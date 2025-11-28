قوالب قوائم مراقبة العملات المشفرة المجانية لمراقبة محفظتك

كانت العملات المشفرة في الماضي مجرد فضول ليلي. أما الآن، فقد أصبحت استراتيجية جادة. سواء كنت مهتمًا بالتكنولوجيا أو العوائد، فإن تتبع استثماراتك هو المفتاح لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

وفقًا للتقارير، يقول 39٪ من المشاركين في الاستطلاع في الولايات المتحدة إنهم يشترون العملات المشفرة ويحتفظون بها للتحوط ضد التضخم، ومع ذلك لا يزال الكثيرون يعتمدون على مجموعة متنوعة من تطبيقات التبادل وعلامات التبويب المفتوحة وجداول البيانات نصف المملوءة.

لن يتنبأ نموذج قائمة مراقبة العملات المشفرة البسيط بالارتفاع التالي. ولكنه سيمنحك رؤية واضحة ومركزية لرموز الأسهم والأسعار ونقاط الدخول والملاحظات حتى تظل استراتيجيتك منظمة، حتى عندما لا تكون الأسواق كذلك.

في هذه المقالة، سنشارك أفضل قوالب قوائم مراقبة العملات المشفرة المجانية لمساعدتك على مراقبة محفظتك بشكل أكثر تنظيماً وأقل تخميناً.

13 نموذجًا لقائمة مراقبة العملات المشفرة في لمحة

فيما يلي جدول ملخص لجميع قوالب ClickUp وقوالب قوائم مراقبة العملات المشفرة الأخرى:

ما هي قوالب قوائم مراقبة العملات المشفرة؟

قالب قائمة مراقبة العملات المشفرة هو ببساطة أداة منظمة لتتبع العملات التي تريد مراقبتها قبل الدخول في صفقة. فهو يجمع الأسعار والأهداف والملاحظات في مكان واحد حتى تظل القرارات متسقة.

تتضمن معظم قوالب قوائم مراقبة العملات المشفرة حقولًا منظمة مثل:

رمز التداول واسم الأصل والبورصة

السعر الحالي وسعر الدخول وتاريخ الإضافة

الأهداف ووقف الخسارة وعلامات المخاطر الأساسية

ملاحظات وروابط بحثية وحالة (على سبيل المثال، قيد المراقبة، تم الدخول، تم الخروج)

يمكنك تسجيل التداولات وتجميع الأصول حسب القطاع أو الموضوع وربط قائمة المراقبة بورقة محفظة بسيطة تعرض التوزيع والأرباح والخسائر غير المحققة والأداء بمرور الوقت.

سواء كنت تفضل قائمة ClickUp أو تخطيط Google Sheets، فإن الفكرة واحدة: قائمة مراقبة واحدة تثق بها، بدلاً من عشرة علامات تبويب بالكاد تتذكرها.

ما الذي يجعل قالب قائمة مراقبة العملات المشفرة جيدًا؟

يحافظ قالب قائمة مراقبة العملات المشفرة الجيد على بياناتك واضحة وحديثة وجاهزة للتنفيذ. يجب أن تكون قادرًا على فحصها في ثوانٍ ومعرفة الأصول التي تحتاج إلى اهتمام اليوم.

ابحث عن القوالب التي:

استخدم أعمدة واضحة لرمز السهم والأصل والسعر والكمية والتاريخ والملاحظات.

اجعل من السهل تسجيل التداولات وتتبع الأرباح والخسائر وعرض توزيع المحفظة الأساسي.

دعم المرشحات أو العلامات حتى تتمكن من التركيز على الأصول الأكثر صلة

اعمل بكفاءة مع وظائف الأسعار الحية أو صيغ الاستيراد البسيطة

اتصل بسير عملك الأوسع نطاقًا للبحث والمهام والمراجعات

كما يدعم نموذج قائمة مراقبة العملات المشفرة القوي عملية قابلة للتكرار. يمكنك إعادة استخدام نفس الخطوات كل أسبوع: إضافة رموز الأسهم، ومراجعة المستويات، وتحديث الحالة، وتسجيل النتائج. هذه هي الطريقة التي تتعلم بها من التداولات السابقة بدلاً من تكرار نفس الأخطاء.

💡 نصيحة احترافية: يقرأ ClickUp Brain قائمة المراقبة وعمليات التداول وعروض المحفظة ويحول الأبحاث المتفرقة إلى ملخصات قصيرة يمكنك استخدامها بالفعل. اطرح سؤالاً بسيطاً، وسيقوم البرنامج باستخراج السياق من المهام والمستندات والورقة المرتبطة، ثم يجيبك بالرموز والتواريخ ومستويات الأسعار التي تحتاجها بالضبط. يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا صياغة الأهداف ونقاط التوقف من ملاحظاتك واقتراح الحقول المفقودة حتى يظل نموذجك متسقًا بمرور الوقت. يقوم الذكاء الاصطناعي بمراجعة إدخالات سجل التداول، وتحديد التفاصيل المفقودة، والمطالبة بحفظ سجلات كاملة ومتسقة.

أفضل 13 نموذجًا لقائمة مراقبة العملات المشفرة

قد يصبح تتبع تحركات أسعار العملات المشفرة أمرًا معقدًا بسرعة. في أحد الأيام، تقوم بالتحقق من الأسعار في تطبيق التبادل؛ وفي اليوم التالي، تتنقل بين قوائم المراقبة في جداول البيانات، ولقطات الشاشة في الدردشة، والملاحظات المدفونة في المستندات.

هذا التراكم هو تشتت العمل؛ عندما تكون معلوماتك مبعثرة عبر تطبيقات ووثائق مختلفة.

يساعدك ClickUp على تجميع كل ذلك في مساحة عمل واحدة متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنك الاحتفاظ بقائمة مراقبة العملات المشفرة وبيانات المحفظة وملاحظات البحث ومهام المراجعة في نفس مساحة العمل. بدلاً من التنقل بين الأدوات، يمكنك تتبع الأصول وتعيين التذكيرات وتسجيل التداولات في المكان الذي تخطط فيه للعمل بالفعل.

تمنحك هذه القوالب الـ 13 المجانية لقوائم مراقبة العملات المشفرة خيارات حول كيفية التفكير والعمل من خلال القوائم واللوحات والجداول والمستندات. اختر القالب الذي يناسب أسلوبك، ثم أضف ميزات ClickUp لتحويل الأرقام إلى عملية يمكنك الوثوق بها.

1. قالب ClickUp Blockchain Ecosystem

احصل على نموذج مجاني اجمع مهام المشروع في لمحة بسيطة عن المحفظة لترى التعرض باستخدام قالب ClickUp Blockchain Ecosystem.

يمنحك قالب ClickUp Blockchain Ecosystem عرضًا واحدًا للمشاريع والأشخاص والمعالم حول سلسلة أو قطاع ما. بدلاً من المستندات المتناثرة والملاحظات المخصصة، تحصل على قوائم ولوحات توضح البروتوكولات التي تتبعها وما الذي تبنيه ومواعيد التواريخ المهمة.

يمكنك إضافة مهام لـ L1s و L2s والتطبيقات الرئيسية، ثم تخزين روابط إلى الأوراق البيضاء والتدقيقات وتحليلاتك. تسهل طرق العرض مثل Board و List و Gantt رؤية كيفية توافق جداول التطوير مع محفظتك وقائمة المراقبة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع L1s و L2s و dApps مع حالات البحث والاختبار والتدقيق والإطلاق والصيانة

أضف حقول مخصصة لرمز السهم والقطاع وملاحظات العرض المتداول والمقاييس الرئيسية على السلسلة.

اضبط التذكيرات قبل فتح القفل أو التصويت أو الإدراج حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان الأصل سيبقى في قائمة المراقبة الخاصة بك أم لا.

اربط المهام بورقة قائمة مراقبة العملات المشفرة المنفصلة حتى تظل بيانات البحث والأسعار متصلة ببعضها البعض.

✨ مثالي لـ: فرق البحث ومشغلي البروتوكولات الذين يقومون بتخطيط السلاسل والتطبيقات مع ربط كل مشروع بقائمة مراقبة مشفرة منظمة.

2. قالب إدارة المحفظة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ مكتبة بحثية مع علامات للقطاع والمخاطر والقناعة عبر نموذج إدارة المحفظة من ClickUp.

تقع العملات المشفرة الآن جنبًا إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في العديد من المحافظ. يساعدك قالب إدارة المحفظة ClickUp على التعامل مع قائمة مراقبة العملات المشفرة الخاصة بك كأنها محفظة حقيقية. قم بتنظيم المراكز المفتوحة والمدخلات المخططة والأفكار التي يمكن مشاهدتها فقط في قائمة واحدة. ثم يمكنك استخدام الحقول المخصصة لرمز التداول ونوع الأصل وسعر الدخول والحجم والقناعة.

تتيح لك طرق العرض "المراكز المفتوحة" و"قائمة المراقبة" و"الصفقات المغلقة" معرفة أين يتم تخصيص وقتك ورأس مالك. يمكنك أيضًا تسجيل ملاحظات حول سبب دخولك، وما تراقبه، وما الذي قد يجعلك تخرج.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع المراكز المفتوحة وعناصر قائمة المراقبة في مكان واحد مع حقول للرمز والسعر والرسالة.

قم بالتجميع حسب القطاع أو الموضوع لترى كيف تميل محفظتك قبل إضافة صفقات جديدة.

أضف تواريخ المراجعة التالية حتى تعرف دائمًا متى يجب إعادة النظر في أحد الأصول أو إعادة التوازن.

أنشئ لوحة معلومات بسيطة للمحفظة تظهر التوزيع والأرباح والخسائر غير المحققة وعدد الصفقات النشطة.

✨ مثالي لـ: المتداولين ومديري المحافظ الذين يرغبون في عرض قائمة مراقبة العملات المشفرة والمراكز النشطة وتكرار المراجعة في عرض محفظة واحد.

💡 نصيحة احترافية: حوّل مراجعات المحفظة إلى سير عمل قابل للتكرار باستخدام لوحات معلومات ClickUp. يمكنك استخدام لوحات معلومات ClickUp لسحب البيانات الحية من قائمة محفظتك، وتخصيصها حسب الأصول وعدد الصفقات المفتوحة والمهام المصنفة على أنها عالية المخاطر. بهذه الطريقة، لن تكون "مراجعة المحفظة" مجرد جدول بيانات آخر. بل ستصبح مجموعة من الأدوات التي يتم تحديثها تلقائيًا من نفس البيانات التي يحتفظ بها فريقك بالفعل.

3. قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع ميزانيات التداول حسب البورصة والأصول بمساعدة قالب إدارة الشؤون المالية من ClickUp.

غالبًا ما يكون التداول بدون ميزانية أمرًا صعبًا للمتداولين. قد تحقق بعض النجاح، ولكنك لن تعرف كيف أو بأي تكلفة. يوفر نموذج إدارة الشؤون المالية من ClickUp لوحة تحكم لإدارة الشؤون المالية، تغطي المقاييس الرئيسية مثل البورصات والرسوم والمخزون النقدي والأرباح والخسائر المحققة.

يمكنك تعيين ميزانيات تداول شهرية لكل بورصة أو استراتيجية، وتسجيل الإيداعات والسحوبات، ووضع علامة على كل إدخال برمز أو فئة. نظرًا لأن هذا موجود في ClickUp، يمكنك إرفاق ملفات CSV من البورصات، وتحميل الإيصالات، وتخزين الملاحظات الضريبية بجانب كل سجل. وهذا يجعل المراجعات والتقارير في نهاية العام أقل صعوبة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حدد ميزانيات لكل بورصة أو استراتيجية وقارن بين الإنفاق المخطط والإنفاق الفعلي.

قم بتمييز الإدخالات حسب الرمز، ونوع الأصل، والاستراتيجية لمعرفة أين تذهب أموالك بالفعل.

أرفق ملفات CSV و PDF والبيانات المالية لتسهيل إعداد الضرائب والتدقيق.

استخدم عروض "هذا الشهر" و"حسب البورصة" و"حسب الأصول" لدعم اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا بشأن المحفظة الاستثمارية.

✨ مثالي لـ: المتداولين النشطين الذين يتتبعون الميزانيات والرسوم والأرباح والخسائر عبر البورصات، ويربطون ذلك بالأصول الموجودة في قائمة المراقبة الخاصة بهم.

📮 ClickUp Insight: يقول ما يقرب من 4 من كل 10 أشخاص أن عدم الاستقرار المالي هو أكبر مصدر قلق لهم عند التفكير في مهنة متنوعة، وتأتي عدم اليقين على رأس القائمة. بدلاً من التخمين أين تذهب وقتك وأموالك، تتبع كل ساعة داخل ClickUp باستخدام ميزة تتبع الوقت المدمجة. قم بتمييز العمل حسب العميل أو مصدر الدخل، وسجل الساعات القابلة للفوترة، واستخدم الحقول المخصصة لتخزين الأسعار والمدفوعات. باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي تستثمره، وقيمته، والمشاريع الأكثر ربحية في الوقت الفعلي.

4. نموذج اتفاقية الاستثمار من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بأرشفة الاتفاقيات المنفذة والإيصالات والتعديلات لإعداد التقارير باستخدام نموذج اتفاقية الاستثمار ClickUp.

يساعدك نموذج اتفاقية الاستثمار ClickUp على تنظيم SAFTs و SAFEs وضمانات الرموز وغيرها من مستندات الصفقات في مستند ClickUp واحد منظم. توجد أقسام للشروط والاستحقاق والحقوق وتفاصيل التحويلات بجانب التعليقات والمهام الخاصة بالعناية الواجبة والتوقيعات.

يمكنك تتبع الحالة من "مسودة" إلى "موقّع" وتعيين تذكيرات للمراحل المهمة، مثل تاريخ الاستحقاق الأول أو انتهاء فترة الحظر. ثم اربط كل اتفاقية بالرمز أو المشروع ذي الصلة في عرض نظام Blockchain Ecosystem أو Portfolio Management. بهذه الطريقة، عندما يظهر فتح رمز في جدولك، سترى أيضًا السياق القانوني والأطروحة الأصلية وراء التخصيص.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

سجل صفقات SAFT أو SAFE أو الضمانات مع حقول للرمز التداولي والتخصيص والاستحقاق والتجميد.

تتبع التوقيعات و KYC والتمويل وعناصر قائمة المراجعة النهائية مع حالات واضحة

أرفق المسودات والتعديلات النهائية وملفات PDF النهائية للحصول على سجل تدقيق واضح.

اربط كل صفقة بمدخل قائمة المراقبة حتى تظل التقييمات والقرارات مرتبطة بالشروط الحقيقية.

✨ مثالي لـ: المستثمرين الملاك، والصناديق، والمشغلين الذين يرغبون في أن تكون مستندات الصفقات والشروط القانونية وبيانات قائمة المراقبة في نفس مساحة العمل.

5. قالب تتبع الأصول من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أرفق لقطات الشاشة والفواتير حتى يسهل قراءة عمليات التدقيق والتحديثات باستخدام نموذج تتبع الأصول من ClickUp.

فقدان مفتاح المحفظة أو نسيان الجهاز الذي يحتوي على عبارة البذرة هو خطر لا يمكن لأي جدول بيانات بمفرده معالجته. يوفر لك نموذج تتبع الأصول ClickUp سجلاً مركزيًا لكل ما يدعم محفظة العملات المشفرة الخاصة بك.

يمكنك تسجيل المحافظ والأجهزة وحسابات التبادل و NFTs والتراخيص مع حقول للمالك وطريقة الوصول وموقع النسخ الاحتياطي وتاريخ التحقق الأخير. يمكنك أيضًا إضافة علامات لـ "قيمة عالية" أو "حفظ" أو "تخزين بارد" حتى تتمكن من الفرز بسرعة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

سجل المحافظ والنسخ الاحتياطية للمفاتيح وتفاصيل الأجهزة والتراخيص

قم بتعيين مهام متكررة لاختبار النسخ الاحتياطية أو تدوير مفاتيح API أو مراجعة قوائم الوصول.

أرفق لقطات شاشة وفواتير لإثبات الشراء والحفظ.

اربط قائمة المراقبة الخاصة بك بقوائم المحفظة للحصول على صورة كاملة عن "مكان وجود كل شيء بالفعل".

✨ مثالي لـ: الأفراد والفرق الذين يوازنون بين الراحة والأمان مع الاحتفاظ بسجلات الأصول بالقرب من قائمة مراقبة العملات المشفرة وبيانات المحفظة.

🤯 حقيقة مثيرة للاهتمام: يقدر المحللون أن نسبة كبيرة من جميع عملات البيتكوين التي تم تعدينها لا يمكن الوصول إليها بسبب فقدان المفاتيح أو نسيان المحافظ. غالبًا ما يُشار إلى هذا الرقم على أنه حوالي 20٪ من إجمالي المعروض من البيتكوين.

6. قالب قائمة ClickUp

احصل على نموذج مجاني احتفظ ببياناتك وأبحاثك وتنفيذك في مكان واحد باستخدام قالب قائمة ClickUp.

يعد قالب قائمة ClickUp أبسط طريقة لتحويل قائمة مراقبة العملات المشفرة إلى نظام مهام فعال. يصبح كل صف عملة، وتحتوي كل عملة على كل ما تحتاجه لاتخاذ الإجراء: رمز العملة، السعر الحالي، تاريخ الإضافة، الفرضية، الهدف، ووقف الخسارة.

يمكنك استخدام قائمة واحدة كقائمة مراقبة رئيسية وتقسيمها حسب العرض: "قناعة عالية" أو "قصير الأجل" أو "طويل الأجل" أو "يحتاج إلى بحث". تخزن التعليقات الأسئلة والمتابعات، بينما تحتوي المرفقات على لقطات شاشة أو ملفات PDF قد تحتاجها لاحقًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

سجل الأصول المتراكمة مع رمز التداول والسعر والافتراض والخطوة التالية في عرض واحد.

قم بالتصفية حسب القطاع أو القناعة أو تاريخ المحفز للتركيز على مجموعة صغيرة كل يوم.

أضف مهام فرعية للإدخالات والخروج والمراجعات حتى تتمكن من اتباع نفس الروتين في كل مرة.

انقل الصفقات المكتملة إلى عرض منفصل لترى أداء أفكار قائمة المراقبة الخاصة بك بمرور الوقت.

✨ مثالي لـ: المتداولين والباحثين الذين يرغبون في قائمة مراقبة عملات مشفرة مباشرة، قائمة يمكنهم تحديثها في دقائق والتصرف بناءً عليها دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

7. قالب جدول بيانات ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد قائمتك في ClickUp — قم بتسميتها واختر مساحة لها وحدد العناصر التي تريد استيرادها.

ارتفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية في 6 أكتوبر 2025، ليتراجع بعد ذلك بوقت قصير مع تسبب العناوين الاقتصادية المتغيرة في انتشار مزاج عام يتجنب المخاطرة. دائمًا ما تأتي الأخبار والمواضيع والرسوم البيانية بهذه السرعة في عالم العملات المشفرة. يساعدك نموذج جدول بيانات ClickUp على تسجيل ما رأيته ومتى رأيته ولماذا كان مهمًا، حتى تتمكن في المستقبل من فهم قراراتك السابقة.

يمكن أن يحتوي كل صف على رمز التداول واسم الأصل والسعر في وقت الملاحظة والتاريخ وملخص الأطروحة ورابط المصدر وحالة بسيطة مثل "تحت المراقبة" أو "تم إدخاله" أو "تم تجاوزه". يمكنك إضافة حقول لنافذة المحفز وعلامة المخاطرة ودرجة الاقتناع.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

أنشئ ورقة بحثية تحتوي على أعمدة للرمز، والسعر، والرسالة، وروابط المصادر.

قم بالتصفية حسب العلامة أو الإطار الزمني للعثور على الإعدادات الأكثر صلة كل أسبوع.

اربط الصفوف الواعدة بالمهام في قائمة المراقبة أو المحفظة قوائم للتنفيذ

احتفظ بالتعليقات والمرفقات (الرسوم البيانية وملفات PDF والمواضيع) المرتبطة بكل صف.

✨ مثالي لـ: المحللين والمتداولين الذين يرغبون في الحصول على ورقة بحث منظمة ترتبط بشكل واضح بقائمة مراقبة العملات المشفرة وسير عمل المحفظة.

8. قالب ClickUp Kanban

احصل على نموذج مجاني اقرأ الرؤى في ثوانٍ مع مستويات أسعار واضحة والخطوات التالية باستخدام قالب ClickUp Kanban.

إذا كنت تفكر في الأعمدة بدلاً من الصفوف، فإن قالب ClickUp Kanban يحول قائمة مراقبة العملات المشفرة الخاصة بك إلى لوحة نظيفة. قم بتعيين أعمدة مثل "مراقبة" و"دخول مخطط" و"شراء" و"تقليص" و"بيع"، ثم اسحب البطاقات مع تطور التداولات.

يمكن أن تعرض كل بطاقة رمز التداول والسعر الحالي وتاريخ الدخول والهدف ووقف الخسارة وملخصًا موجزًا. يمكنك بعد ذلك تجميع المسارات حسب القطاع أو القناعة أو الحساب حتى تتمكن من رؤية الأنماط بنظرة سريعة. تصبح هذه اللوحة بمثابة فحص يومي سريع: تحقق مما يوجد في "الدخول المخطط" وتأكد من مستويات الأسعار، ثم انتقل إلى "تم الشراء" أو عد إلى "المراقبة".

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع العملات بصريًا من "مراقبة" إلى "بيع" من خلال أعمدة واضحة وبسيطة.

أضف البيانات الأساسية على كل بطاقة حتى لا تضطر إلى فتح كل لوحة تفاصيل.

قم بالتجميع حسب القطاع أو مستوى المخاطرة للحفاظ على توازن محفظتك الاستثمارية.

استخدم المرشحات وحدود WIP لتجنب تحميل أي عمود أكثر من اللازم.

✨ مثالي لـ: المفكرين البصريين الذين يريدون قائمة مراقبة للعملات المشفرة يمكنهم قراءتها في بضع ثوانٍ بدلاً من التمرير في ورقة طويلة.

💡 نصيحة احترافية: حوّل ملاحظاتك المتعلقة بالعملات المشفرة إلى سير عمل يعتمد على الصوت أولاً باستخدام ClickUp Brain MAX عندما تتحرك الأسواق بسرعة، عادةً ما يكون العائق هو سرعة الكتابة، وليس التفكير. تتيح لك ميزة Talk to Text في ClickUp Brain MAX التحدث عن تحديثات قائمة المراقبة والأفكار التجارية وإدخالات اليومية بينما تركز انتباهك على الرسم البياني. يساعدك على تحويل كلامك إلى نص واضح ومنظم بسرعة تصل إلى 4 أضعاف سرعة الكتابة. ولكن هذا ليس كل شيء. نظرًا لارتباطها بمساحة عمل ClickUp الخاصة بك، يمكن أن تتحول هذه الملاحظات على الفور إلى مهام أو تعليقات أو تحديثات في قوالب قائمة مراقبة العملات المشفرة الخاصة بك. ClickUp Brain MAX يعمل أيضًا على العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل GPT-4. 1 و Claude Sonnet 4 و Gemini 2. 5 Pro، ويختار تلقائيًا أفضل نموذج يناسب ما تقوم به. بالنسبة للعملات المشفرة على وجه التحديد، يمكنك: قم بإملاء رموز جديدة مع الإدخال والإبطال والملاحظات، واجعل ClickUp Brain MAX يضعها مباشرة في قائمة ClickUp أو عرض Kanban لقائمة مراقبة العملات المشفرة الخاصة بك.

ناقش أسبابك بعد إجراء صفقة ("بعت SOL بسعر X دولار لأن التمويل ارتفع والرواية تراجعت")، ثم اطلب منه تلخيص الدرس وربطه بهذه المهمة لمراجعتها في المستقبل.

اطرح أسئلة مثل "ما هي الأسهم في قائمة المراقبة الخاصة بي التي تقع في نطاق 3٪ من هدفها؟" أو "لخص أرباح وخسائر هذا الأسبوع وأكبر الرابحين من عرض محفظتي"، واحصل على إجابات بناءً على مهامك الفعلية وملفات Docs وملفات Google Drive المرتبطة (بما في ذلك جداول بيانات قائمة المراقبة) بدلاً من النصائح العامة. احصل على ملخصات مفصلة وملخصات عالية المستوى مع ClickUp Brain MAX

9. قالب خطة عمل ClickUp للمصرفيين الاستثماريين

احصل على نموذج مجاني اتخذ قرارات مستنيرة عندما تشمل ولايتك العملات الرقمية والأسهم باستخدام نموذج خطة عمل ClickUp Investment Bankers.

بحلول أغسطس 2025، بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء العالم حوالي 2.6 تريليون دولار منذ بداية العام، حيث تقوم العديد من الفرق الآن بتقييم الرموز المميزة جنبًا إلى جنب مع الأسهم وتوقعات الإيرادات واتجاهات القطاع. يوفر لك نموذج خطة عمل ClickUp Investment Bankers تخطيطًا يركز على المستندات حيث يمكنك مزج المقاييس على السلسلة مع تحليل السوق الكلاسيكي.

يمكنك تنظيم أقسام خاصة بالسوق، والمنافسة، ومحركات الإيرادات، واقتصاديات العملات الرقمية، والمخاطر الرئيسية. يمكن الرجوع إلى رموز الأسهم والأسعار من قائمة مراقبة العملات الرقمية الخاصة بك مباشرة في هذه الأقسام، بحيث تظل خطتك مرتبطة بالبيانات الحية.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بوضع خطة واحدة تغطي حجم السوق والمقارنات وتصميم الرموز والملاحظات المتعلقة بالمخاطر.

أرفق النماذج والمذكرات وقوائم مراجعة العناية الواجبة بكل قسم.

قم بتعيين مالكي ومواعيد استحقاق لكل جزء من الخطة للحفاظ على سير العمل.

اربطها بقائمة مراقبة العملات المشفرة وقوائم محفظتك للاطلاع عليها بسرعة

✨ مثالي لـ: فرق الاستثمار التي توازن بين التعرض للرموز والأسهم والتي تحتاج إلى خطة منظمة مرتبطة بقائمة المراقبة والأبحاث المستمرة.

10. قالب متتبع المشاريع ClickUp

احصل على نموذج مجاني احتفظ بسجل مستمر للتغييرات في التخصيص والأهداف والمخاطر حتى تتمكن من قراءة النتائج لاحقًا باستخدام قالب ClickUp Project Tracker.

تتحرك الأسواق وفقًا لجدولها الزمني الخاص. يمكن أن تؤثر إعادة توازن المؤشرات واجتماعات السياسة والتغييرات في البورصة على محفظتك. يساعدك قالب ClickUp Project Tracker على جدولة وتتبع الأعمال المتكررة حول قائمة مراقبة العملات المشفرة الخاصة بك.

قم بإعداد مهام لمراجعات قائمة المراقبة الأسبوعية، وإعادة التوازن الشهرية، وجلسات الاستراتيجية الفصلية. استخدم عروض التقويم، وجانت، والخط الزمني لمعرفة تجمعات الأحداث الرئيسية، ثم قم بتعيين مالكين بحيث يكون هناك دائمًا شخص مسؤول عن التحقق من المخاطر والتعرض لها. يمكنك أيضًا إرفاق لقطات شاشة أو ملاحظات التبادل من كل مراجعة لمزيد من التوثيق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بجدولة عمليات فحص متكررة لقائمة المراقبة والمحفظة الخاصة بك مع مالكين واضحين

قم بتعيين الأحداث الخارجية (تواريخ فتح الأسواق، قرارات السياسة العامة، الإصدارات الاقتصادية الرئيسية) على تقويم المراجعة الخاص بك.

أرفق ملاحظات وملفات من كل مراجعة للاحتفاظ بسجل للقرارات.

استخدم طرق العرض لرؤية جميع أعمال المراجعة القادمة عبر الحسابات والاستراتيجيات

✨ مثالي لـ: المتداولين وقادة العمليات الذين يرغبون في إجراء مراجعات للمحفظة وفقًا لجدول زمني محدد بدلاً من الانتظار حتى حدوث تحركات كبيرة في الأسعار.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لـ ClickUp AI Notetaker الانضمام إلى Zoom أو المكالمات الأخرى المدعومة، وتسجيل الصوت، وإنشاء نسخة مكتوبة، وتسليط الضوء على بنود العمل والقرارات من الاجتماع. قم بدعوة AI Notetaker إلى مراجعة محفظتك الشهرية، ثم اربط الملخص مباشرة بالمهام حتى تصل المتابعات إلى سير عملك على الفور.

11. قالب OKR من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قارن المقاييس قبل وبعد في ورقة واحدة لتحليل واضح باستخدام قالب ClickUp OKR.

النتائج الجيدة تأتي مع العادات الجيدة. يتيح لك قالب ClickUp OKR تحديد أهداف ربع سنوية لعملية التشفير الخاصة بك وربطها مباشرة بقائمة المراقبة وبيانات التداول الخاصة بك.

يمكنك تعيين هدف مثل "تحسين الانضباط في إدارة المخاطر" مع نتائج رئيسية مثل "تسجيل 100٪ من الإدخالات مع السعر والتاريخ والافتراض" أو "الحفاظ على الحد الأقصى للانخفاض تحت نسبة مئوية محددة". يمكن ربط كل نتيجة رئيسية بعلامة تبويب أو قائمة أو لوحة معلومات محددة. في كل مراجعة، يمكنك تحديث التقدم المحرز وتعديل الأهداف وتدوين ما نجح وما لم ينجح.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

ترجم الأهداف الغامضة ("تداول بشكل أفضل") إلى نتائج رئيسية محددة وقابلة للقياس.

اربط كل KR بالبيانات الحية — قائمة المراقبة أو ورقة البحث أو لوحة معلومات المحفظة

قم بجدولة عمليات التحقق حتى تتمكن من رؤية الاتجاهات قبل نهاية الربع.

راجع الأهداف المكتملة لتتعرف على العادات التي أحدثت أكبر فرق.

✨ مثالي لـ: المتداولين والفرق الصغيرة التي ترغب في ربط قوائم مراقبة العملات المشفرة وعادات التداول بأهداف واضحة وقابلة للتتبع.

12. قالب متتبع محفظة العملات المشفرة في جداول بيانات Google من SpreadsheetPoint

عبر SpreadsheetPoint

يفضل بعض المتداولين البقاء في جداول البيانات، خاصةً عندما يريدون التحكم الكامل في الصيغ. يوفر لك قالب متتبع محفظة العملات المشفرة في جداول بيانات Google من SpreadsheetPoint قائمة مراقبة ومحفظة عملات مشفرة جاهزة في ورقة واحدة.

يمكنك تسجيل رمز السهم والكمية وسعر الشراء وتاريخ الشراء، ثم استخدام الصيغ لحساب القيمة الحالية والأرباح والخسائر. تساعدك المرشحات والرسوم البيانية البسيطة على معرفة الأصول التي تهيمن على محفظتك والأصول التي لا تؤثر كثيرًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع رمز السهم والكمية وسعر الشراء والسعر الحالي في جدول واحد مجاني.

استخدم صيغ الاستيراد لتحديث بيانات الأسعار دون الحاجة إلى الكتابة اليدوية.

أضف ملاحظات وعلامات للاستراتيجية أو القطاع أو القناعة

قم بتوسيع النموذج باستخدام المخططات والمقاييس الخاصة بك أثناء التعلم.

✨ مثالي لـ: أي شخص يرغب في الحصول على قائمة مراقبة للعملات المشفرة ومتتبع محفظة مجاني في Google Sheets يمكنه تخصيصه مع نضوج استراتيجيته.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp مراقبة القوائم أو لوحات المعلومات واتخاذ إجراءات عند ملاحظة أي شيء غير طبيعي، مثل الحقول المفقودة أو التواريخ القديمة. يمكنك تعيين وكيل لفحص مهام قائمة المراقبة المستوردة كل صباح وإنشاء مهمة كلما كان هناك رمز تداول يفتقد إلى هدف أو وقف أو ملاحظة سعر حديثة. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على تنظيم عمليتك دون الحاجة إلى إجراء فحوصات يدوية. تخلص من عمليات الفحص الروتينية وحافظ على قائمة المراقبة محدثة بسهولة باستخدام ClickUp AI Agents

13. قالب مخطط العملات المشفرة من Template. Net

الأرقام مفيدة، لكن الرسوم البيانية أكثر سهولة في التذكر. يتيح لك قالب الرسم البياني للعملات المشفرة من Template.net إدخال البيانات من قالب قائمة مراقبة العملات المشفرة أو جداول بيانات Google وتحويلها على الفور إلى صور واضحة.

يمكنك عرض التوزيع حسب الأصول، واتجاهات الأسعار بمرور الوقت، أو التغيرات في هيمنة أهم الحيازات. استبدل المخططات الشريطية بالمخططات الخطية، واضبط التسميات، وسلط الضوء على المستويات الرئيسية التي تهمك. بمجرد تعيينها، يمكن تصدير هذه العناصر المرئية بسهولة لاستخدامها في التقارير أو سلاسل المحادثات أو تحديثات الفريق.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حوّل قائمة المراقبة وبيانات محفظتك إلى مخططات واضحة لسهولة القراءة

تصور التخصيص حسب الأصول أو القطاع أو مستوى القناعة

ضع علامات على عمليات الدخول والخروج لدراسة توقيت التداول ونتائجه

قم بتصدير صور محسّنة للتحديثات أو المراجعات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

✨ مثالي لـ: المتداولين والكتاب الذين يرغبون في طريقة سريعة لتحويل بيانات قائمة مراقبة العملات المشفرة إلى مخططات بيانية لاتخاذ القرارات والتواصل.

🤯 حقيقة مثيرة للاهتمام: تمتلك الحكومة الأمريكية الآن عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المشفرة المصادرة، بما في ذلك احتياطي كبير من البيتكوين، مما يسلط الضوء على كيف أصبحت الأصول الرقمية جزءًا من الميزانيات العمومية الوطنية.

انقل لعبتك في عالم العملات المشفرة إلى المستوى التالي

يبدأ معظم الناس بنظام غير متكامل: تطبيقات لتبادل الأسعار، وقائمة مراقبة في جداول بيانات Google، وملاحظات في الدردشة، وشعور داخلي بأنهم يفوتون شيئًا ما. بمرور الوقت، يتحول هذا النظام غير المتكامل إلى عمل مترامي الأطراف، ويصبح من الصعب معرفة الصفقات التي تهم حقًا.

ClickUp يوفر مكانًا لقائمة مراقبة العملات المشفرة الخاصة بك. ✨

قم بتجميع نقاط البيانات المتعددة في قوائم أو جداول، وأرفق الأبحاث، وقم بجدولة مهام المراجعة، واربط كل شيء بلوحات المعلومات للحصول على عرض بسيط للمحفظة. باستخدام ClickUp Brain و Brain Max و AI Notetaker و AI Agents، يمكنك تلخيص البيانات وإملاء الملاحظات وتسجيل الاجتماعات وأتمتة عمليات الفحص الصغيرة. إذا كان هذا هو النوع من النظام الذي تريده، فقم بالتسجيل في ClickUp وابدأ في إنشاء مساحة عمل تجمع فيها قائمة المراقبة والمحفظة والخطوات التالية معًا.