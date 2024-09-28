شرح أنواع تراخيص البرمجيات ونماذجها

بلغ الإنفاق العالمي على برمجيات المؤسسات حوالي 913 مليار دولار في عام 2023.

اليوم، تتضمن الحزمة التقنية للمؤسسة في المتوسط حوالي 300 أداة. وهذا يعني 300 ترخيص برمجيات يجب التفاوض بشأنها وتتبعها وصيانتها.

لا عجب أن الشركات في جميع أنحاء العالم تستخدم فقط نصف تراخيص البرمجيات الخاصة بهم - أما الباقي فيبقى غير مستخدم أو غير مستغل بشكل كافٍ.

يمكن أن يؤدي الاستخدام الأمثل لتراخيص البرمجيات إلى تحقيق وفورات كبيرة ويساعد أيضًا على الحفاظ على الامتثال مع لوائح الترخيص.

في هذه المقالة، سنخبرك عن الأنواع المختلفة لتراخيص البرمجيات التي يقدمها بائعو البرمجيات وكيفية اختيار نموذج ترخيص البرمجيات الأفضل لعملك. سنوضح لك أيضًا كيفية تتبع وإدارة جميع التراخيص الخاصة بك بكفاءة وتجنب الهدر.

ما هو ترخيص البرمجيات؟

رخصة البرمجيات هي وثيقة قانونية تحدد كيفية استخدام البرمجيات وتوزيعها وتعديلها. تحدد اتفاقية ترخيص البرمجيات الشروط والأحكام التي يمكنك بموجبها الوصول إلى البرنامج ونسخه وتغييره ومشاركته. فكر بها كعقد بينك وبين مطور البرمجيات.

تحدد الأنواع المختلفة من تراخيص البرمجيات حقوق المستخدم والقيود المفروضة عليه بطرق مختلفة، بما في ذلك إمكانية مشاركة البرنامج، وعدد الأجهزة التي يمكن تثبيته عليها، وما إذا كان يمكن للمستخدمين الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدرية.

تضمن التراخيص أنك تستخدم البرنامج بشكل قانوني ومتوافق مع جميع القواعد واللوائح المعمول بها. كما أنها غالباً ما تحدد شروط الدعم والتحديثات التي يحق لك الحصول عليها.

وعلاوة على ذلك، تساعد التراخيص مطوري البرمجيات في الحصول على أموال مقابل عملهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في إنشاء برامج جديدة ومبتكرة.

الأنواع الشائعة لتراخيص البرمجيات

هذه هي الأنواع الرئيسية لتراخيص البرمجيات المستخدمة اليوم:

تراخيص الملكية

هذه التراخيص تقيد الوصول إلى الشفرة المصدرية وكيفية استخدام البرنامج.

الرخصة الاحتكارية، والمعروفة أيضاً باسم رخصة المصدر المغلق أو الرخصة التجارية، تمنح حقوقاً محدودة للمستخدم. المطور أو مجموعة مختارة فقط لديه حق الوصول إلى شيفرتها المصدرية.

يمكن للعملاء استخدام البرنامج، ولكن لا يمكنهم تعديله أو توزيعه أو بيعه دون إذن صريح.

تُستخدم تراخيص الملكية غالبًا للبرمجيات التجارية التي تهدف إلى تحقيق إيرادات.

على سبيل المثال: تطبيقات البرمجيات التجارية، مثل Microsoft Office وSAP

عبر SAP

برامج مجانية وبرامج كومبيوتري

غالباً ما يتم استخدام مصطلحي البرمجيات المجانية والبرمجيات التشاركية بالتبادل، لكنهما نموذجان مختلفان لترخيص البرمجيات.

البرنامج المجاني هو برنامج يتم تقديمه للاستخدام المجاني. وعلى الرغم من أنها مجانية، إلا أن وظائفها أو ميزاتها قد تكون محدودة. وقد يكون لها أيضاً قيود تتعلق بالتعديلات وإعادة التوزيع.

على سبيل المثال: فايرفوكس، ومشغل الوسائط VLC، وبرنامج GIMP

عبر موزيلا فايرفوكس

البرنامج التشاركي هو برنامج يتم توفيره مجاناً كإصدار تجريبي لفترة محدودة أو بميزات محدودة. وعادةً ما تتطلب النسخة الكاملة رسومًا لإلغاء قفل جميع الميزات أو الاستمرار في استخدامها بعد الفترة التجريبية.

على سبيل المثال: Adobe Photoshop و Microsoft Office

تراخيص المجال العام

رخصة المجال العام هي نوع من تراخيص البرمجيات التي تضع البرنامج في المجال العام. وهذا يعني أن البرنامج خالٍ تماماً من قيود حقوق النشر، مما يسمح لأي شخص باستخدامه وتعديله وتوزيعه دون أي قيود.

يمكن لبرمجيات المجال العام أن تشجع على الابتكار والإبداع، حيث يمكن لأي شخص أن يساهم في تطويرها وتحسينها. لا توجد قيود في قانون حقوق النشر على كيفية استخدام البرمجيات أو تسويقها.

مثال: SQLite

عبر SQLite

نماذج ترخيص البرامج الشائعة

يمكن أن تكون أنواع تراخيص البرمجيات المملوكة من أنواع مختلفة. سنقوم هنا بتقسيم الفئات الرئيسية هنا حتى تتمكن من تحديد ما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

TL ؛ DR: 6 أنواع من تراخيص البرمجيات المملوكة ملخصة

التراخيص الدائمة: تكلفة أولية عالية لكنها مستقرة للاستخدام طويل الأجل حيث لا توجد حاجة كبيرة للتوسع الترخيص بالاشتراك: مرنة ومحدثة بانتظام وقابلة للتطوير - مثالية للبيئات الديناميكية المتنامية الترخيص القائم على الاستخدام: فعال من حيث التكلفة للاستخدام المتغير ولكنه يتطلب مراقبة دقيقة لتجنب التكاليف غير المتوقعة ترخيص الدفع مقابل الاستخدام الزائد: مناسب للميزانية حتى تتجاوز الحدود؛ جيد للاستخدام المستقر في الغالب ولكن المتغير أحياناً ترخيص الجهاز: الأفضل للبيئات الثابتة ذات الأجهزة المخصصة، سهلة الإدارة ولكنها غير مرنة الترخيص المتزامن: مثالية للفرق التي تتشارك الوصول، مرنة ضمن حدود المستخدم ولكنها تتطلب المراقبة

الترخيص الدائم

نموذج الترخيص الدائم هو طريقة تقليدية لترخيص البرمجيات حيث يقوم العميل بشراء ترخيص لـ استخدام البرنامج إلى أجل غير مسمى. بمجرد شراء الترخيص، يمكن للعميل الاستمرار في استخدام البرنامج طالما احتاج إلى ذلك دون رسوم اشتراك متكررة.

يدفع العميل رسومًا مقدمة واحدة للحصول على ترخيص البرنامج، ولا توجد رسوم اشتراك أو صيانة مستمرة

مميزات الترخيص الدائم

القدرة على التنبؤ: يمكن للعملاء التخطيط لتكاليف برمجياتهم مقدماً دون الحاجة إلى رسوم اشتراك متكررة أو زيادات في الأسعار

يمكن للعملاء التخطيط لتكاليف برمجياتهم مقدماً دون الحاجة إلى رسوم اشتراك متكررة أو زيادات في الأسعار الملكية: يمكن أن يوفر الترخيص الدائم إحساساً بالملكية والتحكم في البرنامج

يمكن أن يوفر الترخيص الدائم إحساساً بالملكية والتحكم في البرنامج وفورات في التكاليف على المدى الطويل: في بعض الحالات، يمكن أن يكون الترخيص الدائم أكثر فعالية من حيث التكلفة من النماذج الأخرى، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم البرنامج لسنوات عديدة

في بعض الحالات، يمكن أن يكون الترخيص الدائم أكثر فعالية من حيث التكلفة من النماذج الأخرى، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم البرنامج لسنوات عديدة الوصول غير المتصل بالإنترنت: غالبًا ما تأتي التراخيص الدائمة مع إمكانية استخدام البرنامج دون الوصول المستمر إلى الإنترنت

غالبًا ما تأتي التراخيص الدائمة مع إمكانية استخدام البرنامج دون الوصول المستمر إلى الإنترنت عدم الاعتماد على البائع: يقل اعتماد المستخدمين على البائع بعد الشراء الأولي. حتى في حال توقف البائع عن استخدام البرنامج، يحتفظ المستخدم بالحق في استخدام الإصدار الذي اشتراه

مساوئ الترخيص الدائم

عدم وجود تحديثات تلقائية: قد يتطلب الوصول إلى التحديثات المستقبلية أو الميزات الجديدة رسومًا إضافية

قد يتطلب الوصول إلى التحديثات المستقبلية أو الميزات الجديدة رسومًا إضافية تكلفة أعلى مقدماً: قد يكون سعر الشراء الأولي للرخصة الدائمة مرتفعاً

قد يكون سعر الشراء الأولي للرخصة الدائمة مرتفعاً احتمالية التقادم: مع تطور التكنولوجيا، قد تصبح التراخيص الدائمة أقل تفضيلاً إذا أصبح البرنامج قديمًا أو يصعب صيانته

مع تطور التكنولوجيا، قد تصبح التراخيص الدائمة أقل تفضيلاً إذا أصبح البرنامج قديمًا أو يصعب صيانته تكاليف الصيانة والدعم: قد لا يتم تضمين الدعم والصيانة والتحديثات المستمرة مع الترخيص الدائم أو قد تتطلب شراء خطة صيانة منفصلة

قد لا يتم تضمين الدعم والصيانة والتحديثات المستمرة مع الترخيص الدائم أو قد تتطلب شراء خطة صيانة منفصلة المخاطر المالية المسبقة: يمثل الاستثمار الأولي المرتفع مخاطرة مالية إذا لم تلبي البرمجيات احتياجات المؤسسة أو إذا تغيرت متطلبات العمل

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الترخيص القائم على الاشتراك

الترخيص القائم على الاشتراك، والمعروف أيضًا باسم البرمجيات كخدمة (SaaS)، هو نموذج شائع لترخيص البرمجيات حيث يدفع العملاء رسومًا متكررة لاستخدام البرمجيات خلال فترة محددة.

تتضمن هذه الأنواع من تراخيص البرمجيات عادةً منتجًا قائمًا على السحابة. يدفع العملاء رسوم اشتراك منتظمة ، عادةً ما تكون شهرية أو سنوية، ويمكنهم استخدام البرنامج خلال فترة الاشتراك فقط.

مزايا الترخيص القائم على الاشتراك

تكاليف أولية أقل: انخفاض التكاليف الأولية مقارنةً بالترخيص الدائم يجعلها أكثر سهولة للشركات الصغيرة والمؤسسات ذات رأس المال المحدود

انخفاض التكاليف الأولية مقارنةً بالترخيص الدائم يجعلها أكثر سهولة للشركات الصغيرة والمؤسسات ذات رأس المال المحدود المرونة: يمكن للعملاء زيادة أو تقليل استخدامهم بسهولة بناءً على احتياجاتهم، حيث لا يوجد قفل بعد مدة الاشتراك

يمكن للعملاء زيادة أو تقليل استخدامهم بسهولة بناءً على احتياجاتهم، حيث لا يوجد قفل بعد مدة الاشتراك التحديثات التلقائية: غالبًا ما تتضمن النماذج القائمة على الاشتراك تحديثات وترقيات تلقائية، مما يضمن عدم مواجهة التقادم

غالبًا ما تتضمن النماذج القائمة على الاشتراك تحديثات وترقيات تلقائية، مما يضمن عدم مواجهة التقادم تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات: يمكن لحلول البرمجيات كخدمة المستندة إلى السحابة أن تقلل من عبء تكنولوجيا المعلومات على المؤسسات من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى تثبيت البرامج وصيانتها داخل المؤسسة

يمكن لحلول البرمجيات كخدمة المستندة إلى السحابة أن تقلل من عبء تكنولوجيا المعلومات على المؤسسات من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى تثبيت البرامج وصيانتها داخل المؤسسة وصول أسهل إلى البرامج المتقدمة: يسهل ترخيص الاشتراك على المؤسسات الوصول إلى البرامج المتقدمة أو البرامج على مستوى المؤسسات وتحمل تكاليفها

عيوب الترخيص القائم على الاشتراك

تكاليف متكررة: يجب على العملاء الاستمرار في دفع رسوم الاشتراك للحفاظ على إمكانية الوصول إلى البرنامج

يجب على العملاء الاستمرار في دفع رسوم الاشتراك للحفاظ على إمكانية الوصول إلى البرنامج الاعتمادية: يعتمد العملاء على مزود البرنامج للحصول على الدعم والتوافر المستمرين

يعتمد العملاء على مزود البرنامج للحصول على الدعم والتوافر المستمرين إمكانية زيادة الأسعار: قد تزداد رسوم الاشتراك بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تكاليف أعلى من المتوقع بالنسبة للمؤسسات

قد تزداد رسوم الاشتراك بمرور الوقت، مما قد يؤدي إلى تكاليف أعلى من المتوقع بالنسبة للمؤسسات تحكم محدود: قد يكون للعملاء تحكم أقل في تكوين البرنامج وتخصيصه

قد يكون للعملاء تحكم أقل في تكوين البرنامج وتخصيصه ملكية محدودة: على عكس الترخيص الدائم، لا يمنح الترخيص القائم على الاشتراك ملكية البرنامج. قد تفقد المؤسسات إمكانية الوصول إلى بياناتها أو تكويناتها إذا انتهى الاشتراك

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الترخيص القائم على الاستخدام

الترخيص القائم على الاستخدام هو نموذج ترخيص البرمجيات حيث يدفع العملاء مقابل البرنامج بناءً على استخدامهم أو استهلاكهم الفعلي. ويمكن قياس ذلك بطرق مختلفة، مثل عدد المستخدمين أو المعاملات أو حجم البيانات أو وقت المعالجة.

وغالباً ما يتضمن هذا النوع من ترخيص البرمجيات قياس أو مراقبة استهلاك العميل لحساب الرسوم بدقة. يمكن أن ترتفع تكلفة البرنامج أو تنخفض بناءً على أنماط استخدام العميل. عادةً ما يتم شراء الرصيد مقدماً، ويتم خصم الوحدات مع كل استخدام.

تشمل مقاييس الاستخدام الشائعة عدد المستخدمين والمعاملات وحجم البيانات وموارد الحوسبة المستخدمة.

مزايا الترخيص القائم على الاستخدام

كفاءة التكلفة: تدفع المؤسسات فقط مقابل ما تستخدمه، مما يجعل هذا النموذج فعالاً من حيث التكلفة بشكل خاص لمن لديهم أنماط استخدام متغيرة أو غير متوقعة

تدفع المؤسسات فقط مقابل ما تستخدمه، مما يجعل هذا النموذج فعالاً من حيث التكلفة بشكل خاص لمن لديهم أنماط استخدام متغيرة أو غير متوقعة قابلية التوسع: يمكن زيادة تكلفة البرنامج أو خفضها بناءً على احتياجات العميل المتغيرة

يمكن زيادة تكلفة البرنامج أو خفضها بناءً على احتياجات العميل المتغيرة المرونة: يمكن للعملاء تعديل أنماط استخدامهم للتحكم في التكاليف

يمكن للعملاء تعديل أنماط استخدامهم للتحكم في التكاليف انخفاض التكاليف الأولية: عادةً ما تكون التكاليف الأولية أقل مقارنةً بنماذج الترخيص التقليدية

عادةً ما تكون التكاليف الأولية أقل مقارنةً بنماذج الترخيص التقليدية التسعير الشفاف: غالبًا ما يوفر الترخيص القائم على الاستخدام رؤية واضحة لكيفية تكبد التكاليف، مما يحسن التخطيط المالي وإدارة الموارد.

عيوب الترخيص القائم على الاستخدام

التعقيد: يمكن أن يكون الترخيص القائم على الاستخدام أكثر تعقيداً في التنفيذ والإدارة من النماذج الأخرى. تحتاج المؤسسات إلى مراقبة استخدامها عن كثب لتجنب الرسوم غير المتوقعة

يمكن أن يكون الترخيص القائم على الاستخدام أكثر تعقيداً في التنفيذ والإدارة من النماذج الأخرى. تحتاج المؤسسات إلى مراقبة استخدامها عن كثب لتجنب الرسوم غير المتوقعة تحديات القياس: قد يكون من الصعب قياس الاستخدام بدقة، خاصة بالنسبة لتطبيقات البرامج المعقدة

قد يكون من الصعب قياس الاستخدام بدقة، خاصة بالنسبة لتطبيقات البرامج المعقدة احتمالية ارتفاع التكاليف غير المتوقعة أو غير المتوقعة: إذا تذبذبت أنماط الاستخدام بشكل كبير، فقد يواجه العملاء زيادات غير متوقعة في التكاليف

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الترخيص بنظام الدفع مقابل الزيادة

يعتبر الترخيص بالدفع مقابل تجاوز الحد الأقصى هو نوع من نماذج الترخيص القائم على الاستخدام حيث يدفع العملاء رسومًا أساسية لمستوى معين من الاستخدام ثم يتحملون رسومًا إضافية إذا تجاوزوا هذا الحد. يُستخدم هذا النموذج غالبًا بالاقتران مع نماذج الترخيص الأخرى، مثل الترخيص القائم على الاشتراك أو الترخيص القائم على الاستخدام.

مزايا ترخيص الدفع مقابل الاستخدام الزائد

القدرة على التنبؤ: يمكن للعملاء تقدير تكاليفهم بدقة أكبر لأنهم يعرفون التكلفة الأساسية ويمكنهم تقدير التكلفة الزائدة المحتملة

يمكن للعملاء تقدير تكاليفهم بدقة أكبر لأنهم يعرفون التكلفة الأساسية ويمكنهم تقدير التكلفة الزائدة المحتملة المرونة: يمكن للعملاء تعديل أنماط استخدامهم لتجنب الرسوم الزائدة

يمكن للعملاء تعديل أنماط استخدامهم لتجنب الرسوم الزائدة التحكم في التكلفة: يمكن لهذا النوع من الترخيص أن يساعد العملاء على التحكم في تكاليف برامجهم من خلال تحديد ميزانية للاستخدام

يمكن لهذا النوع من الترخيص أن يساعد العملاء على التحكم في تكاليف برامجهم من خلال تحديد ميزانية للاستخدام عدم انقطاع الخدمة: لن يتعرض المستخدمون لانقطاع الخدمة إذا تجاوزوا الحدود المسموح بها، حيث إنهم ببساطة يدفعون مقابل الاستخدام الإضافي

لن يتعرض المستخدمون لانقطاع الخدمة إذا تجاوزوا الحدود المسموح بها، حيث إنهم ببساطة يدفعون مقابل الاستخدام الإضافي سهولة الدخول: يمكن للمؤسسات أن تبدأ بخطة أساسية منخفضة وتوسيع نطاقها حسب الحاجة

مساوئ ترخيص الدفع مقابل الاستخدام الزائد

تكاليف لا يمكن التنبؤ بها: إذا تذبذبت أنماط الاستخدام بشكل كبير، فقد يواجه العملاء رسومًا زائدة غير متوقعة

إذا تذبذبت أنماط الاستخدام بشكل كبير، فقد يواجه العملاء رسومًا زائدة غير متوقعة التعقيد: يمكن أن يكون ترخيص الدفع مقابل الزيادة أكثر تعقيدًا في الميزانية والتنفيذ والإدارة مقارنة بالنماذج الأخرى

يمكن أن يكون ترخيص الدفع مقابل الزيادة أكثر تعقيدًا في الميزانية والتنفيذ والإدارة مقارنة بالنماذج الأخرى خطر الاستهلاك الزائد للموارد: بدون مراقبة مناسبة، قد تستهلك المؤسسات عن غير قصد موارد أكثر من اللازم، مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم الاستخدام الزائد وزيادة التكاليف التشغيلية

بدون مراقبة مناسبة، قد تستهلك المؤسسات عن غير قصد موارد أكثر من اللازم، مما يؤدي إلى ارتفاع رسوم الاستخدام الزائد وزيادة التكاليف التشغيلية الاعتماد على الإبلاغ الدقيق عن الاستخدام: أي اختلافات أو تأخيرات في الإبلاغ يمكن أن يؤدي إلى تكاليف أو نزاعات غير متوقعة

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ترخيص الجهاز

في ترخيص الجهاز، تكون اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي مرتبطة بجهاز مادي أو جهاز معين. وهذا يعني أنه لا يمكن استخدام البرنامج إلا على هذا الجهاز المحدد أو ضمن قيود الأجهزة المحددة.

لا يمكن عادةً نقل الترخيص نفسه إلى جهاز آخر أو استخدامه من قبل عدة مستخدمين. يمكن لترخيص الجهاز أن يحد من مرونة نشر البرامج واستخدامها.

يمكن العثور على ترخيص الجهاز في حالات استخدام محددة مثل الأنظمة المدمجة (البرمجيات المدمجة في أجهزة مثل الطابعات أو أجهزة التوجيه أو وحدات التحكم الصناعية)، وبعض التطبيقات ذات المستخدم الواحد، والبرمجيات المعتمدة على الأجهزة.

مزايا ترخيص الأجهزة

بساطة وسهولة الإدارة: نظرًا لأن التراخيص مرتبطة بأجهزة محددة، فمن الأسهل تتبعها وضمان الامتثال لها

نظرًا لأن التراخيص مرتبطة بأجهزة محددة، فمن الأسهل تتبعها وضمان الامتثال لها القدرة على التنبؤ بالتكاليف: يمكن للمؤسسات التنبؤ بالتكاليف بسهولة، حيث أن عدد التراخيص المطلوبة يتوافق مع عدد الأجهزة

يمكن للمؤسسات التنبؤ بالتكاليف بسهولة، حيث أن عدد التراخيص المطلوبة يتوافق مع عدد الأجهزة الأمان: يمكن أن يساعد ترخيص الجهاز في الحماية من الاستخدام غير المصرح به للبرامج والقرصنة

يمكن أن يساعد ترخيص الجهاز في الحماية من الاستخدام غير المصرح به للبرامج والقرصنة التوافق مع الأجهزة: يمكن أن يضمن توافق البرنامج مع الأجهزة المقصودة

يمكن أن يضمن توافق البرنامج مع الأجهزة المقصودة الاستقرار والاتساق: غالباً ما يتضمن ترخيص الجهاز خيار الترخيص الدائم، مما يعني إمكانية استخدام البرنامج على الجهاز إلى أجل غير مسمى. وهذا يوفر بيئة استخدام مستقرة ومتسقة دون رسوم متكررة

عيوب ترخيص الجهاز: عيوب ترخيص الجهاز

مرونة محدودة: يمكن أن يؤدي ترخيص الجهاز إلى تقييد الاستخدام على جهاز واحد، مما يحد من المرونة وربما يزيد من التكاليف

يمكن أن يؤدي ترخيص الجهاز إلى تقييد الاستخدام على جهاز واحد، مما يحد من المرونة وربما يزيد من التكاليف الاعتماد على الأجهزة: في حالة فقدان الجهاز أو تلفه، قد يصبح البرنامج غير قابل للاستخدام. علاوة على ذلك، قد تتطلب ترقية الأجهزة شراء تراخيص برامج جديدة

في حالة فقدان الجهاز أو تلفه، قد يصبح البرنامج غير قابل للاستخدام. علاوة على ذلك، قد تتطلب ترقية الأجهزة شراء تراخيص برامج جديدة عدم الاستخدام: إذا كان الجهاز المرخص غير مستخدم بشكل كافٍ، فقد لا يتم استخدام الترخيص بشكل كامل، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة

إذا كان الجهاز المرخص غير مستخدم بشكل كافٍ، فقد لا يتم استخدام الترخيص بشكل كامل، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة صعوبات في العمل عن بُعد أو خارج الموقع: إذا احتاج الموظفون إلى الوصول إلى البرمجيات من مواقع مختلفة، فقد يكون ترخيص الجهاز عائقاً

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الترخيص المتزامن

الترخيص المتزامن هو نموذج ترخيص البرمجيات الذي يسمح لعدد محدد من المستخدمين بالوصول إلى البرنامج في نفس الوقت، بدلاً من تخصيص تراخيص لمستخدمين فرديين. وهذا مفيد بشكل خاص في البيئات التي لا يحتاج فيها جميع المستخدمين إلى استخدام البرنامج في نفس الوقت.

على سبيل المثال، قد تقوم شركة يعمل فيها الموظفون في نوبات عمل بشراء عدد محدد من التراخيص لبرمجيات التصميم، مع العلم أنه لن يتمكن جميع مصمميها من الوصول إلى البرنامج في نفس الوقت.

يُطلق على الترخيص المتزامن أحيانًا أيضًا الترخيص العائم

مزايا الترخيص المتزامن

كفاءة التكلفة: يمكن أن يكون الترخيص المتزامن فعالاً من حيث التكلفة للمؤسسات التي لا يصل فيها جميع المستخدمين إلى البرنامج في نفس الوقت

يمكن أن يكون الترخيص المتزامن فعالاً من حيث التكلفة للمؤسسات التي لا يصل فيها جميع المستخدمين إلى البرنامج في نفس الوقت المرونة: هذا النموذج مثالي للمؤسسات التي لديها مستخدمين في مناطق زمنية مختلفة أو ذات جداول عمل مختلفة، حيث يتم تخصيص التراخيص بناءً على الاستخدام الفعلي بدلاً من عدد المستخدمين

هذا النموذج مثالي للمؤسسات التي لديها مستخدمين في مناطق زمنية مختلفة أو ذات جداول عمل مختلفة، حيث يتم تخصيص التراخيص بناءً على الاستخدام الفعلي بدلاً من عدد المستخدمين الاستخدام الأمثل للموارد: يمكن للمؤسسات ضمان عدم استخدام التراخيص بشكل غير كافٍ. عندما ينتهي أحد المستخدمين من استخدام البرنامج، يمكن توفير الترخيص تلقائياً لمستخدم آخر

يمكن للمؤسسات ضمان عدم استخدام التراخيص بشكل غير كافٍ. عندما ينتهي أحد المستخدمين من استخدام البرنامج، يمكن توفير الترخيص تلقائياً لمستخدم آخر قابلية التوسع: يمكن إضافة التراخيص أو تقليلها حسب الحاجة

يمكن إضافة التراخيص أو تقليلها حسب الحاجة سهولة الإدارة: يتم تبسيط إدارة التراخيص لأنه لا يلزم تخصيص ترخيص لكل مستخدم على حدة

عيوب الترخيص المتزامن

تنازع الترخيص: هناك خطر عدم توفر تراخيص كافية عند الحاجة، مما يؤدي إلى التأخير أو التوقف عن العمل

هناك خطر عدم توفر تراخيص كافية عند الحاجة، مما يؤدي إلى التأخير أو التوقف عن العمل التعقيد في مراقبة الاستخدام: قد تحتاج المؤسسات إلى مراقبة استخدام التراخيص عن كثب للتأكد من أن لديها ما يكفي من التراخيص لتلبية الطلب دون الإفراط في الإنفاق على التراخيص غير الضرورية

قد تحتاج المؤسسات إلى مراقبة استخدام التراخيص عن كثب للتأكد من أن لديها ما يكفي من التراخيص لتلبية الطلب دون الإفراط في الإنفاق على التراخيص غير الضرورية الإفراط المحتمل في الاستخدام: إذا لم تتم إدارة الترخيص المتزامن بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي الترخيص المتزامن إلى الإفراط في الاستخدام، حيث يحاول الكثير من المستخدمين الوصول إلى البرنامج في وقت واحد

إذا لم تتم إدارة الترخيص المتزامن بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي الترخيص المتزامن إلى الإفراط في الاستخدام، حيث يحاول الكثير من المستخدمين الوصول إلى البرنامج في وقت واحد تكاليف أولية أعلى: قد تكون التكلفة الأولية لإعداد وشراء التراخيص المطلوبة أعلى من نماذج الترخيص الأخرى، خاصة إذا كان من الصعب التنبؤ بأنماط الاستخدام الدقيقة

قد تكون التكلفة الأولية لإعداد وشراء التراخيص المطلوبة أعلى من نماذج الترخيص الأخرى، خاصة إذا كان من الصعب التنبؤ بأنماط الاستخدام الدقيقة الاعتماد على خادم الترخيص: غالبًا ما يتطلب الترخيص المتزامن خادم ترخيص مركزي لإدارة توزيع التراخيص

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اختيار ترخيص البرنامج المناسب لعملك ## اختيار ترخيص البرنامج المناسب لعملك

عند اختيار ترخيص البرمجيات، من المهم تقييم عدة عوامل رئيسية لضمان توافق الترخيص مع احتياجات مؤسستك وميزانيتها وأهدافها طويلة الأجل.

فيما يلي أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تقييم أنواع مختلفة من تراخيص البرمجيات:

التكلفة

قم بتقييم التكلفة الأولية للترخيص ، بما في ذلك ما إذا كانت دفعة واحدة (ترخيص دائم) أو متكررة (على أساس الاشتراك، أو على أساس الاستخدام، إلخ).

، بما في ذلك ما إذا كانت دفعة واحدة (ترخيص دائم) أو متكررة (على أساس الاشتراك، أو على أساس الاستخدام، إلخ). احسب التكلفة الإجمالية للملكية . قم بتضمين أي نفقات جارية مثل رسوم الصيانة أو تكاليف الدعم أو تكاليف الترقية أو الرسوم الزائدة

. قم بتضمين أي نفقات جارية مثل رسوم الصيانة أو تكاليف الدعم أو تكاليف الترقية أو الرسوم الزائدة ضع في اعتبارك كيف ستتراكم التكاليف بمرور الوقت. على سبيل المثال، قد يكون لنموذج الاشتراك تكاليف أولية أقل ولكن قد تصبح أكثر تكلفة على المدى الطويل

حقوق الاستخدام

افهم ما إذا كانت هناك قيود على حقوق الاستخدام . قد تقيد بعض التراخيص الاستخدام في بيئات معينة (على سبيل المثال، في مكان العمل مقابل السحابة)

. قد تقيد بعض التراخيص الاستخدام في بيئات معينة (على سبيل المثال، في مكان العمل مقابل السحابة) ضع في اعتبارك مدى سهولة توسيع نطاق الترخيص أو خفضه بناءً على احتياجاتك، أو إضافة مستخدمين أو إزالتهم، أو نقل الترخيص إلى أجهزة أو مستخدمين مختلفين

بناءً على احتياجاتك، أو إضافة مستخدمين أو إزالتهم، أو نقل الترخيص إلى أجهزة أو مستخدمين مختلفين تحديد ما إذا كانت بعض الوظائف تتطلب ترخيصاً أو رسوماً إضافية

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الدعم والصيانة

قم بتقييم مستوى الدعم المقدم بموجب الترخيص. هل يشمل الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أم أنه محدود؟ ما هي أوقات الاستجابة وقنوات الدعم المتاحة (مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة)؟

بموجب الترخيص. هل يشمل الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أم أنه محدود؟ ما هي أوقات الاستجابة وقنوات الدعم المتاحة (مثل الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة)؟ تحقق مما إذا كان الترخيص يتضمن تحديثات وترقيات منتظمة

تأكد من أن الترخيص يغطي إصلاحات الأخطاء الحرجة والتصحيحات الأمنية

الامتثال

تأكد من فهمك ل شروط الترخيص والامتثال لها لتجنب المشاكل القانونية

والامتثال لها لتجنب المشاكل القانونية النظر في ما إذا كان الترخيص والبرنامج يفيان باللوائح التنظيمية الخاصة بالصناعة (على سبيل المثال، اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA) ذات الصلة بمؤسستك

ضع الامتثال في الاعتبار أثناء تقييم أنواع مختلفة من تراخيص البرمجيات

قابلية التوسع والمرونة

ضع في اعتبارك ما إذا كان الترخيص قادراً على التوسع مع نمو مؤسستك. هل يسمح بمستخدمين إضافيين، أو زيادة حجم البيانات، أو وظائف موسعة مع نمو احتياجاتك؟

مع نمو مؤسستك. هل يسمح بمستخدمين إضافيين، أو زيادة حجم البيانات، أو وظائف موسعة مع نمو احتياجاتك؟ قم بتقييم مدى قابلية الترخيص للتكيف مع التغييرات في هيكل مؤسستك

التوافق

تأكد من أن البرنامج متوافق مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل وأدوات البرامج الأخرى

، بما في ذلك الأجهزة وأنظمة التشغيل وأدوات البرامج الأخرى ضع في اعتبارك مدى تكامل البرنامج مع أنظمتك الحالية وسير العمل لديك

يمكن للعملاء استخدام أكثر من 1000 تكامل موجود أو بناء تكامل خاص بهم مع تكاملات ClickUp

البائع

ابحث عن البرنامج تاريخ البائع واستقراره المالي . من المرجح أن يقدم البائع المستقر دعمًا وتحديثات موثوقة على المدى الطويل

. من المرجح أن يقدم البائع المستقر دعمًا وتحديثات موثوقة على المدى الطويل ابحث عن شهادات العملاء، والمراجعات، ودراسات الحالة لقياس تجارب المستخدمين الآخرين

البساطة

ضع في اعتبارك واجهة مستخدم البرنامج و سهولة الاستخدام . يمكن أن يؤدي البرنامج الذي يصعب استخدامه إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف التدريب

. يمكن أن يؤدي البرنامج الذي يصعب استخدامه إلى انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف التدريب قم بتقييم مدى توفر موارد التدريب، بما في ذلك الوثائق والبرامج التعليمية ودعم العملاء، حتى يتمكن فريقك من استخدام البرنامج بفعالية

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طول العمر

ضع في اعتبارك ما إذا كان البرنامج ونموذج الترخيص سيلبي احتياجاتك على المدى الطويل . قم بتقييم خارطة طريق البائع وعدد المرات التي يتلقى فيها البرنامج تحديثات لضمان عدم تقادمه

. قم بتقييم خارطة طريق البائع وعدد المرات التي يتلقى فيها البرنامج تحديثات لضمان عدم تقادمه انظر إلى قدرة البرنامج على تبني تقنيات مستقبلية أو التطور مع اتجاهات الصناعة، مما قد يساعد في الحفاظ على تنافسية مؤسستك

التخصيص والتحكم

ضع في اعتبارك ما إذا كان البرنامج يسمح ب التخصيص ليناسب احتياجاتك الخاصة . قد تحد بعض التراخيص من مدى إمكانية تعديل البرنامج أو تهيئته

. قد تحد بعض التراخيص من مدى إمكانية تعديل البرنامج أو تهيئته اكتشف أيضاً من يتحكم بالبيانات. في النماذج المستندة إلى السحابة أو نماذج الاشتراك، من الضروري معرفة كيفية تخزين البيانات، ومن يملكها، وكيف يمكن الوصول إليها أو ترحيلها إذا قمت بتغيير مقدمي الخدمة.

يتضمن اختيار ترخيص البرنامج المناسب موازنة التكلفة وحقوق الاستخدام والدعم مع احتياجات مؤسستك وأهدافها. من خلال تقييم هذه العوامل بعناية، يمكنك اختيار اتفاقية ترخيص البرمجيات التي لا تلبي متطلباتك الحالية فحسب، بل تهيئ مؤسستك للنمو والتكيف في المستقبل.

إليك مقارنة جدولية للأنواع الرئيسية لتراخيص البرمجيات لمساعدتك على تحليلها بشكل أسرع:

مقارنة سريعة بين الأنواع الستة الرئيسية لتراخيص البرمجيات _

نوع الرخصة التكلفة حقوق المستخدم سهولة الاستخدام المرونة الدعم الأفضل لـ الترخيص الدائم تكلفة عالية مقدمًا استخدام غير محدود للإصدار الذي تم شراؤه بسيط بمجرد إعداده محدود قد يتطلب عقود صيانة منفصلة استخدام طويل الأجل مع احتياجات ثابتة الترخيص بالاشتراك متكرر، بتكلفة أولية أقل وصول مستمر، وغالبًا ما يتضمن تحديثات بسيط مرتفع يتضمن الدعم والتحديثات الشركات التي تحتاج إلى برامج محدثة الترخيص المستند إلى الاستخدام تكلفة متغيرة بناءً على الاستخدام الدفع مقابل الاستخدام؛ غالبًا ما تكون مرتبطة بمقاييس محددة يتطلب مراقبة مرتفع دعم أساسي أنماط استخدام متقلبة الترخيص بالدفع مقابل المتوسط التكلفة الأساسية + رسوم التجاوزات حقوق استخدام أساسية ثابتة؛ ادفع أكثر مقابل التجاوزات الزائدة سهل حتى حدوث التجاوزات متوسط دعم أساسي استخدام ثابت في الغالب وارتفاعات عرضية ترخيص الجهاز لكل جهاز، تكلفة ثابتة مرتبط بأجهزة محددة بسيط منخفض دعم أساسي بيئات ذات محطات عمل ثابتة الترخيص المتزامن تكلفة متوسطة إلى عالية، مشتركة تراخيص مجمعة مشتركة بين عدة مستخدمين تتطلب مراقبة عالية دعم مشترك فرق ذات احتياجات استخدام متداخلة

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كيفية تعقب تراخيص البرامج وإدارتها

مع نمو المؤسسات وتوسع عملياتها، يزداد استخدام تطبيقات البرمجيات بشكل كبير. ومع تزايد الاستخدام، فإن إدارة تراخيص البرمجيات بكفاءة مع الحفاظ على التكاليف في الوقت نفسه يمكن أن تكون مشكلة كبيرة.

ClickUp هو برنامج إدارة المهام مع أدوات قوية تمكّن المؤسسات من إدارة تراخيص برامجها بفعالية, ضمان الامتثال مع تقليل الإنفاق الزائد وتحسين ممارسات حفظ السجلات.

يمكن لمنصة ClickUp تبسيط إدارة جميع أنواع تراخيص البرمجيات

الإدارة المركزية للتراخيص

يمكن للفرق إنشاء مستودع مركزي لجميع تراخيص البرمجيات في ClickUp. يمكنك أيضاً إعداد مجلدات فردية حسب الفريق أو نوع البرنامج أو أي تفضيلات أخرى. ويمكنك أيضاً إعداد التسلسل الهرمي لـ ClickUp يضمن حفظ جميع معلوماتك بشكل منتظم.

مع مختلف عرض ClickUp خيارات (مثل القائمة أو اللوحة أو الجدول الزمني)، يمكن للفرق تصور عمليات إدارة أصول البرمجيات الخاصة بهم بشكل فعال. وهذا يجعل من السهل تتبع التراخيص المملوكة وتكاليفها ومستويات استخدامها، مما يساعد المؤسسات على تجنب عمليات الشراء غير الضرورية.

قم بإعداد عمليات أتمتة مخصصة في ClickUp للمهام المتكررة

قم بإعداد مشغلات لتواريخ تجديد التراخيص باستخدام أتمتة ClickUp لضمان عدم تفويت أي موعد نهائي مهم.

التصنيف والتتبع الدقيق

يمكن للمستخدمين إعداد الحقول المخصصة لتصنيف التراخيص حسب النوع والتكلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية وتكرار الاستخدام. يمكّن هذا النهج المنظم الفرق من تحديد التراخيص غير المستغلة بشكل كافٍ وتحسين الإنفاق وفقًا لذلك.

مراقبة تقدم العملية عبر فرق العمل المختلفة باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

إنشاء مخصص لوحات المعلومات في ClickUp لمراقبة استخدام الترخيص وحالة الامتثال في الوقت الفعلي، مما يعزز كفاءة حفظ السجلات بشكل عام. تذكيرات ClickUp يسهل عليك جدولة عمليات التدقيق الداخلي المنتظمة. ويضمن هذا النهج الاستباقي أن تظل مؤسستك متوافقة مع شروط الترخيص ومستعدة لأي عمليات تدقيق خارجية.

التوثيق

يتيح ClickUp للمستخدمين إنشاء وثائق مفصلة تتعلق بتراخيص البرامج، بما في ذلك شروط الاستخدام وتواريخ التجديد وسجلات الامتثال. أنشئ مستنداتك بالتعاون مع فريقك مع إمكانية التحرير مستندات ClickUp ومشاركتها بنقرة واحدة مع أصحاب المصلحة المعنيين.

قم بإنشاء إجراءات تشغيل موحدة في ClickUp Docs لجميع أنواع تراخيص البرامج وأضف صفحات فرعية وجداول وخيارات تصميم متداخلة لإنشاء الهيكل المثالي

باستخدام تنسيق النص المنسق والجداول والصفحات المتداخلة، يمكنك تنظيم جميع مستنداتك بأسلوب منظم وسهل الاستخدام. وهذا يضمن لك سهولة الوصول إلى جميع المعلومات المطلوبة وآمنة ومنظمة.

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إدارة جميع أنواع تراخيص البرامج بكفاءة باستخدام ClickUp

تتطلب الشركات اليوم نهجًا استباقيًا لإدارة تراخيص البرمجيات، بما في ذلك أنظمة التتبع المركزية وحفظ السجلات الدقيقة وتثقيف الموظفين بشأن متطلبات الامتثال.

من خلال تنفيذ حوكمة تكنولوجيا المعلومات أفضل الممارسات، يمكنك تخفيف المخاطر المرتبطة بالامتثال لترخيص البرمجيات وتحسين استثماراتك في البرمجيات.

حديث برنامج إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات مثل ClickUp، يمكن أن يساعدك في إدارة وتتبع جميع أنواع تراخيص البرامج بكفاءة في مكان واحد. يتيح البرنامج المتكامل إدارة المستندات وتعاون الفريق في منصة واحدة مركزية وآمنة للتخلص من العناء في عملية شراء تكنولوجيا المعلومات وإدارتها. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً اليوم