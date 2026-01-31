Amazon Q مقابل Claude: أي نظام ذكاء اصطناعي للمؤسسات أفضل في عام 2026؟

عندما تعتمد أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي، فإن السؤال الحقيقي ليس "هل يمكن لهذا إنشاء كود؟" بل عليك معرفة ما إذا كانت الأداة تساعد فرق التطوير لديك على شحن كود الإنتاج ضمن بنية مشروعهم. هذا أمر مهم لأن حتى الفرق القوية تفقد الوقت في إعادة العمل.

في بحث DORA، أفاد الموظفون ذوو الأداء العالي أنهم ما زالوا يقضون 21% من وقتهم في أعمال غير مخطط لها أو إعادة العمل. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تقلل من المهام الروتينية، ولكنها يمكن أن تخلق أيضًا المزيد من طلبات السحب عبر مستودعات متعددة، والمزيد من مراجعات الكود، والمزيد من معالجة الحالات الاستثنائية عندما يفقد النموذج السياق.

في هذا المدونة، ستحصل على مقارنة بين Amazon Q و Claude من حيث الأمان وملاءمة نظام AWS البيئي وبيئات التطوير المتكاملة المدعومة وسير عمل CLI للمطورين، بالإضافة إلى أسعارها.

ستكتشف أيضًا كيف وأين يتناسب ClickUp إذا كنت تريد مكانًا واحدًا لتتبع القرارات والمستندات والتسليم.

Amazon Q مقابل Claude في لمحة سريعة

إذا كنت تريد نظرة سريعة على Amazon Q مقابل Claude قبل الدخول في تفاصيل الميزات، فابدأ من هنا. توضح هذه اللقطة المكان الأنسب لكل أداة، والمشكلات المعقدة التي تحلها، وكيفية عملها مع المستودعات الجديدة وسير العمل الوكالي.

الفئة Amazon Q Claude مثالي لـ الفرق التي تعمل بعمق في نظام AWS البيئي وترغب في الحصول على مساعدة الذكاء الاصطناعي لبناء وتشغيل البرامج على AWS الفرق التي تريد مساعدًا يعتمد على الدردشة أولاً، بالإضافة إلى Claude Code للبرمجة العملية عبر قواعد البيانات البرمجية مساعدة في البرمجة داخل IDE الخاص بك يدعم Amazon Q Developer الدردشة والاقتراحات المضمنة في بيئات تطوير البرامج المدعومة. يمكن لـ Claude Code العمل مع سير عمل IDE أيضًا، ولكنه مبني على أسلوب وكيل يعتمد على المحطة الطرفية أولاً. العثور على إجابات ضمن معرفة المؤسسة تم تصميم Amazon Q Business لتقديم إجابات تراعي الأذونات عبر محتوى المؤسسة المتصل، غالبًا مع اقتباسات. يدعم Claude أعمال المعرفة المؤسسية من خلال عناصر التحكم في الفريق/المؤسسة وتجربة الدردشة أولاً. أين تستخدم المساعد خارج نطاق الترميز يظهر داخل خدمات AWS (مثال: QuickSight) بحيث يمكن للفرق إنشاء تحليلات وحسابات ولوحات معلومات باستخدام لغة طبيعية قريبة من بيانات وأدوات AWS. يمتد إلى أدوات العمل اليومية من خلال عمليات التكامل مثل Chrome و Slack و Excel، مما يساعد عندما يحتاج المساعد إلى الظهور في الأماكن التي تتم فيها بالفعل عمليات التعاون والتحليل. التحديث وتحويلات الترميز يركز Amazon Q Developer Transform على تحديث سير العمل (مثل الترقيات والتحويلات)، مع خطوات المراجعة والتطبيق. لا يزال Claude Code يدعم التحديث، ولكنه أكثر عمومية: أنت تحدد النهج، ويساعدك Claude في تنفيذه عبر سير عمل قائم على المحطة الطرفية.

ما هو Amazon Q؟

عبر Amazon Q

Amazon Q هو مساعد ذكاء اصطناعي توليدي من AWS يساعدك على التحرك بشكل أسرع في كل من العمل البرمجي والعمل التجاري. في الممارسة العملية، يمكنك استخدامه لطرح أسئلة باللغة الطبيعية، والحصول على إجابات تستند إلى معرفة AWS، وتسريع المهام التي تتطلب غالبًا الكثير من التبديل بين السياقات.

يظهر Amazon Q عادةً في مسارين، وهذا التقسيم مهم عند تقييم مدى ملاءمته للمؤسسة:

Amazon Q Business للمعرفة المؤسسية وسير العمل الذي يركز على الإجابة عن الأسئلة وإنجاز المهام للمعرفة المؤسسية وسير العمل الذي

الذي يركز على مساعدتك في فهم التطبيقات على AWS وبنائها وتوسيعها وتشغيلها Amazon Q Developer (المعروف أيضًا باسم Q Developer) للترميز والأعمال اليومية على AWS

إذا كنت تدير بالفعل العديد من الأنظمة على AWS، فإن الميزة بسيطة: يمكنك الحفاظ على قرارات الهندسة أقرب إلى البيئة التي تعمل فيها، بدلاً من نقل السياق الحساس إلى أداة أخرى.

ميزات Amazon Q

تنظر معظم الفرق إلى Amazon Q بطريقتين: Amazon Q Developer لأعمال الترميز اليومية، و Amazon Q Business للعثور على إجابات في محتوى المؤسسة دون انتهاك الأذونات.

تركز الميزات أدناه على ما يساعدك على التحرك بشكل أسرع في نظام AWS البيئي، خاصةً عندما تقوم بصيانة الأنظمة القديمة وتشديد سير عمل التطوير.

الميزة رقم 1: Amazon Q Developer للبرمجة داخل IDE

عبر Amazon Q

Amazon Q Developer هو الجزء من Amazon Q الذي تستخدمه أكثر عندما تريد المساعدة داخل المحرر الخاص بك، وليس في نافذة دردشة منفصلة. يمكنك طرح الأسئلة باللغة الطبيعية وطلب التغييرات والحصول على المساعدة في السياق أثناء العمل على الكود الحالي.

عند استخدام الدردشة المضمنة، يعرض Amazon Q التحديث المقترح كاختلاف في الملف. يمكنك قبول التغيير أو رفضه، مع الحفاظ على إشراف المطورين دون تغيير وجعل الأداة أكثر موثوقية أثناء مراجعة الكود.

يساعدك هذا الإعداد على الانتقال بين طلبات السحب بشكل أسرع عن طريق تقليل الوقت المستغرق في نسخ المقتطفات بين الأدوات وزيادة الوقت المستغرق في التحقق من جودة الترميز حيثما كان ذلك مهمًا.

🤔 هل تعلم: أصبح Amazon CodeWhisperer رسميًا جزءًا من Amazon Q Developer في 30 أبريل 2024، لذا فإن الكثير من مستندات "CodeWhisperer" وسير العمل يتم الآن تعيينها إلى Amazon Q Developer في عمليات طرح AWS.

الميزة رقم 2: Amazon Q Business للحصول على إجابات آمنة ومحكومة الوصول

عبر Amazon Q

عندما يضيع مطورك الوقت في البحث عن أحدث دليل التشغيل أو ملاحظة الهندسة أو الإصدار "الصحيح" من مستند القرار، فإن Amazon Q Business مصمم لتقليل هذا العبء.

يمكنك توصيله بالأدوات التي تستخدمها فرقك بالفعل، ثم يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات من مصادر معتمدة، بحيث يتحول عدد أقل من المواضيع إلى محادثات طويلة متبادلة.

الجزء الملائم للمؤسسات هو التحكم في الوصول. تم تصميم Amazon Q Business بحيث يحترم الأذونات، بحيث يرى المستخدمون فقط ما يُسمح لهوياتهم برؤيته.

وهذا يساعد على اعتماد المؤسسة لأنك لا تجبر الفرق على نسخ المحتوى إلى نظام جديد لمجرد جعل المساعد قابلاً للاستخدام.

28٪ من الموظفين يقولون إن العمل يلاحقهم باستمرار، بينما 8٪ آخرون يعانون في كثير من الأحيان من صعوبة في التوقف عن التفكير في العمل. هذا يعني أن أكثر من ثلث العمال يحملون معهم التوتر إلى المنزل.

الميزة رقم 3: Amazon Q داخل خدمات AWS للحصول على رؤى تجارية أسرع

عبر Amazon Q

يظهر Amazon Q أيضًا داخل خدمات AWS، مما يساعدك عندما تريد الحصول على رؤى دون نقل البيانات إلى أداة أخرى. على سبيل المثال، يتيح Amazon Q في Amazon QuickSight للمستخدمين إنشاء لوحات معلومات وتصورات وحسابات معقدة باستخدام اللغة الطبيعية.

إذا كنت تدعم تقارير المنتجات أو مقاييس صحة المنصة، فهذه الوظيفة عملية. يمكن لفرقك استكشاف العوامل المحركة والاتجاهات بشكل أسرع، ثم تحويل النتائج إلى شيء يمكن للمساهمين العمل عليه. تقضي وقتًا أقل في ترجمة الأسئلة إلى استفسارات ووقتًا أطول في التحقق من صحة النتائج.

يكون هذا مفيدًا عندما ترغب فرق المؤسسات في أن تظل سير عمل ذكاء الأعمال قريبة من نظام AWS البيئي، خاصةً عندما يكون التحكم في الوصول ومصادر البيانات المعتمدة أمرًا مهمًا.

الميزة رقم 4: Amazon Q Developer Transform للتحديث وترقيات البرمجة على نطاق واسع

عبر AWS

إذا كان فريقك يعمل على AWS ولكنه يقضي جزءًا كبيرًا من كل ربع سنة في سداد الديون التقنية، فإن أصعب عمل غالبًا ما يكون الهندسة "الوسيطة": ترقية أوقات التشغيل، واستبدال واجهات برمجة التطبيقات (API) القديمة، وإعادة هيكلة الأنظمة القديمة دون تعطيل كود الإنتاج.

تم تصميم Amazon Q Developer Transform لهذا النوع من التغيير المنظم. في بيئات تطوير البرامج المدعومة، يمكنه إجراء تحديثات وتحويلات آلية على مستوى اللغة ونظام التشغيل، وإنشاء تغييرات عبر الملفات، ثم السماح لك بمراجعة هذه التغييرات وتطبيقها مثل أي اختلاف آخر.

ومن الأمثلة العملية على ذلك تحديث Java. يمكن لـ Amazon Q Developer ترقية تطبيقات Java إلى إصدارات أحدث (بما في ذلك تحديث المكونات/واجهات برمجة التطبيقات (API) المهملة وترقية التبعيات)، ويتم تصميم سير العمل حول التحقق في IDE الخاص بك قبل قبول التغييرات.

أسعار Amazon Q

Amazon Q Business Lite: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Amazon Q Business Pro: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

سعر استهلاك Amazon Q Business: 200 دولار لـ 30,000 وحدة/شهر

Amazon Q Developer Free Tier : 0 دولار شهريًا لكل مستخدم

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو Claude؟

عبر Claude

Claude هو مساعد ذكاء اصطناعي أنشأته Anthropic لمساعدتك في القيام بالأعمال المعرفية والتقنية، بما في ذلك الكتابة والتحليل والترميز، من خلال تجربة الدردشة وواجهة برمجة التطبيقات (API).

بالنسبة لفرق البرمجيات، Claude Code هو الإصدار المصمم للأعمال الهندسية العملية. يمكنك استخدامه للعمل مباشرة في قاعدة الكود الخاصة بك، بما في ذلك تحرير الملفات وتشغيل الأوامر، بحيث يمكنك الانتقال من الطلب إلى العمل على التغييرات دون الحاجة إلى نسخ ولصق السياق باستمرار بين الأدوات.

ستقضي وقتًا أقل في إعادة شرح السياق ووقتًا أطول في التحقق من صحة الناتج النهائي قبل الشحن.

ميزات Claude

يقدم Claude مزيجًا من قدرات الترميز والإنتاجية اليومية التي تساعدك على التحرك بشكل أسرع دون التضحية بالجودة أو الوصول.

تغطي الميزات أدناه أهم الأمور بالنسبة لقادة المنتجات والمطورين وفرق المؤسسات الذين يقيّمون Claude من أجل اعتماده بشكل آمن وسير العمل العملي.

الميزة رقم 1: Claude في Chrome لعمليات سير عمل أسرع في المتصفح

عبر Claude

يجلب Claude في Chrome Claude إلى متصفحك حتى تتمكن من طرح أسئلة حول الصفحة التي تشاهدها واتخاذ الإجراءات اللازمة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. يمكن لـ Claude التنقل بين الصفحات والنقر على الأزرار وملء النماذج، مما يساعدك عندما تحاول الانتقال بسرعة بين المهام المستندة إلى الويب.

يمكن لـ Claude أيضًا المساعدة في المهام المتكررة المستندة إلى المتصفح، بحيث لا تضطر إلى تكرار نفس الفحوصات كل يوم.

هذا مفيد عندما يحتاج فريقك إلى مخرجات متسقة من سير العمل المستند إلى المتصفح دون إضافة خطوات يدوية إضافية.

الميزة رقم 2: Claude في Slack للمساعدة داخل القناة

عبر Claude

يجلب Claude في Slack Claude إلى المكان الذي تتعاون فيه فرق التطوير لديك بالفعل، بحيث يمكنك طرح الأسئلة في سلسلة محادثات والحصول على المساعدة دون نقل السياق إلى أداة أخرى. يحترم Claude أذونات Slack التي لديك بالفعل، ويوافق مسؤولو Slack على التطبيق.

عندما يكتشف Claude طلب ترميز، يمكن لـ Claude في Slack نقل طلبات الترميز إلى سير عمل Claude Code وبدء جلسة عن بُعد يمكنك مراجعتها، بما في ذلك روابط لفتح طلب سحب.

هذا مفيد عندما تريد تنسيقًا أسرع في Slack دون أن يفقد المطورون الرقابة على التغييرات.

🤔 هل تعلم: تحدد Anthropic أسعار بعض طرازات Claude بـ "مليون رمز إدخال" و"مليون رمز إخراج"، على سبيل المثال، يدرج Claude Sonnet 4.5 الأسعار لكل مليون رمز على صفحة الطراز الخاصة بـ Anthropic، وهو أمر مفيد عند مقارنة الأسعار المستندة إلى الاستخدام عبر الأدوات المختلفة.

الميزة رقم 3: Claude في Excel لتحليل أسرع للمصنفات

عبر Claude

يساعدك Claude في Excel على فهم المصنف بأكمله، بما في ذلك الصيغ المتداخلة والتبعيات عبر علامات التبويب. يمكنك طرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على تفسيرات مع اقتباسات على مستوى الخلية حتى تتمكن من التحقق من المنطق بدلاً من التخمين.

يمكنك أيضًا اختبار السيناريوهات دون كسر الصيغ وتصحيح الأخطاء مثل #REF! أو #VALUE! أو المراجع الدائرية من خلال تتبع أسبابها.

هذا مفيد عندما تحتاج فرق المؤسسات إلى إجابات شفافة، خاصةً عندما تكون جدول البيانات جزءًا من نظام أو قرار أكبر.

الميزة رقم 4: مهارات Claude لسير عمل قابل للتكرار وموحد

عبر Claude

تتيح لك مهارات Claude تحويل إجراءاتك وأفضل ممارساتك إلى تعليمات قابلة لإعادة الاستخدام أو سير عمل موحد، بحيث يمكن لـ Claude تطبيقها بنفس الطريقة في كل مرة. وهذا يعني مخرجات أكثر اتساقًا في المهام المتخصصة وتقليل "الجدل حول المطالبات" عندما تحتاج فرق مختلفة إلى نفس التنسيق أو سير العمل.

تعمل المهارات أيضًا عبر Claude. ai و Claude Code و API، بحيث يمكنك البناء مرة واحدة واستخدام نفس النهج في أماكن مختلفة.

هذه التقنية مفيدة عندما تريد أن تتبع الفرق التي تعمل بأدوات مختلفة نهجًا منهجيًا واحدًا للتوثيق وسير العمل.

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحد الأقصى: من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

الفريق (مقعد قياسي): 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (5 أعضاء على الأقل)

الفريق (مقعد مميز): 150 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (5 أعضاء على الأقل)

المؤسسات: أسعار مخصصة

Amazon Q مقابل Claude: مقارنة الميزات

يمكن لكل من Amazon Q و Claude دعم العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ولكنهما يتناسبان مع أنظمة المؤسسات بطرق مختلفة. تم تصميم Amazon Q حول نظام AWS البيئي، مع Amazon Q Developer للترميز و Amazon Q Business للإجابات التي تراعي الأذونات. يركز Claude على تجربة الدردشة أولاً، مع Claude Code بالإضافة إلى تكاملات مثل Chrome و Slack و Excel و Skills.

بعد ذلك، سنقارن بينهما من حيث الميزات الأكثر أهمية لعمليات سير العمل في مجال التطوير والإنتاج الهندسي اليومي.

الميزة رقم 1: مساعدة الترميز داخل IDE الخاص بك

مطور Amazon Q

إذا كان فريقك يعمل داخل نظام AWS البيئي، فإن Amazon Q Developer مصمم ليبقى قريبًا من أعمال التطوير المتعلقة بـ AWS. يعمل في بيئات تطوير متكاملة (IDE) مدعومة ويوفر لك الدردشة والمساعدة المضمنة، بحيث يمكنك إنشاء كود وإجراء تعديلات ومراجعة التغييرات دون مغادرة محررك. تعد التجارب المضمنة مفيدة للتحديثات الأكثر أمانًا لأنه يمكنك مراجعة التغييرات المقترحة قبل تطبيقها.

Claude Code

يمكن لـ Claude Code أيضًا دعم سير عمل IDE، ولكنه مبني على تدفق وكيل يعتمد على المحطة الطرفية أولاً. يعمل بشكل جيد عندما تريد أن يعمل مساعد واحد عبر قاعدة كود، وإجراء تغييرات عبر ملفات متعددة، ومساعدتك في الانتقال من الطلب إلى التنفيذ دون نسخ السياق باستمرار بين الأدوات.

🏆 الفائز: تعادل. اختر Amazon Q Developer إذا كانت سير عمل التطوير اليومي يعتمد على AWS أولاً وتريد دعم IDE الأصلي. اختر Claude Code إذا كنت تفضل سير العمل القائم على المحطة الطرفية وتريد مساعدًا وكيلاً يمكنه العمل عبر قاعدة الكود الخاصة بك.

الميزة رقم 2: العثور على إجابات ضمن معرفة المؤسسة

Amazon Q Business

تم تصميم Amazon Q Business لتقديم إجابات تراعي الأذونات عبر محتوى المؤسسة. يمكنك توصيل مصادر البيانات والحفاظ على ضوابط الهوية والوصول وتقديم إجابات مع الاقتباسات حتى يتمكن فريقك من التحقق من المصدر قبل اتخاذ إجراء بشأن الحل.

Claude

يمكن لـ Claude دعم أعمال المعرفة المؤسسية أيضًا، خاصة في خطط Team و Enterprise، حيث تحصل على عناصر تحكم إدارية مثل SSO والأذونات القائمة على الأدوار. تكمن قوة Claude في تجربة مساعد أكثر سلاسة عبر التطبيقات، ولكن نمط "الموصلات بالإضافة إلى الاقتباسات" أكثر وضوحًا في Amazon Q Business.

🏆 الفائز: Amazon Q Business، إذا كنت تريد إجابات تراعي الأذونات مع اقتباسات عبر الأنظمة المتصلة بشكل افتراضي.

الميزة رقم 3: أين تستخدم المساعد خارج نطاق البرمجة

Amazon Q

يظهر Amazon Q داخل خدمات AWS، مما يساعدك عندما تريد الحصول على إجابات ورؤى دون نقل البيانات إلى أدوات أخرى. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك Amazon Q في Amazon QuickSight، حيث يمكنك إنشاء لوحات معلومات وتصورات وحسابات معقدة باستخدام اللغة الطبيعية.

Claude

يركز Claude على توفير المساعد للأدوات اليومية التي تستخدمها فرقك بالفعل. يمكنك استخدام Claude في Chrome للتنقل بين المواقع وإكمال مهام المتصفح، وClaude في Slack للتعاون في القنوات، وClaude في Excel لفهم المصنفات باستخدام الاقتباسات على مستوى الخلايا التي يمكنك التحقق منها.

🏆 الفائز: تعادل. اختر Amazon Q إذا كانت سير العمل لديك تعمل داخل خدمات AWS. اختر Claude إذا كان فريقك بحاجة إلى مساعد عبر المتصفحات والدردشات وجداول البيانات كل يوم.

الميزة رقم 4: أين تستخدم المساعد خارج نطاق البرمجة

مطور Amazon Q

يتمتع Amazon Q Developer بقدرة "تحويل" مخصصة تهدف إلى تحديث العمل، بما في ذلك الترقيات والتحويلات التلقائية في سير عمل IDE، مع خطوة مراجعة وتطبيق واضحة حتى تتمكن الفرق من الحفاظ على إشراف المطورين دون تغيير.

Claude Code

لا يزال Claude Code يدعم أعمال التحديث، ولكنه نهج وكيل أكثر عمومية. يعمل بشكل كبير كأداة قائمة على المحطة الطرفية يمكنها تحرير الملفات وتشغيل الأوامر وإنشاء الالتزامات، مما يساعدك على تنفيذ خطة الترقية عبر مستودع معقد طالما أن فريقك يحدد الخطوات ويتحقق من صحة النتائج.

🏆 الفائز: تعادل. Amazon Q Developer، إذا كان التحديث متطلبًا أساسيًا (تحديثات Java والتحويلات وتدفقات التحويل القابلة للتكرار). اختر Claude Code إذا كنت تريد وكيل طرفي مرن لمساعدتك في تنفيذ عمليات الترحيل التي تصممها بنفسك عبر مجموعات وسير عمل مختلفة.

Amazon Q مقابل Claude على Reddit

قبل أن تأخذ أي صفحة أسعار أو قائمة ميزات على محمل الجد، من المفيد أن ترى كيف يتحدث المطورون عن هذه الأدوات عندما يستخدمونها بالفعل. تمنحك التعليقات أدناه فكرة سريعة عن المجالات التي يعتبر فيها Amazon Q و Claude مفيدين حقًا والمجالات التي يواجه فيها الفريق صعوبات.

يذكر بعض مستخدمي Reddit مدى فائدة Amazon Q:

✅ "Amazon Q مفيد للغاية! RAG رائع... ولكن حقًا، عمل رائع في توفير دقة..."

✅ "Amazon Q مفيد للغاية! RAG رائع... ولكن حقًا، عمل رائع في توفير دقة..."

بينما ذكر مستخدمون آخرون:

🚩 "في البداية كان مفيدًا للغاية... وكان يشتمل على وظائف غير موجودة."

🚩 "في البداية كان مفيدًا للغاية... وكان يشتمل على وظائف غير موجودة."

عن Claude، يقول مستخدمو Reddit:

✅ "Claude Code يبدو مختلفًا... Claude Code مع Opus 4. 5 هو أفضل تجربة للمطورين في الوقت الحالي."

✅ "Claude Code يبدو مختلفًا... Claude Code مع Opus 4. 5 هو أفضل تجربة للمطورين في الوقت الحالي."

بينما قال البعض:

🚩 "لا أستطيع إنجاز أي شيء من خلال المساعدة المستمرة... لا يقرأ الملفات، ولا يحاول فهم أي شيء."

🚩 "لا أستطيع إنجاز أي شيء من خلال المساعدة المستمرة... لا يقرأ الملفات، ولا يحاول فهم أي شيء."

تعرف على ClickUp — أفضل بديل لـ Amazon Q مقابل Claude

نادرًا ما يتعطل السباق لأن فريقك لا يستطيع كتابة الكود.

يتعطل السباق لأن القرار "النهائي" موجود في الدردشة، والمتطلبات موجودة في مستند، والمهمة لها روابط إلى ثلاثة أماكن مختلفة. ثم يضع شخص ما إجابة الذكاء الاصطناعي في سير العمل، ولكن لا أحد يستطيع تحديد السياق الذي شكل النتيجة.

هذا هو ما يسمى بتشتت العمل. لا تزال تقوم بالشحن، ولكنك تضيع الوقت في البحث عن مصدر الحقيقة لأن المهام والوثائق والمحادثات لا تظل متصلة ببعضها البعض.

أضف الآن انتشار الذكاء الاصطناعي. يعتمد أحد الفرق على Amazon Q في AWS. ويعتمد فريق آخر على Claude Code في سير عمل منفصل. يتم إعادة كتابة المطالبات، ونسخ المخرجات عبر الأدوات، ويصبح من الصعب شرح سبب إجراء التغيير.

وهنا يأتي دور ClickUp، باعتباره مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة ، ليكون الخيار الأمثل. ✨️

يجمع ClickUp عملك والذكاء الاصطناعي في نظام واحد متصل، بحيث تظل المهام والمستندات وسير العمل مرتبطة بنفس السياق. يمكن لـ ClickUp Brain سحب عناصر الإجراءات من المستندات والمحادثات وتحويلها إلى مهام منظمة، مما يساعدك على الانتقال من مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى التنفيذ الفعلي دون فقدان إمكانية التتبع.

بعد ذلك، سترى كيف يبدو ذلك بالنسبة لفرق البرمجيات، بما في ذلك كيف يمكن لـ ClickUp الحفاظ على استمرار التسليم باستخدام الوكلاء والأتمتة.

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Brain

قم بتجميع إجابات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، بحيث تظل قرارات الترميز الخاصة بك مرتبطة بالتسليم باستخدام ClickUp Brain

عند مقارنة Amazon Q و Claude Code، ستدرك بسرعة أن الصعوبة لا تكمن في اختيار النموذج "الأفضل". فأنت بحاجة إلى مكان واحد تظل فيه مخرجات الذكاء الاصطناعي مرتبطة بالعمل الذي يقوم به فريقك. وإلا، فستتناثر الإجابات في الدردشة، ولن يتمكن أحد من تتبع القرارات إلى المهام والوثائق الفعلية.

ClickUp Brain يحل هذه المشكلة عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك، بحيث يمكنك تحويل الملاحظات والمستندات والمحادثات إلى تنفيذ منظم. يمكنك إنشاء مهام من الدردشات والمستندات، وإنشاء موجزات، والحصول على إجابات مع سياق من مساحة العمل الخاصة بك بدلاً من البدء من الصفر في كل مرة.

عندما تكون قرارات الهندسة والمواصفات وعناصر العمل الخاصة بك موجودة في نفس النظام، فإنك تقضي وقتًا أقل في إعادة شرح السياق وتقضي وقتًا أطول في الشحن بثقة.

💡 نصيحة احترافية: يساعدك ClickUp Brain MAX في الحفاظ على عمل الترميز في نفس المكان الذي يخطط فيه فريقك ويقوم بالمراجعة والشحن. قم بتوحيد ملخصات العلاقات العامة وملاحظات القرار عبر سير عمل Amazon Q و Claude Code باستخدام ClickUp Brain MAX إليك سير عمل بسيط يمكنك إعادة استخدامه: سجل قراراتك بسرعة باستخدام Talk to Text : أملي ملاحظات سريعة مثل "لماذا قمنا بتغيير تدفق المصادقة" أو "ما الذي يجب اختباره بعد ذلك"، ثم ضعها مباشرة في المهمة أو المستند حتى تظل الأسباب المنطقية مرتبطة بالعمل.

اطلب من ClickUp Brain MAX تلخيص سياق PR للمراجعة: اطلب من الأداة "تلخيص التغيير والمخاطر وخطة الاختبار لهذه المهمة"، ثم الصق النتيجة في وصف PR أو تعليق المهمة حتى تظل مراجعات الكود متسقة.

حدد مصدر الحقيقة باستخدام ClickUp Enterprise Search : ابحث في المهام والمستندات والأدوات المتصلة للإجابة على أسئلة مثل "أين توجد أحدث مواصفات API؟" أو "ماذا قررنا بشأن التخزين المؤقت؟" دون الحاجة إلى البحث في سلاسل المحادثات.

اختر النموذج المناسب للمهمة: استخدم أداة اختيار النماذج في ClickUp عندما تريد أسلوبًا مختلفًا للمساعدة، ولكن احتفظ بالأسئلة الحساسة والمتعلقة بمساحة العمل في ClickUp Brain MAX حتى تظل الإجابات مرتبطة بسياقك الفعلي.

ميزة ClickUp رقم 2: ClickUp Brain Super Agents و ClickUp Codegen

أتمتة عملية النقل من اقتراحات الذكاء الاصطناعي إلى طلبات السحب الفعلية عبر سير عمل فريقك باستخدام ClickUp Codegen

عند مقارنة Amazon Q و Claude Code، ستلاحظ نمطًا معينًا. يمكن للمساعد اقتراح حلول، ولكن فريقك لا يزال بحاجة إلى طريقة موثوقة لتحويل هذه الاقتراحات إلى تنفيذ حقيقي عبر الملفات والمراجعات وعمليات التسليم.

وهنا يأتي دور ClickUp Brain Super Agents. يمكنك إنشاء وتخصيص وكلاء يعملون داخل مساحة العمل الخاصة بك. تتيح هذه الميزة القيام بالمهام الروتينية، مثل تلخيص السياق وصياغة التحديثات والحفاظ على استمرارية سير العمل، من خلال نفس العملية التي يستخدمها فريقك بالفعل.

ثم قم بتوصيل ذلك بـ ClickUp Codegen. ClickUp Codegen هو زميل فريق مطور AI يمكنك ذكره في مهمة للإجابة على أسئلة الترميز بلغة طبيعية والمساعدة في إنتاج طلبات سحب جاهزة للإنتاج. هذا يساعد عملك على الانتقال من الطلب إلى العلاقات العامة دون الحاجة إلى استخدام الدردشات المتفرقة والأدوات الأخرى.

يعمل الوكلاء معًا على التنسيق، بينما يتولى ClickUp Codegen خطوة البناء، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في ربط السياق عبر الأدوات ووقتًا أطول في الشحن تحت إشراف المطورين.

💡 نصيحة احترافية: بعد أن يقوم ClickUp Codegen بإسقاط طلب سحب، اطلب من ClickUp Brain تلخيص التغييرات التي تم إجراؤها وأسبابها وما يجب اختباره بعد ذلك، ثم احفظ هذا الملخص في المهمة. لاحقًا، يمكنك استخدام ClickUp Enterprise Search و Ask للإجابة بسرعة على سؤال "لماذا قمنا بتغيير هذا النموذج؟" والحصول على إجابة مدعومة بمراجع من المهمة أو المستند أو التعليق الذي تم اتخاذ القرار فيه بالضبط. يمكنك أيضًا أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء ClickUp Brain Super Agents لتلخيص جميع تفاصيل عملك للحصول على نتائج أفضل وأسرع. أنشئ وكيلًا فائقًا لتلخيص مراجعات الكود وقرارات النشر باستخدام ClickUp Brain

ClickUp One Up #3: أتمتة ClickUp

ادفع العمل إلى الأمام في اللحظة التي يصبح فيها إخراج الذكاء الاصطناعي مهمة باستخدام ClickUp Automations

يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في إنشاء الكود وتحسين الحلول، ولكنك لا تزال تخسر الوقت عندما يتوقف العمل عند التسليم. يتم فتح PR، ولا يتم إخطار أي شخص. يحدث تغيير في الحالة، ولكن الخطوة التالية تظل عالقة. وهنا ClickUp Automations يصنع الفارق.

تتيح لك ClickUp Automations تعيين المشغلات والإجراءات، مع شروط اختيارية، بحيث تتم المهام الروتينية دون الحاجة إلى متابعة يدوية. يمكنك البدء باستخدام الأتمتة المعدة مسبقًا أو إنشاء أتمتة خاصة بك لتعيين المهام تلقائيًا أو تطبيق القوالب أو دفع التحديثات عند تغيير الحالة.

يساعدك ذلك على تحويل مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى تنفيذ متسق، مما يحافظ على قابلية التنبؤ بسير عمل التطوير حتى عند استخدام أدوات متعددة.

💡 نصيحة احترافية: بمجرد أن تبدأ ClickUp Automations في تعيين المراجعين ودفع المالك التالي، فإن العقبة التالية هي الرؤية. لا يزال القادة يسألون، "ما الذي يعيق العمل؟" ولا يزال المطورون الكبار ينجذبون إلى سلاسل المحادثات المتعلقة بالحالة. يمكنك الوصول إلى ملخصات مركزة لجميع أعمالك باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي من ClickUp أضف بطاقات الذكاء الاصطناعي من ClickUp إلى لوحة معلومات ClickUp بحيث تأتي الإجابات من العمل نفسه، وليس من عمليات تسجيل الدخول: استخدم ملخص AI التنفيذي لإنشاء عرض محدث لحالة مساحة الهندسة الخاصة بك (ما يسير على ما يرام، وما يتأخر، وما يحتاج إلى اهتمام).

استخدم تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي للحصول على قائمة الإصدارات لتلخيص التقدم المحرز والمخاطر الظاهرة في صفحة واحدة.

استخدم AI Brain لتشغيل موجه مخصص مثل: "سرد المهام المحظورة بواسطة مراجعة الكود، واستدعاء المالكين، واقتراح الخطوات التالية بناءً على أحدث التعليقات" (يمكنك أيضًا ذكر قوائم أو مهام محددة للحفاظ على نطاق الناتج)

عندما تؤدي الأتمتة إلى تقدم العمل، اضغط على Rerun AI على البطاقة لتحديث السرد دون إعادة إنشاء التقرير.

ClickUp يساعدك على تحسين سير عمل الذكاء الاصطناعي لديك

قد يكون Amazon Q هو الخيار المناسب عندما تكون سير عمل التطوير الخاص بك متأصلاً في نظام AWS البيئي ويعمل مع قواعد بيانات كبيرة. قد يكون Claude Code هو الخيار الأنسب عندما تريد مساعداً يعتمد على الدردشة أولاً ويدعم العمل عبر الأدوات اليومية من خلال منحنى تعلم بسيط.

في كلتا الحالتين، فإن المخاطر الحقيقية هي نفسها. يتم نسخ مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى الدردشة، وتضيع القرارات، ولا يمكن لأحد تتبع سبب إجراء تغيير على الكود الجديد أو البنية التحتية AWS.

ClickUp يساعدك على إيقاف ذلك وأكثر من خلال نهج مختلف. يمكنك ربط إجابات الذكاء الاصطناعي بالعمل الذي يقوم به فريقك فعليًا، بحيث يظل التنفيذ مرتبطًا بالسياق. يساعد ذلك في الحفاظ على التحكم في إصدارات معلوماتك ويساعد في إدارة التكاليف المتوقعة وقواعد البرمجة المعقدة.

استخدم ClickUp Brain للحفاظ على إمكانية البحث في مخرجات الذكاء الاصطناعي عبر المهام والمستندات

استخدم ClickUp Brain Agents و ClickUp Codegen لتحويل الطلبات إلى تنفيذ منظم وعمل جاهز للعلاقات العامة.

استخدم ClickUp Automations لإزالة عمليات التسليم اليدوية والحفاظ على سير العمل.

اشترك في ClickUp لتشغيل التخطيط وسير عمل الترميز ومتابعة الذكاء الاصطناعي من مساحة عمل واحدة.