نقدم لكم Brain Max: التطبيق الفائق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويربط سياق عملك ويقضي على انتشار الذكاء الاصطناعي

هل تعرف ذلك الشعور عندما تفتح جهاز الكمبيوتر وترى عشرات الأدوات المختلفة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحدق فيك؟

ChatGPT لأمر واحد. Claude لأمر آخر. Perplexity للبحث. ذكاء اصطناعي آخر للصور. ذكاء اصطناعي لـ CRM الخاص بك. ذكاء اصطناعي لوثائقك.

لكل منها تسجيل دخول خاص بها، ونافذة سياق خاصة بها، واشتراك خاص بها.

لقد انتقلنا من مرحلة كون الذكاء الاصطناعي هو الحل إلى مرحلة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي هو المشكلة.

بدلاً من توفير الوقت، نحن نغرق في بحر من الأدوات غير المتصلة التي لا تتواصل مع بعضها البعض، ولا تفهم عملنا، وبالتأكيد لا تفهمنا.

هذا هو AI Sprawl.

وهو أداة إنتاجية فعالة في مكان العمل الحديث.

فكر في الأمر:

في كل مرة تنتقل فيها بين أدوات الذكاء الاصطناعي، تفقد السياق .

في كل مرة تقوم فيها بنسخ ولصق من تطبيق إلى آخر، تفقد الوقت .

في كل مرة تشرح مشروعك لروبوت دردشة آخر، تفقد الزخم.

تعد كل أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي بتحقيق نتائج سحرية، ولكنها في النهاية تخلق المزيد من العزلة والارتباك والأعمال الروتينية.

هذا ليس المستقبل الذي وعدت به. هذا ليس المستقبل الذي تستحقه.

اليوم، نحن نحد من انتشار الذكاء الاصطناعي باستخدام Brain MAX

نحن متحمسون للغاية لتقديم ClickUp Brain MAX — التطبيق الفائق الذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك.

هذه ليست أداة أخرى من أدوات الذكاء الاصطناعي تضيفها إلى مجموعتك.

هذا هو أول تطبيق ذكي يعتمد على السياق ويحل محل جميع التطبيقات الأخرى.

Brain MAX هو ما يحدث عندما يتصل الذكاء الاصطناعي بجميع جوانب سياق عملك.

إنه يعرف مهامك ووثائقك واجتماعاتك وفريقك وكل تطبيق تستخدمه.

تقنية ذكاء اصطناعي واحدة للبحث والاستفسار والأتمتة والتنفيذ — أي شيء.

كيف يغير الذكاء الاصطناعي السياقي إنتاجية مكان العمل

اكتشف قوة الذكاء الاصطناعي السياقي

على عكس الذكاء الاصطناعي العام الذي يبدأ من الصفر في كل مرة، يرجع ClickUp AI إلى جميع أعمالك لتقديم إجابات ذات صلة — لا مزيد من الإجابات العامة للذكاء الاصطناعي.

بحث موحد عبر جميع تطبيقاتك

ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint والويب والمزيد.

لا مزيد من البحث اللانهائي عن الملفات المفقودة.

إنتاجية تعتمد على الصوت أولاً

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لطرح الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك، أينما كنت.

هذا ليس مجرد راحة — إنه تحول جذري في طريقة تفاعلنا مع عملنا.

تطبيق واحد، اشتراك واحد، مصدر واحد للمعلومات

يحل Brain MAX محل العشرات من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة مثل ChatGPT وClaude وPerplexity بحل واحد متوافق مع LLM وجاهز للاستخدام في المؤسسات.

ما الذي يميز Brain MAX

Brain MAX ليس تحسينًا تدريجيًا.

إنه تحول جذري في طريقة عملنا مع الذكاء الاصطناعي:

لا داعي بعد الآن للنسخ واللصق بين الأدوات.

لا داعي لتكرار شرح السياق مرارًا وتكرارًا.

لن تضطر بعد الآن إلى البحث في عشرات التطبيقات للعثور على ما تحتاجه.

تقنية ذكاء اصطناعي واحدة فقط تعرف كل ما تعرفه، وتجد كل ما تحتاجه، وتعمل في أي مكان تعمل فيه.

ميزات Brain MAX

🧠 الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهمك

Brain MAX يفهم عملك بشكل لا مثيل له.

إنه يعرف مشاريعك وفريقك ومواعيدك النهائية وتاريخ عملك، لذا تحصل على إجابات وأتمتة منطقية بالفعل. لا مزيد من ردود الذكاء الاصطناعي العامة وغير الملائمة للسياق.

🔍 ابحث عن كل شيء على الفور

مربع بحث واحد لجميع جوانب حياتك الرقمية.

اعثر على ما تحتاجه في:

ClickUp (المهام والمستندات والدردشات والمشاريع)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

الويب

والمزيد

لا داعي بعد الآن للبحث في علامات التبويب أو التساؤل عن مكان حفظ الملف. فقط إجابات فورية.

🎙️ إنتاجية تعتمد على الصوت أولاً

تحدث إلى Brain MAX. إنه يستمع ويجيب وينفذ.

استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لتحويل الأفكار المنطوقة على الفور إلى مهام ورسائل بريد إلكتروني ورسائل ومحتوى دون مقاطعة سير عملك.

🤖 أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي في مكان واحد

يمكنك الوصول إلى أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات:

ChatGPT (إصدارات متعددة، بما في ذلك GPT-4o)

كلود

Gemini

قم بالتبديل بين النماذج للحصول على أفضل النتائج في الكتابة والترميز والتلخيص والمزيد. مع تطور الذكاء الاصطناعي، يساعدك Brain MAX على البقاء في الصدارة دون بذل أي جهد إضافي.

🔒 بياناتك، قواعدك

خصوصيتك غير قابلة للتفاوض.

احتفاظ بالبيانات لمدة صفر يوم مع مزودي الذكاء الاصطناعي

لم يتم تدريب ClickUp AI على البيانات الموجودة في مساحة العمل الخاصة بك. لا يتم استخدام بياناتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي

مصمم على AWS مع أمان شامل

تظل أنت المتحكم دائمًا.

🎯 ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً، في كل مرة

يختار Brain MAX أفضل نموذج ذكاء اصطناعي لمهمتك، سواء كنت تكتب أو تحلل البيانات أو تطلق الأفكار.

تحصل على أفضل النتائج دون الحاجة إلى التفكير فيها.

💻 مصمم خصيصًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية

متوفر لأجهزة Mac و Windows.

هذه ليست مجرد امتداد للمتصفح، بل هي تطبيق أصلي مصمم للعمل بسلاسة مع نظام التشغيل الخاص بك لتحقيق أقصى سرعة وإمكانية وصول.

♾️ وصول مجاني

يمكن لأي شخص تجربة Brain MAX مجانًا!

إذا كنت مشترك في خطة AI Autopilot من ClickUp، فاستمتع باستخدام Brain MAX بلا حدود. لا حدود لإنتاجيتك.

Brain MAX متوفر الآن مجانًا

Brain MAX متاح اليوم لأجهزة Mac و Windows.

وإليك أفضل ما في الأمر: يتم تضمين الاستخدام غير المحدود لمشتركي ClickUp Brain خلال المرحلة التمهيدية.

والأفضل من ذلك؟ يمكنك تجربته مجانًا.

لا مزيد من انتشار الذكاء الاصطناعي. تطبيق واحد، اشتراك واحد، مصدر واحد للمعلومات.

قم بتنزيل Brain MAX الآن وا ختبر ما يحدث عندما يفهم الذكاء الاصطناعي عملك أخيرًا.

هذا هو مستقبل إنجاز العمل.