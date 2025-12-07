Airmeet مقابل ClickUp SyncUp: أي الأداوتين أفضل بالنسبة لك؟

تسير ندواتك عبر الإنترنت بسلاسة. الشرائح تبدو رائعة، والدردشة نشطة، والمشاركون متفاعلون. ولكن بمجرد انتهاء الندوة، غالبًا ما تتلاشى هذه الطاقة. نادرًا ما تتحول الإثارة التي تشهدها الجلسة إلى خطوات واضحة ومتابعة حقيقية.

تضيع الملاحظات في مستندات عشوائية. وتبقى الأفكار مدفونة في الدردشة. وما بدا وكأنه اجتماع حاسم يتحول إلى مجرد سطر آخر في سجلك.

هذا النقص في الاستمرارية هو ما يثير الجدل بين Airmeet و ClickUp SyncUp.

في هذه المدونة، سوف نستكشف أي منصة تساعد فريقك على البقاء متزامنًا لفترة طويلة بعد انتهاء الاجتماع.

ClickUp مقابل Airmeet: نظرة عامة على الاختلافات الرئيسية

قبل أن نتعمق أكثر، إليك نظرة سريعة على ما تقدمه كل منصة.

الميزة/الجانب ClickUp Airmeet الغرض الأساسي إدارة شاملة للمشاريع والأعمال مع أدوات مؤتمرات وتعاون مدمجة الأحداث الافتراضية والندوات عبر الإنترنت والجلسات التفاعلية إدارة المهام والمشاريع تتبع المهام المتقدم، والتبعيات، وتتبع الوقت، والأتمتة غير متوفر أدوات التعاون المستندات، الدردشة، SyncUps، السبورات البيضاء، الخرائط الذهنية، التعليقات، التقويمات المشتركة دردشة الحدث، أسئلة وأجوبة، صالات التواصل البحث المؤسسي والذكاء الاصطناعي ابحث عن المهام والمستندات والدردشات والملفات والتطبيقات المدمجة؛ ملخصات وإجابات وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا يوجد بحث عبر التطبيقات؛ ذكاء اصطناعي محدود AI Notetaker ينضم إلى الاجتماعات، وينسخ، ويلخص، وينشئ مستندات وبنود عمل غير متوفر اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية التعاون البصري، العصف الذهني، تحويل الأفكار إلى مهام غير متوفر مقاطع (رسائل فيديو) سجل/شارك تحديثات الفيديو في الدردشة/المهام غير متوفر SyncUps مكالمات صوتية/مرئية مع ملخصات ونصوص ومهام إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي فيديو يركز على الحدث، بدون ملخصات AI أو تكامل المهام التكاملات يتصل بأكثر من 1000 أداة، بما في ذلك Google Calendar و Outlook و Microsoft Teams يتكامل بشكل أساسي مع أدوات الفعاليات وإدارة علاقات العملاء التخصيص حقول مخصصة، طرق عرض، سير عمل، لوحات معلومات، أذونات تفصيلية بعض خيارات تخصيص الأحداث الأتمتة أتمتة العمليات المدمجة، اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصون أتمتة سير العمل للوجستيات الفعاليات التقارير والتحليلات لوحات معلومات قوية وأهداف و OKRs وإدارة عبء العمل ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحليلات الأحداث: الحضور والمشاركة والعملاء المحتملون قابلية التوسع والأمان ميزات المؤسسات، والأذونات، وHIPAA، وSSO، والتوافق مع GDPR أمان على مستوى المؤسسات للأحداث مزايا فريدة AI Notetaker، Enterprise Search، Whiteboards، Clips، عدم تبديل السياق، الوصول إلى API، نماذج قابلة للتخصيص التواصل السريع، الصالات الاجتماعية، أدوات الرعاة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

ما هو ClickUp؟

ابدأ مع ClickUp ضمان تنسيق الفريق الداخلي والحفاظ على قابلية تنفيذ القرارات باستخدام ClickUp، التطبيق الشامل للعمل.

العمل اليوم معطل.

تتوزع مشاريعنا ومعارفنا واتصالاتنا عبر أدوات منفصلة عن بعضها البعض، مما يبطئ عملنا.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال تطبيق شامل للعمل يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

ما هو SyncUp؟

ClickUp SyncUp هي أداة المكالمات الصوتية والمرئية المدمجة في ClickUp والمصممة للتعاون السريع والسياقي بين أعضاء الفريق. يمكنك بدء المكالمات مباشرة من الدردشة، وربط المناقشات بالمهام، وتسجيل الجلسات، وإنشاء ملخصات ونصوص ومهام تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain. تقلل هذه الأداة من الحاجة إلى تبديل السياق وتبقي نتائج الاجتماعات مرتبطة بالعمل.

ميزات ClickUp

دعنا نستكشف كيف يمكن أن تكون ClickUp منصة الأحداث الافتراضية التي تساعدك على إدارة الاتصالات.

الميزة رقم 1: المكالمات الصوتية والمرئية

يقدم ClickUp SyncUp حلاً سلسًا للفرق التي تسعى إلى تحقيق تعاون فعال في مكان العمل.

تعاون وجهًا لوجه مع زملائك في ثوانٍ باستخدام ClickUp SyncUps

يمكنك:

ابدأ مكالمات فردية أو جماعية (سواء بالفيديو أو الصوت) مباشرة من ClickUp

شارك شاشتك أثناء المكالمات لتوفير سياق مرئي

استخدم الدردشة وردود الفعل أثناء المكالمة

احصل على ملخصات ونصوص ومهام عمل تلقائية

اربط المهام بـ SyncUps للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي

انضم إلى المكالمات أو ابدأها في أي وقت باستخدام تطبيق ClickUp للهاتف المحمول

على سبيل المثال، يعمل فريق عن بُعد على إطلاق منتج. أثناء SyncUp، يمكن لأعضاء الفريق مناقشة التحديثات ومشاركة شاشاتهم لمراجعة التصميمات وتعيين المهام مباشرةً داخل ClickUp.

بعد كل SyncUp، يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء ملخصات ونصوص ومهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث لا يضيع أي شيء ويؤدي كل اجتماع إلى تقدم حقيقي.

📱 SyncUp في أي مكان وفي أي وقت

ابدأ أو انضم إلى ClickUp SyncUps مباشرة من هاتفك دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر محمول. سواء كنت مسافرًا أو تعمل عن بُعد، يمكنك إجراء مكالمات فيديو أو صوتية ومشاركة شاشتك والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي.

يتصل كل جهاز محمول SyncUp بسلاسة مع ClickUp Tasks و ClickUp Chat والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حتى تظل متزامنًا ولا تفوتك أي تحديثات أينما كان عملك.

ClickUp Syncup على الهاتف المحمول

💡 نصيحة احترافية: عندما لا تتمكن من حضور SyncUp في الوقت الفعلي، ما عليك سوى تسجيله والوصول إليه لاحقًا. هذا أمر رائع للفرق التي تعمل عبر مناطق زمنية متعددة.

الميزة رقم 2: أداة تعاون شاملة

ClickUp Chat هي منصة اتصال موحدة تحافظ على اتصال فريقك وتنسيقه داخل نظام ClickUp. القنوات والرسائل المباشرة هي المكان الذي يتعاون فيه فريقك ويشارك التحديثات ويحافظ على تنسيق كل شيء.

استخدم Threads لتنظيم المناقشات داخل القنوات، وقم بتثبيت الرسائل المهمة حتى لا تضيع التحديثات.

يمكنك إنشاء قنوات مخصصة لموضوعات معينة، مثل #EventPlanning، للحفاظ على تركيز المناقشات. في الوقت نفسه، يمكنك مراسلة الأفراد مباشرة لإجراء محادثة سريعة لمرة واحدة إذا كنت لا ترغب في إزدحام القنوات الرئيسية.

حوّل أي تحديث إلى مهمة ClickUp من داخل ClickUp Chat

مرر مؤشر الماوس فوق أي رسالة لإنشاء مهام ClickUp على الفور. تصبح العبارة العادية "هل يمكن لأحد أن ينتهي من جدول الأعمال؟" بند عمل يتم تتبعه مع مواعيد نهائية ومسؤولين.

يمكن لقادة الفرق عن بُعد تعيين متابعات فورًا بعد المزامنة أو الحدث. تعني الإشعارات القابلة للتخصيص أن فريقك يتلقى تنبيهات فقط بشأن التحديثات ذات الصلة به.

يساعد ذلك في إصلاح أحد أكبر أسباب توسع العمل. بدلاً من أن تظل التحديثات في الأحداث وسجلات الدردشة والأدوات المتفرقة، تظل كل قرار ومتابعة ورسالة في مساحة عمل واحدة مدمجة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

أضف إعلانًا إلى قناة ClickUp Chat لتنسيق فريقك بشأن التحديثات الجديدة

عندما تحتاج رسالة ما إلى الاهتمام، استخدم المنشورات لجعلها تبرز. اختر من بين الإعلانات أو التحديثات أو الطلبات أو القرارات أو الأفكار لإبراز أهميتها بوضوح. بالنسبة لمنظمي الأحداث، يضمن ذلك وصول رؤى ما بعد الحدث أو ملاحظات الحضور أو التقارير الداخلية إلى أعضاء الفريق المناسبين بسرعة.

احصل على رؤى متقدمة حول منصة الدردشة:

📮 ClickUp Insight: يؤدي التبديل بين السياقات إلى إضعاف إنتاجية فريقك بشكل خفي. تظهر أبحاثنا أن 42% من الانقطاعات في العمل ناتجة عن التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ يجمع ClickUp سير عملك والدردشة في منصة واحدة. يمكنك تشغيل المهام وإدارتها من الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد. يحافظ ClickUp Brain على ترابط كل شيء وقابليته للبحث وسهولة العثور عليه.

الميزة رقم 3: إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي داخل مساحة العمل الخاصة بك. يساعد فريقك على التعاون بشكل أسرع وبجهد أقل.

مدمج في الدردشة، يمكنه إنشاء المهام وتعيينها، وتلخيص المناقشات، وحتى سحب المهام أو المستندات أو القنوات ذات الصلة في ثوانٍ. يمكنك طرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على إجابات فورية ومراعية للسياق.

اطلب من ClickUp Brain إرسال رسائل إلى قنوات ClickUp Chat

على سبيل المثال، بعد تقرير ما بعد الحدث، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء قائمة كاملة بالمتابعات من الاجتماع، وتعيين المالكين، وتحديث لوحات المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، AI Catch Me Up هو منقذ للفرق الموزعة. إذا فاتك يوم أو يومان من المحادثات، اطلب من ClickUp Brain ملخصًا. هذا يضمن أن مديري العمليات والاتصالات لديهم دائمًا رؤية كاملة للقرارات والتحديثات والخطوات التالية.

📌 جرب هذه المطالبات:

لخص SyncUp اليوم وقم بإنشاء مهام لجميع بنود العمل

قم بتعيين الرسالة "عمل رائع!" إلى @MyTeammate

قم بإنشاء ملخص لهذا الاجتماع مع تحديد مواعيد نهائية لكل مهمة

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp AI Notetaker الانضمام إلى مكالمات Zoom أو Google Meet أو Teams، وتدوين المحادثات، وتلخيص المناقشات، وإنشاء مستندات قابلة للتنفيذ تتضمن النقاط الرئيسية والخطوات التالية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Clips لتسجيل ومشاركة تحديثات الفيديو أو التعليقات أو الإرشادات التفصيلية مباشرة في الدردشة أو المهام — مما يحافظ على تنسيق فريقك الهجين بصريًا وبشكل غير متزامن.

🚀 ميزة ClickUp: يجمع ClickUp Brain MAX بين نظامك البيئي للعمل، بما في ذلك المهام والمستندات والاجتماعات والمحادثات وأدوات الذكاء الاصطناعي. يمكن لفريقك البحث بسرعة في مساحة العمل والتطبيقات المدمجة وحتى على الويب. باستخدام Talk to Text في ClickUp، يمكن لفريقك التحدث عن المهام أو الرسائل أو الملاحظات من الاجتماعات وSyncUps بدلاً من الكتابة. يساعد ذلك المديرين التنفيذيين ومديري العمليات عن بُعد على تسجيل الأفكار على الفور.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مكالمات الفيديو

أسعار ClickUp

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Clips لتسجيل التحديثات السريعة أو ملاحظات المستخدمين أو الإرشادات المصغرة وتحويلها إلى رسائل فيديو قصيرة. شاركها مباشرة في قنوات الدردشة الخاصة بك حتى يتمكن فريقك الهجين من فهم ما تعنيه بالضبط دون الحاجة إلى رسائل بريد إلكتروني طويلة أو سلاسل محادثات مربكة. هذا مثالي لتوضيح المهام بعد الحدث أو تقديم ملاحظات حول التصميم أو مراجعة تحديثات المشروع.

🎥 سنستكشف ميزات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونقارن أدوات التعاون في الوقت الفعلي مقابل التعاون غير المتزامن، ونساعدك في العثور على المنصة التي تجعل اجتماعاتك أكثر إنتاجية وأقل صعوبة.

ما هو Airmeet؟

عبر Airmeet

Airmeet هي منصة فعاليات افتراضية ومختلطة. تساعد المنظمات على استضافة تجارب تفاعلية مثل المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت وورش العمل واللقاءات.

تجعل المنصة الاجتماعات الافتراضية أكثر جاذبية. يمكن للمشاركين الانضمام إلى الجلسات المباشرة والجلوس على طاولات افتراضية وزيارة الصالات الاجتماعية والدردشة في الوقت الفعلي مع الأسئلة والأجوبة. وهي تدعم الأحداث عبر الإنترنت فقط والأحداث المختلطة (شخصية + افتراضية).

🔍 هل تعلم؟ في أبريل 1993، أنشأ رواد الأعمال آلان سابرستين وراندي سيلمان ConventionView، أول معرض تجاري افتراضي. قاموا بتصوير الأكشاك الفعلية، وحولوها إلى خرائط HTML قابلة للنقر، واستضافوها عبر الإنترنت من فندق والدورف أستوريا في نيويورك.

ميزات Airmeet

فيما يلي بعض ميزات Airmeet البارزة التي يمكنك استخدامها لتحسين التواصل المباشر:

الميزة رقم 1: طاولات التواصل وتفاعل الحضور

اسمح للمشاركين بالانخراط في حوار هادف مع طاولات التواصل الشبكي من Airmeet

تحاكي طاولات التواصل الافتراضية في Airmeet التواصل الشخصي من خلال مناقشات صغيرة تركز على موضوع معين. يشجع هذا الإعداد على إجراء محادثات سريعة وطبيعية. يمكن للأشخاص الانضمام إلى الموضوعات التي تتوافق مع اهتماماتهم أو أهدافهم المهنية.

كما يوفر أدوات في الوقت الفعلي مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة والاستطلاعات والدردشة، مما يشجع المشاركين على التفاعل خلال الجلسات.

يوفر Airmeet أيضًا ترجمة مباشرة للتعليقات التوضيحية ومحادثات متعددة اللغات، مما قد يكون مفيدًا لجمهور الندوات العالمية عبر الإنترنت. تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز مشاركة الحاضرين بدلاً من التواصل المستمر بين أعضاء الفريق.

يوفر Airmeet أيضًا ترجمة مباشرة للتعليقات التوضيحية ومحادثات متعددة اللغات، مما قد يكون مفيدًا لجمهور الندوات العالمية عبر الإنترنت.

تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز مشاركة الحاضرين بدلاً من التواصل المستمر بين أعضاء الفريق.

تم تصميم هذه الأدوات لتعزيز مشاركة الحاضرين بدلاً من التواصل المستمر بين أعضاء الفريق.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب ومراجعات مجانية لتخطيط الأحداث في Excel و ClickUp

الميزة رقم 2: التحليلات والرؤى

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول إحصائيات الاجتماعات مع Airmeet

يوفر Airmeet تحليلات في الوقت الفعلي حول الحضور والمشاركة وتعليقات الجلسة. يمكن للمنظمين رؤية كيف يتصرف الأشخاص في الجلسات، وأي المحادثات هي الأكثر شعبية، وكيف يتفاعل الحاضرون.

هذه التحليلات مهمة لتقييم نجاح الحدث وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين في الأحداث المستقبلية.

💡 نصيحة احترافية: قم بقياس الحمل المعرفي لكل مشارك. إذا كان على أعضاء الفريق تعلم واجهة جديدة أو تذكر عدة معلومات تسجيل دخول، فإن الأداة تصبح عبئًا على الانتباه. اختر أبسط واجهة لا تزال تدعم أهدافك.

خطط لاجتماعات معارض افتراضية للوصول إلى جمهور عالمي باستخدام Airmeet

تقدم Airmeet قاعات معارض افتراضية وأكشاك للرعاة، مما يتيح للعارضين عرض منتجاتهم أو خدماتهم.

يمكن للحاضرين استكشاف هذه الأكشاك والتحدث مع الممثلين وتنزيل المواد، مما يوفر تجربة معرض افتراضية شاملة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتدوين الملاحظات من أجل تنظيم أفضل

أسعار Airmeet

تجربة مجانية

ندوة عبر الإنترنت مميزة: 199 دولارًا شهريًا

الأحداث: أسعار مخصصة

الأحداث المدارة: أسعار مخصصة

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1916، استضاف المعهد الأمريكي للمهندسين الكهربائيين ما يعتبر أول مؤتمر افتراضي. وقد ربط هذا المؤتمر ثماني مدن أمريكية عبر خطوط هاتفية حتى يتمكن الأعضاء من الاستماع إلى العروض التقديمية في وقت واحد. انضم أكثر من 5000 شخص من مواقع بعيدة، حتى أن بعضهم تبادلوا آخر المستجدات عبر البرق.

📖 اقرأ أيضًا: ملخصات النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت

ClickUp SyncUp مقابل Airmeet: مقارنة الميزات الخاصة بالفعاليات الافتراضية

تقدم كلتا الأداتين ميزات فريدة.

يعمل ClickUp كمركز شامل للرسائل والعمل. يركز Airmeet على الأحداث الافتراضية التفاعلية.

لذلك، سنقوم هنا بتحليل الميزات الرئيسية جنبًا إلى جنب لمعرفة كيفية مقارنتها ببعضها البعض.

الميزة رقم 1: تعاون الفريق

دعنا نرى كيف تساعد كل منصة فريقك على التواصل والعمل معًا بسلاسة.

ClickUp

تجعل القنوات والرسائل المباشرة وأدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل ClickUp Brain التواصل بين أعضاء الفريق سلسًا. يمكنك تحويل الرسائل إلى مهام ومشاركة التحديثات وتلخيص المناقشات دون مغادرة مساحة العمل.

يمكن لـ ClickUp AI Notetaker أيضًا الانضمام إلى الاجتماعات على Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams. يقوم بتدوين المحادثات وتلخيص المناقشات واستخراج بنود العمل الرئيسية.

بعد الاجتماع، يتم إنشاء مستند ClickUp Doc يحتوي على جميع التفاصيل. يتضمن المستند اسم الاجتماع وتاريخه والحاضرين وملخصًا وأهم النقاط والخطوات التالية والنص الكامل.

Airmeet

يركز Airmeet على تفاعل الجمهور خلال الأحداث عبر الإنترنت. ويوفر دردشة للمشاركين وجلسة أسئلة وأجوبة.

ومع ذلك، فهي ليست مصممة للتعاون المستمر بين أعضاء الفريق.

🏆 الفائز: ClickUp! تتيح ميزاته التواصل الداخلي السلس بين أعضاء الفريق والمتابعة.

الميزة رقم 2: إمكانيات الفيديو والاجتماعات

بعد ذلك، دعنا نرى كيف تتعامل كلتا الأداتين مع تنسيقات الأحداث والتجارب الافتراضية للحفاظ على جاذبية الجلسات.

ClickUp

يقدم ClickUp مجموعة شاملة من الأدوات لتبسيط اجتماعات الفريق ومكالمات الفيديو.

باستخدام ClicUp SyncUp، يمكن للفرق بدء مكالمات صوتية أو مرئية مباشرة في ClickUp. وهذا يحافظ على ارتباط المناقشات بالمهام والمشاريع ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح ClickUp Meetings للفرق إنشاء جداول أعمال الاجتماعات وتعيين المهام وتوثيق المناقشات في مكان واحد.

Airmeet

تتميز Airmeet باستضافة ندوات عبر الإنترنت وفعاليات افتراضية واسعة النطاق، وتتميز بإدارة المسرح وطاولات المناقشة وتفاعل الجمهور. ومع ذلك، فإن أدواتها تركز على الفعاليات بدلاً من أن تكون مصممة خصيصًا لاجتماعات الفريق الداخلية.

🏆 الفائز: التعادل! Airmeet مثالي للفعاليات التي تركز على الجمهور، بينما ClickUp هو الأفضل للاتصالات الداخلية باستخدام أدوات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

الميزة رقم 3: التكامل وأتمتة سير العمل

دعنا نستكشف كيف تتصل كل منصة بأدواتك وتستخدم الأتمتة لتعزيز الكفاءة ومشاركة الجمهور.

ClickUp

يتميز ClickUp بتكامل عميق مع المستندات والدردشة والتقويمات و CRM وأكثر من 1000 أداة لجعل سير العمل مؤتمتًا بدرجة عالية. يمكن للفرق تركيز العمل وتقليل إجهاد استخدام الأدوات.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح ClickUp Automations للفرق تبسيط المهام المتكررة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكنك تلقائيًا تعيين المهام أو تحديث الحالات أو إرسال الإشعارات أو تشغيل الإجراءات بناءً على قواعد بسيطة من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك".

Airmeet

يوفر Airmeet إمكانية التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتطبيقات التقويم، مما يسهل إدارة التسجيلات وإرسال تذكيرات الأحداث وتتبع معلومات الحضور.

ومع ذلك، فإن قدرات الأتمتة الخاصة بها تقتصر على المهام المتعلقة بالأحداث. ونتيجة لذلك، فهي تعمل بشكل جيد لإدارة تجربة الحضور فقط.

🏆 الفائز: ClickUp يتفوق في ربط عمل فريقك وأتمتة المتابعات وإنشاء مصدر وحيد للمعلومات.

يعمل وكلاء ClickUp كأعضاء فريق لا يغادرون العمل أبدًا. فهم يحولون نتائج الاجتماعات إلى تقدم حقيقي. يراقبون التغييرات، ويتتبعون المتابعات، ويحددون العوائق، ويطلقون الخطوات التالية تلقائيًا، حتى بعد انتهاء المكالمة. لا توجد بنود عمل منسية. لا يوجد ارتباك حول "من المسؤول عن هذا؟". فقط زخم ثابت ومستمر. يقوم ClickUp StandUp Agent بتسجيل الدخول وتتبع التقدم وتعيين المهام على الفور، حتى يظل فريقك مركزًا ومنسجمًا.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1998، جمع أول مؤتمر عالمي عبر الإنترنت بالكامل، والذي أطلق عليه اسم Avatars98، آلاف الأشخاص في عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الأفتار المبكرة. تضمن المؤتمر أكشاكًا ومعارض فنية ومساحات للتواصل، بالإضافة إلى لقاءات "تלוויونية" فعلية في 30 مدينة.

ClickUp مقابل Airmeet على Reddit

كما قمنا بالاطلاع على Reddit لمعرفة آراء المستخدمين الحقيقيين حول ClickUp SyncUp و Airmeet. لم تكن هناك أي مواضيع تقارن بينهما بشكل مباشر، ولكننا وجدنا بعض الآراء المفيدة حول كل أداة.

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن استخدام Airmeet في ندوات B2B عبر الإنترنت:

…Airmeet – ممتاز للندوات التفاعلية عبر الإنترنت، وصالات التواصل، والتكامل السلس مع أنظمة إدارة علاقات العملاء…

…Airmeet – ممتاز للندوات التفاعلية عبر الإنترنت، وصالات التواصل، والتكامل السلس مع أنظمة إدارة علاقات العملاء…

اقترح مستخدم آخر على Reddit استخدام Airmeet:

يمكنك تجربة Airmeet. إنه يعتمد على المتصفح ويحتوي على الكثير من ميزات التفاعل.

يمكنك تجربة Airmeet. إنه يعتمد على المتصفح ويحتوي على الكثير من ميزات التفاعل.

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن استخدام SyncUps:

أستخدم ميزات الدردشة والمزامنة كثيرًا. انتقلت من دردشة Google إلى دردشة ClickUp ولم أعد إلى الأولى... ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة في مراحلها الأولى وتستمر في التحسن. التكامل مع بقية ميزات ClickUp هو الميزة الأكثر أهمية بالنسبة لي

أستخدم ميزات الدردشة والمزامنة كثيرًا. انتقلت من دردشة Google إلى دردشة ClickUp ولم أعد إلى الأولى... ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة في مراحلها الأولى وتستمر في التحسن. التكامل مع بقية ميزات ClickUp هو الميزة الأكثر أهمية بالنسبة لي

وعلق مستخدم آخر لـ ClickUp قائلاً:

لقد استخدمنا ClickUp بنجاح في شركات من جميع الأحجام (من رواد الأعمال الفرديين إلى الفرق الضخمة) وفي مختلف الصناعات، والتي يحقق العديد منها إيرادات بملايين الدولارات... ClickUp يغير الحياة حقًا، وأنا أستخدمه في العمل في وكالة وفي إدارة حياتي الشخصية. أعتقد أن سر النجاح مع ClickUp هو كيفية إعداده.

لقد استخدمنا ClickUp بنجاح في شركات من جميع الأحجام (من رواد الأعمال الفرديين إلى الفرق الضخمة) وفي مختلف الصناعات، والتي يحقق العديد منها إيرادات بملايين الدولارات... ClickUp يغير الحياة حقًا، وأنا أستخدمه في العمل في وكالة وفي إدارة حياتي الشخصية. أعتقد أن سر النجاح مع ClickUp هو كيفية إعداده.

🔍 هل تعلم؟ كان الاجتماع الذي عقدته شركة IBM على مستوى الشركة بالكامل في Second Life هو المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة كبرى الصور الرمزية في مؤتمر سنوي. كان بإمكان الموظفين التجول في قاعات المحاضرات الافتراضية وحضور المحاضرات والدردشة بصورهم ثلاثية الأبعاد.

من الذي يجب أن يختار ClickUp مقابل Airmeet؟ اختر ClickUp إذا كنت بحاجة إلى: مساحة واحدة للاجتماعات والدردشة والمستندات والمهام

ملخصات ومتابعات وخطوات تالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تنسيق أفضل بعد الاجتماعات — وليس فقط أثناءها

مركز تعاون حيث تتحول المحادثات تلقائيًا إلى إجراءات اختر Airmeet إذا كنت بحاجة إلى: منصة تركز على الجماهير الخارجية — وليس العمل الجماعي الداخلي

لإقامة ندوات عبر الإنترنت أو أحداث افتراضية رائعة ومميزة

أدوات المشاركة المؤقتة مثل الاستطلاعات أو الأسئلة والأجوبة للمشاركين

ما هي أداة الاجتماعات الأفضل؟

النتائج جاهزة! 👑

Airmeet هو خيار قوي للندوات التفاعلية عبر الإنترنت والمؤتمرات والفعاليات الافتراضية. فهو يحافظ على تفاعل الحاضرين من خلال الاستطلاعات والأسئلة والأجوبة وجداول التواصل. ومع ذلك، فإنه يقصر في ما يتعلق بتنسيق الفريق الداخلي وتحويل المناقشات إلى إجراءات.

يساعد ClickUp في تحويل كل اجتماع ومحادثة إلى إجراءات. باستخدام SyncUps و AI Notetaker و Clips و Tasks، يمكن للفرق تسجيل بنود العمل وتعيين المتابعات ومواصلة المضي قدمًا في المشاريع.

فهي تقلص الفجوة بين ما تمت مناقشته وما يتم إنجازه فعليًا، وهو الجزء الذي تفقده معظم الفرق بعد انتهاء الحدث الرائع.

يمكن للفرق البعيدة أو المختلطة أن تظل متزامنة، وتضمن المساءلة، وتحافظ على رؤية واضحة للقرارات الرئيسية.

ماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅