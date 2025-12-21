أفضل 11 أداة لإنشاء روبوتات الدردشة لأتمتة محادثات العملاء في [السنة]

عادت روبوتات الدردشة إلى دائرة الاهتمام. هذه المرة، تعمل منصات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تقديم ردود دقيقة في الوقت الفعلي بدلاً من إعطاء ردود جامدة ومكتوبة مسبقًا.

هذا التغيير يغير التفاعلات اليومية مع العملاء لمعظم الشركات عبر الإنترنت. محادثات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتعامل الآن مع كل شيء بدءًا من الأسئلة الشائعة البسيطة وحتى حل المشكلات المعقدة.

في الواقع، قال حوالي 60٪ من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا إنهم استخدموا روبوتات الدردشة على مواقع الويب المباشرة للمستهلك (D2C).

في السابق، كان إنشاء روبوتات الدردشة المتقدمة يعني توظيف مطورين أو تعلم لغة برمجة جديدة. الآن، تتيح لك أدوات إنشاء روبوتات الدردشة الحديثة تصميم روبوتات دردشة مخصصة باستخدام أدوات إنشاء مرئية وتدفقات السحب والإفلات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تفهم اللغة الطبيعية (حتى إذا كانت معرفتك التقنية محدودة).

في هذا الدليل، سنتعرف على أفضل أدوات إنشاء روبوتات الدردشة وخطط أسعارها، حتى تتمكن من أتمتة المحادثات وتنمية أعمالك دون الحاجة إلى إعادة بناء نظامك بالكامل.

أفضل 11 أداة لإنشاء روبوتات الدردشة في لمحة

فيما يلي مقارنة جنبًا إلى جنب بين أفضل أدوات إنشاء روبوتات الدردشة، تغطي الميزات الرئيسية والأسعار وتقييمات المستخدمين الحقيقية لمساعدتك في اختيار الأنسب لك.

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp دعم الفريق الداخلي وأتمتة المهام وكلاء الذكاء الاصطناعي، ClickUp Brain، Chat-to-Task، AI Automation Builder، التكامل العميق خطط مجانية؛ تخصيصات للمؤسسات Botpress وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصون مع LLM وقاعدة معرفية خطوط أنابيب RAG، روبوتات متعددة الوكلاء، دعم LLM، مزامنة في الوقت الفعلي، منطق API خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Intercom دعم عملاء قابل للتوسع مع ذكاء اصطناعي استباقي روبوت الذكاء الاصطناعي Fin، أداة إنشاء بدون برمجة، توجيه مباشر، تكامل CRM تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Chatbase وكلاء الذكاء الاصطناعي المدربون على البيانات الداخلية تحميل ملفات PDF، تكامل Slack/Notion، دعم متعدد اللغات، أتمتة المهام خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Dialogflow روبوتات الدردشة متعددة اللغات والمتوافقة مع السياق اكتشاف نوايا NLP، دعم أكثر من 14 قناة، منشئ تدفق CX، تحليلات أسعار مخصصة Tidio الذكاء الاصطناعي + الدردشة المباشرة للشركات الصغيرة روبوت الدردشة Lyro، أداة إنشاء بالسحب والإفلات، لوحة تحكم الدردشة المباشرة، تحليلات روبوت الدردشة تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Chatfuel تدفقات روبوتات الدردشة لـ Facebook و Instagram و WhatsApp تكاملات Meta، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ومحفزات التعليقات، وتكاملات Stripe و Shopify تبدأ الخطط المدفوعة من 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. Ada دعم الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر الدردشة والرسائل النصية القصيرة والصوت وكلاء الذكاء الاصطناعي، أتمتة الصوت، مشغلات CRM، التخصيص، تكامل المؤسسات أسعار مخصصة IBM watsonx Assistant روبوتات دردشة آمنة وقابلة للتطوير ومناسبة للمؤسسات منشئ مرئي، LLMs، امتثال HIPAA، دعم متعدد القنوات، لوحات معلومات الأداء خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 140 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Kommunicate الذكاء الاصطناعي الهجين والدعم البشري تكامل Dialogflow/OpenAI، وتسليم المهام إلى وكلاء الدعم المباشر، والتحليلات، والدعم متعدد القنوات. خطط مجانية ومدفوعة تبدأ من 100 دولار/مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات إنشاء روبوتات الدردشة؟

تخيل أنك تدير شركة تجارة إلكترونية متنامية وتريد روبوت دردشة للرد على أسئلة العملاء الشائعة وتمرير العملاء المحتملين المؤهلين إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. ربما لا تملك الوقت لتعلم لغة برمجة جديدة أو لدمج خمسة أدوات مختلفة.

تساعدك أفضل أدوات إنشاء روبوتات الدردشة على إنشاء واجهات محادثة ذات بنية كافية للحفاظ على العلامة التجارية، بينما تملأ الذكاء الاصطناعي الفجوات بإجابات دقيقة. كما أنها تتكامل مع أدواتك وقاعدة معارفك الحالية، بحيث يمكن للروبوت العمل على جميع بيانات عملائك بدلاً من التخمين.

ابحث عن أداة إنشاء روبوتات الدردشة التي توفر:

أداة إنشاء مرئية مع تصميم تدفق بالسحب والإفلات، بحيث يمكن لغير المطورين إنشاء روبوتات الدردشة وتحديث المنطق بسرعة.

خيارات تخصيص لأداة الدردشة ونبرة الصوت والمحتوى، بحيث يعكس الروبوت الخاص بك علامتك التجارية عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات.

نماذج NLP و AI مدمجة، بحيث يمكن لروبوت الدردشة AI الخاص بك فهم اللغة الطبيعية والتعامل مع اختلافات أسئلة العملاء.

التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومكاتب الدعم الفني وأدوات التحليل مثل Google Analytics وقنوات المراسلة مثل Facebook Messenger وWhatsApp.

لوحات تحكم لتحليل أداء روبوتات الدردشة وتتبع معدلات الحلول لضبط التدفقات بناءً على المحادثات الحقيقية.

أفضل 11 أداة لإنشاء روبوتات الدردشة

فيما يلي، قمنا بتجميع 10 من أفضل أدوات إنشاء روبوتات الدردشة — من أدوات السحب والإفلات البديهية إلى منصات روبوتات الدردشة المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع ميزات تحليل وتكامل قوية.

1. ClickUp (الأفضل لدعم الفريق الداخلي وتوجيه المهام والمساعدة في المشاريع)

حقق اتصالات فعالة مع ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لا تواجه معظم الفرق صعوبات بسبب نقص المعلومات. بل تواجه صعوبات لأن تلك المعلومات مبعثرة عبر أدوات مختلفة أو مدفونة في مستندات قديمة. وهذا مثال كلاسيكي على توسع نطاق العمل. ينتهي الأمر بالموظفين إلى قضاء جزء كبير من يومهم في البحث عبر القنوات بدلاً من مساعدة العملاء أو المضي قدماً في المشاريع.

يحول ClickUp هذا الفوضى إلى مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي. باستخدام ClickUp AI Agents و ClickUp Brain، يمكنك إنشاء تجارب روبوتات دردشة داخلية تعمل بالذكاء الاصطناعي مباشرة في مساحة عملك. فيما يلي نظرة عامة سريعة على ما يمكنك تحقيقه باستخدام ClickUp.

AI Agent Chat + أتمتة للدعم الداخلي

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين مع تعليمات ومسؤوليات محددة مسبقًا باستخدام ClickUp AI Agents

تعمل وكلاء ClickUp AI كروبوتات دعم داخلية تعرف مساحة عملك من الداخل والخارج. فهي ترد على أسئلة فريقك، وتستخرج الإجابات من المستندات والمهام، ويمكنها حتى توجيه الطلبات إلى سير عمل منظم حتى لا تضيع أي معلومات.

يمكنك إضافة وكلاء الدردشة إلى ClickUp Chat حتى يتمكنوا من مراقبة قنوات معينة، والرد على الأسئلة الداخلية المتكررة، ونشر ملخصات يومية، أو تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة. وهذا يعني أن فرق تكنولوجيا المعلومات أو العمليات يمكنها استخدام ClickUp Chat بالإضافة إلى AI Agent Chat لفرز التذاكر الداخلية، والإجابة على الأسئلة الشائعة من نوع "كيف أفعل"، وتوجيه الطلبات إلى قوائم الانتظار الصحيحة دون تدخل وكيل بشري في كل مرة.

استخدم الوكلاء الجاهزين أو أنشئ سير عمل مخصص للوكلاء في الدردشة للتعامل مع مشاريعك.

عندما يملأ أحد أعضاء الفريق نموذج طلب، يمكن للموظف إنشاء مهمة منظمة وإرسال رد من الذكاء الاصطناعي عبر ClickUp Brain لتأكيد تسجيل الطلب. يقلل هذا المستوى من الأتمتة من الحاجة إلى تدخل موظف بشري في كل تحديث روتيني.

خدمة دعم داخلية متاحة دائمًا عبر الذكاء الاصطناعي

يعمل ClickUp BrainGPT على توسيع نطاق روبوت الدردشة الذكي الخاص بك إلى ما وراء نافذة مساحة العمل إلى سطح المكتب والمتصفح، بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي دعم المحادثات الداخلية أينما كنت تعمل.

إليك كيفية استخدامها لتحسين الدعم الداخلي ونمو الأعمال:

اطرح أسئلة عميقة حول جميع بيانات عملائك : يمكن لـ ClickUp BrainGPT البحث في تطبيقات العمل الخاصة بك وعلى الويب باستخدام نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي. يمكنك طرح أسئلة مثل "ما هي الأخطاء المفتوحة التي تعيق حساباتنا الثلاثة الأولى؟" أو "أرني الأنماط في المحادثات الأخيرة لروبوتات الدردشة حول مشكلات الفوترة". ثم يستخرج من المهام والمستندات والأدوات المتصلة لإعطاء إجابات سياقية بدلاً من مقتطفات معزولة.

اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لكل سير عمل داخلي: يدعم ClickUp BrainGPT نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT و Gemini، في إطار نظام أذونات آمن واحد، مما يتيح لك اختيار الخيار الأفضل لكل مهمة. نظرًا لأن كل شيء يعمل في إطار ضوابط الخصوصية الخاصة بـ ClickUp، فإن النماذج الخارجية لا تتدرب على بيانات عملك.

أتمتة بدون برمجة باستخدام أداة إنشاء الأتمتة بالذكاء الاصطناعي

قم بتشغيل الأتمتة التي تحتاجها أو قم بتخصيص القواعد عبر الذكاء الاصطناعي بناءً على سير عملك.

يتيح لك منشئ الأتمتة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp وصف ما تريد أتمتته بلغة بسيطة، ويقترح أتمتة كاملة مع مشغلات وإجراءات. يمكنك البدء من أكثر من 100 نموذج أتمتة ثم تحسين التدفق بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية أو ربط عدة أدوات إنشاء روبوتات الدردشة معًا.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قواعد مثل:

"عندما يتم إرسال نموذج بعنوان "انقطاع عاجل"، قم بإنشاء مهمة P1، وقم بتعيينها للمهندس المناوب، وانشر تحديثًا في قناة الدردشة الخاصة بالحوادث."

"عندما يتم وضع علامة "طلب ميزة" على تذكرة في Intercom أو Zendesk، قم بإنشاء مهمة مرتبطة بالمنتج، وأضف حساب العميل، وانقله إلى قائمة التعليقات."

نظرًا لأن هذه الأتمتة تعتمد على جميع بيانات العملاء والأنظمة الحالية، يمكنك ربط مواقع الويب وقنوات المراسلة وأدوات الدعم. يمكنك بعد ذلك اختيار تحليل أداء روبوتات الدردشة وحجم الطلبات الداخلية باستخدام الحقول المخصصة ولوحات معلومات ClickUp بدلاً من تصدير البيانات إلى جداول بيانات منفصلة.

أفضل ميزات ClickUp

قم بتركيز محادثات روبوتات الدردشة الداخلية والمهام والمستندات في مساحة عمل واحدة باستخدام ClickUp Chat و ClickUp Brain.

قم بتوصيل ClickUp بأدوات مثل Intercom و Zendesk والبريد الإلكتروني وغيرها، بحيث تصبح محادثات العملاء الخارجية مهام مرتبطة مع سجل كامل.

تتبع قوائم الانتظار الداخلية للطلبات واتجاهات الاستجابة ومقاييس اتفاقية مستوى الخدمة في لوحات معلومات ClickUp لمعرفة المجالات التي تقلل فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة من العمل اليدوي.

ابحث في ClickUp والتطبيقات المتصلة باستخدام Enterprise AI Search، ثم حوّل الإجابات إلى مهام ClickUp أو تحديثات بنقرة واحدة.

قيود ClickUp

تركز حاليًا على دعم الفريق الداخلي أكثر من حالات استخدام روبوتات الدردشة التي تتعامل مع العملاء.

تتطلب بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل الوكلاء المخصصين والملخصات، إضافة ClickUp Brain المدفوعة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 10,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5. 0 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp

أشارت مراجعات G2 إلى ما يلي:

إحدى الإضافات البارزة هي أداة الذكاء الاصطناعي ClickUp Brain. لقد غيرت طريقة إدارتي للمهام والمشاريع من خلال أتمتة العمليات الروتينية وتقديم اقتراحات ذكية، مما وفر لي الكثير من الوقت والجهد.

🧠 هل تعلم: في حين أن الذكاء الاصطناعي كان يثير المخاوف من فقدان الوظائف في الماضي، فإن 89% من الموظفين يقولون الآن إنه يقلل من المهام المتكررة ويمنحهم مزيدًا من الوقت للتركيز على مهام أخرى مهمة — تعرف على المزيد حول هذا الموضوع في الذكاء الاصطناعي في مكان العمل.

2. Botpress (الأفضل لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتخصيص مع تكامل عميق مع LLM)

عبر Botpress

توفر لك معظم منصات روبوتات الدردشة مجموعة أدوات بسيطة أو معقدة للمطورين. يهدف Botpress إلى سد هذه الفجوة من خلال منح الفرق تحكمًا دقيقًا في سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي، دون التضحية بأداة إنشاء مرئية.

يتيح لك Botpress إنشاء روبوتات دردشة متقدمة ووكلاء ذكاء اصطناعي يستمدون المعلومات من موقعك الإلكتروني وملفاتك وقاعدة المعرفة الداخلية. يقوم وكيل المعرفة بمزامنة المحتوى في الوقت الفعلي تقريبًا، بينما تساعد خطوط أنابيب RAG (التوليد المعزز بالاسترجاع) الروبوت الخاص بك على الإجابة على أسئلة العملاء المعقدة في سياق أفضل.

يمكنك توصيل نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة من مزودي خدمات مثل OpenAI و Anthropic وإنشاء واجهات محادثة تعمل عبر مواقع الويب وأدوات الدردشة وقنوات المراسلة.

أفضل ميزات Botpress

قم بتجميع عدة وكلاء ذكاء اصطناعي داخل روبوت واحد، مثل وكلاء المعرفة ووكلاء الشخصية ووكلاء التلخيص.

قم بتدريب روبوتات الدردشة المخصصة على مواقع الويب وملفات PDF ووثائق Docs باستخدام خطوط أنابيب RAG حتى تظل محادثات روبوتات الدردشة مدركة للسياق.

انشر الروبوتات عبر مواقع الويب و WhatsApp و Facebook Messenger و Telegram وغيرها من المنصات.

قم بتوسيع التدفقات باستخدام إجراءات JavaScript ومكالمات HTTP والتكامل مع الأدوات الحالية للتحكم الكامل.

استخدم التحليلات لتحليل أداء روبوتات الدردشة وتحسين التدفقات بناءً على بيانات المستخدمين الحقيقية.

قيود Botpress

منحنى تعلم أعلى للفرق الصغيرة أو المسوقين الذين لا يمتلكون معرفة تقنية

يتطلب النشر على قنوات Meta مثل Instagram أو Facebook إعدادات إضافية.

ميزات البث والحملات الأصلية أخف من منصات أتمتة التسويق الكاملة

أسعار Botpress

الدفع حسب الاستخدام : مجاني

بالإضافة إلى : 89 دولارًا شهريًا

الفريق : 495 دولارًا شهريًا

مدارة: 1495 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Botpress

G2 : 4. 5/5. 0 (أكثر من 440 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5. 0 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Botpress

ذكرت مراجعة G2 ما يلي:

أحب الجمع بين LowCode و ProCode بالإضافة إلى تكامل مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لإنشاء روبوتات الدردشة القائمة على RAG بسرعة. واجهة المستخدم بديهية وسهلة الفهم.

📽️ هل ترغب في إنشاء وكيل ClickUp AI مخصص لك؟ إليك كيفية استخدام ClickUp للذكاء الاصطناعي لتسهيل أتمتة المهام:

3. Intercom (الأفضل لتوسيع نطاق دعم العملاء باستخدام روبوتات الدردشة الذكية الاستباقية)

عبر Intercom

عندما يرتفع حجم دعم العملاء، غالبًا ما ينتهي الأمر بالفرق إلى العمل باستخدام أدوات متعددة: البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وصناديق البريد المشتركة والمكالمات الهاتفية. هذا التجزؤ يجعل من الصعب تقديم تجارب متسقة.

تركز Intercom على توحيد هذه القنوات في منصة دعم عملاء واحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكن لروبوت الدردشة الذكي Fin، المدعوم من OpenAI، الإجابة على أسئلة العملاء باستخدام مركز المساعدة وقاعدة المعرفة والمحادثات السابقة، ثم تحويلها إلى وكيل بشري عند الحاجة.

تم تصميم Fin خصيصًا لتقديم ردود دقيقة ويمكن دمجه مع بيانات الدردشة الحية بحيث تبدو المحادثات طبيعية.

أفضل ميزات Intercom

استخدم Fin للإجابة على أسئلة العملاء الشائعة باستخدام مركز المساعدة وقاعدة المعرفة بالذكاء الاصطناعي.

قم ببناء تدفقات روبوتات الدردشة باستخدام أداة إنشاء مرئية بدون برمجة لأتمتة التوجيه والأسئلة الشائعة والتقاط العملاء المحتملين.

قم بتوصيل الروبوتات بموقعك الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول وقنوات المراسلة الأخرى لتوفير تجارب متسقة.

قم بتوجيه المشكلات المعقدة تلقائيًا إلى وكلاء بشريين مع الحفاظ على سياق المحادثة بالكامل.

ادمجها مع أدوات مثل Salesforce وHubSpot وGoogle Analytics للحفاظ على تفاعلات العملاء مرتبطة بمقاييس الأعمال.

قيود Intercom

قد تكون مستويات الأسعار الأعلى باهظة للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة

تخصيص الروبوتات محدود مقارنة بالمنصات التي تركز على المطورين

يعتمد أداء الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على جودة قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

أسعار Intercom

أساسي : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Expert : 139 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Fin AI Agent: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Intercom

G2 : 4. 5/5. 0 (3,650+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5. 0 (أكثر من 1120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Intercom

تسلط مراجعة Capterra الضوء على:

يعد توفير دردشة دعم مباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أداة مفيدة للغاية للعديد من الشركات. عندما يكون لدى العملاء أسئلة، يمكن للدردشة محاولة مساعدتهم حتى في غير ساعات العمل.

4. Chatbase (الأفضل لوكلاء الدعم المدعومين بالذكاء الاصطناعي والمدربين على بياناتك)

عبر Chatbase

تتعرض فرق دعم العملاء لضغط مستمر، بدءًا من التعامل مع أحجام التذاكر المتزايدة وحتى الرد عبر منصات متعددة.

مع توسع الأعمال، يمكن أن يربك حجم الأسئلة المتكررة من العملاء حتى الفرق التي تضم موظفين أكفاء: "أين طلبيتي؟" و"كيف يمكنني الإلغاء؟"

تقدم Chatbase نهجًا أكثر ذكاءً. تتيح لك أداة إنشاء روبوتات الدردشة هذه تدريب روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي على المحتوى الخاص بك، مثل مقالات مركز المساعدة ووثائق المنتج، مما يتيح له تقديم إجابات سريعة وغنية بالسياق دون الحاجة إلى تدخل بشري.

أفضل ميزات Chatbase

قم بتدريب الوكلاء على بياناتك الخاصة عن طريق تحميل ملفات PDF أو مستندات مركز المساعدة أو عناوين URL العامة.

اتصل بأدوات مثل Slack و Notion و Stripe و Calendly و Zendesk وغيرها لسحب وتحديث البيانات الخاصة بالعملاء.

قم بتخصيص إجراءات الذكاء الاصطناعي للسماح للروبوت بأداء مهام مثل إعادة جدولة الاجتماعات أو تغيير العناوين أو توجيه المشكلات المعقدة.

قم بمراجعة ردود الروبوت بسهولة باستخدام واجهة "سجلات الدردشة" وفلتر درجة الثقة.

قدم دعمًا متعدد اللغات بأكثر من 80 لغة مع ميزة الكشف التلقائي عن اللغة والترجمة.

قيود Chatbase

لا يوجد منشئ تدفق مرئي أو إمكانية تحديد مسارات المحادثة

تخصيص محدود لالتقاط العملاء المحتملين؛ فقط الحقول الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف

لا يوجد دردشة مباشرة مدمجة أو تواصل استباقي على منصات مثل Facebook أو WhatsApp

أسعار Chatbase

أسعار مخصصة على أساس الائتمان

تقييمات ومراجعات Chatbase

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 3/5. 0 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Chatbase

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

لقد كانت تجربة رائعة حتى الآن. القدرة على تصميم روبوت دردشة يشارك المعلومات ذات الصلة عن أعمالنا.

📮 ClickUp Insight: المهام المتكررة تمنع 24٪ من الموظفين من القيام بأعمال مفيدة، بينما يشعر 24٪ آخرون أن مهاراتهم لا تُستغل، مما يترك ما يقرب من نصف القوى العاملة محرومة من الإبداع ومُقَدَّرة بأقل من قيمتها. يغير ClickUp ذلك من خلال أتمتة الأعمال الروتينية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون بناءً على محفزات. عند إكمال مهمة ما، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي في ClickUp تعيين الخطوة التالية على الفور أو تحديث الحالات أو إرسال تذكيرات، دون الحاجة إلى متابعة يدوية. أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين بدون برمجة باستخدام ClickUp 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security وقت إعداد التقارير بأكثر من 50٪ باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما سمح للفرق بالتركيز على الرؤى بدلاً من التنسيق.

5. Dialogflow (الأفضل لتجارب روبوتات الدردشة المتقدمة في مجال معالجة اللغات الطبيعية (NLP) والمتعددة اللغات)

عبر Google

تتعطل العديد من روبوتات الدردشة عندما يطرح المستخدمون أسئلة مختلفة قليلاً.

وهنا يتعثر دعم العملاء. إذا لم يتمكن الروبوت الخاص بك من فهم النية، فسينتهي الأمر بفريقك بالتدخل يدويًا، مما يتعارض مع الغرض من الأتمتة.

Dialogflow، منصة روبوتات الدردشة الذكية من Google، مصممة خصيصًا لمعالجة هذه المشكلة. بدلاً من الاعتماد على تدفقات ثابتة، تستخدم هذه المنصة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم نية المستخدم واستخراج البيانات المهمة من المحادثات، بغض النظر عن صياغتها.

أفضل ميزات Dialogflow

افهم نية المستخدم بدقة باستخدام عبارات التدريب والكيانات القابلة للتخصيص.

دعم نشر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 14 منصة، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات المراسلة والمساعدات الصوتية.

استفد من أداة إنشاء التدفق Dialogflow CX للحصول على واجهات محادثة أكثر تقدمًا وسياقية.

قم بالدمج بسلاسة عبر واجهات برمجة التطبيقات وwebhooks للتواصل مع الأدوات والأنظمة الحالية.

حلل أداء روبوتات الدردشة باستخدام أدوات التدريب المدمجة وتتبع الاحتياطي وتحليل مدخلات المستخدم.

قيود Dialogflow

يتطلب البرمجة لتخزين بيانات العملاء أو تخصيص محادثات روبوتات الدردشة

تفتقر إلى واجهة مرئية للسحب والإفلات لإنشاء تدفقات روبوتات الدردشة

لا يوجد تكامل مباشر للدردشة الحية لتسليم المهام إلى البشر

منحنى تعلم أكثر انحدارًا مع Dialogflow CX للمستخدمين غير التقنيين

أسعار Dialogflow

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Dialogflow

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Dialogflow

أشارت مراجعة Capterra إلى ما يلي:

يسهل DialogFlow إدارة حجز المواعيد وتسليم المعلومات للعملاء عند دمجه في تطبيقات الدردشة التي يستخدمها العملاء عادةً للتواصل معك.

6. Tidio (الأفضل لدمج الدردشة الحية وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الصغيرة)

عبر Tidio

نادرًا ما تمتلك الشركات الصغيرة والفرق الصغيرة القدرة على الرد على كل رسالة من العملاء في الوقت الفعلي. أضف إلى ذلك اختلاف المناطق الزمنية، وقد يضطر العملاء إلى الانتظار لساعات للحصول على إجابة بسيطة.

يجمع Tidio بين الدردشة الحية وتخصيص أداة الدردشة وقدرات روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في واجهة واحدة، بحيث يمكنك أتمتة خط الدعم الأول مع الاستمرار في المشاركة في المحادثات عند الحاجة.

يتعلم روبوت الدردشة الذكي Lyro من الأسئلة الشائعة وقاعدة المعرفة الخاصة بك، ثم يجيب على أسئلة العملاء تلقائيًا. وهو مصمم لتقليل عبء الدعم بسرعة للفرق الصغيرة دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

أفضل ميزات Tidio

قم بتدريب روبوت الدردشة Lyro تلقائيًا على الأسئلة الشائعة ومحتوى الدعم الخاص بك.

قم بإدارة الدردشة الحية وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وقنوات المراسلة من لوحة تحكم واحدة.

استخدم أداة الإنشاء بالسحب والإفلات لإنشاء تدفقات روبوتات الدردشة المخصصة

اتصل بأدوات البريد الإلكتروني وGoogle Analytics وCRM للحصول على رؤى أعمق.

راقب أداء روبوتات الدردشة باستخدام التقارير المدمجة وإحصائيات المحادثات.

قيود Tidio

تعقيد تدفق محدود مقارنة بالمنصات التي تركز على المطورين

تتضمن الخطة المجانية العلامة التجارية وتقيد حجم روبوتات الدردشة

أسعار Tidio

المبتدئ : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى : 749 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tidio

G2 : 4. 7/5. 0 (أكثر من 1840 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5. 0 (575+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Tidio

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

Tidio هو أداة مفيدة للغاية لإدارة محادثات العملاء وأتمتة المحادثات الأساسية. الواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتتكامل جيدًا مع معظم مواقع الويب.

💡 نصيحة احترافية: هل تقلق من أن الذكاء الاصطناعي قد يحل محل فريقك بدلاً من دعمه؟ يوضح لك كتاب "كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان في مكان العمل" كيفية تحويل الذكاء الاصطناعي إلى زميل قوي في الفريق.

7. Chatfuel (الأفضل للبيع والدعم مباشرة على منصات Meta)

عبر Chatfuel

تفقد معظم العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية عملاء محتملين بسبب انقطاع مسارات المراسلة.

يضيف المتسوق منتجًا إلى سلة التسوق ولكنه لا يكمل عملية الشراء. أو يطرح سؤالًا على Instagram وينتظر ساعات للحصول على رد. الآن، ضاعف ذلك على مئات التفاعلات اليومية.

يحل Chatfuel هذه المشكلة عن طريق تحويل قنوات Facebook و Instagram و WhatsApp إلى محركات مبيعات ودعم مؤتمتة بالكامل. يساعدك منشئ التدفق البديهي ووكلاء الذكاء الاصطناعي المدعومون بـ ChatGPT على إنشاء واجهات محادثة. تتولى هذه الواجهات كل شيء بدءًا من استعادة سلة التسوق المهجورة وحجز المواعيد وحتى تأهيل العملاء المحتملين وتوجيه الدردشة الحية.

أفضل ميزات Chatfuel

أنشئ وأتمت تدفقات الدردشة عبر Facebook وInstagram وWhatsApp دون الحاجة إلى البرمجة

تعامل مع سلال التسوق المهجورة وعمليات البيع الإضافية واكتساب العملاء المحتملين باستخدام وكلاء المراسلة المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

الرد على التعليقات والإشارات والرسائل المباشرة باستخدام المشغلات والأتمتة

ادمجها مع Stripe و Google Sheets و Calendly و Shopify و Zapier

استخدم التحليلات المدمجة واختبارات A/B لتحسين التدفقات وأداء الحملات.

قيود Chatfuel

لا يمكن تكرار تدفقات روبوتات الدردشة عبر قنوات مختلفة

دعم متعدد اللغات محدود للجمهور العالمي

لا توجد أداة دردشة ويب أصلية للمواقع الإلكترونية خارج منصات Meta

تتطلب حالات الاستخدام المتقدمة (مثل NLP المخصص أو مكالمات API) إعدادات تقنية.

أسعار Chatfuel

Business for Facebook : 23.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال التجارية لـ WhatsApp و Instagram : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 400 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Chatfuel

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (25+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Chatfuel

شارك هذا التقييم على G2:

لقد استخدمت طريقة الكتل لإنشاء روبوت. الآن انتقلت إلى التدفقات وأنا أحبها! سهلة الفهم، سهلة الإدارة، لا تحتاج إلى مهارة في البرمجة، إنها مثالية!

8. Ada (الأفضل لأتمتة خدمة العملاء على مستوى المؤسسات عبر القنوات)

عبر Ada

تقع معظم فرق الدعم في الشركات في دوامة محبطة: توقعات العملاء المتزايدة، وأحجام التذاكر غير المتوقعة، ومجموعة متنوعة من الأنظمة التي تبطئ كل شيء.

تساعد Ada الشركات على تجاوز هذه الدورة من خلال تقديم خدمة عملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقوم بأتمتة التفاعلات عبر الصوت والدردشة والرسائل النصية القصيرة وغيرها.

أكبر ما يميز أداة الاتصال هذه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي هو التكامل العميق مع المؤسسات: تتصل Ada مباشرةً بأنظمة إدارة علاقات العملاء وبوابات الدفع ومنصات حجز التذاكر وأدوات التحليل. ثم تقوم بمزامنة بيانات عملائك لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا وموثوقية.

أفضل ميزات Ada

درب وكلاء الذكاء الاصطناعي على التعامل مع ملايين المحادثات مع العملاء بشكل مستقل باستخدام الوثائق والأسئلة الشائعة وسير العمل الموجود لديك.

ادمج مع أكثر من 30 أداة مؤسسية مثل Salesforce و Shopify و Contentful لاستخراج البيانات وتشغيل الإجراءات في الوقت الفعلي.

استخدم وكلاء الصوت المدعومين بالذكاء الاصطناعي لأتمتة الدعم الهاتفي، واستبدل أنظمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) بالذكاء الاصطناعي التخاطبي، وقلل وقت معالجة الوكلاء بنسبة تصل إلى 42٪.

درب وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك بمرور الوقت باستخدام الاختبارات والتعليقات وبطاقات الأداء لتحقيق التحسين المستمر.

دعم أكثر من 50 لغة وتوسيع نطاق العمل بسلاسة عبر القنوات الرقمية عالية الحركة مع وقت تشغيل وأمان على مستوى المؤسسات.

قيود Ada

الأسعار غير متاحة للجمهور وتتطلب استشارة

تثير تقييمات Trustpilot مخاوف بشأن سهولة الاستخدام ورضا العملاء

رؤية محدودة لتعقيد الإعداد بدون عرض توضيحي للمنتج

أقل ملاءمة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة في مراحلها الأولى نظرًا لتركيزها على المؤسسات الكبيرة.

أسعار Ada

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Ada

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Ada

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

لدينا تقرير روبوتات الدردشة الذي نكمله أسبوعيًا، إلى جانب الفحوصات اليومية، للتأكد من أن عملائنا يتلقون الإجابات ذات الصلة على الفور.

🧠 هل تعلم: 37.1% من المسوقين يقولون إن توليد عملاء محتملين عالي الجودة هو التحدي الأكبر الذي يواجهونه. يوضح لك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد عملاء محتملين وتوسيع نطاق مبيعاتك كيفية أتمتة الأعمال الروتينية وزيادة التحويلات من خلال استهداف أكثر ذكاءً.

9. IBM Watsonx Assistant (الأفضل للوكلاء الافتراضيين على مستوى المؤسسات)

عبر IBM

تخيل بنكًا عالميًا يتلقى أكثر من 10,000 استفسار من العملاء يوميًا، تتراوح بين إعادة تعيين كلمات المرور والتحقق من حالة الرهن العقاري. فريق الدعم لديهم يعمل بأقصى طاقته، وروبوتات الدردشة القديمة لديهم لا تستطيع التعامل مع المحادثات المتعددة اللغات والمتنوعة.

وهنا يكمن الفرق الذي يقدمه IBM Watsonx Assistant. صُممت هذه الأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء خصيصًا لبيئات المؤسسات، وتساعد الفرق على إنشاء وكلاء افتراضيين.

عادةً ما تعمل هذه الأدوات عبر قنوات الويب والهاتف المحمول والرسائل مع احترام متطلبات البيانات والامتثال الصارمة. باستخدام أداة إنشاء مرئية بدون برمجة ونماذج لغة IBM، يمكنك إنشاء تدفقات محادثات تستمد من قاعدة المعرفة الخاصة بك وتتصل بأنظمة المكاتب الخلفية.

أفضل ميزات IBM Watsonx Assistant

أنشئ روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أداة إنشاء مرئية يمكن لغير المطورين فهمها.

ادمجها مع تطبيقات الطرف الثالث وقنوات الاتصال مثل الرسائل القصيرة وWhatsApp وأدوات الدردشة على الويب.

استخدم لوحات المعلومات المدمجة ومقاييس NLP لتحليل أداء روبوتات الدردشة وتحسين النوايا.

انشر الروبوتات في بيئات شديدة التنظيم مع ميزات تدعم التطبيقات المتوافقة مع HIPAA والتعامل الآمن مع بيانات العملاء.

قم بتوسيع واجهات المحادثة من خلال تكامل الصوت والاتصالات الهاتفية لسيناريوهات مراكز الاتصال.

قيود IBM Watsonx Assistant

قد يبدو التسجيل معقدًا بسبب متطلبات التسجيل والتحقق

عدد أقل من البرامج التعليمية وموارد التعلم مقارنة بمنصات روبوتات الدردشة الأخرى

قد يتطلب التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث معرفة تقنية.

أسعار IBM Watsonx Assistant

Lite : مجاني

بالإضافة إلى : الأسعار حسب مواصفات المستخدم

المؤسسات: الأسعار حسب مواصفات المستخدم

تقييمات ومراجعات IBM Watson Assistant

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن IBM Watsonx Assistant

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

إنه مثير للإعجاب في مجال معالجة اللغة الطبيعية ويجعل خدمة العملاء لدينا أكثر استجابة والمستخدم أكثر سهولة.

10. Kommunicate (الأفضل لروبوتات الدردشة الهجينة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي + الدعم البشري)

عبر Kommunicate

تخيل أن أحد العملاء يزور موقعك الإلكتروني في الساعة 2 صباحًا ولديه سؤال حول الفواتير، وهو سؤال دقيق للغاية بحيث لا يمكن لروبوت بسيط الإجابة عليه، ولكنه عاجل للغاية بحيث لا يمكن الانتظار حتى الصباح. تعمل العديد من أدوات إنشاء روبوتات الدردشة على أتمتة كل شيء أو تعتمد كليًا على وكلاء بشريين.

يقدم Kommunicate نموذجًا هجينًا. يمكنك إنشاء روبوتات دردشة مخصصة أو توصيل محركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وDialogflow وAmazon Lex، ثم إضافة الدردشة الحية في الوقت الفعلي فوقها.

يمكن أن تبدأ محادثات العملاء مع روبوت، ثم تنتقل إلى وكيل بشري داخل نفس أداة الدردشة عند الحاجة.

أفضل ميزات Kommunicate

قم ببناء روبوتات دردشة مخصصة باستخدام السحب والإفلات أو قم بدمجها مع محركات روبوتات الدردشة الرائدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وDialogflow وAmazon Lex.

أتمتة محادثات روبوتات الدردشة مع توفير إمكانية تولي الوكلاء للمحادثات في الوقت الفعلي للتفاعلات المعقدة مع العملاء.

اربط روبوت الدردشة الخاص بك بعدة قنوات مراسلة، بما في ذلك WhatsApp وFacebook Messenger وأدوات الدردشة على مواقع الويب.

احصل على تحليلات مفصلة لأداء روبوتات الدردشة لتحسين تفاعلات العملاء وتحسين أوقات حل المشكلات.

استخدم بيانات العملاء لتخصيص الردود، وتعيين المحادثات للفرق، وتشغيل الإجراءات عبر منصات مثل HubSpot و Salesforce.

قيود Kommunicate

قد يبدو منشئ روبوتات الدردشة المرئي محدودًا للمستخدمين المتقدمين

تتطلب بعض عمليات الدمج معرفة تقنية أو دعمًا من المطورين.

تفتقر لوحة التحكم الخاصة بالتقارير والتحليلات إلى خيارات التخصيص

أسعار Kommunicate

المبتدئ : 40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kommunicate

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Kommunicate

وقد أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

لقد استفدنا كثيرًا من استخدام Kommunicate، الذي حسّن بشكل كبير من طريقة تعاملنا مع استفسارات العملاء وزاد من رضاهم. إنه رائع لأنه يمكنك ربطه بقنوات مختلفة مثل Facebook و WhatsApp والدردشة عبر الإنترنت في مكان واحد.

🧠 هل تعلم: ما يقرب من 60٪ من الشركات الأمريكية تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق، ولكن قلة منها تعرف كيفية إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية. يشرح مدونة كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي لتحسين الأتمتة هذه العملية بالتفصيل حتى تتمكن من اكتساب هذه الميزة اليوم.

فيما يلي 3 أدوات إضافية مفيدة لإنشاء روبوتات الدردشة تتوافق مع الأدوات التي قدمناها بالفعل:

ManyChat : يتيح لك أتمتة رحلات العملاء بالكامل داخل القنوات الاجتماعية لتعزيز التحويلات من خلال تحديثات الطلبات واقتراحات المنتجات.

Landbot : يساعدك على إنشاء روبوتات دردشة تفاعلية وجذابة بصريًا لموقعك الإلكتروني أو WhatsApp أو سير العمل الداخلي.

Voiceflow : يجمع بين تصميم المحادثات وتخطيط التدفق وأدوات الاختبار في مساحة عمل واحدة حتى تتمكن من إنشاء نماذج أولية واختبار ونشر وكلاء الصوت والدردشة عبر القنوات.

ClickUp يعزز إنتاجيتك

نظرًا لأن ثلث الأمريكيين يستخدمون روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فمن الواضح أن الشركات بحاجة إلى مواكبة توقعات العملاء وتوفير استجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ظهور أدوات إنشاء روبوتات الدردشة التي لا تتطلب برمجة يعني أن المزيد من الفرق يمكنها الآن تصميم مساعدين ذكيين دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من البرمجة.

ولكن هناك مشكلة: تركز معظم المنصات على الأتمتة الخارجية — محادثات المبيعات والأسئلة الشائعة وتذاكر العملاء. وهنا يتميز ClickUp عن غيره. بينما تساعدك المنصات الأخرى على الإجابة عن أسئلة العملاء، يساعد ClickUp شركتك بأكملها على التفكير والعمل واتخاذ القرارات بشكل أسرع.

النتائج؟ فرق حقيقية بدأت ترى الفرق بالفعل:

أدى استخدام ClickUp إلى تسريع عملية تطوير المنتجات بنسبة 30% في Atrato، إلى جانب تقليل عبء العمل الزائد على المطورين بنسبة 20% بفضل أتمتة المهام بشكل أكثر ذكاءً.

في عالم تتزايد فيه طلبات الدعم باستمرار وتتقدم فيه المشاريع بسرعة، لا يكفي وجود روبوت دردشة عادي. إذا كنت تبحث عن روبوت دردشة قادر على العمل والتوجيه والتلخيص والتعلم، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!