كيفية إتقان المعرفة بالمنتج في المبيعات لتحقيق النجاح

اليوم، يأتي العملاء إلى طاولة المفاوضات أكثر استعدادًا من أي وقت مضى. فقد قرأوا المراجعات وحللوا الميزات والفوائد، وقارنوا المواصفات، ووزنوا آراء الخبراء، كل ذلك قبل أول محادثة مع فريق المبيعات.

وللتميز، لا يكفي أن تلبي توقعات العملاء، بل يجب أن تتجاوزها. ويتطلب ذلك من أعضاء فريق المبيعات لديك أن يصبحوا مستشارين موثوقين لديهم معرفة بالمنتج تتجاوز الميزات والمواصفات السطحية.

ولكن من أين تبدأ في بناء هذه الخبرة؟ من هنا.

في هذه المدونة، سوف تكتشف في هذه المدونة ما الذي تعنيه المعرفة بالمنتج حقًا في المبيعات وكيف يمكن لفريق المبيعات المطلع جيدًا أن يحقق فوائد ملموسة لعملك. هيا بنا!

ما هي معرفة المنتج؟

معرفة المنتج هي ببساطة فهم خصوصيات وعموميات المنتج - كيف يعمل، وماذا يفعل، ولماذا يجب على أي شخص أن يهتم. إنها معرفة الميزات والفوائد وخصائص المنتج ووظائفه بشكل جيد بحيث يمكنك التحدث عنها بسهولة مع العملاء.

أنواع معرفة المنتج

لتحقيق أقصى قدر من التأثير، يحتاج فريق المبيعات الخاص بك إلى مراعاة هذه المجالات الستة المهمة في المبيعات التي يقودها المنتج :

1. السعر

يرغب غالبية العملاء في معرفة السعر قبل إجراء عملية الشراء. كن مستعدًا لتقديم تفاصيل دقيقة ومحدثة عن:

السعر الأساسي

خطط الاشتراك

مقارنات التكلفة مع المنافسين

الخصومات والعروض الترويجية والعروض الموسمية

بالإضافة إلى ذلك، لا تكتفِ بذكر السعر، بل برره. سلط الضوء على القيمة التي يحصل عليها العملاء مقابل أموالهم. إذا كان منتجك أغلى من المنتج المنافس، اشرح لماذا يستحق ذلك.

2. الميزات والمواصفات

يجب أن تعرف كل شيء عن منتجك عن ظهر قلب - حجمه وخيارات الألوان والمواد والتوافق والمتانة وغير ذلك. عندما يسألك العميل عن كيفية عمل منتجك، يجب أن تكون جاهزًا بشرح قوي وواضح يغطي جميع التفاصيل الضرورية.

🔍هل تعلم؟ تُظهر الأبحاث أنه عندما يدخل الناس إلى متجر ما، فإن نصفهم تقريبًا يبحثون حقًا عن مشورة الخبراء بشأن ما يشترونه. 73% من العملاء أن المعرفة بالمنتج هي أكثر ما يحتاجون إليه من شريك المبيعات.

3. الفوائد والقيمة المقترحة

يقوم مندوبو المبيعات المتميزون بأكثر من مجرد سرد الميزات. فهم يوضحون بشكل مقنع كيف يحل المنتج المشاكل أو يحسن حياة الناس

على سبيل المثال، بدلاً من قول "هذا الهاتف يحتوي على معالج سريع"، غالبًا ما يقول مندوبو المبيعات: "هذا الهاتف يحتوي على معالج سريع يعني أن تطبيقاتك يتم تحميلها على الفور، ومقاطع الفيديو الخاصة بك لا تتأخر أبدًا، وعملك يتم إنجازه بشكل أسرع"

4. سياسات الضمان والدعم والإرجاع

إذا كان سعر منتجك مرتفعًا، فإن الضمان القوي أو سياسة الإرجاع المرنة يمكن أن تكون عامل جذب للعملاء. المفتاح هو

أن تكون واضحًا بشأن ما يتم تغطيته (الإصلاحات، الاستبدال، الإرجاع)

معرفة العملية (كم من الوقت ومدى سهولتها بالنسبة للعميل)

قم بتسليط الضوء على السياسات التي تمنحك ميزة تنافسية (على سبيل المثال، "الإرجاع خلال 30 يوماً بدون طرح أسئلة")

5. الامتثال والشهادات

أظهر للعملاء أن منتجك يفي بمعايير الصناعة المعترف بها أو يحمل شهادات مهمة. يمكن أن يشمل ذلك الملصقات الصديقة للبيئة أو الامتثال لمعايير السلامة أو الموافقات التنظيمية. على سبيل المثال، الإشارة إلى أن منتجك خالٍ من مادة BPA ومتوافق تمامًا مع متطلبات السلامة الخاصة بإدارة الأغذية والعقاقير (FDA) يضع ختم الجودة والموثوقية على علامتك التجارية.

6. التحديثات المستقبلية وخارطة الطريق

حتى إذا لم يذكر عملاؤك ذلك، فإن وجود عرض سريع وغير رسمي جاهز حول الميزات أو التحسينات القادمة يمكن أن يحقق المعجزات. إنها طريقة رائعة لإثارة اهتمامهم، وإظهار أن منتجك يتطور ليبقى في الطليعة ويتماشى مع أحدث اتجاهات إدارة المنتجات .

أصحاب المصلحة الرئيسيون في معرفة المنتج

تحتاج الأقسام المختلفة إلى التعاون فيما بينها حتى يتمكن الجميع من فهم معلومات المنتج واستخدامها ومشاركتها بفعالية.

إليك ما نعنيه 👇

صاحب المصلحة الدور فريق المنتج هم من ابتكروا المنتج، لذا فهم المورد المفضل للحصول على رؤى عميقة حول الميزات والتحديثات والتحسينات المستقبلية فريق المبيعات يستخدمون المعرفة بالمنتج يوميًا لعرض المنتج والتعامل مع الاعتراضات وإنشاء مواد تدريب المبيعات والبيع بفعالية فريق التسويق يضمن فريق التسويق معرفة قوية بالمنتج صياغة رسائل تتماشى مع نقاط الألم الحقيقية للعملاء ومحادثات المبيعات فريق دعم العملاء يعززون تجربة العملاء من خلال دعم ما بعد الشراء والتعامل مع المشكلات وحل الاستفسارات فرق العمليات وتكنولوجيا المعلومات يضمنون دقة جميع معلومات المنتج التي يحتاجها مندوبو المبيعات - مثل الأسعار والتكاملات والمواصفات الفنية - وسهولة الوصول إليها في نظام إدارة علاقات العملاء وقاعدة المعرفة فرق القيادة والاستراتيجيات يستخدمون المعرفة بالمنتج لاتخاذ قرارات ذات صورة شاملة، وتشكيل الوضع التنافسي، وتعزيز رضا العملاء

| ## استخدامات معرفة المنتج في مؤسستك

عندما يحصل فريقك على المعلومات الصحيحة عن المنتج في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحويل تفاعلات العملاء تمامًا واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً واستراتيجية.

دعنا نكتشف كيف:

1. دفع عجلة تطوير المنتجات والابتكار

أنت تتفاعل مع العملاء يوميًا، مما يعني أن لديك معرفة مباشرة بما هو ناجح، وما هو مفقود، وما يمكن تحسينه. هذه الملاحظات هي الذهب بالنسبة لفريق منتجك. عندما تجمع آراء العملاء وتشاركها بشكل منهجي، يمكنك:

تحديد الميزات ذات الطلب المرتفع التي يجب أن تحظى بالأولوية

اكتشاف مشكلات قابلية الاستخدام قبل أن تتحول إلى مشاكل في الاستخدام قبل أن تتحول إلى زبد العملاء

ضمان توافق التحديثات مع احتياجات العملاء الحقيقية

مثال: إذا ذكر العملاء أن عملية الدفع تبدو صعبة، يمكن لفريق المنتج النظر في إنشاء حل بنقرة واحدة.

2. تعزيز التدريب الداخلي والتأهيل الداخلي

عندما ينضم موظفو المبيعات الجدد، يجب أن يبدأوا العمل على قدم وساق. يجب أن يكون هناك برنامج تدريبي قوي لمعرفة المنتج يمكن أن يجعل هذا الأمر أسهل من خلال تفصيل الميزات المعقدة وتوفير حالات استخدام واقعية سيواجهونها. ويساعدهم هذا النوع من التعلّم العملي والتطبيق العملي على الشعور بالثقة والاستعداد للتواصل مع العملاء على الفور.

مثال: عند تأهيل مندوبي المبيعات الجدد لأداة إدارة علاقات العملاء، يمكنك أن تشرح لهم كيف يقلل نظام المتابعة الآلي من أوقات الاستجابة - مما يمنحهم نقطة بيع تتمحور حول العميل.

3. مواءمة المبيعات والتسويق من أجل رسائل فعالة

ينشئ التسويق مواد لتوليد عملاء محتملين - ولكن هل يقولون الأشياء الصحيحة عن منتجك؟

ماذا لو كانوا يسلطون الضوء على ميزة يخطط فريق المنتج لإلغائها تدريجياً؟

ماذا لو احتاجت المبيعات إلى زيادة الإلحاح على ميزة جديدة، ولكن التسويق لا يخلق ضجة؟

عندما تشترك فرق المبيعات والتسويق في نفس المعرفة بالمنتج، تصبح الرسائل متناسقة، وتركز الحملات على الميزات الصحيحة، ويعمل الجميع على تحقيق هدف مشترك: إشراك العملاء وإتمام المزيد من الصفقات بشكل أسرع.

مثال: هل لاحظت عدد المرات التي يتم فيها مناقشة المقارنات بين المنافسين في مكالمات المبيعات؟ إذا بدأ التسويق في نسج تفاصيل المنافسين المستندة إلى البيانات في حملاتهم، فسوف يدخل العملاء المحتملون في تلك المناقشات وهم يعرفون بالفعل ما يميزك عن غيرك.

4. تعزيز إدارة الأزمات

عندما يحدث خطأ ما - خطأ، أو تأخير، أو مشكلة غير متوقعة - فأنت بحاجة إلى البقاء في صدارة اهتمامات العملاء. هذا هو الوقت الذي تساعدك فيه المعرفة القوية بالمنتج على شرح الموقف بوضوح وتقديم بدائل للعملاء.

مثال: عندما تتأخر شحنة منتج مجدولة بسبب مشاكل في سلسلة التوريد، يمكنك إخطار العملاء على الفور، وتقديم جدول زمني محدث للتسليم، وتقديم خصم على الشحن كبادرة حسن نية.

فوائد معرفة المنتج في المبيعات

دعنا نكتشف كيف تساعد المعرفة العميقة بالمنتج على تحسين إنتاجية المبيعات وزيادة الإيرادات.

1. أنت تنضح بالثقة في عرضك

من الذي ستميل أكثر إلى التعامل معه؟

مندوب المبيعات الذي يتلعثم في الكتيب ويتردد عند سؤالك عن ميزة ما أم شخص يجيب على أسئلتك بطلاقة، ويربط استخدامات المنتج بنقاط الألم التي تعاني منها، ويقدم حجة مقنعة؟

نحن متأكدون تماماً أنه الخيار الثاني، أليس كذلك؟

الآن، هذا أمر مهم لأن الثقة تبيع. فالعملاء يثقون بمندوبي المبيعات الذين يعرفون ما لديهم. في اللحظة التي تبدو فيها غير واثق، سيبدأون بالشك في منتجك.

💭 تذكر: بغض النظر عن مدى استعدادك، قد تظل هناك حالات قد لا تعرف فيها إجابة. لا تخمن؛ بدلاً من ذلك، قل: 'سؤال رائع! دعني أتحقق من فريق منتجاتنا وأعاود الاتصال بك اليوم."

2. تعامل مع الاعتراضات بمهارة

هل تبيع منتج SaaS؟ من المحتمل أن يكون لديك عملاء يتساءلون عما إذا كان المنتج يستحق الثمن. وهنا يأتي دور المعرفة القوية بالمنتج - فهي تساعدك على أن توضح لهم بالضبط كيف يقدم منتجك القيمة و نوع العوائد التي يمكن أن يتوقعوها عندما يقررون الاستثمار.

وإليك كيفية تطبيق ذلك عند الإجابة على أسئلة اكتشاف العملاء :

❌ "إنه مكلف للغاية"

✅ أظهر كيف يوفر المنتج المال أو الوقت على المدى الطويل.

❌ "كيف يمكن مقارنته بـ [المنافس]؟

✅ سلط الضوء على الميزات الفريدة أو الجودة الفائقة.

❌ "لست متأكداً من أنها تناسب احتياجاتي

✅ استخدم دراسات الحالة أو قصص نجاح المبيعات لإثبات أنها تناسب احتياجاتك.

3. عبّر عن ميزتك التنافسية

لدى عملائك عدد كبير من الخيارات. فلماذا يختارونك؟ إذا لم تتمكن من الإجابة على هذا السؤال على الفور، فقد خسرت بالفعل. ولكن هذا لا يعني أن تهين منافسيك بشكل مباشر أو أن تدلي بتصريحات غامضة حول مدى روعة خدمة العملاء لديك.

المفتاح؟

_المعرفة العميقة بالمنتج

عندما تفهم حقًا منتجك وسوقك، يمكنك:

✅ ابحث عن "الميزة القاتلة" - الشيء الوحيد الذي تقوم به أفضل من أي شخص آخر

✅ حل نقاط الألم الحقيقية - ربط ما تبيعه بما يحتاجه العملاء بالفعل

✅ توقّع اعتراضات العملاء - وعالجها بثقة من خلال البيانات وقصص النجاح

4. يمكنك تقديم التوصيات المناسبة

كلما زاد فهمك لمنتجك، كان من الأسهل توجيه العملاء إلى الاختيار الصحيح. إذا كانوا محتارين بين تحليلات المنتج خطة وخيار ممتاز، لا تدفع الترقية فقط - اربطها باحتياجاتهم:

✅ الخطة الأساسية: بالنسبة للفرق الصغيرة التي تبدأ في التحليلات، تقدم الخطة الأساسية جميع الميزات الأساسية التي يحتاجون إليها - بسيطة وفعالة وغير مربكة.

✅ الخطة المميزة: بالنسبة للشركات النامية، تُعد الخطة المميزة مثالية. فهي تتضمن أدوات متقدمة مثل التقارير التفصيلية وتعاون الفريق لدعم أهدافهم ذات الصورة الكبيرة

🌟 المكافأة: أفضل استراتيجيات وبرامج إدارة المعرفة لفرق العمل

كيفية تحسين المعرفة بالمنتجات في فرق المبيعات

هل يحصل فريق المبيعات لديك على فرص كافية للتعرف على المنتج - وهل لديهم الأدوات المناسبة للقيام بذلك؟ إذا لم يكن كذلك، اقرأ ما يلي:

1. بناء مستودع مركزي للمعرفة

أنت لا تريد أن يضيع فريق المبيعات لديك وقتًا ثمينًا في غربلة عدد لا نهائي من المستندات أو رسائل البريد الإلكتروني أو سلاسل الرسائل للعثور على معلومات مهمة عن المنتج. قم بإصلاح ذلك من خلال إنشاء إدارة المعرفة نظام يتضمن تفاصيل المنتج الرئيسية، مثل:

نشأة المنتج وتطويره: القصة وراء إنشائه

القصة وراء إنشائه أفضل حالات الاستخدام والجمهور المستهدف: من المستفيد الأكبر ولماذا؟

من المستفيد الأكبر ولماذا؟ استفسارات العملاء ومخاوفهم الشائعة: بالإضافة إلى كيفية معالجتها

بالإضافة إلى كيفية معالجتها الرؤى التنافسية: ما الذي يميز منتجك عن غيره

وإذا كنت ترغب في تبسيط عملية إدارة المعرفة الخاصة بك وتركيز جميع المعلومات المهمة، انتقل إلى انقر فوق . يربط هذا التطبيق القوي كل شيء للعمل بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي. برنامج إدارة المعرفة الخاص بـ ClickUp يتيح لك إنشاء مستودع منظم سهل التنقل فيه حيث يمكن لفريق المبيعات لديك الوصول بسرعة إلى كل شيء بدءًا من الأسئلة الشائعة حول المنتج وحتى الرؤى التنافسية. ووفقًا لاسمه، فهو واحد من أفضل برامج إدارة المعرفة أمثلة على نظام إدارة المعرفة يحول طريقة إنشاء ومشاركة المعرفة في الشركة.

تبسيط المعلومات في مكان واحد مع برنامج إدارة المعرفة ClickUp لإدارة المعرفة

بالنسبة للمبتدئين، استخدم مستندات ClickUp لكتابة أدلة المنتجات، وكتيبات المبيعات، والأسئلة الشائعة التي يمكن لمندوبي المبيعات الرجوع إليها متى أرادوا. استخدمه كذلك لـ

التنظيم كالمحترفين: استخدم الصفحات والمجلدات المتداخلة لإنشاء تسلسل هرمي منظم لجميع تفاصيل المنتج والأسئلة الشائعة والرؤى التنافسية

استخدم الصفحات والمجلدات المتداخلة لإنشاء تسلسل هرمي منظم لجميع تفاصيل المنتج والأسئلة الشائعة والرؤى التنافسية التخصيص دون عناء: أضف رؤوسًا وألوانًا وأنماطًا تحمل علامتك التجارية للحفاظ على مستودعك جذابًا بصريًا ومناسبًا لعلامتك التجارية

أضف رؤوسًا وألوانًا وأنماطًا تحمل علامتك التجارية للحفاظ على مستودعك جذابًا بصريًا ومناسبًا لعلامتك التجارية تعاون بشكل أكثر ذكاءً: قم بتمكين تعديلات الفريق وتعليقاته ومشاركته لضمان مساهمة الجميع ومزامنتهم

قم بتمكين تعديلات الفريق وتعليقاته ومشاركته لضمان مساهمة الجميع ومزامنتهم ربط كل شيء: ربط مستنداتك بالمهام أو المشاريع أو سير العمل لمنح فريق المبيعات سياقًا فوريًا أثناء العمل على الصفقات

ربط مستنداتك بالمهام أو المشاريع أو سير العمل لمنح فريق المبيعات سياقًا فوريًا أثناء العمل على الصفقات البحث الفوري: اعثر على المعلومات التي تحتاجها بالضبط باستخدام خاصية البحث المتصل من ClickUp

حافظ على تنظيم المعرفة بالمنتج باستخدام مستندات ClickUp Docs

2. اجعل التدريب ديناميكيًا وواقعيًا

يجب أن تتطور معرفة فريق المبيعات لديك مع اتجاهات السوق واحتياجات العملاء و مبادئ إدارة المنتجات .

الخبر السار؟ هناك طرق أكثر ذكاءً وفعالية لتحقيق ذلك ⬇️

تنفيذ التعلم المصغر: بدلاً من الجلسات الطويلة والمثيرة للإعجاب، قم بتنظيم ورش عمل سريعة ومركزة تحافظ على تفاعل المندوبين مع مهارة أو ميزة معينة

بدلاً من الجلسات الطويلة والمثيرة للإعجاب، قم بتنظيم ورش عمل سريعة ومركزة تحافظ على تفاعل المندوبين مع مهارة أو ميزة معينة استخدم تنسيقات متعددة: اجمع بين العروض التقديمية والعروض التوضيحية المباشرة ودراسات حالة العملاء والأسئلة والأجوبة التي يقدمها الخبراء لتعميق المشاركة

اجمع بين العروض التقديمية والعروض التوضيحية المباشرة ودراسات حالة العملاء والأسئلة والأجوبة التي يقدمها الخبراء لتعميق المشاركة اجعلها عملية: شجّع فريقك على استخدام المنتج وتجربة رحلة العميل بأنفسهم بشكل فعال

على سبيل المثال، بدلاً من شرح كيفية عمل ميزة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تحديهم لاستخدامها وشرح قيمتها في مكالمة مبيعات وهمية. سيؤدي ذلك إلى تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتطبيقها على أرض الواقع.

ولكن التعلم لا يتوقف عند جلسات التدريب. يحتاج المندوبون إلى الوصول الفوري إلى المعلومات عندما يكونون في منتصف الصفقة.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي من ClickUp, ClickUp Brain ، يأتي في. فهو يسمح لفريقك بـ سحب الرؤى من بياناتك على الفور، والحصول على إجابات في الوقت الفعلي، أو حتى صياغة المحتوى، بحيث يكون لديهم دائمًا المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء دراسات حالة ورؤى حول المنتجات

والأفضل من ذلك، إليك عرضًا تفصيليًا لـ Brain أثناء العمل:

أدخل مطالبة مثل، "_أنا أستعد لعرض منتجنا على عميل محتمل يعاني من إدارة مشاريع متعددة عبر فرق مختلفة. هل يمكنك تقديم شرح تفصيلي لكيفية مساعدة ClickUp في تتبع المشروع وتحديد أولويات المهام والتعاون بين الفرق المختلفة؟ قم بتضمين الميزات الرئيسية، وحالة استخدام من عميل مشابه، ولماذا يعتبر ClickUp حلاً أفضل للتحول إليه

ردًا على ذلك، هذا ما يقوم برين بصياغته لك 👇

استخدم ClickUp Brain لصياغة مستندات المنتج والبحث في الملفات والمزيد

جرّب ClickUp Brain مجاناً

📮ClickUp Insight: ما يقرب من 42% من العاملين في مجال المعرفة يفضلون البريد الإلكتروني للتواصل الجماعي.

ولكن ذلك يأتي بتكلفة. نظرًا لأن معظم رسائل البريد الإلكتروني لا تصل إلا إلى زملاء محددين في الفريق، تظل المعرفة مجزأة، مما يعيق التعاون واتخاذ القرارات السريعة. لتحسين الرؤية وتسريع التعاون، استفد من تطبيق كل شيء للعمل مثل ClickUp الذي يحول رسائلك الإلكترونية إلى مهام قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ!

اشترك في ClickUp مجاناً

3. استخدام التظليل والتعلم من الأقران لنقل المعرفة

تسريع التعلّم من خلال تمكين مندوبي المبيعات الجدد من التعلم من أصحاب الأداء الأفضل في الوقت الفعلي.

فيما يلي أطر عمل بسيطة يمكن اتباعها:

ملازمة المكالمات: يستمع المندوبون الجدد إلى مكالمات كبار البائعين لمعرفة كيفية وضعهم للمنتج والتعامل مع الأسئلة الصعبة

يستمع المندوبون الجدد إلى مكالمات كبار البائعين لمعرفة كيفية وضعهم للمنتج والتعامل مع الأسئلة الصعبة استخلاص معلومات عن المبيعات: عقد جلسات أسبوعية يشارك فيها المندوبون المكاسب الأخيرة والتكتيكات التي نجحت والتحديات التي تغلبوا عليها

عقد جلسات أسبوعية يشارك فيها المندوبون المكاسب الأخيرة والتكتيكات التي نجحت والتحديات التي تغلبوا عليها دورات تدريبية مصغرة بقيادة المندوبين: اطلب من كبار المندوبين تدريس أفضل الممارسات بناءً على محاكاة تفاعل العملاء

على سبيل المثال، إذا كان أحد المندوبين الأفضل أداءً يغلق الصفقات باستمرار باستخدام ميزة معينة - اجعلهم يفصلون نهجهم في جلسة جماعية، مما يسمح للآخرين بتكرار نجاحهم.

ولكن كيف تشجع فريقك على التفاعل مع بعضهم البعض؟

الإجابة هي انقر فوق الدردشة .

بدلاً من التبديل بين تطبيقات متعددة، ناقش استراتيجيات المبيعات، وشارك أفضل الممارسات، وحتى تتبع جداول التظليل داخل ClickUp. اربط كل دردشة مع الويكي أو المستندات أو المهام ذات الصلة.

إضافة كليك أب كليب إلى هذا المزيج، وستحصل على أداة لتغيير قواعد اللعبة للتعلم العملي. قم بتسجيل ومشاركة عروض المبيعات الناجحة أو العروض التوضيحية للمنتجات أو جلسات التدريب لرفع مستوى مهارات فريقك.

اجعل التعلم ممتعًا مع ClickUp Clips

ما الميزة الإضافية؟ يقوم الدماغ بنسخ كل مقطع مع الطوابع الزمنية والمقتطفات، مما يجعل البحث عن المعرفة مبسطًا!

لقد أتاح ClickUp لشركتنا أن تكون أكثر كفاءةً وتنظيمًا ولباقةً في طريقة عملنا. لقد أتاح لنا ClickUp أن نصبح نسخة جديدة من أنفسنا أفضل لنا ولعملائنا

كريس نوثنيك، مدير المبيعات، جو لوكال إنتراكتيف

4. استخدام اجتماعات المبيعات للحصول على تحديثات جديدة

هل تم طرح ميزة جديدة للتو؟ هل قام أحد المنافسين بخطوة جريئة؟ تغيير كبير في عمليات المنتج ? يجب أن يعرف أعضاء فريق المبيعات لديك على الفور. تضمن اجتماعات المبيعات القصيرة والمركزة استيعاب التحديثات وتطبيقها قبل أن تؤثر على محادثات المبيعات.

إليك كيفية إدارة اجتماعات المبيعات الفعالة:

اجتماعات قصيرة: 15-20 دقيقة كحد أقصى، تغطي فقط تحديثات المنتج المهمة

15-20 دقيقة كحد أقصى، تغطي فقط تحديثات المنتج المهمة العرض التوضيحي المباشر والأسئلة الشائعة: اعرض كيف تعمل الميزة الجديدة ووضح كيف تغير رسائل المبيعات الخاصة بك

اعرض كيف تعمل الميزة الجديدة ووضح كيف تغير رسائل المبيعات الخاصة بك تمثيل أدوار مصغرة: التدرب على الإجابة على أسئلة العملاء الأكثر احتمالاً حول التحديث

لكن إدارة اجتماعات رائعة هي الخطوة الأولى فقط. كيف تعرف ما إذا كان فريقك يستوعب هذه التحديثات ويطبقها بالفعل؟

الأمر سهل! يمكنك الحفاظ على اجتماعات المبيعات الخاصة بك منظمة ومركزة مع مهام ClickUp .

أنشئ مهمة لكل اجتماع، بما في ذلك قائمة مرجعية للتحديثات، ومساحة للأسئلة الشائعة وسيناريوهات لعب الأدوار. أرفق عروضًا توضيحية أو رؤى حتى يكون فريقك جاهزًا لتنفيذ التغييرات أثناء التنقل. إنها أسهل طريقة لإبقاء الجميع على اطلاع على التحديثات المهمة!

التخطيط، والتنظيم، والتعاون بشكل أفضل مع مهام ClickUp Tasks

وأخيراً، يمكنك جعل جميع عمليات المبيعات مركزية عبر برنامج مبيعات ClickUp لفهم ما يعمل وما لا يعمل!

سواء كان فريقك يتألف من مندوبين متمرسين أو مبتدئين، يمكنك تتبع تقدم تدريبهم باستخدام الحقول المخصصة مثل الدرجات أو الأرقام أو القوائم المنسدلة لـ تتبع إكمال التدريب، وقياس مستويات الكفاءة، ومعرفة الممثلين الذين أتقنوا المهارات الأساسية ومن يحتاج إلى المزيد من المعرفة بالمنتج. عندما يتعلق الأمر باكتشاف العوائق على الطريق، فإن ClickUp التدفق التراكمي ومخططات الاحتراق، والاحتراق، والاحتراق، والسرعة تجعل من السهل جدًا متابعة كل شيء.

في نهاية المطاف، فإن أداء المبيعات الناجح هو العلامة الرسمية لمدى إلمام فريقك بمعرفة المنتج. يأتي حل المبيعات الشامل من ClickUp مزودًا بمجموعة مرئية قوية تساعدك على تصور الأداء والبقاء على اطلاع على أي انخفاض في الأرقام على الفور!

احصل على نظرة عامة على تقدم التدريب على المنتج مع برنامج مبيعات ClickUp

5. استخدم رؤى العملاء كأداة تعليمية

عملاؤك هم أفضل مصدر لمعرفتك بالمنتج، حيث أنهم يكشفون الكثير عن دوافع قراراتهم.

بمساعدتهم، يمكنك

📌تحليل نقاط الألم الشائعة: ما هي أكثر المشاكل التي يعانون منها؟

📌تحديد أهم طلبات الميزات: ما الذي يتمنون أن يفعله منتجك؟

📌تحليل الصفقات الخاسرة: ما هي الثغرات المعرفية بالمنتج التي ساهمت في خسارة البيع؟

على سبيل المثال، إذا كان العائد على الاستثمار غير الواضح هو أحد الترددات الشائعة، قم بإنشاء حاسبة قيمة لتوضيح كيف يوفر منتجك الوقت أو المال. هنا أيضًا، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain تحليل رؤى العملاء والعودة إليك بأهم ما تعلمته. قم بإسقاط أي جدول بيانات Excel في دردشة ClickUp Brain واطلب منه أن يستخرج منك الرؤى أو الأنماط الرئيسية بناءً على المطالبات.

احصل على رؤى من جداول بيانات Excel باستخدام ClickUp Brain

تعزيز التدريب على معرفة المنتج باستخدام ClickUp

'المشترون لا يصدقون أي شيء تقوله لهم عن منتجك أو خدمتك حتى يصدقونك أولاً' ديب كالفيرت

إذا كنت تريدهم أن يصدقونك، فعليك أن تحفظ ورقة المواصفات الخاصة بك، وتجد طريقة لشرح المنتج بمهارة وعرضه وبيعه في محادثات واقعية، وتمرير هذه المعلومات إلى فريق المبيعات بطريقة منظمة.

والخبر السار هو أنه يمكنك جعل عملية المبيعات أسهل بكثير باستخدام ClickUp، حيث يمكنك إنشاء قاعدة معرفية وتحديث مستندات المنتج الرئيسية ومشاركتها مع الفريق، والتعاون مع الأقسام الأخرى في شركتك - كل ذلك من خلال منصة واحدة.

استعد لإتقان المعرفة بالمنتج، وإتمام المزيد من المبيعات، وتحقيق نجاح العملاء. اشترك في ClickUp اليوم