشرة والمقاطع الحصرية والبيانات الرياضية والوحدات التفاعلية مثل توقعات النتائج والاختبارات والاستطلاعات، المدمجة في جدول زمني واحد.

أفضل ميزات Monterosa

التعرف على الهوية وجمع البيانات الأولية: استخدم ملفات تعريف الجمهور لجمع بيانات السلوك والتفضيلات من التفاعلات وقم بتوجيهها إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة بيانات العملاء (CDP) أو منصة التسويق للحصول على نتائج أفضل في التجزئة والرعاية.

التصويت والاستطلاعات على نطاق واسع: تعامل مع ملايين الأصوات المتزامنة أثناء البث المباشر بموثوقية مثبتة

أدوات الوصول والتحويل: استخدم أدوات التحويل مثل Access Gate والرعاة والروابط المميزة واللافتات الترويجية لتحويل المشاركة إلى تسجيل وقيمة شراكة ونتائج قابلة للتتبع.

قيود Monterosa

قد تتطلب بعض الوظائف تمكين المورد (على سبيل المثال، توجهك المستندات إلى "رفع تذكرة" لتفعيل Identify)، مما يضيف اعتمادًا على الدعم لجدول زمني طرح المنتج.

تقدم واجهة برمجة تطبيقات تحكم من جانب الخادم لإدارة المحتوى البرمجي والأتمتة، مما يعني أنك قد تحتاج إلى وقت للتطوير من أجل تكامل أعمق.

أسعار Monterosa

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monterosa

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: حول موقع Reddit الإنترنت ذات مرة إلى لوحة جدارية تعاونية عملاقة. في r/place 2022، يقول موقع Reddit إن الأشخاص وضعوا أكثر من 160 مليون قطعة، ووضع أكثر من 10.4 مليون مستخدم قطعة واحدة على الأقل.

7. Flockler (الأفضل لتجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون)

عبر Flockler

Flockler هي منصة لتجميع وسائل التواصل الاجتماعي وعرض المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) تساعد الفرق على سحب المحتوى من أكثر من 13 مصدرًا وتنظيمه ونشره على شكل جدران وشبكات ودوارات وعروض شرائح تحمل العلامة التجارية عبر مواقع الويب والشاشات الرقمية.

تعد هذه المنصات مناسبة عندما يحتاج تفاعل المعجبين إلى عرض، مثل مركز يوم المباراة أو صفحة هبوط الحملة أو صفحة الراعي أو شاشة داخل الاستاد حيث يصبح محتوى المعجبين جزءًا من التجربة.

بالإضافة إلى موجزات الشبكات الاجتماعية، يدعم Flockler أيضًا جمع المحتوى خارج الشبكات الاجتماعية من خلال المحتوى المخصص والمراجعات، إلى جانب ضوابط الإشراف للموافقة على المنشورات قبل نشرها وإخفاء المحتوى غير المرغوب فيه في أي وقت.

أفضل ميزات Flockler

التجميع التلقائي للوسائط الاجتماعية: اجمع المحتوى من Instagram وTwitter/X وTikTok وYouTube استنادًا إلى الهاشتاغات أو الإشارات أو الحسابات المحددة.

تصميمات عرض قابلة للتخصيص: أنشئ جدرانًا اجتماعية ودوارات وشبكات تتوافق مع إرشادات علامتك التجارية ودمجها بسلاسة

معارض المعجبين القابلة للتسوق: قم بتمييز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بالمنتجات لإنشاء موجزات قابلة للتسوق تربط بين الدليل الاجتماعي وصفحات البضائع والتجارة.

قيود Flockler

إعادة ترتيب المربعات محدودة بعد النشر، مما قد يجعل من الصعب تنظيم التسلسل الدقيق على الشاشة يدويًا بمجرد بدء العرض.

تعتمد الحداثة العضوية على حجم محتوى المعجبين، وقد تبدو الجدران ثابتة إذا لم تنشر العلامة التجارية أو المجتمع منشورات بشكل متكرر.

أسعار Flockler

الأساسي: 129 دولارًا شهريًا

الأعمال: 229 دولارًا شهريًا

المزايا: 379 دولارًا شهريًا

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Flockler

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Flockler؟

يقول أحد المراجعين في G2:

أحب التشغيل السهل وخيارات التكوين المتنوعة في Flockler. يوفر Social Wall رؤية على المواقع الإلكترونية الفردية لعملائنا، وهو ما يمثل ميزة رائعة. أقدر بشكل خاص أننا جمعنا جميع قنوات التواصل الاجتماعي التي نستخدمها في أداة واحدة، كما أن التخصيص التلقائي ميزة رائعة. واجهة Flockler مصممة بوضوح، مما يجعل استخدامها ممتعًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، كان الإعداد الأولي سهلًا للغاية.

8. Sport Buff (الأفضل لتراكبات التفاعل أثناء البث)

عبر Sport Buff

Sport Buff هي منصة تفاعلية توضع مباشرة فوق مقاطع الفيديو الرياضية الحية، والتي تحول البث السلبي إلى شيء يمكن للمشجعين المشاركة فيه في الوقت الفعلي. تضيف المنصة لحظات تفاعل محددة زمنياً إلى تجربة البث نفسها، مثل الاستطلاعات الحية والتوقعات والأسئلة الترفيهية والمطالبات التفاعلية التي تظهر جنباً إلى جنب مع الحدث.

نظرًا لأن Sport Buff يتم توفيره كحزمة SDK، يمكن للمذيعين وأصحاب الحقوق تضمينه في تطبيقات OTT وبيئات الفيديو الخاصة بهم. وهذا يحافظ على تجربة استخدام المنتج الأصلية، مع توفير تنسيق قابل للتكرار للتفاعل عبر المحتوى المباشر ومحتوى VOD والمحتوى المؤرشف.

كما أنها تركز على تحقيق الدخل وجمع البيانات. تدعم الطبقة التراكبية التجارة ولحظات الرعاية خلال البث، مما يساعد فرق التفاعل على إنشاء مخزون جديد مع جمع إشارات التفاعل التي يمكن أن تفيد الحملات المستقبلية.

أفضل ميزات Sport Buff

تصميم تراكب غير تدخلي: تظهر بطاقات "buff" التفاعلية على حافة البث، مما يجذب المشجعين دون حجب المحتوى الأساسي.

ألعاب التوقعات والمسابقات: تمكّن المعجبين من توقع نتائج المباريات والتنافس على قوائم المتصدرين أثناء البث المباشر.

التسليم عبر الأنظمة الأساسية: قم بتشغيل نفس طبقة التفاعل عبر الويب OTT وiOS وAndroid وغيرها من الأنظمة الأساسية الشريكة

قيود عشاق الرياضة

تشير بعض تعليقات تجربة المستخدم إلى أن مطالبات التسجيل يمكن أن تعيق البث وتؤثر سلبًا على المشاهدة.

قد تنحرف اللحظات الحية عن بث الفيديو إذا تباينت زمنية البث، لذا يجب إعداد التوقيت بعناية.

أسعار Sport Buff

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات عشاق الرياضة

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Choicely (الأفضل لإطلاق تطبيقات تفاعل المعجبين بدون كود)

عبر Choicely

Choicely هي منصة تطبيقات جوال لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، تستخدمها فرق الرياضة والترفيه لإنشاء تطبيق خاص بالمشجعين يحمل علامتها التجارية، ثم تحافظ على تحديثه من خلال أنشطة تفاعلية يتم تنفيذها أثناء الأحداث وفيما بينها.

وهي مصممة لفرق التفاعل التي ترغب في نشر المحتوى ودفع التحديثات وإدارة لحظات المشاركة في مكان واحد.

تكمن السرعة في جزء كبير من جاذبية هذه المنصات. يدعم محرر Choicely المرئي تحرير التطبيقات في الوقت الفعلي، وتغطي مجموعة أدوات تفاعل المعجبين الخاصة به تنسيقات التنشيط الشائعة مثل التصويت والاستطلاعات والتقييمات والمسوحات والمنافسات، مع إمكانية التضمين في الويب عندما تريد أن تستمر تلك اللحظات خارج التطبيق أيضًا.

أفضل الميزات المختارة بعناية

منشئ حملات التصويت: أنشئ مسابقات تصويت متعددة الجولات، وبطولات على غرار البطولات الرياضية، وحملات توزيع جوائز.

تدابير نزاهة التصويت: حماية مدمجة ضد التلاعب بالتصويت، بما في ذلك خيارات تحديد معدل التصويت والتحقق منه.

نشر العلامة البيضاء: قدم تجارب التصويت تحت علامتك التجارية الخاصة مع خيارات تصميم ونطاق قابلة للتخصيص

قيود الاختيار

قد يكون تحميل المحتوى متقطعًا في بعض الأحيان، مما يبطئ عملية النشر عندما تحاول التحرك بسرعة.

التخصيص له حدود واضحة مقارنة بالتطبيقات المخصصة بالكامل، والتي يمكن أن تكون مقيدة للفرق التي لديها متطلبات محددة فيما يتعلق بواجهة المستخدم أو الميزات.

أسعار مختارة بعناية

مجاني ( بحد أقصى 50 مستخدم نشط شهريًا)

بريميوم: من 16 دولارًا شهريًا

تصنيفات ومراجعات Choicely

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Choicely؟

يقول أحد المراجعين في Capterra:

بشكل عام، أنا سعيد جدًا بالعمل مع Choicely. إنها شركة رائعة وتوفر أفضل الأدوات للتطبيقات.

📖 اقرأ المزيد: استراتيجيات احترافية للاحتفاظ بالعملاء لتنمية أعمالك

10. Socios.com (الأفضل لرموز المعجبين والتأثير القائم على تقنية blockchain)

Socios.com هي منصة رائدة لتفاعل المشجعين مبنية على تقنية blockchain. وهي مصممة خصيصًا للكيانات الرياضية والترفيهية التي ترغب في منح المشجعين مستوى أعمق من "الملكية" والتأثير.

على عكس تطبيقات الولاء التقليدية، يستخدم Socios Fan Tokens، وهي أصول رقمية يشتريها المعجبون للحصول على حقوق التصويت على القرارات الرسمية للفريق، مثل تصميمات الملابس الرياضية أو الجداريات في الملعب أو حتى الأغاني التي تُعزف عند دخول اللاعبين.

وهي مصممة للعلامات التجارية العالمية التي ترغب في تحقيق أرباح مالية من قاعدة معجبيها الدوليين الذين قد لا يزورون أبدًا الملعب الرئيسي. من خلال حيازة الرموز المميزة، يدخل المعجبون في نظام بيئي قائم على الألعاب حيث يتم تتبع مشاركتهم في قوائم المتصدرين، مما يؤدي إلى مكافآت "لا يمكن شراؤها بالمال" مثل تجارب VIP وتذكارات موقعة ولقاءات وتحية.

أفضل ميزات Socios.com

عروض توكنات المعجبين (FTO): أصول رقمية تحمل علامة تجارية تمنح المعجبين "عضوية" دائمة ومقعدًا على طاولة الاستطلاعات التي يقرها النادي.

المكافآت والتجارب المقيدة برموز: استخدم الملكية الرقمية لفتح المحتوى الحصري وتذاكر الدخول المبكر والمكافآت الواقعية بناءً على مستويات نشاط المعجبين.

البحث عن الرموز المميزة للواقع المعزز (AR): عزز المشاركة المادية والرقمية من خلال السماح للمعجبين بـ"جمع" الرموز المميزة والمكافآت في مواقع محددة باستخدام كاميرا هواتفهم المحمولة.

قيود Socios.com

قد يشكل استخدام العملات المشفرة وسلسلة الكتل عائقًا أمام المعجبين الأقل دراية بالتكنولوجيا ويتطلب محتوى تعليميًا كبيرًا.

قد تؤدي التقلبات المالية للرموز الرقمية في بعض الأحيان إلى مشاعر سلبية لدى المعجبين إذا انخفضت قيمة الأصول، مما يحول التركيز بعيدًا عن التفاعل.

أسعار Socios.com

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Socios.com

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

قم ببناء محرك لتفاعل المعجبين يمكن لفريقك تشغيله باستخدام ClickUp

اختيار منصة لتفاعل الجمهور من المعجبين أمر مثير. لكن تشغيلها أسبوعًا بعد أسبوع هو الجزء الصعب. فالأفكار تتدفق بسرعة، والموافقات تصبح فوضوية، والأصول تضيع، والمعرفة المكتسبة تنتهي مخبأة في الدردشات.

ClickUp يجمعها كلها في مكان واحد.

استخدم نماذج ClickUp لالتقاط الطلبات ومدخلات الحملة بطريقة واضحة ومتسقة. قم بإنشاء كتيباتك وجداولك الزمنية ووثائق العرض في ClickUp Docs. ثم دع ClickUp Brain يساعدك على التحرك بشكل أسرع مع سياق أفضل، من صياغة النسخ إلى تلخيص الملاحظات إلى اتخاذ الخطوات التالية.

عندما يتعايش كل شيء معًا، يمكن لفريقك قضاء وقت أقل في التنسيق ووقت أطول في خلق لحظات يشعر بها المعجبون.

ابدأ مجانًا مع ClickUp! ✅

الأسئلة المتداولة

يقوم نظام CRM بتتبع بيانات العملاء وإدارة العلاقات من خلال التفاعلات في مجال المبيعات والخدمات. تركز منصة تفاعل المعجبين بشكل خاص على التجارب التفاعلية مثل الاستطلاعات والتوقعات والألعاب التي تحول الجمهور السلبي إلى مشاركين نشطين.

بالتأكيد. تخدم العديد من منصات تفاعل المعجبين خدمات البث المباشر والفنانين الموسيقيين ومنشئي المحتوى الذين يحتاجون إلى بناء علاقات تفاعلية مع جمهورهم من خلال آليات مماثلة مثل التصويت والمكافآت والتفاعل في الوقت الفعلي.

تقدم معظم المنصات واجهات برمجة تطبيقات (API) وتكاملات أصلية مع أدوات أتمتة التسويق وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التحليلات. لإدارة الحملات نفسها، غالبًا ما تستخدم الفرق أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp لتنسيق إنشاء المحتوى وتتبع الجداول الزمنية وتركيز التعليقات.

أعطِ الأولوية للتجارب التي تركز على الأجهزة المحمولة، وقدرات التفاعل في الوقت الفعلي التي تعمل عبر المناطق الزمنية المختلفة، والتحليلات القوية لفهم سلوك الجمهور الموزع. ابحث أيضًا عن مرونة التكامل للتواصل مع منصات البث والقنوات الاجتماعية التي يقضي فيها معجبوك الرقميين وقتهم بالفعل.