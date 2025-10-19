أفضل 13 أداة للتكامل المستمر للمطورين (2025)

لقد فشل خط أنابيبك للمرة الثالثة اليوم. نفس الخطأ، نفس الإصلاح، نفس الشعور بأن هناك طريقة أفضل للقيام بذلك.

تم تصميم أدوات التكامل المستمر الواردة في هذه القائمة من قبل أشخاص يدركون أن وقتك أفضل في كتابة الكود بدلاً من الصراع مع خطوط أنابيب النشر.

أي منها سيضع حدًا لكوابيس التكامل المستمر؟ لنكتشف ذلك! 🤔

هذه هي أفضل أدوات التكامل المستمر للتغلب على تحديات تطوير البرمجيات. 💁

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp برنامج شامل لإدارة المشاريع وشفافية DevOpsحجم الفريق: مثالي للأفراد والشركات الناشئة والمؤسسات تتبع السباق، ومزامنة GitHub/GitLab، والمهام المرتبطة بالتكامل المستمر، والأتمتة، وملاحظات الإصدار التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لدورة حياة تطوير البرامج الرشيقة مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات GitLab دورة حياة تطوير البرامج الكاملة من الالتزام إلى النشر حجم الفريق: مثالي للفرق التي تسعى إلى التسليم الشامل في أداة واحدة دمج الطلبات، تسجيل الحاويات، قوالب خطوط الأنابيب، نشر Kubernetes، قابلية المراقبة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Jenkins خطوط أنابيب CI/CD مخصصة مع مرونة قائمة على المكونات الإضافية حجم الفريق: مثالي للفرق الكبيرة ذات سير العمل المعقد أكثر من 1800 مكون إضافي، برمجة Groovy، واجهات برمجة تطبيقات REST، عمليات إنشاء مجدولة، بنية الوكيل الرئيسي مجاني Travis CI تصميمات بسيطة قائمة على GitHub للمشاريع مفتوحة المصدر والصغيرة حجم الفريق: مثالي لفرق التطوير التي تستخدم GitHub بشكل أساسي إنشاءات متعددة أنظمة التشغيل، إعداد YAML، تخزين مؤقت للإنشاءات، اكتشاف اللغة، ونشر المنصات على أساس الاستخدام: يبدأ من 15 دولارًا شهريًا CircleCI تصميمات Docker الأصلية مع كرات قابلة لإعادة الاستخدام ومرئيات لسير العمل حجم الفريق: مثالي لفرق التطوير والعمليات القائمة على الحاويات وسريعة التوسع التخزين المؤقت لـ Docker، والأوربس، وبناء المصفوفات، ومشغلات سير العمل، ورؤى مفصلة عن المهام مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Azure DevOps CI/CD متوافق مع Microsoft عبر التطبيقات والبيئات حجم الفريق: مثالي لفرق تطوير البرامج المستندة إلى Visual Studio و Azure لوحات + خطوط أنابيب، عمليات نشر متعددة المراحل، إعداد التقارير، تكامل Azure مجاني؛ أسعار مخصصة Bamboo أتمتة النشر لعمليات سير العمل التي تركز على Atlassian حجم الفريق: مثالي لمستخدمي Jira + Bitbucket مع عمليات إنشاء مرحلية مشكلات Jira المرتبطة، ومشاريع النشر، والوكلاء عن بُعد، وسجلات التدقيق تجربة مجانية؛ يبدأ سعر مركز البيانات من 1200 دولار/سنة Buddy إعداد خط أنابيب بالسحب والإفلات للتكوين المرئي حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة وغير المبرمجين أكثر من 100 إجراء، التراجع، سجلات في الوقت الفعلي، عمليات تشغيل متوازية، معاينات النشر مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا TeamCity تنفيذ سلسلة بناء معقدة وتكامل أدوات JetBrains حجم الفريق: مثالي لفرق التطوير المؤسسية التي تستخدم نظام IntelliJ البيئي التخزين المؤقت الذكي، الإنشاءات المتوازية، مشغلات الإنشاء، رؤى الاختبار، تكوينات DSL أسعار مخصصة Bitbucket Pipelines التكامل المستمر لمستودعات Bitbucket باستخدام بساطة تكوين YAML حجم الفريق: مثالي لفرق Bitbucket + Jira سير عمل YAML، إنشاءات Docker، فلاتر الفروع، أتمتة Jira مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 3.30 دولار شهريًا لكل مستخدم AWS CodePipeline CI/CD أصلي عبر بنية AWS وأدواتها حجم الفريق: مثالي لفرق الهندسة التي تعتمد على AWS في المقام الأول تدفقات متعددة المراحل، مشغلات Lambda، مقاييس CloudWatch، تكامل CodeBuild/CodeDeploy مجاني؛ أسعار مخصصة للاستخدام المتقدم Semaphore عمليات إنشاء سريعة باستخدام التخزين المؤقت الذكي والتوازي حجم الفريق: مثالي للفرق عالية الإنتاجية التي تحتاج إلى تنفيذ سريع سير عمل محسّن، خطوط أنابيب مدركة للذاكرة المؤقتة، تزامن ذكي، إعداد التقارير مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا Spinnaker عمليات النشر متعددة السحابات مع عناصر تحكم على مستوى المؤسسات حجم الفريق: مثالي للمؤسسات السحابية الأصلية على نطاق واسع إصدارات Canary، التراجع، دعم GCP/AWS/Azure، لوحات معلومات المقاييس مجاني

يمكن أن يؤدي اختيار أداة التكامل المستمر المناسبة للكود إلى تبسيط عملية التطوير وتقليل مخاطر الإصدار. إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية في أداة تطوير البرامج التعاونية الخاصة بك. ⛏️

توافق اللغة والإطار: يدعم مجموعتك التقنية دون حلول بديلة معقدة

تكامل VCS: يتصل بـ GitHub أو GitLab أو Bitbucket أو أنظمة التحكم في الإصدارات الأخرى

قابلية توسيع الأداء: توفر اختبارًا متوازيًا وتخزينًا مؤقتًا للبناء وتوسيعًا تلقائيًا توفر اختبارًا متوازيًا وتخزينًا مؤقتًا للبناء وتوسيعًا تلقائيًا لخطوط أنابيب DevOps أسرع

دعم الاختبار الآلي: يتكامل مع أطر الاختبار لاكتشاف المشكلات في وقت مبكر

الاستعداد للتعبئة والنشر: يدعم Docker وأدوات التعبئة الأخرى لنشر موثوق

الإشعارات والتكاملات: يتصل بالبريد الإلكتروني أو أدوات إدارة المشاريع للحفاظ على تماسك الفرق

مسح السجلات وتتبع الأخطاء: يبسط عملية تحديد الأخطاء وتصحيحها واستعادة الإصدارات الفاشلة

حان الوقت للتعمق في أفضل أدوات التكامل المستمر لتسهيل حياة مطوري البرامج. هيا بنا! 💪🏼

1. ClickUp (الأفضل لإدارة مشاريع البرامج الشاملة والتعاون بين أعضاء الفريق)

أنشئ مهمتك الأولى في ClickUp تتبع المشكلات وقم بتعيينها مع سياق الإصدار الكامل باستخدام برنامج ClickUp Agile Project Management Software

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة — وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بالاقتران مع برنامج ClickUp Agile Project Management Software، فهي الأداة المثالية لتخطيط السباقات السريعة وتتبع التقدم وإدارة الأعمال المتراكمة وشحن البرامج بشكل أسرع.

تتبع المشكلات وحلها بشكل أسرع

يبدأ الأمر مع ClickUp Tasks.

لنفترض أن هناك تراجعًا ظهر في مرحلة الإعداد مرتبطًا بتحديث حديث في عملية الدفع. يمكنك إنشاء مهمة، ووضع علامة على المطور الذي قام بدمج التغيير، وربطها بحالة الاختبار التي فشلت، وإضافة تعليق لفريق ضمان الجودة لإعادة الاختبار بمجرد إجراء الإصلاح.

كل شيء يبقى في سلسلة واحدة عبر برنامج ClickUp Software Team PM Software، من الخطوة الفاشلة إلى الحل النهائي.

اكتشف العوائق قبل أن تتفاقم

حدد الأعمال المتوقفة وحافظ على استمرار الإصدارات باستخدام ClickUp Sprints

للتحرك بشكل أسرع، يمكنك تشغيل ClickUp Sprints لاكتشاف العوائق قبل أن تعطل جدولك الزمني.

في منتصف الأسبوع، تلاحظ أن ثلاث مهام خلفية لم تتحرك منذ يوم الاثنين. جميعها في انتظار حاوية اختبار لم يتم إعادة بنائها. تقوم بتسجيل مهمة جديدة للإصلاح، وسحبها إلى السباق الحالي، وإزالة العوائق المتبقية بحلول نهاية اليوم.

حوّل حالات فشل البناء إلى مهام مخصصة وقابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Automation

عندما يحدث عطل ما، تتولى ClickUp Automation معالجته قبل أن يلاحظه أي شخص.

فشل خط أنابيب ليلي بعد حدوث خلل في التبعية. يقوم ClickUp على الفور بإنشاء مهمة خطأ، ويربط المهمة الفاشلة، ويضع علامة على الملتزم، ويضع المهمة في قائمة "للإصلاح". لا يتعين على أي شخص إجراء فرز يدوي أو إضاعة الوقت في توزيع المهام؛ فكل شيء جاهز بالفعل.

أنشئ ملاحظات الإصدار في ثوانٍ

أنشئ ملخصات إصدار واضحة وسهلة الاستخدام للمطورين باستخدام ClickUp Brain

لتقليل التقارير اليدوية، يساعد ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في المنصة، فريقك على إنشاء ملخصات ومحتوى باستخدام بيانات المهام الحالية.

إذا كنت بحاجة إلى ملاحظات الإصدار في نهاية الأسبوع، فاستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير البرامج لتلخيص التذاكر المكتملة التي تحمل علامة "إصدار v2. 1" (باللغة الطبيعية). وستحصل على الفور على قائمة واضحة بالميزات والإصلاحات التي تم شحنها، جاهزة لإدراجها في سجل التغييرات الخاص بك.

انجز المهام مع كل التزام

قم بمزامنة GitHub مع مهامك باستخدام تكاملات ClickUp

طوال دورة التطوير، تحافظ تكاملات ClickUp مع GitHub و GitLab على مزامنة الكود الجديد وحالة المهام. يربط المطور طلب السحب الخاص به بمهمة. بمجرد دمجه، تنتقل المهمة تلقائيًا إلى "جاهز لضمان الجودة"، ويظل طلب السحب مرفقًا، حتى يعرف المختبرون بالضبط ما الذي تغير وأين يجب التحقق منه.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

اسمع رأي هذا المستخدم الراضٍ على G2:

يجمع ClickUp كل ما نحتاجه في مكان واحد — من إدارة المهام إلى المستندات والأتمتة وتتبع الوقت وحتى تتبع الأهداف. لقد وفرت لنا المرونة في تخصيص العروض واستخدام الحقول المخصصة وأتمتة الإجراءات المتكررة ساعات من العمل كل أسبوع. كما أننا نحب قابليته للتوسع: فهو يعمل جيدًا للأفراد، ولكنه يصبح أكثر قوة مع نمو الفريق.

يجمع ClickUp كل ما نحتاجه في مكان واحد — من إدارة المهام إلى المستندات والأتمتة وتتبع الوقت وحتى تتبع الأهداف. لقد وفرت لنا المرونة في تخصيص العروض واستخدام الحقول المخصصة وأتمتة الإجراءات المتكررة ساعات من العمل كل أسبوع. كما أننا نحب قابليته للتوسع: فهو يعمل جيدًا للأفراد، ولكنه يصبح أكثر قوة مع نمو الفريق.

📮ClickUp Insight: أظهر استطلاعنا أن العاملين في مجال المعرفة يحافظون على متوسط 6 اتصالات يومية في مكان عملهم. وهذا ربما يتطلب تبادل العديد من الرسائل عبر البريد الإلكتروني والدردشة وأدوات إدارة المشاريع. ماذا لو كان بإمكانك تجميع كل هذه المحادثات في مكان واحد؟ مع ClickUp، يمكنك ذلك! إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك أنت وفريقك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

2. GitLab (الأفضل لسير عمل DevOps من البداية إلى النهاية)

عبر GitLab

يوفر GitLab بيئة إنتاج متماسكة لتخطيط التطبيقات وتطويرها ونشرها ومراقبتها. تعمل ميزة تتبع المشكلات المدمجة وطلبات الدمج وسجل الحاويات على إنشاء سير عمل سلس لإدارة مشاريع البرامج.

تتعامل أداة التكامل المستمر مع مهام الأتمتة البسيطة وعمليات النشر المعقدة على مستوى المؤسسات مع الحفاظ على الرؤية عبر خط أنابيب توصيل البرامج.

أفضل ميزات GitLab

قم بتشغيل مهام متوازية عبر عدة مشغلات لتسريع أوقات الإنشاء

قم بإعداد برامج تشغيل ذاتية التوسع تعمل عند الطلب لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة

انشر إلى مجموعات Kubernetes مباشرة من تكوين خط الأنابيب الخاص بك

راقب أداء التطبيقات والأخطاء من خلال أدوات المراقبة المتكاملة

قيود GitLab

يصبح الأمر مكلفًا من حيث الموارد بالنسبة لعمليات النشر واسعة النطاق

تتطلب الحالات المستضافة ذاتيًا تكاليف صيانة كبيرة

أسعار GitLab

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات GitLab

G2: 4. 5/5 (أكثر من 830 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (1,195+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن GitLab؟

قال أحد مستخدمي Reddit ما يلي:

نعم، إنها جيدة جدًا. يمكنك استخدام ميزات مثل تسجيل الحزم وتسجيل الحاويات وكذلك إنشاء خطوط أنابيب.

نعم، إنها جيدة جدًا. يمكنك استخدام ميزات مثل تسجيل الحزم وتسجيل الحاويات وكذلك إنشاء خطوط أنابيب.

💡 نصيحة احترافية: قم بتخزين تكوينات التكامل المستمر (مثل ملفات Jenkins أو GitHub Actions YAMLs) في التحكم في الإصدار، تمامًا مثل كود التطبيق. استخدم طلبات السحب لمراجعة التغييرات واختبار التحديثات قبل الدمج.

3. Jenkins (الأفضل لخطوط الأتمتة القابلة للتخصيص)

عبر Jenkins

تتميز Jenkins بالمرونة، مما يتيح للفرق إنشاء أي سير عمل لأتمتة DevOps يمكن تخيله من خلال نظامها البيئي الواسع من المكونات الإضافية. ومع ذلك، فإن هذه المرونة تأتي على حساب التعقيد؛ حيث ستحتاج إلى استثمار الوقت في تكوين الإعدادات وصيانتها.

تتولى الأداة كل شيء بدءًا من أتمتة البناء البسيطة وحتى عمليات النشر المعقدة متعددة المراحل عبر بيئات السحابة المختلطة. وهذا يجعلها ذات قيمة خاصة للمؤسسات التي لديها مجموعات تقنية متنوعة.

أفضل ميزات Jenkins

قم بتثبيت المكونات الإضافية من بين أكثر من 1800 خيار متاح لتوسيع نطاق الوظائف

أنشئ نصوص برمجية مخصصة باستخدام Groovy لمنطق الأتمتة المعقد

ادمج مع أي أداة تقريبًا من خلال واجهات برمجة التطبيقات REST و webhooks

جدولة عمليات البناء بناءً على الوقت أو تغييرات الكود أو المحفزات الخارجية

قيود Jenkins

قد تتسبب مشكلات توافق المكونات الإضافية في عدم استقرار النظام

تشكل الثغرات الأمنية في المكونات الإضافية مخاطر مستمرة

أسعار Jenkins

مجاني

تقييمات ومراجعات Jenkins

G2: 4. 4/5 (520+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (560+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jenkins؟

إليك تقييم G2 حول هذه الأداة:

Jenkins هي أداة رائعة في مجال التكامل المستمر والتسليم المستمر. إنها مرنة وقابلة للتطوير... على الرغم من أن Jenkins هي أداة مفيدة وقابلة للتكيف، إلا أن هناك بعض الجوانب التي أجدها مشكلة. إن أعلى مستوى من التعقيد في التثبيت والتكوين هو العيب الأكبر. قد يشعر المبتدئون بالارتباك بسبب العدد الكبير من الخيارات والمكونات الإضافية المتوفرة في Jenkins.

Jenkins هي أداة رائعة في مجال التكامل المستمر والتسليم المستمر. إنها مرنة وقابلة للتطوير... على الرغم من أن Jenkins هي أداة مفيدة وقابلة للتكيف، إلا أن هناك بعض الجوانب التي أجدها مشكلة. إن أعلى مستوى من التعقيد في التثبيت والتكوين هو العيب الأكبر. قد يشعر المبتدئون بالارتباك بسبب العدد الكبير من الخيارات والمكونات الإضافية المتوفرة في Jenkins.

4. Travis CI (الأفضل من حيث بساطة التكامل مع GitHub)

عبر Travis CI

اكتسبت Travis CI سمعتها من خلال خدمة مجتمع المصادر المفتوحة، حيث تقدم بنى مجانية للمستودعات العامة على GitHub. تركز على البساطة: يمكنك تحديد عملية البناء في ملف YAML، وتقوم Travis CI بالباقي. هذا النهج المباشر يجعلها جذابة بشكل خاص للفرق الصغيرة أو المشاريع التي لا تتطلب تخصيصًا مكثفًا.

تقوم Travis CI بالكشف التلقائي عن لغات البرمجة وتقترح بيئات البناء المناسبة، مما يقلل من عبء الإعداد الأولي للمشاريع الجديدة.

أفضل ميزات Travis CI

اختبر الكود عبر أنظمة تشغيل متعددة وإصدارات لغات مختلفة في وقت واحد

نشر التطبيقات على منصات سحابية متنوعة من خلال عمليات التكامل المدمجة

راقب حالة البناء من خلال سجلات وإشعارات مفصلة

قم بتخزين التبعيات بين عمليات البناء لتقليل وقت التنفيذ

قيود Travis CI

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالمنصات الأكثر مرونة

قد تكون أوقات الإنشاء أبطأ خلال فترات الذروة

أسعار Travis CI

حسب الاستخدام: 15 دولارًا شهريًا

خطة غير محدودة: 78 دولارًا أمريكيًا أو أكثر شهريًا

الخادم: 34 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Travis CI

G2: 4. 5/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: نعم، قم بأتمتة عمليات البناء واختبارات التكامل والنشر، ولكن ابدأ بعمليات سير العمل ذات الأولوية العالية. قم بإجراء اختبارات الوحدة واختبارات الدخان على كل التزام وحفظ مجموعات الاختبارات الأطول لعمليات البناء الليلية أو ما قبل الإصدار.

5. CircleCI (الأفضل للبناء السريع القائم على Docker)

عبر CircleCI

أحدثت CircleCI ثورة في أداء CI/CD من خلال نهجها الذي يركز على Docker أولاً، مما يسمح للفرق بإنشاء بيئات بناء معزولة في ثوانٍ بدلاً من دقائق. تتيح ميزة orbs للفرق مشاركة مقتطفات التكوين القابلة لإعادة الاستخدام، مما يقلل من التكرار عبر المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد رؤية سير العمل على المنصة الفرق على فهم عمليات النشر المعقدة في لمحة. تبرز أداة النشر المستمر بشكل خاص للفرق التي تستخدم بالفعل تطبيقات مجمعة في الإنتاج.

أفضل ميزات CircleCI

استخدم الأوربس لتنفيذ المهام الشائعة مثل الاختبار والنشر والإشعارات

تصور سير العمل المعقد من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام

قم بتخزين صور Docker والتبعيات وبناء القطع الأثرية بذكاء

قم بتشغيل سير العمل بناءً على تغييرات محددة في الملفات أو أنماط الفروع

قيود CircleCI

هناك منحنى تعليمي للفرق غير المعتادة على مفاهيم Docker

دعم محدود لنظام Windows مقارنة ببيئات Linux

أسعار CircleCI

السحابة

مجاني

الأداء: يبدأ من 15 دولارًا شهريًا

الحجم: يبدأ من 2000 دولار شهريًا

الخادم

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CircleCI

G2: 4. 4/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (90+ تقييم)

6. Azure DevOps (الأفضل لتكامل نظام Microsoft البيئي)

عبر Azure DevOps

يوفر Azure DevOps مجموعة شاملة من أدوات التطوير التي تتكامل بسلاسة مع النظام البيئي الأوسع نطاقًا من Microsoft.

ستجد الفرق التي تستخدم بالفعل Visual Studio أو خدمات Azure السحابية أو Office 365 أن المصادقة الموحدة والخدمات المشتركة للمنصة ذات قيمة خاصة. فهي تجمع بين إمكانات CI/CD التقليدية والميزات التي تدعم دورة حياة اختبار البرامج بأكملها.

أفضل ميزات Azure DevOps

قم بإدارة مستودعات الكود، وإنشاء خطوط الإنتاج، والإصدارات من خلال واجهته

نشر التطبيقات على خدمات Azure باستخدام قوالب معدة مسبقًا

أنشئ خطوط إنتاج متعددة المراحل مع بوابات الموافقة والتدخلات اليدوية

قم بإنشاء تقارير مفصلة عن أداء البناء ومعدلات نجاح النشر

قيود Azure DevOps

قد يكون الأمر مربكًا للفرق التي تحتاج فقط إلى وظائف CI/CD الأساسية

تتطلب بعض الميزات المتقدمة معرفة عميقة بخدمات منصة Azure

أسعار Azure DevOps

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Azure DevOps

G2: 4. 3/5 (585+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Azure DevOps؟

شارك أحد مستخدمي Reddit ما يلي:

Azure DevOps هي واحدة من أفضل مجموعات الأدوات المتوفرة. السبب الوحيد لعدم استخدامها هو إذا كنت لا تبني أي شيء متعلق بـ Microsoft أو إذا كان لديك موظفون ماهرون في تقنيات أخرى وتريد الاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم.

Azure DevOps هي واحدة من أفضل مجموعات الأدوات المتوفرة. السبب الوحيد لعدم استخدامها هو إذا كنت لا تبني أي شيء متعلق بـ Microsoft أو إذا كان لديك موظفون ماهرون في تقنيات أخرى وتريد الاستفادة من خبرتهم ومعرفتهم.

7. Bamboo (الأفضل لتكامل أدوات Atlassian)

عبر Bamboo

تخدم Bamboo الفرق التي استثمرت بالفعل في نظام Atlassian البيئي، حيث توفر تكاملاً وثيقًا مع Jira و Bitbucket و Confluence. يخلق هذا التكامل عملية تطوير برمجيات متصلة حيث يتم ربط المشكلات ومراجعات الكود وعمليات النشر وتتبعها تلقائيًا.

تسمح بنية الأداة القائمة على الوكلاء بتخصيص الموارد بمرونة عبر البنية التحتية الخاصة بك. تكمن قوة Bamboo في قدرتها على إنشاء خطوط أنابيب نشر معقدة تتطلب موافقة بشرية وآليات تراجع متطورة.

أفضل ميزات Bamboo

يتم إنشاء روابط تلقائيًا إلى مشكلات Jira والتزامات Bitbucket

أنشئ مشاريع نشر لإدارة الإصدارات عبر بيئات متعددة

استخدم الوكلاء عن بُعد لتوزيع عمليات البناء عبر البنية التحتية الخاصة بك

قم بإنشاء تقارير شاملة عن مقاييس البناء والنشر

قيود Bamboo

تتطلب الأداة ترخيص Atlassian، والذي قد يكون مكلفًا

تزداد تعقيدات التكوين بشكل كبير في حالات الاستخدام المتقدمة

أسعار Bamboo

تجربة مجانية

مركز البيانات: 1200 دولار (وظائف غير محدودة، وكيل واحد عن بُعد)

تقييمات ومراجعات Bamboo

G2: 4. 1/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bamboo؟

لخصت مراجعة G2 ذلك على النحو التالي:

إنها أداة مفيدة للغاية لأتمتة المهام وتوفير وقت المطورين/المختبرين. يمكنك التكامل مع مستودعك وإضافة البرامج النصية أو المراحل لتنفيذها عند الالتزام. سيساعد ذلك في تصميمات الكود مثل flake8 و black، لاتباع بعض أفضل الممارسات، والعديد من العمليات عن طريق كتابة البرامج النصية وإنشاء البنيات من الكود.

إنها أداة مفيدة للغاية لأتمتة المهام وتوفير وقت المطورين/المختبرين. يمكنك التكامل مع مستودعك وإضافة البرامج النصية أو المراحل لتنفيذها عند الالتزام. سيساعد ذلك في تصميمات الكود مثل flake8 و black، لاتباع بعض أفضل الممارسات، والعديد من العمليات عن طريق كتابة البرامج النصية وإنشاء البنيات من الكود.

8. Buddy (الأفضل لإنشاء خط أنابيب مرئي)

عبر Buddy

يحول Buddy تكوين CI/CD من نصوص برمجية قائمة على الكود إلى سير عمل مرئي يمكن لأي شخص فهمه وتعديله. واجهة السحب والإفلات تجعله جذابًا بشكل خاص للفرق ذات الخلفيات التقنية المختلفة.

والأفضل من ذلك؟ نهج Buddy القائم على الإجراءات يقسم عمليات النشر المعقدة إلى خطوات يمكن إدارتها، لكل منها مدخلات ومخرجات واضحة.

أفضل ميزات Buddy

اختر من بين أكثر من 100 إجراء مسبق الإعداد لمهام النشر الشائعة

انشر في بيئات متعددة باستخدام المنطق الشرطي وبوابات الموافقة

راقب عمليات النشر في الوقت الفعلي باستخدام سجلات التنفيذ التفصيلية

قم بإلغاء عمليات النشر فورًا عند اكتشاف مشكلات

قيود الأصدقاء

تتكامل بشكل أقل مع الأدوات والخدمات المتخصصة

قد يبدو نهج الأداة مقيدًا للفرق التي تفضل التكوين القائم على الكود

أسعار Buddy

مجاني

المزايا: 29 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

Hyper: 99 دولارًا شهريًا لخمسة مستخدمين

تقييمات ومراجعات الأصدقاء

G2: 4. 7/5 (205+ تقييمات)

Capterra: 4. 8/5 (175+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Buddy؟

تصف إحدى تقييمات G2 الأمر على النحو التالي:

واجهة المستخدم رائعة وسهلة التصفح. إنها سريعة وتؤدي المهام المطلوبة منها. كما أن التبديل إلى buddy.works أمر بسيط، فقد عملت على الفور... قد يكون تغيير ملكية المشروع صعبًا بعض الشيء

واجهة المستخدم رائعة وسهلة التصفح. إنها سريعة وتؤدي المهام المطلوبة منها. كما أن التبديل إلى buddy.works أمر بسيط، فقد عملت على الفور... قد يكون تغيير ملكية المشروع صعبًا بعض الشيء

9. TeamCity (الأفضل للبنيات المؤسسية المعقدة)

عبر TeamCity

تتعامل TeamCity مع سيناريوهات البناء الأكثر تطلبًا والتي قد تربك أدوات التكامل المستمر الأبسط. صممت JetBrains هذه المنصة لإدارة قواعد الكود الكبيرة وسلاسل التبعية المعقدة ومتطلبات الاختبار المتطورة التي غالبًا ما تتطلبها تطبيقات المؤسسات.

تقوم بنية الشبكة الخاصة بها بتوزيع أحمال العمل على عدة وكلاء مع الحفاظ على التحكم المركزي والرؤية. يوفر التكامل العميق لـ TeamCity مع IntelliJ IDEA وأدوات JetBrains الأخرى تجربة تطوير سلسة للفرق التي تستخدم بالفعل بيئات التطوير هذه.

أفضل ميزات TeamCity

وزع عمليات البناء عبر عدة وكلاء باستخدام موازنة الحمل الذكية

حلل أداء البناء وحدد العقبات من خلال تقارير مفصلة

أنشئ سلاسل إنشاء تطلق عمليات الإنشاء التابعة تلقائيًا

قيود TeamCity

تعتبر وثائق API ضعيفة، خاصة بالنسبة للتكاملات المعقدة وغير الأساسية

غالبًا ما توصف لوحة الإدارة بأنها مزدحمة ومربكة

أسعار TeamCity

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TeamCity

G2: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (45+ تقييمًا)

10. Bitbucket Pipelines (الأفضل لسير عمل Git المستضاف من Atlassian)

عبر Bitbucket Pipelines

تظهر Bitbucket Pipelines مباشرة من مستودع Git الخاص بك، مما يلغي الحاجة إلى تكوين خدمات CI/CD خارجية أو إدارة المصادقة بين الأنظمة. هذا التكامل الوثيق يعني أن تكوين البنية الخاص بك يعيش جنبًا إلى جنب مع الكود الخاص بك.

يضمن النهج القائم على الحاويات الذي تتبعه الأداة تشغيل عمليات البناء في بيئات معزولة مع الاستفادة من البنية التحتية السحابية لـ Atlassian من أجل التوسع. وهي تفيد بشكل خاص الفرق التي تستخدم Bitbucket بالفعل للتحكم في المصادر وترغب في إضافة إمكانات CI/CD.

أفضل ميزات Bitbucket Pipelines

قم بتكوين البنيات باستخدام ملفات YAML المخزنة مباشرة في مستودعك

قم بتشغيل البنيات في حاويات Docker للحصول على بيئات متسقة وقابلة للتكرار

أنشئ صور بناء مخصصة مصممة خصيصًا لتكنولوجيا مجموعتك المحددة

راقب حالة البناء والسجلات من خلال واجهة Bitbucket المدمجة

قيود Bitbucket Pipelines

يمكن استهلاك دقائق البناء بسرعة للمشاريع التي تتطلب موارد كثيرة

قدرات تصحيح الأخطاء أقل تطوراً من الأدوات المخصصة

أسعار Bitbucket Pipelines

مجاني

قياسي: 3.30 دولار شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 6.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Bitbucket Pipelines

G2: 4. 4/5 (945+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1350 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bitbucket Pipelines؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

ما أعجبني جدًا في Bitbucket هو التكامل مع Jira. بالنسبة لنا، من الضروري أن تكون لدينا إمكانية تحديث التذاكر تلقائيًا بمجرد الالتزام بالمستودع... لدي أيضًا خبرة مع GitHub، و Bitbucket متأخر جدًا بالتأكيد مقارنةً بـ GitHub Actions و Pipelines.

ما أعجبني جدًا في Bitbucket هو التكامل مع Jira. بالنسبة لنا، من الضروري أن تكون لدينا إمكانية تحديث التذاكر تلقائيًا بمجرد الالتزام بالمستودع... لدي أيضًا خبرة مع GitHub، و Bitbucket متأخر جدًا بالتأكيد مقارنةً بـ GitHub Actions و Pipelines.

11. AWS CodePipeline (الأفضل لنشرات AWS الأصلية)

عبر AWS CodePipeline

تنسق AWS CodePipeline عملية إصدار البرامج بالكامل داخل النظام البيئي السحابي من Amazon، مما يوفر تكاملاً سلسًا مع خدمات AWS الأخرى، مثل Lambda و ECS و S3.

تعني بنية المنصة الخالية من الخوادم أنك تدفع فقط مقابل خطوط الإنتاج النشطة بدلاً من صيانة بنية تحتية مخصصة. تكمن قوتها في قدرتها على إنشاء سير عمل متطور للإصدارات يستفيد من كتالوج الخدمات الشامل لـ AWS، بدءًا من الاختبار الآلي باستخدام CodeBuild وحتى عمليات النشر الأزرق والأخضر باستخدام CodeDeploy.

أفضل ميزات AWS CodePipeline

قم بتشغيل خطوط الإنتاج تلقائيًا بناءً على عمليات التزام الكود أو الأحداث الخارجية

راقب تنفيذ خط الأنابيب من خلال مقاييس CloudWatch والإنذارات

قم بتسريع عمليات النشر المستمر المعقدة من خلال التنفيذ المتوازي

قيود AWS CodePipeline

يتطلب معرفة عميقة بخدمات AWS للتكوينات المتقدمة

يصعب التبديل إلى مزودي خدمات سحابية آخرين بسبب التقييد بجهة البيع

أسعار AWS CodePipeline

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات AWS CodePipeline

G2: 4. 3/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن AWS CodePipeline؟

يشرح مستخدم Reddit هذا ما الذي ينجح (وما الذي لا ينجح):

أنا أستمتع بالفعل بالعمل مع AWS CodePipeline وأوصي به للبيئات التي تستخدم CDK كـ IaC. خاصةً باستخدام مكتبة CDK Pipelines الجديدة... أرى أن الناس يشتكون من تقييد الموردين، وهو ما أتفهمه، ولكن في الوقت نفسه لا يمكنك الاستمتاع بأفضل ما تقدمه AWS إذا لم تحاول استخدام الأدوات الأصلية قدر الإمكان.

أنا أستمتع بالفعل بالعمل مع AWS CodePipeline وأوصي به للبيئات التي تستخدم CDK كـ IaC. خاصةً باستخدام مكتبة CDK Pipelines الجديدة... أرى أن الناس يشتكون من تقييد الموردين، وهو ما أتفهمه، ولكن في الوقت نفسه لا يمكنك الاستمتاع بأفضل ما تقدمه AWS إذا لم تحاول استخدام الأدوات الأصلية قدر الإمكان.

12. Semaphore (الأفضل للأداء المركّز على CI/CD)

عبر Semaphore

تضع Semaphore السرعة في مقدمة أولوياتها، باستخدام استراتيجيات تخزين مؤقت متقدمة وتنفيذ متوازي لتقليل أوقات الإنشاء إلى الحد الأدنى. تعمل بنية المنصة على تحسين تخصيص الموارد تلقائيًا بناءً على المتطلبات المحددة لمشروعك، مما يضمن إكمال عمليات الإنشاء في أسرع وقت ممكن.

تتميز ذاكرة التخزين المؤقتة للتبعية بتطورها بشكل خاص، حيث تحدد وتخزن المكتبات المستخدمة بشكل متكرر وصور Docker وأدوات البناء لتجنب التنزيلات الزائدة.

أفضل ميزات Semaphore

قم بإجراء الاختبارات بالتوازي عبر أجهزة متعددة تلقائيًا

قم بزيادة أو تقليل سعة البناء بناءً على متطلبات حجم العمل الحالي

أنشئ سير عمل معقدًا باستخدام المنطق الشرطي والضوابط اليدوية

قيود Semaphore

يبدو تكوين YAML معقدًا على الرغم من إضافة محرر رسومي

يبلغ المستخدمون عن انقطاعات متكررة

أسعار Semaphore

مجاني

المزايا: 49 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 20,000 دولار/سنة (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Semaphore

G2: 4. 7/5 (185+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Semaphore؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

ساعدتنا سهولة الوصول إلى حالات Semaphore ومرونة تكوينها على تقليل مدة خطوط أنابيب CI/CD إلى أقل من 10 دقائق في المتوسط... هناك بعض المشكلات العرضية مثل بطء استجابة الوكلاء وانقطاع الخدمة من حين لآخر، ولكن عادةً ما يتم حلها بسرعة كبيرة من قبل الفريق.

ساعدتنا سهولة الوصول إلى حالات Semaphore ومرونة تكوينها على تقليل مدة خطوط أنابيب CI/CD إلى أقل من 10 دقائق في المتوسط... هناك بعض المشكلات العرضية مثل بطء استجابة الوكلاء وانقطاع الخدمة من حين لآخر، ولكن عادةً ما يتم حلها بسرعة كبيرة من قبل الفريق.

💡نصيحة احترافية: قبل أن يصل الكود إلى الفرع الرئيسي، استخدم خطوط أنابيب طلب السحب لتشغيل فحوصات lint واختبارات الوحدة والتحليل الثابت. قم بحظر عمليات الدمج في حالة فشل أي شيء؛ فهذا يحافظ على استقرار الفرع الرئيسي وجاهزيته للإنتاج في جميع الأوقات.

13. Spinnaker (الأفضل لنشرات السحابة المتعددة)

عبر Spinnaker

تتعامل Spinnaker مع تعقيدات نشر التطبيقات عبر العديد من مزودي الخدمات السحابية والبيئات. طورت Netflix وGoogle هذه المنصة في الأصل لإدارة عمليات النشر على نطاق واسع، وهي لا تزال تحافظ على تركيزها على المستوى المؤسسي حتى اليوم.

توفر أداة التكامل المستمر إصدارات تجريبية ونشرات زرقاء وخضراء وتحديثات متجددة، كل منها مزود بقدرات استعادة تلقائية عند اكتشاف مشكلات.

أفضل ميزات Spinnaker

نشر التطبيقات على AWS وGoogle Cloud وAzure وKubernetes في وقت واحد

نفذ عمليات النشر التجريبية باستخدام التحويل التلقائي لحركة المرور والتراجع

راقب سلامة النشر من خلال المقاييس والتنبيهات المدمجة

قم بإدارة تكوينات التطبيقات عبر بيئات مختلفة بشكل مركزي

قيود Spinnaker

تؤدي بنية الخدمات الصغيرة المعيارية (Clouddriver و Orca و Deck وغيرها) إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وثائق تصميم البرامج ودعم المجتمع محدودان مقارنة بأدوات التكامل المستمر الأبسط

أسعار Spinnaker

مجاني

تقييمات ومراجعات Spinnaker

G2: 3. 9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Spinnaker؟

وقد قال أحد المراجعين في G2 ما يلي:

واجهة المستخدم جيدة وميزة النشر التجريبي هي الأفضل مقارنة بالأدوات الأخرى في السوق، على الرغم من أن Jenkins يحتل مكانة عالية في المنافسة، فإن Spinnaker جيد بنفس القدر... يمكن تحسين تعقيد بنية خط الأنابيب والاستخدام الأدنى للموارد وواجهة المستخدم غير الرائعة. كما أن المزيد من الإضافات والمكونات الإضافية للوضع المخصص سيكون تحسينًا جيدًا

واجهة المستخدم جيدة وميزة النشر التجريبي هي الأفضل مقارنة بالأدوات الأخرى في السوق، على الرغم من أن Jenkins يحتل مكانة عالية في المنافسة، فإن Spinnaker جيد بنفس القدر... يمكن تحسين تعقيد بنية خط الأنابيب والاستخدام الأدنى للموارد وواجهة المستخدم غير الرائعة. كما أن المزيد من الإضافات والمكونات الإضافية للوضع المخصص سيكون تحسينًا جيدًا

حقق النجاح في التكامل المستمر مع ClickUp

تحتاج فرق التطوير إلى أدوات تكامل مستمر تعمل على دفع العمل إلى الأمام دون عوائق. يجمع ClickUp بين الكود والمهام والإصدارات والمراجعات بحيث تظل عملية التكامل المستمر بأكملها مرئية وقابلة للتنفيذ.

كل فشل يصبح مهمة. كل سباق يبقى في موعده. كل إصدار يحصل على الوضوح الذي يستحقه. إذا كان إعدادك الحالي يبدو مشتتًا أو بطيئًا، فإن ClickUp يوفر لفريقك مكانًا واحدًا لإدارة كل شيء دون إضاعة الوقت أو السياق أو الزخم.

