كيفية بناء مجتمع عالي المشاركة: دليل شامل

تسجل الدخول إلى مساحة مجتمعك وتلاحظ نفس الشيء الذي رأيته طوال الأسبوع: منشورات مع مشاهدات ولكن بدون أي ردود تقريبًا.

ثم يطرح أحد الأعضاء سؤالًا مدروسًا حول تحدٍ حقيقي. في غضون ساعات، يمتلئ الموضوع بالردود. يبدأ الأشخاص الذين لم تسمع منهم منذ شهور في تقديم النصائح ومشاركة الخبرات ووضع علامات على الآخرين الذين قد يقدمون المساعدة.

حدث هذا التغيير لأن شخصًا ما شعر بالراحة الكافية للتعبير عن رأيه، مما جعل الآخرين يشعرون بالتواصل.

تدرس كيف أن المشاركة الهادفة، وليس مجرد بث المعلومات، هي ما يعزز الثقة والولاء والمشاركة طويلة الأمد في المجموعات. تزدهر المجتمعات عندما يشعر الناس بأنهم مسموعون ومقدرون ومتصلون بشيء يرغبون في المساهمة فيه.

ما هو دليل المشاركة المجتمعية؟

دليل المشاركة المجتمعية هو دليل عملي وشامل يوضح لفريقك بالضبط كيفية تصميم برامج المجتمع وتشغيلها وتوسيع نطاقها لتحقيق نتائج تجارية محددة.

يحدد هذا الدليل الشخصيات المستهدفة من الأعضاء والغرض من المجتمع ومسار المشاركة من أول اتصال إلى الدعم. يحدد دليل التشغيل المشترك هذا الطقوس والحملات وسير العمل والأدوار والمقاييس التي ستستخدمها للحفاظ على نشاط الأعضاء وتوافقهم مع استراتيجية منتجك.

لماذا تحتاج العلامات التجارية إلى دليل

توضيح الأهداف والرسائل وكيفية ظهور فريقك يبني مجتمعًا قويًا. أنت بحاجة إلى دليل من أجل:

خلق تجارب يمكن التنبؤ بها: تأكد من حصول كل عضو جديد على نفس الترحيب الحار والمسار نحو القيمة

حماية سمعة العلامة التجارية: ضع قواعد لتحديد النبرة والتصعيد حتى لا تتحول الأخطاء إلى أزمات.

أعط الأولوية للموارد النادرة: ركز وقت الموظفين على البرامج عالية التأثير، وليس على حل المشكلات الطارئة.

توسيع نطاق البرامج القابلة للتكرار: حوّل ندوة ويب ناجحة واحدة إلى سلسلة ربع سنوية

قياس ما يهم: ربط نشاط المجتمع باعتماد المنتج والاحتفاظ به والإيرادات

أغلق حلقة التغذية الراجعة: التقط إشارات الأعضاء وقم بتوجيهها بسرعة إلى قسم المنتجات والتسويق وخدمة العملاء.

دليل خطوة بخطوة للمشاركة المجتمعية

اتبع خارطة الطريق هذه لتخطيط عمل المشاركة المجتمعية بشكل أفضل، وتفعيل الأعضاء بشكل أسرع، وتتبع التأثير أثناء التوسع. 👇

الخطوة رقم 1: حدد هدف المجتمع ونجاحه

ابدأ بتوضيح سبب وجود مجتمعك وكيف يدعم منتجك وأعمالك. اربط هدفك بجمهور محدد ووعد بقيمة أساسية ونتائج أعمال قابلة للقياس.

بعض الأمثلة على بيان الهدف الواضح:

مكان مخصص لمديري المنتجات الذين يستخدمون منصتنا لمشاركة أدلة الإطلاق ودعم بعضهم البعض حتى يتمكنوا من الشحن بشكل أسرع والبقاء معنا لفترة أطول.

مجتمع بناة حيث يتبادل مؤسسو الشركات الناشئة تجاربهم الواقعية، ويقدمون ملاحظاتهم حول الميزات الجديدة، ويساعدون في تشكيل خارطة الطريق الخاصة بنا.

مركز نجاح العملاء حيث يساعد المسؤولون بعضهم البعض في حل مشكلات التنفيذ وتطبيق أفضل الممارسات لتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

ثم حدد ماهية النجاح على مستويين:

على مستوى المجتمع: الأعضاء النشطون والمساهمون الدائمون والدعاة والمشاركون في البرامج

مستوى الأعمال: التنشيط، اعتماد الميزات، الاحتفاظ بالعملاء، التوسع، الإحالات

🚀 ميزة ClickUp: خطط لأهدافك وخططك على لوحة مرئية باستخدام ClickUp Whiteboards: ملاحظات لاصقة لتسجيل من هي الفئة المستهدفة بالمجتمع، والمشكلات التي تحلها، والسلوكيات الأكثر أهمية، والمخاطر مثل انخفاض المشاركة.

الرابطون لإظهار كيف أن السلوكيات التي تريدها تؤدي إلى النتائج التي تحتاجها

مربعات نصية لتسمية كل مقياس بهدف وإطار زمني (على سبيل المثال، 10٪ من المنشورات في الأسبوع الأول). يمكنك بعد ذلك تحويلها إلى لتسمية كل مقياس بهدف وإطار زمني (على سبيل المثال، 10٪ من المنشورات في الأسبوع الأول). يمكنك بعد ذلك تحويلها إلى مهام ClickUp، بحيث تنتقل استراتيجيتك مباشرة إلى مرحلة التنفيذ. قم بتخطيط تجارب الأعضاء والمعالم ونقاط الاتصال مباشرة على لوحات ClickUp البيضاء

الخطوة رقم 2: حدد الشخصيات ذات الأولوية بين أعضاء مجتمعك

قبل أن تحاول "تعزيز المشاركة"، حدد بوضوح من الذي تشاركه بالفعل. تعامل مع شخصيات المجتمع بنفس الدقة التي تتعامل بها مع شخصيات المنتج أو التسويق، ولكن استند إلى سلوكيات المجتمع.

أنشئ "وثيقة شخصيات المجتمع" داخل ClickUp Docs مع أقسام مثل الملف الشخصي والدوافع والسلوكيات والبرامج والمخاطر. داخل هذه الوثيقة، يمكنك تخزين الأساسيات لكل ملف شخصي:

من هم: الدور، الأقدمية، حجم الشركة، حالات الاستخدام الأساسية

ما يحفزهم: التقدير، الإجابات، التواصل مع الأقران، التأثير

ما الذي يعيقهم: الوقت، الثقة في النشر، المعرفة بالمنتج، القيود

ما هو شكل النجاح في المجتمع (على سبيل المثال، الحصول على 3 حلول مراجعة من قبل الأقران شهريًا، ومشاركة الأطر، واكتساب الشهرة)

ابدأ بـ 2-3 شخصيات أساسية، مثل:

أصحاب التمهيد (CS/Ops) الذين يحتاجون إلى إجابات سريعة ونماذج تنفيذ

المستخدمون المتمرسون أو المبدعون الذين يتوقون إلى الظهور والوصول المبكر والتأثير على خطة العمل

المديرون التنفيذيون المشغولون الذين ينشرون منشورات نادراً ولكنهم يريدون قيمة عالية وإثباتاً للتأثير

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة هذه الاستراتيجيات، فاستعن بـ ClickUp Brain. يساعدك المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال:

صياغة النسخة الأولى من كل شخصية باستخدام رؤى حقيقية عن مكان العمل

تلخيص السلوكيات والتعليقات لتأسيس الشخصيات على البيانات

اقتراح أفكار مخصصة للمشاركة في المحتوى وإشارات نجاح قابلة للقياس

مقارنة الشخصيات جنبًا إلى جنب لاكتشاف الثغرات والتداخلات والفرص الفريدة

تحويل الشخصيات إلى قوائم مرجعية قابلة للتنفيذ للمحتوى أو الأحداث أو برامج المجتمع

استخدم ClickUp Brain لإنشاء نموذج شخصية متسق يمكن لفريقك إعادة استخدامه

الخطوة رقم 3: قم برسم خريطة مسار مشاركة مجتمعك

تعامل مع نمو مجتمعك على أنه رحلة يقودها المنتج، حيث يمر الأعضاء بمراحل مختلفة. ستحتاج إلى تحديد معنى كل مرحلة في سياقك بشكل واضح والسلوكيات التي تدفع الناس إلى الأمام.

إليك مسار بسيط:

الوعي: يكتشف الأعضاء المجتمع من خلال البريد الإلكتروني أو المطالبات داخل المنتج أو التسجيل أو القنوات الاجتماعية. التفعيل: ينضم الأعضاء الجدد ويتخذون أول إجراء ذي مغزى، مثل نشر مقدمة أو حضور حدث. المساهمة: يبدأ المشاركون النشطون في إضافة قيمة من خلال الرد على زملائهم أو مشاركة القوالب أو استضافة الجلسات. الدعوة: يساهم كبار المساهمين في الارتقاء بالمجتمع من خلال مشاركة قصص النجاح، وإحالة الآخرين، والمشاركة في إنشاء المحتوى، أو الانضمام إلى المجموعات الاستشارية.

في كل مرحلة من مراحل رحلتك المجتمعية، حدد أمرين:

ما الذي يدفع شخصًا ما إلى تلك المرحلة: قد يكون ذلك إجراءً محددًا يتخذه، مثل الانضمام إلى المجتمع أو نشر مقدمة أو حضور أول حدث له.

محفزات المشاركة: الأشياء التي تدفعهم إلى الأمام في رحلتهم. قد تكون هذه إجراءات مخصصة، مثل إرسال رسالة خاصة ترحيبية ووضع علامة عليهم في سلسلة الرسائل التمهيدية، مما يشجع على التفاعل الأولي.

🚀 ميزة ClickUp: أضف الحيوية إلى مسار المشاركة الخاص بك باستخدام خرائط ClickUp الذهنية. قم ببناء خريطة ذهنية مع العقد الأساسية مثل الوعي والتفعيل والمساهمة والدعوة. تحت كل عقدة، قم بالتفرع: القنوات (حيث يكتشفون أو يشاركون)

السلوكيات الرئيسية (ما يفعلونه)

المحفزات/البرامج (ما تقوم بتشغيله لدفعهم إلى الأمام) حوّل فروع الخريطة إلى مهام مباشرة من خرائط ClickUp الذهنية

الخطوة رقم 4: إنشاء تقويم برامج المجتمع لمدة 90 يومًا

بمجرد أن يصبح مسار التحويل واضحًا، صمم جدولًا زمنيًا للبرامج لمدة 90 يومًا يدعم بشكل مقصود شخصياتك ومراحل مسار التحويل المختلفة.

امزج بين أنواع الفعاليات للحفاظ على حيوية المجتمع وتنوعه، مثل:

جلسات AMA أو الأسئلة والأجوبة: محادثات مباشرة مع المؤسسين أو خبراء المنتجات أو المتحدثين الضيوف

عروض تفصيلية/تجريبية للمنتج: جلسات منتظمة تعرض الميزات الجديدة أو حالات الاستخدام

التحديات أو المسابقات: الأنشطة التي يقودها الأعضاء (على سبيل المثال، أفضل مشاريع الهاكاثون وتحديات الكتابة)

النشرات الإخبارية أو ملخصات المدونات: تحديثات مختارة تسلط الضوء على أهم المناقشات أو الموارد أو الإعلانات

مجموعات الأقران: لقاءات صغيرة (خاصة بقطاع معين أو قائمة على الأدوار) للتواصل والدعم

استخدم نموذج خطة المحتوى لتعيين وتيرة النشر للحفاظ على الاتساق:

أسبوعيًا: موضوع ترحيبي/تقديمي أو منشور تكتيكي واحد شهريًا: AMA، جلسة متعمقة، تسليط الضوء على المساهمين، أو سلسلة تعليقات ربع سنويًا: مبادرة كبيرة ذات موضوع محدد (على سبيل المثال، "شهر دليل الإجراءات" و"مختبر الإطلاق")

اسحب وأسقط المهام والجدول الزمني لتحقيق التوازن بين أعباء العمل على مدار الأسابيع في عرض التقويم في ClickUp

تساعدك طريقة عرض التقويم في ClickUp على تحويل هذه الخطة إلى جدول زمني مرئي. قم بإنشائه داخل قائمة "برامج المجتمع"، ثم قم بتعيين كل نشاط: سلاسل الترحيب الأسبوعية، وجلسات الأسئلة والأجوبة الشهرية، وعروض المنتجات، ولقاءات مجموعات الأقران، والتحديات الفصلية كمهام فردية بتواريخ محددة.

تعرض المنصة هذه الأحداث تلقائيًا على التقويم، ويمكنك سحب الأحداث وإفلاتها لإعادة جدولتها دون الإخلال بوتيرتك. قم بتعيين المهام المتكررة، مثل المقدمات الأسبوعية أو النشرات الإخبارية الشهرية، كمهام متكررة في ClickUp لأتمتتها.

💡 نصيحة احترافية: صنف كل حدث باستخدام حقول ClickUp المخصصة وحقول الذكاء الاصطناعي مع تفاصيل مثل "الشخصية المستهدفة" و"مرحلة المسار" و"القناة". التقط تلك التفاصيل المهمة واجعلها مرئية بسهولة عبر الحقول المخصصة

الخطوة رقم 5: ضع إرشادات الإشراف والمشاركة

ضع قواعد واضحة للمشاركة وبروتوكولات للمشرفين. غطِّ ثلاثة مجالات رئيسية:

1. النبرة والصوت

كيف "تتحدث" علامتك التجارية في المجتمع مقابل التسويق (على سبيل المثال، أكثر صراحة وأقل صقلًا)

ما يجب فعله وما يجب تجنبه، بما في ذلك ما يُشجع (التعاطف والوضوح والتحديد) وما لا يُشجع (السخرية والاستخفاف والإفراط في استخدام المصطلحات)

2. قواعد التصعيد

ما الذي يتم تصعيده إلى الدعم أو الشؤون القانونية أو العلاقات العامة أو المنتج

مدى سرعة استجابة المشرفين للقضايا الحساسة

قاعدة الثلاث ضربات (التثقيف، التحذير، الإزالة)

3. توقعات الدور

من المسؤول عن الموافقات والتدخلات والإجابة على أسئلة المنتج وإغلاق الحلقات؟

التوقعات الزمنية (على سبيل المثال، المسح اليومي، المواضيع ذات الأولوية في غضون ساعتين، وخطة التغطية في عطلة نهاية الأسبوع)

أنشئ مستند ClickUp بعنوان "إرشادات الإشراف على المجتمع والمشاركة فيه" يتضمن أقسامًا خاصة باللهجة ومصفوفة التصعيد والتوقعات لكل دور ونماذج للردود. يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء قوالب ردود معتمدة مسبقًا تتوافق مع إرشادات اللهجة الخاصة بك.

اطلب من ClickUp Brain داخل ClickUp Docs إنشاء قوالب لإرشادات النبرة الخاصة بك مع ردود لمختلف السيناريوهات

يمكنك حتى طلب ردود متنوعة على السيناريوهات الشائعة في المجتمع (الارتباك بشأن الميزات، الإحباط الطفيف، الثناء الشديد، المواضيع خارج الموضوع) حتى يظل المشرفون متسقين ولكن دون أن يكونوا آليين. ​

ملاحظة: يمكن أن يساعدك ClickUp Brain أيضًا في إنشاء المطالبات المناسبة.

📌 أمثلة على المطالبات: أنشئ قسمًا في دليل الإشراف على المجتمع يصف نبرة العلامة التجارية وصوتها، باستخدام لغة ودية ومهنية وميسرة.

أنشئ مصفوفة تصعيد للمشكلات المجتمعية، بما في ذلك سيناريوهات الخطورة المنخفضة والمتوسطة والعالية، ومن يجب إخطاره في كل مستوى.

قدم ثلاثة ردود بديلة لأحد الأعضاء الذي يسأل عن ميزة منتج لا يفهمها، مع الحفاظ على إرشادات نبرة الصوت الخاصة بنا.

الخطوة رقم 6: إطلاق سير عمل المشاركة

بعد إرساء الأسس، يمكنك الآن إنشاء سير عمل قابل للتكرار يحرك الأشخاص عبر مسار المشاركة الخاص بك.

سير العمل الرئيسي الذي يجب تنفيذه:

حملة الترحيب: أرسل سلسلة من الرسائل (أو رسائل البريد الإلكتروني) للترحيب بالأعضاء الجدد خلال الأسابيع الأولى، لتعريفهم بالموارد المتاحة وكيفية البدء.

حلقات المشاركة الأسبوعية: انشر سؤالًا أو موضوعًا ممتعًا كل أسبوع (على سبيل المثال، ما النصيحة التي تود مشاركتها مع الأعضاء الجدد؟) وتابع ذلك بملخص للإجابات.

مطالبات المساهمة بالمحتوى: ادعُ الأعضاء إلى إرسال منشورات المدونة أو قصص النجاح أو البرامج التعليمية؛ وأنشئ مهام لفريقك لمراجعة أفضلها ونشرها.

سير عمل المبدعين/السفراء: حدد المستخدمين النشطين وقم بإعداد سير عمل للتعرف عليهم. على سبيل المثال، أرسل مهام إلى المديرين لذكر السفراء في النشرات الإخبارية أو تعيينهم كمضيفين للفعاليات.

الآن، بدلاً من متابعة كل نقطة اتصال يدويًا، يمكنك ترك ClickUp Automations يقوم بالمهمة الصعبة. يمكنك إنشاء سير عمل مخصص باستخدام المشغلات (على سبيل المثال، إنشاء مهمة أو مهمة فرعية، تغييرات الحالة، وصول تواريخ الاستحقاق، أو وصول تاريخ البدء)، والشروط، والإجراءات (على سبيل المثال، AI Assign، إضافة تعليق، إرسال رسالة قناة، أو رسالة مباشرة).

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك.

على سبيل المثال، قم بتعيين أتمتة بحيث يتم إنشاء مهمة ترحيب وتعيينها إلى مشرف عندما ينضم عضو (أو يملأ نموذجًا). استخدم الأتمتة المتكررة لجدولة منشورات المناقشة الأسبوعية. وانقل المهام إلى حالات مختلفة بناءً على المحفزات (على سبيل المثال، مدعو، نشر مقدمة، انضم إلى الحدث، مدعو إلى مسار المبدع).

الخطوة رقم 7: اجمع تعليقات المجتمع وآراءه

المجتمع هو محرك تغذية راجعة حي، ومهمتك هي التقاط تلك الإشارات وتنظيمها وتوجيهها. استخدم عدة قنوات للتغذية الراجعة، مثل:

استطلاعات الرأي والتصويت السريع في قنوات المجتمع لاختبار الموضوعات أو الاهتمام بالميزات أو الرضا

استطلاعات الرأي للحصول على رؤى أعمق حول التمهيد، وسهولة استخدام المنتج، أو الرضا عن البرنامج

أسئلة على غرار NPS لتتبع المشاعر بمرور الوقت

مواضيع مخصصة للمشاركة مثل "ما هو الشيء الذي أزعجك هذا الأسبوع؟" أو "ما هي الميزة التي تحلم بها لـ X؟"

استفد من نماذج ClickUp لجمع تعليقات منظمة وتحويل الردود إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

خصص نماذج ClickUp الخاصة بك بأنواع أسئلة متنوعة لجمع تعليقات مفيدة وتحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ

إليك كيفية استخدامه عمليًا:

أنشئ استطلاعات رأي أو الاختيار من متعدد أو الحقول المنسدلة لقياس اهتمام الأعضاء أو رضاهم. أسئلة استبيان رضا العملاء باستخدامأولقياس اهتمام الأعضاء أو رضاهم.

أنشئ استطلاعات مفصلة باستخدام حقول النص والتصنيف والأرقام والنماذج الطويلة لفهم تجربة الانضمام إلى البرنامج وقابلية استخدام المنتج أو التعليقات على برنامج المجتمع.

أضف حقل تقييم أو رقم لجمع بيانات NPS أو بيانات الرأي العام.

استخدم حقول النص الطويل لتلقي تعليقات مفتوحة (على سبيل المثال، ما الميزات التي تتمنى وجودها؟)

قم بإعداد الأتمتة بحيث تقوم استجابات محددة (على سبيل المثال، درجات التقييم المنخفضة، تقارير الأخطاء، طلبات الميزات) تلقائيًا بتعيين المهام إلى المنتج المناسب أو خدمة العملاء أو عضو فريق المجتمع المناسب.

الخطوة رقم 8: قياس نجاح المشاركة

تجاوز المقاييس الزائفة مثل "إجمالي الأعضاء" وركز على المؤشرات المرتبطة بالسلوك الحقيقي وتأثير الأعمال. فيما يلي بعض مقاييس المشاركة المجتمعية المهمة:

الوصول والتفعيل: النسبة المئوية للعملاء الجدد الذين ينضمون إلى المجتمع أو الذين ينشرون أو يعلقون في أول 7-14 يومًا

عمق المشاركة: حساب الأعضاء النشطين أسبوعيًا/شهريًا والمشاركات والتعليقات والرسائل المباشرة وردود الفعل لكل عضو نشط

المساهمة والدعوة: عدد المساهمين الفريدين، وحجم المحتوى الذي ينشئه الأعضاء، والإحالات، والشهادات، وأنشطة التسويق المشترك.

نتائج الأعمال: العلاقة بين مشاركة المجتمع واعتماد المنتج أو الاحتفاظ به أو توسيعه لقطاعات محددة

اختر عددًا من المؤشرات الرئيسية لأول 90 يومًا وقم بمراجعتها بانتظام.

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق هذه من خلال لوحات معلومات ClickUp. قم بإعداد لوحة معلومات "صحة المجتمع والمشاركة" باستخدام هذه البطاقات القابلة للتخصيص:

بطاقة قائمة المهام لإدراج المهام مثل منشورات الأعضاء الجدد أو التعليقات أو الإحالات

بطاقة الحساب لحساب المقاييس مثل النسبة المئوية للعملاء الجدد الذين ينضمون إلى المجتمع، ومتوسط NPS، أو معدلات التحويل.

بطاقة ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخص عالي المستوى عن صحة المجتمع ومشاركته

احصل على هذه الملخصات بشكل أسرع باستخدام ملخصات الذكاء الاصطناعي في لوحات معلومات ClickUp.

الخطوة رقم 9: قم بتوسيع مجتمعك باستخدام الذكاء الاصطناعي

مع نمو مجتمعك، يصبح من المستحيل الحفاظ على المشاركة اليدوية. وهنا يأتي دور ClickUp Brain لمساعدتك في أتمتة الأعمال المتكررة وإنشاء المحتوى واستخراج الرؤى عبر مساحة العمل بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لوجوده في مساحة العمل الخاصة بك، فإنه يدرك السياق ويفهم مشاريعك وشرائح الأعضاء والمحادثات السابقة. بهذه الطريقة، تحصل على ردود محددة تتناسب مع النشاط الحقيقي لاحتياجات مجتمعك.

دعنا نلقي نظرة على المهام التي يمكنك تبسيطها باستخدام ClickUp.

مطالبات المشاركة الأسبوعية

اطلب من ClickUp Brain إنشاء مطالبات مشاركة أسبوعية جديدة بناءً على نشاط المجتمع

اطلب من ClickUp Brain القيام بما يلي:

ابتكر أفكارًا جديدة للمناقشات والاستطلاعات والقيمة المضافة بناءً على ما يتحدث عنه الأعضاء.

صياغة مطالبات أسبوعية أو مقتطفات من المحتوى مباشرة داخل المهام أو المستندات

ملخصات جلسات AMA

استفد من حقول ClickUp AI لإنشاء معلومات مهام متسقة، والقضاء على الأعمال المتكررة، وتعزيز الكفاءة

حوّل المحادثات الأولية في AMA إلى رؤى قابلة للتنفيذ باللجوء إلى ClickUp Brain من أجل:

أضف نصوص الأحداث وملاحظات الاجتماعات أو ملخصات الدردشات إلى ClickUp وقم بتلخيصها تلقائيًا في نقاط واضحة

استخدم حقول ClickUp AI لتسجيل النقاط البارزة والمواضيع وأسئلة الأعضاء بشكل منتظم في تنسيق منظم. بشكل منتظم في تنسيق منظم.

تحويل الرؤى إلى إجراءات متابعة لفرق المنتجات أو الدعم

وضع علامات تلقائية على المحادثات

اطلب من ClickUp Brain مراجعة منشورات المجتمع ووضع علامة تلقائية على كل منها حسب الشخصية والموضوع والطابع العاجل والنوع

يمكن لـ ClickUp Brain:

استخدم حقول الذكاء الاصطناعي لتصنيف التعليقات وطلبات الميزات والثناء والمشكلات

مجمّع إشارات المجتمع حسب الشخصية أو الموضوع أو مدى الإلحاح

تطبيق التصنيف الجماعي على سلاسل الرسائل أو المشاركات ذات الحجم الكبير

الإشراف وتحليل المشاعر

استخدم ClickUp Brain لتحديد النية وراء كل رسالة

استخدم ClickUp Brain من أجل:

تتبع التغيرات العامة في المزاج حول عمليات الإطلاق وتغييرات الأسعار وتحديثات التسجيل وغيرها من الأحداث

اكتشف نقاط الضعف قبل أن تصبح أسبابًا لفقدان العملاء

أعطِ الأولوية للتدخلات حيث يكون إحباط الأعضاء في ذروته

استخدم اكتشاف المشاعر أو الكلمات المفتاحية لتمييز التعليقات أو المهام المثيرة للقلق.

10 تكتيكات مجربة للمشاركة المجتمعية

استخدم هذه الحيل كخطوات جاهزة للتنفيذ في خطتك لمدة 90 يومًا. اجمع بين اثنين أو ثلاثة في كل مرة مع تحديد المسؤولين ومقاييس النجاح بوضوح لتجارب عملاء شاملة. 📊

قم بإجراء فرز الترحيب: رحب بالأعضاء الجدد، وعرض وثائق البدء السريع، وقدم عرضًا تعريفيًا فرديًا. استضف أحداثًا حية قصيرة: قم بإجراء جلسات أسئلة وأجوبة أو عروض توضيحية قصيرة مدتها 30-45 دقيقة مع دعوات واضحة لاتخاذ إجراء. انشر مطالبات أسبوعية: انشر منشورًا متكررًا يدعو إلى ردود سهلة (إجابات من سطر واحد) أنشئ مجموعات ذات مواضيع محددة: قم بتنظيم مجموعات صغيرة على أساس الدور أو المجال المهني تجتمع مرة واحدة شهريًا. أعضاء في دائرة الضوء: انشر دراسات الحالة الخاصة بالأعضاء والتحية الاجتماعية لتعزيز الداعمين خصص ساعات عمل متعددة الوظائف: قم بتناوب مضيفين من أقسام المنتجات والنجاح والتسويق لاستقطاب الإشارات برامج تجريبية محدودة: ادعُ الأعضاء النشطين إلى الإصدارات التجريبية الخاصة، ثم اجمع تعليقات منظمة قدم قيمة "الرد على الأسئلة": حوّل مدخلات الأعضاء (الاستطلاعات والاستبيانات والأسئلة) إلى نتائج مرئية مثل تقارير الرؤى والتقدير. تحديات المشاركة: قم بتنفيذ مهام محددة زمنياً مثل "إعداد سير العمل الأول" أو "الفوز بالأتمتة". أنشئ محركًا للاحتفال: احتفل بالمناسبات الهامة علنًا (إطلاق الميزات، الذكرى السنوية، أول نجاح)

🔍 هل تعلم؟ يشير " تأثير التعرض البسيط " إلى أنه كلما زاد عدد الأعضاء الذين يرون مجتمعك ويتفاعلون معه، زادت إعجابهم به وثقتهم فيه، حتى لو كانت التفاعلات بسيطة.

إدارة مجتمع مزدهر يعني التوفيق بين المحادثات والمحتوى والأحداث والرؤى وتنسيق الفريق.

فيما يلي بعض الأدوات التي تساعدك على بناء المشاركة، والحفاظ على سير العمليات بشكل سلس، وتعزيز تمكين العملاء.

1. ClickUp (الأفضل لتجميع التعليقات والمحتوى والحملات في مكان واحد)

أنشئ مهام ClickUp مباشرة من ClickUp Chat حتى لا تفوتك شكاوى المجتمع

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكلها مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. يوفر لك مساحة عمل متكاملة لإدارة المحادثات والأحداث والحملات والمحتوى والتحليلات.

إليك كيف يساعد ذلك في الارتقاء بمجتمع علامتك التجارية، دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

حافظ على تواصل المحادثات مع العمل باستخدام ClickUp Chat

احصل على مساحة موحدة للمحادثات والمهام والمشاريع والمستندات داخل ClickUp Chat. يدعم المراسلة في الوقت الفعلي (داخل القنوات أو الرسائل المباشرة) والمحادثات المترابطة والمرفقات والرموز التعبيرية و@mentions.

تقوم تطبيق المراسلة الشامل بتحويل الأفكار أو التعليقات إلى مهام منظمة على الفور. على سبيل المثال، إذا لاحظ أحد أعضاء المجتمع وجود خطأ في الدردشة، يمكنك إنشاء مهمة بنقرة بسيطة (مع تحديد المكلفين بها وتاريخ الاستحقاق ومستويات الأولوية). بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء منشورات للتحديثات على مستوى المجتمع.

ضمان الرؤية عبر الفرق من خلال ClickUp SyncUps

تم تصميم ClickUp SyncUps داخل Chat، وهو يتيح لك إجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو سريعة من أي قناة أو رسالة مباشرة في غضون ثوانٍ.

اجمع أعضاء من أقسام مختلفة لحل العقبات باستخدام ClickUp SyncUps

يمكنك تسجيلها والوصول إلى التسجيلات (مع النصوص والموجزات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي) في Clips Hub. وهذا يضمن أن تكون التحديثات والقرارات والمناقشات مرئية لجميع الفرق ذات الصلة، حتى لو لم يتمكنوا من الحضور مباشرة.

أتمتة مهام المشاركة عبر Super Agents

يساعد ClickUp Super Agents في أتمتة مهام المشاركة من خلال العمل بشكل مستقل بناءً على المحفزات والتعليمات والبيانات التي يمكنهم الوصول إليها في مساحة العمل الخاصة بك.

الوكلاء الفائقون في ClickUp هم زملاؤك في الفريق الرقمي ويتولون إدارة سير العمل من البداية إلى النهاية. يعمل روبوت Vibe Check Bot على استمرار المحادثات على قنواتنا الداخلية خلال فترات انخفاض النشاط.

يمكنك تصميم وكلاء مخصصين للترحيب بالأعضاء الجدد فور انضمامهم، ومراقبة الكلمات الرئيسية وتشغيل الإجراءات، وتلخيص المواضيع المزدحمة للمشرفين، أو حتى تحويل تعليقات المجتمع إلى مهام.

هناك أيضًا وكلاء Autopilot مثل Ambient Answers لأتمتة المشاركة الروتينية، مثل التحديثات والأسئلة الشائعة والتواصل المستمر. أمثلة على الوكلاء الذين يمكنك نشرهم:

وكيل التقرير اليومي: ينشر تحديثات يومية عن التقدم المحرز لفريقك أو المشرفين

Team StandUp Agent: يلخص ما كان يعمل عليه الجميع في وقت محدد

وكيل الإجابات: يراقب الأسئلة في القنوات ويجيب عليها على الفور باستخدام المعرفة المكتسبة من المهام والمستندات والدردشات.

يعمل كل من Super Agents و Autopilot Agents معًا على أتمتة جميع المهام المتكررة، حتى تتمكن من التركيز على تقديم القيمة.

أفضل ميزات ClickUp

حافظ على تزامن فريقك مع الجداول الزمنية: اطلع على الأحداث القادمة في لمحة واحدة وحافظ على التزامن بين الأدوات باستخدام اطلع على الأحداث القادمة في لمحة واحدة وحافظ على التزامن بين الأدوات باستخدام Calendar Glance وتكامل Google/Outlook.

اربط أدوات المجتمع المفضلة لديك: اجمع بين Slack وHubSpot وZapier وTypeform والمزيد من خلال اجمع بين Slack وHubSpot وZapier وTypeform والمزيد من خلال تكاملات ClickUp لتدفق البيانات بسلاسة.

قسّم العمل إلى خطوات يمكن إدارتها: تتبع كل حدث أو حملة أو مهمة متكررة باستخدام تتبع كل حدث أو حملة أو مهمة متكررة باستخدام قوائم مهام ClickUp وحوّل عناصر قائمة المهام إلى مهام فرعية عندما تتطلب ملكية أو إجراءات أعمق.

اعثر على الإجابات على الفور في مساحة العمل الخاصة بك: استفد من استفد من ClickUp Enterprise Search للعثور على المهام والمستندات والرسائل والملفات، بالإضافة إلى المحتوى المخزن في أدوات مثل Google Drive أو GitHub.

قيود ClickUp

قد يبدو الأمر صعبًا في البداية بسبب المجموعة الواسعة من الميزات

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تلخص مراجعات G2 كل ذلك:

أحب حقيقة أن كل شيء في متناول يدي، المهام والوثائق ولوحات المعلومات المخصصة والروابط إلى المشاريع أو المناقشات والبحث والذكاء الاصطناعي الذي يعمل بشكل جيد... باختصار، إنها بيئة تجعلك منتجًا وتسمح قبل كل شيء للفرق الكبيرة بالتوافق دائمًا في جميع المشاريع. تتيح القدرة على إنشاء مجموعات مغلقة/خاصة للعملاء الانضمام إلى قنوات المناقشة التشغيلية دون الحاجة إلى استخدام برامج مراسلة خارجية. أحتاج فقط إلى فتح نافذة ClickUp واحدة لأتمكن من العمل. رائع!

🚀 ميزة ClickUp: اكتسب رؤى، ونظم المعرفة، وحوّل المشاركة إلى تنفيذ على الفور باستخدام ClickUp BrainGPT كرفيق لك على سطح المكتب والمتصفح. إليك كيف يمنح ذلك استراتيجية مجتمعك ميزة حقيقية: ابحث في ClickUp و Gmail و Google Drive و GitHub و SharePoint والويب من مكان واحد باستخدام Enterprise Search

احصل على ملخصات AI لصفحات الويب والمواضيع ورسائل البريد الإلكتروني للعملاء والمستندات لتبقى على اطلاع بما يهم مجتمعك.

حوّل الصوت إلى نص قابل للتنفيذ بدون استخدام اليدين باستخدام Talk to Text في ClickUp BrainGPT . يتيح لك هذا التقاط الأفكار وتعليقات المجتمع بسرعة وتحويلها إلى مهام أو وثائق. . يتيح لك هذا التقاط الأفكار وتعليقات المجتمع بسرعة وتحويلها إلى مهام أو وثائق.

قم بتكييف الذكاء الاصطناعي الخاص بك مع الوظيفة من خلال التبديل بين نماذج مثل ClickUp Brain و ChatGPT و Claude و Gemini. بالإضافة إلى ذلك، احفظ المطالبات القابلة لإعادة الاستخدام حتى يتمكن فريقك من تنفيذ الاستراتيجيات بشكل متسق.

2. Slack (الأفضل للتواصل السريع بين أعضاء الفريق والتعاون بين الأدوات المختلفة)

عبر Slack

Slack هو نظام تشغيل للرسائل والعمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي للفرق يجمع الأشخاص والتطبيقات والبيانات معًا. ينظم المحادثات في قنوات ورسائل مباشرة، ويجمع معلومات المشروع في مكان واحد، ويتكامل مع التطبيقات من خلال واجهة غنية بالميزات.

مع Slack Connect، يمكن للشركاء الخارجيين والسفراء والمؤيدين الرئيسيين للمجتمع الانضمام إلى نفس مساحة العمل، مما يجعل عملية الإبداع المشترك والموافقات والإعلانات أكثر تفاعلية.

أفضل ميزات Slack

استخدم Huddles للانضمام إلى محادثات الصوت/الفيديو لتبادل الأفكار والمشاركة في إنشاء المحتوى

شارك التحديثات بشكل غير متزامن باستخدام مقاطع الفيديو أو تسجيلات الشاشة باستخدام Clips .

اطرح أسئلة على Slack AI لإظهار المحادثات أو الملفات أو القرارات السابقة.

قيود Slack

يصعب إدارة الكميات الكبيرة من الرسائل والبحث فيها، خاصة في الفرق الكبيرة

يصبح منشئ سير العمل معقدًا ومقيّدًا للأتمتة المتقدمة

أسعار Slack

مجاني

المحترف: 4.38 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 37,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

إليك تقييم G2:

أحب حقًا الطريقة التي يمكنني بها تنظيم مساحات العمل أو القنوات في Slack، مما يتيح لي تحديد ما أريد التحكم فيه بالضبط وجمع جميع المعلومات ذات الصلة هناك. [...] في بعض الأحيان، يصبح Slack مربكًا أو كارثيًا بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بإدارة مجموعات عمل كبيرة تضم العديد من الموظفين.

3. Circle (الأفضل لبناء مجتمعات عضوية ذات علامة تجارية مع دورات تدريبية وفعاليات)

عبر Circle

يوفر لك Circle مكانًا مخصصًا حيث يمكن لمجتمعك التعلم والتواصل والمشاركة بنشاط بدلاً من مجرد استهلاك التحديثات. على عكس أدوات الدردشة، يشجع Circle على مشاركة أعمق من خلال مساحات منظمة وأحداث ودورات تدريبية وتجارب أعضاء مخصصة تشعرك بأنها جزء من علامتك التجارية.

وهي مصممة للمبدعين والمدربين والشركات التي يقودها المجتمع والتي ترغب في تعزيز التعاون في مكان العمل والانتماء والتحول المستمر. يتم تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي على معرفة مجتمعك، مما يبسط عملية التمكين والدعم. يمكنك استخدامها لجمع التعليقات أو استضافة جلسات الخبراء أو توجيه الأعضاء خلال المراحل المهمة.

أفضل ميزات Circle

قم ببناء تجارب وبرامج تعليمية مباشرة داخل مجتمعك باستخدام الدورات

عزز الشعور بالانتماء من خلال الخلاصات المخصصة التي تبرز ما يهم كل عضو.

قم بإدارة العضويات وعمليات البيع الإضافية باستخدام المدفوعات وخيارات الدفع التي تحمل علامتك التجارية.

أرسل رسائل بريد إلكتروني جماعية وقم بتنفيذ رحلات رعاية آلية باستخدام Email Hub

قيود الدائرة

لا تتوفر خدمة الفوترة الجماعية وحزم العضوية القائمة على الفريق للمجتمعات B2B

لا توجد إمكانية لإعادة استخدام الوسائط التي تم تحميلها عبر المنشورات والدورات التدريبية (يؤثر على السعة التخزينية)

أسعار الدائرة

تجربة مجانية

المحترفون: 89 دولارًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 199 دولارًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: 419 دولارًا أمريكيًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

بالإضافة إلى التطبيق ذي العلامة التجارية: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات الدائرة

G2: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Circle؟

شارك أحد المستخدمين تجربته:

امتلك مركزًا واحدًا لجميع المنتجات، فوجود كل شيء في مكان واحد هو أداة رائعة حتى يكمل المجتمع الدورات التدريبية. واجهة الأحداث ممتازة حقًا من حيث التصميم والوظائف مع جميع التذكيرات وتخصيصها. تجربة الدفع غير قابلة للتخصيص. لا توجد ميزة إلقاء نظرة خاطفة على الدورات التدريبية، كما أن هناك القليل من التخصيص فيما يتعلق بالوصول إلى أقسام الدورة التدريبية والدروس.

4. Mighty Networks (الأفضل لإطلاق مجتمعات مدرة للدخل مع تجارب تعليمية)

عبر Mighty Networks

تساعدك Mighty Networks على بناء مجتمع مزدهر حيث تسير العلاقات والتعلم ونمو الإيرادات جنبًا إلى جنب. فهي تحول الأعضاء إلى معجبين متحمسين من خلال التفاعلات المستمرة والتجارب الحية والتقدم الهادف.

يتم مطابقة الأعضاء وتكريمهم وتوجيههم من خلال مقدمات ذكية وموجزات مخصصة وأتمتة تكافئ المشاركة. يمكنك حتى تحويل المشاركة إلى لعبة باستخدام النقاط والتقدير والشارات والسلسلة.

أفضل ميزات Mighty Networks

قم بمطابقة الأعضاء بشكل أكثر ذكاءً باستخدام People Explorer لاكتشاف الأعضاء بناءً على اهتماماتهم.

زد من ظهورك وانتماءك من خلال الملفات الشخصية القابلة للتخصيص و مطالبات كسر الجليد .

أطلق برامج التحول باستخدام الدورات التي تتضمن جلسات مباشرة وفتح المحتوى تدريجيًا واختبارات ونماذج المجموعات.

حقق أرباحًا من قيمة المجتمع من خلال الاشتراكات والمدفوعات لمرة واحدة والحزم والرموز الترويجية وأكثر من 135 عملة.

قيود Mighty Networks

لا توجد خيار لعرض المنصة من منظور الأعضاء لاختبار التجربة

يقتصر الوصول إلى التحليلات على مضيفات الشبكة، مما يتسبب في صعوبات في مشاركة الرؤى مع مضيفات المساحة.

أسعار Mighty Networks

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

خطة الدورات: 95 دولارًا شهريًا

خطة الأعمال: 215 دولارًا شهريًا

خطة النمو: 425 دولارًا شهريًا

Mighty Pro: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mighty Networks

G2: 4. 6/5 (أكثر من 500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mighty Networks؟

إليك وجهة نظر أحد المستخدمين:

في البداية، كانت Mighty Networks رائعة لبناء مجتمع يشبه "Facebook" وأكثر من ذلك. سمح الإعداد لمزيد من الأشخاص بالمشاركة في المحتوى العام والتفاعل مع بعضهم البعض. قاموا بتغيير هيكلهم، وجعلوا الأعضاء والمحتوى خاصين بالغرف أو المساحات، مما حدّ على الفور من مشاركتي العامة الشاملة وقدرتي على التسويق وتشجيع المستخدمين على الانتقال إلى المساحات المدفوعة.

5. Discourse (الأفضل للمناقشات المنظمة الطويلة ومجتمعات المعرفة القابلة للتطوير)

عبر Discourse

إذا كان التفاعل القائم على المناقشة هو جوهر استراتيجية مجتمعك، فإن Discourse يوفر لك البنية التحتية اللازمة لتسجيل جميع الأفكار والأسئلة والرؤى التي تحتاجها. وهو مصمم للمحادثات الطويلة التي تتحول إلى معرفة دائمة، وهو أمر غالبًا ما تجد المجتمعات سريعة الحركة صعوبة في تنظيمه.

عندما يطرح الأعضاء أسئلة أو يشاركون ملاحظاتهم حول المنتج أو يساهمون بأفكارهم في دليل المشاركة، تظل كل هذه المعلومات قابلة للبحث ومنظمة بحيث لا تضيع الأفكار في سيل المحادثات. بالإضافة إلى المنتديات المنظمة، يدعم Discourse أيضًا الدردشة في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا تخصيص تجارب الأعضاء من خلال الشريط الجانبي المخصص وإعدادات تفضيلات المستخدم.

أفضل ميزات Discourse

قم بتمكين التحميل في الوقت المناسب للحفاظ على استمرارية المناقشات دون انقطاع الصفحات.

استخدم الترجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المجتمعات متعددة اللغات بأكثر من 49 لغة.

عزز حوكمة المجتمع من خلال نظام الثقة الذي يفتح الأذونات كلما زادت مساهمات الأعضاء.

حسّن إمكانية الاكتشاف باستخدام ميزة تلخيص الموضوعات لإبراز النقاط الرئيسية في سلاسل المحادثات المزدحمة.

قيود الخطاب

ينشئ محتوى مكررًا، مما يجعل من الصعب تحديد الإجابات الأحدث أو التي تم التحقق من صحتها

المكونات الإضافية المدمجة محدودة، لذا قد تتطلب الميزات المتقدمة تثبيتًا/تكوينًا إضافيًا.

أسعار Discourse

تجربة مجانية

المبتدئون: 20 دولارًا شهريًا

المحترف: 100 دولار شهريًا

الأعمال: 500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Discourse

G2: 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Discourse؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

أفضل ما في Discourse هو ميزة القنوات، حيث يمكن لأعضاء فريق المشروع التعاون معًا. على القنوات، يمكن للمستخدمين إنشاء منشورات جديدة والرد على منشورات الآخرين وتحميل المرفقات. بعض الوظائف مكررة ومربكة. على سبيل المثال، عند النقر على "DMS" واختيار قناة مجموعة، فإن ذلك يماثل اختيار قناة المجموعة مباشرةً.

موارد وقوالب للمشاركة المجتمعية

عندما تقوم ببناء أو تنمية مجتمع، فإن وجود قوالب ClickUp جيدة التنظيم وأدلة موثوقة يوفر الوقت ويضمن الاتساق.

إليك بعض من اختياراتنا المفضلة التي تساعدك على تخطيط برامج مجتمعك وتنفيذها وتوسيع نطاقها دون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة. 🛞

1. نموذج الخطة الاستراتيجية للمشاركة المجتمعية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتشغيل برامج مثل AMA ومجموعات الأقران وتقويمات المحتوى باستخدام نموذج الخطة الاستراتيجية للمشاركة المجتمعية من ClickUp.

يوفر لك نموذج الخطة الاستراتيجية للمشاركة المجتمعية من ClickUp طريقة منظمة لتحديد أهدافك ومواءمة الفرق الداخلية وضمان أن كل مبادرة تدعم احتياجات المجتمع بشكل مباشر. نظم كل جهود المشاركة في خارطة طريق مجمعة حسب القسم أو الموضوع أو الشخصية لتصور ما هو قيد التقدم ومن المسؤول عن كل شيء.

يأتي النموذج مزودًا بحقول مخصصة مدمجة مثل المدة (بالأيام) والتأثير والتقدم وسهولة التنفيذ وأعضاء الفريق والقسم وومدير المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على عروض مرئية متعددة لمساعدتك على فهم كيفية تقدم مهام المشاركة خلال الربع.

2. نموذج خطة عمل ClickUp للمشاركة المجتمعية

احصل على نموذج مجاني حدد أولويات المهام حتى يتمكن القادة من تقييم المبادرات واختيار المبادرات التي سيتم تفعيلها أولاً باستخدام نموذج خطة عمل ClickUp للمشاركة المجتمعية.

يحدد نموذج خطة عمل ClickUp للمشاركة المجتمعية جمهورك، ويحدد طرق الاتصال، ويجدول الأنشطة التي تحافظ على المشاركة الشاملة متسقة وهادفة.

يمكنك تحديد مقاييس نجاح ملموسة وتقييم الجهد مقابل التأثير والحفاظ على توافق كل مهمة مع ما هو أكثر أهمية. يطالبك ذلك بتخطيط المكونات الأساسية مثل: تقسيم الجمهور المستهدف، وطرق/قنوات التواصل، وتوقيت وتكرار الاتصالات، وآليات التغذية الراجعة، وإجراءات إعداد التقارير أو حفظ السجلات.

3. نموذج خطة التواصل للمشاركة المجتمعية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على تواصل مستمر أو قم بتوسيع نطاق المشاركة بسلاسة باستخدام نموذج خطة التواصل للمشاركة المجتمعية من ClickUp.

يساعدك نموذج خطة التواصل للمشاركة المجتمعية من ClickUp على تحديد وتنظيم الأطراف المعنية الرئيسية وشرائح المجتمع. حدد استراتيجية اتصال تلقى صدى لدى جمهورك وحدد تواتر وقنوات ومحتوى تواصلاتك.

تساعدك الحالات المخصصة مثل مسودة ومجدولة ومرسلة ومتابعة والحقول (لبيانات الجمهور والقنوات المفضلة ومستوى المشاركة وما إلى ذلك) على تخصيص الرسائل وتتبع التقدم.

4. نموذج إجراءات التشغيل القياسية لشؤون المجتمع في ClickUp

احصل على نموذج مجاني احصل على طريقة موثوقة وقابلة للتطوير للتعاون في مبادرات المجتمع باستخدام نموذج إجراءات التشغيل القياسية لشؤون المجتمع من ClickUp.

تم تصميم نموذج إجراءات التشغيل القياسية لشؤون المجتمع من ClickUp للمبادرات الموجهة للمجتمع. يمكنك تخطيط كل شيء، من الشراكات المجتمعية والتواصل إلى البرامج الموجهة للجمهور والتواصل مع أصحاب المصلحة. يمكن لفريقك توثيق الإجراءات وتحديد الأدوار وتوحيد الإرشادات والخطوات والمسؤوليات وإجراءات المتابعة.

يوفر لك أقسامًا مخصصة لإجراءات التشغيل القياسية (SOP) للغرض والنطاق والإجراءات والتوقعات والنتائج القابلة للقياس. بالإضافة إلى ذلك، مع مهام المهام وتواريخ الاستحقاق وتتبع الحالة والحقول المخصصة، يمكنك إنشاء سير عمل في ثوانٍ.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء في بناء المجتمع غالبًا ما تكون قابلة للتكرار والإصلاح. لنلقِ نظرة على بعضها:

الخطأ الحل البناء دون هدف واضح ضع هدفًا في جملة واحدة ومؤشرين رئيسيين للأداء (مثل الاحتفاظ بالمشاركين واعتماد الميزات). اربط كل برنامج بهذين المؤشرين الرئيسيين للأداء. معاملة المجتمع كقناة تسويقية فقط خصص موظفًا بدوام كامل أو موظفًا بدوام جزئي على الأقل، وضع خطة عمل متوازنة للأحداث والدعم وتعليقات المنتج. تجاهل المتلصصين والمستخدمين السلبيين قم بتنفيذ برامج تنشيط لا تتطلب جهدًا كبيرًا (استطلاعات الرأي، التحديات الصغيرة) وتتبع تحول المتلصصين إلى المشاركين. لا يوجد أي توثيق للتدخل أو التصعيد انشر دليلًا موجزًا للمشرفين يتضمن أمثلة وأدوارًا وعملية تصعيد من 3 خطوات. الفشل في إغلاق حلقة التغذية الراجعة حوّل التعليقات إلى مهام يتم تتبعها للمنتج/خدمة العملاء وانشر تحديثات الحالة للأعضاء شهريًا.

الخطوة رقم 1: انتقل إلى ClickUp

تعد استراتيجية المشاركة المجتمعية القوية العمود الفقري لأي مجتمع يدفع إلى اعتماد المنتج والاحتفاظ به. بدون خطة واضحة، يمكن أن تشعر حتى المجتمعات الأكثر نشاطًا بالتشتت بسبب التعليقات والأحداث والمحادثات التي تحدث في فرادى.

بهذه الطريقة، ستكون على بعد خطوة واحدة فقط من فقدان الرؤى وتأخير الإجراءات وفقدان اهتمام الأعضاء.

ClickUp يقلب هذه التجربة رأسًا على عقب. مع ClickUp Docs، يتم تجميع استراتيجياتك وإرشاداتك ومواردك في مكان واحد. تتولى ClickUp Automations المهام المتكررة، ويضيف ClickUp Brain رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على صياغة مطالبات مشاركة أكثر ذكاءً. توفر لوحات المعلومات عرضًا في الوقت الفعلي لصحة المجتمع، بينما تضمن النماذج والمهام أن كل إشارة من الأعضاء قابلة للتنفيذ.

سجل في ClickUp مجانًا وابدأ في بناء مجتمع ينمو مع كل تفاعل. ✅