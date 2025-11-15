أفضل 13 أداة من برامج مراقبة العملاء

قال سام والتون، المؤسس المشارك لـ Walmart، ذات مرة: "هناك رئيس واحد فقط، وهو العميل. "

وبصراحة، هذا هو جوهر كل عمل تجاري: بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.

لكن تقديم خدمة جيدة للعملاء لم يعد بالأمر السهل كما كان في السابق. في الواقع، يقول 86% من موظفي خدمة العملاء و74% من العاملين المتنقلين أن توقعات العملاء قد ازدادت فقط 📈.

إحدى الطرق للبقاء في الصدارة هي الاهتمام عن كثب بكيفية تحرك العملاء خلال رحلتهم.

عندما تفهم أفعالهم وأسئلتهم وعاداتهم، تحصل على فرصة لفهمهم بشكل أفضل وحل المشكلات قبل أن يلاحظوها. هذا هو نوع الخدمة المدروسة التي يميل العملاء إلى تذكرها.

في هذه المقالة، سوف نستكشف بعضًا من أفضل برامج خدمة العملاء لمساعدتك على تتبع تفاعلات العملاء وتحسين رضاهم وبناء علاقات دائمة معهم.

أفضل برامج مراقبة العملاء في لمحة

فيما يلي مقارنة سريعة بين أفضل حلول مراقبة العملاء لمساعدتك في اختيار الحل المناسب:

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار ClickUp توجيه سير العمل والتعاون بين أعضاء الفريق لوحات معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونماذج CRM، ونماذج وأتمتة، وتنبيهات العملاء خطة مجانية إلى الأبد. تتوفر خطط مدفوعة. Hotjar تتبع سلوك العملاء وتعليقاتهم خرائط الحرارة، إعادة تشغيل الجلسات، التعليقات في الوقت الفعلي، الاستطلاعات، تحليل مسار التحويل تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Fullstory بيانات السلوك ورؤى الجلسات إعادة تشغيل الجلسات تلقائيًا، وتحليل المسار والمسار التسويقي، وملخصات الذكاء الاصطناعي، وتقسيم المستخدمين، والتعاون داخل التطبيق أسعار مخصصة Mixpanel تحليلات المنتجات واتجاهات العملاء تتبع الاستخدام في الوقت الفعلي، مجموعات الاحتفاظ بالعملاء، لوحات معلومات الخدمة الذاتية، رابط إعادة التشغيل، تكامل مستودعات البيانات أسعار مخصصة Crazy Egg تتبع سلوك الموقع الإلكتروني بصريًا خرائط الحرارة وخرائط التمرير، وتسجيلات الجلسات، واختبار A/B، وتقسيم حركة المرور، وإعداد سهل لمدير العلامات تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم ChurnZero فرق نجاح العملاء والاحتفاظ بهم تقييم الصحة، كتيبات إرشادية آلية، استطلاعات مدمجة، تنبيهات في الوقت الفعلي، تكامل عميق مع CRM أسعار مخصصة Userpilot تفاعل المستخدمين داخل التطبيق وتأهيلهم إرشادات سياقية، وتحليلات المنتجات، وإعادة تشغيل الجلسات، واستطلاعات الرأي داخل التطبيق، و NPS، وتكامل مزامنة البيانات تبدأ الخطط المدفوعة من 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Intercom دعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي ورسائل استباقية وكيل Fin AI، الدردشة الحية وصندوق الوارد، سير العمل بدون كود، الرسائل المستهدفة، التقارير التفصيلية تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sprinklr الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة موحدة لتجربة العملاء خدمة متعددة القنوات وشبكات التواصل الاجتماعي، ومراقبة جودة الذكاء الاصطناعي، والاستماع إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وأتمتة سير العمل، ودعم أكثر من 30 قناة أسعار مخصصة Zendesk خدمة عملاء متعددة القنوات مع الأتمتة تذاكر متعددة القنوات، وكلاء الذكاء الاصطناعي، وسير عمل مخصص، وتحليلات، وأكثر من 1000 عملية تكامل تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم HubSpot نظام CRM شامل مع CMS والتحليلات استضافة CMS، لوحات تحكم مخصصة، روبوتات الدردشة والدردشة الحية، أتمتة التسويق، أدوات محتوى الذكاء الاصطناعي تبدأ الخطط المدفوعة من 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Richpanel العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تهدف إلى خفض تكاليف الدعم الخدمة الذاتية بالذكاء الاصطناعي، صندوق الوارد الموحد، أتمتة سير العمل، تقارير تأثير الإيرادات، مركز المساعدة الخاص بالعلامة التجارية تبدأ الخطط المدفوعة من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Pipedrive فرق المبيعات تتابع كل صفقة خط أنابيب مرئي، ومتابعات آلية، وتوقعات، وأكثر من 500 تكامل تطبيقات، وإضافات اختيارية للعملاء المحتملين والوثائق تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Churn360 فرق SaaS تركز على رؤى الاحتفاظ بالعملاء نتائج الصحة في الوقت الفعلي، وشرائح قائمة على السلوك، ولوحات معلومات مخصصة، واستطلاعات، ومزامنة بيانات CRM أسعار مخصصة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج مراقبة العملاء؟

بفضل أدوات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، أصبح الوصول إلى رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم أسهل من أي وقت مضى.

لكن تتبع المقاييس الصحيحة لنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات عملائك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعرفة ما تريد تحسينه.

كما يقول جي دي ريكو، محرر وشريك في Digitalist Hub، "عندما تعرف عميلك بشكل أفضل، يمكنك خدمته بشكل أفضل". إن فهم ما يستمتع به عملاؤك (وكذلك ما لا يستمتعون به) يساعدك على تجنب إرسال نفس الرسائل التسويقية عبر البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية إلى الجميع.

إليك ما يجب أن تفعله أداة مراقبة العملاء المثالية:

✅ إدارة العملاء المحتملين وسجلات الاتصال وتتبع تفاعلات العملاء وعرض سجل الاتصالات في مكان واحد

✅ استخدم برنامج تتبع العملاء و CRM لمراقبة إدارة قنوات المبيعات، وتتبع العملاء المحتملين والصفقات، والحصول على رؤية واضحة لعملية المبيعات.

✅ تعامل مع تذاكر الدعم، وأتمتة الردود، وقم بإدارة اتصالات العملاء

✅ اجمع معلومات العملاء بشكل مركزي مع سهولة إعداد التقارير حول سلوك العملاء ومشاركتهم

✅ احصل على تقارير في الوقت الفعلي وادمجها بسلاسة مع أداة CRM أو أداة أتمتة التسويق أو أدوات سير العمل.

أفضل برامج مراقبة العملاء

فيما يلي 13 من أفضل خيارات برامج مراقبة العملاء المتوفرة في السوق اليوم. دعنا نستعرض نقاط قوتها ونقاط ضعفها لنرى ما إذا كانت مناسبة لفريقك.

1. Hotjar (الأفضل لتتبع سلوك العملاء وتعليقاتهم)

عبر Hotjar

لا أحد يحب التخمين حول أسباب مغادرة الزوار لموقعه الإلكتروني. ونظرًا لأن 73% من المستهلكين مستعدون للانتقال إلى منافس بعد بضع تجارب سيئة، فليس لديك الكثير من الوقت لمعرفة السبب. وهنا يأتي دور Hotjar.

تمنحك هذه الأداة رؤية واضحة لكيفية تنقل الأشخاص عبر موقعك، وأين ينقرون، وأين يترددون، وأين يغادرون.

بفضل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات وأدوات التعليقات في الوقت الفعلي، يساعد Hotjar فريقك على اكتشاف المشكلات مبكرًا وحلها قبل أن يفكر عملاؤك في تحديث الصفحة أو المغادرة.

أفضل ميزات Hotjar

اسمح للفرق بمراقبة تفاعلات العملاء في الوقت الفعلي باستخدام خرائط الحرارة وتسجيلات المستخدمين.

اجمع التعليقات المباشرة من خلال الاستبيانات وأزرار التعليقات دون الإخلال بتجربة العملاء.

اكتشف حالات التراجع في مسار المبيعات من خلال تحليل مسار التحويل وتتبع السلوك

قدم اقتراحات واستنتاجات استطلاعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين الحملات التسويقية

ادمجها مع أدوات مثل HubSpot و Slack و Zendesk لتبسيط أتمتة سير العمل.

قيود Hotjar

قد تكون عملية التثبيت صعبة بالنسبة لغير المطورين

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء استجابة خدمة دعم العملاء

قد تؤثر البرامج النصية للتتبع على سرعة تحميل الموقع الإلكتروني

أسعار Hotjar

مجاني : مجاني إلى الأبد

النمو : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : أسعار مخصصة

الحجم: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hotjar

G2 : 4. 3/5 (310+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 530 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Hotjar

أبرزت مراجعة G2 ما يلي:

Hotjar هو أفضل أداة لتتبع تجربة المستخدم على موقع الويب. أكثر ما يعجبني في Hotjar هو مشاهدة فيديو جلسة من مستخدم حقيقي.

Hotjar هو أفضل أداة لتتبع تجربة المستخدم على موقع الويب. أكثر ما يعجبني في Hotjar هو مشاهدة فيديو جلسة من مستخدم حقيقي.

2. Fullstory (الأفضل للبيانات السلوكية ورؤى الجلسات)

عبر Fullstory

في بعض الأحيان، ما يفعله المستخدمون على موقعك يتحدث بصوت أعلى من أي استطلاع. يساعدك Fullstory على التقاط تلك اللحظات غير المعلنة من خلال تسجيل كيفية تحرك الأشخاص أو النقر أو التمرير أو التعثر بالضبط.

بفضل البيانات السلوكية في الوقت الفعلي وإعادة تشغيل الجلسات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يوفر برنامج تتبع إدارة العملاء هذا لفريقك فكرة واضحة عن رحلة العميل.

من اكتشاف نقاط الاحتكاك إلى فهم الأسباب التي تجعل العملاء يعودون، يساعد Fullstory فرق المنتجات والتصميم والدعم على العمل بثقة. كما أنه يلتقط تلقائيًا كل تفاعل، بحيث يمكنك التعمق في جلسات المستخدمين دون الحاجة إلى وضع علامات على كل شيء مسبقًا.

أفضل ميزات Fullstory

التقط كل تفاعل للمستخدم تلقائيًا باستخدام إعادة تشغيل الجلسة المتقدمة

حلل خرائط الرحلة والمسارات لفهم رحلة العميل بالكامل

استخدم الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى سريعة حول سلوك العملاء.

قم بتقسيم المستخدمين حسب السلوك أو الجهاز أو إشارات الإحباط لإجراء تحليل مركّز.

تعاون بين الفرق باستخدام الملاحظات والميزات البارزة وميزات المشاركة المباشرة

قيود Fullstory

قد تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة للشركات الصغيرة

قد تفتقر بعض إشارات السلوك، مثل النقرات الغاضبة، إلى الدقة.

بطء أحيانًا في تحميل البيانات عند التعامل مع مجموعات بيانات كبيرة

أسعار Fullstory

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Fullstory

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Fullstory

شارك هذا التقييم من Capterra:

تساعد كثيرًا في تحديد سلوك تقسيم السوق المحدد، مما ساعدنا في تحديد ما ينقص سوقنا. أداة جيدة للتعرف على سلوك المستخدمين وكيفية التكيف مع احتياجاتهم وتحسين تجربتهم بشكل كبير.

تساعد كثيرًا في تحديد سلوك تقسيم السوق المحدد، مما ساعدنا في تحديد ما ينقص سوقنا. أداة جيدة للتعرف على سلوك المستخدمين وكيفية التكيف مع احتياجاتهم وتحسين تجربتهم بشكل كبير.

👀 حقيقة ممتعة: جاء مفهوم "تخطيط رحلة العميل" في الواقع من تصميم الخدمات في التسعينيات، وليس من المبيعات أو التسويق. استخدمته شركات الطيران وفرق الضيافة لأول مرة لتحسين تجارب تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة.

3. Mixpanel (الأفضل لتحليلات المنتجات واتجاهات العملاء)

عبر Mixpanel

إن سماع آراء العملاء حول منتجك أمر مهم، ولكن رؤية ما يفعلونه بالفعل به أمر آخر. يساعدك Mixpanel على القيام بذلك.

تُظهر لك هذه البرامج كيف يستخدم الأشخاص منتجك، وما هي الميزات التي يحبونها، وأين يتوقفون، وكيف يتغير سلوكهم بمرور الوقت. من خلال الجمع بين بيانات العملاء وتحليلات المنتجات وإعادة تشغيل الجلسات، تساعد Mixpanel الفرق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً دون انتظار التقارير.

أفضل ميزات Mixpanel

تتبع إجراءات العملاء واستخدام المنتجات والاتجاهات في الوقت الفعلي

حلل معدل الاحتفاظ بالعملاء باستخدام تقارير المجموعات وتتبع السلوك

شارك الأفكار بسهولة مع لوحات المعلومات الذاتية الخدمة لجميع أعضاء الفريق

اربط إعادة تشغيل الجلسات بتحليلات المنتج للحصول على رؤية كاملة لرحلة العميل

ادمجها مع مستودع البيانات وبرنامج CRM وأدوات أتمتة التسويق

قيود Mixpanel

يمكن أن ترتفع التكاليف مع ارتفاع حجم الأحداث

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلمه بالنسبة للمستخدمين الجدد

تحتاج بعض الميزات المتقدمة إلى دعم من فرق البيانات

أسعار Mixpanel

مجاني إلى الأبد

النمو : مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mixpanel

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 1160 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Mixpanel

وقد أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

يوفر Mixpanel إمكانات تحليلية قوية، مما يتيح للشركات فهم سلوك المستخدمين بعمق واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات. وتعد قدرته على تتبع وتحليل تفاعلات المستخدمين في الوقت الفعلي عبر مختلف المنصات الرقمية مثيرة للإعجاب بشكل خاص.

يوفر Mixpanel إمكانات تحليلية قوية، مما يتيح للشركات فهم سلوك المستخدمين بعمق واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات. وتعد قدرته على تتبع وتحليل تفاعلات المستخدمين في الوقت الفعلي عبر مختلف المنصات الرقمية مثيرة للإعجاب بشكل خاص.

4. Crazy Egg (الأفضل لتتبع سلوك الموقع الإلكتروني بصريًا)

عبر Crazy Egg

يقول أكثر من نصف المستهلكين أن الخدمة الممتازة أكثر أهمية من السعر الذي يدفعونه. وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على الفرق التي تحاول كسب ولاء العملاء. ولكن مع Crazy Egg، لن تضطر إلى التخمين بشأن ما ينجح على موقعك الإلكتروني.

يُظهر لك Crazy Egg بالضبط كيف يتحرك الزوار وينقرون وينقلون عبر صفحاتك. باستخدام خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات واختبارات A/B، يساعدك هذا البرنامج على اكتشاف المشكلات وإصلاحها وخلق تجربة أكثر سلاسة قبل أن تتحول المشكلات الصغيرة إلى خسارة للعملاء.

أفضل ميزات Crazy Egg

تصور نقرات العملاء وعمليات التمرير والتفاعل باستخدام خرائط الحرارة وخرائط التمرير

شاهد رحلات المستخدمين الحقيقية من خلال تسجيلات الجلسات لتحديد نقاط الضعف

قم بإجراء اختبارات A/B لمعرفة التصميمات التي تحفز تفاعلات أفضل مع العملاء.

قم بتقسيم حركة المرور حسب الجهاز أو المصدر أو الحملة للحصول على رؤى مستهدفة

ادمجها مع منصات مثل Google Tag Manager وShopify وWordPress لإعداد سهل.

قيود Crazy Egg

أبلغ بعض المستخدمين عن عمق تحليلي محدود مقارنة بالمنافسين

الأسعار سنوية فقط وقد تكون مربكة للمستخدمين الجدد

قد تكون أوقات استجابة دعم العملاء بطيئة

أسعار Crazy Egg

مبتدئ : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro : 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 499 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Crazy Egg

G2 : 4. 1/5 (110+ تقييمات)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Crazy Egg

تضمنت مراجعة Capterra ما يلي:

أحصل على بيانات محددة وقابلة للقياس حول كيفية استخدام جمهوري لموقعي الإلكتروني يوميًا. أحصل على تسجيلات للزيارات الفورية من العملاء. أحصل على وظيفة اختبار مقسمة ممتازة مع تحليلات شاملة يمكنني استخدامها لتخصيص المحتوى الخاص بي لزوار الموقع.

أحصل على بيانات محددة وقابلة للقياس حول كيفية استخدام جمهوري لموقعي الإلكتروني يوميًا. أحصل على تسجيلات للزيارات الفورية من العملاء. أحصل على وظيفة اختبار مقسمة ممتازة مع تحليلات شاملة يمكنني استخدامها لتخصيص المحتوى الخاص بي لزوار الموقع.

📮 ClickUp Insight: يعتمد حوالي 31٪ من المديرين على اللوحات المرئية، بينما يفضل الآخرون مخططات جانت أو لوحات المعلومات أو عروض حجم العمل. التحدي؟ معظم الأدوات تجعلك تلتزم بواحدة منها. وعندما لا تتناسب طريقة العرض مع طريقة عملك، فإنها تبطئك فقط. يتيح لك ClickUp التبديل بين مخططات جانت المدعومة بالذكاء الاصطناعي ولوحات كانبان ولوحات معلومات ClickUp أو عروض حجم العمل في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، مع مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp، ClickUp Brain، يمكنك إنشاء عروض أو ملخصات مخصصة تتكيف مع من يحتاجها. بفضل البطاقات واللوحات المعلوماتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك الوصول دائمًا إلى المعلومات التي تحتاجها. 💫 نتائج حقيقية: خفضت CEMEX تأخيرات الاتصال من 24 ساعة إلى ثوانٍ وأطلقت منتجات أسرع بنسبة 15٪ باستخدام ClickUp.

5. ChurnZero (الأفضل لفرق نجاح العملاء والاحتفاظ بهم)

عبر ChurnZero

لا أحد يرغب في خسارة عميل بسبب شيء لم يتوقعه.

بدلاً من انتظار ظهور المشكلات، ستعرف بالضبط متى تتدخل وتعزز العلاقات مع ChurnZero.

يساعدك ChurnZero على البقاء في الصدارة من خلال تزويد فرق نجاح العملاء برؤى في الوقت الفعلي حول صحة العملاء ومشاركتهم ورضاهم.

يساعد ذلك الفرق على تتبع أنماط الاستخدام وجمع التعليقات وحتى توقع التجديدات.

أفضل ميزات ChurnZero

راقب تفاعلات العملاء وحالتهم باستخدام نظام التقييم المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أتمتة دلائل النجاح، وتتبع التجديد، وسير عمل التهيئة

اجمع التعليقات في الوقت الفعلي باستخدام أدوات الاستطلاع المدمجة (NPS، CSAT، CES)

احصل على تنبيهات فورية بشأن الإجراءات أو المخاطر الرئيسية للعملاء

ادمجها مع أدوات مثل Slack و Salesforce و Snowflake لتحسين التنسيق بين أعضاء الفريق.

قيود ChurnZero

قد يستغرق الإعداد والتخصيص وقتًا طويلاً للمستخدمين الجدد

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي مع الميزات المتقدمة

تؤثر تحديثات واجهة المستخدم أحيانًا على سهولة الاستخدام

أسعار ChurnZero

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChurnZero

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 1420 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن ChurnZero

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

لقد زودتنا ChurnZero بأدوات لتتبع مشاعر عملائنا بدقة من الناحيتين الموضوعية والذاتية. بصفتي مسؤولاً إدارياً، جمعت الكثير من البيانات من خلال إنشاء لوحات معلومات مخصصة، مما مكنني من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر على عملائنا وأعضاء فريقنا.

لقد زودتنا ChurnZero بأدوات لتتبع مشاعر عملائنا بدقة من الناحيتين الموضوعية والذاتية. بصفتي مسؤولاً إدارياً، جمعت الكثير من البيانات من خلال إنشاء لوحات معلومات مخصصة، مما مكنني من اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر على عملائنا وأعضاء فريقنا.

6. Userpilot (الأفضل لتفاعل المستخدمين داخل التطبيق وتأهيلهم)

عبر Userpilot

تنمو الشركات التي تضع العملاء في المرتبة الأولى بنسبة 41٪ أسرع من تلك التي لا تفعل ذلك. ولكن كيف يمكنك التأكد من أن كل عميل يشعر بأنه مهم ومقدر؟ يمكنك تحقيق هذه النتائج من خلال توفير تجارب مخصصة لعملائك.

يساعدك Userpilot على القيام بذلك بالضبط.

بفضل الرسائل داخل التطبيق، وتدفقات التهيئة، وأدوات التعليقات، يتيح لك دعم المستخدمين وتوجيههم داخل منتجك مباشرةً.

أفضل ميزات Userpilot

قم بتوجيه المستخدمين من خلال التوجيه السياقي، وتلميحات الأدوات، وجولات المنتج

تتبع سلوك المستخدمين من خلال تحليلات المنتجات واتجاهات الاستخدام

أعد تشغيل الجلسات لاكتشاف مشكلات الاستخدام وفهم رحلات المستخدمين

اجمع تعليقات المستخدمين من خلال الاستطلاعات داخل التطبيق وأدوات NPS

ادمجها مع مجموعتك التقنية لمزامنة البيانات وتقسيمها

قيود Userpilot

ميزات متقدمة مثل إعادة تشغيل الجلسة والتفاعل عبر الهاتف المحمول هي إضافات

يتطلب وقتًا لإعداد التدفقات والتحليلات المخصصة

قد تكون أسعار الدخول مرتفعة بالنسبة للفرق الصغيرة

أسعار Userpilot

مبتدئ : 299 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو : أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Userpilot

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Userpilot

وقد أشارت مراجعة G2 إلى ما يلي:

لقد أتاحت لنا هذه الأداة العديد من فرص النمو لتقليل أوقات وتكاليف التسجيل، وزيادة التحويل والاحتفاظ بالعملاء، وتحليل نشاط مستخدمينا، وجمع ملاحظاتهم، وقياس NPS.

لقد أتاحت لنا هذه الأداة العديد من فرص النمو لتقليل أوقات وتكاليف التسجيل، وزيادة التحويل والاحتفاظ بالعملاء، وتحليل نشاط مستخدمينا، وجمع ملاحظاتهم، وقياس NPS.

7. Intercom (الأفضل للدعم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والرسائل الاستباقية)

عبر Intercom

عندما يتواصل العملاء، غالبًا ما يأملون في الحصول على شيئين بسيطين: مساعدة سريعة واستجابة بشرية تجعلهم يشعرون بتقديرهم.

تجمع Intercom بين كل ذلك وأدوات خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Fin AI Agent.

بفضل الأتمتة الذكية والدردشة الحية الودية ومكان واحد لإدارة المحادثات، يساعد Intercom الفرق المتنامية على الحفاظ على طابعها الشخصي، حتى مع توسعها.

أفضل ميزات Intercom

قدم دعمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي باستخدام Fin AI Agent لحل الأسئلة الشائعة تلقائيًا.

استخدم الدردشة المباشرة وصناديق البريد المشتركة لتبقى على اطلاع على محادثات العملاء.

قم بإنشاء سير عمل مخصص وأتمتة المهام الروتينية دون الحاجة إلى البرمجة

أرسل رسائل استباقية وجولات تعريفية بالمنتجات وتحديثات موجهة بناءً على سلوك العملاء.

الوصول إلى تحليلات مفصلة وتقارير مخصصة لتتبع أداء الدعم والتفاعل

قيود Intercom

قد يبدو الأمر مربكًا للمستخدمين الجدد نظرًا لتنوع ميزاته

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة، خاصة مع حلول الذكاء الاصطناعي التي يتم تسعيرها حسب الاستخدام.

أسعار Intercom

تجربة مجانية متاحة

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Intercom

G2 : 4. 5 من 5 (أكثر من 3400 تقييم)

Capterra: 4. 5 من 5 (أكثر من 1120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Intercom

أبرزت مراجعة Capterra ما يلي:

بشكل عام، كانت تجربة Intercom رائعة. فهي تلبي الحاجة الرئيسية لأعمالنا، وهي توفير دعم مستمر وسريع لمستخدمينا.

بشكل عام، كانت تجربة Intercom رائعة. فهي تلبي الحاجة الرئيسية لأعمالنا، وهي توفير دعم مستمر وسريع لمستخدمينا.

👀 حقيقة ممتعة: أول استخدام لدورات التغذية الراجعة لتجربة العملاء جاء من الصناعة اليابانية في الستينيات، حيث شجع نظام "كايزن" العاملين في الخطوط الأمامية على اقتراح طرق لتحسين نتائج العملاء.

8. Sprinklr (الأفضل للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى إدارة موحدة لتجربة العملاء)

عبر Sprinklr

عندما تعمل شركتك على قنوات متعددة وتتعامل مع آلاف العملاء كل يوم، فإن الحفاظ على تزامن كل شيء ليس بالمهمة السهلة.

وهنا يأتي دور Sprinklr. يجمع Sprinklr بين خدمة العملاء والتسويق ووسائل التواصل الاجتماعي والتحليلات في منصة واحدة قوية. يمكنك إدارة المحادثات الاجتماعية واستفسارات العملاء ورؤى السوق والحملات دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

أفضل ميزات Sprinklr

قم بإدارة خدمة العملاء والمشاركة الاجتماعية والتسويق من منصة موحدة واحدة

استخدم مراقبة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات المحادثات لتحسين تجربة العملاء.

احصل على رؤى حول السوق والمنتجات والعملاء من خلال الاستماع والتحليلات الاجتماعية المتقدمة.

أتمتة سير عمل الخدمة وتحسين إنتاجية الوكلاء باستخدام أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

دعم تفاعلات العملاء عبر 30 قناة رقمية وصوتية أو أكثر

قيود Sprinklr

قد يكون منحنى التعلم حادًا بسبب عمق المنصة وتعقيدها.

الأسعار المخصصة تعني أن الفرق الصغيرة قد تجد صعوبة في تقدير مدى ملاءمة الأسعار مسبقًا.

أسعار Sprinklr

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprinklr

G2 : 4. 1/5 (أكثر من 1120 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون عن Sprinklr

شارك هذا التقييم على G2:

لقد أحدثت Sprinklr تحولًا حقيقيًا في الطريقة التي نتتبع بها جهودنا على وسائل التواصل الاجتماعي ونديرها. منذ اليوم الأول، سهّل تصميمها سهل الاستخدام على فريقنا البدء في استخدامها بشكل لا يصدق — دون الحاجة إلى تعلم معقد، فقط تنفيذ سلس.

لقد أحدثت Sprinklr تحولًا حقيقيًا في الطريقة التي نتتبع بها جهودنا على وسائل التواصل الاجتماعي ونديرها. منذ اليوم الأول، سهّل تصميمها سهل الاستخدام على فريقنا البدء في استخدامها بشكل لا يصدق — دون الحاجة إلى تعلم معقد، فقط تنفيذ سلس.

9. Zendesk (الأفضل لخدمة العملاء متعددة القنوات مع ميزات أتمتة قوية)

عبر Zendesk

لطالما كان Zendesk اسمًا موثوقًا به للشركات التي ترغب في الحصول على دعم عملاء موثوق عبر القنوات المختلفة. فهو يساعد الفرق على إدارة التذاكر من البريد الإلكتروني والدردشة ووسائل التواصل الاجتماعي والصوت، كل ذلك في مكان واحد.

يعمل وكلاؤها المدعومون بالذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع الفرق البشرية لحل الاستفسارات الشائعة على الفور، بينما تقلل ميزات الأتمتة من المهام الروتينية وتساعد مكاتب الدعم على العمل بسلاسة. يدعم Zendesk أيضًا خدمة الموظفين، بحيث يمكن للفرق الداخلية إدارة الطلبات بنفس الكفاءة.

أفضل ميزات Zendesk

قم بمركزية دعم العملاء من خلال نظام التذاكر متعدد القنوات والرسائل الفورية

استخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة لتقليل وقت حل المشكلات وزيادة الكفاءة.

قم بتخصيص سير العمل والمحفزات والأتمتة لتناسب احتياجات الدعم الخاصة بك

احصل على رؤى من خلال لوحات المعلومات المعدة مسبقًا وأدوات التحليل وإعداد التقارير

تكامل مع أكثر من ألف تطبيق، بما في ذلك Microsoft Teams و Salesforce

قيود Zendesk

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة

تلقت جودة دعم العملاء وأوقات الاستجابة تقييمات متباينة.

أسعار Zendesk

Suite Team : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Growth : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Professional : 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Suite Enterprise: 219 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zendesk

G2 : 4. 3/5 (6,220+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Zendesk

كشفت مراجعة Capterra ما يلي:

ممتاز منذ اليوم الأول. بعد معاناة الرد على كل عميل على حدة عبر Gmail وعدم القدرة على مقارنة الردود أو العثور بسهولة على التفاعلات السابقة، أصبح من الرائع أن أجد كل شيء وكل شخص في مكان واحد مع وظيفة بحث رائعة.

ممتاز منذ اليوم الأول. بعد معاناة الرد على كل عميل على حدة عبر Gmail وعدم القدرة على مقارنة الردود أو العثور بسهولة على التفاعلات السابقة، أصبح من الرائع أن أجد كل شيء وكل شخص في مكان واحد مع وظيفة بحث رائعة.

10. HubSpot (الأفضل للشركات التي تريد نظام CRM شاملاً مع CMS وتحليلات)

عبر HubSpot

من الصعب إدارة الأعمال دون التورط في استخدام أدوات مختلفة للمحتوى وخدمة العملاء وإعداد التقارير. HubSpot يجمع كل شيء في مكان واحد.

توفر هذه الأداة لفريقك مساحة واحدة للتعامل مع التسويق والمبيعات ودعم العملاء وإدارة الموقع الإلكتروني.

يمكنك إدارة جهات الاتصال وإنشاء التقارير وأتمتة المهام وحتى إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي دون عناء التبديل بين المنصات.

أفضل ميزات HubSpot

توفير استضافة آمنة للمواقع الإلكترونية باستخدام CMS Hub المدمج

أنشئ لوحات معلومات وتقارير قابلة للتخصيص لفريقك بأكمله

قم بإدارة محادثات العملاء باستخدام الدردشة المباشرة، ومنشئ روبوتات الدردشة، وتتبع البريد الإلكتروني.

أتمتة إدارة العملاء المحتملين وسير عمل التسويق

استخدم أدوات مجانية مثل أدوات إنشاء الصفحات المقصودة، ومجدولي الاجتماعات، ومنشئي المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

قيود HubSpot

قد ترتفع التكاليف عند الانتقال إلى الخطط المميزة

قد يستغرق إعداد التقارير التفصيلية وسير العمل بعض الوقت للتعود عليه

أسعار HubSpot

مبتدئ : 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

احترافي : 270 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 900 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HubSpot

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 12,700 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن HubSpot

تضمنت مراجعة G2 ما يلي:

أقدر كيف تعمل قوالب البريد الإلكتروني من HubSpot على تبسيط المهام المتكررة والمساعدة في ضمان اتساق العلامة التجارية عبر جميع وسائل الاتصال. كانت القدرة على تتبع مقاييس التفاعل — مثل عمليات الفتح والإرسال والارتداد — مفيدة بشكل خاص في تحسين الاستراتيجية وفهم سلوك الجمهور.

أقدر كيف تعمل قوالب البريد الإلكتروني من HubSpot على تبسيط المهام المتكررة والمساعدة في ضمان اتساق العلامة التجارية عبر جميع وسائل الاتصال. كانت القدرة على تتبع مقاييس التفاعل — مثل عمليات الفتح والإرسال والارتداد — مفيدة بشكل خاص في تحسين الاستراتيجية وفهم سلوك الجمهور.

تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء:

11. Richpanel (الأفضل للعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية التي تسعى إلى خفض تكاليف الدعم)

عبر Richpanel

عندما تنجح العلامة التجارية في تخصيص الخدمة، يلاحظ العملاء ذلك. في الواقع، الشركات التي تتفوق في هذا المجال تزيد احتمالية حصولها على ولاء أقوى بنسبة 71٪. لكن الحفاظ على خدمة شخصية أسهل في القول منه في الفعل، خاصةً عندما تتعامل فرق الدعم مع أحجام كبيرة كل يوم.

Richpanel يجعل المهمة أسهل قليلاً.

من خلال المزج بين خيارات الخدمة الذاتية والأتمتة الذكية، تساعد هذه البرامج العلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية على التعامل مع الاستفسارات الشائعة، بينما تمنح الموظفين مساحة للتواصل مع العملاء بطرق أكثر فاعلية.

أفضل ميزات Richpanel

توفير دعم عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال الأتمتة وتدفقات الخدمة الذاتية

إدارة المحادثات عبر البريد الإلكتروني والدردشة والشبكات الاجتماعية والرسائل القصيرة والهاتف من صندوق بريد واحد

أتمتة المهام المتكررة باستخدام الروبوتات والمهام والاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قدم تقارير متقدمة عن المحادثات وأنشطة الفريق وتأثيرها على الإيرادات.

قم بتخصيص سير العمل باستخدام أداة إنشاء بدون كود ومركز مساعدة يحمل علامتك التجارية

قيود Richpanel

يتطلب وقتًا ودعمًا لإعداد تدفقات الخدمة الذاتية المعقدة

الميزات المؤسسية مثل المتاجر والعلامات التجارية المتعددة متاحة فقط في الخطط الأعلى

خيارات إعداد التقارير واسعة النطاق ولكنها قد تبدو مربكة في البداية.

أسعار Richpanel

Pro : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Pro Max : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Richpanel

G2 : 4. 7/5 (90+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Richpanel

شارك هذا التقييم على G2:

لقد أحدث Richpanel تغييرًا جذريًا في طريقة فهمنا لعملائنا وتفاعلنا معهم. الطريقة التي يدمج بها بيانات العملاء من مختلف المصادر والقنوات هي طريقة ثورية.

لقد أحدث Richpanel تغييرًا جذريًا في طريقة فهمنا لعملائنا وتفاعلنا معهم. الطريقة التي يدمج بها بيانات العملاء من مختلف المصادر والقنوات هي طريقة ثورية.

12. Pipedrive (الأفضل لفرق المبيعات التي ترغب في البقاء على اطلاع على كل صفقة)

عبر Pipedrive

عندما يتعامل فريق المبيعات مع عشرات العملاء المحتملين، من السهل أن تضيع بعض الأمور. يساعدك Pipedrive في الحفاظ على كل شيء في مكان واحد.

من المتابعة إلى التوقعات، يمنح هذا البرنامج فريقك رؤية واضحة لكل صفقة وما يحتاج إلى اهتمام. بفضل خط أنابيب مرئي بسيط وتلميحات ذكية من الذكاء الاصطناعي، يجعل Pipedrive عملية المبيعات سهلة الإدارة، حتى في أكثر الأيام ازدحامًا.

ما يميزه هو مدى تركيزه. لا يحاول Pipedrive أن يكون أداة شاملة. إنه يساعد فرق المبيعات ببساطة على البقاء منظمة، وأتمتة مهامها، وإبرام المزيد من الصفقات دون عناء إضافي.

أفضل ميزات Pipedrive

نظم وتتبع الصفقات من خلال عرض مرئي لمراحل مسار المبيعات

أتمتة المتابعة والتذكيرات للعملاء المحتملين والمهام

الوصول إلى تقارير واضحة وتوقعات ورؤى حول الأداء

تكامل مع أكثر من 500 تطبيق، بما في ذلك أدوات البريد الإلكتروني والمراسلة

استخدم الإضافات مثل LeadBooster و Smart Docs لمزيد من المرونة.

قيود Pipedrive

التقارير والتوقعات المتقدمة متوفرة فقط في الخطط الأعلى مستوى

الدعم عبر الهاتف متاح فقط مع الاشتراكات المميزة

أسعار Pipedrive

Lite : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو : 34 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متميز : 64 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Ultimate: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 2560 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Pipedrive

أبرزت مراجعة Capterra ما يلي:

يمكنك استدعاء عميل محتمل ومعرفة لون عينيه وطعامه المفضل والمكان الذي قابلته فيه، وحتى إدخال ملاحظة توضح تفاصيل مهمة في محادثتك معه يمكنك ذكرها في محادثتك التالية.

يمكنك استدعاء عميل محتمل ومعرفة لون عينيه وطعامه المفضل والمكان الذي قابلته فيه، وحتى إدخال ملاحظة توضح تفاصيل مهمة في محادثتك معه يمكنك ذكرها في محادثتك التالية.

13. Churn360 (الأفضل لفرق SaaS التي تركز على الاحتفاظ بالعملاء والرؤى)

عبر Churn360

تعد نسبة التسرب مصدر قلق خفي لكل شركة SaaS. تدخل Churn360 بمهمة واضحة: مساعدة الفرق على اكتشاف العلامات التحذيرية مبكرًا وبناء علاقات أقوى مع عملائها.

تقوم الأداة بذلك من خلال منح مديري النجاح رؤية كاملة لكل حساب، وتتبع درجات الصحة، وتسهيل اتخاذ الإجراءات قبل فوات الأوان.

تتميز المنصة بشكل خاص بتحليلاتها المدروسة والطريقة التي تجمع بها بيانات العملاء من مصادر مختلفة.

أفضل ميزات Churn360

تتبع درجات صحة العملاء ومشاركتهم في الوقت الفعلي

قم بتقسيم العملاء بناءً على سلوكياتهم واتجاهات تفاعلهم

قم بإعداد لوحات معلومات مخصصة لمراقبة المقاييس الرئيسية لتجربة العملاء

أرسل حملات مخصصة واستطلاعات رأي للعملاء

ادمجها مع أنظمة إدارة علاقات العملاء واجمع بيانات العملاء في عرض واحد

قيود Churn360

أتمتة محدودة مقارنة بأدوات نجاح العملاء الأخرى

قد يجد بعض المستخدمين الواجهة معقدة في البداية

قد تبدو ميزات إعداد التقارير أساسية بالنسبة للاحتياجات المتقدمة

أسعار Churn360

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Churn360

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Churn360

أشارت مراجعة Capterra إلى ما يلي:

يساعد Churn360 في تقليل معدل فقدان العملاء لأنه يتيح لك معرفة العملاء المعرضين للخطر. وهذا يعني أنه يمكننا إدارة عدد أكبر من العملاء مما كان ممكنًا بدون Churn360، وبالتالي زيادة إيراداتنا.

يساعد Churn360 في تقليل معدل فقدان العملاء لأنه يتيح لك معرفة العملاء المعرضين للخطر. وهذا يعني أنه يمكننا إدارة عدد أكبر من العملاء مما كان ممكنًا بدون Churn360، وبالتالي زيادة إيراداتنا.

تتميز معظم أدوات مراقبة العملاء في مجال واحد، سواء كان ذلك تتبع الجلسات أو تحليل المنتجات أو جمع التعليقات أو رؤى نجاح العملاء.

ولكن عندما تضطر الفرق إلى التنقل بين عدة تطبيقات لمجرد الحصول على صورة كاملة، فإن السياق يضيع، والمتابعة تتعثر، وتبقى قصة العميل الحقيقية مجزأة.

وهذا ما يميز ClickUp باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم ✅.

بدلاً من تتبع أجزاء متعددة من رحلة العميل عبر عدة أدوات منفصلة، أي ما يُعرف باسم "توسع العمل"، يجمع ClickUp كل شيء في مساحة عمل واحدة قابلة للتكيف. من تسجيل ملاحظات العملاء وتتبع درجات الصحة إلى أتمتة المتابعات ومزامنة تحديثات CRM، يوفر ClickUp لفريقك طريقة منظمة ومرنة لمراقبة وإدارة كل تفاعل مع العملاء.

دعنا نلقي نظرة على التفاصيل ونرى كيف يمكنك تحسين سير عمل مراقبة العملاء:

سجل المشكلات وتعليقات العملاء باستخدام نماذج ومهام ClickUp

تتكامل النماذج والمهام في ClickUp.

لنفترض أن فريق الدعم لديك يريد طريقة بسيطة للعملاء لتسجيل المشكلات. يمكنك إعداد نموذج ClickUp الذي يحول كل إرسال إلى مهمة في خط أنابيب الدعم الخاص بك.

اجمع تعليقات تجربة المستخدم واجعلها قابلة للتنفيذ باستخدام نماذج ClickUp

يسهل ClickUp Tasks تعيين الملكية وتتبع التقدم وضمان عدم تفويت أي شيء. إذا قام عميل بتقييم تجربته بشكل سيئ في نموذج الملاحظات، يمكن لـ ClickUp وضع علامة عليه كمهمة متابعة لمدير الحساب.

يمكن للفرق التي تتولى عملية التهيئة القيام بنفس الشيء، وتحويل كل خطوة إلى مهمة قابلة للتتبع، بدءًا من المكالمات الافتتاحية وحتى اجتماعات التسليم.

هذا الرابط البسيط بين النماذج والمهام يحافظ على سير سير عملك ويضمن متابعة كل نقطة اتصال مع العملاء.

حافظ على وضوح المحادثات الداخلية باستخدام ClickUp Comments و ClickUp Chat

سجل تحديثات العملاء التفصيلية وتعليقاتهم وقراراتهم مباشرة في تعليقات المهام باستخدام ClickUp Assign Comments

يوفر لك ClickUp طريقتين للتواصل في الوقت الفعلي: التعليقات على مستوى المهام والدردشة الجماعية. لكل منهما غرض محدد في سير عمل مراقبة العملاء.

استخدم ClickUp Assign Comments عندما تريد تسجيل المناقشات المرتبطة بمهمة عميل معين.

📌 مثال: إذا كانت تذكرة الدعم تحتاج إلى مدخلات هندسية، يمكن للموظف التعليق مباشرة على المهمة، ووضع علامة على المطور المناسب، وتوثيق خطوات الحل. تظل كل تحديثات المهمة مرفقة بها، لذلك إذا تصاعدت الحالة لاحقًا، يمكن لأي شخص معني الاطلاع على السجل الكامل دون الحاجة إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني.

من ناحية أخرى، يعمل ClickUp Chat كقناة مشتركة للمحادثات في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق.

تخيل سيناريو يحتاج فيه فريق إدارة الحسابات وفريق الدعم إلى مزامنة سريعة عندما يثير حساب رئيسي مشكلة ما. بدلاً من بدء سلسلة محادثات أو رسائل منفصلة، يمكنهم التفاعل مباشرة في مساحة العمل، وتحديد الخطوات التالية، وتعيين المهام أو المتابعات على الفور.

أنشئ لوحات معلومات عن حالة العملاء باستخدام ClickUp Dashboards

اجمع جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للعملاء في عرض واحد مخصص باستخدام لوحات معلومات ClickUp

بالنسبة لفرق نجاح العملاء ومديري المنتجات وقادة الدعم، غالبًا ما يتلخص التغلب على المخاطر في الحصول على البيانات الصحيحة دون الحاجة إلى البحث في التقارير المتفرقة.

تمنحك لوحات معلومات ClickUp عرضًا واضحًا وقابلًا للتخصيص لمقاييس العملاء التي تؤثر فعليًا على النتائج.

يمكنك بسهولة الحصول على رؤى أساسية مثل الحسابات المعرضة للخطر واتجاهات الرضا أو مواعيد المتابعة النهائية دون الحاجة إلى محلل بيانات تحت الطلب.

📌 مثال: يمكن لمدير النجاح في SaaS إنشاء لوحة معلومات تعرض درجات صحة العملاء التي تقل عن حد معين، وتعليقات NPS المباشرة، ومهام التهيئة المتأخرة — كل ذلك في الوقت الفعلي. بدلاً من التبديل بين الأدوات، يحصلون على عرض واحد يساعدهم على التدخل قبل تفاقم المشكلات.

حافظ على تدفق تنبيهات العملاء والمهام باستخدام ClickUp Automations ووكلاء الذكاء الاصطناعي

أتمتة المتابعات الروتينية وتنبيهات العملاء لتوفير الوقت عبر ClickUp Automations

تساعد ClickUp Automations الفرق على الاستجابة بسرعة دون الحاجة إلى عمل إداري إضافي. تخيل ما يلي: انخفاض درجة صحة العميل إلى ما دون الحد الأدنى المحدد، والتي يتم تتبعها عبر حقل مخصص.

يمكن لـ ClickUp إنشاء مهمة تلقائيًا لمدير الحساب، وإخطار مسؤول الدعم، وحتى إرسال تحديث عبر Slack. يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات للتجديدات، ومتابعة الاستطلاعات، أو وضع علامة على التذاكر التي لم يتم الرد عليها لفترة طويلة.

يجعل ClickUp Brain و ClickUp Agents العملية برمتها أسهل قليلاً على فريقك. فهو يساعد في جمع تحديثات العملاء، واقتراح ما قد ترغب في القيام به بعد ذلك، وحتى الإجابة على الأسئلة السريعة حول حساباتك — مباشرة داخل ClickUp.

أضف طبقة من الذكاء إلى سير عملك باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويجعل مراقبة العملاء أكثر ذكاءً وكفاءة. بفضل التكامل العميق مع CRM والبريد الإلكتروني وتذاكر الدعم وأدوات إدارة المشاريع، يتتبع Brain MAX باستمرار تفاعلات العملاء وتعليقاتهم ومشاركتهم في الوقت الفعلي. يستفيد من عدة نماذج رائدة للذكاء الاصطناعي لتحليل المحادثات، والإبلاغ عن التغيرات في المشاعر، وإبراز الاتجاهات المهمة — مثل المشكلات المتكررة أو الفرص عالية القيمة — حتى تتمكن من الاستجابة بشكل استباقي. يمكنك استخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص لتسجيل تحديثات العملاء بسرعة، أو إملاء إجراءات المتابعة، أو طلب ملخص لأنشطة العملاء الأخيرة من Brain MAX. يقوم البرنامج بتنظيم هذه المعلومات تلقائيًا، وربطها بالحسابات أو المشاريع المناسبة، ويمكنه حتى تشغيل عمليات أتمتة، مثل إرسال تذكيرات للمتابعة أو تصعيد المشكلات العاجلة. بفضل الرؤى التي تراعي السياق والإشعارات الذكية، يضمن Brain MAX ألا تفوتك أي لحظة مهمة للعملاء، مما يساعدك على تقديم خدمة أفضل، واكتشاف المخاطر مبكرًا، وبناء علاقات أقوى.

اربط ClickUp بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة أدوات الدعم

أخيرًا، من خلال أكثر من 1000 عملية تكامل، يصبح ClickUp أكثر فائدة لفريقك وسير العمل الحالي.

إذا كان فريقك يستخدم Intercom أو Zendesk أو HubSpot، فيمكنك مزامنة البيانات بحيث تنتقل محادثات العملاء وتحديثات الصفقات وتذاكر الدعم مباشرة إلى ClickUp.

قم بمزامنة بيانات العملاء من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو مكتب الدعم الفني إلى ClickUp للحصول على عرض كامل للعملاء في الوقت الفعلي

📌 مثال: عندما يتم رفع تذكرة في Zendesk، يمكن أن تظهر مهمة مطابقة في ClickUp للتتبع والتعاون بين أعضاء الفريق. بهذه الطريقة، يعمل أعضاء الفريق باستخدام نفس المعلومات.

يأخذ نموذج CRM من ClickUp هذه العملية خطوة إلى الأمام من خلال تزويد الفرق بمساحة عمل منظمة وجاهزة للاستخدام لإدارة علاقات العملاء من أول اتصال إلى التجديد.

احصل على نموذج مجاني تجنب المتابعة المفقودة والعملاء المحتملين المنسيين والتحديثات اليدوية للحالة باستخدام نموذج CRM من ClickUp.

القيمة الحقيقية؟ إنها تقلل من الضوضاء. وإليك كيف:

قم بتركيز العملاء المحتملين وجهات الاتصال وعمليات البيع في مكان واحد منظم بحيث يكون لدى الفرق دائمًا سياق كامل عن العملاء.

حدد أولويات المهام حسب مرحلة المبيعات واحتياجات العملاء، مع ضمان عدم تفويت أي فرصة أو متابعة.

اربط تفاصيل الاتصال والمحادثات والتحديثات مباشرة بالمهام، مما يجعل التعاون بين فرق المبيعات والدعم والحسابات سلسًا.

👀 حقيقة ممتعة: لاحظ تجار التجزئة مثل IKEA كيف يتنقل المتسوقون في متاجرهم، وأدركوا أن المسارات الطويلة والمتعرجة تزيد من عرض المنتجات — وهو مثال غير متصل بالإنترنت على مراقبة رحلة العملاء التي شكلت تصميم المتاجر في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي ثلاث أدوات إضافية لمراقبة العملاء تساعد في تتبع السلوك ونجاح العملاء:

Amplitude : يساعد الفرق على فهم سلوك المستخدمين والاحتفاظ بهم وتحويلهم من خلال تحليل متقدم للمجموعات.

Freshdesk : يوفر خدمة التذاكر، والدعم متعدد القنوات، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو مثالي لتبسيط سير عمل الدعم.

Heap : يلتقط تلقائيًا جميع تفاعلات المستخدمين على موقعك الإلكتروني أو تطبيقك دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية على الأحداث.

حوّل نقاط اتصال العملاء إلى نقاط مراقبة ClickUp

تتمثل الخدمة الممتازة في ملاحظة المشكلات قبل ظهورها أكثر من إصلاحها.

هذا ما تساعدك أدوات مراقبة العملاء على القيام به. فهي تمنحك القدرة على رؤية الأنماط، واكتشاف العلامات المبكرة لفقدان العملاء، وفهم احتياجات عملائك منك بشكل حقيقي.

باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك التواصل. وهنا يتميز ClickUp بهدوء. 🌟

ClickUp هو مساحة مرنة حيث يمكن للفرق التي تتعامل مع العملاء مراقبة التعليقات وتتبع المشكلات وأتمتة المتابعات والعمل معًا دون إغفال الصورة الأكبر.

إذا كنت مستعدًا لدمج مراقبة العملاء وتتبعهم تحت سقف واحد، فقم بالتسجيل في ClickUp الآن!

الأسئلة المتداولة

تشمل بعض أفضل خيارات برامج إدارة العملاء Salesforce و HubSpot CRM و Zoho CRM و Monday Sales CRM و Insightly و Bitrix24. توفر هذه المنصات مجموعة من الميزات مثل إدارة قنوات المبيعات والتواصل مع العملاء وأتمتة سير العمل والتكامل. يعتمد الاختيار الصحيح على حجم عملك واحتياجاتك الخاصة. على سبيل المثال، يشتهر Salesforce بميزاته القوية وعمليات التكامل، بينما يشتهر HubSpot CRM و Zoho CRM بواجهاتهما سهلة الاستخدام وخططهما المجانية.

يركز CRM (إدارة علاقات العملاء) على إدارة تفاعلات الشركة مع العملاء الحاليين والمحتملين، بما في ذلك المبيعات والتسويق والدعم. من ناحية أخرى، يهدف CSM (إدارة نجاح العملاء) إلى ضمان تحقيق العملاء للنتائج المرجوة من منتجك أو خدمتك. بينما يركز CRM على تنظيم وتتبع العلاقات والبيانات، فإن CSM هو نظام استباقي يركز على التهيئة والتدريب وتعظيم قيمة العملاء والاحتفاظ بهم.

تشمل أفضل التطبيقات لتتبع العملاء ClickUp و HubSpot CRM و Zoho CRM و Pipedrive. يوفر HubSpot CRM منصة مركزية لإدارة جهات الاتصال والصفقات والمهام، مع ميزات مثل تتبع البريد الإلكتروني وجدولة الاجتماعات. يوفر Zoho CRM أتمتة المبيعات والاتصال متعدد القنوات، بينما يشتهر Pipedrive بإدارة خط أنابيب المبيعات المرئي. يجمع ClickUp جميع أدواتك في مساحة عمل مركزية واحدة حتى يبقى كل شيء معًا.

نعم، هناك العديد من خيارات CRM المجانية المتاحة. يقدم ClickUp خطة مجانية إلى الأبد مع ميزات الذكاء الاصطناعي. يقدم HubSpot CRM نسخة مجانية قوية مع إدارة جهات الاتصال وتتبع البريد الإلكتروني والدردشة الحية. يوفر Zoho CRM خطة مجانية لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين، بما في ذلك إدارة العملاء المحتملين والصفقات. يقدم Bitrix24 أيضًا خطة مجانية مع CRM وإدارة المهام وأدوات الاتصال، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب تعلمه.