ما هي مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة للفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي؟

يقوم فريق بتجربة أداة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت في إنشاء المحتوى. بعد ذلك بوقت قصير، يجرب أحدهم أداة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي. لاحقًا، تتم إضافة أداة أخرى لأتمتة بعض المهام المتكررة.

تبدو هذه الأدوات مفيدة بشكل فردي. ولكن بمرور الوقت، يبدأ الإعداد في الظهور بشكل فوضوي.

الأدوات لا تتواصل مع بعضها البعض. بعضها يقوم بأشياء متشابهة. النتائج مبعثرة عبر تطبيقات مختلفة، ومن الصعب التمييز بين ما يساعد فعليًا وما يضيف ضوضاء فقط.

بالنسبة للفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الفوضى، المعروفة أيضًا باسم توسع الذكاء الاصطناعي، هي مرحلة أولى شائعة. إنها جزء من منحنى التعلم.

ولكن خمن ماذا؟ أنت لا تحتاج إلى المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي؛ بل تحتاج إلى التركيبة الصحيحة التي تلبي الاحتياجات المحددة لفريقك ومستوى نضج الذكاء الاصطناعي لديه.

في هذه المدونة، سنوضح لك كيفية تجاوز اعتماد الذكاء الاصطناعي المخصص وبناء مجموعة تقنيات ذكاء اصطناعي فعالة. مجموعة تقنيات تقلل بالفعل من الأعمال الروتينية التي تقوم بها.

التحدي المتمثل في البدء في استخدام الذكاء الاصطناعي

تدخل التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى السوق بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

يمكن لأي شخص إنشاء أداة ذكاء اصطناعي باستخدام عدد قليل من واجهات برمجة التطبيقات (API) والنماذج المدربة مسبقًا والبنية التحتية السحابية. تضمن كل أداة عملًا أسرع وقرارات أكثر ذكاءً أو خطوات يدوية أقل.

لديك العشرات من أطر عمل التعلم الآلي والمنصات السحابية وأدوات تخزين البيانات للاختيار من بينها. كلما زادت الخيارات المتاحة، زادت صعوبة اتخاذ القرار.

ولكن هذا ليس كل شيء. التحدي الحقيقي يبدأ بعد ذلك:

الترحيل محفوف بالمخاطر لأن نقل سير العمل المباشر والبيانات الحساسة إلى أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعطل العمل بسهولة.

منحنى التعلم لا يرحم . إذا كانت الأدوات تبدو غريبة أو تدخلية، فإن الفرق تتوقف عن استخدامها، بغض النظر عن مدى قوتها.

لا يزال العائد على الاستثمار غامضًا ، حيث لا يعرف القادة شكل النجاح أو المدة التي يستغرقها تحقيق النتائج.

تتسلل الديون التقنية، حيث تؤدي خيارات الذكاء الاصطناعي المتسرعة إلى زيادة تعقيد الأنظمة التي كانت بالفعل مثقلة بالأعباء.

يعد التبني المبكر أمرًا صعبًا للفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ما تحتاجه هو إعداد بسيط مع قابلية استخدام عالية وتكامل سلس في جميع الأنحاء.

تضيف مجموعات تقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة البنية المطلوبة بشدة إلى دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها، مما يجعل الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي أسهل بكثير.

كيف؟ دعنا نكتشف ذلك!

👀 هل تعلم: وفقًا لاستطلاع ClickUp حول فجوة استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن 23٪ من المهنيين يعانون من "شلل الذكاء الاصطناعي" — فهم يرغبون في استخدام هذه التكنولوجيا ولكنهم لا يعرفون من أين يبدأون أو كيف يدمجونها في مهامهم اليومية الفعلية دون تعقيد الأمور.

ما هي مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

مجموعة الذكاء الاصطناعي هي مجموعة مترابطة من الأدوات والتقنيات والبنية التحتية والأطر التي تستخدمها لتشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي في فريقك أو مؤسستك بأكملها.

فهم طبقات مجموعة الذكاء الاصطناعي

يتم بناء مجموعات تقنيات الذكاء الاصطناعي في طبقات. يمكنك اختيار الأدوات المناسبة لتشكيل كل طبقة، وتشكل هذه الطبقات معًا مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

الطبقات الأساسية الثلاث هي:

1. طبقة البيانات

يتعلم الذكاء الاصطناعي من المعلومات التي تزوده بها. تشمل هذه الطبقة كل ما يمكن أن يتعلمه الذكاء الاصطناعي. وهي تضمن أن تكون معلومات شركتك منظمة ونظيفة وسهلة العثور عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

✅ تشمل المكونات الرئيسية ما يلي: المستندات وقواعد البيانات والأدوات وأنظمة التسجيل

أدوات تنظيف البيانات لتحسين جودة البيانات

مستودعات البيانات وبحيرات البيانات وقواعد البيانات المتجهة لتخزين البيانات الأولية

خطوط أنابيب البيانات لاستخراج البيانات ودفعها إلى الأمام

أنظمة التحكم في إصدارات البيانات لتتبع التغييرات في مجموعة البيانات

2. طبقة الذكاء

هذا هو الجزء التفكيري من مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. فهو يعالج البيانات المجمعة لتقديم تنبؤات أو ملخصات أو قرارات آلية.

✅ تشمل المكونات الرئيسية ما يلي: الرؤية الحاسوبية

أطر عمل التعلم الآلي لتطوير النماذج

نماذج الذكاء الاصطناعي الفعلية

محركات الاستدلال

معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

التحفيز والتفكير المنطقي ومنطق اتخاذ القرار

3. طبقة التطبيقات

تربط طبقة التطبيق الذكاء الاصطناعي بسير عملك بحيث يمكن لأعضاء الفريق استخدامه فعليًا لإنجاز العمل.

✅ تشمل المكونات الرئيسية ما يلي: منطق خاص بالمهام أو سير العمل

آليات التقاط الملاحظات لتحسين نماذج التعلم الآلي

واجهات الدردشة، المساعدون، الميزات المدمجة

تطبيقات المستخدم النهائي حيث يتم إنشاء مخرجات الذكاء الاصطناعي ومراجعتها

🧠 حقيقة ممتعة: في سبعينيات القرن الثامن عشر، صنع صانع الساعات السويسري بيير جاكيه-دروز "الكاتب"، وهو صبي ميكانيكي مكون من 6000 قطعة يمكنه كتابة أي جملة مخصصة يصل طولها إلى 40 حرفًا. ويعتبر هذا الصبي أحد أقدم الأمثلة على الكمبيوتر. عبر Colossal

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام ClickUp AI لتحسين الإنتاجية والكفاءة

عند اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة، قد تسأل: ماذا تفعل هذه الأداة؟

تعد السرعة الفورية والراحة أولوية. أنت تفضل حلاً جاهزًا للاستخدام يحل مشكلة واحدة في الوقت الحالي.

📌 مثال: يمكنك نسخ بيانات المبيعات الشهرية والرؤى والملخصات ولصقها في أداة إنشاء تقارير الذكاء الاصطناعي لإنشاء تقرير احترافي بسرعة.

عند بناء مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي، ينصب التركيز على: كيف تتناسب هذه الأداة مع سير العمل لدينا؟

الهدف هو الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي التي:

حل مشاكلك

متوافقة للغاية مع بعضها البعض

دمج بسهولة مع أنظمتك/عمليات سير العمل القديمة

دعم فريقك على المدى الطويل

📌 مثال: قمت بإعداد نظام حيث يتم نقل سجلات المبيعات الداخلية وملاحظات المشاريع تلقائيًا إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تم تدريبه على صوت علامتك التجارية. يقوم هذا النموذج بصياغة التقرير وإدراجه مباشرة في المجلد المشترك لفريقك لمراجعته.

لماذا تحتاج الفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إعداد متكامل ومعياري

من المغري الحصول على بعض أدوات الذكاء الاصطناعي وتشغيل متجرك باستخدامها. ولكن إذا كنت تريد أن يتطور الذكاء الاصطناعي الخاص بك جنبًا إلى جنب مع فريقك، فإن إنشاء إعداد متكامل ومعياري أمر بالغ الأهمية.

وإليك السبب:

من السهل تبديل الأدوات: مجال الذكاء الاصطناعي شديد التقلب. يجب على الفرق الترقية إلى بدائل أفضل لمواكبة الاتجاهات الناشئة. مع مجموعة معيارية، من الأسهل بكثير إضافة أو إزالة أداة ذكاء اصطناعي دون تعطيل العمل.

حل المزيد من المشكلات باستخدام أداة واحدة: تنتهي الفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بشراء تطبيق ذكاء اصطناعي منفصل لكل مشكلة، مما يزيد من الديون التقنية. من خلال إنشاء طبقة ذكاء مركزية، يمكنك تشغيل جميع عملياتك دون الحاجة إلى استخدام العديد من الأدوات.

التناسق بين الفرق المختلفة: نظرًا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة لا تتواصل مع بعضها البعض، تضطر الفرق أو أعضاء الفرق المختلفة إلى العمل بنتائج غير متسقة. يحل الإعداد المتكامل هذه المشكلة من خلال إنشاء مصدر واحد للمعلومات لجميع

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أمثلة على مجموعات بسيطة من الذكاء الاصطناعي في الاستخدام اليومي

هل تعتقد أن مجموعات الذكاء الاصطناعي معقدة؟ في الواقع، هي أبسط بكثير ولا تتطلب هندسة متقدمة أو تطوير الذكاء الاصطناعي من الصفر.

ما يهم هو اختيار تطبيقات الذكاء الاصطناعي المناسبة وتجميعها مع التخطيط المناسب. افعل ذلك، وستكون جاهزًا للحصول على قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي — مع قدر أقل من الارتباك، وأدنى حد من تعطيل سير العمل، وتكاليف أقل.

فيما يلي بعض الأمثلة البسيطة عن كيفية قيام الفرق بتجميع الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لاستخدامها في العمل اليومي.

1. CRM + التحليلات + الكتابة بالذكاء الاصطناعي

📌 مثال: أنت تدير فريق مبيعات يتعامل مع مئات العملاء المحتملين النشطين. بدلاً من مطالبة مندوبي المبيعات بمسح سجلات CRM يدويًا، يمكنك إضافة تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى CRM لتتبع سلوك العملاء المحتملين وإشارات الشراء الحديثة.

عندما يحدد النظام عميلاً محتملاً لديه نية شراء عالية، فإنه يمرر هذا السياق إلى أداة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تقوم الأداة بصياغة رسالة بريد إلكتروني متابعة مخصصة، يقوم مندوب المبيعات بمراجعتها وإرسالها بسرعة.

2. إدارة المشاريع + أتمتة الاجتماعات + توزيع المهام الذكي

📌 مثال: أثناء اجتماع فريقك، تستمع أداة الاجتماعات إلى المحادثة وتقوم بتدوينها وتحديد كل "مهمة" تم ذكرها.

يقوم تلقائيًا بإرسال عناصر العمل هذه إلى أداة إدارة المشاريع الخاصة بك. بحلول نهاية الاجتماع، يتم تحديث لوحة المشروع بجميع المهام الجديدة.

يقوم الذكاء الاصطناعي أيضًا بتحليل عبء العمل ومهارات كل عضو في الفريق تلقائيًا قبل توزيع المهام وإخطارهم بها.

3. الدردشة الداخلية + البحث بالذكاء الاصطناعي

📌 مثال: بدلاً من أن يتواصل أعضاء الفريق مع بعضهم البعض للحصول على السياق أو الملفات المفقودة، يمكنك دمج الذكاء الاصطناعي في ويكي شركتك والمجلدات المشتركة. يقرأ الذكاء الاصطناعي كل شيء — سياسات الموارد البشرية، وخطط المشاريع السابقة، والأدلة الفنية.

ثم قم بربط هذا بتطبيق الدردشة الداخلي الخاص بك. عندما يكون لدى أحد أعضاء الفريق سؤال، يقوم بكتابته في الدردشة، ويقوم الذكاء الاصطناعي بجلب المعلومات له.

📚 اقرأ المزيد: كيف يغير الذكاء الاصطناعي الخدمات الاحترافية

كيفية اختيار مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة للمبتدئين (خطوة بخطوة)

إليك كيفية اختيار المجموعة المناسبة لنشر الذكاء الاصطناعي بنجاح:

الخطوة 1: حدد احتياجاتك

ابدأ بالنظر إلى كيفية عمل فريقك اليوم.

هل يستخدم فريقك الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في مهام فردية مثل صياغة المحتوى أو تلخيص الملاحظات أو طرح الأفكار؟ في هذه الحالة، قد تبدو بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة كافية في البداية.

ولكن إذا بدأ الذكاء الاصطناعي في التأثير على سير العمل المشترك —تحديثات الحالة، وإنشاء المهام، وإعداد التقارير، أو التوثيق الداخلي— فسوف تواجه صعوبات سريعًا. يصبح نسخ ولصق السياق، وإعادة شرح العمل، وتتبع المخرجات عبر الأدوات عبئًا يوميًا.

بعد ذلك، فكر في المجالات التي من المتوقع أن يوفر فيها الذكاء الاصطناعي الوقت.

إذا كان الهدف هو السرعة في المهام التي تتم مرة واحدة، فيمكن أن يكون الإعداد الخفيف الوزن مناسبًا.

ولكن إذا كنت تريد أن يقلل الذكاء الاصطناعي من التنسيق والمتابعة والتحديثات اليدوية عبر الفريق، فستحتاج إلى أدوات يمكن توصيلها مباشرة بعمليات سير العمل الحالية لديك.

أخيرًا، فكر في اعتماد هذه التقنية.

إذا كان الذكاء الاصطناعي يتطلب من فريقك تعلم واجهات جديدة أو التبديل بين الأدوات باستمرار، فسوف ينخفض استخدامه. بالنسبة للفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن المجموعة المناسبة هي تلك التي تتكامل مع الأدوات اليومية التي يستخدمها فريقك.

👀 هل تعلم: كلمة "روبوت" مشتقة من مسرحية تشيكية عام 1920 بعنوان Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) للكاتب Karel Čapek. كلمة "Roboti" مشتقة من كلمة "robota" التي تعني العمل القسري أو الشاق. في المسرحية، الروبوتات هي في الواقع كائنات بلا روح مصممة هندسيًا بيولوجيًا ولها جسد من لحم ودم يشبه جسد الإنسان. في النهاية، تثور الروبوتات وتقضي على الجنس البشري بأكمله.

الخطوة 2: تجميع المشكلات وتصنيفها وترتيبها حسب الأولوية

لماذا تحتاج إلى تنظيم نقاط الضعف وأهداف الذكاء الاصطناعي قبل اختيار الأدوات؟

لنفترض أن فريق التسويق يحتاج إلى مساعدة في صياغة نصوص الإعلانات. ويحتاج فريق المبيعات إلى مساعدة في كتابة عروض المبيعات.

إذا اشترى كلا الفريقين أدوات كتابة منفصلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فستكون قد ضاعفت تكاليفك دون حل مشكلة جديدة.

لتجنب ذلك، تذكر: لا تقم بتجميع نقاط الضعف حسب الفرق أو الأقسام. قم بتجميعها حسب نوع قدرات الذكاء الاصطناعي المطلوبة.

قدرات الذكاء الاصطناعي ما يغطيه أمثلة شائعة توليد الذكاء الاصطناعي إنشاء أو تحويل المحتوى تلخيص المستندات الطويلة، وإعادة كتابة التحديثات الداخلية، وإنشاء جداول أعمال الاجتماعات، وإنشاء الصور تحليل الذكاء الاصطناعي تفسير البيانات وتحديد الأنماط تحليل اتجاهات سلوك العملاء، وتحديد الحملات ذات الأداء الضعيف، واكتشاف التناقضات في البيانات توجيه الذكاء الاصطناعي والأتمتة نقل العمل دون تنسيق يدوي تحويل بنود العمل في الاجتماعات إلى مهام، وتوجيه الموافقات، وتصنيف الأعمال الواردة، وتحديث حالات المهام

بعد ذلك، خذ كل قدرة على حدة وقم بتقييم كل مشكلة باستخدام سؤالين:

كم مرة تحدث هذه المشكلة؟ كم من الوقت أو الجهد يستهلك ذلك؟

يجب أن تأتي المشكلات التي تحدث يوميًا وتعيق التقدم في المرتبة الأولى. هذه هي القدرات التي لا يمكن لمجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك التنازل عنها.

تعامل مع هذه المشكلات ذات التأثير الكبير على أنها حالات استخدام تجريبية.

عند اختيار الأدوات المناسبة لمجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة الخاصة بك، احرص على بناء نظام بيئي متماسك، وليس فقط العثور على القدرات المناسبة لحل المشكلات.

بعض الاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار أدوات الذكاء الاصطناعي:

التكاملات الأصلية وواجهات برمجة التطبيقات (API): أعطِ الأولوية للأدوات التي تتميز بتكاملات أصلية (مدمجة) مع أنظمتك الحالية (مثل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)). إذا كانت الأداة لا تتمتع بوصلة أصلية، فيجب أن تتمتع بواجهة برمجة تطبيقات (API) قوية. وهذا يضمن إمكانية استخدام أدوات الوصل مثل Zapier أو Make لأتمتة تدفق البيانات.

الأقل هو الأكثر: ابحث عن منصات تحل عدة مشكلات مترابطة في آن واحد، على سبيل المثال، أداة ذكاء اصطناعي تتولى نسخ محاضر الاجتماعات وتلخيصها وتوزيع المهام دفعة واحدة. هذا يمنع التداخل ويقلل من رسوم الاشتراك.

منحنى تعلم بسيط: نظرًا لأن فريقك جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، تجنب الأدوات التي تتطلب هندسة سريعة أو برمجة معقدة.

بنية تحتية آمنة للبيانات: ابحث عن خصوصية على مستوى المؤسسات لتشفير بياناتك

التوسع المعياري: اختر الأدوات التي تتيح لك البدء بمقعد واحد أو مشروع تجريبي صغير والتوسع لاحقًا للتعامل مع الزيادة الهائلة في البيانات أو المستخدمين.

الخطوة 4: ربط سير عمل الذكاء الاصطناعي بالتنسيق الموحد

ماذا يحدث عندما تتعامل مع عدد كبير جدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي؟

تؤدي كثرة الأدوات إلى استنزاف إنتاجيتك وميزانيتك وتركيزك. وقبل أن تدرك ذلك، تتراكم الأعمال، حيث تنتشر الملفات والتحديثات والقرارات عبر التطبيقات والمواضيع وصناديق البريد الوارد.

والتكلفة باهظة — حيث تقدر خسارة الإنتاجية العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا.

بمجرد بدء تشغيل مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك، ستحتاج إلى طبقة تنسيق واحدة لربط كل شيء — عبر الأدوات وسير العمل والفرق.

تعمل طبقة التنسيق هذه كنظام تسجيل لـ:

العمل قيد التقدم

المخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي

الملكية والمسؤولية

الرؤية عبر الفرق

يصبح ClickUp طبقة التنسيق هذه. أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تربط التطبيقات وسير العمل في منصة موحدة.

ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ شاهد هذا الفيديو لتكتشف ذلك 👇

الخطوة 5: نشر المجموعة وتدريب فريقك

بمجرد أن تصبح مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي جاهزة، قم بتطبيقها على مراحل لضمان سلاسة عملية التبني وتقليل المخاطر.

ابدأ بسير العمل الذي يوفر قيمة فورية، مثل تلخيص التحديثات أو صياغة المحتوى الروتيني أو توجيه الطلبات المتكررة. قم بتحسين سير العمل هذا قبل التوسع أكثر.

إذا كان فريقك صغيرًا، فقم بنشر المجموعة في مشروع واحد أولاً.

استخدم الإنجازات المبكرة لبناء الثقة وكسب تأييد أصحاب المصلحة، ثم قم بتوسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي تدريجياً عبر الفرق.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Automations للتعامل مع مهام التنسيق المتكررة حتى يتمكن فريقك من التركيز على العمل المهم. قم بإعداد مشغلات بسيطة مثل تغييرات حالة المهام أو تذكيرات مواعيد الاستحقاق أو تعديلات الأولوية التي تقوم تلقائيًا بتحديث حقول المهام أو إرسال الإشعارات أو إنشاء متابعات. انقل مهامك المتكررة إلى الوضع التلقائي باستخدام ClickUp Automations على سبيل المثال، يمكنك أتمتة انتقالات الحالة عند إكمال مهمة فرعية، وإخطار أصحاب المصلحة عند الوصول إلى مرحلة مهمة، أو تخصيص المهام تلقائيًا بناءً على قواعد عبء العمل.

إذا كنت تبدأ في استخدام الأتمتة لأول مرة، فقد أعددنا هذا الفيديو من أجلك 👇

الخطوة 6: مراقبة مجموعة التقنيات الخاصة بك وقياسها وتعديلها

تتضمن مراقبة مجموعة الذكاء الاصطناعي أمرين:

تقييم أداء سير العمل: قارن بين خطوط الأساس قبل وبعد بالنسبة للعملية التي قمت بتجربتها بالضبط. انظر إلى المقاييس مثل الوقت اللازم لإكمال مهمة ما، وعدد الخطوات اليدوية، ودورات المراجعة، ومعدلات إعادة العمل، ومعالجة الاستثناءات.

قياس موثوقية المجموعة: تحقق من أن عمليات التكامل تعمل بشكل متسق وأن الأتمتة تعمل في الوقت المناسب. راقب أداء النموذج لفهم وتخفيف "انحراف النموذج" — حيث تتدهور مخرجات الذكاء الاصطناعي بمرور الوقت.

تذكر أيضًا أن تتبع التقدم عملية مستمرة.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ثلاثة أدوات أو أكثر يوميًا، ويواجهون مشكلة " تكاثر التطبيقات " وتشتت سير العمل. على الرغم من أنك قد تشعر بالإنتاجية والانشغال، إلا أن سياقك يضيع ببساطة عبر التطبيقات، ناهيك عن استنزاف الطاقة الناتج عن الكتابة. يجمع BrainGPT كل ذلك معًا: تحدث مرة واحدة، وستصل تحديثاتك ومهامك وملاحظاتك إلى المكان المناسب لها في ClickUp. لا مزيد من التبديل، لا مزيد من الفوضى — فقط إنتاجية سلسة ومركزية.

أمثلة على مجموعات الذكاء الاصطناعي للفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

فيما يلي نظرة شاملة على مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة للمبتدئين. لقد اخترنا بعناية أدوات تمنحك أفضل عائد مقابل أموالك مع الحفاظ على بساطة الأمور.

استخدم هذا كمصدر إلهام لمجموعة التقنيات الخاصة بك وقم بتعديلها كما تشاء.

1. طبقة البيانات والتقارير والتحليلات

هذه الطبقة هي أساس مجموعة التقنيات. فهي تساعد في جمع المعلومات من موقعك الإلكتروني وإعلاناتك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بحيث يمكن لجميع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى في مجموعتك العمل باستخدام نفس البيانات عالية الجودة.

وتتضمن هذه المجموعة أدوات مسؤولة عن جمع البيانات عالية الجودة واستيعابها وتخزينها والتحقق من صحتها وتحليلها وإدارتها بشكل عام.

Airbyte

Airbyte هي منصة مفتوحة المصدر لتكامل البيانات. تساعد في نقل البيانات من مئات المصادر المختلفة — مثل إعلانات Facebook أو متجر Shopify أو حساب Stripe — إلى مستودع مركزي.

الميزات الرئيسية

ثلاث طرق للتكامل: بدون برمجة، وببرمجة قليلة، ومجموعات أدوات تطوير موصلات خاصة باللغة

اربط أدواتك المفضلة وحتى التطبيقات القديمة في أقل من 10 دقائق

يتكامل مع منصات البيانات الرئيسية، بما في ذلك Snowflake و Databricks و Google BigQuery و Postgres و Pinecone و Weaviate وغيرها.

الأسعار

أسعار مخصصة

Google BigQuery

Google BigQuery هو مستودع بيانات بدون خادم يمكنه التعامل مع كميات هائلة من البيانات وإجراء عمليات بحث معقدة (استعلامات) في ثوانٍ معدودة. ويحتوي على ميزات مدمجة تسمح لك بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على بياناتك المخزنة.

الميزات الرئيسية

الاستعلام السريع عن مجموعات البيانات الكبيرة

يتصل بـ Google Sheets و Dataflow و Spark و Hadoop وأدوات أخرى

فعالة من حيث التكلفة، حيث تدفع مقابل ما تخزنه وما تبحث عنه بشكل منفصل

الأسعار

أسعار مخصصة

توقعات كبيرة

Great Expectations هو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضمن تدفق البيانات عالية الجودة فقط عبر خطوط الأنابيب الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كان هناك سعر سلبي أو عنوان بريد إلكتروني مفقود، فإنه ينبهك قبل أن تصل البيانات غير الصحيحة/غير الكاملة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

الميزات الرئيسية

مراقبة سلامة البيانات في الوقت الفعلي للكشف الفوري عن الحالات الشاذة

يأتي مزودًا بأدوات مراقبة البيانات المدمجة

يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الاختبارات تلقائيًا والتحقق من جودة البيانات

الأسعار

أسعار مخصصة

🚀 ميزة ClickUp: بينما يقوم BigQuery بتخزين البيانات، و Airbyte بنقلها، و Great Expectations بالتحقق من صحتها، لا تزال بحاجة إلى أداة لتحليل النتائج وتصورها. تحول لوحات معلومات ClickUp البيانات الأولية في الوقت الفعلي إلى رؤى سهلة الفهم لجميع أفراد شركتك. احصل على تحديثات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول سير عملك باستخدام لوحات معلومات ClickUp. قم بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بك عن طريق ترتيب عدة بطاقات (دائرية، بيانية، شريطية، إلخ) لتتبع العمل والوقت والإيرادات والإنجازات وأداء الفريق في عرض واحد. باستخدام AI Cards، يمكنك تلخيص العمل تلقائيًا، وكشف العقبات، وإنشاء ملخصات وصفية للحالة باستخدام نفس البيانات الأساسية. تساعد هذه المجموعة المكونة من التخصيص بالسحب والإفلات + بطاقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء لوحات معلومات جاهزة للتنفيذ مع مخططات بيانية ومؤشرات أداء رئيسية وملخصات آلية في مكان واحد.

2. طبقة المحتوى الإبداعي

لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الإبداع. ولكنه يمكن أن يقلل من الوقت المستغرق في المسودات الأولى والمراجعات وإعادة الاستخدام.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعنا نستكشف أدوات الذكاء الاصطناعي الرئيسية لطبقة إنشاء المحتوى:

جاسبر

تعمل منصة أتمتة محتوى الذكاء الاصطناعي Jasper على توحيد صوت علامتك التجارية، وربط سير عملك، وأتمتة دورة حياة المحتوى الخاص بك من خلال خطوط إنتاج محتوى ذكية.

الميزات الرئيسية

Jasper مدرك للعلامة التجارية، مما يعني أنه يستخدم نماذج التعلم العميق لفهم النبرة والأسلوب والمعرفة بالمنتجات الخاصة بشركتك.

يتكامل مع Surfer SEO و Semrush لتحسين محتواك من حيث تحسين محركات البحث (SEO)

يدعم إنشاء المحتوى بأكثر من 30 لغة

الأسعار

يبدأ من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Canva Magic Studio

Canva Magic Studio هو مجموعة تصميم شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يبسط المهام المعقدة مثل تحرير الصور وتصميم التخطيط وإنشاء الفيديو إلى إجراءات بنقرة واحدة.

الميزات الرئيسية

يُنشئ قوالب تصميم قابلة للتعديل ومتوافقة مع العلامة التجارية لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والملصقات وغيرها، من خلال مطالبات نصية بسيطة.

يحول البيانات الأولية إلى مخططات مرئية جذابة تحمل علامة تجارية

يدعم أعمال التصميم والتحرير الجماعية على المستوى الاحترافي

الأسعار

مجاني

تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

HeyGen

استخدم منصة إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي HeyGen لإنتاج مقاطع فيديو احترافية، حتى من مجرد نص. فهي تعمل على أتمتة العملية وتوفر لك ساعات من وقت الإنتاج. أنشئ مقاطع فيديو عالية الجودة مع تعليق صوتي ومرئيات وأفاتار بالذكاء الاصطناعي.

الميزات الرئيسية

انسخ صوتك ومظهرك لإنشاء صورة رقمية لأفاتارك في مقاطع الفيديو الخاصة بك

حوّل صورة أو صورة واحدة إلى فيديو ناطق مع مزامنة شفاه دقيقة

ترجمة مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى أكثر من 175 لغة ولهجة

الأسعار

مجاني

تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

🚀 ميزة ClickUp: هل تبحث عن أداة شاملة لتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي تتكامل مع مهامك ووثائقك ومساحة العمل بأكملها؟ جرب ClickUp Brain. سواء كنت تقوم بصياغة موجز مشروع في مستند Doc أو تصميم صورة أو كتابة وصف مهمة، كل ما يتطلبه الأمر هو نقرة واحدة لإنجاز المهمة. استخدم ClickUp Brain للتعامل مع إنشاء المحتوى وتحليله مع Brain، يمكنك: صقل النص الحالي من حيث الوضوح والنبرة والقواعد النحوية والبنية

حدد المهام التي تحتاج إلى إصلاح بناءً على بياناتك الحالية

قم بإنشاء ملخصات المحتوى والمقالات والوثائق الفنية وإجراءات التشغيل القياسية ووصف المنتجات ونصوص الإعلانات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وأدلة التوجيه وأدلة التدريب وما إلى ذلك في غضون ثوانٍ.

3. طبقة تمكين التسويق والمبيعات

إذا كنت تدير فريقًا للتسويق أو المبيعات، فيجب أن تركز مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على التخصيص الفائق، وأتمتة الجدولة والتواصل، وتحليل السلوك. وهذا بالضبط ما تغطيه الأدوات في هذه الطبقة:

ActiveCampaign

تتولى ActiveCampaign إدارة استراتيجية التسويق وتنفيذها عبر قنوات متعددة. وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتنسيق رحلة العميل بالكامل، وإدارة حملات التسويق من البداية إلى النهاية، وبناء شرائح الجمهور، وتخصيص الرسائل.

الميزات الرئيسية

ينشئ حملات كاملة، مع نصوص وصور، من مطالبات نصية بسيطة

أتمتة البريد الإلكتروني والرسائل النصية بناءً على السلوك

يدعم أتمتة القنوات المتعددة (WhatsApp، الرسائل القصيرة، البريد الإلكتروني، الموقع الإلكتروني، إلخ).

الأسعار

يبدأ السعر من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Apollo. io

Apollo. io هي منصة ذكاء مبيعات وتفاعل B2B تجمع بين قاعدة بيانات ضخمة وموثوقة تضم أكثر من 275 مليون جهة اتصال وأدوات تواصل آلية. إنها الواجهة الأساسية المثالية لأي فريق استكشافي.

الميزات الرئيسية

إشارات النية لإبلاغ الشركات التي تبحث بنشاط عن الحل الذي تبحث عنه

يجمع بشكل مستقل معلومات عن الشركات وجهات الاتصال لإنشاء نقاط حوار مخصصة

ينشئ رسائل بريد إلكتروني وردودًا وعناوين موضوعية تراعي العلامة التجارية

الأسعار

مجاني

تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

4. طبقة دعم العملاء والخدمة

إن دمج الذكاء الاصطناعي في طبقة تجربة العملاء يعني الانتقال من حل المشكلات بشكل تفاعلي إلى تقديم خدمة استباقية. الهدف هو حل الاستفسارات البسيطة على الفور باستخدام الروبوتات، مع تزويد ممثلي خدمة العملاء بالسياق اللازم للتعامل مع المواقف المعقدة التي تتطلب تعاطفًا كبيرًا.

تشكل الأداتان التاليتان الأساس لهذه الطبقة:

Intercom

تتولى Intercom التواصل مع العملاء في الوقت الفعلي عبر الدردشة والرسائل داخل التطبيق وصناديق البريد الوارد للدعم. تساعد قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في فرز الطلبات واقتراح الإجابات وحل الأسئلة الشائعة قبل أن تصل إلى وكيل بشري.

الميزات الرئيسية

روبوت مدعوم بتقنية GPT-4 لتقديم الدعم المباشر

ملفات تعريف العملاء السياقية مع سجل المحادثات

صندوق بريد موحد للدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل داخل التطبيق

الأسعار

يبدأ السعر من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Gong

يعمل Gong كأذن وعين لفريق ما بعد البيع لديك. فهو يسجل وينسخ ويحلل كل تفاعل مع العملاء (المكالمات والرسائل الإلكترونية والاجتماعات) لتحديد الأنماط والمخاطر والفرص التي غالبًا ما يغفلها ممثلو خدمة العملاء البشرية.

الميزات الرئيسية

تحليل مدفوع بالذكاء الاصطناعي لمشاعر العملاء والمواضيع

قم بقياس اعتماد المنهجيات في الميدان، وقم بالتصغير لتحديد الاتجاهات الإجمالية للفريق، وقم بالتكبير لرؤية الأنماط على المستوى الفردي.

رؤى ثاقبة حول أداء الوكلاء وفرص التدريب

الأسعار

أسعار مخصصة

5. طبقة تنسيق سير العمل

إن شراء الأنظمة وتنفيذها أمر، وبناء سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للعمليات اليومية أمر آخر. لا عجب أن هذه هي الخطوة الأكثر إثارة للخوف بالنسبة للفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يقلل ClickUp من هذه العقبة من خلال أتمتة سير العمل بدون برمجة وسهلة للمبتدئين. يوفر أدوات مدمجة وبديهية للبدء على نطاق صغير — مثل أتمتة تحديثات حالة المهام — والتوسع بسرعة إلى بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين تمامًا يديرون المشاريع بالكامل نيابة عنك.

دعنا نستكشف قدراته كوكيل ذكاء اصطناعي سياقي لفريقك:

الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهم عملك

ClickUp BrainGPT هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك على سطح المكتب الذي يعمل دائمًا ويفهم عملك ومهامك ووثائقك ومحادثاتك ومشاريعك وخرائط طريقك وفرقك. كل شيء موجود داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ومتصل بها.

اطلب من ClickUp BrainGPT تحديثات التقدم، مع الإبلاغ عن المهام المتأخرة والمحظورة.

BrainGPT، الذكاء الاصطناعي السياقي، يفهم سياق عملك. نظرًا لأنه مدمج مباشرة في سير عملك، يمكنه الإجابة على:

ما هي الأعمال الجارية حاليًا؟

من يملك ماذا

ما هو متأخر أو محظور أو في انتظار الإدخال

كيف ترتبط المهام والمستندات ببعضها البعض

📌 مثال: تخيل أن مدير مشروع انضم إلى العمل في منتصف الأسبوع بعد يوم حافل بالمكالمات. بدلاً من البحث عن التحديثات عبر الدردشات والمستندات، يسأل BrainGPT: ما هو الوضع الحالي لإطلاق الموقع الإلكتروني؟

يستخرج BrainGPT السياق مباشرة من مساحة العمل ويستجيب بملخص موجز:

تمت الموافقة على تصميم الصفحة الرئيسية وهي جاهزة للتطوير

تجري مراجعة تحديثات النسخ وتخصيصها لمسؤول المحتوى

تم حظر ضمان الجودة، في انتظار الأصول النهائية

هناك مهمتان متأخرتان وتم تعيينهما لنفس المالك

من هناك، يمكن لـ BrainGPT أيضًا تلخيص العوائق وإنشاء تحديث قصير للحالة للمساهمين.

مساعد ذكاء اصطناعي يحد من انتشار الذكاء الاصطناعي

عادة ما يبدأ انتشار الذكاء الاصطناعي بنوايا حسنة. أداة للكتابة. وأخرى للاجتماعات. وثالثة للبحث. وسرعان ما يجد فريقك نفسه يتعامل مع العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكل منها واجهته الخاصة وأسعاره ومنحنى التعلم الخاص به.

بدلاً من تبسيط العمل، يضيف الذكاء الاصطناعي المزيد من التعقيدات.

إليك كيف يقلل BrainGPT من انتشار الذكاء الاصطناعي:

الوصول إلى نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي في مكان واحد: مع ClickUp Brain GPT، يمكن للفرق الوصول إلى نماذج متعددة رائدة للذكاء الاصطناعي من واجهة واحدة، دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو إدارة اشتراكات منفصلة.

تطبيق واحد للعمل والذكاء الاصطناعي: يدمج ClickUp الذكاء الاصطناعي مباشرة في المهام والمستندات والمحادثات والمشاريع. وهذا يعني أن مخرجات الذكاء الاصطناعي ترتبط تلقائيًا بالتنفيذ — بدون نسخ ولصق، وبدون فقدان السياق، وبدون أدوات إضافية.

البحث المؤسسي عبر مساحة العمل الخاصة بك: بدلاً من البحث يدويًا في المجلدات والمحادثات ومحركات الأقراص، يتيح Brain GPT للفرق طرح الأسئلة بلغة بسيطة واسترداد الإجابات من المهام والمستندات والأدوات المتصلة. بدلاً من البحث يدويًا في المجلدات والمحادثات ومحركات الأقراص، يتيح Brain GPT للفرق طرح الأسئلة بلغة بسيطة واسترداد الإجابات من المهام والمستندات والأدوات المتصلة.

Talk to Text للحصول على تحديثات أسرع: للحصول على أفكار سريعة أو ملاحظات أو تحديثات المهام، يتيح Talk-to-Text لأعضاء الفريق التحدث بشكل طبيعي بدلاً من كتابة كل شيء. للحصول على أفكار سريعة أو ملاحظات أو تحديثات المهام، يتيح Talk-to-Text لأعضاء الفريق التحدث بشكل طبيعي بدلاً من كتابة كل شيء.

AI Notetaker يحول المحادثات إلى أفعال: يقوم AI Notetaker بتسجيل المناقشات وتلخيص النقاط الرئيسية وتحويل بنود العمل مباشرة إلى مهام، مما يضمن استمرار سير العمل دون الحاجة إلى متابعة يدوية. يقوم AI Notetaker بتسجيل المناقشات وتلخيص النقاط الرئيسية وتحويل بنود العمل مباشرة إلى مهام، مما يضمن استمرار سير العمل دون الحاجة إلى متابعة يدوية.

إليك ما يمكنك فعله باستخدام AI Notetaker 👇

تحل هذه القدرات مجتمعة محل مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي بطبقة واحدة من الذكاء الاصطناعي السياقي. بالنسبة للفرق الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن هذا التوحيد هو ما يحافظ على استدامة التبني المبكر.

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات الإنتاجية لمساعدتك على إنجاز المزيد من العمل

وكلاء مدعومون بالذكاء الاصطناعي يقومون بالأعمال الشاقة

لأتمتة العمليات التجارية المخصصة أو متعددة الخطوات أو المعقدة، يمكنك استخدام ClickUp Super Agents.

Super Agents هي وكلاء مدعومون بالذكاء الاصطناعي مصممون للتعامل مع سير العمل المعقد والشامل دون إشراف بشري مستمر. بدلاً من تشغيل إجراء واحد، يمكنهم مراقبة العمل وتفسير السياق واتخاذ سلسلة من الإجراءات بناءً على أهداف محددة مسبقًا.

تحدث بلغة طبيعية مع Super Agents باستخدام ClickUp Brain

نظرًا لأن Super Agents موجودة داخل ClickUp، فإنها تعمل مع معرفة كاملة بمهامك ووثائقك وحالاتك ومالكيك ومواعيدك النهائية.

📌 مثال: تتألق Super Agents عندما تمتد سير العمل عبر عدة أدوات أو خطوات ويمكن تكرارها عبر الفرق. تشمل حالات الاستخدام ما يلي:

حالة الاستخدام ماذا يفعل الوكيل الفائق موجزات إبداعية قم بصياغة موجزات إبداعية باستخدام سياق المهام أو محادثات الدردشة واقترح تحسينات قابلة للتنفيذ. ملخص الميزات يحول طلبات الميزات الأولية إلى موجزات منظمة مع النطاق والافتراضات والمتطلبات الرئيسية رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة تحويل ملاحظات اجتماعات AI Notetaker إلى رسائل بريد إلكتروني موجزة وجاهزة للمتابعة مع العملاء تتضمن القرارات والمسؤولين ومواعيد الاستحقاق تصعيد المشكلة يحتفظ بملخص مركزي للتصعيد وثيقة مرتبطة بكل مهمة وصف الوظائف يُنشئ أوصافًا وظيفية كاملة باستخدام تفاصيل المهام وسياق الويب ذي الصلة بحث SharePoint ابحث في SharePoint مباشرة من ClickUp للإجابة على الأسئلة المنشورة في قناة الدردشة

اربط مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك بأكثر من 1000 أداة أساسية للأعمال مثل Google Sheets و Gitlab و Figma و Intercom و HubSpot و Twilio وغيرها، باستخدام ClickUp Integrations.

أنشئ مجموعة تقنيات ذكاء اصطناعي متكاملة باستخدام تكاملات ClickUp

ما عليك سوى اختيار الأداة التي تريدها وتشغيلها لإعدادها بسرعة. يمكنك أيضًا إعداد تكاملات مخصصة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) لإكمال مجموعة التقنيات الخاصة بك.

وفر الوقت باستخدام القوالب الجاهزة

ولكن هل تعرف ما الذي يجعل ClickUp AI سهل الاستخدام للمبتدئين؟

قوالب معدة مسبقًا لكل شيء — سير العمل، والأتمتة، وتقويمات المحتوى، ولوحات الرؤية، وحملات التسويق، وتحليل المنافسين، وإدارة الأسطول، وإدارة المشاريع، والمزيد.

يوفر مركز قوالب ClickUp أكثر من 500 قالب جاهز لبدء العمليات التجارية.

كل نموذج يوفر نقطة انطلاق. على سبيل المثال، يمكنك اعتماد نموذج إنتاج المحتوى ثم تعديل عوامل الذكاء الاصطناعي فيه بسهولة لتناسب متطلباتك الفريدة.

وهذا يزيل القلق من "الحالة الفارغة" التي غالبًا ما تعرقل اعتماد الذكاء الاصطناعي في الفرق الجديدة.

لا يمكنك فقط الاختيار من مكتبة القوالب الشاملة في ClickUp، بل يمكنك أيضًا إنشاء قوالب مخصصة وحفظها لاستخدامها في المستقبل.

الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الفرق عند اعتماد الذكاء الاصطناعي

فيما يلي أربعة تحديات شائعة في اعتماد الذكاء الاصطناعي وحلول عملية لمعالجتها:

المخاطر الشائعة لماذا يحدث هذا الحلول ✅ أتمتة العمليات المعطلة تفترض الفرق أن الذكاء الاصطناعي سوف "ينظف" سير العمل غير الفعال. فهي تدفع ببيانات غير مكتملة أو غير متسقة، مما يؤدي إلى نتائج غير موثوقة ويضخم الأخطاء الموجودة. قم أولاً بتثبيت سير العمل لضمان سلاسة عمليات التعلم الآلي. استخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة العقبات من عملية واضحة، وليس لتعويض عملية معطلة. شراء أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل الضجة الإعلامية تعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة بقدرات واسعة ومكاسب سريعة، مما يخلق ضغطًا لاعتمادها في وقت مبكر. قم بتقييم الأدوات بناءً على جودة التكامل، والوصول إلى البيانات، ومدى ملاءمتها للتشغيل، وسجل إنجازات المورد القوي. الإفراط في الاستثمار مقدمًا قم بتقييم الأدوات بناءً على جودة التكامل والوصول إلى البيانات ومدى ملاءمتها للتشغيل. ابدأ ببيانات محدودة ومجموعة صغيرة من المستخدمين وسير عمل واحد أو اثنين. لا توسع إلا بعد قياس أداء سير العمل ودقة النموذج. بافتراض أن جميع أدوات الذكاء الاصطناعي "سهلة" الاستخدام تفترض الفرق أن "الذكاء الاصطناعي سهل"، ثم تعاني من عدم اتساق الاستخدام وسوء التبني. لتعزيز خبرة الفريق في أدوات الذكاء الاصطناعي، زودهم بدليل إرشادي. أنشئ مكتبة من مطالبات الذكاء الاصطناعي التي أثبتت فعاليتها، وقم بإجراء دروس تعليمية قصيرة، واجعل هناك خبراء في الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التبني.

مزايا مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الملائمة للمبتدئين

فيما يلي خمس مزايا رئيسية للبدء بمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الملائمة للمبتدئين:

لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا: يمكن للأشخاص غير التقنيين إنشاء مجموعة تقنيات ذكاء اصطناعي احترافية بسهولة باستخدام أدوات لا تتطلب البرمجة والأتمتة. لا تحتاج إلى تعلم البرمجة أو توظيف مطور باهظ الثمن.

تسترد تكلفته على الفور تقريبًا: نظرًا لأنك لا تنفق آلاف الدولارات على رسوم الإعداد، فإن الوقت الذي توفره في الأسابيع القليلة الأولى عادةً ما يغطي تكلفة الأدوات.

يمكنك البدء بخطوات صغيرة ثم الإضافة لاحقًا: ليس عليك إصلاح الأعمال بالكامل دفعة واحدة. ابدأ بأتمتة ليس عليك إصلاح الأعمال بالكامل دفعة واحدة. ابدأ بأتمتة إدارة المشاريع فقط. بمجرد نجاح ذلك، يمكنك توصيل أداة لأتمتة دعم العملاء.

فريقك سيستخدمها بالفعل: بدلاً من الشعور بالتهديد من التكنولوجيا المعقدة، يرى الموظفون هذه الأدوات على أنها تحسينات مفيدة لسير عملهم اليومي. وهذا يؤدي إلى زيادة الرضا وتقليل "مقاومة التغيير" بشكل كبير.

لست "مقيدًا" بأداة واحدة: إذا ظهرت أداة أفضل الشهر المقبل، فإن مجموعة المبتدئين تجعل من السهل استبدال الأداة القديمة. لست مقيدًا بعقد مدته 3 سنوات لأداة قد تصبح قديمة قريبًا.

قم ببناء مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك في دقائق باستخدام ClickUp

نحن نشهد أسرع عملية اعتماد للتكنولوجيا في التاريخ، ورغم أنه من الطبيعي أن تشعر بالارتباك، إلا أنك لا تستطيع الانتظار.

يوفر ClickUp لك ميزة البداية المبكرة هنا، حيث يساعدك على اعتماد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التعلم.

يوفر ClickUp بيئة إنتاج مثالية بدون برمجة لإنشاء مجموعات ذكاء اصطناعي مخصصة. يمكنك دمج جميع تطبيقاتك وإعداد عمليات أتمتة معقدة وتحليل المقاييس في الوقت الفعلي وإنشاء أصول إبداعية في دقائق.

والأهم من ذلك، أن الذكاء الاصطناعي السياقي من ClickUp يعمل كعامل ربط يربط مجموعتك بالكامل معًا دون أي متاعب.

فماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي هي مزيج مخطط استراتيجيًا من أدوات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات التجارية وتحسينها. وعادةً ما تتضمن ثلاث طبقات: البيانات (لتخزين البيانات ومعالجتها قبل تغذية أدوات الذكاء الاصطناعي)، والذكاء (يحتوي على جميع نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذكاء)، والتطبيق (هذه هي الأدوات التي تستخدمها للوصول إلى الذكاء الاصطناعي). بالنسبة للمبتدئين، تركز المجموعة على أدوات سهلة الاستخدام ولا تتطلب برمجة لحل المشكلات العاجلة دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة أو برمجة مخصصة.

ابدأ بتحديد العمليات الحالية لتحديد العقبات الأساسية. سيساعدك ذلك على فهم أهداف الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى اتباعها لمجموعتك. بعد ذلك، قم بتجميع هذه المشكلات لتحديد القدرات المحددة التي تحتاجها، مثل التلخيص أو استخراج البيانات. اختر موردين ذوي سمعة طيبة، وقم بتكوين البرنامج وفقًا لسير عملك، وقم بتدريب الفريق. أخيرًا، راقب الأداء من خلال عمليات تدقيق منتظمة لضمان استمرار موثوقية المجموعة.

تتميز "أفضل" الأدوات للفرق الصغيرة بتعدد الاستخدامات، وقلة الصيانة، والفعالية من حيث التكلفة. يجب أن تخدم وظائف متعددة لمنع توسع الأدوات. تشمل أفضل الخيارات ClickUp للمعلومات الشاملة عن المشاريع والأتمتة، وActiveCampaign للتسويق، وIntercom لدعم العملاء، وJasper للكتابة.

يبسط ClickUp اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال توفير بيئة موحدة لا تحتاج إلى برمجة حيث يتم دمج الذكاء بشكل أصلي. توفر ميزات مثل ClickUp BrainGPT إجابات فورية من قاعدة المعرفة الخاصة بشركتك، بينما تتولى الأتمتة التي لا تحتاج إلى برمجة إدخال البيانات وتحديثات الحالة تلقائيًا. إنه يلغي ضريبة التبديل من خلال السماح للفرق بالوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المتميزة — مثل GPT وClaude — مباشرةً ضمن مهامهم ووثائقهم الحالية.

قم بقياس النجاح من خلال مقارنة خطوط الأساس للأداء قبل وبعد. تشمل المقاييس الرئيسية الوقت اللازم لإنجاز مهام محددة، وتقليل الخطوات اليدوية، وتحسين معدلات إعادة العمل. بالإضافة إلى ذلك، قم بتتبع عائد الاستثمار من خلال حساب الساعات التي تم توفيرها مقابل تكاليف الأداة.