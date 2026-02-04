كيفية إتقان استخدام Einstein Copilot (الآن Agentforce) لتوقعات المبيعات

4 من كل 5 من قادة المبيعات والمالية يفشلون بشكل روتيني في توقعات المبيعات.

ولا يتطلب الأمر خطأً فادحًا حتى تخرج الأمور عن السيطرة. تخيل فريقًا في السوق المتوسطة يتنبأ بإيرادات جديدة بقيمة 5 ملايين دولار لهذا الربع، ثم يحقق 10% أقل من ذلك. هذا يعني 500 ألف دولار لم تظهر أبدًا. إذا كان هامش الربح الإجمالي 80%، فهذا يعني 400 ألف دولار من الأرباح الإجمالية المفقودة التي ربما تكون إدارة الشؤون المالية قد خططت لها بالفعل.

ثم تبدأ المعركة: يلاحق قادة المبيعات الصفقات في مراحلها الأخيرة، ويحاول مندوبو المبيعات تقديم الجداول الزمنية، ويصبح الخصم أسرع وسيلة لـ"إنقاذ الربع". إذا ارتفع متوسط الخصومات من 10% إلى 18%، فهذا يعني خسارة 400 ألف دولار أخرى.

لهذا السبب، تحتاج التوقعات الحديثة إلى أكثر من مجرد جداول بيانات وحدس. فهي تحتاج إلى إشارات في الوقت الفعلي و نظام يمكنه تحويل تلك الإشارات إلى أفعال.

يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام Salesforce Einstein Copilot لتوقع المبيعات—حتى تتمكن من الكشف عن الصفقات المعرضة للخطر في وقت مبكر، وفهم العوامل التي تؤثر على صحة خط الأنابيب، والانتقال بسرعة أكبر من "الرؤية" إلى "الخطوة التالية".

ما هو Einstein Copilot (الآن Agentforce) لتوقعات المبيعات؟

Agentforce هي مجموعة تجارب الذكاء الاصطناعي للوكلاء من Salesforce. من بين حالات الاستخدام المؤسسي الأخرى، تساعدك على التفاعل مع التوقعات ورؤى خط الأنابيب باستخدام اللغة الطبيعية، استنادًا إلى بيانات CRM الخاصة بك.

باستخدام Agentforce، يمكن لفرق المبيعات توقع الإيرادات بسهولة من خلال تحليل سجل الفرص ونشاط العملاء. تم تصميمه لممثلي المبيعات والمديرين وفرق العمليات الذين يحتاجون إلى رؤية أسرع وأكثر دقة لخط الأنابيب دون قضاء ساعات في جداول البيانات.

يمكنك طرح الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة، مثل "أي من صفقاتي معرضة لخطر الفشل هذا الربع؟" والحصول على إجابة بناءً على البيانات الفورية لفريقك. على عكس التقرير الثابت الذي تحصل عليه صباح يوم الاثنين، يتم تحديث هذه التوقعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع تقدم الصفقات، مما يمنحك نظرة حية ومتجددة على خط أنابيب المبيعات.

كيف يتنبأ Agentforce (المعروف سابقًا باسم Einstein Copilot) بنتائج المبيعات

يستخدم Agentforce نماذج التعلم الآلي المدربة على البيانات التاريخية لفريقك. ويحلل الانتصارات والخسائر السابقة، وسرعة الصفقات عبر المراحل، وإشارات تفاعل العملاء. ثم يقوم بتقييم الفرص الحالية ويتنبأ باحتمالية إبرامها. ما هي أكبر قوة لهذا النظام؟ تكمن في تحديد الأنماط التي تؤدي إلى تحقيق النجاح لعملك.

هذه التوقعات ليست لقطة واحدة لا تتكرر. فهي تتحديث باستمرار مع وصول البيانات في الوقت الفعلي. عندما يسجل مندوب المبيعات مكالمة، أو يفتح العميل بريدًا إلكترونيًا، أو ينضم طرف معني جديد إلى اجتماع، يعيد النموذج حساب درجة صحة الفرصة. إذا توقف صانع قرار رئيسي عن التواصل فجأة، ستعكس الدرجة زيادة المخاطر.

عندما تطرح سؤالاً على Agentforce، فإنه يجمع كل هذه الإشارات في إجابة واضحة ومحادثة. يمكنك أن تسأل، "كيف تبدو توقعاتي للربع الثالث؟" وستحصل على ملخص يسلط الضوء على الصفقات المعرضة للخطر، والفرص الشائعة، والإجراءات الموصى بها لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح — كل ذلك بناءً على نشاط المبيعات الفعلي الخاص بك.

عبر Salesforce

📚 اقرأ أيضًا: كيفية تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بك

الميزات الرئيسية لـ Agentforce للتنبؤ

إذن، ما الذي يجعل Agentforce أداة قوية لتوقعات المبيعات؟ هناك ثلاث قدرات أساسية تستحق الشكر. كل واحدة منها تعالج مشكلة معينة في عملية التوقعات التقليدية.

تقييم الفرص والرؤى

بدلاً من الاعتماد على الحدس الشخصي للممثل، يقوم Einstein Opportunity Scoring بتعيين درجة صحة من 1 إلى 99 لكل فرصة. تمثل هذه الدرجة ثقة الذكاء الاصطناعي في إتمام الصفقة بناءً على الأنماط التاريخية وصحة الصفقة الحالية.

🌟 تعني النتيجة الأعلى أن الصفقة تظهر المزيد من الإشارات الإيجابية التي أدت إلى تحقيق مكاسب في الماضي.

عبر Salesforce

لجعل هذه النتيجة قابلة للتنفيذ، يوفر بطاقات رؤية تشرح لماذا تتجه الصفقة في اتجاه معين. قد ترى تنبيهات مثل:

"لا توجد أنشطة خلال 14 يومًا"

"لم يرد أحد الأطراف المعنية الرئيسية على آخر ثلاث رسائل بريد إلكتروني"

"يقترب موعد اتخاذ القرار"

هذه الشفافية تزيل التخمين من مراجعات خط الأنابيب.

تسجيل الأنشطة والأتمتة

بصفتك قائد مبيعات، تعلم أن أحد أكبر أسباب عدم دقة التوقعات هو انشغال مندوبي المبيعات ونسيانهم تسجيل أنشطتهم. Einstein Activity Capture في Agentforce يحل هذه المشكلة. يمكنه مزامنة رسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم والمكالمات مباشرة مع سجل الفرص ذات الصلة في Salesforce.

ولماذا هذا مهم؟ لأن مجموعة البيانات الكاملة تؤدي إلى تنبؤات أكثر دقة. عندما يتم تسجيل كل نقطة اتصال، يكون لدى نموذج التعلم الآلي المزيد من المعلومات للعمل بها، مما يسمح له باكتشاف الاتجاهات الدقيقة التي قد تفوتك بخلاف ذلك.

⚡️ ميزة إضافية: كما أنه يحرر مندوبي المبيعات من عملية إدخال البيانات اليدوية المملة، مما يعزز الإنتاجية ونظافة البيانات.

أتمتة الأعمال اليدوية المتكررة هي مجرد إحدى طرق استخدام الذكاء الاصطناعي في المبيعات. هل تريد معرفة الطرق الأخرى؟ شاهد هذا الفيديو لتكتشف ذلك! 🎥

إجراءات Agentforce لسير عمل المبيعات

Agentforce Actions هي مطالبات مسبقة الصنع أو مخصصة تسمح لك بتشغيل المهام مباشرة من واجهة المحادثة. إنها اختصارات تربط بين الرؤية والعمل.

📌 على سبيل المثال، بعد مراجعة ملخص الفرص، يمكنك استخدام إجراء للقيام بما يلي:

"صياغة رسالة بريد إلكتروني متابعة إلى جهة الاتصال الرئيسية"

"لخص آخر اجتماع مع العملاء"

"تحديث فئة التوقعات إلى أفضل الحالات"

تقلل هذه الإجراءات من تبديل السياق. بدلاً من اكتشاف رؤية ثم النقر في Salesforce للتصرف بناءً عليها، يمكنك اتخاذ الخطوة التالية مباشرة من المحادثة. يمكن للمسؤولين أيضًا تخصيص مكتبة الإجراءات لتتناسب مع عملية المبيعات الدقيقة لفريقك.

📮ClickUp Insight: تؤثر التبديلات بين السياقات بشكل خفي على إنتاجية فريقك. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

مزايا Agentforce لفرق المبيعات

تختلف مزايا Agentforce Assistant قليلاً باختلاف دورك الوظيفي. لكن الموضوع المشترك هو نفسه: تقليل متابعة التحديثات، وزيادة الوضوح، وتسريع المتابعة.

لمندوبي المبيعات

يعمل مندوبو المبيعات في الخطوط الأمامية، وغالبًا ما يتمثل التحدي الأكبر الذي يواجهونه في تحديد المجالات التي يجب أن يركزوا عليها. يساعد Agentforce في تحديد الفرص التي تحتاج إلى اهتمام، بحيث يمكن لمندوبي المبيعات إعطاء الأولوية للصفقات الأكثر احتمالًا للتقدم (أو الأكثر عرضة لخطر التعثر).

بفضل الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وسجل الأنشطة الأكثر اكتمالاً (خاصة عند تكوين Einstein Activity Capture)، يقضي مندوبو المبيعات وقتًا أقل في الأعمال الإدارية ووقتًا أطول في البيع الفعلي. يمكنهم أيضًا طلب سياق سريع قبل المكالمة — مثل ملخص الصفقة أو الأنشطة الحديثة أو التغييرات التي طرأت منذ آخر نقطة اتصال — حتى يظهروا بمظهر أنيق ومستعدين.

للمديرين المبيعات

المديرون مسؤولون عن أهداف الفريق، لكنهم غالبًا ما يشعرون بأنهم يعملون دون توجيه، ويلاحقون الممثلين باستمرار للحصول على تحديثات. توفر تقنية الذكاء الاصطناعي من Agentforce فوائد لمديري المبيعات من خلال رؤية خط الأنابيب في الوقت الفعلي.

يتلقون تحذيرات مبكرة بشأن الصفقات المعرضة للخطر، مما يعني أن المحادثات التوجيهية يمكن أن تتم عندما لا يزال بإمكانهم إحداث فرق، وليس بعد خسارة الصفقة بالفعل. عندما تطلب الإدارة تقريرًا توقعيًا، يمكن للمديرين إنشاؤه عند الطلب بدلاً من قضاء ساعات في تجميع جداول البيانات.

تؤثر توقعات المبيعات الدقيقة بشكل كبير على المؤسسة بأكملها.

المالية والعمليات: احصل على بيانات أكثر دقة وموثوقية احصل على بيانات أكثر دقة وموثوقية لتخطيط الإيرادات وتخصيص الموارد

التسويق: احصل على رؤية واضحة للحملات والرسائل التي تؤثر على الفرص عالية التقييم.

نجاح العملاء: يمكنك الاستعداد بشكل أفضل لاستقبال العملاء الجدد عندما يكون لديهم صورة أوضح عن الصفقات التي من المرجح إبرامها وموعد إبرامها.

📚 اقرأ أيضًا: Salesforce مقابل ServiceNow

كيفية تمكين Agentforce للتنبؤ في Salesforce

للبدء في استخدام Agentforce، يلزم الحصول على حق الوصول الإداري في Salesforce. الخطوات بسيطة، ولكن من الأفضل تنفيذها بعناية حتى يتمتع المساعد بالأذونات المناسبة والبيانات الصحيحة للعمل.

الخطوة 1: قم بتشغيل Einstein (الذكاء الاصطناعي التوليدي)

افتح الإعداد في "البحث السريع"، ابحث عن Generative AI حدد إعداد Einstein تبديل تشغيل Einstein

وهذا يمكّن الطبقة الأساسية لـ Einstein التي يعتمد عليها Agentforce.

سيُطلب منك مراجعة شروط استخدام البيانات الخاصة بـ Salesforce والموافقة عليها، وهو أمر معتاد بالنسبة لميزات الذكاء الاصطناعي التي تتعلم من بياناتك.

💡 نصيحة احترافية: تأكد من أن مؤسستك لديها التكوين الصحيح لـ Sales Cloud وأن جميع ميزات Einstein/AI المطلوبة ممكّنة قبل طرحها على نطاق واسع.

الخطوة 2: تمكين وكلاء Agentforce

افتح الإعداد في "البحث السريع"، ابحث عن الوكلاء انقر على Agentforce Agents (تحت Agent Studio) قم بتشغيل Agentforce قم بتشغيل تمكين وكيل Agentforce (افتراضي)

بمجرد التمكين، سترى الوكلاء مدرجين في أسفل الشاشة.

الخطوة 3: تعيين مجموعات الوصول والأذونات

بعد ذلك، امنح المستخدمين المناسبين حق الوصول، بدءًا من مندوبي المبيعات والمديرين. قم بتعيين مجموعات الأذونات المتعلقة بـ Agentforce/Copilot المتوفرة في مؤسستك (قد تختلف تسميات Salesforce قليلاً حسب الإصدار).

إذا كان لديك مسؤول Salesforce أو متخصص في عمليات المبيعات سيقوم بتخصيص التجربة، فيمكنك أيضًا تعيين أذونات على مستوى المسؤول له.

تأكد أيضًا من أن المستخدمين لديهم حق الوصول إلى الكائنات التي يحتاجها Agentforce Assistant ليكون مفيدًا، مثل الفرص والحسابات وجهات الاتصال والأنشطة والحقول المتعلقة بالتنبؤات.

الخطوة 4: افتح الوكيل في Agentforce Builder

من قائمة الوكلاء:

انقر على Einstein Copilot (قد تظل هذه التسمية ظاهرة حسب إعدادات مؤسستك) انقر فوق فتح في Builder

سيؤدي ذلك إلى انتقالك إلى Agentforce Builder، حيث يمكنك تكوين ما يمكن للمساعد القيام به والإجراءات المسموح له اتخاذها.

الخطوة 5: تكوين الموضوعات + الإجراءات لسير عمل المبيعات

تكون Agentforce أكثر فائدة عندما لا تقتصر على الإجابة على الأسئلة فحسب، بل تساعد المستخدمين على اتخاذ الخطوة التالية. راجع المواضيع + الإجراءات الجاهزة المتاحة لـ Sales Cloud، ثم قم بتخصيصها بناءً على طريقة بيع فريقك.

👀 هل تعلم؟ في Agentforce Builder، الموضوع هو تكوين يقوم بما يلي: يحدد ما يُسمح للوكيل بالمساعدة فيه (النطاق)

يحدد نوع طلبات المستخدمين التي يجب أن يستجيب لها (النية)

يربط بـ الإجراءات التي يمكن للوكيل تنفيذها لإكمال المهمة (مثل البحث في السجلات، والتلخيص، والصياغة، وتحديث الحقول) لذا، بدلاً من أن يكون المساعد روبوتًا محادثة "يقوم بأي شيء"، فإن Topics تجعله أشبه بـ زميل متخصص في الفريق له مسؤوليات واضحة.

📌 مثال (توقعات المبيعات)

يمكنك إنشاء موضوع باسم "التوقعات وصحة خط الأنابيب" حيث يمكن للوكيل التعامل مع طلبات مثل:

"ما هي الصفقات الأكثر عرضة للفشل في هذا الربع؟"

"لخص أكبر الفرص المتاحة لي في Commit"

"ما الذي تغير في هذا الحساب منذ الأسبوع الماضي؟"

وتحت هذا الموضوع، يمكنك إرفاق الإجراءات اللازمة للقيام بالعمل (سحب الفرص، تلخيص النشاط، تحديث فئة التوقعات، صياغة متابعة).

باختصار:✅ المواضيع = ما يجب على الوكيل التعامل معه✅ الإجراءات = ما يمكن للوكيل القيام به حيال ذلك

الخطوة 6: تعامل مع الإعداد على أنه عملية طرح، وليس مجرد تبديل

يصبح Agentforce Assistant أكثر فائدة بشكل ملحوظ في الحالات التالية:

يتم تحديث بيانات خط الأنابيب باستمرار

يتم تمكين الإجراءات الصحيحة (بحيث تؤدي الرؤى إلى المتابعة)

يعرف المستخدمون 5-10 مطالبات يجب عليهم استخدامها أسبوعيًا

🔑 أفضل الممارسات: من الأفضل دائمًا اختبار أي تخصيصات في بيئة اختبارية قبل طرحها على فريقك بأكمله.

أفضل الممارسات للتنبؤ بالمبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إن استخدام أداة الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً. للحصول على أقصى استفادة من توقعات المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى إقرانها بعادات تشغيلية قوية.

حافظ على نظافة بيانات الفرص المتاحة لديك

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: 35% فقط من محترفي المبيعات يثقون تمامًا في دقة بيانات CRM الخاصة بهم.

تتوقف ذكاء نموذج الذكاء الاصطناعي على البيانات التي يتعلم منها. إذا كانت سجلات الفرص في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) غير مكتملة أو قديمة، فلن تكون توقعاتك موثوقة.

ضع إيقاعًا: حدد اجتماعًا متكررًا للفريق أو تذكيرًا للممثلين لمراجعة وتحديث الحقول الرئيسية للفرص مثل تاريخ الإغلاق والمبلغ والمرحلة.

استخدم الحواجز الوقائية: قم بتنفيذ قواعد التحقق أو الحقول المطلوبة في Salesforce لمنع مندوبي المبيعات من حفظ الفرص التي تحتوي على معلومات ناقصة.

قم بمواءمة مراحل المبيعات مع فئات التوقعات

يجب أن تعكس مراحل المبيعات بوضوح المرحلة التي وصلت إليها الصفقة في عملية الشراء. قم بتعيين كل مرحلة إلى فئة توقعات مقابلة — مثل خط الأنابيب، أو أفضل حالة، أو الالتزام، أو الإغلاق — بحيث تتوافق ملخصات Agentforce مع الطريقة التي يتحدث بها فريقك عن مسار التحويل.

يجب مراجعة هذا التخطيط كل ثلاثة أشهر للتأكد من أن المراحل لا تزال تعكس الواقع.

تتبع دقة التوقعات بمرور الوقت

لا تثق في تنبؤات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمى. تحقق من صحتها. قارن كل ثلاثة أشهر معدلات الإغلاق المتوقعة من Agentforce مع نتائجك الفعلية لتتبع دقة التوقعات بمرور الوقت.

سيساعدك ذلك على ضبط التوقعات وتحديد المجالات التي قد يكون أداء النموذج فيها أقل من المتوقع. على سبيل المثال، قد تجد أنه أقل دقة بالنسبة لخط إنتاج معين أو في سوق جديد. هذه ملاحظات قيّمة للتدريب وتحسين العمليات.

👀 هل تعلم؟ وجدت Gartner أن برامج التحليلات التي يقودها مباشرةً مديرو المبيعات (CSOs) تزيد احتمالية تحقيق دقة أعلى في التوقعات بمقدار 2.3 مرة مقارنةً بالبرامج التي يديرها آخرون.

📚 اقرأ أيضًا: قوالب توقعات المبيعات

قيود Agentforce على التنبؤ

مثل أي طبقة تنبؤ مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعمل Agentforce بشكل أفضل عندما تكون الأسس متينة بالفعل. فيما يلي بعض القيود التي يجب مراعاتها عند طرحه.

إنها جيدة بقدر جودة بيانات Salesforce الخاصة بك

يمكن لـ Agentforce تقديم رؤى والإجابة على أسئلة التنبؤ، ولكنه لا يمكنه إصلاح المدخلات الفوضوية. إذا لم يقم مندوبو المبيعات بتسجيل الأنشطة أو تحديث الفرص، فلن يكون لدى الذكاء الاصطناعي ما يحلله، وستكون تنبؤاته عديمة الفائدة.

إنه موجود داخل نظام Salesforce البيئي

تم تصميم Agentforce ليكون مفيدًا في Salesforce. جميع الرؤى والملخصات التي يولدها موجودة داخل نظام Salesforce. وهذا يجعل الأمر صعبًا على أصحاب المصلحة في المجال المالي أو التشغيلي أو القيادي الذين لا يمتلكون أو يستخدمون ترخيص Salesforce.

غالبًا ما لا يزال مشاركة سياق خط الأنابيب يعني تصدير البيانات أو إرسال لقطات شاشة أو ترجمة تحديثات Salesforce إلى نظام آخر. وغالبًا ما ينتج عن ذلك خسائر في الإنتاجية بسبب توسع العمل (عندما تنتشر أنشطة العمل + السياق عبر أدوات متعددة لا تتواصل مع بعضها البعض).

📮 ClickUp Insight: تسلط دراستنا الاستقصائية حول نضج الذكاء الاصطناعي الضوء على تحدٍ واضح: 54% من الفرق تعمل عبر أنظمة متفرقة، و49% نادرًا ما تشارك السياق بين الأدوات، و43% تواجه صعوبة في العثور على المعلومات التي تحتاجها. عندما يكون العمل مجزأً، لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى السياق الكامل، مما يعني إجابات غير كاملة واستجابات متأخرة ونتائج تفتقر إلى العمق أو الدقة. هذا هو توسع العمل في الواقع، ويكلف الشركات الملايين من حيث فقدان الإنتاجية والوقت الضائع. يتغلب ClickUp Brain على هذه المشكلة من خلال العمل داخل مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تترابط المهام والمستندات والمحادثات والأهداف مع بعضها البعض. يظهر Enterprise Search كل التفاصيل على الفور، بينما يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المنصة بأكملها لجمع السياق ومشاركة التحديثات والمضي قدماً في العمل. والنتيجة هي ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر وضوحًا ومستمرًا في الحصول على المعلومات، وهو ما لا يمكن للأدوات المنفصلة أن تضاهيه.

يمكن أن يسلط الضوء على المخاطر، ولكن المتابعة لا تزال تتم في مكان آخر.

يأتي استخدام Agentforce مع فجوة في الإجراءات. على الرغم من أنه رائع في إخبارك بما يحدث — مثل الإبلاغ عن صفقة معرضة للخطر — إلا أنه لا يدير أعمال المتابعة. لا يزال إنشاء المهام وتعيين التذكيرات والتنسيق مع الفرق الأخرى بحاجة إلى نظام لإدارة التنفيذ.

يتطلب اعتماد البرنامج وصيانته وقتًا حقيقيًا من الإدارة

للحصول على أقصى قيمة، تحتاج الفرق عادةً إلى تكوين الأذونات وضبط الإجراءات ومواءمة التجربة مع عملية المبيعات الخاصة بهم. هذا ليس إعدادًا لمرة واحدة — فهو يتطلب صيانة مستمرة مع تطور سير العمل وتغير الحقول وتوسع الفرق.

💬 هذه القيود هي السبب في أن الفرق غالبًا ما تكمل Agentforce بمنصة إدارة عمل أكثر شمولاً (مثل ClickUp!).

كيف يمكنك استكمال Salesforce Agentforce باستخدام ClickUp؟

يتمثل التحدي الأكبر في أي أداة للتنبؤ في تحويل الرؤى إلى إجراءات.

بينما يقدم Einstein Copilot لتوقعات المبيعات معلومات مهمة، غالبًا ما تظل هذه المعلومات محصورة في Salesforce، مما يخلق فجوة بين المعرفة والتطبيق. سد الفجوة بين الرؤية والتطبيق باستخدام مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة مثل ClickUp.

يجمع ClickUp جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل في منصة آمنة واحدة حيث تعمل الذكاء الاصطناعي السياقي كطبقة ذكاء مدمجة. 🛠️

أخرج التوقعات من Salesforce (دون تصدير جداول البيانات)

لا يعيش جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى تقييم التوقعات في Salesforce طوال اليوم، خاصةً في أقسام المالية والعمليات والقيادة. بدلاً من إعادة توجيه لقطات الشاشة أو تصدير التقارير التي تصبح قديمة على الفور، يمكنك إنشاء عروض قابلة للمشاركة ومحدثة دائمًا للعمل وراء الأرقام باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

قم بإعداد لوحة معلومات ClickUp مباشرة تتعقب حالة خط الأنابيب ومؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي.

وهذا يمنح أصحاب المصلحة صورة واضحة عن:

أين تتجه خطوط الإنتاج

ما الذي يعيق ذلك؟

ما الذي يجري، وماذا

ما الذي يحتاج إلى الاهتمام بعد ذلك

يحتاج فريقك المالي وفريق القيادة إلى الاطلاع على التوقعات، لكنهم لا يستخدمون Salesforce. قم بإنشاء عروض ديناميكية وقابلة للمشاركة لخط الأنابيب باستخدام لوحات معلومات ClickUp بدلاً من تصدير تقارير قديمة. توفر لوحات المعلومات هذه تمثيلاً مرئيًا عالي المستوى لحالة خط الأنابيب الخاص بك من خلال سحب البيانات من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك مشاركتها مع أي شخص، بغض النظر عما إذا كان لديه ترخيص Salesforce أم لا.

تصرف بسرعة أكبر بناءً على الرؤى من خلال المهام القابلة للتتبع

يمكن لـ Agentforce Assistant تحديد المخاطر. لكنه لا يدير التنفيذ بمفرده.

ClickUp يسد هذه الفجوة عن طريق تحويل الرؤى إلى مهام محددة — مع تحديد المالكين ومواعيد الاستحقاق والوضوح.

حوّل رؤى المبيعات إلى إجراءات مع ClickUp Tasks التي يمكنك تعيينها وتتبعها

📌 على سبيل المثال:

تنتقل الصفقة إلى "معرضة للخطر" → قم بإنشاء مهمة ClickUp للممثل

المراجعة القانونية قيد الانتظار → قم بتعيين مهمة إلى الجهة المعنية المناسبة

تأخر التجديد → قم بتشغيل قائمة مراجعة التصعيد

باستخدام ClickUp Automations، يمكنك حتى توحيد سير العمل هذا، بحيث تتم المتابعة بشكل منتظم، وليس فقط عندما يتذكر أحدهم القيام بها.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد أن تخطو خطوة أبعد من "إنشاء مهمة"؟ قم بربط هذه المحفزات بـ ClickUp Super Agents — زملاء فريق AI داخل ClickUp يمكنهم اتخاذ إجراءات عبر مساحة العمل الخاصة بك باستخدام السياق الحقيقي (المهام والمستندات والتعليقات والحقول والأدوات المتصلة). أنشئ Super Agents مخصصًا بدون كود في ClickUp لتبسيط + تسريع العمل اليومي 📌 على سبيل المثال، عندما تضع Salesforce علامة At Risk (معرضة للخطر) على صفقة ما، يمكن للوكيل الفائق أن يقوم تلقائيًا بما يلي: قم بصياغة رسالة جاهزة للإرسال حتى لا يبدأ مندوب المبيعات من الصفر.

قم بإنشاء ملخص سريع للصفقة (ما الذي تغير + ما الذي تعطل)

اسحب أحدث الملاحظات أو رسائل البريد الإلكتروني أو ملخص المكالمات من مساحة عمل ClickUp إلى المهمة

اقترح أفضل إجراء تالي (المتابعة، الاتصال بأصحاب المصلحة، التذكير القانوني، تصعيد الأمر إلى الإدارة التنفيذية)

قلل من "توسع السياق" للممثلين والمديرين

تفشل التوقعات عندما تكون السياقات المهمة مبعثرة في أماكن عديدة: ملاحظات Salesforce، سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، رسائل Slack، ملخصات المكالمات، والمستندات العشوائية. وينتهي الأمر بالممثلين إلى إضاعة ما يصل إلى 60% من وقتهم في البحث عن التفاصيل بدلاً من المضي قدماً في الصفقات.

يساعد ClickUp الفرق على تجميع المحادثات والعمل في تطبيق واحد.

بفضل تكامل ClickUp Salesforce، يمكن للفرق ربط سجلات Salesforce بمساحة عمل ClickUp. ابحث عن سجلات Salesforce مثل الفرص والجهات الاتصال وقم بمعاينتها دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب، بحيث يظل سياق الصفقة متاحًا أثناء إنجاز العمل.

وبفضل المساعدة الذكية التي تراعي السياق من ClickUp Brain ، يمكن للممثلين:

لخص بسرعة ما يحدث مع الصفقات الجارية

احصل على التحديثات الرئيسية التي تساعد في دفع الصفقات إلى الأمام، و

احصل على السياق الذي تحتاجه دون الحاجة إلى البحث في خمس أدوات

اطلب من ClickUp Brain تلخيص حالة الصفقات والتحديثات الرئيسية لحساباتك

يمكنك حتى @mention ClickUp Brain في تعليق على مهمة أو سلسلة محادثة للحصول على ملخص لحالة الصفقة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريقك يضيع الوقت باستمرار في البحث عن "أين كان هذا الموضوع؟" و"ما آخر المستجدات بشأن هذه الصفقة؟"، فإن ClickUp Brain MAX سيغير قواعد اللعبة. لا يقتصر دور هذا التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب على تلخيص محتويات ClickUp فحسب، بل يساعدك أيضًا على البحث في مساحة عمل ClickUp والتطبيقات المتصلة (مثل Salesforce وSlack والبريد الإلكتروني وGoogle Docs) من مكان واحد.

أنشئ تقريرًا توقعيًا حيًا (وليس لقطة شاشة في رسالة بريد إلكتروني)

التوقعات ليست مجرد أرقام، بل هي قصص: ما الذي يتحرك، وما الذي يتعثر، وما الذي يحتاج إلى قرار. لكن هذه القصة غالبًا ما تظل حبيسة الاجتماعات أو رسائل Slack أو العروض التقديمية التي لا تتكرر.

بدلاً من ذلك، يمكن للفرق إنشاء مستند توقعات حي في ClickUp Docs يظل محدثًا ويرتبط مباشرةً بالعمل التنفيذي وراءه. يتم تضمين تعليقات وموافقات ClickUp بشكل مدمج، مما يخلق مصدرًا واحدًا للحقيقة لجميع مناقشات التوقعات الخاصة بك.

حوّل التوقعات إلى نتائج ملموسة مع Agentforce + ClickUp

يعتمد التنبؤ الدقيق بالمبيعات على ثلاثة عوامل: بيانات نظيفة، وعملية متسقة، واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بناءً على الرؤى. تساعد المساعدات الذكية مثل Agentforce بشكل كبير في تقليل العمل اليدوي واكتشاف الإشارات التي قد يفوتها البشر. لكنها تعمل بشكل أفضل عندما تقرنها بنظام أنابيب مبيعات منظم.

الفجوة الحقيقية في التنبؤات تكمن بين معرفة أن الصفقة معرضة للخطر واتخاذ إجراء فعلي حيال ذلك.

عندما تجمع بين رؤى التنبؤات ونظام مصمم للتنفيذ، يمكنك الانتقال من التخبط في نهاية الربع إلى إيقاع متكرر. هكذا تبني القوة اللازمة لتحقيق أهدافك بثقة.

هل تريد البدء في اكتشاف المخاطر مبكرًا والتصرف بسرعة أكبر؟ قم بتوسيع نطاق سير عمل التنبؤات الخاص بك إلى ما وراء Salesforce.

اشترك في ClickUp مجانًا!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

Einstein Forecasting هي ميزة تحليلات تنبؤية تولد أرقام توقعات آلية، بينما Copilot (الآن Agentforce) هو مساعد ذكاء اصطناعي محادثي يتيح لك طرح الأسئلة والحصول على ملخصات حول توقعاتك.

ليس بشكل مباشر. توجد استجابات Agentforce داخل Salesforce، لذا فإن مشاركتها مع الأطراف الخارجية المعنية تتطلب عادةً تصدير البيانات أو إنشاء تقارير منفصلة.

للحصول على تنبؤات أكثر موثوقية، يحتاج Agentforce إلى سجلات كاملة للفرص، وسجل للأنشطة المسجلة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات، وبيانات الفوز/الخسارة التاريخية لمؤسستك.

توفر التوقعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديثات مستمرة وموضوعية استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، في حين أن الطرق اليدوية ثابتة وتعتمد على التقييمات الذاتية لممثلي المبيعات الأفراد.