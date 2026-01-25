أفضل بدائل Clipto AI للاستخدام

لا تدرك معظم الفرق أن أداة النسخ الخاصة بها تخلق مشكلة ثانية: ملاحظات الاجتماعات محصورة في تطبيق واحد بينما العمل الفعلي يتم في تطبيق آخر. نظرًا لأن معظم المحادثات تحتاج إلى التسجيل والتحليل، تحتاج الفرق إلى أدوات نسخ تتكامل فعليًا مع سير العمل بدلاً من إضافة المزيد إلى الكم المتزايد من التطبيقات غير المتصلة.

يقدم لك هذا الدليل 10 بدائل لـ Clipto AI تعمل على حل مشكلات مختلفة — من التعاون في الوقت الفعلي إلى الدقة الاحترافية — حتى تتمكن من العثور على الأداة التي تناسب سير عملك بالفعل بدلاً من إجبارك على التكيف معها.

لماذا تختار بدائل Clipto AI

بدائل Clipto AI هي أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص، وإنشاء ملاحظات الاجتماعات، ونسخ الصوت، وتستخدم كبديل عندما لا يلبي Clipto.ai احتياجاتك. قد تبحث عن بديل إذا كنت جزءًا من فريق منتج يحتاج إلى تدفق ملاحظات الاجتماعات مباشرة إلى خطط مشروعك، أو كنت منشئ محتوى يحتاج إلى تحرير الصوت عن طريق تحرير النص، أو كنت متخصصًا قانونيًا يحتاج إلى دقة مضمونة. غالبًا ما يبدأ البحث عن بديل بسبب مشكلة أساسية: أداتك الحالية هي طريق مسدود للمعلومات.

تزداد الإحباط عندما تدرك أن نصوص اجتماعاتك معزولة في تطبيق واحد بينما مهامك ومشاريعك موجودة في مكان آخر تمامًا. هذا الانفصال يجبرك على نسخ ولصق عناصر العمل والقرارات والملاحظات يدويًا، مما يؤدي إلى انتشار السياق — عندما تضيع الفرق 25٪ من أسبوع عملها في البحث عن المعلومات التي تحتاجها عبر تطبيقات منفصلة، والبحث عن الملفات، وتكرار نفس التحديثات عبر منصات متعددة — مما يضيع الوقت ويزيد من خطر حدوث أخطاء. تضيع المتابعات المهمة في هذا الاضطراب، ويتأثر تنسيق الفريق بسبب عدم وجود مصدر واحد للمعلومات.

تحل أداة النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي المناسبة هذه المشكلة من خلال جعل النسخ جزءًا من سير عمل متصل، وليس ناتجًا مستقلًا.

قبل أن تختار بديلاً لـ Clipto. ai، فكر في ما يحتاجه فريقك حقًا:

النسخ في الوقت الفعلي مقابل النسخ الدفعي: هل تحتاج إلى ملاحظات مباشرة أثناء الاجتماع، أم يمكنك تحميل التسجيل بعد ذلك؟

متطلبات التكامل: هل تحتاج الأداة إلى إرسال البيانات إلى هل تحتاج الأداة إلى إرسال البيانات إلى برنامج إدارة المشاريع أو CRM أو قنوات الاتصال تلقائيًا؟

عتبات الدقة: هل الدقة على مستوى الذكاء الاصطناعي مقبولة، أم أنك بحاجة إلى نصوص تم التحقق منها بواسطة البشر للاستخدامات المهنية مثل الإجراءات القانونية؟

الميزانية وحجم الفريق: هل أنت مستخدم فردي لديه احتياجات عرضية أم فريق مؤسسة لديه آلاف ساعات الاجتماعات التي يجب نسخها كل شهر؟

نظرة عامة على بدائل Clipto AI

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الفرق التي ترغب في دمج النسخ مع إدارة المشاريع حجم الفريق: فرق صغيرة إلى مؤسسات AI Notetaker، Brain، Clips، إنشاء المهام من الملاحظات، الأتمتة، مساحة العمل الموحدة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Otter. ai نسخ الاجتماعات والتعاون في الوقت الفعلي حجم الفريق: فرق صغيرة إلى متوسطة الحجم نسخ مباشر، تعريف المتحدث، أسئلة وأجوبة عبر الدردشة بالذكاء الاصطناعي، أبرز النقاط التعاونية، الانضمام التلقائي خطط Freemium وخطط مدفوعة تبدأ من 16.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Fireflies. ai فرق المبيعات التي تحتاج إلى تكامل CRM وذكاء المحادثة حجم الفريق: فرق الإيرادات الانضمام التلقائي، ملخصات الذكاء الاصطناعي، تتبع الموضوعات، مزامنة CRM، أرشيفات قابلة للبحث خطط Freemium وخطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Descript منشئو المحتوى الذين يقومون بتحرير البودكاست والفيديو باستخدام التحرير النصي حجم الفريق: منشئو المحتوى وفرق التسويق تحرير نصي، Overdub، Studio Sound، تحرير متعدد المسارات، تصدير خطط Freemium وخطط مدفوعة تبدأ من 24 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Transkriptor نسخ متعدد اللغات عبر فرق عالمية حجم الفريق: فرق دولية أكثر من 100 لغة، ترجمة تلقائية، تعريف المتحدث، نسخ قائم على التحميل مستوى مجاني، خطط مدفوعة تبدأ من 9.99 دولارًا شهريًا Rev دقة احترافية مع نسخ بشرية حجم الفريق: قانوني، طبي، صحفي النسخ البشري، النسخ بالذكاء الاصطناعي، التسميات التوضيحية، الترجمة الأجنبية 1.99 دولار/دقيقة للتدوين البشري، خطط مدفوعة تبدأ من 29.99 دولار/مستخدم/شهر Happy Scribe سير عمل إنشاء الترجمة والتسميات التوضيحية حجم الفريق: فرق الفيديو والمبدعون محرر الترجمة، تصدير بتنسيقات متعددة، نسخ بشرية، ترجمة مستوى مجاني، خطط مدفوعة تبدأ من 17 دولارًا شهريًا Fathom فرق المبيعات التي ترغب في تسجيل مجاني غير محدود مع مزامنة CRM حجم الفريق: الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تسجيل غير محدود، أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي، مزامنة CRM، ملخصات فورية مجاني إلى الأبد، خطط مدفوعة تبدأ من 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Tactiq نسخ قائم على المتصفح دون مقابلة الروبوتات حجم الفريق: فرق تهتم بالخصوصية ملحق Chrome، نسخة جانبية في الوقت الفعلي، مطالبات الذكاء الاصطناعي، عمليات التصدير خطط Freemium وخطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Whisper (OpenAI) المطورون والفرق التي تركز على الخصوصية وتحتاج إلى نسخ محلي حجم الفريق: فرق تقنية معالجة محلية، نسخ متعدد اللغات، مفتوح المصدر، استخدام دون اتصال بالإنترنت مجاني (مفتوح المصدر)، واجهة برمجة تطبيقات (API) من 0.006 دولار/دقيقة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Clipto AI للاستخدام

تمثل الأدوات التالية أفضل بدائل Clipto AI في حالات استخدام مختلفة. يتم تقييم كل منها بناءً على دقة النسخ، وقدرات التكامل، وميزات الذكاء الاصطناعي، ووظائف التعاون الجماعي لمساعدتك في العثور على ما يناسب سير عملك تمامًا.

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي ترغب في دمج النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي مع إدارة المشاريع)

حوّل كل مكالمة إلى مهام وقرارات باستخدام ClickUp AI Meeting Notetaker

هل سئم فريقك من ضياع ملاحظات الاجتماعات في أحد التطبيقات بينما يتم العمل الفعلي في تطبيق آخر؟ هذا التشتت في الأدوات يقلل من الإنتاجية بشكل كبير، ويجبرك على التبديل المستمر بين علامات التبويب ونسخ العناصر المطلوبة يدويًا من النصوص إلى أداة إدارة المشاريع الخاصة بك. هذه العملية المملة ليست بطيئة فحسب، بل إنها أيضًا عرضة للأخطاء البشرية، مما يؤدي إلى عدم الالتزام بالمواعيد النهائية وعدم تنسيق العمل بين أعضاء الفريق.

حافظ على تركيز فريقك وتنظيمه من خلال إدخال النسخ مباشرة إلى مشاريعك باستخدام ClickUp، مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي. ابقَ منخرطًا تمامًا في مكالمات Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams بفضل ClickUp AI Notetaker. لا تفوت أي تفاصيل في اجتماعاتك — ينضم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا إلى مكالماتك ويسجلها وينسخها، ويحدد المتحدثين ويُنشئ ملخصات موجزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

احصل على نصوص اجتماعات في الوقت الفعلي وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp AI Notetaker

حافظ على تماسك فريقك بعد كل مكالمة من خلال مزامنة النصوص والملخصات وعناصر العمل تلقائيًا في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك كملف مستند خاص. حوّل الملاحظات الثابتة إلى معرفة قابلة للبحث وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain. احصل على إجابات فورية حول أي اجتماع سابق، حيث يستخرج ClickUp Brain المعلومات من النصوص والمهام ذات الصلة والمستندات المرتبطة.

اجعل كل نسخة من محاضر الاجتماعات قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain

وهذا يخلق مصدرًا واحدًا للحقيقة، مما يضمن أن القرارات المتخذة في الاجتماعات تترجم مباشرة إلى تقدم في المشروع.

أفضل ميزات ClickUp

التقط كل التفاصيل دون عناء: ينضم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا إلى اجتماعاتك المجدولة لتسجيل المحادثات وتدوينها وتلخيصها. يقوم بتحديد المتحدثين ينضم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا إلى اجتماعاتك المجدولة لتسجيل المحادثات وتدوينها وتلخيصها. يقوم بتحديد المتحدثين واستخراج بنود العمل، ومزامنة كل شيء مباشرة مع مساحة العمل الخاصة بك حتى تتمكن من الاستمرار في المشاركة في المناقشة بدلاً من القلق بشأن الملاحظات.

إجابات فورية، دون الحاجة إلى البحث: يعمل ClickUp Brain كمساعد معرفي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويفهم السياق في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. اطرح أسئلة حول الاجتماعات السابقة واحصل على إجابات فورية من النصوص والمستندات وتعليقات المهام - دون الحاجة إلى البحث في التسجيلات.

تواصل بصريًا، وراجع بسهولة: يتيح لك يتيح لك ClickUp Clips تسجيل ومشاركة رسائل فيديو غير متزامنة مع نسخ تلقائي. تخطى الاجتماعات غير الضرورية وشرح الأفكار المعقدة بصريًا، بينما يصبح كل مقطع سجلًا نصيًا قابلًا للبحث للرجوع إليه في المستقبل.

أتمتة سير عملك من المحادثات: تربط تربط ClickUp Automations مخرجات النسخ مباشرة بعملياتك. قم بإنشاء المهام تلقائيًا من عناصر الإجراءات، وإخطار أعضاء الفريق عند ذكرهم في ملاحظات الاجتماع، أو المضي قدمًا في المشاريع بناءً على القرارات المسجلة في النصوص.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

مساحة العمل الموحدة تقضي على توسع العمل: تتدفق رؤى الاجتماعات مباشرة إلى المهام، مما يقلل من العمل اليدوي لنقل المعلومات بين التطبيقات

ذكاء اصطناعي يفهم سياق عملك: يربط ClickUp Brain محتوى الاجتماعات بمشاريعك ومهامك وسجل مساحة العمل الخاصة بك.

مرونة تناسب أي حجم فريق أو سير عمل: تتكيف ميزات النسخ الصوتي والذكاء الاصطناعي مع احتياجات فريقك، مع تتكيف ميزات النسخ الصوتي والذكاء الاصطناعي مع احتياجات فريقك، مع عروض وأتمتة قابلة للتخصيص في ClickUp

العيوب:

هناك منحنى تعلم للمستخدمين الجدد لمنصات إدارة المشاريع الشاملة

تجربة التطبيق على الهاتف المحمول ليست مطابقة لتجربة التطبيق على الكمبيوتر المكتبي بالنسبة لبعض الميزات المتقدمة.

ستحتاج إلى استثمار بعض الوقت في الإعداد الأولي لتحسين سير العمل.

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp.

بعد تجربة منصات مختلفة طوال مسيرتي المهنية كمدير مشاريع، أستطيع القول أن ClickUp أصبح المفضل لدي. إنه أداة شاملة للغاية تسمح لي بتنظيم جميع مشاريعي في مكان واحد بفضل مساحاتها المتعددة ولوحاتها وعروضها القابلة للتخصيص. لا أتابع المهام فحسب، بل أتابع أيضًا الموردين والحملات والوثائق، مما يمنحني رؤية شاملة لكل ما أديره. أحد الأقسام التي أقدرها أكثر هو قسم المستندات، حيث أحتفظ بجميع محاضر الاجتماعات في مكان واحد، مما يمنعني من الاعتماد على ملفات متفرقة. أنا معجب بشكل خاص بوظيفة AI Notetaker: كمدير مشاريع، هذه الميزة هي ذهب خالص. يمكنني التركيز على الجلسة دون تشتيت انتباهي بتدوين الملاحظات، حيث يقوم النظام بإنشاء ملخصات واضحة مع النقاط الرئيسية، سواء في الاجتماعات القصيرة أو الطويلة حيث يصعب متابعة الخيط بأكمله....

بعد تجربة منصات مختلفة طوال مسيرتي المهنية كمدير مشاريع، أستطيع القول أن ClickUp أصبح المفضل لدي. إنه أداة شاملة للغاية تسمح لي بتنظيم جميع مشاريعي في مكان واحد بفضل مساحاتها المتعددة ولوحاتها وعروضها القابلة للتخصيص. لا أقتصر على تتبع المهام فحسب، بل أتتبع أيضًا الموردين والحملات والوثائق، مما يمنحني رؤية شاملة لكل ما أديره. أحد الأقسام التي أقدرها أكثر هو قسم المستندات، حيث أحتفظ بجميع محاضر الاجتماعات في مكان واحد، مما يمنعني من الاعتماد على ملفات متفرقة. أنا معجب بشكل خاص بوظيفة AI Notetaker: كمدير مشروع، هذه الميزة هي ذهب خالص. يمكنني التركيز على الجلسة دون تشتيت انتباهي بتدوين الملاحظات، حيث يقوم النظام بإنشاء ملخصات واضحة مع النقاط الرئيسية، سواء في الاجتماعات القصيرة أو الطويلة حيث يصعب متابعة الخيط بأكمله....

📮ClickUp Insight: وجدنا أن 27٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون دفاتر ملاحظات رقمية للاجتماعات، بينما يستخدم 12٪ فقط أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. هذه الفجوة ملفتة للنظر لأن 64٪ من المشاركين يعانون من عدم وضوح الخطوات التالية في ما يقرب من نصف اجتماعاتهم. تطبيق ClickUp AI Notetaker يغير متابعة الاجتماعات! قم بتسجيل كل التفاصيل المهمة تلقائيًا، وحدد بوضوح بنود العمل، وقم بتعيين المهام على الفور لأعضاء الفريق — مما يزيل متابعة "ماذا قررنا؟" المثيرة للإحباط. 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp بانخفاض هائل بنسبة 50٪ في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

📮ClickUp Insight: وجدنا أن 27٪ من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون دفاتر ملاحظات رقمية للاجتماعات، بينما يستخدم 12٪ فقط أدوات تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي. هذه الفجوة ملفتة للنظر لأن 64٪ من المشاركين يعانون من عدم وضوح الخطوات التالية في ما يقرب من نصف اجتماعاتهم. تطبيق ClickUp AI Notetaker يغير متابعة الاجتماعات! قم بتسجيل كل التفاصيل المهمة تلقائيًا، وحدد بنود العمل بوضوح، وقم بتعيين المهام على الفور لأعضاء الفريق، مما يزيل متابعة "ماذا قررنا؟" المثيرة للإحباط. 💫 نتائج حقيقية: أفادت الفرق التي تستخدم ميزات إدارة الاجتماعات في ClickUp عن انخفاض هائل بنسبة 50٪ في المحادثات والاجتماعات غير الضرورية!

2. Otter. ai (الأفضل لنسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي والتعاون المباشر)

هل سبق لك أن شاركت في اجتماع سريع الوتيرة حيث كان من المستحيل تدوين ملاحظات مفصلة والمشاركة بنشاط؟ إما أنك تكتب بسرعة وتفقد الفروق الدقيقة في المحادثة، أو أنك تساهم ولكنك تغادر مع ذاكرة ضبابية لما تم اتخاذه من قرارات. هذا يجعلك تضطر إلى ملاحقة زملائك بعد انتهاء الاجتماع لملء الفجوات، مما يضيع وقت الجميع.

Otter. ai يحل هذه المشكلة من خلال توفير نسخ ممتاز في الوقت الفعلي. تشارك ميزة OtterPilot تلقائيًا في اجتماعاتك على المنصات الرئيسية وتولد نسخة حية ومستمرة يمكن لجميع المشاركين متابعتها. يتيح لك ذلك البقاء حاضرًا ومشاركًا في المناقشة، مع العلم أن كل كلمة يتم تسجيلها بدقة.

أثناء الاجتماع، يمكنك أنت وزملاؤك في الفريق التعاون في تمييز اللحظات المهمة وإضافة التعليقات وتعيين عناصر العمل مباشرةً داخل النص. بعد الاجتماع، يتيح لك مساعد Otter AI Chat طرح أسئلة حول المحتوى والحصول على إجابات فورية. على الرغم من أن Otter يتفوق في تسجيل المحادثات، ضع في اعتبارك أنك ستظل بحاجة إلى أداة إدارة مشاريع منفصلة لتتبع العمل الناتج عن هذه الاجتماعات.

Otter. ai أفضل الميزات

الانضمام التلقائي إلى OtterPilot: ينضم تلقائيًا إلى اجتماعات التقويم الخاصة بك عبر Zoom و Teams و Google Meet، مما يخلق سجلًا شاملاً يجمع بين الصوت والنص والمحتوى المرئي من الشرائح.

Otter AI Chat: اطرح أسئلة حول محتوى اجتماعك واحصل على إجابات فورية مع اقتباسات من أجزاء محددة من النص

التعاون في الوقت الفعلي: شارك النصوص المباشرة مع أعضاء الفريق الذين يمكنهم إضافة تعليقات وتمييز الأقسام الرئيسية أثناء الاجتماع أو بعده.

Otter. ai إيجابيات وسلبيات

المزايا:

دقة نسخ ممتازة في الوقت الفعلي للمحادثات باللغة الإنجليزية مع صوت واضح

واجهة سهلة الاستخدام تتطلب تدريبًا بسيطًا للمستخدمين الجدد

تطبيق جوال قوي لنسخ الاجتماعات الشخصية والمذكرات الصوتية

العيوب:

تنخفض جودة النسخ بشكل ملحوظ مع وجود لهجات ثقيلة أو ضوضاء في الخلفية

تتطلب قدرات إدارة المشاريع المحدودة الاقتران بأدوات أخرى

الباقة المجانية لها حدود شهرية مقيدة للنسخ

أسعار Otter. ai

الخطة المجانية: الأساسية (مجانية إلى الأبد) الاحترافية: 16.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا المؤسسات: مخصصة

Otter. ai التقييمات والمراجعات

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Otter. ai.

يشارك Otter في الاجتماعات بانتظام وفي الوقت المحدد وبشكل موثوق، مما يجعله أداة يمكن الاعتماد عليها لفريقنا. تتيح لنا قدرته على التقاط ملخصات واضحة ودقيقة إعادة النظر في النقاط المهمة دون الحاجة إلى مشاهدة التسجيل بالكامل مرة أخرى. أجد أيضًا ميزة لقطة الشاشة مفيدة بشكل خاص، حيث إنها تلتقط تلقائيًا اللحظات المهمة وتجعل مشاركة النقاط البارزة مع الحاضرين أمرًا بسيطًا. وقد أدى ذلك إلى تحسين تنظيم فريقنا بشكل كبير ووفر لنا الوقت بعد كل مكالمة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Otter بسلاسة مع تقويم Google، بحيث يتم الانضمام إلى الاجتماعات تلقائيًا دون أي جهد يدوي.

يشارك Otter في الاجتماعات بانتظام وفي الوقت المحدد وبشكل موثوق، مما يجعله أداة يمكن الاعتماد عليها لفريقنا. تتيح لنا قدرته على التقاط ملخصات واضحة ودقيقة إعادة النظر في النقاط المهمة دون الحاجة إلى مشاهدة التسجيل بالكامل مرة أخرى. أجد أيضًا ميزة لقطة الشاشة مفيدة بشكل خاص، حيث إنها تلتقط تلقائيًا اللحظات المهمة وتجعل مشاركة النقاط البارزة مع الحاضرين أمرًا بسيطًا. وقد أدى ذلك إلى تحسين تنظيم فريقنا بشكل كبير ووفر لنا الوقت بعد كل مكالمة. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Otter بسلاسة مع تقويم Google، بحيث يتم الانضمام إلى الاجتماعات تلقائيًا دون أي جهد يدوي.

3. Fireflies. ai (الأفضل لفرق المبيعات التي تحتاج إلى تكامل CRM وذكاء المحادثة)

يقوم فريق المبيعات لديك بإجراء عشرات المكالمات كل يوم — حيث تشارك الفرق الآن في اجتماعات أكثر بنسبة 192٪ مقارنة بعام 2020 — ولكن أين تذهب كل المعلومات القيمة من تلك المحادثات؟ في كثير من الأحيان، تظل هذه المعلومات محصورة في التسجيلات، مما يجبر مندوبي المبيعات على قضاء ساعات في إدخال البيانات يدويًا لتسجيل ملاحظات المكالمات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يؤدي هذا إلى فقدان السياق، وفقدان فرص المتابعة، وقضاء فريق المبيعات وقتًا أطول في الأعمال الإدارية أكثر من البيع.

تم تصميم Fireflies. ai لحل هذه المشكلة المحددة التي تواجه فرق الإيرادات. إنه أكثر من مجرد أداة نسخ؛ إنه منصة ذكاء محادثة تحلل مكالمات المبيعات لتحديد اعتراضات العملاء، وإشارات المنافسين، وأنماط المشاعر. ينضم مساعد Fred AI تلقائيًا إلى الاجتماعات ويسجلها وينسخها، ثم يُنشئ ملخصات بالمواضيع الرئيسية وبنود العمل.

تكمن القوة الحقيقية لـ Fireflies. ai في تكاملها العميق مع CRM. فهي تنقل تلقائيًا ملاحظات الاجتماعات والنصوص وعناصر العمل إلى سجلاتك في Salesforce و HubSpot وبرامج CRM الشائعة الأخرى. وهذا يخلق سجلًا كاملاً وآليًا لكل تفاعل مع العملاء، مما يتيح لفريق المبيعات لديك التركيز على بناء العلاقات وإبرام الصفقات.

Fireflies. ai أفضل الميزات

مساعد Fred AI: يُنشئ ملخصات شاملة للاجتماعات تتضمن بنود العمل والأسئلة المطروحة والمواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها، ويمكنه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالاجتماعات السابقة.

متتبع الموضوعات: قم بإعداد كلمات رئيسية مخصصة لمراقبتها في جميع اجتماعات فريقك، واحصل على تنبيهات عند ذكر المنافسين أو ظهور اعتراضات على الأسعار.

تكامل CRM والتعاون: انقل ملاحظات الاجتماعات وعناصر العمل تلقائيًا إلى Salesforce وHubSpot وSlack وغيرها من الأدوات التي يستخدمها فريقك يوميًا.

Fireflies. ai إيجابيات وسلبيات

المزايا:

تكاملات CRM عميقة تسجل أنشطة الاجتماعات تلقائيًا في سجلات جهات الاتصال

توفر ميزات ذكاء المحادثة رؤى تتجاوز النسخ الأساسي

تتيح المستويات المجانية السخية للفرق اختبار المنصة بشكل شامل.

العيوب:

قد تبدو الواجهة مزدحمة بسبب حجم الميزات والإعدادات المتاحة

أبلغ بعض المستخدمين أن روبوت الاجتماعات يفشل أحيانًا في الانضمام إلى المكالمات المجدولة.

تتطلب التحليلات المتقدمة والتخزين الأطول خططًا أعلى مستوى

أسعار Fireflies. ai

الخطة المجانية: مجانية إلى الأبد Pro: 18 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهرًا Business: 29 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهرًا Enterprise: 39 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهرًا

Fireflies. ai التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 0/5 (10+ تقييمات)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fireflies. ai. تستخدم مؤسستي هذه الأداة منذ ما يقرب من عام، وبصفتي قائد فريق، غالبًا ما لا أستطيع حضور عدة مكالمات مع العملاء في نفس الوقت. تسهل Fireflies عليّ مراجعة تسجيلات المحادثات وفهم ما تمت مناقشته بشكل كامل. كما تساعدني في تقييم جودة المكالمات، حتى أتمكن من متابعة العملاء إذا لم تلبِ المكالمة توقعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لي إجراء مناقشات أكثر إنتاجية مع مرؤوسيّ وتزويدهم بتعليقات حول المجالات التي يمكنهم فيها تحسين مهاراتهم في التواصل.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fireflies. ai.

تستخدم مؤسستي هذه الأداة منذ ما يقرب من عام، وبصفتي قائد فريق، غالبًا ما لا أستطيع حضور عدة مكالمات مع العملاء في نفس الوقت. تسهل Fireflies عليّ مراجعة تسجيلات المحادثات وفهم ما تمت مناقشته بشكل كامل. كما تساعدني في تقييم جودة المكالمات، حتى أتمكن من متابعة العملاء إذا لم تلبِ المكالمة توقعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لي إجراء مناقشات أكثر إنتاجية مع مرؤوسيّ وتزويدهم بتعليقات حول المجالات التي يمكنهم فيها تحسين مهاراتهم في التواصل.

تستخدم مؤسستي هذه الأداة منذ ما يقرب من عام، وبصفتي قائد فريق، غالبًا ما لا أستطيع حضور عدة مكالمات مع العملاء في نفس الوقت. تسهل Fireflies عليّ مراجعة تسجيلات المحادثات وفهم ما تمت مناقشته بشكل كامل. كما تساعدني في تقييم جودة المكالمات، حتى أتمكن من متابعة العملاء إذا لم تلبِ المكالمة توقعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لي إجراء مناقشات أكثر إنتاجية مع مرؤوسيّ وتزويدهم بتعليقات حول المجالات التي يمكنهم تحسين مهاراتهم في التواصل فيها.

4. Descript (الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يقومون بتحرير البودكاست ومقاطع الفيديو)

إذا سبق لك تسجيل بودكاست أو فيديو، فأنت تعلم أن العمل الحقيقي يبدأ بعد الضغط على زر "إيقاف". فأنت تواجه ساعات من التحرير الممل للصوت أو الفيديو، وتحاول التعامل مع برامج معقدة، وتقطع يدويًا كلمات "أم" و"آه"، وتعيد تسجيل أجزاء لإصلاح أخطاء بسيطة. قد يستغرق هذا الكابوس الذي يلي مرحلة الإنتاج وقتًا أطول من التسجيل نفسه، وهو يمثل عائقًا كبيرًا للعديد من المبدعين الطموحين.

Descript هو البديل لـ Clipto AI المصمم للمبدعين الذين يحتاجون إلى تحرير محتواهم، وليس فقط نسخه. إنه يحدث ثورة في عملية التحرير من خلال معاملة الصوت والفيديو الخاصين بك كوثيقة نصية. لتحرير الوسائط الخاصة بك، ما عليك سوى تحرير النص؛ حيث يؤدي حذف كلمة ما إلى إزالتها من الصوت، وإعادة ترتيب جملة ما يؤدي إلى إعادة ترتيب مقطع الفيديو المقابل.

وهذا يجعل التحرير في متناول أي شخص يمكنه استخدام معالج النصوص. يتضمن Descript أيضًا ميزات AI قوية مثل Overdub، التي تتيح لك استنساخ صوتك لتصحيح الأخطاء دون إعادة التسجيل، و Studio Sound، التي تعزز جودة الصوت بنقرة واحدة. إنها مجموعة إنتاج كاملة لجميع أنواع منشئي المحتوى، بما في ذلك مقدمو البودكاست ومقدمو YouTube وفرق التسويق.

أفضل ميزات Descript

تحرير الصوت/الفيديو المستند إلى النص: قم بتحرير تسجيلاتك ببساطة عن طريق تحرير النص، مما يجعل التحرير الاحترافي في متناول الجميع.

استنساخ الصوت بالدبلجة: قم بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على صوتك لإنشاء صوت جديد يشبه صوتك، وهو مثالي لتصحيح الأخطاء أو إضافة الجمل المنسية.

تحسين صوت الاستوديو: حسّن جودة الصوت تلقائيًا عن طريق إزالة الضوضاء الخلفية والصدى والتشويشات الأخرى بنقرة واحدة.

مزايا وعيوب Descript

المزايا:

نهج تحرير ثوري يجعل تحرير الصوت/الفيديو في متناول غير الخبراء

مجموعة شاملة من الميزات تتعامل مع التسجيل والنسخ والتحرير والنشر في أداة واحدة

تطوير نشط مع تحديثات وتحسينات متكررة للميزات

العيوب:

تطبيق يستهلك موارد كثيرة ويتطلب قدرة معالجة كبيرة من الكمبيوتر

منحنى التعلم للمستخدمين غير المعتادين على مفاهيم إنتاج الوسائط

تختلف دقة النسخ حسب جودة الصوت ووضوح المتحدث

أسعار Descript

خطة مجانية هواة: 24 دولارًا للشخص الواحد شهريًا المبدعون: 35 دولارًا للشخص الواحد شهريًا الأعمال: 65 دولارًا للشخص الواحد شهريًا المؤسسات: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Descript. أحب سهولة إدراج الفيديو والصوت في Descript. فهو يسرع العملية ويوفر بداية رائعة للمنشور أو التفاصيل، والتي يمكنني بعد ذلك البناء عليها بمعرفتي الخاصة. إنه مفيد حقًا لإنشاء نصوص ومنشورات LinkedIn، وأنا أستخدمه أيضًا لإنشاء مقتطفات من البودكاست. كان الإعداد الأولي سهلاً، مما جعل التجربة بأكملها سلسة.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Descript.

أحب سهولة إدراج مقطع فيديو وصوت في Descript. فهو يسرع العملية ويوفر بداية رائعة لمنشور أو التفاصيل، والتي يمكنني بعد ذلك البناء عليها بمعرفتي الخاصة. إنه مفيد حقًا لإنشاء نصوص ومنشورات LinkedIn، وأنا أستخدمه أيضًا لإنشاء مقتطفات من البودكاست. كان الإعداد الأولي سهلاً، مما جعل التجربة بأكملها سلسة.

أحب سهولة إدراج مقطع فيديو وصوت في Descript. فهو يسرع العملية ويوفر بداية رائعة لمنشور أو التفاصيل، والتي يمكنني بعد ذلك البناء عليها بمعرفتي الخاصة. إنه مفيد حقًا لإنشاء نصوص ومنشورات LinkedIn، وأنا أستخدمه أيضًا لإنشاء مقتطفات من البودكاست. كان الإعداد الأولي سهلاً، مما جعل التجربة بأكملها سلسة.

5. Transkriptor (الأفضل لاحتياجات النسخ والترجمة متعددة اللغات)

عندما يعمل فريقك على نطاق عالمي، يمكن أن تشكل الحواجز اللغوية عقبة كبيرة. غالبًا ما يتطلب إجراء المقابلات وعقد الاجتماعات وتحليل ملاحظات العملاء بعدة لغات مجموعة متنوعة من الخدمات باهظة الثمن وأدوات الترجمة غير الموثوقة. يؤدي ذلك إلى إبطاء سير العمل ويمكن أن يؤدي إلى تأخير أو فقدان المعلومات القيمة من الأسواق الدولية.

Transkriptor هو البديل لـ Clipto AI المصمم للفرق التي تعمل عبر حواجز اللغة هذه. وهو يدعم النسخ لأكثر من 100 لغة، مما يجعله أداة قوية للمنظمات الدولية والباحثين. يمكنك تحميل ملفات صوتية أو فيديو مسجلة مسبقًا أو التسجيل مباشرة في المنصة للحصول على نسخة مكتوبة.

تتضمن المنصة أيضًا ميزة الترجمة التلقائية، مما يتيح لك تحويل النص من لغة إلى أخرى دون مغادرة التطبيق. على الرغم من أنها لا تحل محل الترجمة البشرية الاحترافية، إلا أنها توفر نقطة انطلاق قوية لفهم المحتوى باللغات غير المألوفة. يساعد التعرف على المتحدث أيضًا في التمييز بين الأصوات المتعددة في المحادثة، وهو أمر ضروري لتنظيم المقابلات أو المناقشات الجماعية متعددة اللغات.

أفضل ميزات Transkriptor

دعم لأكثر من 100 لغة: قم بنسخ الصوت والفيديو بأكثر من 100 لغة، مما يجعله مناسبًا للفرق والباحثين الدوليين.

الترجمة التلقائية: قم بتحويل النصوص من لغة إلى أخرى داخل المنصة للحصول على فهم سريع للمحتوى.

تحديد المتحدث: اكتشف ووسم المتحدثين المختلفين تلقائيًا في التسجيلات متعددة الأشخاص، حتى عبر لغات مختلفة.

إيجابيات وسلبيات Transkriptor

المزايا:

دعم لغوي شامل يتفوق على معظم المنافسين في مجال النسخ

واجهة بسيطة تركز على وظائف النسخ الأساسية

دقة معقولة للغات العالم الرئيسية مع صوت واضح

العيوب:

تختلف جودة الترجمة بشكل كبير بين أزواج اللغات

خيارات تكامل محدودة مقارنة بالمنافسين الذين يركزون على الاجتماعات

تنخفض الدقة بشكل ملحوظ بالنسبة للغات واللهجات الأقل شيوعًا.

أسعار Transkriptor

الخطة المجانية Lite: 9.99 دولارًا شهريًا Pro: 19.99 دولارًا شهريًا Team: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Transkriptor

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (80+ تقييم)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Transkriptor. Transkriptor مفيد للغاية لتحويل التسجيلات الصوتية إلى نص بسرعة ودقة. أعمل بانتظام مع المقابلات وتسجيلات الاجتماعات، وهذه الأداة توفر لي الكثير من الوقت. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وأنا أقدر حقًا مدى جودة تعاملها مع اللهجات المختلفة ووضوح الكلام. لقد أصبحت جزءًا أساسيًا من سير عملي.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Transkriptor.

Transkriptor مفيد للغاية لتحويل التسجيلات الصوتية إلى نص بسرعة ودقة. أعمل بانتظام مع المقابلات وتسجيلات الاجتماعات، وهذه الأداة توفر لي الكثير من الوقت. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وأنا أقدر حقًا مدى جودة تعاملها مع اللهجات المختلفة ووضوح الكلام. لقد أصبحت جزءًا أساسيًا من سير عملي.

Transkriptor مفيد للغاية لتحويل التسجيلات الصوتية إلى نص بسرعة ودقة. أعمل بانتظام مع المقابلات وتسجيلات الاجتماعات، وهذه الأداة توفر لي الكثير من الوقت. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وأنا أقدر حقًا مدى جودة تعاملها مع اللهجات المختلفة ووضوح الكلام. لقد أصبحت جزءًا أساسيًا من سير عملي.

6. Rev (الأفضل من حيث الدقة الاحترافية مع خيار النسخ البشري)

بالنسبة لبعض المهن، لا تعتبر الدقة "الجيدة بما يكفي" خيارًا مقبولًا. إذا كنت محاميًا تستعد لإعداد إفادة، أو طبيبًا توثق ملاحظات المرضى، أو صحفيًا تقتبس من مصدر، فإن كلمة واحدة غير صحيحة في النص يمكن أن يكون لها عواقب قانونية أو أخلاقية خطيرة. على الرغم من أن أدوات النسخ الصوتي القياسية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثيرة للإعجاب، إلا أنها لا توفر الدقة شبه المثالية المطلوبة في هذه المواقف الحرجة.

Rev هو البديل لـ Clipto AI للمستخدمين الذين لا يمكنهم التنازل عن الدقة. يتميز هذا البرنامج بتقديم خدمة نسخ مدعومة بواسطة البشر إلى جانب خيار الذكاء الاصطناعي. عندما تختار النسخ البشري، تقوم شبكة من النسخين المحترفين بمراجعة ملفك الصوتي لتقديم نسخة مكتوبة بدقة مضمونة بنسبة 99٪. يوفر هذا راحة البال اللازمة للحصول على أفضل ذكاء اصطناعي لنسخ مقاطع الفيديو للمحامين وغيرهم من المهنيين.

على الرغم من أن النسخ البشري يكلف أكثر ويستغرق وقتًا أطول من الذكاء الاصطناعي، إلا أنه الطريقة الوحيدة لضمان الدقة الحرفية للصوت المعقد الذي يتضمن متحدثين متعددين أو مصطلحات تقنية أو جودة تسجيل رديئة. يقدم Rev أيضًا خدمات التسميات التوضيحية والترجمة، مما يجعله حلاً شاملاً للنسخ الاحترافي وإمكانية الوصول إلى الفيديو.

أفضل الميزات

خدمة النسخ البشري: الوصول إلى شبكة من النسخين المحترفين الذين يقدمون نسخًا عالية الدقة للمحتوى الذي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي توفيره.

خيار النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي: بالنسبة للمحتوى الأقل أهمية، يوفر الذكاء الاصطناعي من Rev إنجازًا سريعًا بتكلفة أقل، حيث تم تدريبه على مجموعة ضخمة من البيانات من المحتوى المنسوخ صوتيًا بواسطة البشر.

خدمات الترجمة والترجمة المصاحبة: توفر إنشاء ملفات SRT و VTT، وترجمات مصاحبة، وترجمات باللغات الأجنبية لتسهيل الوصول إلى الفيديو.

مزايا وعيوب Rev

المزايا:

توفر خيار النسخ البشري مستويات دقة لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يضاهيها في المحتوى المعقد.

سمعة راسخة في الأسواق المهنية والمؤسسية

عملية طلب بسيطة دون التزامات اشتراك

العيوب:

تكلفة النسخ البشري أعلى بكثير من تكلفة المنافسين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي فقط.

يمكن أن تمتد مدة إنجاز النسخ البشري إلى عدة أيام

قدرات نسخ محدودة في الوقت الفعلي أو المباشر

تسعير Rev

الخطة المجانية Essentials: 29.99 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهرًا Pro: 59.99 دولارًا أمريكيًا/مقعد/شهرًا Unlimited: حسب الطلب الدفع الفوري (النسخ البشري): 1.99 دولارًا أمريكيًا/دقيقة

تقييمات ومراجعات Rev

G2: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Rev. Rev هي واحدة من أكثر منصات النسخ المتاحة في السوق سلاسة. يعمل هذا البرنامج بالكامل عبر الإنترنت ويتميز بدقة تزيد عن 95٪. نستخدمه عمومًا لتحويل ملفات الفيديو والصوت إلى محتوى نصي وإضافة ترجمات إليها عند الحاجة.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Rev.

Rev هي واحدة من أكثر منصات النسخ المتاحة في السوق سلاسة. يعمل هذا البرنامج بالكامل عبر الإنترنت ويتميز بدقة تزيد عن 95٪. نستخدمه عمومًا لتحويل ملفات الفيديو والصوت إلى محتوى نصي وإضافة ترجمات إليها عند الحاجة.

Rev هي واحدة من أكثر منصات النسخ المتاحة في السوق سلاسة. يعمل هذا البرنامج بالكامل عبر الإنترنت ويتميز بدقة تزيد عن 95٪. نستخدمه عمومًا لتحويل ملفات الفيديو والصوت إلى محتوى نصي وإضافة ترجمات إليها عند الحاجة.

7. Happy Scribe (الأفضل لسير عمل إنشاء الترجمة والتسميات التوضيحية)

لقد انتهيت من تحرير الفيديو الخاص بك، ولكن الآن يأتي الجزء الممل: إنشاء الترجمة. إن توقيت كل سطر من الحوار يدويًا وتنسيقه بشكل صحيح وتصديره كملف SRT أو VTT هو عملية تستغرق وقتًا طويلاً ويخشاها منشئو الفيديو. غالبًا ما يؤدي هذا الاحتكاك إلى نشر مقاطع الفيديو بدون ترجمة، مما يجعلها غير متاحة لجزء كبير من المشاهدين المحتملين.

Happy Scribe هو بديل Clipto AI المصمم خصيصًا لحل هذه المشكلة. تم تحسينه لمحترفي الفيديو الذين يحتاجون إلى إنشاء ترجمات وتسميات توضيحية، وليس فقط الحصول على نسخة أولية. تجمع المنصة بين النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومحرر ترجمات مصمم خصيصًا لتبسيط سير عمل التسميات التوضيحية بالكامل.

بعد نسخ الفيديو، يمكنك استخدام محرر Happy Scribe التفاعلي لضبط التوقيت، وتقسيم أو دمج أجزاء الترجمة، ومعاينة التغييرات في الوقت الفعلي. يتولى المحرر جميع عمليات التنسيق الفنية، حتى تتمكن من التركيز على قابلية القراءة والأسلوب. بمجرد الانتهاء، يمكنك تصدير الترجمات بجميع التنسيقات الرئيسية أو اختيار نسخها مباشرة في ملف الفيديو.

أفضل ميزات Happy Scribe

محرر ترجمة تفاعلي: قم بضبط توقيت الترجمة، وتعديل فواصل المقاطع، ومعاينة التغييرات في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع الفيديو الخاص بك.

تنسيقات تصدير متعددة: قم بتصدير النصوص والترجمات بتنسيقات متوافقة مع جميع منصات الفيديو الرئيسية، بما في ذلك SRT و VTT والترجمات المدمجة.

النسخ والترجمة البشرية: الوصول إلى ناسخين ومترجمين بشريين ضمن نفس المنصة للإنتاجات الاحترافية التي تتطلب دقة مضمونة.

مزايا وعيوب Happy Scribe

المزايا:

مصمم خصيصًا لسير عمل الفيديو مع أدوات تحرير ترجمات ممتازة

يدعم كل من النسخ الآلي والنسخ البشري ضمن نفس المنصة

واجهة نظيفة وبديهية وسهلة التعلم

العيوب:

أقل ملاءمة لحالات استخدام النسخ في الاجتماعات المباشرة

قد تختلف دقة النسخ الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي باختلاف جودة الصوت

ميزات التعاون أساسية مقارنة بالبدائل التي تركز على الفريق

أسعار Happy Scribe

الخطة المجانية الأساسية: 17 دولارًا شهريًا الاحترافية: 29 دولارًا شهريًا الأعمال: 89 دولارًا شهريًا المؤسسات: حسب الطلب

تقييمات ومراجعات Happy Scribe

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Happy Scribe. أحب سهولة استخدام HappyScribe، مما يجعل الإعداد الأولي سهلاً للغاية. يتعامل مع مجموعة متنوعة من اللهجات دون عناء ويوفر خدمة سريعة وخالية من المتاعب عند إضافة ترجمات إلى مقاطع فيديو قصيرة. الترجمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دقيقة بشكل مثير للإعجاب، مما يوفر لي الوقت والجهد، خاصة عندما تفشل التطبيقات الأخرى في التعرف على أنواع ملفاتي. أنا أقدر بشدة ميزات التنزيل والحفظ الفعالة لتعديلاتي النهائية، مما يضمن سير عمل سلس. بالإضافة إلى ذلك، كان عرض عشر دقائق مجانية مفيدًا للغاية، مما زاد من التجربة الإيجابية بشكل عام مع HappyScribe.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Happy Scribe.

أحب سهولة استخدام HappyScribe، مما يجعل الإعداد الأولي سهلاً للغاية. يتعامل مع مجموعة متنوعة من اللهجات دون عناء ويوفر خدمة سريعة وخالية من المتاعب عند إضافة ترجمات إلى مقاطع فيديو قصيرة. الترجمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي دقيقة بشكل مثير للإعجاب، مما يوفر لي الوقت والجهد، خاصة عندما تفشل التطبيقات الأخرى في التعرف على أنواع ملفاتي. أنا أقدر بشدة ميزات التنزيل والحفظ الفعالة لتعديلاتي النهائية، مما يضمن سير عمل سلس. بالإضافة إلى ذلك، كان عرض عشر دقائق مجانية مفيدًا للغاية، مما زاد من التجربة الإيجابية بشكل عام مع HappyScribe.

أحب سهولة استخدام HappyScribe، مما يجعل الإعداد الأولي سهلاً للغاية. يتعامل مع مجموعة متنوعة من اللهجات دون عناء ويوفر خدمة سريعة وخالية من المتاعب عند إضافة ترجمات إلى مقاطع فيديو قصيرة. تتميز الترجمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بدقتها المذهلة، مما يوفر لي الوقت والجهد، خاصةً عندما تفشل التطبيقات الأخرى في التعرف على أنواع ملفاتي. أنا أقدر بشدة ميزات التنزيل والحفظ الفعالة لتعديلاتي النهائية، مما يضمن سير عمل سلس. بالإضافة إلى ذلك، كان عرض عشر دقائق مجانية مفيدًا للغاية، مما زاد من التجربة الإيجابية بشكل عام مع HappyScribe.

8. Fathom (الأفضل لفرق المبيعات التي ترغب في تسجيل مجاني غير محدود مع مزامنة CRM)

تحتاج شركتك الناشئة أو فريق المبيعات الصغير إلى تسجيل المكالمات وتحليلها لتحسين الأداء، ولكن تكاليف الاشتراك المرتفعة لمعظم أدوات النسخ تمثل عائقًا كبيرًا. وهذا يجعلك عالقًا في تدوين الملاحظات يدويًا، وتفقد فرصًا تدريبية قيّمة، وتفوتك رؤى مهمة عن العملاء لمجرد أنك لا تستطيع شراء البرنامج المناسب.

تكسر Fathom حاجز التكلفة هذا من خلال تقديم تسجيل اجتماعات ونسخ غير محدودين مجانًا تمامًا. إنها البديل لـ Clipto AI لفرق المبيعات التي تحتاج إلى ميزات قوية دون تكلفة باهظة. يقوم الذكاء الاصطناعي لـ Fathom تلقائيًا بإنشاء ملخصات وإبراز اللحظات المهمة في مكالماتك، مثل الأسئلة والاعتراضات وعناصر العمل، مما يسمح للممثلين والمديرين بمراجعة المحادثات بكفاءة.

بالإضافة إلى عروضه المجانية السخية، يوفر Fathom تكامل CRM أصلي مع Salesforce و HubSpot. وهذا يعني أن ملخصات الاجتماعات وملاحظات المكالمات يتم تسجيلها تلقائيًا في سجل الاتصال الصحيح، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويخلق سجلًا كاملاً لكل تفاعل. يوفر للفرق الصغيرة أدوات تمكين المبيعات التي تحتاجها للمنافسة.

أفضل ميزات Fathom

تسجيل مجاني غير محدود: سجل وقم بنسخ اجتماعات غير محدودة دون الوصول إلى الحد الأقصى الشهري أو دفع رسوم اشتراك

أبرز الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تحديد اللحظات المهمة في المكالمات ووضع علامات عليها تلقائيًا، مما يتيح لك الانتقال مباشرة إلى الأقسام الأكثر صلة.

مزامنة CRM أصلية: انقل ملخصات الاجتماعات والنصوص وعناصر العمل مباشرة إلى سجلات جهات الاتصال في Salesforce و HubSpot

إيجابيات وسلبيات Fathom

المزايا:

مستوى مجاني غير محدود حقًا يجعله متاحًا لفرق من أي حجم

مجموعة ميزات مركزة تقوم بنسخ الاجتماعات بشكل جيد دون تعقيدات غير ضرورية

معالجة سريعة للنسخ مع تأخير بسيط بعد انتهاء الاجتماعات

العيوب:

يقتصر على حالات الاستخدام في الاجتماعات — لا يمكن نسخ الملفات الصوتية التي تم تحميلها

تكاملات أقل من المنافسين الأكثر رسوخًا

تتطلب بعض ميزات التحليلات المتقدمة ترقية مدفوعة

أسعار Fathom

خطة مجانية: 20 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا خطة الفريق: 18 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا خطة الأعمال: 28 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5. 0/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 5. 0/5 (أكثر من 200 تقييم)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fathom. تعرفت على هذه الأداة خلال مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص، وقمت باستكشافها لأنني كنت أجرب مجموعة من الأدوات الأخرى. العديد منها جيد ولكنه معقد إلى حد ما في الاستخدام... وقد أثار ذلك إعجابي وجعلني أجربها، والآن أصبحت أداة قياسية في جميع مكالماتي. إنها سهلة الاستخدام للغاية وخالية من أي عوائق. لا أحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لضمها إلى الاجتماعات، سواء تلك الموجودة في التقويم أو تلك التي أنضم إليها بشكل عفوي.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fathom.

تعرفت على هذه الأداة خلال مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص، وقمت باستكشافها لأنني كنت أجرب مجموعة من الأدوات الأخرى. العديد منها جيد ولكنه معقد إلى حد ما في الاستخدام... وقد أثار ذلك إعجابي وجعلني أجربها، والآن أصبحت أداة قياسية في جميع مكالماتي. إنها سهلة الاستخدام للغاية وخالية من أي عوائق. لا أحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لضمها إلى الاجتماعات، سواء تلك الموجودة في التقويم أو تلك التي أنضم إليها بشكل عفوي.

تعرفت على هذه الأداة خلال مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص، وقمت باستكشافها لأنني كنت أجرب مجموعة من الأدوات الأخرى. العديد منها جيد ولكنه معقد إلى حد ما في الاستخدام... وقد أثار ذلك إعجابي وجعلني أجربها، والآن أصبحت أداة قياسية في جميع مكالماتي. إنها سهلة الاستخدام للغاية وخالية من أي عوائق. لا أحتاج إلى بذل الكثير من الجهد لضمها إلى الاجتماعات، سواء تلك الموجودة في التقويم أو تلك التي أنضم إليها بشكل عفوي.

9. Tactiq (الأفضل للنسخ القائم على المتصفح أثناء مكالمات Google Meet وZoom)

تريد الاستفادة من مزايا نسخ الاجتماعات، لكن سياسات الأمان في مؤسستك تمنع روبوتات الجهات الخارجية من الانضمام إلى المكالمات. أو ربما تجد أن إعلان "انضمام AI Notetaker إلى الاجتماع" مزعج ومحرج لعملائك. هذا يضعك في موقف صعب، حيث تضطر إلى الاختيار بين الامتثال والإنتاجية.

يقدم Tactiq حلاً ذكيًا في شكل ملحق متصفح خفيف الوزن. بدلاً من استخدام روبوت، يعمل Tactiq مباشرة في متصفح Chrome لالتقاط وتدوين مكالمات الويب عبر Google Meet وZoom محليًا. هذه الطريقة أكثر سرية ويمكنها تجاوز القيود الأمنية التي تمنع التطبيقات الخارجية من الوصول إلى الاجتماعات.

يعرض الملحق نسخة مكتوبة في الوقت الفعلي في شريط جانبي، مما يتيح لك تمييز اللحظات المهمة وإضافة علامات أثناء المحادثة. بعد المكالمة، يمكنك استخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات وعناصر عمل، ثم تصدير النسخة المكتوبة إلى أدوات مثل Google Docs أو Notion. على الرغم من أنه أقل تلقائية من البدائل القائمة على الروبوتات، إلا أنه خيار ممتاز للمستخدمين المهتمين بالخصوصية.

أفضل ميزات Tactiq

النسخ المستند إلى المتصفح: يعمل كملحق Chrome يلتقط صوت الاجتماع مباشرة في متصفحك، مما يغنيك عن الحاجة إلى روبوت الاجتماعات.

عرض النص في الوقت الفعلي: شاهد النص يظهر في شريط جانبي مع تقدم الاجتماع، وقم بتمييز اللحظات المهمة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

مطالبات وقوالب الذكاء الاصطناعي: استخدم المطالبات المدمجة أو المخصصة لإنشاء ملخصات الاجتماعات، واستخراج بنود العمل، أو إنشاء مخرجات محددة مثل متابعات البريد الإلكتروني.

مزايا وعيوب Tactiq

المزايا:

عدم وجود روبوت للاجتماعات يعني عدم وجود إشعارات محرجة للمشاركين

يعمل على الفور دون تكامل التقويم أو الإعداد المعقد

نهج خفيف الوزن لا يتطلب موارد نظام كبيرة

العيوب:

يقتصر على الاجتماعات التي تعتمد على المتصفح — لا يعمل مع تطبيقات Zoom أو Teams المكتبية

تعتمد جودة النسخ على قدرات التقاط الصوت في جهازك

خيارات أتمتة أقل من المنافسين الذين يعتمدون على الروبوتات

أسعار Tactiq

الخطة المجانية Pro: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا Team: 20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا Business: 40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهرًا Enterprise: حسب الطلب

تقييمات وتصنيفات Tactiq

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Tactiq. تجعل Taqtics من السهل جدًا التقاط وموجز مناقشات Google Meet. توفر النصوص الآلية الوقت وتوفر سجلًا واضحًا للاجتماعات، مما يساعد في المتابعة وتتبع الإجراءات.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Tactiq.

تجعل Taqtics من السهل جدًا التقاط وموجز مناقشات Google Meet. توفر النصوص الآلية الوقت وتوفر سجلًا واضحًا للاجتماعات، مما يساعد في المتابعة وتتبع الإجراءات.

تسهل Taqtics التقاط وموجز مناقشات Google Meet. توفر النصوص الآلية الوقت وتوفر سجلاً واضحاً للاجتماعات، مما يساعد في المتابعة وتتبع الإجراءات.

10. Whisper من OpenAI (الأفضل للمطورين والمستخدمين المهتمين بالخصوصية والراغبين في النسخ المحلي)

بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع معلومات حساسة للغاية — مثل بيانات الرعاية الصحية أو السجلات المالية أو الأبحاث الخاصة — فإن إرسال الملفات الصوتية إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية من أجل النسخ ليس خيارًا متاحًا، بغض النظر عن ادعاءات الأمان التي تقدمها. وهذا يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يبدو أنه يستبعد جميع حلول النسخ الآلي المتوفرة في السوق تقريبًا.

Whisper من OpenAI هو الحل المناسب لهؤلاء المستخدمين المهتمين بالجوانب التقنية والخصوصية. إنه ليس تطبيقًا متطورًا، بل نموذجًا مفتوح المصدر للتعرف على الكلام يمكنك تشغيله بالكامل على أجهزتك الخاصة. وهذا يعني أن بياناتك الصوتية لا تغادر نطاق سيطرتك أبدًا، مما يوفر أعلى مستوى ممكن من خصوصية البيانات وأمنها.

يتطلب إعداد Whisper بعض المعرفة التقنية، ولكن المكافأة هي نظام نسخ قوي ودقيق بدون تكاليف مستمرة. يدعم النموذج لغات متعددة ويمكنه حتى ترجمة الصوت إلى اللغة الإنجليزية في خطوة واحدة. ظهرت أيضًا مجموعة من الأدوات الخارجية لجعل Whisper أكثر سهولة للمستخدمين غير المطورين، حيث توفر واجهات سهلة الاستخدام تعمل على تشغيل النموذج محليًا على جهازك.

Whisper من OpenAI أفضل الميزات

مفتوح المصدر ومجاني: النموذج مجاني تمامًا للاستخدام، بدون رسوم بالدقيقة أو رسوم اشتراك.

المعالجة المحلية/داخلية: قم بتشغيل النسخ بالكامل على أجهزتك الخاصة، مما يضمن عدم مغادرة بياناتك الصوتية لبنيتك التحتية أبدًا.

دعم متعدد اللغات: تم تدريب Whisper على بيانات متعددة اللغات متنوعة، وهو يتعامل مع النسخ والترجمة عبر العديد من اللغات.

Whisper من OpenAI إيجابيات وسلبيات

المزايا:

خصوصية كاملة للبيانات مع معالجة محلية

لا توجد تكاليف مستمرة بعد الإعداد الأولي، بغض النظر عن حجم النسخ

مجتمع مفتوح المصدر نشط يعمل باستمرار على تحسين النموذج

العيوب:

يتطلب معرفة تقنية لإعداده وصيانته

لا توجد ميزات مدمجة لأتمتة الاجتماعات أو الملخصات أو التكاملات

تعتمد سرعة المعالجة على الأجهزة المتاحة

أسعار Whisper من OpenAI

Whisper مفتوح المصدر (محلي): مجاني واجهة برمجة تطبيقات النسخ الصوتي OpenAI: 0.006 دولار/دقيقة

Whisper من OpenAI التقييمات والمراجعات

GitHub: أكثر من 75,000 نجمة

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Whisper من OpenAI. يتميز Whisper بواجهته سهلة الاستخدام، مما يجعل التنقل فيه سهلاً للغاية. كما أن دمجه بسلاسة في الأنظمة الحالية أمر سهل للغاية. خدمة دعم العملاء جديرة بالثناء، حيث تتعامل مع الاستفسارات على الفور. وتعد وتيرة استخدامه دليلاً على موثوقيته. على الرغم من أنه يتميز بمجموعة غنية من الميزات، إلا أن سهولة تكامله تعزز جاذبيته بشكل عام.

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Whisper من OpenAI.

يتميز Whisper بواجهته سهلة الاستخدام، مما يجعل التنقل فيه سهلاً للغاية. كما أن دمجه بسلاسة في الأنظمة الحالية أمر سهل للغاية. خدمة دعم العملاء جديرة بالثناء، حيث تتعامل مع الاستفسارات على الفور. وتعد وتيرة استخدامه دليلاً على موثوقيته. على الرغم من أنه يتميز بمجموعة غنية من الميزات، إلا أن سهولة التكامل تعزز جاذبيته بشكل عام.

يتميز Whisper بواجهته سهلة الاستخدام، مما يجعل التنقل فيه سهلاً للغاية. كما أن دمجه بسلاسة في الأنظمة الحالية أمر سهل للغاية. خدمة دعم العملاء جديرة بالثناء، حيث تتعامل مع الاستفسارات على الفور. وتعد وتيرة استخدامه دليلاً على موثوقيته. على الرغم من أنه يتميز بمجموعة غنية من الميزات، إلا أن سهولة التكامل تعزز جاذبيته بشكل عام.

اختر البديل المناسب لـ Clipto AI لفريقك

لقد شاهدت عشرة أدوات مختلفة، وربما تشعر الآن ببعض الحيرة. لا يقتصر مفتاح اختيار الأداة المناسبة على مقارنة قوائم الميزات فحسب، بل يتعلق بفهم سير العمل الأساسي لفريقك وتحديد أكبر نقاط الاحتكاك. هل تواجه صعوبة في تدوين الملاحظات في الوقت الفعلي، أم أن المشكلة تكمن في ما يحدث بعد انتهاء الاجتماع؟

أكثر الأخطاء شيوعًا هو اعتماد حل محدد يحل مشكلة واحدة ولكنه يخلق مشكلة أخرى. لا فائدة من أداة نسخ رائعة إذا كانت مخرجاتها معزولة عن مكان عمل فريقك الفعلي. اختر حلاً يربط رؤى الاجتماعات مباشرة بسير عمل فريقك، حتى لا يفوتك أي شيء.

مع تحول تقنية النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي إلى سلعة، أصبح العامل الفارق الحقيقي هو كيفية استخدام المنصة لهذا النص لتجعل فريقك أكثر ذكاءً وإنتاجية. يتعلق الأمر بربط الأفكار بالفعل. بالنسبة للفرق المستعدة لدمج النسخ الصوتي وإدارة المشاريع والأفكار المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل موحدة، ابدأ مجانًا مع ClickUp لتبسيط سير عملك.

الأسئلة المتداولة

ما هي أفضل أداة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي للفرق؟

تعتمد أفضل أداة على الاحتياجات الأساسية لفريقك. اختر أداة تتميز بتكامل عميق مع إدارة المشاريع من أجل كفاءة سير العمل، أو أداة تتميز بالتعاون المباشر لتدوين الملاحظات في الوقت الفعلي، أو أداة تتميز بذكاء المحادثة لتدريب المبيعات.

نعم، توفر العديد من أدوات النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي تكاملًا مع منصات إدارة المشاريع. بعضها، مثل ClickUp، يحتوي على ميزات نسخ صوتي أصلية، بينما البعض الآخر، مثل Fireflies. ai، يقوم بتصدير الملاحظات ومهام ClickUp إلى أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

ما مدى دقة النسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي مقارنة بالنسخ اليدوي؟

تتميز النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي بدقة عالية في حالة الصوت الواضح، ولكنها قد تواجه صعوبات في التعامل مع المصطلحات الفنية أو اللهجات الثقيلة. بالنسبة للمحتوى المهم مثل الإجراءات القانونية، لا تزال خدمات النسخ الصوتي البشري توفر ضمانات دقة فائقة.

هل توجد أداة نسخ مجانية تناسب اجتماعات العمل؟

تقدم العديد من الأدوات مستويات مجانية مناسبة لاجتماعات العمل. توفر بعضها تسجيلًا غير محدود مع ميزات أساسية، بينما توفر أخرى عددًا محدودًا من دقائق النسخ المجانية شهريًا للاختبار.