أفضل 9 بدائل لـ Augmentcode للفرق في عام 2026

يركز معظم المطورين الذين يختارون مساعد ترميز AI على سرعة الإكمال التلقائي أو جودة الدردشة، ولكن العقبة الحقيقية ليست كتابة الكود بشكل أسرع. إنها التبديل المستمر للسياق بين IDE ومتتبع المهام والوثائق وأدوات الاتصال التي تقتل الزخم. كل تبديل بين التطبيقات يؤدي إلى تشتيت المعلومات المهمة ويقطع حالة التدفق.

يقدم هذا الدليل تحليلاً لـ 9 بدائل لـ Augment Code، بدءًا من الأدوات الأصلية لـ IDE مثل GitHub Copilot و Cursor وصولاً إلى المنصات التي تغطي سير العمل مثل ClickUp والتي تربط الكود الخاص بك بالسبب الكامل وراء إنشائه. الهدف ليس فقط الإكمال التلقائي الأسرع. بل هو العثور على الأداة المناسبة لطريقة عمل فريقك بالفعل.

لماذا تختار بدائل Augment Code

Augment Code هو مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لفهم قواعد البرمجة الكبيرة على نطاق المؤسسات وتقديم اقتراحات تراعي السياق. وهو مصمم للمطورين الذين يعملون عبر مستودعات مترامية الأطراف حيث تفقد أدوات الذكاء الاصطناعي العامة السياق. ولكن ليس كل فريق يحتاج إلى هذا المستوى من فهرسة قاعدة البرمجة، ويجد بعض المطورين أن دعم IDE أو تكامل سير العمل في Augment لا يتناسب مع مجموعتهم.

يرغب العديد من المطورين في تفاعلات أعمق قائمة على الدردشة، وإكمالات مضمنة أفضل، أو أدوات تعمل عبر نظامهم البيئي التكنولوجي بأكمله — وليس فقط IDE. فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا التي تدفع الفرق إلى استكشاف البدائل:

مرونة IDE: توفر بعض الأدوات دعمًا أوسع للمحرر أو تعمل كتطبيقات مستقلة

تكامل سير العمل: قد يحتاج المطورون إلى مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتصل بإدارة المشاريع أو التوثيق أو قد يحتاج المطورون إلى مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتصل بإدارة المشاريع أو التوثيق أو خطوط أنابيب CI/CD.

نطاق السياق: تتعامل الأدوات المختلفة مع سياق قاعدة الكود بشكل مختلف — بعضها يتفوق في اقتراحات الملفات الفردية، والبعض الآخر في فهم المستودعات المتقاطعة.

التعاون الجماعي: قد تحتاج فرق المؤسسات إلى ميزات مثل قد تحتاج فرق المؤسسات إلى ميزات مثل المساعدة في مراجعة الكود ومشاركة المعرفة أو الإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي.

📮 ClickUp Insight: يؤدي التبديل بين السياقات إلى إضعاف إنتاجية فريقك بشكل خفي. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل وإدارة مهامك من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

نظرة عامة على بدائل Augment Code

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp الفرق التي تدير سير عمل التطوير إلى جانب الترميز حجم الفريق: فرق صغيرة إلى مؤسسات وكيل Codegen لتوليد الكود، Brain للسياق على نطاق مساحة العمل، Docs، ربط المهام، الأتمتة، إدارة سير العمل المتكاملة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات GitHub Copilot المطورون الذين يرغبون في تكامل سلس مع GitHub حجم الفريق: من الأفراد إلى فرق التطوير الكبيرة اقتراحات مضمنة، Copilot Chat، ملخصات العلاقات العامة، سياق متعدد الملفات، سير عمل GitHub الأصلي مستوى مجاني، خطط مدفوعة من 10 دولارات شهريًا المؤشر المطورون الباحثون عن IDEحجم الفريق: فرق مريحة في تبديل IDE فهرسة قاعدة الكود، Composer لتحرير ملفات متعددة، التحرير التنبئي، أوامر اللغة الطبيعية مستوى مجاني، خطط مدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Amazon Q Developer الفرق في البيئات التي تركز على AWS حجم الفريق: من الشركات الناشئة إلى المؤسسات على AWS مساعدة AWS الأصلية، فحص الأمان، تحويل الكود، إرشادات الهندسة المعمارية مستوى مجاني، خطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Tabnine فرق المؤسسات التي تعطي الأولوية لخصوصية الكودحجم الفريق: الصناعات الخاضعة للتنظيم والشركات الكبيرة نشر محلي، نماذج مخصصة، عدم الاحتفاظ بالبيانات، مرونة IDE خطط مدفوعة تبدأ من 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Sourcegraph Cody المطورون الذين يعملون عبر قواعد بيانات ضخمة حجم الفريق: مؤسسات هندسية كبيرة بها العديد من المستودعات سياق متعدد المستودعات، بحث مؤسسي، خيارات LLM الخلفية، ذكاء عميق للرموز مستوى مجاني، خطط مدفوعة من 9 دولارات/مستخدم/شهر Windsurf المطورون الراغبون في سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكالي حجم الفريق: الفرق التي تستكشف تنفيذ المهام المستقلة Cascade للمهام متعددة الخطوات، Flows، الفهرسة العميقة، الاقتراحات المضمنة مستوى مجاني، خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا Qodo الفرق التي تركز على جودة الكود والاختبار حجم الفريق: فرق تركز على ضمان الجودة ومنظمات هندسية اختبارات مولدة بالذكاء الاصطناعي، تحليل العلاقات العامة، رؤى حول جودة الكود، اختبارات قائمة على السلوك مستوى مجاني، خطط مدفوعة تبدأ من 38 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Replit Ghostwriter المطورون الذين يبرمجون في المتصفح حجم الفريق: المبتدئون والمعلمون والفرق الصغيرة Cloud IDE، اقتراحات مضمنة، نشر فوري، تعاون في الوقت الفعلي مستوى مجاني، خطط مدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Codeium المطورون الذين يرغبون في دعم IDE واسع النطاق حجم الفريق: أي فريق يضم محررين متنوعين إكمال تلقائي سريع، يدعم أكثر من 70 لغة وأكثر من 40 IDE، مساعدة قائمة على الدردشة تتوفر باقة مجانية وأسعار للشركات

أفضل بدائل Augment Code للاستخدام

1. ClickUp (الأفضل لإدارة سير عمل التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

غالبًا ما تواجه فرق التطوير صعوبات بسبب تباين الأدوات، حيث يوجد الكود في IDE، والمهام في أداة أخرى، والوثائق في أداة ثالثة، والتواصل موزع على عدة منصات. يؤدي هذا التشتت إلى إبطاء عملية الشحن، وخلق نقاط عمياء، وترك المطورين يتساءلون عن سبب إنشاء ميزة ما، وليس فقط كيفية إنشائها.

يلغي ClickUp هذا التوسع في العمل باعتباره مساحة عمل AI متقاربة تربط سير عمل التطوير بأكمله. على عكس مساعدات الترميز المستقلة التي ترى فقط الكود الخاص بك، يوفر ClickUp السياق الكامل لما تقوم ببنائه ولماذا.

وإذا كنت تريد ذكاءً اصطناعيًا يقدم الكود، لا يقتصر على اقتراحه، فإن ClickUp Brain Agents يمكن أن يساعدك على الانتقال من المهمة إلى التنفيذ بشكل أسرع. على سبيل المثال، يمكن لوكيل Codegen من ClickUp استخدام سياق المهمة لإنشاء الكود والمساعدة في نقل العمل نحو سير عمل العلاقات العامة، بحيث يظل التنفيذ مرتبطًا بالمتطلبات والقرارات التي شكلته.

يقوم وكيل Codegen في ClickUp بتحديث المهام تلقائيًا مع تغييرات الكود، وينشر روابط طلبات السحب، ويلخص التقدم المحرز.

مع ClickUp Brain، تعمل المساعدة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك @الإشارة إلى Brain في تعليق على مهمة أو في ClickUp Chat، وسوف يستجيب باستخدام المعرفة الموجودة في مهامك ووثائقك ومحادثاتك. اطلب منه تلخيص تقدم السباق، أو صياغة المواصفات الفنية من أوصاف المهام، أو عرض الوثائق ذات الصلة على الفور، حتى تقضي وقتًا أقل في البحث عن السياق ووقتًا أطول في الإنجاز.

يشرح مساعد الذكاء الاصطناعي مشكلات نطاق لامدا في Python ويقدم مثالاً على كود مصحح، مما يسهل عملية التصحيح والتعلم للمطورين.

ثم، تتولى ClickUp Automations التعامل مع التحديثات اليدوية التي تقاطع العمل المكثف. قم بتشغيل سير العمل من أحداث التطوير. عند دمج طلب سحب، انقل المهمة المرتبطة تلقائيًا إلى "تم" وأبلغ الأشخاص المعنيين. عند الإبلاغ عن خطأ، قم بتعيينه بناءً على المكون أو الملكية. وهذا يعني عدد أقل من استفسارات الحالة، وعدد أقل من لحظات "هل قام أحد بتحديث هذا؟"، وعدد أقل من التبديلات السياقية العشوائية.

قم بإعداد أتمتة ClickUp بدون كود للقيام بالأعمال الشاقة نيابة عنك

أخيرًا، يحافظ ClickUp Docs على ارتباط الوثائق الفنية بالعمل الذي تصفه. قم بإنشاء مراجع API أو قرارات الهندسة أو أدلة التهيئة التي ترتبط مباشرة بمهام ClickUp ذات الصلة، بحيث عندما تتغير المتطلبات، تظهر الوثائق والمهام المتأثرة معًا.

يُنشئ ClickUp Brain مستندًا جديدًا على غرار الويكي مع جدول قابل للتخصيص، مما يسهل تنظيم مهام المحتوى وتتبعها مباشرةً من موجه AI بسيط.

أفضل الميزات

إنشاء كود مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام وكيل Codegen: تجاوز اقتراحات الكود — يستخدم تجاوز اقتراحات الكود — يستخدم وكيل Codegen من ClickUp السياق الكامل لمهامك لإنشاء كود جاهز للإنتاج ودفع العمل نحو طلب سحب. وهذا يحافظ على ارتباط التنفيذ ارتباطًا وثيقًا بالمتطلبات والقرارات، مما يقلل من أخطاء التسليم ويسرع التسليم.

مساعدة الذكاء الاصطناعي على نطاق مساحة العمل مع ClickUp Brain: يمكنك الوصول الفوري إلى المعرفة من المهام والمستندات والمحادثات عن طريق @mentioning Brain في التعليقات أو الدردشة. لخص تقدم السباق، وصغ مسودة المواصفات الفنية، أو اعرض الوثائق ذات الصلة في ثوانٍ معدودة، حتى يقضي المطورون وقتًا أقل في البحث ووقتًا أطول في البناء.

أتمتة مرنة ومدفوعة بالأحداث: أتمتة التحديثات اليدوية والمهام المتكررة عن طريق تشغيل سير العمل من أحداث التطوير. على سبيل المثال، عند دمج طلب سحب، يمكن لـ ClickUp نقل المهمة المرتبطة تلقائيًا إلى "تم"، وإخطار أصحاب المصلحة، أو تعيين إجراءات متابعة — مما يقلل من تبديل السياق ويحافظ على توافق الجميع.

المستندات التي تظل متصلة بسير عملك: قم بإنشاء وصيانة الوثائق الفنية (مثل مراجع API أو قرارات الهندسة) التي ترتبط مباشرة بالمهام ذات الصلة. عندما تتغير المتطلبات، تظهر المستندات والمهام المتأثرة معًا، مما يضمن أن فريقك يعمل دائمًا بناءً على أحدث المعلومات.

مساحة عمل موحدة ومتقاربة: تخلص من انتشار الأدوات عن طريق إدارة الكود والمهام والمستندات والاتصالات في مكان واحد. توفر مساحة العمل المتقاربة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp لفريقك رؤية كاملة في الوقت الفعلي لما يتم بناؤه ولماذا، مما يقلل من النقاط العمياء ويسرع التعاون.

المزايا:

يمنح السياق الموحد من المهام والمستندات والمحادثات المطورين صورة كاملة عن متطلبات المشروع.

تتكيف الأتمتة المرنة مع أي سير عمل بفضل المشغلات المخصصة والإجراءات المتسلسلة

مساحة عمل شاملة تزيل التجزئة التي تشتت معرفة الفريق عبر منصات متعددة

العيوب:

منحنى التعلم للفرق الجديدة على المنصات المتكاملة

تطبيق الهاتف المحمول يحتوي على ميزات أقل من تطبيق سطح المكتب

تتطلب بعض عمليات الأتمتة المتقدمة وقتًا للتكوين

الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4. 7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp.

ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع تجمع بين إدارة المهام وتتبع الوقت والتوثيق وإعداد التقارير في مكان واحد. أكثر ما يعجبني هو المستوى العالي من التخصيص: يمكنك تكييف العروض والحالات والأتمتة وفقًا لكل سير عمل. التكامل مع Slack وGoogle Drive وأدوات التقويم يجعل التعاون أسهل بكثير. كما أقدر سهولة إدارة مشاريع متعددة وتتبع إنتاجية الفريق في الوقت الفعلي.

2. GitHub Copilot (الأفضل للمطورين المدمجين في نظام GitHub البيئي)

بالنسبة للمطورين الذين يستخدمون GitHub بالفعل، يمكن أن يشكل التبديل المستمر بين الأدوات لطرح الأسئلة أو مراجعة طلبات السحب عائقًا كبيرًا أمام الإنتاجية. يحل GitHub Copilot هذه المشكلة من خلال توفير المساعدة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في سير عملك الحالي، حيث ينجز المطورون الذين يستخدمون Copilot المهام بنسبة 35٪ أسرع من أولئك الذين لا يستخدمونه. يقترح الكود أثناء الكتابة، ويجيب على الأسئلة في الدردشة، ويساعد في مراجعة طلبات السحب — كل ذلك دون مغادرة المحرر.

يستخدم Copilot نماذج لغوية كبيرة مدربة على الكود العام لتقديم اقتراحات مضمنة. وهو يفهم السياق من ملفك الحالي وعلامات التبويب المفتوحة وهيكل المستودع. تتيح لك واجهة الدردشة طرح أسئلة حول قاعدة الكود الخاصة بك أو طلب تفسيرات للكود غير المألوف، مما يجعله مساعدًا قويًا للبرمجة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل الميزات:

اقتراحات الكود المضمنة: أثناء الكتابة، يقدم Copilot إكمالات تتراوح من سطور مفردة إلى وظائف كاملة. يتعلم من أنماط الترميز الخاصة بك والسياق المحيط، وغالبًا ما يتوقع ما تحتاجه قبل أن تنتهي من الكتابة.

Copilot Chat: اطرح أسئلة باللغة الطبيعية مباشرة في IDE الخاص بك. اطلب تفسيرات للكود المعقد، واطلب اقتراحات لإعادة الهيكلة، أو اجعله يولد اختبارات الوحدة.

المساعدة في طلبات السحب: يمكن لـ Copilot إنشاء أوصاف PR وتلخيص التغييرات للمراجعين واقتراح تحسينات. هذا يسرع دورة المراجعة ويضمن أن يكون لـ PR سياقًا ذا مغزى لزملاء الفريق.

المزايا:

التكامل العميق مع GitHub يعني أن الاقتراحات غالبًا ما تتوافق مع قواعد مشروعك

دعم واسع لـ IDE بما في ذلك VS Code و JetBrains IDEs و Neovim

تحسين مستمر مع تحديثات منتظمة وميزات جديدة

العيوب:

تتضمن الاقتراحات أحيانًا أنماطًا مهملة أو واجهات برمجة تطبيقات قديمة.

تخصيص محدود لمعايير الترميز الخاصة بالمؤسسات

يتطلب حساب GitHub واشتراكًا

الأسعار

مجاني

المزايا: 10 دولارات شهريًا

Pro+: 39 دولارًا شهريًا

الأعمال: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن GitHub Copilot.

لقد حسّن GitHub Copilot إنتاجيتي في البرمجة بشكل كبير. فهو يقترح إكمالات ذكية للكود ووظائف كاملة غالبًا ما تتطابق مع ما كنت أخطط لكتابته. يتفوق Copilot في المهام الروتينية مثل إعداد القوالب النمطية والحلقات والأنماط القياسية، مما يوفر لي الكثير من الوقت ويساعدني على التركيز على الأجزاء الأكثر تعقيدًا من التطوير. إنه أشبه بوجود زوج ثانٍ من الأيدي في محرري — وهو مفيد بشكل خاص لبدء ملفات جديدة أو واجهات برمجة تطبيقات غير مألوفة.

3. Cursor (الأفضل للمطورين الذين يرغبون في تجربة IDE أصلية للذكاء الاصطناعي)

هل سئمت من شعورك بأن الذكاء الاصطناعي مجرد إضافة إلى محررك؟ على عكس الإضافات، Cursor هو IDE يعتمد على الذكاء الاصطناعي تمامًا. إنه نسخة معدلة من VS Code، لذا فإن واجهته مألوفة، ولكن قدرات الذكاء الاصطناعي مدمجة في كل تفاعل، مما يجعله أحد أفضل مساعدات الترميز بالذكاء الاصطناعي.

الميزة الرئيسية لـ Cursor هي قدرته على فهرسة قاعدة الكود بالكامل، مما يتيح طرح الأسئلة وإجراء التعديلات التي تشمل عدة ملفات. اطلب منه "إعادة هيكلة تدفق المصادقة"، وسوف يفهم الملفات المعنية. هذا الإدراك الشامل للمشروع يمنع الإحباط الشائع الناتج عن قيام الذكاء الاصطناعي بتعطيل أشياء لا يمكنه رؤيتها.

أفضل الميزات:

سياق على مستوى قاعدة الكود: يقوم المؤشر بفهرسة مشروعك بالكامل، بحيث تفهم تفاعلات الذكاء الاصطناعي العلاقات بين الملفات. تمنع هذه النظرة الشاملة الإحباط الناتج عن "عدم فهم الذكاء الاصطناعي لمشروعي".

Composer: صِف ما تريده بلغة إنجليزية بسيطة، وسيقوم Composer بتنفيذ التغييرات عبر ملفات متعددة. هذا أمر يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمهام إعادة الهيكلة التي قد تستغرق ساعات عند القيام بها يدويًا.

التحرير التنبئي: يتوقع المؤشر التغيير التالي بناءً على التعديلات الأخيرة. إذا كنت تعيد تسمية متغير في مكان ما، فإنه يقترح نفس التسمية في مكان آخر.

المزايا:

الفهم الحقيقي لقاعدة الكود يقلل من الاقتراحات التي تخل بأجزاء أخرى من الكود الخاص بك

واجهة VS Code المألوفة تعني منحنى تعلم بسيط

يدعم نماذج AI متعددة لتحقيق التوازن بين السرعة والقدرة

العيوب:

يتطلب التبديل من IDE الحالي الخاص بك

قد تكون فهرسة قاعدة الكود بطيئة في المستودعات الكبيرة جدًا

قد لا تعمل بعض ملحقات VS Code بشكل مثالي

الأسعار

هواية

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

Pro+: 60 دولارًا شهريًا

Ultra: 200 دولار شهريًا

الفرق: 40 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Cursor.

أحب الطريقة التي يدمج بها Cursor الذكاء الاصطناعي في سير عمل التطوير. اقتراحات الكود المضمنة دقيقة للغاية، والقدرة على طرح الأسئلة مباشرة في المحرر توفر لي الكثير من الوقت. أشعر وكأنني أبرمج مع مطور خبير يفهم سياق مشروعي.

4. Amazon Q Developer (الأفضل للفرق التي تعمل على AWS)

إذا كانت البنية التحتية الخاصة بك تعمل على AWS، فأنت تعرف صعوبة محاولة جعل أداة AI عامة تفهم الفروق الدقيقة في سياسات IAM أو تكوينات Lambda. Amazon Q Developer هو مساعد AI يتحدث لغة AWS بشكل أصلي. إنه يتجاوز مجرد إكمال الكود البسيط ليقدم المساعدة في قرارات الهندسة المعمارية وفحص الأمان وحتى ترحيل التطبيقات القديمة.

نظرًا لأنه تم تطويره بواسطة Amazon، فإن Q Developer يفهم العلاقات بين خدمات AWS ويمكنه التوصية بأفضل الممارسات الخاصة بهيكلتك. يمكنه اقتراح سياسات IAM والمساعدة في تكوين وظائف Lambda وشرح قوالب CloudFormation.

أفضل الميزات:

خبرة خدمة AWS: اسأل عن كيفية تكوين سياسة S3 bucket أو تحسين استعلام DynamoDB. تتبع الاقتراحات أفضل ممارسات AWS وتراعي الفروق الدقيقة الخاصة بالخدمة.

تحويل الكود: هل تريد ترحيل تطبيق Java قديم؟ يمكن لـ Q Developer تحليل قاعدة الكود الخاصة بك وتوجيه عملية الترقية، والتعامل مع تحديثات التبعية وتغييرات API.

الفحص الأمني: يقوم يقوم الفحص الأمني المدمج بفحص الكود الخاص بك بحثًا عن المشكلات الأمنية المعروفة ومعايير AWS، مع تقديم اقتراحات للإصلاحات.

المزايا:

الفهم الأصلي لـ AWS يمنع الأخطاء الشائعة في التكوين

تتيح ميزات المؤسسة التدريب على قواعد البرمجة الداخلية والمعايير

دعم واسع للغات بما في ذلك Python و Java و JavaScript

العيوب:

الأكثر قيمة للبيئات التي تعتمد بشكل كبير على AWS

تتطلب بعض الميزات تكامل حساب AWS

دعم IDE محدود أكثر من بعض المنافسين

الأسعار

مستوى مجاني

المستوى الاحترافي: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Amazon Q Developer.

يوفر Amazon Q Developer مساعدة دقيقة في البرمجة مع مراعاة السياق مباشرةً داخل IDE. يساعدني ذلك على فهم واجهات برمجة التطبيقات (API) وإنشاء مقتطفات وتصحيح الأخطاء بشكل أسرع دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بي. التكامل مع خدمات AWS سلس، ويوفر الكثير من الوقت عند العمل مع تكوينات السحابة أو SDKs.

5. Tabnine (الأفضل للمؤسسات التي تعطي الأولوية لخصوصية الكود)

يعد إرسال الكود الخاص إلى خادم تابع لجهة خارجية أمرًا مستحيلًا بالنسبة للعديد من الشركات. غالبًا ما يمنع هذا القلق بشأن خصوصية البيانات اعتماد أدوات ترميز AI قوية — حيث يذكر 57٪ من محترفي تكنولوجيا المعلومات في الشركات التي لم تعتمد AI التوليدي أن مخاوف خصوصية البيانات هي العائق الأول أمامهم. تعالج Tabnine هذه المشكلة بشكل مباشر من خلال نهجها الذي يضع الخصوصية في المقام الأول.

تقدم Tabnine إمكانية النشر المحلي، مما يعني أن الكود الخاص بك لا يغادر البنية التحتية الخاصة بك أبدًا. بالنسبة للمؤسسات التي تطبق سياسات صارمة بشأن البيانات أو تلك التي تعمل في قطاعات خاضعة للتنظيم، تعد هذه ميزة بالغة الأهمية. حتى الإصدار المستضاف على السحابة يقدم سياسة عدم الاحتفاظ بالبيانات، مما يضمن عدم تخزين الكود الخاص بك أو استخدامه لتدريب نماذج أخرى.

أفضل الميزات:

النشر المحلي: قم بتشغيل Tabnine بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك. وهذا يفي بمتطلبات الأمان التي تحظر خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية وتدعم البيئات المعزولة.

نماذج مخصصة: يتعلم Tabnine من قاعدة الكود الخاصة بك لتقديم اقتراحات تتوافق مع أنماط فريقك وقواعد التسمية وقرارات الهندسة المعمارية.

عدم الاحتفاظ بالبيانات: بالنسبة لعمليات النشر السحابية، تعني سياسة Tabnine أن الكود الخاص بك لا يتم تخزينه بعد المعالجة، مما يوفر مساعدة الذكاء الاصطناعي دون مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.

المزايا:

ميزات الخصوصية على مستوى المؤسسات تحظى بموافقة فرق الأمن والامتثال

يعزز الاتساق على مستوى الفريق من خلال اقتراح كود يتوافق مع معاييرك

دعم IDE واسع النطاق يعمل عبر VS Code و JetBrains و Vim والمزيد

العيوب:

يتطلب النشر المحلي إدارة البنية التحتية

يتطلب التخصيص وقتًا للتدريب على قاعدة الكود الخاصة بك

بعض الميزات المتقدمة محدودة بمستويات المؤسسات

الأسعار

منصة Tabnine Agentic: 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا (اشتراك سنوي)

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 1/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Tabnine.

Tabnine هو مساعد ترميز رائع لمطوري البرامج. لقد وفر لي الكثير من الوقت في مسيرتي المهنية. لقد عزز إنتاجيتي. لم أعد مضطرًا إلى كتابة نماذج فصول مملة. بمجرد الضغط على زر Tab، يتم إكمال كل كود بواسطة هذا البرنامج. كما أنه من السهل جدًا دمجه مع برامج تحرير الكود.

📮 ClickUp Insight: 22٪ من المشاركين في الاستطلاع لا يزالون متحفظين عندما يتعلق الأمر باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل. من بين الـ 22٪، نصفهم قلقون بشأن خصوصية بياناتهم، بينما النصف الآخر غير متأكد من أنه يمكنهم الوثوق بما يخبرهم به الذكاء الاصطناعي. يعالج ClickUp هذين الأمرين بشكل مباشر من خلال تدابير أمنية قوية وإنشاء روابط تفصيلية للمهام والمصادر مع كل إجابة. وهذا يعني أنه حتى أكثر الفرق حذراً يمكنها البدء في الاستمتاع بزيادة الإنتاجية دون القلق بشأن حماية معلوماتها أو الحصول على نتائج موثوقة.

6. Sourcegraph Cody (الأفضل لتصفح قواعد الكود الضخمة للمؤسسات)

يمكن أن تمتد قواعد بيانات الشركات إلى آلاف المستودعات، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المطور فهم كيفية ارتباط كل شيء ببعضه. غالبًا ما تفشل أدوات الذكاء الاصطناعي العامة في هذا النطاق. يستفيد Cody، الذي أنشأته شركة البحث عن الكود Sourcegraph، من بنيته التحتية القوية للبحث لتوفير مساعدة الذكاء الاصطناعي التي تفهم بالفعل قاعدة بياناتك بالكامل.

يعتمد Cody على سنوات خبرة Sourcegraph في فهرسة الكود، مما يتيح له الإجابة على الأسئلة التي تتجاوز حدود المستودع. اسأل عن كيفية استدعاء خدمة ما، وسيعثر Cody على كل استخدام لها في مؤسستك، وليس فقط في المستودع الحالي.

أفضل الميزات:

تكامل البحث عن كود المؤسسة: يستفيد Cody من ذكاء الكود في Sourcegraph لفهم العلاقات عبر آلاف المستودعات

سياق متعدد المستودعات: على عكس الأدوات المحدودة بمستودع واحد، يمكن لـ Cody سحب السياق من عدة مستودعات في وقت واحد عند العمل على خدمات مترابطة.

خلفية LLM قابلة للتخصيص: يمكن للمؤسسات اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يناسب احتياجاتها — Claude أو GPT-4 أو غيرهما — بناءً على القدرات أو التكلفة أو متطلبات الامتثال.

المزايا:

حجم قاعدة كود لا مثيل له للمؤسسات التي تمتلك مئات المستودعات

ترتبط الإجابات بالكود الفعلي، مما يسمح للمطورين بالتحقق من الاقتراحات

ضوابط مؤسسية لإدارة الوصول ومراقبة الاستخدام وتكوين السياق

العيوب:

تتطلب القدرات الكاملة نشر Sourcegraph

قد يكون الإعداد معقدًا للمؤسسات الجديدة على Sourcegraph

تتطلب بعض الميزات ترخيصًا مؤسسيًا

الأسعار

Cody Free

Cody Pro: 9 دولارات/مستخدم/شهر

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (90 تقييمًا)

Capterra: لم يتم العثور عليه

إليك ما قاله أحد المراجعين في Gartner عن Sourcegraph Cody.

Cody هو مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي الرئيسي لدي. لقد استخدمت عدة أدوات مشابهة لهذه من قبل. تتمتع جميع أدوات المساعدة في البرمجة بالذكاء الاصطناعي تقريبًا بأداء وميزات متشابهة. ما يميز Cody هو واجهة المستخدم. على وجه التحديد، يأتي مع قائمة ضخمة من التخصيصات. يمكنك إزالة أو إضافة أي ميزة من ميزات واجهة المستخدم. هناك خيار لاختيار الخلفية مع مجموعة جيدة من الذكاء الاصطناعي. كانت تجربتي الإجمالية إيجابية حتى الآن من حيث الأداء أيضًا. لا يؤثر ذلك على الأداء العام للمحرر.

📹 توقف عن كتابة وإعادة كتابة الكود يدويًا. يحلل هذا الفيديو خمسة عوامل AI تجعل الترميز أسرع وأكثر نظافة وأقل إحباطًا.

7. Windsurf (الأفضل للمطورين الذين يرغبون في وكلاء AI مستقلين)

تقدم معظم أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي اقتراحات فقط، تاركًا لك القيام بالعمل الفعلي. يتخذ Windsurf نهجًا مختلفًا، حيث يتجاوز الاقتراحات إلى إنجاز المهام بشكل مستقل. يمكن لذكاءه الاصطناعي الوكالي التعامل مع مهام الترميز متعددة الخطوات، مما يحول دورك من كاتب إلى مراجع.

تقوم أنت بوصف الهدف، وتقوم ميزة Cascade الخاصة به بتحديد الخطوات. يوفر Windsurf أيضًا Flows، وهي سير عمل وكيل مسبق الإنشاء للمهام الشائعة مثل إضافة ميزات أو إصلاح الأخطاء. يتولى الذكاء الاصطناعي التخطيط والتنفيذ، ويتواصل معك عندما تكون هناك حاجة لاتخاذ قرارات.

لفهم كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بتغيير مشهد الترميز، شاهد هذا العرض العام لوكلاء الذكاء الاصطناعي للترميز وتطبيقاتهم العملية في سير عمل التطوير.

أفضل الميزات:

Cascade: صِف مهمة متعددة الخطوات مثل "إضافة مصادقة المستخدم باستخدام OAuth"، وستقوم Cascade بتقسيمها وتنفيذها بموافقتك في نقاط التحقق الرئيسية.

Flows: سير عمل مسبق الإعداد للمهام التطويرية الشائعة التي تولد الكود والاختبارات والوثائق، مما يسرع الأنماط المتكررة.

فهرسة قاعدة الكود العميقة: يقوم Windsurf بفهرسة الكود والتعليقات وتكوين المشروع، بحيث تعكس إجراءاته المستقلة قواعد مشروعك.

المزايا:

القدرة الذاتية الحقيقية يمكنها تنفيذ مهام متعددة الخطوات

تتيح لك نقاط التحقق المدروسة التحكم دون الحاجة إلى الإدارة التفصيلية

تتيح لك الفترة التجريبية تقييم سير العمل الوكالي قبل الالتزام

العيوب:

تتطلب ميزات الوكالة مستوى من الثقة في عملية اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي

باعتبارها أداة حديثة، فإنها تتمتع بمجتمع أصغر من الخيارات الراسخة.

قد تتطلب المهام المعقدة تدخلًا يدويًا

الأسعار

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًا

الفرق: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Windsurf.

أنا أحبها حقًا لتحديث وتحرير ملفاتي المتعددة في نفس الوقت. تعجبني ميزة الإكمال التلقائي للكود بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يجعل تجربة البرمجة ممتعة. رائعة للدردشة مع قاعدة الكود الخاصة بي مع إنشاء الكود في الوقت الفعلي. موثوقة لتحرير الكود المضمن بمساعدة الذكاء الاصطناعي. واجهة مستخدم نظيفة وسهلة الاستخدام للمبتدئين.

8. Qodo (الأفضل للفرق التي تركز على جودة الكود والاختبار)

كتابة الكود بسرعة أمر، وكتابة كود موثوق أمر آخر. بينما تركز معظم أدوات الذكاء الاصطناعي على السرعة، يركز Qodo (المعروف سابقًا باسم CodiumAI) على جودة الكود. تكمن قوته في إنشاء الاختبارات وتحليل جودة الكود وتحسين طلبات السحب.

يقوم Qodo بتحليل الكود الخاص بك وإنشاء حالات اختبار مفيدة، بما في ذلك الحالات الاستثنائية التي غالبًا ما يغفلها المطورون. إنه يفهم سلوك الكود ويقوم بإنشاء اختبارات تتحقق فعليًا من أنه يعمل بشكل صحيح. هذا التركيز على الجودة هو عامل تمييز رئيسي في مجال Augment Code مقابل Cursor المزدحم.

أفضل الميزات:

إنشاء اختبارات AI: يقوم Qodo بتحليل وظائفك وإنشاء مجموعات اختبارات شاملة، وتحديد الحالات الاستثنائية والظروف الحدية وسيناريوهات الأخطاء.

تحليل طلبات السحب: قبل المراجعة البشرية، يقوم Qodo بمسح طلبات السحب بحثًا عن المشكلات المحتملة مثل الرموز المشبوهة أو المناطق التي تفتقر إلى تغطية الاختبار، مما يجعل المراجعات البشرية أكثر إنتاجية.

رؤى حول جودة الكود: بالإضافة إلى الاختبارات، يوفر Qodo ملاحظات حول بنية الكود وتعقيده وقابليته للصيانة لمساعدتك في كتابة كود أنظف.

المزايا:

يركز على إنشاء كود أفضل وأكثر موثوقية، وليس مجرد كود أكثر

تتحقق الاختبارات التي تم إنشاؤها من السلوك، ولا تقتصر على تحقيق مقاييس التغطية

يندمج بشكل طبيعي في سير عمل مراجعة الكود

العيوب:

تركيز أضيق من مساعدات الترميز العامة الغرض

قد تختلف جودة إنشاء الاختبارات حسب اللغة والإطار

تتطلب بعض الميزات خططًا جماعية أو مؤسسية

الأسعار

المطور: مجاني

الفرق: 38 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لم يتم العثور عليه

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Qodo.

أستخدم Qodo Gen + VS Code لتدقيق وبناء وإعادة هيكلة وتحسين ومراجعة جميع أنواع الأكواد، بدءًا من HTML الخاص بـ SEO إلى Django و Next. js إلى نصوص Python المخصصة. الميزة الأقوى التي أستخدمها كثيرًا هي إضافة السياق – وهذا ما ينقص معظم روبوتات الدردشة UI لتكون مفيدة حقًا: الصورة الكاملة! يقوم Qodo بعمل رائع في اكتشاف الأخطاء وأوجه القصور التي فاتتني، بالإضافة إلى تعليمي المفاهيم من خلال الكود الذي أعمل عليه. مع الموقف الصحيح، يمكن أن تكون هذه الأداة نظامًا تعليميًا كاملًا!

9. Replit Ghostwriter (الأفضل للمطورين الذين يبرمجون في المتصفح)

قد يكون إعداد بيئة تطوير محلية أمرًا صعبًا. Replit هو IDE قائم على السحابة حيث يمكنك كتابة الكود وتشغيله ونشره بالكامل في متصفحك، و Ghostwriter هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج فيه.

نظرًا لأن Ghostwriter موجود داخل Replit، فإنه يفهم بيئة تشغيل مشروعك والتبعيات وتكوين النشر. تأخذ الاقتراحات في الاعتبار ما هو مثبت ومتاح بالفعل، مما يقلل من مشاكل "يعمل على جهازي". يعني الترميز التعاوني في الوقت الفعلي لـ Replit أن Ghostwriter يمكنه مساعدة فريق كامل في وقت واحد.

أفضل الميزات:

بيئة سحابية متكاملة: لا يلزم إجراء أي إعدادات محلية — ابدأ البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي على الفور من أي جهاز

إدراك فوري للنشر: يمكن أن يساعد Ghostwriter في دورة الحياة الكاملة، من الترميز إلى تكوين عمليات النشر واستكشاف أخطاء وقت التشغيل وإصلاحها.

التعاون في الوقت الفعلي: يمكن لعدة مطورين البرمجة معًا في Replit، مع مساعدة Ghostwriter للجميع، مما يجعله رائعًا للبرمجة الثنائية.

المزايا:

لا يتطلب أي إعداد، مما يعني أنه يمكنك البدء في البرمجة على الفور

إدراك كامل لكل من الكود وبيئة تشغيله

تحظى البيئة المتكاملة بشعبية كبيرة لتعلم البرمجة

العيوب:

مرتبط ببيئة Replit المستندة إلى المتصفح

أقل ملاءمة للمشاريع الكبيرة والمعقدة

يتطلب اتصالاً بالإنترنت لجميع عمليات الترميز

الأسعار

المبتدئ: مجاني

Replit Core: 20 دولارًا شهريًا (شهريًا، يتم دفعها سنويًا)

الفرق: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (280+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

إليك ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Replit Ghostwriter.

منتج رائع بشكل عام. أداة تغير قواعد اللعبة تمامًا للمحترفين غير المختصين في البرمجة، حيث تتيح لهم إنشاء ما يبحثون عنه. اختصار كبير للانتقال إلى المطورين المحترفين، وبناء أدوات داخلية (حيث لا يهم بالضرورة أن يعمل كل شيء بشكل كامل)، وإذا كنت تبحث عن الانغماس في عالم تطوير البرمجيات للعملاء وما إلى ذلك، فهي بداية رائعة وتجعلها أكثر سهولة في الاستخدام وشمولية من الحلول الأخرى المتوفرة.

اربط الكود الخاص بك بسير عملك

يعتمد مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي المناسب على سياقك المحدد — IDE الخاص بك، وحجم قاعدة الكود، واحتياجات الخصوصية. لا توجد أداة واحدة "أفضل"، ولكن هناك أداة أفضل تناسب حالتك. يجب على الفرق العاملة على AWS تقييم Amazon Q Developer، بينما يجب على الشركات التي تطبق سياسات صارمة بشأن البيانات النظر في Tabnine.

لكن مساعدات الترميز بالذكاء الاصطناعي آخذة في التطور. الأدوات التي ستفوز هي تلك التي لا تفهم الترميز فحسب، بل تفهم السياق الكامل لسبب كتابته — المهام والمتطلبات والتعاون الجماعي الذي يدفع القرارات. وهنا تصبح مساحات العمل المتقاربة التي تربط الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل بأكمله أمرًا ضروريًا.

اربط الكود الخاص بك بالمهام والمستندات والمحادثات التي تضفي عليه معنى. ابدأ مجانًا مع ClickUp وشاهد كيف تحول مساحة العمل المتقاربة سير عمل التطوير لديك.