اتجاهات المبيعات في الهند 2026: ما يمكن توقعه وكيفية الاستعداد له

منذ وقت ليس ببعيد، كانت المبيعات في الهند تعتمد على العلاقات والمكالمات الهاتفية والتواجد الفعلي والسجلات المكتوبة بخط اليد.

ومع ذلك، بدأت التكنولوجيا في تغيير القواعد. فقد أعادت أسواق مثل Amazon وFlipkart تنظيم التوزيع، وجعلت UPI المدفوعات فورية، وأصبحت WhatsApp قناة مبيعات.

اليوم، تتشكل المبيعات في الهند من خلال الشراء عبر الأجهزة المحمولة أولاً، واكتشاف اللغات الإقليمية، والتجارة الاجتماعية، والتجارة السريعة، والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. الفرق التي تفشل في التكيف مع هذه التغيرات تخاطر بالتخلف عن الركب لأن أنظمة المبيعات لديها لا تستطيع مواكبة هذه التغيرات.

في هذا المنشور على المدونة، سنلقي نظرة على أهم اتجاهات المبيعات في الهند وكيف يمكن للفرق الاستعداد قبل أن تصبح هذه التغييرات أمراً مفروضاً. سنستكشف أيضاً كيف يساعدك ClickUp على البقاء في الصدارة من خلال ربط سير العمل وأتمتة المهام الروتينية.

ما الذي يدفع نمو المبيعات في الهند في الوقت الحالي

يتم إعادة هيكلة محرك المبيعات في الهند بواسطة المستهلكين الذين يفضلون التكنولوجيا الرقمية، والذين يعيشون خارج المدن الكبرى، والذين يبحثون عن القيمة. فيما يلي بعض العوامل التي تعيد تشكيل سلوك المستهلكين والقنوات واتجاهات السوق للعلامات التجارية والبائعين في الهند.

توسيع قاعدة المستهلكين بفضل ارتفاع الدخل المتاح

يمتلك المستهلكون الهنود المزيد من المال، وهم ينفقونه. ارتفع الدخل المتاح للفرد بشكل حاد، مما يمنح الأسر مزيدًا من الحرية في الشراء التقديري. وهذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق على السلع المعمرة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول ومنتجات نمط الحياة.

في الواقع، يشكل الاستهلاك المنزلي (المعرف على أنه الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص أو PFCE) أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للهند، مما يدل على مدى أهمية الإنفاق الاستهلاكي للنمو الاقتصادي.

النمو السريع لسوق التجارة الإلكترونية الهندي

نما سوق التجزئة الإلكترونية في الهند بسرعة ليصل إلى حوالي 60 مليار دولار اليوم. مع أكثر من 270 مليون متسوق عبر الإنترنت، تجاوزت الهند الآن الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر سوق للتجزئة الإلكترونية على مستوى العالم من حيث عدد المتسوقين.

معدل النمو السنوي المركب، كما هو موضح في تقرير Bain

أحد أكبر التغيرات هو صعود جيل Z، الذي يشكل بالفعل ما يقرب من 40٪ من متسوقي التجزئة الإلكترونية في الهند. إنهم أكثر تجريبية بكثير، حيث ينفقون 3 أضعاف ما ينفقه جيل الألفية على العلامات التجارية الناشئة في مجال الموضة.

يتوقع التقرير نفسه أن ينمو سوق التجزئة الإلكترونية في الهند إلى 170-190 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18٪. بالنسبة للعلامات التجارية، هذا يعني أن التجارة الإلكترونية أصبحت محركًا أساسيًا للنمو يتطلب توطينًا عميقًا واستراتيجيات محددة لكل فئة وتنفيذًا يضع الهند في المرتبة الأولى.

زيادة المعرفة الرقمية والشراء عبر الأجهزة المحمولة

يستخدم ما بين 800 إلى 900 مليون هندي الإنترنت حاليًا، وقد عالجت UPI وحدها حوالي 172 مليار معاملة في عام 2024، بزيادة 46٪ عن عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 80٪ من حجم المدفوعات الرقمية في البلاد.

هذا السلوك الذي يركز على الأجهزة المحمولة ويقوده UPI يقصر مسار الشراء. ينتقل المستهلكون الآن من اكتشاف المنتجات على المحتوى الاجتماعي أو المحلي إلى الشراء في الأسواق أو تطبيقات D2C ببضع نقرات فقط.

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكر التجار في العصور الوسطى أول عروض توضيحية للمنتجات. في الأسواق المفتوحة، كان البائعون يقدمون عروضًا توضيحية حية مثيرة للسكاكين أو الأصباغ أو الأقمشة لجذب الجماهير. حتى أن بعضهم استأجر فنانين للترويج للمنتج.

تعزيز البنية التحتية للوجستيات والمدفوعات

تحسن ترتيب الهند في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي إلى 38 من بين 139 دولة، مما يعكس سرعة وموثوقية أكبر في الشحن والربط متعدد الوسائط.

صعود البنية التحتية الرقمية في الهند ( المصدر )

أدى الجمع بين سياسات مثل خطة PM GatiShakti ومرافق مثل منصة واجهة اللوجستيات الموحدة (ULIP) إلى خفض أوقات التسليم وتكاليف اللوجستيات بشكل هيكلي. وينتج عن ذلك توسع مربح في خدمة الدفع عند الاستلام (COD) والتجارة السريعة واتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) في نفس اليوم أو في اليوم التالي خارج المدن الكبرى. ​

توسع السوق من المستوى 2 والمستوى 3

تتوسع تجارة التجزئة الإلكترونية بشكل مطرد خارج المدن الكبرى في الهند. فقد امتد انتشارها من المدن من المستوى الثاني إلى المدن من المستوى الثالث والمدن الأصغر، حيث يأتي ما يقرب من 60٪ من المتسوقين الجدد عبر الإنترنت من المدن من المستوى الثالث والمدن الأصغر.

ارتفاع طلبات التسوق عبر الإنترنت وما بعدها ( المصدر )

هذا التوسع يعيد أيضًا تشكيل هوية البائعين عبر الإنترنت. أكثر من 60٪ من البائعين الجدد الذين انضموا منذ عام 2021 هم من المدن من المستوى الثاني والمدن الأصغر، مما يشير إلى نظام بيئي للبائعين أكثر توزيعًا ومحلية.

اتجاهات المبيعات الرئيسية التي يجب مراقبتها في الهند

يشهد مشهد المبيعات في الهند تغييرات سريعة للغاية. فقد أصبح سلوك الشراء وإشارات الثقة واكتشاف القنوات ورحلات الشراء تختلف الآن بشكل كبير باختلاف اللغات والمنصات والسرعات والمواقف.

تحدد اتجاهات المبيعات التالية في الهند بشكل جماعي الشكل الذي ستبدو عليه الشركات الناجحة في الهند. 💪

1. الشراء الرقمي والرحلات التي تقودها رموز QR

أصبحت الهند الآن سوقًا محليًا لرموز QR، حيث يتم تضمين الرموز في متاجر kiranas (المتاجر الصغيرة العائلية) ومحطات الوقود وصالونات التجميل ومنافذ البيع بالتجزئة الحديثة. ما بدأ كطريقة دفع مريحة تطور الآن إلى رد فعل سلوكي.

📌 حالات الاستخدام الرائدة الناشئة في الهند:

التثقيف على مستوى التغليف: تقوم العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سريعة التداول والإلكترونيات و D2C بتضمين رموز QR في تغليف المنتجات لشرح الاستخدام والمصدر، أو للتصديق على الأصالة، مما يقلل من الاحتكاك بعد الشراء والمرتجعات.

تتبع التحويلات في تجارة التجزئة: تتيح عمليات مسح رموز QR داخل المتاجر المرتبطة بالعروض أو برامج الولاء للعلامات التجارية رؤية واضحة للمنتجات والمتاجر التي تحقق متابعة رقمية.

الاكتشاف الترفيهي: تساهم بطاقات الخدش ومكافآت عجلة الحظ وفلاتر الواقع المعزز التي يتم تفعيلها عبر QR في إطالة وقت البقاء في الأماكن المادية.

🔍 هل تعلم؟ انتشرت المبيعات من الباب إلى الباب في القرن التاسع عشر بسبب الباعة المتجولين الذين يحملون عينات من منتجاتهم. كانوا يبيعون كل شيء من الكتب إلى العطور إلى آلات الخياطة، وكانوا مدربين على أساليب البيع المكتوبة، مما جعلهم من أوائل مندوبي المبيعات.

2. الإقليمية والتوطين

الموجة التالية من مستخدمي الإنترنت في الهند هي بالتأكيد غير ناطقة باللغة الإنجليزية، مدفوعة باللغات الهندية والهواتف الذكية منخفضة التكلفة. اليوم، تتجاوز الإقليمية مجرد ترجمة اللغة. فهي تشمل:

المراجع الثقافية المحلية

الفكاهة والأشكال الخاصة بكل منطقة

الطموحات المحلية (الوظائف والهجرة وأولويات الأسرة)

في الممارسة العملية، تقوم الفرق الناجحة بثلاثة أمور:

بناء مسارات تحويل تركز على اللغة باستخدام البحث والإبداعات والرحلات ودعم IVR/WhatsApp باللغات التاميلية والبنغالية والماراثية والتيلوجو وغيرها، ليس فقط من خلال الترجمة، بل من خلال إعادة الكتابة وفقًا للسياق.

استخدام المبدعين المحليين والمؤثرين الصغار على ShareChat و Moj و YouTube لنشر قصص العلامة التجارية التي تبدو "محلية الصنع"، ثم إعادة استهداف تلك الجماهير بحملات أداء

تصميم المنتجات وتحديد الأسعار بناءً على الواقع المحلي. على سبيل المثال، تسليط الضوء على القروض السهلة والسداد المتدرج لمشتري السيارات من الفئة الثانية، أو السداد المرتبط بالمحصول في مجال التكنولوجيا المالية الزراعية، أو تطلعات الأحياء السكنية.

3. تقنية السلوك في المبيعات والمنتجات المالية

يتميز المستهلكون الهنود بوعيهم الشديد بالأسعار وتأثرهم بالعوامل الاجتماعية ودوافعهم العاطفية، وغالبًا ما يتزامن ذلك. مع ازدياد الاستثمار القائم على التطبيقات واعتماد الائتمان، بدأت المنصات في استخدام "تقنية السلوك".

هذه تحليلات تسلط الضوء على الأنماط العاطفية والمعرفية، مثل:

لماذا يتخلى المستخدمون عن سلال التسوق بعد الكشف عن الخصومات

لماذا تقوم مجموعات معينة بشراء كميات كبيرة أثناء التخفيضات ولكنها لا تعود أبدًا

لماذا يدعي المستخدمون أنهم مشترون "طويلي الأمد" لكنهم يتصرفون بشكل اندفاعي

بدلاً من تتبع ما يشتريه العملاء فقط، تنظر المنصات إلى عدد المرات التي يلغون فيها SIPs، ويتحققون من المحافظ، ويغادرون بعد الخسائر، أو يستنفدون حدود BNPL (اشتر الآن وادفع لاحقًا) قرب نهاية الشهر. يتيح هذا التحول تخطيطًا أكثر دقة للطلب، واستراتيجية تسعير، وتصميمًا للاحتفاظ بالعملاء، مما قد يكون عاملاً مميزًا رئيسيًا في سوق مزدحمة. ​

🧠 حقيقة ممتعة: أُطلقت أول شركة بيع بالبريد في عام 1872. أنشأ آرون مونتغومري وارد كتالوجًا من صفحة واحدة يتيح للأمريكيين في المناطق الريفية شراء السلع دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة. وقد أحدث ذلك ثورة في توزيع المبيعات قبل وقت طويل من ظهور التجارة الإلكترونية.

4. الذكاء الاصطناعي والأتمتة كرهانات أساسية

لم تعد الذكاء الاصطناعي والأتمتة ميزة تنافسية لفرق المبيعات في الهند، بل أصبحتا أساسًا أساسيًا.

من تقييم العملاء المحتملين والتنبؤات إلى التواصل والمتابعة المخصصة، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل المبيعات الحديث. تتطور أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتظهر تلقائيًا الرؤى وتحدد المخاطر في خط الأنابيب وتوصي بأفضل الإجراءات التالية في الوقت الفعلي. يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل بفرز العملاء المحتملين والبحث عن العملاء المحتملين وإنشاء رسائل التواصل.

والأهم من ذلك، أن هذا التحول لا يتعلق باستبدال مندوبي المبيعات. بل إن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يزيلان الجهد اليدوي حتى يتمكن المندوبون من التركيز على ما هو أكثر أهمية: بناء العلاقات وفهم احتياجات العملاء وإبرام الصفقات المعقدة.

سيتفوق محترفو المبيعات الذين يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي كشريك يومي في العمل باستمرار على أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

💡نصيحة احترافية: يعمل Super Agents في ClickUp كزملاء فريق مدعومين بالذكاء الاصطناعي، حيث يقومون بأتمتة المهام المتكررة في المبيعات، وإبراز الرؤى، وتحرير فريقك للتركيز على إبرام الصفقات. يمكنك إنشاء واحد أو أكثر من Super Agents للمساعدة بالطرق التالية: تأهيل العملاء المحتملين وتوزيعهم: راجع العملاء المحتملين الواردين تلقائيًا، وقم بتأهيلهم بناءً على معايير محددة، وقم بتوزيعهم على مندوبي المبيعات المناسبين.

تذكيرات المتابعة: قم بإنشاء وجدولة مهام المتابعة أو التذكيرات لممثلي المبيعات، لضمان عدم نسيان أي عميل محتمل.

تحديثات خط الأنابيب: قم بإنشاء تقارير يومية أو أسبوعية تلخص حالة خط الأنابيب، وتسلط الضوء على العملاء المحتملين، والصفقات المتوقفة، والخطوات التالية.

إدخال بيانات CRM: قم بتسجيل ملاحظات المكالمات وتحديث مراحل الصفقات وتسجيل تفاعلات العملاء مباشرة في ClickUp، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا.

إنشاء العروض: قم بصياغة عروض مبيعات أو رسائل بريد إلكتروني مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع استخلاص البيانات ذات الصلة بالعملاء وتفاصيل المنتج.

جدولة الاجتماعات: قم بتنسيق وجدولة الاجتماعات مع العملاء المحتملين من خلال التكامل مع أدوات التقويم.

رؤى المبيعات: تحليل اتجاهات المبيعات، وتوقع الإيرادات، واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ للفريق

5. مسارات التحويل المخصصة للأجهزة المحمولة فقط (وليس فقط للأجهزة المحمولة أولاً)

في الهند، يستخدم أكثر من 96% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الهواتف الذكية للوصول إلى المنصات، وتبدأ وتنتهي غالبية جلسات التسوق عبر الهواتف المحمولة.

التحول إلى مسارات التحويل عبر الأجهزة المحمولة فقط يعني:

استبدال الكتيبات الثابتة بمقاطع فيديو توضيحية عمودية، وعروض متحركة، وقصص قابلة للنقر عليها تلخص العروض في أقل من 30 ثانية .

استخدم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) والتجارب السريعة والخفيفة حتى يتمكن المستخدمون في المناطق ذات النطاق الترددي المنخفض من التصفح والمقارنة والشراء دون تثبيت التطبيقات.

تصميم استمارة التسجيل باستخدام الحقول المملوءة مسبقًا، وردود الاتصال عبر WhatsApp، وأزرار الاهتمام بنقرة واحدة، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء مضمنة داخل المحتوى.

6. المنصات الاجتماعية كقناة تجارية شاملة

في الهند، تحتل المنصات الاجتماعية بالفعل مركز الصدارة في السلوك الرقمي اليومي. يصل WhatsApp إلى 80.8% من مستخدمي الإنترنت، يليه Instagram بنسبة 77.9% لاكتشاف المحتوى ومشاركته، ثم Facebook بنسبة 67.8% لاستهلاك الأخبار.

بالنسبة للعديد من المشترين الجدد، تتم عمليات الاكتشاف والتقييم وبناء الثقة والشراء داخل هذه المنصات. فيما يلي بعض التغييرات التي شوهدت على مر السنين:

تطورت WhatsApp لتصبح نظامًا هجينًا يجمع بين إدارة علاقات العملاء ونظام نقاط البيع (POS). تشارك العلامات التجارية كتالوجات المنتجات وتجيب على الأسئلة الشائعة وتوجه المشترين وتجمع مدفوعات UPI، كل ذلك من خلال دردشة واحدة.

يلعب Instagram و YouTube دورًا رئيسيًا في الشراء الاندفاعي والاكتشاف. تنقل المنشورات القابلة للتسوق والتجارة الحية والمواقع المصغرة "link-in-bio" المستخدمين مباشرة إلى عربات التسوق المملوءة مسبقًا على مواقع D2C.

الاستماع الاجتماعي يغذي تنفيذ المبيعات. تتعقب العلامات التجارية التعليقات والرسائل المباشرة بحثًا عن الاعتراضات وطلبات الميزات والإشارات إلى المنافسين، ثم تستخدم هذه الرؤى لتحسين المنتجات والأسعار ونصوص المبيعات في الوقت الفعلي.

7. البيع بقيادة المؤثرين والمبدعين

تشهد اقتصادات المبدعين في الهند نمواً هائلاً. فقد ارتفع عدد المؤثرين من أقل من مليون في عام 2020 إلى أكثر من 4 ملايين في فئات مثل الموضة والجمال والتكنولوجيا والترفيه المعلوماتي والمالية.

بالإضافة إلى ذلك، مع انتقال الثقة من العلامات التجارية إلى الأفراد، يساهم المبدعون بشكل متزايد في اكتشاف المنتجات والتحويلات والمشتريات المتكررة، مما يجعل البيع بقيادة المؤثرين عملية أساسية لتحقيق الإيرادات.

إليك كيف أصبح المؤثرون الهنود قنوات توزيع بحد ذاتها:

قوائم المبدعين الدائمين مقسمة حسب المنطقة واللغة والفئة ودور القمع (شرح الوعي مقابل مراجعات القمع السفلي)

البنية التحتية للبرامج التابعة والرموز الترويجية التي توزع الإيرادات على المبدعين عبر الأسواق و D2C، مما يتيح الدفع على أساس الأداء والتحسين.

المنتجات المشتركة والكميات المحدودة حيث يشارك المؤثرون في المكاسب، مما يخلق ندرة وإلحاحًا لا يمكن للحملات التقليدية تكرارهما.

🔍 هل تعلم؟ كان تجار الرومان القدماء يستخدمون قطعًا من الطين كقسائم. كان العملاء يجمعون أقراصًا صغيرة من الطين يمكن استبدالها بالسلع، مما يجعلها واحدة من أقدم أنظمة حوافز المبيعات المسجلة.

8. الاستدامة والقيمة فوق العلامة التجارية

يولي المشترون الهنود أولوية متزايدة للاستدامة والقيمة الحقيقية على حساب العلامات التجارية الكبرى. يطرح العملاء أسئلة أكثر صرامة حول المصادر الأخلاقية والتأثير البيئي وتوفير التكاليف على المدى الطويل ومتانة المنتجات، خاصة في قطاعات B2B والتصنيع والتجزئة والخدمات المؤسسية.

لا يزال تذكر العلامة التجارية مهمًا، ولكنه لم يعد يضمن الثقة أو الولاء. أصبح صانعو القرار أكثر استعدادًا للتحول إلى بائعين أقل شهرة إذا كان العرض يقدم قيمة قابلة للقياس ويتوافق مع أهدافهم في مجال الاستدامة.

تتحول المحادثات المتعلقة بالمبيعات من التموضع القائم على العلامة التجارية إلى المناقشات القائمة على الأدلة والمستندة إلى النتائج والشفافية والممارسات المسؤولة.

ما الذي يمكن أن تستفيد منه فرق المبيعات؟ قم بالقيادة بالاستناد إلى الأدلة، وليس الشعارات. زود مندوبي المبيعات بمقاييس قيمة واضحة، وبيانات اعتماد الاستدامة، وأدلة حقيقية من العملاء لدعم كل محادثة مبيعات.

💡نصيحة احترافية: قم بمركزية جميع هذه المعلومات باستخدام ClickUp Knowledge Management. تضمن المستندات المتصلة والويكي وذكاء الاصطناعي الأكثر اكتمالاً في العالم الحصول على إجابات تلقائية. يضمن التحرير المباشر والأذونات المتقدمة وإصدار الإصدارات أن كل شيء يظل محدثًا وخاضعًا للرقابة.

9. التجارة السريعة كقناة مبيعات استراتيجية

لم يعد التسوق السريع مجرد وسيلة مريحة لشراء الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. في الهند، بلغت قيمة هذه القناة حوالي 6-7 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي ثلثي طلبات البقالة الإلكترونية وحوالي 10٪ من إجمالي الإنفاق على التجزئة الإلكترونية.

تشير التقارير إلى أن Blinkit ستتصدر السوق بحصة تزيد عن 50٪ بحلول أواخر عام 2025، مع تنافس Zepto و Instamart على المركز الثاني على مستوى كل مدينة على حدة. وهذا يعني أن مديري المناطق والحسابات الرئيسية يجب أن يعاملوا كل منصة من منصات التجارة الإلكترونية السريعة (Q-commerce) كحساب رئيسي.

بالنسبة لقادة المبيعات في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول والأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والسلع المعمرة الصغيرة، فإن التجارة السريعة هي في الواقع "تجارة حديثة" جديدة لها قواعدها الخاصة:

مزيج منتجات مصمم للشراء السريع: عبوات أصغر حجمًا، ووحدات تخزين مجمعة، وأحجام إضافية، وأسعار مغرية مصممة لمهام التسوق التي تستغرق 10-30 دقيقة.

الظهور داخل التطبيق كرف جديد: أصبح ترتيب البحث والإعلانات المدفوعة واللافتات والعينات داخل التطبيق الآن محركًا لمبيعات أعلى بكثير من القوائم الأساسية.

انضباط عمليات المتاجر الخفية: تتعاون فرق المبيعات والعمليات للحفاظ على معدلات تلبية عالية وإدارة انتهاء الصلاحية ومخزون البضائع بناءً على الطلب المحلي.

10. تجارب منتجات غامرة

أظهرت علامات تجارية مثل Lenskart كيف يمكن للواقع المعزز أن يغير بشكل جذري مسار الشراء. تتيح ميزة التجربة الافتراضية ثلاثية الأبعاد للمستخدمين رؤية الإطارات على وجوههم في الوقت الفعلي، مما يقلل من عدم اليقين ويؤدي إلى زيادة التحويل. وهذا يقلل من المرتجعات ويزيد من الوقت الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع العلامة التجارية، مما يؤدي إلى تحسين اقتصاديات الوحدة بشكل مباشر.

يتم نشر هذا الدليل إلى:

الجمال: مطابقة الألوان باستخدام الواقع المعزز لمستحضرات الأساس وأحمر الشفاه ولون الشعر، مما يساعد المستخدمين على تجربة المنتجات قبل شرائها على Nykaa أو تطبيقات العلامات التجارية.

الأثاث والديكور: تجارب "عرض في الغرفة" التي تتيح للمستخدمين وضع الأرائك والمصابيح أو الديكورات في منازلهم الفعلية عبر كاميرات الهواتف الذكية.

السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة: عروض توضيحية افتراضية تعرض الميزات والمتغيرات والتخصيصات دون الحاجة إلى مخزون كامل لدى كل تاجر

🧠 حقيقة ممتعة: أنشأت شركة National Cash Register (NCR) في أواخر القرن التاسع عشر أول برنامج تدريبي منظم للمبيعات في العالم مع جون هـ. باترسون. تدرب البائعون على النصوص والتمثيل المسرحي والتعامل مع الاعتراضات، مما جعل NCR واحدة من أوائل الشركات التي قامت بتنظيم تمكين المبيعات.

كيف يمكن لفرق المبيعات الاستعداد لهذه التغييرات

إن فهم اتجاهات المبيعات الناشئة في الهند ليس سوى نصف المعادلة. فالميزة الحقيقية تعتمد على مدى سرعة فرق المبيعات في ترجمة هذه التغييرات إلى عمليات جاهزة للتنفيذ.

إليك كيف يمكن لقادة المبيعات تفعيل هذه التغييرات.

إنشاء إطار عمل موحد لعمليات المبيعات

مع تفاعل المستهلكين عبر نقاط الاتصال عبر الإنترنت وخارج الإنترنت، تتشتت البيانات والأنشطة بسهولة عبر الأنظمة والقنوات. وينتهي الأمر بفرق المبيعات إلى التوفيق بين أدوات إدارة المشاريع ونظم إدارة علاقات العملاء وأدوات الدردشة وجداول البيانات وسير العمل الإقليمي، مما يؤدي إلى انتشار الأدوات الذي يبطئ التنفيذ ويقلل من الرؤية.

كيفية إصلاح العمل

على الصعيد العالمي، يؤدي هذا النوع من التجزئة إلى استنزاف الإنتاجية على نطاق واسع، مما يساهم في خسارة تقدر بـ 2.5 تريليون دولار في الكفاءة، حيث تقضي الفرق وقتًا أطول في البحث والتوفيق وتحديث الأنظمة أكثر من الوقت الذي تقضيه في البيع الفعلي.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، تم تصميمها للقضاء على توسع نطاق العمل لفرق المبيعات التي تدير خطوط الإنتاج والمتابعات وملاحظات الصفقات والتوقعات عبر العديد من الأدوات.

تبدأ هذه الوضوح بالرؤية. قم بتخطيط حركة المبيعات بالكامل داخل ClickUp لفرق المبيعات، واحصل على العملاء المحتملين من القنوات الاجتماعية والإقليمية والسوقية وغير المتصلة بالإنترنت، وتابع كل صفقة من خلال التأهيل والمتابعة والتحقق من الامتثال والتجديد.

حافظ على تنظيم عملية المبيعات بالكامل باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp

باستخدام حالات المهام المخصصة في ClickUp، يمكن للفرق تحديد مراحل مثل الوارد والاهتمام الاجتماعي والمتابعة الإقليمية المطلوبة والتحقق والامتثال وجاهز للإغلاق. وهذا يمنح قادة المبيعات صورة أوضح بكثير عن الأماكن التي يتعثر فيها الطلب وأسباب ذلك.

وفي جوهره، يحافظ CRM من ClickUp على الاتصالات والحسابات والصفقات مرتبطة بالعمل الذي يتم القيام به عليها.

📮 ClickUp Insight: تسلط دراستنا حول نضج الذكاء الاصطناعي الضوء على تحدٍ واضح: 54% من الفرق تعمل عبر أنظمة متفرقة، و49% نادرًا ما تشارك السياق بين الأدوات، و43% تكافح للعثور على المعلومات التي تحتاجها. عندما يكون العمل مجزأً، لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى السياق الكامل، مما يعني إجابات غير كاملة واستجابات متأخرة ونتائج تفتقر إلى العمق أو الدقة. هذا هو توسع العمل في الواقع، ويكلف الشركات ملايين الدولارات من حيث فقدان الإنتاجية والوقت الضائع. يتغلب ClickUp Brain على هذه المشكلة من خلال العمل داخل مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث ترتبط المهام والمستندات والمحادثات والأهداف ببعضها البعض. يظهر Enterprise Search كل التفاصيل على الفور، بينما يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المنصة بأكملها لجمع السياق ومشاركة التحديثات والمضي قدماً في العمل. والنتيجة هي ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر وضوحًا ومستمرًا في الحصول على المعلومات، وهو ما لا يمكن للأدوات المنفصلة أن تضاهيه.

التقاط سير عمل العملاء المحتملين وأتمتته عبر القنوات

لا تبدأ رحلة المشتري اليوم في الهند من مكان واحد. يمكن أن تبدأ عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي أو مسح رموز QR أو الدردشات في الأسواق أو نماذج المواقع الإلكترونية أو WhatsApp.

📌 إليك ما عليك القيام به:

توحيد تنسيقات التقاط العملاء المحتملين عبر نقاط الاتصال

قم بتوجيه العملاء المحتملين إلى البائعين المناسبين بناءً على معايير مثل المنطقة، والاهتمام بالمنتج، وتفضيل اللغة، أو حجم الصفقة.

قم بتشغيل تذكيرات المتابعة دون الحاجة إلى الإشراف اليدوي

🚀 ميزة ClickUp: تعامل مع إجراءات المبيعات الروتينية وانقل العملاء المحتملين والمتابعات من خلال سير العمل دون تدخل يدوي باستخدام ClickUp Automations. ثم قم بإعداد ClickUp Agents لإضافة الذكاء واتخاذ القرارات بناءً على السياق إلى إدارة العملاء المحتملين. قم بتشغيل ClickUp Agents للتعامل مع توجيه العملاء المحتملين وتحديد الأولويات والتصعيد تلقائيًا عندما يدخل عميل محتمل عبر نماذج ClickUp، يمكن للوكلاء إثراء البيانات وصياغة متابعات مخصصة واقتراح أفضل قناة للتواصل (البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو المكالمات الهاتفية) وجدولة الخطوات التالية تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يلخص الوكلاء أيضًا نشاط العملاء المحتملين لإجراء مراجعات أسرع وتحليل أنماط الصفقات المبرمة أو المفقودة لتقديم توصيات لتحسين النماذج ومنطق التوجيه واستراتيجيات المتابعة.

تحقق من أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنتاجية المبيعات وأتمتة CRM. 👇

قم بإنشاء توقعات معززة بالذكاء الاصطناعي باستخدام معلومات المبيعات

تتغير الأسواق الهندية بسرعة بسبب الأحداث الثقافية والدورات الإقليمية والتغيرات في الأسعار والارتفاعات التي تحدث بسبب المهرجانات والاتجاهات على مستوى المنصات. في هذه البيئة، يحتاج قادة المبيعات إلى رؤية مستمرة لكيفية أداء خط الأنابيب واتجاهه المحتمل في المستقبل.

وهذا بالضبط ما يوفره ClickUp Brain.

لنفترض أنك مدير مبيعات تستعد لمراجعة توقعات المبيعات الشهرية. بدلاً من سحب التقارير، يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain، "تلخيص حالة خط الأنابيب الحالي، بما في ذلك سرعة العملاء المحتملين ومعدلات التحويل ومعدلات الفوز."

يقوم ClickUp Brain بتحليل بيانات مساحة العمل الحية ويعرض لمحة عامة في الوقت الفعلي عن زخم المبيعات.

استخدم ClickUp Brain للحصول على إجابات سريعة تتعلق بزخم المبيعات

بعد ذلك، قم بتشغيل موجه متابعة، "بناءً على الاتجاهات الحالية، هل نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدف هذا الربع؟" ثم يستخدم ClickUp Brain البيانات التاريخية والحالية لتمييز أوجه القصور المحتملة، وتسليط الضوء على المناطق أو المراحل التي تشكل مخاطر، وإظهار معدلات الفوز المتوقعة.

🚀 ميزة ClickUp: ClickUp BrainGPT هو رفيق ذكاء اصطناعي لسطح المكتب يجمع رؤى من كل أداة متصلة في واجهة واحدة قابلة للبحث وجاهزة للعمل. Enterprise Search يسحب البيانات من أدوات مثل ClickUp و Google Drive و HubSpot و Salesforce في استعلام واحد، بحيث يمكن للفرق العثور بسرعة على خطط الحملات والتحديثات السعرية أو ملاحظات الأداء الإقليمي دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب، خاصةً عندما تكون الجداول الزمنية ضيقة. باستخدام ClickUp Talk to Text في BrainGPT، يمكن للقادة إملاء ملاحظاتهم حول الصفقات وردود فعل السوق من المكالمات أو ملاحظات الاجتماعات أثناء التنقل. تصبح هذه المدخلات قابلة للبحث والاستخدام على الفور، مما يحافظ على ارتباط رؤى الخطوط الأمامية بإدارة واستراتيجية مسار المشروع. اربط تطبيقات الطرف الثالث بـ ClickUp BrainGPT للحصول على إجابات سريعة

توحيد الاستراتيجيات الإقليمية والثقافية

مع تحول الإقليمية إلى ركيزة استراتيجية في الهند، لم يعد هناك نهج واحد يناسب جميع الأسواق. للحصول على زخم عبر القطاعات اللغوية والثقافية، تحتاج إلى أدلة محلية يمكن لممثلي المبيعات تنفيذها بشكل موثوق.

إليك كيفية توحيد دليل المبيعات الخاص بك:

قم بتطوير نصوص مبيعات إقليمية، وطرق التعامل مع الاعتراضات، ومواد التسعير التي تعكس الفروق الثقافية الدقيقة.

درب مندوبي المبيعات على الأساليب التي لا تعتمد على اللغة (على سبيل المثال، كيفية الاستفادة من WhatsApp، وكيفية تخصيص المتابعة في السياقات المحلية)

حافظ على مستودعات المعرفة المحلية التي يمكن للممثلين الرجوع إليها عند الحاجة.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ دليل مبيعات خاص بكل منطقة في ClickUp Docs. يمكنك وضع جميع المواد في مستندات منظمة أو صفحات فرعية لكل لغة أو سوق. احتفظ بدليل مبيعات سهل الوصول إليه في ClickUp Docs يساعد التعاون في الوقت الفعلي والتعليقات وسجل الإصدارات المديرين الإقليميين على الحفاظ على دقة المحتوى وتحديثه، بينما تضمن موارد التدريب المدمجة وقوائم المراجعة ومهام المبيعات المرتبطة أن يتمكن مندوبو المبيعات من العثور بسرعة على دليل الإجراءات المناسب لسياقهم وتنفيذه.

دمج التعاون في الوقت الفعلي والتنسيق بين الوظائف المختلفة

يعتمد زخم المبيعات على أداء البائعين الفرديين ومدى جودة التواصل بين قسم المبيعات وقسم التسويق والعمليات والمنتجات ودعم العملاء. عندما لا تتوافق الفرق في الوقت الفعلي، يؤدي ذلك إلى تضارب الرسائل وتأخر الردود على المشترين وفقدان عمليات التسليم وتجربة عملاء سيئة.

تساعد ClickUp Chat في حل هذه المشكلة من خلال نقل المحادثات مباشرة إلى سياق العمل:

استفد من المحادثات السياقية: تحدث مباشرةً داخل المهام والصفقات والمستندات من خلال برنامج التعاون في المبيعات هذا، بحيث تظل المناقشات مرتبطة بالعميل أو الحملة أو المشكلة المحددة.

حافظ على الرؤية عبر الوظائف: اجمع فرق المبيعات والتسويق والدعم والمنتجات في نفس سلاسل المحادثات

تنظيم المناقشات باستخدام سلاسل المحادثات والإشارات: اجذب أصحاب المصلحة المناسبين على الفور باستخدام @mentions وحافظ على تنظيم المحادثات الخاصة بموضوع معين.

مركزية الوسائط الغنية والمرفقات: شارك عروض التسويق وورقات الأسعار وتعليقات السوق أو تسجيلات المكالمات مباشرة في الدردشة لتقليل التبادل بين الأدوات

حافظ على توافق الجميع بشأن أولويات المبيعات والتغييرات والخطوات التالية باستخدام ClickUp Chat

تنفيذ تحديد الأهداف المنظم وتتبع الحوافز

مع التغير السريع في الأسواق، فإن الوضوح في الأهداف والحوافز يحافظ على تركيز الفرق. ومع ذلك، يجب أن تتوافق الأهداف مع الواقع الإقليمي وأولويات المنتجات وسلوك العملاء المتغير، وليس مع أهداف الشركة التعسفية.

📌 إليك ما يمكنك القيام به:

حدد أهدافًا قابلة للقياس لكل سوق وخط إنتاج

اجعل الأداء قابلاً للقياس في الوقت الفعلي، وليس بأثر رجعي

اربط الحوافز الفردية والجماعية بالسلوكيات التي تحقق إيرادات طويلة الأجل، وليس فقط المكاسب قصيرة الأجل.

ولكن في كثير من الأحيان، تعتمد الفرق على جداول البيانات أو الأدوات غير المتصلة التي تجعل من الصعب معرفة ما الذي ينجح وما الذي يعطل العمل وأين يجب التركيز بعد ذلك. وهذا بالضبط هو الفجوة التي صُمم قالب ClickUp Sales Tracker Template لحلها. فهو مصمم كأداة تتبع مبيعات قائمة على القوائم تتابع كل طلبية عميل أو هدف مبيعات من البداية حتى النهاية.

احصل على نموذج مجاني حدد أهداف مبيعات واضحة واكتشف الاتجاهات مبكرًا باستخدام نموذج ClickUp Sales Tracker.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

عكس التقدم الحقيقي في المبيعات باستخدام حالات مخصصة مثل تم تحقيق الهدف و لم يتم تحقيق الهدف و اكتمل وغيرها.

تكلفة الوحدة و تكلفة الشحن و رسوم الشحن و المرتجعات و هدف الربح . اعرض المقاييس الرئيسية باستخدام 12 حقلًا مخصصًا جاهزًا للاستخدام في ClickUp، بما في ذلك

نظم نفس العرض بشكل مختلف باستخدام عروض ClickUp المخصصة (متتبع المبيعات، حجم المبيعات شهريًا، وحالة المبيعات لكل منتج)

نموذج تقرير المبيعات من ClickUp

اقترن ذلك بنموذج تقرير المبيعات من ClickUp لتحويل تتبع المبيعات اليومية إلى رؤى استراتيجية للأداء دون الحاجة إلى تجميع التحديثات يدويًا من مصادر متعددة.

احصل على نموذج مجاني اجمع مؤشرات المبيعات الرئيسية عبر الفرق والمناطق في طبقة تقارير واحدة باستخدام نموذج تقرير المبيعات من ClickUp.

يتيح لك نموذج خطة المبيعات هذا ما يلي:

تتبع وأحلل أداء المبيعات باستمرار على مدار الفصول والسنوات

استخدم حالات بسيطة مثل مفتوح و مكتمل لتتبع دورات إعداد التقارير ومراجعات الأداء.

التقط البيانات المنظمة باستخدام 10 حقول مخصصة محددة مسبقًا، مثل منطقة المبيعات و إنجازات المبيعات و سنة المبيعات و ربع المبيعات و قيمة المبيعات .

راجع الأداء من خلال عدة زوايا، بما في ذلك تقارير المبيعات السنوية والتقارير الفصلية وتقارير المبيعات الشهرية.

المخاطر والتحديات التي يجب على فرق المبيعات توقعها

فيما يلي أهم المخاطر التي يجب على قادة المبيعات الانتباه إليها، خاصة في سياق التحول الرقمي، واعتماد الذكاء الاصطناعي، وتحديث أنظمة إدارة علاقات العملاء، والتوسع الإقليمي:

جودة البيانات الرديئة: تؤدي بيانات المبيعات غير الكاملة أو غير المتسقة أو المعزولة إلى إضعاف التنبؤات وتقييم العملاء المحتملين ورؤى الذكاء الاصطناعي. يرى ما يقرب من نصف البائعين الهنود أن بيانات تؤدي بيانات المبيعات غير الكاملة أو غير المتسقة أو المعزولة إلى إضعاف التنبؤات وتقييم العملاء المحتملين ورؤى الذكاء الاصطناعي. يرى ما يقرب من نصف البائعين الهنود أن بيانات CRM SaaS غير الكاملة أو غير الدقيقة تمثل التحدي الأكبر، مما يؤدي إلى خسارة الصفقات واتخاذ قرارات خاطئة.

مقاومة تبني التكنولوجيا: خاصة في أسواق المستوى الثاني والثالث، قد تتردد فرق المبيعات في تبني أنظمة جديدة بسبب تعقيدها أو عدم الثقة فيها، مما يؤدي إلى إبطاء عملية تبني CRM والذكاء الاصطناعي.

مشكلات الاتصال والوصول عبر الأجهزة المحمولة: قد يؤدي الاعتماد على أدوات CRM المحمولة إلى نتائج عكسية عندما يعمل مندوبو المبيعات في مناطق ذات اتصال إنترنت غير مستقر، مما يتسبب في مشكلات في المزامنة وفقدان الإنتاجية.

عدم وضوح عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإرهاق اتخاذ القرار: قد تعتمد الفرق الذكاء الاصطناعي دون أهداف واضحة أو تفشل في قياس التأثير الحقيقي، مما يؤدي إلى إهدار الميزانية وتوقف اعتماد التكنولوجيا الرقمية والتردد في الاستثمار في الأدوات.

الحواجز الثقافية وفجوات المهارات: يمكن أن يؤدي نقص التدريب أو عدم الارتياح تجاه النماذج الجديدة أو عدم فهم حدود الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء تبني التغيير وتقليل فعالية أدوات تسريع المبيعات.

قم ببناء عملية مبيعات جاهزة للمستقبل مع ClickUp

ستستمر اتجاهات المبيعات في الهند في التطور في تحولات متداخلة مدفوعة بالتكنولوجيا والفروق الإقليمية وتغير توقعات المشترين. في السنوات القادمة، لن تأتي الميزة من التنبؤ بكل تغيير بشكل صحيح، بل من بناء أنظمة مبيعات يمكنها التكيف مع تلك التغييرات.

تجمع مساحة العمل الذكية المتكاملة من ClickUp بين التخطيط والتنفيذ والتعاون وإعداد التقارير في نظام واحد متصل. ضمن هذا الأساس، يعمل نظام CRM على مركزية إدارة خطوط الإنتاج والتوقعات وتنفيذ الصفقات. علاوة على ذلك، يقدم ClickUp Brain و BrainGPT رؤى وأنماط ومخاطر في الوقت الفعلي عبر بيانات المبيعات الخاصة بك، مما يساعد القادة على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل استنارة.

ومع زيادة الحجم والتعقيد، تواصل ClickUp Automations و Agents المتابعة والتسليم والخطوات التالية بشكل تلقائي.

اشترك في ClickUp مجانًا وقم بإعداد فريق المبيعات لديك لما هو قادم.