قم ببناء نظام إدارة المعرفة للمبيعات

62٪ من العاملين في مجال المعرفة يقضون وقتًا طويلاً في البحث عن المعلومات. بالنسبة لفرق المبيعات، هذا يعني خسارة في الإيرادات. كل دقيقة يقضيها مندوب المبيعات في البحث في المستندات أو سلاسل المحادثات على Slack أو العروض التقديمية القديمة هي دقيقة لا يقضيها في البيع. حتى التأخيرات الطفيفة يمكن أن تعرقل إبرام صفقة سريعة. فهي تؤدي إلى إجابات أبطأ ورسائل متضاربة وإشارات شراء ضائعة.

تحل إدارة المعرفة للمبيعات هذه المشكلة. فهي تحول المعرفة المتفرقة إلى أدلة قابلة للتكرار وتحقق الإيرادات. عندما يتمكن مندوبو المبيعات من العثور على العرض المناسب أو سعر سابق أو تفاصيل المنتج في ثوانٍ معدودة، يتم إبرام الصفقات بشكل أسرع، ويتم تدريب الموظفين الجدد بشكل أسرع، ويشعر المشترون بثقة أكبر.

في هذا المنشور على المدونة، سنوضح لك كيفية إنشاء نظام لإدارة المعرفة في مجال المبيعات يضع الإجابات الصحيحة والسياق والأدلة في المكان الذي يعمل فيه مندوبو المبيعات لديك بالضبط. وكيف يسهل ClickUp القيام بذلك على نطاق واسع.

ما هي إدارة المعرفة للمبيعات؟

إدارة المعرفة للمبيعات هي عملية جمع وتنظيم ومشاركة المعلومات المهمة للمبيعات حتى يتمكن مندوبو المبيعات من العثور عليها بسرعة. ويشمل ذلك رسائل المنتج وقواعد التسعير والتعامل مع الاعتراضات والرؤى التنافسية.

بدلاً من الاعتماد على المعرفة القبلية أو الأدوات المتفرقة، تستخدم الفرق نظامًا مركزيًا واحدًا موثوقًا به لتمكين المبيعات. والنتيجة هي مبيعات متسقة، وقرارات أسرع، ونتائج أفضل عبر خط الأنابيب.

أنواع معارف المبيعات

تأتي معرفة المبيعات في شكلين: ضمني وصريح. المعرفة الضمنية موجودة في عقول مندوبي المبيعات. إنها غرائزهم، وقراراتهم، وحركاتهم الصغيرة في المحادثة. أما المعرفة الصريحة فهي مكتوبة. فكر في نصوص المبيعات، وبطاقات المعركة، والعمليات الموثقة.

⚡️ نظام إدارة المعرفة القوي في مجال المبيعات يحول المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة. وبهذه الطريقة، يمكن للفريق بأكمله التعلم من أفضل الموظفين أداءً، وليس فقط من الأشخاص الذين يجلسون بجوارهم.

💡 نصيحة احترافية: يمنع مركز المعرفة المركزي مندوبي المبيعات من البحث عن المعلومات في رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات ومحادثات الدردشة. كما يساعد في القضاء على انتشار السياق، حيث تنتشر التفاصيل المهمة عبر العديد من الأدوات. لإنشاء نظام كهذا، قم بإنشاء مصدر وحيد للمعلومات باستخدام ClickUp Docs، وهو مدير مستندات يتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون عليها وربطها معًا، مع السماح لك بالتحكم في الوصول إليها وتسهيل مشاركة السياق.

نصيحة أخرى؟ امنح فريقك إمكانية الوصول الفوري إلى المعرفة باستخدام ClickUp Brain.

هذا المساعد الذكي المدمج في مساحة عملك هو الأكثر إدراكًا للسياق في العالم. فهو يبحث عن المعلومات ويُلخصها ويظهرها من مستندات ClickUp ومهام ClickUp ومحادثات ClickUp Chat. وبذلك، يحصل مندوبوك على إجابات سريعة وموثوقة دون الحاجة إلى البحث في المجلدات أو مقاطعة سير عملهم.

استخدم ClickUp Brain كمساعِد لك في المبيعات — بدءًا من تحديد الحسابات ذات الإمكانات العالية وإبرازها وحتى تدريب فريقك على وضع استراتيجيات للتواصل.

أهمية إدارة المعرفة في المبيعات

يفقد الموظفون 32 يوم عمل في السنة في التنقل بين التطبيقات لمجرد العثور على ما يحتاجون إليه.

بالنسبة لفرق المبيعات، يؤدي هذا التوتر إلى إبطاء دورات الصفقات وتأخير المتابعة واستنزاف الزخم، خاصةً عندما يكون السياق المهم موجودًا عبر أدوات غير متصلة.

غالبًا ما ينتج هذا المشكل عن توسع العمل. عندما تنتشر المعرفة والمحادثات والمهام عبر العديد من المنصات، يضيع مندوبو المبيعات وقتهم في البحث بدلاً من البيع. بمرور الوقت، يشعر حتى أفضل الموظفين بالأداء المتدني.

تؤدي إدارة المعرفة القوية في مجال المبيعات إلى تغيير هذا الوضع. تحقق الفرق التي تمتلك معرفة مركزية وسهلة الوصول نتائج واضحة وقابلة للقياس:

تحسين إنتاجية المبيعات : يقضي مندوبو المبيعات وقتًا أطول في المحادثات مع العملاء، بدلاً من البحث الداخلي.

التأهيل : يتمكن الموظفون الجدد من التأقلم بشكل أسرع لأن الإجابات أصبحت أسهل في العثور عليها.

الاتساق: يقدم كل مندوب في فريقك نفس الرسالة الدقيقة والقوية إلى العملاء المحتملين.

تعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع هذه المكاسب. تظهر الاستطلاعات الحديثة أن 62% من الموظفين يوفرون الوقت بالفعل من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القدرة على العثور على المعلومات بشكل أسرع وتقليل الجهد اليدوي.

فيما يلي نظرة أعمق على المزايا:

تحسين الإنتاجية

👀 هل تعلم؟ في استطلاع APQC حول إدارة المعرفة، قال 41% من الممارسين إن الفائدة الأكبر المتوقعة من تكنولوجيا إدارة المعرفة هي تقليل الأعمال الزائدة والمعزولة؛ وأشار 30% إلى تحسين عملية اتخاذ القرار، وسلط 22% الضوء على تحسين وقت الدورة.

تحل قاعدة المعرفة المركزية مشكلة "أعلم أنني رأيت ذلك في مكان ما..." التي تقتل زخم المبيعات. بدلاً من البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة أو سجلات الدردشة، يمكن لممثلي المبيعات الحصول على ما يحتاجون إليه والعودة إلى البيع. هذا التركيز هو المفتاح لتحقيق الحصة المحددة والحفاظ على الروح المعنوية عالية.

📮 ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن المعلومات المتعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. ادخل إلى ClickUp Brain. يقدم هذا النظام رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام المناسبة في ثوانٍ معدودة — حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استطاعت فرق مثل QubicaAMF استعادة أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك تحقيقه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

عندما تقلل من الحاجة إلى التبديل المستمر بين التطبيقات المختلفة، فإنك تعيد إلى مندوبي المبيعات المورد الأكثر قيمة لديهم: الوقت. يمكنك الحصول على إجابات فورية مستمدة مباشرة من مستندات فريقك ومهامه وتعليقاته عن طريق طرح أسئلة على ClickUp Brain باللغة الإنجليزية البسيطة. لا داعي بعد الآن لمحاولة تذكر أسماء الملفات أو هياكل المجلدات بالضبط.

اجعل كل مهمة ووثيقة ومحضر اجتماع ومحادثة قابلة للبحث باستخدام ClickUp Brain.

تقليل وقت التدريب

غالبًا ما يشعر الموظفون الجدد بأنهم غارقون بالمعلومات. وقد يستغرق الأمر شهورًا حتى يصبحوا منتجين بالكامل.

يتيح نظام إدارة المعرفة الجيد للممثلين الحصول على الإجابات بأنفسهم بدلاً من مقاطعة زملائهم الأقدمين باستمرار، الذين يجب أن يركزوا على إبرام الصفقات. تمنح هذه الاستقلالية الممثلين الجدد القوة وتسرع من وقت تأقلمهم.

يمكنك استخدام نموذج تدريب المبيعات في ClickUp كـ دليل إرشادي. قم بتعيين قائمة مهام تدريب معدة مسبقًا لكل مندوب جديد مع تحديد المسؤولين والمواعيد النهائية ووثائق المعرفة المرتبطة بها بوضوح.

اربطه بـ ClickUp Brain حتى يتمكن مندوبو المبيعات من طرح أسئلة مثل "كيف نتعامل مع الاعتراضات المتعلقة بالأسعار؟" والحصول على إجابات فورية من كتيبات الإرشادات الخاصة بك، مما يقلل من وقت التدرج دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة من المدير.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك الاحتفاظ بجميع مواد التدريب الأساسية، مثل كتيبات الإرشادات وأدلة التعامل مع الاعتراضات والأسئلة الشائعة حول المنتجات، في مكان واحد قابل للبحث باستخدام ClickUp Docs. لتسريع عملية التعلم، يمكنك استخدام ClickUp Brain لتلخيص المستندات الطويلة على الفور، وتحويل منهجية مبيعات كثيفة من 50 صفحة إلى بعض النقاط الرئيسية.

رسائل متسقة

عندما يعتمد كل مندوب مبيعات على مجموعة مختلفة من الملاحظات أو الملفات القديمة، تصبح رسالتك إلى السوق مشتتة. ويصاب العملاء المحتملون بالارتباك، وتتعرض مصداقية علامتك التجارية للضرر. تضمن قاعدة المعرفة المركزية أن يستخدم كل مندوب مبيعات رسائل معتمدة ومحدثة تلقى صدى لدى عملائك المثاليين.

💡 نصيحة احترافية: امنع تداول بطاقات المعركة أو جداول الأسعار القديمة باستخدام ميزات التحكم في الإصدارات في ClickUp Docs. تتبع التغييرات وحافظ على مصدر واحد موثوق يمكن للجميع الوثوق به. تؤدي الرسائل المتسقة إلى تجربة شراء أفضل. كما أنها تبني ثقة العلامة التجارية التي تعتبر أساسية للنجاح على المدى الطويل.

كيف يعمل نظام معرفة المبيعات

عندما يتم تنفيذه بشكل صحيح، يحول نظام معرفة المبيعات الأفكار المتفرقة إلى معرفة واضحة وقابلة للاستخدام تتحسن بمرور الوقت. بدلاً من المستندات الثابتة، تحصل على نظام حي يعتمد عليه فريقك بالفعل.

يمكنك إدارة هذه العملية بالكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الأصلية على منصة واحدة. لماذا؟ لأنها تساعدك على تجنب انتشار الذكاء الاصطناعي غير المنظم — وهو الانتشار غير المخطط لأدوات الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو استراتيجية، مما يؤدي إلى إهدار التكاليف وتكرار الجهود.

يغطي النظام القوي دورة حياة المعرفة بالكامل، والتي تتبع عمومًا خمس مراحل رئيسية:

اكتسب المعرفة من المكالمات والصفقات نظم المحتوى بحيث يسهل استرجاعه شاركه مع الأشخاص المناسبين، باستخدام الأذونات المناسبة قم بتطبيقه في سير العمل اليومي قم بمراجعته وتحديثه بانتظام

لنرى ما هو الأهم في كل مرحلة:

اكتساب المعرفة

الخطوة الأولى هي نقل المعرفة من عقول الأشخاص إلى نظام. ويشمل ذلك الرؤى المستمدة من المكالمات المبيعية ومراجعات الصفقات والمحادثات الجماعية. كلما كان من السهل الحصول على المعلومات، زادت احتمالية قيام مندوبي المبيعات بذلك.

يمكنك أتمتة هذه العملية باستخدام AI Notetaker من ClickUp لتدوين وتلخيص مكالمات المبيعات الخاصة بك. يشارك في اجتماعاتك، ويدون الملاحظات نيابة عنك، وينشئ سجلاً قابلاً للبحث لمناقشاتك. للحصول على أفكار سريعة أو رؤى مخصصة، يمكن لممثلي المبيعات استخدام ClickUp Notepad أو إضافة ملاحظات مباشرة إلى ClickUp Docs أو ClickUp Task Comments.

احصل على نصوص دقيقة للاجتماعات وملخصات وبنود العمل باستخدام ClickUp AI Notetaker

🧠 حقيقة ممتعة: باستخدام ميزة Talk to Text داخل تطبيق ClickUp BrainGPT لسطح المكتب، يمكنك تسجيل الأفكار عن طريق نطقها بصوت عالٍ. تقوم ميزة Talk to Text بتحويل الكلام على الفور إلى نص منظم، بل وتضيفه إلى المستند أو المهمة المناسبة في ClickUp إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

تنظيم المحتوى

لا تفيد المعرفة المكتسبة إلا إذا تمكن الناس من العثور عليها. بدون هيكل تنظيمي، تصبح قاعدة المعرفة الخاصة بك فوضوية وصعبة الاستخدام.

توفر البنية الجيدة ما يلي:

تسلسل هرمي واضح: يمكنك تنظيم المحتوى الخاص بك في هيكل منطقي باستخدام يمكنك تنظيم المحتوى الخاص بك في هيكل منطقي باستخدام مجلدات ClickUp والمجلدات الفرعية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مجلدات لخطوط الإنتاج المختلفة أو المنافسين أو مراحل الصفقات.

وضع علامات متسقة: إن التصنيف الجيد، أو نظام العلامات، يجعل من السهل العثور على المحتوى حتى عندما لا تتذكر العنوان الدقيق. استخدم إن التصنيف الجيد، أو نظام العلامات، يجعل من السهل العثور على المحتوى حتى عندما لا تتذكر العنوان الدقيق. استخدم علامات ClickUp لتصنيف المستندات حسب نوع المحتوى (على سبيل المثال، "بطاقة المعركة"، "دراسة الحالة") أو الموضوع.

قواعد التسمية القياسية: اتفق على طريقة متسقة لتسمية الملفات حتى يعرف الجميع ما يمكن توقعه.

يساعد ClickUp Enterprise AI Search فرق المبيعات في العثور على المعلومات المنظمة بسرعة. يمكن للممثلين البحث في مساحة العمل والأدوات المتصلة باستخدام كلمات رئيسية بسيطة. حتى لو لم يعرفوا مكان وجود شيء ما، فسيتمكنون من العثور عليه.

تحترم النتائج الأذونات وتشير إلى المصدر الأصلي. وهذا يعني عدم الحاجة إلى التخمين أو ملاحقة زملاء الفريق للحصول على إجابات.

شارك عبر الفرق

لا تخلق المعرفة قيمة إلا عندما يتمكن الأشخاص المناسبون من الوصول إليها في الوقت المناسب. أنت بحاجة إلى نظام يسهل المشاركة، ولكنه يتيح لك أيضًا التحكم في من يرى ماذا. على سبيل المثال، قد ترغب في أن ترى شركتك بأكملها تحديثات المنتج، ولكنك تريد أن تقتصر المعلومات الحساسة المتعلقة بالمنافسة على فريق المبيعات.

قم بإدارة من لديه حق الوصول إلى مستندات أو مجلدات معينة باستخدام أذونات ClickUp. يمكنك أيضًا استخدام تكاملات ClickUp لمشاركة التحديثات في الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل — دون إضافة المزيد من الضوضاء.

تطبيق المعرفة داخل سير العمل

أفضل الأنظمة هي تلك التي توفر المعرفة في اللحظة التي تكون فيها مطلوبة. لا ينبغي أن يتوقف مندوبو المبيعات عن العمل للبحث عن الإجابات. بل يجب أن تأتي المعلومات إليهم.

أضف السياق ذي الصلة إلى عملية المبيعات الخاصة بك في الوقت المناسب باستخدام ClickUp Brain. على سبيل المثال، عندما يعمل مندوب المبيعات على مهمة لحساب معين، يمكنه أن يطلب من Brain سحب سجل الحساب أو ملاحظات المكالمات السابقة أو معلومات التسعير ذات الصلة دون مغادرة المهمة.

اعثر على المعلومات المهمة عن الحسابات وقم بتمييزها في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain.

عندما تكون المعرفة جزءًا من سير العمل اليومي، يزداد اعتمادها دون الحاجة إلى إحداث تغييرات سلوكية.

قاعدة المعرفة القديمة أسوأ من عدم وجود قاعدة معرفة على الإطلاق. المحتوى القديم يقوض الثقة ويمكن أن يؤدي إلى أخطاء مكلفة. لهذا السبب، من الضروري إجراء مراجعات منتظمة.

حافظ على تحديث قاعدة المعرفة الخاصة بك عن طريق تعيين مالك لكل جزء من المحتوى في ClickUp. قم بتبسيط المراجعات المنتظمة للمحتوى باستخدام تذكيرات ClickUp. اسمح لمالكي المحتوى بمراجعة مستنداتهم على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي. يمكن للممثلين أيضًا الإبلاغ عن المعلومات القديمة في تعليقات المهام، مما يخلق حلقة تغذية راجعة بسيطة.

أفضل الممارسات لإدارة المعرفة في مجال المبيعات

يتطلب إنشاء نظام إدارة معرفة فعال اتباع نهج مدروس وعادات متسقة. تواجه العديد من الفرق مشكلات مثل احتكار المعرفة، وعدم وضوح المسؤولية، وضعف وظائف البحث.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات لمساعدتك في إنشاء نظام قابل للتطوير ويقدم قيمة حقيقية. 🛠️

تعيين مالكي المحتوى: يجب أن يكون لكل مستند في قاعدة المعرفة الخاصة بك مالك معين. هؤلاء المالكون مسؤولون عن الحفاظ على دقة المعلومات وتحديثها. يمكنك استخدام يجب أن يكون لكل مستند في قاعدة المعرفة الخاصة بك مالك معين. هؤلاء المالكون مسؤولون عن الحفاظ على دقة المعلومات وتحديثها. يمكنك استخدام ClickUp Assignees لتحديد هذه المسؤولية بوضوح.

إنشاء نموذج لإدارة المحتوى: تحتاج إلى قواعد واضحة بشأن من يمكنه إنشاء المحتوى وتحريره وأرشفته. يساعد نموذج الإدارة هذا في الحفاظ على الجودة والاتساق دون خلق عقبات. تحتاج إلى قواعد واضحة بشأن من يمكنه إنشاء المحتوى وتحريره وأرشفته. يساعد نموذج الإدارة هذا في الحفاظ على الجودة والاتساق دون خلق عقبات.

استخدم علامات متسقة: حدد علاماتك الرسمية مسبقًا (على سبيل المثال، "معلومات عن المنافسين" و"دليل الأسعار") والتزم بها.

جدولة عمليات تدقيق منتظمة: لا تدع المحتوى الخاص بك يصبح قديمًا. قم بإعداد عملية لتدقيق منتظم لمراجعة المعلومات القديمة وإزالتها قبل أن تضلل فريقك.

اجعل المساهمة سهلة: إذا كان إضافة المعرفة إلى النظام أمرًا صعبًا، فلن يقوم مندوبو المبيعات بذلك. قلل من عوائق المساهمة باستخدام أدوات بسيطة وميزات التقاط سريعة.

قياس مدى التبني وجمع التعليقات: تتبع المحتوى الذي يتم استخدامه والمحتوى الذي لا يتم استخدامه. اطلب من فريقك تقديم تعليقات لفهم ما هو ناجح وما يحتاج إلى تحسين.

تعد إدارة معرفة المنتج أمرًا بالغ الأهمية. حافظ على دقة جميع تفاصيل منتجك — الميزات والمزايا وحالات الاستخدام والمواصفات الفنية — وسهولة الوصول إليها. لا يمكن لممثلي المبيعات بيع ما لا يفهمونه، وقد تؤدي المعلومات القديمة عن المنتج إلى خسارة الصفقات بشكل مباشر.

كيفية إنشاء قاعدة معارف مبيعات قابلة للتطوير

يتطلب إنشاء قاعدة معرفية للمبيعات يمكن أن تنمو مع فريقك أساسًا متينًا. لا يقتصر الأمر على اختيار أداة فحسب، بل يتعلق بتصميم نظام.

شاهد هذا الدليل الشامل بالفيديو لتتعرف على الخطوات التفصيلية لإنشاء وإدارة قاعدة معارف تعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain، بدءًا من تحديد أهدافك وحتى تنظيم المستندات وتدريب نظام الذكاء الاصطناعي للحصول على أفضل النتائج.

📮ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يعمل مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

يؤدي الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد إلى تقليل التبديل بين السياقات وتسريع التنفيذ. ابدأ بخطوتين أساسيتين.

حدد الاحتياجات المعرفية الأساسية

قبل إنشاء أي شيء، اكتشف المعلومات التي يحتاجها فريق المبيعات لديك أكثر من غيرها. قم بتقييم الوضع الحالي. أين يواجه مندوبو المبيعات صعوبات؟ ما الأسئلة التي يطرحونها مرارًا وتكرارًا؟

يمكنك العثور على هذه الإجابات من خلال:

مراجعة تقارير الصفقات المفقودة لمعرفة نقاط الضعف

الاستماع إلى تسجيلات المكالمات لتحديد الاعتراضات والأسئلة الشائعة

إجراء مقابلات مع أفضل الموظفين لديك لاكتشاف "المعرفة القبلية" التي لم يتم تدوينها في أي مكان

اختر المنصة المناسبة

التخزين وحده لا يكفي. ابحث عن منصة تجعل المعرفة سهلة الاستخدام.

حدد الأولويات:

إمكانية البحث: ما مدى سهولة العثور على المعلومات؟

سهولة المساهمة: ما مدى سهولة إضافة ممثلي المبيعات لمعرفة جديدة؟

التكامل: هل يتصل بالأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك يوميًا؟

قدرات الذكاء الاصطناعي: هل يمكن أن تساعدك في تلخيص المحتوى واستخلاص الرؤى تلقائيًا؟

تمنع منصة واحدة متصلة (مثل Converged AI Workspace من ClickUp) توسع العمل وتتماشى مع حجم فريقك.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

منصة إدارة المعرفة للمبيعات هي نظام يساعد فريقك على تخزين المعلومات المهمة للمبيعات وتنظيمها والعثور عليها بسرعة. ويشمل ذلك كتيبات الإرشادات، وبطاقات المعركة، وملاحظات الأسعار، وتفاصيل المنتج. بدلاً من أن تكون المعلومات موزعة على رسائل البريد الإلكتروني والدردشات والمجلدات، يتم تجميعها كلها في مكان واحد. الهدف بسيط: مساعدة مندوبي المبيعات في الحصول على الإجابات الصحيحة بسرعة، والحفاظ على الاتساق، وقضاء المزيد من الوقت في البيع بدلاً من البحث.

تتعلق إدارة المحتوى بإنشاء ونشر مواد خارجية مثل دراسات الحالة ومنشورات المدونة لعملائك. تتعلق إدارة المعرفة بجمع وتنظيم الرؤى والمعلومات الداخلية لاستخدامها من قبل فريقك.

المبيعات لا تعمل بمعزل عن غيرها. ففرق المنتجات تشارك تحديثات الميزات وخرائط الطريق. ويوفر قسم التسويق رؤى حول التموضع والتنافسية. ويضيف قسم نجاح العملاء تعليقات واقعية واعتراضات من الحسابات الحية. ويجمع نظام إدارة المعرفة القوي كل هذه المدخلات معًا، بحيث يكون لدى مندوبي المبيعات دائمًا أحدث السياق.

نعم، إدارة المعرفة بالمنتج هي جزء مهم من إدارة المعرفة بالمبيعات. فهي تضمن دقة ميزات المنتج وفوائده وحالات استخدامه وموقعه في السوق وسهولة الوصول إليها. عندما يفهم مندوبو المبيعات بوضوح ما يبيعونه، فإنهم يتعاملون مع الأسئلة بشكل أفضل، ويتجنبون المعلومات الخاطئة، ويبنون الثقة بشكل أسرع.