أفضل 15 قالبًا لموقع ويب Figma لتصميم مواقع ويب مذهلة

يبدأ كل مشروع موقع ويب بخطة. ولكن مع وجود لوحة فارغة، قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على الإلهام والبدء. بعد ذلك، تضيع الساعات في تجديد الأزرار والتنقل. تتأخر المواعيد النهائية أثناء إعادة بناء المكونات نفسها، وما ينبغي أن يكون عملاً إبداعيًا يتحول إلى عمل متكرر.

مع قوالب مواقع الويب Figma، لن تبدأ من الصفر. ستبدأ من النهاية.

من صفحات SaaS التي تبيع إلى المحافظ التي تثير الإعجاب، توفر لك قوالب مواقع الويب Figma هذه كل ما تحتاجه لتصميم مواقع ويب سريعة الاستجابة وتوسيع نطاقها بسرعة.

ما هي قوالب مواقع الويب Figma؟

قوالب مواقع الويب Figma هي تخطيطات مواقع ويب مصممة مسبقًا تم إنشاؤها في Figma، وهي أداة تصميم وتعاون قائمة على السحابة. يتضمن كل قالب عادةً مكونات مثل أشرطة التنقل والشبكات والأزرار والنماذج وأنظمة الطباعة التي تتبع أفضل الممارسات للتصميم سريع الاستجابة.

نظرًا لأنها قابلة للتحرير بالكامل في Figma، يمكنك تكييف هذه القوالب لتناسب هوية علامتك التجارية واحتياجات مشروعك دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر. تم تصميم قوالب مواقع الويب Figma أيضًا مع مراعاة التعاون. يمكن للفرق مشاركة التصميمات والتعليق عليها وتكرارها في الوقت الفعلي، بينما يمكن للمطورين سحب الأصول و CSS مباشرة من Figma عندما يحين وقت البناء.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قالبًا كأساس، ثم احفظ نسختك المخصصة كمكتبة تصميم مشتركة. يضمن ذلك أن كل مشروع يظل متوافقًا مع إرشادات علامتك التجارية منذ البداية.

أفضل قوالب مواقع الويب في لمحة

فيما يلي جدول موجز لقالب إطلاق منتج Figma و ClickUp المذكورين في هذا المدونة:

قوالب مواقع الويب Figma

مع وجود العديد من الخيارات في مجتمع Figma والمكتبات الأخرى، قد يكون من الصعب معرفة القوالب التي تستحق وقتك. الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى البحث في مئات الملفات. لقد قمنا بهذا العمل نيابة عنك.

ستجد أدناه أفضل قوالب مواقع الويب Figma عبر فئات رئيسية مثل الصفحات المقصودة والمحافظ و SaaS والتجارة الإلكترونية والمدونات ولوحات المعلومات. يأتي كل قالب مع تخطيطات ومكونات جاهزة للاستخدام يمكنك تخصيصها لتناسب علامتك التجارية.

1. قالب صفحة هبوط بسيط

عبر Figma

يجمع قالب الصفحة المقصودة البسيط بين تخطيط كامل للصفحة المقصودة ونظام تصميم جاهز للاستخدام. إلى جانب العنوان الرئيسي وشعارات العملاء وأبرز الخدمات والشهادات وعبارات الحث على اتخاذ إجراء، يتضمن القالب مقاييس طباعة ومتغيرات الأزرار ورموز الألوان ومجموعات الرموز.

يتميز ببنية مكونات واضحة، حيث يتم تسمية الطبقات وتنظيمها بشكل جيد باستخدام Auto Layout، بحيث يمكنك تحديث المحتوى دون الإخلال بالتصميم.

🌟 لماذا ستحبه:

قلل وقت الإعداد باستخدام أقسام مسبقة الصنع ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام

حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام دليل الأنماط المدمج

تتكيف مع مختلف الصناعات بفضل تصميماتها المرنة

🔑 مثالي لـ: الوكالات والشركات التي تريد صفحة هبوط جاهزة للاستخدام ونظام تصميم قابل لإعادة الاستخدام لمشاريع مستقبلية

2. مجموعة أدوات الصفحة المقصودة

توفر مجموعة أدوات الصفحة المقصودة المجانية 13 قالبًا للصفحة المقصودة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة، مدعومة بنظام تصميم شامل. وهي تأتي مع 7 حزم أيقونات، ومجموعة أعلام، وأكثر من 10 تصميمات للتذييل، وأكثر من 250 نمطًا عالميًا، وأكثر من 100 مكون ومتغير.

كل شيء منظم بشكل مرتب ليتيح لك دمج الأقسام بسرعة والحفاظ على الاتساق عبر عدة صفحات.

🌟 لماذا ستحبه:

أعد استخدام العناصر عبر المشاريع بدلاً من إعادة بنائها من الصفر

قم بتخصيص التذييلات والأقسام لتصميم تخطيطات مخصصة لمختلف الصناعات

قم بالتوسع بسرعة عندما تتعامل مع عدة مواقع أو حملات للعملاء

🔑 مثالي لـ: العاملين المستقلين وفرق المنتجات الذين يحتاجون إلى إنشاء عدة صفحات مقصودة بسرعة مع الحفاظ على اتساق التصميم

3. قالب موقع ويب لمحفظة مطور الويب SinanTokmak

يأتي قالب موقع الويب SinanTokmak Web Developer Portfolio من Johann Leon مع 12 صفحة ويب مسبقة الإنشاء عبر 4 أحجام شاشة سريعة الاستجابة، مما يسهل إنشاء حضور احترافي على الإنترنت يعمل على أي جهاز. يتضمن الملف أنماطًا واضحة ومكونات قابلة لإعادة الاستخدام وهيكل تخطيط تلقائي بالكامل لضمان الاتساق وسهولة التخصيص.

يمكنك عرض سيرتك الذاتية ومهاراتك ومشاريعك ومنشورات مدونتك في تصميم متماسك يسلط الضوء على عملك وشخصيتك.

🌟 لماذا ستحبه:

استخدم تخطيطات المدونة ودراسة الحالة لتروي القصة وراء عملك.

وفر وقت الإعداد باستخدام سيرة ذاتية ومحفظة أعمال ومدونة في تصميم احترافي واحد

صمم محفظة أعمال أو موقع ويب شخصي خفيف الوزن وفقًا لاحتياجاتك.

🔑 مثالي لـ: المستقلين والمصممين الذين يرغبون في إنشاء محفظة تبرز علامتهم التجارية الشخصية بتنسيق أنيق وعصري.

👀 هل تعلم؟ يمكن أن تساعد أدوات إنشاء مواقع الويب التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تقليل معدلات الارتداد بنسبة 15٪ في المتوسط، ويعتمد ما يقرب من 90٪ من مواقع الويب الأعلى تصنيفًا على هذه الأدوات لتحسين الأداء أو تحسين محركات البحث أو تحسين المحتوى.

4. قالب تصميم محفظة Bentolio

قالب تصميم محفظة Bentolio هو محفظة شخصية أنيقة من صفحة واحدة مبنية على تخطيط Bento Grid، وهو اتجاه تصميمي معروف بكتلته النظيفة وسرده البصري العالي.

يتم ترتيب كل قسم في مربعات معيارية يمكن استخدامها لإبراز المشاريع أو المهارات أو معلومات الاتصال أو التفاصيل الشخصية بطريقة منظمة بصريًا. يركز التصميم على الوضوح والتوازن، ويوفر تجربة سهلة التمرير تناسب المهنيين المبدعين.

🌟 لماذا ستحبه:

قم بتبديل المربعات لإعادة ترتيب الشبكة دون إعادة صياغة الصفحة بأكملها

اعرض مهاراتك ومشاريعك بسرعة دون الحاجة إلى التمرير أو التنقل بين الصفحات بشكل لا نهائي.

احصل على لوحات فنية جاهزة لأقسام مثل الصفحة الرئيسية والمشاريع ونبذة عنا والاتصال والمدونة.

🔑 مثالي لـ: المبدعين الذين يرغبون في إنشاء محفظة أعمال تركز على العناصر المرئية وتتميز بخفة الوزن وسهولة الصيانة وتبقى عالقة في الأذهان على الفور.

💡 نصيحة احترافية: حتى أفضل القوالب لا يمكنها أن تحل محل خطة مشروع منظمة. إن الجمع بين قوالب Figma وبرنامج إدارة مشاريع مواقع الويب يضمن أن جهودك في التصميم مدعومة بجدول زمني وإدارة النطاق.

5. قالب موقع ويب SaaS & App

قالب موقع SaaS & App تم إنشاؤه خصيصًا لمنصات SaaS وشركات التطبيقات ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات. تحصل على العديد من أشكال الصفحة الرئيسية ومكتبة مكونات مرنة مبنية على نظام شبكة Bootstrap. الملف منظم ومصنف بالكامل، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة وتخصيصات مختلطة ومتناسقة.

🌟 لماذا ستحبه:

استخدم المخططات البيانية ولوحات المعلومات وأقسام الشهادات لدعم سرد القصص التي تركز على التحويل.

أعد ترتيب الأقسام لتصميم صفحات للإطلاق أو دراسات الحالة أو تجارب التسعير.

احصل على خيارات الصفحة الرئيسية لنمو SaaS، من عرض المنتجات إلى خطط الاشتراك

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة في مجال SaaS ومطوري التطبيقات الذين يحتاجون إلى صفحة هبوط محسّنة للتحويل لتسويق منتجاتهم

6. قالب موقع ويب Singular SaaS

صُمم قالب موقع ويب Singular SaaS مع مراعاة كل من التصميم والتطوير، ويوفر كتلًا سريعة الاستجابة ومكونات مجموعة واجهة المستخدم وتخطيطات جاهزة للأجهزة المحمولة، مما يسهل تكييفه مع الصفحات المقصودة أو عروض التطبيقات.

🌟 لماذا ستحبه:

قم بتجميع صفحات فريدة بسرعة باستخدام مكتبة الكتل التي تعمل بالسحب والإفلات

استخدم الرسوم المتحركة المدمجة و HTML/CSS المعتمدة من W3C للاستخدام في العالم الحقيقي، وليس فقط في النماذج الأولية.

حافظ على اتساق التصميمات في جميع المجالات باستخدام ميزات التخطيط الذكي والطباعة الملونة.

🔑 مثالي لـ: الشركات الناشئة في مجال SAAS وفرق المنتجات ووكالات التسويق التي تحتاج إلى حلول من التصميم إلى البرمجة

7. قالب واجهة مستخدم لموقع ويب مدونة AI (مظهر داكن)

قالب واجهة مستخدم موقع ويب AI Blog هو تصميم ذو لون داكن مصمم خصيصًا لناشري المحتوى المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. يتضمن تخطيطات للصفحة الرئيسية والأخبار ومنشورات المدونة والبودكاست والموارد وصفحات الاتصال مع طباعة دقيقة للغاية وتخطيطات تلقائية سريعة الاستجابة. تضفي الألوان الداكنة طابعًا عصريًا واحترافيًا مريحًا للعين ومثاليًا لجلسات القراءة الطويلة.

🌟 لماذا ستحبه:

طور منصتك باستخدام صفحات مصممة مسبقًا للمدونات والبودكاست والأخبار والموارد.

حافظ على تجربة قراءة متسقة مع ثلاثة أحجام شاشة سريعة الاستجابة

استخدم نظام البحث المدمج المصمم خصيصًا للمحتوى الذي يركز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

🔑 مثالي لـ: الكتّاب التقنيين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين يرغبون في إنشاء مدونة غنية بالمحتوى ذات تصميم عصري داكن.

📮 ClickUp Insight: 33٪ من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب العمال غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات من التعليمات البرمجية لصفحة ويب باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زاد سياق الذكاء الاصطناعي حول عملك، كلما كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

8. قالب مدونة متعدد الأغراض MetaBlog

قالب مدونة متعدد الأغراض MetaBlog يجمع بين التصميمات البسيطة والمرونة. يوفر موضوعات داكنة وفاتحة، بحيث يمكنك معاينة وتصميم هويتين بصريتين. يتبع القالب منهجية Atomic Design، مما يعني أن كل زر وبطاقة وقسم قابل لإعادة الاستخدام.

🌟 لماذا ستحبه:

احصل على طباعة واضحة ومساحة بيضاء متوازنة مع أقسام للصور البارزة وبطاقات المدونة والمشاركات المميزة وما إلى ذلك.

استخدم مكونات قابلة لإعادة الاستخدام مثل الأزرار والبطاقات والعناوين والتذييلات للحصول على تصميم متسق.

ترجم التصميم إلى HTML/Webflow بسهولة مع تباعد وتصميم واضح

🔑 مثالي لـ: منشئي المحتوى الذين يرغبون في إطلاق مدونات بمكونات تصميم قابلة لإعادة الاستخدام لا تقيدهم بنمط واحد

9. قالب موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية للأثاث

قالب التجارة الإلكترونية للأثاث يأتي مع صفحة هبوط، وشبكة متجر، وصفحات تفاصيل المنتج، وعربة التسوق، والدفع، وجداول المقارنة، وحتى مدونة لنصائح التصميم. يستخدم التصميم لوحة ألوان ناعمة ومحايدة تضع صور المنتج في المركز، مما يجعله مثاليًا لعرض ديكورات المنزل وصور نمط الحياة.

🌟 لماذا ستحبه:

احصل على تدفق كامل للتجارة الإلكترونية (متجر → عربة التسوق → الخروج) مصمم بالفعل

استخدم تخطيطات واضحة تركز على الصور لتسليط الضوء على صور الأثاث والديكور.

قم ببناء محتوى موثوق وملهم إلى جانب متجرك باستخدام تخطيط مدونة أسلوب الحياة

🔑 مثالي لـ: العلامات التجارية الصغيرة للأثاث ومصممي الديكور الداخلي الذين يبحثون عن واجهة متجر جاهزة للإطلاق بتصميم عصري وجمالي يركز على العنصر البصري.

⌛ نصيحة لتوفير الوقت: نادرًا ما تكون سير عمل تصميم المواقع الإلكترونية خطية. من جمع المتطلبات وتكرار التصميم إلى مراجعات أصحاب المصلحة وتسليم التطوير، يمكن أن يصبح التبادل المستمر بين الأطراف مضيعة للوقت وفوضويًا. يمكن أن تساعدك القوة المشتركة للذكاء الاصطناعي والأتمتة في تخصيص المهام تلقائيًا، وتوجيه الملاحظات إلى الفريق المناسب، وتفعيل الموافقات عندما يكون التصميم جاهزًا للمراجعة. شاهد هذا الفيديو لتحرير فرق العمل من الأعباء الإدارية وتوفير ما يصل إلى 26 ساعة كل أسبوع.

10. قالب موقع إلكتروني للاشتراك في النشرة الإخبارية

تم تصميم قالب موقع الاشتراك في النشرة الإخبارية للمنصات التي تركز على تنظيم وإدارة النشرات الإخبارية. الاستخدام المتسق للون الأخضر الغامق، جنبًا إلى جنب مع الطباعة النظيفة والرسوم التوضيحية ثنائية الأبعاد الخفيفة، يمنحه مظهرًا جديدًا وجذابًا. على الرغم من أن بعض التعديلات التصميمية قد تكون ضرورية (مثل إزالة الظلال الزائدة)، إلا أن هيكله البسيط والوظيفي يجعله سهل التكيف.

🌟 لماذا ستحبه:

قم بتغطية رحلة المستخدم بالكامل من تسجيل الدخول والاشتراك إلى الفوترة وموجزات الأخبار

اختر من بين مجموعة متنوعة من تصميمات القوالب للأخبار والمدونات والاستطلاعات والآراء والمزيد.

استبدل الرسوم التوضيحية المؤقتة وقم بتغيير الألوان والخطوط والتصميمات لتتناسب مع علامتك التجارية.

🔑 مثالي لـ: الشركات الصغيرة والمبدعين الذين يرغبون في تشغيل نموذج نشرة إخبارية قائم على الاشتراك

11. قالب لوحة تحكم إدارة المهام

يوفر لك قالب لوحة إدارة المهام نظامًا حديثًا لإدارة المهام يركز على الوضوح وسهولة الاستخدام. ويشمل لوحات Kanban وتدفقات المهام متعددة الخطوات ولوحات المراسلة المدمجة. يستخدم التصميم أسلوبًا بسيطًا وخفيفًا مع ملصقات ملونة للأولويات والحالات.

🌟 لماذا ستحبه:

استخدم بطاقات المهام المكونة من عناصر تظهر التعليقات والعلامات والمرفقات، حتى تتمكن من عرض سير العمل المباشر.

جرب أنماط تنقل مختلفة (لوحة التحكم، المشاريع، المهام، الرسائل، المستخدمون) لتعكس تطبيقات الإنتاجية الشائعة.

اجمع بين نظام طباعة أنيق وألوان متباينة لتجعل جلسات العمل الطويلة مريحة للعين.

🔑 مثالي لـ: المصممين الذين يعرضون نماذج أولية تحتاج إلى أن تبدو أنيقة مع عكس ميزات التعاون الحقيقي

12. تطبيق ويب – قالب لوحة معلومات الاستدامة وأداة التقييم

بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى تتبع مبادرات الاستدامة وإعداد تقارير عنها، يوفر قالب تطبيق الويب للاستدامة لوحة تحكم جاهزة للاستخدام لتصور التقدم المحرز وإنشاء تقارير الاستدامة بسهولة.

يحتوي على لوحات معلومات للحوكمة وسلسلة التوريد والاستدامة البيئية والاجتماعية، إلى جانب أدوات تقييم تفاعلية. تجعل ميزات التصميم مثل التقييم القائم على المجال ومقاييس النضج ولوحات تتبع التحسينات منه أداة عملية لإعداد تقارير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) للشركات.

لماذا ستحبه:

قم بمحاكاة التقييمات المؤسسية الحقيقية، مع نطاقات التقييم والرؤى القابلة للتنفيذ

أضف عناصر تقارير مرئية مثل الأقراص، والمقاييس المرمزة بالألوان، والجداول المنظمة التي تجعل تقريرك جاهزًا للعرض في اجتماعات مجلس الإدارة.

قم بتكييف أداة التقييم ومكونات لوحة المعلومات مع مختلف مقاييس الاستدامة أو مؤشرات الأداء الرئيسية.

🔑 مثالي لـ: مستشاري ESG ومسؤولي الاستدامة الذين يحتاجون إلى طريقة احترافية لعرض بيانات الأداء وتتبع تقدم المشروع مقارنة بأهداف الاستدامة

🌟 مكافأة: تطوير مواقع الويب هو عمل صعب. بدون أداة ذكية ومركزية، فإن متطلبات العملاء ومناقشات التصميم وتعليقات Figma ووصف الهياكل الشبكية وما إلى ذلك، توجد في أدوات منفصلة، مما يؤدي إلى الغموض والتأخير. ClickUp Brain MAX يجلب الهدوء إلى هذا الفوضى. يمكنه: حوّل سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة والمعقدة التي تحتوي على جميع متطلبات عميلك إلى مهام واضحة ومنظمة.

أنشئ خرائط مواقع مع إصدارات بديلة لمسارات مستخدمين مختلفة وقواعد تسمية صفحات ملائمة لمحركات البحث.

انقل المهام تلقائيًا عبر الحالات، وأبلغ الفرق عند إرسال الأصول للمراجعة، وقم بإنشاء تقارير تقدم منتظمة لأصحاب المصلحة. يجمع هذا القالب البيانات وسير العمل عبر الأنظمة ويسمح لك بإدارة العملية بأكملها من لوحة تحكم واحدة. إليك كيف يبدو هذا في الواقع ⬇️

13. قالب موقع ويب للأعمال والتدريب

يعد قالب موقع الويب للأعمال والتدريب مفيدًا بشكل خاص لمقدمي الخدمات الذين يرغبون في طريقة متقنة لجذب العملاء المحتملين وإعلامهم وتحويلهم. ما يجعله فريدًا هو تضمين صفحة مبيعات منظمة وتدفق ندوات عبر الإنترنت، بحيث لا تعرض خدماتك فحسب، بل تبني أيضًا مسارًا يدفع العملاء المحتملين نحو الحجز أو الشراء.

🌟 لماذا ستحبه:

احصل على صفحات ويبينار وإعادة تشغيل جاهزة للاستخدام، مما يوفر لك ساعات من الوقت عند إعداد ورش عمل عبر الإنترنت أو أحداث مباشرة.

استخدم تصميم صفحة المبيعات المدمج الذي يركز على الإقناع لزيادة التحويلات.

حقق التوازن بين العلامة التجارية الشخصية وعرض الخدمات من خلال هيكل تصميم بسيط ولكنه فعال.

🔑 مثالي لـ: مدربي الأعمال والحياة الذين يرغبون في إنشاء موقع ويب احترافي لعرض خدماتهم وشهادات عملائهم

14. قالب موقع ويب لمنظمة غير حكومية

قالب موقع الويب NGO هو نظام تصميم أنيق وعملي للمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية. يأتي مع 8 تخطيطات صفحات منظمة، بما في ذلك الصفحة الرئيسية وصفحة التبرعات والأحداث والمدونة والوسائط والمزيد، مما يجعله أساسًا جاهزًا للاستخدام للأعمال المؤثرة. يوازن التصميم بين سهولة الوصول والمصداقية للمنظمات التي تعتمد على التبرعات ودعم المجتمع.

🌟 لماذا ستحبه:

احصل على دليل الأنماط والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام، مما يضمن الاتساق عبر جميع الصفحات.

استخدم خطوطًا وصورًا واضحة لتضع السرد القصصي والشفافية في المقدمة وتبني ثقة المانحين.

قم بتكييف الصفحات الجاهزة للأحداث والوسائط لعرض القصص المؤثرة دون البدء من الصفر.

🔑 مثالي لـ: المؤسسات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، ومبادرات الإعاقة وإمكانية الوصول، والمنظمات الشعبية، أو أي مشروع يركز على الصالح الاجتماعي وجمع التبرعات

15. قالب موقع ويب لمقهى

تم إنشاء قالب موقع الويب Cafe للمطاعم التي ترغب في إيصال مذاق الطعام وكرم الضيافة من خلال التصميم. يأتي مع 3 تخطيطات فريدة للصفحة الرئيسية وأكثر من 12 صفحة داخلية تغطي القوائم والحجوزات والأحداث والسير الذاتية للفريق وأقسام المدونة. تجعل الخطوط الجريئة والتخطيطات التي تبرز الصور من السهل إبراز الأطباق المميزة والعروض الترويجية أو أطباق الشيف الخاصة.

🌟 لماذا ستحبه:

احصل على هياكل جاهزة للاستخدام للحجوزات، مما يسهل تحويل الزوار إلى زبائن.

سلط الضوء على صور الأطعمة من خلال صفحات مخصصة للقوائم والمعارض التي تساعد المطاعم على إثارة الشهية على الفور.

يمكن تكييفها بسهولة لتناسب المقاهي والحانات والمخابز والمطاعم الفاخرة التي تحتاج إلى البساطة والعمق في آن واحد.

🔑 مثالي لـ: أصحاب المقاهي الذين يرغبون في موقع ويب جيد التصميم لعرض مكانهم وقائمة الطعام والأجواء وفريق العمل وتفاصيل الحجز.

16. قالب تصميم موقع ويب لتأجير السيارات

يُجسد قالب تصميم موقع تأجير السيارات رحلة المستخدم بشكل مثالي من خلال الجمع بين العناصر المرئية الواضحة وتدفقات الحجز البديهية، مما يسهل العثور على السيارة وحجزها. يركز القالب على الوضوح والتحويل من خلال تضمين صفحات مخصصة لتصفح طرازات السيارات ومقارنة الأسعار وإتمام الحجوزات ببضع نقرات فقط.

🌟 لماذا ستحبه:

استخدم عمليات الحجز المعدة مسبقًا لتسهيل عملية الاستئجار وتخصيصها.

أضف جداول مقارنة لطرازات المركبات والأسعار والميزات الرئيسية لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة.

سلط الضوء على عناصر ثقة العملاء مثل المراجعات والأسئلة الشائعة والسياسات ومساحة كافية للصور لتحقيق أكبر تأثير ممكن.

🔑 مثالي لـ: خدمات تأجير السيارات، والشركات الناشئة في مجال السيارات، وشركات السفر التي ترغب في زيادة التحويلات عبر الإنترنت

لماذا تستخدم قوالب مواقع الويب Figma

تمنحك قوالب مواقع الويب Figma ميزة كبيرة من خلال السماح لك بتخطي مرحلة اللوحة الفارغة والانتقال مباشرة إلى العمل التصميمي الحقيقي. بدلاً من إعادة إنشاء الأزرار والشبكات والتخطيطات والتنقل من الصفر، تبدأ بأساس مصقول وجاهز للتحرير يتبع أفضل ممارسات UI/UX الحديثة.

إليك الأسباب التي تجعل الفرق تعتمد على قوالب Figma:

وفر ساعات من العمل باستخدام المكونات والأقسام والأنظمة سريعة الاستجابة المعدة مسبقًا.

حافظ على الاتساق عبر الصفحات باستخدام أنماط مشتركة وعناصر قابلة لإعادة الاستخدام

تعاون بشكل أسرع من خلال مشاركة الملفات والتعليق والمراجعة والتكرار في الوقت الفعلي

تسليم سلس بفضل الطبقات المنظمة والرموز والمواصفات التي يمكن للمطورين استخدامها على الفور

قلل من أخطاء التصميم بفضل التباعد والطباعة والوصول المدمجين وفقًا لمعايير الصناعة.

✨ نصيحة لزيادة الإنتاجية: استخدم قوالب Figma جنبًا إلى جنب مع مكتبة مكونات مشتركة لتسهيل إجراء التحديثات عبر تصميمات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قائمة مراجعة لإطلاق الموقع الإلكتروني للتأكد من عدم إغفال أي شيء.

ما الذي يجعل قالب موقع Figma رائعًا

يمنحك قالب موقع ويب Figma الجيد حرية تعديل التخطيطات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام وجودة التصميم في كل صفحة. كما يجب أن يمنح الفرق ميزة تنافسية دون تقييد قدرتها على التخصيص لتلبية احتياجات العلامة التجارية الفريدة. مؤشرات الجودة الأساسية:

تصميمات سريعة الاستجابة مصممة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة

مكونات قابلة لإعادة الاستخدام (أزرار، أشرطة تنقل، بطاقات، نماذج، استمارات) تتكيف مع نمو موقعك

تنظيم ملفات منظم مع تسميات واضحة وتخطيط تلقائي ومسافات متسقة

رموز تصميم قابلة للتحجيم للطباعة والألوان وأنظمة الشبكات والظلال

تصميم يركز على سهولة الوصول (نوع قابل للقراءة، تباين، تباعد، تسلسل العناصر)

أنواع القوالب:

اختر بناءً على ما تقوم ببنائه:

قوالب الصفحات المقصودة : تركز على التحويل، مثالية للإطلاقات والحملات

قوالب المحفظة : عروض المشاريع، ودراسات الحالة، والسير الذاتية، وتصميمات البطل

قوالب التجارة الإلكترونية : شبكات المنتجات، وتدفقات سلة التسوق، والدفع، والفلاتر

قوالب SaaS/الشركات الناشئة : جداول الأسعار، أقسام الميزات، الشهادات، لوحات المعلومات

قوالب المدونة/المحتوى : بطاقات الفئات، تخطيطات المقالات، تجارب القراءة

قوالب لوحة التحكم وتطبيقات الويب: واجهة مستخدم تحليلية، بطاقات، جداول، لوحات إدارة

من خلال اختيار نوع القالب المناسب من البداية، يمكنك تقليل وقت التكرار بشكل كبير والحفاظ على توافق تصميمك مع الغرض من موقع الويب الخاص بك.

🤔 لست من محبي Figma؟ إليك بدائل Figma التي تتميز بأنظمة مكونات أقوى وميزات تعاون أفضل.

💡 نصيحة احترافية: تحقق دائمًا من تنظيم ملفات القالب قبل استخدامه. على سبيل المثال، سيحتوي القالب جيد التنظيم على مكونات مثل الأزرار والعناوين التي تم إعدادها باستخدام التخطيط التلقائي والتسمية المتسقة (btn/primary، btn/secondary).

قيود استخدام Figma لقوالب مواقع الويب

على الرغم من أن قوالب Figma تمنحك ميزة البداية المبكرة، إلا أنها ليست حلاً كاملاً لإنشاء موقع ويب مباشر. فيما يلي بعض القيود التي يجب وضعها في الاعتبار:

التصميم فقط، غير جاهز للتطوير: توفر قوالب Figma الهيكل والمرئيات وأنماط واجهة المستخدم. لكنها لا تتضمن كودًا فعالاً. ستظل بحاجة إلى تسليم التصميم إلى مطور أو استخدام أداة إنشاء مواقع لتجعله فعالاً.

التخصيص يتطلب مهارة: توفر القوالب الوقت، ولكن جعلها تتناسب مع علامتك التجارية يتطلب فهمًا جيدًا لأدوات Figma. بدون معرفة بالتصميم، قد ينتهي بك الأمر بخطوط غير متناسقة أو مشاكل في التباعد أو تخطيطات معطوبة.

اعتبارات الأداء: تأتي بعض القوالب بمكونات كبيرة ومفصلة يمكن أن تجعل ملفات Figma ثقيلة وبطيئة في العمل، خاصة في بيئات العمل التعاوني.

غير مصمم لإدارة التصميم من البداية إلى النهاية: لا يحتوي Figma على ميزات لتخطيط الحملات وتتبع المخرجات وإدارة الجداول الزمنية ومراقبة الأداء.

قوالب مواقع ويب Figma بديلة

تتولى قوالب Figma الجانب الإبداعي من تصميم المواقع الإلكترونية، لكنها لا تحل التحدي الأكبر: إدارة كل ما يحدث حول التصميم.

يقدم ClickUp مجموعة من القوالب المخصصة للمواقع الإلكترونية والتي تكمل Figma من خلال إدارة مشاريع المواقع الإلكترونية من البداية إلى النهاية.

في حين أن لوحات ClickUp البيضاء رائعة لاستضافة مناقشات التصميم الافتراضية وجمع التعليقات، فإن الأتمتة في ClickUp تقلل من الأعباء الإدارية المرتبطة بإرسال التصميمات يدويًا من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة المراجعة وحتى الموافقة النهائية.

يمكنك أيضًا ربط لوحات Figma بقوالب إدارة المشاريع في ClickUp، ومزامنة حالة التصميم تلقائيًا مع قوائم المهام.

إليك أفضل قوالب ClickUp 👇

1. قالب خطة مشروع موقع ويب ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لإطلاق موقع الويب التالي من البداية إلى النهاية باستخدام قالب خطة مشروع موقع الويب من ClickUp.

إن إطلاق موقع ويب هو أكثر من مجرد تصميم. فهو يشمل الاستراتيجية والمواعيد النهائية والاختبار والتعاون. يحول قالب خطة مشروع موقع الويب ClickUp هذه العملية المعقدة إلى سير عمل منظم وقابل للتتبع حتى يتمكن فريقك من الانتقال من المفهوم إلى الإطلاق دون أن يفوتك أي شيء.

بدلاً من البدء من الصفر، يوفر لك هذا القالب خطة مشروع معدة مسبقًا مع قوائم وعروض لكل مرحلة من مراحل إنشاء الموقع الإلكتروني، بدءًا من البحث الأولي وحتى النشر النهائي. يمكنك تعيين المالكين وتحديد مواعيد الاستحقاق وتتبع الميزانيات ومراقبة التقدم في كل مرحلة، كل ذلك في مكان واحد.

🌟 لماذا ستحبها:

خطط لكل مرحلة من مراحل إطلاق موقع الويب الخاص بك في مكان واحد من خلال تجميع المهام من البحث إلى التطوير، مع تتبع الجدول الزمني والميزانية في الوقت الفعلي.

اسحب المهام وأفلتها لتعديل التواريخ والتبعيات والمراحل المهمة على الفور، وقم بمواءمة الفرق متعددة الوظائف بشأن المواعيد النهائية.

وازن بين أحمال العمل في عرض "أحمال العمل" لتحديد زملاء الفريق الذين تم تكليفهم بأعباء زائدة أو ناقصة وإعادة توزيع المهام قبل حدوث أي تأخير.

تتبع الإنفاق باستخدام أداة تتبع التكاليف لمقارنة التكاليف التقديرية بالتكاليف الفعلية عبر المراحل المختلفة والحفاظ على الميزانيات تحت السيطرة.

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تطلق مواقع ويب جديدة أو تعيد تصميم المواقع الحالية وتحتاج إلى هيكل واضح لإدارة المهام والميزانيات والموافقات في مكان واحد

2. قالب خطة مشروع تصميم موقع ويب ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لكل مرحلة إبداعية وابقَ على الجدول الزمني المحدد باستخدام قالب خطة مشروع تصميم الموقع الإلكتروني من ClickUp.

بعد تخطيط مشروع موقع الويب بالكامل في القالب السابق، دعنا نركز على إحدى المراحل الأكثر أهمية، وهي مرحلة التصميم.

يوفر قالب خطة مشروع تصميم موقع الويب ClickUp للفرق الإبداعية مساحة مخصصة للتخطيط والتصميم ومراجعة كل منتج تصميمي، من النماذج الأولية إلى التخطيطات النهائية. مع عرضين أساسيين فقط: القائمة واللوحة، فإنه يحافظ على سير عمل تصميم الويب الخاص بك بسيطًا وسريعًا.

🌟 لماذا ستحبه:

قسّم مهام التصميم إلى أجزاء يمكن إدارتها مثل النماذج الأولية وتحديثات المحتوى وتعليقات العملاء في عرض القائمة للحفاظ على تنظيم سير العمل وبساطته.

انقل المهام بسهولة بين المراحل في عرض اللوحة لتبسيط المراجعات والتنقيحات.

أعط الأولوية للتسليم باستخدام علامات مدمجة وحالات واضحة تسلط الضوء على التعديلات العاجلة والموافقات المعلقة حتى لا يفوتك أي شيء قبل الإطلاق.

🔑 مثالي لـ: المصممين ومديري المشاريع الإبداعية الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة ومرئية لإدارة مهام تصميم المواقع الإلكترونية والمراجعات والموافقات ضمن دورة إنتاج سريعة الوتيرة.

3. قالب تصميم مواقع الويب ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع طلبات التصميم والتعليقات والموافقات، كل ذلك في مكان واحد منظم باستخدام قالب تصميم مواقع الويب ClickUp.

بينما يركز القالب السابق على تنفيذ مشروع تصميم موقع ويب واحد، فإن قالب ClickUp Web Design Template مصمم لفرق التصميم التي تدير عدة مواقع ويب، مثل الاستوديو الإبداعي الداخلي أو الوكالة.

يربط هذا القالب بين استقبال العملاء وتحديد الأولويات وعبء عمل المصممين في نظام واحد متواصل، بحيث يمكنك تقديم خدماتك بشكل أسرع دون إرهاق فريقك.

🌟 لماذا ستحبه:

قم بتركيز جميع طلبات التصميم باستخدام نموذج طلب التصميم المدمج الذي يلتقط تفاصيل المشروع ويقوم تلقائيًا بإنشاء مهام في مساحة العمل الخاصة بك.

تتبع التقدم في لوحة حالة التصميم عن طريق نقل الطلبات عبر مراحل مثل التصميم، والحاجة إلى مدخلات، ومراجعة العميل، والموافقة، للحفاظ على التنسيق بين المصممين والعملاء.

حدد أولويات المشاريع حسب التعقيد وقدرة الفريق باستخدام طريقتي العرض حسب التعقيد و قدرة المصمم لتحقيق التوازن بين أعباء العمل بفعالية.

قم بتوسيع نطاق سير عملك بسهولة من خلال عرض طلبات التصميم الجديدة الذي يبقي جميع المشاريع النشطة والقادمة مرئية وقابلة للفرز.

🔑 مثالي لـ: استوديوهات التصميم، أو العاملين المستقلين، أو الفرق الداخلية التي تتعامل مع مشاريع حيث إدارة حلقات التغذية الراجعة وتخصيص الموارد لا تقل أهمية عن جودة التصميم.

4. قالب خطة مشروع إعادة تصميم موقع الويب ClickUp

احصل على قالب مجاني جدد موقعك الإلكتروني بوضوح وثقة من المفهوم إلى إعادة الإطلاق باستخدام قالب خطة مشروع إعادة تصميم موقع ClickUp الإلكتروني.

بعد تغطية كيفية تخطيط وتصميم موقع ويب جديد، دعنا ننتقل إلى تجديد وتكرار المواقع الحالية.

يساعد قالب خطة مشروع إعادة تصميم موقع الويب ClickUp الفرق على التعامل مع العملية المعقدة لتحديث صفحات الموقع الحالية. على عكس القوالب الأخرى التي توفر لك قائمة كاملة بالإعدادات، يركز هذا القالب على قوالب المهام الفردية. تصبح كل نشاط من أنشطة إعادة التصميم مهمة قابلة لإعادة الاستخدام يمكنك تعديلها وتكرارها وتعيينها لفريقك.

يمكنك إنشاء مهام بسرعة مثل "تحديث تخطيط الصفحة الرئيسية" أو "تحديث صفحات المنتجات". قم بتعيينها لفريقك وتتبع التقدم في مكان واحد. هذا يجعل من السهل إدارة أعمال إعادة التصميم التي تتغير كثيرًا.

🌟 لماذا ستحبه:

أعد استخدام مهام إعادة التصميم وقم بتحريرها مع تطور مشروعك لتظل مرنًا دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

تتبع كل خطوة من خطوات عملية إعادة التصميم باستخدام طرق العرض المدمجة التي تنقل المهام من "قيد التقدم" إلى "قيد المراجعة" إلى "مكتمل" بسهولة.

بسّط التعاون من خلال المهام الفرعية والتعليقات والمرفقات المخزنة في مكان واحد حتى يظل الجميع على اطلاع على الخطوات التالية.

🔑 مثالي لـ: فرق تصميم المواقع الإلكترونية أو التسويق التي تتعامل مع عمليات إعادة التصميم المنتظمة وتحتاج إلى إعداد مرن وقابل لإعادة الاستخدام لتتبع التغييرات والموافقات

5. قالب تطوير مواقع الويب ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع الترميز وضمان الجودة والنشر في سير عمل واحد باستخدام قالب تطوير مواقع الويب من ClickUp.

بعد تخطيط موقع الويب الخاص بك وتصميمه وإعادة تصميمه، فإن الخطوة التالية هي إنشاؤه باستخدام قالب تطوير مواقع الويب من ClickUp.

هذا قالب على مستوى المجلد. يوفر لك مساحة عمل كاملة مع قوائم متعددة ولوحات وعروض تقدم تم إعدادها مسبقًا. ستجد قوائم مثل Backlog و Sitemap، تساعدك كل منها على تنظيم المهام عبر دورة حياة التطوير الكاملة.

تتبع طريقة العرض المدمجة كل مرحلة من مراحل العمل، بما في ذلك الاكتشاف ومراجعة الاحتياجات والتطوير والاختبار والتشغيل. يمكنك التبديل بسهولة بين طرق العرض، والاطلاع على ما يجري، ومراقبة تقدم كل ميزة نحو الاكتمال.

🌟 لماذا ستحبه:

قم بالبناء والنشر بثقة من خلال تتبع مهام التطوير وتحديثات الكود وإطلاق الميزات في مساحة واحدة منظمة.

حافظ على تماسك المصممين ومبدعي المحتوى والمطورين ومديري المشاريع من خلال العروض المشتركة وسير العمل المتسق الذي يحافظ على تزامن الفريق.

راقب التقدم والتبعيات في عرض اللوحة والقائمة لتحديد العقبات مبكرًا ومنع التأخير.

قم بتكرار إعدادات التطوير المخصصة الخاصة بك للاستخدام في عمليات البناء المستقبلية للحفاظ على عملية تطوير متسقة وقابلة للتكرار.

🔑 مثالي لـ: مطوري الويب ومديري الهندسة والفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى إطار عمل قابل للتكيف للتعامل مع كل شيء

دع وكلاء ClickUp يديرون سير عملك في الخلفية يساعد وكلاء ClickUp في الحفاظ على استمرار إنشاء مواقع الويب من خلال مراقبة المهام والتبعيات والموافقات والمواعيد النهائية نيابة عنك. يقومون بتوجيه العمل تلقائيًا وإخطار المالكين عند جاهزية التصميمات أو الأصول وتصعيد العوائق وإنشاء ملخصات التقدم حتى لا يتعطل أي شيء بين التصميم والمحتوى والتطوير. أثناء قيام فريقك بالبناء، يتولى الوكلاء الأعمال الروتينية. وكلاء ClickUp AI

6. قالب خطة إنتاج موقع الويب ClickUp

احصل على قالب مجاني نسق بين الفرق وحقق كل إنجاز في عملية الإطلاق باستخدام قالب خطة إنتاج موقع الويب من ClickUp.

بمجرد إنشاء موقعك واختباره، يتحول التركيز إلى الإنتاج، حيث يجب أن يتم كل تحديث مباشر ودفع محتوى بسلاسة. يساعد قالب خطة إنتاج موقع الويب ClickUp الفرق على إدارة الإصدارات المستمرة ومراقبة الأصول المباشرة دون تعطيل موقعك.

وهي مصممة للتعاون المنظم بين المطورين ومديري المشاريع ومديري المحتوى وفرق ضمان الجودة. بفضل ميزات مثل قصص المستخدمين ووضع علامات الأولوية، يمكنك إدارة إصلاح الأخطاء وتعديل الأداء أو طرح الميزات تمامًا مثل أي إصدار منتج.

🌟 لماذا ستحبه:

قم بتخطيط ومتابعة واعتماد تحديثات المحتوى أو التصميم قبل نشرها لضمان سلاسة كل تغيير وخلوه من الأخطاء.

قم بتجميع الأعمال حسب الموضوعات لاكتشاف العقبات مبكرًا وحل المشكلات قبل أن تؤثر على المستخدمين.

حافظ على موقع جاهز للإنتاج من خلال إدارة التحديثات باستمرار لتحسينه دائمًا والحفاظ على استقراره دائمًا.

🔑 مثالي لـ: الوكالات الرقمية وفرق المنتجات ومديري الويب الذين يشرفون على عمليات الإطلاق متعددة الفرق

7. قالب ClickUp لإنشاء صفحات الويب

احصل على قالب مجاني قم بإنشاء وإدارة كل صفحة ويب بوضوح باستخدام قالب ClickUp لإنشاء صفحات الويب.

يُعد قالب ClickUp Building Web Pages Template مفيدًا لتحويل خريطة موقعك إلى صفحات ويب حية جيدة التنظيم، بحيث يمكنك تخطيط كل صفحة وتصميمها ونشرها بطريقة منظمة.

بدلاً من إدارة الموقع الإلكتروني كمشروع واحد كبير، يركز هذا القالب على الصفحات الفعلية التي يتكون منها موقعك. فهو يحفظ كل شيء بدءًا من مسودات النصوص وتعليقات التصميم وحتى روابط الصفحات في مساحة عمل واحدة حتى يتمكن فريقك من التعاون دون أي ارتباك.

يمكنك عرض التقدم المحرز بعدة طرق: يُظهر عرض خريطة الموقع كيفية ارتباط الصفحات ببعضها، بينما يعرض عرض اللوحة والقائمة حالة كل مهمة في الوقت الفعلي. وإذا كنت تنسق الجداول الزمنية، فإن عرض مخطط جانت يساعد في تتبع المخرجات والتأخيرات على جدول زمني مرمز بالألوان.

🌟 لماذا ستحبه:

نظم كل نوع من أنواع الصفحات بوضوح عن طريق فصل الصفحات الأساسية والمنتجات والصفحات الداعمة حتى تتمكن الفرق من التصميم والتطوير بشكل متوازٍ.

قم بتركيز التصميمات وتعليقات العملاء مباشرةً ضمن المهام لتسريع عملية المراجعة وتسهيلها.

سجل التعليقات بكفاءة باستخدام حالات مثل "تحديث مطلوب" و"قيد المراجعة" التي تحافظ على حلقات التغذية الراجعة مرئية ومنظمة.

🔑 مثالي لـ: الوكالات التي تبحث عن أداة تصميم مواقع ويب لإنشاء مواقع ويب متعددة الصفحات حيث تتطلب كل صفحة اهتمامًا خاصًا

8. قالب مخطط موقع ويب ClickUp

احصل على قالب مجاني حوّل أفكارك إلى خطة موقع منظمة باستخدام قالب ClickUp Website Planner Template

يمنحك قالب ClickUp Website Planner خريطة طريق كاملة لمشروع الويب الخاص بك، مما يحول عملية فوضوية متعددة الفرق إلى سير عمل مرئي وواضح.

من جلسة العصف الذهني الأولى إلى المراجعة النهائية، يتم تخطيط كل مرحلة من مراحل التصميم بدءًا من الفكرة وحتى الاختبار. يمكنك تعيين مستويات الجهد وعرض العمل من زوايا متعددة ( عرض Kanban أو Gantt أو Timeline ) للحفاظ على سلاسة العملية وتوقع نتائجها.

🌟 لماذا ستحبه:

اكتشف عدم التوازن في عبء العمل مبكرًا بفضل مستويات الجهد المدمجة وعلامات الفريق التي توضح من يعاني من عبء عمل زائد ومن متاح للعمل.

بسّط المراجعات الإبداعية باستخدام مراحل حالة واضحة مثل "مراجعة داخلية" و"قيد التقدم" لتبسيط التعليقات عبر الفرق.

قم ببناء المساءلة في كل مرحلة من خلال المهام التي توضح الملكية والفرق المطلوبة ومواعيد الاستحقاق للتخلص من الالتباس والازدواجية.

🔑 مثالي لـ: مديري التسويق أو استوديوهات التصميم أو الشركات الناشئة التي تحتاج إلى تنسيق عدة مجالات (النسخ والتصميم والتطوير) عند تخطيط وتنفيذ موقع ويب جديد.

9. قالب نطاق العمل لموقع ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد توقعات ونتائج واضحة من اليوم الأول باستخدام قالب نطاق عمل موقع الويب ClickUp.

قبل كتابة السطر الأول من الكود، يحتاج كل مشروع موقع ويب إلى شيء واحد: الوضوح. يضع قالب نطاق عمل موقع الويب ClickUp هذا الأساس.

تساعد مستندات ClickUp التفصيلية في تخزين كل تفاصيل المشروع مسبقًا، مثل الأهداف والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية والتكاليف، بحيث يتفق الجميع على ما يتم بناؤه ومتى. يمكن ربط مستند نطاق العمل الشامل هذا بمهام ClickUp، بحيث يمكن للفرق التي تعمل على وحدات التصميم وإنشاء المحتوى والتكاملات وأنشطة الإطلاق التحقق بسرعة مما هو ضمن النطاق وما يحتاج إلى موافقة.

هذا القالب مخصص للفرق والعملاء الذين لا يريدون أي التباس أثناء التنفيذ.

🌟 لماذا ستحبه:

حدد الأهداف والنتائج المتوقعة والأسعار مسبقًا لوضع توقعات واضحة وتجنب سوء الفهم لاحقًا.

قم بتوثيق كل افتراض وقاعدة للتحكم في التغييرات للحفاظ على توافق جميع الأطراف المعنية مع تطور المشروع.

قم بتعيين المالكين والجداول الزمنية وتفاصيل المهام لكل مرحلة لضمان المساءلة وتجنب عدم وضوح المسؤوليات.

حافظ على الشفافية من خلال جداول الأسعار المدمجة وجداول التكاليف التي تحافظ على وضوح الميزانيات وتسيطر على الإنفاق.

🔑 مثالي لـ: الوكالات والاستشاريين ومديري المشاريع الداخليين الذين يحتاجون إلى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات ونطاق مشاريع تطوير الويب

10. قالب خطة مشروع ترحيل موقع الويب ClickUp

احصل على قالب مجاني انقل موقعك بسلاسة وأمان باستخدام قالب خطة مشروع ترحيل موقع الويب ClickUp.

يعد ترحيل موقع ويب أحد أصعب المشاريع الرقمية. إلى جانب نقل الملفات، تحتاج إلى حماية قيمة الروابط وثقة المستخدمين.

يساعد قالب خطة مشروع ترحيل موقع الويب ClickUp الفرق على تخطيط عمليات الترحيل واختبارها وتنفيذها بثقة وبشكل منظم. يقسم العملية إلى مراحل بحيث يتم التعامل مع كل التبعيات وعمليات إعادة التوجيه بشكل متزامن.

🌟 لماذا ستحبه:

خطط لعمليات الترحيل في مراحل منظمة مع نقاط تفتيش مدمجة وخطوات مراجعة لضمان عدم تفويت أي شيء.

حافظ على قيمة تحسين محركات البحث (SEO) وأداء الموقع من خلال تتبع عمليات إعادة التوجيه وتدقيق البيانات الوصفية واختبار المهام في عرض منظم واحد.

اكتشف المخاطر مبكرًا من خلال حالات مثل "محظور" و"قيد المراجعة" التي تشير إلى العقبات قبل أن تؤثر على الجداول الزمنية.

قم بتوحيد الفرق الفنية وغير الفنية في مساحة عمل مشتركة حيث يبقى المطورون والمسوقون وأصحاب المصلحة على اتصال في الوقت الفعلي.

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق وتكنولوجيا المعلومات التي تدير عمليات نقل النطاقات أو تغييرات CMS أو عمليات إعادة التصميم على نطاق واسع

11. قالب لوحة بيضاء لخريطة موقع ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتخطيط هيكل موقعك بالكامل بصريًا باستخدام قالب ClickUp Sitemap Whiteboard Template

قبل أن تظهر النماذج الأولية أو النماذج التجريبية، يبدأ كل موقع ويب رائع بخريطة موقع واضحة.

يمنح قالب ClickUp Sitemap Whiteboard فريقك طريقة مرئية أولاً لتخطيط هيكل موقعك، من القوائم العليا إلى الصفحات الفرعية المتداخلة. يمكنك سحب العناصر وإفلاتها وإعادة ترتيبها في الوقت الفعلي. بهذه الطريقة، من السهل مواءمة تدفق المحتوى ورحلات المستخدمين قبل كتابة الكود.

سواء كنت ترسم أفكارك الأولية أو تضع اللمسات الأخيرة على هيكل الموقع المعتمد، توفر لك ClickUp Whiteboards مساحة عمل بديهية حيث يمكنك تبادل الأفكار مع فريقك، واستخدام الموصلات لتخطيط رحلات المستخدمين، وحفظ الأفكار على الملاحظات اللاصقة، وترميز العناصر بالألوان لوضوح بصري.

🌟 لماذا ستحبه:

تصور بنية موقع الويب بالكامل في لمحة واحدة لاكتشاف الروابط المفقودة وتداخل المحتوى على الفور.

تعاون مباشرة مع المصممين والمطورين واستراتيجيي المحتوى باستخدام التعليقات والملاحظات اللاصقة لتحسين الأفكار في الوقت الفعلي.

قم بسحب وإفلات العناصر مع تطور مشروعك للحفاظ على علاقات الصفحات واضحة وهيكلها منظمًا.

حوّل أقسام خريطة الموقع المعتمدة إلى مهام قابلة للتنفيذ لربط التخطيط والتنفيذ دون الحاجة إلى الإعداد اليدوي.

🔑 مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم، واستراتيجيي المحتوى، وفرق الويب الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة لكنها فعالة للتوافق على هيكل الموقع قبل البدء في البناء.

12. قالب صفحة الهبوط ClickUp

احصل على قالب مجاني صمم واختبر صفحات عالية التحويل بشكل أسرع باستخدام قالب صفحة الهبوط ClickUp.

تنجح الصفحات المقصودة عندما تحقق التوازن بين المحتوى الجذاب والتصميم النظيف والدعوات الواضحة لاتخاذ إجراء. ولكن مقارنة الأساليب المختلفة وتتبع ما ينجح (وما لا ينجح) قد يكون أمرًا صعبًا. بدلاً من الإشارات المرجعية المتناثرة أو لقطات الشاشة العشوائية، يوفر لك قالب الصفحة المقصودة من ClickUp مساحة مركزية لدراسة خيارات التصميم وأنماط النسخ والدعوات لاتخاذ إجراء جنبًا إلى جنب.

🌟 لماذا ستحبه:

قارن بين العلامات التجارية الرائدة من خلال حفظ صفحاتها الرئيسية وتحليلها لدراسة أنماط الرسائل والتصميم.

قم بتقييم مناقشات التصميم باستخدام حقول التقييم التي تقيّم المحتوى وسهولة الاستخدام بشكل موضوعي.

تتبع عناصر التصميم المتكررة مثل موضع الأزرار واللون لتحديد العوامل التي تؤدي باستمرار إلى النقرات والتحويلات.

أنشئ أرشيفًا مشتركًا للإلهام باستخدام ClickUp Docs، حيث يمكن لفريقك تخزين الروابط والملاحظات لإعادة التصميم في المستقبل.

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق والمصممين واستراتيجيي النمو الذين يبحثون عن نظام عملي لتحليل الصفحات المقصودة عالية الأداء ومقارنتها وتكرارها.

13. قالب تدفق المستخدمين ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور وحسّن كل رحلة مستخدم باستخدام قالب تدفق المستخدمين من ClickUp.

تبدأ كل تجربة منتج رائعة بفهم كيفية تفاعل المستخدمين معها.

يحول قالب ClickUp User Flow Template تلك الرحلات غير المرئية إلى خرائط مرئية واضحة تعرض كل إجراء ونتائج على طول الطريق. بدلاً من التخمين أين قد يضيع المستخدمون، يمكنك رؤية مسارهم خطوة بخطوة. ونتيجة لذلك، يساعد هذا في تصميم تجارب أكثر ذكاءً وسلاسة.

🌟 لماذا ستحبه:

حوّل مسارات المستخدم المعقدة إلى مخططات انسيابية واضحة ومرئية يمكن لأي شخص فهمها على الفور.

حدد نقاط الاحتكاك مبكرًا لتحسين تجربة المستخدم قبل الإطلاق ومنع التسرب

قارن بين التدفقات البديلة جنبًا إلى جنب (مثل تسجيل الخروج كضيف مقابل التسجيل) للعثور على التجربة الأكثر سهولة.

قم بمواءمة فرق تجربة المستخدم والمنتج والتطوير حول مخطط مشترك واحد لتقليل التردد وتسريع اتخاذ القرارات.

🔑 مثالي لـ: مصممي المنتجات وباحثي تجربة المستخدم والمطورين الذين يحتاجون إلى طريقة عملية لتخطيط سلوك المستخدم والتصميم

خطط وأنشئ مواقع الويب بشكل أسرع مع ClickUp

تمنحك قوالب Figma ميزة تنافسية في الجانب الإبداعي من خلال النماذج الأولية ومجموعات واجهة المستخدم وأنظمة التصميم التي توفر ساعات من العمل على التخطيط. عند إقرانها بقوالب مواقع الويب من ClickUp، يمكنك الانتقال من التصميم إلى التنفيذ بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يظل كل شيء من تخطيط المحتوى إلى تتبع مهام التطوير منظمًا في مكان واحد.

علاوة على ذلك، تعمل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتكاملات في ClickUp على استمرار سير المشاريع. فهي تقوم بتعيين المهام على الفور، وإنشاء نسخ، ومزامنة التحديثات عبر الأدوات، وتتبع التقدم دون الحاجة إلى الإدارة التفصيلية.

تنشئ قوالب Figma وقوالب ClickUp معًا مسارًا سلسًا من الفكرة إلى الإطلاق.

سجل في ClickUp مجانًا وقم بإنشاء مواقع ويب بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.