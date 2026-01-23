هل LinkedIn Premium يستحق العناء؟ الإيجابيات والسلبيات والبدائل

مع أكثر من 1.2 مليار مستخدم موزعين على أكثر من 200 دولة، LinkedIn هو أكبر منصة للتواصل المهني على مستوى العالم.

ومثلما هو الحال مع حضورك على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حضورك المهني على هذه المنصة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. سواء كنت تبحث عن عملاء محتملين، أو تستكشف فرص عمل جديدة، أو تجذب المواهب، أو تسعى إلى المزيد من مقابلات العمل، فإن LinkedIn تحتل الصدارة.

بالتأكيد، يمكن لحساب LinkedIn Premium أن يفتح لك المزيد من إمكانيات الوصول والمعلومات.

ولكنه سيترك الجزء الصعب المتمثل في إدارة المحادثات والمتابعات لك بالكامل.

ومع ذلك، إذا كنت تتساءل عن كيفية تعزيز وجودك على LinkedIn باستخدام الحساب المميز للأعمال، فإن هذا الدليل مناسب لك.

ما يقدمه LinkedIn Premium

يقدم LinkedIn خططًا مميزة في 4 فئات أساسية: الوظائف، والأعمال، والمبيعات، والتوظيف. تستهدف كل فئة جمهورًا محددًا وتأتي مع مجموعة ميزات وفئات فرعية وأسعار مميزة.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على كل خطة وميزاتها الرئيسية 👇

الخطة المميزة الأفضل لـ الميزات الرئيسية المتضمنة الأسعار (تقريبية)* مهنة مميزة الباحثون عن عمل والمهنيون الذين يستكشفون الوظائف شاهد جميع مشاهدي ملفك الشخصي، و5 نقاط InMail، ومعلومات عن المتقدمين للوظائف، وبيانات الرواتب، والوصول إلى LinkedIn Learning. ~29.99 دولارًا شهريًا الأعمال المميزة المؤسسون والمستشارون والمهنيون المستقلون تصفح غير محدود للأشخاص، رؤى تجارية، عوامل تصفية بحث متقدمة، 15 رصيد InMail ~59.99 دولارًا شهريًا موجه المبيعات مندوبو المبيعات، المؤسسون الذين يقومون بأنشطة خارجية، الشراكات بحث متقدم عن العملاء المحتملين والحسابات، تنبيهات العملاء المحتملين، تكامل CRM، 50 حدًا لـ InMail ~99.99 دولارًا شهريًا Recruiter Lite مديرو التوظيف ومسؤولو التوظيف البحث المتقدم عن المرشحين، رؤى التوظيف، InMail، تتبع المرشحين حوالي 170 دولارًا شهريًا

👀 هل تعلم؟ يبلغ متوسط معدل الرد على رسائل البريد الإلكتروني الباردة 5.1٪، بينما تحصل رسائل LinkedIn المباشرة على 10.3٪، أي ضعف معدل التفاعل. ومع ذلك، لا يزال 90٪ من الجهود الخارجية توجه إلى البريد الإلكتروني.

مزايا LinkedIn Premium

دعنا نتعرف على مزايا LinkedIn Premium لتوجيه قراراتك.

رؤية محسّنة وإحصاءات حول الملف الشخصي

عبر LinkedIn

مع LinkedIn Premium، يمكنك معرفة من شاهد ملفك الشخصي (حتى 365 يومًا) وكيف عثر عليك الأشخاص، من خلال البحث أو الخلاصة أو العلاقات المشتركة أو صفحات الشركة. هذه المعلومات مهمة عندما تحتاج إلى ميزة السبق.

على سبيل المثال:

عندما يشاهد مدير التوظيف ملفك الشخصي → تواصل معه عبر رسالة خاصة مخصصة لتقديم نفسك أو اهتمامك بالوظيفة

عندما يتحقق عميل محتمل أو عميل محتمل منك → تابع الأمر على الفور بينما لا تزال في مقدمة اهتماماته

عندما يبحث مسؤولو التوظيف عن مهاراتك → ستعرف بالضبط الكلمات المفتاحية التي تجذب الزوار ويمكنك تحسين ملفك الشخصي وفقًا لذلك.

تحصل الحسابات المميزة للأعمال أيضًا على شارة ذهبية على ملفاتها الشخصية، مما قد يشير إلى مصداقيتها بالنسبة لأصحاب العمل والعملاء المحتملين. يمكنك أيضًا تصفح الملفات الشخصية بشكل مجهول وإجراء عمليات بحث غير محدودة، مع تصفية النتائج حسب المسمى الوظيفي أو حجم الشركة أو الموقع أو المجال أو مجموعة المهارات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب تتبع العملاء المحتملين لتقسيم اتصالات LinkedIn حسب مستوى التفاعل. هذا يمنعك من معاملة العملاء المحتملين الباردين بنفس طريقة معاملة العملاء المحتملين الدافئين الجاهزين للتحويل.

InMail للتواصل المباشر

عبر LinkedIn

مع الخطط المميزة، تحصل على 3 أشهر من رصيد InMail المتجدد للاتصال بأعضاء LinkedIn خارج شبكتك. هذا مفيد عندما تحاول التواصل مع صانعي القرار أو فرق التوظيف الذين لا يرون عادةً طلب الاتصال الخاص بك.

ومع ذلك، إليك بعض الأمور التي يجب أن تعرفها عن InMails ⚠️

هناك ثلاثة أنواع من رسائل InMail: مجانية، مدفوعة (لـ Sales Navigator و Recruiter Lite)، وبرعاية (منصة LinkedIn Ads).

InMail مخصص للتواصل الأولي؛ لا يمكنك إرسال رسالة أخرى إلى نفس الشخص ما لم يرد عليك.

إذا رد المستلم في غضون 90 يومًا، فسوف تقوم LinkedIn برد رصيد InMail إلى حسابك.

يبلغ الحد الأقصى لعدد الأحرف في رسائل InMail 200 حرفًا في سطر الموضوع و1900 حرفًا في النص.

✏️ ملاحظة: يجب على مسؤولي التوظيف الحفاظ على معدل استجابة InMail لا يقل عن 13٪ على 100 رسالة أو أكثر يتم إرسالها خلال كل فترة تقييم مدتها 14 يومًا.

البحث المتقدم وفلاتر العملاء المحتملين

عبر LinkedIn

يوفر لك LinkedIn Premium خيارات بحث وتصفية متقدمة. يمكنك تضييق نطاق العملاء المحتملين أو العملاء المتوقعين حسب مستوى الأقدمية أو حجم الشركة أو سنوات الخبرة أو المجال. هذا أمر مهم عند إنشاء قوائم التواصل أو تتبع أنماط التوظيف لدى المنافسين أو تحديد صانعي القرار داخل الحسابات المستهدفة.

الخطة عوامل تصفية البحث والعملاء المحتملين المتاحة مهنة مميزة تصفية حسب الشركة والموقع والقطاع Premium Business البحث عن الشركات حسب القطاع وموقع المقر الرئيسي وعدد الموظفين البحث عن العملاء المحتملين حسب الشركة الحالية/السابقة والمسمى الوظيفي البحث عن العملاء المحتملين حسب المنطقة الجغرافية والاسم والمدرسة Sales Navigator كل ما يتضمنه الحساب المميز للأعمال، بالإضافة إلى: البحث عن العملاء المحتملين حسب الأقدمية والوظيفة والتغييرات الوظيفية الأخيرة البحث حسب اهتمام المشتري والصلات المشتركة البحث حسب إشارات نية المشتري التصفية حسب قوائم العملاء المحتملين/الحسابات المخصصة البحث عن الشركات حسب الإيرادات السنوية وعدد الموظفين في الأقسام البحث داخل الحسابات المحفوظة والتصفية حسب قوائم الحسابات المخصصة البحث عن الشركات المتزامنة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك Recruiter Lite البحث حسب المسمى الوظيفي والموقع والشركات والمهارات والتقييمات التصفية حسب المدارس والصناعات واللغات المنطوقة البحث المتقدم عن المرشحين باستخدام عوامل تصفية الشهادات

💡 نصيحة احترافية: استخدم البحث البولياني لإنشاء استعلامات مركزة للغاية. اجمع بين الكلمات الرئيسية والمشغلات لتصفية ما تحتاجه بالضبط: و : يتطلب جميع المصطلحات (على سبيل المثال، "مبيعات و مدير")

أو : يتضمن أي مصطلح (على سبيل المثال، "الرئيس التنفيذي أو المؤسس")

لا : يستبعد المصطلحات (على سبيل المثال، "مدير لا متدرب")

الاقتباسات " ": يبحث عن العبارات الدقيقة (على سبيل المثال، "مدير وسائل التواصل الاجتماعي")

الأقواس ( ): مصطلحات المجموعات للبحث المعقد (على سبيل المثال، "(مبيعات أو تسويق) وليس مدير")

التعلم والتطوير

عبر LinkedIn

يوفر LinkedIn Premium إمكانية الوصول إلى أكثر من 20,000 دورة تدريبية يقدمها خبراء في المجال وتركز على المهارات الأكثر طلبًا في الوقت الحالي. يمكنك العثور على دورات تدريبية في جميع المجالات، من صيغ Excel إلى أساسيات الذكاء الاصطناعي إلى إدارة المشاريع.

📚 اقرأ المزيد: أفضل مجتمعات مديري المنتجات للانضمام إليها من أجل التواصل

تحتوي معظمها على تقييمات وملفات تمارين ونصوص فيديو. في كل مرة تكمل فيها دورة تدريبية، تحصل على شهادة تظهر تلقائيًا على ملفك الشخصي على LinkedIn مع شارة التحقق.

أهم المعلومات عن الوظائف والتطبيقات

عبر LinkedIn

بصفتك مستخدمًا مميزًا، يمكنك مقارنة طلبك بطلبات المتقدمين الآخرين. يسلط LinkedIn الضوء على المهارات والخبرات التي تفتقر إليها ويوضح مدى مطابقة ملفك الشخصي لمتطلبات الوظيفة.

سلبيات LinkedIn Premium

هل LinkedIn Premium يستحق 💰؟ اطلع على العيوب إذا كنت تفكر في الاشتراك.

الخطط المميزة في النطاق الأعلى

قد ترتفع التكلفة بسرعة، خاصة إذا لم تكن تبحث عن وظيفة أو تبحث عن فرص عمل بشكل نشط. إليك ما يمكن أن تتوقعه:

الخطة الأسعار الشهرية* الأسعار الشهرية (عند الدفع سنويًا)* الوظائف المميزة 29.99 دولارًا شهريًا 19.99 دولارًا شهريًا Premium Business 59.99 دولارًا شهريًا 47.99 دولارًا شهريًا Sales Navigator Core 99.99 دولارًا شهريًا 79.99 دولارًا شهريًا Sales Navigator Advanced 149.99 دولارًا شهريًا 108.33 دولارًا شهريًا Recruiter Lite 170 دولارًا شهريًا 140 دولارًا شهريًا

يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد على جميع الخطط، ولكن سيتعين عليك تقديم تفاصيل بطاقتك الائتمانية.

قد لا تتحقق الميزات فعليًا

قائمة العروض في إطار الخطط المميزة شاملة، ومن المحتمل ألا تستخدمها كلها.

ما يجب أن تعرفه أيضًا هو:

معدلات استجابة منخفضة : إرسال رسالة InMail لا يضمن الحصول على رد. خاصة إذا كنت ترسل رسائل نموذجية لا تتطلب جهدًا كبيرًا، وملفك الشخصي يفتقر إلى المضمون. إذا كان جمهورك المستهدف غير متقبل لرسائل InMail، فسوف تستنفد رصيدك فقط.

بحث متقدم مربك : قد تكون عوامل التصفية المتقدمة للبحث مبالغًا فيها إذا كنت تتواصل بشكل غير رسمي أو تتقدم فقط إلى عدد قليل من الوظائف شهريًا. لا يحتاج معظم الباحثين عن عمل إلى التصفية حسب عدد موظفي الشركة أو التكنولوجيا المستخدمة، فحتى البحث الأساسي يكفي للقيام بهذه المهمة.

التصفح الخاص الزائد عن الحاجة: إذا قام مستخدم حساب مجاني بعرض ملفك الشخصي في الوضع الخاص، فلن ترى تفاصيله، حتى مع وجود حساب مميز. وهذا يتعارض مع الغرض من ميزة "من شاهد ملفك الشخصي" عندما يتصفح عدد كبير من المشاهدين بشكل مجهول.

رصيد InMail غير المستخدم: تنتهي صلاحية الرصيد بعد ثلاثة أشهر إذا لم يتم استخدامه. إذا لم تكن تبحث بنشاط عن عملاء محتملين أو وظائف، فستشاهد هذا الرصيد يتراكم ثم يختفي دون أن تستخدمه أبدًا.

👀 هل تعلم؟ يزداد احتمال قبول الأعضاء لرسائل InMail الخاصة بك بنسبة 87% إذا كان لديك ملف تعريف LinkedIn كامل. لن يفيدك LinkedIn Premium إذا لم تقم ببناء علامة تجارية شخصية يتواصل معها الناس.

ميزات الذكاء الاصطناعي ذات الذكاء المحدود

يقدم LinkedIn أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مستويات الحساب المميز:

عبر LinkedIn

مساعدة الرسائل: قم بإنشاء تواصل مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وزيادة معدلات استجابة المشترين

Account IQ و Lead IQ: قلل وقت البحث بفضل المعلومات الفورية عن الحسابات والعملاء المحتملين المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول الوظائف الشاغرة : قم بتقييم مدى ملاءمتك للوظيفة واحصل على نصائح مخصصة لتتميز أمام مسؤولي التوظيف

مساعد كتابة الملف الشخصي بالذكاء الاصطناعي: حسّن ملفك الشخصي وابرز للحصول على المزيد من الفرص

التدريب والتعلم المدعومان بالذكاء الاصطناعي: احصل على نصائح مهنية مخصصة وتوصيات بالموارد

📮 ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة لديهم وقدراتهم المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتهم الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم الانتقال إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين إنتاجيتك بمقدار الضعف مع ClickUp!

هل LinkedIn Premium يستحق العناء؟ حالات الاستخدام

تقييم الإيجابيات والسلبيات يقودنا إلى السؤال النهائي: هل اشتراك LinkedIn Premium يستحق العناء؟

بصراحة، هذا يعتمد على عدة عوامل.

بالنسبة لبعض المهنيين، تترجم الميزات المميزة مباشرة إلى صفقات مبرمة أو عروض عمل. بالنسبة للآخرين، فهي أموال تنفق على أدوات لن يستخدموها بالكامل أبدًا.

متى يكون الحساب المميز مناسبًا؟

✅ إذا كنت تستخدم خطة LinkedIn المجانية بنشاط لبناء علامة تجارية شخصية وتوسيع شبكتك، فإن الحساب المميز يضيف مزيدًا من المصداقية. يمكنك تتبع التفاعل وتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك باستخدام المقاييس والإحصاءات التي يوفرها.

فيما يلي بعض الأمثلة التي يثبت فيها الحساب المميز فائدته:

متى يكون LinkedIn Premium مناسبًا؟ لماذا ينجح هذا؟ تريد الحصول على الوظيفة الأنسب لك يمكن للباحثين عن عمل الذين يتقدمون بقوة إلى وظائف متعددة تخصيص طلباتهم باستخدام رؤى المتقدمين والتواصل مع مديري التوظيف عبر رسائل InMail مخصصة. الأعضاء المميزون أكثر عرضة بـ 2.6 مرة للتوظيف عبر المنصة. لديك ميزانية للاستثمار في كفاءة أعلى لتوليد العملاء المحتملين تجعل عوامل التصفية المتقدمة وتوصيات العملاء المحتملين في Sales Navigator عملية البحث عن العملاء المحتملين أكثر كفاءة. يعمل تكامل CRM على تبسيط عملية التواصل وإدارة العملاء المحتملين، مما يقلل وقت البحث بساعات. أنت توظف لشغل عدة وظائف في وقت واحد تسهل ميزة البحث المتقدم عن المرشحين في Recruiter Lite ومجلدات المشاريع وائتمانات InMail عملية البحث عن المواهب وتنظيمها. من المرجح أن تسترد تكلفة Recruiter Lite إذا كنت توظف 5 مرشحين أو أكثر سنويًا. أنت مستشار أو مستقل تقدم خدمات نادرًا ما يقبل صانعو القرار في الشركات المستهدفة طلبات الاتصال الباردة. من المفيد إجراء اتصال دافئ مخصص قبل إرسال طلب الاتصال.

❌ لنجعل اتخاذ القرار أكثر بساطة. إذا كنت تندرج في إحدى هذه الفئات، قد لا يكون الحساب المميز مجديًا:

السيناريو لماذا لا يفي الحساب المميز بالغرض أنت تتواصل بشكل غير رسمي لا يتطلب نشر المحتوى والمشاركة في التعليقات وزيادة الظهور استخدام الحساب المميز. فالنسخة المجانية تدعم بالفعل بناء العلاقات العضوية. أنت لا تتابع المتابعين تفتح InMail المحادثات، لكن Premium لا توفر أي طريقة لإدارة الردود أو التذكيرات أو سياق العلاقة المستمرة. تؤدي المتابعات الفائتة إلى تآكل عائد الاستثمار بسرعة. حجم تواصلاتك منخفض إرسال بضع رسائل أو طلبات كل شهر نادرًا ما يبرر التكلفة المتكررة لخطط Premium. تتوقع الأتمتة أو الهيكلية لا يوفر الحساب المميز سير العمل أو التسلسل أو قنوات العملاء المحتملين. إنه طبقة وصول، وليس نظام تنفيذ. ليس لديك هدف محدد زمنياً بدون نتائج واضحة (مقابلات، توظيفات، صفقات)، غالبًا ما يصبح الحساب المميز اشتراكًا غير مستخدم بدلاً من أن يكون أداة لتحسين الأداء.

👀 هل تعلم؟ معدل فتح رسائل InMail أعلى بـ 2.5 مرة (57.5٪) مقارنة بالبريد الإلكتروني (21.6٪). لضمان حصول رسائل InMail على ردود، قم بتخصيصها بناءً على الأنشطة الحديثة واتبع أسلوبًا ودودًا. لا تكن مبيعيًا في الرسالة الأولى.

LinkedIn Premium مقابل الإصدار المجاني: نظرة عامة

فيما يلي مقارنة بين ميزات LinkedIn البارزة وما تحصل عليه في الخطط المجانية مقابل الخطط المدفوعة.

الميزة حساب LinkedIn مجاني الخطة المميزة مشاهدات الملف الشخصي آخر 5 (حتى 90 يومًا) قائمة كاملة (365 يومًا) مع بيانات ديموغرافية رصيد InMail لا شيء 5 (مهنة)، 15 (أعمال) عوامل تصفية البحث مرشحات أساسية لتصفية البحث حسب الأشخاص والوظائف والمنشورات والمجموعات والشركات والمدارس والفعاليات. مرشحات بحث متقدمة مع تصفية بولية. مفيدة عندما تريد البحث عن العديد من الأشخاص خارج شبكة الدرجة الأولى والثانية والثالثة الخاصة بك. ميزات الذكاء الاصطناعي NA متاح في مناطق جغرافية محددة تتبع المتقدمين NA تتبع من يشاهد إعلانات الوظائف الخاصة بك وحالة الطلبات تكامل CRM NA يتكامل مع HubSpot و Salesforce و Oracle والمزيد استخدام البحث عن الأشخاص شهريًا عمليات بحث محدودة عن الأشخاص الذين ليسوا من معارفك المباشرين غير محدود (على الرغم من أن خطة الباحثين عن عمل تأتي مع حد أقصى) موارد التعلم وصول محدود الوصول إلى أكثر من 20000 دورة تدريبية حدود الاتصال 30000 اتصال من الدرجة الأولى 30000 اتصال من الدرجة الأولى التوصيات والتزكيات اطلب توصيات وعرضها على ملفك الشخصي مثل الخطة المجانية

ومع ذلك، فإن نجاح التواصل يأتي من الاستراتيجية والاتساق، وليس فقط من الميزات المميزة. يمكنك النمو على LinkedIn وإدارة علاقاتك بشكل جيد، حتى مع الخطة المجانية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل المدونات التي يجب على مهندسي البرمجيات متابعتها للحصول على رؤى

بدائل LinkedIn Premium

لقد قسمنا البدائل لـ LinkedIn Premium إلى قسمين: أدوات التواصل وأدوات أتمتة LinkedIn.

تشمل أدوات التواصل:👇

1. AngelList (الأفضل لتوظيف الشركات الناشئة، وتواصل مؤسسي الشركات، والاستثمار في المراحل المبكرة)

عبر AngelList

يربط AngelList بين المتخصصين في الشركات الناشئة والمؤسسين والمستثمرين في نظام بيئي واحد. يمكن للباحثين عن عمل تصفح الوظائف المتاحة في الشركات الناشئة. ويحصلون مسبقًا على نطاقات الرواتب وتفاصيل الأسهم. يمكن للمؤسسين استخدامه للعثور على شركاء مؤسسين وتوظيف المواهب في المراحل المبكرة. يمكن للمستثمرين البحث عن الصفقات على المنصة.

على عكس التركيز المهني الواسع لـ LinkedIn، فإن AngelList مصمم خصيصًا لتوظيف الشركات الناشئة وجمع الأموال والتواصل في المراحل المبكرة.

الميزات الرئيسية لـ AngelList

بيانات شفافة عن الرواتب والأسهم : يعرض نطاقات الأجور ونسب الأسهم قبل التقدم للوظيفة، مما يمنع المفاجآت غير السارة من العروض المنخفضة.

لوحة وظائف مخصصة للشركات الناشئة : تصفية الوظائف حسب مرحلة التمويل وحجم الشركة والتكنولوجيا المستخدمة والمرونة في العمل عن بُعد لإجراء عمليات بحث محددة.

مطابقة المستثمرين والمؤسسين : يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والمؤسسين المحتملين بناءً على القطاع والصناعة والمرحلة والمصالح.

قوائم المواهب المختارة : يقوم مسؤولو التوظيف بإنشاء قوائم خاصة بالمرشحين الذين يرغبون في متابعتهم لشغل وظائف مستقبلية أو لتقديمهم إلى شركات أخرى.

اتحادات للمستثمرين: تسمح للمستثمرين الملاك بتجميع رأس المال والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة مع مستثمرين رئيسيين ذوي خبرة.

قيود AngelList

التركيز الضيق يحد من فائدة هذا الحساب للمهنيين خارج نطاق الشركات الناشئة ونظام رأس المال الاستثماري

قد تكون المنافسة على الوظائف شديدة، حيث تجذب هذه الوظائف متقدمين من جميع أنحاء العالم مستعدين للعمل مقابل حصة في الشركة.

أسعار AngelList

تقليدي : 0.1% من حجم الصندوق + 10 آلاف دولار سنويًا

خدمة كاملة: 0. 15٪ من حجم الصندوق + 20 ألف دولار/سنة

2. Bumble Bizz (الأفضل للتواصل المهني دون ضغوط، مع التركيز على العلاقات أولاً)

عبر Bumble Bizz

يجلب Bumble Bizz آلية التمرير إلى اليمين في تطبيقات المواعدة إلى الشبكات المهنية. أنشئ ملفًا شخصيًا منفصلاً على Bizz يسلط الضوء على مهاراتك ومجال عملك وما تبحث عنه: التوجيه أو المتعاونين أو العملاء أو فرص العمل. يعرض لك التطبيق المهنيين القريبين منك، ويمكنك التمرير إلى اليمين للتواصل أو إلى اليسار للتجاهل.

تتيح ميزة Matches إمكانية إرسال رسائل مباشرة دون الحاجة إلى طلبات اتصال LinkedIn أو InMails الرسمية. يمكن استخدامها من قبل العاملين المستقلين والمستشارين ورجال الأعمال الذين يرغبون في تكوين شبكة علاقات دون ضغوط وبطريقة أقل رسمية.

الميزات الرئيسية لـ Bumble Bizz

المطابقة القائمة على التمرير : تصفح الملفات الشخصية ومرر لليمين على الأشخاص الذين ترغب في التواصل معهم من أجل التواصل المتبادل

وضع احترافي منفصل : التبديل بين أوضاع المواعدة والصداقة والتواصل التجاري داخل نفس التطبيق

الاكتشاف بناءً على الموقع : يبحث عن المهنيين القريبين منك للتواصل المحلي أو اللقاءات أو فرص التعاون

تصفية الاهتمامات والأهداف : تصفية النتائج وفقًا لما يبحثون عنه — التوظيف، الشراكات، الإرشاد، أو العملاء المستقلون

المراسلة المباشرة على Match: تتيح الدردشة الفورية دون انتظار القبول أو استنفاد رصيد InMail.

قيود Bumble Bizz

قاعدة مستخدمين أصغر مقارنة بـ LinkedIn تعني عدد أقل من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى والمتخصصين في مجالات صناعية محددة

قد تبدو الواجهة غير الرسمية غير ملائمة للصناعات المحافظة أو حالات التواصل على المستوى العالي.

أسعار Bumble Bizz

أسعار مخصصة

3. Xing (الأفضل للتواصل المهني في أوروبا الناطقة بالألمانية)

عبر Xing

يهيمن Xing على الشبكات المهنية في ألمانيا والنمسا وسويسرا مع أكثر من 20 مليون مستخدم في منطقة DACH. يعمل مثل LinkedIn ولكن مع اختراق أقوى للسوق المحلية وميزات مصممة خصيصًا لثقافة الأعمال الأوروبية.

يستخدمه المحترفون للعثور على وظائف وحضور فعاليات صناعية والانضمام إلى مجموعات متخصصة تركز على الأسواق الناطقة بالألمانية. إذا كان جمهورك المستهدف أو عملك يعمل في أوروبا الناطقة بالألمانية، فإن Xing غالبًا ما يوفر تفاعلًا أفضل من LinkedIn للتواصل الإقليمي.

الميزات الرئيسية لـ Xing

هيمنة سوق DACH : حضور أقوى من LinkedIn في ألمانيا والنمسا وسويسرا للعلاقات التجارية المحلية

اكتشاف الفعاليات والتواصل : تصفح الفعاليات المهنية والمؤتمرات واللقاءات مع ميزة RSVP المدمجة والتواصل مع الحاضرين

مجموعات خاصة بالصناعة : انضم إلى مجتمعات متخصصة تركز على قطاعات الأعمال الألمانية مع مناقشات نشطة وإعلانات وظائف

ميزة ProJobs : لوحة وظائف مميزة مع قوائم حصرية من الشركات التي تستهدف بشكل خاص شبكة Xing المهنية

الخصوصية المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات: ضوابط أكثر صرامة على البيانات وشفافية تتوافق مع لوائح الخصوصية الأوروبية

قيود Xing

الانتشار العالمي المحدود خارج البلدان الناطقة بالألمانية يجعله غير فعال للتواصل الدولي

قاعدة مستخدمين أصغر مقارنة بـ LinkedIn تعني عدد أقل من الاتصالات في الأسواق غير الأوروبية

أسعار Xing

أسعار مخصصة

💡 نصيحة احترافية: هل تشعر بالإرهاق من التواصل والتواصل المستمر؟ استخدم تقنية حجز الوقت حيث تخصص 90-120 دقيقة يوميًا لمجال واحد تركز عليه، مثل الترويج لعلامتك التجارية على LinkedIn أو التواصل مع العملاء المحتملين. هذا يمنع إرهاق التبديل بين المهام ويحقق نتائج أفضل من المشاركة المتفرقة طوال اليوم.

1. ClickUp (الأفضل لتركيز جهود التواصل على LinkedIn والمتابعة وتخطيط المحتوى وإدارة العلاقات)

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة شاملة واحدة باستخدام ClickUp.

عندما تقوم بالتواصل على LinkedIn، تحتاج إلى مساحة عمل مركزية لإدارة جهات الاتصال والمتابعة ومكان لتخطيط المحتوى وتتبع النتائج.

أدخل: ClickUp، مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي. توحد مساحة العمل هذه سير عملك وأدواتك، مما يتيح لك إدارة تواصل LinkedIn في مكان واحد. تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

إن امتلاك أداة لإدارة جهات الاتصال أو موقع مركزي لتخزين جميع جهات الاتصال الخاصة بشركتك ومعلوماتها يجعل التواصل أكثر سهولة.

عندما تدير العملاء المحتملين والعملاء والتفاعلات على نطاق واسع، فإنك تحتاج إلى نموذج قائمة جهات الاتصال من ClickUp لتبقي كل شيء تحت السيطرة.

استخدم هذا النموذج من أجل:

احصل على نموذج مجاني ابحث عن جهات الاتصال بسهولة وقم بتصفيتها حسب الأولوية باستخدام نموذج قائمة جهات الاتصال في ClickUp.

التقط تفاصيل الاتصال من خلال نموذج - اجمع الأسماء والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وملفات LinkedIn والملاحظات دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

قم بتخزين معلومات العملاء باستخدام حالات مخصصة مثل "أول اتصال" أو "نشط" أو "غير متفاعل" أو "غير نشط" أو "عميل محتمل" أو أي حالة أخرى أكثر صلة.

نظم جهات الاتصال باستخدام طرق العرض المخصصة — طريقة عرض القائمة للمسح السريع، وطريقة عرض اللوحة لتتبع المسار المرئي، أو طريقة عرض الجدول للبيانات القابلة للفرز.

أضف 11 حقلًا مخصصًا مختلفًا، مثل ملف تعريف Facebook والموقع والبريد الإلكتروني للمتحدث وملف تعريف Instagram والتصنيف، لحفظ المعلومات الهامة عن جهات الاتصال وتصور بيانات الاتصال بسهولة.

قم بتعيين مهام المتابعة مباشرة من سجلات جهات الاتصال إلى أعضاء الفريق مع تحديد تواريخ الاستحقاق وعلامات الأولوية

💡 نصيحة احترافية: قم بتخزين الرسائل النموذجية لمختلف سيناريوهات التواصل في ClickUp Docs. استخدم الرسالة النموذجية بالإضافة إلى اقتراحات ClickUp Brain لإنشاء رسالة مخصصة وتبدو إنسانية. بهذه الطريقة، لن يحتاج فريقك إلى إعادة التفكير في الأنظمة من الصفر، دون المساومة على رسائل تبدو آلية.

بمجرد تتبع جهات الاتصال، فإن الخطوة التالية هي نقلها عبر مسار المبيعات الخاص بك.

أنت بحاجة إلى نظام لتأهيل العملاء المحتملين، وجدولة المتابعات، وإبرام الصفقات دون أن تفوتك أي فرصة.

قالب مسار المبيعات من ClickUp يأتي لإنقاذك. باستخدام هذا القالب، يمكنك:

احصل على نموذج مجاني تصور مسار المبيعات بالكامل في عرض واحد باستخدام نموذج مسار المبيعات من ClickUp.

تصور مراحل الصفقة من الاتصال الأولي إلى إتمام الصفقة في 4 طرق عرض مختلفة في ClickUp

أتمتة إنشاء المهام عندما ينتقل العميل المحتمل إلى مراحل أخرى — قم بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، أو جدولة مكالمات الاكتشاف، أو تعيين العروض

تتبع قيمة الصفقات وتوقعات الإيرادات من خلال تصفية الفرص النشطة حسب تاريخ الإغلاق وحجم العقد المحتمل

اضبط تذكيرات للتسجيل حتى لا تفوتك أي متابعة

ذكاء سياقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain، وهو ذكاء اصطناعي سياقي، يفهم نظام التواصل الخاص بك لأنه موجود داخل ClickUp. وهو يحتوي على سياق من قوائمك ومهامك ووثائقك وحقول CRM وملاحظاتك.

يمكنه إنشاء رسائل تواصل وملخصات ومهام متابعة بناءً على سير عملك الفعلي.

من أجل توسيع نطاق تواجدك على LinkedIn، يمكن للمساعد الذكي تلخيص منشورات LinkedIn واستخراج النقاط الضعيفة الخاصة بالوظيفة واستخراج التفاصيل الرئيسية التي يمكنك استخدامها في رسالتك.

ثم استخدم BrainGPT لإعادة كتابة رسالة التواصل الخاصة بك بأسلوب مختلف. يمكنك حتى إنشاء إصدارات مختلفة من زوايا متعددة (قائمة على القيمة، قائمة على المشكلة، قائمة على الرؤية). اختبر هذه الاختلافات لترى ما الذي يتناسب مع كل ICP.

صياغة رسائل البريد الإلكتروني الباردة على LinkedIn باستخدام ClickUp Brain

تذكر أن تجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية وأن تضيف شخصيتك إلى الرسالة.

إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، فقد أنشأنا هذا الفيديو من أجلك.

كما أنك إذا كنت تشعر أن الكتابة بطيئة، يمكنك استخدام ميزة Talk-to-Text من ClickUp. باستخدام Talk-to-Text، يمكنك:

قم تلقائيًا بتمييز زملائك في الفريق أو المهام أو المستندات أثناء الإملاء باستخدام @mentions والروابط التي تراعي السياق

احصل على مفردات شخصية تملأ تلقائيًا أسماء المنتجات والمختصرات والكلمات الأكثر استخدامًا للنص المكتوب بحيث يبدو وكأنه صوتك.

حوّل المذكرات الصوتية إلى نص منظم وقم بتعيينها كمهام

يمكنك الوصول إلى ChatGPT وClaude وGemini ونماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات، مما يقلل من انتشار الذكاء الاصطناعي

إعداد سير عمل الأتمتة

عندما تدير التواصل على نطاق واسع، لا يمكنك التعامل مع كل هذا يدويًا. أنت بحاجة إلى سير عمل آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويستمر في العمل حتى عندما لا تراقب كل رد.

ومع ذلك، أثناء أتمتة التواصل على LinkedIn باستخدام الذكاء الاصطناعي، تأكد من تكوين الحدود التالية:

تعيين طلبات الاتصال اليومية

أرسل طلبات الاتصال على فترات زمنية

أرسل رسائل خلال ساعات عمل العملاء المحتملين لتعظيم معدلات الاستجابة وتبدو أكثر إنسانية.

باستخدام أتمتة ClickUp التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، يمكنك إنشاء سير عمل قائم على المشغلات يتم تنشيطه عند إرسال طلب اتصال على LinkedIn. ويقوم هذا السير بتنفيذ عملية البحث عن العملاء المحتملين في الخلفية.

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك

حدد قواعد "إذا حدث هذا، فافعل ذلك" في الأتمتة التي توفر ساعات من العمل وتقضي على الخطوات المفقودة. يمكن أيضًا ربط الأتمتة بمواعيد الاستحقاق القادمة أو تغييرات المكلفين أو حتى أحداث تتبع الوقت، مما يضمن بقاء المهام مصنفة بشكل متسق.

🚀 ميزة ClickUp: Super Agents من ClickUp هم زملاؤك في فريق الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بالأعمال الشاقة نيابة عنك. مع Super Agents، يمكنك: قم بتشغيل مهام المتابعة تلقائيًا عندما لا يستجيب العميل المحتمل خلال فترة زمنية محددة

قم بتوجيه العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية إلى أعضاء فريق معينين بناءً على المنطقة أو الخبرة أو حجم العمل، وهو أمر بالغ الأهمية عندما تدير عدة عملاء محتملين

أرسل تسلسلات تواصل مخصصة تتكيف بناءً على استجابات العملاء المحتملين دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

قم بمزامنة نشاط LinkedIn مع CRM الخاص بك بحيث تملأ الاتصالات الجديدة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك تلقائيًا ببيانات غنية. شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن Super Agents وكيفية عملها 👇

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

التعاون الفوري عبر الصوت والفيديو: قم بتشغيل قم بتشغيل ClickUp SyncUps مباشرة من المهام لمناقشة استراتيجيات التواصل، ومراجعة قوائم العملاء المحتملين، أو متابعة تسلسلات المتابعة في الوقت الفعلي.

تكامل ClickUp : يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق ويوفر تكاملًا أصليًا مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات البريد الإلكتروني وأدوات الأتمتة، مما يتيح لك مركزية بيانات العملاء المحتملين والتخلص من الحاجة إلى تبديل السياق. يتكامل ClickUp مع أكثر من 1000 تطبيق ويوفر تكاملًا أصليًا مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات البريد الإلكتروني وأدوات الأتمتة، مما يتيح لك مركزية بيانات العملاء المحتملين والتخلص من الحاجة إلى تبديل السياق.

البحث على مستوى المؤسسة: ابحث عن تفاصيل الاتصال والمحادثات السابقة وقوالب التواصل على الفور عبر مساحة عمل ClickUp والتطبيقات المتصلة باستخدام ابحث عن تفاصيل الاتصال والمحادثات السابقة وقوالب التواصل على الفور عبر مساحة عمل ClickUp والتطبيقات المتصلة باستخدام Enterprise Search.

مركز معرفة مركزي: قم بتخزين جميع استراتيجيات LinkedIn ونماذج التواصل ودلائل التواصل في قم بتخزين جميع استراتيجيات LinkedIn ونماذج التواصل ودلائل التواصل في ClickUp Docs حتى يتمكن فريقك بأكمله من الوصول إلى نفس المعلومات.

قيود ClickUp

تأتي الميزات الشاملة مع منحنى تعليمي قد يبدو صعبًا بالنسبة للمستخدمين الجدد.

لا يقوم بأتمتة جدولة منشورات LinkedIn بشكل أصلي

أسعار ClickUp

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

استمع إلى رأي أحد المراجعين في G2:

أستخدم ClickUp لإدارة المهام اليومية. فهو يجمع كل الأدوات التي نحتاجها في مكان واحد، وهذا رائع! أحب النظرة العامة السريعة التي يقدمها على المشاريع وإمكانية استخدام لوحات المعلومات لجعله أكثر وضوحًا. كما أستمتع بإمكانية تخصيص الحقول والحالات وطرق العرض.

أستخدم ClickUp لإدارة المهام اليومية. فهو يجمع كل الأدوات التي نحتاجها في مكان واحد، وهذا رائع! أحب النظرة العامة السريعة التي يقدمها على المشاريع وإمكانية استخدام لوحات المعلومات لجعله أكثر وضوحًا. كما أستمتع بإمكانية تخصيص الحقول والحالات وطرق العرض.

💟 مكافأة: أدوات واستراتيجيات لزيادة إنتاجية الأعمال

يمكن لأدوات أتمتة LinkedIn التابعة لجهات خارجية التعامل مع المهام المتكررة مثل استخراج بيانات العملاء المحتملين وجدولة المتابعات دون تشغيل أنظمة الكشف في LinkedIn. إليك بعض الأدوات التي يجب أن تعرفها:

1. Phantombuster (الأفضل لاستخراج وتخصيب بيانات العملاء المحتملين على LinkedIn على نطاق واسع)

عبر Phantombuster

PhantomBuster هي منصة قائمة على السحابة تسهل جمع البيانات المنظمة من LinkedIn وتنظيمها وتصديرها دون الحاجة إلى النسخ واللصق يدويًا. وهي توفر مجموعة من الأدوات الخاصة بـ LinkedIn التي تتيح لك إنشاء قوائم من عمليات البحث وصفحات الشركات وأعضاء المجموعات ونشاط الملفات الشخصية والتفاعل مع المنشورات.

يمكنك استخراج تفاصيل الملف الشخصي العامة الرئيسية ومعلومات الشركة وبيانات تعريف النشاط إلى جداول بيانات أو أنظمة CRM، وتجميع هذه البيانات في مساحة عمل واحدة لاستخدامها لاحقًا. يمكنك أيضًا الحصول على مركز "LinkedIn Leads" حيث يمكنك تصفية وتجميع وإدارة العملاء المحتملين الذين تم جمعهم على LinkedIn بكفاءة.

الميزات الرئيسية لـ Phantombuster

أتمتة استخراج البيانات من الملفات الشخصية: استخراج الأسماء والمسميات الوظيفية وتفاصيل الشركة ومعلومات الاتصال من عمليات البحث على LinkedIn أو نتائج Sales Navigator

إثراء بيانات العملاء المحتملين: سحب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من ملفات LinkedIn التي تم استخراجها باستخدام مصادر بيانات خارجية

يتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) و برامج إدارة العملاء المحتملين : ينقل البيانات المستخرجة عن العملاء المحتملين مباشرة إلى HubSpot أو Salesforce أو Google Sheets دون الحاجة إلى التصدير اليدوي ينقل البيانات المستخرجة عن العملاء المحتملين مباشرة إلى HubSpot أو Salesforce أو Google Sheets دون الحاجة إلى التصدير اليدوي

جدولة سير العمل: تشغيل Phantoms على الوضع التلقائي على فترات زمنية محددة للحفاظ على نشاط استكشافي متسق

قيود Phantombuster

خطر فرض قيود على حساب LinkedIn في حالة تجاوز الحدود اليومية أو ظهور نشاط غير طبيعي

يتطلب أدوات منفصلة للبحث عن البريد الإلكتروني من أجل إثراء جهات الاتصال بشكل كامل، حيث لا يعرض LinkedIn عناوين البريد الإلكتروني بشكل علني.

أسعار Phantombuster

المبتدئ : 69 دولارًا شهريًا

Pro : 159 دولارًا شهريًا

الفريق: 439 دولارًا شهريًا

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Phantombuster؟

استمع إلى رأي أحد المراجعين في G2:

أكثر ما أحبه في PhantomBuster هو سهولة أتمتة التواصل على LinkedIn وتوليد العملاء المحتملين دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية. القوالب سهلة الاستخدام للغاية، وبمجرد إعداد بعض سير العمل، ستوفر لك ساعات من العمل كل أسبوع. أحب أيضًا كيف يمكنك ربط عمليات أتمتة مختلفة معًا — على سبيل المثال، استخراج الملفات الشخصية، وإثراء البيانات، وإرسال طلبات اتصال مخصصة تلقائيًا. إنه موثوق به وموثق جيدًا، وفريق الدعم سريع ومفيد.

أكثر ما أحبه في PhantomBuster هو سهولة أتمتة التواصل على LinkedIn وتوليد العملاء المحتملين دون الحاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية. القوالب سهلة الاستخدام للغاية، وبمجرد إعداد بعض سير العمل، ستوفر لك ساعات من العمل كل أسبوع. أحب أيضًا كيف يمكنك ربط عمليات أتمتة مختلفة معًا — على سبيل المثال، استخراج الملفات الشخصية، وإثراء البيانات، وإرسال طلبات اتصال مخصصة تلقائيًا. إنه موثوق به وموثق جيدًا، وفريق الدعم سريع ومفيد.

2. Expandi (الأفضل لتشغيل تسلسلات تواصل LinkedIn مشروطة ومتعددة الخطوات بأمان)

عبر Expandi

توفر منصة Expandi للتنقيب عن العملاء المحتملين على LinkedIn مساحة عمل مركزية لإدارة جهات الاتصال على LinkedIn. يمكنك عرض معلومات مفصلة عن العملاء المحتملين وتصفية العملاء المحتملين حسب معايير مثل المسمى الوظيفي والشركة والقطاع وإشارات المشاركة.

يتضمن Expandi أيضًا صندوق وارد ذكي لتجميع الرسائل وتبسيط تتبع المحادثات. لتقييم أداء الحملة، تحصل على تحليلات وتقارير متقدمة. يتصل بأدوات أخرى لدمج رؤى LinkedIn الرائدة في سير عمل أوسع نطاقًا.

الميزات الرئيسية لـ Expandi

الأتمتة المستندة إلى السحابة : تشغيل الحملات من عناوين IP مخصصة بدلاً من متصفحك المحلي لتقليل مخاطر الكشف

تسلسلات ذكية مع منطق شرطي : تطلق مسارات متابعة مختلفة بناءً على ما إذا كان العملاء المحتملون يقبلون أو يردون أو يتجاهلون اتصالك بهم.

حملات متعددة القنوات : تجمع بين رسائل LinkedIn InMail وطلبات الاتصال والتواصل عبر البريد الإلكتروني في سير عمل واحد

اختبار A/B للرسائل : يختبر عدة صيغ مختلفة للرسائل في وقت واحد لتحديد الصيغة التي تحقق معدلات استجابة أعلى.

سحب الطلبات المعلقة تلقائيًا: يزيل طلبات الاتصال التي لم يتم الرد عليها بعد الفترة الزمنية التي حددتها للحفاظ على نظافة ملفك الشخصي.

توسيع القيود

أسعار أعلى مقارنة بأدوات أتمتة LinkedIn الأخرى، خاصة للمستخدمين الفرديين

خطر تقييد الحساب عندما يقوم المستخدمون بحملات إعلانية مفرطة في العدوانية

أسعار Expandi

الأعمال: 99 دولارًا شهريًا

الوكالة: مخصص

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Expandi؟

استمع إلى رأي أحد المراجعين في G2:

لقد اقتربوا كثيرًا. كادوا يصلون إلى هدفهم. لقد أعجبتني خدمة العملاء التي قدموها في كل مرة تواصلنا فيها معهم. هذا الجزء يجعلهم متميزين. من الواضح أنهم يأخذون ملاحظات عملائهم على محمل الجد ويعملون على تحقيق التكامل الصحيح. عندما واجهتنا مشكلات في التكامل أو الفوترة، بادر فريقهم إلى معالجتها على الفور. أحسنتم. كان ذلك أمرًا نادرًا ومؤثرًا.

لقد اقتربوا كثيرًا. كادوا يصلون إلى هدفهم. لقد أعجبتني خدمة العملاء التي قدموها في كل مرة تواصلنا فيها معهم. هذا الجانب يجعلهم متميزين. من الواضح أنهم يأخذون ملاحظات عملائهم على محمل الجد ويعملون على تحقيق التكامل الصحيح. عندما واجهتنا مشكلات في التكامل أو الفوترة، بادر فريقهم إلى معالجتها على الفور. أحسنتم. كان ذلك أمرًا نادرًا ومؤثرًا.

3. Dux Soup (الأفضل للبحث عن عملاء محتملين على LinkedIn باستخدام المتصفح مع أتمتة خفيفة)

عبر Dux Soup

يقوم Dux-Soup بأتمتة مهام البحث عن العملاء المحتملين على LinkedIn من خلال امتداد Chrome الذي يعمل مباشرة في المتصفح.

يستخدمه محترفو المبيعات لزيارة الملفات الشخصية وإرسال طلبات الاتصال وتغذية العملاء المحتملين على نطاق واسع مع محاكاة السلوك البشري لتجنب الكشف. تتكامل الأداة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتدعم تسلسلات الرسائل المخصصة لحملات التوعية الفعالة.

الميزات الرئيسية لـ Dux Soup

جدولة الحملات التسويقية : توزيع طلبات الاتصال والرسائل على مدار اليوم لمحاكاة أنماط النشاط العضوية

وضع علامات على الملف الشخصي والملاحظات : وضع علامات على العملاء المحتملين باستخدام تسميات مخصصة وإضافة ملاحظات خاصة لا يمكن رؤيتها إلا لك من أجل تنظيم أفضل للعملاء المحتملين.

توصيات المهارات على نطاق واسع : توصي تلقائيًا بالمهارات في الملفات الشخصية المستهدفة لزيادة الظهور والمشاركة قبل إرسال الطلبات

تصدير CSV لمزامنة CRM: تنزيل بيانات العملاء المحتملين إلى جداول بيانات لاستيرادها يدويًا إلى HubSpot أو Salesforce أو أنظمة أخرى

قيود Dux Soup

لا توجد تكاملات CRM أصلية — يعتمد على عمليات التصدير والاستيراد اليدوية لملفات CSV لمزامنة بيانات العملاء المحتملين

تحليلات أساسية مقارنة بالمنصات السحابية، مما يجعل من الصعب تتبع أداء الحملة عبر تسلسلات متعددة

أسعار Dux Soup

Pro Dux Individual : 14.99 دولارًا شهريًا

Turbo Team : 55 دولارًا شهريًا

وكالة السحابة: 99 دولارًا شهريًا

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dux Soup؟

يقول أحد المراجعين في G2:

تبحث Dux-soup دائمًا عن خبراء تسويق متميزين لمساعدتنا على التواصل بشكل أفضل مع سوقنا. أستخدم Dux-soup منذ أكثر من عام. إنها أفضل أداة أتمتة لـ LinkedIn وتتصل بالعديد من منتجات CRM.

تبحث Dux-soup دائمًا عن خبراء تسويق متميزين لمساعدتنا على التواصل بشكل أفضل مع سوقنا. أستخدم Dux-soup منذ أكثر من عام. إنها أفضل أداة أتمتة لـ LinkedIn وتتصل بالعديد من منتجات CRM.

4. Dripify (الأفضل للبحث عن عملاء محتملين على LinkedIn وتتبع الأداء على أساس الفريق)

عبر Dripify

يقدم Dripify مجموعة من الميزات التي تركز على إنشاء وتشغيل تسلسلات تفاعل متعددة الخطوات على LinkedIn، وتتبع مقاييس الأداء، وإدارة أنشطة الفريق من لوحة تحكم مركزية.

يمكن للمستخدمين سحب بيانات العملاء المحتملين المنظمة، وتصفية العملاء المحتملين بناءً على معايير مثل اللقب الوظيفي أو الشركة، وتصديرها لإجراء تحليل أعمق.

يتيح لك صندوق الوارد المدمج تجميع محادثات LinkedIn في مكان واحد. يوفر Dripify أيضًا قوالب وأدوات إعداد التقارير لدعم جهود البحث المستمرة عن العملاء المحتملين على LinkedIn.

الميزات الرئيسية لـ Dripify

أداة إنشاء سير العمل المرئي : واجهة سحب وإفلات لإنشاء حملات متعددة الخطوات مع فروع شرطية بناءً على استجابات العملاء المحتملين

أدوات التعاون الجماعي : شارك قوالب الحملات، وخصص العملاء المحتملين لأعضاء الفريق، وراقب أداء التواصل الجماعي من لوحة تحكم واحدة.

حدود أمان مدمجة : تحد تلقائيًا من الإجراءات اليومية لتبقى ضمن الحدود الموصى بها من LinkedIn وتقلل من خطر الحظر

تصنيف العملاء المحتملين وتصفيتهم : يصنف العملاء المحتملين بناءً على مستويات تفاعلهم ويصفي العملاء المحتملين الأكثر أهمية لمتابعتهم على سبيل الأولوية.

تكامل CRM أصلي: يزامن بيانات العملاء المحتملين مباشرة مع Pipedrive و HubSpot و Salesforce دون الحاجة إلى التصدير اليدوي

قيود Dripify

تأخر عرضي في مزامنة webhook مع بعض منصات CRM أثناء عمليات نقل البيانات ذات الحجم الكبير

تخصيص محدود للمستخدمين الذين يرغبون في التحكم الدقيق في توقيت الإجراءات بما يتجاوز نوافذ الأمان المحددة مسبقًا

أسعار Dripify

الأساسي : 59 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Pro : 79 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم : 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

Enterprise: قابل للتخصيص

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Dripify؟

وفقًا لمراجع G2:

أستخدم Dripify لإضافة عملاء محتملين من LinkedIn، وأقدر أنه يتيح لي الاتصال تلقائيًا وإرسال رسائل لبدء بناء علاقة تلقائيًا. تعجبني الطريقة التي يمكنني بها إجراء بحث، حيث يقوم تلقائيًا بالاتصال بالأشخاص الذين بحثت عنهم وإرسال رسائل إليهم. الإعداد الأولي سهل للغاية، والأتمتة أفضل وأسرع وأكثر كفاءة، مما دفع فريقي إلى التبديل من Octopus إلى Dripify.

أستخدم Dripify لإضافة عملاء محتملين من LinkedIn، وأقدر أنه يتيح لي الاتصال تلقائيًا وإرسال رسائل لبدء بناء علاقة تلقائيًا. تعجبني الطريقة التي يمكنني بها إجراء بحث، حيث يقوم تلقائيًا بالاتصال بالأشخاص الذين أجدهم في بحثي وإرسال رسائل إليهم. الإعداد الأولي سهل للغاية، والأتمتة أفضل وأسرع وأكثر كفاءة، مما دفع فريقي إلى التبديل من Octopus إلى Dripify.

إذن، هل LinkedIn Premium يستحق العناء؟

يمكن أن يكون LinkedIn Premium مفيدًا حقًا عندما تعمل على تحقيق نتيجة محددة، سواء كان ذلك الحصول على وظيفة جديدة، أو تسريع عملية التوظيف، أو فتح أبواب للمحادثات التجارية. عند استخدامه بشكل عشوائي، غالبًا ما يبدو غير مرضٍ. ولكن عند استخدامه بشكل مركز، يمكن أن يقصر الجداول الزمنية ويكشف عن فرص لم تكن لتصل إليها بطريقة أخرى.

ما يهم بقدر الاشتراك نفسه هو كيفية تنظيم العمل المرتبط به. تفقد الشبكات والمتابعات وأفكار المحتوى والمحادثات والعملاء المحتملون قيمتها عندما تكون مبعثرة في ملاحظات وتذكيرات نصف منسية. يساعد ربط نشاط LinkedIn بنظام مركزي مثل ClickUp على تحويل الاتصالات إلى تقدم مستمر، وليس مجرد المزيد من الإشعارات.

من أدوات إدارة جهات الاتصال إلى إنشاء المحتوى وإدارة المهام وإنشاء الأتمتة، يعمل ClickUp على تبسيط جهودك في مجال التواصل. سجل مجانًا الآن واستفد من ClickUp لتنمية حسابك على LinkedIn.

الأسئلة المتداولة

لا. لا تحتاج إلى حساب بريميوم للحصول على عروض على LinkedIn. يمكنك التقدم للوظائف عبر LinkedIn Apply، حتى مع الخطة المجانية. ما يهم أكثر من الميزات البريميوم هو وجود استراتيجية بحث عن وظيفة قوية — استهداف الوظائف المناسبة، وتخصيص الطلبات، والمتابعة بشكل استراتيجي. على الرغم من أن فرصك في الحصول على وظيفة تزداد بمقدار 2.6 مرة من خلال الميزات البريميوم مثل InMail و insights للمتقدمين.

لا. تحصل فقط على 5 أرصدة InMail كل شهر على Premium Career و 15 على Premium Business. يقدم Sales Navigator 50 رصيدًا شهريًا. يتم ترحيل الأرصدة لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتم استخدامها، ولكنها ليست غير محدودة أبدًا.

يبلغ سعر Premium Career 29.99 دولارًا شهريًا، ولكنه ينخفض إلى 19.99 دولارًا شهريًا مع الفوترة السنوية. تصل أسعار الخطط الأخرى إلى 170 دولارًا شهريًا.

يمكنك الوصول إلى أكثر من 20,000 دورة تدريبية على LinkedIn Premium. تختلف جودة هذه الدورات التدريبية وقيمتها حسب مستوى خبرتك.

تحصل الشركات الصغيرة على شارة ذهبية وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع LinkedIn Premium Business. يمكنهم عرض ملفات تعريف الأشخاص الذين شاهدوا ملفاتهم الشخصية لمدة تصل إلى 365 يومًا وإرسال 15 رصيدًا من InMail شهريًا. الأمر يستحق العناء إذا تمكنت الشركات من إبرام صفقات عالية القيمة، مما يثبت أن العائد على الاستثمار يستحق الاستثمار الشهري البالغ 59.99 دولارًا.