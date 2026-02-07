كيف يغير الذكاء الاصطناعي لوكلاء التأمين يومك

ربما لم تصبح وكيل تأمين بدافع شغفك بإدخال البيانات يدويًا.

أنت هنا لحماية سبل عيش الناس. ولكن من الصعب أن تكون مستشارًا موثوقًا به عندما يضيع معظم يومك في الأعمال الإدارية.

أصبح هذا التنازل اختياريًا في النهاية.

يستخدم موظفو التأمين الأذكياء الذكاء الاصطناعي لوكلاء التأمين لاستعادة ساعات من أسبوعهم. نحن نتحدث عن قفزة بنسبة 37٪ في الإنتاجية من خلال جعل الأتمتة تتولى المهام المتكررة التي تزدحم بها جداولنا، ويوضح لك هذا المقال كيفية استغلال هذا الوقت.

إليك كيفية استخدام أتمتة وكالة التأمين لتوفير الوقت والتركيز على المحادثات عالية القيمة التي تزيد من حجم أعمالك مع الحفاظ على تنظيم كل شيء في ClickUp. ⏳

ما هو الذكاء الاصطناعي لوكلاء التأمين؟

الذكاء الاصطناعي لوكلاء التأمين هو مجموعة من الأدوات التي تعمل على أتمتة المهام المتكررة، واستخلاص الرؤى من بيانات العملاء، وتخصيص التفاعلات مع العملاء. لم يعد هذا تقنية متخصصة؛ فقد طبق 76% من شركات التأمين بالفعل الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال.

وهو مفيد بشكل خاص في القضاء على توسع السياق. في الوقت الحالي، قد تنتقل بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وصندوق الوارد وأداة عرض الأسعار ونظام السياسات لمجرد الإجابة على سؤال واحد من العميل. هذا التبديل المستمر للمهام يستهلك وقتًا طويلاً.

تتيح لك أتمتة وكالات التأمين استعادة وقتك. لكن أتمتة سير العمل وحدها لا تكفي. فأنت بحاجة أيضًا إلى طبقة ذكاء تفهم البيانات وتستجيب في الوقت الفعلي.

يظل السياق مرتبطًا بالعمل. إذا تغيرت المهمة، تتغير الإجابة. وبالمثل، ينعكس تحديث المستند في كل مكان. لن تضطر إلى تجميع المعلومات أو الاعتماد على ذاكرتك للبقاء على اطلاع.

ويعمل هذا من خلال ثلاث قدرات:

التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط في بياناتك، مثل العملاء المحتملين الذين يحتاجون إلى اهتمام

معالجة اللغة الطبيعية لفهم الأسئلة وإنشاء ملخصات أو رسائل بريد إلكتروني

قواعد الأتمتة لدفع العمل إلى الأمام بناءً على الشروط التي تحددها

عند استخدامها معًا، تتوقف الأتمتة عن كونها مجرد أداة أخرى من أدوات الذكاء الاصطناعي لوكلاء التأمين وتصبح الطبقة الرابطة التي تحافظ على سير سير عملك بسلاسة.

اقتراحنا: انقل عمليات وكالتك إلى مساحة عمل متكاملة مثل ClickUp! يتيح لك الوصول إلى ClickUp Brain — وهو ذكاء اصطناعي مدمج مباشرة في مهامك ووثائقك ومحادثات فريقك. بدلاً من التحقق من أدوات متعددة قبل اتصال العميل، يمكنك طرح الأسئلة والاطلاع على حالة السياسة، وعوائق التجديد، والمتابعات، والخطوات التالية في مكان واحد. جرب ClickUp Brain اليوم! استرجع المعلومات حول المهام المتأخرة والقادمة في ClickUp

كيف يستخدم وكلاء التأمين الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي؟

تظهر الذكاء الاصطناعي في أشكال صغيرة وعملية طوال اليوم. وإليك كيفية تحسينه لإدارة المعرفة في مجال التأمين.

أتمتة التواصل مع العملاء والمتابعات

متابعة العملاء في مجال التأمين أمر لا يمكن التفاوض عليه، ولكن الحفاظ على اتساقها قد يكون أمرًا صعبًا. بمجرد إرسال عرض الأسعار أو تقديم المطالبة، تعتمد الخطوة التالية على تغييرات الحالة واستجابات العملاء. لا يمكن الاعتماد على هذا المنطق في ذهنك أو الاعتماد على نظام تذكير منفصل.

بدلاً من ذلك، يمكنك إرفاق منطق المتابعة مباشرة بالعمل نفسه باستخدام ClickUp Automations. على سبيل المثال، عندما تضع علامة على مهمة على أنها تم إرسال عرض الأسعار، يمكن لـ ClickUp إنشاء مهمة متابعة تلقائيًا مجدولة بعد بضعة أيام.

يمكنك تحديد ذلك مرة واحدة باستخدام أتمتة مسبقة الصنع أو أداة إنشاء الأتمتة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتيح لك وصف النتيجة بلغة بسيطة ثم مراجعة المشغل والإجراء قبل نشره.

قم بإعداد القواعد في أداة إنشاء الأتمتة المخصصة باستخدام ClickUp Automations

وينطبق نفس النهج على سير عمل الذكاء الاصطناعي الآخر في مجال التأمين:

عندما تقترب سياسة التأمين من موعد تجديدها، يمكن إنشاء مهمة تواصل تلقائيًا.

إذا لم تظهر أي نشاط على مطالبة ما لمدة معينة من الأيام، يمكن لـ ClickUp عرضها للمراجعة.

عندما يتم إبرام بوليصة تأمين، يمكن تخصيص مهام التسجيل والرسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى التسليم اليدوي.

نظرًا لأن هذه الأتمتة مرتبطة بأنشطة المهام، فإنها تتوافق مع طريقة عمل وكالتك بالفعل. يمكن تخصيص المهام تلقائيًا باستخدام المكلفين الديناميكيين، ويمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني بناءً على إجراءات المهام، ويتم تسجيل التحديثات تلقائيًا.

عندما تتغير عمليتك، يمكنك تعديل القاعدة مرة واحدة، وستطبق في كل مكان.

في الممارسة العملية، يعني هذا عادةً وضع مجموعة صغيرة من القواعد، مثل:

أنشئ مهمة متابعة بعد بضعة أيام من إرسال عرض الأسعار

قم بتشغيل عملية التجديد قبل انتهاء صلاحية البوليصة

ضع علامة على المطالبات التي لم يتم تحديثها خلال فترة زمنية محددة

قم بتعيين خطوات التسجيل عند إبرام بوليصة التأمين

النتيجة: مع تطبيق هذه القواعد، ستتم المتابعة كنتيجة مباشرة للعمل، وليس كشيء عليك تذكره والتحقق منه.

تبسيط معالجة المطالبات والتوثيق

لا تتطلب المطالبات اهتمامًا مستمرًا، ولكنها تتطلب فحصًا في الوقت المناسب. المشكلة هي الحاجة إلى إعادة توجيه نفسك في كل مرة تعود فيها إلى واحدة منها.

🔍 هل تعلم؟ على الرغم من تحسن متوسط وقت إصلاح المطالبات، فقد ارتفعت تكاليف الإصلاح بنسبة 26٪ خلال العامين الماضيين. مع ارتفاع أقساط التأمين أيضًا، أصبحت الأخطاء والتأخيرات في معالجة المطالبات أكثر تكلفة من أي وقت مضى.

في ClickUp Docs، يمكنك ربط كل مطالبة بمهمة واحدة وتخزين كل ما يتعلق بها في مساحة متصلة. يتم ربط نماذج الاستلام والوثائق الداعمة والجداول الزمنية والملاحظات بالمهمة نفسها، بحيث يكون للمطالبة دائمًا مصدر واضح للحقيقة.

أنشئ علاقات بين المهام والمستندات في ClickUp Docs

مع تراكم المستندات والتعليقات، يساعدك ClickUp Brain على إنجازها بشكل أسرع. يمكنك أن تطلب منه تلخيص ملف مطالبة، أو استرداد التفاصيل الأساسية مثل التواريخ أو أرقام البوليصات، أو تقديم تحديث سريع للحالة قبل اتصال العميل.

المكالمات الهاتفية لا تقطع هذا التدفق أيضًا. عندما تتحدث مع شركة نقل أو خبير تسوية أو عميل، يمكن لـ ClickUp AI Notetaker تسجيل المحادثة وإنشاء نسخة مكتوبة منها وتحويل الخطوات التالية تلقائيًا إلى مهام.

يتم تسجيل هذه الملاحظات في ClickUp Docs وتبقى مرتبطة بسير عمل معالجة المطالبات، بحيث لا تضيع القرارات والإجراءات المطلوبة في ملاحظات الاجتماعات أو دفاتر الملاحظات الشخصية.

النتيجة: يمكنك وضع سير عمل كامل لإدارة المطالبات، حيث تظل المستندات والتحديثات والقرارات مرتبطة بالعمل نفسه. افتح مهمة مطالبة في أي وقت واطلع على ما حدث وما هو معلق وما يجب القيام به بعد ذلك دون الحاجة إلى البحث في الأنظمة أو إعادة بناء السياق.

إنشاء محتوى تسويقي وتواصل شخصي

عادةً ما يتم تهميش أعمال تسويق المحتوى بين جميع الأعمال الأخرى. فأنت تحاول تخصيص وقت للتواصل مع العملاء في أي وقت متبقي بين العمل مع العملاء وتجديد العقود.

ولكن يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بهذه المهمة من خلال ClickUp Super Agents، الذي يتولى صياغة المسودات والمتابعة.

يمكنك تشغيل وكلاء يعملون كأعضاء في فريق العمل - وكلاء يتذكرون جمهورك، ويفهمون مساحة عملك، ويستمرون في العمل في الخلفية. بدلاً من مطالبة الذكاء الاصطناعي في كل مرة، يمكنك تعيين النية مرة واحدة وترك الوكلاء يقومون بإنشاء المحتوى وتكييفه وصقله مع تقدم العمل.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء وكيل تسويق يقوم بصياغة رسائل التوعية بناءً على نوع البوليصة أو الأنشطة الحديثة أو أهداف الحملة. يمكنك الإشارة إلى هذا الوكيل في مهمة أو مستند ClickUp، وطلب محتوى معين، والحصول على مسودة تتوافق مع أسلوب وكالتك وسياقها.

تعرف على الوكيلة الخارقة من Libby في ClickUp، التي تراجع المحتوى نيابة عنها!

وهذا ما يبدو عليه الأمر في الواقع:

حالة الاستخدام اطلب من الوكيل النتيجة تقسيم الجمهور "أنشئ نسخًا من هذا المنشور لأصحاب الأعمال الصغيرة والعملاء ذوي الثروات الكبيرة." رسائل مخصصة دون الحاجة إلى إعادة الكتابة التواصل بشأن التجديد "اكتب تذكيرًا بالتجديد لأصحاب المنازل الذين لديهم مطالبات حديثة." نسخة بريد إلكتروني تراعي السياق مرتبطة بتاريخ العميل محتوى تعليمي "ضع مخططًا لمقال مدونة عن مخاطر القيادة في فصل الشتاء لمشتركي بوليصات التأمين على السيارات." محتوى منظم يمكنك نشره أو توسيعه البحث عن عملاء محليين "اكتب رسالة بريد إلكتروني لاستكشاف العملاء المحتملين لأصحاب المطاعم في مدينتي." التواصل القائم على سياق الأعمال المحلية

نظرًا لإدراكهم لبيئة العمل، لا يعامل الوكلاء المتميزون كل طلب على أنه حالة فريدة. فهم يسترجعون المسودات السابقة، ويفهمون الحملات الجارية، ويحسنون أداءهم بمرور الوقت. أنت تظل متحكمًا، ولكنك لم تعد تبدأ من الصفر في كل مرة.

النتيجة: يظل التسويق الخاص بك متسقًا وشخصيًا، حتى عندما تكون أولوية العمل مع العملاء. وبالتالي، لا يعتمد التواصل على إيجاد وقت فراغ.

تحليل البيانات لتقييم المخاطر وتصنيف العملاء المحتملين

تحديد الأولويات مهمة يومية. يعتمد تحديد المجالات التي يجب التركيز عليها على فهم نشاط العملاء المحتملين وتوقيت التجديد ومدى تفاعل العملاء. بدون رؤية واضحة، تصبح هذه القرارات أصعب مما ينبغي.

تمنحك لوحات معلومات ClickUp عرضًا مباشرًا لتلك البيانات دون الحاجة إلى تجميع التقارير يدويًا. يمكنك اختيار ما تريد تتبعه، وتقوم لوحات المعلومات بتحويله إلى تقارير مرئية يتم تحديثها تلقائيًا مع تغير العمل.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء لوحة معلومات توضح أين تفشل الصفقات، وأي العملاء المحتملين يتحولون إلى عملاء فعليين بشكل أسرع، وكيف تؤدي المصادر المختلفة بمرور الوقت. يمكنك إضافة أدوات مصغرة على غرار CRM تسلط الضوء على العملاء الذين يقتربون من تجديد عقودهم أو السياسات التي قد تحتاج إلى مراجعة، ورؤية المخاطر والفرص في مكان واحد.

تصور بيانات سير عمل التأمين في لوحات معلومات ClickUp

يضيف ClickUp Brain طبقة أخرى من الرؤية. عندما تنظر إلى لوحة التحكم، يمكنك طرح أسئلة مباشرة مثل "ما هي العملاء المحتملين الأكثر احتمالاً لإبرام الصفقات هذا الشهر؟" أو "ما هي التجديدات التي تحتاج إلى اهتمام هذا الأسبوع؟".

يقوم Brain بقراءة البيانات الأساسية للوحة المعلومات ويقدم إجابة واضحة، دون الحاجة إلى تفسير المخططات يدويًا. يمكن للوكلاء بعد ذلك تكليف أحد أعضاء فريقك بمراقبة أنماط تفاعل العملاء المحتملين أو تغييرات الحالة في مساحة العمل الخاصة بك واستخلاص الرؤى بشكل استباقي.

بدلاً من التحقق من لوحات المعلومات بشكل متكرر، يتم إخطارك عندما يتجاوز شيء ما الحد الذي يهمك.

تساعدك لوحات معلومات ClickUp على: تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على التفاعل الفعلي والتاريخ

اكتشاف مخاطر التجديد قبل أن تتحول إلى خسارة للعملاء

تحديد الثغرات في التغطية عبر دفتر أعمالك

تركيز جهود التوعية على المجالات التي تحقق أكبر تأثير ممكن يتم مراقبة البيانات التي تولدها بالفعل في عملك اليومي لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.

مطالبات الذكاء الاصطناعي التي يمكن لوكلاء التأمين استخدامها اليوم

هذه المطالبات جاهزة للنسخ واللصق لاستخدامها في أي أداة ذكاء اصطناعي، أو دع ClickUp Brain يتولى المهمة. سنوضح لك أيضًا كيف يعمل الذكاء الاصطناعي عندما يكون لديه وصول إلى معلومات مساحة العمل الحية.

مطالبات التواصل مع العملاء

استخدم هذه المطالبات لإنشاء رسائل للعملاء تظل خاصة بالحساب.

المطالبة 1: "اكتب رسالة بريد إلكتروني للمتابعة لـ [اسم العميل] الذي تلقى عرض أسعار لـ [نوع التغطية] قبل ثلاثة أيام. أشر إلى مخاوفه بشأن [مخاوف محددة] واشرح [الميزة الرئيسية] بنبرة استشارية."

على سبيل المثال، هذه هي الطريقة التي سيستجيب بها ClickUp Brain لهذا الموجه الكامل:

اطلب من ClickUp Brain إنشاء نسخة بريد إلكتروني للتواصل مع العملاء في الوقت المناسب

مطالبات إضافية:

"اكتب تذكيرًا بالتجديد لـ [اسم العميل] الذي تنتهي صلاحية بوليصة تأمين سيارته بعد 45 يومًا. اذكر حالة عدم وجود مطالبات له وادعه إلى مراجعة التغطية التأمينية."

"أنشئ تحديثًا قصيرًا لحالة [اسم العميل] لتأكيد استلام [اسم المستند] وبيان الخطوات التالية."

مطالبات التوثيق

استخدم هذه المطالبات لتجميع التفاصيل الأساسية في مكان واحد حتى لا تضطر إلى تجميع التحديثات من رسائل البريد الإلكتروني قبل إجراء مكالمة مهمة.

الموجه 1: "لخص التواريخ الرئيسية ومبالغ التغطية والاستثناءات من وثائق البوليصة المرفقة في نقاط موجزة."

اطلب من ClickUp Brain البحث في مكان عملك عن آخر التحديثات

مطالبات إضافية:

"أنشئ موجزًا عن العميل لمكالمتي القادمة مع [اسم العميل] باستخدام آخر تحديثات المهام والتعليقات."

"استخرج أرقام البوليصات وتواريخ السريان وأسماء المؤمن عليهم من هذه المستندات وقم بتنسيقها في جدول."

مطالبات التسويق

استخدم هذه المطالبات لإنشاء محتوى تسويقي سياقي وتعليمي وذو صلة بالعملاء دون البدء من صفحة فارغة.

الموجه 1: "اكتب منشورًا على LinkedIn يشرح التغطية الشاملة للعائلات الشابة بلهجة واضحة واستشارية."

أنشئ محتوى تسويقي باستخدام ClickUp Brain

مطالبات إضافية:

"صياغة سلسلة من ثلاث رسائل بريد إلكتروني لتوعية مالكي المنازل الجدد بشرح التغطية القياسية مقابل الإضافات الاختيارية."

"ابتكر خمس أفكار لمدونة حول الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص في الثلاثينيات من العمر في مجال التأمين."

مطالبات التحليل

استخدم هذه التلميحات عندما لا تكون متأكدًا من الشخص الذي يجب متابعته أولاً، أو التجديدات التي تحتاج إلى اهتمام، أو الأماكن التي توجد فيها فرص للبيع المتقاطع.

المطالبة 1: "ضع علامة على الحسابات التي قد تستفيد من مراجعة السياسة بناءً على الأنشطة الحديثة."

أتمتة تحليل التقارير والمهام باستخدام ClickUp Brain

مطالبات إضافية:

"حدد العملاء الذين سيجددون عقودهم في غضون 90 يومًا ولم يستجيبوا لجهود التواصل خلال آخر 30 يومًا."

"من قائمة عملائي، حدد الحسابات التي لديها تأمين على السيارات ولكن ليس لديها تغطية شاملة، ولخص فرص البيع المتقاطع المحتملة."

لماذا تعمل هذه المطالبات بشكل أفضل داخل ClickUp؟

تؤدي المطالبات إلى نتائج أفضل عندما يكون لدى الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى السياق الحقيقي. داخل ClickUp، يمكن لـ Brain قراءة المهام والمستندات والتعليقات ولوحات المعلومات بدلاً من الاعتماد على النصوص الملصقة. وهذا ما يسمح للناتج بأن يعكس نشاط العميل الفعلي، وليس الافتراضات العامة.

استخدم هذه المطالبات كنقاط انطلاق. كلما عكست مساحة العمل الخاصة بك طريقة عملك، زادت فائدة النتائج.

📮ClickUp Insight: 83٪ من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع الفريق. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60٪ من يوم عملهم يضيع في التبديل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع مساحة العمل الذكية المتكاملة من ClickUp، تتجمع إدارة المشاريع والرسائل والبريد الإلكتروني والمحادثات في مكان واحد! حان الوقت للتركيز وتنشيط العمل!

كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في وكالة التأمين الخاصة بك

أسهل طريقة لأتمتة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي هي إدخاله تدريجياً.

محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة تؤدي إلى خلافات حول الميزانية وتعطيل سير العمل وقلق بشأن الامتثال. أما النهج التدريجي فيتيح لك إثبات القيمة في وقت مبكر والتوسع بثقة.

الخطوة 1: ابدأ بسير عمل واحد يبطئك

اختر مهمة واحدة صعبة للغاية وحسّنها قبل أن تبدأ في أي شيء آخر. بالنسبة لمعظم الوكالات، تكون هذه المهمة إما متابعة العملاء أو توثيق المطالبات. اختر سير عمل واحد، وحسّنه من البداية إلى النهاية، وتأكد من أنه يوفر الوقت قبل التوسع إلى مجالات أخرى.

بمجرد أن تعرف ما الذي تريد تحسينه، كن حريصًا على تحديد المجالات التي ستستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. فالأدوات التي لا تدخل في نطاق سير عملك الأساسي تضيف أعباءً إضافية. ابحث عن إعدادات تعمل فيها الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع المهام والوثائق وسجلات العملاء، بحيث لا تضطر إلى إعادة إنشاء السياق.

الخطوة 3: قم بإعداد بياناتك قبل إضافة الذكاء الاصطناعي

قبل إضافة المزيد من الأتمتة، تأكد من أن الأساسيات في مكانها الصحيح. إن اتساق أسماء العملاء ووضوح معرفات السياسات وبساطة هياكل المجلدات يساعد كثيرًا. لا يتطلب ذلك إجراء تعديل شامل، بل فقط ما يكفي من الاتساق لكي يقرأ الذكاء الاصطناعي المعلومات ويربطها بدقة.

الخطوة 4: أدخل الذكاء الاصطناعي من خلال إجراءات صغيرة قابلة للتكرار

أدخل الذكاء الاصطناعي من خلال إجراءات صغيرة قابلة للتكرار يمكن لفريقك تبنيها بسرعة، مثل التذكيرات أو الملخصات. وبمجرد أن تصبح هذه الإجراءات روتينية، أضف المزيد من سير العمل المتقدم، مثل الأتمتة أو التحليلات متعددة الخطوات. يتم تبني التغيير عندما يكون تدريجياً.

تعمل القدرة على التدرج التدريجي بشكل أفضل من مطالبة فريقك بتغيير طريقة عملهم بين عشية وضحاها.

الخطوة 5: قياس النتائج

مع توسع أعمالك، ركز على مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة: الوقت الموفر في مهام محددة، وتحسين اتساق المتابعة، وسرعة حل المطالبات، أو ارتفاع معدلات استجابة العملاء. تخبرك هذه النتائج بما ينجح وما يجب الاستثمار فيه بعد ذلك.

الخطوة 6: حافظ على الامتثال للوائح منذ البداية

طوال العملية، حافظ على الوثائق والتتبع في المقدمة والمركز. اختر الأدوات التي تربط الإجراءات والقرارات والاتصالات بسجلات محددة مع طوابع زمنية وملكية. عندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي للامتثال والتدقيق في سير العمل، فإنه لا يبطئك لاحقًا.

تطبيقات واقعية للذكاء الاصطناعي لوكلاء التأمين

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل طريقة عمل شركات التأمين اليوم. من تقليل وقت معالجة المطالبات إلى تعزيز قرارات الاكتتاب وتقييم الكوارث، تقوم شركات التأمين الرائدة وشركات التكنولوجيا التأمينية بنشر أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز بشكل ملموس الكفاءة وجودة الخدمة.

فيما يلي أربعة أمثلة ملموسة على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع.

اتصالات العملاء التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في Allstate

تستخدم شركة التأمين الكبرى Allstate الذكاء الاصطناعي التوليدي لصياغة رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات مع العملاء على نطاق واسع، حيث أفاد مديرو البرامج أن الرسائل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفًا ووضوحًا من المسودات المكتوبة بواسطة البشر. تعمل شركات التأمين الآن على أتمتة عشرات الآلاف من الاتصالات اليومية التي كان يديرها ممثلوها البشريون في السابق، مما يحسن الوضوح ويقلل من سوء الفهم في متابعة المطالبات.

معالجة مطالبات فائقة السرعة بواسطة الذكاء الاصطناعي من Lemonade

قامت شركة InsurTech Lemonade بنشر تقنية الذكاء الاصطناعي"AI Jim" لأتمتة معالجة المطالبات، حيث اشتهرت بتسوية مطالبة تأمين حقيقية في أقل من 2 ثانية من خلال استيعاب المطالبة والتحقق من صحة شروط البوليصة وتشغيل مرشحات الاحتيال وإصدار تعليمات الدفع - كل ذلك دون تدخل بشري. أفادت Lemonade أن جزءًا كبيرًا من مطالباتها يمر عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من وقت المعالجة بشكل كبير.

الذكاء الاصطناعي لتقييم الأضرار تلقائيًا

تستخدم Progressive الرؤية الحاسوبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقدير أضرار المركبات بناءً على الصور التي يرسلها العملاء. من خلال تدريب النماذج على صور تاريخية شاملة للمطالبات، يمكن لأنظمة Progressive إنشاء تقديرات أولية آلية للأضرار، مما يسرع من معالجة الإخطار الأول بالخسارة ويقلل من وقت المراجعة اليدوية في المراحل الأولى من المطالبات.

بيانات جغرافية مكانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم أضرار الكوارث

تدير شركة التأمين الأسترالية Suncorp مركزًا لإدارة الكوارث معززًا بالذكاء الاصطناعي يدمج الصور الجغرافية المكانية في الوقت الفعلي مع بيانات العملاء والمطالبات لتقييم أضرار العواصف والفيضانات. يعمل هذا النظام على تسريع تقييم الممتلكات بعد الكوارث الطبيعية من خلال مقارنة الصور قبل وبعد الحدث، مما يساعد شركات التأمين على تقدير الأضرار بسرعة أكبر وبدء عمليات الدفع في وقت أبكر.

هل يمكن لوكلاء التأمين الوثوق بالذكاء الاصطناعي؟

تكون الذكاء الاصطناعي أكثر موثوقية عندما يتعامل مع الأعمال المساندة، وليس اتخاذ القرارات.

وهو مفيد في صياغة المتابعات، وتلخيص ملفات المطالبات، واستخراج التفاصيل من المستندات، أو إبراز الأنماط والارتباطات في بياناتك. ولا ينبغي أن يكون المرجع النهائي لتفسيرات التغطية أو التوصيات. فهذه الأمور لا تزال تتطلب مراجعتك.

بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه توليد المعلومات الصحيحة، إلا أنه قد يكون خاطئًا أو غير كامل إذا كان السياق مجزأً. الطريقة الأكثر أمانًا للعمل هي التعامل مع مخرجاته على أنها خطوة أولى. دعه يجمع القطع، ثم طبق حكمك قبل أن يصل أي شيء إلى العميل. هذا يحافظ على مكاسب السرعة دون المساس بالصحة.

بمجرد معالجة مسألة الدقة، يكون الاهتمام التالي هو إدارة البيانات. معلومات العملاء حساسة، ولا تتعامل جميع أدوات الذكاء الاصطناعي معها بشكل متسق. قبل الاعتماد على أي نظام، تحتاج إلى معرفة أين تذهب بياناتك، ومن يمكنه الوصول إليها، وما إذا كانت الإجراءات يتم تسجيلها.

الذكاء الاصطناعي الذي يعمل داخل مساحة عمل خاضعة للرقابة، على سبيل المثال، ClickUp Brain في نظام ClickUp البيئي، يجعل التحقق من هذه الإجابات أسهل من الأدوات التي قد ترسل البيانات إلى مكان آخر.

من هذا المنظور، من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بالذكاء الاصطناعي بمفرده. يجب التحقق مما إذا كان يتم استخدامه ضمن حدود واضحة، ومراجعته من قبل البشر، واستناده إلى أنظمة تتحكم فيها بالفعل. يقلل الذكاء الاصطناعي من الأعباء الإدارية المرتبطة بوظيفتك عندما تتوفر هذه الشروط.

ماذا يعني ذلك لوكلاء التأمين

تتحسن إنتاجية وكلاء التأمين عندما لا يتنافس العمل الروتيني مع محادثات العملاء على انتباهك.

في هذا الدليل، النمط ثابت: عندما يتم تشغيل المتابعات تلقائيًا، وتبقى المطالبات موثقة في مكان واحد، ويبقى التواصل ذو صلة، ولا يتطلب إعداد التقارير جهدًا يدويًا، يصبح يومك أسهل في الإدارة. يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عندما يظل قريبًا من العمل الذي تقوم به بالفعل ويقلل من التنسيق، وليس عندما يضيف طبقة أخرى لإدارتها.

إذا كان الهدف هو تحسين إنتاجية وكلاء التأمين، فإن الخطوة التالية واضحة: ابدأ بمساحة عمل مثل ClickUp تدعم سير العمل الحالي بدلاً من استبداله.

ابدأ باستخدام ClickUp مجانًا، حتى يتحقق التقدم دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين السياقات.

الأسئلة المتكررة (FAQs)

لا، الذكاء الاصطناعي لا يحل محل وكلاء التأمين. إنه يتولى الأعمال الإدارية والمتكررة، مثل المتابعة وإعداد التقارير، حتى يتمكن الوكلاء من قضاء المزيد من الوقت في تقديم المشورة للعملاء ومراجعة التغطية وإدارة الحالات المعقدة التي تتطلب الحكم والثقة.

عادةً ما تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي وظائف فردية، مثل صياغة رسالة بريد إلكتروني، بينما تعمل أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي على ربط عدة خطوات لتشغيل عملية من البداية إلى النهاية. فهي تطلق الإجراءات، وتنقل البيانات بين الأنظمة، وتحافظ على السياق طوال دورة حياة العميل بالكامل دون تدخل يدوي.

تقيس الوكالات مكاسب إنتاجية الذكاء الاصطناعي من خلال تتبع النتائج التشغيلية. تشمل المؤشرات الشائعة الوقت الموفر في المهام الروتينية، وتحسين اتساق المتابعة، وتسريع أوقات الاستجابة، وتقليل المطالبات أو التجديدات المتوقفة، والقدرة على التعامل مع المزيد من الحسابات دون زيادة عدد الموظفين.

تتمثل المخاطر الرئيسية في النتائج غير الصحيحة، وجودة البيانات الرديئة، والمخاوف المتعلقة بالخصوصية. يجب دائمًا مراجعة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل استخدامه من قبل العملاء، خاصةً فيما يتعلق بتفاصيل التغطية أو السياسة. تحتاج الوكالات أيضًا إلى أدوات تحافظ على أمان بيانات العملاء وقابليتها للتدقيق وحصرها في أنظمة خاضعة للرقابة.