Zoho Meeting مقابل ClickUp SyncUp: أي أداة اجتماعات الفيديو أفضل؟

لقد انتهيت من ثلاثة اجتماعات بحلول الساعة 11 صباحًا، وقمت بالفعل بالتبديل بين أداة الفيديو وتطبيق إدارة المشاريع وبرنامج تدوين الملاحظات ست مرات. في اليوم العادي، يقوم الموظف الواحد بالتبديل بين التطبيقات والنوافذ أكثر من 3600 مرة.

هنا تكمن المشكلة: لا ينبغي أن تكون اجتماعات الفيديو معزولة عن الواقع. عندما تكون أداة الاتصال الخاصة بك منفصلة عن مكان العمل الفعلي، تضيع القرارات وتفشل المتابعات.

والسؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بجودة الفيديو أو مشاركة الشاشة. إنه يتعلق بما يحدث بعد انتهاء المكالمة. هل تصبح عناصر العمل هذه مهام تلقائيًا؟ هل يمكنك سحب سياق المشروع في منتصف الاجتماع دون التبديل بين علامات التبويب؟

في هذا المجال، يعد كل من Zoho Meeting و ClickUp’s SyncUp بتعاون سلس عبر الفيديو، لكنهما يتبعان نهجين مختلفين تمامًا. دعنا نقارن بينهما ونرى أيهما يقدم أداءً أفضل.

ClickUp SyncUp مقابل Zoho Meeting: نظرة عامة

إليك نظرة عامة سريعة:

الميزة ClickUp SyncUp Zoho Meeting متوفر على مساحة عمل ClickUp، تطبيق الهاتف المحمول، امتداد Chrome Android و iOS و Linux و macOS و Windows الحد الأقصى للمشاركين 200 250 للاجتماعات، 5000 للندوات عبر الإنترنت الحد الأقصى للمتحدثين 24 في وقت واحد جميع المشاركين في الاجتماع المؤتمرات الصوتية يمكن تسجيل الصوت SyncUps أرقام اتصال آمنة لأكثر من 55 دولة خطة الأسعار* خطة مجانية، أسعار مخصصة للفرق الكبيرة 1 دولار شهريًا لكل مضيف للاشتراك في الاجتماعات و 8 دولارات شهريًا لكل منظم للاشتراك في الندوات عبر الإنترنت إدارة سير العمل المهام والمستندات والاجتماعات، كلها متصلة في مساحة عمل واحدة يعمل كتطبيق مستقل — يتطلب أدوات إدارة مشاريع منفصلة إدارة التقويم تقويم موحد يتكامل مع Google Calendar و Microsoft Outlook لمزامنة الاجتماعات الفورية وأكثر من 1000 تطبيق آخر دعوات التقويم عبر Zoho Calendar و Zoho Mail فقط إدارة الموارد قم بتعيين أعباء العمل وتتبع السعة ومواءمة الجداول الزمنية من داخل ClickUp Tasks يقتصر على جدولة الاجتماعات الخبرة التقنية Minimal — قم بإعداد الاجتماعات والأتمتة دون الحاجة إلى البرمجة معتدل — يتطلب التكامل مع تطبيقات Zoho التخزين تسجيلات مخزنة في Clips Hub مع نصوص تخزين سحابي في الخطط المدفوعة (حتى 5 جيجابايت مجانًا)

ما هو ClickUp؟

استضف مكالمات صوتية ومرئية داخل مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp SyncUp

هذه هي التكلفة الخفية لأدوات الفيديو غير المتصلة. وقد تم تصميم ClickUp لسد هذه الفجوة التي تعيق الإنتاجية، وتتيح لنا القيام بعملنا على أفضل وجه.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، وتجمع بين جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل.

تتم مكالمات الفيديو الخاصة بك في مكان عملك بالفعل — بجوار المهام التي تتم مناقشتها، والمستندات التي تتم مراجعتها، والمشاريع التي يتم التخطيط لها.

لا مزيد من تضخم العمل، ولا متابعة يدوية، ولا بحث عن سياق اجتماع الأسبوع الماضي. بالنسبة للفرق البعيدة وقادة العمليات الذين يحتاجون إلى اجتماعات تترجم فعليًا إلى أفعال، إليك ما يجعل ClickUp يعمل بشكل مختلف عن أدوات الفيديو المستقلة.

ميزات ClickUp

تُجرى اجتماعات ClickUp SyncUp في مكان عملك مباشرةً. لا تحتاج إلى تبديل التطبيقات أو البحث عن روابط الاجتماعات أو نقل الملفات لمجرد التحدث مع فريقك.

هذا الإعداد داخل التطبيق، إلى جانب الميزات التالية، يجعل SyncUp بديلاً قوياً لـ Zoho:

الميزة رقم 1: ClickUp SyncUp

لا تفقد سياق الاجتماع مرة أخرى. ClickUp SyncUp هي ميزة مكالمات فيديو وصوت مدمجة مباشرة في أداة إدارة المشاريع ClickUp. يمكن للمستخدمين بدء مكالمات صوتية وفيديو فورية فردية أو جماعية من أي قناة دردشة أو رسالة مباشرة أو محادثة مهمة دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات.

تواصل على الفور مع SyncUps، أداة الاجتماعات الصوتية والمرئية المدمجة في ClickUp

أثناء تحسين خطط المشاريع المعقدة، اربط المناقشات مباشرةً بمهام ClickUp. لنفترض أنك تريد تعيين مسؤوليات جديدة، يمكنك إنشاء المهام أو تحديثها في الوقت الفعلي. يسجل كل SyncUp تلقائيًا ملخصًا في سلسلة المحادثات، بحيث يمكن لأعضاء الفريق الذين فاتتهم المكالمة اللحاق بها بسرعة.

بفضل الميزة المتقدمة Mobile SyncUp، يمكنك إجراء اتصالات وجهًا لوجه في أي مكان، حتى عندما لا تكون في مكتبك. ابدأ أو انضم إلى SyncUps على تطبيق ClickUp للهاتف المحمول من أي قناة أو رسالة مباشرة.

ابدأ أو انضم إلى SyncUps على الهاتف المحمول

🚀 Smart Sync: تزيل تكاملات ClickUp الحاجة إلى التبديل بين السياقات مع مجموعة الأدوات الحالية لديك. يتصل ClickUp بالأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Google Workspace و Microsoft Teams و Slack، لضمان عدم عزل أي محادثة أو مهمة. تقوم تكاملات Google Calendar + Microsoft Outlook بمزامنة اجتماعاتك ومواعيدك النهائية وتحديثات مشاريعك تلقائيًا.

تساعدك إدارة التقويم المدمجة في ClickUp على تصور الجداول الزمنية للمشاريع وجداول المهام وجلسات SyncUp في عرض موحد واحد. توفر هذه التكاملات الوقت وتحسن إدارة سير العمل من خلال الحفاظ على الملفات والاجتماعات والتحديثات في مكان واحد.

الميزة 2: مقاطع ClickUp

توقف عن تكرار نفس الكلام في الاجتماعات أو كتابة تفسيرات مطولة.

تتيح لك ClickUp Clips تسجيل مقاطع الفيديو لشاشتك أو مقاطع صوتية فقط وإضافتها مباشرة إلى المستندات أو التعليقات أو الدردشة، بحيث يحصل فريقك على السياق على الفور وفي الوقت الذي يناسبهم.

سجل شاشتك بسهولة باستخدام ClickUp Clips

بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين جميع مقاطع الفيديو المسجلة وملفات SyncUp المسجلة في Clips Hub. يمكنك الوصول إلى هذه التسجيلات في أي وقت، إلى جانب النصوص، وإضافة تعليقات مزودة بختم زمني لتوجيه محادثة محددة للغاية.

يمكنك الوصول إلى جميع SyncUps المسجلة في ClickUp Hub

في الواقع، يمكن لأي شخص في مساحة العمل لديك لديه حق الوصول إلى القناة (حيث تم تسجيل SyncUp) عرض النص وإضافة تعليقات إلى التسجيل.

📮 ClickUp Insight: تؤثر تبديل السياق بشكل خفي على إنتاجية فريقك. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ تجمع ClickUp سير عملك (والدردشة) في منصة واحدة مبسطة. قم بتشغيل المهام وإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد، بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

الميزة رقم 3: ClickUp Chat

تكون أفضل محادثاتك هي تلك التي ترتبط بالعمل الذي تتم مناقشته. ويمكنك بدء مكالمة (أي بدء SyncUps) مباشرة من نافذة الدردشة.

تتيح لك ClickUp Chat التواصل والتعاون مع فريقك من خلال جمع جميع مناقشاتك ومهامك في منصة واحدة موحدة. أرسل ما يصل إلى 1000 رسالة لكل مساحة عمل (خطة مجانية) ونظمها بشكل منظم في سلاسل محادثات وقنوات.

داخل الدردشة، يمكنك فرز التعليقات وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ وقوائم مهام. يمكنك أيضًا مشاركة الملفات، وإعداد منشورات الإعلانات، ومتابعة إدارة المهام، والبحث عن رسائل محددة من خلال الكلمات الرئيسية (تمامًا مثل Slack).

تعاون مع أعضاء فريقك باستخدام ClickUp Chat

يمكنك بدء SyncUp مباشرة من ClickUp Chat. نظرًا لأن أعضاء فريقك لديهم بالفعل حق الوصول إلى سلسلة الاتصالات هذه، فلن تضطر إلى قضاء الوقت في إنشاء سياق أو مشاركة الملفات عبر أدوات تعاون متعددة.

⭐ ميزة إضافية: يقوم AI Notetaker من ClickUp تلقائيًا بتسجيل المناقشات وتدوينها وتلخيصها في الوقت الفعلي، مما يحول كل محادثة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. بمجرد انتهاء الاجتماع، يقوم AI Notetaker بإنشاء ملخصات موجزة، وتسجيل القرارات المتخذة، وحتى تحديد الخطوات التالية أو المسؤولين عنها. يتم ربط هذه الملاحظات على الفور بمهام ClickUp أو مستندات ClickUp، مما يحافظ على تماسك فريقك بالكامل، حتى عندما يعمل الفريق على عدة مشاريع. دع AI Notetaker من ClickUp يتولى تدوين ملاحظات الاجتماع بينما تركز أنت على اجتماعاتك

الميزة رقم 4: ClickUp Brain

هل سئمت من إضاعة الوقت في البحث عن النقاط الرئيسية بعد مكالمة فيديو؟ مع ClickUp Brain، طبقة AI سياقية قوية مدمجة في مساحة عملك، يتم ربط مهامك ووثائقك ومحادثاتك واجتماعاتك ولوحات معلوماتك. هذا يعني أن Brain يفهم حقًا سياق عملك.

أفضل ما في الأمر هو أن Brain يستخرج تلقائيًا بنود العمل من الاجتماعات ويحولها إلى مهام مخصصة ومهيأة بشكل صحيح بمجرد انتهاء المكالمة. لذلك لا داعي للبحث في جداول الأعمال السابقة أو سلاسل المحادثات على Slack.

احصل على نسخة قابلة للبحث وملخصات مع ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تلخيص ملاحظات الاجتماعات السابقة، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في المهام الرئيسية والعوائق، وإنشاء نقاط نقاش، والخطوات التالية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم وكلاء ClickUp في قنوات فريقك للرد على الأسئلة المباشرة. يقوم هذا الوكيل بسحب المعلومات من القنوات التي يمكنه الوصول إليها والإجابة على أسئلة مثل "من هو مدير المشروع هنا؟" أو "من تم تكليفه بمهمة الاختبار في اجتماع الأمس؟" دون مقاطعة أي شخص في فريقك. قم بأتمتة المهام المتكررة في سير عملك في غضون دقائق. أتمتة الإجابات على الأسئلة الشائعة باستخدام Prebuilt Agents من ClickUp

أسعار ClickUp

ما هو Zoho Meeting؟

عبر Zoho

Zoho Meeting هي منصة اجتماعات وندوات عبر الإنترنت مصممة للتعاون والتواصل في مكان العمل للشركات والأفراد. وهي أحد المكونات العديدة في نظام Zoho الأوسع نطاقًا.

تدعم المنصة غرف اجتماعات افتراضية مخصصة مع وحدات تحكم مخصصة وتتكامل مباشرة مع أنظمة التقويم ومجموعة تطبيقات Zoho (بما في ذلك Zoho CRM). توفر أمانًا متقدمًا بفضل تشفير SSL/128 بت AES، مع ميزات مثل الغرف المحمية بكلمة مرور وعناصر التحكم في غرفة الانتظار لمنع دخول الضيوف غير المدعوين.

ميزات Zoho Meeting

Zoho Meeting هو تطبيق مستقل مصمم لاستضافة الاجتماعات الداخلية والندوات الخارجية عبر الإنترنت. من الاجتماعات الفردية إلى الاجتماعات الجماعية التي تضم 250 شخصًا والندوات عبر الإنترنت التي تضم ما يصل إلى 5000 شخص، يستخدم هذا التطبيق من قبل الفرق البعيدة ومضيفي الندوات عبر الإنترنت للاستفادة من الميزات الرئيسية التالية:

الميزة رقم 1: غرف الاجتماعات

تحول Zoho Meeting Rooms مساحات المؤتمرات الفعلية إلى منصة اجتماعات افتراضية حيث يمكن للفرق الانضمام إلى الاجتماعات عبر الإنترنت معًا.

يمكن للمستخدمين إعداد غرفة عن طريق إقران شاشة (مثل تلفزيون أو شاشة) بتطبيق تحكم مخصص على جهاز iOS (تطبيق Zoho Meeting Rooms Controller) للتشغيل بدون استخدام اليدين.

عبر Zoho Meeting

يمكنك إنشاء وإدارة غرف متعددة من حساب Zoho Meeting الخاص بك وربطها بجلسات محددة أثناء الجدولة. يتيح لك جهاز التحكم أيضًا ضبط تفضيلات الصوت والفيديو وتسجيل الجلسات وتتبع جميع الإجراءات المتعلقة بالغرفة من خلال عارض سجل الإجراءات.

الميزة رقم 2: غرف جانبية

غرف الاجتماعات الفرعية هي مساحات افتراضية داخل الاجتماع حيث يمكنك تقسيم المشاركين إلى مجموعات أصغر لإجراء مناقشات مركزة وعصف ذهني. أثناء الجلسة الجارية في اجتماعات Zoho، يمكن للمضيفين إنشاء غرف متعددة (حتى 20 غرفة)، وتعيين المشاركين يدويًا أو تلقائيًا، وتعيين مؤقتات لمدة عمل كل مجموعة بشكل مستقل.

تعمل كل غرفة جانبية كاجتماع مصغر مع إمكانية مشاركة الشاشة والوصول إلى السبورة البيضاء. أثناء ورش العمل واجتماعات الفرق متعددة الوظائف، يمكن للمضيف مراقبة المناقشات (في غرف جانبية فردية) قبل إعادة الجميع إلى الجلسة الرئيسية.

👀 هل تعلم؟ ما يقرب من 55٪ من الموظفين يقومون بمهام متعددة أثناء الاجتماعات الطويلة. من المحتمل أن يفوتهم بعض الأفكار الرئيسية وقد يحتاجون إلى بعض المساعدة في الملاحظات والملخصات لربط النقاط الغامضة. شارك دائمًا ملخص الاجتماع مع الحاضرين حتى يتمكنوا من الرجوع إليه وربط النقاط.

الميزة رقم 3: السبورات البيضاء الافتراضية

Virtual Whiteboard هي أداة تعاونية تتيح للمشاركين تبادل الأفكار وتصورها في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت.

عبر Zoho

تتميز السبورة البيضاء بخيارات تنسيق النص (الخطوط والألوان والمحاذاة) والتعرف المتقدم على الأشكال، مما يحول رسوماتك الأولية إلى أشكال هندسية دقيقة. يمكنك تحميل الصور وإضافة تعليقات عليها مباشرة على اللوحة وتنزيل السبورة البيضاء كصورة للرجوع إليها أو مشاركتها في المستقبل.

أسعار Zoho Meeting

أسعار مخصصة

⭐ مكافأة: يمكنك تعيين مهام لأعضاء الفريق بين SyncUps بمجرد ذكر أسمائهم. باستخدام Talk to Text من ClickUp Brain MAX، يمكنك أيضًا تدوين أفكارك بأكثر من 50 لغة دون أي خطوات إضافية. تحقق من الإمكانات الواسعة لـ Brain Max في هذا الفيديو:

ClickUp SyncUp مقابل Zoho Meeting: مقارنة الميزات

تساعد كل من ClickUp SyncUp و Zoho Meeting الفرق البعيدة على البقاء على اتصال من خلال مكالمات الفيديو وميزات التعاون.

بينما تم تصميم ClickUp SyncUp للتنسيق الداخلي السريع (الانتقال من مناقشات المهام إلى المكالمات الحية دون تبديل علامات التبويب)، يركز Zoho Meeting على الاجتماعات المنظمة واستضافة الندوات عبر الإنترنت.

دعنا نحلل كيف تختلف (ClickUp SyncUp و Zoho Meeting) في الميزات الأساسية.

الميزة رقم 1: النسخ والملخصات

تستخدم هاتان الأداتان الذكاء الاصطناعي في مكالمات الفيديو. يمكنك الحصول على نصوص موقوتة لملفات SyncUp الصوتية والمرئية باستخدام ClickUp Notetaker (لا حاجة إلى تكامل منفصل). يقوم بتحديد المتحدثين وإنشاء نصوص واضحة وقابلة للبحث إلى جانب ملخصات ذكية في ClickUp Docs. يقوم Brain باستخراج العناصر القابلة للتنفيذ من النص لإنشاء مهام وتعيينها مع تواريخ استحقاق ومرفقات.

تستخدم Zoho Meeting Rev AI و Zia (مدعومة من OpenAI) لإنشاء ملخصات ونصوص في الوقت الفعلي. إلى جانب ذلك، في Zoho Meetings، لا يمكنك تعيين المهام مباشرة من النصوص. ستحتاج إلى نقل عناصر الإجراءات يدويًا إلى برنامج إدارة المشاريع أو قائمة المهام، مما يجعلها أقل قابلية للتنفيذ.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بفضل ميزة تكامل المهام التي تربط بين الملاحظات والتنفيذ.

الميزة رقم 2: التخصيص والعلامة التجارية

يتيح لك ClickUp SyncUp إضافة خلفية فيديو إذا كنت تستخدم جهاز Mac مزود بشريحة Apple silicon على نظام macOS Sequoia. لا توجد خيار لتحميل خلفيات افتراضية مخصصة تحمل علامة شركتك التجارية أو شعاراتها.

ومع ذلك، يتيح لك Zoho Meeting تحميل خلفيات مخصصة للاجتماعات الافتراضية، بما في ذلك العلامة التجارية وشعارات شركتك. يمكنك الاختيار من بين قوالب مصممة مسبقًا لخلفيات تقلل من عوامل التشتيت.

🏆 الفائز: Zoho Meeting لأنه يتيح التخصيص عبر جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل.

الميزة رقم 3: مشاركة الشاشة

شارك شاشاتك وسجلها باستخدام ClickUp Clip

تتيح ClickUp SyncUp مشاركة الشاشة أثناء المكالمات الصوتية والمرئية. يمكنك مشاركة الشاشة بالكامل أو نافذة تطبيق معينة أو علامة تبويب متصفح. الميزة البارزة هنا هي التعليقات الموسومة بختم زمني. إذا كانت لديك بعض الملاحظات أو الأسئلة لعضو معين في الفريق في الساعة 2:15، يمكنك النقر هناك وإضافة تعليق.

يتيح لك Zoho Meeting أيضًا مشاركة الشاشات ونوافذ التطبيقات الفردية. إنه تفاعلي بحيث يمكن للمستخدمين الرسم أو إضافة تعليقات أثناء تسجيل شاشاتهم، ولكن مرة أخرى، لا يمكنك إدارة المهام.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بفضل ميزة التعليقات المزودة بختم زمني التي تحول مشاركة الشاشة إلى مناقشات تعاونية قابلة للبحث حتى بعد انتهاء الاجتماع.

الميزة رقم 4: دردشة الاجتماع

انقل محادثاتك واعمل مع زملائك باستخدام ClickUp Chat

تحدث ClickUp SyncUp داخل ClickUp Chat، مما يعني أن سلسلة المحادثات التي تستخدمها بالفعل تصبح مساحة اجتماعك. أرسل رسائل وشارك ملفات وأنشئ مهام من الدردشة دون فتح نافذة دردشة اجتماع منفصلة.

تتضمن Zoho Meeting منصة دردشة مدمجة أثناء الاجتماعات تتيح للمشاركين إرسال رسائل نصية وروابط لبعضهم البعض. يمكنك الدردشة بشكل عام مع جميع المشاركين في الاجتماع أو إرسال رسائل خاصة إلى أشخاص معينين.

ومع ذلك، فإن الدردشة منفصلة عن اتصالات فريقك الأوسع نطاقًا. فهي موجودة فقط داخل نافذة الاجتماع ولا تتصل بأنظمة إدارة المشاريع أو المهام الخاصة بك.

🏆 الفائز: ClickUp يفوز بفضل قدرته على الحفاظ على الدردشة والاجتماعات في سلسلة متصلة واحدة ووعيه بالسياق.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يعتقد ما يقرب من 70٪ من الموظفين أن ضعف التعاون يحد من إنتاجيتهم ويضيع وقتهم. يحتاج موظفوك الذين يعانون من إرهاق العمل إلى نظام اتصال لا يتطلب منهم التبديل بين 10 تطبيقات.

الميزة رقم 6: تحليلات الاجتماعات

يمكنك تتبع أنشطة مساحة العمل بشكل أوسع من خلال لوحات معلومات ClickUp، ولكن ClickUp لا يقدم تحليلات أصلية خاصة باجتماعات SyncUp. بمعنى آخر، لا يمكنك تتبع المقاييس الخاصة بالاجتماعات مثل مدة الحضور أو مشاركة المشاركين أو تكرار المكالمات في ClickUp.

ومع ذلك، يوفر Zoho Meeting تحليلات تفصيلية لتتبع عدد الجلسات ومدتها وسجلها. تتعقب المنصة مشاركة المشاركين، بما في ذلك مستويات النشاط وتفضيلات الأجهزة والوقت الذي يقضونه في الجلسة، مما يوفر لمضيفي الندوات عبر الإنترنت رؤى تفصيلية.

🏆 الفائز: التعادل. Zoho Meeting مثالي لاستضافة التدريبات والاجتماعات على مستوى القسم. ClickUp SyncUp هو الأفضل للتواصل السريع بين الفرق أو في مكان العمل.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪ ، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات إيرادات إضافية تبلغ حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

الميزة رقم 7: الأدوار والأذونات والأسعار

بصرف النظر عن الأعضاء والمسؤولين، يمنح ClickUp الضيوف المجانيين إلى الأبد (مع إمكانية الوصول إلى القناة) إذنًا لبدء SyncUps. يمكن لأي مساحة عمل مزودة بتطبيق Chat ClickApp الوصول إلى SyncUps واستخدامه (أيضًا لمستخدمي الخطة المجانية). حاليًا، يمكن لما يصل إلى 200 مشارك الانضمام إلى SyncUp، ويمكن أن تستمر المكالمات لمدة تصل إلى 10 ساعات لكل جلسة. يمكن لـ 24 متحدثًا التحدث في وقت واحد.

يمكن لما يصل إلى مضيفين اثنين استضافة اجتماع في Zoho، ولا يحق إلا للمضيفين المشاركين كتم صوت المشاركين وقفل الاجتماعات وإدارة مشاركة الشاشة. تدعم خطة Zoho Meeting المجانية 100 مشارك في جلسات مدتها 60 دقيقة، أما بالنسبة للخطة المدفوعة، فيمكن لما يصل إلى 250 مشاركًا الانضمام إلى الاجتماعات العادية.

🏆 الفائز: مرة أخرى، الفائز يعتمد على احتياجاتك. ClickUp لفرق إدارة المشاريع التي تحتاج إلى أذونات مرتبطة بالمهام وأسعار شاملة. Zoho Meeting لمضيفي الندوات عبر الإنترنت الذين يحتاجون إلى عناصر تحكم مخصصة للمنظمين، وآلاف المشاركين، وتكاليف دخول أقل.

ClickUp SyncUp مقابل Zoho Meeting على Reddit

للحصول على رأي محايد حول كلتا الأداتين، لجأنا إلى Reddit و G2.

إليك ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن أداتي الاجتماعات المدعومتين بالذكاء الاصطناعي.

يقول أحد مستخدمي ClickUp:

لقد قمنا باختبار هذه الميزة في كل اجتماع مؤخرًا، وبصراحة، لقد أحدثت تغييرًا جذريًا. فهي تسجل مكالمات Zoom، وتُنشئ ملخصات ونصوص كاملة، وتستخرج حتى العناصر التي يمكننا أتمتتها إلى مهام. كما أنها تحدد المشكلات المحتملة والحلول التي تظهر أثناء المناقشة. وهي مفيدة جدًا للمتابعة.

لقد قمنا باختبار هذه الميزة في كل اجتماع مؤخرًا، وبصراحة، لقد أحدثت تغييرًا جذريًا. فهي تسجل مكالمات Zoom، وتُنشئ ملخصات ونصوص كاملة، وتستخرج حتى العناصر التي يمكننا أتمتتها إلى مهام. كما أنها تحدد المشكلات المحتملة والحلول التي تظهر أثناء المناقشة. وهي مفيدة جدًا للمتابعة.

يقول مستخدم آخر وجد أن قدرة Brain MAX على فهم السياق مفيدة في العثور على المستندات المفيدة:

يمكنه الوصول إلى تطبيقاتك الأخرى، على سبيل المثال، لدي محرك أقراص متزامن، ومن الأسرع بكثير العثور على جدول بيانات أو أي شيء آخر من خلال Brain Max بدلاً من فتح Drive والبحث عنه، إلخ.

يمكنه الوصول إلى تطبيقاتك الأخرى، على سبيل المثال، لدي محرك أقراص متزامن، ومن الأسرع بكثير العثور على جدول بيانات أو أي شيء آخر من خلال Brain Max بدلاً من فتح Drive والبحث عنه، إلخ.

نظرًا لعدم وجود العديد من التقييمات على Reddit لـ Zoho Meeting، فقد حصلنا عليها من G2.

يشكو معظم المستخدمين من جودة الصوت والفيديو، كما يمكنك أن ترى من هذه المراجعة:

يمكن أن تكون جودة الفيديو أفضل — ففي بعض الأحيان تبدو بطيئة بعض الشيء وغير واضحة، حتى مع وجود اتصال إنترنت مستقر. من شأن تحسين جودة الفيديو ووضوحه أن يجعل التجربة الإجمالية أكثر سلاسة.

يمكن أن تكون جودة الفيديو أفضل — ففي بعض الأحيان تبدو بطيئة بعض الشيء وغير واضحة، حتى مع وجود اتصال إنترنت مستقر. من شأن تحسين جودة الفيديو ووضوحه أن يجعل التجربة الإجمالية أكثر سلاسة.

يشكو مستخدم آخر من تعطل التطبيق بشكل متكرر:

في كل مرة أشارك فيها الشاشة، يتعطل التطبيق. هذا أمر محبط للغاية. الأشخاص الآخرون الذين ألتقي بهم يعانون من تقطع الفيديو. يتجمدون. لست متأكدًا ما إذا كان ذلك بسبب اتصالهم بالإنترنت أم التطبيق.

في كل مرة أشارك فيها الشاشة، يتعطل التطبيق. هذا أمر محبط للغاية. الأشخاص الآخرون الذين ألتقي بهم يعانون من تقطع الفيديو. يتجمدون. لست متأكدًا ما إذا كان ذلك بسبب اتصالهم بالإنترنت أم التطبيق.

ما هي أداة اجتماعات الفيديو الأفضل؟

الحكم على أفضل أداة اجتماعات فيديو هنا. ClickUp تفوز باللقب.

تعد Zoho Meeting مفيدة للندوات عبر الإنترنت. فهي تتيح لك الوصول إلى ميزات أساسية مثل غرف الاجتماعات الفرعية واللوحات البيضاء الافتراضية والتحليلات التفصيلية والعلامات التجارية المخصصة التي تجعل العروض التقديمية الخارجية تبدو احترافية.

لكن ميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تقتصر على التلخيص. فهي لا تصوغ بنود العمل ولا تدفع العمل إلى الأمام. أنت عالق مع ملاحظات المهام التي تحتاج إلى تخصيصها وتتبعها يدويًا.

بينما يذهب ClickUp Syncups إلى أبعد من ذلك. فهو مصمم للفرق التي تحتاج إلى التحرك بسرعة دون تغيير السياق. أنت تناقش بالفعل مهمة ما في الدردشة، ويكون لدى شخص ما سؤال، فتضغط على SyncUp، وتناقش الأمر، وتبدأ في العمل. ركز على التنفيذ بينما يتولى ClickUp الباقي.

